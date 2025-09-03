Bağış Toplamayı Kolaylaştırmak için Ücretsiz Bağış Formu Şablon Seçenekleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yeniden önem kazanıyor. Ancak bunun faydaları sadece hayır kurumlarıyla sınırlı değil, kuruluşun çalışanları üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.

Ancak, işler bu amaca fon sağlayabilirken, bağış sürecini kolaylaştırmak sivil toplum kuruluşlarının ve STK'ların sorumluluğundadır.

Bu, hata olmadan bağışları mümkün kılmak, bağışçıları etkinleştirmek için doğru bağışçı bilgilerini toplamak ve ödeme izlemesini basitleştirmek anlamına gelir.

Buna yardımcı olmak için, bağış formunun oluşturma sürecini basitleştirmek, fonları verimli bir şekilde toplamak ve ödemeleri yönetmek için tasarlanmış en iyi bağış form şablonlarını burada bulabilirsiniz.

Bağış Formu Şablonları nedir?

Bağış form şablonları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır kurumlarının bağışları ve önemli bağışçı bilgilerini toplamak için kullandıkları önceden tasarlanmış, özelleştirilebilir formlardır.

Esasen, tek bir görevi vardır: çevrimiçi bağış formlarını oluşturmayı, paylaşımı ve yönetimini kolaylaştırarak bağış sürecini basitleştirmek. Manuel işleri nasıl azalttıkları aşağıda açıklanmıştır:

✅ Tek seferlik bağışları veya düzenli bağışları kabul edin

*bağış tutarı, iletişim bilgileri ve ödeme ortakları için gerekli alanları ekleyin

*yorumlar, bağış türü veya birini onurlandırmak için yapılan hediyeler için isteğe bağlı alan sunun

✅ Kuruluşun marka kimliğine ve bağış toplama hedeflerine uyacak şekilde tam özel imkan sunar

*payPal veya Stripe gibi güvenilir ödeme sistemleriyle entegre edin

En İyi Bağış Formu Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi bağış formunun özet tablosu, her şablon için doğru açılış ve indir bağlantıları ile birlikte:

İyi bir Bağış Formu Şablon Nedir?

Reddit kullanıcıları, kar amacı gütmeyen kuruluşların çevrimiçi bağış form şablonlarında ne aradıklarını çok net bir şekilde ortaya koydu. İdeal bağış form şablonu, basit bir bağış süreci ile bağışçılar için sorunsuz ve güvenlik arasında denge kurar.

Bir büyük artı, birden fazla ödeme yöntemini desteklemesi. İdeal bağış formunun sahip olması gereken diğer özellikleri özetleyelim:

Potansiyel bağışçıları çok fazla bilgi girişi ile zorlamamak için yalnızca gerekli alanları içerir

Açıkça görüntülenen seçeneklerle hem tek seferlik hem de düzenli bağışları destekler

Bağışçıların bağış tutarını özel hale getirmelerine veya önerilen değerler arasından seçim yapmalarına olanak tanır

PayPal veya Stripe gibi güvenilir ödeme ortaklarıyla entegrasyonlar sunar

Bağışların hayır kurumunu veya amacı nasıl desteklediğini açıklayarak güven oluşturur

💡 Profesyonel İpucu: Kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yönetmek, hayırsever niyetlerden daha fazlasını gerektirir. ClickUp'ı Etkili Bir Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş Yönetmek için Kullanmak, operasyonları nasıl kolaylaştıracağınızı, düzenli kalacağınızı ve çabalarınızı en önemli şeye, yani misyonunuza odaklayacağınızı gösterir.

en İyi 15 Bağış Formu Şablon

İşte bağış toplama kampanyalarını ve hayır kurumlarını desteklemek için kullanılabilecek en iyi 15 bağış form şablonu.

Aşağıdaki her şablon, ideal kullanım örneğini ve toplanmasına yardımcı olduğu bağışçı bilgilerinin türünü içerir.

1. ClickUp Bağış Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Formu Şablonu ile yerleşik otomasyon ve ödeme ortaklarıyla entegrasyonların keyfini çıkarın

Bağış sürecinizin olması gerekenden daha fazla iş gerektirdiğini hiç hissettiniz mi? ClickUp bunu anlıyor.

ClickUp'ın Bağış Formu Şablonu, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve hayır kurumlarının formlarla uğraşmak yerine bağış toplama faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Araçlar arasında geçiş yapmadan bağışçı bilgilerini kolayca toplayabilir, ödemeleri yönetebilir ve teşekkür mesajlarında otomasyon uygulayabilirsiniz.

Tek seferlik bir bağış kampanyası düzenliyor veya düzenli bağışları desteklemeniz gerekiyorsa, bu özelleştirilebilir form hem sizin hem de bağışçılarınız için her şeyi düzenli, güvenlikli ve basit tutar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Bağışçı bilgi toplar, ödemeleri yönetir ve teşekkür mesajlarında otomasyon uygular

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun markasına ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir

Güvenlik ve sorunsuz bağışlar için güvenilir ödeme ortaklarıyla entegrasyonlar sunar

✨ İdeal kullanım alanları: Bağış alımını basitleştirmek, takipleri otomasyonla yönetmek ve bağışçı bilgilerini tek bir yerde güvenlik içinde toplamak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır kurumları.

2. ClickUp Bağış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Şablonunu kullanarak dosyaları sıralamak için daha az zaman harcayın

Bağışlar geleneksel olarak elektronik tablolar ve e-posta aracılığıyla yönetilmektedir. Ancak bu yöntem hiçbir zaman iyi sonuç vermez; veriler kaybolur, bağışçılar gözden kaçar ve tüm bağış süreci yararlı olmaktan çok kaotik bir hal alır.

ClickUp'ın Bağış Şablonu, kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışları izlemek, bağışçı bilgilerini düzenlemek ve bağış toplama hedeflerini verimli bir şekilde toplantı yapmak için merkezi bir platform sağlar.

Tek seferlik bağışlardan düzenli bağışlara kadar, bu form kuruluşunuzun hedeflerine uygun olarak her ayrıntıyı kaydetmenize yardımcı olur.

Ayrıca, ödeme ortaklarınızla bağlantı kurabilir, kampanya performansını izleyebilir ve bağışçı geçmişine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz — hepsi tek bir Çalışma Alanı.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Tüm bağışları ve bağışçı bilgilerini tek bir çalışma alanında merkezileştirir

Bağış toplama sürecinin ilerlemesini ve bağışçı geçmişini bir bakışta takip edin

Tek seferlik ve tekrar eden bağış kampanyalarına uyum sağlar

✨ İdeal kullanım alanları: Tek seferlik ve düzenli bağışları tam bağışçı görünürlüğü ile izleme için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan bağış toplama takımları.

3. ClickUp Bağış Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Bağış Mektubu Şablonu ile bağış sürecinize tutarlılık, güven ve yapı kazandırın

Bağış toplamanın ilk adımı bağışçılara ulaşmaktır; bazen bu zor olabilir.

İyi haber şu ki, böyle olmak zorunda değil! Bu, özellikle elinizde iyi hazırlanmış bir mektup varsa geçerlidir.

İşte burada ClickUp'ın Bağış Mektubu Şablonu adımı atar. Bu şablon, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve hayır kurumlarının potansiyel bağışçılara hitap eden açık ve ikna edici mesajlar yazmasına yardımcı olur.

Yazma kısmının ötesinde, şablon ayrıca her bağış talebini izler, yanıtları kaydeder ve sorunsuz bir şekilde takip edebilmeniz için bağışçı bilgilerinizi düzenli tutar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Net ve ikna edici bağış talepleri yazmanıza yardımcı olur

Her bağışçı etkileşimini kaydeder ve takip izleme yapar

Gelecekteki iletişim faaliyetleri için tüm iletişimleri düzenli tutar

✨ İdeal kullanım alanları: Her bağışçı etkileşimini kayıt altına alırken ve takipleri izleme yaparken, ikna edici bağış mektupları hazırlayan sosyal yardım koordinatörleri

👋🏾 Zorlu bağış izleme görevlerini halletmenize yardımcı olması için bir AI asistanından yardım alın!

4. ClickUp Bağış Toplama Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Toplama Planı Şablonu ile takımınızı uyumlu tutun ve fonlarınızı izleme altında tutun

Çoğu bağış kampanyasının neye ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Bağış sürecinin başından sonuna kadar her aşamasını kapsamlı bir şekilde özetleyen bir bağış toplama şablonu.

Sonuçta, başarılı bir bağış kampanyası sağlam bir planla başlar ve ClickUp'ın Bağış Toplama Planı Şablonu tam da bunu sunar.

Bu form şablonu, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve hayır kurumlarının hedeflerini belirlemelerine ve stratejilerini özetlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, ilerleme izleme ve takımlar arasında görevleri koordine etmek için özellikle yararlıdır.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Bağış toplama hedeflerini, stratejilerini ve zaman çizelgelerini tek bir yerde özetler

Her kampanya aşamasında ilerlemeyi ve takım sorumluluklarını izler

Herkesi net ve uygulanabilir adımlarla aynı çizgide tutar

✨ İdeal kullanım alanları: Net olarak tanımlanmış hedefler, zaman çizelgeleri ve ilerleme izleme ile stratejik bağış toplama yol haritaları oluşturan kampanya yöneticileri

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Sponsorluk Formu Şablonu ile iletişimleri, son tarihleri ve takipleri izleme

Her bağışçı bağış yapmaz; bazıları sponsorluk yapar ve bu da farklı bir yaklaşım gerektirir.

ClickUp'ın Sponsorluk Formu Şablonu, doğru bağışçı bilgilerini toplayan yapılandırılmış, doldurması kolay formlarla sponsorları bağış toplama kampanyalarınıza bağlantılandırmanıza yardımcı olur.

Fon, ekipman veya ayni destek arıyorsanız, bu özel form iş ortaklarınız ve topluluk sponsorlarınızla anlamlı, uzun vadeli ilişki kurmanıza yardımcı olur.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Yapılandırılmış formlarla sponsor bilgilerini ve destek türlerini kaydedin

İletişimi, son tarihleri ve takipleri otomatik olarak izler

İş ortakları ve sponsorlarla kalıcı ilişkiler kurun

✨ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış, profesyonel başvuru formları ile kurumsal sponsorlar ve topluluk ortaklarıyla iletişime geçen kuruluşlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü, ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1-3 kişiye mesaj gönderiyor. Peki ya her şey zaten belgelenmiş ve kolayca bulunabiliyorsa? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile, ileri geri yazışmaları atlayabilirsiniz. Sorunuzu doğrudan çalışma alanınızda sorun — ClickUp Brain, belgelerinizden veya bağlı üçüncü taraf araçlardan anında cevapları alır.

6. ClickUp Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu ile her etkinliğin başarı olmasını sağlayın

Görevleri haritaya dökmebileceğinizi, bağışçı bilgilerini toplayabileceğinizi, bağış toplama kampanyalarınızı izlemeyi yapabileceğinizi ve ödemeleri yönetebileceğinizi hayal edin — hepsi tek bir merkezi çalışma alanında. ClickUp'ın Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu tam da bunu yapmanızı sağlar.

Bir bağış toplama etkinliği düzenlerken, herhangi bir anda çok fazla unsurla uğraşmak zorunda kalırsınız: mekan, gönüllüler, bağışlar ve son tarihler.

Bu şablon, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve hayır kurumlarının her şeyi bir arada tutmasına yardımcı olur. Yerleşik zaman çizelgeleri, görev atamaları ve durum izleme sayesinde takımınız lojistik yerine etkiye odaklanabilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Her etkinlik için görevleri, zaman çizelgelerini ve bütçeleri düzenler

Sorumlulukları atar ve durumu gerçek zamanlı olarak izleme yapar

Bağışçı bilgilerini, ödemeleri ve gönüllü koordinasyonunu merkezileştirir

✨ İdeal kullanım alanları: Gönüllüler, mekanlar, bütçeler ve bağışları tek bir çalışma alanından yöneten etkinlik organizatörleri.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %91'i, pandemi ve ekonomik değişimler gibi zor zamanlarda şirketlerinin amacının kendilerine aidiyet duygusu verdiğini söylüyor. Misyon odaklı bir kuruluşta işin hem dünya hem de moral için iyi olduğu ortaya çıktı!

7. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SOP şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Tekrarlayan işleri azaltın ve ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SOP şablonunu kullanarak misyonunuzu ilerletmeye devam edin

Sadece kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yöneten biri, günlük yapılacak listede bulunan çok sayıda görevi (sosyal yardım, gönüllüler, bağışlar ve bunların arasındaki her şey) anlayabilir.

ClickUp'ın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için SOP Şablonu, kuruluşunuzun her bir bölümü için adım prosedürler oluşturmanıza olanak tanıyarak bu karmaşıklığı düzenlemenize yardımcı olur.

En iyi yanı, örneğin ş akışlarını ve belgeleri görselleştirebilmenizdir; bu, bağış toplama kampanyalarını yürütürken çok yararlıdır.

Şablon ayrıca ayrıntılı kontrol listeleri, durum izleme ve ilgili görevler arasında kolay bağlantılar içerir; bunların tümü ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Adım adım prosedürlerle ş Akışlarını standartlaştırır

Tekrarlayan işleri azaltır ve takım tutarlılığını sağlar

Her süreç için özelleştirilebilir kontrol listeleri ve durum izleme

✨ İdeal kullanım alanları: ş akışlarını standartlaştırmak, tekrarlayan görevleri azaltmak ve herkesin aynı kurallara uymasını sağlamak isteyen operasyon takımları.

8. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Hedeflerinize ulaşmak mı istiyorsunuz? ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonunu deneyin

Kâr amacı gütmeyen bir etkinlik planlamak, lojistik koordinatöründen bağış toplama sorumlusuna kadar her rolü üstlenmek anlamına gelir. ClickUp'ın Kâr Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu, tüm bunları tek bir çatı altında toplar, böylece elektronik tabloların veya e-posta konu başlıklarının peşinden koşmanıza gerek kalmaz.

Bu şablon şu şekilde iş yapar: zaman çizelgeleri haritaya alabilir, görevler atayabilir, bütçeleri izleyebilir ve hatta etkinliğe bağlı bağışları toplayabilirsiniz.

Bu özel form şablonu, planlamayı basitleştirmek için oluşturulmuştur, böylece kuruluşunuz kontrol listelerine değil, topluma etkisine odaklanabilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Etkinlik zaman çizelgelerini, görevleri ve bütçeleri tek bir görünümde planlayın

Her etkinlik için toplama ve erişim işlemlerini basitleştirir

Planlamayı düzenli tutar ve e-posta yükünü azaltır

✨ İdeal kullanım alanları: Bağış toplama etkinliklerini koordine eden kar amacı gütmeyen kuruluşların takımları, lojistikten bağışçılarla iletişime kadar e-posta zincirlerine boğulmadan çalışır.

9. ClickUp Üyelik Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Özel formlardan otomatik ş Akışlarına kadar, ClickUp'ın Üyelik Formu Şablonu ile tutarlılık sağlayın

Üyeliklerin yönetimi, bağışların yönetiminden daha zor olmamalıdır ve ClickUp'ın Üyelik Formu Şablonu ile bu mümkün.

İster çevrimiçi bir topluluk oluşturuyor ister kar amacı gütmeyen bir kuruluş yönetiyor olun, bu kar amacı gütmeyen kuruluş şablonu, üye bilgilerini hızlı, güvenlik içinde ve hiçbir adımı atlamadan toplamanızı sağlar.

Temel bilgileri düzenleyebilir, kayıt sürecinin ilerlemesini izleyebilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Bu şablon, kayıt olan her kişinin sorunsuz ve yapılandırılmış bir deneyim yaşamasını sağlarken, yönetici süresini azaltmak isteyen takımlar için de mükemmeldir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Üye bilgilerini güvenlik ile toplar ve düzenler

Üyelik sürecini otomasyonla gerçekleştirir ve üyelik durumunu izler

Kolay ve yapılandırılmış ş Akışı ile yönetici süresini azaltır

✨ İdeal kullanım alanları: Verileri temiz, güvenli ve düzenli tutarken üyeleri sisteme kaydeden topluluk yöneticileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

🧠 İlginç Bilgi: Tüketicilerin dörtte biri ve neredeyse aynı sayıda yatırımcı, etik kurallarına uymayan şirketlere karşı sıfır toleranslı olduklarını söylüyor. Buradan çıkarılacak ders nedir? İyi şeyler yapmak iş için de iyidir.

10. Jotform tarafından hazırlanan Fon Bağış Formu Şablonu

via Jotf veya m

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz veya yeni projeniz için fon toplamak mı istiyorsunuz? Jotform tarafından desteklenen bu Fon Bağış Formu Şablonu, sıfırdan bir form oluşturmadan bağışları ve bağışçı bilgilerini toplamak için hızlı ve kod gerektirmeyen bir yol sunar.

İster bir topluluk programı başlatıyor ister mevcut bir girişim için ek bağışlar talep ediyor olun, bu çevrimiçi bağış formuyla gerekli bilgileri kolaylıkla toplayabilirsiniz.

Ayrıca, bu şablon önde gelen ödeme ortaklarıyla entegrasyonlar sağlar ve form özelleştirmesini destekler, böylece kuruluşunuz görünümü ve mesajları misyonunuzla uyumlu hale getirebilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Hızlı, özelleştirilebilir bağış formları için kod gerektirmeyen kurulum

Kolay fon toplama için ödeme ortaklarıyla entegrasyonlar

Hibe talepleri ve yeni bağış toplama girişimleri için mükemmeldir

✨ İdeal kullanım alanları: Hibe veya bağışçı fonu talep eden ve çevrimiçi bağış taleplerini hızlı ve özelleştirilebilir bir şekilde toplamak isteyen takımlar.

11. Jotform tarafından hazırlanan Kan Bağışı Formu Şablonu

via Jotform

Bağışlar her zaman parasal değildir. Bir hastane, kan bankası veya kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşunda işiniz varsa, Jotform'un bu Kan Bağışı Formu Şablonu, bağışçıları kaydetmeyi ve önemli bağışçı bilgilerini toplamayı kolaylaştırır.

Öncelikle, bu form tamamen özelleştirilebilir olup, tek bir satır kod yazmadan logonuzu eklemenize, alanları ayarlamanıza ve markanızla uyumlu hale getirmenize olanak tanır.

Ayrıca, HIPAA uyumlu özellikler, form gönderisinden takip işlemlerine kadar bağış sürecini kolaylaştırırken hassas verilerin güvenliğini sağlar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Kan bağışçılarını kaydeder ve önemli sağlık bilgilerini toplar

Herhangi bir kuruluş için özelleştirilebilir alanlar ve markalama

Güvenli veri işleme için HIPAA uyumlu özellikler

✨ İdeal kullanım alanları: Hastaneler, kan bankaları ve HIPAA uyumlu, güvenli kan bağışçı bilgilerini toplayan sağlık odaklı kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

🧠 İlginç Bilgi: ABD'de 170 milyondan fazla kişi organ bağışçısı olarak kayıtlıdır, ancak her 1.000 kişiden sadece 3'ü organ bağışına izin verecek şekilde vefat etmektedir. Bu nedenle bağışçı olarak kaydolmak hayat kurtaran bir fark yaratabilir.

12. 123FormBuilder tarafından hazırlanan Hayırsever Bağış Talep Formu Şablonu

123FormBuilder aracılığıyla

Çoğu STK için düzenli bağış talepleri almak gerçek bir nimettir. Ancak, düzensiz bir gelen kutusu uygun bir çözüm değildir.

123FormBuilder'ın bu bağış form şablonu, kod veya teknik bilgi gerektirmeden talepleri güvenli ve verimli bir şekilde toplamak için kolay ve basit bir yol sunar.

Ayrıca, formunuzu özel hale getirebilir, web sitenize yerleştirebilir ve dakikalar içinde ayrıntılı bağışçı bilgilerini veya fon taleplerini toplamaya başlayabilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Basit bir çevrimiçi form ile bağış taleplerini kolaylaştırın

Bağışçıların hızlı erişimi için web sitenize kolayca yerleştirin

Bağışçı bilgilerini güvenli bir şekilde toplar ve düzenler

✨ İdeal kullanım alanları: Teknik zorluklar olmadan temiz ve güvenlik bir kabul süreci gerektiren, yüksek hacimli bağış taleplerini yöneten STK'lar.

13. 123FormBuilder tarafından hazırlanan Bağış Aboneliği İptal Formu Şablonu

123FormBuilder aracılığıyla

Tekrarlayan bağışlar korkutucu olabilir. Bankanızla ilişkilerinizi kesiyormuş gibi hissedebilirsiniz, ancak bu özel form şablonunun bunun olmaması için tasarlanmış olması sizi rahatlatmalıdır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır kurumları için tasarlanan Bağış Aboneliği İptal Formu, bağışçıların devam eden katkılarını saygılı ve güvenli bir şekilde iptal etmelerini sağlar.

Bu şablon tamamen özelleştirilebilir, web sitenize kolayca yerleştirilebilir ve hassas bağışçı bilgilerini korurken değerli geri bildirimler toplamanıza yardımcı olur.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Bağışçıların saygılı ve kolay bir şekilde vazgeçebilmelerini sağlayan sağlayıcıdır

Gelecekteki bağışçı deneyimlerini iyileştirmek için geri bildirim toplar

Güvenli form işleme ile hassas bağışçı verilerini korur

✨ İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan bağışları yöneten ve bağıştan vazgeçme işlemlerini şeffaf, saygılı ve kolay hale getirmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

14. Venngage'den Yaşlı Bakımı ve Destek Bağış Formu Şablon

via Venngage

Hayır kurumunuz veya kar amacı gütmeyen kuruluşunuz yaşlı bakımı üzerine odaklanıyorsa, bağış formunuz profesyonellik, güven ve kolaylık yansıtmalıdır.

Venngage'in Yaşlı Bakımı ve Destek Bağış Formu Şablonu, renkler ve simgelerden markalama ve mesajlaşmaya kadar tamamen özelleştirebileceğiniz temiz ve erişilebilir bir tasarım sunar.

Bu form şablonu dijital biçimlerde de iyi iş yapar ve web sitenizde veya basılı materyallerinizde kolayca paylaşım veya yerleştirilebilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Temiz, erişilebilir tasarım bağışçılarla güven ilişkisi kurar

Hayır kurumunuzun markasına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir

Kolay paylaşım için dijital ve basılı biçimlerde iş yapar

✨ İdeal kullanım alanları: İlk tıklamadan itibaren bağışçıların güvenini kazanan, şık ve erişilebilir bir form isteyen, yaşlı bakımını destekleyen hayır kurumları.

15. Venngage'in Tıbbi Yardım Bağış Formu Şablonu

via Venngage

Tıbbi yardım kampanyaları genellikle acil ve etkili iletişim gerektirir ve Venngage'in bu bağış form şablonu tam da bunu sağlar.

Tıbbi tedaviler, ekipman veya acil yardım için fon topluyor olsanız da, bu özelleştirilebilir form, amacınızı kolayca vurgulamayı sağlar.

Bu bağış form şablonu ayrıca gerekli bağış tutarını belirtir ve ödeme ortaklarınızla entegrasyon sağlar.

Ayrıca, tamamen düzenleme yapılabilen olduğundan, hayır kurumunuz veya kar amacı gütmeyen kuruluşunuz tasarımı markanız ve misyonunuzla uyumlu hale getirebilir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz

Etkileyici, düzenlenebilir tasarımla acil nedenleri öne çıkarır

Bağış ihtiyaçlarını belirtir ve ödeme ortaklarıyla entegrasyonlar sağlar

Her boyutlu tıbbi yardım kampanyaları için harekete geçmeye teşvik eder

✨ İdeal kullanım alanları: Acil eylem gerektiren, görsel olarak etkili ve özelleştirilebilir bir bağış formuna ihtiyaç duyan tıbbi yardım kampanyaları.

ClickUp ile Zahmetsizce Bağış Toplayın ve Fon Yaratın

Bağış formunuzda alakasız bir soru sorduğunuz için bağışçınızı kaybettiyseniz, yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.

Sonuçta, formunuz potansiyel bağışçının niyeti ile gerçek katkıları arasında aracı görevi görür. Bu nedenle, kapsamlı bağışçı yönetimini kolaylaştıran bir araca ihtiyacınız vardır.

Tekrarlayan bağışları yönetiyor, bağışçı bilgilerini izleme yapıyor veya kan bağışı formunu özel olarak tasarlıyor olsanız da, ClickUp, alımdan etkiye kadar her şeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. SYZYGY'den Philip Storry'nin paylaşımı:

Takımlarımız, bazı ş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullanmıştır. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı ş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu da kullandık.

Takımlarımız, bazı ş Akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullanmıştır. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı ş Akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu da kullandık.

Şimdi ClickUp'a kaydolun; gelecekteki kendiniz (ve aşırı yüklü elektronik tablonuz) size teşekkür edecek.