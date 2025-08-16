Jotform ve Typeform: Hangi Form Oluşturucu Size Uygun?

Jotform ve Typeform arasında seçim yapmakta zorlanıyor musunuz?

Her ikisi de takımların güzel ve pratik formlar oluşturmasına yardımcı olma konusunda sağlam bir üne sahiptir, ancak yaklaşımları önemli ölçüde farklıdır.

Jotform sofistike özellikler, şablonlar ve gelişmiş form mantığı sunarken, Typeform zarif, kullanıcı dostu tasarım ve daha konuşma odaklı bir deneyime öncelik verir.

İlk bakışta, ikisi de birbirine benziyor. Ancak, projeler arasında gidip gelirken, geri bildirim formu şablonları oluştururken veya müşteri etkileşimlerini yönetirken, kullandığınız form aracı kullanışlı olmalı ve işinize uygun olmalıdır.

Bu makalede, Typeform ve Jotform arasındaki gerçek farkları karşılaştıracağız. Typeform ve Jotform arıyorsanız, ihtiyacınız olan şey bizde var. ✨

Jotform ve Typeform'a genel bakış

Özellik / Araç Jotform Typeform ClickUp (Bonus) Form Tasarımı ve Kullanıcı Arayüzü Geleneksel formlar, yüksek düzeyde özelleştirilebilir, çok sayfalı, CSS desteği Konuşma tarzında, tek seferde tek soru, modern ve ilgi çekici Sürükle ve bırak oluşturucu, özelleştirilebilir, görseller ve talimatları destekler, iş akışlarıyla entegre Koşullu Mantık Gelişmiş (alanları göster/gizle, özel bildirimler, yönlendirmeler) Mantık Atlamaları (dinamik dallanma, akıllı doğrulama) Formlar ve iş akışları için entegre koşullu mantık Ödeme Entegrasyonları 40'tan fazla ödeme ağ geçidi (Stripe, PayPal, Square vb.), tekrarlayan ödemeler, ekstra ücret yok Stripe, Square (sınırlı seçenekler) Yerel ClickUp ödemeleri desteklenmez, ancak entegrasyonlar aracılığıyla bağlanabilir Analitik ve Raporlama Yerleşik analizler, görsel raporlar, Excel/Sheets'e aktarma Temel analitik, Google Analytics ve Facebook Pixel ile entegrasyonlar Özel gösterge panelleri, anket raporları, yapay zeka destekli içgörüler Entegrasyonlar Google E-Tablolar, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp vb. Google E-Tablolar, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier vb. 1.000'den fazla entegrasyon, otomasyon, formları görevlere, belgelere, sohbete ve daha fazlasına bağlar Mobil Destek Mobil cihazlar için optimize edilmiş formlar, uygulama aracılığıyla çevrimdışı veri toplama Mobil uyumlu formlar Mobil uygulama, mobil cihazlardan erişilebilir ve kullanılabilir formlar Kullanım Kolaylığı Zengin özellikler, gelişmiş özellikler için hafif öğrenme eğrisi Son derece kolay, minimum öğrenme eğrisi Formlar için sezgisel, ayrıca proje yönetimi, belgeler ve otomasyon tek bir yerde Otomasyon Otomatikleştirilmiş iş akışları, e-posta uyarıları, CRM aktarımları Sınırlı otomasyon Formlar ve tüm işler için güçlü otomasyonlar, tetikleyiciler ve AI ajanları Fiyatlandırma (Aylık) Ücretsiz, Bronz 39 $, Gümüş 49 $, Altın 129 $, Enterprise (özel) Temel 29 $, Plus 59 $, Business 99 $, Growth Essential 119 $, Pro 349 $, Özel Sonsuza kadar ücretsiz; ücretli planlar mevcuttur En İyisi Gelişmiş formlar, ödemeler ve derin özelleştirme gerektiren takımlar Kullanıcı dostu, ilgi çekici anketler, geri bildirim ve potansiyel müşteri yakalama Formlar + proje yönetimi, otomasyon, belgeler, gösterge panelleri ve yapay zeka isteyen takımlar için hepsi tek bir platformda

Jotform nedir?

jotform aracılığıyla

Jotform, çeşitli kullanım durumları için form oluşturmayı, yönetmeyi ve analiz etmeyi basitleştirmek üzere tasarlanmış güçlü ve esnek bir çevrimiçi form oluşturucu. Bu çevrimiçi form oluşturucu, kullanıcıların sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak formları kolayca oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Ancak, yetenekleri temel form oluşturma sürecinin çok ötesine geçer. Yıllar içinde Jotform, mobil form uygulaması, PDF form düzenleyici, e-imza desteği ve güçlü entegrasyonlar gibi gelişmiş form özelliklerine sahip çok işlevli bir platforma dönüştü.

Bu, veri toplama işlemlerini otomatikleştirmek ve idari iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen takımlar ve kuruluşlar için idealdir.

Müşteri geri bildirimleri toplama, ödemeleri işleme, yeni çalışanları işe alma veya etkinlik katılımcılarını kaydetme gibi işlemler için Jotform, işlevsel ve görsel olarak çekici formları kolayca oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi Jotform alternatifleri

Jotform özellikleri

Jotform, form oluşturma ve veri toplama süreçlerini iyileştirmek için kapsamlı araçlar sunar. Bu araçlar, farklı teknik bilgi düzeylerine sahip yazılım takımları için form oluşturma, paylaşım ve yönetim süreçlerini basitleştirir. Jotform'un özelliklerinin özeti aşağıda yer almaktadır:

1. Sürükle ve bırak form oluşturucu

Jotform'un basit sürükle ve bırak form oluşturucu arayüzü, kullanıcıların teknik beceri gerektirmeden özel formlar tasarlamasına olanak tanır.

İhtiyaçlarınıza göre form alanları, bileşenler ve bağlayıcılar ekleyin ve özelleştirin. Ayrıca, metin kutuları, açılır menüler, onay kutuları, dosya yükleme alanları ve bileşenleri tuval üzerine getirip gerektiği gibi yeniden düzenleyebilirsiniz.

Sıfırdan başlayın veya kullanıma hazır binlerce şablondan seçim yapın. Gelişmiş tasarım kontrolleri, renkleri, yazı tiplerini ve düzen ayarlarını özelleştirerek formları marka kimliğinize kolayca uydurmanızı sağlar. Tasarım veya teknik bilgi gerekmez.

2. Koşullu mantık

Koşullu mantık, formların kullanıcı yanıtlarına göre alanları dinamik olarak gösterip gizlemesine olanak tanır, bu da daha kişiselleştirilmiş bir deneyim ve veri toplama sürecinin hızlanmasına sonuçlanır.

Jotform'un koşullu mantık özellikleriyle, giriş yanıtlarına göre kullanıcı deneyimini özelleştirebilirsiniz. Bu, belirli sorulara verilen yanıtlara göre form alanlarını gösterme veya gizleme, özel bildirimler gönderme veya gönderi sonrası kullanıcıları yeniden yönlendirme olanağı sağlar.

Bu tür dinamik etkileşim, form doldurma sürecini kolaylaştırır ve yanıtlayanlara yalnızca ilgili soruların sorulmasını sağlayarak bırakma oranlarını azaltır ve veri doğruluğunu artırır.

3. Ödeme entegrasyonları

Jotform, Stripe, PayPal ve Square dahil olmak üzere 30'dan fazla güvenli ödeme ağ geçidi entegrasyonunu destekler.

Yerleşik ödeme toplama özelliğinin yanı sıra, Jotform'dan ek işlem ücreti ödemeden kolayca müşteri geri bildirimi alabilir ve sipariş formları, etkinlik kayıt sayfaları, bağış formları veya abonelik tabanlı hizmetler oluşturabilirsiniz.

Bu araç ayrıca, tekrarlayan ödemeleri yapılandırmanıza, faturaları ayarlamanıza veya vergi ve kargo seçeneklerini dakikalar içinde eklemenize olanak tanır.

➡️ Daha fazla bilgi: Alıcıları Müşteri Temsilcilerine Dönüştürecek Müşteri Hizmetleri Anket Soruları

4. Mobil uyumluluk

Jotform formları mobil cihazlar için optimize edilmiştir ve akıllı telefon veya tablet kullanan tüketiciler için sezgisel bir arayüz sunar.

Ayrıca, Jotform Mobil Formlar uygulaması, kullanıcıların çevrimdışı olduklarında bile veri toplamasına olanak tanır. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda, tüm yanıtlar otomatik olarak buluta senkronize edilir.

Bu, özellikle düşük bağlantı ortamlarında çalışan saha ekipleri, araştırmacılar veya etkinlik personeli için kullanışlıdır.

5. Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

Jotform, Google E-Tablolar, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp ve Salesforce dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyonlar, otomatik yanıt senkronizasyonu, gerçek zamanlı bildirimler ve takımlar veya araçlar arasında daha sorunsuz aktarımlar sağlar.

Ayrıca, ek otomasyon platformlarına ihtiyaç duymadan, yeni gönderileri bir CRM'ye iletmek veya e-posta uyarılarını tetiklemek gibi otomatik ş akışları ayarlanabilir.

6. Gelişmiş form analizi

Jotform, kullanıcıların form performansını, gönderi oranlarını ve kullanıcı davranışlarını izlemelerine yardımcı olan yerleşik analiz araçları içerir.

Görsel raporlar ve yanıt eğilimleri ile bırakma noktalarını belirleyin, soruları netlik açısından optimize edin ve form yapısı ve içeriği hakkında bilinçli kararlar alın. Bu içgörüler, katılımı artırmak ve veri kalitesini sağlamak için paha biçilmez değerdedir.

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🧠 İlginç Bilgi: İlk çevrimiçi form 1993 yılında Ulusal Süper Bilgisayar Uygulamaları Merkezi (NCSA) araştırmacıları tarafından oluşturuldu. Form, kullanıcıların NCSA web sitesinde belgeleri aramasına olanak tanıyan tek bir metin kutusu içeriyordu.

Typeform nedir?

typeform aracılığıyla

Typeform, geleneksel form oluşturmayı dinamik ve etkileşimli bir deneyime dönüştüren yenilikçi bir çevrimiçi platformdur.

Şık ve konuşma tarzı formlarıyla tanınan Typeform, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan ilgi çekici anketler, testler, iletişim formları ve oylamalar oluşturmasına olanak tanır.

Müşteri görüşleri ve kullanıcı geri bildirimleri toplarken, çalışan geri bildirimleri gerçekleştirirken veya potansiyel müşteri oluşturma kampanyası yürütürken, Typeform statik anketlerden çok insan konuşmalarına benzeyen formlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Dahası, Typeform, veri toplama stratejilerini geliştirmek için doğru form oluşturucuyu arayan işletmeler için tasarım esnekliği, koşullu mantık ve sorunsuz entegrasyonların cazip bir karışımını sunar.

Kullanıcı etkileşimine yönelik benzersiz yaklaşımı, Typeform'u geleneksel form oluşturuculardan ayırır. Tüm soruları bir kerede sunmak yerine, Typeform doğal bir diyalog akışını taklit ederek her seferinde tek bir soru gösterir.

Bu konuşma arayüzü, formları daha ilgi çekici hale getirir ve kullanıcıların bilişsel yükünü azaltarak yanıt oranlarını artırır.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Typeform alternatifleri ve rakipleri

Typeform özellikleri

Typeform, çalışanların geri bildirimlerine yanıt veren dinamik ve kullanıcı dostu formlar oluşturma olanağı sunar. Bu özellikler, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

1. Konuşma arayüzü

Typeform'un tasarımı, konuşma şeklindeki bir tartışmayı simüle ederek soruları aynı anda görüntüler. Bu yöntem, kullanıcı katılımını artırır ve daha yüksek tamamlanma oranları sağlar.

Typeform'un çekiciliğinin temelinde, konuşma düzeni ve kullanıcı dostu arayüzü yatmaktadır. Soruları tek tek sunan Typeform'un form oluşturucu, yanıtlayanlar için odaklanmış ve kişisel bir deneyim yaratır. Bu yaklaşım, üslup ve sadeliğin önemli olduğu iletişim formları, çalışan bağlılığı anketleri ve geri bildirim formları için idealdir.

2. Mantık Atlamaları

Typeform'un Mantık Atlamaları özelliği, akıllı form doğrulama ve dinamik dallanma özelliğini sunarak formun yanıtlayanın önceki yanıtlarına göre uyarlanmasını sağlar. Bu, kullanıcıların alakalı, kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmasına ve veri toplama sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Öyleyse, yalnızca ilgili soruların gösterilmesini sağlayan Logic Jumps ile bir quiz veya onboarding formu oluşturmaya başlayın ve hem kullanıcı hem de yanıtlayanlar için zaman kazanın.

3. Multimedya entegrasyonları

Formlarınızı görseller, videolar ve GIF'lerle zenginleştirerek görsel açıdan zengin ve etkileşimli deneyimler yaratın. Bu, marka hikayeleri, ürün demoları, çalışan anketleri veya oryantasyon testleri için özellikle etkilidir.

Multimedya desteği, statik anketleri kullanıcıların ilgisini çeken sürükleyici formlara dönüştürür ve yüksek kaliteli form verilerini yakalamak için mükemmeldir.

4. Özelleştirilebilir şablonlar ve markalama

Marka tutarlılığını korumak çok önemlidir ve Typeform bunu desteklemek için özelleştirilebilir şablon seçenekleri sunar.

Markaya özgü yazı tiplerini ve renkleri seçmekten logoları yüklemeye ve düzen stillerini ayarlamaya kadar, her formu görsel kimliğinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu, iletişim formları veya kayıt sayfaları gibi geleneksel form içeriklerinizin bile şık ve profesyonel görünmesini sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Bilgi Toplamayı Kolaylaştırmak için En İyi Typeform Şablonları

5. Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

Typeform, Google E-Tablolar, Slack, HubSpot ve Mailchimp gibi popüler üçüncü taraf platformlarla entegre olarak iş akışlarınızı otomatikleştirmenizi ve toplanan verileri verimli bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.

Ayrıca, analizler için yanıtları sorunsuz bir şekilde senkronize edin, e-postaları tetikleyin veya potansiyel müşterileri CRM'nize aktarın. Bu entegrasyonlar, daha akıllı iş kararlarını ve toplanan veriler üzerinde gerçek zamanlı eylemleri destekler.

6. Sınırsız form ve yanıt

Ücretli plan kullanıcıları için Typeform, yanıt sayısında sınırlama olmaksızın sınırsız form oluşturma esnekliği sunarak, ölçeklendirme aşamasındaki işletmeler ve büyüyen takımlar için uygun bir çözümdür.

Bu özellik, birden fazla kampanyayı aynı anda yürütürken veya şirket genelinde kısıtlama olmaksızın anketler yönetirken özellikle kullanışlıdır.

Typeform fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay

Artı: Aylık 59 $

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Büyüme için vazgeçilmez: 119 $/ay

Growth Pro: 349 $/ay

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Jotform ve Typeform: Özelliklerin Karşılaştırması

Doğru form oluşturucuyu seçerken, karar genellikle ince ayrıntılara ve gelişmiş özelliklere (form tasarımı, entegrasyonlar, özelleştirme, veri analizi ve fiyatlandırma) bağlıdır.

Hem Typeform hem de Jotform cazip çözümler sunar, ancak farklı iş akışlarına ve kullanıcı tercihlerine hitap ederler.

Aşağıda, ihtiyaçlarınıza en uygun platformu belirlemenize yardımcı olmak için Typeform ve Jotform'un altı anahtar alanda ayrıntılı bir karşılaştırması bulunmaktadır.

Özellik 1: Form tasarımı ve kullanıcı arayüzü

Typeform, bire bir diyalogu taklit eden benzersiz konuşma formu stiliyle ünlüdür. Bu tasarım yaklaşımı, kullanıcıları sorunsuz ve ilgi çekici bir deneyim boyunca yönlendirerek her seferinde tek bir soru sunar.

Minimalist düzen, bilişsel aşırı yükü azaltmaya yardımcı olur ve bu da genellikle daha yüksek tamamlama oranları ve daha düşünceli yanıtlarla sonuçlanır. Kullanıcı etkileşimi ve odaklanma gerektiren geri bildirim formları, çalışan bağlılığı anketleri ve testler için idealdir.

Jotform ise daha geleneksel bir form düzenine sadık kalırken, güçlü tasarım esnekliği sunar. Sağlık hizmetlerinden eğitime ve e-ticarete kadar çeşitli sektörler için özelleştirilebilir şablonlara erişin.

Ayrıca, bölümleri yeniden düzenleyin, çok sayfalı biçimler kullanın veya koşullu alanlar uygulayın. Jotform ayrıca gömülü CSS ve düzen değişikliklerini destekleyerek, ileri düzey kullanıcılara karmaşık form tasarımları oluşturma konusunda daha fazla özgürlük sağlar.

Kazanan: Etkileşim odaklı arayüzleri ile Typeform.

Özellik 2: Entegrasyonlar ve ödeme işlemleri

Her iki araç da Google E-Tablolar, Slack, Mailchimp ve HubSpot gibi popüler uygulamalarla geniş entegrasyon seçenekleri sunarak iş akışlarını otomatikleştirmenize ve toplanan verileri gerçek zamanlı olarak senkronize etmenize yardımcı olur.

Ancak, ödeme işlemleri konusunda önemli bir fark vardır.

Jotform, PayPal, Stripe, Square, Authorize.net ve hatta bölgeye özgü platformlar dahil olmak üzere 40'tan fazla ödeme ağ geçidi entegrasyonuyla liderdir. Jotform'dan ek işlem ücreti ödemeden tekrarlayan ödemeleri, vergi ayarlarını, ürün listelerini ve daha fazlasını yapılandırabilirsiniz.

Potansiyel müşteri yakalama ve anketler için etkili olan Typeform, daha dar bir ödeme ağ geçidi aralığını destekler; başlıca Stripe ve Square. Bu sınırlama, çeşitli işlem yöntemleri gerektiren e-ticaret veya bağış tabanlı formlar için daha az ideal hale getirir.

Kazanan: Üstün ödeme işleme yetenekleri ve esnekliği nedeniyle Jotform.

Özellik 3: Koşullu mantık ve özelleştirme

Dinamik formlar, yanıtlayanın yolculuğunu kişiselleştirmek için büyük ölçüde koşullu mantığa dayanır.

Jotform ve Typeform bu özelliği destekler ve kullanıcıların önceki cevaplara göre bir sonraki soruyu özelleştirmesine olanak tanır. Bu, daha akıllı anketler, daha verimli ş Akışları ve daha alakalı veri toplama sağlar.

Ancak Jotform, özel bileşenler, HTML/CSS kodlama ve hesaplamalar veya otomatik yanıtlar ekleme gibi daha derin özelleştirme seçenekleriyle sınırları zorluyor. Bu, seçimlere göre ücretleri hesaplayan kayıt formları veya belirli değerleri otomatik olarak dolduran kayıt formları gibi gelişmiş kullanım durumlarında Jotform'a üstünlük sağlıyor.

Typeform, karmaşıklık yerine kullanılabilirliği ön plana çıkaran daha basit bir yaklaşım benimser. Bu, form oluşturucular için kullanıcı deneyimini iyileştirirken, bazı ileri düzey kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği daha derin teknik özelleştirmeleri kısıtlar.

Kazanan: Jotform, daha esnek ve teknik olarak kapsamlı özelleştirme özellikleri nedeniyle.

Özellik 4: Analitik ve raporlama

Jotform, kullanıcılara gönderi trendleri, kullanıcı konumları, dönüşüm oranları ve bırakma noktalarına erişim sağlayan derinlemesine form analizi sunar.

Raporlar, Jotform'un gösterge panelinde görselleştirilebilir veya entegrasyon yoluyla Excel, Google E-Tablolar veya üçüncü taraf araçlara aktarılabilir. Sunumlar veya iç incelemeler için görsel grafikler bile oluşturulabilir.

Typeform, yanıt sayısı, tamamlanma oranı ve yanıt başına ortalama süre gibi temel analizleri içerir. Ayrıca, daha derinlemesine izleme için Google Analytics ve Facebook Pixel ile entegre olur, ancak Jotform'unki kadar kapsamlı yerel raporlama araçları yoktur. Kullanıcılar, daha ayrıntılı içgörüler elde etmek için genellikle harici platformlara bağımlıdır.

Kazanan: Beraberlik — Jotform yerel raporlamada mükemmeldir, Typeform ise harici analiz araçlarıyla iyi bağlantı kurar.

Özellik 5: Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik

Maliyet, özellikle kullanımın takımlar veya departmanlar arasında ölçeklendirilmesi durumunda çok önemlidir.

Typeform'un fiyatlandırması, aylık yanıtlar etrafında yapılandırılmıştır ve birçok rakipten daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla başlar. Zarif formlar sunsa da, özellik başına değer oranı, küçük takımlar veya sınırsız form gönderimi ihtiyacı olanlar için maliyeti haklı çıkarmayabilir.

Jotform ise aylık gönderi, depolama ve form alanları için destek dahil olmak üzere daha cömert ücretsiz ve ücretli planlar sunar.

Ücretsiz planı özellikle rekabetçidir ve kullanıcılara daha az kısıtlama ile temel özelliklere erişim sağlar. Sınırsız form ve daha büyük yanıt kotasına ihtiyaç duyan kuruluşlar için Jotform, ölçeklendirilebilirlik ile daha fazla değer sunar.

Kazanan: Jotform, uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir planları sayesinde büyüyen takımlar için idealdir.

Özellik 6: Kullanıcı deneyimi ve öğrenme eğrisi

Typeform, kullanım kolaylığı konusunda öne çıkıyor. Minimalist düzenleyicisi, gerçek zamanlı önizlemeleri ve iyi organize edilmiş arayüzü, form oluşturma araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için bile son derece erişilebilir olmasını sağlıyor. Adım adım yapı ve önceden oluşturulmuş şablonlar, kurulum süresini kısaltır ve karışıklığı ortadan kaldırır.

Zengin özelliklere sahip olan Jotform, gelişmiş ayarları, bileşenleri ve özelleştirme araçları nedeniyle biraz daha karmaşık gelebilir. Yeni başlayanlar, özellikle koşullu mantık veya entegrasyonlara daldıklarında, arayüzü ve işlevselliği anlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir.

Kazanan: Sınıfının en iyisi basitliği, hızlı öğrenilebilirliği ve sorunsuz kullanıcı deneyimi ile Typeform.

Reddit'te Jotform ve Typeform karşılaştırması

Jotform ve Typeform'un gerçek kullanımda nasıl farklılık gösterdiğine dair daha iyi bir fikir edinmek için, kullanıcıların her iki platformla ilgili deneyimlerini paylaştıkları Reddit'teki Jotform ve Typeform karşılaştırmasına baktık.

Birçok Reddit kullanıcısı, Jotform'un geniş entegrasyonlarını ve özelleştirme seçeneklerini beğeniyor:

JotForm gerçekten harika. Tonlarca entegrasyon, süper özelleştirilebilir PDF çıktısı ve isterseniz kendiniz barındırmanız için talimatlar veriyorlar.

JotForm gerçekten harika. Tonlarca entegrasyon, süper özelleştirilebilir PDF çıktısı ve isterseniz kendi sunucunuzda barındırmanız için talimatlar da veriyor.

Ancak, bazı kullanıcılar Jotform'un performansı ve fiyatlandırmasıyla ilgili endişelerini not etmişlerdir

Jotform'u uzun süredir kullanıyorum ve evet, iyi bir program AMA! Neredeyse mükemmel değil ve fiyatını da hesaba katarsanız, oldukça kötü. Birkaç kez, kullanıcılar formlarımı gönderirken formlar bozuldu ve oluşturulan PDF'lerde de birçok hata vardı.

Jotform'u uzun süredir kullanıyorum ve evet, iyi bir program AMA! Mükemmelden uzak ve fiyatı da eklendiğinde oldukça kötü. Kullanıcılar formları gönderirken birkaç kez formlarım bozuldu ve oluşturulan PDF'lerde de birçok hata vardı.

Öte yandan, Typeform, ilgi çekici kullanıcı deneyimi ile sıklıkla övülmektedir:

Typeform açık ara en üstün araçtır. Typeform'un güzelliği, insanların formları doldurmaktan keyif almasıdır.

Typeform açık ara en üstün araçtır. Typeform'un güzelliği, insanların formları doldurmaktan keyif almasıdır.

Bazı kullanıcılar, Typeform'un fiyatlandırma yapısı hakkında endişelerini dile getirmiştir:

Bir pazarlamacı olarak, çok adımlı formların daha yüksek bir dönüşüm oranına sahip olması nedeniyle Typeform'u oldukça beğeniyorum. Bununla birlikte, oldukça pahalıdır.

Bir pazarlamacı olarak, çok adımlı formların daha yüksek bir dönüşüm oranına sahip olması nedeniyle Typeform'u oldukça beğeniyorum. Bununla birlikte, oldukça pahalıdır.

ClickUp ile tanışın: Jotform ve Typeform'a en iyi alternatif

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, gelişmiş form oluşturma özellikleri ve proje yönetimi, otomasyon ve analiz araçları sunan kapsamlı bir alternatiftir.

Bu entegrasyon, veri toplamanın iş akışlarınıza anında bağlanmasını sağlar, bu da verimliliği ve üretkenliği artırır.

ClickUp’ın Birinci Avantajı: Entegre form oluşturucu

ClickUp Formları ile verileri toplayın ve yanıtları eyleme dönüştürün

ClickUp Forms, iş akışlarınızla doğrudan bağlantılı özel formlar tasarlamanıza olanak tanır. Her form gönderimi, atanan kişiler, son teslim tarihleri ve öncelik düzeyleri gibi belirli parametrelerle otomatik olarak görevler oluşturur. Bu işlevsellik, zahmetli veri girişini azaltır ve her şeyi tek bir konumda düzenli tutar.

Bu, veri toplama işleminden eyleme geçirilebilir faaliyetlere geçişi hızlandırır. Basit sürükle ve bırak arayüzü, çok çeşitli veri toplama gereksinimlerini karşılamak için metin kutuları, açılır menüler ve onay kutuları dahil olmak üzere çeşitli alan türlerini barındırır.

ClickUp Formlarını ayıran özellik, iş akışınızın tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde bir araya getirmesidir. Gönderileri kullanarak uygun listeye görevler oluşturun, Özel Alanları doldurun ve hatta platformdan ayrılmadan belirli takım üyelerine görevler atayın. Ayrıca, entegre koşullu mantık karmaşık iş akışlarını destekleyebilir.

Kısacası, ClickUp Forms size şu konularda yardımcı olur:

Sezgisel Form oluşturucu ile zaman kazanın: Teknik beceri gerektirmeden formları hızlıca oluşturun ve özelleştirin, böylece ihtiyacınız olan bilgileri toplamaya odaklanabilirsiniz

AI destekli analizlerle içgörüler elde edin: Yanıtları anında eyleme geçirilebilir verilere dönüştürerek daha akıllı kararları daha hızlı almanıza yardımcı olur

Bilgilendirici bloklar ve soru açıklamalarıyla yanıt verenleri yönlendirin: Yanıt kalitesini artırmak için formlarınıza doğrudan açık talimatlar ve yararlı bağlam bilgileri ekleyin

Satır içi görseller ve talimatlarla netliği artırın: Formları daha ilgi çekici ve doldurması daha kolay hale getirmek için soruların yanında resimler ve açıklayıcı metinler kullanın

Merkezi Form Merkezi ile düzenli kalın: Tüm formlarınıza ve yanıtlarınıza tek bir kullanışlı konumdan erişin, yönetin ve izleyin

Özel seçeneklerle markanızı güçlendirin: Her formun benzersiz stilinizi yansıtmasını sağlamak için kapak resimleri, arka planlar ve düğme renklerini kişiselleştirin

Sorunsuz ClickUp entegrasyonu ile iş akışlarını kolaylaştırın: Form gönderilerini otomatik olarak görevlere dönüştürerek takımınızın işlerini bağlantılı ve eyleme geçirilebilir hale getirin

Daha iyi işbirliği için geri bildirimleri merkezileştirin: Tüm geri bildirimleri tek bir yerde toplayarak, takımınızın veya müşterilerinizin girdilerini kolayca inceleyin ve bunlara göre hareket edin

➡️ Daha fazla bilgi: ClickUp Formlarının Gücü: Yazılım Takımları için İş Akışını Kolaylaştırma

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Güçlü otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevler ortadan kalkar.

Diğer form araçlarından farklı olarak, ClickUp'ın otomasyonları daha büyük bir iş akışı ekosisteminin parçasıdır. Çalışma alanı genelinde form gönderimleri, zaman, görev etkinliği, bağımlılıklar ve durum değişikliklerine göre eylemler başlatabilirsiniz. Bu özellik, pazarlama kampanyaları yürütmek, müşterileri sisteme dahil etmek ve BT taleplerini yönetmek için sofistike uçtan uca süreçler oluşturmanıza olanak tanır.

Bu kısa videoda ClickUp'taki acentelik, otomatikleştirilmiş iş akışları hakkında daha fazla bilgi edinin:

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Kapsamlı gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi görselleştirin ve daha akıllı kararlar alın

ClickUp Gösterge Panelleri, projeleriniz ve takım performansınız hakkında üst düzey bir bakış açısı sunar. Zaman, sprint ilerlemesi ve satış özetleri gibi parametreleri ölçmek için çok sayıda bileşen içeren özel raporlar oluşturun.

Gösterge panelleri, Typeform ve Jotform alternatiflerinin sunmadığı görünürlük sağlar. Performansı izlemenize, anket raporları oluşturmanıza ve sonuçları paydaşlara tek bir yerden sunmanıza olanak tanır. Bu birleşik gösterim, takımların daha bilinçli kararlar almasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panellerinde ilgili görevleri ve listeleri birbirine bağlayarak finansal performansınız hakkında net ve üst düzey bir genel bakış elde edin, daha hızlı ve veriye dayalı kararlar alın.

ClickUp'ın Bir Üstünlüğü #4: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile formlar oluşturun ve daha hızlı içgörüler elde edin

ClickUp Brain, platformun yerleşik AI yardımcısıdır ve genel verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. ClickUp Brain, görevleri özetleyerek, proje güncellemelerini oluşturarak ve çalışma alanı içeriğiyle ilgili sorguları yanıtlayarak takımınızın daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

E-posta oluşturmanız, toplantıyı özetlemeniz veya müşteri hizmetleri anket soruları oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain, araçları veya bağlamı değiştirmeden hepsini yönetir.

AI yeteneklerini bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız, ClickUp'ın AI masaüstü arkadaşı Brain MAX, tek bir masaüstü uygulamasından konuşma-metin özellikleri, güçlü kurumsal arama, birden fazla LLM'ye erişim, anında görüntü oluşturma ve daha fazlasını sunar!

ClickUp Brain'i bir AI form oluşturucu olarak kullanabilir ve bir müşteri geri bildirim yapısı oluşturabilirsiniz. İşte bizim oluşturduğumuz bir örnek: ClickUp Brain tarafından oluşturulan müşteri geri bildirim formu yapısı örneği

🎁 Bonus: ClickUp Form Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Form Şablonu ile formunuzu zahmetsizce oluşturun

ClickUp Form Şablonu, form geliştirme ve yönetme sürecini basitleştirerek her boyuttaki takımın erişimine açık hale getirir. Bu şablon, veri toplama işlemini daha verimli hale getirir ve hızlı inceleme ve eylem için gönderileri yapılandırılmış halde tutar.

Neden beğeneceksiniz:

Metin kutuları, açılır menüler ve onay kutuları gibi çeşitli alan türleri içeren sezgisel tasarımıyla benzersiz formlar oluşturun

Ş Akışını optimize ederek yanıtları analiz etmeye ve doğru kararlar almaya odaklanın

Daha iyi içgörüler için kullanıcılardan gönderileri toplayın ve düzenleyin

ClickUp ile Jotform ve Typeform arasındaki tartışmayı çözün

Jotform ve Typeform arasında seçim yaparken, Jotform'un geniş entegrasyonları ve form mantığı veya Typeform'un şık, kullanıcı dostu tasarımı gibi her iki aracın da benzersiz özellikleri vardır.

Ancak, bilgi toplayan ve bunları eyleme dönüştüren bir platform arıyorsanız, başka yere bakmanıza gerek yok. ClickUp, tamamen entegre formları, otomasyonları ve gösterge panelleriyle standart AI form oluşturuculardan daha üstün performans gösterir.

Verilerinizi iş akışlarınıza entegre eder, prosedürleri otomatikleştirerek takımınızı güçlendirir ve tüm ilerlemeyi tek bir konumda net bir şekilde görünür kılar. Birden fazla aracı yönetmek yerine, neden her şeyi tek bir platformda birleştirmiyorsunuz?

Bugün ücretsiz kaydolun ve verimlilik için tasarlanmış form oluşturmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin.