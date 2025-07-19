satış Takımlarının Daha Fazla Anlaşma Yapmasına Yardımcı Olacak 15'ten Fazla En İyi GPT

Satış sadece ikna etmekle ilgili değildir. Rakiplerinizi tanımak, pazarı anlamak ve potansiyel müşterileriniz talep etmeden önce değer sunmakla ilgilidir. İşte burada AI destekli satış araçları devreye girer. Bu araçlar sadece yardımcı olmakla kalmaz, onlar olmadan dezavantajlı duruma düşersiniz.

Doğru GPT, satış konuşmalarını iyileştirebilir, iletişimleri kişiselleştirebilir ve müşteriler yanıt vermeden önce ihtiyaçlarını tahmin edebilir

Peki hangisi gerçekten zaman ayırmaya değer? Satış için en iyi GPT'leri inceleyelim ve öğrenelim.

GPT'ler nedir?

Generative Pre-trained Transformers (GPT'ler), derin öğrenmeyi kullanarak insan benzeri metinleri anlayan ve üreten büyük dil modelleri (LLM)dir.

GPT-3 ve GPT-4 gibi çok yönlü modeller, dil ve dünya hakkında geniş bir anlayışa sahiptir. Yetenekleri, çok çeşitli doğal dil işleme görevlerini kapsar.

Deneyimli bir satış koçu, veri analisti ve metin yazarı uzmanının hepsi bir arada olduğunu hayal edin. 7/24 hizmetinizde, sunumlarınızı ince ayarlamak, ilgi çekici e-postalar hazırlamak ve müşteri duyarlılığını analiz etmek için hazırlar.

GPT'ler satış ekipleri için yapabilecekleri budur.

GPT'ler yüz milyarlarca kelime ve en yeni veri kümeleriyle eğitilmiştir. Sorguları yanıtlama, bilgileri özetleme ve satış konuşmalarında bir sonraki en iyi hamleyi tahmin etme konusunda inanılmaz derecede yeteneklidirler.

Satış için GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?

Anlaşmayı imzalamak için sadece kusursuz bir sunum yapmakla kalmamalısınız, aynı zamanda mükemmel zamanlama, kişiselleştirme ve potansiyel müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlama becerisine de sahip olmalısınız. Birinci sınıf bir satış elemanı bu niteliklere sahiptir ve GPT aracınız da öyle olmalıdır.

Peki, satış için en iyi GPT'leri seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Farklı AI satış araçlarını fiyatlarına göre karşılaştırmak yeterli değildir. Satış ekibinin verimliliğini artırmak için AI araçlarında aranan özellikleri inceleyelim:

Doğruluk ve bağlam : Sektörünüzü anlayan GPT'leri arayın. Örneğin, sağlık hizmetlerine özel bir araç, tıbbi satışlar için daha alakalı ve ikna edici içerikler oluşturacaktır

Sorunsuz entegrasyon : GPT'nin mevcut satış yığınınızla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak kesintisiz iş akışları elde edin. CRM entegrasyonuna sahip AI satış araçlarını da değerlendirebilirsiniz

Uyarlanabilirlik : Takımınızın üslubunu, stilini ve stratejisini öğrenen, zaman içinde markanızın sesine uyum sağlayan araçları seçin

Otomasyon : Takip işlemlerini, veri girişini ve diğer tekrarlayan görevleri otomatikleştiren GPT'lere öncelik vererek, takımınızın müşterilerle ilgilenmesi için zaman kazanmasını sağlayın.

İçerik değerlendirme : Dışarıdan yapılan soğuk aramalar için yapay zeka destekli satış araçlarını değerlendirirken, mesajların doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için alaka düzeyini, tonu ve hatta duyguyu değerlendiren gelişmiş araçları tercih edin

Rekabetçi içgörüler : Marka görünürlüğünü izlemek ve eksiklikleri belirlemek için karşılaştırma yeteneklerine sahip GPT'leri tercih edin

İşbirliği araçları : Gerçek zamanlı uyarılar, çoklu kullanıcı desteği ve özelleştirilebilir raporlarla ekip çalışmasını geliştiren GPT'leri seçin

Kullanım kolaylığı: Satış ekipleri için en iyi AI yazılımı, sezgisel bir arayüz sunarak eğitim süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır

satış için en iyi 18 GPT'ye bir bakışta

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma Sales Guru GPT Satış sunumlarını geliştiren acemi satış ekipleri Rol oynama senaryoları, itirazların ele alınması, anında geri bildirim Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir Satış Soğuk E-posta Koçu Soğuk e-postaları yazan/inceleyen tüm satış takımları Kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar, taslak incelemeleri, geri bildirim, problem çözme odaklılık Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur SalesGPT AI destekli satış stratejileri planlayan tüm satış ekipleri Bağlam farkında yanıtlar, çok kanallı (e-posta, SMS, WhatsApp) satış içgörüleri Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Satış Geliştirme Temsilcisi Ulaşımı ve toplantı rezervasyonlarını basitleştirmeyi amaçlayan SDR'ler Potansiyel müşteri oluşturma, kişiselleştirilmiş erişim, CRM entegrasyonu Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Pitch Perfect Satış sunumlarını mükemmelleştirmek isteyen tüm satış temsilcileri İkna edici mesajlar, ton ayarlaması, çok kanallı optimizasyon Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Toplantı Özetleyici Pro Toplantılardan eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmek isteyen tüm satış ekipleri AI toplantı özetleri, eylem öğelerinin çıkarılması, anahtar metriklerin öne çıkanları Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Satış Müzakere Koçu Müzakerelerde ustalaşmak isteyen satış ekipleri İtiraz yönetimi, anlaşma stratejisi içgörüleri, senaryo tabanlı rol oynama Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir Sales Mentor AI Kişiselleştirilmiş satış koçluğu arayan bireyler Gerçek zamanlı koçluk, itiraz yönetimi, rol oynama, performans analitiği Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Satış İçerik Oluşturucu Pro Satış içeriği oluşturan tüm takımlar AI satış metinleri, dinamik mesajlaşma, çok biçimli içerik (e-postalar, reklamlar, sunumlar) Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Revenue Catalyst Satış gelirlerini artırmak isteyen satış liderleri ve takımları Gelir tahmini, potansiyel müşteri önceliklendirme, performans raporları Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur SalesResearcher Potansiyel müşteri bulma ve rakip araştırması yapan satış elemanları Potansiyel müşteri bilgileri, rakip analizi, konuşma araştırma özetleri Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur İmkansız Satış Temsilcisi Zor itirazlarla başa çıkan satış ekipleri İtiraz yönetimi, satış konuşması optimizasyonu, potansiyel müşteri nitelendirme, veriye dayalı içgörüler Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur E-posta GPT Satış e-postaları hazırlayan tüm satış ekipleri Kişiselleştirilmiş e-postalar, üslup ayarlaması, anında yanıt önerileri Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur Satış Stratejisti Danışmanı Veriye dayalı satış planlaması yapmak isteyen satış ekipleri Satış tahmini, senaryo simülasyonu, CRM entegrasyonu, özel sunumlar Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir Satış İçgörüleri GPT Satış trendlerini ortaya çıkarmaya çalışan satış ekipleri ve yöneticiler Bölge optimizasyonu, rakip analizi, satış metodolojisi rehberliği Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir Rakip İzleme Rakip analizi yapan kurumsal satış ekipleri SWOT analizi, reklam kampanyası dökümü, trend/davranış analizi Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir Satış Müdürü Satış takımlarını yöneten satış liderleri Tahminler/raporlar, kota yönetimi, boru hattı organizasyonu Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte sunulur E-posta Sihirbazı E-posta iletişimini otomatikleştiren tüm satış takımları Soğuk e-posta oluşturma, kişiselleştirilmiş erişim, web sitesi/özgeçmiş analizi Ücretsiz (sınırlı); ChatGPT Plus ile birlikte gelir

Satış Takımları ve Yöneticileri için En İyi GPT'ler

Satış için ideal olan en iyi GPT'lerin kapsamlı bir listesi aşağıda verilmiştir:

1. Sales Guru GPT (Satış sunumlarını iyileştirmek için en iyisi)

sales Guru GPT aracılığıyla

Sales Guru GPT, deneyimli bir satış mentoru parmaklarınızın ucunda gibi. Takımların satış konuşmalarını iyileştirmesine, itirazları ele almasına ve güvenle anlaşmaları kapatmasına yardımcı olur.

Bu araç, pratik bir ortamda konuşma becerilerinizi geliştirmek için gerçekçi rol yapma senaryolarına girmenizi sağlar. "Düşüneceğim" gibi itirazlarla mücadele ediyorsanız, bu AI koçu doğru kelimeleri bulmanıza yardımcı olacaktır.

Takımınızda yeni başlayanlar mı var, yoksa profesyoneller mi? Fark etmez. Bu ChatGPT eklentisi, satış becerilerinizi geliştirebilir.

Örnek komutlar: ROI hesaplayıcım için bir satış konuşması yazmama yardım edin

Challenger satış metodolojisini nasıl kullanabilirim?

Karşılaştığım en önemli satış nesnesi budur. Bununla en iyi şekilde nasıl başa çıkabilirim?

Sales Guru GPT'nin en iyi özellikleri

Satış konuşmalarını simüle etmek ve yaklaşımınızı geliştirmek için rol yapma senaryolarına katılın

İtirazların üstesinden gelme, ürün sunma ve zorlu potansiyel müşterilerle başa çıkma konusunda size özel hızlı rehberlik alın

Mesajlaşma ve satış kapatma tekniklerini iyileştirmek için satış stratejileri hakkında anında geri bildirim alın

Ürün tanıtımlarınızı ve satış sunumlarınızı prova ederek daha etkili ve kendinden emin bir şekilde sunun

Sales Guru GPT sınırlamaları

Yanıtların marka sesine ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için manuel ton ayarlamaları mı gerekiyor?

Sales Guru GPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Sales Guru GPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

👀 Biliyor muydunuz? Satış temsilcileri, zamanlarının %70'ini satış dışı görevlere ayırdıklarını ve bu durumun potansiyel müşterilerle bağlantı kurmayı zorlaştırdığını belirtiyor.

2. Sales Cold Email Coach (Soğuk e-postaları yazmak ve incelemek için en iyisi)

sales Cold Email Coach aracılığıyla

Soğuk e-postalar birçok kişi için rahatsız edicidir. Ancak doğru şekilde yapılırsa, satış motorunuz için itici bir güç olabilirler.

Yeni potansiyel müşterilerle konuşma başlatmaktan takip etmeye kadar, bu AI eklentisi e-postalarınızı ince ayar yaparak yanıt oranlarınızı iyileştirir.

Yazdığınız bir soğuk e-postayı gösterin, GPT neyin işe yaramadığını ve nasıl düzeltilebileceğini tam olarak gösterecektir. Hedef kitlenizin kim olduğu ve sorunlarının neler olduğu hakkında akıllı sorular sorar ve alakalı ve mantıklı e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Örnek komutlar: İşte yazdığım bir soğuk e-posta. Daha net hale getirmek için gözden geçirip değişiklik önerilerinde bulunabilir misiniz?

[Sektör]'deki [iş başlığı] için ürünüm hakkında soğuk e-posta metni yazmama yardım edin

E-postamda sorunlu noktaları ortaya çıkarmak için ne soracağımı bulmama yardımcı olabilir misiniz?

Sales Cold Email Coach'un en iyi özellikleri

Kısa, ilgi çekici ve her potansiyel müşteriye özel kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar oluşturun

Netlik, alaka düzeyi ve dönüşüm oranlarını iyileştirmek için taslak incelemeleri ve geri bildirimler alın

Geleneksel satış teknikleri yerine potansiyel müşterilerin zorluklarını vurgulayarak sorun çözmeye odaklanın

Satış Soğuk E-posta Koçu sınırlamaları

Daha geniş satış stratejileri yerine yalnızca e-posta yazmaya odaklanarak sınırlı işlevsellik sunar

En iyi sonuçları elde etmek ve e-posta etkinliğini optimize etmek için hızlı deneme gerektirir

Satış Soğuk E-posta Koçu fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış Soğuk E-posta Koçu derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

3. SalesGPT (AI destekli satış stratejileri için en iyisi)

salesGPT aracılığıyla

Basit bir komut dosyası veya takip e-postası bile çok fazla düşünme ve beyin fırtınası gerektirir. Uzman olmayan takımlar için bu, zaman alıcı bir kabusa dönüşebilir. SalesGPT, bu konuda size yardımcı olan kişisel bir satış asistanına sahip olmak gibidir. Takımınıza, her müşteriye veya satış durumuna otomatik olarak uyum sağlayan özel ve güçlü satış teknikleri sunar.

Etkileyici sunumlar hazırlar, itirazları aşar ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olarak satış verimliliğini artırır. Bu GPT aracı, dönüşümlerinizi artırmak için gerçek zamanlı içgörüler de sağlayabilir. Daha fazla anlaşmayı daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olan sanal bir satış stratejisti olarak düşünün.

Örnek komutlar: Satış görüşmelerinde fiyat itirazlarını en iyi şekilde ele almanın yollarını öğrenin

Kurumsal bir müşteriye ürün demosu sonrasında bir takip mesajı oluşturun

Perakende operasyon müdürüne sorulabilecek iyi bir keşif sorusu nedir?

SalesGPT'nin en iyi özellikleri

Satış bağlamını tanıyarak konuşmanın aşamasına göre özelleştirilmiş yanıtlar oluşturun

Ses, e-posta, SMS ve WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla kanalda etkileşim kurun

Eşsiz satış içgörüleri, yeni stratejiler ve püf noktaları edinin

SalesGPT sınırlamaları

Aracı belirli iş ihtiyaçlarına göre ince ayarlamak için teknik uzmanlık gerekir

Performansı, girdiğiniz veriler kadar güçlü olduğundan, yüksek kaliteli verilere bağlıdır

SalesGPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

SalesGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

4. Satış Geliştirme Temsilcisi (Satış erişimini basitleştirmek için en iyisi)

sDR aracılığıyla

Potansiyel müşterilere ulaşmak zordur. Satış Geliştirme Temsilcisi bunu kolaylaştırır. Satış geliştirme temsilcilerinin (SDR'ler) kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmasına, itirazları ele almasına ve daha fazla toplantı ayarlamasına yardımcı olur. AI destekli içgörülerle, erişimi basitleştirir ve yanıt oranlarını artırır.

Satış ekibi liderlerinin niteliklerini belirlemek için AI kullanmak mı istiyorsunuz? Bu araç, web'de arama yaparak potansiyel müşteri listeleri oluşturabilir, şirket bilgilerini toplayarak potansiyel müşterileri niteliklerine göre sıralayabilir ve LinkedIn profillerine göre kişiselleştirilmiş yaklaşımlar geliştirebilir.

Örnek komutlar: Son 6 ayda fon sağlayan 10 SaaS şirketini bulun

Bu LinkedIn profillerinden bir CSV dosyası oluşturun

Gmail üzerinden takip e-postalarımı nasıl otomatikleştirebilirim?

Satış Geliştirme Temsilcisi'nin en iyi özellikleri

İdeal potansiyel müşterileri belirleyip derleyerek otomatik olarak potansiyel müşteri oluşturun

Kişiselleştirilmiş e-postalar ve mesajlarla etkileşimi artırın

Manuel veri girişini ortadan kaldırarak temsilcilerin her hafta saatlerce zaman kazanmasını sağlayın

CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek potansiyel müşteri etkileşimlerini kaydedin ve izleyin

Satış Geliştirme Temsilcisinin sınırları

LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io ve daha fazlası gibi araçlara erişmek için abonelik gerekebilir. potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyonu gibi görevleri gerçekleştirmek için

En iyi özelliklerin kurulumu ve adaptasyonu gerektirdiği için öğrenme süreci gereklidir

Satış Geliştirme Temsilcisi fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış Geliştirme Temsilcisi değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Pitch Perfect (Satış sunumlarını mükemmelleştirmek için en iyisi)

pitch Perfect aracılığıyla

Harika bir sunum, bir anlaşmanın yapılmasını veya bozulmasını sağlayabilir. Pitch Perfect GPT'yi kullanmak burada mantıklıdır. Satış temsilcilerinizin mesajlarını iyileştirmelerine, ikna edici sunumlar hazırlamalarına ve kendinden emin bir şekilde sunum yapmalarına yardımcı olabilir.

Sonuçları yönlendiren, sektöre özel ve hedef kitleye uygun sunumlar hazırlayarak tüm satış döngüsünü destekler.

Pitch Perfect, potansiyel müşteri aşaması, bilinen itirazlar veya alıcıların sorunlu noktaları gibi CRM içgörülerini kullanarak bağlama özel mesajlar ve kişiselleştirilmiş takipler sunabilir. Mesajların tonunu ve biçimini kuruluşun sesine uyacak şekilde uyarlar.

Örnek komutlar: Büyüyen bir startup şirketinin CFO'suna LinkedIn mesajı yazın. [Hedef şirket türü] için [ürün türü] sunuyoruz. Mesajınızı gayri resmi ama güvenilir tutun

Küçük bir emlak yönetim şirketiyle keşif görüşmesi için bir metin hazırlayın. [Yazılım türü] sunuyoruz. Hedef, sorunlu noktaları ortaya çıkarmak

[ICP] ile sanal toplantılar için etkileyici satış konuşma metinleri oluşturun. [Ürün türü] satıyoruz, [ürün avantajları] sağlıyor

Pitch Perfect'in en iyi özellikleri

Acil durum, meydan okuyan satış ve hikaye anlatımı gibi kanıtlanmış satış stratejilerini kullanarak ikna edici bir şekilde iletişim kurun

Kurumsal sunumlardan gündelik konuşmalara kadar, hedef kitleye göre tonu ve stili ayarlayın

E-posta, LinkedIn, soğuk aramalar ve yüz yüze toplantılar dahil olmak üzere birden fazla kanal için optimize edin

Pitch Perfect sınırlamaları

İnsan duygularından yoksundur, manuel kişiselleştirme gerektirir

Gerçek zamanlı mentorluğun yerini almadığı için canlı koçluk yoktur

Pitch Perfect fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Pitch Perfect puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Meeting Summarizer Pro (Satış toplantılarını özetlemek için en iyisi)

toplantı Özetleyici Pro aracılığıyla

Toplantılar çok önemlidir, ancak genellikle zaman alıcıdır. Uzun toplantılar ise kimsenin favorisi değildir. Canlı oturuma katılmayanlar için durum daha da kötüdür. Kayıtları dinlemek veya tüm transkripti okumak zorundadırlar. Bu çok sıkıcı!

Meeting Summarizer Pro, anahtar noktaları asla kaçırmamanızı sağlayarak size yardımcı olur. Tartışmaları dinler, yazıya döker ve kısa notlar halinde özetler. Artık uzun kayıtları taramaya gerek yok, sadece saniyeler içinde eyleme geçirilebilir içgörüler.

Örnek komutlar: Müşteri geri bildirim oturumumuzdan elde edilen bu transkripti net sonuçlarla özetleyin

Bu üç aylık iş incelemesini tüm finansal bilgiler, hedefler ve performans ölçütleri açıkça belirtilerek özetleyin

Dünkü Zoom görüşmesinden bu proje başlangıç toplantısının transkriptini özetleyin. Eylem öğelerini adlarına göre ekleyin ve bahsedilen tüm son tarihleri veya bütçeleri izleyin

Meeting Summarizer Pro'nun en iyi özellikleri

Uzun toplantıları saniyeler içinde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren AI destekli özetler oluşturun

Takip işlemlerinin net olmasını ve doğru kişilere atanmasını sağlamak için eylem öğelerini otomatik olarak çıkarın

Önemli rakamlara, son tarihlere ve taahhütlere kolay erişim için verileri ve anahtar metrikleri vurgulayın

Meeting Summarizer Pro sınırlamaları

Önceliklendirmede öznellik eksikliği, hangi konuların stratejik olarak daha önemli olduğunu belirlemeyi zorlaştırır

Kişiselleştirilmiş takım tercihleriyle uyumlu olmayabilecek katı özet biçimlendirme kullanır

Meeting Summarizer Pro fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Toplantı Özetleyici Pro Yorumları ve Puanları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Büyük toplantılar, uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Hatta, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koymuştur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, uçtan uca toplantı yönetimi çözümü ile bu boşluğu dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar, takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

7. Satış Müzakere Koçu (Müzakerelerde ustalaşmak için en iyisi)

satış Müzakere Koçu aracılığıyla

Müzakere, satışın kalbidir. Satış Müzakere Koçu, sunumunuzu iyileştirmenize, itirazları ele almanıza ve güvenle anlaşmaları kapatmanıza yardımcı olur. Kanıtlanmış müzakere tekniklerine dayalı gerçek zamanlı stratejiler sunan kişisel bir mentor gibi çalışır.

Bu araç, sizi bir anlaşma kapatmaya çalışan hizmet sağlayıcı olarak gerçekçi rol yapma senaryolarına sokarken, potansiyel müşterinin beklenen itirazlarını ve endişelerini size sunar. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve nasıl iyileştirilebileceğini anında öğrenirsiniz.

Örnek komutlar: Ben [rolünüz] ve [ICP'nize] sunum yapıyorum. Müzakereye başlayın

[Ürün veya hizmet] satıyorum. Satış görüşmesi rol yapalım

Şüpheci [ICP'nize] [ürün veya hizmet] sunuyorum. Alıcıyı oynayın

Satış Müzakere Koçu'nun en iyi özellikleri

Yaygın satış engellerine karşı AI destekli karşı argümanlarla itirazları daha etkili bir şekilde ele alın

Müzakere karmaşıklığına ve müşteri davranışlarına göre uyarlanmış anlaşma stratejisi içgörülerine ulaşın

Senaryo tabanlı rol yapma oyunlarından yararlanarak, gerçek satış konuşmalarını gerçek sunumlardan önce pratik yapın

Satış Müzakere Koçu sınırlamaları

Derin bağlamsal farkındalık eksikliği, karmaşık, çok aşamalı anlaşmalarda etkinliği azaltır

Sınırlı sektör uyarlanabilirliği sunar, niş pazarlar yerine genel satışlar için en iyi sonucu verir

Satış Müzakere Koçu fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış Müzakere Koçu yorumları ve puanları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. SalesMentor AI (Kişiselleştirilmiş satış koçluğu için en iyisi)

salesMentor AI aracılığıyla

İyi satış elemanları doğmaz, yetiştirilir. SalesMentor AI, satış becerilerinizi geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim ve rehberlik sunan kişisel bir satış koçu görevi görür.

Özel satış başarı planları, beceri geliştirme modülleri, kanıtlanmış oyun kitapları ve gerçek zamanlı performans izleme gibi özellikler sayesinde kullanıcıların potansiyel müşteri bulma, iletişim ve anlaşma kapatma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

CRM araçlarıyla entegre olarak ve müzakere teknikleri sunarak SalesMentor AI, satış sürecini kolaylaştırır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir profesyonel olun, bu araç sunumlarınızı geliştirmenize, itirazları ele almanıza ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olur.

Örnek komutlar: Soğuk aramalarda "Zaten başka bir tedarikçiyle çalışıyoruz" itirazını ele almak için bir metin verin

Satış becerilerimi değerlendirin. Keşif görüşmelerinde iyiyim, ancak yüksek tutarlı anlaşmaları kapatmakta zorlanıyorum

[Sektörünüzdeki] potansiyel müşterileri hedefleyen [şirket türünüz] için ilk temas e-postası yazın

SalesMentor AI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı satış koçluğu ile satış görüşmelerini, e-postaları ve sunumları iyileştirin

Müşterilerin itirazlarını etkili bir şekilde ele almak için yapay zeka destekli yanıtlar oluşturun

Satış temsilcilerinin yanıtlarını pratik yapmalarına ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olmak için rol yapma alıştırmaları simüle edin

Performans analizlerini izleyerek ilerlemeyi ölçün ve uygulanabilir iyileştirmeler önerin

SalesMentor AI sınırlamaları

Sektöre özel özelleştirme eksikliği, niş pazarlar için manuel ayarlamalar gerektirir

Ayrıntılı satış bilgileri sağlandığında daha iyi sonuçlar elde etmek için girdi verilerinin kalitesine bağlıdır

SalesMentor AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

SalesMentor AI incelemeleri ve değerlendirmeleri

GA: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. Sales Content Creator Pro (Satışa yönelik içerik oluşturmak için en iyisi)

sales Content Creator Pro aracılığıyla

Harika satış içeriği sadece kelimelerden ibaret değildir. İkna, netlik ve etkiyle ilgilidir. Sales Content Creator Pro, satış ekiplerinizin birkaç tuş vuruşuyla yüksek dönüşüm oranına sahip e-postalar, sunumlar, ürün açıklamaları, satış destek içeriği, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmasına yardımcı olur.

Ayrıca, satışla ilgili içerik oluşturmaya yardımcı olarak zaman tasarrufu sağlarken tutarlılığı da garanti eder. Yaygın itirazları ele alarak, benzersiz değer önerilerini öne çıkararak ve mevcut pazar trendlerine uyum sağlayarak, satış temsilcilerinin her zaman ikna edici ve marka kimliğine uygun mesajlar iletmesini sağlar.

Örnek komutlar: Orta ölçekli teknoloji şirketlerindeki [persona] için yeni AI destekli ürünümüzü tanıtan bir B2B soğuk e-posta yazın

[Hedef kitle]'yi hedefleyen [ürün/hizmet] için 2 dakikalık bir tanıtım metni oluşturun

Potansiyel müşterilerin ürünümüze geçme konusunda sahip olabilecekleri en önemli 5 itirazı listeleyin ve yanıtlayın

Sales Content Creator Pro'nun en iyi özellikleri

Çekici e-postalar, sunumlar ve sosyal medya gönderileri için yapay zeka destekli satış metinleri oluşturun

Marka sesine ve belirli hedef kitle segmentlerine uyum sağlamak için mesajları dinamik olarak özelleştirin

E-postalar, açılış sayfaları, reklam metinleri ve sunumlar için birden çok biçimde içerik oluşturun

Satış İçerik Oluşturucu Pro sınırlamaları

Oluşturulan içerik genellikle kişiselleştirme ve duygusal iyileştirme gerektirdiğinden, insan tarafından düzenleme gerekir

Kullanıcı tabanı küçük ve sınırlı sayıda değerlendirme veya yorum ile yaygın bir güvenilirliğe sahip değildir

Satış İçeriği Oluşturucu Pro fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış İçeriği Oluşturucu Pro puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Revenue Catalyst (Satış gelirini artırmak için en iyisi)

via Revenue Catalyst

Revenue Catalyst, gelir hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen satış ekipleri için tasarlanmıştır. Satış verilerini analiz eder, fırsatları belirler ve anlaşmaları verimli bir şekilde sonuçlandırmak için AI destekli içgörüler sunar.

Ayrıca, gerçek zamanlı veriler ve kanıtlanmış stratejiler kullanarak soğuk e-postalar yazma, potansiyel müşteri listeleri oluşturma ve özel sunumlar hazırlama gibi görevleri basitleştirir.

Satış temsilcileriniz, satış sürecini yönetmek veya fiyatlandırma stratejilerini optimize etmekle zaman mı kaybediyor? Veriye dayalı öneriler sunan bu araç, onların işini (ve hayatını) kolaylaştırabilir. Hiç zaman kaybetmeyen, mesajları her zaman net tutan ve her adımın eyleme odaklı olmasını sağlayan hızlı ve odaklanmış bir satış asistanına sahip olmak gibi.

Örnek komutlar: [Şirket Adı]'da karar vericileri bulun ve rollerini özetleyin

[Şirket] Satış Müdürüne [çözümünüzü] sunan bir soğuk e-posta yazın

[Rakip Web Sitesi]'ni arayın ve ürünümüzle karşılaştırıldığında anahtar farklılıkları listeleyin

Revenue Catalyst'in en iyi özellikleri

AI destekli tahmin modelleriyle gelir eğilimlerini tahmin edin

En iyi potansiyel müşterileri otomatik olarak belirleyerek yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin

Satış ekibinin başarısını ve iyileştirme alanlarını izlemek için performans raporları oluşturun

Revenue Catalyst sınırlamaları

CRM entegrasyonunda zorluklar, mevcut CRM iş akışlarıyla uyumsuzluk durumunda manuel veri gereksinimi

Erken konuşma ayrıntılarını kaybeder ve yalnızca son etkileşimleri saklar

Revenue Catalyst fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Revenue Catalyst incelemeleri ve puanları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

11. SalesResearcher (Potansiyel müşteri bilgilerini toplamak için en iyisi)

salesResearcher aracılığıyla

Doğru potansiyel müşterileri bulmak, satışın yarısıdır. SalesResearcher GPT tam da bu noktada öne çıkıyor. Bu araç, satış elemanlarına hedefledikleri herhangi bir şirket hakkında hızlı, araştırma odaklı içgörüler sunarak, web sitelerini kendileri araştırmak zorunda kalmadan yardımcı olur.

Potansiyel müşteriler, rakipler ve sektör trendleri hakkında içgörüler toplayarak potansiyel müşteri oluşturmayı kolaylaştırır. Bir şirketin tam olarak ne yaptığı, ürünleri, finansman veya işe alım gibi son gelişmeler, müşterileri ve hatta rakipleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

Bu GPT eklentisi, satış temsilcilerinizin gerçek zamanlı veriler ve stratejik önerilerle bir adım önde olmasını sağlar.

Örnek komutlar: [Hedef şirket] ne yapıyor, müşterileri kimler ve onlara B2B SaaS ürünümü nasıl sunabilirim?

[Hedef şirket]'in işleri ve ajansların onlara nasıl satış yapabileceği hakkında ayrıntılı bilgi verin

[Hedef şirket]'in kendini nasıl konumlandırdığını, kimlerin kullandığını ve kimlerle rekabet ettiğini anlatın

SalesResearcher'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteriler hakkında web sitelerinden ve çevrimiçi kaynaklardan bilgi toplayın

Araştırmaları kolay okunur bir biçimde sunan konuşma içgörüleri oluşturun; örneğin, bilgili bir iş arkadaşınızdan içgörü almak gibi

Rakiplerinizi analiz ederek markanızın sektördeki güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırın

Özel satış stratejileri kullanarak potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş erişim ve etkileşim yaklaşımları oluşturun

SalesResearcher sınırlamaları

Niş sektörlerdeki boşluklar, özellikle çevrimiçi varlığı sınırlı küçük veya gizli şirketler için

SalesResearcher fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

SalesResearcher incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

12. Impossible Sales Rep (Zor itirazları ele almak için en iyisi)

impossible Sales Rep aracılığıyla

Impossible Sales Rep, anlaşmaları kapatmayı çok daha kolay hale getirir. Bu AI destekli eklenti, satış takımlarının sunumlarını ince ayarlamasına, itirazları ele almasına ve zorlu müzakereleri yönetmesine yardımcı olur.

Genel mesajlar göndermek yerine, potansiyel müşterinin şirketini araştırarak işe başlar, böylece o işte neler olup bittiğini tam olarak anlar. Bu bilgileri, ürün veya hizmetinizle ilgili derinlemesine anlayışla birleştirerek alakalı, zamanında ve kişiye özel bir e-posta oluşturur.

Bu, herkesin tıkanıp çıkamayan bir durumda kaldığında devreye giren ve çıkış yolunu bulan uzman bir satış koçuya sahip olmak gibidir.

Örnek komutlar: [Hedef müşterilerin X'i Y ile yapmasına] yardımcı oluyorum. [Hedef şirketin] CMO'suna bir soğuk e-posta yazabilir misiniz?

[Şirket adı] hakkında araştırma yapın ve en son güncellemelerine, finansal bilgilerine ve yol haritasına göre [ürününüz] için kişiselleştirilmiş bir tanıtım kampanyası oluşturun

[Müşteri türü] gibi teknolojiye yatkın bir kitleye yönelik satış sunumu hazırlayın ve mevcut işe alım eğilimlerini inceleyin

Impossible Sales Rep'in en iyi özellikleri

Alıcıların tereddütlerini aşmak için yapay zeka destekli önerilerle itirazları etkili bir şekilde ele alın

Maksimum etkileşim için senaryoları iyileştirerek satış sunumlarını optimize edin

Yüksek değerli potansiyel müşterileri belirlemek için potansiyel müşterileri verimli bir şekilde değerlendirin

Geçmiş satış konuşmalarına dayalı veriye dayalı içgörüler sağlayın

Satış temsilcilerinin sınırları ortadan kalkar

İnsan sezgisinin eksikliği, AI tarafından oluşturulan yanıtların bazen ince ayar gerektirmesine neden olur

Niş pazarlara tam olarak uymayabilecek sektörlere özgü nüanslarla uğraşmayın

İmkansız Satış Temsilcisi fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Impossible Sales Rep yorumları ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

13. E-posta GPT (Satış e-postaları oluşturmak için en iyisi)

Satış e-postaları yazmak oldukça kolaydır. Çoğu insan, oturup yazmaya başlayana kadar böyle düşünür. Uzman bir e-posta yazarı yoksa, bu AI e-posta pazarlama aracı işinizi kolaylaştırabilir. Kişiselleştirilmiş, yüksek dönüşüm oranına sahip e-postaları saniyeler içinde taslak haline getirebilir.

Takip işlemlerini, açıklamaları veya zorlu müşteri etkileşimlerini rafine ve tutarlı bir üslupla gerçekleştirerek, satış takımlarının sıfırdan yanıt yazmakla uğraşmak yerine anlaşmaları kapatmaya ve ilişkileri geliştirmeye daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Soğuk e-posta gönderme, takip etme veya teklif gönderme gibi işlemlerde, bu AI destekli araç mesajlarınızın öne çıkmasını sağlar.

Örnek komutlar: Kaçırılan bir randevu için müşteriye özür e-postası hazırlayın

Bir kullanıcı fatura ücretiyle ilgili kafası karışık ve açıklama istiyor; nazik bir yanıt yazmaya yardımcı olun

Ürünü geçen hafta gönderilen bir müşteriye takip e-postası yazın

E-posta GPT'nin en iyi özellikleri

Farklı potansiyel müşteriler için içeriği özelleştirerek e-postaları büyük ölçekte kişiselleştirin

Daha doğal ve ilgi çekici bir ses tonu için tonu dinamik olarak ayarlayın

Konuşmaların akışını sorunsuz tutmak için anında yanıtlar önerin

E-posta GPT sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan çıktılar marka sesine uyacak şekilde ince ayar gerektirebileceğinden, manuel düzenleme gerekir

Öznel görüşler içermez, yanıtları tarafsız tutar

E-posta GPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

GPT incelemelerini ve derecelendirmelerini e-posta ile gönderin

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

14. Satış Stratejisti Danışmanı (Veriye dayalı satış planları için en iyisi)

satış Stratejisti Danışmanı aracılığıyla

Konuşmalar tek başına satış başarısını sağlamaz; stratejik bir satış planına ihtiyacınız vardır.

Satış Stratejisti Danışmanı GPT burada çok kullanışlıdır. Bu GPT'yi kullanarak, satış takımlarınız daha akıllı yaklaşımlar geliştirebilir, mesajlarınızı iyileştirebilir ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde sonuçlandırabilir.

Bu araç, kullanıcıların becerilerini geliştirmek için rekabet analizi, özelleştirilebilir e-posta şablonları veya rol oynama senaryolarına ihtiyaç duymasına bakılmaksızın, kullanıcının tarzına ve pazara uyum sağlar. Ayrıca, sürekli pazar trendi güncellemeleri, küresel erişim için çok dilli destek ve performans izleme için etkileşimli gösterge panelleri sunar.

Bu araçla, potansiyel müşterilere ulaşmak, itirazları aşmak, yeni bir ürün için satış stratejisi oluşturmak ve daha fazlasını çok kolay hale getirin. Sales Strategist Advisor, satış becerilerinizi geliştirebilir.

Örnek komutlar: Alıcının ürünümüzün çok pahalı olduğunu söylediği bir satış görüşmesi itiraz senaryosunu simüle edin

[Rakip]'in satış stratejisini analiz edin ve potansiyel müşteri oluşturmada onları geride bırakabileceğimiz 3 yol önerin

[Şirket boyutu] şirketlerinde [hedef kitle] hedefleyen [ürün] için soğuk e-posta oluşturun

Satış Stratejisti Danışmanı'nın en iyi özellikleri

Daha iyi planlama için AI destekli tahminlerle satış trendlerini öngörün

Sanal rol yapma alıştırmalarıyla satış senaryoları simüle edin

Satış CRM'leriyle entegre ederek veri yönetimini kolaylaştırın

Alıcı profillerine ve ihtiyaçlarına göre satış sunumlarını özelleştirin

Satış Stratejisti Danışmanı sınırlamaları

Deneyimin yerini tutmaz, çünkü insan yargısı hala çok önemlidir

Temel fonksiyonlar değiştirilemez, değişiklikler için geliştirici müdahalesi gerekir

Satış Stratejisti Danışmanı fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış Stratejisti Danışmanı incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

15. Satış İçgörüleri GPT (Satış trendlerini ortaya çıkarmak için en iyisi)

sales Insights GPT aracılığıyla

Verilerin ne anlama geldiğini bilmezseniz, veriler işe yaramaz. Sales Insights GPT, ham satış verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Gelişmiş RevOps en iyi uygulamalarını, alıcı niyet verilerini ve AI destekli içgörülerini bir araya getirir. Satış temsilcileriniz bu aracı kullanarak trendleri analiz edebilir, fırsatları belirleyebilir ve satış stratejilerini iyileştirebilir.

Neyin işe yaradığını tahmin etmek yerine, verilere dayalı net öneriler alın. Pazara giriş hareketlerini optimize etmek, hunideki riskleri tespit etmek veya kota planları oluşturmak gibi konularda bu araç, satış ekiplerinin daha hızlı hareket etmesini, daha akıllı çalışmasını ve daha fazla iş kapatmasını sağlar.

Örnek komutlar: TAM, boş alan ve temsilci kapasitesi girdilerini kullanarak satış bölgelerimi yeniden tasarlamama yardımcı olun

Kotaları, artış oranlarını ve personel kaybı varsayımlarını kullanarak gelecek yılın satış kapasite planını modelleyin

Niyet sinyallerini ve firmografik bilgileri kullanarak [ICP] için 3 yüksek dönüşüm oranına sahip giden e-posta şablonu oluşturun

Satış İçgörüleri GPT'nin en iyi özellikleri

Satış bölgelerini verimli bir şekilde tanımlayarak, planlayarak ve haritalayarak optimize edin

Pipeline sağlığından anlaşma yürütme ve tahminlere kadar her konuda gerçek zamanlı rehberlik alın

Pazar fırsatlarını ortaya çıkarmak için rakiplerinizi stratejik olarak analiz edin

Bulut çözümleri için MEDDPIC gibi çerçevelerle satış metodolojilerini yönlendirin

Satış İçgörüleri GPT sınırlamaları

Öncelikle SaaS ve teknoloji pazarlarına yönelik olduğu için sınırlı sektör odaklılığı

Satış İçgörüleri GPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış İçgörüleri GPT incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

16. Competitor Scout (Rakipleri analiz etmek için en iyisi)

competitor Scout aracılığıyla

Rakiplerinizi tanıyın. Daha fazla anlaşma kazanın. Competitor Scout, deneyimli bir DTC stratejisti gibi çalışır ve satış profesyonellerine rakiplerin ürünlerini çevrimiçi olarak nasıl konumlandırdığını ve sattığını ortaya çıkararak net bir avantaj sağlar. Satış takımlarının rakip stratejilerini, fiyat değişikliklerini ve pazar trendlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olur.

Müşteri toplantısı için hazırlık yaparken veya satış stratejisini geliştirirken, satış takımlarına daha akıllı konuşmalar yapabilmeleri için çok sayıda kaynaktan elde edilen derin ve kolay anlaşılır içgörüler sunar.

Rakiplerinizi geride bırakmak istiyorsanız, bu araç zor işleri sizin yerinize yapar.

Örnek komutlar: [ürün] için ürün sayfamı en iyi performans gösteren DTC rakipleriyle karşılaştırın ve CRO iyileştirmeleri önerin

Meta ve TikTok'u kullanarak en iyi [sektör] markaları için ücretli reklam stratejisini ayrıntılı olarak inceleyin

[Rakip] ile rekabet eden [ürün türü] için değer teklifim ne olmalıdır?

Competitor Scout'un en iyi özellikleri

SWOT analizi gerçekleştirerek pazar fırsatlarını ortaya çıkarın

Mesajlaşma ve fiyatlandırmadan ürün özelliklerine kadar pazarda neyin yankı uyandırdığını anlayın

Rakip reklam kampanyalarını tersine mühendislik yaparak dijital pazarlama stratejilerini ayrıntılı olarak inceleyin

Trendleri ve tüketici davranışlarını analiz ederek pazar değişikliklerini öngörün

Competitor Scout sınırlamaları

Bazı raporlar doğru olmayabileceğinden manuel doğrulama gerekir

Sınırlı görüntü tanıma sunar, görselleri yalnızca belirli bir dereceye kadar işler

Competitor Scout fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Competitor Scout incelemeleri ve puanları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

17. Satış Yöneticisi (Satış takımlarını yönetmek için en iyisi)

satış Müdürü aracılığıyla

İyi bir satış müdürü sadece sayıları izlemekle kalmaz, strateji geliştirir, takımları motive eder ve iş akışlarını optimize eder. Sales Manager, satış liderlerinizin tam da bunu yapmasını sağlar. Görevleri basitleştirir ve takımların anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlar.

Bu araç, satış liderleri için stratejik bir ortak görevi görür ve takım hedeflerini daha geniş kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirme konusunda gerçek zamanlı destek sunar. Veri analizini iyileştirir, CRM kullanımını kolaylaştırır ve pazar eğilimleri, satış stratejileri ve performans ölçütleri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Sorun giderme, düşük performans gösteren temsilcileri motive etme veya yeni tanıtım kampanyaları için beyin fırtınası yapma gibi konularda, bu araç net ve pratik bir biçimde uygulamalı, deneyime dayalı tavsiyeler sunar.

Örnek komutlar: Farklı bölgelerdeki üç satış takımındaki düşük performans eğilimlerine göre koçluk fırsatlarını belirleyin

Yavaş ilerleyen kurumsal hesaplarda satış sürecini hızlandırmak için 3 yaratıcı B2B satış yarışması fikri verin

Takımımı bilgilendirmem gereken [bölge] pazarındaki mevcut B2B satış trendleri nelerdir?

Satış Yöneticisi'nin en iyi özellikleri

Tahminleri ve raporları ile doğru satış tahminleri oluşturun

Gerçekçi ancak iddialı satış hedefleri belirleyerek kotalarınızı ve hedeflerinizi yönetin

Satış takımlarının sık karşılaştığı sorunları çözme konusunda rehberlik alın

Satış borularını düzenleyerek potansiyel müşterilere öncelik verin ve dönüşümleri artırın

Satış Müdürü sınırlamaları

Benzersiz zorluklar karşısında yaratıcılık eksikliği, yenilikçi satış taktikleri için insan beyin fırtınası gerekliliği

Ara sıra güncel olmayan bilgiler içerebilir, ancak gerektiğinde gerçek zamanlı güncellemeler alabilir

Satış Müdürü fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

Satış Müdürü Yorumları ve Puanları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

18. E-posta Sihirbazı (E-posta iletişimi otomasyonu için en iyisi)

Soğuk e-postalar veya takip e-postaları olsun, dönüşüm sağlayan satış e-postaları yazmak bir sanattır. Bu konuda uzman bir sanatçıya sahip değilseniz, satış e-postaları konusundaki çabalarınız yeterli olmayacaktır.

E-posta Sihirbazı GPT, satış e-postalarını oluşturmayı kolaylaştırır. Etkileyici e-postalar oluşturur, iletişimi kişiselleştirir ve daha yüksek açılma oranları için konu satırlarını optimize eder.

Örnek komutlar: SaaS girişimine hizmetlerimi sunan 3 cümlelik bir soğuk e-posta yazın

Vaka çalışması biçimini kullanarak [ürün veya hizmet]'i [şirket türü ve boyutu] firmalara tanıtmak için soğuk e-posta oluşturun

Instagram etkileşimi zayıf olan [şirket türü ve boyutu] hedefleyen bir tasarım ajansı için soğuk e-posta tanıtımı yazın

E-posta Sihirbazı'nın en iyi özellikleri

Dikkat çeken ve yanıtları artıran, etkili soğuk e-postalar oluşturun

Her mesajın özel olarak hazırlanmış gibi hissedilmesi için erişimi büyük ölçekte kişiselleştirin

Web sitelerini ve özgeçmişleri analiz ederek sunumları alıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlayın

E-posta Sihirbazı sınırlamaları

Marka sesine uyum sağlamak için manuel ton ayarlamaları gerekir

Metin tabanlı içerikle sınırlıdır, yani ayrıntılı e-posta şablonları tasarlayamaz

E-posta Sihirbazı fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (Sınırlı kullanım)

ChatGPT ücretli planlarına dahildir

E-posta Sihirbazı incelemeleri ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Satış, hızlı hareket eden bir oyundur ve satış için AI araçları sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir gerekliliktir.

ClickUp'ın AI yardımıyla daha akıllı çalışın

ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırarak ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak satış takımlarının daha akıllı çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp Brain satış sürecinizi nasıl dönüştürebilir?

AI Notetaker'ı kullanarak AI destekli toplantı özetleriyle toplantılardan ve notlardan anahtar noktaları hızla oluşturun

ClickUp Clips'i kullanarak otomatik transkripsiyonlar ve takip için eylem öğeleriyle satış demo videoları kaydedin

AI Yazma Asistanı ile ikna edici satış e-postalarını saniyeler içinde oluşturun

ClickUp Brain'i beyin fırtınası ortağınız olarak kullanarak bir sonraki büyük satış hamleniz için yeni fikirler edinin

Tek bir araç içinde seçtiğiniz LLM'lerle AI dünyasının en iyisini elde edin

CRM ve analitik ile satış süreci verimliliğini artırın

ClickUp sadece AI ile ilgili değildir. Satış Takımları için ClickUp, eksiksiz bir satış yönetimi gücüdür:

Potansiyel müşterileri izleyin, kişileri yönetin ve anlaşmaları düzenleyin; hepsi ClickUp CRM'de tek bir yerden

Satış huninizi hareket halinde tutan otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla manuel işleri azaltın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle takım performansına ve gelir tahminlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp'ın Otopilot AI ajanlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşın

Şablonlarla yapılandırılmış sistemler oluşturun

AI araçları görevleri otomatikleştirebilir, ancak yapılandırılmış bir iş akışına sahip olmak da aynı derecede önemlidir. İşte burada ClickUp'ın satış şablonları devreye girer.

ClickUp Satış Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Satış Planı Şablonu ile görevleri takım, teslim edilebilir tür, öncelik, son teslim tarihleri ve onay durumuna göre oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Satış Planı Şablonu ile görevleri takım, teslim edilebilir tür, öncelik, son teslim tarihi ve onay durumuna göre oluşturun ve düzenleyin

Sağlam bir satış planı, başarılı bir takımın bel kemiğidir. ClickUp'ın Satış Planı Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Takımınızı doğru yolda tutmak için ölçülebilir hedefler belirleyin

Potansiyel müşteri oluşturma, anlaşma kapatma ve takip yaklaşımınızı belirleyin

Her takım üyesi için net görev sahipleri ve ayrıntılı eylem öğeleriyle hesap verebilirliği sağlayın

Gerçek zamanlı verileri kullanarak ilerlemeyi izleyin, stratejileri ayarlayın ve performansı artırın

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablon alın Satışları artırmak için tutarlı bir anlaşma yeterlilik çerçevesi ve anlaşma süreci uygulayarak potansiyel müşterilerinizi ve anlaşmalarınızı izleyin

Potansiyel müşterileri manuel olarak yönetmek yorucu bir iştir. ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu bu süreci basitleştirir. AI ile geliştirilmiş bu şablonla, boru hattınızı düzenli tutabilir ve gerçekten önemli olan şeye, yani anlaşmaları kapatmaya odaklanabilirsiniz.

Potansiyel müşterilerden kapanışa kadar her anlaşmanın net bir görünümünü elde etmek için satış sürecini görselleştirin

Dikkat edilmesi gereken darboğazları belirleyin ve harekete geçin

Açıkça tanımlanmış atanan kişiler, görev durumu, son teslim tarihi, karmaşıklık seviyesi, başlangıç tarihi ve departman ile görev yönetimini basitleştirin

Satış süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için ClickUp'ın Satış Takip Şablonu ve ClickUp'ın Satış CRM Şablonu'nu da deneyebilirsiniz.

Tek bir uygulama tüm AI araçlarınızın yerini alabilseydi ne olurdu? ClickUp'ın Brain Max'ını deneyin ! Bu AI süper uygulaması, dağınık bilgileri odaklanmış, yüksek etkili verimliliğe dönüştürerek haftada 1,1 gün zaman kazanmanızı sağlar. Talk to Text özelliğini kullanarak sözlü fikirleri anında görevlere, e-postalara, mesajlara ve içeriğe dönüştürün

ChatGPT, Claude, Gemini vb. gibi birden fazla LLM'ye tek bir yerden erişin

ClickUp, web ve tüm bağlı uygulamalarınızda bağlamsal yanıtlar ve bilgiler alın

Satış sadece sayılarla ilgili değildir, daha akıllı çalışmakla ilgilidir. Satış ekipleri için doğru AI yazılımı, stratejik planlama, müşteri etkileşimi ve daha hızlı anlaşma kapanışlarında size yardımcı olabilir. Ancak yapay zeka tek başına yeterli değildir. Her şeyi senkronize tutan bir sisteme ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye girer.

ClickUp Brain, AI ajanları, AI destekli yazma, CRM ve otomasyon ile satış ekibiniz, elektronik tabloları yönetmek yerine satışa daha fazla zaman ayırabilir. AI, satışları değiştiriyor. ClickUp, sizin bir adım önde olmanızı sağlar.

İş akışınızı dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun.