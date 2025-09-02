İncelemeleri ve Kararları Kolaylaştırmak için Ücretsiz Ürün Değerlendirme Şablonları

🔍 Biliyor muydunuz? Özel müşterilerin %74'ü, markanıza sadık kalmalarının en büyük nedeninin ürün kalitesi (fiyat veya gösterişli pazarlama değil) olduğunu söylüyor.

Sunduğunuz her özellik, düzelttiğiniz her hata ve yayınladığınız her güncelleme, kullanıcıların ürününüzü nasıl deneyimlediğini ve ürününüze bağlı kalmasını doğrudan etkiler. Ancak yapılandırılmış bir inceleme süreci olmadan, yüksek performanslı takımlar bile uyumsuzluk ve fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya kalır.

Ürün değerlendirme şablonları bu sorunu doğrudan ele alır. Ş Akışlarını basitleştirir, paydaşları uyumlu hale getirir ve dağınık geri bildirimleri güvenilir, veriye dayalı kararlara dönüştürür.

Nasıl işlediklerini görmek ve takımınız için en iyi seçenekleri keşfetmek için hazır mısınız? Hadi başlayalım. ✅

🧠 Hızlı Bilgi: Ürün değerlendirmesi, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında gerçekleştirilir. Bu kavram, 1965 yılında ekonomist Theodore Levitt tarafından ortaya atılmıştır. Levitt'in ortaya koyduğu çerçeve (giriş, büyüme, olgunluk, düşüş) bugün hala takımların ürünleri değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme şeklini belirlemektedir.

*ürün Değerlendirme Şablonları Nedir?

Ürün değerlendirme şablonları, bir ürünün kullanılabilirliğini, fonksiyonelliğini, performansını ve genel değerini gözden geçirmenize yardımcı olan önceden oluşturulmuş çerçevelerdir. Müşteri geri bildirimlerini toplamak, alternatifleri karşılaştırmak ve güvenli kararlar almak için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir yol sunarlar.

Ürün odaklı ortamlarda, her sürüm doğrudan benimseme, elde tutma ve kullanıcı memnuniyeti gibi ölçülebilir sonuçlarla bağlantılıdır. Sıfırdan başlamak yerine, bu değerlendirme araçları zaman kazandırır, tutarsızlıkları ortadan kaldırır ve inceleme sürecinizi ölçeklendirir. İşte nasıl:

Ürün, tasarım, kalite güvencesi ve araştırma takımlarında incelemeleri standartlaştırın

Özellikler, araçlar veya tasarım konseptleri gibi birden fazla seçeneği yan yana puanlayın

Tutarlı sorular ve puanlama ölçütleri ile yapılandırılmış girdiler toplayın

Zaman içindeki kalıpları izleme yaparak bulguları tam referans ve bağlamla yeniden gözden geçirin

Kişisel görüşlerin değil, nesne verilerinin desteklediği kararları alın

🌻 Örnek olarak, yeni bir proje yönetimi uygulamasını piyasaya süren bir SaaS girişimi olduğunuzu varsayalım. Ürün değerlendirme şablonu, beta kullanıcılarından navigasyon kolaylığı, özelliklerin netliği ve genel kullanılabilirlik gibi konularda müşteri geri bildirimleri toplamanıza yardımcı olur. Sonuç? Anahtar akışları iyileştirmek, sorunlu noktaları gidermek ve kullanıma hazır bir ürün sunmak için eyleme geçirilebilir bilgiler.

Kısacası, bu şablonlar tüm ürün geliştirme süreciniz boyunca odaklanmanızı artırır, böylece daha hızlı hareket edebilir, daha iyi ürünler geliştirebilir ve maliyetli hataları önleyebilirsiniz.

*en İyi Ürün Değerlendirme Şablonlarına Genel Bakış

*i̇yi bir ürün değerlendirme şablonu nedir?

Etkili bir ürün değerlendirme şablonu sadece bir kontrol listesi değildir; aynı zamanda bir karar verme aracıdır. Karışıklığı önleyecek kadar odaklanmış, ancak önemli noktaları ortaya çıkaracak kadar kapsamlı olmalıdır.

Beta girdileri toplarken, çözümleri karşılaştırırken veya bir ürün SWOT analizi yaparken şu temel unsurları göz önünde bulundurun:

puanlama netliği: *Geri bildirim yönetimini basitleştirmek için tutarlı ölçekler (1–5 veya kırmızı-sarı-yeşil) içermelidir. Güçlü bir şablon, farklı değerlendiricilerin yanıtlarını bir bakışta karşılaştırmanıza ve zayıf noktaları erken ortaya çıkarmanıza olanak tanır

Rol tabanlı alanlar: Şablon, paydaşların girdilerini yapılandırmanıza olanak sağlamalıdır. PM'lerin iş etkisini değerlendirmesine, mühendislerin teknik riskleri işaretlemesine ve tasarımcıların UX sorunlarını vurgulamasına izin verin; her biri ilgili özellikler, kullanım senaryosu veya ürün sürümü ile etiketlenmiştir

açık uçlu geri bildirim alanları: *Yapılandırılmış alanların gözden kaçırdığı sorunlu noktaları ortaya çıkarmak ve anlamlı iyileştirmeler sağlamak için kullanıcı alıntıları veya yorumları için alan içermelidir

i̇lgili kriterler: *İyi yapılandırılmış bir şablon, sadece ölçülmesi kolay olanlara değil, gerçekten önemli olanlara odaklanır. Ürün benimsem e potansiyeli, çaba seviyesi veya stratejik uyum olsun, her inceleme daha büyük stratejiye katkı sağlamalıdır

veri görünürlüğü: *Yanıtları net bir yönde özetlemelidir. Böylelikle sonuçları otomatik olarak özetleyebilir, kalıpları görsel olarak vurgulayabilir ve verileri kolayca dışa aktarabilir, böylece takımınız manuel analiz yapmadan hızlıca harekete geçebilir

Özelleştirilebilirlik: Herhangi bir değerlendirme ş Akışına uyan bir şablon seçin. Özellikleri test ediyor, araçları inceliyor veya lansman sonrası geri bildirimleri topluyor olsanız da, düzen temiz, kolay taranabilir ve yeniden kullanılabilir olmalıdır

*geri Bildirim Toplama ve Uygulama için En İyi Ürün Değerlendirme Şablonları

Uyum olmadan ürün kararları almak, hataların ortaya çıkmasına, yeniden çalışmaya ve kafa karışıklığına yol açar. İşte bu noktada, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp adım atarak değerlendirme sürecinize yapı, netlik ve hız kazandırır.

Atrato'nun Ürün Müdürü Raúl Becerra, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Önceden, durum çok çılgınca idi. Bir ürün piyasaya sürdüğümüzde, özellikte çok fazla hata olduğu ve iyi planlanmadığı için geri çekilecekler yapılması gerekiyordu. Bildirilen hatalarda önemli bir azalma gördük ve ClickUp birçok sorunu önlememize yardımcı oluyor.

Önceden, durum çok çılgınca idi. Bir ürün piyasaya sürdüğümüzde, özellikte çok fazla hata olduğu ve iyi planlanmadığı için geri çekilecekler yapılıyordu. Bildirilen hatalarda önemli bir azalma gördük ve ClickUp birçok sorunu önlememize yardımcı oluyor.

Atrato gibi verimliliği artırmaya hazırsanız, ClickUp'ın önceden oluşturulmuş ürün değerlendirme şablonları başlamak için mükemmel bir yerdir. En iyi seçimlerimizi keşfedelim!

clickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu*

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu ile daha akıllı ürün incelemeleri gerçekleştirin ve rol bazlı net bilgiler toplayın

ClickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu, e-posta konu dizilerini araştırmanıza veya birden fazla kullanıcıdan gelen dağınık girdileri takip etmenize gerek kalmadan, önemli ürün geri bildirimlerini yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir ClickUp Formları ile oluşturulan bu şablon, incelemelerinizi önemli metrikleri yansıtacak şekilde yapılandırır ve takımların odaklanmasını sağlar.

Kullanım durumunuz için sorular eklemenize, yanıtları rol veya ürün sürümüne göre etiketlemenize ve Liste, Pano ve daha fazlası dahil olmak üzere gerçek zamanlı görünümlerde içgörüleri izlemenize olanak tanır. Bu şablon, geri bildirim döngülerinin sıkı ve eyleme geçirilebilir olması gereken ürün geliştirmenin ilk aşamalarında özellikle yararlıdır.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

PM'lerden, QA'dan, tasarımdan ve mühendislikten rol tabanlı geri bildirimler toplayın — ayrı formlarla uğraşmanıza gerek yok

Tutarlı puanlama ve bağlamsal, niteliksel girdilerle riskleri ve fırsatları ortaya çıkarın

Form yanıt verilerini bir bakışta gösteren yerleşik ClickUp Gösterge Paneli ile büyük resmi görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış beta geri bildirimleri toplayan SaaS takımları, SWOT değerlendirmelerini yöneten ürün yöneticileri veya sürüm sonrası incelemeleri yürüten kalite güvence sorumluları

➡️ Daha fazla bilgi: Nihai Başarı için Müşteri Geri Bildirimlerini Analiz Etme

2. ClickUp Yeni Ürün Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yeni Ürün Değerlendirme Formu Şablonu ile yeni ürün konseptlerini oluşturmadan önce doğrulayın

yeni ürünlerin %95'i başarısız olur. Ve her şeyi tek bir fikre yatıran küçük takımlar için başarısızlık, oyunun sonu demektir. Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde, girişimlerin %92'si ilk üç yıl içinde kapanır. Bu nedenle erken doğrulama, tartışmaya açık olmayan bir konudur.

ClickUp Yeni Ürün Değerlendirme Formu Şablonu, fikirlerin takımınızın zamanını, bütçesini veya ivmesini tüketmeden önce baskı testi yapmanıza yardımcı olur.

Paydaşlardan, özel müşterilerden ve iç takımlardan niteliksel ve niceliksel girdiler toplamanıza yardımcı olur, uygulanabilirlik, ölçeklenebilirlik, pazara uygunluk ve potansiyel riskleri puanlar. Ayrıca, test kullanıcıların ilk izlenimlerini yakalayarak kullanıcıları heyecanlandıran veya kafalarını karıştıran unsurları erken aşamada tespit edebilirsiniz.

bu şablonu seveceğiniz nedenler:*

Birleşik bir çerçeve ile birden fazla fikri yan yana puanlayın

Kararları iyileştirmek, yeniden gözden geçirmek veya savunmak için değerlendirmelerin kaydını tutun

Yerleşik formlar ve görünümler kullanarak anında yapılandırılmış incelemeler başlatın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni özellikleri, araçları veya pazara girdileri doğrulayan girişim kurucuları, inovasyon takımları veya ürün stratejistleri

💡 Profesyonel İpucu: GenAI, yazılım ürün takımlarının verimliliğini %20–50 oranında artırır ve ClickUp Brain, tek bir komutla bunu başarmanızı sağlar. İster yeni bir özelliği doğruluyor ister ürün fikirlerini karşılaştırıyor olun, ClickUp Brain'i kullanarak değerlendirmeleri anında yapılandırın. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan bu araç, çalışma alanınızın verilerinin bağlamını bilir ve diğer yapay zeka asistanlarının sunamadığı özelleştirilmiş öneriler sunabilir. ClickUp Brain'i kullanarak ürün değerlendirmelerini ve geri bildirimleri kullanıcı ihtiyaçlarına göre harita

3. ClickUp Yazılım Sezgisel Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Sezgisel Değerlendirme Şablonu ile kullanıcı deneyimini engelleyen unsurları erken tespit edin ve kullanıcıların sevdiği ürünler geliştirin

Ürününüzde bir sorun olduğunu hissediyorsanız ancak nedenini tam olarak belirleyemiyorsanız, uzmanların yardımına başvurmanın zamanı gelmiştir. ClickUp Yazılım Sezgisel Değerlendirme Şablonu, takımınıza, ürünün benimsenmesini veya elde tutulmasını olumsuz etkilemeden önce kullanılabilirliğini denetlemek için yapılandırılmış bir yol sunar.

Görünürlük, hata önleme ve tutarlılık gibi kanıtlanmış UX ilkeleri üzerine inşa edilen bu şablon, ekranları, akışları ve etkileşimleri gözden geçirmenize yardımcı olur. Artık kullanıcı şikayetlerini beklemek zorunda kalmayacaksınız. Sorunları erken aşamada tespit edin ve eksiklikleri işaretleyin. Ayrıca, ürün piyasaya sürülmeden önce sorunları önem derecesine göre sıralayarak düzeltebilirsiniz.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kullanılabilirlik sezgilerine bağlı yerleşik istemleri kullanarak ürünleri güvenle değerlendirin

Denetimlerin net ve uygulanabilir olmasını sağlamak için bulguları özellik, ekran veya görev akışına göre etiketleyin

ClickUp içinde ürün, tasarım ve geliştirme takımları arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı kabul testi veya devir tesliminden önce kullanılabilirlik denetimleri gerçekleştiren UX stratejistleri, ürün tasarımcıları ve Agile takımları

➡️ Daha fazla bilgi: Kullanılabilirlik Testi Örnekleri ve Web Sitenizin Performansını Artırma Yöntemleri

4. ClickUp Yazılım Değerlendirme Formu Görev Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Değerlendirme Formu Görev Şablonu ile yazılım araştırmalarını pratik kararlara dönüştürün

Yazılım değerlendirmesi tek seferlik bir görev değildir, bir takım sporudur. Departmanlar arasında demolar, geri bildirimler, satın alma modülleri ve sınır durumları ile ilgili sorular arasında gidip geliyorsunuz.

ClickUp Yazılım Değerlendirme Formu Görev Şablonu, bu kaosu izlenebilir bir sisteme dönüştürür. Her araç, puanlar, kullanım senaryosu uygunluğu ve kırmızı bayraklar için alanlar içeren bir görev haline gelir. Bu şablonla, deneme notlarını ekleyebilir, gözden geçirenleri etiketleyebilir ve bir merkezde sonraki adımları atayabilirsiniz.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Dağınık notları ve konu dizilerini tek bir paylaşımlı değerlendirme merkeziyle değiştirin

E-posta onaylarını takip etmek veya sürüm kontrolünü kaybetmek zorunda kalmadan hukuk ve finans departmanlarını sürece dahil edin

Tedarikçi hafızanızı oluşturun — yenilemeler, denetimler veya yeniden teklifler için yapıştırılmış geçmiş değerlendirmeleri elinizin altında tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: SaaS alıcıları, BT karar vericileri, ürün operasyon takımları ve yeni platformları inceleyen işlevler arası paydaşlar

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş Akışı oluşturma gibi işleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Denemek için ücretsiz yazılım değerlendirme şablonları

5. ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu

Ücretsiz şablon alın Ürün değerlendirmelerini özetleyin ve kararları ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu ile uyumlu hale getirin

Geri bildirim toplamak işin yarısıdır. Geri bildirimleri anlamlandırmak ve güvenilir bir satın alma kararını almak mı? ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu bunu basitleştirir. Girişleri sentezlemek ve bunları anlaşılır, karar almaya hazır bir biçim sunmak için size temiz bir çerçeve sunar.

Ürün testleri, kullanılabilirlik çalışmaları veya paydaş incelemelerinden elde edilen bulguları derleyin. Kazançları ortaya çıkarın, riskleri vurgulayın ve takip işlemlerini atayın. Ardından, karar vericilerle geriye dönük değerlendirmeler, incelemeler ve yol haritaları için oluşturulmuş bir biçimde tam resmi paylaşım yapın.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Haftalarca süren girdileri tek bir yöneticiye hazır özet halinde yoğunlaştırın

Önerilerinizi grafik, geri bildirimler ve gerçek kullanıcı verileriyle destekleyin

Neyin iş olduğunu, neyin yaramadığını ve bir sonraki döngüde nelerin iyileştirilmesi gerektiğini belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İncelemeleri tamamlayan ürün takımları, test sonuçlarını derleyen kalite güvence sorumluları veya paydaşlar arasında içgörülerini paylaşım yapan ürün yöneticileri

🎯 ClickUp Hack: ClickUp Belgesini kullanarak değerlendirme raporunuza bağlam katın — verilerin yanı sıra ekran görüntüsü, kullanıcı alıntıları veya karar gerekçelerini ekleyin. Böylece her şey aranabilir, taranabilir ve takımlar arasında paylaşılabilir hale gelir.

6. ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu ile özellik önceliklendirmeye netlik kazandırın

Bir özellik müşteri sadakatini artırır. Bir diğeri anahtar bir müşterinin önündeki engelleri kaldırır. Üçüncüsü ise satış takımının en çok talep ettiği şeyi karşılar. Peki, hangisi önce geliştirilmeli ve neden? ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu, önyargısız ve yorulmadan bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı olur.

Bu şablon, özellikleri etki, aciliyet, çaba veya stratejik uyum açısından tek bir merkezi pano'da puanlar. İster bir sprint şekillendiriyor ister bir yol haritası sunuyor olun, bu matris hangi fikirlerin değer kattığını ve hangilerinin askıya alınması gerektiğini ortaya koyar.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tarafsız, kriterlere dayalı puanlama ile iç çekişmeleri çözün

Etki ve çaba arasındaki dengeleri çizerek hızlı kazançlar elde edin

En iyi seçimleri görevlere, zaman çizelgelerine ve sahiplerine bağlayın — boşa harcanan zaman yok

🔑 İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonel talepleri yöneten ürün yöneticileri, GTM planlarını şekillendiren ürün pazarlamacıları veya hızlı değişen yol haritasını yöneten startup takımları

💡 Profesyonel İpucu: Özellik matrisinizin eskimesine izin vermeyin. Her büyük sprint, lansman veya kullanıcı geri bildirimlerindeki değişiklikten sonra puanları yeniden gözden geçirin. Öncelikler değişir ve yol haritası da bunlara göre değişmelidir.

7. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Ücretsiz şablon alın Araçları yan yana karşılaştırın ve ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu ile en uygun olanı seçin

Doğru aracı seçerken veya daha iyisini oluştururken, teknik özellikler ve yıldız puanlarından daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Her bir çözümün hangi alanlarda başarılı olduğunu ve takımınızın ihtiyaçlarına göre hangi alanlarda yetersiz kaldığını gösteren yapılandırılmış bir karşılaştırmaya ihtiyacınız vardır.

ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu tam da bunu yapar. Bu şablonu kullanarak rekabet analizleri yapabilir veya gerçek ürün kriterlerine göre iç araçları değerlendirebilirsiniz. Buna fiyatlandırma modelleri, kullanıcı deneyimi, özellik setleri, entegrasyon kapsamı ve uzun vadeli uygunluk dahildir.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yol haritasını en büyük rakiplerinizle karşılaştırarak özellik eksikliklerini belirleyin

Liste veya Tablo modunda sıralanabilir, filtrelenebilir görünümlerle tedarikçi aday listesini hızlandırın

Gelecekteki denetimler veya takım şeffaflığı için karar verme sürecinizi belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün takımları, SaaS alıcıları ve yazılım değerlendirmeleri veya rekabet araştırmaları yürüten mühendislik liderleri

➡️ Daha fazla bilgi: Ücretsiz Yazılım Geliştirme Planı Şablonları

8. ClickUp Pugh Matris Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Pugh Matris Şablonu ile ürün fikirlerini puanlayın, alternatifleri karşılaştırın ve önyargıları ortadan kaldırın

Ürün fikirleri arasında seçim yapmak, tahmin oyunu veya tartışma olmamalıdır. Pugh Matrisi, takımınıza ağırlıklı kriterler kullanarak seçenekleri sabit bir temel ile karşılaştırmak için sistematik bir yol sunar.

ClickUp Pugh Matris Şablonu bu yapıyı hayata geçirir. Puanlama kriterlerinizi ayarlamanıza, bunlara ağırlık atamanıza ve her seçeneği bilimsel olarak derecelendirmenize olanak tanır. Kazananı belirledikten sonra, onu bir ClickUp Görevi olarak ayarlayın, atayın ve uyumlu ve önyargısız bir şekilde ilerleyin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net bir yan yana puanlama düzeni ile karmaşık kararları basitleştirin

Özellikler veya sprintler arasında puanlama çerçevelerini yeniden kullanarak değerlendirmeleri hızlandırın

Sunması veya tekrar gözden geçirmesi kolay bir karar iziyle seçimlerinizi gerekçelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, tasarım liderleri ve ürün özelliklerini, kullanıcı akışlarını, tedarikçileri veya yol haritası önceliklerini karşılaştıran çapraz fonksiyonlu takımlar

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Yazılımı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

9. ClickUp BCG Matris Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp BCG Matris Beyaz Tahta Şablonu ile ürün stratejinizi planlayın

Ürün takımları sürekli olarak neyi geliştirecekleri, neyi ölçeklendirecekleri veya neyi sonlandıracakları konusunda karar vermek zorundadırlar ve BCG Matrisi bu karmaşayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İlk olarak Boston Consulting Group tarafından geliştirilen bu stratejik çerçeve, ürünlerinizi dört kategoriye ayırır:

Yıldızlar (yüksek büyüme, yüksek pazar payı)

Nakit İnekler (düşük büyüme, yüksek paylaşım)

Soru İşaretleri (yüksek büyüme, düşük paylaşım)

Köpekler (düşük büyüme, düşük paylaşım)

ClickUp BCG Matris Beyaz Tahta Şablonu, bu modeli etkileşimli bir tuval üzerinde hayata geçirir.

Bu şablonla, özellikleri, hizmetleri veya ürün gruplarını performans ve potansiyele göre haritaya alabilirsiniz. Ardından, araçlar arasında geçiş yapmadan her bir yapışkan notu eylem öğelerine dönüştürün, sahiplerini atayın ve öncelikleri uyumlu hale getirin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Zaman içinde kendini kanıtlamış bir iş stratejisi modeli kullanarak ürünün uygulanabilirliğini değerlendirin

Dörtlü tabanlı beyaz tahta ile portföyünüzü gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Her stratejik kararı, son tarihler ve net hesap içeren bir ClickUp Görevi dönüştürün

🔑 İdeal kullanım alanları: Üst düzey yöneticiler, ürün portföyü yöneticileri, iş stratejistleri ve birden fazla ürünü yöneten çapraz fonksiyonlu takımlar

🔍 Biliyor muydunuz? Apple'ın portföyü, uygulamada bir BCG Matris ders kitabı gibidir. iPhone'lar yüksek büyüme pazarında Yıldızlar, MacBook'lar istikrarlı Nakit İnekler ve Apple TV+ ise hala bir Soru İşaretidir. Bu harita, özellikle birden fazla ürünü aynı anda yönetirken, takımların nereye yatırım yapacaklarına, neyi optimize edeceklerine veya neyi aşamalı olarak kaldıracaklarına karar vermelerine yardımcı olur.

10. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonunu kullanarak anahtar deneyim temas noktalarında yapılandırılmış ürün geri bildirimleri toplayın

Bir özelliği piyasaya sürmek işin sadece yarısıdır; asıl önemli olan, kullanıcıların bu özelliği nasıl deneyimlediğidir. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu, lansman sonrası, beta sürümleri sırasında veya herhangi bir büyük güncellemeden sonra bu bilgileri hızlı ve yapılandırılmış bir şekilde toplamanızı sağlar.

Bu şablon, belirli kullanıcı segmentlerine veya müşteri yolculuğundaki belirli anlara hedefli anketler göndermenizi sağlar. En iyi yanı nedir? Soruları özelleştirebilir, derecelendirme ölçekleri ekleyebilir ve ölçülebilir verileri ve niteliksel bağlamı yakalamak için açık yorum alanları ekleyebilirsiniz — hepsi tek bir akıcı ş Akışında.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Anketleri belirli özelliklere, kullanıcı profillerine veya ürün dönüm noktalarına göre özelleştirin

Yanıtları segment, sürüm veya geri bildirim türüne göre filtreleyin

Anket gönderilerini anında görevlere, birikmiş öğelere veya araştırma konuları olarak dönüştürün

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, UX araştırmacıları ve lansman veya güncelleme sonrasında geri bildirim toplayan büyüme takımları

🧠 İlginç Bilgi: 1980'lerde, Müşteri Memnuniyetinin Babası olarak bilinen Claes Fornell, Amerikan Müşteri Memnuniyeti Indeksi'ni ( ACSI ) oluşturdu. Bu, müşteri geri bildirimlerini ölçülebilir iş içgörülerine dönüştüren ilk sistemdi.

11. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri beklentilerini yönetin ve müşteri kaybını azaltın

CSAT, CES ve NPS sadece sayılar değildir; kullanıcıların neleri sevdiğini, nelerden rahatsız olduğunu ve işinize neye mal olabileceğini gösteren sinyallerdir.

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, destek, onboarding ve ürün temas noktalarında bu sinyalleri yakalamak için mükemmel bir araçtır. Trendleri izlemenizi, geri bildirimleri segmentlere ayırmanızı ve müşteri kaybı gerçekleşmeden önce içgörüleri doğrudan destek ş Akışlarına aktarmanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp Brain ile form yanıtlarını manuel olarak incelemeden, saniyeler içinde AI ile analiz edip özetleyebilirsiniz.

Form gönderi verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve ClickUp Brain ile yapay zeka içgörülerine ulaşın

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Yaşam döngüsü aşamasına veya özel segmentine göre memnuniyet eğilimlerini analiz edin

Liste, Pano veya Gösterge Paneli görünümleriyle zaman içindeki memnuniyet puanlarını görselleştirin

Anket yanıtlarını eyleme geçirilebilir, takip edilebilir görevlere dönüştürerek takımları daha hızlı uyumlu hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri başarı ekipleri, destek liderleri ve sadakat metriklerini artırmaya ve müşteri memnuniyetini yükseltmeye odaklanan ürün pazarlamacıları

➡️ Daha fazla bilgi: Müşteri memnuniyetini artırmak için en iyi özel geri bildirim araçları

12. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz şablon alın Kullanıcılarına, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak ürünleri iyileştirmek için fikirlerini, hataları ve önerilerini paylaşımın kolay bir yolunu sunun

Formlar, geri bildirim odaklı ş Akışının bel kemiğidir. Kullanıcıлардан, kalite kontrol test uzmanlarından veya satış temsilcilerinden içgörüler toplarken, zorluk, takımınızın bu içgörülerle harekete geçebilmesi için yanıtları düzenlemektir.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, ürün, destek ve topluluk temas noktalarınızda geçici girdileri toplamak için kalıcı, her zaman açık bir kanal sunar.

Bu şablonu doğrudan uygulamanıza, belgenize veya e-posta alt bilgisine yerleştirerek dağınık önerileri yapılandırılmış, izlenebilir gönderimlere dönüştürebilirsiniz. Hatalar, özellik talepleri veya şikayetler olsun, her yanıt otomatik olarak düzenlenir, böylece takımınız hiçbir şeyi veya parlak bir fikri kaçırmaz.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kullanıcılarına, hataları bildirmek, fikir önermek veya sorunları işaretlemek için basit, oturum açma gerektirmeyen bir alan sağlayın

Backlog düzenleme veya kullanıcı araştırması için aranabilir bir geri bildirim arşivi oluşturun

Gelen kutularından, DM'lerden veya destek biletlerinden gelen geri bildirimleri sıralamak için harcadığınız zamanı azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün takımları, topluluk yöneticileri ve yüksek hacimli kullanıcı girdilerini yöneten müşteri desteği sorumluları

💡 Profesyonel İpucu: Gelen ürün geri bildirimlerini otomatik olarak analiz etmek ve sınıflandırmak için ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanın. Uzun anketleri veya destek biletlerini manuel olarak incelemek yerine, bir Ajanı şu şekilde ayarlayın: Etiketleri etiketleyin (ör. "kullanılabilirlik", "performans", "yeni özellik talebi")

etkiye göre önceliklendirin* (kritik sorunları ve olması iyi olanları işaretleyin)

görevleri* doğru takıma (UX, mühendislik, destek) yönlendirin Böylelikle, ürün takımınız gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış içgörüler elde eder.

13. ClickUp Form Şablon

Ücretsiz şablon alın ClickUp Form Şablonunu kullanarak dinamik, markalı değerlendirme formlarını kolaylıkla oluşturun

Kullanılabilirlik testi mi yapıyorsunuz? Sprint sonrası ürün incelemesi mi yapıyorsunuz? Bir özelliğin lansmanı için yapılandırılmış geri bildirim mi ihtiyacınız var? Excel tablolarını bir kenara bırakın ve ClickUp Form Şablonu ile başlayın — ürün ş Akışı için tasarlanmış, özelleştirilebilir, kod gerektirmeyen form oluşturucunuz.

Açılır menüler, koşullu mantık, derecelendirme ölçekleri ve daha fazlası arasından seçim yaparak size özel anketler ve puan kartları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu şablonla yanıtlar ClickUp Panolarınız, inceleme Gösterge Panelleriniz veya Otomasyonlarınızla anında senkronizasyon yapar, böylece değerlendirmelerin akışı sisteminize değil gelen kutunuza yönlendirilir.

bu şablonu seveceğiniz nedenler:*

Ürün takımınızın tarzına uyacak şekilde markalaşma ve üslubu özel olarak ayarlayın

Sprintler, testler veya sürümler arasında formları yeniden kullanarak tutarlı incelemeler yapın

ClickUp Otomasyonları aracılığıyla ş akışlarına, inceleme panolarına veya takip görevlerine yanıt yönlendirmeyi otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Esnek, kod gerektirmeyen ürün değerlendirme formları oluşturan ürün takımları, pazarlamacılar ve araştırmacılar.

🎯 ClickUp Hack: Bu uzmanlar tarafından desteklenen stratejileri kullanarak ürün değerlendirme sürecinizi geliştirin ve her incelemenin değerini artırın. Başlamadan önce "iyi"yi tanımlayın. UX, performans ve etki için net kriterler belirleyin, böylece takımınız tahminlerde bulunmak zorunda kalmaz

İncelemeleri çeşitlendirin. Tasarım, geliştirme ve destek ekiplerini de sürece dahil edin; farklı roller farklı sorunları yakalar

Puanları hikayelerle harmanlayın. Derecelendirmeler ürününüzü karşılaştırır. Yorumlar ayrıntılar ekler ve "neden"ini açıklar

Erken ve sık sık gözden geçirin. Sprint, beta veya büyük özellik güncellemelerinden sonra değerlendirmeler yapın ve iyileştirmeye devam edin

*clickUp ile daha iyi ürünleri daha hızlı geliştirin

İyi ürünler ile harika ürünler arasındaki fark nedir? Tahmin ettiğiniz gibi! Yapılandırılmış değerlendirmeler, paylaşılan içgörüler ve akıllı önceliklendirme. Bu ClickUp şablonları, tüm bunları daha hızlı, daha akıllı ve tahminlere gerek kalmadan yapma gücü verir.

Ama bu sadece başlangıç. ClickUp ile değerlendirmeleri yol haritalarına bağlantılı hale getirebilir, incelemeleri otomasyonla gerçekleştirebilir, canlı geri bildirimleri izleyebilir ve içgörüleri eyleme dönüştürebilirsiniz. Keşiften teslimata kadar, ClickUp ürün yolculuğunuzun her adımı için güç sağlar.

Değerlendirme sürecinizi ürününüzün rekabet avantajı haline getirin. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın!