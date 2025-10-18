Startup Ortak Kurucuları için Ücretsiz Kurucu Anlaşması Şablonları

Bir girişimin ilk aşamalarında yol almak hem heyecan verici hem de zorlu olabilir.

Ortaklar için en önemli ancak sıklıkla göz ardı edilen adımlardan biri, açık ve yasal olarak geçerli bir kurucu sözleşmesi oluşturmaktır.

Bu anlaşma olmadan, en umut verici girişimler bile rolünü tanımlama, fikri mülkiyet haklarını yönetme veya günlük kararlar alma konusunda engellerle karşılaşabilir.

Ancak, bunu sıfırdan hazırlamanız gerekmez. Temel unsurları içeren birçok ücretsiz kurucu sözleşmesi şablonu mevcuttur. Bu blogda, ortaklığınızı korumak ve kuruluşunuzda işlerin sorunsuz yürümesi için doğru kurucu sözleşmesi şablonunu bulmanıza yardımcı olacağız.

10 Kurucu Anlaşması Şablonuna Genel Bakış

En iyi kurucu sözleşmesi şablonlarının özet tablosu aşağıda yer almaktadır:

Kurucu Anlaşması Şablonları Nedir?

Kurucu sözleşmesi şablonları, startup kurucu ortaklarının yeni bir işte rollerini, sorumluluklarını ve sahipliklerini belirlemelerine yardımcı olmak için önceden hazırlanmış belgelerdir. Başlangıçtan itibaren net beklentiler oluşturmanıza ve şirket büyüdükçe çatışma riskini azaltmanıza yardımcı olurlar.

Kurucu sözleşmesi genellikle hisse dağıtımı, fikri mülkiyet sahipliği, karar alma süreçleri ve uyuşmazlıkların çözümü gibi anahtar alanları kapsar. Ayrıca, kurucu ortakların zaman içinde hisselerini nasıl kazanacaklarını özetleyen bir hak kazanma takvimi de içerir.

Ayrıca, sözleşme her kurucunun katkılarını, karar alma süreçlerini, gizliliği, fikri mülkiyet haklarını ve takım değişiklikleri için prosedürleri tanımlayabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? The Founder’s Dilemma kitabının yazarı Harvard Business School profesörü Noam Wasserman'ın araştırmasına göre, girişimlerin %65'i kurucular arasındaki çatışmalar nedeniyle başarısız oluyor. İlk günden itibaren net bir kurucu sözleşmesi yapmak, işinizi bu talihsizlikten kurtarabilir!

İyi bir kurucu sözleşmesi şablon nedir?

Kurucular anahtar kararlarda şirketi temsil ettiğinden, Kurucular anlaşması şablonu, başlangıçtan itibaren beklentileri net bir şekilde belirlemeye yardımcı olan mükemmel bir başlıktır.

Kurucu sözleşmesi şablonu seçerken dikkat etmeniz gereken beş anahtar özellik şunlardır:

Net sahiplik yapısı: Şablonun, kurucunun hisseleri, hak kazanılmamış hisseler ve tamamen hak kazanılmış menfaatler dahil olmak üzere her bir kurucu ortağın sahiplik yüzdesini tanımladığından emin olun

Kapsamlı maddeler: Şirketin varlıklarının güvenliği için fikri mülkiyet hakları, gizlilik ve ticari sırların korunması ile ilgili bölümleri inceleyin

Karar alma süreçleri: Şablon, karşılıklı yazılı onay gerektiğinde dahil olmak üzere, anahtar kararların ve günlük kararların nasıl alınacağını özetlemelidir

tazminat ve hak kazanma: *Gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek için tazminat koşullarını, sunulan hizmetleri ve hak kazanma takvimini açıkça belirten bir düzen seçin

Yasal geçerlilik: Şablon, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı temsil ettiğini, yazılı olarak imzalandığını ve yetkili bir yargı alanında yasal olarak bağlayıcı olduğunu belirten bir madde içermelidir

Kurucu Anlaşması Şablonları

🔍 Biliyor muydunuz? Son yıllarda, özellikle gizli sermaye sektöründe , işlerde hisse senedi anlaşmazlıkları önemli ölçüde artmıştır. Artan işlem faaliyetleri, rekabet ve ESG ve AI ile ilgili yeni zorluklar gibi faktörler, net bir sahiplik yapısının her zamankinden daha önemli hale gelmesine neden olmuştur.

Startup kurucu ortakları için bu tür anlaşmazlıkları önlemek, güçlü bir kurucu sözleşmesi şablonuna sahip olmakla başlar. Aşağıda, adil bir sahiplik yapısı oluşturmanıza ve fikri mülkiyet haklarını en başından itibaren korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi kurucu sözleşmesi şablonları bulunmaktadır.

clickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu*

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonuyla yasal olarak uygulanabilir bir ortaklık anlaşması oluşturun

ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu, yeni başlayanların sorumlulukları ve finansal katkıları kolayca özetlemelerini sağlar. Hisse ortaklığı veya stratejik ittifak formüle ederken hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Bu kullanıma hazır şablon, her bir tarafın yükümlülükleri ve kâr ve zarar paylaşım düzenlemeleri dahil olmak üzere ortaklık şartlarını özetler. Ayrıca finansal katkılar, uyuşmazlıkların çözümü ve günlük karar alma süreçlerini de kapsar. Özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve kuruluşunuz için güçlü bir sahiplik yapısı oluşturabilirsiniz.

İşte neden seveceksiniz:

Görevleri ve ortaklık ayrıntılarını tek bir yerde izleme ile düzenli kalın

Kâr paylaşımı ve karar verme konusunda net şartlar belirleyerek çatışmaları en aza indirin

Roller ve sorumluluklara yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımla herkesin uyum içinde çalışmasını sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ortaklıklar veya stratejik ittifakları formlayan yeni girişimler ve küçük işler.

LiveBetter Community Services'ın Katılım ve İş İnovasyonu Başkanı Marc Bonney, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Artık, fonksiyon ve coğrafi konumlarına göre ayrılmış takımlarımız senkronize görevler üzerinde çalışıyor. Bu nedenle, Ortaklıklar takımı ve İletişim takımı ClickUp'ta ayrı alanlara sahip ancak görevlerde paylaşım bulunuyor. Bu, proje sonuçlarına yönelik uyumlu çabalar için çok önemli.

Artık, fonksiyon ve coğrafi olarak ayrı olan takımlarımız senkronize görevler üzerinde işliyor. Bu nedenle, Ortaklıklar takımı ve İletişim takımı ClickUp'ta ayrı alanlara sahip ancak görev paylaşımı yapıyor. Bu, proje sonuçlarına yönelik uyumlu çabalar için çok önemli.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp görevlerine Özel Alanlar ekleyerek rolleri (ör. "Lider Ortak", "Finansal Denetçi", "Hukuk Sorumlusu") belirtin veya sorumlulukları kategorilere ayırın, böylece kimin ne yaptığını kolayca filtreleyip inceleyebilirsiniz.

2. ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu ile dakikalar içinde dengeli bir ortaklık oluşturun

ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu, ortak girişiminizi resmileştirmek, her iki tarafın çıkarlarını korumak ve pozitif hesap bakiyesi sağlamak için tasarlanmıştır. Her bir ortağın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini kolayca özetlemenizi sağlar.

Bu şablon, karar alma süreçleri, orantılı finansal katkılar ve belirli sahiplik payları gibi temel alanları kapsar. Tüm ortaklar arasında işbirliği kültürünün oluşturulmasına yardımcı olurken, çatışmaları en aza indirir ve karşılıklı güveni geliştirir.

İşte neden seveceksiniz:

Ortaklık ayrıntılarını yönetmek için Özel Alanlar ile düzenli kalın

ClickUp Belge'yi kullanarak ortaklık şartlarının verimli bir şekilde ayarını yapın ve saklayın

Finansal katkılar ve karar alma süreçleri için net bir yapı geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanı: Net rol ve sorumluluklarla 50/50 sahiplik yapısı kurmak isteyen ortaklar.

👋🏾 ClickUp Brain'den sözleşme veya iş teklifini sıfırdan hazırlamanıza yardımcı olmasını isteyin!

Aynı platformda birden fazla LLM'ye erişim sağlayan ClickUp Brain ile kolayca içerik oluşturun

➡️ Daha fazla bilgi: Word ve ClickUp'ta ücretsiz işbirliği sözleşmesi şablonları

3. ClickUp 50/50 LLC İşletme Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp 50/50 LLC İşletme Anlaşması Şablonu ile sahiplik ve sorumluluklar arasında denge sağlayın

Dramayı değil, işi bölüşün. 50/50 LLC, her iki üyeye de eşit güç verir, ancak net bir anlaşma olmadan işler hızla karmaşık hale gelebilir. ClickUp'ın 50/50 LLC İşletme Anlaşması Şablonunu kullanın.

Bu şablon, üyeler için net beklentiler ayarlayan, yatırımınızı koruyan ve uyuşmazlık çözümü yöntemlerini özetleyen, yasal olarak bağlayıcı bir belge oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, şablon üye kabulü ve çıkarılmasını da ele alarak, işinizin sağlam bir sahiplik yapısı ile büyümeye hazır olmasını sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Eşit ortaklar arasında kar ve zararın adil bir şekilde paylaşımını tanımlayın

ClickUp'ın Pano Görünüm özelliği ile anlaşma durumunu kolayca görselleştirin

Yorum tepkileri ve iç içe alt görevleri kullanarak ş akışını verimli bir şekilde yönetin

🔑 İdeal kullanım alanı: Yönetim ve sahiplik konusunda net kurallar isteyen, limited şirket form eden eşit ortaklar.

💡 Profesyonel İpucu: Anlaşmazlıkları önlemek için sahiplik haklarını her zaman önceden tartışın. Mahkemede, fikirlerin kime ait olduğunu kanıtlamak, sahibi veya ilgili kişi tarafından açıkça belirtilmedikçe zor olabilir.

4. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu ile açık ve özlü iş anlaşmaları yapın

ClickUp'ın Anlaşma Mektubu Şablonu, ilgili tüm tarafların anlayabileceği açık bir anlaşma mektubu oluşturmayı kolaylaştırır. Proje ayrıntılarını, ilgili maliyetleri ve her bir tarafın yükümlülüklerini kapsar.

Ayrıca, bu şablon zaman çizelgeleri, teslim edilecekler ve imzalar için özelleştirilebilir bölümler sağlayarak anlaşma sürecini basitleştirir. Kullanıcı dostu biçim, belgeyi herhangi bir projeye veya ortaklığa uyacak şekilde hızlı ve kolay bir şekilde uyarlayabilmenizi sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Anlaşmaları basit ve takip etmesi kolay tutun

Hazır mektup biçimini kullanarak zaman kazanın

Anlaşmayı incelerken ClickUp Dönüm Noktaları ile ilerlemeyi takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje veya ortaklıklar için hızlı ve net anlaşmalara ihtiyaç duyan girişimler ve girişimciler.

5. ClickUp İş Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ın Çalışma Anlaşması Şablonunu kullanarak takımdaki rolleri ve beklentileri net bir şekilde tanımlayın

Takım anlaşmaları, net beklentiler ve sorumluluklar belirleyerek projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu, takımınızın misyonunu, rollerini ve paylaşım değerlerini tanımlamasına rehberlik ederek, birlikte çalışan herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlar.

Ayrıca, bu şablon kaynakları optimize etmenize yardımcı olmak için rolleri ve sorumlulukları netleştirir. Bu, her üyenin güçlü yönlerini, iş tarzlarını ve ortak hedeflere katkılarını net bir şekilde görmenizi sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Takımınızın misyonunu ve amacını tanımlayarak herkesin motivasyonunu yüksek tutun

Esnek düzen seçenekleriyle ilerlemeyi görselleştirin ve hızlı ayarlamalar yapın

Projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için son teslim tarihleri olan görevler oluşturun ve atayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Sorumluluklar ve takım hedefleri konusunda net anlaşmalara ihtiyaç duyan startup veya erken aşama işlerde çalışan takımlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Ücretsiz Basit İş Sözleşmesi Şablonları ve Anlaşmaları

6. ClickUp Yüklenici Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu ile işinizi ve müteahhitlerinizi uyumlu hale getirin

Dışarıdan yükleniciler işe alırken, işinizi ve yükleniciyi korumak için ayrıntılı bir sözleşme anahtardır. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, iş sorumluluklarını, son teslim tarihlerini, ödeme koşullarını vb. sorunsuz bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

Kullanıma hazır bir sözleşme şablonu olarak, işin kapsamı, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler dahil olmak üzere dış kaynak kullanımı işinin tüm anahtar yönlerini kapsar, böylece her iki taraf da beklentileri net bir şekilde bilir. Ayrıca, yüklenicilerinizi şirketinizin hedefleriyle uyumlu hale getirmek için adil piyasa değer koşulları ayarlamanıza yardımcı olur.

İşte neden seveceksiniz:

Kaçırılan öğeleri önlemek için onay kutuları gibi özel alanlarla her ayrıntıyı izleme

Projeleri zamanında tamamlamak için hatırlatıcıları ve güncellemeleri otomasyon ile otomatikleştirin

Anlaşmaları e-posta entegrasyonlar aracılığıyla doğrudan imzalanmak üzere gönderin

🔑 İdeal kullanım alanları: Zaman hassasiyeti olan projelerde serbest çalışanları veya sözleşmeli çalışanları yöneten küçük ve orta ölçekli işler.

➡️ Daha fazla bilgi: Sözleşme Türleri ve Bunları Verimli Bir Şekilde Yönetme Yöntemleri

7. ClickUp Yüklenici Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Yüklenici Yönetimi Şablonu ile sözleşmelerinizi düzenli ve güncel tutun

Sözleşmeleri yönetmekte zorlanıyor musunuz? ClickUp'ın Yüklenici Yönetimi Şablonunu deneyin ve sözleşmelerin hazırlanmasından saklanmasına, son tarihlerin ve yenilemelerin izlenmesine kadar tüm süreci düzenleyin.

Bu yeni başlayanlar için uygun alt kategori şablonu, paydaşları yönetmeyi ve yenileme hatırlatıcılarını ayarlamayı kolaylaştırır. Sözleşme yönetim sürecini iyileştirir ve işinizin uyumluluğunu ve yüklenici ilişkilerinin gücünü korur.

İşte neden seveceksiniz:

Kabul Edildi, Taslak Halinde ve İnceleniyor gibi özel etiketlerle sözleşme durumunu izleme

Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak sözleşme zaman çizelgelerini görselleştirin

Kayıtlara kolayca erişebilmek için sözleşmeleri tablolarla düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Net izleme ve zamanında yenileme gerektiren çok sayıda yüklenici sözleşmesi ile çalışan işler.

📮 ClickUp Insight: İnsanların sadece %12'si hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'i hiç izlemeyorsa ne olurdu? Peki, hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izlemeyi başarabilseydiniz ne olurdu? Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün birleştiği ClickUp'a girin. Görev ve son tarihlerin ayarlanmasından görsel gösterge panelleriyle ilerlemenin izlenmesine kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile bir daha hiçbir dönüm noktasını kaçırmayacaksınız. ClickUp'ı kullanarak bunu nasıl hassas bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz: 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor

8. ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablon

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu ile sözleşmeleri sorunsuz bir şekilde tamamlayın

ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu, gerekli tüm ayrıntıları ele alırken kararı özetleyen profesyonel ve anlaşılır bir fesih mektubu hazırlamayı kolaylaştırır.

Bu mektup şablonu, iptal koşullarını tanımlamanıza, her iki tarafın endişelerini gidermenize ve fesih ile ilgili tüm mali veya yasal yükümlülükleri yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca zorlu konuşmaları kolaylaştırır ve gelecekte başvurmak üzere net bir belge izi sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Her türlü fesih durumu için kullanıma hazır yasal maddeler sunar

Ödenmemiş yükümlülükleri ve sonraki adımları net bir şekilde özetlemek için yerleşik kontrol listesi

Güvenlikli kayıt tutma için her mektubu otomatik olarak kaydeder

🔑 İdeal kullanım alanı: Sözleşme feshini resmi hale getirmek için basit ve yasalara uygun bir yöntem arayan tüm işler.

➡️ Daha fazla bilgi: Hukuk firmalarının düzenli çalışmasını sağlayan yasal ş Akışı yazılımı

9. Template. Net tarafından hazırlanan Kurucular Anlaşması Şablonu

Bir iş kurarken basitlik anahtar olabilir.

Template.net'in Kurucular Anlaşması Şablonu, basit anlaşmalar için ideal bir seçimdir. Hukuki jargonla boğuşmadan iş ilişkilerini resmileştirmek isteyen kurucu ortaklar için idealdir.

Bu basit, kullanıma hazır şablon, logonuzu ve şirket bilgilerinizi ekleyebileceğiniz, tamamen düzenleme yapabileceğiniz bir kapak sayfadır. Bu şablon, işin kapsamı, ücret, gizlilik ve sorumluluk gibi temel hususları kapsar. İlgili tüm kurucuların temel sorumluluklarını ve haklarını kolayca özetlemenizi sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Ödeme anlaşmazlıklarını önlemek için tazminat koşullarını açıkça belirtin

Mücbir sebep hükmü ile öngörülemeyen durumları kapsayın

Gelecekteki çatışmaları önlemek için net karar alma süreçleri tanımlayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Basit ve yasal olarak geçerli bir kurucu sözleşmesi arayan girişimler ve küçük işler.

10. Template. Net tarafından hazırlanan Startup Kurucu Anlaşması Formu Şablonu

Template.net'in Startup Kurucu Anlaşması Form Şablonu yine bir kurucu anlaşmasıdır, ancak bir farkı vardır: bu bir form şablonudur. Geleneksel, uzun anlaşmalardan farklı olarak kısa, hızlı ve özlüdür.

Bu form şablonu, kuruculara karar verme yetkisini ve uyuşmazlık çözme yöntemlerini önceden netleştirmelerini sağlayarak, girişimlerin karşılaştığı yaygın zorlukları ele almak üzere tasarlanmıştır. Bu, olası çatışmaları önlemeye yardımcı olur ve girişimin büyümesi için sağlam bir temel oluşturur.

İşte neden seveceksiniz:

Hızlı ve kolay, sadece boşlukları doldurun ve hazırsınız.

Roller, sorumlulukları ve sahipliği basit bir şekilde belirler.

Ticari sırları veya diğer gizli bilgileri korumak için yerleşik gizlilik maddeleri

🔑 İdeal kullanım alanı: Uzun hukuki terimlere girmeden rolleri ve hisse dağıtımını resmileştirmek için basit, boşlukları doldurarak doldurulabilen bir sözleşme arayan girişimler.

11. PandaDoc tarafından hazırlanan Kurucular Anlaşması Şablonu

PandaDoc aracılığıyla

PandaDoc'un Kurucular Anlaşması Şablonu oldukça kapsamlıdır ve sahiplik yapısını ve yasal sorumluluklarını resmileştirmek isteyen şirketler için mükemmeldir. Profesyonel bir dokunuş için logonuz ve iletişim bilgilerinizle kişiselleştirilmiş bir kapak sayfa da ekleyebilirsiniz.

Bu yasal şablon, sahiplik devri, ilk sermaye katkıları ve hisse senedi hak kazanımı ile ilgili maddeler dahil olmak üzere 12 ayrıntılı bölümü kapsamaktadır. Ayrıca, iş anlaşmanızın yasalara uygun olmasını sağlamak için istifa, görevden alma ve temsilci garantileri ile ilgili süreçleri de özetlemektedir.

İşte neden seveceksiniz:

Şirket bilgilerinizi ekleyerek PDF'yi özel hale getirin.

Ayrıntılı maddelerle net bir sahiplik yapısı oluşturun.

Değişiklikler ve feragatler ile ilgili bölümler sayesinde yasal terimleri kesin tutun.

🔑 İdeal kullanım alanı: Sahiplik, yasal korumalar ve üye rollerini ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı ve özelleştirilebilir bir sözleşme şablonu arayan işler.

➡️ Daha fazla bilgi: Takım işbirliği nedir? Takımınız için etkili stratejiler

12. RazorPay tarafından hazırlanan Kurucu İstihdam Anlaşması Şablonu

RazorPay aracılığıyla

RazorPay tarafından hazırlanan Kurucu İstihdam Sözleşmesi Şablonu, kapsamlı bir istihdam sözleşmesi şablonudur. Şirketin faizlerini korurken yeni çalışanın (kurucu) rolleri ve sorumluluklarını resmileştirmek için tasarlanmıştır.

Bu şablon, kurucunun görevlerini, ücretini ve haklarını tanımlar. Gizlilik, rekabet etmeme, fesih, fikri mülkiyet hakları, üçüncü taraf ödemeleri ve çeşitli şartlar gibi anahtar maddeleri kapsayarak tam bir hukuki netlik sağlar.

İşte neden seveceksiniz:

Kurucular için deneme dönemleri ve performans değerlendirme dönüm noktaları ayarlayın.

Gönüllü veya gönülsüz kurucu ayrılmaları için ayrıntılı çıkış prosedürlerini ekleyin.

Şirketin fon yaratma ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili kurucunun yükümlülüklerini özetleyin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Kurucuların rolleri ve sorumluluklarını resmileştiren startup'lar ve küçük-orta boyutlu şirketler.

💡 Bonus İpucu: Anlaşmaların tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamak için her zaman bir tanık maddesi ekleyin. Örneğin, her bir görevinin sorumluluğunun kimde olduğunu ve hangi konuya ait olduğunu açıkça belirtin.

13. Business Kurulum tarafından hazırlanan Kurucu Anlaşması Şablonu

via iş kurulum

Birden fazla kurucu ile bir iş mi kuruyorsunuz? Güçlü bir başlangıç için Business Kurulum'un Kurucular Anlaşması Şablonunu deneyin. Bu şablon, sorunsuz bir ekip çalışması sağlamak için her kurucunun hak ve görevlerini açıkça tanımlar.

Bu sözleşme şablonu, hak kazanma dönemleri ve çıkış formalitelerinden sahiplik yapısı ve uyuşmazlık çözümüne kadar tüm yönleri kapsar. Esasen, iç sözleşmelerini resmileştirmek isteyen startup'lar için tek noktadan çözüm sunar.

İşte neden seveceksiniz:

Kurucuların zaman commitlerini ve minimum katılım gerekliliklerini tanımlayın.

Paylaşım devri ve uyuşmazlık çözümü sürecini basitleştirin.

Şirketin kapanması durumunda fesih sürecini yapılandırın.

🔑 İdeal kullanım alanları: Kurucuların rolleri net bir şekilde tanımlamak ve şeffaf bir karar alma süreci oluşturmak isteyen, erken aşamadaki girişimler ve işler.

➡️ Daha fazla bilgi: Startup'lar için Proje Yönetimi Nasıl Ustaca Yapılır?

ClickUp ile anlaşmalarınızı doğru bir şekilde yapın

Yapılandırılmış sözleşme şablonlarına sahip olmak, güçlü ve şeffaf iş ilişkileri kurmak için çok önemlidir.

İş için hepsi bir arada uygulama olan ClickUp, yüklenici anlaşması, kurucu taahhüdü veya fesih mektubu gibi tüm anlaşmalarınızı kolayca oluşturmanızı, yönetmenizi ve takip etmenizi sağlayan kapsamlı bir şablon aralığı sunar.

Bu şablonlar zaman kazandırırken, her ayrıntının hesaba alındığını sağlayarak yanlış anlaşılma riskini önemli ölçüde azaltır. Belgelerin sizi yavaşlatmasına izin vermeyin.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi ilerletmeye devam edin!