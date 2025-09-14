2025'te verimliliğinizi artıracak en iyi 20 AI Organizasyon Aracı

En organize profesyoneller bile bunalmış durumdadır — dağınık masalarından değil, dolup taşan gelen kutularından, değişen önceliklerinden ve projeleri izleme sürecinin sürekli zihinsel yükünden dolayı.

AI organizasyon araçları bu yeni gerçeklik için tasarlanmıştır. Dosyalama ve planlamanın ötesine geçerek ihtiyaçları önceden tahmin eder, planları gerçek zamanlı olarak uyarlar, eylem öğelerini otomatik olarak yakalar ve siz aramadan önce kritik bilgileri ortaya çıkarır.

Bu kılavuzda, işyerinde en etkili yapay zeka verimlilik araçlarını derledik. Bu araçlar, gürültüyü azaltmanıza, odaklanmanızı sürdürmenize ve işlerinizi net ve hassas bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak.

📖 Ayrıca okuyun: Kurumsal Takımlar için AI Kullanım Örnekleri ve Uygulamaları

👀 Biliyor muydunuz? Yapay zeka gerçeğe dönüşmeden çok önce, sentetik yardımcılar kavramı dünyayı büyülemişti. 1921'de Çek oyun yazarı Karel Čapek, Rossum'un Evrensel Robotları adlı oyununda "robot " kelimesini kullanmıştı. Bu robotlar, insanlara hizmet etmek için tasarlanmış yapay insanlardı ve adları, "zorla çalıştırma" anlamına gelen Çekçe robota kelimesinden geliyordu

AI araçları artık her yerde, ancak "verimliliği artırdığını" iddia eden her araç, işinizi gerçekten anlıyor değildir.

Gerçek bir AI verimlilik uygulamasını ana ekranınızdaki diğer uygulamalardan ayıran özellikler şunlardır:

Bağlamsal zeka: Yalnızca bilgileri depolayan değil, aynı zamanda bunları anlayan araçları seçin — doğal dil işlemeyi kullanarak gerçek zamanlı etkinliklerinize göre içeriği etiketleyin, özetleyin ve düzenleyin

Yerel entegrasyonlar: Mevcut sistemlerinizle (takvimler, CRM'ler, belgeler ve görev panoları) sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran ve bunlar arasında zahmetsizce iletişim kuran yapay zeka araçlarını arayın

Akıllı otomasyon: İhtiyaçlarınızı önceden tahmin eden, takipleri otomatikleştiren, görevleri gruplandıran ve manuel kararları en aza indiren uygulamaları tercih edin

*özel ş Akışları: Esnekliği önceliklendirin. Harika AI araçları, sizin benzersiz ş Akışlarınıza ve teknoloji yığınınıza uyum sağlar, tersi değil

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızın otomatik güncellemelerle uyumlu çalışmasını sağlayan yapay zeka destekli araçları kullanın ve "durum nedir?" mesajlarına gerek kalmayın

Sonuç olarak? Bilişsel yükünüzü hafifletmiyorsa, sadece gürültüdür. Aşağıda listede yer alan gelişmiş AI teknolojisi tabanlı araçlar, görevleri yönetmekten daha fazlasını yapar: odaklanmayı artırır, dağınıklığı ortadan kaldırır, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirerek zaman kazandırır ve iki adım önde olmanıza yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: 1950'lerin başında Arthur Samuel, dama oynayabilen ve daha da etkileyici bir şekilde zamanla gelişmeyi öğrenebilen bir bilgisayar programı yaratarak tarihe geçti. Sabit kurallara uyan geleneksel programların aksine, Samuel'in dama oyuncusu kendisiyle oynayarak ve hangi hamlelerin galibiyete veya mağlubiyete yol açtığını hatırlayarak gelişti. Bu, bir bilgisayarın deneyimlerine dayanarak stratejilerini uyarlayabileceği ve geliştirebileceği makine öğreniminin ilk örneklerinden biriydi.

Toplantıları yönetiyor, önemli görevler için yoğun iş programları hazırlıyor veya bir düzine uygulamanın izlemeyi sürdürüyor olsanız da, bu kolay erişilebilir AI organizasyon araçları gününüzü basitleştirir ve takım verimliliğini artırır.

Farklı kullanım durumları için AI ajanınızı devreye almak için en iyi seçenekleri hızlıca yan yana inceleyin.

Araç En uygun Öne çıkan özellik Fiyatlandırma (Aylık) ClickUp AI destekli görevler ve hedeflerle projeleri yönetin Görev, belge ve hedef yönetimini AI ile birleştirir Ücretsiz, Ücretli 7 $/kullanıcı + 7 $ AI Notion AI Esnek bilgi yönetimi ve yaratıcı içerik Çalışma Alanı'nda yapay zeka ile yazma ve gerçek zamanlı genişletme Ücretsiz, Ücretli 12 $/kullanıcı Asana AI destekli netlik ile yapılandırılmış görev planlaması İşleri otomatik olarak önceliklendirir ve sonraki adımları önerir Ücretsiz, Ücretli 10,99 $/kullanıcı Trello Hesap tabloları değil, panoları seven görsel düşünürler Davranışlara göre kart işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirir Ücretsiz, Ücretli 6 $/kullanıcı Hareket Gününün kendi kendine planlanmasını isteyen takvim odaklı profesyoneller Görevleri dinamik olarak otomatik olarak planlayın Kullanıcı başına 29 $'dan başlayan fiyatlarla AI'yı geri kazanın Odaklanma süresini koruyun ve planlamada otomasyon kullanın Alışkanlıkları, toplantıları ve akıllı görev yeniden planlamayı senkronizasyon sağlar Ücretsiz, Kullanıcı başına 10 $'dan başlayan ücretler Mem Zahmetsiz fikir yakalama ve kişisel bilgi Notları bağlamsal olarak otomatik olarak bağlar ve geri getirir Ücretsiz (beta), fiyatlandırma TBA Todoist AI Akıllı önceliklendirme ile günlük verimlilik Davranışa dayalı akıllı görev önceliklendirme Ücretsiz, Ücretli 5 $/kullanıcı Akiflow Birden fazla araç ve takvimdeki görev kaosunu kontrol altına alın Görev yakalama ve zaman bloklamayı merkezileştirir Kullanıcı başına 34 $'dan başlayan fiyatlarla BeforeSunset AI Tek bir alanda bilinçli plan ve zaman takibi AI destekli nazik günlük plan Kullanıcı başına 18 $'dan başlayan fiyatlarla Otter. ai Toplantıları aranabilir transkriptlere dönüştürün AI özeti ile gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu Ücretsiz, Ücretli 16,99 $/kullanıcı Fireflies. ai Takım konuşmalarını yakalama ve özetleme Arama yapılabilen içgörüler içeren AI transkriptleri Ücretsiz, Ücretli 18 $/kullanıcı Avoma AI destekli toplantı içgörüleri ve konuşma bilgileri Analitik ve koçluk ile toplantı sorunlarını çözün Kullanıcı başına 19 $'dan başlayan fiyatlarla Grammarly Net ve kendinden emin bir şekilde yazın Ton farkındalıklı öneriler ve yeniden yazma yetenekleri Ücretsiz, Ücretli 12 $/kullanıcı Perplexity Labs Hızlı yapay zeka destekli araştırma ve bilgi erişimi Alıntılarla desteklenen araştırma özetleri Ücretsiz, Pro sürüm aylık 20 $ Qodo Kod bütünlüğü ve işbirliğine dayalı geliştirme AI tarafından oluşturulan PR'ler, testler ve kod incelemeleri Ücretsiz, Ücretli 30 $/kullanıcı İmleç AI destekli kod ve teknik dokümantasyon Satır içi kod oluşturma ve repo farkında destek Ücretsiz, Ücretli 20 $/kullanıcı Document360 Yapılandırılmış bilgi tabanları ve AI içerik temizleme AI destekli etiketleme ve bilgi yapılandırma Özel fiyatlandırma Miro Görsel işbirliği ve beyin fırtınası AI kümeleri ve yapıları beyin fırtınası girdilerini toplar Ücretsiz, Ücretli 8 $/kullanıcı Zapier Araçları birbirine bağlantı kurun ve ş akışlarını otomasyonla yönetin 6.000'den fazla araçta doğal dil Zap oluşturma Ücretsiz, Ücretli 29,99 $/kullanıcı

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Toplantılarınızı planlayan AI asistanlarından tüm belgeleri saniyeler içinde özetleyen araçlara kadar, AI verimlilik ortamı artık her zamankinden daha güçlü ve daha kişisel.

Aşağıda, düzenli olmanın anlamını yeniden tanımlayan araçları özenle seçtik. Her biri kendine özgü bir zeka özelliği sunar: Bazıları takviminizi otomasyon ile yönetir, diğerleri notları eylem planlarına dönüştürür ve birkaçı da takımınız için ekstra bir beyin gibi düşünmek üzere tasarlanmıştır.

Yukarıdakilerin hepsini ve daha fazlasını yapacak bir platformla başlayalım.

1. ClickUp (AI destekli görevler ve hedeflerle projeleri yönetmek için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp'ı kullanarak görev yönetimini basitleştirin, daha akıllı etkileşimler sağlayın ve müşteri davranışlarını daha derinlemesine inceleyin

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, görevler, belgeler, gösterge panelleri, hedefler gibi her şeyi tek bir yerde isteyen takımlar için her zaman tercih edilen çalışma alanı olmuştur.

Ancak ClickUp Brain'in eklenmesiyle, bir organizasyon aracından ş Akışınıza uyum sağlayan ve ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen bir zeka motoruna dönüştü.

ClickUp Brain Max ile çalışma alanınızı komut edin — sesinizi kullanarak ellerinizi kullanmadan görevler oluşturun, özetleyin ve yönetin

ClickUp, hızla yapay zeka odaklı bir verimlilik platformuna dönüşmüştür ve her zamankinden daha çok yönlüdür:

ClickUp Brain, çalışma alanınızın yerleşik AI asistanıdır ve doğal dilden anında görevler oluşturmanıza, projeleri özetlemenize ve akıllı ş akışı önerileri sunmanıza yardımcı olur.

En son eklenen ClickUp Brain Max, masaüstü tabanlı, konuşma-metin dönüştürme özelliğine sahip bir Brain sürümüdür. Brain Max ile sesli komutları kullanarak görevleri dikte edebilir, özetler isteyebilir ve ClickUp ile ellerinizi kullanmadan etkileşim kurabilirsiniz. Bu özellik, çoklu görevler veya erişilebilirlik için mükemmeldir.

Artık Brain içinde GPT-4 veya Claude gibi farklı büyük dil modellerinden (LLM) seçim yapabilir ve daha yaratıcı, teknik veya gizlilik odaklı çıktılar isteyip istemediğinize bağlı olarak AI'nın yanıtlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

AI Ajanları artık daha da güçlü ve özelleştirilebilir hale geldi. Bu ajanlar, çok adımlı süreçleri otomasyon edebilir, engelleri üst düzeye taşıyabilir, görevleri atayabilir ve gerçek zamanlı tetikleyiciler ve organizasyon kurallarına göre takım üyeleriyle iletişim kurabilir. Tekrarlayan yöneticilik işleri, satış takipleri veya yaratıcı beyin fırtınaları için özel AI Ajanları kullanarak ekibinizi tekrarlayan görevlerden ücretsiz yapabilirsiniz.

ClickUp Brain ile projelerinizi sorunsuz bir şekilde düzenleyin, planlayın ve yürütün

Haftaya karışık bir fikir listesi, toplantı notları ve dağınık görevlerle başladığınızı varsayalım. ClickUp Brain size yardımcı olmak için adım atar; alt görevler önerir, görev açıklamalarını iyileştirir ve gerçek zamanlı bağlamı kullanarak öncelikleri düzenler. Birkaç dakika içinde, çalışma alanınız yapmanız gerekenleri ve bunları nasıl yapacağınızı yansıtır.

ClickUp'ı ikinci beyniniz olarak düşünün. Bilgileri sezgisel olarak erişmenize yardımcı olarak bilgi yönetimini destekler. Geçmiş proje notlarından içgörüler elde edebilir, ilgili belgeleri otomatik olarak bağlayabilir ve hatta geçici beyin fırtınası oturumlarını dakikalar içinde SOP'lere dönüştürebilir, böylece kurumsal bilgiyi canlı ve aranabilir tutabilirsiniz.

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yaparken, ClickUp bilgi navigatörünüz olur. "En son sunum dosyası nerede?" diye sorun. ClickUp Brain, cevap geçen ayın bir belge yorumunda gömülü olsa bile onu bulur. Uzun proje tartışmalarını özetleyebilir veya kaba notları düzgün SOP'lara dönüştürebilir.

Tetikleyiciler ayarlayın, ClickUp'ın AI Ajanları işi sizin için yapsın

Tekrarlayan idari işlerle boğulduğunuzu hayal edin: durum güncellemeleri, takipler, görev devralmaları. ClickUp AI ajanları sessizce devralır. Tetikleyicilere tepki verir, engelleri eskalasyon eder ve ClickUp Otomasyonlarını kullanarak önceden belirlenmiş kurallara göre görevler atar. Mikro yönetim yapmak yerine, koşulları siz belirlersiniz ve gerisini onlar halleder.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Projeniz büyüdükçe, görünürlük ihtiyacı da artar. Raporları manuel olarak oluşturmak yerine, "2. çeyrek hedeflerine göre izleme durumumuz nasıl?" diye sorun. ClickUp Gösterge Paneli, canlı görev verilerinden otomatik olarak oluşturulan akıllı görselleştirmelerle yanıt verir. Sadece sayı değil, hikaye de elde edersiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak takımınızın performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler edinin

Arka planda ise ClickUp Brain sürekli öğrenmeye devam eder. Riskleri işaretler, performans düşüşlerini vurgular ve gereksiz işleri sorun büyümeden tespit eder. ClickUp içgörüleri sadece olan biteni özetlemekle kalmaz, eksiklikleri de tespit eder.

Ürün sprintlerini yönetiyor, bir startup'ı büyütüyor veya çapraz fonksiyonlu kampanyalar yürütüyor olsanız da, ClickUp akıllı organizasyonun zahmetsiz uygulamayla toplantı yaptığı yerdir — doğal olarak ve iş akışınızın her seviyesinde.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev şablonlarında yapay zeka komutlarını kullanarak takımlar arasında tutarlı görev oluşturma sürecini yönlendirin

ClickUp Brain ile SOP'ları, toplantı notlarını veya güncellemeleri istediğiniz tonda yeniden yazın

Kullanıcıların hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmesi için uzun yorum konuları özetleyin

AI tarafından oluşturulan içgörüler ve performans analizleriyle OKR ilerlemesini izleme

Liste içindeki darboğazları, yinelenen görevleri ve iş yükü dengesizliklerini belirleyin

ClickUp sınırları

AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı özel, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kurulum süresi gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik gücü haline dönüşmesini izlemek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli olarak yeni özelliklerin ve güncellemelerin piyasaya sürülmesi, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye olan bağlılığını gösteriyor. Öne çıkan yeniliklerden biri, AI aracı ClickUp Brain. Rutin süreçleri otomasyon ederek ve akıllı öneriler sağlayarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik gücü haline dönüşmesini izlemek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli olarak yeni özelliklerin ve güncellemelerin piyasaya sürülmesi, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Öne çıkan yeniliklerden biri de AI aracı ClickUp Brain. Rutin süreçleri otomasyon yoluyla gerçekleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

📮 ClickUp Insight: Sadece %12'lik bir kesim hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'lik bir kesim ise hedeflerini izlemiyor. Peki, hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izleme olanağına sahip olsaydınız ne olurdu? Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün birleştiği ClickUp'a giriş yapın. Görev ve son tarihlerin ayarlanması ile görsel gösterge panolarla ilerlemenin izlenmesine kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatikleştirilmiş ş Akışları ile bir daha hiçbir dönüm noktasını kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: Çağrı notlarıyla boğuluyor musunuz? ClickUp AI'nın satış toplantılarınızın özetini doğrudan görev yorum bölümünde anında oluşturmasına izin verin. "Anahtar itirazları ve sonraki adımları özetle" veya "Satın alma sinyallerini vurgulayın" gibi komutları kullanarak eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun. Özeti CRM görevinize ekleyin, böylece görevi devralan bir sonraki takım üyesi tüm bağlamı görebilir. Bu, görev devri süresini yarı yarıya azaltır ve takip sürecini iyileştirir. Bayrak devri gibi, ancak daha sorunsuz, daha hızlı ve daha akıllı.

2. Notion AI (Esnek bilgi yönetimi ve yaratıcı içerik organizasyonu için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Notlarınızın size cevap verebilmesini ve kaosunuzu gerçekten anlamlandırabilmesini hiç dilediniz mi? Notion AI buna oldukça yakındır.

Notion AI, fikir ağırlıklı, belge öncelikli ş akışlarını yöneten profesyoneller için geliştirilmiş dinamik bir düşünme ortağıdır. Taslakları genişleterek, uygunsuz bölümleri yeniden ifade ederek ve yazarken üslubu uyarlayarak çalışma alanınızda doğrudan verimliliği artırır.

Notion AI artık gerçek bir "düşünme ortağı"dır. Çalışma Alanınızda doğrudan özetler, çeviriler ve beyin fırtınaları yapar ve bağlamsal arama özelliği ile ilgili notları ve belgeleri otomatik olarak ortaya çıkarır. Son güncellemeler, dış araçlarla entegrasyonların iyileştirilmesini içerir ve bilgi yönetimini sorunsuz hale getirir. Notion'un AI'sı ş Akışınıza uyum sağlar ve içeriği daha hızlı düzenlemenize ve oluşturmanıza yardımcı olur.

Gücü yazmanın ötesine geçer. Notion AI, uzun toplantı notlarından anahtar noktaları vurgulayabilir, araştırma ağırlıklı sayfaları özetleyebilir ve bağlantılı belgeler arasında içgörüler ortaya çıkarabilir. Bu, birden fazla içerik kaynağı üzerinde iş yaparken ve her bir iç içe geçmiş veritabanını tıklamadan netlik elde etmek gerektiğinde özellikle yararlıdır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut içeriğin tonunu ve yapısını marka yönergelerine uyacak şekilde ayarlayın

Akıllı arama ipuçlarını kullanarak sayfa arasında bağlantıları çıkarın ve ortaya çıkarın

Yeni konseptler üzerinde beyin fırtınası yapın, taslakları yeniden düzenleyin veya sayfaları anında özetleyin

Notion AI sınırları

AI yetenekleri çoğunlukla metinlerle ilgilidir, görevler veya ş Akışlarıyla değil

Geleneksel proje araçlarına kıyasla sınır otomasyon özellikleri

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Notion AI: İş planına dahildir, diğer planlarda eklenti olarak mevcuttur

Notion AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Notion'ı seviyorum. Bu ürünü 5 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve çalıştığım tüm şirketlere bu ürünü tanıtmaya çalışıyorum. Zaten zengin olan özellik setine bir sürü özellik ekleyerek hızı artırmayı başarmaları mucizevi bir şeydi (Notion AI, formülün yenilenmesi, düzenler ve formlar gibi).

Notion'ı seviyorum. Bu ürünü 5 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve çalıştığım tüm şirketlere bu ürünü tanıtmaya çalışıyorum. Zaten zengin olan özellik setine bir sürü özellik ekleyerek hızı artırmayı başarmaları mucizevi bir şeydi (Notion AI, formüllerin yenilenmesi, düzenler ve formlar gibi).

3. Asana (AI destekli netlikle yapılandırılmış görev planlaması için en iyisi)

asana aracılığıyla

Yapılacak listeniz bile kişisel bir asistanı hak ediyor ve Asana AI size yardımcı olmaya hazır.

AI destekli görev gruplama ve tahmini önceliklendirme özelliği ile Asana, işler çığırından çıkmadan önce iş yükünüzü düzenlemenize yardımcı olur. AI sadece son teslim tarihlerini belirlemekle kalmaz, aciliyet, görev bağımlılıkları ve ekip arkadaşlarınızın iş yüklerini analiz ederek odaklanmanız gereken alanları belirler.

Asana'nın yapay zekası artık akıllı görev atama, otomatik önceliklendirme ve gerçek zamanlı hedef izleme özelliklerini destekliyor. Yeni özellikler arasında yapay zeka destekli proje riski tahmini ve risk azaltma önerileri bulunuyor. Asana'nın yapay zekası manuel planlamayı azaltır, takımların uyumunu sağlar ve hedeflerin her zaman odak noktasında kalmasını garanti eder.

Proje planlama sırasında Asana AI, hedefleri uygulanabilir adımlara ayırmanıza yardımcı olurken, olası engelleri erken aşamada ortaya çıkarır. Daha fazla netlik için görev açıklamalarını yeniden yazar, yinelenen işleri belirler ve kaçırılan son tarihleri vurgular; tüm bunları sürekli denetim gerektirmeden yapar. Değişiklikler olsa bile doğruluğunu koruyan, gerçek zamanlı, kendi kendini ayarlayan bir yol haritasına sahip olursunuz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Tıkanıklıkları tespit edin ve son teslim tarihleri geçmeden uyarılar alın

Akıllı plan plan önerilerini kullanarak hedefleri alt görevlere bölün

Son etkinliklere dayalı olarak takip ve sonraki adımları alın

Asana sınırları

AI özellikleri premium planlarla sınırlıdır

Görev önerilerini optimize etmek için manuel giriş gerekebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Asana, büyük girişimleri küçük, takip edilebilir görevlere ayırmam için net bir yapı sunuyor. Ayrıca, her şey şeffaf bir şekilde belgelendiği için gereksiz güncellemeler veya durum toplantıları ihtiyacını azaltmaya yardımcı oluyor. Genel olarak, iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı, teslim tarihlerine daha tutarlı bir şekilde uymamıza yardımcı oldu ve tasarım sürecimizi çok daha sorunsuz hale getirdi.

Asana, büyük girişimleri küçük, takip edilebilir görevlere ayırmam için net bir yapı sunuyor. Ayrıca, her şey şeffaf bir şekilde belgelendiği için gereksiz güncellemeler veya durum toplantıları ihtiyacını azaltmaya yardımcı oluyor. Genel olarak, iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı, teslim tarihlerine daha tutarlı bir şekilde uymamıza yardımcı oldu ve tasarım sürecimizi çok daha sorunsuz hale getirdi.

4. Trello (Hesap tabloları yerine panoları seven görsel düşünürler için en iyisi)

trello aracılığıyla

Yapışkan notlar harikadır — ta ki 200 tane birikip neyin ne olduğunu bilemez hale gelene kadar. Trello, bu karmaşayı netliğe dönüştürmenize yardımcı olur.

Trello'nun ikonik kart ve pano sistemi, görevleri, ş akışlarını ve proje ilerlemesini görselleştirmeyi zaten kolaylaştırıyor. Ancak şimdi, Butler otomasyonu ve son AI destekli yükseltmelerle Trello, takımların bir adım önde olmalarına yardımcı oluyor.

Trello'nun yapay zeka destekli otomasyonu artık kartları sıralıyor, son tarih hatırlatıcıları gönderiyor ve takım davranışlarına göre ş Akışı iyileştirmeleri öneriyor. Butler AI'nın genişletilmiş yetenekleri, tekrarlayan pano eylemlerini otomatikleştirerek görsel düşünenler için proje yönetimini zahmetsiz hale getiriyor.

Kartları manuel olarak taşımak veya hatırlatıcıları ayarlamak yerine, AI bir sonraki adımınızı tahmin eder ve kullanım alışkanlıklarınıza göre takım üyelerini atama, son teslim tarihlerini belirleme veya kontrol listeleri oluşturma gibi eylemleri otomasyon eder.

İster bir ürün yol haritasını yönetiyor, ister içerik planlıyor, hatta bir düğün organize ediyor olun, Trello AI daha fazla tıklama gerektirmeden daha fazla yapı sağlar. Hangi görevlerin tekrarlandığını, hangi takım üyelerinin neyi üstlendiğini ve projelerinizin genellikle akışını öğrenir, ardından bu mantığı gelecekteki panolara uygular.

Trello'nun en iyi özellikleri

AI ile geliştirilmiş Butler kuralları ve tetikleyicileriyle rutin eylemleri otomasyon edin

Önceki proje yapılarına dayalı özel ş Akışları elde edin

Akıllı bildirimlerle cihazlar arasında senkronizasyon sağlayın ve ivme akışını sürdürün

Trello sınırları

Otoyol kuralları dışında sınırlı AI fonksiyon

Daha basit ş Akışı için en uygun; karmaşık proje ihtiyaçları için daha az güçlü

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Beş yıllık kullanımın ardından, Trello hala çalıştığım en kullanıcı dostu ve görsel olarak sezgisel proje yönetimi araçlarından biri olmaya devam ediyor. Sürükle ve bırak Kanban panosu stili, ister tek kişilik projeler ister takım işbirliği olsun, görevleri ve iş akışlarını kolayca düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, hem basit hem de karmaşık ş Akışlarına uyum sağlayan şablonlar, takvim görünümleri ve güçlendiriciler gibi özelliklerle sürekli olarak geliştirilmesini de takdir ediyorum.

Beş yıllık kullanımın ardından, Trello hala çalıştığım en kullanıcı dostu ve görsel olarak sezgisel proje yönetimi araçlarından biri olmaya devam ediyor. Sürükle ve bırak Kanban panosu stili, ister tek kişilik projeler ister takım işbirliği olsun, görevleri ve ş Akışlarını kolayca düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, hem basit hem de karmaşık ş Akışlarına uyum sağlayan şablonlar, takvim görünümleri ve güçlendiriciler gibi özelliklerle sürekli olarak geliştirilmesini de takdir ediyorum.

5. Motion (Gününün kendi kendine planlanmasını isteyen takvim odaklı profesyoneller için en iyisi)

motion aracılığıyla

Takviminiz artık daha akıllı ve kahve molasına ihtiyaç duymuyor.

Arka arkaya gelen görevler, toplantılar ve değişen öncelikler arasında boğulan yoğun profesyoneller için tasarlanan Motion, son teslim tarihlerine, odaklanma sürelerine ve beklenmedik kesintilere göre gününüzü otomatik olarak yeniden düzenler. Birden fazla kaynaktan yapılacaklarınızı alır ve siz parmağınızı bile kıpırdatmadan, bir AI Tetris ustası gibi bunları takviminize yerleştirir.

Motion'ın yapay zeka tabanlı otomatik planlama özelliği, odaklanma süresini optimize eder ve öncelikler değiştikçe görevleri otomatik olarak yeniden planlar. Yapay zeka tabanlı günlük planlama ve akıllı çakışma çözümü, takviminizin gerçek zamanlı olarak uyum sağlamasını sağlar.

Diyelim ki bir teklif üzerinde iş yapıyorsunuz, bir müşteri görüşmesi için hazırlık yapıyorsunuz ve üç iç toplantıyı aynı anda yürütüyorsunuz. Motion, her görevi bloklara ayırır, mevcut saatleriniz arasında dengeler ve çakışmalar ortaya çıktığında dinamik olarak yeniden planlar. Hayat (veya takımınız) öğle vakti beklenmedik bir durumla karşılaştığında bu özellikle yararlıdır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Tek bir AI arayüzünde görev yöneticisi, takvim ve proje planlayıcıya sahip olun

Derinlemesine işinizi korumak için odaklanma süresi önerilerini kullanın

Toplantılar veya son tarihler çakışmaya başladığında akıllı uyarılar alın

Hareket sınırlamaları

AI önerileri, kişisel tercihlere göre iyileştirilmesi gerekebilir

Yapılandırılmamış, yaratıcı ş akışı için daha az uygundur

Hareket fiyatlandırması

AI Workplace: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

AI Employees Starter: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

AI Employees Light: 148 $/ay

AI Çalışanları Standardı: 446 $/ay

AI Employees Plus: 894 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu:

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Ekibinize uygulamak ve herkesin takvimleriyle bağlantıya geçmek nispeten kolaydır. Bu özelliği günlük olarak kullanıyoruz ve hatta destek ekibiyle iletişime geçerek ekip planından bireysel plana geçişle ilgili bir sorunu çözdük, onlar da bu sorunu sorunsuz ve zahmetsizce hallettiler. Tavsiye ederim.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor. Ekibinize uygulamak ve herkesin takvimleriyle bağlantıya geçmek nispeten kolaydır. Bu özelliği günlük olarak kullanıyoruz ve hatta destek ekibiyle iletişime geçerek ekip planından bireysel plana geçişle ilgili bir sorunu çözdük, onlar da bu sorunu sorunsuz ve zahmetsizce hallettiler. Tavsiye ederim.

6. Reclaim AI (Odaklanma süresini korumak ve akıllı planlamayı otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

reclaim AI aracılığıyla

Google Takvim'e daha fazla renk kodlaması gerekmiyor, bir beyin gerekiyor.

Reclaim AI, en değerli varlığınızı, yani odaklanmış dikkatinizi otomatik olarak koruyarak reaktif planlamayı proaktif zaman yönetimine dönüştürür. Toplantılar, yoğun iş, alışkanlıklar veya kişisel işler arasında koşturuyor olsanız da, Reclaim zamanı akıllıca bloklar ve gününüzün değişmesine göre etkinlikleri değiştirir; böylece hiçbir etkinliği manuel olarak sürüklemeniz gerekmez.

Reclaim AI'nın gelişmiş planlama asistanı, AI kullanarak odaklanma süresini korur ve toplantıların yerleştirilmesini optimize eder. Yeni özellikler arasında AI destekli alışkanlık izleme ve dinamik takvim ayarlamaları bulunur, bu da onu proaktif bir takvim yöneticisi haline getirir.

Haftada üç kez koşmak mı istiyorsunuz yoksa her zaman 1:1 görüşmeden önce hazırlık yapmak mı? Bir kural belirleyin, Reclaim bu zamanı programınıza saat gibi düzenli bir şekilde eklesin. Bu, sadece boş takvim alanından daha fazlasına ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takımlar, serbest çalışanlar ve çok yönlü profesyoneller için hayat kurtarıcıdır. Akıllı bir yapıya ihtiyaçları vardır. Reclaim ile takviminiz nihayet sizin için iş yapar.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

Sorunsuz görünürlük için birden fazla takvimi senkronize edin

Son teslim tarihlerine, toplantı yüküne ve özel kurallara göre işlere öncelik verin

AI destekli çatışma çözümü ile odaklanma zamanınızı koruyun

Dinamik paylaşım takvim bilgileriyle takımın uygunluk durumunu tahmin edin

AI sınırlarını ortadan kaldırın

Yalnızca Google Takvim kullanıcılarına yöneliktir

Gelişmiş proje veya görev yönetimi özellikleri yoktur

AI fiyatlandırmasını geri kazanın

Lite : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını geri kazanın

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Mem (Zahmetsiz fikir yakalama ve kişisel bilgi organizasyonu için en iyisi)

Bazı uygulamalar düşüncelerinizi düzenlemenizi ister. Mem ise sadece dinler ve hatırlar.

Mem, fikirleri ortaya çıktıkça yakalayan, otomatik olarak bağlantısı kurulan ve klasörler, etiketler veya zihinsel jimnastik yapmaya gerek kalmadan aranabilir hale getiren, kişisel yapay zeka destekli not alma sisteminizdir. Yüksek sesle düşünen, hızlı hareket eden ve notların nereye ait olduğuna karar vermek için zamanı olmayan kişiler için tasarlanmıştır.

Mem'in yapay zekası notları birbirine bağlar, bağlamsal hatırlatıcılar sağlar ve doğal dil aramayı mümkün kılar. En son yapay zeka destekli fikir, mevcut işinize dayalı olarak ilgili geçmiş notları önererek fikirlerin "canlı bir ağını" oluşturur.

Mem'e yazmaya veya konuşmaya başlayın, AI bağlamı algılasın — ister proje güncellemesi, ister toplantı özeti, ister gece geç saatlerde aklınıza gelen bir fikir olsun. Düşüncelerinizi ilgili notlarla ilişkilendirir, ilgili kişileri veya zaman çizelgelerini önerir ve hatta mevcut işinizle eşleşen eski içgörüleri yeniden gözden geçirmenizi önerir. Mem, statik not defterleri yerine, şimdiye kadar kaydettiğiniz her şeyin canlı bir ağını oluşturur.

Mem'in en iyi özellikleri

Ses veya metin ile anında notlar alın, klasör yapısı gerekmez

Bağlamsal yapay zeka kullanarak ilgili fikirleri, projeleri ve geçmiş notları otomatik olarak birbirine bağlayın

Doğal dil arama ve akıllı filtreler ile geçmiş bilgileri geri getirin

Not geçmişinizden zamanında hatırlatıcılar veya bağlantılar görüntüleyin

Takvim ve kişilerle senkronizasyon yaparak notları toplantı bağlamıyla zenginleştirin

Mem sınırları

Geleneksel not uygulamasından daha az yapılandırılmış

Resmi organizasyon sistemlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için çok minimalist gelebilir

Mem fiyatlandırması

Alfa ve Beta aşamalarında ücretsizdir

Fiyatlandırma, tam sürümün yayınlanmasının ardından duyurulacaktır

Mem puanları ve yorumları

G2 : İnceleme mevcut değil

Capterra: İnceleme mevcut değil

8. Todoist AI Assistant (Akıllı önceliklendirme ile günlük verimlilik için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Yapılacak liste, kağıt ajandadan verimlilik ortağına yükseldi.

Todoist AI Assistant, ne yapmanız gerektiğini netleştirerek karar verme sürecine yardımcı olur. Kişisel işlerinizi, yan projelerinizi veya yoğun iş programınızı yönetirken, bu AI özelliği görevleri son teslim tarihlerine, aciliyetlerine ve bağlamlarına göre akıllıca önceliklendirir.

Todoist'in yapay zekası artık akıllı planlama, öncelik önerileri ve alışkanlık algılama özellikleri sunuyor. Yineleyen görev otomasyonu ve kişiselleştirilmiş verimlilik içgörüleri gibi yeni özellikler, onu nazik ama güçlü bir verimlilik ortağı haline getiriyor.

Todoist AI, en uygun zamanlamayı önerir, tekrarlayan kalıpları algılar ve hatta görevler eklerken unutulan öğeler için takip hatırlatmalarıyla sizi uyarır. Çalışma şeklinize uyum sağlar ve katı bir yapı yerine yumuşak bir otomasyon sunar. Fazla düşünmeden düzenli kalmak isteyen bireysel kullanıcılar, öğrenciler ve profesyoneller için idealdir.

Todoist AI Assistant'ın en iyi özellikleri

Görevleri aciliyet, bağlam ve alışkanlıklara göre otomatik olarak önceliklendirin

Yineleyen görevlerdeki kalıpları tespit edin ve oluşturma sürecini otomasyonla gerçekleştirin

Tamamlanmamış öğeler için takip veya hatırlatıcılar alın

Planlama desteği için takvim ve e-posta ile sorunsuz bir şekilde entegre edin

Todoist AI Assistant sınırları

AI özellikleri, daha geniş görev yönetimi platformlarına kıyasla hala temel düzeyde

Karmaşık ş Akışları için sınırlı özel

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz (AI Asistanı dahil değildir)

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Liste öğelerinizi (eğer bu şekilde ayarladıysanız) birçok farklı şekilde bölüp ayırmanın pek çok yolu vardır, bu sayede Todoist'i çeşitli şekillerde kullanmak veya zamanla değişiklik yapılması gerektiğinde sisteminizi ayarlamak gerçekten çok kolaydır.

Liste öğelerinizi (eğer bu şekilde ayarladıysanız) birçok farklı şekilde bölüp ayırmanın pek çok yolu vardır, bu sayede Todoist'i çeşitli şekillerde kullanmak veya zamanla değişiklik yapılması gerektiğinde sisteminizi ayarlamak gerçekten çok kolaydır.

akiflow aracılığıyla

Gelen kutusu sıfır harika bir şey, peki ya Slack, Gmail, Notion ve Google Takvim'deki görevler sıfırsa? Akiflow tam da bunun için geliştirildi.

Akiflow, favori araçlarınızdaki görevlerinizi bir araya getiren ve gününüzü bilinçli bir şekilde bloklara ayırmanıza yardımcı olan akıllı bir günlük planlayıcıdır. Yapılacaklarınızı tek bir yerde toplamakla kalmaz, onlara bağlam kazandırır ve önceliklerinize ve uygunluğunuza göre takviminize yerleştirir.

Akiflow'un yapay zekası, birden fazla platformdaki görevleri birleştirir ve günlük plan için akıllı bir önceliklendirme motoru kullanır. Yapay zeka destekli zaman bloklama önerileri, gününüzü hassas bir şekilde harita etmenize yardımcı olur.

Sorumluluklarınız her yerde olan bir kişiyseniz (Slack mesajları, e-posta konuları, Asana güncellemeleri gibi), Akiflow dağınık görevleri tek bir plan haline getiren bir filtre görevi görür. Arayüzü temiz, ş Akışları sezgiseldir ve sonuç, kahvenizi yudumlamadan önce haritalanmış, net ve odaklanmış bir gündür.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak zaman bloklama özelliğini kullanarak gününüzü planlayın

Hızlı giriş için klavye kısayolları ile planı hızlandırın

Kaçırılan taahhütleri önlemek için otomatik hatırlatıcılar ekleyin

Günlük işlerinizi aciliyet ve takvim çakışmalarına göre önceliklendirin

Akiflow sınırları

Yerel takım işbirliği özellikleri yok

Masaüstü odaklı; sınırlı mobil fonksiyon

Akiflow fiyatlandırması

Pro Aylık: 34 $/ay

Pro Yıllık: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Akiflow puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu:

Tüm araçlarımı tek bir modern arayüzde birleştirerek, takım üyelerimizin her birinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlıyor. Düzenli kalmak ve günlük görevlerimi takip etmek için vazgeçilmez yardımcım haline geldi.

Tüm araçlarımı tek bir modern arayüzde birleştirerek, takım üyelerimizin her birinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlıyor. Düzenli kalmak ve günlük görevlerimi takip etmek için vazgeçilmez yardımcım haline geldi.

10. BeforeSunset AI (Tek bir alanda bilinçli planlama ve zaman takibi için en iyisi)

via BeforeSunset AI

Bazı günler çabucak geçer. Bazıları ise çok yavaş geçer. BeforeSunset AI, her ikisini de anlamlandırmanıza yardımcı olur.

Bu özenle tasarlanmış verimlilik uygulaması, bilinçli planlamayı AI destekli bir yapı ile birleştirerek, gününüzü katı bir kontrol listesine dönüştürmeden hedeflerinizi ayarlamanıza ve yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olur. Freelancerlar, uzaktan çalışanlar ve bağımsız profesyoneller için ideal olan bu uygulama, sizi özelliklerle boğmadan odaklanmanızı sağlayacak kadar otomasyon sunar.

BeforeSunset'in yapay zekası, günlük planlama, zaman takibi ve odak optimizasyonu için içgörüler sunar. Yeni özellikler arasında yansıtıcı verimlilik analizi ve kişiselleştirilmiş planlama ritüelleri bulunur, bu da onu bilinçli bir plan asistanı olarak pozisyona getirir.

Gününüzü basit bir günlük planlama ritüeli ile başlayın. BeforeSunset AI, görev sırasını önerir, işlerin ne kadar süreceğini tahmin eder ve odaklanmaya uygun zaman blokları sunar. İhtiyaç duyduğunuzda ayarlamalar yapabilirsiniz, araç da planınızı buna göre yeniden düzenler. İşlerinizi yaparken, tamamlandı görevleri kaydetmenizi, atladığınız görevleri işaretlemenizi ve gününüzün nasıl geçtiğini değerlendirmenizi önerir.

BeforeSunset AI'nın en iyi özellikleri

Görev süresi ve sırası için yapay zeka önerileriyle günlük planlar oluşturun

Tamamlanan görevleri ve atlanan öğeleri gözden geçirerek değerlendirin

Aşırı karmaşık grafikler olmadan verimlilik eğilimlerini görselleştirin

BeforeSunset AI sınırları

Üçüncü taraf görev veya takvim araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Tek başına kullanım için en uygun; işbirliğine dayalı ş akışı için ideal değildir

BeforeSunset AI fiyatlandırması

Pro : Aylık 18 $

Takım Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

BeforeSunset AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

BeforeSunset AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

BeforeSunset AI, AI yardımıyla günümü planlamamı sağlayan heyecan verici bir konsept. Görevleri ekleyip özel hale getirebiliyorum, ayrıca her görev için ayrı ayrı zamanlayıcılar ayarlayabiliyorum. "Mevcut günü bitir" ve "Ara ver" gibi çok sayıda seçenek de var. Kısacası, AI entegrasyonları ile mevcut takvimleri değiştirebilir

BeforeSunset AI, AI yardımıyla günümü planlamamı sağlayan heyecan verici bir konsept. Görevleri ekleyip özel hale getirebiliyorum, ayrıca her görev için ayrı ayrı zamanlayıcılar ayarlayabiliyorum. "Mevcut günü bitir" ve "Ara ver" gibi birçok seçenek de var. Kısacası, AI entegrasyonları ile mevcut takvimleri değiştirebilir

📖 Ayrıca okuyun: En Karlı AI İş Fikirleri

11. Otter. ai (Toplantıları eyleme geçirilebilir, aranabilir transkriptlere dönüştürmek için en iyisi)

Siz toplantılara katılırsınız. Otter, unuttuğunuz her şeyi hatırlamak için orada olur.

Otter. ai, konuşmaları gerçek zamanlı olarak yakalayarak düzenlenebilir ve aranabilir metne dönüştürerek toplantıların verimliliğini artıran bir AI transkripsiyon aracıdır. İster Zoom görüşmesinde, ister yüz yüze toplantıda, ister beyin fırtınası oturumunda olun, Otter sessizce dinler, transkripsiyon yapar ve anahtar anları etiketler, böylece not almak için uğraşmadan toplantıya odaklanabilirsiniz.

Asıl parladığı yer ise toplantı sonrasıdır. Otter, önemli noktaları zaman damgasıyla işaretler, konuşmacıları otomatik olarak tanımlar ve transkriptten doğrudan eylem öğeleri oluşturmanıza olanak tanır. Sık sık senkronizasyon veya müşteri görüşmeleri yapan takımlar için, toplantıyı tamamen kaçırsalar bile herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Bağlantıları paylaşım, yorumları atayabilir ve geçmiş konuşmaları saniyeler içinde arayabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Konuşmacıları tanımlayın ve anahtar cümleleri otomatik olarak vurgulayın

Transkriptleri paylaşılabilir, işbirliğine dayalı belgelere dönüştürün

Doğal dil sorguları ile tüm toplantı içeriğinizi arayın

Zoom, Google Meet ve takvimle senkronizasyon yaparak otomatik olarak katılın

Otter. ai sınırları

Gürültülü ortamlarda veya birden fazla konuşmacı olduğunda doğruluk değişebilir

Uygulamada sınırlı biçim ve düzenleme seçenekleri

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Otter.ai, not almamı ve toplantıların MOM'larını aynı anda hazırlamamı yardımcı oldu. Not almaya ve MOM'ları hazırlamaya harcadığım zamandan çok tasarruf etmemi sağlıyor. Zor işi akıllı bir işe dönüştürüyor. Bir noktayı kaçırsam bile, hepsini içerecek şekilde düzenleneceği için endişelenmeme gerek yok. Toplantıya katılamazsam, tek bir tıklamayla toplantının özetini alabilirim.

Otter.ai, not almaya ve toplantıların MOM'larını aynı anda hazırlamama yardımcı oldu. Not almaya ve MOM'ları hazırlamaya harcadığım zamandan çok tasarruf etmemi sağlıyor. Zor işi akıllı bir işe dönüştürüyor. Bir noktayı kaçırsam bile, hepsini içerecek kadar endişelenmeme gerek yok. Toplantıya katılamazsam, bir tıklama ile toplantının özetini alabilirim.

12. Fireflies. ai (Takım konuşmalarını yakalamak, özetlemek ve takip etmek için en iyisi)

Toplantılar biter. Eylem ögeleri kaybolur. Fireflies bunların kaybolmamasını sağlar.

Fireflies. ai, toplantılarınıza katılan, konuşmaları yazıya döken ve en önemli kısımları çıkaran bir AI toplantı asistanıdır. Böylece, takip işlemleriniz hafızanıza bağlı kalmaz. Çoğu büyük konferans aracıyla iş yapar ve arayabileceğiniz, paylaşım yapabileceğiniz ve atayabileceğiniz transkriptler, özetler ve önemli noktalar sunar.

Fireflies'ın yapay zekası anahtar kelimeleri izleme, konuları gruplandırma ve otomatik takip hatırlatıcıları gönderme yeteneğine sahiptir. CRM'ler ve verimlilik platformlarıyla yeni entegrasyonlar, onu bir konuşma zekası gücü haline getirir.

Gerçek değer, takımınız bu aracı tutarlı bir şekilde kullanmaya başladığında ortaya çıkar. Fireflies, tekrarlayan temaları izler, konuşmaları konuya göre otomatik olarak etiketler ve hatta transkriptin belirli bölümlerine doğrudan yorum yapmanıza olanak tanır. Satış ekipleri, müşteri başarı veya işlevler arası proje güncellemeleri için, uyumu yüksek ve yanlış anlamaları düşük tutmanın basit bir yoludur.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Popüler platformlarda toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

AI destekli özetler ve eylem öğeleri oluşturun

Transkriptler üzerinde doğrudan yorum yapın ve işbirliği yapın

Geçmiş toplantıları anahtar kelime, konuşmacı veya konuya göre arayın

Daha hızlı takip için CRM ve verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar kurun

Fireflies. ai sınırları

İstenmeyen toplantılara katılmamak için dikkatli bir kurulum gerektirir

Karmaşık tartışmalar için özetlerin gözden geçirilmesi gerekebilir

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Dürüst olmak gerekirse, bu çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Toplantılara otomatik olarak katılma, kayıt yapma ve her şeyi aranabilir transkriptlere dönüştürme özelliği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Detayları kaçırma veya not alma konusunda endişelenmeme gerek yok — her şey orada, gözden geçirmeye hazır.

Dürüst olmak gerekirse, bu çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Toplantılara otomatik olarak katılma, kayıt yapma ve her şeyi aranabilir transkriptlere dönüştürme özelliği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Detayları kaçırma veya not alma konusunda endişelenmeme gerek yok — her şey orada, gözden geçirmeye hazır.

💡 Profesyonel İpucu: Çoklu görünüm klasörlerini kullanarak tüm satış paydaşlarını aynı hizaya getirin. Satış takımınızdaki her rolün aynı görünüme ihtiyacı yoktur. Temsilciler, anlaşmaları aşama aşama izleme için Panoları sever, yöneticiler planlama için Takvim veya Zaman Çizelgesi görünümlerine güvenir ve operasyon ekibi, potansiyel müşteri verilerini sıralamak için Tabloları tercih eder. Bilgileri çoğaltmak yerine, ClickUp CRM'de tek bir Klasör içinde birden fazla görünüm ayarlayın. Her görünümü uygun şekilde etiketleyin ve önce görünmesini istediğinizleri sabitleyin. Bu, herkesin uyumlu çalışmasını sağlarken, her kişinin tercih ettiği biçimde iş yapmasına olanak tanır — artık "o anlaşma nerede?" kaosu yaşamazsınız.

13. Avoma (AI destekli toplantı içgörüleri ve konuşma zekası için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Toplantılarınız fikirlerle dolu ama notlarınız değilse, Avoma sizinle konuşmak istiyor.

Avoma, bir transkripsiyon aracından daha fazlasıdır; toplantılarınızı büyük ölçekte yakalamak, analiz etmek ve organize etmek için tasarlanmış bir konuşma zekası platformudur. Satış, müşteri başarısı ve iç senkronizasyonlarındaki aramaları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, ardından yapay zeka kullanarak tartışmaları özetler, eğilimleri belirler ve eylem öğelerini vurgular.

Avoma'nın yapay zekası, toplantı bilgileri, duygu analizi ve eyleme geçirilebilir öneriler sunar. Yeni özellikler arasında yapay zeka destekli koçluk ve performans izleme bulunur, bu da onu konuşma zekası için en iyi seçim haline getirir.

Avoma'yı farklı kılan, yapıya odaklanmasıdır. Toplantıları konuşmacı, konu ve duyguya göre ayırarak, size aranabilir bir transkriptten daha fazlasını sunar. Pazarlama ve satış liderleri için bir AI aracı olarak, temsilcilerin sunumlarını ve takip süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak koçluk içgörüler sunar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Toplantıları otomatik olarak kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

Aramaları konu, konuşmacı ve duyguya göre sınıflandırın

Takım konuşmalarında temaları ve anahtar kelimeleri izleme

İşbirliğine dayalı notlar oluşturun ve toplantı sonrası görüşlerinizi paylaşım yapın

Koçluk ve performans izleme için konuşma analizi sunun

Avoma sınırları

Öncelikle müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için tasarlanmıştır

Tam fonksiyon için ücretli bir plan gerekir

Avoma fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $

Organizasyon: Aylık 39 $

Kurumsal: Aylık 39 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Konuşma Zekası Eklenti: Aylık 35 $

Gelir Zekası Eklenti: Aylık 35 $

Lead Router Eklenti: Aylık 25 $

Avoma puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

14. Grammarly (Net ve kendinden emin bir şekilde yazmak için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Fikirler beyninizde. Grammarly, bunların karışık bir şekilde ortaya çıkmamasını sağlar.

Grammarly, çoğu kişinin tanıdığı bir AI yazma asistanıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. E-postalar, belgeler ve Slack veya Notion gibi platformlarda yazarken gramer, imla ve üslubu kontrol eder. Ancak Grammarly, yazım hatalarını yakalamanın ötesinde, amacınıza bağlı olarak daha kendinden emin, özlü veya empatik bir üslup kullanmanıza yardımcı olur.

Grammarly'nin yapay zekası, üslup ayarlaması, tam cümle yeniden yazımı ve içerik fikir üretimi sunar. Netlik ve etkileşim için genişletilmiş entegrasyonlar ve gerçek zamanlı geri bildirim, onu profesyoneller için bir yazma netliği motoru haline getirir.

Hızlı yanıtlar veya resmi raporlar arasında gidip gelen profesyoneller için Grammarly'nin gerçek zamanlı önerileri, sizi yavaşlatmadan iletişimi kolaylaştırır. Belirsiz ifadelerin altını çizer, alternatif kelime seçimleri önerir ve hatta laf kalabalığı yaptığınızda yeniden yazmanızı önerir. Ton algılayıcısı, "oops, bu çok sert oldu" anlarını önlemede özellikle yararlıdır.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Daha özlü ve ilgi çekici iletişim için tam cümle yeniden yazımları elde edin

Resmiyet, akıcılık ve profesyonellik için stil önerilerini kullanın

Tarayıcılar, e-posta ve popüler verimlilik araçları arasında iş yapın

Grammarly sınırları

Bazı gelişmiş öneriler manuel inceleme gerektirir

Ücretsiz sürüm sınırlı fonksiyon sunar

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 30 $/kullanıcı/ay

İşletme: 15 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, tüm çalışma alanınızın bağlamını korurken, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanında yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız.

15. Perplexity Labs (Hızlı, yapay zeka destekli araştırma ve bağlamsal bilgi erişimi için en iyisi)

perplexity Labs aracılığıyla

Artık bir soruyu araştırmak için 17 sekme açmanıza gerek yok — Perplexity Labs sizin için araştırmayı tamamlandı.

Perplexity Labs, gürültü olmadan yetkin cevaplara ihtiyaç duyan herkes için geliştirilmiştir. En son teknolojiye sahip büyük dil modelleriyle desteklenen bu araç, web ve akademik kaynaklardan bilgi bulan, alıntı yapan ve özetleyen bir konuşma tabanlı yapay zeka araştırma asistanıdır. Bir soru sorduğunuzda, sadece bir cevap değil, kaynaklar, bağlam ve takip seçenekleri de sunar.

Perplexity'nin yapay zeka destekli arama özelliği, alıntılarla desteklenen cevaplar ve gerçek zamanlı web verileri sağlar. Yeni özellikler arasında akademik ve teknik içeriği özetleme ve onu bir araştırma asistanı olarak pozisyona yerleştirme yer alır.

Sizi bağlantılarla boğan geleneksel arama motorlarının aksine, Perplexity size temiz, alıntılarla desteklenen özetler sunar, böylece bilgileri hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu, bilgileri bulmaktan çok doğrulamak için daha fazla zaman harcayan araştırmacılar, öğrenciler, pazarlamacılar ve analistler için özellikle yararlıdır.

Perplexity Labs'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veriler ve web kaynaklarını kullanarak karmaşık sorguları yanıtlayın

Alıntılarla akademik makaleleri ve uzun içerikleri özetleyin

Doğrulama için şeffaf kaynaklar ve bağlantılar edinin

Perplexity Labs sınırları

Çıktı tonu veya biçim için sınırlı özel

Alanına özgü araştırma araçlarının yerini almayabilir

Perplexity Lab fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/kullanıcı/ay

Kurumsal Pro: 40 $/kullanıcı/ay

Perplexity derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

16. Qodo (AI destekli kod bütünlüğü ve işbirliğine dayalı geliştirme için en iyisi)

Kod incelemeleri genellikle bir darboğaz gibi hissedilir. Qodo bunları bir süper güce dönüştürür.

Qodo, modern geliştirme takımları için tasarlanmış, makine düzeyinde hassasiyetle kod yazmanıza, test etmenize ve iyileştirmenize yardımcı olan AI öncelikli bir platformdur. Pull isteklerini analiz etmekten, repounuzda daha iyi uygulamalar önermeye kadar, Qodo'nun çoklu ajan sistemi, takımınızın kodlama şeklini öğrenen ve her commit ile gelişen bir arka plan denetleyicisi gibi çalışır.

Qodo'nun yapay zekası akıllı hatırlatıcılar, proje içgörüleri ve kod inceleme otomasyonu sunar. Geliştirme takımları için yeni işbirliği özellikleri, kod bütünlüğü ve verimlilik açısından güçlü bir seçimdir.

Qodo, hataları ortaya çıkarabilir, PR açıklamaları önerebilir, adlandırma kurallarını uygulayabilir ve birim testleri oluşturabilir. Sonuç? Daha hızlı sürümler, daha az hata ve daha mutlu mühendisler. İster tek başına geliştirici olun ister ekipler halinde çalışın, Qodo, işinize engel olmadan kod kalitesini tutarlı tutar.

Qodo'nun en iyi özellikleri

Kod sorunlarını ve bilet uyumluluk risklerini gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarın

AI kullanarak PR açıklamaları oluşturun

Repo özgü en iyi uygulamaları öğrenin ve uygulayın

Çoklu repo ve kurumsal düzeyde kod farkındalığını destekleyin

Özel görevler için yerleşik veya özel MCP ajanlarını kullanın

Qodo sınırları

Kod yapmayan takımlar için sınır değer

Diğer geliştirme platformlarıyla entegrasyonlar hala genişlemektedir

Qodo fiyatlandırması

Geliştirici : Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 38 $

Kurumsal: Özel

Qodo puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

17. Cursor (AI destekli kod ve teknik dokümantasyon için en iyisi)

cursor aracılığıyla

Cursor yanınızda olduğunda, sabahın 2'sinde hata ayıklama yapmak o kadar da yalnız hissettirmez.

Cursor, sadece sözdizimi vurgulamadan daha fazlasını isteyen geliştiriciler için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı bir kod düzenleyicidir. Yapay zeka ile konuşma entegrasyonunu doğrudan geliştirme ortamınıza entegre ederek, iş yaparken kod parçacıkları oluşturmanıza, düzenlemenize ve açıklamanıza yardımcı olur. Stack Overflow ve IDE arasında geçiş yapmak yerine, Cursor sorularınızı, cevaplarınızı ve kodunuzu tek bir akışta tutar.

Sıfırdan yazıyor, eski kod temizliyor veya o satırın neden yapınızı bozduğunu anlamaya çalışıyor olsanız da, Cursor bağlamsal öneriler ve satır içi düzenleme sunar. Reponuzu anlar, dosyalarınıza başvurur ve cevaplarını çalıştığınız gerçek projeye dayandırır.

Cursor'un en iyi özellikleri

AI desteği ile kod oluşturun, yeniden düzenleyin ve açıklayın

Doğal dil komutlarını doğrudan kod düzenleyicinizde entegre edin

Daha doğru öneriler için gerçek proje dosyalarınıza başvurun

Bağlamsal AI yardımıyla büyük kod tabanlarını daha hızlı gezin ve düzenleme yapın

İmleç sınırları

Bireysel geliştiriciler veya küçük işler için en uygun seçenek

Temel kod ortamlarının ötesinde sınırlı entegrasyonlar

Cursor fiyatlandırması

Hobi : Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Ultra: 200 $/ay

Takım: 40 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cursor derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

18. Document360 (Yapılandırılmış bilgi tabanları ve AI destekli içerik organizasyonu için en iyisi)

document360 aracılığıyla

Şirketinizin wiki sayfası daha çok çöp çekmecesi gibi görünüyorsa, Document360 onu temizlemek için burada.

Bu platform, takımların hem iç takımlar hem de dış kullanıcılar için açık, yapılandırılmış ve aranabilir bilgi tabanları oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Document360'ın yapay zekası, akıllı arama, içerik önerileri ve otomatik etiketleme özelliklerini destekler. Yeni özellikler arasında bilgi tabanı bakımı ve yinelenen içerik algılama bulunur, bu da onu bir bilgi yönetimi optimize edici haline getirir.

Müşteriler için kullanım kılavuzları yazıyor, şirket içi SOP'lar oluşturuyor veya oryantasyon merkezleri kuruyor olsanız da, Document360 size düzen, erişim ve sürüm kontrolü üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Bu, içeriklerini düzenli tutmak için zahmetsiz ve ölçeklenebilir bir yol arayan destek ekipleri, ürün yöneticileri ve içerik pazarlama ekipleri için özellikle yararlıdır.

Document360'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir düzenlerle genel veya gizli bilgi tabanları oluşturun

AI'yı kullanarak içerik kategorilerini otomatik olarak etiketleyin, özetleyin veya önerin

Geri alma ve erişim kısıtlamaları ile sürüm kontrolünü sürdürün

Destek araçları, CRM'ler ve web platformlarıyla entegre edin

Yerleşik içerik performans gösterge panelleriyle kullanımı analiz edin

Document360 sınırları

Tam bir işbirliği çalışma alanından çok bir dokümantasyon sistemi

Arayüz, ilk kez kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Document360 fiyatlandırması

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

19. Miro (AI yapısı ile görsel işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

miro aracılığıyla

Miro, diyagramlar, akışlar ve beyaz tahtalarla düşünen takımlar için ideal görsel işbirliği platformudur.

AI destekli özellikleriyle Miro, ürün yol haritası oluştururken, atölye çalışması planlarken veya tasarım sprint yürütürken dağınık fikirleri daha hızlı bir şekilde yapılandırılmış çıktılara dönüştürmenize yardımcı olur. Miro'nun AI'sı diyagram oluşturmayı otomasyonlaştırır, akıllı şablonlar sağlar ve beyin fırtınası için fikirleri gruplandırır. Yeni AI destekli araçlar, atölye çalışmalarını ve işbirliğine dayalı yaratıcılığı kolaylaştırarak bunları takım inovasyonunun merkezine yerleştirir.

Düşüncelerinizi manuel olarak yeniden düzenlemek veya saatlerce yapışkan notlara etiket eklemek yerine, Miro'nun birkaç tıklama ile bunları anlamlandırmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca, zaman diliminden bağımsız olarak herkesin eşzamansız olarak katkıda bulunmasına izin vererek işlevler arası işbirliğini daha sorunsuz hale getirir.

Miro'nun en iyi özellikleri

AI destekli kümeleme ve özetleme özelliğini kullanarak beyin fırtınası içeriğini zahmetsizce düzenleyin

Diyagramlar, tuvalleri ve ürün planlama oturumları için hazır şablonlara erişin

Figma, Jira, Notion, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Miro sınırları

Çok fazla öğe olması durumunda panolar aşırı yüklenebilir

Bazı AI özellikleri ücretli planlarla sınırlıdır

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

zapier aracılığıyla

Uygulamalarınız birbirleriyle iletişim kurabiliyorsa, Zapier onların tercümanı ve kişisel asistanı olur.

Zapier, favori uygulamalarınız arasındaki boşlukları doldurmanıza yardımcı olan kod gerektirmeyen bir otomasyon aracıdır. Zapier'in yapay zekası, doğal dil iş akışı oluşturma, yapay zeka sohbet robotları ve kod oluşturma özelliklerini mümkün kılar. Yeni özellikler arasında yapay zeka destekli veri tabloları ve iş akışı optimizasyonu önerileri bulunur, bu da onu kod gerektirmeyen bir otomasyon gücü haline getirir.

Zapier, yeni yapay zeka özellikleriyle ş akışları ("Zaps" olarak adlandırılır) oluşturmayı daha da kolaylaştırır. İstediğinizi basit bir dille açıklayın; bağlı araçlarınızda çalışmaya hazır bir otomasyon taslağı oluşturur. Mantık yazmadan veya karmaşık oluşturucularda gezinmeden görevleri kolaylaştırmak isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için büyük bir kazançtır.

Zapier'in en iyi özellikleri

6.000'den fazla uygulamanın eylemlerini kod kullanmadan otomasyon edin

AI'yı kullanarak doğal dil komutlarıyla Zaps oluşturun

Koşul mantık ve filtrelerle çok adımlı ş akışı ayarlayın

Merkezi bir gösterge paneli üzerinden ş akışlarını izleyin ve düzenleme

Otomasyonlar başarısız olursa veya güncelleme gerektirirse bildirim alın

Zapier sınırları

Kullanım arttıkça maliyetli hale gelebilir

Bazı gelişmiş eylemler için premium planlar gerekir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : 29,99 $/ay

Takım : 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Yapışkan notlar ve diğer hızlı çözümler hala yerini koruyor, ancak modern ş akışlarının hızına ve karmaşıklığına ayak uyduramıyor. AI destekli araçlar daha da ileri gidiyor: bilgileri bağlantı kuruyor, ihtiyaçları öngörüyor ve sizi yavaşlatan tekrarlayan işleri otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor.

Bir takımı yönetiyor, müşterileri yönetiyor veya kişisel projelerinizi izleme altında tutuyor olsanız da, bu listedeki araçlar dağınık fikirleri yapılandırılmış, uygulanabilir planlara dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp, AI, Otomasyonlar, Brain ve gerçek zamanlı Gösterge Panelleri ile bu özellikleri tek bir platformda bir araya getirir; böylece projeler sorunsuz bir şekilde yürür, hedefler görünürlüklerini korur ve takımlar uyumlu çalışır.

Akıllı iş yapın. ClickUp'ı ücretsiz olarak deneyin .