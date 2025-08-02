2025'te AI Destekli Video ve Ses Düzenleme için En İyi 11 Descript Alternatifi

Descript, yapay zeka destekli transkripsiyon, video düzenleme ve ekran kaydetme için yaygın olarak kullanılır ve birçok oluşturucu için sağlam bir başlangıç noktasıdır. Ancak içerik ihtiyaçlarınız arttıkça, daha derin düzenleme kontrolü, daha iyi seslendirmeler veya daha esnek iş akışları sunan araçlara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu kılavuzda, podcast yayıncıları ve eğitimciler için geliştirilmiş araçlardan sinematik düzenleme, çok dilli transkripsiyon ve yapay zeka destekli işbirliği platformlarına kadar en iyi Descript alternatiflerini bir araya getirdik.

Neden Descript Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Descript, özellikle ses veya video içeriğiyle yeni başlıyorsanız, düzenlemeyi daha kolay hale getirir. Ancak, işlerin ritmini yakaladıktan sonra bazı şeyler ters gidebilir. Kullanıcıların karşılaştığı bazı yaygın zorluklar şunlardır:

Daha uzun videolar gecikebilir ve dağınık hale gelebilir

Ses kalitesi genellikle harici araçlarla temizlenmeye ihtiyaç duyar

Çoklu düzenleme sınırlıdır ve çok sezgisel değildir

İçerik işbirliği yazılımlarıyla entegrasyon zayıf

Fiyatlandırma, temel planın ötesinde oldukça yüksek

Storyboard şablonları karmaşık video planlamasını desteklemez

AI araçları, gürültülü veya teknik seslerde bağlamla zorlanır

Ayrıca, ayrıntılı iletişim stratejileri geliştiriyorsanız veya daha büyük medya projeleri ve video çekimleri yönetiyorsanız, daha gelişmiş işlevler sunan araçlara ihtiyacınız olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? 21. Yüzyıl İletişim ve Video Erişilebilirlik Yasası (CVAA), daha önce televizyonda kapalı altyazılı olarak yayınlanan tüm çevrimiçi videoların, yayınlandığında altyazılı olarak kalmasını zorunlu kılar. Çevrimiçi TV içeriği görüntüleyen platformlar, FCC standartlarına göre altyazı kalitesini, zamanlamasını ve doğruluğunu korumak zorundadır.

Descript Alternatiflerine Genel Bakış

Ayrıntılara girmeden önce, listemizdeki en iyi Descript alternatiflerinin anahtar özellikler, kullanım örnekleri ve fiyatlandırma açısından birbirleriyle karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz.

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli görev izleme, uzaktan işbirliği ve içerik üretimine ihtiyaç duyan her boyuttaki takımlar ClickUp Klipler, AI transkripsiyon, toplantı özetleri, görev entegrasyonu, Belgeler, Otomasyonlar, proje şablonları Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Otter. ai AI ajanları ile toplantıları kaydetme ve transkripsiyon Canlı transkripsiyon, toplantı tekrarı, otomatik özetler, Salesforce senkronizasyonu, mobil bileşenler, Siri Kısayolları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar Murf AI Video içeriğine yüksek kaliteli seslendirme ekleme Metin okuma seslendirmeleri, 120'den fazla ses, senaryo düzenleme, ses yüksekliği/hızı/vurgu kontrolü, ses senkronizasyonu Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar VEED. IO Marka odaklı görsel video düzenleme ve hızlı içerik oluşturma Marka kitleri, altyazı oluşturucu, dolgu kelime kaldırma, odiyogramlar, tarayıcı tabanlı düzenleme, iOS desteği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Maestra 125'ten fazla dilde gerçek zamanlı video çevirisi ve transkripsiyonu Çok dilli transkripsiyon, altyazı düzenleyici, ses klonlama, dolgu kelime kaldırma, seslendirme, canlı altyazılar Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Camtasia Etkileşimli eğitim özellikleriyle zaman çizelgesi tabanlı video düzenleme Ekran yakalama, çoklu zaman çizelgesi, testler, animasyonlu açıklamalar, LMS dışa aktarma, yerleşik kayıt, içerik şablonları Ücretli, 179,88 $/yıl Riverside. fm Yüksek çözünürlüklü podcast ve video kaydı Yerel 4K kayıt, ayrı parçalar, Magic Clips, canlı bulut yükleme, AI transkripsiyon Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Trint Hızlı, çok dilli transkripsiyon ve ortak düzenleme 40'tan fazla dilde transkripsiyon, 50'den fazla çeviri, konuşmacı etiketleri, aranabilir transkriptler, özetler Ücretli planlar aylık 80 $'dan başlar DaVinci Resolve VFX ağırlıklı projeler, sinematik düzenleme ve profesyonel düzeyde kontrol Zaman çizelgesi düzenleme, renk derecelendirme, hareketli grafikler, Fairlight ses araçları ve grafik tasarım özellikleri Özel fiyatlandırma Reduct İşbirliğine dayalı ş Akışları ile röportaj tabanlı video düzenleme Metin tabanlı düzenleme, bulanık arama, önemli noktalar, takım etiketleme, hikaye tabanlı makaralar Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Rev İnsan kalitesinde transkriptler, altyazılar ve yasal düzeyde doğruluk İnsan tarafından düzenlenmiş transkriptler, yabancı dil altyazıları, canlı altyazılar, Zoom entegrasyonu, yasal uyumluluk Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Descript Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Artık aracın eksikliklerinin farkında olduğunuza göre, bu eksiklikleri giderirken sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan Descript alternatiflerini keşfedelim. Ses ve video ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilmeniz için öne çıkan özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyelim.

Transkripsiyon tabanlı düzenlemeye güveniyor, video çekimlerini yönetmek için daha iyi araçlara ihtiyaç duyuyor veya sadece videoları düzenlemek için daha hızlı ve esnek bir yol arıyorsanız, listemiz içerik oluşturma iş akışınıza uygun bir platform sunar.

1. ClickUp (Ses ve video düzenleme iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm video veya podcast prodüksiyon iş akışınızı kolayca yönetmenize olanak tanır. Yalnızca düzenleme ve transkripsiyona odaklanan Descript'in aksine, ClickUp senaryo yazımından post prodüksiyona kadar her adımı planlamanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Özellikle birden fazla proje, sıkı teslim tarihleri ve çok sayıda hareketli parça ile uğraşan takımlar için kullanışlıdır. Platform, hızlı videolar kaydeder, AI destekli toplantı notları, özetler ve transkriptler oluşturur ve projelerinizin ilerlemesini sağlamak için sorunsuz görev entegrasyonu sunar.

Ekranınızı hızlı bir şekilde kaydetmeye mi ihtiyacınız var? ClickUp Clips ile çalışma alanınızdan ekranınızı kaydedin ve paylaşın — ek araçlara gerek yok.

Kaydı bitirdikten sonra, bağlantıyı kopyalayın ve ClickUp Belgeleri veya görevlerine ekleyerek takımınızı sonraki adımlarda yönlendirin.

ClickUp Clips ile videolar oluşturun ve ekran kayıtlarını yerleştirin

ClickUp Clips ile herhangi bir sekmeden, mikrofondan veya ekrandan videolar oluşturun ve ekran kayıtlarını yerleştirin

ClickUp Clips, sonsuz yazma veya toplantılar olmadan güncellemeleri, öğreticileri veya geri bildirimleri paylaşmaya olanak tanıyan , filigran içermeyen, ücretsiz bir ekran kaydedicidir. Klibinizi indirin veya çalışma alanınızın dışında bile herkese açık bir bağlantı paylaşın.

Her video daha sonra kullanmak üzere merkezinize kaydedilir. Bir düzenleyiciye rehberlik ediyor, bir eğitim videosu kaydediyor veya kurumsal bir video oluşturuyor olsanız da, Clips, Descript'in karmaşık düzenleme işlemlerine daha basit bir alternatif sunar.

Asenkron toplantılar düzenleyin ve geri bildirim döngülerini basitleştirin

Günlük toplantıları ve uzun video görüşmelerini atlayın. ClickUp Sohbet'i kullanarak bağlam içinde işbirliği yapın, yorumlar bırakın ve takım arkadaşlarınızı etiketleyin. SyncUps'ı kullanarak ClickUp'tan ayrılmadan takımınızla gerçek zamanlı video veya sesli görüşmelere katılın. Ekranınızı paylaşın, görevleri birbirine bağlayın, notlar alın ve oturumu kaçıranlar için kaydedin. Hızlı üretim toplantıları, incelemeler veya anlık düzenlemeler için mükemmeldir.

ClickUp Brain ile klipleri otomatik olarak transkribe edin

ClickUp ayrıca, ses ve videolarınız için otomatik olarak konuşmayı metne dönüştüren AI transkripsiyon araçları sunar. Başlamak için, çalışma alanınızdan ClickUp Brain'i başlatın, oluşturduğunuz her klibi otomatik olarak transkripsiyonlayacaktır.

Klipleri otomatik olarak transkribe edin ve ClickUp Brain ile anında içgörüler elde edin

Klip ve transkripsiyondan sorular bile sorabilirsiniz ve ClickUp Brain anında doğru bilgiler ve içgörüler üretir. Dahası, yerleşik AI, video düzenleme ve içerik oluşturma sürecinize iyileştirmeler önerebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliği için ClickUp Brain Max'ı kullanarak konuşulan fikirlerinizi tamamen biçimlendirilmiş belgelere veya görevlere dönüştürebilirsiniz. Mikrofon simgesine tıklayın, doğal bir şekilde konuşun ve yazma işini ClickUp'a bırakın.

ClickUp AI Notetaker ile canlı toplantı özetleri oluşturun

Descript veya diğer AI transkripsiyon araçlarının aksine, transkriptleri almak ve manuel olarak düzenlemek için kayıtları yüklemeniz veya içe aktarmanız gerekmez, ClickUp her şeyi gerçek zamanlı olarak halleder. ClickUp AI Notetaker, Zoom veya Google Meet aramalarınıza katılır, tartışmayı işler ve eylem öğeleri, kararlar ve takipleri içeren bir özet otomatik olarak oluşturur.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik ve gerçek zamanlı toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturun

Manuel not almayı azaltmak ve takımların not almaya çalışmak yerine görüşmeler sırasında odaklanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tartışmayı kaydedebilir, temiz bir özet oluşturabilir ve bunu doğrudan ilgili görevlere ve ClickUp Belgeleri'ne bağlayabilirsiniz.

Takımınız haftalık olarak senaryo veya taslak planlamak için toplanıyorsa, ClickUp ile bunu canlı olarak halledin; daha sonra Descript'te çalıştırmanıza gerek kalmaz. İçerik takımlarının düzenleme veya temizleme yapmadan konuşmaları görevlere dönüştürebilmesi için atanabilir eylem öğeleri içeren anlık bir özet alırsınız.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtmiştir. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, hafta boyunca biriken iş yüküyle birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Tüm hafta boyunca Cuma günü seviyesinde verimliliği korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyonlar alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Video parçalarını düzenleme veya senaryoları gözden geçirme gibi üretim sürecinizin belirli bölümlerine bağlı görevler atayın

Tüm içerik projelerinizi Takvim, Pano ve Zaman Çizelgesi gibi özel görünümlerle düzenleyin

Ham video yüklendikten sonra görevleri komut dosyası oluşturmadan düzenlemeye taşıma gibi rutin adımları ClickUp Otomasyonları ile otomatikleştirin

Pürüzsüz video prodüksiyon proje yönetimi için planlama, inceleme ve onayları destekleyen şablonlarla çalışma alanınızı özelleştirin

Planlama ve üretim arasındaki boşluğu doldurmak için video düzenleme araçları, bulut depolama ve mesajlaşma uygulamalarıyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, başlangıçta kapsamlı özellikleri biraz zorlayıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, ajansımızda görevleri, ekip çalışmasını ve yaratıcı kaosu yönetmek için günlük kullandığım araçtır. Modern, temiz, sezgisel ve inanılmaz derecede özelleştirilebilir, bu da her şeyi beynimin çalışma şekline tam olarak uyarlayabilmemi sağlıyor. Kullanıcı deneyimi iyi düşünülmüş ve çalışmayı gerçekten eğlenceli hale getiriyor. Her şeyi birbirine bağlamanın, iş akışlarını kolaylaştırmanın ve verimli bir şekilde işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu da takdir ediyorum. Beyaz Tahta, Klip, Hatırlatıcı ve Not Defteri gibi özellikler her şeyi tek bir yerde tutmama yardımcı oluyor. Artık dağınık araçlar, düşünceler veya kaos yok. Temiz, verimli ve kullanımı gerçekten eğlenceli.

ClickUp, ajansımızda görevleri, ekip çalışmasını ve yaratıcı kaosu yönetmek için günlük kullandığım araçtır. Modern, temiz, sezgisel ve inanılmaz derecede özelleştirilebilir, bu da her şeyi beynimin çalışma şekline tam olarak uyarlayabilmemi sağlıyor. Kullanıcı deneyimi iyi düşünülmüş ve çalışmayı gerçekten eğlenceli hale getiriyor. Her şeyi birbirine bağlamanın, iş akışlarını kolaylaştırmanın ve verimli bir şekilde işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğunu da takdir ediyorum. Beyaz Tahta, Klip, Hatırlatıcı ve Not Defteri gibi özellikler her şeyi tek bir yerde tutmama yardımcı oluyor. Artık dağınık araçlar, düşünceler veya kaos yok. Temiz, verimli ve kullanımı gerçekten eğlenceli.

2. Otter. ai (AI ajanlarıyla toplantıları kaydetmek ve transkripsiyon yapmak için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Otter AI, toplantılarınızı ve videolarınızı gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayarak ve bunları çeşitli içerik biçimlerinde paylaşabileceğiniz ve yeniden kullanabileceğiniz net, yapılandırılmış özetlere dönüştürerek size yardımcı olabilir.

Zaman çizelgelerini düzenlemeye daha fazla odaklanan ve manuel düzeltme gerektiren Descript'in aksine, Otter konuşulan içeriğin yakalanmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırır. Böylelikle, ekstra düzenleme adımlarına gerek kalmadan senaryo yazmaya, incelemeye ve yeniden kullanıma odaklanabilirsiniz.

Otter'ın AI asistanı, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams aracılığıyla sanal toplantılarınıza otomatik olarak katılabilir, tüm konuşmayı canlı olarak yazıya dökebilir, her konuşmacıyı tanımlayabilir, paylaşılan slaytları senkronize edebilir ve anahtar eylem öğelerini söylendiği anda vurgulayabilir. Her şey aranabilir, zaman damgalı ve paylaşılabilir, böylece tüm kaydı tekrar oynatmadan günler veya haftalar sonra bir konuşmayı tekrar ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca otomatik özetler, anahtar kelimeler ve takım arkadaşlarınıza önemli noktaları veya yorumları atama özelliği de elde edersiniz. Böylece aramalar arasında işbirliği yapmak veya kararları paydaşlarla paylaşmak daha kolay hale gelir. Otter'ın Chrome uzantısı ve takvim senkronizasyonu, hiçbir toplantıyı kaçırmamanızı sağlar. Mobil erişim sayesinde, hareket halindeyken de transkriptleri kaydedebilir veya inceleyebilirsiniz.

AI özelliği: Otter, AI kullanarak gerçek zamanlı transkriptler oluşturur, toplantıları özetler, konuşmacıları tanımlar ve önemli anları vurgular. Manuel giriş yapmaya gerek kalmadan, not almadan paylaşıma kadar toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırır.

Otter. ai en iyi özellikler

Önceden kaydedilmiş ses veya video dosyalarını içe aktarın ve transkripsiyonunu yapın

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'den video kayıtlarını yeniden oynatın

Otter'ın satış temsilcisi özelliğini kullanarak satış bilgilerini ve müşteri çağrı notlarını doğrudan Salesforce ile senkronize edin

Android veya iOS'ta bileşenlere erişin ve hızlı eylemler için Siri Kısayollarını kullanın

Anahtar alıntıları vurgulayın, özetler oluşturun ve gerçek zamanlı olarak yorumlar ekleyin

Otter Assistant'ı kullanarak takviminizden toplantılara otomatik olarak katılın

Otter. ai sınırlamaları

Otter AI'nın ücretsiz planı, sizi aylık 300 transkripsiyon dakikası ile sınırlar ve konuşma başına 30 dakikalık bir sınır getirir

Enterprise planında bile, aylık 6.000 dakika ve sadece dört saatlik kayıt oturumu ile sınırlısınız

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter. ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Özetleri, düzenlenebilir olmalarını ve ayrıntıların özetine dayalı bir takip e-postası oluşturmak için kenar çubuğunu kullanabilmeyi çok seviyorum. ÇOK ZAMAN KAZANDIRIYOR. Tüm notların web sitesinde aranabilir ve kolayca bulunabilir olmasını seviyorum. Otter'ı hafta başında toplantılarıma eklemek çok kolay. Notları takımımla paylaşmak çok kolay.

Özetleri, düzenlenebilir olmalarını ve ayrıntıların özetine dayalı bir takip e-postası oluşturmak için kenar çubuğunu kullanabilmeyi çok seviyorum. ÇOK ZAMAN KAZANDIRIYOR. Tüm notların web sitesinde aranabilir ve kolayca bulunabilir olmasını seviyorum. Otter'ı hafta başında toplantılarıma eklemek çok kolay. Notları takımımla paylaşmak çok kolay.

3. Murf AI (Reklamlara ve video içeriklerine seslendirme eklemek için en iyisi)

murf AI aracılığıyla

Net, yüksek kaliteli ses, video içeriğinin yankı uyandırması için çok önemlidir. Kötü seslendirmeler izleyicilerin dikkatini dağıtabilir veya mesajınızı sulandırabilir. Bunları manuel olarak kaydetmek zaman alıcı ve riskli olabilir, arka plan gürültüsü veya tutarsız ton gibi riskler vardır.

Murf AI, metinden yüksek kaliteli, yapay zeka destekli seslendirmeler oluşturan bir Descript alternatifi. Hedef kitlenize uygun çeşitli sesler, tonlar ve diller arasından seçim yapabilir, manuel kayıt yapmadan ses kalitesini korumayı kolaylaştırabilirsiniz.

Klipi son haline getirmeden önce farklı seslerle senaryoları önizleyebilirsiniz, bu da yaratıcı takımların ses tonu varyasyonlarını test etmelerine yardımcı olur. Stüdyo arayüzü, tek bir yerden müzik eklemeyi, senaryoları düzenlemeyi ve seslendirmeleri görsellerle eşleştirmeyi kolaylaştırır.

AI özelliği: Murf, derin öğrenme ses sentezini kullanarak yazılı içeriği gerçekçi konuşmaya dönüştürür ve ses yüksekliği, hız, vurgu ve tonu kontrol eder.

Murf AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli seslendirme karakterlerini kullanarak metni anında sese dönüştürün

Ses tonunu, duraklamaları, vurguları ve hızı hassas bir şekilde ayarlayarak sesi düzenleyin

Her tür içerik için farklı aksan, ton ve dillerde 120'den fazla ses arasından seçim yapın

Yerleşik komut dosyası düzenleme araçlarını kullanarak anlatımınızı doğrudan platform içinde iyileştirin

Kolay senkronizasyon için yüksek kaliteli ses kliplerini dışa aktararak video düzenleyicinizle entegre edin

Seslendirmeleri gerçek zamanlı olarak önizleyin ve daha dinamik bir sunum için senaryo ortasında sesleri değiştirin

Ekstra araçlara ihtiyaç duymadan arka plan müziği veya ses efektleri ekleyerek anlatımı zenginleştirin

Murf AI sınırlamaları

Metin tabanlı bir video düzenleyici değildir, bu nedenle video klipleri doğrudan kesemez veya yeniden düzenleyemezsiniz

Bu araç, gerçek ses kayıtlarından sesi temizleyemez veya iyileştiremez

Murf AI fiyatlandırması

Oluşturucu: 29 $/ay

Büyüme: 99 $/ay

İş: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Murf AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Murf AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Murf stüdyosu kullanımı kolaydır. Biz bir diş muayenehanesiyiz ve şu anda sıkıcı bekleme müziğimizi, hastalarımıza hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için müziğe ayarlanmış bir pazarlama sunumuna dönüştürmek için kullanıyoruz. Bir sonraki projemiz, web sitemizde yayınlamak istediğimiz bazı hasta eğitimi videoları ve pazarlama videoları için kullanmak olacak

Murf stüdyosu kullanımı kolaydır. Biz bir diş muayenehanesiyiz ve şu anda sıkıcı bekleme müziğimizi, hastalarımıza hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için müziğe uyarlanmış bir pazarlama sunumuna dönüştürmek için kullanıyoruz. Bir sonraki projemiz, web sitemizde yayınlamak istediğimiz bazı hasta eğitimi videoları ve pazarlama videoları için kullanmak olacak

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk düzenleyiciler film şeritlerini elle birleştirirdi. Video veya dijital sistemler ortaya çıkmadan önce, düzenleyiciler makas, bant ve yapıştırıcı kullanarak selüloit parçalarını birleştirir ve kesikleri görmek için genellikle likör dolabının ışığını kullanırlardı!

4. VEED. IO (Video düzenleme sürecinizi marka yönergelerine uyumlu hale getirmek için en iyisi)

Tutarlı bir marka kimliğine sahip işletmelerin fark edilme olasılığı 3,5 kat daha fazladır ve bu durum videolar için de geçerlidir. VEED. IO, videolarınızı tarayıcıda doğrudan kırpmanıza, altyazı eklemenize ve markalamanıza olanak tanıyarak bu tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

Marka kitleri uygulayabilir, logolar ekleyebilir, metin ekleyebilir ve audiogramlar oluşturabilirsiniz, hepsi tek bir yerden. Descript, transkripsiyon ağırlıklı ve podcast ş Akışları için daha iyiyken, VEED. IO hızlı tempolu, görsel hikaye anlatımı ve hızlı dönüşlü markalı içerikler için idealdir.

VEED, kaliteden ödün vermeden hız isteyen pazarlamacılar ve içerik takımları için tasarlanmıştır. Platform, sosyal video iş akışlarını hızlandırmaya yardımcı olan toplu düzenleme, yeniden boyutlandırma ve platforma özel dışa aktarma araçları içerir.

AI özelliği: VEED, AI kullanarak altyazıları otomatik olarak oluşturur, dolgu kelimeleri algılar, sesi temizler ve hatta önemli anları veya sessizlikleri belirleyerek içeriği otomatik olarak kırpar.

VEED. IO'nun en iyi özellikleri

Android, masaüstü veya iOS gibi herhangi bir cihazdan çevrimiçi olarak videoları düzenleyin ve hareket halindeyken erişin

Hepsi bir arada platformu kullanarak videoları kırpın, altyazı ekleyin, markalayın ve dışa aktarın

Yeni başlayanlar için bile kolay düzenleme için tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüzde gezinin

Dolgu kelimeleri ve garip duraklamaları kaldırarak sesi temizleyin

Yerleşik transkripsiyon araçlarıyla altyazıları otomatik olarak oluşturun

VEED. IO sınırlamaları

Büyük video dosyaları tarayıcıda ara sıra hatalara veya gecikmelere neden olabilir

Ses düzenleme araçları temel özelliklere sahiptir ve esnekliği sınırlıdır

VEED. IO fiyatlandırma

Ücretsiz

Lite: Video düzenleyici başına aylık 24 $

Pro: Video düzenleyici başına aylık 55 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

VEED. IO puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 3,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar VEED. IO hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

VEED, hepsi bir arada çevrimiçi video oluşturma ve düzenleme ile içerik oluşturmayı hızlı, kolay ve profesyonel hale getiriyor. Kullanım kolaylığı düzenleme süremizi kısaltıyor ve araçları kişisel dokunuşları uygulamayı kolaylaştırıyor. Müşteri desteği hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Videolarınızı herhangi bir platforma entegre etmenize yardımcı olan harika özellikleri güncellemeye ve eklemeye devam ediyorlar.

VEED, hepsi bir arada çevrimiçi video oluşturma ve düzenleme ile içerik oluşturmayı hızlı, kolay ve profesyonel hale getiriyor. Kullanım kolaylığı düzenleme süremizi kısaltıyor ve araçları kişisel dokunuşları uygulamayı kolaylaştırıyor. Müşteri desteği hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. Videolarınızı herhangi bir platforma entegre etmenize yardımcı olan harika özellikleri güncellemeye ve eklemeye devam ediyorlar.

📖 Ayrıca okuyun: Çarpıcı İçerik için En İyi AI Video Oluşturucular

5. Maestra (Videoları gerçek zamanlı olarak çevirmek ve transkripsiyonlamak için en iyisi)

maestra aracılığıyla

Descript'in anahtar sınırlamalarından biri, çok dilli içeriğin işlenmesidir. Transkripsiyon ve metin tabanlı düzenleme konusunda mükemmeldir, ancak çeviri veya dublaj için yerleşik araçlara sahip değildir. Maestra bu boşluğu doldurur ve 125'ten fazla dilde ses veya video yüklemenize ve anında transkriptler, altyazılar ve AI seslendirmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Metin arayüzünde altyazıları düzenleyebilir, tutarlılık için sesinizi kopyalayabilir ve canlı altyazı, gerçek zamanlı transkripsiyon ve seslendirme gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Bu özellikler, web seminerleri ve sanal etkinlikler için idealdir.

Maestra, özellikle küresel kitlelere sahip oluşturucular veya işletmeler için yararlıdır. Ses klonlama ve gerçek zamanlı altyazı desteği, birden fazla düzenleme aracına ihtiyaç duymadan kapsayıcı ve erişilebilir içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

AI özelliği: Maestra, otomatik transkripsiyon, çok dilli çeviri ve sinirsel ses klonlama işlemlerini gerçekleştirmek için AI kullanır ve kullanıcıların içeriklerinin dublajlı sürümlerini saniyeler içinde oluşturmasına olanak tanır.

Maestra'nın en iyi özellikleri

Ses ve video dosyalarını otomatik olarak transkribe ederek manuel işleri atlayın

Medya dosyalarınızı düzenlerken birden fazla dilde transkriptler oluşturun

Transkriptten dolgu kelimeleri ve garip duraklamaları doğrudan kaldırın

Sesinizi klonlayın ve ses tanıma özelliğini kullanarak farklı dillerde ses tonunuzun tutarlı olmasını sağlayın

Gelişmiş düzenleme kontrolleriyle zamanlamayı, metni ve sesi ayarlayın

Küresel erişim için birden fazla dilde AI tarafından oluşturulan seslendirmeler ekleyin

Canlı etkinlikler, web seminerleri ve sanal eğitimler için gerçek zamanlı altyazı kullanın

Maestra sınırlamaları

Zaman çizelgesi tabanlı düzenleme özelliği bulunmadığından görsel içeriği ince ayarlamak zor

Büyük video dosyalarını işlerken otomatik çeviri yavaşlar

Maestra fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: 12 $/ay

Lite: 29 $/ay

Temel: 49 $/ay

Premium: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Maestra puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Maestra hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Bu araçta en çok sevdiğim şey, çok farklı dillerde altyazı yükleme ve transkripsiyon yapmanın hızı ve kolaylığı. Ayrıca, transkripsiyonlarımın metin dosyasını hemen indirebilmem de çok hoşuma gidiyor.

Bu araçta en çok sevdiğim şey, çok farklı dillerde altyazıları yükleme ve transkripsiyon yapma hızı ve kolaylığı. Ayrıca, transkripsiyonlarımın metin dosyasını hemen indirebilmeyi de çok seviyorum.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

6. Camtasia (Zaman çizelgesi tabanlı video düzenleme için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Descript'in transkript öncelikli düzenleyicisi sınırlayıcı geliyorsa ve daha fazla görsel kontrol istiyorsanız, Camtasia sağlam bir alternatiftir. Klasik bir zaman çizelgesi arayüzüne sahiptir, ekran görüntülerini ince ayarlamanıza, görselleri katmanlara ayırmanıza ve kolayca kesin açıklamalar eklemenize olanak tanır.

Camtasia'yı öne çıkaran özelliği, yerleşik e-öğrenme araç setidir. Testler ekleyebilir, etkileşimli sıcak noktalar ekleyebilir, SCORM paketlerini dışa aktarabilir ve dikkat çekmek için animasyonlu açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, şirketiniz için eğitim ve oryantasyon video yazılımı olarak da çok uygundur.

Camtasia'nın sürükle ve bırak ortamı ve hazır şablonları, üretim süresini önemli ölçüde azaltır. İç veya dış eğitim içeriği oluşturan eğitim tasarımcıları, eğitimciler ve İK takımları için güçlü bir seçimdir.

AI özelliği: Camtasia, yerel yapay zeka araçlarına sahip olmasa da, ses temizleme için yapay zeka tabanlı gürültü azaltma ve ses seviyelendirmeyi destekler. Üçüncü taraf yapay zeka komut dosyaları veya altyazı araçlarıyla entegre edilebilir.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Çıktı üzerinde tam kontrol ile ekran, web kamerası ve ses kayıtlarını birleştirin

Yerleşik ekran, mikrofon ve kamera yakalama özelliğini kullanarak her şeyi senkronize olarak kaydedin

Şablonlar, sürükle ve bırak özellikli varlıklar ve animasyonlarla projelerinizi hızlandırın

Paylaşımlı erişim, yorumlar ve incelemelerle web uygulamasında işbirliği yapın

Gürültü giderme, ses seviyesi dengeleme ve izole edilmiş parçalarla sesi iyileştirin — mühendislere gerek yok

E-öğrenme deneyimleri için testler ve etkileşimli öğeler oluşturun

Moodle veya Canvas gibi LMS platformlarında kullanmak için SCORM uyumlu paketleri dışa aktarın

Camtasia sınırlamaları

Gerçek zamanlı düzenleme ve takım geri bildirimi, bulut tabanlı düzenleyicilere kıyasla daha az sorunsuzdur

Başlamak için yerel bir uygulama yüklemeniz gerekir

Camtasia fiyatlandırması

Bireyler

Camtasia Essentials: 179 $/yıl

Camtasia Create: 249 $/yıl

Camtasia Pro: 599 $/yıl

Takımlar ve İş

İş: 198,00 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Eğitim

Eğitimciler: 162,36 $/yıl

Öğrenciler: 41,08 $/yıl

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (440+ yorum)

Camtasia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Diğer video düzenleme yazılımlarına göre kullanımı daha sezgiseldir. Sadece birkaç tıklama ile videolarımı gerçekten mükemmelleştirmek için gelişmiş teknikleri kolayca kullanabiliyorum. Kısa bir süre önce bir video serisi ürettim ve Camtasia sayesinde bunu çok kısa sürede yapabildim

Diğer video düzenleme yazılımlarına göre kullanımı daha sezgiseldir. Sadece birkaç tıklama ile videolarımı gerçekten mükemmelleştirmek için gelişmiş teknikleri kolayca kullanabiliyorum. Kısa bir süre önce bir video serisi hazırladım ve Camtasia sayesinde bunu çok kısa sürede yapabildim

👀 Biliyor muydunuz? Genç izleyiciler, işitme sorunları daha az olmasına rağmen, yaşlı izleyicilere göre altyazılı TV programlarını izleme olasılıkları neredeyse dört kat daha fazladır.

7. Riverside. fm (Yüksek çözünürlüklü video ve podcast düzenleme için en iyisi)

Riverside.fm, video kalitesi ve güvenilirliği açısından Descript'ten daha üstündür. Katılımcıları stüdyo kalitesinde sonuçlar için 4K ve sıkıştırılmamış WAV formatında yerel olarak kaydeder. Kararsız bir internet bağlantısı bile nihai çıktıyı etkilemez.

Dosyalar gerçek zamanlı olarak buluta yüklenir, böylece veri kaybı riski en aza indirilir. Bu, temiz, yüksek çözünürlüklü kaynak dosyaları gerektiren podcast'leri, uzaktan röportajları ve video görüşmelerini düzenlemek için idealdir.

Descript metin tabanlı düzenlemede mükemmeldir, ancak Riverside. fm, basit podcast düzenleme ile yayın kalitesinde kayıt yapmayı önceliklendiren oluşturucular için tasarlanmıştır. Transkriptler oluşturabilir, sesi temizleyebilir ve Magic Clips'i kullanarak hem kısa hem de uzun formlu içerikler oluşturabilirsiniz.

Riverside. fm ayrıca yapımcı modu ve gerçek zamanlı misafir izleme özelliğini de içerir, bu da onu uzaktaki podcast takımları ve markalı içerik stüdyoları arasında favori haline getirir. Takımınız uzaktayken bile stüdyo deneyimini simüle etmek için tasarlanmıştır.

AI özelliği: Riverside, AI kullanarak kayıtlardan otomatik olarak Magic Clips oluşturur, arka plan gürültüsünü gidererek sesi temizler ve konuşmacı algılama özelliği ile konuşmayı metne dönüştürür.

Riverside.fm'in en iyi özellikleri

Stüdyo kalitesinde çıktı için 4K video ve sıkıştırılmamış ses ile yerel olarak kaydedin

Oturumlar sırasında veri kaybını önlemek için kayıtları gerçek zamanlı olarak buluta yükleyin

Düzenlemeyi basitleştirmek için her katılımcı için ayrı ses ve video parçaları yakalayın

Magic Clips'i kullanarak uzun kayıtlardan kısa, paylaşılabilir özetler otomatik olarak oluşturun

Yerleşik AI transkripsiyon ile kayıtları anında transkripsiyonlayın

Yapımcı araçları ve uzaktan kumandalarla misafirleri gerçek zamanlı olarak davet edin ve yönetin

Arama sırasında bağlantının kesilmesi durumunda dosyalarınızı korumak için aşamalı yüklemeyi kullanın

Riverside.fm sınırlamaları

Zaman çizelgesine dayalı çoklu düzenleme özelliği yoktur, bu da karmaşık ses ve video düzenlemelerini zorlaştırır

Yerel parçalar doğru şekilde yüklenmezse senkronizasyon sorunları yaşanabilir

Riverside.fm fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 29 $/ay

Canlı: 39 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Riverside. fm puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Riverside.fm hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Riverside'ın sağladığı yetenekler, podcast'imize zarif video içerikleriyle markamızı yükseltmek için pek çok yeni fırsat getirdi. Riverside'ın AI özelliklerinin, "sihirli" ses düzenleme, kolay video klip oluşturma ve takımımızın iş akışlarını daha verimli hale getiren yeni özellikleri sürekli olarak piyasaya sürmesi sayesinde takımımıza ne kadar zaman kazandırdığına sürekli hayran kalıyorum.

Riverside'ın sağladığı yetenekler, podcast'imize zarif video içerikleriyle markamızı yükseltmek için pek çok yeni fırsat getirdi. Riverside'ın AI özelliklerinin, "sihirli" ses düzenleme, kolay video klip oluşturma ve takımımızın iş akışlarını daha verimli hale getiren yeni özellikleri sürekli olarak piyasaya sürmesi sayesinde takımımıza ne kadar zaman kazandırdığına sürekli hayran kalıyorum.

8. Trint (Çok dilli transkripsiyonlar oluşturmak ve düzenlemek için en iyisi)

trint aracılığıyla

Trint, Descript'ten daha hızlı, daha doğru transkripsiyon ve daha güçlü çoklu dil desteği sunar. Transkripsiyon 40'tan fazla dilde, çeviri ise 50'den fazla dilde mevcuttur, bu da onu küresel ekipler ve gazeteciler için ideal hale getirir.

Ayrıca, takım arkadaşlarınızla transkriptleri düzenlemenize, konuşmacıları etiketlemenize, alıntıları vurgulamanıza ve özetler oluşturmanıza olanak tanıyan yerleşik işbirliği özellikleri de içerir. Minimum düzenlemeyle aranabilir, paylaşılabilir transkriptlere ihtiyacınız varsa, Trint, Descript'e odaklanmış ve verimli bir alternatiftir.

Trint'in web tabanlı düzenleyicisi, sesi metinle birleştirir, böylece her kelime zaman damgasına bağlanır. Transkriptleri storyboard'lara, senaryolara veya altyazı dosyalarına dönüştürebilirsiniz; bu da röportajları makalelere veya videolara dönüştürmek isteyen takımlar için kullanışlıdır.

AI özelliği: Trint, gerçek zamanlı transkripsiyon, çok dilli çeviri ve otomatik özetleme için AI kullanır ve kullanıcıların ham kayıtlardan nihai varlıklara hızlı bir şekilde geçmelerine yardımcı olur.

Trint'in en iyi özellikleri

Marka adları veya sektöre özgü terimler için özel kelime dağarcığı ekleyerek doğruluğu artırın

Transkriptteki herhangi bir kelimeye tıklayarak ses veya videonun o anına atlayabilirsiniz

İnceleme ve onayları kolaylaştırmak için zaman damgalı yorumlar ve notlar bırakın

Transkript segmentlerini yeniden düzenleyerek senaryolar, makaleler veya seslendirmeler oluşturun

Transkriptleri birden çok biçimde dışa aktarın veya etkileşimli, aranabilir web sayfaları olarak yayınlayın

Transkriptlerden doğrudan otomatik hikaye taslakları veya sosyal medya başlıkları oluşturun

Röportajları 50'den fazla dile çevirerek uluslararası izleyicilere ulaşın

Trint sınırlamaları

Tam profesyonel video düzenleme özellikleri yoktur, bu nedenle görselleri veya ses parçalarını ayarlamak için ayrı bir araca ihtiyacınız olacaktır

Gürültü giderme veya dolgu kelime temizleme gibi gelişmiş ses araçları içermez

Trint fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç: Koltuk başına aylık 80 $

Gelişmiş: 100 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Trint hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Transkripsiyon süreci çok sağlam. Müşteri desteği harika ve müşteri görüşmesi içeren her projede Trint'i kullanıyorum. Videoları prodüksiyon için işaretlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Transkripsiyon süreci çok sağlam. Müşteri desteği harika ve müşteri görüşmesi içeren her projede Trint'i kullanıyorum. Videoları prodüksiyon için işaretlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

9. DaVinci Resolve (VFX ve animasyonlu video düzenleme için en iyisi)

daVinci Resolve aracılığıyla

Animasyon filmleri, VFX ağırlıklı projeler veya konuşan kafa videolarından daha karmaşık şeyler oluşturuyorsanız, Descript muhtemelen işinizi görmeyecektir. Hızlı düzenlemeler ve podcast'ler için tasarlanmıştır; derin görsel hikaye anlatımı veya hassas, katmanlı kontrol için değil.

DaVinci Resolve ise profesyonel düzenleyiciler ve stüdyolar tarafından video düzenleme, renk derecelendirme, hareketli grafikler ve ses miksajını tek bir güçlü platformda birleştirmek için kullanılır. Descript'in transkript öncelikli yaklaşımından farklı olarak

Resolve, her bir kareye kadar kare düzeyinde yaratıcı kontrol sağlar. Gelişmiş kompozisyon araçlarıyla, zaman çizelgesinin içinde markalı görseller bile tasarlayabilirsiniz.

Resolve, çok kullanıcılı iş akışlarını ve stüdyo kalitesinde post prodüksiyon süreçlerini destekler, bu da onu sinematik, ticari veya belgesel düzeyinde prodüksiyonlar üzerinde çalışan takımlar için ideal hale getirir.

AI özelliği: DaVinci Resolve, akıllı maskeleme, yüz tanıma, ses izolasyonu, otomatik sahne kesme ve arka plan gürültüsünü azaltma için AI kullanır ve böylece yaratıcı hassasiyeti büyük ölçekte artırır.

DaVinci Resolve'un en iyi özellikleri

Tam kontrol için ayrıntılı, zaman çizelgesi tabanlı bir arayüz kullanarak videoları düzenleyin

HDR, RAW ve log biçimleri için sektör lideri araçlarla görüntülerin renk derecesini ayarlayın

Yerleşik Fusion görsel efekt araçlarını kullanarak VFX ve hareketli grafikler ekleyin

Profesyonel düzeyde bir ses post prodüksiyon paketi olan Fairlight ile sesleri karıştırın ve mastering yapın

Gerçek zamanlı işbirliği iş akışlarıyla çok kullanıcılı projeleri yönetin

Yüz izleme ve akıllı filtreleri kullanarak nesneleri iyileştirin veya stilize efektler oluşturun

Hareketli grafikler, LUT'lar ve 3D kompozisyonlar için devasa bir eklenti ekosistemine erişin

DaVinci Resolve sınırlamaları

Profesyonel düzenleme araçlarına yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik

Eski makinelerde gecikme veya çökme yaşayabileceğinden yüksek performanslı bir sistem gerektirir

DaVinci Resolve fiyatlandırması

DaVinci Resolve puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DaVinci Resolve hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Davinci Resolve, çok sayıda özelliğe sahip olmasına rağmen, karmaşık bir arayüze sahip değildir. Hemen kullanmaya başladım ve o zamandan beri daha da fazla fonksiyonunu kullanıyorum. Videoları düzenlemek için sık sık kullanıyorum, hatta daha karmaşık video düzenleme işlemleri için de kullanıyorum. Birçok video ve ses biçimini destekliyor ve diğer kullanıcılar tarafından özel olarak hazırlanmış farklı sunumları videolarıma entegre etmeyi seviyorum. Bu topluluk desteği, uygulama içinde yapılacak her şeyi öğrenmek için çok yararlıdır.

Davinci Resolve, çok sayıda özelliğe sahip olmasına rağmen, karmaşık bir arayüze sahip değildir. Hemen kullanmaya başladım ve o zamandan beri daha da fazla fonksiyonunu kullanıyorum. Videoları düzenlemek için sık sık kullanıyorum, hatta daha karmaşık video düzenleme işlemleri için bile. Birçok video ve ses biçimini destekliyor ve diğer kullanıcılar tarafından özel olarak hazırlanmış farklı sunumları videolarıma entegre etmeyi seviyorum. Bu topluluk desteği, uygulama içinde yapılacak her şeyi öğrenmek için çok yararlıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: James Cameron'ın The Abyss filmi, tamamen CGI su efektlerini ilk kez kullanmıştır. ILM, dijital bir su yaratığı oluşturmak için altı ay çalışmış ve o dönemin gerçekçilik sınırlarını zorlamıştır!

10. Reduct (Röportaj tabanlı videoları düzenlemek için en iyisi)

reduct aracılığıyla

Reduct, transkript tabanlı düzenlemeyi, röportajlar, kullanıcı araştırmaları veya uzun form kayıtlarla çalışan oluşturucular ve takımlar için Descript'in sunduklarının ötesine taşır.

Son derece doğru transkripsiyon, güçlü bir metin tabanlı video düzenleyici ve işbirliği araçlarını tek bir web tabanlı platformda birleştirir. Zaman çizelgelerini taramak yerine, videoyu metin gibi düzenleyebilir, kelimeleri vurgulayabilir veya silebilirsiniz; araç da görüntüleri buna göre kırpar.

Reduct, yoğun röportajlarla çalışan UX araştırmacıları, belgesel yapımcıları veya eğitimciler için özellikle değerlidir. Kayıtlar arasında arama yapma ve transkript satırlarını sürükleyerek makaraları birleştirme özelliği, saatlerce süren içeriği sindirilebilir kliplere dönüştürür.

AI özelliği: Reduct, AI kullanarak transkripsiyon yapar, dolgu kelimeleri algılar, bulanık mantık kullanarak bağlamsal arama yapar ve transkript düzenlemelerini videoyla otomatik olarak senkronize eder.

En iyi özellikleri indirin

Kayıtları AI ile anında transkripsiyonlayın veya daha yüksek doğruluk için insan transkripsiyonuna geçin

Anahtar kelimeleri hızlı bir şekilde bulmak için bulanık arama özelliğini kullanarak saatlerce süren çekimleri arayın

Transkript metnini vurgulayarak veya çizerek videoyu düzenleyin, bölümleri kırpın veya kaldırın

İçeriği düzenlemek ve analiz etmek için anları gerçek zamanlı olarak etiketleyin ve vurgulayın

Transkript satırlarını bir video dizisine sürükleyerek hikaye odaklı makaralar oluşturun

Markalı intro/outro'larla makaraları dışa aktarın ve paylaşılabilir video özetleri oluşturun

Büyük araştırma kütüphanelerinde tema, anahtar kelime veya duyguya göre arama yapın

Sınırlamaları azaltın

Görsel özelleştirme temel düzeydedir ve çıktı için daha az markalama veya stil seçeneği sunar

Dışa aktarma kalitesi orijinal çözünürlüğe bağlıdır, yerleşik geliştirme araçları yoktur

Reduct fiyatlandırması

Kişisel: Düzenleyici başına aylık 15 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları azaltın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reduct hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Reduct'un en harika özelliği, şüphesiz, video içeriğini metin gibi inceleyebilme kapasitesidir. Artık filmleri saatlerce temizlemek zorunda kalmayacaksınız! Temel olarak anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazabiliyorum ve Reduct hemen kaydın o önemli dakikasına atlıyor.

Reduct'un en harika özelliği, şüphesiz, video içeriğini metin gibi görüntüleme kapasitesidir. Artık saatlerce filmleri temizlemek için uğraşmanıza gerek yok! Temel olarak anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazabiliyorum ve Reduct hemen kayıttaki o önemli dakikalara atlıyor.

11. Rev (Teknik içerikli toplantı transkripsiyonları için en iyisi)

via Rev

AI araçlarına dayanan Descript'in aksine, Rev. com yüksek doğruluk için insan tarafından düzenlenmiş transkriptlere ve altyazılara öncelik verir; bu da hukuk takımları, araştırmacılar ve medya profesyonelleri için idealdir. Ayrıca, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir dönüş için otomatik seçenekler de sunar.

Zoom için çok dilli altyazılar, sabit altyazılar ve canlı altyazılar sipariş edebilirsiniz. Rev, yaratıcı esneklikten çok hassasiyetin önemli olduğu durumlarda, röportajlar, mahkeme tutanakları veya küresel eğitim materyalleri üreten takımlar için güvenilir bir alternatiftir.

Rev'in kullanıcı arayüzü basittir ve transkript düzenleme ve sipariş işlemlerinin tümü tek bir yerden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, teslimatı kolaylaştırmak için Zoom, Dropbox ve YouTube araçlarıyla entegrasyonları da destekler.

AI özelliği: Rev'in otomatik transkripsiyon motoru, konuşma tanıma özelliğini kullanarak sesi hızlı bir şekilde metne dönüştürürken, insan düzenleyiciler son inceleme ve uyumluluk düzeyinde doğruluk için kullanılır.

En iyi özellikler

Küresel erişim için videoları birden fazla dile çevirin ve altyazı ekleyin

Sosyal platformlarda kolay paylaşım için altyazıları doğrudan videolara yazın

Zoom toplantıları, web seminerleri ve sanal etkinlikler için canlı altyazılara erişin

Zoom, YouTube ve Dropbox gibi araçlarla entegre ederek sorunsuz iş akışları elde edin

Temiz, tarayıcı tabanlı bir arayüzle çevrimiçi olarak transkriptleri düzenleyin

Yasal ve kurumsal kullanıma uygun yüksek güvenlik ve uyumluluk sağlayın

İş dönüş süresine göre otomatik ve insan tarafından inceleme arasında seçim yapın

Çok katılımcılı kayıtlar için zaman damgalı konuşmacı etiketleri isteyin

Rev sınırlamaları

Video prodüksiyonu için proje yönetimi yazılımının yerleşik özellikleri yoktur

Arka plan gürültüsü veya güçlü aksanlar nedeniyle otomatik transkripsiyonun doğruluğu daha düşük olabilir

Rev fiyatlandırması

Temel: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 34,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 4,7/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rev hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Rev kayıt uygulamasını kullanarak düşüncelerimi gerçek zamanlı olarak kaydetmenin kolaylığını seviyorum, özellikle de yazma projeleri için beyin fırtınası yaparken. İster kurgu dizilerim, ders içeriklerim veya dini yazılarım için olsun, Rev geçici yaratıcı fikirleri kaydetmeme yardımcı oluyor, böylece daha sonra bunları rafine içeriklere dönüştürebiliyorum. Uygulama sezgisel, ses net ve her şey iyi organize edilmiş.

Rev kayıt uygulamasını kullanarak düşüncelerimi gerçek zamanlı olarak kaydetmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum, özellikle de yazma projeleri için beyin fırtınası yaparken. İster kurgu dizilerim, ister ders içeriklerim, ister inanç temelli ibadetlerim için olsun, Rev geçici yaratıcı fikirleri kaydetmeme yardımcı oluyor, böylece daha sonra bunları rafine içeriklere dönüştürebiliyorum. Uygulama sezgisel, ses net ve her şey iyi organize edilmiş.

ClickUp ile Güçlü Video İçerik Ş Akışları Oluşturun, Düzenleyin ve Yönetin

Descript, hızlı transkripsiyonlar ve temel düzenlemeler için iyi çalışır, ancak projeleriniz büyüdükçe sınırları ortaya çıkmaya başlar. Murf ve Otter. ai gibi araçlar, daha zengin seslendirmeler ve transkripsiyonlar için daha fazla esneklik sunar. DaVinci Resolve ve Camtasia size gelişmiş düzenleme kontrolü sağlarken, Riverside. fm ve Trint yüksek kaliteli kaynak dosyalar ve çok dilli içeriklerle çalışmanıza yardımcı olur.

Her şeyi bir araya getirmek için kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı seçin. Planlama, senaryo yazma, kayıt, inceleme ve geri bildirim yönetimi; hepsi tek bir yerde. Planlamadan yayınlamaya kadar tüm video prodüksiyon sürecinizi kolaylaştırmak için bugün ClickUp'a kaydolun.