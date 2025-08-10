takım moralini ve takdirini artırmak için 15 ücretsiz çalışan öne çıkarma şablonu

Takım moralini yükseltmek ve takımınıza yaptıkları tüm işler için hak ettikleri takdiri göstermek istiyorsanız, çalışanların öne çıkarılması tam size göre. İster aylık bir övgü ister tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda kısa bir vurgu olsun, yıldız çalışanlarınızın bireysel katkılarını takdir etmek, olumlu bir işyeri kültürü oluşturmada çok önemli bir adım olabilir.

Ama gerçekçi olalım, her seferinde yeni ve ilgi çekici bir şey bulmak o kadar kolay değil.

İşte bu nedenle, bu işi tamamladık ve takdir sürecinden tahmin ve çabayı ortadan kaldırarak tutarlı, anlamlı ve hatta biraz eğlenceli hale getirmenize yardımcı olacak en iyi çalışanların öne çıkarılması şablonlarının bir listesini hazırladık.

Çalışan Öne Çıkanlar Şablonları nedir?

Çalışan övgü şablonları, şirketlerin bireysel çalışanların başarılarını, hikayelerini, rollerini veya kişiliklerini tutarlı ve ilgi çekici bir şekilde öne çıkarmak için kullandıkları önceden tasarlanmış biçimlerdir.

Genellikle şirket içi haber bültenlerinde, intranet sayfalarında, podcast röportajlarında veya sosyal medya gönderilerinde kullanılır. Bu şablonlar genellikle, bir çalışanın profesyonel ve kişisel yönlerini sergileyen iş rolü, son başarıları, hobileri ve eğlenceli bilgiler gibi yapılandırılmış sorular içerir.

📌 Unutmayın: Ad, başlık ve kıdem gibi bilgileri listeleyen şablonlardan kaçının. Bunun yerine, takım ritüelleri, favori Slack emojileri veya takımlar arası işbirliği hakkında sorular ekleyerek şirket kültürünü yansıtmak ve özellikle uzaktaki veya farklı işlevlere sahip takımlar arasında bağlantılar kurmak için kullanın.

İyi bir çalışan öne çıkarma şablonu nedir?

Güçlü bir çalışan öne çıkarma şablonu, estetiğin ötesine geçer. Topluluk oluşturmak, anlamlı yanıtlar almak ve kolayca yeniden kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sizi farklı kılan özellikler:

Yapılandırılmış, ancak insani : Harika şablonlar, kişilik için alan bırakan temiz ve tekrarlanabilir bir düzen sunar. Fotoğraf alanları, iş rolü başlıkları ve iş ile yaşamı harmanlayan 4-5 dinamik istem düşünün

Kültürle uyumlu istemler : En iyi şablonlar, takımınızın iletişim şeklini yansıtır. Başarıları GIF'lerle kutluyor musunuz? Eğlenceli bilgiler veya şirket içi tebrikler için alan ekleyin

Katılım için tasarlanmıştır : Yorum yapmaya açık sorular veya Slack veya LinkedIn'de kolayca paylaşılabilen bir biçim aracılığıyla etkileşimi teşvik etmelidir

Esnek biçimlendirme : Şablonun yapısı bozulmadan kolayca yeniden boyutlandırılabilmeli veya düzenlenebilmelidir. Tüm belgeyi istediğiniz gibi biçimlendirmek için size tam özgürlük sağlayan bir şablon seçin

Yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir: İyi bir öne çıkarma, daha büyük bir takdir sisteminin parçası olmalıdır. Bu nedenle, doğum günleri, dönüm noktaları veya takım başarıları etrafında oluşturulmuş daha fazla şablon bulacaksınız, böylece topluluğunuzun kutlamaları tutarlı kalacaktır

Çalışan Öne Çıkanlar Şablonları

Çalışan spot ışıkları için birçok ilginç biçim vardır. İşte farklı kullanım durumları için tasarlanmış favori şablonlarımızdan bazıları.

Haydi başlayalım!

1. ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile performans değerlendirme sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu yöneticilere, çalışanların ilerlemesini izlemek ve anlamlı büyüme konuşmaları başlatmak için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir yol sunar.

Kendi kendini değerlendirme, akran değerlendirmesi ve başarılar için yan yana sütunlar sayesinde, işin anlaşılması, temel beceriler, büyüme veya genel performans gibi anahtar alanların gözden kaçmamasını sağlarken, katkıları farklı bakış açılarından yakalar.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Kendinizin, iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerinizin geri bildirimlerini tek bir görünümde düzenleyin

Temel beceriler, iş bilgisi, gelişim ve genel performansı kapsar

Şirket değerlerini yansıtan gerçek çalışan hikayelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur

Koçluk, takdir programları ve işveren markası oluşturma için idealdir

✅ İdeal kullanım alanları: Meslektaşları, astları ve üstlerinden gelen geri bildirimleri dahil ederek 360 derece geri bildirim sürecini kolaylaştırmak isteyen İK uzmanları ve takım liderleri.

2. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile organize olun ve performansı izleyin

ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu , her üç ayda bir süreci yeniden oluşturmaya gerek kalmadan performans konuşmaları için güvenilir bir ritim oluşturmanıza yardımcı olur.

Yöneticiler, Liste, Takvim veya Gantt görünümlerini kullanarak inceleme döngülerini izleyebilir ve Başlamadı, Devam Ediyor veya Geri Bildirim Bekleniyor gibi Özel Durumlar ile ilerlemeyi takip edebilir. Yerleşik ClickUp Otomasyonları , incelemeler ilerledikçe görev durumlarını günceller , zamandan tasarruf sağlar ve manuel takipleri ortadan kaldırır.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış iş akışlarıyla üç aylık performans değerlendirmelerini kolaylaştırın

Liste, Takvim veya Gantt görünümlerini kullanarak döngüleri görsel olarak izleyin

Durum güncellemelerini otomatikleştirerek yönetici iş yükünü azaltın

Zamanında, organize ve büyüme odaklı geri bildirimleri teşvik eder

✅ İdeal kullanım alanları: Büyüyen İK takımları, insan kaynakları yöneticileri ve düzenli performans değerlendirmelerini izlemek ve yönetmek için veriye dayalı bir yaklaşıma ihtiyaç duyan kuruluşlardaki takım liderleri.

ClickUp Otomasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin 👇

3. ClickUp Yazdırılabilir Tebrik Kartı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazdırılabilir Tebrik Kartı Şablonu ile çalışanlara takdirinizi basit ve zarif bir şekilde ifade edin

ClickUp Yazdırılabilir Övgü Kartı Şablonu , büyük veya küçük takım katkılarını takdir etmek için basit ve düşünceli bir yoldur.

Her kart, isimler, resimler ve takdir türü ile özelleştirilebilir, ardından Ayın Çalışanı veya Beklentilerin Ötesinde gibi kategorilere ayrılabilir. Öncelik etiketleri, etkili başarıları öne çıkarmayı kolaylaştırırken, atanan kişiler birden fazla paydaşın övgüler üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Verici, alıcı ve övgü türü alanları içeren özelleştirilebilir kartlar

Kolay izleme için takdirleri kategorilere ayırın

Öncelikli etiketlerle önemli başarıları vurgulayın

Takdir çabalarına birden fazla paydaş dahil edin

✅ İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, insan kaynakları yöneticileri ve takdirini iş akışının tutarlı bir parçası haline getirmek isteyen İK koordinatörleri.

📑 Daha fazla bilgi: İşyerinde Çalışanların Sesini Nasıl Yükseltebilirsiniz?

4. ClickUp Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu ile takımınızın motivasyonunu korumak için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayın

ClickUp Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu geri bildirimleri, bağlılığı ve çalışanların kalıcılığını artıran ölçülebilir eylemlere dönüştürür.

Gantt Grafik Görünümü ile hedefleri tanımlayın, görevleri atayın ve zaman çizelgeleri oluşturun. Özel Durumlar ve ClickUp Dönüm Noktaları'nı kullanarak girişimleri izleyin — ister anket katılımını artırmak ister şirket çapında bir öne çıkarma programı başlatmak olsun.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Geri bildirimleri net ve eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Dönüm noktalarını kullanarak başarıları izleyin ve kutlayın

Karmaşık katılım hedeflerini alt görevlere ayırın

Görünür ve ölçülebilir bir ilerleme döngüsü oluşturmaya yardımcı olur

✅ İdeal kullanım alanları: İşgücünü elde tutmak ve motive etmek için katılımı artırmanın pratik bir yolunu arayan İK ekipleri ve takım liderleri.

💡 Pro İpucu: Anket içgörülerini boşta bırakmayın. Çalışan bağlılığı yazılımınızı kullanarak takdir veya yönetici iletişimi gibi düşük puanlar gibi eğilimleri ortaya çıkarın, ardından bunları doğrudan ClickUp eylem planınıza aktarın. Sahipleri atayın, son tarihleri belirleyin ve girişimleri gerçek zamanlı olarak izleyin, böylece geri bildirimler görünür ve ölçülebilir ilerlemelere dönüşsün.

5. ClickUp Bonus Matris Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bonus Matris Şablonu ile takım performansını, ödülleri ve teşvikleri izlemek için organize bir sistem oluşturun

ClickUp Bonus Matris Şablonu , performansa dayalı ödülleri ve teşvikleri izlemek için şeffaf bir çerçeve sağlar.

Açık, İnceleniyor, Ödenmiş veya Tamamlandı gibi durumları içeren özel bir bonus listesi kullanın. Tablo Görünümü'nde, performans hedeflerini ödüllerle eşleştirin ve belirli dönüm noktalarına bağlayarak öne çıkan başarıları vurgulayın.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Ödülleri ve teşvikleri tek bir merkezi görünümde izleyin

Hedefleri ödüllerle uyumlu hale getirmek için Tablo Görünümü kullanın

Bonus dağıtımında şeffaflık sağlar

Takdirleri doğrudan performans dönüm noktalarıyla entegre edin

✅ İdeal kullanım alanları: Ödülleri şeffaf bir şekilde sunarak çalışanlarını motive etmek isteyen takım liderleri ve yöneticiler.

Gerçek zamanlı görünürlük ve izleme söz konusu olduğunda, ClickUp Brain bunu daha da ileriye taşır. Tek bir komutla, çalışma alanınızı manuel olarak aramadan bonus onayları, bekleyen incelemeler veya tamamlanan ödemelerle ilgili güncellemeleri anında görüntüleyebilirsiniz. ClickUp Brain'i şirket bilgi alanı olarak kullanın

6. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile takımınız için kapsamlı ve etkili değerlendirmeler oluşturun

ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu , ölçülebilir metrikleri ve açık uçlu geri bildirimleri kullanımı kolay bir biçimde bir araya getirir.

Açılır menüler, derecelendirme ölçekleri ve Özel Alanlar kullanarak çalışılan saatleri, bekleyen görevleri, ödülleri ve iyileştirme alanlarını izleyin. Tamamen özelleştirilebilir, takımlar arasında tutarlı ve tekrarlanabilir değerlendirmeler için idealdir.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Teknik becerileri ve sosyal becerileri tek bir yerde değerlendirin

Derecelendirme ölçekleri, açılır menüler ve alanlarla tamamen özelleştirilebilir

İlerlemeyi, ödülleri ve gelişme alanlarını izleyin

Görünürlük için doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza bir çalışan geri bildirim aracı olarak entegre edin

✅ İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını, gelişimini ve hedeflerindeki ilerlemeyi ölçülebilir verilerle izlemek isteyen bölüm başkanları ve takım liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Nesnelliği artırmak ve katkı ve başarılara daha bütünsel bir görünüm elde etmek için çalışan takdir yazılımınızı değerlendirme formlarıyla entegre ederek gerçek zamanlı takdiri performans değerlendirmelerine bağlayın.

7. Template. Net'in Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu

Template.net'in Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu, bireysel başarıları öne çıkarırken takım üyelerine hikayelerini paylaşma fırsatı verir. Bu, olumlu bir iş ortamı yaratmaya yardımcı olur, morali artırır ve çalışan verimliliğini iyileştirir.

Mesleki deneyim, kişisel ilgi alanları ve takıma katkıları ekleyebilirsiniz. Tasarım tamamen özelleştirilebilir; yazı tiplerini, renkleri ve görselleri markanızın kimliğini yansıtacak şekilde ayarlayın.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Profesyonel başarıları kişisel dokunuşlarla birleştirir

Şirketinizin görünümüne ve tarzına uyacak şekilde özelleştirilebilir

Simgeler, grafikler veya infografikler gibi görsel öğeleri destekler

Uzak veya işlevler arası takımlar arasında bağlantılar kurmaya yardımcı olur

✅ İdeal kullanım alanları: Çalışanları kişiselleştirilmiş, görsel olarak ilgi çekici bir şekilde kutlamak isteyen İK ekipleri, iç iletişim uzmanları ve takım liderleri.

🧠 Kültür oluşturma ipucu: Spotlight şablonunuza "Onlara ne hediye etmeliyiz?" sorusunu ekleyin. Bu, ekip arkadaşlarının paylaşılan anlara dayalı fikirler önererek çalışan takdir hediyelerini daha kişisel ve işbirliğine dayalı hale getirmelerini sağlar.

8. Canva'nın Ayın Çalışanı Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Ayın Çalışanı Öne Çıkan Şablonu ile bireysel çalışanları ve başarılarını kutlayın. Sürükle ve bırak arayüzü, şık öne çıkanlar oluşturmayı kolaylaştırır ve düzenleri, yazı tiplerini ve görselleri ayarlayarak resmi, eğlenceli veya gündelik tonu kolayca uyarlayabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Eğlenceli Gerçekler veya Meslektaşların Övgüleri gibi benzersiz bölümler için özel içerik blokları içerir

Fotoğraflar, simgeler veya marka grafikleri için zengin medya entegrasyonunu destekler

Daha hızlı dağıtım için Canva'nın planlama ve yayınlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır

✅ İdeal kullanım alanları: Çalışanların başarılarını takdir etmek için esnek ve tasarım becerisi gerektirmeyen bir yol arayan takımlar.

💡 Pro İpucu: Spotlight'ınızda gerçek çalışan geri bildirim örnekleri kullanarak kişinin etkisini vurgulayın. Bu gerçek alıntılar, derinliği artırır, güvenilirlik sağlar ve takımınızda harika işlerin nasıl yapıldığını gösteren mini vaka çalışmaları görevi görür.

9. Canva'nın Çalışan Karşılama Öne Çıkan Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Çalışan Karşılama Şablonu ile yeni işe başlayanlar için sıcak ve unutulmaz tanıtımlar oluşturun. Bu şablon, yeni bir takım arkadaşının rolünü, geçmişini ve kişiliğini, takım iletişim uygulamaları, e-posta veya şirket içi gösterge panellerinde işe yarayan şık ve markalı bir biçimde sergilemeyi kolaylaştırır.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Takım katılımını artıran uyarılarla yeni çalışanların ilk günden itibaren kültürün bir parçası hissetmelerine yardımcı olun

Hoş geldiniz videoları, GIF'ler veya etkileşimli anketler gibi multimedya eklemeleri destekler

Hem uzaktan hem de ofiste çalışan takımlar için sorunsuz bir şekilde çalışır ve işe alım sürecini daha kişisel hale getirir

✨ İdeal kullanım alanları: Yeni çalışanlar için özenli, markalı karşılama anları yaratmak isteyen insan kaynakları ve takım liderleri.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışı gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

10. Microsoft 365 tarafından sunulan Microsoft Word Ayın Çalışanı Sertifikası Şablonu

microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365 tarafından sunulan Microsoft Word Ayın Çalışanı Sertifika Şablonu, adanmışlığı, tutkuyu ve olağanüstü performansı takdir etmek için kullanıma hazır, resmi bir yol sunar. İsimleri, tarihleri ve ödül ayrıntılarını hızlıca doldurup, toplantılar veya etkinlikler sırasında şık bir sunum için yazdırın veya dijital olarak paylaşın.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Şirketinizin markasına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir düzen, yazı tipleri ve renkler

"Ayın Çalışanı"nın ötesinde çeşitli takdir programları için işe yarar

Esnek ödül sunum seçenekleri için yazdırılabilir veya çevrimiçi olarak paylaşılabilir

✅ İdeal kullanım alanları: Çalışanların başarılarını resmi olarak takdir etmek için bir ödül programı ayarlayan İK takımları.

11. SlideModel tarafından hazırlanan PPT Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu

slideModel aracılığıyla

SlideModel tarafından hazırlanan PPT Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu, toplantılar, genel toplantılar veya oryantasyon sunumları sırasında hızlı ve görsel bir takdir için tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş slayt düzenleri, tasarım için saatler harcamadan bir takım üyesinin başarılarını kolayca öne çıkarmanızı sağlar.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Fotoğraf, rol, başarılar ve kişisel önemli olaylar için kullanıma hazır slaytlar

Şirketinizin görünümüne uyacak şekilde özelleştirilebilir renkler, yazı tipleri ve düzenler

Çoklu platform paylaşımı için diğer sunum araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır

✅ İdeal kullanım alanları: Toplantılar, şirket içi sunumlar, oryantasyon oturumları veya şirket çapında toplantılarda çalışanları takdir etmek isteyen yöneticiler veya İK ekipleri.

📚 Daha fazla bilgi: Proje İlerlemesini İzlemek için Ücretsiz Dönüm Noktası Şablonları

12. Postermywall'dan Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu

postermywall aracılığıyla

PosterMyWall'un Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu, sosyal medya ve şirket içi platformlar için dikkat çekici takdir posterleri, el ilanları veya dijital duyurular oluşturmanıza yardımcı olur. Hızlı düzenleme için tasarlanmıştır, böylece fikirden yayınlanmış gönderiye dakikalar içinde geçebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Metin, resim ve düzenleri sürükleyip bırakarak özelleştirin

Takım iletişim uygulamaları dahil olmak üzere hem baskı hem de dijital biçimler için optimize edilmiştir

Tasarım ilhamı için spot ışığı örneklerinden oluşan galeriye erişim

✅ İdeal kullanım alanları: Dış kaynak kullanmadan hızlı, güzel ve kolay bir çözüm arayan İK ekipleri veya yöneticiler.

13. Postermywall'un renkli Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu

postermywall aracılığıyla

PosterMyWall'un canlı Çalışan Öne Çıkanlar Şablonu, takdir gönderilerinin öne çıkmasını isteyen markalar için mükemmeldir. Cesur tasarımı ve uyarlanabilir düzeni, dikkat çekici bir şekilde öne çıkan anları kolayca öne çıkarmanızı sağlar.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Sosyal paylaşım için tasarlanmış parlak, göz alıcı renk şemaları

Tasarım becerisi gerektirmeyen kolay sürükle ve bırak düzenleme

Web siteleri, haber bültenleri ve takım iletişim uygulamaları için birden çok biçimde dışa aktarın

✅ İdeal kullanım alanları: Çalışanlarının başarılarını birden fazla kanalda öne çıkarmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler.

14. Animoto'nun Çalışan Öne Çıkanlar Video Şablonu

animoto aracılığıyla

Animoto'nun Çalışan Öne Çıkanlar Video Şablonu, kısa ve ilgi çekici videolar aracılığıyla takdir hikayelerini anlatmanızı sağlar. Görüntüleri, metinleri ve müzikleri bir araya getirerek, statik gönderilerden daha akılda kalıcı bir öne çıkanlar sayfası oluşturabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Dönüm noktaları, eğlenceli bilgiler ve profesyonel başarılar için önceden ayarlanmış video blokları

Spotlight'ınızın tonuna uygun yerleşik müzik kitaplığı

Marka renkleri, yazı tipleri ve geçişler için basit düzenleme araçları

✅ İdeal kullanım alanları: İlgi çekici, video tabanlı çalışan spotları oluşturmak isteyen İK takımları ve insan kaynakları yöneticileri.

15. Slides Carnival tarafından hazırlanan Google Slaytlar Ayın Takım Üyesi Şablonu

slides Carnival aracılığıyla

Slides Carnival tarafından hazırlanan Google Slides Ayın Takım Üyesi Şablonu, aylık başarıları onurlandırmak için sunum yapmaya hazır bir biçimdir. 22 önceden oluşturulmuş slaytla, katkıları şık ve etkileşimli bir şekilde sergileyebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Sunumları ilgi çekici hale getirmek için grafikler, çerçeveler ve animasyonlar içerir

Ek yaratıcı esneklik için Canva ile birlikte çalışır

Yüz yüze toplantılar ve uzaktan takım iletişimi uygulamaları için uygundur

✅ İdeal kullanım: Takım sunumlarında aylık başarıları öne çıkarmak isteyen takımlar.

ClickUp ile Başarıları Kutlayın, Morali Artırın ve Kültür Oluşturun

Çalışanları öne çıkarmak, ara sıra yapılan bir görev olmamalıdır. ClickUp, takımınızın yönettiği her şeyin yanında çalıştırabileceğiniz tekrarlanabilir bir sistem haline gelir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak spot ışığı yazıları taslak haline getirin ve saklayın, Beyaz Tahtalar'da yeni takdir fikirleri için beyin fırtınası yapın ve Özel Alanlar'da dönüm noktalarını ve kişisel faizleri izleyin. Hatırlatıcıları otomatikleştirin, böylece hiçbir harika iş fark edilmeden kalmasın. Takvim ve Pano gibi görünümlerle, spot ışıklarını planlayabilir, yayınlayabilir ve kasıtlı bir ritimle kutlayabilirsiniz.

Ayrıca, 1.000'den fazla kullanıma hazır şablonla her zaman bir başlangıç noktasına sahip olursunuz. Boş sayfalar, karışıklık yok, sadece iş akışınıza entegre edilmiş anlamlı takdirler var.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve takımınızın bağlı kalmak isteyeceği bir kültür oluşturun.