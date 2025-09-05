şimdi deneyebileceğiniz en iyi 10 Google AI Modu alternatifi

Google'ın AI Modu cevapları bulmada iyidir, ancak bu cevaplarla yapılacak bir şeyiniz olduğunda ne olur?

Mesele şu ki, farklı AI araçları farklı konularda mükemmeldir. Bazıları sorunsuz uygulama entegrasyonu için tasarlanmıştır, diğerleri veri analizinde mükemmeldir ve birkaçı da sektörünüzün bağlamını anlamada uzmanlaşmıştır.

Günlük işlerinizdeki ağır yükleri kaldırabilecek Google AI Mode alternatifleri arıyorsanız, bu seçenekler size tablodaki benzersiz bir deneyim sunar. 🎯

En İyi Google AI Mode Alternatiflerine Genel Bakış

Bunlar, karşılaştırılan en iyi Google AI Mode alternatifleridir. 👇

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI içgörülerinden takım uygulamalarına tek bir yerden geçmek isteyen bireyler, küçük takımlar ve büyük kurumsal işletmeler ClickUp Brain ile AI komutlarını planlanmış görevlere dönüştürün, Autopilot Agents ile sorulara otomatik olarak yanıt verin, birden fazla LLM arasında anında geçiş yapın Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel fiyatlandırma Perplexity AI Gerçek zamanlı araştırma yapan analistler, akademisyenler ve meraklı öğrenciler Alıntılarla yanıtlar alın, haberleri ve akademik makaleleri inceleyin, konu başlıklarında takip soruları sorun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar You. com Özelleştirilebilir AI deneyimlerine ihtiyaç duyan oluşturucular, öğrenciler ve pazarlamacılar Arama modları arasında geçiş yapın, düşük kaliteli siteleri hariç tutun, zamana dayalı filtreler kullanın Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar 1min. AI Hızlı bilgi sentezi arayan yazarlar, içerik araştırmacıları ve solo girişimciler Konuları özetleyin, istatistikleri çıkarın, metin oluşturun, birden fazla arama sonucundan bağlam çıkarın Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Microsoft 365 Copilot Office uygulamalarına AI entegrasyonu yapmak isteyen Microsoft 365 kullanıcıları ve kurumsal takımlar Edge ve Bing'de kullanın, sohbet içinde doğrudan görüntüleri ve verileri analiz edin, bağlam farkında yardım alın Ücretsiz plan mevcuttur (sadece sohbet); Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlar ChatGPT Pro Karmaşık arama mantığına ihtiyaç duyan profesyoneller, araştırmacılar ve teknik takımlar Bağlamı koruyun, uzun araştırma konuşmalarını yapılandırın, yaratıcı fikirleri destekleyin Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Claude AI Nüanslı konuşmalar arayan araştırmacılar, yazarlar ve derin düşünürler Hassas konularda etik içgörüler edinin, bağlamsal akıl yürütme sağlayıcı olun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Pi by Inflection AI Gündelik arama konuşmaları yapan kişiler Konuları konuşma şeklinde keşfedin, takip soruları sorun, ayrıntı düzeyini seçin Ücretsiz Brave'in Leo Gizlilik odaklı AI yardımı isteyen bireyler ve güvenlik bilincine sahip takımlar Sorguları yerel olarak işleyin, tarayıcı sekmelerini özetleyin, tam anonimliği koruyun Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar Opera One'ın Aria Web tarama etkinliklerine entegre AI arayan çoklu görev kullanıcıları Makaleleri özetleyin, sayfaları yerinde çevirin, cihazlar arasında senkronizasyon sağlayın Ücretsiz

Neden Google AI Modu Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Google AI Mode alternatiflerini keşfetmenin mantıklı olmasının nedenleri şunlardır:

aramanın ötesinde: *Google'ın AI arama motoru bilgi bulma konusunda mükemmeldir, ancak bu bilgileri oluşturan, geliştiren veya bunlara göre hareket eden araçlara ihtiyacınız olabilir

Özel güçlü yönler: İçerik oluşturma, veri analizi veya ş Akışı otomasyonu gibi Google aramanın karşılayamadığı belirli kullanım durumları için farklı platformlar oluşturulmuştur

ş Akışı entegrasyonu:* Çoğu profesyonel, sadece arama yapma şekillerini değil, bağlamı hatırlayan, mevcut araçlarla entegre olan ve çalışma şekillerine uyum sağlayan bir AI'ya ihtiyaç duyar

*göreve özel mükemmellik: Özel olarak tasarlanmış Google AI Mode alternatifleri, yoğun yaratıcı iş, karmaşık analizler veya sektöre özgü gereksinimler için genellikle daha iyi sonuçlar verir

Sorunsuz süreç akışı: En iyi En iyi akıllı arama araçları, yalnızca cevapları sağlayıcı olmakla sınırlı kalmaz. Ş Akışınızın bir parçası haline gelir ve tüm sürecinizi daha akıllı hale getirir

🔍 Biliyor muydunuz? Sadece %8,5 oranında kişi, arama sonuçlarında Google'ın AI Özetlerine her zaman güvendiklerini söylüyor. Bu, kullanıcıların çevrimiçi gördüklerini AI'nın şekillendirmesine hala temkinli yaklaştıklarının açık bir işaretidir.

Google AI Moduna En İyi Alternatifler

En iyi Google AI Mode alternatiflerini inceleyelim. 🤖

clickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (AI içgörülerinden takım uygulamasına tek bir yerden geçmek için en iyisi)

ClickUp Brain kullanarak içgörüleri atanmış görevlere dönüştürün

AI araçları cevap vermekte mükemmeldir. Ancak çoğu takım için sorun bu değildir.

Asıl zorluk, cevabı aldıktan sonra başlar: bu bilgiyle ne yapılacak olduğunu belirlemek, onu bir görev haline dönüştürmek, doğru kişiyi atamak, takip etmek ve ilerlemeyi izleme.

ClickUp, içgörülerinizi, ş akışlarınızı ve takım eylemlerinizi birbirine bağlayarak, hiçbir şeyi kaçırmadan girdiden uygulamaya geçmenize yardımcı olur. Bu da onu en eksiksiz Google AI Mode alternatiflerinden biri yapar.

AI yanıtlarını görünürlük kazanmış ilerlemeye dönüştürün

ClickUp Brain, işinizin üzerine eklenen bir sohbet robotu değildir; çalışma alanınızı içten dışa bilen bir asistandır. Projelerinizi, sahiplerini, zaman çizelgelerinizi, ş Akışlarınızı, bağımlılıklarınızı ve hatta Google Drive gibi bağlı uygulamaları anlar.

Müşteri geri bildirimlerini bir ClickUp belge'de birleştirip ClickUp Brain'den en çok şikayet edilen konuları bulmasını istediğinizi varsayalım. Yavaş onboarding veya belirsiz fiyatlandırma gibi en önemli sorunları anında özetleyecektir. Bundan sonra, görevler oluşturup ekip arkadaşlarına atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve bağlam için kaynak belgeyi ekleyebilir.

Takım eylemlerini otomasyon edin

ClickUp'taki Answers Autopilot Agent'ı kullanarak durum sorularına otomatik yanıt verin

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, projeleri yavaşlatan manuel takip işlemlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış AI asistanı üzerine kurulmuştur. İki tür vardır:

Önceden oluşturulmuş Ajanlar soruları yanıtlar, güncellemeler oluşturur ve belirli tetikleyicilere yanıt olarak kullanıma hazırdır

*özel Ajanlar, kod yazmadan kendi otomasyon mantığınızı oluşturmanıza olanak tanır

Diyelim ki bir form gönderimi "acil" olarak etiketlendi ve "müşteriye yönelik" olarak işaretlendi, ancak yalnızca 10.000 doların üzerindeki anlaşmalar için. Özel Otomatik Pilot Aracısı, üç koşulu da otomatik olarak kontrol eder, ardından bir görev oluşturur, bunu potansiyel müşteriye atar, bir son tarih ekler ve bir Sohbet güncellemesi yayınlar.

ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanlarınız için özel talimatlar ekleyin

Komutları sesli olarak verin ve anında harekete geçin

Çalışmaya yoğunlaştığınızda, komutları yazmak ve menülerde tıklamak sizi yavaşlatabilir. ClickUp Brain MAX, hızlı etkileşim için tasarlanmış ses öncelikli, masaüstü AI yardımcısı sunar.

Bir basın bülteni taslağını incelediğinizi varsayalım. Brain MAX'ı açın ve "Bu paragrafı daha resmi hale getirin ve ikinci çeyrek raporumuzdaki anahtar istatistiklerin bir listesini ekleyin" deyin

Bağlı AI, bağlantılı belgeden bağlantı alır, içerik tercihlerinize göre yeniden yazar, Çalışma Alanınız'daki Q2 raporundan doğru rakamları alır ve her şeyi belgeye ekler.

Brain MAX'tan görüntü oluşturmasını, görevler oluşturmasını ve hatta toplantılar planlamasını da isteyebilirsiniz.

Toplantı planlaması ve daha fazlası için ClickUp Brain MAX'tan destek isteyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Takımınız ClickUp gibi hepsi bir arada platformlara alışkın değilse, bir öğrenme süreci bekleyin

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir kullanıcı şunları paylaşım yaptı:

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

🧠 İlginç Bilgi: İlk sinir ağı kavramı, 1943 yılında bir nörofizyolog ve bir matematikçi olan Warren McCulloch ve Walter Pitts tarafından, bunu çalıştıracak bilgisayar gücü ortaya çıkmadan on yıllar önce önerildi.

2. Perplexity AI (Gerçek zamanlı araştırma için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI'yı haberleri okuyup faiz kısımları size aktaran bir arkadaş olarak düşünün. Bir soru sorduğunuzda, arama sonuçlarıyla dolu bir duvar yerine, destek kanıtlarıyla birlikte basit bir cevap alırsınız

Platform, birden fazla kaynaktan bilgi alır ve bunları anlamlı ve tutarlı bir anlatı haline getirir. Arama sorgularını akademik literatür, teknik yazılar veya Reddit gibi tartışma forumları gibi belirli alanlara odaklamayı bile seçebilirsiniz.

Perplexity'nin akıllı yanı, takip sorularınızı nasıl ele aldığıdır. Her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan konuların daha derinlerine inebilirsiniz. Tüm deneyim, sonsuz "peki ya..." sorularından asla bıkmayan bir araştırma asistanına sahip olmak gibi hissettirir.

Comet tarayıcısının eklenmesiyle, artık bu AI aracını takviminizi yönetmek, e-postaları takip etmek ve fikir üretmek için de kullanabilirsiniz.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir konu hakkında kapsamlı bilgi toplamak için birden fazla veritabanını ve kaynağı aynı anda sorgulayın ve her iddia için ayrıntılı kaynak alıntıları elde edin

Gerçek zamanlı web tarama özellikleri sayesinde son dakika haberlerine ve güncel etkinliklere anında erişin

Araştırma konuları hakkında Koleksiyonlar oluşturarak, projeler için paylaşılabilir ve odaklanmış bilgi depoları oluşturun

PDF, CSV ve metin dosyaları dahil olmak üzere yüklenen belgeleri analiz ederek içeriği özetleyin veya anahtar veri noktalarını çıkarın

Perplexity AI sınırları

Bazen farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgileri net bir çözüm sunmadan sağlayıcı olabilir

Çok teknik veya özel sorgular işlenirken performans belirgin şekilde düşer

Yanıt stilini veya biçim tercihlerini ayarlamak için sınırlı özel seçenekler

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

*kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Teknoloji çevrelerinde birçok kişi Google yerine bunu tercih etmeye başladı. Unutmayın, perplexity AI'nın amacı Open AI'nın yerini almak değil. Amacı Google'ın yerini almaktır. Sonuçlar daha iyi, ayrıca konu ve kütüphane kavramları da var. Kesinlikle doğru yönde ilerliyorlar.

Teknoloji çevrelerinde birçok kişi Google yerine bunu tercih etmeye başladı. Unutmayın, perplexity AI'nın amacı Open AI'nın yerini almak değil. Amacı Google'ın yerini almaktır. Sonuçlar daha iyi, ayrıca konu ve kütüphane kavramları da var. Kesinlikle doğru yönde ilerliyorlar.

3. You. com (Özelleştirilebilir AI deneyimleri için en iyisi)

you.com aracılığıyla

You. com, algoritmaların düşündüğü şekilde değil, sizin düşündüğünüz şekilde aramayı kişiselleştirmenizi sağlar. Platform, geleneksel web aramasını AI sohbetle birleştirir, böylece doğal bir şekilde sorular sorabilir ve mantıklı sonuçlar alabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Hangi kaynakların öncelikli olacağını kontrol edebilirsiniz. Arama sonuçları AI tarafından oluşturulan özetler ile birlikte gelir, ancak daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız olduğunda yine de orijinal kaynaklara tıklayabilirsiniz. Hatta belirli zaman aralıklarında arama yapabilir veya belirli içerik türlerini hariç tutabilirsiniz.

Ayrıca, GPT-4 ve Claude gibi önde gelen LLM'lere ve araştırma, görüntü oluşturma ve kod gibi farklı görevler için özel modlara erişebilirsiniz.

You. com en iyi özellikleri

Yineleyen görevler için belirli kişilikler, uzmanlık alanları ve yanıt stilleri ile özel AI asistanları tasarlayın

Gerçekçi araştırma mı yoksa yaratıcı ilham mı ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak farklı arama modları arasında geçiş yapın

Aynı platformda hem uzun form metinler hem de görsel öğeler oluşturun

Alakasız veya düşük kaliteli bilgileri önlemek için belirli web sitelerini veya içerik türlerini arama sonuçlarından hariç tutun

You. com sınırları

Daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir, bu da niş sorguların kapsamının genişliğini ve derinliğini etkileyebilir

Araştırma modunda alıntılar sunsa da, bunlar daha az göze çarpan ve tutarlı olabilir

Kullanıcılar, platformun özellikle AI yoğun görevler veya dosya yüklemeleri için yavaş veya hantal hissedilebileceğini bildiriyor

You. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Maksimum: 200 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

You. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar You.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Kullanırken sayfa arasında atlamam gerekmemesi çok kullanışlı. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve proje sunumu taslağı hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.

Kullanırken sayfa arasında atlamam gerekmemesi çok kullanışlı. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve proje sunumu taslağı hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.

🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain kullanan takımlar, tekrarlanan işlerin kendiliğinden hallolduğu için %86'ya varan maliyet tasarrufu sağladıklarını bildiriyor.

4. 1min. AI (Hızlı bilgi sentezi için en iyisi)

1min.AI aracılığıyla

1min. AI'ya bir soru sorun ve 60 saniye içinde anahtar bilgiler ve ilgili bağlamla birlikte kapsamlı bir cevap alın. Google AI Mode alternatifi, karmaşık arama konularını alıp bunları bilmeniz gerekenlere indirgemekte mükemmeldir.

Süslü animasyonlar veya karmaşık arayüzlerle zaman kaybetmez. Siz yükleyin, o işlesin. Bu kadar basit.

Uygulama, OpenAI, Anthropic, Midjourney ve daha fazlasından birçok aracı tek bir platformda birleştirir. Bu sadece bir arama aracı değil, aynı zamanda ses dosyalarını düzenlemekten metin yazmaya veya AI ile görüntü oluşturmaya kadar içerik oluşturmaya yardımcı olur.

1 dakika. AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla arama sonucunu aynı anda işleyerek, manuel incelemeye gerek kalmadan ilgili ve gerçek zamanlı bilgileri çıkarın

Hızlı bir şekilde anlamak için trend olan konular, son dakika haberleri ve güncel etkinliklerin hızlı özetlerini oluşturun

Anahtar kelime aramak yerine doğal dil sorularını kullanarak arama sonuçlarından belirli veri noktalarını ve istatistikleri çıkarın

Metinleri ayıklayarak veya PDF dosyalarıyla sohbet ederek belgelerle etkileşim kurun ve bilgileri hızlıca bulun

1 dakika. AI sınırları

Hızlı işleme bazen hız uğruna nüansları ve bağlamı feda eder

Yüksek derecede yaratıcı veya öznel içerik taleplerini işleme konusunda sınır yetenek

Kısalık odaklılık, karmaşık senaryolarda önemli ayrıntıları gözden kaçırabilir

1 dakika. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

iş: Aylık 12,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8,5 $

1 dakika. AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (360'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 1min. AI hakkında ne diyor?

Bu AI destekli arama motoru hakkında bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımının ne kadar hızlı ve kolay olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Platform, sonuçlar sunar, bu da yoğun bir programınız olduğunda hızlı taslaklar, özetler veya içerik fikirleri için mükemmel hale getirir. Arayüz temiz ve kullanıcı dostudur, işi tamamlayan verimli AI desteği sunar.

Kullanımının ne kadar hızlı ve kolay olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Platform, sonuçlar sunar, bu da yoğun bir programınız olduğunda hızlı taslaklar, özetler veya içerik fikirleri için mükemmel hale getirir. Arayüz temiz ve kullanıcı dostudur, işi tamamlayan verimli AI desteği sunar.

5. Microsoft 365 Copilot (Office entegrasyonları için en iyisi)

microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365 Copilot, aynı alanda arama yapmanızı ve sohbet etmenizi sağlar. Bir soru sorduğunuzda, web'den bilgi alır, konuşma biçiminde yanıt verir ve gerektiğinde kaynaklara bağlantı sağlar.

Bing ve Microsoft Edge içinde işler, böylece gezinirken onunla etkileşim kurabilirsiniz. Ayrıca, GPT-4 ve Microsoft'un Prometheus modelinde işler ve gerçek zamanlı verileri alır. Sekmeler arasında geçiş yapmadan da görüntüler oluşturabilir veya sayfa özetleyebilirsiniz.

Temel değeri, kuruluşunuzun iç verilerini (e-postalar, belgeler, sohbetler, takvim) kullanarak bağlam farkında yardım sağlamaktır.

Microsoft 365 Copilot'un en iyi özellikleri

Görüntüleri yükleyin ve fotoğrafta ne olduğu hakkında AI içgörülerini alın — nesneleri tanımlama, grafikleri analiz etme veya el yazısı notları yorumlama gibi

Bing Sohbet'te doğrudan kod parçacıkları, formüller veya mantık sorguları çalıştırarak, araçlar arasında geçiş yapmadan fikirleri test edin veya teknik sorunları çözün

AI sohbeti ve geleneksel arama sonuçları arasında geçiş yaparak yanıtları karşılaştırın veya aynı pencerede farklı bakış açılarını keşfedin

Microsoft 365 uygulamalarıyla doğrudan entegre ederek Word belgeleri taslaklayın, ana hatlardan PowerPoint sunumları oluşturun veya doğal dil kullanarak Excel'de verileri analiz edin

Microsoft 365 Copilot sınırları

Bazen yanıtlarda Microsoft hizmetlerini (Edge veya Office gibi) önceliklendirir, bu da sonuçları çarpıtabilir

Bing'in arama indeksine dayanır ve Google AI araçlarından farklı veya daha az kaynak gösterebilir

Gelişmiş özellikler ve daha uzun sohbet oturumları dahil olmak üzere tam erişim için Microsoft hesap gerekir

Microsoft 365 Copilot fiyatlandırması

Microsoft 365 Copilot Sohbet: Ücretsiz

Microsoft 365 İş Basic ve Copilot: Kullanıcı başına aylık 36 $ (yıllık faturalandırılır)

microsoft 365 İş Standardı ve Copilot: *Kullanıcı başına aylık 42,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (105+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1956 yılında, Dartmouth College'da düzenlenen bir atölye çalışmasında yapay zeka terimi ilk kez kullanıldı. Atölyeye sadece beş kişi katıldı, ancak bu atölye, yapay zeka alanının doğduğu yer olarak kabul edilir.

6. ChatGPT Pro (Karmaşık arama mantığı için en iyisi)

chatGPT Pro aracılığıyla

ChatGPT Pro, ciddi düşünme gerektiren arama sorgularını işler. Karmaşık bir konuyu araştırmasını isteyin, bulduklarını analiz edip karşılaştırarak mantıklı bir sonuca varacaktır.

Bu araç, uzun araştırma oturumları boyunca bağlamı koruyabilir, böylece projenizin tamamını yeniden açıklamadan önceki aramalara dayanan takip soruları sorabilirsiniz.

Neden-sonuç ilişkilerini anlamanız, birden fazla bakış açısını karşılaştırmanız veya karmaşık araştırma sorularını çözmeniz gerektiğinde, ChatGPT Pro temel intranet arama motorlarının yapamadığı ağır analitik işleri halledebilir.

ChatGPT Pro'nun en iyi özellikleri

Bağlamı kaybetmeden veya tekrar tekrar açıklama yapmaya gerek kalmadan saatler veya günler süren uzantılı kapsamlı konuşma geçmişlerini saklayın

Farklı bakış açılarını tartıştırın ve karşılaştırarak, tartışmalı veya karmaşık konularda arama sonuçlarının dengeli bir anlayışını sağlayıcı olarak sunun

Karmaşık araştırma sorularını daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın ve her bir bileşeni sistematik olarak işleyin

Yüklenen belgeler, elektronik tablolar ve görüntülerden gelen verileri analiz ederek özetler, içgörüler ve görselleştirmeler oluşturun

Tek bir konuşma arayüzü içinde yüksek kaliteli görüntüler oluşturun, çeşitli içerik biçimleri taslaklayın ve kod parçacıklarını hata ayıklayın

ChatGPT Pro sınırları

Aylık abonelik ücretleri yüksek olabileceğinden, bireysel kullanıcılar ChatGPT alternatiflerini değerlendirmek zorunda kalabilir

ChatGPT, uydurma alıntılar veya sözler dahil olmak üzere, inandırıcı ama yanlış veya uydurma içerikler üretebilir

Aşırı yüksek talep dönemlerinde yanıt süreleri yine de değişebilir

Bilgisi, kamuya açık verilere ve yüklenen dosyalara dayanır; bağlamsal anlayış için gizli şirket verilerinize, sohbetlerinize veya e-postalarınıza erişim hakkı yoktur

ChatGPT Pro fiyatlandırması

Pro: Aylık 200 $

ChatGPT Pro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (825+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT Pro hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak bana sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

ChatGPT'nin en sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak bana sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir platformda tüm en iyi LLM'lere erişebilecekken neden tek bir LLM kullanasınız? ClickUp'ın bilgi yönetimi yazılımı, özetleme, yazma, plan veya karar destek gibi ihtiyaçlarınıza göre GPT, Gemini veya Claude gibi LLM'ler arasında geçiş yapmanızı sağlar. ClickUp Brain, ClickUp'ın AI platformu ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin

7. Claude AI (Nüanslı konuşmalar için en iyisi)

claude aracılığıyla

Bu Google AI Mode alternatifi, özellikle sadece gerçekleri değil, analizleri aradığınızda, arama sorgularınızın arkasındaki niyeti anlar.

Claude'a etik bir ikilem veya karmaşık bir sosyal sorunu araştırmasını söyleyin, basit cevaplar yerine farklı bakış açılarının düşünceli bir incelemesini elde edeceksiniz. Nüanslı bir arama yapar ve kaynakların neden önyargılı veya eksik olabileceğine dair bağlam bilgisiyle birlikte farklı bakış açılarını adil bir şekilde sunar.

Geniş bağlam penceresi ile özellikle beğeni topluyor ve tek bir komutla kapsamlı belgeleri, kod tabanlarını veya konuşma geçmişlerini işleyip analiz etmenizi sağlıyor. Profesyoneller için bu, derin bağlamsal anlayış gerektiren görevler için güçlü bir seçim olmasını sağlıyor.

Claude AI'nın en iyi özellikleri

Farklı paydaşların bakış açılarını dikkatlice değerlendirmeyi gerektiren karmaşık etik ve sosyal soruları ele alın

Arama konularına tarihsel ve kültürel bağlam sağlayıcı olarak görev alarak güncel sorunların zaman içinde nasıl geliştiğini anlamaya yardımcı olun

Karmaşık belgeleri ve uzun metinleri analiz ederken, üslup, yapı ve hedef kitleyi dikkate alan bağlamsal geri bildirim sağlayıcı olun

Farklı ş akışlarını ve bilgi tabanlarını ayrı tutmak için farklı konuşmaları Projeler halinde düzenleyin

Claude AI sınırları

Birçok Claude AI sürümü, gerçek zamanlı web taramayı veya dinamik veri kaynaklarına erişimi desteklemez, bu da güncel haberler, hisse senedi fiyatları, hava durumu veya etkinlikleri sağlayıcı yeteneğini sınırlar

Ücretli planlarda bile katı mesaj kotası vardır; birçok kullanıcı sadece birkaç düzine komut satırından sonra kullanım sınırına ulaşır ve bu da saatlerce süren kilitlenmelere sonuçlanır

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

maksimum: *Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşünmüş, ancak bu adımı atamamıştır. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adım atmalarını engelleyebilir. ⚒️ Kolayca oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutları ile ClickUp , otomasyonlara kolayca başlamanızı sağlar . Görevlerin otomatik olarak atanmasından AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonların kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafiklerini kullanarak raporlama süresini %40 oranında azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

8. Pi by Inflection AI (Gündelik arama konuşmaları için en iyisi)

inflection AI aracılığıyla

Pi, aramayı bilgili bir arkadaşınıza soru sormak gibi bir deneyime dönüştürür. Anahtar kelimeleri yazıp en iyi sonucu ummak yerine, doğal bir şekilde sorular sorabilir ve merak düzeyinize uygun yanıtlar alabilirsiniz. Pi, daha önce aradıklarınızı hatırlar ve yeni sorularınızı önceki faizlerinizle bağlantılı hale getirebilir.

Derinlemesine araştırma yapmak yerine konuları rahatça keşfetmek için, örneğin gece geç saatlerde Wikipedia'da gezinmek gibi, ancak daha ilgi çekici bir konuşmayla iş görür. Gücü, doğal dil akışı ve duygusal zeka içeren üslubunda yatmaktadır.

Inflection AI'nın Pi uygulamasının en iyi özellikleri

İlk başta gözden kaçırmış olabileceğiniz ilgili fikirleri veya bakış açılarını ortaya çıkarmak için takip soruları ile daha derinlemesine araştırın

Hızlı bir cevap mı arıyorsunuz yoksa bir konuyu daha ayrıntılı olarak mı araştırmak istiyorsunuz? İstediğiniz ayrıntı düzeyini seçin

Tanıdık olmayan bir konuya daldığınızda ve onu parça parça analiz etmek için yardıma ihtiyaç duyduğunuzda adım rehberlik alın

Sürekli konuşma için web, mobil uygulamalar ve mesajlaşma entegrasyonları dahil olmak üzere birden fazla platformda asistanına erişin

Sesli sohbet özelliğini kullanarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi sözlü olarak ifade edin, böylece çoklu görevler yaparken veya hareket halindeyken kolayca kullanabilirsiniz

Pi by Inflection AI sınırları

Diğer Google AI Mode alternatiflerine kıyasla teknik görevler veya gerçekçi araştırmalar için daha az etkilidir

AI, görsel girişi desteklemez, yani analiz için resim, ekran görüntüsü veya diğer görsel verileri yükleyemezsiniz

Konuşma odaklı olması, ihtiyacınız olduğunda doğrudan cevapları sağlayamayabileceği anlamına gelir

Profesyonel veya verimlilik ş Akışı için sınırlı entegrasyonlar veya deneysel özellikler

Pi by Inflection AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pi by Inflection AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Inflection AI'nın Pi uygulaması hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşım yapıyor:

Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI yardımcılarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir! ChatGPT veya Claude gibi iş verimlilik araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve motivasyon açısından hala harikadır ve iş verimlilik AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.

Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI yardımcılarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir!

ChatGPT veya Claude gibi iş verimlilik araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve motivasyon açısından hala harikadır ve iş verimlilik AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.

🧠 İlginç Bilgi: AI modelleri düzinelerce dil konuşabilir, ancak eğitim verilerinde daha az paylaşım olan dillerde daha kötü performans gösterirler. Bu nedenle İngilizce hala en tutarlı sonuçları vermektedir.

9. Brave'in Leo'su (Gizlilik odaklı AI yardımı için en iyisi)

brave aracılığıyla

Brave Leo, Brave tarayıcısına doğrudan entegre edilmiş gizlilik öncelikli bir AI asistanıdır. Arama sorgularınızı, merakınızın dijital izini bırakmadan işler. AI, mümkün olduğunda sorularınızı yerel olarak işler, böylece hassas aramalar cihazınızda kalır.

Leo'dan kişisel sağlık bilgileri, finansal tavsiyeler veya tartışmalı konular hakkında arama yapmasını isteyebilirsiniz; ardından hedef reklamların sizi takip etmesinden endişe duymadan. Enterprise arama yazılımı, bağlam için halihazırda görünümüzdeki sayfaları da inceler.

Brave'in Leo'nun en iyi özellikleri

Dış sunuculara veri gönderme veya kullanıcı profilleri oluşturma konusunda endişelenmeden, hassas sorguları ve kişisel bilgileri cihazınızda yerel olarak paylaşın

Birden fazla tarayıcı sekmesinden eşzamanlı özetler ile çeşitli kaynaklardan karmaşık konuları verimli bir şekilde araştırın

Mevcut tarama geçmişinize göre içerik önerileri alırken, kullanıcı gizliliği için izleme komut dosyalarını ve reklamları blokleyin

Hesap veya giriş gerektirmeyen, ücretsiz kullanım için anonim, kaydedilmeyen konuşmalarla kullanıcı gizliliğini koruyun

Brave'in Leo sınırları

Bulut tabanlı AI platformlarına kıyasla daha küçük model yetenekleri

Gizlilik öncelikli tasarım kısıtlamaları nedeniyle daha az gelişmiş özellik

Brave'in Leo fiyatlandırması

Ücretsiz

Leo Premium: Aylık 14,99 $

Brave'in Leo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Opera One’ın Aria'sı (Entegre web tarama için en iyisi)

opera One aracılığıyla

Opera One, AI'yı bir eklenti özelliği yerine tarama deneyiminin bir parçası olarak ele alır. Karmaşık bir makale mi okuyorsunuz? AI, Aria, makaleyi sayfa üzerinde anahtar noktalara ayırabilir. Yabancı dilde bir web sitesinde mi takıldınız? Orijinal biçim'i koruyan anında çeviri.

AI önerileri, yararlı olduklarında görünür ve yararlı olmadıklarında kaybolur, böylece can sıkıcı pop-up sorunu ortadan kalkar. Her şey cihazlarınız arasında senkronizasyon yapar, böylece konuşmalarınız ve tercihleriniz sizi her yerde takip eder.

Opera One'ın Aria en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı web aramasına dayalı sorgulara güncel ve kapsamlı yanıtlara erişin

Orijinal biçim, görüntüleri ve etkileşimli öğeleri sorunsuz bir şekilde koruyarak tüm web sitelerini ve belirli metin seçimlerini çevirin

Mevcut sayfa ile ilgili özetler, çeviriler veya soruların yanıtlarını içeren Sayfa Bağlamı Modu'nu kullanarak web sayfalarıyla etkileşim kurun

Sekmeleri düzenlemek gibi tarayıcı fonksiyonlarını doğal dil komutları kullanarak kontrol edin

Basit bir komut satırı veya sohbet arayüzünü kullanarak, doğrudan tarayıcıda hem metin hem de görseller oluşturun

İlgili sayfa içeriğini referans materyali olarak kullanarak forum tartışmalarına, yorum konularına ve çevrimiçi konuşmalara akıllı yanıtlar oluşturun

Opera One'ın Aria sınırları

AI davranışını ve yanıtlarını ayarlamak için sınırlı özel seçenekleri

Masaüstü sürümlerinde (özellikle Geliştirici sürümünde), Aria'yı çağırmak tarayıcı çökmelerini, donmaları veya aşırı CPU/RAM kullanımını tetikleyici olabilir — Aria aktif olarak kullanılmasa bile

Aria'nın devam eden konuşma bağlamını hatırlama yeteneği sınırdır

Opera One'ın Aria fiyatlandırması

Ücretsiz

Opera One'ın Aria puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI modelleri canlı internet üzerinde eğitilmez. Verilerin çoğu kitaplardan, Wikipedia'dan, forumlardan ve web sitelerinden alınır, ardından belirli bir noktada dondurulur. Dolayısıyla, bir LLM arama motoru 2023 veya 2024'te kesintiye uğrayacağını söylediğinde, bu kelimenin tam anlamıyla doğrudur; güncellenmedikçe o tarihten sonrasını bilmez.

ClickUp'ta İş Farklı Hissettiriyor

Yapılacakları bilmek asla zor olan kısım değildir. Zor olan, bu fikirleri eyleme dönüştürmek, takımın uyumlu kalmasını sağlamak ve her şeyin önünden gitmektir. Çoğu AI aracı bu noktada başarısız olur.

ClickUp bunu yapmaz.

Size cevaplar verir, evet, ama aynı zamanda bir sonraki görevi oluşturur, doğru kişiye bildirim gönderir, proje zaman çizelgesini günceller ve dağınık parçaları tek bir yerde toplar. Böylece araştırma bir belgede kalmaz, takipler sohbette kaybolmaz ve iş, birinin atamasını bekleyerek durmaz.

Takımınızın daha az geçiş ve daha fazla yapılacak ihtiyacı varsa, ClickUp bunun için zaten hazır. Bugün ücretsiz kaydolun! ✅