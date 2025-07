en İyi 10 Kampüs Yönetimi Yazılımı (2025)

Bir okul veya üniversiteyi yönetmek karmaşık ve kesintisiz bir iştir. Kabuller, devamlılık, öğretim kadrosunun programları, öğrenim ücretleri, öğrenci katılımı, mezun desteği ve daha pek çok şeyi yönetiyorsunuz.

Ayrıca, tek bir günü geçirmek için bir düzine farklı aracı kullanmak zorunda kalıyorsunuz.

Sorun, çoğunun birbiriyle iletişim kurmamasıdır. Bu nedenle, kolaylaştırılmış olması gereken süreçler e-postalar, elektronik tablolar ve kaçırılan takiplerin arasında kaybolup gider.

Bu nedenle, giderek daha fazla K-12 okulu, kolej ve üniversite, kampüs genelindeki operasyonlarını nasıl yöneteceklerini yeniden düşünüyor.

Öğrenci verileri, akademik bilgiler, operasyonlar ve iletişimi bir araya getiren kampüs yönetim yazılımı çözümlerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu kılavuzda, kurumunuz için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak amacıyla, bu yıl dikkate alınması gereken en iyi araçları gerçek artıları, eksileri ve fiyat bilgileriyle birlikte inceledik.

Kampüs yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kampüs yönetim yazılımı, akademik, idari ve operasyonel iş akışlarınızı tek bir yerde birleştirmenize yardımcı olmalıdır. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Merkezi öğrenci verileri: Ortalama olarak , bir takımın zamanının %60'ı, birbirine bağlı olmayan sistemlerde bilgi bulmak, güncellemek ve paylaşmakla geçmektedir. Merkezi kampüs yönetim yazılımı akademik kayıtları, devam durumunu, kişisel bilgileri ve iletişim geçmişini tek bir güvenli sistemde saklar Ortalama olarakbir takımın zamanının %60'ı, birbirine bağlı olmayan sistemlerde bilgi bulmak, güncellemek ve paylaşmakla geçmektedir.Merkezi kampüs yönetim yazılımıakademik kayıtları, devam durumunu, kişisel bilgileri ve iletişim geçmişini tek bir güvenli sistemde saklar

Kabul ve öğrenci kayıt iş akışları: Form gönderimleri, belge toplama ve onaylar gibi tekrarlayan yoğun işleri otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Günümüzde çoğu kampüs yönetim aracı, sorunsuz bir kayıt deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır

Akademik planlama ve programlama: Zaman çizelgelerini, ders takvimlerini, fakülte programlarını ve sınıf ödevlerini minimum manuel çabayla yönetmenize yardımcı olacak araçları seçin

İletişim araçları: Yerleşik sohbet, duyurular ve etkileşimli portallar ile bu uygulamalar öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personel arasında sorunsuz bir koordinasyon sağlamanıza yardımcı olur

Performans izleme ve analitik: Görsel gösterge panelleri ve raporlar, ayrı analitik araçlara ihtiyaç duymadan notları, devamlılığı, katılımı ve kurumsal KPI'ları izlemenizi sağladığından büyük bir artı olabilir

Mobil erişim ve self servis portalları: Öğrencilere ve öğretim görevlilerine mobil uygulamalar veya web gösterge panelleri aracılığıyla temel kaynaklara 7/24 erişim sağlayın

Entegrasyon ve ölçeklenebilirlik: Yazılımın, kurumunuzun büyümesine göre ölçeklenebilmesi için LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve SIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) gibi araçlarla bağlantı kurduğundan emin olun

En İyi Kampüs Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Akademik ve idari iş akışlarını yöneten orta ve büyük ölçekli eğitim kurumları Her departman için özelleştirilebilir proje alanları, 15'ten fazla görünüm (Listeler, Kanban vb.), ClickUp Formları, Beyaz Tahtalar, AI Takvim, Belge Merkezi, Otomatik Pilot Ajanlar ve AI destekli içgörüler için ClickUp Brain Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Alma SIS Kullanıcı dostu ve ebeveyn katılımına odaklanan küçük ve orta ölçekli K-12 kurumları Rol tabanlı portallar, otomatik planlama, gerçek zamanlı gösterge panelleri, özelleştirilebilir transkriptler ve analizler, sorunsuz entegrasyonlar (Google Classroom, Canvas) Özel fiyatlandırma Campus 365 Yapılandırılabilir, hepsi bir arada ERP'ye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli okullar 80'den fazla modül (akademik, yurt, finans, ulaşım), yerel canlı dersler, mobil destek, 7/24 yardım, gerçek zamanlı gösterge panelleri Özel fiyatlandırma Ellucian Yüksek öğrenime odaklı ERP + SIS'e ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli üniversiteler Entegre öğrenci yaşam döngüsü verileri, akademik ve operasyonel gösterge panelleri, İK/bordro/ERP yönetimi, danışmanlık portalları Özel fiyatlandırma PowerSchool Güçlü uyumluluk özelliğine sahip ölçeklenebilir SIS'e ihtiyaç duyan K-12 okul bölgeleri LMS'lerle gerçek zamanlı senkronizasyon, uyumluluk şablonları, özelleştirilebilir eklentiler, hibrit/bulut/yerinde seçenekler Özel fiyatlandırma Fedena Sınırlı BT desteğine sahip küçük ve orta ölçekli ABD K-12 kurumları Ücret otomasyonuna kayıt, mobil uyumlu portallar, entegrasyonlar (Zoom, Teams), özel raporlar Ücretli planlar yıllık 999 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Blackbaud SIS Entegre LMS ve SIS isteyen ABD'deki gizli K-12 okulları Birleştirilmiş portallar, esnek notlandırma/transkript modelleri, gerçek zamanlı senkronizasyon, uyumluluk ve akademik izleme için gösterge panelleri Özel fiyatlandırma Academia ERP Modüler ERP'ye ihtiyaç duyan çok kampüslü kurumlar Yapılandırılabilir modüller (İnsan Kaynakları'na kayıtlar), gerçek zamanlı uyarılar, güvenli portallar, çoklu kampüs raporları Özel fiyatlandırma Workday Student Birleşik öğrenci, İK ve finansal veriler arayan büyük üniversiteler Self servis portalları, müfredat/danışmanlık/faturalandırma araçları, tahmine dayalı analitik, büyük kampüslerde ölçeklenebilirlik Özel fiyatlandırma Skyward Güvenilir, istikrarlı ve ailelerin katılımının yüksek olduğu sistemlere ihtiyaç duyan ABD'deki K-12 okul bölgeleri Merkezi kayıtlar (devam, finans, İK), gerçek zamanlı portallar, uyumluluk ihracatları, özel formlar Özel fiyatlandırma

Kurumunuz için En İyi Kampüs Yönetim Yazılımı

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

Artık size rehberlik edecek kullanışlı bir kontrol listesi olduğuna göre, denemeniz gereken kampüs yönetim araçları için şu önerileri dikkate alın:

1. ClickUp (Akademik ve idari iş akışlarını yönetmek için en iyi hepsi bir arada sistem)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, eğitim kurumlarına, birbirinden bağımsız sistemler arasında geçiş yapmadan kampüs hayatının her alanını yönetmek için tek bir platform sunar. Kabulleri denetlemek, öğretim görevlilerinin görevlerini yönetmek veya öğrencilerin ilerlemesini izlemek gibi tüm görevleri, kurumunuzun yapısına göre özelleştirerek ClickUp ile yapabilirsiniz.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, listeler, tablolar ve Kanban panoları dahil olmak üzere, öğrenci profillerinden ekipman envanterine kadar her şeyi tek bir yerde görselleştirin.

Kurumunuzdaki her departman, anahtar verilerini barındıran ClickUp'taki özelleştirilebilir proje Alanlarında çalışabilir. Böylece akademisyenler, operasyonlar, İK ve etkinlikler için ayrı iş akışlarına sahip olabilir, ancak hepsini tek bir araçtan izleyebilirsiniz. Verimlilikten bahsedin!

Bu konuyu ele almışken, ClickUp Otomasyonlarının size nasıl daha fazla zaman kazandıracağını da gösterelim.

Örneğin, kayıt döneminde bir öğrenci, gönderdiğiniz özel bir ClickUp Formu aracılığıyla başvuruda bulunur. Bu form, tüm ayrıntıları doldurulmuş olarak "Kayıt Süreci" listesinde otomatik olarak bir ClickUp Görevi oluşturur.

Ardından, görev bir kabul görevlisine otomatik olarak atanır ve belge doğrulama için son teslim tarihi belirlenir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomatik Pilot Ajanları, görevleri izleyen ve talimatlarınıza göre eylemlerde bulunan AI takım arkadaşları gibi davranır. Belge doğrulama için, form gönderilerinde gerekli Özel Alanların (örneğin "Transkript Yüklendi" veya "Kimlik Belgesi") doldurulup doldurulmadığını kontrol etmek üzere bir Özel ClickUp Ajanı eğitebilirsiniz. Eksik olan varsa, temsilci görev durumunu otomatik olarak "Eksik Belgeler" olarak değiştirebilir ve başvuru sahibine bir e-posta hatırlatıcı gönderebilir. Tüm belgeler geldiğinde, durumu "İncelemeye Hazır" olarak günceller; manuel kontrol gerekmez. ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak günlük görevlerinizi kısa sürede halledin

Hafta sonuna kadar, kabul ekibi hangi başvuru sahiplerinin beklemede, tamamlandı veya takıldı hakkında tam görünürlük elde eder ve kimse sayfaları dolusu e-postalar veya sonsuz e-posta zincirlerinde boğulmaz.

İşbirliği, tüm roller arasında sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Öğretim kadrosu, personel ve öğrenci destek ekipleri, takip için görevlere yorum bırakabilir. Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp Belgeleri üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışarak ders planları hazırlayabilir, politika belgelerini güncelleyebilir veya etkinlik materyallerini hazırlayabilirler.

ClickUp'ın AI Takvimi gibi yerleşik planlama araçları, sınıf takvimlerinden departmanlar arası toplantılara kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca ClickUp Sohbet'teki proje veya göreve özel kanallarla takımlar hızlı tartışmalar yapabilir veya bağlamsal güncellemeler paylaşabilir , böylece her konuşma ilgili işle bağlantılı kalır.

Hangi bölümlerin aşırı yüklü olduğunu veya hangi öğrencilerin sürekli risk altında olduğunu görmek ister misiniz? ClickUp Gösterge Panellerinde özel kartlar, grafikler ve raporları deneyin. Ya da yapay zeka asistanınız ClickUp Brain'den bu verileri çalışma alanınızdan sizin için almasını isteyin.

ClickUp Brain ile öğrenci ve personel performansını değerlendirin ve eğilimleri ortaya çıkarın

Son olarak, ClickUp Docs Hub ve güvenli bilgi tabanı ile kurumsal bilgiler korunur ve kolayca erişilebilir hale gelir. Okul politikalarından öğrenci el kitaplarına ve BT sorun giderme kılavuzlarına kadar tüm belgeleri aynı platformda oluşturabilir, depolayabilir ve paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs'u kullanarak iç içe sayfalar, gerçek zamanlı düzenleme ve takım yorumları ile yapılandırılmış, işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

Görev listelerine doğrudan aktarılan özelleştirilebilir ClickUp Formları aracılığıyla öğrenci veya personel verilerini sorunsuz bir şekilde toplayın

Yerleşik ClickUp Hedefleri ve ilerleme gösterge panellerini kullanarak departmanlar genelinde hedefleri ve anahtar sonuçları izleyin

ClickApps ile çalışma alanınızı özelleştirin — kurumunuzun ihtiyaçlarına göre özellikleri açın veya kapatın

Uzun konuları veya e-postaları özetleyin, görevleri anında güncelleyin ve ClickUp Brain MAX masaüstü uygulaması aracılığıyla sesli komutlarla çalışma alanınızdan içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

Esnekliği, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Okulun tüm işlerinin tüm okul yönetici ekibi tarafından görülebilmesini takdir ediyorum.

Okulun tüm işlerinin tüm okul yönetici ekibi tarafından görülebilmesini takdir ediyorum.

📮 ClickUp Insight: İş, bir tahmin oyunu olmamalıdır, ancak çoğu zaman öyledir. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için genellikle şirket içi belgeleri (31%), şirket bilgi tabanlarını (26%) ve hatta kişisel notları ve ekran görüntülerini (17%) aramakla zaman kaybettiğini ortaya koydu. ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile her dosya, belge ve konuşmaya ana sayfanızdan anında erişebilirsiniz, böylece cevapları dakikalar içinde değil saniyeler içinde bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyor. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

2. Alma SIS (Ebeveyn katılımının yüksek olduğu, eğitimciler tarafından geliştirilmiş en iyi SIS)

Alma SIS, ABD'deki K-12 okulları ve sözleşmeli okullarda yaygın olarak kullanılan bulut tabanlı bir Öğrenci Bilgi Sistemidir. Katılım, not verme, programlama ve eyalet mevzuatına uyumu tek bir sezgisel arayüzde basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Benzersiz özelliği nedir? Kampüs yönetimi yazılımlarında kullanıcı dostu olmanın ve hızlı benimsenmenin önemini anlayan eğitimciler tarafından geliştirilmiştir. Öğretmenler, yöneticiler ve hatta aileler bile genellikle birkaç dakika içinde bu araca alışmayı başarır.

Google Classroom, Canvas, Schoology ve Microsoft Teams ile gerçek zamanlı entegrasyonları, veri yinelemesini ortadan kaldırır; notlar ve devam durumları sistemler arasında otomatik olarak senkronize edilir.

Alma SIS'in en iyi özellikleri

Modern, rol tabanlı portallar aracılığıyla veliler, öğrenciler ve öğretim görevlilerinin katılımını basitleştirin

Ders planlamasını, devam izlemeyi ve rapor kartı oluşturmayı otomatikleştirin

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve eyalet uyumluluk raporlarıyla akademik eğilimleri görselleştirin

Okula özel ihtiyaçları karşılamak için rapor kartlarını, transkriptleri ve analizleri özelleştirin

Alma SIS sınırlamaları

Dosya paylaşım ve işbirliği araçları, çevrimiçi incelemelerde rakiplerine kıyasla daha düşük puan almıştır

Ana program oluşturucu, bazı yöneticilerin daha az sezgisel bulduğu üçüncü taraf bir araçla yönetilmektedir

Alma SIS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Alma SIS puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Alma SIS hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

SIS ALMA, yönetici, öğrenci, öğretmen ve veli için kullanıcı dostudur. ALMA yöneticisi olarak yardıma ihtiyacım olduğunda, müşteri desteğine kolayca erişebiliyorum ve her zaman anında yardım alabiliyorum. Öğretmen olarak kullandığımda, notlarımın güvende olduğunu ve öğrenciler ile velilerin çocuklarının başarılarını takip etmek için kolayca erişebildiğini biliyorum.

SIS ALMA, yönetici, öğrenci, öğretmen ve ebeveynler için kullanıcı dostudur. ALMA yöneticisi olarak yardıma ihtiyacım olduğunda, müşteri desteğine kolayca erişebiliyorum ve her zaman anında yardım alabiliyorum. Öğretmen olarak kullandığımda, notlarımın güvenli olduğunu ve öğrenciler ile ebeveynlerin çocuklarının başarılarını takip etmek için kolayca erişebileceğini biliyorum.

🧠 İlginç Bilgi: IU International University of Applied Sciences'da, AI tutor Syntea kullanımı, AI destekli olmayan gruplara kıyasla yaklaşık üç ay sonra öğrenme süresini yaklaşık %27 oranında azalttı. Anahtar fark nedir? Kişiselleştirilmiş öğrenme!

3. Campus 365 (Yüksek düzeyde yapılandırılabilir modüller için en iyisi)

Campus 365, sektördeki en kapsamlı modül kataloglarından birini sunar: kabul, akademik, finans, ulaşım, kütüphane, yurt ve canlı dersleri kapsayan 80'den fazla modülün tümüne web ve mobil uygulamalar üzerinden erişilebilir.

Okulların, ücret tahsilatlarından akademik performans ölçütlerine kadar tüm işlemleri yöneticilere gerçek zamanlı olarak gösteren merkezi gösterge panelleriyle ölçeklenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı, bu okul ERP sisteminin en önemli avantajlarından biridir. Kullanıcılar, temiz arayüzü ve sezgisel iş akışları sayesinde, düşük teknolojili ortamlarda bile personeli dakikalar içinde sisteme dahil edebildiklerini bildiriyor. 7/24 sohbet, telefon ve canlı yardımın yanı sıra web seminerleri ve yerinde oturumlar aracılığıyla sunulan eğitim, desteğin bir diğer öne çıkan özelliğidir.

Campus 365'in en iyi özellikleri

Tek bir gösterge panelinden 80'den fazla akademik ve idari modülü yönetin

Üçüncü taraf araçlar veya eklentiler olmadan yerel olarak canlı çevrimiçi dersler düzenleyin

Mobil uygulamalar ve çok dilli erişim ile velilere, öğrencilere ve personele destek sağlayın

Ücret tahsilatını, devam izlemeyi ve akademik programlamayı otomatikleştirin

Campus 365 sınırlamaları

Canlı ders modülü, büyük sanal sınıflarda sorun yaşayabilir

Özelleştirme derinliği modüle göre değişir; karmaşık iş akışları için özelleştirme desteği gerekebilir

Campus 365 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Campus 365 puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Campus 365 hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

Yazılım sezgisel ve kullanımı kolaydır ve her türlü ihtiyacı karşılamak için çeşitli ayarları özelleştirebilmemi takdir ediyorum.

Yazılım sezgisel ve kullanımı kolaydır ve her türlü ihtiyacı karşılamak için çeşitli ayarları özelleştirebilmemi takdir ediyorum.

4. Ellucian (En iyi yükseköğretim odaklı, ölçeklenebilir ERP + SIS paketi)

Ellucian, yükseköğretim iş akışları için özel olarak tasarlanmış sağlam raporlama, CRM, SIS ve ERP hizmetleriyle kamu ve gizli ABD kolej ve üniversitelerine hizmet vermektedir. Öğrenciler çevrimiçi başvuru yapabilir, ilerlemelerini izleyebilir ve derecelerini planlayabilir; danışmanlar ve personel, risk altındaki öğrencileri belirlemek ve işe alım sürecini kolaylaştırmak için eyleme geçirilebilir gösterge panelleri ve raporlar alır.

Ellucian'ın analiz araçları, kurumların kayıt düşüşleri veya öğrenci tutma oranlarının yüksek olduğu alanlar gibi eğilimleri tespit etmelerine ve proaktif önlemler almalarına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik için tasarlanmış bu araç, ABD mali yardım düzenlemelerine uyumu da destekler.

Ellucian'ın en iyi özellikleri

Öğrenci alımından mezuniyet sonrası etkileşime kadar öğrenci yaşam döngüsü verilerini entegre edin

Akademik verilerin yanı sıra İK, bordro ve ERP işlemlerini de yönetin

Sorunsuz danışman portalları ve derece denetim gösterge panelleri oluşturun

Ellucian sınırlamaları

Dağıtım için özel bir BT takımı ve resmi eğitim gerektirir

Hafif SIS platformlarına göre uygulaması daha pahalı olabilir

Ellucian fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ellucian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Ellucian hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Ellucian'ın ürünün görünümü ve hissiyatında yaptığı son güncellemeleri takdir ediyorum. Artık kullanımı ve desteği daha kolay (yönetici tarafında Java gerekmiyor!).

Ellucian'ın ürünün görünümü ve hissiyatında yaptığı son güncellemeleri takdir ediyorum. Artık kullanımı ve desteği daha kolay (yönetici tarafında Java gerekmiyor!).

5. PowerSchool (ABD'de geniş dağıtım ve entegrasyonlara sahip en iyi K-12 SIS)

PowerSchool, ABD'deki K-12 bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve özel bölgesel ekipler aracılığıyla temel SIS, not defteri, devam izleme, zamanlama ve güçlü eyalet raporlama uyumluluğu desteği sunar. Canvas ve Schoology gibi LMS'lerle entegre olur, aile ve öğrenci portallarını destekler ve ISO-27001/Azure tabanlı güvenli altyapı üzerinde çalışır.

En büyük gücü, kapsamlı özelleştirme motorunda yatmaktadır. Bölgeler, özel alanlar, sayfalar, raporlar ve otomasyonlar oluşturabilir ve hatta benzersiz iş akışlarını karşılamak için eklentiler kullanabilir.

Okullar esnekliğinden memnun olsa da, yeni kullanıcıların sisteme alımı, navigasyon ve eski veritabanlarının karmaşıklığı nedeniyle yetenekli yönetici kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını da belirtiyorlar.

PowerSchool'un en iyi özellikleri

Eyalet onaylı raporlama şablonlarından ve uyumluluk iş akışlarından yararlanın

Portallar arasında katılım, notlar ve programları gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Yönetilen veya kendi kendine yönetilen modlarla şirket içinde, bulutta veya hibrit olarak barındırın

PowerSchool sınırlamaları

Dahili özelleştirmeler için teknik uzmanlık ve personel desteği gerektirir

Destek yanıt süreleri ve belgeleme tutarsız olabilir

PowerSchool fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PowerSchool puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (730+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar PowerSchool hakkında ne diyor?

Uzun süredir G2 kullanıcısı olan bir kullanıcı şöyle diyor:

İlçemiz son 9 yıldır PS SIS'i her zaman barındırılan bir örnek olarak kullanıyor. Bunca yıldır hiçbir kesinti sorunu ya da veri kaybı yaşamadık. Yöneticiler için eğitim harika.

İlçemiz son 9 yıldır PS SIS'i her zaman barındırılan bir örnek olarak kullanıyor. Bunca yıldır hiçbir kesinti sorunu ya da veri kaybı yaşamadık. Yöneticiler için eğitim harika.

👀 Biliyor muydunuz? Ivy Tech Community College, Google Cloud ve makine öğrenimini kullanarak öğrenci performansını %80 doğrulukla tahmin ediyor ve günde 12 milyondan fazla veri noktasını işliyor! AI destekli platformları, sadece bir yarıyılda 16.000 risk altındaki öğrenciyi belirledi ve binlerce öğrencinin notlarını iyileştirmesine yardımcı oldu. Personelinin neredeyse yarısının kullanabileceği self servis analitik ile Ivy Tech, reaktif raporlamadan proaktif öğrenci desteğine geçti.

6. Fedena (Küçük ve orta ölçekli ABD K-12 kurumları için en iyi modüler, uygun maliyetli SIS/ERP)

Sınırlı BT desteğine sahip kurumlar için tasarlanan Fedena, ABD'deki K-12 kurumları için ERP düzeyinde otomasyon, raporlama ve katılım araçları sunar. Kabul ve devamlılıktan ulaşım ve pansiyonlara kadar her şeyi yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, uygun fiyatlandırma ve sezgisel kullanıcı arayüzü, bu listedeki diğer bazı araçlara göre daha küçük okullar için daha erişilebilir hale getirir.

Google Çalışma Alanı, Zoom, Microsoft Teams ile entegre olur ve esnek iş akışları için eklenti uzantılarını ve özelleştirilebilir modülleri destekler.

Fedena'nın en iyi özellikleri

Kayıt ve ödeme modülleriyle, kayıt işlemlerinden ücret ödemelerine kadar tüm iş akışlarını otomatikleştirin

Gerçek zamanlı devam ve not güncellemeleri ile mobil uyumlu veli/öğrenci portalları kullanın

Çevrimiçi kursları, kaydedilmiş dersleri, sınavları ve işbirliği araçlarını entegre edin

Katılım, performans ve operasyonlar hakkında özel raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Fedena sınırlamaları

PowerSchool gibi kurumsal sistemlere kıyasla büyük bölgeler için daha az ölçeklenebilirlik

Destek kalitesi bölgelere göre değişiklik gösterir; bazı yorumcular özellik güncellemelerinin yavaş olduğunu not etmiştir

Fedena fiyatlandırması

Standart: 999 $/yıl

Premium : 1.399 $/yıl

Ultimate: 1.699 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fedena puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fedena hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

Genel olarak, öğrenci yönetimi için iyi bir platformdur. Kullanıcı dostudur, ancak çoğu kullanıcı için başlangıç eğitimi gereklidir. Katılım yönetimi, kişisel bilgiler, sınav yönetimi, notlar ve raporlar gibi gerekli tüm fonksiyonları bir araya getirir ve tüm paydaşlar için kolay erişilebilir hale getirir.

Genel olarak, öğrenci yönetimi için iyi bir platformdur. Kullanıcı dostudur, ancak çoğu kişi için ilk eğitim gereklidir. Katılım yönetimi, kişisel bilgiler, sınav yönetimi, notlar ve raporlar gibi gerekli tüm fonksiyonları bir araya getirir ve tüm paydaşlar için kolay erişilebilir hale getirir.

7. Blackbaud Öğrenci Bilgi Sistemi (ABD'deki gizli K-12 bağımsız okullar için en iyi SIS)

👀 Biliyor muydunuz? 2023'ten bu yana, kurumların %54'ü SIS'lerini LMS ve diğer yönetici platformlarıyla entegre etti.

LMS işlevselliği, öğrenci portalları, faturalandırma ve kayıt yönetiminin tek bir oturum açma altında bir araya geldiği birleşik bir deneyim mi istiyorsunuz? Blackbaud tam size göre.

Öğretim üyeleri ve yöneticiler, transkriptlerden ödevlere ve ders dışı etkinliklere kadar her öğrencinin tüm yolculuğuna ilişkin 360°'lik bütünsel bir görünüm elde etmek için bu yazılımı kullanır.

En iyi yanı ne mi? Otomatik kurs talepleri, bekleme listeleri, not verme ş akışları ve yapılandırılabilir rol tabanlı onaylar, idari sürtüşmeleri azaltır ve ABD raporlama ve akreditasyon gerekliliklerine uyumu destekler.

Blackbaud SIS'in en iyi özellikleri

Rol tabanlı gösterge panelleri ile veliler, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için tek oturum açma erişiminden yararlanın

Esnek değerlendirme modelleriyle not verme ve transkript yapılandırmasını kolaylaştırın

Birleştirilmiş planlama, ders talebi onayları ve gerçek zamanlı liste senkronizasyonu sağlayın

Yöneticilerin devamlılığı, akademik eğilimleri ve uyumluluğu izlemesine yardımcı olmak için departmanlar arası gösterge panellerini kullanın

Blackbaud SIS sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, modüllerin genellikle temiz ve birleşik bir sistemden ziyade sonradan eklenmiş gibi hissettirdiğini bildiriyor

Blackbaud SIS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Blackbaud SIS derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Blackbaud SIS hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Öğrenci, veli, sınıf, öğretmen, danışmanlık, yatılı ve tüm öğrenciyle ilgili verileri yönetmek için mükemmel bir platform. Son derece karmaşık bir günlük programımız var ve yazılım ihtiyaçlarımıza uyum sağlayabiliyor.

Öğrenci, veli, sınıf, öğretmen, danışmanlık, yatılı ve tüm öğrenciyle ilgili verileri yönetmek için mükemmel bir platform. Son derece karmaşık bir günlük programımız var ve yazılım ihtiyaçlarımıza uyum sağlayabiliyor.

8. Academia ERP (Kampüsler arasında ölçeklenebilir, esnek ve modüler bir ERP sistemine ihtiyaç duyan kurumlar için en iyisi)

Okulunuz veya üniversiteniz, yazılımınıza uydurmak için iş akışlarını değiştirmeye bıktıysa, Academia ERP ferahlatıcı bir değişiklik olabilir. Kabul ve akademik işlemlerden insan kaynakları, finans ve hatta yurt yönetimine kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmıştır. İster bir kampüsü ister yirmi kampüsü yönetin, Academia'nın modüler kurulumu sorunsuz bir şekilde ölçeklenir ve her seferinde BT ekibini çağırmanıza gerek kalmadan hemen hemen her şeyi özelleştirmenize olanak tanır.

Kullanıcıların sevdiği bir şey mi? Yerleşik iletişim araçları. Öğrenciler ve veliler uygulama, e-posta veya SMS yoluyla gerçek zamanlı güncellemeler alırken, gösterge panelleri personelinin devam durumunu, notları, ücretleri ve daha fazlasını takip etmesine yardımcı olur.

Academia ERP'nin en iyi özellikleri

Yapılandırılabilir modüller aracılığıyla, sorgulamalardan kayıtlara ve ücret yönetimine kadar kritik iş akışlarını otomatikleştirin

Yerleşik SMS, e-posta ve uygulama mesajlaşma özelliğini kullanarak gerçek zamanlı uyarılar ve kişiselleştirilmiş bildirimler gönderin

Güvenli transkript, devam ve not görünümleri ile mobil erişime sahip öğrenci/veli/öğretim üyesi portalları etkinleştirin

Katılım, finans, akademik performans ve çoklu kampüs verileri hakkında gösterge panelleri ve raporlar oluşturun

Academia ERP sınırlamaları

Bazı kurumlar, özellikle ABD dışındaki uygulamalarda, belgelerin ve desteğin bölgeye göre farklılık gösterebileceğini bildirmektedir

Academia ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Academia ERP derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Academia ERP hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Sistem, kabul sürecimizi daha verimli hale getirdi, kabul kararlarında manuel hataları en aza indirdi ve genel olarak öğrenci yönetim sistemimizi iyileştirdi.

Sistem, kabul sürecimizi daha verimli hale getirdi, kabul kararlarında manuel hataları en aza indirdi ve genel olarak öğrenci yönetim sistemimizi iyileştirdi.

🧠 İlginç Bilgi: SIS sistemlerinin %72'si artık mobil erişim sunarak personel ve öğrenciler için esnekliği artırıyor.

9. Workday Student (Birleşik öğrenci, İK ve finansal işlemler arayan büyük üniversiteler için en iyisi)

Workday Student, halihazırda çok sayıda sistemi kullanmakta olan ve bunların tümünün birlikte çalışmasını isteyen yükseköğretim kurumları için tasarlanmıştır. İK ve finans için halihazırda Workday kullanıyorsanız, öğrenci modülünü ekleyerek tüm kurumunuzu tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Kabul, danışmanlık, müfredat planlama, faturalandırma ve daha fazlasını yönetirken, personele ve öğrencilere gerçekten işe yarayan self servis araçları sunar.

Bununla birlikte, bu bir tak ve çalıştır çözümü değildir. Uygulama zaman ve planlama gerektirir, ancak bir kez kurulup çalışmaya başladığında, öğrenci ilerlemesi, kayıt eğilimleri, mali yardım durumu gibi her şeyi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve tüm bu bilgileri İK ve finans verilerinizle senkronize edebilirsiniz.

Workday Student'ın en iyi özellikleri

Kabul, mali yardım, müfredat ve faturalandırma iş akışlarını koordine edin

Öğrenci tutma, kayıt ve akademik performans hakkında tahmine dayalı analizler ve raporlar sunun

Öğrenciler, danışmanlar ve personel için self servis portalları sağlayın

Büyük araştırma üniversitelerinde on binlerce öğrenciye kolayca ölçeklendirin

Workday Student sınırlamaları

Hazır raporlar tüm ihtiyaçları karşılamayabilir

Uygulama, olgun bir kurumsal BT takımı ve uzun bir hazırlık süreci gerektirebilir

Workday Student fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday Student puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Workday Student hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir kullanıcı şunları paylaşıyor:

Workday, profesörlerin duyuruları ve ödevleri yayınlamaları için harika bir platformdur. Kullanımı kolaydır ve bildirimleri, özellikle mobil cihazlarda harikadır. Akademik danışmanlık da harika bir ek özelliktir.

Workday, profesörlerin duyuruları ve ödevleri yayınlamaları için harika bir platformdur. Kullanımı kolaydır ve bildirimleri, özellikle mobil cihazlarda harikadır. Akademik danışmanlık da harika bir ek özelliktir.

10. Skyward (İstikrar, uyumluluk ve aile katılımına öncelik veren ABD K-12 bölgeleri için en iyisi)

Skyward, ABD'deki birçok K-12 okul bölgesi için tercih edilen bir yazılımdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. On yıllardır kullanılıyor ve gerçek bölge zorlukları göz önünde bulundurularak tasarlanmış derin özellikleriyle bunu kanıtlıyor. İster devamlılığı izliyor, ister maaş bordrosu hazırlıyor, ister eyalet raporları oluşturuyor, ister velilerin bilgilendirilmesine yardımcı oluyor olun, Skyward tüm bunları sessiz bir güvenilirlikle yapar.

Aile ve Öğrenci Erişim portalları basit ama etkilidir, çağrı hacmini azaltmaya yardımcı olur ve ailelere günlük olaylar hakkında doğrudan bilgi verir. BT takımları için Skyward, esnek barındırma (bulut veya şirket içi) ve kontrolü seven bölgeler için sağlam veri aktarım seçenekleri sunar. Arayüz bazı yerlerde biraz eski moda hissedilebilir, ancak bunun karşılığında en yoğun okul günlerinde bile sorunsuz çalışan bir sistem elde edersiniz.

Skyward'ın en iyi özellikleri

Öğrenci kayıtlarını, notlandırmayı, finans, İK ve planlamayı tek bir sistem altında merkezileştirin

Ailelerin ve öğrencilerin Aile Erişimi veya Öğrenci Erişimi portalları aracılığıyla gerçek zamanlı verilere erişmesini sağlayın

Ed-Fi ve özel CSV/API dışa aktarımları kullanarak eyalet veri raporlamasını destekleyin

Özel formlar ve veri alanları ile benzersiz bölge ihtiyaçlarını izleyin

Skyward sınırlamaları

Arayüz modası geçmiş; birçok kullanıcı, öğretmenler için zorlu navigasyon ve yavaş ş Akışı olduğunu bildiriyor

Skyward fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Skyward puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Skyward hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Skyward, öğrenci bilgilerini bulmayı, notları girmeyi ve ödevleri kopyalamayı çok kolaylaştırdı. Devam durumunu da kolayca girebiliyoruz. Ayrıca, farklı okulların Skyward'ın düzenini ihtiyaçlarına göre değiştirebilmesini de beğeniyorum.

Skyward, öğrenci bilgilerini bulmayı, notları girmeyi ve ödevleri kopyalamayı çok kolaylaştırdı. Devam durumunu da kolayca girebiliyoruz. Ayrıca, farklı okulların Skyward'ın düzenini ihtiyaçlarına göre değiştirebilmesini de beğeniyorum.

Dersler, İletişim, Uyumluluk — ClickUp ile hepsini yönetin

Bu yazıda öğrenmeniz gereken tek bir şey varsa, o da şudur: İster küçük bir K-12 okulu ister geniş bir üniversite sistemi yönetin, size uygun bir kampüs yönetimi çözümü mutlaka vardır. Ancak piyasadaki birçok araç, yükü hafifletmeden tarayıcınıza daha fazla sekme eklemekten başka bir işe yaramaz.

ClickUp farklıdır. Projeleri, insanları, süreçleri ve her şeyi kullanımı gerçekten kolay tek bir yerde bir araya getirir. Öğrenci geri bildirimi için bir forma mı ihtiyacınız var? Kabuller için bir gösterge paneli mi? Daha hızlı yazmanıza veya raporları özetlemenize yardımcı olan yapay zeka mı? Birden fazla dağınık sistemi yönetmenize gerek kalmadan hepsine sahip olabilirsiniz.

Mevcut sisteminiz kara tahta döneminden kalma gibi hissettiriyorsa, yükseltme zamanı gelmiştir. ClickUp, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve yenilikçilikte tam not alır. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!