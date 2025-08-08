2025'te İşinizi Yönetmek için En İyi 10 Moxie Alternatifi

Moxie, tek başına çalışan serbest çalışanlar ve mikro işletmeler için idealdir. Sözleşmeler, faturalar ve basit müşteri iletişimi gibi temel özellikleri içerir.

Ancak işiniz büyüdükçe, bu temel özellikler yeterli olmaz. Projeleri yönetmek, başkalarıyla işbirliği yapmak ve işleri bir araya getirmeye çalışmadan ölçeklendirmek için daha iyi araçlara ihtiyacınız vardır.

Moxie ile sınırlara ulaşan birçok küçük işletme sahibi, daha hızlı faturalandırma, daha kapsamlı görev izleme veya tek bir yerden takım işbirliği gibi işlerine uyum sağlayan araçlara geçiyor.

Yönetici işlerinde zaman kazanmanıza, müşteri görevlerini takip etmenize ve ekstra araçlar kullanmadan işinizi yürütmenize yardımcı olacak 10 akıllı Moxie alternatifine göz atın.

En İyi Moxie Alternatifleri Bir Bakışta

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Belgeler, CRM, Formlar, Faturalar, Zaman Takibi, Otomasyonlar Müşteri işlerini, faturalandırmayı ve iletişimi tek bir yerde merkezileştirmek isteyen bireyler, tek başına çalışan girişimciler ve büyüyen takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Agency Handy Gösterge panelleri, onay iş akışları, dosya yönetimi ve markalı portallar Birden fazla müşteri teslimatını ve revizyonunu yöneten kreatif ajanslar için en iyisi Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Dubsado Özel formlar, zamanlayıcı, iş akışları, sözleşme yönetimi ve otomasyon Tamamen otomatikleştirilmiş, markalı müşteri yolculuklarına ihtiyaç duyan koçlar, danışmanlar ve hizmet sağlayıcılar için en iyisi Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar HoneyBook Teklifler, sözleşmeler, ödemeler, hatırlatıcılar Temiz, müşteri dostu bir rezervasyon ve faturalandırma akışı isteyen serbest çalışanlar ve yaratıcılar için en iyisi Ücretli planlar aylık 36 $'dan başlar Bonsai Teklifler, zaman takibi, serbest çalışanlar için bankacılık, vergi araçları İş, finans ve vergileri tek bir gösterge panelinden yönetmek isteyen serbest çalışanlar için en iyisi Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Moxo Markalı portallar, mesajlaşma, dosya paylaşımı, mobil öncelikli kullanıcı deneyimi Beyaz etiketli müşteri portalları sunan danışmanlar, hukuk firmaları ve finans uzmanları için en iyisi Özel fiyatlandırma Plutio Gelen kutusu, çok dilli destek, zaman takibi, müşteri portalları Tek bir uygulamadan birden fazla hizmeti ve küresel müşterileri yöneten tek başına çalışan girişimciler için en iyisi Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar 17hats Ş Akışı şablonları, zamanlayıcılar, sözleşmeler, otomasyon Hizmet tabanlı işleri yürüten fotoğrafçılar, etkinlik planlayıcıları ve yaratıcı profesyoneller için en iyisi Ücretli planlar aylık 60 $'dan başlar SuiteCRM Açık kaynaklı CRM, modüler gösterge paneli, kendi sunucunuzda barındırma CRM ve iş akışları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen küçük, teknoloji meraklısı takımlar için en iyisi Ücretsiz (açık kaynak); Ücretli destek planları mevcuttur Capsule CRM İletişim zaman çizelgeleri, görev izleme, boru hattı görünümleri, mobil uygulama Karmaşıklık içermeyen hafif bir CRM isteyen küçük takımlar için en iyisi Ücretli planlar aylık 21 $'dan başlar

Moxie alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Moxie gibi bir aracın yetersiz kalması bir gecede olmaz; yavaş yavaş ortaya çıkar. Daha fazla müşteri projesini yönetiyor, daha fazla fatura gönderiyor, e-posta, Slack ve elektronik tablolar arasında koordinasyon sağlıyorsunuz.

Birdenbire, sadece serbest çalışan değil, bir iş yönetiyorsunuz.

Bu değişim yeni talepleri de beraberinde getiriyor: otomasyon, görünürlük, proje işbirliği ve her şeyi tek bir yerden yönetme yeteneği. İşte bu noktada birçok Moxie kullanıcısı başka alternatifler aramaya başlıyor.

Daha yetenekli ve kapsamlı bir platforma geçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Saatler kazandıran otomasyon: Form gönderilerini görevlere dönüştüren, takip işlemlerini tetikleyen veya faturaları otomatik olarak oluşturan temel araçları arayın

Yerleşik CRM ve müşteri portalları: Tek yönlü iletişimin ötesine geçin; müşteriye yönelik görünümler, paylaşılan dosyalar ve gerçek zamanlı proje güncellemelerine ihtiyacınız var

Faturalandırma ve zaman takibi bir arada: Aynı yerde faturalandırma, izleme ve teslimat işlemlerini gerçekleştirerek anahtar değiştirmeye daha az zaman harcayın, ödemeleri almaya daha fazla zaman ayırın

Çoklu kullanıcı işbirliği: Yüklenicileri veya bir takımı ekibinize dahil eder etmez paylaşımlı gösterge panelleri kurun, görevler atayın ve takvim görünümleri oluşturun

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

2025'in En İyi 10 Moxie Alternatifi

Modern iş araçları size kontrol, netlik ve büyüme alanı sağlamalıdır. Bu Moxie alternatifleri daha da ötesine geçer. Proje yönetimi, faturalandırma, CRM ve işbirliğini bir araya getirerek sistemleri birleştirmenize ve işinizi tek bir yerden yürütmenize yardımcı olur.

1. ClickUp (Kapsamlı proje ve müşteri yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın yapay zeka destekli hepsi bir arada iş yönetimi platformunda görevleri, işbirliğini ve belgeleri zahmetsizce birleştirin

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey uygulamasıdır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Bir Moxie alternatifi olarak, müşterilerinizin görmediği arka plan işlerini (teklifler, zaman çizelgeleri, güncellemeler ve ödemeler) tek bir gösterge panelinden yönetmenize yardımcı olur. Uygulamalar arasında dosya veya mesaj peşinde koşmadan etkinlikler planlayabilir, özel siparişleri izleyebilir ve ilerlemeyi paylaşabilirsiniz.

Müşteri kazanımını veya müşteri taleplerini hemen başlatmak için ClickUp Formlarını kullanın. Bu dinamik formlar, her gönderiyi ayrıntılı bir göreve dönüştürür ve yeni projeleri, hizmet taleplerini veya geri bildirim gönderilerini izlemek için idealdir. E-postalardan veya elektronik tablolardan ayrıntıları manuel olarak kopyalamak yerine, müşteri kazanım veya sorgulama sürecinizi merkezileştirebilir ve kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp CRM'de her anlaşma aşamasını görün ve görevleri anında atayın

Tüm müşteri bilgilerinizi tek bir görünümde görmek ister misiniz? ClickUp CRM, potansiyel müşterileri yönetmenize, konuşmaları izlemenize ve proje durumunu temiz, özelleştirilebilir bir görünümde görmenize olanak tanır. Ayrı bir CRM aracına geçmeden anlaşma aşamasına göre sıralayabilir, takip işlemlerini planlayabilir ve takım üyelerine görevler atayabilirsiniz.

Şişirilmiş bir satış aracına ihtiyaç duymayan, her müşteri ilişkisini yönetmek için basit bir yol arayan tek kişilik girişimciler ve küçük takımlar için idealdir.

ClickUp CRM ile projelerinizi düzenlemek için 10'dan fazla görünüm arasından seçim yapın

Müşterinize kısa bir bilgi göndermek mi istiyorsunuz? AI kullanarak ClickUp Belgelerinde anında bir taslak oluşturun. Geri bildirim mi istiyorsunuz? Bir yorum ekleyin ve anında iş arkadaşınıza bir eylem öğesi olarak atayın. İster düğün buketleri tasarlıyor ister fotoğraf çekimi planlıyor olun, ClickUp güncellemelerinizi, görevlerinizi ve dosyalarınızı birbirine bağlayarak gelen kutuları arasında hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

Faturalandırılabilir saatlere ve faturalara geçerek, ClickUp Zaman Takibi özelliği, faturalandırılabilir saatleri doğrudan görevlere veya projelere kaydetmenize yardımcı olur. Zamanı gerçek zamanlı olarak takip edebilir veya manuel olarak girebilir, ardından çalışılan saatlere göre raporlar veya faturalar oluşturabilirsiniz.

Her ay aynı faturayı gönderiyorsanız veya müşteri kayıt adımlarını tekrarlıyorsanız, ClickUp sizi bu işi iki kez yapmaktan kurtarır. Şablonlarınızı bir kez oluşturun, hatırlatıcıları veya onayları otomatikleştirin ve müşterilerinizin size ödediği işlere odaklanırken süreçlerinizi devam ettirin.

Son olarak, Moxie'nin alternatifi olarak ClickUp'ın en iyi yanı nedir? ClickUp Brain, tüm iş akışınızı yönetebilir. Örneğin, yeni görevler geldiğinde, AI Prioritize her görevin aciliyetini belirler, böylece her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz. Otomatik Pilot Ajanlar , gecikmiş veya takılmış görevleri izleyebilir ve hatırlatıcılar göndermek veya durumları güncellemek gibi eylemler gerçekleştirebilir.

Ayrıca AI'yı kullanarak uzun belgeleri veya konuları hızlı bir şekilde özetleyebilir, güncellemeleri taslak olarak oluşturabilir veya yeni görevler ve belgeler oluşturabilirsiniz. Böylece, yönetici işlerine daha az zaman harcayarak işlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz!

ClickUp şablonları özelleştirilebilir, yeniden kullanılabilir ve proje görevlerinize veya CRM kayıtlarınıza kolayca eklenebilir.

✅ ClickUp Freelance Invoice Template: Saatlik veya proje bazında fatura kesen bağımsız hizmet sağlayıcılar için en iyisi. Hizmet dökümlerini, zaman kayıtlarını ve müşteri bilgilerini ekleyin, ardından doğrudan ClickUp üzerinden gönderin veya PDF olarak dışa aktarın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Freelance Fatura Şablonu ile müşterilerinize net ve profesyonel faturalar gönderin

✅ ClickUp Fatura Şablonu: Tekrarlanan projeler veya küçük takımlar için tasarlanmıştır. Satır öğeleri, vergi ayrıntıları, ödeme koşulları ve markalama öğeleri ekleyin; böylece her ay aynı biçimi yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz

Ücretsiz şablon alın ClickUp Fatura Şablonu ile fatura durumunu, son teslim tarihlerini ve ödeme türlerini takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje durumunu, müşteri taleplerini ve gecikmiş görevleri tek bir yerden görüntülemek için filtrelenmiş Gösterge Panelleri oluşturun

Çalışma Alanı ve Klasörler ile çalışma alanınızı departmanlara (satış, operasyon, finans) göre düzenleyin

Koşullu mantık ve görev bağımlılıkları ile özel proje iş akışları oluşturun

Ödeme bağlantılarını, takvimleri veya formları doğrudan ClickUp Belgeleri'ne yerleştirin

Retainer projeleri veya aylık hizmet kontrolleri için yinelenen görevler ayarlayın

Hedefler ve Dönüm Noktaları'nı kullanarak anahtar müşteri teslimatlarını ve sözleşme şartlarını izleyin

Dahili notları veya taslakları gizleyen izinlerle müşteriye yönelik görünümler oluşturun

AI ve otomasyonları kullanarak görevleri otomatik olarak atayın, önceliklendirin ve güncelleyin

ClickUp Sohbet, SyncUps, Atanan Yorumlar gibi entegre işbirliği araçlarından yararlanın ve müşterileriniz veya iş arkadaşlarınızla güncellemeleri paylaşın

1000'den fazla entegrasyondan yararlanarak favori araçlarınızla bağlantı kurun

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kurulum kılavuzu olmadan kafa karıştırıcı olabilir

Mobil deneyim, hareket halindeyken karmaşık belgeleri veya formları yönetmek için o kadar sorunsuz değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

UX/UI Tasarım Lideri Celine R. şöyle diyor:

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik gücü haline dönüşümünü görmek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli yeni özelliklerin ve güncellemelerin sunulması, takımın kullanıcı deneyimini geliştirmeye olan bağlılığını gösteriyor.

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik gücü haline dönüşümünü görmek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli yeni özelliklerin ve güncellemelerin sunulması, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

💡Pro İpucu: İş akışlarınızı 10 katına çıkarmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın AI masaüstü yardımcısı Brain MAX'ı deneyin. İş akışınıza güçlü kurumsal arama ve sesle komut özelliği getirerek, tek bir arama veya sesli komutla tüm bağlı uygulamalarınızda herhangi bir belgeyi, sohbeti veya proje güncellemesini bulmanızı sağlar. İster beyin fırtınası yapın, ister müşteri geri bildirimlerini toplayın, ister son teslim tarihlerini yönetin, Brain MAX her şeyi parmaklarınızın ucunda tutar, böylece araçlarınızı yönetmek yerine işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

2. Agency Handy (Müşteri teslimatlarını yöneten ajanslar için en iyisi)

agency Handy aracılığıyla

Agency Handy, geri bildirim döngülerinde çalışan yaratıcı takımlar için tasarlanmıştır. Müşteri işlerini yapılandırılmış gösterge panellerinde düzenlemenize, görevler atamanıza ve dosya revizyonlarını karmaşık e-posta alışverişleri olmadan yönetmenize olanak tanır. Her şey görünür, izlenebilir ve son teslim tarihine göre düzenlenir.

İlk konseptlerden son onaylara kadar işinizin her yönü şeffaf, izlenebilir ve son teslim tarihlerine titizlikle bağlı hale gelir. Agency Handy'yi gerçekten ayıran şey, sofistike müşteri onay iş akışlarıdır.

İster yeni bir logo konsepti, ister çok sayfalı bir broşür veya başka bir yaratıcı varlık sunuyor olun, bunları sorunsuz bir şekilde paylaşabilir, belirli geri bildirimler isteyebilir ve doğrudan platform üzerinden resmi olarak onay talep edebilirsiniz. Bu, işinizin ivmesini korumasını sağlar ve e-posta gelen kutusunun dolup taşması nedeniyle işlerin sonsuza kadar ertelenmesi gibi sorunları önler.

Agency Handy'nin en iyi özellikleri

Her müşteri projesi için sürükle ve bırak kolaylığıyla gösterge panelleri oluşturun

Revizyon turlarını azaltan yerleşik onay akışlarıyla onay sürecini kolaylaştırın

Görsel bir dosya yöneticisi kullanarak varlıkları, maketleri ve sürümleri izleyin

Belgeleri paylaşmak ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlamak için müşteri portallarını özelleştirin

Agency Handy sınırlamaları

Temel yaratıcı araçların ötesinde sınırlı entegrasyon seçenekleri

Daha küçük ve basit projeleri yöneten takımlar için fazla olabilir

Agency Handy fiyatlandırması

Freelancer: 19 $/ay

Takım başlangıç paketi: 99 $/ay

Business Pro: 199 $/ay

Agency Handy puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Agency Handy hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Handy, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ajanslar için harika bir müşteri portalı aracıdır ve müşterilerin platforma erişmesini ve platformda gezinmesini kolaylaştırır.

Handy, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ajanslar için harika bir müşteri portalı aracıdır ve müşterilerin platforma erişmesini ve platformda gezinmesini kolaylaştırır.

3. Dubsado (Özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyonlar için en iyisi)

dubsado aracılığıyla

Dubsado, müşterilerin iş akışında nasıl ilerlediğini daha iyi kontrol etmek isteyen hizmet tabanlı işletmeler için tasarlanmıştır. İşe alımdan işten ayrılmaya kadar, özel formlar oluşturmak, sözleşmeleri otomatikleştirmek ve planlamayı kolaylaştırmak için gerekli tüm araçları size sunar — hepsi kendi markanız altında.

Platformun temel gücü, son derece ayrıntılı ve akıllı iş akışlarının oluşturulmasını kolaylaştırma yeteneğinde yatmaktadır. Otomatik takip işlemlerini yapılandırabilir, belirli görevleri atayabilir, kişiselleştirilmiş e-postaları tetikleyebilir ve belirli müşteri eylemlerine veya proje dönüm noktalarına göre müşteri durumlarını dinamik olarak güncelleyebilirsiniz.

Tek başına çalışan danışmanlar veya çok sayıda müşteriyi yöneten takımlar için, bu sofistike otomasyon, müşteri ilişkileri için çok önemli olan kişisel dokunuştan ödün vermeden idari masrafları önemli ölçüde azaltır.

Dubsado'nun en iyi özellikleri

Tamamen özelleştirilebilir kayıt formları ve potansiyel müşteri yakalama sayfaları oluşturun

Yerleşik e-imza desteği ile sözleşme ve fatura oluşturmayı otomatikleştirin

Saat dilimi algılama ve tampon ayarları ile toplantıları zahmetsizce planlayın

Koşullu mantık ve görev tetikleyicileri kullanarak sorunsuz otomasyon için iş akışları tasarlayın

Dubsado sınırlamaları

İş akışı otomasyonuna yeni başlayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Rakiplere kıyasla sınırlı raporlama ve analiz araçları

Dubsado fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur (süre sınırı yoktur, en fazla üç müşteri ile sınırlıdır)

Başlangıç: Aylık 20 $

Premier: 40 $/ay

Dubsado puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Dubsado hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

İşini kesinlikle tamamladı, ihtiyacımız olan şey için piyasadaki en iyi platformdu, ancak çok daha iyi olabilirdi.

İşini kesinlikle tamamladı, ihtiyacımız olan şey için piyasadaki en iyi platformdu, ancak çok daha iyi olabilirdi.

4. HoneyBook (Sözleşmeleri ve ödemeleri yöneten serbest çalışanlar için en iyisi)

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, işleri basit tutmak isteyen serbest çalışanlar ve tek başına çalışan yaratıcılar için tasarlanmıştır. Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir akışta birleştirir, böylece müşteriler günler değil dakikalar içinde imzalamak ve ödeme yapabilir. Teknik beceri veya arka uç kurulumu gerekmez.

En önemli özelliği, sunduğu olağanüstü müşteri deneyimidir. Minimum çabayla, profesyonelce tasarlanmış teklifleri kolayca gönderebilir, net ödeme planları oluşturabilir ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirebilirsiniz.

Sürekli olarak vadesi geçmiş faturaları takip etmek veya müşteri kayıtlarını manuel olarak yönetmekle uğraşıyorsanız, HoneyBook finansal ve idari görevlerinizi sıkı bir şekilde organize eden, kolay ve sezgisel bir çözüm sunar.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Zaman kazanmak için teklifler, sözleşmeler ve faturalar için önceden hazırlanmış şablonları kullanın

Ödemeleri kolayca planlayın ve otomatik hatırlatıcılar göndererek işlerinizi takip edin

Özel bir müşteri portalı ile tüm proje iletişimini merkezileştirin

Tamamen işlevsel bir mobil uygulama ile hareket halindeyken projeleri yönetin

HoneyBook sınırlamaları

Gelişmiş iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerel zaman takibi ve ayrıntılı raporlama araçları yoktur

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: 36 $/ay

Temel özellikler: 59 $/ay

Premium: 129 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HoneyBook hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

İhtiyacım olan hemen hemen her şeye tek bir yerden erişebilmeyi seviyorum. İşimi profesyonel olarak da bir adım öne taşıdı.

İhtiyacım olan hemen hemen her şeye tek bir yerden erişebilmeyi seviyorum. İşimi profesyonel olarak da bir adım ileriye taşıdı.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

5. Bonsai (Hepsi bir arada serbest çalışma platformu olarak en iyisi)

bonsai aracılığıyla

Bonsai, tek bir platformdan teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve vergileri yönetmenizi sağlar. Şık ve minimalist bir tasarıma sahiptir ve işinizi tek başınıza yönetmek için yeterli yönetici gücünü sunar.

Temel iş gereksinimlerinin ötesinde, Bonsai yerleşik bir iş hesabı, otomatik vergi izleme özellikleri, tamamen özelleştirilebilir sözleşmeler ve kolaylaştırılmış müşteri onboarding iş akışları ile kendini diğerlerinden ayırır.

Ödemeler için Stripe, muhasebe için QuickBooks ve dokümantasyon için Google Dokümanlar gibi hizmetleri manuel olarak bir araya getirmekten bıktıysanız, Bonsai tüm bu fonksiyonları tek bir verimli çalışma alanına birleştiren uyumlu ve temiz bir kurulum sunar.

Bonsai'nin en iyi özellikleri

Yerleşik serbest bankacılık ile finansmanı basitleştirin — vergi tahminlerini, silme işlemlerini ve tasarruf hedeflerini izleyin

E-imzalar ve dönüm noktası faturalandırma ile tekliften ödemeye kadar olan süreci kolaylaştırın

Tek bir tıklama ile zamanı takip edin ve faturalara dönüştürün

Sözleşmeler, gizlilik sözleşmeleri ve işe alım belgeleri için önceden hazırlanmış şablonları kullanarak daha hızlı hareket edin

Bonsai sınırlamaları

Birden fazla kullanıcısı olan takımlar veya ajanslar için sınırlı esneklik

Bazı finansal özellikler şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabilir

Bonsai fiyatlandırması

Temel: Aylık 15 $/kullanıcı

Essentials: Aylık 25 $/kullanıcı

Premium: Aylık 39 $/kullanıcı

Elite: Aylık 59 $/kullanıcı

Bonsai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bonsai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Aynı platformdan müşterilere sözleşmeler, teklifler, faturalar ve formlar göndermek inanılmaz. Bonsai'nin serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tek adres olması çok hoşuma gidiyor.

Aynı platformdan müşterilere sözleşmeler, teklifler, faturalar ve formlar göndermek inanılmaz. Bonsai'nin serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tek adres olması çok hoşuma gidiyor.

👀 Biliyor muydunuz? 2023 yılında, serbest çalışanlar toplam 1,27 trilyon dolar kazandı; bu rakam Güney Kore gibi ülkelerin GSYİH'sine rakip olacak kadar büyük.

6. Moxo (Beyaz etiketli müşteri portalları için en iyisi)

moxo aracılığıyla

Yüksek düzeyde kişisel ve müşteri odaklı bir deneyim sunmak istiyorsanız, Moxo size bunu yapmak için gerekli araçları sağlar. Güvenli belge paylaşımından gerçek zamanlı mesajlaşmaya ve markalı çalışma alanlarına kadar, şık görünmek ve güvende kalmak isteyen firmalar için tasarlanmıştır.

Moxo, sağlam beyaz etiket özellikleriyle gerçekten öne çıkıyor. Bu, müşterilerinizin hiçbir zaman üçüncü taraf arayüzü görmeyeceği anlamına gelir; bunun yerine, tüm deneyim markanızla sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Hassas bilgileri yöneten bir hukuk danışmanı veya kişiselleştirilmiş rehberlik sunan bir finans danışmanı olun, tamamen size ait hissedeceğiniz profesyonel, mobil uyumlu bir müşteri merkezini zahmetsizce başlatabilir ve her temas noktasında marka kimliğinizi güçlendirebilirsiniz.

Moxo'nun en iyi özellikleri

Logonuz, renkleriniz ve özel alan adınızla güvenli, markalı müşteri portalları oluşturun

Mobil öncelikli iş akışlarıyla sorunsuz bir başlangıç ve hizmet sunun

Onay adımlarını otomatikleştirin ve her müşteri etkileşimini gerçek zamanlı olarak izleyin

Birleşik bir müşteri deneyimi için sohbet, dosya paylaşımı ve e-imzaları entegre edin

Moxo sınırlamaları

Markalama öğelerinin ötesinde sınırlı özelleştirme

Dahili takım proje yönetimi için ideal değildir

Moxo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moxo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Moxo hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Moxo, müşteri iletişimimizi ve yazışmalarımızı kolaylaştırmada çok yardımcı oldu. Onlarla tek bir konumda (metin mesajı, WhatsApp vb. yerine) iletişim kurabilmek ve dosya paylaşımı yapabilmek çok hoşumuza gidiyor.

Moxo, müşteri iletişimimizi ve yazışmalarımızı kolaylaştırmada çok yardımcı oldu. Onlarla tek bir konumda (metin mesajı, WhatsApp vb. yerine) iletişim kurabilmek ve dosya paylaşımı yapabilmek çok hoşumuza gidiyor.

💡 Profesyonel İpucu: Moxo'nun ortak markalı onboarding özelliğini kullanarak müşterilerinize, bir yazılım satıcısından değil, şirketinizden gelmiş gibi görünen bir hoş geldiniz deneyimi sunun.

7. Plutio (Birden fazla hizmeti aynı anda yürüten tek kişilik girişimciler için en iyisi)

plutio aracılığıyla

Tek kişilik bir iş yürütmek, genellikle proje yöneticisi, müşteri temsilcisi, pazarlamacı ve daha fazlası gibi farklı roller arasında sürekli geçiş yapmak anlamına gelir. Plutio, tüm bunları tek bir temiz gösterge paneline getirir; burada müşterileri yönetebilir, teklifler gönderebilir, zamanı takip edebilir ve sohbet edebilirsiniz — hepsi uygulamadan çıkmadan.

Plutio'nun ayırt edici özellikleri arasında işbirliğine dayalı gelen kutusu, çok dilli müşteri portalları ve yerleşik bir CRM bulunur. Dağınık tek kişilik işlemleri, birden fazla rol üstlendiğinizde bile yapılabilir hissi veren odaklanmış bir iş akışına dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Plutio'nun en iyi özellikleri

Daha kapsayıcı bir deneyim oluşturmak için çok dilli müşteri portalları sunun

Tek bir ortak gelen kutusundan e-postaları, sohbetleri ve görev yorumlarını yönetin

Daha hızlı onaylar için yerleşik e-imzalarla markalı teklifler gönderin

Görevleri takip edin, zamanı kaydedin ve faturaları oluşturun — hepsi tek bir yerden

Plutio sınırlamaları

Basit hizmet işletmeleri için özellik açısından ağır gelebilir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Plutio fiyatlandırması

Solo: 19 $/ay

Studio: 39 $/ay

Ajans: 99 $/ay

Plutio puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Plutio hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Tüm iş yönetimi görevlerimi tek bir yerden yapabiliyorum. Örneğin teklifler, faturalar ve makbuzlar, zaman takibi, görev yönetimi vb.

Tüm iş yönetimi görevlerimi tek bir yerden yapabiliyorum. Örneğin teklifler, faturalar ve makbuzlar, zaman takibi, görev yönetimi vb.

📖 Ayrıca okuyun: Agile Zaman Takibi ile İş Akışınızı Optimize Edin

8. 17hats (Etkinlik profesyonelleri ve fotoğrafçılar için en iyisi)

via 17hats

İşiniz ilk danışma, ayrıntılı teklif verme, sözleşme imzalama, hizmetlerin yürütülmesi (fotoğraf çekimi veya etkinlik gibi) ve son faturalandırma gibi bir dizi tekrarlanabilir adımdan oluşuyorsa, 17hats her yönüyle sistematik hale getirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Fotoğrafçılar, etkinlik planlayıcıları ve tasarımcılar gibi, sıfırdan oluşturma yükü olmadan yapılandırılmış iş akışlarına ihtiyaç duyan yaratıcı ve etkinlik tabanlı hizmet sektörlerindeki profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır.

17hats'teki her şey, markalı teklifler ve sözleşmelerden otomatik takip ve teşekkür notlarına kadar, son derece özelleştirilebilir şablonlar üzerinde çalışır. Bu sistematik yaklaşım, sıkıcı e-posta alışverişlerine harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır ve müşterilerinize doğrudan hizmet vermeye veya bir sonraki işiniz için hazırlanmaya daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.

17hats'ın en iyi özellikleri

Etkinlikler, fotoğrafçılık ve yaratıcı projeler için özel olarak tasarlanmış iş akışı şablonlarını kullanın

Takviminizle senkronizasyon sağlayan yerleşik araçlarla müşteri toplantılarını planlayın

E-posta dizileriyle takip, hatırlatıcı ve teşekkür notlarını otomatikleştirin

Entegre faturalama ve sözleşme araçlarıyla müşteri kazanım sürecini kolaylaştırın

17hats sınırlamaları

Arayüz, yeni araçlara kıyasla eski moda gelebilir

Karmaşık hizmet sunan takımlar veya işletmeler için daha az esnek

17hats fiyatlandırma

Aylık: 60 $/ay

17hats puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 17hats hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

17hats, tüm iş yönetim görevlerimi ve her bir müşteriye ait tüm kayıt ve belgeleri tek bir yerde tutmamı sağlıyor. En iyi yanı, görevlerin çoğunun otomatikleştirilmiş olması, bu görevler için bir asistan işe alma ihtiyacını ortadan kaldırması.

17hats, tüm iş yönetim görevlerimi ve her bir müşteriye ait tüm kayıt ve belgeleri tek bir yerde tutmamı sağlıyor. En iyi yanı, görevlerin çoğunun otomatikleştirilmiş olması, bu görevler için bir asistan işe alma ihtiyacını ortadan kaldırması.

9. SuiteCRM (Küçük takımlar için en iyi açık kaynak CRM)

suiteCRM aracılığıyla

SuiteCRM, CRM sisteminiz üzerinde tam kontrol sağlar — tedarikçiye bağımlılık yok, zorunlu yükseltmeler yok. Açık kaynak kodlu olduğu için, teknik kaynaklara sahip küçük takımlar iş akışlarını, alanlarını ve gösterge panellerini operasyonlarına uyacak şekilde özelleştirebilir.

Kapsamlı iletişim yönetimi ve potansiyel müşteri izlemeden verimli vaka çözümüne kadar SuiteCRM'deki her modül uyarlanabilir. Bu, ilk kurulum ve sürekli yönetim için biraz çaba harcamaya istekli olan, uygun maliyetli, son derece esnek ve büyüme için geniş alan sunan bir CRM çözümü arayan BT konusunda bilgili takımlar için sağlam bir seçimdir.

SuiteCRM'nin en iyi özellikleri

Kaynak koduna tam erişim ile kendi sunucularınızda dağıtın

Sürükle ve bırak modül oluşturucu kullanarak özel gösterge panelleri oluşturun

Güçlü bir motor ve koşullu tetikleyicilerle iş akışlarını otomatikleştirin

Topluluk tarafından oluşturulan geniş eklenti ve tema kitaplığıyla işlevselliği artırın

SuiteCRM sınırlamaları

Teknik kurulum ve sürekli bakım gerektirir

Arayüz, modern SaaS CRM'lere kıyasla eski moda görünüyor

SuiteCRM fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak, kendi sunucunuzda barındırılır)

Üçüncü taraf ortaklardan ücretli destek planları mevcuttur

SuiteCRM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (40+ yorum)

SuiteCRM hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Müşteri Hizmetleri için merkezi depo olarak SuiteCRM kullanıyoruz. Onlarla olan tüm iletişimleri, planlanan ve tamamlananları takip ediyoruz. Bu, ekibimizin müşterilerle olan tüm iletişimlerin iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak için vazgeçilmez bir merkezdir.

Müşteri Hizmetleri için merkezi depo olarak SuiteCRM kullanıyoruz. Onlarla olan tüm iletişimleri, planlanan ve tamamlananları takip ediyoruz. Bu, ekibimizin müşterilerle olan tüm iletişimlerin iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak için vazgeçilmez bir merkezdir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Açık kaynak" terimi, ücretsiz yazılımları iş dünyası için daha uygun hale getirmek amacıyla 1998 yılında ortaya çıkmıştır. Ondan önce çoğu şirket bu terimi tamamen kullanmaktan kaçınmaktaydı.

10. Capsule CRM (Müşteri izleme özelliğine sahip en iyi hafif CRM)

capsule CRM aracılığıyla

Capsule CRM, dağınıklık olmadan temiz ve odaklanmış bir deneyim sunar. Satışları izlemek, ilişkileri yönetmek ve görevleri takip etmek isteyen küçük takımlar için idealdir; tüm bunları merkezi ve karmaşık olmayan bir gösterge panelinden yapabilirsiniz.

Tüm bu temel fonksiyonlar, basitlik ve kullanım kolaylığı sağlayan tek bir gösterge panelinde merkezileştirilmiştir. Mobil cihazlara uygun tasarımı, otomatik hatırlatıcılar ve kapsamlı iletişim geçmişi ile iş önceliklerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Capsule CRM'nin en iyi özellikleri

Her anlaşma için sürükle ve bırak aşamalarıyla görsel satış süreçlerini yönetin

Çalışma alanınızda Gmail ve Outlook ile e-postaları sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Notlar, aramalar ve görevlerle birlikte iletişim zaman çizelgelerini tek bir yerden görüntüleyin

Özel etiketler, alanlar ve iş akışları kullanarak müşteri yönetimini segmentlere ayırın ve kişiselleştirin

Capsule CRM sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı raporlama ve analiz

Yerleşik faturalandırma veya gelişmiş otomasyon yok

Capsule CRM fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 21 $/kullanıcı

Büyüme: Aylık 38 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 60 $/kullanıcı

Capsule CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

Capsule CRM hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Capsule CRM'deki özellikler temel düzeydedir. HubSpot ile yapabildiklerimi gerçekten özlüyorum. Ancak Capsule, yapması gerekenleri çok iyi ve basit bir şekilde yapıyor ve daha büyük seçeneklerin getirdiği karmaşıklık olmadan gerçekten ihtiyacımız olan özellikleri sunuyor.

Capsule CRM'deki özellikler temel düzeydedir. HubSpot ile yapabildiklerim için onu gerçekten özlüyorum. Ancak Capsule, yapması gerekenleri çok iyi ve basit bir şekilde yapıyor ve daha büyük seçeneklerin getirdiği karmaşıklık olmadan gerçekten ihtiyacımız olan özellikleri sunuyor.

Sizinle Birlikte Büyüyen ClickUp ile Daha Fazlasını Tamamlayın

Moxie gibi bir aracı aşmak iyi bir işarettir; işiniz gelişiyor demektir. Ancak bu, sistemlerinizin de gelişmesi gerektiği anlamına gelir. Daha fazla müşteri, teslim edilecekler ve hareketli parçalar, karmaşıklık yaratmadan ayak uyduran bir platform gerektirir.

ClickUp size bu kontrolü sağlar. Müşteri formlarından sözleşmelere, belgelerden gösterge panellerine kadar her şey senkronize tutulur, böylece araçları birleştirmeden ölçeklendirme yapabilirsiniz. İster tek başınıza çalışıyor ister bir takımı yönetiyor olun, netlik, özelleştirme ve gerçek işbirliğini tek bir yerde elde edersiniz.

ClickUp'a kaydolun ve ilk günden itibaren her müşteri projesinin kontrolünü elinize alın.