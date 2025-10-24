Günlük ilerlemenizi izleme için 75 ücretsiz yumuşak zorluk şablonu

Birçok beyaz yakalı çalışan için hayat, endişe verici derecede hareketsiz hale gelmiştir. Hareketsiz kalmak, işe gidip gelme, masa başı işler ve sonsuz kaydırma hareketleri için ön tanımlı ayar haline gelmiştir. Yumuşak günlük zorluklar, tam bir talim çavuşu gibi davranmadan aktif kalmanıza ve sağlıklı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur.

Daha iyi hissetmek için zorlu bir programa ihtiyacınız yok, sadece tutarlılık gerekiyor. Ücretsiz 75 Soft challenge şablonu size tam da bunu sağlar. Günlük alışkanlıklarınızı izlemenize, kişisel hedeflerinizi kontrol etmenize ve stres olmadan fitness yolculuğunuzu sürdürmenize yardımcı olur.

Temiz beslenme, günlük egzersiz veya sonsuz kaydırma yerine bir kitapla rahatlamaya odaklanın, 75 Soft Challenge gerçek hayat için tasarlanmıştır — yoğun programlar, iş talepleri ve hatta sizi yoldan saptırabilecek sosyal etkinlikler dahil.

Sağlam bir şablon, tüm süreç boyunca tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Bununla ilgili daha fazla bilgi edelim.

75 Yumuşak Zorluk Şablonu Nedir?

75 Soft Challenge şablonları, 75 gün boyunca günlük görevlerinizi takip etmenize yardımcı olan kullanıma hazır takipçilerdir. Bu şablonlar genellikle su tüketimi, egzersiz, okuma, yemek ve meydan okumayla ilgili diğer günlük alışkanlıklar için bölümler içerir.

Bu şablonlar, sıfırdan bir planlayıcı oluşturmanıza gerek kalmadan tutarlı kalmanıza, ilerlemenizi kaydetmenize ve kişisel hedeflerinize sadık kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kişisel gelişim, çalışanların refahı veya sadece günlük rutininizi destekleyecek net bir sisteme ihtiyaç duyuyor olun, bu şablonlar, kendilerini aşırı yük altında hissetmeden sorumluluklarını yerine getirmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

İyi bir 75 Soft Challenge şablonu nedir?

Sağlam bir 75 Soft şablonu, işleri basit tutar ve günlük olarak tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Şablonu açıp, izleme yaparak, yolunuza devam edebilmelisiniz.

Günlük görev takipçisi : Egzersiz, okuma, su içme ve diğer günlük görevlerinizi işaretleyin.

Esnek düzen : Kişisel hedeflerinize ve rutininize göre alanı ayarlayın

Vücut ölçüm takipçileri : Vücudunuzdaki değişiklikleri takip edin

Alışkanlık günlüğü: Geliştirdiğiniz veya bıraktığınız alışkanlıkları izleme.

İlerleme takvimi : Kaç gün izleme altında kaldığınızın görün

Yemek ve su takipçisi : Yemeklerinizi ve su alımınızı tek bir yerde kaydedin

Ruh hali veya düşünme alan : O gün nasıl hissettiğinizi veya öne çıkan olayları not alın.

Yazdırılabilir veya dijital sürüm : Cihazınızda kullanın veya yazdırın — işinize gelenini seçin.

Minimal tasarım: Dağınıklık veya dikkat dağınıklığı olmadan izlemeye odaklanın

🔎 Biliyor muydunuz? Hareketsizlik, kardiyovasküler hastalık riskini %147 artırır ve tip 2 diyabet vakalarının %80'ini hesaplar. Ancak, su alımını izleyen, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite içeren tutarlı bir rutin, bu riski azaltır.

En İyi 75 Yumuşak Zorluk Takip Şablonları Bir Bakışta

13 Ücretsiz 75 Soft Challenge Takip Şablonları

Takipçinizi sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Bu hazır 75 Soft şablon, güçlü bir başlangıç yapmanıza, düzenli kalmanıza ve zorluğu tamamlamanıza yardımcı olur. Hadi başlayalım:

clickUp Egzersiz Günlüğü şablonu*

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu ile tüm fitness rutininizi izleme

İş için zaten ClickUp kullanıyorsanız, fitness ve 75 Soft Challenge izlemeyi aynı alana eklemek mantıklı olacaktır. ClickUp Egzersiz Günlüğü Şablonu, antrenmanınızı notlar, tekrarlar, süre, ekipman ve hatta antrenör bilgileriyle birlikte işaretleyebileceğiniz bir göreve dönüştürür. Dengeli bir iş-yaşam tarzı oluşturmak isteyenler için mükemmeldir

Ayrı bir uygulama veya deftere ihtiyacınız yok. Her şey tek bir yerde, haftalık planlardan tam günlüğe saniyeler içinde geçiş yapmanızı sağlayan görünümlerle.

🌟 Anahtar özellikler:

Her antrenman oturumu için görevler belirleyin

Tekrar izleme, süre ve egzersiz türünü izlemek için özel alanları kullanın

Antrenmanları Tamamlandı, Kaçırıldı veya Yapılacak gibi durumlara göre düzenleyin

Haftalık rutininizi birden fazla görünümle görselleştirin

🔑 İdeal: Egzersizleri, günlük görevleri ve ilerleme izlemeyi tek bir uygulamasında yönetmek için merkezi bir alan arayan yeni başlayanlar veya fitness meraklıları.

2. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile daha iyi alışkanlıklar edinin

75 Soft Challenge'ınız daha çok sağlıklı alışkanlıklar ve daha az egzersizle ilgiliyse, bu ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu tam size göre. "15 sayfa oku" veya "64 oz iç" gibi özel hedefler ayarlayabileceğiniz ve ilerlemenizi görebileceğiniz basit, modern bir takip aracıdır.

Sadece kutuları işaretlemiyorsunuz, bir ritim oluşturuyorsunuz. ClickUp, alışkanlıklarınızı etiketlemenize, filtrelemenize ve önceliklendirmenize olanak tanır, böylece hayatınız karmaşık hale geldiğinde bile rutininiz bozulmaz.

🌟 Anahtar özellikler:

Adım sayısı, okuma veya su tüketimi gibi belirli alışkanlıklar için özel alanları kullanarak günlük hedeflerinizi takip edin

Tercihinize göre ilerlemenizi tablo veya liste biçiminde görünümüyle gösterin

Durum güncellemelerini kullanarak alışkanlıkları açık veya tamamlandı olarak işaretleyin

Yerleşik etiketleri kullanarak alışkanlıkları öncelik veya türe göre gruplandırın

🔑İdeal: Okuma, uyku veya bilinçli beslenme gibi fitness dışı alışkanlıklar etrafında bir yapı ve hesap oluşturmak için 75 Soft Şablonu kullanan herkes

3. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile haftalık yemeklerinizi planlayın ve hazırlayın

Bu şablon, yemek planlamanızı tam zamanlı bir işe dönüştürmeden kontrol etmenizi sağlar. ClickUp Yemek Planlama Şablonu, tek bir gösterge paneli üzerinde tarifleri düzenlemenize, malzeme listeleri oluşturmanıza ve dengeli beslenme hedeflerinizi izlemenize olanak tanır.

Son dakika siparişlerinden veya plansız hile yemeklerinden kaçınmak isteyen, 75 Soft Challenge'ı takip eden herkes için harika bir seçenek. Yemekleri takvime sürükleyip bırakabilir, türe göre sıralayabilir ve hatta net kalori ve protein gibi besin değerlerini kaydedebilirsiniz. Sabah rutininizden gece atıştırmalıklarınıza kadar tüm yemeklerinizi izleme edebilirsiniz. Hızlı, görsel ve esnektir.

🌟 Anahtar özellikler:

Net karbonhidrat, kalori ve yemek türü gibi Özel Alanları kullanarak yemeklerinizi takip edin

Hızlı erişim için tarifleri ve alışveriş listelerini ayrı klasörlerde düzenleyin

Tahta ve takvim görünümlerini kullanarak tüm haftanın yemek haritasını yapın

Her yemek görev için durumları belirleyerek neyin hazırlandığını, beklemede olduğunu veya tamamlandıığını öğrenin

🔑İdeal: Yemeklerini, beslenmelerini ve market alışveriş planlarını sıkı ve kolay yönetilebilir tutarken 75 yumuşak meydan okuma şablonuna uymaya çalışan herkes.

🔊 Özel ClickUp hakkında ne diyor?

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

4. ClickUp Kişisel Bakım Planı şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu ile zihinsel ve fiziksel sağlığınıza öncelik verin

75 soft challenge, ortaya çıkmak kadar yavaşlamakla da ilgiliyse, bu şablon tam size göre. ClickUp Kişisel Bakım Planı Şablonu, akıllı saatinizde izlemeyen alışkanlıklar için zaman ayırmanıza yardımcı olur: dinlenme, rutinler, uyku ve iyileşme.

Günlük rutininize göre özelleştirebilir, kişisel bakım görevleri için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve alanları kullanarak ruh halinizi veya enerji seviyenizi izleme yapabilirsiniz. Basitlik için tasarlanmıştır, böylece kişisel bakımınızı planlamak başka bir angarya gibi gelmez.

🌟 Anahtar özellikler:

Günlük günlük yazma, cilt bakımı veya dijital detoks zamanı gibi günlük kişisel bakım görevleri ekleyin

Özel alanlarla duygusal veya fiziksel enerji seviyenizi izleme

Dinlenme günlerini veya düşünme zamanlarını atlamamak için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın

Hem verimliliği hem de dinlenme zamanını destekleyen esnek bir rutin oluşturun

🔑İdeal olanlar: Sağlık konusunda daha dengeli bir yaklaşım izlerken, iyileşme, farkındalık ve kişisel gelişimle ilgili günlük alışkanlıklar geliştiren herkes.

🚀 ClickUp'ın gerçek dünyadaki etkisi: ClickUp Şablonlarını kullanan takımlar, işleri organize etmek ve operasyonel hale getirmek için harcadıkları zamanı ortadan kaldıran önceden oluşturulmuş oyun kitapları sayesinde proje planı uygulama süresinde %83 azalma olduğunu bildiriyor. 75 Soft Challenge gibi bir şeye bağlı kalmak ikinci bir doğa haline geliyor.

5. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak tüm gününüzü yapılandırın

ClickUp'ın bu Günlük Planlayıcı Şablonu basit bir yapılacak listesinden daha fazlasıdır — kişisel bir komuta merkezidir. Gününüzü kişisel hedefler, fitness veya iş gibi kategorilere göre görevlere bölebilir ve yerleşik bayraklar ve filtreler ile her şeye öncelik verebilirsiniz.

Takvim ve liste görünümü, günlük rutininizi görsel ve yönetilebilir bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur. Dağınıklık yok. Karışıklık yok. 75 Soft Challenge'ı yapıyorsanız, bu şablon egzersizlerinize, okuma zamanınıza, kişisel bakımınıza ve öğünlerinize tek bir yerde yapı kazandırabilir.

🌟 Anahtar özellikler:

Gününüzü görev türüne, öncelik veya son tarihe göre düzenleyin

Takvim görünümü kullanarak günlük alışkanlıklarınızı ve vazgeçilmezlerinizi planlayın

Tahta veya liste görünümü kullanarak tüm etkinliklerdeki ilerlemenizi takip edin

Su tüketimi, fiziksel aktivite veya okuma bölümlerini özel olarak ayarlayın

🔑İdeal olanlar: Yapı ve esnekliği birleştiren tekrarlanabilir bir günlük rutin oluşturan herkes, özellikle 75 soft challenge veya kişisel gelişim aşamasında olanlar

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların yaklaşık %60'ı basit rutinleri yönetmek için farklı araçlar arasında geçiş yapmakla zaman harcıyor. ClickUp, bu araç karmaşasını ortadan kaldırır ve alışkanlıklarınızı, görevlerinizi, notlarınızı ve güncellemelerinizi tek bir görünümde bir araya getirir. Böylece 75 Soft Challenge'ınız dijital kaos nedeniyle rayından çıkmaz.

6. ClickUp Günlük Yapılacak Liste şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste şablonu ile günlük önceliklerinizi halledin

İşleri net ve keskin tutmayı sevenler için, bu ClickUp Günlük Yapılacak Liste Şablonu tam da aradığınız şey. Gününüzü en az çabayla planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Görevler oluşturun, son tarihler ayarlayın, kategorilere göre düzenleyin (fitness, yemekler, okuma gibi) ve 75 soft challenge ilerlemenizi dağınık bir şekilde izlemeyin. Büyük hedefleri daha küçük parçalara ayırıp tamamlamanın ne kadar kolay olduğu dikkat çekicidir.

🌟 Anahtar özellikler:

Görev kategorisi, konum ve seri sayacı gibi alanlarla yapılandırılmış yapılacak liste oluşturun

Her görev için son tarihler, hatırlatıcılar ve görsel ilerleme çubukları ayarlayın

Yerleşik etiketlerle aciliyet ve öneme göre önceliklendirin

Takvim, liste, pano, Gantt gibi birden fazla görünüm kullanarak gününüzü istediğiniz şekilde planlayın

🔑İdeal: Sabahdan akşama kadar görevleri, alışkanlıkları ve kişisel hedefleri görünürlük ve uygulanabilirlik içinde tutan, net ve pratik bir günlük takip aracı isteyen herkes.

🔎 Biliyor muydunuz? Mevcut eğilimler devam ederse, fiziksel hareketsizliğin 2030 yılına kadar küresel olarak %35'e ulaşacağı proje edilmektedir. Şablonlar, yapı ve hesap bilinci oluşturarak bu eğilimi tersine çevirmeye yardımcı olur.

7. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile net hedefler belirleyin ve uzun vadeli büyümeyi izleme

Bu, belirsiz hedeflerle boşuna uğraşmayı bırakıp kişisel gelişiminize odaklanmanıza yardımcı olur. ClickUp Kişisel Gelişim Planı şablonu, size engel olmadan bir yapı sunar.

"Yolda" ve "hedef ulaşıldı" gibi yerleşik durum seçenekleri sayesinde, bir bakışta nerede olduğunuzu kolayca görebilirsiniz. Bu hedef belirleme şablonu ile kişisel hedeflerinizi belirleyebilir, bunları dönüm noktalarına bölebilir ve küçük başarılarınızı kaydedebilirsiniz.

🌟 Anahtar özellikler:

Gelişim hedeflerinizi çeyrekler, haftalar veya özel zaman çizelgeleri halinde bölümlere ayırın

Özel alanları kullanarak ilerlemenizi, zaman bloklarınızı ve başarılarınızı kaydedin

Eylem adımları, izleyiciler ve özetler gibi plan görünümleri arasında geçiş yapın

"İlerlemeünüzden ne kadar memnunsunuz?" gibi değerlendirme alanlarıyla düzenli olarak düşüncelerinizi yansıtın

🔑İdeal: Zihniyet, rutin ve ölçülebilir ilerlemeye odaklanan daha kapsamlı bir kişisel bakım planının parçası olarak 75 Soft Challenge şablonunu kullanan herkes.

➡️ Daha fazla bilgi: İşten Sonra Daha Fazla Enerjiye Nasıl Sahip Olunur?

8. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile gününüzü düzenleyin ve hedeflerinize ulaşın

İşinizi veya ek işinizi yönetirken egzersiz, okuma, yemek ve kişisel bakım arasında dengede kalmaya çalışıyorsanız, bu şablon hepsini bir arada tutar. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, bir görev listesinden daha fazlasıdır; zamanı izlemek, hedeflerinizi düzenlemek ve ilerlemenizi kaydetmek için eksiksiz bir sistemdir.

Odak noktanızı kaybetmeden, yemek hazırlama veya hızlı yürüyüş gibi kişisel görevleri iş ile ilgili hedeflerle birlikte gruplandırabilirsiniz. Ayrıntılı durum seçenekleri ve gerçek zamanlı hatırlatıcılar sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz.

🌟 Anahtar özellikler:

Görevlerinizi 15 özel duruma göre sınıflandırın ve hangilerinin beklediğini veya tamamlandı olduğunu tam olarak görün

Liste ve pano görünümleriyle günlük alışkanlıklarınızı ve kişisel hedeflerinizi öncelik sırasına koyun

ClickUp'ın yerleşik zamanlayıcısıyla görevleri planlayın ve harcadığınız zamanı izleme

Hatırlatıcılar, etiketler ve filtreler ayararak zihninizi keskin tutun ve programınıza sadık kalın

🔑 İdeal: 75 soft challenge takipçisini yoğun bir günle birleştiren ve ayrıntıları gözden kaçırmadan planı basitleştirmek isteyen herkes.

🔎 Biliyor muydunuz? Hareketsizliğin küresel maliyeti: Sağlık hizmetlerinde yıllık 54 milyar dolar ve verimlilik kaybında 13,7 milyar dolar. Ücretsiz bir planlayıcı ile izlenen küçük günlük eylemler gerçek bir fark yaratabilir.

9. ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu ile her gün izlemeyi sürdürün

Bu şablon, günlük eylemlerin, haftalık kontrol noktalarının ve zorluğun dönüm noktalarının tam bir dökümünü sunan ClickUp 75 Zorlu Sağlık Zorluğu Şablonu gibi yapılandırılmış bir sağlık zorluğunu takip eden herkes için oluşturulmuştur.

Alışkanlıklarınızı, hedeflerinizi ve değerlendirmelerinizi tek bir yerde düzenler, böylece her gün su içip içmediğinizi veya fiziksel aktivitenizi tamamladıysanız hatırlamak için uğraşmazsınız. Bunu tek başınıza veya bir grupla yapıyorsanız, her şeyi net ve tutarlı tutar.

🌟 Anahtar özellikler:

Egzersiz, okuma veya sağlıklı beslenme gibi günlük görevleri atayın ve izleme

75 gün boyunca görsel durum güncellemeleriyle ilerlemenizi takip edin

Çoğul görünümleri kullanarak programları, dönüm noktalarını ve değerlendirmeleri yönetin

Başarılarınızı kaydedin, haftalık olarak değerlendirin ve gerektiğinde planınızı ayarlayın

🔑İdeal: 75 Soft challenge şablonunu ücretsiz veya 75 Hard'ı takip eden, yapı, hatırlatıcılar ve net ilerleme görünümleri içeren hepsi bir arada bir takip aracı isteyen herkes için idealdir

💡Profesyonel İpucu: 75 Soft antrenmanlarınız için spor salonu kullanıyorsanız, spor salonu yönetim yazılımı, oturum rezervasyonlarından katılım izlemesine kadar her şeyi kolaylaştırabilir.

10. LaToya Rachelle tarafından hazırlanan 75 Yumuşak Zorluk Şablonu

via LaToya Rachelle

Bu 75 yumuşak zorluk şablonu, alışkanlık biriktirmeye sıcak ve kişisel yaklaşımıyla öne çıkıyor. LaToya Rachelle tarafından oluşturulan bu şablon, kişisel bakım, fiziksel sağlık ve günlük rutinleri tek bir yazdırılabilir biçimde bir araya getirmek için özenle tasarlanmıştır. Sadece izleme yapmıyorsunuz, gününüze bir amaç da katıyorsunuz.

Düzeni sakinleştirici ve takip etmesi kolaydır; elinizde tutabileceğiniz, işaretleyebileceğiniz ve üzerinde düşünebileceğiniz bir günlük planlayıcı tercih ediyorsanız mükemmeldir.

🌟 Anahtar özellikler:

Yansıma ve notlar için alan içeren meydan okuma günlüğünüzü yazdırın ve kişiselleştirin.

Okuma, su içme ve hareket gibi alışkanlıkları net günlük kontrollerle izleme.

Baskı olmadan ilerlemeyi teşvik eden dengeli hedeflere odaklanın.

Esnek, bilinçli ve cesaret verici bir şekilde disiplin oluşturun.

🔑İdeal olanlar: Kağıt tabanlı, ücretsiz ve pratiklik ile kişisel ilhamı bir araya getiren 75 yumuşak zorluk şablonunu tercih eden herkes.

11. 101 Planners tarafından hazırlanan 75 Günlük Yumuşak Zorluk Planlayıcı Şablonu

via 101 Planners

101 Planners tarafından hazırlanan bu 75 yumuşak zorluk planlayıcısı, basitlik ve yapıya önem veren, yazdırılabilir, zahmetsiz bir çözümdür. Çoğu şablondan farklı olarak, bu şablon zorluğu açıkça etiketlenmiş, düzenleme yapılabilen bölümlere ayırır ve böylece alışkanlıklarınızı izleme imkanı verir ve ilerledikçe düşüncelerinizi yansıtabilirsiniz.

PDF dosyasına doğrudan yazabilir veya yazdırıp elle yazabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtan gereksiz ayrıntılar yok; sadece ilerlemenizi kaydetmek, günlük alışkanlıklarınızı işaretlemek ve kişisel hedeflerinize commit kalmak için alan var.

🌟 Anahtar özellikler:

Tamamen düzenleme yapılabilen bir PDF dosyasını indirerek dijital olarak özel hale getirin veya günlük kullanım için yazdırın.

Fiziksel aktivite, yemekler, okuma, su tüketimi ve daha fazlasını tek bir sayfada izleme.

Tam görünürlük için 75 günlük takvim görünümüyle ilerlemenizi kaydedin.

Zorluğun ilerleyişi sırasında kişisel düşüncelerinizi veya ayarlamalarınızı ekleyin.

🔑 İdeal olanlar: Kayıt engeli olmayan, çok esnek ve ücretsiz olarak indirilebilen basit bir 75 yumuşak zorluk şablonu arayan herkes.

💡Profesyonel İpucu: Alışkanlık takip uygulayıcı size yapı ve gerçek zamanlı hesap sağlar. Seri sayacı, hatırlatıcı ve özelleştirilebilir hedef içeren bir uygulama seçin.

12. Notability'den 75 Soft Challenge

via Notability Galerisi

iPad veya tablette iş yapmayı tercih edenler için, Notability'deki 75 yumuşak zorluk şablonu tamamen dijital, el yazısı dostu bir deneyim sunar. Bu sıradan bir takip aracı değildir; görsel olarak temiz, özelleştirilebilir ve not almaya uygun olarak tasarlanmıştır.

Not almak, dönüm noktalarını işaretlemek veya başarıları vurgulamak isterseniz, Notability'nin esnekliği tüm bunları yapmanızı sağlar. Sesli notları check-in'lerinize senkronizasyon yaparak fitness yolculuğunuzu daha yansıtıcı ve kişisel hale getirebilirsiniz.

🌟 Anahtar özellikler:

Dijital planlayıcıyı indirin ve Apple Pencil veya stylus kalemle doğrudan notlar alın.

Notlarınızda su içme, egzersiz ve okuma gibi günlük alışkanlıklarınızı işaretleyin.

Sesli notlar, ilerleme fotoğrafları veya günlük ruh hali yansımaları ekleyin.

Yazdırma veya harici araçlar kullanmadan her şeyi tek bir uygulamasında saklayın.

🔑İdeal: 75 soft challenge'ı etkileşimli, serbest bir şekilde yönetmek isteyen iPad kullanıcıları için ideal; çizim, kayıt veya yazma konusunda tam esneklik sunar.

💡Profesyonel İpucu: Basit görevler için el değiştirme, günlük günlük tutma veya yeni bir hareket öğrenme gibi nöroplastisite egzersizleri, beyninizi hızlı bir şekilde uyum sağlamak için yeniden yapılandırabilir.

13. SnapyBiz tarafından sunulan 75 Günlük Yumuşak Zorluk Yazdırılabilir Ücretsiz

SnapyBiz aracılığıyla

SnapyBiz'in sunduğu bu 75 Günlük Yumuşak Zorluk Yazdırılabilir Ücretsiz, esneklik üzerine odaklanmıştır. Onu farklı kılan, düzenleme yapısıdır — boş sütunlar ve satırlar, zorluğu kendi tarzınıza göre oluşturmanıza olanak tanır. Fiziksel aktivite, günlük görevler, sıkı bir diyet veya okumaya odaklanın, takipçiyi kendinize uygun hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, kolay, orta ve zor olmak üzere üç zorluk seviyesi sunar, böylece tek tip bir plana bağlı kalmazsınız. Ayrıca, A4, A5 ve US Letter boyutları için biçimlendirilir, böylece evde sorunsuz bir şekilde yazdırabilirsiniz.

🌟 Anahtar özellikler:

Tam özel için düzenlemeyle birlikte PDF biçimleri arasından seçim yapın.

Mevcut hızınıza uygun olarak zorluk seviyesini ayarlayın.

Minimalist, işaretlemesi kolay bir düzenle günlük alışkanlıklarınızı izleme.

Tek bir baskıdan planlayıcı, kontrol listesi veya görsel günlük olarak kullanın.

🔑 İdeal olanlar: Yaşam tarzına ve tercih ettiği izleme yöntemine uygun 75 yumuşak meydan okuma oluşturmak isteyen herkes.

