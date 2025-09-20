2025'te Video Düzenleme için En İyi 10 Veed.io Alternatifi

Veed. io, sosyal video için mükemmeldir. Hızlı düzenleme yapmanızı ve otomatik olarak altyazı eklemenizi sağlar.

Ancak, depolama, takım işbirliği, otomatik yeniden boyutlandırma, toplu düzenleme veya YouTube eğitimleri, web seminerleri ve podcast klipleri için destek gerekiyorsa, daha gelişmiş video düzenleme araçlarını değerlendirmeniz gerekecektir.

Videoları düzenleme sırasında bu sınırları aşan en iyi Veed.io alternatiflerinden bazılarına göz atalım. En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için anahtar özellikleri, fiyatları ve sınırları paylaşımında bulunuyoruz.

Veed.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir sonraki araca kaydolmadan önce bir adım geri atın ve kendinize şunu sorun: Video ş akışınız için Veed'in size sunmadığı neye ihtiyacınız var? İşte video içeriği oluşturma ş akışınızda öncelik vermeye değer gelişmiş özellikler.

Düzenleme derinliği: Veed projeleriniz için çok basit geliyorsa, çoklu zaman çizelgesi, ses katmanları ve özel geçişler gibi gelişmiş özelliklere sahip video araçları arayın

*daha iyi işbirliği: Çevrimiçi videonuzda tek başına düzenlemeden daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Geri bildirim ve onayların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için yorumları, rol tabanlı izinleri ve paylaşılan klasörleri destekleyen Veed.io alternatiflerine öncelik verin

Markalaşma ve şablon destek: Marka varlıklarınızı kaydetmenize, video şablonlarını yeniden kullanmanıza ve farklı sosyal platformlar için otomatik olarak yeniden boyutlandırmanıza olanak tanıyan araçları seçin. Her video yüklediğinizde logonuzu yeniden yüklemek veya yazı tiplerini yeniden yazmak istemezsiniz

AI özellikleri ve otomasyon: Veed, Magic Cut ve otomatik altyazı özellikleri sunar, ancak diğer video araçları daha da ileri gider. Sessizlikleri ortadan kaldıran, sosyal klipler oluşturan veya uzun videoları hızlı bir şekilde yeniden kullanan AI araçlarını arayın

Esnek ve ölçeklenebilir fiyatlandırma: Filigran veya takım fiyatlandırması sizi engelliyorsa, daha iyi ücretsiz seviyeler, ölçeklenebilir fiyatlandırma veya kullandıkça öde bireysel ve kurumsal planlar sunan bir Veed alternatifi seçin

iş akışlarınıza uygun niş: Bazı düzenleyiciler YouTuber'lar için, diğerleri ise pazarlamacılar veya podcast yayıncıları için tasarlanmıştır. Eğitim videoları, TikTok videoları veya marka videoları hazırlıyor olun, iş akışınıza uygun bir video düzenleme aracı bulun

En İyi Veed.io Alternatifleri Bir Bakışta

İşte en iyi Veed.io alternatiflerinin kısa bir özeti:

En İyi Veed.io Alternatifleri

Bu araçların özelliklerini, sınırlarını, kullanıcı yorumlarını ve fiyatlandırma planlarını daha yakından inceleyelim.

1. ClickUp (video projelerini yönetmek ve takım işbirliğini sağlamak için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtası'nı kullanarak fikirleri ve görevleri düzenleyin ve görsel olarak işbirliği yapın

Video projelerinizi sadece düzenlemeyle kalmayıp, daha fazlasını da yönetiyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp size ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar. ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak prodüksiyon zaman çizelgenizi planlayabilir ve video serinizin ana hatlarını belirleyebilirsiniz.

Takımınızla fikirleri gerçek zamanlı olarak sürükleyip bırakabilir ve yeniden düzenleyebilir, böylece herkesin başından itibaren aynı sayfa üzerinde olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle erken aşamadaki beyin fırtınası oturumları, senaryo akış planlaması veya sahne geçişleri ve çekim listeleri gibi görsel öğeleri izleme için kullanışlıdır.

Başlamaya hazır olduğunuzda, ClickUp Görevi kullanarak video prodüksiyon ş akışınızı net ve yönetilebilir adımlara bölebilirsiniz. Sorumlulukları atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve projeleri zamanında tamamlamak için ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Örnek, bir taslak ek dosya ekleyip bir yazara atadığınız, ClickUp Belge aracılığıyla işbirliği yaptığınız ve inceleme için son teslim tarihi belirlediğiniz bir senaryo yazma göreviyle başlayın. Ardından storyboard oluşturma ve çekim gelir. Her sahne veya çekim, kamera kurulumları, konumlar ve ekipmanlar için kontrol listeleriyle ayrı bir görev olarak izlenebilir.

ClickUp Görevi ile görevleri yönetin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve video oluşturma ş akışını kolaylaştırın

Seslendirme ve animasyonlu altyazıların düzenleme aşamasında, "ilerleme", "İnceleme Gerekiyor" ve "Son Dışa Aktarım" gibi görev durumlarını kullanarak her video hangi aşamada olduğunu izlemeye alın.

Ş Akışını oluşturduktan sonra, senaryo yardımı için yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanın. İster ilk senaryoyu yazıyor, ister bir sahneyi düzeltiyor, ister animasyonlu altyazılar yazıyor, ister ham çekimleri transkribe ediyor olun, AI aynı arayüzden birden fazla LLM'nin (Gemini, Claude ve daha fazlası) yardımıyla temiz bir kopya oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Takımınızla iletişim kurmanız gerektiğinde, ClickUp Brain projenizin içeriğine göre sizin için e-postalar, yorumlar veya görev güncellemeleri de hazırlayabilir. Ayrıca belirli görevlerin durumunu da sorabilirsiniz. Örneğin, senaryonun tamamlanıp tamamlanmadığını veya çekimlerin yüklenip yüklenmediğini bilmek isteyebilirsiniz. ClickUp Brain, en son güncellemeleri doğrudan çalışma alanınızdan alır.

Son olarak, ClickUp Clips ile platformdan ayrılmadan doğrudan çalışma alanınızda kısa video kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bir Clip kaydettiğinizde, Veed.io'ya güçlü bir alternatif olan ClickUp, anlatımınızın transkriptini otomatik olarak oluşturur. Bu, takımınızın videonun tamamını yeniden izlemeden anahtar noktaları gözden geçirmelerine veya bunlara başvurmalarına yardımcı olur.

ClickUp Clips ile video'ları zahmetsizce kaydedin, paylaşım yapın ve düzenleyin

ClickUp Brain, bir yapay zeka aracı olarak, Klipler ve bunların transkriptleriyle etkileşim kurmanıza olanak tanıyarak bu süreci daha da geliştirir. Brain'den bir Klibi özetlemesini, eylem öğelerini çıkarmasını veya transkriptin bazı kısımlarını açıklığa kavuşturmasını isteyebilir ve takımınızın uyumlu ve odaklanmış kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Klipler de otomatik olarak kaydedilir ve görevlere veya belgelere bağlanır. En son isteyeceğiniz şey, önemli bilgilerin e-posta dizilerinde veya mesajlaşma uygulamalarında kaybolmasıdır. Bu, projeniz boyunca görsel iletişimin akışını sürdürmenin basit bir yoludur.

Video prodüksiyon proje yönetiminizi daha da verimli hale getirmek için ClickUp, yaratıcı ş Akışları için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır şablonlar sunar. ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, projenizin her aşamasını net görevler, zaman çizelgeleri ve işbirliği araçlarıyla yönetmenize yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Görsel planlama için ClickUp Storyboard Şablonu, ekibinizin uyum içinde çalışmasını sağlamak için sahneleri, zamanlamayı ve görsel yönlendirmeyi düzenlemek üzere yapılandırılmış bir düzen sunar. Bu ücretsiz storyboard şablonları, görselleri, notları, son teslim tarihlerini ve işbirliğini tek bir düzenli alanda birleştirerek yaratıcı ş Akışlarını kolaylaştırır.

Böylelikle ClickUp, plan ve senaryo yazımından işbirliği ve teslimata kadar tüm video üretim sürecini tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*özel gösterge panelleri oluşturun: ClickUp Dashboards'u kullanarak ilerleme, son tarihler ve iş yüklerini kuşbakışı görünümde izleme ve tüm video prodüksiyon aşamalarında görevleri takip edin

Entegre takvimlerle planlama: ClickUp Takvim'i kullanarak çekimleri, inceleme oturumlarını veya lansman tarihlerini kolayca planlayın ve bu etkinlikleri takımınızla senkronizasyon sağlayın

*tekrarlayan görevleri otomatikleştirin: Onaylardan sonra görevleri taşıyan, durumlar değiştiğinde takım üyelerini atayan veya yaklaşan son tarihler için hatırlatıcılar gönderen ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak zaman kazanın

Anında işbirliği yapın: ClickUp Chat'i kullanarak görevleri tartışın, geri bildirim verin ve platformlar arasında geçiş yapmadan işbirliği yapın

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikler, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp Brain zaman kazandırır. Yerleşik yapay zeka artık uzun konularını özetleyebilir, belge taslakları oluşturabilir ve hatta ses kliplerini doğrudan görev içinde yazıya dökebilir, bu da takımımın bağlam değiştirme ihtiyacını azaltır ve daha az eklenti aracı kullanmasını sağlar.

ClickUp Brain zaman kazandırır. Yerleşik yapay zeka artık uzun konularını özetleyebilir, belge taslakları oluşturabilir ve hatta ses kliplerini doğrudan görev içinde transkribe edebilir, bu da takımımın bağlam değiştirme ihtiyacını azaltır ve daha az eklenti aracı kullanmasını sağlar.

🌼 ClickUp ile ölçeklendirilmiş bir video içerik operasyonu oluşturmayı öğrenin. 👇🏼

kapwing aracılığıyla

AI video düzenleme aracı Kapwing, video düzenleme becerisi olmayanlar için bile video oluşturmayı kolaylaştırır. Metin komutunu yazarak başlayın, AI müzik, ses efektleri ve geçişler içeren tamamlanan bir video oluşturur. Magic Subtitles ile AI tarafından oluşturulan altyazıları anında alabilir ve stilini ve animasyonlarını markanıza uyacak şekilde özel yapabilirsiniz. Smart B-Roll, videonuzu otomatik olarak analiz eder ve videonuz bir araya gelirken anahtar noktalarınıza uygun görseller ekler.

Videonuzda birden fazla konuşmacı varsa, Konuşmacı Odaklama özelliğini kullanarak kamerayı konuşan kişiye odaklayabilir ve izleyicilerinizin bağlantıyı kaybetmemesini sağlayabilirsiniz. Farklı dillerde iş yaparken, Dudak Senkronizasyonu özelliği sesin konuşmacının ağız hareketleriyle eşleşmesini sağlar ve çevirilerin akıcı ve doğal olmasını sağlar. Ayrıca, Sesleri Ayırma özelliği ile sesleri arka plan müziğinden kolayca ayırabilir, ses kalitesi ve düzenleme üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Kapwing'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla takım üyesinin aynı videoda aynı anda düzenleme yapmasına ve katkıda bulunmasına izin verin ve takımınızın verimliliğini artırın

video'ları zahmetsizce çevirin:* AI tarafından üretilen sesler veya ses klonlama özelliğini kullanarak sesi 70'ten fazla dile çevirin ve küresel bir kitleye ulaşın

Sessiz bölümleri otomatik olarak kaldırın: Akıllı Kesme özelliğini kullanarak video'larınızda sessiz bölümleri tespit edin ve kırpın, manuel düzenleme zamanından tasarruf edin

Kapwing sınırları

Video içeriğini dışa aktarırken ses kalitesi önemli ölçüde düşebilir

Kapwing fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Üye başına aylık 24 $

İş: 64 $ üye başına/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kapwing puanları ve yorumları

G2: 4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Kapwing hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kapwing Şablonları bölümünü beğendim. Profesyoneller tarafından tasarlanmış binlerce şablon sunuyor ve içeriklerimizi resim, video ve metinlerle değiştirerek videolarımızı olağanüstü hale getirmemize yardımcı oluyor.

Kapwing Şablonları bölümünü beğendim. Profesyoneller tarafından tasarlanmış binlerce şablon sunuyor ve içeriklerimizi resim, video ve metinlerle değiştirerek videolarımızı olağanüstü hale getirmemize yardımcı oluyor.

💡 Profesyonel İpucu: Kapwing hızlı düzenlemeler için mükemmeldir. Ancak videolarınızın daha geniş bir pazarlama stratejisine nasıl uyduğunu merak ediyorsanız, bu video pazarlama yazılımı kılavuzuna göz atın. Bu kılavuz, yalnızca içerik oluşturmanıza değil, aynı zamanda planlamanıza, dağıtımınıza ve izlemeinize yardımcı olan araçları karşılaştırır.

3. Descript (Transkriptler ve işbirliğine dayalı senaryo yazımı yoluyla video düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript, ses ve video düzenleme için yapay zeka destekli bir platformdur. Veed.io'nun bir alternatifi olarak, kullanıcıların metin tabanlı bir arayüz aracılığıyla medya dosyalarını değiştirmelerine olanak tanır ve bunu bir belgeyi düzenlemek kadar sezgisel hale getirir. Overdub (yapay zeka ses klonlama), dolgu kelime kaldırma, çoklu parça düzenleme ve stüdyo kalitesinde ses geliştirme gibi özelliklerle, karmaşık düzenleme becerilerine sahip olmadan profesyonel içerik üretebilirsiniz.

YouTube kısa videoları hazırlıyorsanız, Description ekran kaydını destekler. Pazarlama takımları için bu AI video düzenleyici, takım üyelerinizle işbirliği yapmanızı sağlar.

Descript'in en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi ile Düzenleme : Kompozisyonunuzu zaman içinde görünümde gösterin ve geleneksel bir düzenleme deneyimi için hem medyanızda hem de senaryonuzda hassas ayarlamalar yapın

Projeler ve Kompozisyonlar kullanarak düzenleyin: Projeler (düzenleme için aktif alan) ve Kompozisyonlar (dışa aktarım için son veya taslak sürümler) arasında ayrım yaparak işinizi yapılandırın

SquadCast ile uzaktan kayıt yapın: Her yerden işbirliği yaptığınız kişilerle sorunsuz bir şekilde ses kaydı yapın, Descript ile doğrudan entegre ederek sorunsuz uzaktan oturumlar gerçekleştirin

Descript sınırları

Platformun entegrasyon yetenekleri pek sezgisel değildir

Descript fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanıcılar: Ayda 24 $'a üye başına

Oluşturucu: Aylık 35 $'a üye başına

İş: Üye başına aylık 50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesinde şöyle deniyor:

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir. Medya dosyalarını bir Word belgesini düzenler gibi kolayca düzenleyebilme özelliği, önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Descript, ses ve video düzenleme sürecini kolaylaştırmak isteyen herkes için, özellikle de yeni başlayanlar için çığır açan bir uygulamadır. Otomatik transkripsiyon, ekran kaydetme ve metin tabanlı düzenleme gibi harika özelliklere sahiptir. Medya dosyalarını bir Word belgesini düzenler gibi kolayca düzenleyebilme özelliği, önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

via InVideo AI

InVideo. io, pazarlamacılar, sosyal medya yöneticileri ve içerik takımları için tasarlanmış bir çevrimiçi video oluşturma platformudur. Metin komutlarını kullanarak hızlı bir şekilde pazarlama videoları oluşturabilir, blog içeriğini kısa videolara dönüştürebilir veya reklam kampanyaları için toplu olarak görseller oluşturabilirsiniz. Ayrıca marka kiti, seslendirme araçları, stok entegrasyonları ve birden fazla platform için otomatik boyutlandırma özellikleri de sunar.

Önceden oluşturulmuş şablonlar, dinamik metin animasyonları ve sürükle ve bırak arayüzünden oluşan kütüphane, geniş bir alandaki video'lar oluşturmak için uygun hale getirir ve onu iyi bir Veed.io alternatifi yapar.

Veed.io, ham görüntüleri veya podcast'leri hassas bir şekilde düzenleme için daha uygunken, InVideo, minimum çabayla yayınlanmaya hazır, yüksek hacimli, çarpıcı video oluşturmak istediğinizde daha uygun bir seçimdir.

InVideo AI ile haber makalelerini, YouTube videolarını veya blog sayfalarını basitçe bir bağlantı yapıştırarak kolayca çarpıcı videolara dönüştürebilirsiniz. Platform, içeriği otomatik olarak işleyerek sadece birkaç tıklamayla ilgili görseller, seslendirmeler ve geçişler içeren bir video oluşturur.

InVideo'nun en iyi özellikleri

Stok varlıklara erişin: İçeriğinizi zahmetsizce geliştirmek için 16 milyondan fazla telifsiz video, görüntü ve ses parçasını keşfedin

Özelleştirilebilir şablonlar seçin: Farklı durumlara ve sektörlere uygun 5000'den fazla profesyonelce tasarlanmış şablon arasından seçim yapın

İlgi çekici yüzsüz video oluşturun: Mesajınızı etkili bir şekilde iletmek için görseller ve seslendirmeler kullanarak, ekranda sunum yapanlar olmadan yüksek kaliteli video üretin

InVideo sınırları

Şablon kitaplığı çok fazla özel özelleştirme olanağı sunmuyor. Bu da markanızın ihtiyaçlarına uygun özel bir video oluşturmanızı zorlaştırabilir

InVideo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Aylık 35 $

Maksimum: 60 $/ay

Generative: Aylık 120 $

InVideo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar InVideo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

InVideo'nun sezgisel arayüzü, kolaylıkla iyi bitirilmiş görsel-işitsel içerikler oluşturmamızı sağlar. Ses klonlama özelliği, tekrarlanan seslendirmeler olmadan tutarlı bir anlatım sürdürmeye yardımcı olur.

InVideo'nun sezgisel arayüzü, kolaylıkla iyi bitirilmiş görsel-işitsel içerikler oluşturmamızı sağlar. Ses klonlama özelliği, tekrarlanan seslendirmeler olmadan tutarlı bir anlatım sürdürmeye yardımcı olur.

📚 Ayrıca okuyun: Podcast yayıncıları için ücretsiz podcast senaryo şablonları

5. CapCut (Yaratıcı görsel efektlerle mobil cihazlara uygun düzenleme için en iyisi)

capCut aracılığıyla

CapCut, TikTok'un ana şirketi ByteDance tarafından geliştirilen bir video düzenleme uygulamasına sahiptir. Hassas bölme aracıyla, klipleri tam olarak ihtiyacınız olan karede kesebilirsiniz, bu da görselleri sesle senkronizasyon sağlamak veya çekimlerinizi hassas bir şekilde kırpmak için mükemmeldir. Daha yaratıcı bir şey hedefliyorsanız, ters video özelliği klipleri geriye doğru oynatmanıza olanak tanır ve videolarınıza benzersiz ve beklenmedik bir dokunuş katar.

Ruh haline ve türe göre düzenlenmiş, telifsiz müziklerden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye erişebileceksiniz, böylece proje için mükemmel müzikleri kolayca bulabilirsiniz. İsterseniz kendi ses dosyalarınızı da içe aktarabilirsiniz.

CapCut'un en iyi özellikleri

video hızını kontrol edin:* Hızı hassas bir şekilde ayarlayarak, vizyonunuza uygun yumuşak ağır çekim veya dinamik hızlandırılmış efektler oluşturun

*görselleri anında geliştirin: Ton, renk ve parlaklığı ayarlamak için çok çeşitli estetik filtreler uygulayarak şık ve profesyonel bir görünüm elde edin

Yaratıcı efektler ekleyin: İçeriklerinizi öne çıkarmak için bölünmüş ekran, mizahi, rüya gibi kaplamalar ve parti efektleri gibi özel efektler kullanın

CapCut sınırları

CapCut'un ücretsiz sürümü videolara filigran ekler ve bu filigran yalnızca premium abonelikle kaldırılabilir

CapCut fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Pro: Aylık 9,99 $

CapCut puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. HeyGen (Gerçekçi AI avatarlarla video oluşturmak için en iyisi)

heyGen aracılığıyla

Başlangıçta Surreal adıyla piyasaya sürülen HeyGen, video oluşturma aracıdır. AI Avatar Oluşturma ile çeşitli etnik kökenleri, yaş aralıkları ve stilleri temsil eden 300'den fazla avatar arasından seçim yapabilirsiniz. Senaryonuzu girin, avatar gerçekçi dudak senkronizasyonu ile sizin adınıza konuşsun.

Ayrıca duyurular, eğitimler, müşteri iletişimi ve reklamlar için sabit veya hareketli avatarlarla da iş yapabilirsiniz. Avatar IV özelliği, bir fotoğraf ve bir senaryo veya ses klibi yükleyerek size benzeyen ve sesiniz gibi konuşan özel bir avatar oluşturmanıza olanak tanıyarak bu özelliği bir adım daha ileri götürür.

Ve ince ayar yapma zamanı geldiğinde, Düzenleme Stüdyo size video'yu metin, arka planlar ve efektlerle güzelleştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Her şeyi sorabilirsiniz: SSS'leri, ürün belgelerini veya özel komut dosyalarını AI avatarlarıyla ilgi çekici video içeriğine dönüştürün

*sınırsız görünümle avatarları özel olarak özelleştirin: Avatarların kıyafetlerini, arka planlarını ve pozlarını markanıza veya mesajınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde değiştirin

İfadelerle izleyicilerin ilgisini çekin: Profesyonel, ciddi veya hafif gibi ifadelerden seçim yaparak doğru tonu ayarlayın

HeyGen sınırları

Avatar sesi, özellikle uzun cümlelerde karmaşık duyguları ifade ederken bazen doğal olmayan bir his verebilir

HeyGen fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 29 $

Takım: Üye başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

HeyGen hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

HeyGen'in sezgisel ve yeni başlayanlar için ne kadar kolay olduğunu seviyorum! Üniversite video projem için farklı ayarlarda üç avatar oluşturdum ve her biri profesyonel görünüyordu. Dudak senkronizasyonu harika ve fikirlerimi kendimden daha net bir şekilde İngilizce ifade etmeme yardımcı oldu. Avatarlar doğal görünüyor ve arka plan kaldırma ve kıyafet değiştirme gibi özel seçenekleri mükemmel. Sanki isteğe bağlı kişisel bir sunucuya sahip olmak gibi!

HeyGen'in sezgisel ve yeni başlayanlar için ne kadar kolay olduğunu seviyorum! Üniversite video projem için farklı ayarlarda üç avatar oluşturdum ve her biri profesyonel görünüyordu. Dudak senkronizasyonu harika ve fikirlerimi kendimden daha net bir şekilde İngilizce ifade etmeme yardımcı oldu. Avatarlar doğal görünüyor ve arka plan kaldırma ve kıyafet değiştirme gibi özel seçenekleri mükemmel. İsteğe bağlı kişisel bir sunucuya sahip olmak gibi!

7. Synthesia (Ses ve avatar özelikleri ile yerelleştirilmiş video içeriği için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Synthesia, kullanıcıların kamera, mikrofon veya aktörlere ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede video oluşturmalarını sağlayan yapay zeka destekli bir video oluşturma platformudur.

Konunuzu, nesnelerinizi ve ulaşmak istediğiniz tonu yazın, Synthesia'nın yapay zeka senaryo oluşturucusu senaryoyu sizin için yazsın. Senaryo hazır olduğunda, farklı geçmişleri ve stilleri temsil eden 230'dan fazla yapay zeka avatar arasından seçim yapabilirsiniz.

Synthesia, 140'tan fazla dilde konuşabilen yapay zeka avatarları kullanarak sıfırdan video oluşturmanıza olanak tanır; çekim, düzenleme veya prodüksiyon takımı gerekmez. Tam donanımlı bir ekip olmadan çok dilli eğitim, pazarlama veya bilgilendirme videoları oluşturmak istiyorsanız, bu iyi bir Veed.io alternatifi.

Buna karşılık, Veed. io mevcut çekimleri düzenlemeye odaklanır ve kırpma, altyazı ve efektler için araçlar sunar. Biri yapay zeka ile video oluşturur, diğeri ise önceden kaydettiğiniz videoları geliştirir.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

i̇çerik etkinliğini değerlendirin:* İçerik etkinliğini değerlendirmek için görünürlük sayısını, bırakma noktalarını ve etkileşim oranlarını ölçün

İşbirliğini kolaylaştırın: Takım arkadaşlarınızla senaryoları ve videoları birlikte düzenleyin, yorumlar aracılığıyla geri bildirim paylaşın ve tek bir çalışma alanında proje sürümlerini yönetin

Doğru telaffuzdan emin olun: "Diction" ile hece vurgularını ve fonetik ayarlamaları belirleyerek isimlerin, terimlerin ve aksanların doğru telaffuz edildiğinden emin olun

Synthesia sınırları

Entegrasyonlar biraz sınır olabilir. LMS platformları, bulut sürücüler veya Asana ve Jira gibi araçlarla henüz çok fazla yerel bağlantı bulunmadığından, çoğunlukla dışa aktarma ve içe aktarmaya güvenmeniz gerekecektir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz AI video sayfa

Başlangıç: Aylık 29 $

Oluşturucu: Aylık 89 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Geçtiğimiz yıl Synthesia, kullanıcı deneyimini olabildiğince basitleştiren birçok güncelleme yayınladı ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak bunları uyguladığını gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Synthesia, kullanıcı deneyimini olabildiğince basit hale getiren birçok güncelleme yayınladı ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak bunları uyguladığını gösterdi.

📚 Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Video için Synthesia AI Alternatifleri

8. Colossyan Oluşturucu (Belgeleri ve slaytları video derslerine dönüştürmek için en iyisi)

colossyan Oluşturucu aracılığıyla

Colossyan Oluşturucu, PDF'leri ve PowerPoint sunumlarını şık video biçimlerine dönüştürmenize ve bilgi sunum şeklinizi geliştirirken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Ekran kaydetme entegrasyonu ile, platformun içinde ekran üzerindeki eylemleri de yakalayabilirsiniz. Bu, aracı adım adım görseller gerektiren eğitim videoları veya ürün videoları için uygun hale getirir.

Videolarınızı daha dinamik hale getirmek için senaryo tabanlı konuşmalara birden fazla avatar ekleyebilir ve izleyici katılımını artıran gerçekçi diyaloglar oluşturabilirsiniz. Ayrıca marka kiti araçlarıyla, her projeye logonuzu, yazı tiplerinizi ve renklerinizi uygulayarak videolarınızın tutarlılığını kolayca koruyabilirsiniz.

Colossyan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

AI senaryo asistanını kullanın: GPT-3'ü kullanarak senaryonuzu iyileştirin, fikirler üretin ve basit bir klavye komutuyla tüm ana dillerde gramerinizi geliştirin

Görünüm etkileşimini artırın: Bir hikayeyi anlatmak için konuşan birden fazla Side View AI avatar özelliğiyle videolarınızı daha ilgi çekici hale getirin

Küresel içerik oluşturun: AI video düzenleyicide dilleri kolayca değiştirerek 70'ten fazla dilde, çeşitli aksan ve seslerle video üretin

Colossyan Oluşturucu sınırları

Şu anda, renkler ve logolar gibi marka varlıkları yalnızca post-prodüksiyon sürecinde eklenebilmektedir. Bunları önceden ayar edip şablon olarak kullanma seçeneğiniz yoktur

Colossyan Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 27 $

İş: Aylık 88 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Colossyan Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (470+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Colossyan Oluşturucu hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Colossyan, kapsamlı video düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü içerikler oluşturmayı kolaylaştıran, etkileyici bir yapay zeka destekli video oluşturma aracıdır. Yapay zeka avatarları gerçekçidir ve metinden sese dönüştürme fonksiyonu, çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır.

Colossyan, kapsamlı video düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü içerikler oluşturmayı kolaylaştıran, etkileyici bir yapay zeka destekli video oluşturma aracıdır. Yapay zeka avatarları gerçekçidir ve metinden sese dönüştürme fonksiyonu, çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır.

9. Camtasia (Ayrıntılı ekran kayıtları ve eğitim içeriği için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Camtasia, ekran kaydetme ve video düzenleme için bir masaüstü uygulamasıdır. Windows ve macOS platformlarında kullanılabilen bu uygulama, eğitim materyalleri, sunumlar ve öğreticiler oluşturmak için kullanılır. Bu araç, kullanıcıların ekranlarını, web kameralarını, mikrofonlarını ve sistem seslerini aynı anda yakalamalarını sağlar. Zaman çizelgesi tabanlı düzenleyici, kırpma, açıklama ekleme, geçişler, altyazılar ve imleç efektlerini destekler.

Buna karşılık, Veed. io, mevcut video düzenlemesine odaklanan, kırpma, altyazı ve efektler gibi araçlar sunan tarayıcı tabanlı bir video düzenleyicidir. Camtasia, ekran kayıtlarından eğitim içeriği oluşturmak için kullanışlıyken, Veed. io, özellikle sosyal medya için önceden kaydedilmiş videolarda hızlı düzenlemeler yapmak için uygundur.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

çok kanallı zaman çizelgesi ile katmanlama:* Medya, ses ve efektleri birden fazla kanalda kolayca düzenleyin ve birleştirin, tam esneklikle karmaşık video düzenlemeleri oluşturun

birden fazla biçimde dışa aktarın:* Çeşitli biçimler arasından seçim yapın ve videolarınızı YouTube, Vimeo veya Google Drive gibi platformlarda doğrudan paylaşım yaparak kolayca dağıtım gerçekleştirin

Akıllı odaklama ve yakınlaştırma araçlarıyla vurgu yapın: Yakınlaştırma ve kaydırma özelliklerini kullanarak ekrandaki anahtar alanları vurgulayın ve karmaşık sunumlar sırasında izleyicilerin dikkatini kritik ayrıntılara odaklayın

Camtasia sınırları

Arka plan kaldırma aracı, yeşil ekran kullanıldığında bile temiz sonuçlar elde etmekte zorlanıyor

Camtasia fiyatlandırması

Essentials: Aylık 14,99 $

Oluşturma: Aylık 20,75 $

Pro: 41,58 $/ay

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1550+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Camtasia hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

2013'ten beri Camtasia kullanıyorum ve ekran kaydı video için en iyisiydi. Ekran, web kamerası ve ses kaydı için ihtiyacınız olan her şeye sahip ve ayrıca yerleşik bir doğrusal olmayan düzenleyici de var.

2013'ten beri Camtasia kullanıyorum ve ekran kaydı video için en iyisiydi. Ekran, web kamerası ve ses kaydı için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir ve ayrıca yerleşik bir doğrusal olmayan düzenleyiciye sahiptir.

10. Simplified (Sosyal medyaya uygun video klipleri hızlı bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

via Simplified

Simplified, AI yazma, grafik tasarım, video düzenleme ve sosyal medya yönetimi araçlarını tek bir arayüzde entegre eden bir AI içerik oluşturma platformudur.

Veed.io alternatifi, video düzenleme özellikleri ve birden fazla kanalda içerik planlamak ve yayınlamak için bir sosyal medya planlayıcı da içerir.

Simplified'ın yapay zeka kırpma özelliği, çekimlerinizin anahtar anlarını farklı sosyal medya içeriklerine uygun kısa kliplere otomatik olarak dönüştürür. Ayrıca, otomatik altyazı oluşturucu, birden fazla dilde altyazı eklemeyi kolaylaştırır.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Virality skoru: Videounuzun performans ölçütünü alın ve içeriğinizin ne kadar ilgi çekici ve etkili olduğunu izleme

Magic Resizer: Videosunu çeşitli sosyal medya biçimlerine otomatik olarak uyarlayın ve farklı platformlarda en iyi sunumu sağlayın

Otomatik konuşmacı algılama: Video'nuzdaki farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın ve ayırın, böylece ses parçalarını kolayca düzenleme, yönetme imkanı sunun

Basitleştirilmiş sınırlar

Bu araç, çoklu parça desteği, hassas miksaj kontrolleri veya etkili gürültü azaltma gibi gelişmiş ses özelliklerini içermez

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz

Bir: Aylık 29 $

İş: Aylık 79 $

Büyüme: Aylık 119 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Simplified hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Sosyal medyada içerik oluşturma için hepsi bir arada bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu araç sayesinde senaryoları zahmetsizce taslak haline getirebilir, farklı platformlara uygun çeşitli biçimlere dönüştürebilir, görseller oluşturabilir, küçük görsel tasarlayabilir ve hatta gönderileri kolaylıkla planlayabilirim.

Sosyal medyada içerik oluşturma için hepsi bir arada bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu araç sayesinde senaryoları zahmetsizce taslak haline getirebilir, farklı platformlara uygun çeşitli biçimlere dönüştürebilir, görseller oluşturabilir, küçük görsel tasarlayabilir ve hatta kolaylıkla yayınları planlayabilirim.

