Grok 4 ve ChatGPT: 2025'te hangi AI sohbet robotu kazanacak?

Teknoloji çevreleri Grok 4 ve ChatGPT'yi tartışmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın xAI'dan Grok 4, cesur ve sansürsüz bir alternatif olarak pozisyon alırken, OpenAI'nin ChatGPT'si daha güçlü akıl yürütme ve kullanılabilirlik ile gelişmeye devam ediyor.

Her ikisi de size daha net cevaplar ve daha hızlı sonuçlar sunduğunu iddia ediyor, ancak asıl test, kod hata ayıklama, araştırma yapma, net metinler yazma veya özel konuşmaları yönetme gibi işleri yaparken nasıl performans gösterdiklerinde ortaya çıkıyor.

Bu blog yazısında, her birinin öne çıktığı ve yetersiz kaldığı noktaları ve hangisinin işinize daha uygun olduğunu yakından inceleyeceğiz. Ayrıca ClickUp'ın her ikisine göre neden üstün olduğunu da ele alacağız.

Grok 4 nedir?

grok aracılığıyla

Grok 4, xAI'nin gelişmiş AI modeli olup, yerel araç entegrasyonları ve gerçek zamanlı web ve X platformu araması kullanarak keskin ve anlık yanıtlar sunmak üzere tasarlanmıştır.

SuperGrok ve Premium+ abonelikleri ve xAI API aracılığıyla kullanılabilir ve gelişmiş mantıksal akıl yürütme, görüntü analizi ve sesli etkileşim özellikleri sunar.

Grok 4 özellikleri

Grok'un öne çıkan özelliklerini ve bunların geliştiriciler ve yapay zeka karar vericileri için değerini inceleyelim.

Özellik #1: Büyük ölçekli pekiştirmeli öğrenme ve yoğun çoklu ajan akıl yürütme

Teknik görevler için gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini deneyimleyin

Grok 4, 200.000 GPU'luk bir süper bilgisayar kümesi olan xAI'nin Colossus'unda büyük ölçekli pekiştirmeli öğrenme kullanılarak eğitilmiştir.

Bu, matematik, kod ve bilim alanlarında kesin ve alan bilgisi açısından zengin akıl yürütme olanağı sağlayarak Grok 3'ü çok aşan en üst düzey benchmark performansı (ör. ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) elde edilmesini sağlar.

Ayrıca, Grok 4 Heavy, yanıtları çapraz doğrulamak için paralel olarak işleyen birden fazla ajanla bunu daha da ileriye taşır.

Özellik #2: Yerel araç kullanımı ve gerçek zamanlı arama entegrasyonları

Sosyal medya kanallarından doğru bilgiler edinin

Grok 4, doğru yanıtlar için en son verileri toplamak üzere kod yorumlayıcılardan web ve X aramaya kadar araçların alaka düzeyine göre belirlenen bir alandan araçları özerk olarak seçer ve kullanır.

DeepSearch, web arama, görüntü ve dosya analizi, Grok'un yetenekler paketine entegre edilmiştir ve sonradan eklenmek yerine eğitim sırasında entegre edilmiştir.

Özellik #3: Çok modlu giriş, ses modu ve API gücü

Metin, görüntü ve canlı ses girişlerini analiz edin

Grok 4, metin, görseller ve sesi sorunsuz bir şekilde işleyerek tabloya tam multimodal etkileşim sunar. Gelişmiş Ses Modu, doğal konuşmalar yapmanıza ve hatta kameranızı bir şeye doğrultarak canlı sahne yorumlaması yapmanıza olanak tanır.

Geliştiriciler ayrıca 256.000 belirteçlik bağlam penceresi, web, X ve haberlerde gerçek zamanlı arama ve kurumsal düzeyde güvenlik (SOC 2 Tip II, GDPR, CCPA) sunan güçlü bir API'ye erişim elde eder.

Bu, uzun form kod üretimi, karmaşık dokümantasyon ve hassas kullanım durumları için çok uygun hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: AI'da halüsinasyon, gerçek hayattaki anlamıyla aynı değildir. Bir modelin, yanlış olduğunu hiç fark etmeden, kaynaklar, alıntılar veya gerçekler uydurarak kendinden emin bir şekilde bir şeyler icat etmesini ifade eder.

Grok 4 fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

ağır: *Kullanıcı başına aylık 300 $

ChatGPT nedir?

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, OpenAI'nin konuşma yapabilen yapay zeka asistanıdır. Kullanıcılara yazma, kod, araştırma ve yaratıcı çalışmalar dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu Grok AI alternatifi, bağlam farkında yanıtlar sağlayıcı olarak gelişmiş akıl yürütme modellerinden yararlanır ve yeteneklerini geliştirmek için çeşitli araçlarla entegre edilmiştir.

ChatGPT özellikleri

Aşağıda, ChatGPT'yi yapay zeka alanında ayıran üç öne çıkan özellik bulunmaktadır.

Özellik #1: Özelleştirilebilir AI asistanları için GPT Store

GPT Store ile AI asistanlarını benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özel olarak özelleştirin

GPT Store, kullanıcıların programlama uzmanlığı gerektirmeden kendi AI asistanlarını oluşturup özelleştirmelerine olanak tanır. AI'nın davranışını ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için belirli talimatlar tanımlayabilir, dosya yükleyebilir ve ayarlar belirleyebilirsiniz.

Bu özellik, bireylerin ve işlerin müşteri desteği, içerik oluşturma ve veri analizi gibi görevler için özel AI araçları geliştirmelerine yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: AP-NORC tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'deki yetişkinlerin %60'ı bilgi aramak için yapay zeka araçlarını kullanıyor ve bu sayı 30 yaşın altındakilerde %74'e çıkıyor. Sadece %40'ı iş verimliliği için yapay zeka kullanıyor ve daha da azı alışveriş veya eğlence için yapay zekaya güveniyor. Genç kullanıcılar beyin fırtınası yapmak için yapay zekaya güvenirken, yaşlılar çok daha temkinli davranıyor.

Özellik #2: Derinlemesine araştırma ve otonom web tarama

Deep Research ile zahmetsizce derinlemesine araştırma yapın

Deep Research, ChatGPT'ye entegrasyonu olan bir AI ajanıdır ve belirli bir konu hakkında bilgi toplamak için web'i özerk bir şekilde tarar.

Deep Research, talimatınızı aldıktan sonra, çok adımlı araştırma sürecini başlatmadan önce açıklayıcı sorular sorabilir. Ardından, kapsamlı aramalar gerçekleştirir, çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirir ve sentezler.

Özellik #3: Akıllı görev otomasyonu için ajan

ChatGPT Agent ile sunum oluşturma otomasyonu gerçekleştirin

ChatGPT Agent, form doldurma, kod çalıştırma ve harici uygulamalarla etkileşim kurma gibi görevleri yerine getirmesini sağlayarak asistanın yeteneklerini genişletir.

Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook ve Notion gibi araçlarla doğrudan bağlantılar sayesinde günlük ş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu sayede, hantal geçici çözümler kullanmadan mesaj taslakları oluşturabilir, dosyaları güncelleyebilir ve sistemler arasında veri aktarımı yapabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? AI uygulamaları aşamalı olarak öğrenmez. Bir model eğitildikten sonra, yeniden eğitilmedikçe veya yeni verilerle ince ayar yapılmadıkça yeni şeyler öğrenemez. Bu nedenle, canlı taramaya veya harici araçlara bağlantısı olmadıkça son haberleri hatırlamaz.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

takım: *Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Grok 4 ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Grok 4 ve ChatGPT'nin kendi başlarına güçlü kılan özellikleri az önce inceledik. Grok 4, gerçek zamanlı arama, çok modlu girişler ve süper güçlü akıl yürütme ile öne çıkıyor. Öte yandan ChatGPT, rafine çıktı, sorunsuz entegrasyonlar, özelleştirilebilir AI asistanları ve akıllı otomasyon sunuyor.

Grok ve ChatGPT'nin kısa bir karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Yetenek Grok 4 ChatGPT Temel fonksiyon X ve web üzerinde derin arama özelliğine sahip, gerçek zamanlı, akıl yürütme odaklı yapay zeka Geniş araç entegrasyonları ve istikrar ile gelişmiş, çok modlu konuşma yapabilen yapay zeka Temel felsefe esprili, bazen asi bir kişiliğe sahip "maksimum gerçek arayışı" Güvenli ve yapılandırılmış yanıtlara odaklanan yararlı ve kullanıcı dostu bir asistan Gerçek zamanlı farkındalık DeepSearch/X entegrasyonu aracılığıyla canlı sosyal medya ve web trendlerini alır Güncel veriler için tarama eklentileri veya Deep Research gerekir; yerel değildir Akıl yürütme ve problem çözme Teknik karşılaştırmalarda (AIME, doktora düzeyinde bilim) olağanüstü; Heavy modelinde "çoklu ajan" akıl yürütme Mükemmel yapılandırılmış muhakeme ve mantık; adım ayrıntılı açıklamalar ve tutarlı çıktılar Entegrasyonlar ve ekosistem Öncelikle X ekosistemiyle sınırlı, minimum üçüncü taraf entegrasyonlar Eklentileri, API erişimini ve Gmail, takım, Notion gibi araçlara bağlayıcıları destekler *Özel Özelleştirme Sınırlı kişiselleştirme; Elon Musk'ın ürün vizyonuyla yakından bağlantılı Özel GPT'ler, bellek özellikleri ve özelleştirilmiş ş Akışları ile yüksek esneklik Hız ve yanıt verme hızı Hızlı ve konuşma tarzında, kısa ve öz çıktılar Karmaşık sorgularda daha yavaş olabilir, ancak ayrıntılı, uzun form yanıtlarda daha güçlüdür Bağlam penceresi 256.000'e kadar belirteç, uzun konuşma ve karmaşık belgeler için faydalıdır Modele göre değişir; GPT-4, önemli ölçüde daha küçük bir bağlam penceresi sunar İdeal kullanım alanları Derinlemesine muhakeme, yeni veriler ve STEM doğruluğuna ihtiyaç duyan teknik profesyoneller Entegrasyonlarla güvenilirlik ve çok yönlülük isteyen oluşturucular, kurumsal, otomasyona odaklı takımlar ve sıradan kullanıcılar *Fiyatlandırma Ücretsiz plan yok; planlar 30 $/kullanıcıdan başlıyor Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 20 $/kullanıcıdan başlar

Şimdi, örtüştükleri anahtar alanları sıralayalım ve her birinin hangi alanlarda öne çıktığını görelim.

Özellik #1: Gerçek zamanlı veri ve bağlam farkındalığı

Araştırma veya karar verme için yapay zeka kullanırken, verilerin güncelliği ve alaka düzeyi konusunda emin olmanız gerekir. Her bir aracın canlı bilgileri nasıl işlediği aşağıda açıklanmıştır.

Grok 4

Grok 4, X, web ve haberlerde gerçek zamanlı arama yetenekleri içerir, bu da yanıtlarının güncel kalmasını ve canlı bilgilerle doğrudan bağlantılı olmasını sağlar.

Yerel araç entegrasyonları, canlı trendleri ve sosyal bağlamı anında almasını sağlar.

ChatGPT

ChatGPT, sosyal medya akışlarından kendi başına canlı güncellemeler almaz.

Ancak Deep Research ve ajan mimarisi sayesinde, web'e gerçek zamanlı olarak erişebilir, güvenilir kaynaklardan bilgi toplayabilir ve alıntılanan özetleri sunabilir.

🏆 Kazanan: Grok 4, gerçek zamanlı sosyal medya ve trend analizlerini sağlayıcı olduğu için.

Özellik #2: Çok modlu giriş ve çıkış modları

Çok modlu giriş ve çıkış özellikleri açısından nasıl karşılaştırıldıklarını görelim.

Grok 4

Grok 4 metin, görüntü ve sesi alır ve hatta uzun belgeleri ayrıştırabilir veya kameranız aracılığıyla bir sahneyi canlı olarak analiz edebilir.

Üstelik API'si 256.000 belirteçlik devasa bir bağlam penceresi sunar, bu da onu büyük ve karmaşık komutlar için ideal hale getirir.

ChatGPT

ChatGPT ayrıca çok modlu girdileri (metin, ses, görüntüler) destekler ve GPT ekosistemi, eklentiler, Kod Yorumlayıcı ve Derin Araştırma aracılığıyla dışa aktarım yapar. Yaratıcı, kodlama ve verimlilik ş Akışları için genişletilebilirlik ve çok yönlülük sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Büyük bağlam pencereleri veya kamera tabanlı sahne analizi gerekiyorsa Grok 4 önde giderken, çok sayıda uzantıya sahip, rafine ve çok yönlü bir ekosistem istiyorsanız ChatGPT avantajlıdır.

Özellik #3: Akıl yürütme, görev otomasyonu ve ş Akışı entegrasyonları

Soruları yanıtlamanın ötesinde, asıl test AI'nın ne kadar iyi düşünebildiği, hareket edebildiği ve ş Akışınıza ne kadar uyum sağlayabildiğidir.

Grok 4

Grok 4'ün Heavy varyantı, derin ve uzun formlu akıl yürütme için tasarlanmıştır.

Matematik, kod ve bilimsel mantık alanlarındaki teknik sorunları çözmek için çoklu ajan kurulum kullanır ve AIME ve Humanity’s Last Exam gibi zorlu testlerde güçlü sonuçlar elde eder.

ChatGPT

ChatGPT, Ajan modu ile görev otomasyonuna odaklanır. Çok adımlı eylemleri (rezervasyon, araştırma veya uygulama entegrasyonları) gerçekleştirirken, anahtar kontrol noktalarında müdahale etme seçeneği sunar.

Gmail, GitHub, Takvim ve Notion gibi araçlar için konektörlerle, günlük ş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur.

🏆 Kazanan: Yine berabere! Grok 4, yapılandırılmış mantık ve teknik doğruluk gerektiren durumlarda öne çıkarken, ChatGPT ş Akışı otomasyonu ve gerçek dünya entegrasyonları konusunda üstünlük sağlıyor.

Reddit'te Grok 4 ve ChatGPT karşılaştırması

Kullanıcıların Grok 4 ve ChatGPT tartışmasında hangi tarafta olduklarını görmek için Reddit'e gittik.

Bir yorumcu şunları paylaşım olarak paylaştı:

Ne yapılacak olduğuna bağlıdır. Grok 4, Grok 3'ten çok daha akıllıdır. ChatGPT'den daha sansürsüzdür, bu da yaratıcı yazım yapıyorsanız bir artıdır. Ancak ChatGPT'nin yazımı daha iyidir. Kod için Grok 4 en iyisidir, onu ChatGPT ve Grok 3 izler...

Ne yapılacak olduğuna bağlıdır. Grok 4, Grok 3'ten çok daha akıllıdır. ChatGPT'den daha sansürsüzdür, bu da yaratıcı yazım yapıyorsanız bir artıdır. Ancak ChatGPT'nin yazımı daha iyidir. Kod için Grok 4 en iyisidir, onu ChatGPT ve Grok 3 izler...

Reddit kullanıcılarının kullanım ve güvenilirlik konusundaki görüşleri şöyledir:

Şahsen benim için zor bir seçim. SuperGrok ve ChatGPT Plus'a sahibim. Grok 4, örneğin O3'e kıyasla kullanımı gerçekten çok hoştu. Bazen çok hızlı olmayabilir, ancak yaptığım testlerde en uzun ve en kapsamlı cevapları verdi. Henüz eşlik modunu kullanamıyorum, bu tek dezavantajı. GPT daha ucuz ve daha hızlı, ancak ağır işler için Grok'a güveniyorum. Kendi kullanımım için sadece bir tane satın almam gerekirse, tereddüt etmeden Grok'u seçerdim.

Şahsen benim için zor bir seçim. SuperGrok ve ChatGPT Plus'a sahibim. Grok 4, örneğin O3'e kıyasla kullanımı gerçekten çok hoştu. Bazen çok hızlı olmayabilir, ancak yaptığım testlerde en uzun ve en kapsamlı cevapları verdi. Henüz eşlik modunu kullanamıyorum, bu tek dezavantajı. GPT daha ucuz ve daha hızlı, ancak ağır işler için Grok'a güveniyorum. Kendi kullanımım için sadece bir tane satın almam gerekirse, tereddüt etmeden Grok'u seçerdim.

Kullanıcıların performans sınırları hakkında fark ettikleri noktalar:

Size bir fikir vermek için, Grok 3 ile 7 ay boyunca bir proje üzerinde iş yaptım ve yeterince akıllı olmadığı için projeyi tamamlayamadım. Grok 4 piyasaya sürüldü ve projeyi 2 saatte bitirdim...

Size bir fikir vermek için, Grok 3 ile 7 ay boyunca bir proje üzerinde iş yaptım ve yeterince akıllı olmadığı için projeyi tamamlayamadım. Grok 4 piyasaya sürüldü ve projeyi 2 saatte bitirdim...

Genel karşılaştırma üzerine Reddit kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Her ikisi de iyi ürünler ve benzer şekilde güçlü, ancak farklı güçlü ve zayıf yönleri var. Bir aylık SuperGrok satın aldım ama ChatGPT'ye devam edeceğim. Video ve görüntü oluşturma ChatGPT'de daha üstün ve uygulamalar daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. ChatGPT'deki ses modu çok daha akıcı ve doğal. Grok bazen azarlanmamak açısından hoş ama kişiliği ve mizah anlayışı pek hoşuma gitmiyor...

Her ikisi de iyi ürünler ve benzer şekilde güçlü, ancak farklı güçlü ve zayıf yönleri var. Bir aylık SuperGrok satın aldım ama ChatGPT'ye devam edeceğim. Video ve görüntü oluşturma ChatGPT'de daha üstün ve uygulamalar daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. ChatGPT'deki ses modu çok daha akıcı ve doğal. Grok bazen azarlanmamak açısından hoş ama kişiliği ve mizah anlayışı pek hoşuma gitmiyor...

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmacılar, birbirleriyle iletişim kurarak hata ayıklama, değerlendirme ve hatta birbirlerini eğitme amaçlı AI modelleri geliştirmeye başladı. Bu, çoklu ajan işbirliği olarak adlandırılıyor ve gelecekteki AI sistemlerinin daha karmaşık yetenekler geliştirmeye başlamasının bir yolu olabilir.

ClickUp ile toplantı — ChatGPT ve Grok 4'e en iyi alternatif

ChatGPT ve Grok 4, proje yönetimini sağlamadıkları, ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmedikleri ve bilgileri merkezileştirmedikleri için bağımsız asistanlar olarak yapay zeka zorluklarıyla karşı karşıyadır.

ClickUp, AI'yı takımların halihazırda kullandığı araçlara entegre ederek farklı bir yaklaşım benimser. Asistanlar ve proje yazılımları arasında geçiş yapmak yerine, tek bir bağlantılı platform elde edersiniz.

İşte çubuğu nasıl yükselttiği. 🤩

ClickUp'ın Birinci Avantajı: İşinizde bağlamsal yapay zeka

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın her yerinden fikirlerinizi toplayın

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş bir AI asistanıdır. Çalışma Alanınızda bulunur ve görevler ve belgeler içinde hareket etmenize yardımcı olur. Konuşmaları özetlemek, güncellemeleri paylaşım yapmak, içerik taslakları oluşturmak ve sekmeler arasında geçiş yapmadan fikirler üretmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'in en önemli özelliklerinden biri, çalışma alanı bağlamını kavrayabilmesidir. Projelerinizi, takım üyelerinizi ve ş akışlarınızı anlar ve gerçek zamanlı çalışma alanı verilerine dayalı olarak size özel öneriler ve otomasyonlar sunar.

Örnek, bir özel onboarding programını ele alalım. ClickUp Brain'den bir hoş geldiniz e-posta serisi taslağı hazırlamasını isteyin, o da kontrol listenizden eğitim adımlarını, belgelerden tonlama kılavuzunu ve görevlerden müşteri ayrıntılarını alacaktır. Müşteriye uygun, markanızın sesine uyan ve proje zaman çizelgesine uygun bir e-posta dizisi elde edersiniz.

Uygulamanızdan çıkmadan ClickUp Brain, ChatGPT, Claude ve Google Gemini arasında geçiş yapabilirsiniz. Karmaşık komutlar veya manuel girişler olmadan görüntüler, görevler, mesajlar ve projeler oluşturun.

ClickUp Brain içinde önde gelen AI modelleri arasında geçiş yapın

Daha kapsamlı projeler için ClickUp Brain MAX, bu gücü eksiksiz bir masaüstü AI yardımcısına dönüştürür. En iyi AI modellerini, ClickUp verilerinizi ve iş bağlamınızı ve güçlü otomasyonu güvenli ve sorunsuz bir masaüstü deneyiminde bir araya getirir.

💡Profesyonel İpucu: Sesinizi kullanarak görevleri, arama sorgularını ve hatta tüm belgeleri dikte edin. Brain MAX’ın yapay zeka destekli Talk to Metin özelliği, bilgisayarınızın her yerinde iş yapar ve ellerinizi kullanmadan verimlilik sağlar. Kelime dağarcığı ve stil dahil olmak üzere sesinizin transkripsiyon ve yorumlanma şeklini özelleştirerek tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayın.

Tekrarlayan ş Akışlarını otomasyon edin

AI, tekrarlayan ş akışlarını devralan ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını da destekler. Örneğin, Haftalık ve Günlük Rapor Ajanları bir Alana veya Listeye güncellemeleri yayınlarken, Takım StandUp Ajanı ekibinizin üzerinde çalıştığı konuları özetler.

Tetikleyiciler ayarlayın ve ClickUp Autopilot Agents kullanarak güncellemeler, raporlar ve yanıtlar alın

Örnek destek kanallarını ele alalım. Takım üyeleri genellikle aynı ürün sorularını tekrar tekrar sorar. Bir yöneticiyi cevap vermek için çağırmak yerine, Otomatik Yanıt Aracısı belgelerden, görevlerden ve sohbetlerden doğrudan alınan bağlamla devreye girer. Sonuç? Daha hızlı yanıtlar, daha az tekrar ve gerçekten önemli işlere odaklanabilen bir ekip. Daha özel bir şeye ihtiyacınız varsa, kod gerektirmeyen oluşturucu ile Özel Otomatik Pilot Ajanlar oluşturabilirsiniz. Bu ajanlar, çalışma alanı kurallarınıza uyum sağlar ve yeni yaratıcı görevler, güncellenen belgeler veya sprint planlaması oturumlarına davetler gibi tetikleyicilere yanıt verir.

ClickUp'ın Bir Adım Önde #2: Belgelerde AI

ClickUp Belge içindeki ClickUp Brain'i kullanarak yeni içerik oluşturun veya mevcut içeriği düzenleme yapın

ClickUp belgeler, görevlerinize, projelerinize ve bilgi tabanınıza doğrudan bağlı canlı belgelerdir. Her belge çalışma alanınıza yerel olarak entegre edilmiştir, böylece güncellemeler ve eylem öğeleri gerçek işlerle bağlantılı kalır.

Belgede AI ile şunları yapabilirsiniz:

Daha iyi yazın: AI'dan metninizi iyileştirmesini, kısaltmasını, genişletmesini veya tonunu değiştirmesini isteyin

*her şeyi kontrol altında tutun: Belge başlığının üzerine gelin, AI'ya sor > Özet 'i tıklayın ve kısa bir özet alın. 10 sayfa bir teklifi saniyeler içinde özetlemek için mükemmeldir

Hızlı yanıtlar alın: Ask AI'yı kullanarak bir belgeyi takım arkadaşınıza sormuş gibi sorgu yapın. Bir politika belgesinde onaylanmış süreci öğrenmeniz mi gerekiyor? AI içeriği arar ve doğrudan yanıt verir

*anında harekete geçin: Gereksinimleri veya toplantı notlarını vurgulayın, ardından 'Eylem öğeleri oluştur' seçimini yapın ve son teslim tarihleri olan görevler anında oluşturulsun

bölgeler arası işbirliğini kolaylaştırın:* Metni veya tüm belgeyi seçin, AI sorunsuz bir şekilde çevirir

*teknik takımları destekleyin: API referanslarını özetleyin veya AI ile yapılandırılmış teknik belgeler oluşturun. Hata sayısını azaltır ve mühendislik ve destek departmanları arasında ürün bilgisinin tutarlı olmasını sağlar

Bir müşteri başarı takımının bir müşteri kılavuzu oluşturduğunu varsayalım. Taslak hazırlarken, AI bağlantılı görevlerden, yorumlardan ve belgelerden yararlanarak yeni bölümler önerir. Sonuç, her zaman en son ürün güncellemeleri ve süreçlerle uyumlu bir dokümantasyon olur.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI ile proje yönetimi

ClickUp, bir proje yönetimi platformu olarak geliştirilmiştir ve bu temeli, AI özelliklerini çok daha etkili hale getirir. ClickUp Proje Yönetim Yazılımındaki her görev, dönüm noktası ve bağımlılık birbirine bağlantılıdır, böylece AI çıktıları her zaman bağlama uygun olur.

İşte ClickUp'ın entegre AI'sının günlük proje yönetimi görevlerini daha sorunsuz hale getirmesinin bazı yollarına bir bakış.

*daha fazlasını daha hızlı yapın: ClickUp Brain, proje güncellemelerini, toplantı notlarını ve uzun yorum konuları özetler, ardından bunlardan görevler, alt görevler ve eylem öğeleri oluşturur. Ayrıca iş yükü, uzmanlık ve geçmiş etkinliklere göre en uygun atananan kişileri önerir

İşbirliğini geliştirin: Manuel giriş yapmaya gerek olmadan gerçek zamanlı ilerleme raporları ve durum güncellemeleri oluşturur. Ayrıca, bilgilerin daha iyi organize edilmesi için görev bilgilerini Özel AI Alanları 'nda kategorize eder ve özetler

*verimliliği ve üretkenliği artırın: ClickUp'ın yapay zekası, rolünüze ve sorumluluklarınıza göre özelleştirilmiş önerilerle daha akıllı iş yapmanıza yardımcı olur. Proje risklerinden dönüm noktalarına kadar her şey sizin için izlenir. Dahası, yapay zeka destekli ClickUp Takvimi , önceliklerinize, görevlerinize ve planlanmış etkinliklerinize göre zamanınızı planlamanıza yardımcı olur

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak doğal dil ile toplantılar planlayın

Dahası, Brain MAX, ClickUp görevlerini, belgeleri, sohbetleri ve takvim etkinliklerini doğrudan masaüstünüzden oluşturabilir, güncelleyebilir ve yönetebilir.

Bir ClickUp kullanıcısı şunları paylaşım yapıyor:

ClickUp, süreçleri ve ş Akışlarını sürdürmemize ve işleri zamanında tamamlamamıza birçok yönden yardımcı olan en sağlam yönetim platformudur.

ClickUp, süreçleri ve ş Akışlarını sürdürmemize ve işleri zamanında tamamlamamıza birçok yönden yardımcı olan en sağlam yönetim platformudur.

Daha akıllı ş Akışı oluşturun

Ama sihir bununla bitmiyor.

ClickUp Automations'ı kullanarak saatlerce süren manuel işlerden kurtulmak için otomasyon ş akışları oluşturun

ClickUp Otomasyonları, saatlerce süren manuel çabaları ortadan kaldırır. Dakikalar içinde ayarlayabileceğiniz basit "bu olduğunda şunu yap" kurallarına uyarlar. Etkinleştirildikten sonra arka planda sessizce çalışır, böylece projeler sürekli manuel müdahaleye gerek kalmadan ilerler.

İşte takımların güvendiği otomasyon örnekleri: QA testi tamamlandıktan sonra görev durumunu güncelleyin ve mühendise bildirin

Test döngüsü sona erdiğinde özetleri paydaş kanallarına yayınlayın

Çözülmemiş hatalar için takip görevleri oluşturun

İşbirliğini bağlamla bağlantılı tutun

ClickUp sohbet kullanarak çalışma alanınızdan ayrılmadan projeleri tartışın

ClickUp sohbet, tartışmaları ş akışının bir parçası haline getirir. Her mesaj, görevlerin ve belgelerin yanında yer alır, böylece araçlar arasında bağlam asla kaybolmaz.

Takımlar, işin yapıldığı aynı alana doğrudan sorular sorabilir, kararları paylaşabilir ve eylem öğeleri oluşturabilir. FollowUps, eylem öğelerini görevlere dönüştürür, SyncUps sesli ve video aramaları mümkün kılar ve yapay zeka destekli Catch Me Up özellik, ekip arkadaşlarının hızlı bir şekilde işlere ayak uydurmasına yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örnek, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna göre bir otomasyon ş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

ClickUp ile AI içgörülerini eyleme dönüştürün

Grok 4, daha iyi akıl yürütme ve gerçek zamanlı verilerle öne çıkarken, ChatGPT ise konuşma zekasıyla dikkat çekiyor. Ancak, ikisi de günlük ş Akışınıza tam olarak entegre olamıyor.

İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur.

ClickUp Brain ile AI, çalışma alanınızda içerik oluşturmanıza, görevleri önceliklendirmenize ve proje güncellemelerini otomatikleştirmenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı raporlama, planlama ve görev otomasyonu gibi ClickUp'ın güçlü proje yönetimi özellikleriyle birleştirildiğinde, takımlar daha hızlı hareket edebilir, uyumlu çalışabilir ve tüm projelerde yoğun iş yükünü azaltabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve yapay zekanın sizinle birlikte iş yapmasına izin verin! ✅