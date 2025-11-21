Daha Akıllı Planlama için En İyi 11 YouCanBookMe Alternatifi

Planlama ihtiyaçlarınız mevcut aracınızı aşmıştır.

Belki de daha iyi takvim senkronizasyonu, süreçlerinize uygun özel ş Akışları veya temel rezervasyon onaylarının ötesine geçen otomasyona ihtiyacınız vardır.

Doğru planlama çözümü, işinize uyum sağlamalıdır.

Bu YouCanBookMe alternatifleri, sorunsuz entegrasyonlardan tam olarak ihtiyacınız olanı yakalayan özel rezervasyon formlarına kadar aradığınız gelişmiş özellikleri sunar.

Mükemmel program eşleşmenizi bulma zamanı. ⏰

YouCanBookMe Alternatiflerine Genel Bakış

Bunlar karşılaştırılan en iyi planlama araçlarıdır.

Alet En uygun olan En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görevler, belgeler ve gerçek zamanlı güncellemelerle yerleşik planlamaTakım boyut: Çapraz fonksiyonlu proje takımları için ideal AI takvim, randevu rezervasyon şablonu, formlar, hatırlatıcılar, takvim senkronizasyonu, sohbet, akıllı zaman bloklama, yerleşik AI asistanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Calendly Toplantılar ve demolar için tek tıklamayla hızlı rezervasyonTakım boyutu: Küçük takımlar ve bireysel profesyoneller için ideal Etkinlik türleri, saat dilimi algılama, eleme soruları, tampon süreleri, ödeme tahsilatı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Acuity Planlama Form alımı ile hizmet tabanlı randevu ş AkışlarıTakım boyutu: Stüdyolar, koçlar ve terapistler için ideal Özel kayıt formları, tekrar eden rezervasyonlar, müşteri paketleri, otomatik ş Akışları, bekleme listeleri Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar SimplyBook. me Birden fazla iş konumunda rezervasyonTakım boyutu: Perakende, spa ve çok dallı işletmeler için idealdir Çoklu konum yönetimi, indirim kampanyaları, sadakat programları, bileşen yerleştirmeleri, çok günlük rezervasyonlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9,90 $'dan başlar. Setmore Yalın takımlar için paylaşım rezervasyon sistemleriTakım boyutu: Küçük hizmet sağlayıcılar ve iç takımlar için idealdir Personel özel rezervasyon sayfaları, SMS/e-posta hatırlatıcıları, sosyal medya entegrasyonlar, temel CRM, veri aktarımı Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar Doodle Grup uygunluğu için anket tabanlı planlama Takım boyut: Komite tabanlı veya ekipler arası kurulumlar için ideal Anketler, uygunluk görünürlüğü, yanıt son tarihleri gibi randevu planlama araçları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,95 $'dan başlar. OnceHub Müşteri adaylarının değerlendirilmesi + toplantı otomasyon ş AkışıTakım boyut: Satış, pazarlama ve işe alım takımları için idealdir Ön yeterlilik formları, sohbet robotları, akıllı yönlendirme, markalı sayfa, rezervasyon analitiği Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Saat yönünde Derin çalışma ve toplantılar için takvim optimizasyonuTakım boyutu: Google Çalışma Alanı kullanan uzaktan çalışan takımlar için ideal Akıllı Odak Zaman blokları, program analizi, Slack senkronizasyonu, otomatik toplantı taşıma, takvim senkronizasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,75 $'dan başlar. Microsoft Rezervasyonları Microsoft 365 ekosisteminde planlamaTakım boyutu: Okullar, klinikler ve MS tabanlı işler için ideal Takım entegrasyonu, otomatik davetler, müşteri veritabanı erişimi, Outlook senkronizasyonu Aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla (Microsoft 365 Basic ile) Zoho Rezervasyonları CRM ve faturalandırma ile bağlantılı randevularTakım boyutu: Destek, satış ve müşteri başarı takımları için idealdir Zoho CRM senkronizasyonu, faturalandırma, müşteri geçmişi, özel alanlar, ayrıntılı giriş izleme Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar. Kare Randevular Hizmet işleri için ödemeye bağlı planlamaTakım boyutu: Salonlar, danışmanlar ve perakende mağaza sahipleri için idealdir Depozitolar, hediye kartlar, PoS, ödeme SMS hatırlatıcıları ve iptal ücreti işlemleri Ücretsiz; Ücretli planlar konum başına aylık 29 $'dan başlar

Neden YouCanBookMe Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

YouCanBookMe alternatiflerini keşfetmenin faydalı olmasının nedenleri şunlardır:

Özel rezervasyon sayfaları: İşletmenizin havasına uygun, markanızın kimliğini yansıtan randevu bağlantıları oluşturur.

Niş entegrasyonlar: Daha sorunsuz işlemler için belirli CRM'ler veya Zapier gibi araçlarla bağlantı kurar.

Daha akıllı otomasyon: Zaman kazanmak için hatırlatıcıları, takipleri veya müşteri formlarını otomatikleştirir.

Takım planlaması: Karmaşık takımlar için gelişmiş grup veya dönüşümlü personel rezervasyonu sunar.

Mobil yönetim: Güçlü mobil uygulamalarla her yerden rezervasyonları yönetmenizi sağlar.

Anlamlı raporlar: Detaylı analizlerle rezervasyon kalıplarını veya müşteri verilerini izler.

Eşsiz planlama seçenekleri: Grup anketleri veya çoklu hizmet rezervasyonları gibi temel planlama özellikleri sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Takvim kelimesi en azından 1487 yılından beri kullanılmaktadır. İlk olarak İngiliz parlamento kayıtlarında fiil olarak geçmektedir. Orta İngilizce döneminden itibaren isim olarak da kaydedilmiştir.

YouCanBookMe'nin En İyi Alternatifleri

İşte en iyi YouCanBookMe alternatifleri için seçimlerimiz. 👇

ClickUp Takvim ile zaman bloklamayı basitleştirin ClickUp Takvim ile planlanan toplantılar için hazırlık ve takip süresini blokleyin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

Rezervasyon ş Akışınızın her aşaması, kabulden takibe kadar, tam görünürlük ve otomasyon ile tek bir yerden gerçekleştirilebilir.

Otomatik planlama için yapay zeka destekli takvim

ClickUp Takvim ile başlayın. Bu, programınızı gösteren ve planlama ve ayarlamalarınızda size aktif olarak yardımcı olan dinamik bir çalışma alanı takvimidir.

Toplantılar planlayabilir, işlerinizi öncelik sırasına göre zamanınızı otomatik olarak bloklayabilir ve bir değişiklik olduğunda anında yeniden planlama yapabilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık görünümleri destekler ve sorunsuz bir koordinasyon için Google Takvim ve Outlook ile senkronizasyon sağlar.

Diyelim ki, farklı zaman dilimlerinde paydaşların check-in'lerini, sprint incelemelerini ve iç senkronizasyonları yönetiyorsunuz. AI Takvim'i kullanarak her tür toplantıyı ayrı renk kodlu görünümlerde düzenleyebilir, görüşmelerden önce hazırlık süresini bloke edebilir ve görevleri güncellemek veya takip mesajları göndermek için görüşmelerden sonra tampon süreler ayarlayabilirsiniz.

AI destekli toplantı notu tutucu

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile canlı tartışmaları eyleme geçirilebilir proje güncellemelerine dönüştürün

Toplantılar sırasında, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği aramalarınıza katılarak önemli noktaları kaydeder, yazıya döker ve ilgili belgelere ve görevlere bağlar.

ClickUp Brain'i de ekleyin ve iş yükünüzü ve takviminizi analiz ederek toplantıları ve öncelikli görevleri dengeleyen akıllı bir program oluşturan gerçek zamanlı güncellemeler alın.

Örnek, bir ürün yol haritası görüşmesi yapıyorsunuz. ClickUp, görüşmeyi kaydeder, ürün takımınız için eylem öğeleri oluşturur ve bağlantılı planlama belgesini günceller.

Formlarla toplantı talepleri

ClickUp Formları aracılığıyla rezervasyon bilgilerini toplama

Ardından ClickUp Formları'nı kullanarak toplantı taleplerini veya hizmet rezervasyonlarını yönetin.

Her form gönderimi, form verileri, özel etiketler ve atanan kişilerle birlikte bir görev haline gelir. Ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri tam olarak toplamak için açılır menüler, takvimler veya metin alanları ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak, bir İK takımı "1:1 kontrol randevusu al" formunu kullanabilir. Bir çalışan bu formunu doldurduğunda, departmana göre etiketlenmiş bir görev oluşturulur, bu görev İK ortağına atanır ve talep takvime eklenir.

ClickUp Otomasyonları ile rota planlama görevleri

Ardından, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak hepsini bir araya getirin. Form yanıtlarına göre görevleri atamak, ClickUp Sohbetinde hatırlatıcılar yayınlamak ve hatta talep sahibine belgeler veya kontrol listeleri göndermek için kurallar belirleyebilirsiniz.

Diyelim ki birisi formunuzu kullanarak bir başlangıç görüşmesi planladı. Otomasyonlar, görevi proje yöneticisine atayabilir, müşteriye hazırlık kontrol listesi gönderebilir ve #client-updates Sohbet kanalına bir onay mesajı gönderebilir.

Hazır şablonlarla rezervasyonları basitleştirin

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Randevu Rezervasyon Şablonu ile dakikalar içinde tam bir rezervasyon sistemi oluşturun.

Kurulumunuzu hızlandırmak için ClickUp Randevu Rezervasyon Şablonunu kullanın. Bu şablon, hazır bir form, otomatik görev yönlendirme ve onaylanan tüm rezervasyonları izlemek için bir takvim görünümü içerir. Form alanlarını özel, otomasyon adımlarını ayarlayabilir ve her göreve hazır belgeleri bağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hızlı hatırlatmalar: Toplantı öncesi ve sonrası işlerinizi izlemek için görevlerden veya yorumlardan Toplantı öncesi ve sonrası işlerinizi izlemek için görevlerden veya yorumlardan ClickUp Hatırlatıcıları oluşturun.

Tek tıklamayla arama erişimi: Takviminizden, Görev görünümüden veya bildirimlerden doğrudan Zoom, Meet veya Teams bağlantılarına katılın.

İş akışınıza uygun zaman takibi: ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak görevlerdeki arama sürelerini kaydedin, harcanan çabanızı takip edin, müşterilere fatura kesin veya iş yükünü gözden geçirin. ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak görevlerdeki arama sürelerini kaydedin, harcanan çabanızı takip edin, müşterilere fatura kesin veya iş yükünü gözden geçirin.

Paylaşım programlara bir bakışta: Takım takvimlerini yan yana görünümde görüntüleyerek herkes için en uygun zamanı bulun.

ClickUp sınırları

ClickUp, başkalarının canlı takviminizden bir zaman seçebileceği, halka açık kişiselleştirilmiş bir rezervasyon bağlantısı sunmaz.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ClickUp'ın en sevdiğim özelliği, takımımızın benzersiz ş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasıdır. QA, geliştiriciler, tasarımcılar ve liderler dahil olmak üzere 20'den fazla takım üyesi tarafından günlük olarak kullanılan bu araç, herkesi aşırı yük hissetmeden uyumlu bir şekilde çalıştırır. Görünümlerin esnekliği (Liste, Pano, Zaman Çizelgesi vb.) her kişinin kendisine en uygun şekilde iş yapmasına olanak tanırken, aynı zamanda birleşik bir sürece katkıda bulunmasını sağlıyor. Özellikle görevlerin, belgelerin, sprintlerin ve hedeflerin birbiriyle bağlantılı olmasını çok seviyoruz. Bu sayede birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyoruz ve işbirliği şeffaf ve hızlı bir şekilde devam ediyor. *

2. Calendly (Tek tıklamayla hızlı rezervasyon için en iyisi)

Calendly aracılığıyla

Siz ve başka bir kişi toplantı zamanı bulmaya çalıştığınızda, o sinir bozucu e-posta alışverişini bilirsiniz, değil mi? Calendly, bu konuşma başlamadan önce sonlandırır. İnsanlar sizin ne zaman ücretsiz olduğunuzu görebilir ve her zamanki "Salı nasıl?" sorusu olmadan bir zaman aralığı seçebilir.

Kendi kendine planlama aracı, Google Takvim, Outlook veya Apple takviminizle senkronizasyon sağlar ve zamanı otomatik olarak bloke eder. Bu aracı öne çıkaran özelliği, zaman dilimlerini nasıl işlediği. Doğu Standart Saati ile Batı Kıyısı müşteriniz için saat 15:00'ün iş olup olmadığını hesaplamak için kafa yormaya gerek kalmaz. Sadece bir paylaşım yaparsınız ve insanlar kendileri rezervasyon yapar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Farklı toplantı süreleri ve amaçları için birden fazla etkinlik türü oluşturun

Arka arkaya randevu alınmasını önlemek için randevular arasında tampon süreleri ayarlayın.

Toplantılardan önce potansiyel müşterileri değerlendirmek için eleme soruları ekleyin

Rezervasyon sürecinde ödeme almak için Stripe veya PayPal'ı bağlayın

Calendly sınırları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıları tek bir etkinlik türüyle sınırlar.

Yeni kullanıcılar için iCloud Takvim entegrasyonları sonlandırıldı.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Aylık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4. 7/5 (2395+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Gerçek bir G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

Büyük zaman tasarrufu: Artık uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta alışverişi yapmaya gerek yok. Linkimi paylaşım yapıyorum ve müşterilerim bir zaman aralığı seçiyorlar — işte, anında planlanıyor ve takvimime ekleniyor... Bazen mobil uygulama donuyor veya çöküyor. Yeniden yüklemek veya yeniden başlatmak işe yarıyor, ancak hareket halindeyken ayarlamaya çalışırken bu çok can sıkıcı oluyor. Ayrıca birkaç hatırlatıcı spam klasörüne düşüyor. *

🔍 Biliyor muydunuz? 1982 yılına dayanan takvim kullanımıyla ilgili ilk araştırmalar, profesyonellerin genellikle her biri farklı bir amaca hizmet eden birden fazla takvimi aynı anda kullandığını ortaya koydu. Kağıt takvimler, ilk dijital alternatiflere göre daha fazla esneklik, daha iyi görsel düzen ve daha kolay arşivleme imkanı sunduğu için yıllarca baskın konumunu korudu.

3. Acuity Scheduling (Hizmet tabanlı randevu yönetimi için en iyisi)

Acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity, hizmet işine özel bir çevrimiçi randevu planlama aracıdır. Elbette randevu alabilirsiniz, ancak aynı zamanda kayıt formları toplayabilir, paketler satabilir ve grup derslerini yönetebilirsiniz.

Platform, bağlamı anlar ve farklı müşteri türlerine göre uyum sağlar. Örneğin, bir satış takımı temsilcisinin, bir iş danışmanından farklı bir rezervasyon mantığına ihtiyacı vardır. Müşteriler, oturumlar için ön ödeme yapabilir, tekrar eden randevular alabilir ve hatta tercih ettikleri zamanlar dolduğunda bekleme listelerine katılabilirler.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Farklı randevu türlerine belirli üye, odalar veya ekipman atayın.

Tekrarlayan müşteri ilişkileri için paket fırsatları ve üyelik programları oluşturun

Grup dersleri ve atölyeler için haftalık programlar oluşturun ve bireysel rezervasyon seçenekleri sunun.

Belirli rezervasyon işlemlerine göre tetikleyici olan otomasyon ş akışlarını yapılandırın

Acuity Scheduling sınırları

Sınırlı görünüm özel seçenekleri, rezervasyon sayfalarının sade görünmesine neden olur.

Ödeme işlemcisi seçenekleri yalnızca PayPal, Stripe ve Square ile sınırlıdır.

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 20 dolar

Standart: Aylık 34 $

Premium: Aylık 61 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.730+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Acuity Scheduling hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Acuity Scheduling, rolümün yerine getirilmesi için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olması, tüm bu süre boyunca onu yapılandırmamızı, uygulamamızı, kullanmamızı ve yönetmemizi çok kolaylaştırdı. Müşteri toplantıları, grup görüşmeleri ve daha pek çok farklı türde randevuyu planlamamızı sağlayan geniş bir alandaki özellikler ve esneklik sunar. Acuity Scheduling'in özel özelleştirme yetenekleri birinci sınıftır ve randevuları yeniden planlamamıza, iptal etmemize, eklememize ve takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapmamıza olanak tanır.

4. SimplyBook. me (Çok konumlu iş yönetimi için en iyisi)

SimplyBook.me aracılığıyla

SimplyBook.me, tek bir gösterge paneli üzerinden birden fazla konumdaki randevuları yönetmenizi sağlar. Örneğin, şehir merkezindeki konumunuz banliyö dalından farklı hizmetler sunabilir ve sistem bu farklılıkları hiç zorlanmadan yönetir.

En öne çıkan özelliği? Rezervasyon akışında tavsiye programları yürütmek, indirimler sunmak veya sadık müşterileri ödüllendirmek için yerleşik promosyon motoru. Bir müşteri bugün sizinle bir strateji oturumu rezervasyonu yapar ve bir dahaki sefere kullanabileceği bir indirim kod alır, ekstra bir araca gerek yoktur.

SimplyBook. me en iyi özellikleri

Web sitenizin tasarımına mükemmel şekilde uyan özel rezervasyon bileşenlerini yerleştirin

Özel sadakatini artırmak için indirim kodları ve sadakat ödül programları başlatın

Uzun süreli hizmetler veya etkinlikler için karmaşık, birkaç gün süren rezervasyonları işleme alın

Çeşitli hizmet kategorileri için farklı rezervasyon kuralları ve uygunluk durumları uygulayın

SimplyBook.me sınırları

Gelişmiş promosyon özellikleri, daha üst düzey abonelik planları gerektirir.

Birden fazla konumunu aynı anda yönetirken arayüz karmaşık hale gelir.

SimplyBook. me fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Yaklaşık 11,49 $/ay (9,9 €/ay)

Standart: Yaklaşık 34,69 $/ay (29,9 €/ay)

Premium: Yaklaşık 69,50 $/ay (59,9 €/ay)

SimplyBook. me puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.265+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SimplyBook.me hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden kısa bir alıntı:

Yukarıdaki özellikleri, rezervasyonun ötesinde tamamlayarak, şirketinizi dijital olarak pazarlamak için tek noktadan çözüm haline getirmek mümkündür. Platformun kullanıcı deneyimi, kolay erişilebilir olacak şekilde optimize edilebilir. Kapsama alanını genişleterek daha geniş bir pazara ulaşmak mümkündür. *

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak görevleri son teslim tarihlerine göre düzenleyin ve programınızı net bir şekilde görselleştirin. Sevimli takvim şablonu, sürükle ve bırak kolaylığıyla günlük, haftalık veya aylık önceliklerinizi takip etmek için mükemmeldir.

5. Setmore (Küçük takım koordinasyonu için en iyisi)

Setmore aracılığıyla

Küçük takımlar ortak bir planlama sorunuyla karşı karşıyadır: kişisel takvimden daha fazlasına, ancak kurumsal düzeyde bir çözümden daha azına ihtiyaç duyarlar. Setmore tam da bu boşluğu doldurur. Her takım üyesi, aynı rezervasyon sistemini paylaşım içinde bulundururken kendi uygunluk durumunu kontrol eder.

Sosyal medya entegrasyonu da oldukça kullanışlıdır; kullanıcılar, Facebook veya Instagram sayfanızdan doğrudan randevu alabilirler, bunun için hiçbir zorlukla karşılaşmazlar.

Setmore'un en iyi özellikleri

Farklı sağlayıcılar için personele özel rezervasyon sayfaları oluşturun

Dış kayıt tutma için özel verilerini ve randevu geçmişini dışa aktarın

Randevuya gelmeme durumlarını en aza indirmek için SMS ve e-posta hatırlatıcılarını otomasyon ile gerçekleştirin.

Setmore sınırları

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri için ücretli abonelik yükseltmeleri gerekir.

Bazı kullanıcılar, harici takvimler arasında ara sıra senkronizasyon ve zamanlama sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Setmore fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Setmore puanları ve yorumları

G2: 4. 5/5 (265+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (955+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Setmore hakkında ne diyor?

Capterra'nın bu yorumuna bir göz atın:

Setmore, randevu almayı ve programımı yönetmeyi çok kolay hale getiren harika özelliklere sahiptir. Premium seçenekler, serbest çalışanlar ve küçük takım için çok yararlı olan birçok özelliğe sahiptir... Keşke Google Takvim senkronizasyonu ve ücretsiz sürümü de olsaydı.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Büyük toplantılar uyum ve karar verme açısından değerli olabilir, ancak genellikle zorluklar da yaratır. Aslında, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümü ile dolduruyoruz. ClickUp Toplantılar, dinamik gündemlerle takımların işbirliği şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar, takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

6. Doodle (Grup toplantılarının koordinasyonu için en uygun seçenek)

Doodle aracılığıyla

Doodle, hesap gerektirmeden birden fazla zaman aralığı önermenize ve katılımcıların en iş olanı oylamasına olanak tanır. Herkes yanıt verdikten sonra, en popüler seçeneği kilitlersiniz ve takvim davetiyeleri otomatik olarak gönderilir. Ayrıca Google Meet, Outlook ve Microsoft Teams ile de entegrasyonlar sunar.

Ayrıca, platformda bir rezervasyon sayfası da bulunmaktadır. Bu özellik, insanları manuel olarak planlamadan açık ofis saatleri belirlemek isteyen takım liderleri veya proje yöneticileri için idealdir.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Planlama süreçlerini hızlandırmak için yanıt süreleri belirleyin

Toplu uygunluk modellerini görüntüleyerek en uygun toplantı zaman aralıklarını belirleyin

Popüler takvim uygulamalarını entegre ederek gerçek zamanlı uygunluğu otomatik olarak kontrol edin

Doodle sınırları

Geleneksel bireysel randevu planlama ihtiyaçları için sınır fonksiyon

Otomasyon son tarih hatırlatıcıları gibi gelişmiş özellikler ücretli planlar gerektirir.

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2060+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1830+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle puanları hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden ilk elden bir bakış açısı:

Doodle, toplantılar için en iş tarih ve saatleri "anket" yoluyla belirlemeyi çok daha kolay hale getirdi. Farklı takvimleri olan büyük gruplar için en uygun toplantı zamanlarını bulmaya çalışırken bize çok zaman ve stres tasarrufu sağladı... Bence güzel olabilecek şeylerden biri, ankete yanıt vermek zorunda kalmadan anket sonuçlarını gösteren bir bağlantı olurdu. Bazen, oylamaya katılmayacak ancak sonuçlarla ilgilenen personel ile sonuçları paylaşımım gerekiyor...*

🔍 Biliyor muydunuz? 1993 yılında araştırmacılar, takvimin temel işlevinin sadece tarihleri izleme olmadığını sonucuna vardılar. Takvimlerin aynı zamanda ileriye dönük hafızaya destek sağladığı, yani insanların gelecekte yapacakları şeyleri hatırlamalarına yardımcı olduğu da ortaya çıktı.

7. OnceHub (Potansiyel müşteri değerlendirme ş Akışı için en iyisi)

OnceHub aracılığıyla

OnceHub, planlama sürecine doğrudan sohbet robotları, formlar ve yönlendirme mantığı eklemiştir.

Bir potansiyel müşteri rezervasyon sayfanızı ziyaret edip bazı uygunluk sorularını yanıtladığında, otomatik olarak doğru satış temsilcisine yönlendirilir. Rezervasyon hunünüzde insanların hangi aşamada ayrıldığını izleme ve buna göre optimizasyon yapabilirsiniz.

Platformun gösterge paneli, ilk etkileşimden onaylanmış toplantılara kadar potansiyel müşterilerin ilerlemesine dair net bir resim sunar. Ayrıca, potansiyel müşterilerin davranışlarına göre eylem tetikleyici olarak kullanmak için CRM ve pazarlama yığınınızla entegrasyon kurabilirsiniz.

OnceHub'ın en iyi özellikleri

Toplantıları planlamadan önce potansiyel müşterileri önceden değerlendiren çok adımlı rezervasyon hunileri oluşturun.

İlk tarama ve bilgi toplama işlemlerini gerçekleştiren akıllı sohbet robotları kullanın.

Önceden tanımlanmış kriterlere göre gelen randevuları belirli takım üyelerine yönlendirin

Özel markanıza uygun özel rezervasyon sayfaları geliştirin

OnceHub sınırları

Platformun karmaşıklığı, basit planlama fonksiyonlarına ihtiyaç duyan kullanıcıları zorlayabilir.

Bazı gelişmiş entegrasyonların doğru şekilde uygulanması için teknik bilgi gereklidir.

OnceHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Program: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Güzergâh: Kullanıcı başına aylık 23 dolar

Katılım: Kullanıcı başına aylık 47 $

OnceHub puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OnceHub hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

OnceHub, potansiyel müşteriler ve müşterilerle randevu ayarlamak, sohbet etmek ve etkileşim kurmak için bir alana ihtiyaç duyan ve tüm kullanıcılar için koordineli bir deneyim sunmak üzere diğer araçlarla entegre olabilen satış başarıları takımları için tasarlanmıştır... Özellikler farklı bölümlerde toplandığı için, kullanıcılar için ilk başta çok sezgisel gelmeyebilir. Ancak, bir kez alıştığınızda, değişiklikleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsanlar takvim hatırlatıcılarını ayarladıklarında veya yapışkan notlar yazdıklarında, bilişsel yüklemeyi, yani hafıza görevlerini harici araçlara dış kaynak olarak devrediyorlar. Hafızamızdan şüphe duyduğumuz için değil, hatırlamanın zihinsel çabasını tamamen önlemek istediğimiz için gereğinden fazla yükleme yapabiliriz.

8. Saat yönünde (Verimlilik odaklı takvim yönetimi için en uygun seçenek)

saat yönünde

Uzaktan takımlar için, kesintisiz odaklanma zamanı bulmak imkansız gibi gelebilir, özellikle de küresel takvimlerde toplantılar ortaya çıktığında. Clockwise, senkronizasyonu takipte tutarken odaklanma zamanlarını otomatik olarak belirleyip koruyarak bu sorunu çözer.

AI planlayıcı, herkesin uygunluk durumuna göre toplantıları ayarlar, saat dilimi farklarını hesaba katar ve kesintisiz iş zaman aralıklarını blok eder. Ayrıca gerçek zamanlı olarak uyum sağlar: bir toplantıyı taşıyın, Clockwise gününüzü yeniden ayarlar ve akışınızı korumak için diğer etkinlikleri taşır.

Saat yönünde en iyi özellikler

Verimli iş saatleri sırasında kesintileri en aza indirmek için çevrimiçi toplantı araçları üzerinden takım programlarını koordine edin.

Toplantı düzenlerini analiz edin ve genel takvim verimliliğini artırmak için iyileştirmeler önerin.

Planlanan odaklanma dönemleri boyunca dikkat dağıtıcı web sitelerini ve uygulamalarını bloke edin

Saat yönünde sınırlar

Öncelikle Google Takvim entegrasyonlarına odaklanır, diğer platform kullanıcılarını sınırlar

Bazı otomasyon özellikleri, daha fazla manuel kontrolü tercih eden kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,75 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 7/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockwise hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesine göre:

Clockwise, kendi programımı yönetme yükünün bir kısmını benim omuzlarımdan alıyor. Odaklanma zamanımı koruyor ve ben sadece toplantı bağlantımı sağlıyorum, Clockwise da programımın önemli kısımlarını koruyor... Odaklanma zamanım içindeki görevleri veya projeleri daha ayrıntılı bir şekilde planlayabilmeyi isterdim. Takvimime bir görev veya etkinlik eklediğimde, Clockwise odaklanma zamanımı ayarlar, ancak bazen o görev için ayrılan zamanın odaklanma zamanına blok olarak dahil edilmesini istiyorum.

9. Microsoft Bookings (Microsoft 365 entegrasyonları için en iyisi)

Microsoft Bookings aracılığıyla

Kuruluşunuz Microsoft 365 ile çalışıyorsa, Bookings mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Randevular Outlook ile otomatik olarak senkronizasyon sağlar, toplantı davetiyeleri Teams bağlantıları içerir ve müşteri verileri mevcut Microsoft sistemlerinize akış sağlar. Araç ayrıca e-posta (ve Teams Premium kullanıyorsanız SMS) yoluyla otomatik olarak hatırlatıcılar ve onaylar gönderir.

Microsoft Bookings'in en iyi özellikleri

Kuruluşunuzun görsel kimlik standartlarına uygun markalı rezervasyon sayfa tasarlayın

Sanal randevular için otomatik Microsoft Takım toplantı bağlantıları oluşturun

Microsoft'un entegre özel veritabanı sistemi aracılığıyla müşteri bilgilerine erişin

Microsoft Bookings sınırları

Tam zamanlama fonksiyonlarına erişmek için aktif bir Microsoft 365 aboneliği gerekir.

Üçüncü taraf entegrasyonlar seçenekleri sınırlıdır

Microsoft Bookings fiyatlandırması

Aylık 6 $ (Microsoft 365 İş Basic ile)

Microsoft Bookings puanları ve yorumları

G2: 3. 7/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (145+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Bookings hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Microsoft Bookings işliyor, ancak hantal. Sadece bir rezervasyon sayfa çalıştırmak için hem Microsoft 365 Yöneticisi hem de Teams'de ek kullanıcı hesapları oluşturuyor. Arayüzü eski, özel seçenekleri sınırlı ve kurulum aşırı teknik olabilir. Microsoft ekosistemine derinlemesine dalmışsanız sorun yok, ancak kullanıcı dostu olduğu söylenemez. 5/10 puan veririm. Tipik Microsoft. Son kullanıcılar için değil, BT kullanıcıları için tasarlanmış.

🔍 Biliyor muydunuz? Renk psikolojisi, takvimleri kullanma şeklimizi etkiler. Kırmızı gibi renkler aciliyet hissi tetikleyici olur, mavi odaklanmayı destekler ve yeşil sakinliği teşvik eder. Bunların tümü, görevleri önceliklendirme, planlama ve hatırlama şeklimizi etkiler. Bilinçli olarak kullanıldığında, renk ipuçları hafızayı güçlendirebilir, stresi azaltabilir ve hatta zaman yönetimini iyileştirebilir.

10. Zoho Bookings (Kapsamlı müşteri yönetimi için en iyisi)

Zoho Rezervasyonları aracılığıyla

Koçluk, danışmanlık veya içerik oluşturma alanlarında serbest iş yapan bir profesyonelseniz, Zoho Bookings tüm hizmetlerinizi tek bir gösterge paneli üzerinden kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Ayrı hizmet sayfaları oluşturabilir, kullanılabilirlik kuralları ayarlayabilir ve Google, Outlook veya Zoho Takvim ile senkronizasyon yaparak iş yerinde sık karşılaşılan planlama sorunlarını önleyebilirsiniz.

Birisi randevu aldığında, sistem bir müşteri profili oluşturur, geçmişini izler ve daha geniş Zoho ekosistemine bağlantısı kurar. Önceki randevuları, geçmiş etkileşimlerden notları görebilir ve hatta faturalar oluşturabilirsiniz.

Zoho Bookings'in en iyi özellikleri

Müşterilerin haftalık/aylık oturumlar dahil olmak üzere tekrarlayan randevuları kolaylıkla almalarını sağlayın.

İşinizle ilgili sektöre özgü bilgileri toplamak için özel alanlar tasarlayın

Onay veya iptal e-postalarıyla müşterileri her adımda bilgilendirin

Zoho Bookings sınırları

Platform, diğer Zoho uygulamalarıyla birlikte kullanıldığında en iyi şekilde işler ve bağımsız değeri sınırlar.

Özel özelleştirme seçeneklerinin etkili bir şekilde uygulanması için teknik bilgi gerekebilir.

Zoho Bookings fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

Zoho Bookings puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Bookings hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Bu bir Zoho uygulama ve bu da benim için çok kullanışlı... Rezervasyonlar her zaman otomatik olarak Zoho toplantı bağlantısını toplantı davetine eklemiyor, bu da karışıklığa ve manuel olarak eklemek için ekstra iş yüküne neden oluyor. Toplantı takvimime eklenmeden önce kullanıcılar tarafından rezerve edilen toplantıları kabul veya reddedebilirsem de çok iyi olur.

11. Square Appointments (ödeme entegrasyonlu rezervasyon için en iyisi)

Square Randevuları aracılığıyla

Square Appointments, rezervasyon sırasında depozito talep eden danışmanlar ve serbest çalışanlar için harika bir araçtır.

Planlama uygulaması, Square'in ödeme altyapısıyla entegre olarak, rezervasyon akışı içinde depozito tahsil etmenize, iptal ücretlerini işleme almanıza ve hatta hediye kartları satmanıza olanak tanır. Ayrıca, müşterilerin randevuları sırasında perakende öğeler için ödeme yapabilmelerini sağlayan temel satış noktası (PoS) özelliklerine de sahip olursunuz.

Square Appointments'ın en iyi özellikleri

Hediye kartları sat ve promosyon tekliflerini doğrudan rezervasyon platformu üzerinden yönet

Ödemeleri şahsen kabul edin ve perakende öğeler için temel envanter yönetimine izin verin

Otomasyonlu ödeme hatırlatıcıları gönderin ve iptal ücretlerini işleyin

Randevu verilerini ve ödeme bilgilerini birleştiren ayrıntılı finansal raporlar oluşturun

Square Randevular sınırları

Gelişmiş zamanlama ve takvim düzenleme için özellik sınırı

Entegrasyon yetenekleri Square'in iş araçlarıyla sınırlıdır.

Square Appointments fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Konum başına aylık 49 $

Premium: Konum başına aylık 149 $

Square Appointments puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (235+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Square Appointments hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Square Appointments, müşteri randevularını verimli bir şekilde planlamak ve yönetmek için mükemmeldir, ancak gelişmiş araçlara erişim için daha yüksek bir abonelik seviyesi gerekir.

🔍 Biliyor muydunuz? Birkaç dakika kadar kısa mikro molalar bile iş yerinde enerjinizi önemli ölçüde artırabilir ve yorgunluğunuzu azaltabilir. Bu nedenle, yoğun zihinsel bir iş yapıyorsanız, dinlenmek ve en iyi performansınızı sergilemek için 10 dakikadan fazla zamana ihtiyacınız olabilir. Takviminizi buna göre düzenleyin.

ClickUp ile Saat Kaydı Yapın

Çoğu YouCanBookMe alternatifi takvimle sınırlıdır. Sizin işiniz ise sınır tanımaz.

ClickUp, planlama ş akışınızın her parçasını tek bir yerde bir araya getirir. ClickUp Takvim ile toplantıları planlayabilir, odaklanma zamanını otomatik olarak bloke edebilir ve Google veya Outlook ile senkronizasyon sağlayabilirsiniz.

AI Notetaker toplantıları kaydeder, önemli noktaları yazıya döker ve bunları görevlere veya belgelere bağlar. Formlar, rezervasyon taleplerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Otomasyonlar ise anında atama, bildirim ve takip işlemlerini gerçekleştirir.

Öyleyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅