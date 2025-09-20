2025'te Doğru Konuşma-Metin Dönüşümü için En İyi 10 Speechmatics Alternatifi

Konuşmayı metin haline dönüştürme teknolojisi büyük bir gelişme kaydetti. Eskiden saatler süren işlemler artık dakikalar içinde, her zamankinden daha net sonuçlarla gerçekleştiriliyor.

Speechmatics, bu alanda en iyi isimlerden biridir. Doğru, hızlı ve çok çeşitli dilleri destekler. Ancak tek bir boyut herkese uymaz.

İş akışınıza ve bütçenize uygun gerçek zamanlı transkripsiyon, konuşmacı etiketleri veya daha iyi entegrasyonlara ihtiyacınız olabilir. İster geliştirici, ister podcaster, ister gazeteci veya içerik uzmanı olun, kullanım amacınıza uygun bir araç mutlaka vardır.

Bu kılavuzda, en iyi Speechmatics alternatiflerini bulacaksınız. Her rakip, özellikler, fiyatlandırma veya performans açısından farklı bir şey sunar. Bonus olarak, konuşmanızı sadece metne dönüştürmekle kalmayıp, işinizi sizin yerinize yapacak olan devrim niteliğindeki ClickUp'ın Talk to Metin özelliğini tanıtacağız!

Speechmatics alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru konuşma-metin aracı, işinize, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere ve ne kadar harcama yapmaya hazır olduğunuzla bağlıdır. Alternatifleri karşılaştırırken dikkat etmeniz gereken anahtar noktalar şunlardır:

Yüksek transkripsiyon doğruluğu : Aksan, arka plan gürültüsü veya niş kelime dağarcığı olsa bile tutarlı ve güvenilir sonuçlar sunan : Aksan, arka plan gürültüsü veya niş kelime dağarcığı olsa bile tutarlı ve güvenilir sonuçlar sunan transkripsiyon araçlarına öncelik verin

Gerçek zamanlı ve toplu işleme : ş Akışınıza bağlı olarak canlı sesi transkribe etmenizi veya dosyaları toplu olarak yüklemenizi sağlayan bir araç seçin

Özel kelime dağarcığı : Tanıma özelliğini iyileştirmek ve manuel düzenlemeleri azaltmak için kendi terimlerinizi veya sektöre özgü dilinizi ekleyin

Entegrasyon seçenekleri : Sürecinizi kolaylaştırmak için aracı, düzenleme yazılımı, : Sürecinizi kolaylaştırmak için aracı, düzenleme yazılımı, eğitim video yazılımı , bulut depolama veya CMS gibi mevcut platformlarınızla bağlantı kurun

Ölçeklenebilir fiyatlandırma : Haftada birkaç dakikalık ses kaydını transkripsiyonluyor veya saatlerce ses kaydını yönetiyor olun, kullanımınıza uygun bir plan seçin

Çoklu dil desteği : Aracın, özellikle küresel içerik için, çalıştığınız dilleri ve lehçeleri desteklediğinden emin olun

Konuşmacı tanımlama : Transkriptleri takip etmeyi ve düzenlemeyi kolaylaştırmak için konuşmacıları net bir şekilde etiketleyin

dışa aktarma biçimleri*: Transkriptleri, post prodüksiyon veya geliştirme kullanımı için TXT, SRT veya JSON gibi ihtiyacınız olan dosya türlerinde kaydedin

Geliştirici dostu API'ler: Uygulamanıza veya sistemlerinize transkripsiyon özelliği eklemeniz gerekiyorsa, sağlam ve iyi belgelenmiş API'leri kullanın

En İyi Speechmatics Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Speechmatics alternatifinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi denemeye değer en iyi konuşma tanıma araçlarını inceleyelim.

1. ClickUp (Tek bir platformda görev yönetimi ve transkripsiyon için en iyisi)

ClickUp Talk to Metin'i deneyin ClickUp Talk To Metin ile hareket halindeyken fikirlerinizi veya notlarınızı kaydedin

ClickUp, dünyanın ilk Converged AI Workspace'ıdır. Bu, sadece toplantılarınızı kaydetmekle kalmayıp, her konuşmayı eyleme ve sonuca dönüştürmenize yardımcı olduğu anlamına gelir. Speechmatics kullanıcıları için, özellikle işinizin tüm bağlamını içeren ve sizin için görevleri yerine getirebilen bir ses-metin platformu arayanlar için cazip bir seçimdir.

ClickUp ile bir araçtan diğerine geçmenize gerek kalmaz. Gelişmiş konuşma-metin dönüştürme özelliklerini AI destekli görev ve proje yönetimi ile birleştirir. İş yükünün artmasına veda etmeye hazır mısınız?

ClickUp Konuşma Metinine Dönüştürme

ClickUp'ın Talk to Text özelliği, konuşmayı düzgün ve eyleme geçirilebilir metne dönüştürerek ş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli güçlü bir dikte aracıdır.

Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi eyleme geçirilebilir metne dönüştürün

İşte sunduğu özellikler:

AI otomatik düzenleme: Standart konuşma tanıma özelliğinden farklı olarak, ClickUp'ın Talk to Metin özelliği sadece transkripsiyon yapmakla kalmaz, konuşmanızı gerçek zamanlı olarak akıllı bir şekilde düzenleme yapar. Minimal düzeltmelerden profesyonel düzeyde iyileştirmelere kadar, düzenleme düzeyini seçebilirsiniz

bağlam farkında bahsetmeler ve bağlantılar: *AI, iş arkadaşlarınızı, görevlerinizi veya belgelerinizi bahsettiğinizde bunu tanır ve doğru bağlantıları veya bahsetmeleri otomatik olarak ekleyerek notlarınızı ClickUp ekosisteminde eyleme geçirilebilir ve bağlantılı tutar

Kişisel kelime dağarcığı: Araç, size özgü terimleri, sektör jargonunu ve takma adları öğrenerek doğru ve kişiselleştirilmiş transkripsiyonlar sağlar

*çok dilli destek: ClickUp, küresel takımlar için 50'den fazla dili desteklediğinden, ana dilinizde dikte yapabilirsiniz

Birleştirilmiş arama ve entegrasyonlar: ClickUp'ta istediğiniz yerde dikte edin, gelişmiş AI modelleriyle etkileşim kurun ve araçlar arasında geçiş yapmadan bağlı tüm uygulamalarınızda arama yapın

Talk to Metin özelliği, ClickUp'ın masaüstü AI yardımcısı ClickUp Brain MAX'a entegre edilmiştir. Bu AI Süper Uygulamasını nasıl kullanacağınızla ilgili kısa bir kılavuz:

ClickUp Brain

Transkript hazır olduğunda, ClickUp Brain devreye girer. Bu, tüm konuşmayı tarayan, anahtar noktaları çıkaran ve söylenenleri özetleyen yerleşik bir AI asistanıdır. Ardından, bu içgörüleri gerçek, izlenebilir eylem öğeleri olan Görevlere dönüştürerek çok güçlü bir işlev yerine getirir.

ClickUp Brain ile konuşmalarınızı özetleyin

Brain tarafından oluşturulan her ClickUp Görevi, proje panonuzda yer alır. Son teslim tarihi ekleyebilir, sahipler atayabilir ve bunları alt görevlere bölebilirsiniz, böylece her şey düzenli ve bağlantılı kalır.

ClickUp AI Notetaker

Sırada ClickUp AI Notetaker var. Bir görüşme planladığınızda, bu uygulama sessizce Zoom, Google Meet veya Teams toplantınıza katılır. Kaydet düğmesine basmanıza gerek yoktur. Konuşmayı gerçek zamanlı olarak dinler, transkripsiyonunu yapar ve doğrudan çalışma alanınıza kaydeder.

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacı etiketleri, özetler, kayıtlar ve eylem öğeleri tek bir belgedeki listeyle doğru transkripsiyonlar elde edin

Transkriptleriniz, video dosyalarınız ve özetleriniz, güvenlikli depolama ve kolay erişim için doğrudan gizli ClickUp belgelere kaydedilir. Dahası, tüm toplantı transkriptleriniz tamamen aranabilir olduğundan, kullanıcılar toplantıyı kaçırmış olsalar veya TL;DR özetine ihtiyaç duysalar bile, kimin ne söylediğini hızlı bir şekilde bulabilirler.

ClickUp Clips

Daha fazla bağlam eklemek mi istiyorsunuz? ClickUp Clips'i kullanın. Ekranınızı kaydedin, bir sonraki adımı açıklayın veya takımınıza bir kararı anlatın. Klip, Göreve kaydedilir. Artık takımınızın iki kez sormasına gerek yok; sesiniz ve ekranınız tek bir yerde.

ClickUp Clips'i kullanarak takımınızla eşzamansız iletişim kurun

ClickUp içindeki herhangi bir iş, belge veya konuşma hakkında bağlam tabanlı cevaplara ihtiyacınız varsa, Brain'e sorun. İhtiyacınız olanı saniyeler içinde bulacaktır.

Özetleri ve bilgi paylaşımını otomasyona tabi tutarak, takımlar bilgi aramak ve gereksiz toplantılar için harcadıkları zamanı azaltabilir ve öncelikli görevlere odaklanmaya devam edebilirler.

*clickUp, üçüncü taraf toplantı araçları ve transkripsiyon hizmetleriyle entegrasyonları da destekler. Örneğin, transkripsiyon için Tactiq kullanıyorsanız, ClickUp'ta ilgili Görevi oluşturmak için bir Otomasyon tetikleyiciyle, platform ne olursa olsun takip işlemlerinin asla kaçırılmamasını sağlayabilirsiniz. Takım ayrıca API'leri veya entegrasyon platformlarını kullanarak ClickUp ile diğer toplantı veya analiz araçları arasında verilerin senkronizasyonunu sağlayabilir ve ş akışlarını daha da kolaylaştırabilir.

ClickUp ile her özellik bir sonrakine beslenir. Toplantı, transkript haline gelir. Transkript, görev haline gelir. Görev, proje haline gelir. Ve proje tamamlanır — hepsi tek bir yerde.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

İlk kurulum, ş akışınıza göre özel yapmak için zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konu dizilerini özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta bir görev içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor. Yeni takvim ve Gantt yükseltmeleri planlamayı daha kolay hale getiriyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konularını özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta bir görev içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor. Bu sayede ekibim bağlam değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor. Yeni takvim ve Gantt yükseltmeleri planlamayı daha kolay hale getiriyor.

2. Deepgram (Gerçek zamanlı, geliştirici dostu, büyük ölçekli konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)

deepgram aracılığıyla

Deepgram'ın konuşma-metin API'si, gerçek zamanlı olarak hızlı ve doğru transkripsiyona ihtiyaç duyan geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Nova-3 modeli, arka plan gürültüsü, çapraz konuşma ve birden fazla konuşmacı gibi zorlu sesleri işleyebilir. İster aramaları, ister röportajları, ister canlı yayınları transkribe edin, Deepgram düşük gecikme süresiyle temiz çıktı sağlar.

Ayrıca hassas verileri de korur. Yerleşik redaksiyon ve akıllı biçim özelliği sayesinde, ekstra sonradan düzenleme yapmadan okunabilir ve güvenlikli transkriptler oluşturabilirsiniz. Bir uygulamaya veya hizmete ses özellikleri ekliyorsanız, Deepgram size bunları hızlı ve büyük ölçekte yapılacak araçları sunar.

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Nova-3 modeli ile gürültülü veya çok konuşmacılı ortamlarda bile net bir şekilde transkripsiyon yapın

Canlı kullanım senaryoları için tasarlanmış düşük gecikmeli API ile sesleri gerçek zamanlı olarak yayınlayın

Konuşmacıları otomatik olarak tanımlayarak sesleri ayırın ve konuşmaları etiketleyin

Yerleşik noktalama işaretleri ve temiz yapı ile transkriptleri anında biçin

Transkripsiyon sırasında otomatik PII redaksiyonu kullanarak hassas bilgileri koruyun

Küresel takımlar ve içerikler için yerleşik destek ile 30'dan fazla dilde iş yapın

Deepgram sınırları

Yerleşik transkript düzenleyici veya kullanıcı arayüzü yoktur — yalnızca API mevcuttur

Deepgram fiyatlandırması

Kullandıkça Öde : 200 $ değerinde ücretsiz kredi

Büyüme : Yıllık 4000 $+

Kurumsal: Yıllık 15.000 $+

Deepgram puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar Deepgram hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Bizim için öne çıkan özellik, Deepgram'ın yüksek doğrulukta transkripsiyon yeteneğidir. Deepgram'ın API'lerini, niteliksel kullanım durumumuz için toplantı kayıtlarının transkripsiyonlarını oluşturmak üzere teknolojimizle mevcut ş Akışımıza entegre ettik. Bu sayede, yüksek doğrulukta güvenilir çıktılar elde ediyoruz.

Bizim için öne çıkan özellik, Deepgram'ın yüksek doğrulukta transkripsiyon yeteneğidir. Deepgram'ın API'lerini, niteliksel kullanım durumumuz için toplantı kayıtlarının transkripsiyonlarını oluşturmak üzere teknolojimizle mevcut ş Akışımıza entegre ettik. Bu sayede, yüksek doğrulukta güvenilir çıktılar elde ediyoruz.

3. Google Speech-to-Metin (Kurumsal düzeyde çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

google Konuşmayı Metne Dönüştürme aracılığıyla

Farklı diller ve saat dilimlerinde küresel sesleri mi işliyorsunuz? Google Cloud Speech-to-Text, yüksek hacimli içeriği gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür.

API, 125'ten fazla dili destekler ve noktalama işaretleri ekleyebilir, küfürlü kelimeleri filtreleyebilir ve metni temiz, okunabilir parçalara bölebilir.

Kimin ne söylediğini bilmek mi istiyorsunuz? Konuşmacı günlüğü ve kelime düzeyinde zaman damgaları bunu halleder. Ayrıca, özel kelime dağarcığı ve model uyarlaması ile sonuçları ince ayar yapabilirsiniz.

Kullanım durumunuz küresel, hızlı ve karmaşıksa, Google'ın transkripsiyon motoru buna ayak uydurabilir.

Google Speech-to-Metin'in en iyi özellikleri

Akış, toplu iş veya eşzamansız modlarla kendi tarzınızda transkripsiyon yapın

Daha yüksek doğruluk için özel kelime dağarcığını kullanarak kendi terimlerinizi ekleyin

Kolay inceleme için kelime düzeyinde zaman damgalarıyla sesi hassas bir şekilde izleme

Modelleri kullanım durumunuza uyacak şekilde uyarlayarak sonuçları ince ayarlayın

Yerleşik diarization özelliği ile konuşmacıları otomatik olarak ayırın

Google Konuşma-Metin Dönüştürme sınırları

Güçlü aksan ve lehçelerle ilgili zorluklar

Gürültülü ortamlarda daha düşük doğruluk

Google Konuşmayı Metin Dönüştürme fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Speech-to-Text puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Speech-to-Metin hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Diğer yazılımlara kıyasla transkripsiyon içeriğinin doğruluğunu beğeniyorum. Mükemmel yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde, yanlış yazılmış/karıştırılmış kelimeleri tespit edip düzeltir.

Diğer yazılımlara kıyasla transkripsiyon içeriğinin doğruluğunu beğeniyorum. Mükemmel yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde, yanlış yazılmış/karıştırılmış kelimeleri tespit edip düzeltir.

4. Otter. ai (Otomasyonlu toplantı notları ve özetleri için en iyisi)

Gününüzün çoğunu toplantılarda geçiriyorsanız, Otter. ai tam size göre. Konuşmalarınızı dinler, yazar ve düzenler, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz.

Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet görüşmelerinize katılır. Siz konuşurken, gerçek zamanlı olarak transkripsiyon yapar. Toplantıdan sonra, bir AI özeti oluşturur ve eylem öğelerini çıkarır.

Otter Sohbet ile geçmiş toplantılarınız hakkında sorular sorabilir ve anında yanıt alabilirsiniz. Birinin geçen hafta söylediği şeyi bulmanız mı gerekiyor? Sadece sorun. Takımınız parmağını kıpırdatmadan temiz, aranabilir toplantı notları istiyorsa, Otter. ai güçlü bir seçimdir.

Otter. ai en iyi özellikleri

Toplantıları gerçek zamanlı yakalama ile canlı olarak transkribe edin

Her görüşmeden sonra anahtar noktaları otomatik olarak özetleyin

Yerleşik eylem öğesi algılama özelliği ile sonraki adımları vurgulayın

Zoom, Teams ve Google Meet entegrasyonlarıyla sorunsuz bir şekilde katılın

Otter Sohbet'i akıllı bir asistan gibi kullanarak geçmiş toplantıları hızlı bir şekilde arayın

IOS, Android ve web üzerinde mobil ve masaüstü uygulamalarıyla her yerde iş yapın

Otter. ai sınırları

Transkript dışa aktarımlarında biçim sorunları olabilir

Otter. ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Otter. ai, ses ve videoları transkribe etmek için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Uzun süredir premium sürümünü kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

Otter. ai, ses ve videoları transkribe etmek için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur. Uzun süredir premium sürümü kullanıyorum ve AI'nın konuşmadan gerekli bilgileri çıkarmanıza yardımcı olduğu son güncelleme son derece yararlı.

5. AssemblyAI (Konuşma tabanlı uygulamaları büyük ölçekte geliştiren geliştiriciler için en iyisi)

assemblyAI aracılığıyla

AssemblyAI, sesi metin haline getiren ve geliştiriciler için çok daha fazlasını yapacak güçlü bir API ile birlikte gelir.

Gerçek zamanlı ve asenkron transkripsiyon elde edersiniz. Universal modeli, gürültülü seslerde bile son derece doğrudur. Ayrıca 99'dan fazla dili destekler ve dili otomatik olarak algılayabilir.

Sözcüklerden daha fazlasını mı istiyorsunuz? AssemblyAI, duygu analizi, konu algılama ve içerik denetimi gibi akıllı özellikler ekler. Hatta hassas bilgileri otomatik olarak kaldırır.

Uygulamanıza ses özellikleri ekliyorsanız, bu araç size ölçeklendirme esnekliği ve büyüme için gerekli zekayı sağlar.

AssemblyAI'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı ve toplu işleme ile canlı veya daha sonra transkripsiyon yapın

Duygu, konu etiketleme ve içerik denetimi ile konuşmaları analiz edin

PII redaksiyonu ile hassas bilgiyi otomatik olarak gizleyin

99'dan fazla dil ve lehçeyi destekleyerek dilleri anında algılayın

Çok kişili sesler için yerleşik diarizasyon özelliği ile konuşmacıları net bir şekilde etiketleyin

AssemblyAI sınırları

Akış erişimi yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Yalnızca bulut tabanlı, şirket içinde kurulum yok

AssemblyAI fiyatlandırması

Ücretsiz : 50 $ ücretsiz kredi

Kullandıkça öde : Saat başına 0,15 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel: Özel fiyatlandırma

AssemblyAI puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. Rev. ai (İnsan düzeyinde doğrulukla hızlı konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)

Rev. ai, doğru konuşma tanıma ihtiyacı olan geliştiriciler için başka bir araçtır. Basit bir API aracılığıyla hem gerçek zamanlı hem de asenkron transkripsiyon sunar.

Platform 30'dan fazla dili destekler ve konuşmacı günlüğü, özel kelime dağarcığı ve duygu analizi gibi özellikler içerir. Yüksek doğrulukla çeşitli ses girişlerini işlemek için tasarlanmıştır. Rev. ai, en yüksek doğruluğun gerekli olduğu senaryolar için insan transkripsiyon hizmetleri de sunar.

Rev. ai'nin en iyi özellikleri

Asenkron ve akış desteği ile canlı veya kaydedilmiş sesleri transkribe edin

Araç, sektöre özgü terimler için özel kelime dağarcığı ile eğitilebilir

Duygu ve konu analizi ile içgörülere hızlıca ulaşın

Dilleri otomatik olarak algılayarak çok dilli transkripsiyonu kolaylaştırın

%99 doğruluk oranına sahip manuel transkriptlerle insan düzeyinde doğruluğu seçin

Rev. ai sınırları

Her akış oturumu 3 saat ile sınırlıdır

Şu anda şirket içinde kurulum seçeneği mevcut değildir

Rev. ai fiyatlandırması

Reverb Transcription: 0,20 $/saat

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rev. ai puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Whisper (Esnek dağıtım ile açık kaynaklı, çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

openAI Whisper aracılığıyla

Whisper, OpenAI'nin açık kaynaklı konuşma-metin modelidir. Birçok dilde yüz binlerce saatlik ses kaydı üzerinde eğitilmiştir. Bu, aksanları, arka plan gürültüsünü veya gündelik konuşmaları işlerken ona bir avantaj sağlar.

99'dan fazla dilde transkripsiyon yapabilir ve bunları İngilizceye de çevirebilir. Tam kontrol için Whisper'ı yerel olarak çalıştırabilir veya barındırılan bir çözümü tercih ederseniz OpenAI'nin API'sini kullanabilirsiniz.

Güç, doğruluk ve esneklik isteyen geliştiriciler için tasarlanmıştır ve lisans ücreti ödemenize gerek yoktur.

Whisper'ın en iyi özellikleri

Konuşmayı birden fazla dilden anında İngilizceye çevirin

Açık kaynak erişimi ile uyarlayın ve dağıtın

Yerel cihazlarda tam kontrol ve gizlilik için çevrimdışı çalıştırın

API aracılığıyla veya kendi uygulamalarınız içinde kolayca entegre edin

Aksanlar ve arka plan gürültüsü için geliştirilmiş bir modelle zorlu sesleri işleyin

Whisper sınırları

API şu anda 25 MB'a kadar dosyaları desteklemektedir

Gerçekte söylenmemiş metinler ekleyebilir

Whisper fiyatlandırması

Kullandıkça öde : OpenAI API üzerinden dakika başına 0,006 $

Kendi sunucunuzda barındırılan: Ücretsiz (açık kaynak)

Whisper puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

8. DeepSpeech (Yerel cihazlarda çevrimdışı, gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

deepSpeech aracılığıyla

DeepSpeech, Mozilla tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir konuşma-metin dönüştürme motorudur. Çevrimdışı çalışır ve verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar.

Model, derin öğrenmeye dayanır ve Raspberry Pi kadar küçük cihazlarda iş yapar. İnternet erişimi olmadan Windows, Mac veya Linux'ta kullanılabilir.

Önceden eğitilmiş İngilizce modellerle birlikte gelir, ancak gerekirse diğer diller için ince ayar yapabilirsiniz. Mozilla artık aktif olarak bakımını yapmasa da, açık kaynak topluluğu onu desteklemeye devam ediyor.

Gerçek zamanlı, gizli ve çevrimdışı transkripsiyona ihtiyacınız varsa, DeepSpeech sağlam bir başlangıç noktasıdır.

DeepSpeech'in en iyi özellikleri

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan çevrimdışı olarak transkripsiyon yapın

Windows, Mac, Linux veya Raspberry Pi üzerinde her yerde çalıştırın

Kullanıma hazır önceden eğitilmiş İngilizce modellerle hızlı bir başlangıç yapın

Gerçek zamanlı transkripsiyon performansı ile sesi canlı olarak işleyin

Python, C++, JavaScript veya . NET desteği kullanarak kendi yolunuzu oluşturun

DeepSpeech sınırları

Özel eğitim almadıkça İngilizce ile sınırlıdır

Aksanlar veya gürültülü sesler nedeniyle doğruluk düşebilir

DeepSpeech fiyatlandırması

Mozilla Public License kapsamında ücretsiz ve açık kaynaklıdır

DeepSpeech puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

9. Gladia (Ses zekası ile çok dilli, gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

gladia aracılığıyla

Gladia, konuşmayı metin haline dönüştürür, ancak bununla yetinmez. API'ye tek bir çağrı ile duyguları anlar, konuşmacıları seçer ve söylenenleri özetler.

100'den fazla dilde iş yapar ve cümle ortasında kod değiştirmeyi destekler. Bu, konuşmacılar aynı konuşma içinde İngilizce, Fransızca veya İspanyolca arasında geçiş yaptıklarında sistemin aksaklık yaşamayacağı anlamına gelir.

Küresel bir kitleye yönelik ses özellikleri geliştiriyorsanız ve sadece ham metinden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, Gladia transkripsiyonunuza ciddi bir zeka katar.

Gladia'nın en iyi özellikleri

Otomatik günlüğe kaydetme özelliği ile konuşmacıları net bir şekilde ayırın

Özetler ve duygu gibi ses zekasını kullanarak hızlı bir şekilde bağlam ekleyin

Araç, sektöre özgü terimler için özel kelime dağarcığı ile eğitilebilir

Ayrıntılı, kelime düzeyinde zaman damgaları ile her kelimeyi izleme

Aksan ve lehçeler için kod değiştirme desteği ile karışık dilleri transkribe edin

Gladia sınırları

Mevcut uygulamalara entegrasyonlar gerektirir

Şu anda şirket içinde kurulum seçeneği mevcut değildir

Gladia fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $/ay (ayda 10 saat dahil)

Pro ve kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gladia puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Braina (AI asistanı özellikleriyle çevrimdışı dikte için en iyisi)

braina aracılığıyla

Braina, kişisel asistan görevi de gören bir konuşma-metin dönüştürme aracıdır. Word, Gmail veya tarayıcı gibi herhangi bir uygulamaya dikte etmenizi sağlar ve 100'den fazla dili destekler.

Çevrimdışı işler, ses eğitimi gerektirmez ve tıbbi veya hukuki jargon gibi teknik terimleri işleyebilir. Ayrıca, özel kelimeler ve ifadeler de öğretebilirsiniz. Dikte işleminin ötesinde, Braina dosyaları açabilir, müzik çalabilir, web'de arama yapabilir ve hatta görevleri otomasyon edebilir — hepsi sesle.

Braina'nın en iyi özellikleri

Word, tarayıcı veya herhangi bir uygulamada sesinizle her yerde dikte edin

İsimler veya niş terimler için özel kelime dağarcığı ile terimlerinizi ekleyin

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan çevrimdışı iş yapın

Sesli komutlarla PC'nizi ellerinizi kullanmadan kontrol edin

Mobil entegrasyonlar ile telefonunuzu kablosuz mikrofon olarak kullanın

Braina sınırları

MacOS veya Linux için mevcut değildir

Modern uygulamalara kıyasla modası geçmiş gibi gelebilir

Braina fiyatlandırması

Braina Lite : Ücretsiz

Braina Pro : 99 $/yıl

Braina Pro Plus : 2 yıl için 199 $

Braina Pro Ultra: 3 yıl için 299 $

Braina puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 3,8/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Braina hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Benim için öğrenmesi zor bir eğrisi vardı ve Braina'nın ihtiyacım olan tüm özelliklere sahip olması ve hepsinin oldukça iyi çalışmasına rağmen, benim için çok pahalıydı. Ancak genel performans açısından benim için A+ alır.

Benim için öğrenmesi zor bir eğrisi vardı ve Braina'nın ihtiyacım olan tüm özelliklere sahip olması ve hepsinin oldukça iyi çalışmasına rağmen, benim için çok pahalıydı. Ancak genel performans açısından benim için A+ alır.

