Rekabetçi Satış Stratejileri Oluşturmak için Ücretsiz Savaş Kartı Şablonları

İş tamamlandı, davanızı oluşturdunuz ve ürününüz açıkça uygun.

Ancak potansiyel müşterinizin başlığı, birkaç dolar daha ucuz bir rakip gördüğü anda değişir. Bu tür anlar, kendi memlerine layık anlardır (ve dürüst olmak gerekirse, bu anın da bir memi var).

Savaş kartları bu konuda hızlı bir çözüm sunar.

Doğru savaş kartı şablonu ile takımınız, itirazları ele almak, farklılıkları ortaya koymak ve doğru kelimeleri bulmak için uğraşmadan konuşmaları tekrar rayına oturtmak için hazır bir stratejiye sahip olur.

Bu blog yazısında, satışlar için ilk Converged AI Workspace olan ClickUp'ın ücretsiz savaş kart şablonlarını paylaşım yaparak anlaşmalarınızın kaçmasını önleyeceğiz.

En İyi Savaş Kartı Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi savaş kart şablonlarının özet tablosu:

Savaş Kartı Şablonları Nedir?

Savaş kartı şablonu, satış takımlarının rekabetçi bilgileri ve konuşma noktalarını tek bir yerde düzenlemelerine yardımcı olan hazır bir çerçevedir.

Satış temsilcileri, satış görüşmeleri sırasında doğru bilgileri hızlı bir şekilde elde etmek için satış savaş kartlarını kullanır. Bu kartlar, rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri, itirazları ele alma ipuçları ve ürününüzün farklılık yaratan özellikleri gibi konuları kapsar.

🔍 Biliyor muydunuz? "Savaş kartı" adı sadece gösteriş için değil. Askeri takımlar, düşmanların boyutunu belirlemek ve yanıtları planlamak için hızlı başvuru kartları kullanıyordu. Satış takımının üyeleri daha sonra bu biçimi ödünç alarak savaş alanları yerine toplantı odalarında rakiplerini alt etmeyi başardı.

İyi bir savaş kartı şablonu nedir?

Sağlam bir savaş kartı şablonu keskin, pratik ve hız için tasarlanmıştır. En iyileri şunları içerir:

Rakip genel bakışı: Karşı karşıya olduğunuz rakiplerin kim olduğu ve kendilerini nasıl pozisyonlandırdıkları hakkında net bir özet

Güçlü ve zayıf yönler: Rakiplerin nerede başarılı olduğunu ve nerede yetersiz kaldığını gösteren açık ve net noktalar

avantajınız: *Ürününüzün nasıl daha fazla değer sağladığını tam olarak ortaya koyan yan yana karşılaştırmalar

İtirazları ortadan kaldırın: Satış temsilcilerinin en sık duyduğu itirazlara karşı kısa, kullanıma hazır cevaplar

elinizde kanıt:* Anında güvenilirlik katan hızlı istatistikler, müşteri kazanımları veya vaka özetleri

Temiz düzen: Bilgileri saniyeler içinde tarayabilen bir tasarım, Bilgileri saniyeler içinde tarayabilen bir tasarım, satış verimliliğini artırır

Her zaman güncel: Temsilcilerin artık geçerliliğini yitirmiş eski iddialara dayanmamaları için yeni bilgiler

11 Savaş Kartı Şablonu

Savaş kartları, oluşturulması, güncellenmesi ve paylaşımı kolay olduğunda en iyi işi yapar. ClickUp for Sales Teams bunu mümkün kılar.

ClickUp şablonlarıyla, rekabet karşılaştırmalarını tek bir yerde tutabilir ve takımınızın ihtiyaç duyduğu anda kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Satış temsilcileri görüşme sırasında bunları saniyeler içinde açabilir, yöneticiler rakip bilgileri değiştikçe bunları güncelleyebilir ve herkes itirazları nasıl ele alacağı ve anahtar farklılıkları nasıl öne çıkaracağı konusunda aynı çizgide kalabilir.

Satış teknolojisi yığınınıza doğrudan ekleyebileceğiniz 11 ücretsiz savaş kartı şablonu burada.

1. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonunu kullanarak her satış aşamasını optimize ederek rakiplerinizi geride bırakın.

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, takımınıza müşteri fırsatlarını karşılaştırmak, önceliklendirmek ve kararlı bir şekilde hareket etmek için net, aşama aşama bir görünüm sunar. Her satır, iletişim bilgileri, fırsat değeri, plan türü, kapanış tarihi, ödeme türü ve ödeme durumu gibi temel bilgileri içerir, böylece finansal ve rekabetçi veriler tek bir yerde toplanır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Anında rekabet gücü netliği için anlaşmaları Yenilendi , Dikkat Gerekiyor ve Geliştirme gibi aşama aşamalarında pozisyona alın.

Ödeme türlerini ve durumlarını takip ederek satış planı şablonunda finansal açıdan güvenli ve riskli hesapları belirleyin.

Acil durum işaretlerini (Acil, Yüksek, Normal) kullanarak takımınızın en çok hangi alanlarda rekabet etmesi gerektiğine karar verin.

📌 İdeal kullanım alanı: Satış temsilcilerinin ivmeyi korumak için hızlı hareket etmeleri gereken rekabetçi anları ortaya çıkarırken, huninin her aşamasında anlaşmaları izleyen takımlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Satış takımları genellikle telefon görüşmelerinden elde ettikleri rakip notları, dağınık incelemeler ve sosyal medyadaki sohbetler arasında kalır. ClickUp Brain, ilgili bilgileri net sonuçlara dönüştürür ve en alakalı bilgileri anında ortaya çıkarır. ClickUp Brain'i kullanarak satış temsilcilerine ilgili bilgileri sağlayın ve daha keskin, daha akıllı savaş kartları oluşturun AI rakip analiz aracı, saniyeler içinde savaş kartlarınıza doğrudan ekleyebileceğiniz anlaşılır bir özet oluşturur. Bir temsilci canlı görüşme sırasında belgeyi açtığında, rakip itirazlarını, önerilen karşı argümanları ve destekleyici kanıtları tek bir yerde düzenlenmiş olarak görür. 📎 Bu komutu deneyin: Keşif görüşmelerinden elde edilen rakip bahsetmeleri özetleyin ve temsilcilerinin en sık tekrarladıkları üç itirazı destekleyici örneklerle birlikte listeye alın. Satış için yapay zeka kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

2. ClickUp CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Müşteri verilerini ve etkileşimlerini merkezileştirerek ClickUp CRM Şablonu ile özel deneyimler sunun.

ClickUp CRM Şablonu, tüm müşteri yaşam döngüsünü yönetmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar ve kişiler açık aşamalara göre düzenlenir, böylece her bir fırsatın durumu ve kararları kimin yönlendirdiği kolayca görülebilir.

Her kayıtta iletişim bilgileri, anlaşma değeri, olasılık, fatura döngüsü ve hesap seviyesi gibi önemli ayrıntılar bulunur, böylece rekabet ve ilişki bilgileri satış verimlilik araçları arasında dağınık hale gelmez.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her temsilcinin aynı rekabet bilgilerini toplamasını sağlamak için yerleşik savaş kartı soruları ve çerçeveleri (BANT gibi) ile potansiyel müşterileri değerlendirin.

Anlaşmaları sağlık durumuna göre izleme ( Yolunda , Risk Altında , Blok ) ve aşama, indirim, olasılık ve tahmin değeri gibi sütunları karşılaştırarak fırsatların boyutunu değerlendirin.

Kişileri Son Kullanıcı, Etkileyici, Karar Verici veya Şampiyon gibi rollere göre harita olarak eşleştirin, böylece takımlar rekabetçi bir hamlede kimi hedefleyeceklerini bilir.

Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar ve kişiler görünümleri arasında geçiş yaparak arasında geçiş yaparak bağlam değiştirmeden rekabeti görebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanı: Müşteri etkileşimlerini tek bir kaynakta merkezileştirerek tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturmak ve önemli konuşmalarda temsilcilere özel yanıtlar hazırlamak isteyen satış organizasyonları.

3. ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Hesap Yönetimi Şablonu ile hesap denetimini kolaylaştırın ve olağanüstü bir hizmet sağlayın.

ClickUp'ın Hesap Yönetimi Şablonu, müşteri hesaplarını ve fırsatları tek bir yerden denetlemenizi sağlar. Hesaplar, Yenilendi, Dikkat Gerekiyor ve Geliştirme gibi aşamalara göre düzenlenir, böylece güvenli müşterileri risk altındaki ve daha fazla ilgi gerektiren müşterilerden kolayca ayırmanız mümkün olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Aktif, Risk Altında veya Pasif gibi etiketlerle etkileşim durumunu izleyin ve çabalarınızı en önemli alanlara odaklayın.

Hızlı başvuru ve daha hızlı müşteri takibi için hesap ayrıntılarını (iletişim, e-posta, plan türü) bir arada tutun.

Sütunları özel olarak özelleştirerek son erişim tarihi gibi verileri izlemeyin ve hesap kademesine göre değeri hesaplayın.

📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri portföylerini denetleyen, müşteri tutma çabalarını güçlendirmesi, risk altındaki hesapları işaretlemesi ve rakip tekliflere hızlı bir şekilde karşı koyması gereken yöneticiler.

Bir ClickUp kullanıcısı paylaşım yapıyor:

Tüm takımlar için ClickUp'a geçiş, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı. Böylece, kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de izleyebiliyorlar. ClickUp'ın sağladığı özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme ekiplerimizin şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Tüm takımlar için ClickUp'a geçiş, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı. Böylece, kendi işlerini organize ederken diğer takımların projelerini de takip edebiliyorlar. ClickUp'ın sağladığı özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme ekiplerimizin şirket genelindeki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

4. ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu ile rekabet avantajlarını başa baş değerlendirin

ClickUp Karşılaştırma Matris Şablonu, birden fazla seçeneği yan yana karşılaştırmak için yapılandırılmış bir yol sunar. Öğeler, "İncelenecek", "Devam Ediyor", "Kabul Edildi" ve "Kabul Edilmedi" gibi aşamalara göre düzenlenir, böylece seçenekleri daraltmak ve değerlendirme ilerlemesini izleme kolaylaşır.

Her girdi, konum, iletişim sayısı, web sitesi ve ortam, menü, müşteri hizmetleri, fiyat ve yakınlık gibi derecelendirme kriterlerini içerir, böylece karşılaştırmalar tutarlı ve kolayca incelenebilir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Standartlaştırılmış özellikler (ör. ortam, hizmet, fiyat) arasında seçenekleri karşılaştırarak güçlü ve zayıf yönleri hızlıca belirleyin

Karar verme sürecinde hızlıca başvurabilmek için web sitesi bağlantıları, fotoğraflar veya notlar gibi destek ek dosyalarını ekleyin

Görsel göstergeler (emoji derecelendirmeleri veya simgeler) kullanarak puanlamayı sezgisel ve satış proje yönetimi için anında anlaşılır hale getirin

Satıcılar, ürünler, hizmetler veya ortaklar için değerlendirme ihtiyaçlarınıza uygun olarak özellikleri özel olarak özelleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla satıcı veya ürünü değerlendiren ve satış takımlarına alıcılarla yaptıkları görüşmelerde yararlanabilecekleri yapılandırılmış karşılaştırmalar sunan karar vericiler.

🧠 İlginç Bilgi: Gartner, satış temsilcilerinin çok uzun, yüksek teknolojili veya soyut savaş kartlarını görmezden geldiğini ortaya koydu. Satış temsilcileri, özlü ve eyleme geçirilebilir kartlar istiyor. Kısa ve net savaş kartları, satış temsilcilerinin rakiplerle karşılaştıklarında daha güvenli hissetmelerini sağlar.

5. ClickUp Rekabet Analizi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Rekabet Analizi Beyaz Tahta Şablonu ile rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edin

ClickUp'ın Rekabet Analizi Beyaz Tahta Şablonu, rakipleri pazar varlığı ve müşteri memnuniyeti açısından harita eder. Dörtlü düzen, şirketleri Liderler, Rakip, Yüksek Performanslılar ve Niş Oyuncular olarak ayırır ve güçlü ve zayıf yönleri bir bakışta karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, her rakibin konumu net kriterlere göre belirlenir, böylece rekabet analizi şablonunda kendi teklifinizi doğru bir şekilde pozisyona alabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yapısal izleme için rakip isimlerini, ürün ayrıntılarını veya özel etiketleri doğrudan ızgaraya ekleyin

Yerleşik efsaneyi kullanarak ürünlerin diğerlerine göre konumunu hızlı bir şekilde yorumlayın

Ürün pazarlama stratejiniz için en önemli metriklere odaklanmak için eksenleri veya kategorileri özel olarak ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama ve destek liderleri, temsilcilere daha keskin bir pozisyon ve kullanıma hazır konuşma konuları sağlamak için pazar oyuncularını harita eder.

📮 ClickUp Insight: Blog okuyucularımızın %32'si hala dolu bir takvimin verimlilikle eşdeğer olduğuna inanıyor ve %21'i uzun çalışma saatlerini commit ile eşdeğer görüyor. Ancak gününüzü toplantılar ve görevlerle doldurmak sizi tükenmişliğe bir adım daha yaklaştırır. ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, rutin soruları otomatik olarak yanıtlayarak, talepleri öncelik sırasına koyarak ve benzersiz iş bağlamınıza göre özel ş akışlarını yöneterek oyunun kurallarını değiştirir. Otomatik Pilot Ajanları arka planda sessizce çalışırken, programınız dengeli kalır, öncelikleriniz netleşir ve verimliliğiniz nihayet sürdürülebilir hale gelir. ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyon olarak gerçekleştirin, mesajları sıralayın ve atayın, hatırlatıcı ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın

6. ClickUp Ürün Özellikleri Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Ürün Özellikleri Matrisi Şablonu ile ürününüzün benzersiz özelliklerini öne çıkararak rakiplerinizden sıyrılın

ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonunu kullanarak ürün modellerini benzersiz özellikleri açısından karşılaştırabilirsiniz. Ürünler Yeni Modeller, Donanım Özellikleri ve Yazılım Özellikleri gibi kategorilere ayrılmıştır, böylece anahtar özellikleri ve avantajları türe göre kolayca inceleyebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

CPU Türü , RAM , ROM , Pil Ömrü ) ile bir modelin diğerinden daha iyi performans gösterdiği noktaları vurgulayın Standartlaştırılmış ClickUp Özel Alanları ) ile bir modelin diğerinden daha iyi performans gösterdiği noktaları vurgulayın

Yeni ürün girişlerini (girdi) özel bir kategori altında izleyerek mevcut kriterlere göre değerlendirin

Renk kodlu alanlarla teknik farklılıkları (ör. RAM boyutuyla, ekran çözünürlüğüyle) bir bakışta yorumlayın

📌 İdeal kullanım alanı: Ürün odaklı takımlar, satış elemanlarının teknik güçlerini kazançlı argümanlara dönüştürmelerini kolaylaştıran net bir biçimde farklılıklarını vurgulamak için.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgesini kullanarak zengin metin biçimi özelliği ile rakip bilgilerini zenginleştirin. Anahtar karşı argümanları kalın harflerle vurgulayın, yan yana karşılaştırmalar için tablolardan kullanın veya kanıt noktalarını öne çıkarmak için açıklama kutuları ekleyin. Canlı işbirliği düzenleme özelliği sayesinde, yöneticiler ve temsilciler içeriği gerçek zamanlı olarak birlikte iyileştirebilir, böylece savaş kartları hiçbir zaman güncelliğini yitirmez veya statik hale gelmez. Anlaşmaları tamamlamak için her itirazı, karşı argümanı ve rakip güncellemesini ClickUp Belge'de düzenli bir şekilde organize edin Bu ş Akışı, belgeleme için yapay zeka kullanarak güncel ve canlı bir kaynak oluşturur ve takımınızın her seferinde güvenle yanıt vermesini sağlar.

7. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu ile hedef kitleniz için yazılımları değerlendirin.

ClickUp'ın Yazılım Karşılaştırma Şablonu, tutarlı değerlendirme alanlarını kullanarak yazılım seçeneklerini yan yana karşılaştırmanıza yardımcı olur. Ürünler Yeni, Mevcut ve Mevcut Değil gibi gruplar halinde düzenlenir. Bu, hangi çözümlerin kullanıma hazır olduğunu, hangilerinin değerlendirme aşamasında olduğunu ve hangilerinin gündem dışı olduğunu kolayca görmenizi sağlar.

Tüm satırlar, müşteri değerlendirmesi, temel fiyat, satışlar, oluşturucu, tasarım yazılımı, önizleme ve anahtar özellikler gibi ayrıntıları içerir, böylece takımlar rakip araçları hızlı bir şekilde boyutlandırabilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tasarım kalitesini hızlıca görmek için satış savaş kartı şablon içinde ürün görsellerini doğrudan önizleyin.

Müşterilerin sorunlu noktaları ve değerlendirmelerini kullanarak genel performansı doğrulayın.

Destek, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi değerlendirme ihtiyaçlarına uyacak şekilde Özel Alanları özelleştirin.

📌 İdeal kullanım alanları: Farklı yazılım çözümlerini değerlendiren ve ekiplerine rekabetçi konuşmaları destekleyen, gerçeklere dayalı bilgiler sağlayan liderler.

💡 Profesyonel İpucu: Kişiye özel bakış açıları oluşturun. Aynı rakip karşılaştırması, bir CTO ile bir satın alma müdürüne aynı şekilde yansımayacaktır. Temsilcilerin odadaki kişilere göre sunumlarını değiştirebilmeleri için görünümleri veya sekmeleri katmanlayın.

8. HubSpot'un Satış Savaş Kartı Şablonu

HubSpot aracılığıyla

Bu savaş kart şablonu, rakip bilgilerini satış takımları için hızlı başvuru sayfası haline düzenler. Nasıl Kazanırız yanıtları, rakip güncellemeleri ve vaka çalışmaları veya müşteri referansları için alanlar içerir, böylece takımlar her zaman konuşma konuları hazır olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Hızlı bir arka plan bilgisi için temel bilgileri (konum, çalışanlar, gelir, müşteriler) toplayın.

Kolayca gözden geçirebilmek için belirli rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini madde madde listeleyin.

Takımların rakiplerin hareketlerine dair güncel kalabilmeleri için güncellemeler veya haberler için bir bölüm ayırın.

📌 İdeal kullanım alanı: Satış döngüsü sırasında itirazları ele almak için hızlı başvuru yapılabilen rakip bilgilerine ihtiyaç duyan satış temsilcileri.

9. Gong'un Satış Savaş Kartı Şablonu

Gong aracılığıyla

Gong'un savaş kartı şablonu, rekabetçi anlaşmalar için stratejik bir silah görevi görür. Özellikleri karşılaştırmak, konuşma metinlerinizi keskinleştirmek ve temsilcilere, potansiyel müşterilerin "Neden farklısınız?" sorusundan "Nereyi imzalamam gerekiyor?" sorusuna geçmelerini sağlayacak kullanıma hazır cümleler sunmak için tasarlanmıştır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Avantajları, kanıtları ve alaka düzeyini vurgulayan Nasıl Kazanırız yanıtları geliştirin.

Alıcıları rakiplerin zayıflıklarını fark etmeye yönlendiren mayınlı sorular hazırlayın.

İddialarınızı desteklemek için sosyal kanıtlar gibi kanıtları toplayın ve düzenleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış yanıtlar ve konuşmayı kendi lehlerine çeviren stratejik sorularla itirazları ele alma becerilerini geliştiren takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Uygun olduğunda rakip yol haritası söylentilerini ekleyin. "Rakip X'in bu ürünü piyasadan kaldıracağı söyleniyor" gibi ince bir not, temsilcilerin alıcının zihnindeki belirsizliği çerçevelemelerine yardımcı olur.

10. Figma'nın Satış Savaş Kartı Şablonu

Figma aracılığıyla

Figma'nın savaş kart şablonu, satış takımlarına canlı konuşmalar sırasında rekabetçi istihbarat için hızlı başvuru satış destek içeriği sağlar. Rakip bilgilerini düzenler, itirazların ele alınmasını basitleştirir, farklılıklarını vurgular ve potansiyel müşterileri güçlü yönlerinize yönlendirir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Geçmiş anlaşmalardan kazanç hikayelerini toplayarak temsilcilere pozisyonda güven ve gerçek örnek sunun.

Rakiplerin zayıflıklarını ortaya çıkaran ve odak noktasını avantajlarınıza yönlendiren özel müşteri sorularını hazırlayın.

Maliyet temelli itirazlara satış temsilcilerini hazırlamak için fiyatlandırma ve paketleme bilgilerinin hızlı bir görünümünü sağlayın.

📌 İdeal kullanım alanı: Farklılıklarını ortaya çıkararak ve konuşmaları benzersiz güçlü yönlere yönlendirerek müşteri odaklılığı geliştirmeye odaklanan satış profesyonelleri.

💟 Bonus: Brain MAX, satış takımlarını güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. CRM, e-postalar, takvimler ve satış belgelerinizle derin entegrasyonlar sayesinde Brain MAX, satış sürecinin, anlaşmaların ve müşteri iletişimlerinin her zaman tam bağlamını bilir. Güncellemelerinizi sesli olarak söyleyin veya yazın, Brain MAX anında notları yakalasın, takip işlemlerini planlasın ve ilgili müşteri bilgilerini görüntüsün. Artık dağınık araçları araştırmanıza gerek yok. Yeni fırsatları proaktif olarak ortaya çıkarır, riskleri işaretler ve sonraki adımları önerir, böylece takımınızın zamandan tasarruf etmesine ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olur. Akıllı otomasyon, ses-metin dönüştürme ve gerçek zamanlı bilgilerle Brain MAX, satış ş Akışınızı düzenli, uygulanabilir ve her zaman bir adım önde tutar.

11. SmartBug'dan SaaS Satış Savaş Kartı Şablon

smartBug aracılığıyla

SmartBug'ın SaaS satış savaş kartı şablonu, rakip verilerini, itiraz tuzaklarını, fiyatlandırma bilgilerini ve entegrasyonları bir araya getirir. Bunların tümünün potansiyel müşterilerinizin sorunlu noktalarına uygun olmasını sağlar, böylece satış temsilcileri tahminlerde bulunmak yerine hazırlıklı bir şekilde konuşmalara girerler.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Satış temsilcilerini potansiyel müşterilerin itirazlarına hazırlamak için "satış tuzağı" soruları ve itiraz tetikleyicileri kullanın

Rakiplerin fiyatlarını, sizden satın almamanın maliyetiyle karşılaştırarak aciliyet yaratın

Temsilcilerin bonus puanları için özellik ekosistemlerini karşılaştırmasına yardımcı olmak için rakip entegrasyon ayrıntılarını ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Kalabalık pazarlarda rekabet eden ve satış temsilcilerini fiyat karşılaştırmaları ve itiraz tetikleyicileriyle hazırlayan SaaS şirketleri.

💡 Profesyonel İpucu: Kartların içindeki mesajlar üzerinde A/B testi yapın. Örneğin, bir rakibe karşı iki farklı pozisyon açısı deneyin ve hangisinin daha fazla anlaşma sağladığını izleme.

ClickUp ile Şansınızı Artırın

Her satış görüşmesi bir poker oyunu gibidir.

Rakipleriniz blöf yapar, potansiyel müşterileriniz kartlarını değerlendirir ve en iyi hazırlanan oyuncu potu kazanır. Savaş kartları, elinizi güçlü tutar ve yanıtlarınızı bir sonraki sunumdan daha keskin hale getirir.

ClickUp size eksiksiz bir paket sunar: özelleştirilebilir savaş kart şablonları, canlı güncellemeler ve takımınızı yavaşlatmadan donatmanın kolay bir yolu. Anlaşmalar yolunda gider ve temsilcileriniz baskı altında asla pes etmez.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Savaş kartı, satış takımlarının ürünler, rakipler ve pazar pozisyonu hakkında temel bilgilere hızlı bir şekilde erişmek için kullandıkları kısa ve stratejik bir kaynaktır. Satış temsilcilerinin müşteri sorularına etkili bir şekilde yanıt vermesine, itirazları ele almasına ve satış konuşmaları sırasında tekliflerini farklılaştırmasına yardımcı olur.

Bir savaş kartı oluşturmak için, ürününüz, özellikleri ve rakipleri hakkında anahtar bilgileri toplamaya başlayın. Bu verileri ürün avantajları, rekabet karşılaştırmaları, itirazların ele alınması ve önemli mesajlar gibi açık bölümler halinde düzenleyin. Anlaşılırlık için madde işaretleri veya kısa paragraflar kullanın ve içeriğin satış takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olduğundan emin olun.

Savaş kartı yazmak, satış elemanlarının gerçek zamanlı olarak kullanabileceği eyleme geçirilebilir bilgiler ve pratik bilgilere odaklanmayı gerektirir. Dilinizi açık ve özlü tutun, en önemli noktaları vurgulayın ve içeriği hızlıca gözden geçirilebilecek şekilde yapılandırın. İtirazları aşmak için ipuçları, rekabetçi farklılaştırıcılar ve hızlı başvuru bilgileri ekleyin.

Satış savaş kartı genellikle açıkça tanımlanmış bölümleri olan, genellikle tablolara, madde işaretlerine veya vurgulanmış kutulara sahip tek sayfalık bir belge veya dijital karttır. Hızlı başvuru için görsel olarak düzenlenmiştir ve satış temsilcilerinin ürün özellikleri, rakip karşılaştırmaları ve itirazların ele alınması ile ilgili bilgileri bir bakışta bulmalarını sağlar.