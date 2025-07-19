satış Takımlarının Daha Fazla Anlaşma Yapmasına Yardımcı Olacak 15'ten Fazla En İyi GPT

Satış sadece ikna etmekle ilgili değildir. Rakiplerinizi tanımak, pazarı anlamak ve potansiyel müşterileriniz talep etmeden önce değer sunmakla ilgilidir. İşte burada AI destekli satış araçları devreye girer. Bu araçlar sadece yardımcı olmakla kalmaz, onlar olmadan dezavantajlı duruma düşersiniz.
Doğru GPT, satış konuşmalarını iyileştirebilir, iletişimleri kişiselleştirebilir ve müşteriler yanıt vermeden önce ihtiyaçlarını tahmin edebilir
Peki hangisi gerçekten zaman ayırmaya değer? Satış için en iyi GPT'leri inceleyelim ve öğrenelim.
GPT'ler nedir?
Generative Pre-trained Transformers (GPT'ler), derin öğrenmeyi kullanarak insan benzeri metinleri anlayan ve üreten büyük dil modelleri (LLM)dir.
GPT-3 ve GPT-4 gibi çok yönlü modeller, dil ve dünya hakkında geniş bir anlayışa sahiptir. Yetenekleri, çok çeşitli doğal dil işleme görevlerini kapsar.
Deneyimli bir satış koçu, veri analisti ve metin yazarı uzmanının hepsi bir arada olduğunu hayal edin. 7/24 hizmetinizde, sunumlarınızı ince ayarlamak, ilgi çekici e-postalar hazırlamak ve müşteri duyarlılığını analiz etmek için hazırlar.
GPT'ler satış ekipleri için yapabilecekleri budur.
GPT'ler yüz milyarlarca kelime ve en yeni veri kümeleriyle eğitilmiştir. Sorguları yanıtlama, bilgileri özetleme ve satış konuşmalarında bir sonraki en iyi hamleyi tahmin etme konusunda inanılmaz derecede yeteneklidirler.
📚 Ayrıca okuyun: Oyunun Kurallarını Değiştiren Ürün Açıklama Oluşturucular
Satış için GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?
Anlaşmayı imzalamak için sadece kusursuz bir sunum yapmakla kalmamalısınız, aynı zamanda mükemmel zamanlama, kişiselleştirme ve potansiyel müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlama becerisine de sahip olmalısınız. Birinci sınıf bir satış elemanı bu niteliklere sahiptir ve GPT aracınız da öyle olmalıdır.
Peki, satış için en iyi GPT'leri seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Farklı AI satış araçlarını fiyatlarına göre karşılaştırmak yeterli değildir. Satış ekibinin verimliliğini artırmak için AI araçlarında aranan özellikleri inceleyelim:
- Doğruluk ve bağlam: Sektörünüzü anlayan GPT'leri arayın. Örneğin, sağlık hizmetlerine özel bir araç, tıbbi satışlar için daha alakalı ve ikna edici içerikler oluşturacaktır
- Sorunsuz entegrasyon: GPT'nin mevcut satış yığınınızla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak kesintisiz iş akışları elde edin. CRM entegrasyonuna sahip AI satış araçlarını da değerlendirebilirsiniz
- Uyarlanabilirlik: Takımınızın üslubunu, stilini ve stratejisini öğrenen, zaman içinde markanızın sesine uyum sağlayan araçları seçin
- Otomasyon: Takip işlemlerini, veri girişini ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştiren GPT'lere öncelik vererek, takımınızın müşterilerle ilgilenmesi için zaman kazanmasını sağlayın.
- İçerik değerlendirme: Dışarıdan yapılan soğuk aramalar için yapay zeka destekli satış araçlarını değerlendirirken, mesajların doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için alaka düzeyini, tonu ve hatta duyguyu değerlendiren gelişmiş araçları tercih edin
- Rekabetçi içgörüler: Marka görünürlüğünü izlemek ve eksiklikleri belirlemek için karşılaştırma yeteneklerine sahip GPT'leri tercih edin
- İşbirliği araçları: Gerçek zamanlı uyarılar, çoklu kullanıcı desteği ve özelleştirilebilir raporlarla ekip çalışmasını geliştiren GPT'leri seçin
- Kullanım kolaylığı: Satış ekipleri için en iyi AI yazılımı, sezgisel bir arayüz sunarak eğitim süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır
satış için en iyi 18 GPT'ye bir bakışta
|Araç
|En Uygun
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|Sales Guru GPT
|Satış sunumlarını geliştiren acemi satış ekipleri
|Rol oynama senaryoları, itirazların ele alınması, anında geri bildirim
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
|Satış Soğuk E-posta Koçu
|Soğuk e-postaları yazan/inceleyen tüm satış takımları
|Kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar, taslak incelemeleri, geri bildirim, problem çözme odaklılık
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|SalesGPT
|AI destekli satış stratejileri planlayan tüm satış ekipleri
|Bağlam farkında yanıtlar, çok kanallı (e-posta, SMS, WhatsApp) satış içgörüleri
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Satış Geliştirme Temsilcisi
|Ulaşımı ve toplantı rezervasyonlarını basitleştirmeyi amaçlayan SDR'ler
|Potansiyel müşteri oluşturma, kişiselleştirilmiş erişim, CRM entegrasyonu
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Pitch Perfect
|Satış sunumlarını mükemmelleştirmek isteyen tüm satış temsilcileri
|İkna edici mesajlar, ton ayarlaması, çok kanallı optimizasyon
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Toplantı Özetleyici Pro
|Toplantılardan eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmek isteyen tüm satış ekipleri
|AI toplantı özetleri, eylem öğelerinin çıkarılması, anahtar metriklerin öne çıkanları
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Satış Müzakere Koçu
|Müzakerelerde ustalaşmak isteyen satış ekipleri
|İtiraz yönetimi, anlaşma stratejisi içgörüleri, senaryo tabanlı rol oynama
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
|Sales Mentor AI
|Kişiselleştirilmiş satış koçluğu arayan bireyler
|Gerçek zamanlı koçluk, itiraz yönetimi, rol oynama, performans analitiği
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Satış İçerik Oluşturucu Pro
|Satış içeriği oluşturan tüm takımlar
|AI satış metinleri, dinamik mesajlaşma, çok biçimli içerik (e-postalar, reklamlar, sunumlar)
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Revenue Catalyst
|Satış gelirlerini artırmak isteyen satış liderleri ve takımları
|Gelir tahmini, potansiyel müşteri önceliklendirme, performans raporları
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|SalesResearcher
|Potansiyel müşteri bulma ve rakip araştırması yapan satış elemanları
|Potansiyel müşteri bilgileri, rakip analizi, konuşma araştırma özetleri
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|İmkansız Satış Temsilcisi
|Zor itirazlarla başa çıkan satış ekipleri
|İtiraz yönetimi, satış konuşması optimizasyonu, potansiyel müşteri nitelendirme, veriye dayalı içgörüler
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|E-posta GPT
|Satış e-postaları hazırlayan tüm satış ekipleri
|Kişiselleştirilmiş e-postalar, üslup ayarlaması, anında yanıt önerileri
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|Satış Stratejisti Danışmanı
|Veriye dayalı satış planlaması yapmak isteyen satış ekipleri
|Satış tahmini, senaryo simülasyonu, CRM entegrasyonu, özel sunumlar
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
|Satış İçgörüleri GPT
|Satış trendlerini ortaya çıkarmaya çalışan satış ekipleri ve yöneticiler
|Bölge optimizasyonu, rakip analizi, satış metodolojisi rehberliği
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
|Rakip İzleme
|Rakip analizi yapan kurumsal satış ekipleri
|SWOT analizi, reklam kampanyası dökümü, trend/davranış analizi
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
|Satış Müdürü
|Satış takımlarını yöneten satış liderleri
|Tahminler/raporlar, kota yönetimi, boru hattı organizasyonu
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur
|E-posta Sihirbazı
|E-posta iletişimini otomatikleştiren tüm satış takımları
|Soğuk e-posta oluşturma, kişiselleştirilmiş erişim, web sitesi/özgeçmiş analizi
|Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir
Satış Takımları ve Yöneticileri için En İyi GPT'ler
Satış için ideal olan en iyi GPT'lerin kapsamlı bir listesi aşağıda verilmiştir:
1. Sales Guru GPT (Satış sunumlarını iyileştirmek için en iyisi)
Sales Guru GPT, deneyimli bir satış mentoru parmaklarınızın ucunda gibi. Takımların satış konuşmalarını iyileştirmesine, itirazları ele almasına ve güvenle anlaşmaları kapatmasına yardımcı olur.
Bu araç, pratik bir ortamda konuşma becerilerinizi geliştirmek için gerçekçi rol yapma senaryolarına girmenizi sağlar. "Düşüneceğim" gibi itirazlarla mücadele ediyorsanız, bu AI koçu doğru kelimeleri bulmanıza yardımcı olacaktır.
Takımınızda yeni başlayanlar mı var, yoksa profesyoneller mi? Fark etmez. Bu ChatGPT eklentisi, satış becerilerinizi geliştirebilir.
Örnek komutlar:
- ROI hesaplayıcım için bir satış konuşması yazmama yardım edin
- Challenger satış metodolojisini nasıl kullanabilirim?
- Karşılaştığım en önemli satış nesnesi budur. Bununla en iyi şekilde nasıl başa çıkabilirim?
Sales Guru GPT'nin en iyi özellikleri
- Satış konuşmalarını simüle etmek ve yaklaşımınızı geliştirmek için rol yapma senaryolarına katılın
- İtirazların üstesinden gelme, ürün sunma ve zorlu potansiyel müşterilerle başa çıkma konusunda size özel hızlı rehberlik alın
- Mesajlaşma ve satış kapatma tekniklerini iyileştirmek için satış stratejileri hakkında anında geri bildirim alın
- Ürün tanıtımlarınızı ve satış sunumlarınızı prova ederek daha etkili ve kendinden emin bir şekilde sunun
Sales Guru GPT sınırlamaları
- Yanıtların marka sesine ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için manuel ton ayarlamaları mı gerekiyor?
Sales Guru GPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Sales Guru GPT puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
👀 Biliyor muydunuz? Satış temsilcileri, zamanlarının %70'ini satış dışı görevlere ayırdıklarını ve bu durumun potansiyel müşterilerle bağlantı kurmayı zorlaştırdığını belirtiyor.
2. Sales Cold Email Coach (Soğuk e-postaları yazmak ve incelemek için en iyisi)
Soğuk e-postalar birçok kişi için rahatsız edicidir. Ancak doğru şekilde yapılırsa, satış motorunuz için itici bir güç olabilirler.
Yeni potansiyel müşterilerle konuşma başlatmaktan takip etmeye kadar, bu AI eklentisi e-postalarınızı ince ayar yaparak yanıt oranlarınızı iyileştirir.
Yazdığınız bir soğuk e-postayı gösterin, GPT neyin işe yaramadığını ve nasıl düzeltilebileceğini tam olarak gösterecektir. Hedef kitlenizin kim olduğu ve sorunlarının neler olduğu hakkında akıllı sorular sorar ve alakalı ve mantıklı e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur.
Örnek komutlar:
- İşte yazdığım bir soğuk e-posta. Daha net hale getirmek için gözden geçirip değişiklik önerilerinde bulunabilir misiniz?
- [Sektör]'deki [iş başlığı] için ürünüm hakkında soğuk e-posta metni yazmama yardım edin
- E-postamda sorunlu noktaları ortaya çıkarmak için ne soracağımı bulmama yardımcı olabilir misiniz?
Sales Cold Email Coach'un en iyi özellikleri
- Kısa, ilgi çekici ve her potansiyel müşteriye özel kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar oluşturun
- Netlik, alaka düzeyi ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için taslak incelemeleri ve geri bildirimler alın
- Geleneksel satış teknikleri yerine potansiyel müşterilerin zorluklarını vurgulayarak sorun çözmeye odaklanın
Satış Soğuk E-posta Koçu sınırlamaları
- Daha geniş satış stratejileri yerine yalnızca e-posta yazmaya odaklanarak sınırlı işlevsellik sunar
- En iyi sonuçları elde etmek ve e-posta etkinliğini optimize etmek için hızlı deneme gerektirir
Satış Soğuk E-posta Koçu fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış Soğuk E-posta Koçu derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
📚 Ayrıca okuyun: Küçük İşletmeler için Satış Otomasyon Araçları
3. SalesGPT (AI destekli satış stratejileri için en iyisi)
Basit bir komut dosyası veya takip e-postası bile çok fazla düşünme ve beyin fırtınası gerektirir. Uzman olmayan takımlar için bu, zaman alıcı bir kabusa dönüşebilir. SalesGPT, bu konuda size yardımcı olan kişisel bir satış asistanına sahip olmak gibidir. Takımınıza, her müşteriye veya satış durumuna otomatik olarak uyum sağlayan özel ve güçlü satış teknikleri sunar.
Etkileyici sunumlar hazırlar, itirazları aşar ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olarak satış verimliliğini artırır. Bu GPT aracı, dönüşümlerinizi artırmak için gerçek zamanlı içgörüler de sağlayabilir. Daha fazla anlaşmayı daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olan sanal bir satış stratejisti olarak düşünün.
Örnek komutlar:
- Satış görüşmelerinde fiyat itirazlarını en iyi şekilde ele almanın yollarını öğrenin
- Kurumsal bir müşteriye ürün demosu sonrasında bir takip mesajı oluşturun
- Perakende operasyon müdürüne sorulabilecek iyi bir keşif sorusu nedir?
SalesGPT'nin en iyi özellikleri
- Satış bağlamını tanıyarak konuşmanın aşamasına göre özelleştirilmiş yanıtlar oluşturun
- Ses, e-posta, SMS ve WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla kanalda etkileşim kurun
- Eşsiz satış içgörüleri, yeni stratejiler ve püf noktaları edinin
SalesGPT sınırlamaları
- Aracı belirli iş ihtiyaçlarına göre ince ayarlamak için teknik uzmanlık gerekir
- Performansı, girdiğiniz veriler kadar güçlü olduğundan, yüksek kaliteli verilere bağlıdır
SalesGPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
SalesGPT puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
4. Satış Geliştirme Temsilcisi (Satış erişimini basitleştirmek için en iyisi)
Potansiyel müşterilere ulaşmak zordur. Satış Geliştirme Temsilcisi bunu kolaylaştırır. Satış geliştirme temsilcilerinin (SDR'ler) kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmasına, itirazları ele almasına ve daha fazla toplantı ayarlamasına yardımcı olur. AI destekli içgörülerle, erişimi basitleştirir ve yanıt oranlarını artırır.
Satış ekibi liderlerinin niteliklerini belirlemek için AI kullanmak mı istiyorsunuz? Bu araç, web'de arama yaparak potansiyel müşteri listeleri oluşturabilir, şirket bilgilerini toplayarak potansiyel müşterileri niteliklerine göre sıralayabilir ve LinkedIn profillerine göre kişiselleştirilmiş yaklaşımlar geliştirebilir.
Örnek komutlar:
- Son 6 ayda fon sağlayan 10 SaaS şirketini bulun
- Bu LinkedIn profillerinden bir CSV dosyası oluşturun
- Gmail üzerinden takip e-postalarımı nasıl otomatikleştirebilirim?
Satış Geliştirme Temsilcisi'nin en iyi özellikleri
- İdeal potansiyel müşterileri belirleyip derleyerek otomatik olarak potansiyel müşteri oluşturun
- Kişiselleştirilmiş e-postalar ve mesajlarla etkileşimi artırın
- Manuel veri girişini ortadan kaldırarak temsilcilerin her hafta saatlerce zaman kazanmasını sağlayın
- CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek potansiyel müşteri etkileşimlerini kaydedin ve izleyin
Satış Geliştirme Temsilcisinin sınırları
- LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io ve daha fazlası gibi araçlara erişmek için abonelik gerekebilir. potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyonu gibi görevleri gerçekleştirmek için
- En iyi özelliklerin kurulumu ve adaptasyonu gerektirdiği için öğrenme süreci gereklidir
Satış Geliştirme Temsilcisi fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış Geliştirme Temsilcisi değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
📚 Ayrıca okuyun: Etkili Satış Hedefleri Nasıl Belirlenir?
5. Pitch Perfect (Satış sunumlarını mükemmelleştirmek için en iyisi)
Harika bir sunum, bir anlaşmanın yapılmasını veya bozulmasını sağlayabilir. Pitch Perfect GPT'yi kullanmak burada mantıklıdır. Satış temsilcilerinizin mesajlarını iyileştirmelerine, ikna edici sunumlar hazırlamalarına ve kendinden emin bir şekilde sunum yapmalarına yardımcı olabilir.
Sonuçları yönlendiren, sektöre özel ve hedef kitleye uygun sunumlar hazırlayarak tüm satış döngüsünü destekler.
Pitch Perfect, potansiyel müşteri aşaması, bilinen itirazlar veya alıcıların sorunlu noktaları gibi CRM içgörülerini kullanarak bağlama özel mesajlar ve kişiselleştirilmiş takipler sunabilir. Mesajların tonunu ve biçimini kuruluşun sesine uyacak şekilde uyarlar.
Örnek komutlar:
- Büyüyen bir startup şirketinin CFO'suna LinkedIn mesajı yazın. [Hedef şirket türü] için [ürün türü] sunuyoruz. Mesajınızı gayri resmi ama güvenilir tutun
- Küçük bir emlak yönetim şirketiyle keşif görüşmesi için bir metin hazırlayın. [Yazılım türü] sunuyoruz. Hedef, sorunlu noktaları ortaya çıkarmak
- [ICP] ile sanal toplantılar için etkileyici satış konuşma metinleri oluşturun. [Ürün türü] satıyoruz, [ürün avantajları] sağlıyor
Pitch Perfect'in en iyi özellikleri
- Acil durum, meydan okuyan satış ve hikaye anlatımı gibi kanıtlanmış satış stratejilerini kullanarak ikna edici bir şekilde iletişim kurun
- Kurumsal sunumlardan gündelik konuşmalara kadar, hedef kitleye göre tonu ve stili ayarlayın
- E-posta, LinkedIn, soğuk aramalar ve yüz yüze toplantılar dahil olmak üzere birden fazla kanal için optimize edin
Pitch Perfect sınırlamaları
- İnsan duygularından yoksundur, manuel kişiselleştirme gerektirir
- Gerçek zamanlı mentorluğun yerini almadığı için canlı koçluk yoktur
Pitch Perfect fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Pitch Perfect puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Meeting Summarizer Pro (Satış toplantılarını özetlemek için en iyisi)
Toplantılar çok önemlidir, ancak genellikle zaman alıcıdır. Uzun toplantılar ise kimsenin favorisi değildir. Canlı oturuma katılmayanlar için durum daha da kötüdür. Kayıtları dinlemek veya tüm transkripti okumak zorundadırlar. Bu çok sıkıcı!
Meeting Summarizer Pro, anahtar noktaları asla kaçırmamanızı sağlayarak size yardımcı olur. Tartışmaları dinler, yazıya döker ve kısa notlar halinde özetler. Artık uzun kayıtları taramaya gerek yok, sadece saniyeler içinde eyleme geçirilebilir içgörüler.
Örnek komutlar:
- Müşteri geri bildirim oturumumuzdan elde edilen bu transkripti net sonuçlarla özetleyin
- Bu üç aylık iş incelemesini tüm finansal bilgiler, hedefler ve performans ölçütleri açıkça belirtilerek özetleyin
- Dünkü Zoom görüşmesinden bu proje başlangıç toplantısının transkriptini özetleyin. Eylem öğelerini adlarına göre ekleyin ve bahsedilen tüm son tarihleri veya bütçeleri izleyin
Meeting Summarizer Pro'nun en iyi özellikleri
- Uzun toplantıları saniyeler içinde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren AI destekli özetler oluşturun
- Takip işlemlerinin net olmasını ve doğru kişilere atanmasını sağlamak için eylem öğelerini otomatik olarak çıkarın
- Önemli rakamlara, son tarihlere ve taahhütlere kolay erişim için verileri ve anahtar metrikleri vurgulayın
Meeting Summarizer Pro sınırlamaları
- Önceliklendirmede öznellik eksikliği, hangi konuların stratejik olarak daha önemli olduğunu belirlemeyi zorlaştırır
- Kişiselleştirilmiş takım tercihleriyle uyumlu olmayabilecek katı özet biçimlendirme kullanır
Meeting Summarizer Pro fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Toplantı Özetleyici Pro Yorumları ve Puanları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Büyük toplantılar, uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Hatta, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koymuştur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, uçtan uca toplantı yönetimi çözümü ile bu boşluğu dolduruyoruz.
ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar, takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar!
💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!
7. Satış Müzakere Koçu (Müzakerelerde ustalaşmak için en iyisi)
Müzakere, satışın kalbidir. Satış Müzakere Koçu, sunumunuzu iyileştirmenize, itirazları ele almanıza ve güvenle anlaşmaları kapatmanıza yardımcı olur. Kanıtlanmış müzakere tekniklerine dayalı gerçek zamanlı stratejiler sunan kişisel bir mentor gibi çalışır.
Bu araç, sizi bir anlaşma kapatmaya çalışan hizmet sağlayıcı olarak gerçekçi rol yapma senaryolarına sokarken, potansiyel müşterinin beklenen itirazlarını ve endişelerini size sunar. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve nasıl iyileştirilebileceğini anında öğrenirsiniz.
Örnek komutlar:
- Ben [rolünüz] ve [ICP'nize] sunum yapıyorum. Müzakereye başlayın
- [Ürün veya hizmet] satıyorum. Satış görüşmesi rol yapalım
- Şüpheci [ICP'nize] [ürün veya hizmet] sunuyorum. Alıcıyı oynayın
Satış Müzakere Koçu'nun en iyi özellikleri
- Yaygın satış engellerine karşı AI destekli karşı argümanlarla itirazları daha etkili bir şekilde ele alın
- Müzakere karmaşıklığına ve müşteri davranışlarına göre uyarlanmış anlaşma stratejisi içgörülerine ulaşın
- Senaryo tabanlı rol yapma oyunlarından yararlanarak, gerçek satış konuşmalarını gerçek sunumlardan önce pratik yapın
Satış Müzakere Koçu sınırlamaları
- Derin bağlamsal farkındalık eksikliği, karmaşık, çok aşamalı anlaşmalarda etkinliği azaltır
- Sınırlı sektör uyarlanabilirliği sunar, niş pazarlar yerine genel satışlar için en iyi sonucu verir
Satış Müzakere Koçu fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış Müzakere Koçu yorumları ve puanları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
📚 Ayrıca okuyun: Word, Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Satış Planı Şablonları
8. SalesMentor AI (Kişiselleştirilmiş satış koçluğu için en iyisi)
İyi satış elemanları doğmaz, yetiştirilir. SalesMentor AI, satış becerilerinizi geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim ve rehberlik sunan kişisel bir satış koçu görevi görür.
Özel satış başarı planları, beceri geliştirme modülleri, kanıtlanmış oyun kitapları ve gerçek zamanlı performans izleme gibi özellikler sayesinde kullanıcıların potansiyel müşteri bulma, iletişim ve anlaşma kapatma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
CRM araçlarıyla entegre olarak ve müzakere teknikleri sunarak SalesMentor AI, satış sürecini kolaylaştırır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir profesyonel olun, bu araç sunumlarınızı geliştirmenize, itirazları ele almanıza ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olur.
Örnek komutlar:
- Soğuk aramalarda "Zaten başka bir tedarikçiyle çalışıyoruz" itirazını ele almak için bir metin verin
- Satış becerilerimi değerlendirin. Keşif görüşmelerinde iyiyim, ancak yüksek tutarlı anlaşmaları kapatmakta zorlanıyorum
- [Sektörünüzdeki] potansiyel müşterileri hedefleyen [şirket türünüz] için ilk temas e-postası yazın
SalesMentor AI'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı satış koçluğu ile satış görüşmelerini, e-postaları ve sunumları iyileştirin
- Müşterilerin itirazlarını etkili bir şekilde ele almak için yapay zeka destekli yanıtlar oluşturun
- Satış temsilcilerinin yanıtlarını pratik yapmalarına ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olmak için rol yapma alıştırmaları simüle edin
- Performans analizlerini izleyerek ilerlemeyi ölçün ve uygulanabilir iyileştirmeler önerin
SalesMentor AI sınırlamaları
- Sektöre özel özelleştirme eksikliği, niş pazarlar için manuel ayarlamalar gerektirir
- Ayrıntılı satış bilgileri sağlandığında daha iyi sonuçlar elde etmek için girdi verilerinin kalitesine bağlıdır
SalesMentor AI fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
SalesMentor AI incelemeleri ve değerlendirmeleri
- GA: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
9. Sales Content Creator Pro (Satışa yönelik içerik oluşturmak için en iyisi)
Harika satış içeriği sadece kelimelerden ibaret değildir. İkna, netlik ve etkiyle ilgilidir. Sales Content Creator Pro, satış ekiplerinizin birkaç tuş vuruşuyla yüksek dönüşüm oranına sahip e-postalar, sunumlar, ürün açıklamaları, satış destek içeriği, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmasına yardımcı olur.
Ayrıca, satışla ilgili içerik oluşturmaya yardımcı olarak zaman tasarrufu sağlarken tutarlılığı da garanti eder. Yaygın itirazları ele alarak, benzersiz değer önerilerini öne çıkararak ve mevcut pazar trendlerine uyum sağlayarak, satış temsilcilerinin her zaman ikna edici ve marka kimliğine uygun mesajlar iletmesini sağlar.
Örnek komutlar:
- Orta ölçekli teknoloji şirketlerindeki [persona] için yeni AI destekli ürünümüzü tanıtan bir B2B soğuk e-posta yazın
- [Hedef kitle]'yi hedefleyen [ürün/hizmet] için 2 dakikalık bir tanıtım metni oluşturun
- Potansiyel müşterilerin ürünümüze geçme konusunda sahip olabilecekleri en önemli 5 itirazı listeleyin ve yanıtlayın
Sales Content Creator Pro'nun en iyi özellikleri
- Çekici e-postalar, sunumlar ve sosyal medya gönderileri için yapay zeka destekli satış metinleri oluşturun
- Marka sesine ve belirli hedef kitle segmentlerine uyum sağlamak için mesajları dinamik olarak özelleştirin
- E-postalar, açılış sayfaları, reklam metinleri ve sunumlar için birden çok biçimde içerik oluşturun
Satış İçerik Oluşturucu Pro sınırlamaları
- Oluşturulan içerik genellikle kişiselleştirme ve duygusal iyileştirme gerektirdiğinden, insan tarafından düzenleme gerekir
- Kullanıcı tabanı küçük ve sınırlı sayıda değerlendirme veya yorum ile yaygın bir güvenilirliğe sahip değildir
Satış İçeriği Oluşturucu Pro fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış İçeriği Oluşturucu Pro puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
10. Revenue Catalyst (Satış gelirini artırmak için en iyisi)
Revenue Catalyst, gelir hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen satış ekipleri için tasarlanmıştır. Satış verilerini analiz eder, fırsatları belirler ve anlaşmaları verimli bir şekilde sonuçlandırmak için AI destekli içgörüler sunar.
Ayrıca, gerçek zamanlı veriler ve kanıtlanmış stratejiler kullanarak soğuk e-postalar yazma, potansiyel müşteri listeleri oluşturma ve özel sunumlar hazırlama gibi görevleri basitleştirir.
Satış temsilcileriniz, satış sürecini yönetmek veya fiyatlandırma stratejilerini optimize etmekle zaman mı kaybediyor? Veriye dayalı öneriler sunan bu araç, onların işini (ve hayatını) kolaylaştırabilir. Hiç zaman kaybetmeyen, mesajları her zaman net tutan ve her adımın eyleme odaklı olmasını sağlayan hızlı ve odaklanmış bir satış asistanına sahip olmak gibi.
Örnek komutlar:
- [Şirket Adı]'da karar vericileri bulun ve rollerini özetleyin
- [Şirket] Satış Müdürüne [çözümünüzü] sunan bir soğuk e-posta yazın
- [Rakip Web Sitesi]'ni arayın ve ürünümüzle karşılaştırıldığında anahtar farklılıkları listeleyin
Revenue Catalyst'in en iyi özellikleri
- AI destekli tahmin modelleriyle gelir eğilimlerini tahmin edin
- En iyi potansiyel müşterileri otomatik olarak belirleyerek yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin
- Satış ekibinin başarısını ve iyileştirme alanlarını izlemek için performans raporları oluşturun
Revenue Catalyst sınırlamaları
- CRM entegrasyonunda zorluklar, mevcut CRM iş akışlarıyla uyumsuzluk durumunda manuel veri gereksinimi
- Erken konuşma ayrıntılarını kaybeder ve yalnızca son etkileşimleri saklar
Revenue Catalyst fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Revenue Catalyst incelemeleri ve puanları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
11. SalesResearcher (Potansiyel müşteri bilgilerini toplamak için en iyisi)
Doğru potansiyel müşterileri bulmak, satışın yarısıdır. SalesResearcher GPT tam da bu noktada öne çıkıyor. Bu araç, satış elemanlarına hedefledikleri herhangi bir şirket hakkında hızlı, araştırma odaklı içgörüler sunarak, web sitelerini kendileri araştırmak zorunda kalmadan yardımcı olur.
Potansiyel müşteriler, rakipler ve sektör trendleri hakkında içgörüler toplayarak potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırır. Bir şirketin tam olarak ne yaptığı, ürünleri, finansman veya işe alım gibi son gelişmeler, müşterileri ve hatta rakipleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.
Bu GPT eklentisi, satış temsilcilerinizin gerçek zamanlı veriler ve stratejik önerilerle bir adım önde olmasını sağlar.
Örnek komutlar:
- [Hedef şirket] ne yapıyor, müşterileri kimler ve onlara B2B SaaS ürünümü nasıl sunabilirim?
- [Hedef şirket]'in işleri ve ajansların onlara nasıl satış yapabileceği hakkında ayrıntılı bilgi verin
- [Hedef şirket]'in kendini nasıl konumlandırdığını, kimlerin kullandığını ve kimlerle rekabet ettiğini anlatın
SalesResearcher'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteriler hakkında web sitelerinden ve çevrimiçi kaynaklardan bilgi toplayın
- Araştırmaları kolay okunur bir biçimde sunan konuşma içgörüleri oluşturun; örneğin, bilgili bir iş arkadaşınızdan içgörü almak gibi
- Rakiplerinizi analiz ederek markanızın sektördeki güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırın
- Özel satış stratejileri kullanarak potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş erişim ve etkileşim yaklaşımları oluşturun
SalesResearcher sınırlamaları
- Niş sektörlerdeki boşluklar, özellikle çevrimiçi varlığı sınırlı küçük veya gizli şirketler için
SalesResearcher fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
SalesResearcher incelemeleri ve değerlendirmeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
📚 Ayrıca okuyun: Ücretsiz CRM Şablonları: Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp
12. Impossible Sales Rep (Zor itirazları ele almak için en iyisi)
Impossible Sales Rep, anlaşmaları kapatmayı çok daha kolay hale getirir. Bu AI destekli eklenti, satış takımlarının sunumlarını ince ayarlamasına, itirazları ele almasına ve zorlu müzakereleri yönetmesine yardımcı olur.
Genel mesajlar göndermek yerine, potansiyel müşterinin şirketini araştırarak işe başlar, böylece o işte neler olup bittiğini tam olarak anlar. Bu bilgileri, ürün veya hizmetinizle ilgili derinlemesine anlayışla birleştirerek alakalı, zamanında ve kişiye özel bir e-posta oluşturur.
Bu, herkesin tıkanıp çıkamayan bir durumda kaldığında devreye giren ve çıkış yolunu bulan uzman bir satış koçuya sahip olmak gibidir.
Örnek komutlar:
- [Hedef müşterilerin X'i Y ile yapmasına] yardımcı oluyorum. [Hedef şirketin] CMO'suna bir soğuk e-posta yazabilir misiniz?
- [Şirket adı] hakkında araştırma yapın ve en son güncellemelerine, finansal bilgilerine ve yol haritasına göre [ürününüz] için kişiselleştirilmiş bir tanıtım kampanyası oluşturun
- [Müşteri türü] gibi teknolojiye yatkın bir kitleye yönelik satış sunumu hazırlayın ve mevcut işe alım eğilimlerini inceleyin
Impossible Sales Rep'in en iyi özellikleri
- Alıcıların tereddütlerini aşmak için yapay zeka destekli önerilerle itirazları etkili bir şekilde ele alın
- Maksimum etkileşim için senaryoları iyileştirerek satış sunumlarını optimize edin
- Yüksek değerli potansiyel müşterileri belirlemek için potansiyel müşterileri verimli bir şekilde değerlendirin
- Geçmiş satış konuşmalarına dayalı veriye dayalı içgörüler sağlayın
Satış temsilcilerinin sınırları ortadan kalkar
- İnsan sezgisinin eksikliği, AI tarafından oluşturulan yanıtların bazen ince ayar gerektirmesine neden olur
- Niş pazarlara tam olarak uymayabilecek sektörlere özgü nüanslarla uğraşmayın
İmkansız Satış Temsilcisi fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Impossible Sales Rep yorumları ve değerlendirmeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
13. E-posta GPT (Satış e-postaları oluşturmak için en iyisi)
Satış e-postaları yazmak oldukça kolaydır. Çoğu insan, oturup yazmaya başlayana kadar böyle düşünür. Uzman bir e-posta yazarı yoksa, bu AI e-posta pazarlama aracı işinizi kolaylaştırabilir. Kişiselleştirilmiş, yüksek dönüşüm oranına sahip e-postaları saniyeler içinde taslak haline getirebilir.
Takip işlemlerini, açıklamaları veya zorlu müşteri etkileşimlerini rafine ve tutarlı bir üslupla gerçekleştirerek, satış takımlarının sıfırdan yanıt yazmakla uğraşmak yerine anlaşmaları kapatmaya ve ilişkileri geliştirmeye daha fazla odaklanmalarını sağlar.
Soğuk e-posta gönderme, takip etme veya teklif gönderme gibi işlemlerde, bu AI destekli araç mesajlarınızın öne çıkmasını sağlar.
Örnek komutlar:
- Kaçırılan bir randevu için müşteriye özür e-postası hazırlayın
- Bir kullanıcı fatura ücretiyle ilgili kafası karışık ve açıklama istiyor; nazik bir yanıt yazmaya yardımcı olun
- Ürünü geçen hafta gönderilen bir müşteriye takip e-postası yazın
E-posta GPT'nin en iyi özellikleri
- Farklı potansiyel müşteriler için içeriği özelleştirerek e-postaları büyük ölçekte kişiselleştirin
- Daha doğal ve ilgi çekici bir ses tonu için tonu dinamik olarak ayarlayın
- Konuşmaların akışını sorunsuz tutmak için anında yanıtlar önerin
E-posta GPT sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan çıktılar marka sesine uyacak şekilde ince ayar gerektirebileceğinden, manuel düzenleme gerekir
- Öznel görüşler içermez, yanıtları tarafsız tutar
E-posta GPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
GPT incelemelerini ve derecelendirmelerini e-posta ile gönderin
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
14. Satış Stratejisti Danışmanı (Veriye dayalı satış planları için en iyisi)
Konuşmalar tek başına satış başarısını sağlamaz; stratejik bir satış planına ihtiyacınız vardır.
Satış Stratejisti Danışmanı GPT burada çok kullanışlıdır. Bu GPT'yi kullanarak, satış takımlarınız daha akıllı yaklaşımlar geliştirebilir, mesajlarınızı iyileştirebilir ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde sonuçlandırabilir.
Bu araç, kullanıcıların becerilerini geliştirmek için rekabet analizi, özelleştirilebilir e-posta şablonları veya rol oynama senaryolarına ihtiyaç duymasına bakılmaksızın, kullanıcının tarzına ve pazara uyum sağlar. Ayrıca, sürekli pazar trendi güncellemeleri, küresel erişim için çok dilli destek ve performans izleme için etkileşimli gösterge panelleri sunar.
Bu araçla, potansiyel müşterilere ulaşmak, itirazları aşmak, yeni bir ürün için satış stratejisi oluşturmak ve daha fazlasını çok kolay hale getirin. Sales Strategist Advisor, satış becerilerinizi geliştirebilir.
Örnek komutlar:
- Alıcının ürünümüzün çok pahalı olduğunu söylediği bir satış görüşmesi itiraz senaryosunu simüle edin
- [Rakip]'in satış stratejisini analiz edin ve potansiyel müşteri oluşturmada onları geride bırakabileceğimiz 3 yol önerin
- [Şirket boyutu] şirketlerinde [hedef kitle] hedefleyen [ürün] için soğuk e-posta oluşturun
Satış Stratejisti Danışmanı'nın en iyi özellikleri
- Daha iyi planlama için AI destekli tahminlerle satış trendlerini öngörün
- Sanal rol yapma alıştırmalarıyla satış senaryoları simüle edin
- Satış CRM'leriyle entegre ederek veri yönetimini kolaylaştırın
- Alıcı profillerine ve ihtiyaçlarına göre satış sunumlarını özelleştirin
Satış Stratejisti Danışmanı sınırlamaları
- Deneyimin yerini tutmaz, çünkü insan yargısı hala çok önemlidir
- Temel fonksiyonlar değiştirilemez, değişiklikler için geliştirici müdahalesi gerekir
Satış Stratejisti Danışmanı fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış Stratejisti Danışmanı incelemeleri ve değerlendirmeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
15. Satış İçgörüleri GPT (Satış trendlerini ortaya çıkarmak için en iyisi)
Verilerin ne anlama geldiğini bilmezseniz, veriler işe yaramaz. Sales Insights GPT, ham satış verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.
Gelişmiş RevOps en iyi uygulamalarını, alıcı niyet verilerini ve AI destekli içgörülerini bir araya getirir. Satış temsilcileriniz bu aracı kullanarak trendleri analiz edebilir, fırsatları belirleyebilir ve satış stratejilerini iyileştirebilir.
Neyin işe yaradığını tahmin etmek yerine, verilere dayalı net öneriler alın. Pazara giriş hareketlerini optimize etmek, hunideki riskleri tespit etmek veya kota planları oluşturmak gibi konularda bu araç, satış ekiplerinin daha hızlı hareket etmesini, daha akıllı çalışmasını ve daha fazla iş kapatmasını sağlar.
Örnek komutlar:
- TAM, boş alan ve temsilci kapasitesi girdilerini kullanarak satış bölgelerimi yeniden tasarlamama yardımcı olun
- Kotaları, artış oranlarını ve personel kaybı varsayımlarını kullanarak gelecek yılın satış kapasite planını modelleyin
- Niyet sinyallerini ve firmografik bilgileri kullanarak [ICP] için 3 yüksek dönüşüm oranına sahip giden e-posta şablonu oluşturun
Satış İçgörüleri GPT'nin en iyi özellikleri
- Satış bölgelerini verimli bir şekilde tanımlayarak, planlayarak ve haritalayarak optimize edin
- Pipeline sağlığından anlaşma yürütme ve tahminlere kadar her konuda gerçek zamanlı rehberlik alın
- Pazar fırsatlarını ortaya çıkarmak için rakiplerinizi stratejik olarak analiz edin
- Bulut çözümleri için MEDDPIC gibi çerçevelerle satış metodolojilerini yönlendirin
Satış İçgörüleri GPT sınırlamaları
- Öncelikle SaaS ve teknoloji pazarlarına yönelik olduğu için sınırlı sektör odaklılığı
Satış İçgörüleri GPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış İçgörüleri GPT incelemeleri ve değerlendirmeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
16. Competitor Scout (Rakipleri analiz etmek için en iyisi)
Rakiplerinizi tanıyın. Daha fazla anlaşma kazanın. Competitor Scout, deneyimli bir DTC stratejisti gibi çalışır ve satış profesyonellerine rakiplerin ürünlerini çevrimiçi olarak nasıl konumlandırdığını ve sattığını ortaya çıkararak net bir avantaj sağlar. Satış takımlarının rakip stratejilerini, fiyat değişikliklerini ve pazar trendlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olur.
Müşteri toplantısı için hazırlık yaparken veya satış stratejisini geliştirirken, satış takımlarına daha akıllı konuşmalar yapabilmeleri için çok sayıda kaynaktan elde edilen derin ve kolay anlaşılır içgörüler sunar.
Rakiplerinizi geride bırakmak istiyorsanız, bu araç zor işleri sizin yerinize yapar.
Örnek komutlar:
- [ürün] için ürün sayfamı en iyi performans gösteren DTC rakipleriyle karşılaştırın ve CRO iyileştirmeleri önerin
- Meta ve TikTok'u kullanarak en iyi [sektör] markaları için ücretli reklam stratejisini ayrıntılı olarak inceleyin
- [Rakip] ile rekabet eden [ürün türü] için değer teklifim ne olmalıdır?
Competitor Scout'un en iyi özellikleri
- SWOT analizi gerçekleştirerek pazar fırsatlarını ortaya çıkarın
- Mesajlaşma ve fiyatlandırmadan ürün özelliklerine kadar pazarda neyin yankı uyandırdığını anlayın
- Rakip reklam kampanyalarını tersine mühendislik yaparak dijital pazarlama stratejilerini ayrıntılı olarak inceleyin
- Trendleri ve tüketici davranışlarını analiz ederek pazar değişikliklerini öngörün
Competitor Scout sınırlamaları
- Bazı raporlar doğru olmayabileceğinden manuel doğrulama gerekir
- Sınırlı görüntü tanıma sunar, görselleri yalnızca belirli bir dereceye kadar işler
Competitor Scout fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Competitor Scout incelemeleri ve puanları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
17. Satış Yöneticisi (Satış takımlarını yönetmek için en iyisi)
İyi bir satış müdürü sadece sayıları izlemekle kalmaz, strateji geliştirir, takımları motive eder ve iş akışlarını optimize eder. Sales Manager, satış liderlerinizin tam da bunu yapmasını sağlar. Görevleri basitleştirir ve takımların anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlar.
Bu araç, satış liderleri için stratejik bir ortak görevi görür ve takım hedeflerini daha geniş kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirme konusunda gerçek zamanlı destek sunar. Veri analizini iyileştirir, CRM kullanımını kolaylaştırır ve pazar eğilimleri, satış stratejileri ve performans ölçütleri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.
Sorun giderme, düşük performans gösteren temsilcileri motive etme veya yeni tanıtım kampanyaları için beyin fırtınası yapma gibi konularda, bu araç net ve pratik bir biçimde uygulamalı, deneyime dayalı tavsiyeler sunar.
Örnek komutlar:
- Farklı bölgelerdeki üç satış takımındaki düşük performans eğilimlerine göre koçluk fırsatlarını belirleyin
- Yavaş ilerleyen kurumsal hesaplarda satış sürecini hızlandırmak için 3 yaratıcı B2B satış yarışması fikri verin
- Takımımı bilgilendirmem gereken [bölge] pazarındaki mevcut B2B satış trendleri nelerdir?
Satış Yöneticisi'nin en iyi özellikleri
- Tahminleri ve raporları ile doğru satış tahminleri oluşturun
- Gerçekçi ancak iddialı satış hedefleri belirleyerek kotalarınızı ve hedeflerinizi yönetin
- Satış takımlarının sık karşılaştığı sorunları çözme konusunda rehberlik alın
- Satış borularını düzenleyerek potansiyel müşterilere öncelik verin ve dönüşümleri artırın
Satış Müdürü sınırlamaları
- Benzersiz zorluklar karşısında yaratıcılık eksikliği, yenilikçi satış taktikleri için insan beyin fırtınası gerekliliği
- Ara sıra güncel olmayan bilgiler içerebilir, ancak gerektiğinde gerçek zamanlı güncellemeler alabilir
Satış Müdürü fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
Satış Müdürü Yorumları ve Puanları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
18. E-posta Sihirbazı (E-posta iletişimi otomasyonu için en iyisi)
Soğuk e-postalar veya takip e-postaları olsun, dönüşüm sağlayan satış e-postaları yazmak bir sanattır. Bu konuda uzman bir sanatçıya sahip değilseniz, satış e-postaları konusundaki çabalarınız yeterli olmayacaktır.
E-posta Sihirbazı GPT, satış e-postalarını oluşturmayı kolaylaştırır. Etkileyici e-postalar oluşturur, iletişimi kişiselleştirir ve daha yüksek açılma oranları için konu satırlarını optimize eder.
Örnek komutlar:
- SaaS girişimine hizmetlerimi sunan 3 cümlelik bir soğuk e-posta yazın
- Vaka çalışması biçimini kullanarak [ürün veya hizmet]'i [şirket türü ve boyutu] firmalara tanıtmak için soğuk e-posta oluşturun
- Instagram etkileşimi zayıf olan [şirket türü ve boyutu] hedefleyen bir tasarım ajansı için soğuk e-posta tanıtımı yazın
E-posta Sihirbazı'nın en iyi özellikleri
- Dikkat çeken ve yanıtları artıran, etkili soğuk e-postalar oluşturun
- Her mesajın özel olarak hazırlanmış gibi hissedilmesi için erişimi büyük ölçekte kişiselleştirin
- Web sitelerini ve özgeçmişleri analiz ederek sunumları alıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlayın
E-posta Sihirbazı sınırlamaları
- Marka sesine uyum sağlamak için manuel ton ayarlamaları gerekir
- Metin tabanlı içerikle sınırlıdır, yani ayrıntılı e-posta şablonları tasarlayamaz
E-posta Sihirbazı fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)
- ChatGPT ücretli planlarına dahildir
E-posta Sihirbazı incelemeleri ve değerlendirmeleri
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
Satış için Diğer AI Araçları
Satış, hızlı hareket eden bir oyundur ve satış için AI araçları sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir gerekliliktir.
ClickUp'ın AI yardımıyla daha akıllı çalışın
ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırarak ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak satış takımlarının daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.
ClickUp Brain satış sürecinizi nasıl dönüştürebilir?
- AI Notetaker'ı kullanarak AI destekli toplantı özetleriyle toplantılardan ve notlardan anahtar noktaları hızla oluşturun
- ClickUp Clips'i kullanarak otomatik transkripsiyonlar ve takip için eylem öğeleriyle satış demo videoları kaydedin
- AI Yazma Asistanı ile ikna edici satış e-postalarını saniyeler içinde oluşturun
- ClickUp Brain'i beyin fırtınası ortağınız olarak kullanarak bir sonraki büyük satış hamleniz için yeni fikirler edinin
- Tek bir araç içinde seçtiğiniz LLM'lerle AI dünyasının en iyisini elde edin
CRM ve analitik ile satış süreci verimliliğini artırın
ClickUp sadece AI ile ilgili değildir. Satış Takımları için ClickUp, eksiksiz bir satış yönetimi gücüdür:
- Potansiyel müşterileri izleyin, kişileri yönetin ve anlaşmaları düzenleyin; hepsi ClickUp CRM'de tek bir yerden
- Satış huninizi hareket halinde tutan otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla manuel işleri azaltın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle takım performansına ve gelir tahminlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin
- ClickUp'ın Otopilot AI ajanlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşın
Şablonlarla yapılandırılmış sistemler oluşturun
AI araçları görevleri otomatikleştirebilir, ancak yapılandırılmış bir iş akışına sahip olmak da aynı derecede önemlidir. İşte burada ClickUp'ın satış şablonları devreye girer.
ClickUp Satış Planı Şablonu
ClickUp Satış Planı Şablonu ile görevleri takım, teslim edilebilir tür, öncelik, son teslim tarihi ve onay durumuna göre oluşturun ve düzenleyin
Sağlam bir satış planı, başarılı bir takımın bel kemiğidir. ClickUp'ın Satış Planı Şablonu size şu konularda yardımcı olur:
- Takımınızı doğru yolda tutmak için ölçülebilir hedefler belirleyin
- Potansiyel müşteri oluşturma, anlaşma kapatma ve takip yaklaşımınızı belirleyin
- Her takım üyesi için net görev sahipleri ve ayrıntılı eylem öğeleriyle hesap verebilirliği sağlayın
- Gerçek zamanlı verileri kullanarak ilerlemeyi izleyin, stratejileri ayarlayın ve performansı artırın
ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu
Potansiyel müşterileri manuel olarak yönetmek yorucu bir iştir. ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu bu süreci basitleştirir. AI ile geliştirilmiş bu şablonla, boru hattınızı düzenli tutabilir ve gerçekten önemli olan şeye, yani anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz.
- Potansiyel müşterilerden kapanışa kadar her anlaşmanın net bir görünümünü elde etmek için satış sürecini görselleştirin
- Dikkat edilmesi gereken darboğazları belirleyin ve harekete geçin
- Açıkça tanımlanmış atanan kişiler, görev durumu, son teslim tarihi, karmaşıklık seviyesi, başlangıç tarihi ve departman ile görev yönetimini basitleştirin
Satış süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için ClickUp'ın Satış Takip Şablonu ve ClickUp'ın Satış CRM Şablonu'nu da deneyebilirsiniz.
Tek bir uygulama tüm AI araçlarınızın yerini alabilseydi ne olurdu? ClickUp'ın Brain Max'ını deneyin !
Bu AI süper uygulaması, dağınık bilgileri odaklanmış, yüksek etkili verimliliğe dönüştürerek haftada 1,1 gün zaman kazanmanızı sağlar.
- Talk to Text özelliğini kullanarak sözlü fikirleri anında görevlere, e-postalara, mesajlara ve içeriğe dönüştürün
- ChatGPT, Claude, Gemini vb. gibi birden fazla LLM'ye tek bir yerden erişin
- ClickUp, web ve tüm bağlı uygulamalarınızda bağlamsal yanıtlar ve bilgiler alın
Satış için AI Araçlarıyla Daha Fazla Anlaşma Yapın, Daha Az Stres Yaşayın
Satış sadece sayılarla ilgili değildir, daha akıllı çalışmakla ilgilidir. Satış ekipleri için doğru AI yazılımı, stratejik planlama, müşteri etkileşimi ve daha hızlı anlaşma kapanışlarında size yardımcı olabilir. Ancak yapay zeka tek başına yeterli değildir. Her şeyi senkronize tutan bir sisteme ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye girer.
ClickUp Brain, AI ajanları, AI destekli yazma, CRM ve otomasyon ile satış ekibiniz, elektronik tabloları yönetmek yerine satışa daha fazla zaman ayırabilir. AI, satışları değiştiriyor. ClickUp, sizin bir adım önde olmanızı sağlar.
İş akışınızı dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun.