Google Takvim'de Hatırlatıcılar Nasıl Ayarlanır?

Unutulan bir son tarihden daha tehlikeli olan şey nedir biliyor musunuz? Kaotik programınız üzerinde sahip olduğunuz yanlış kontrol hissi.

"Her şeyi hatırlayacağım, hatırlatıcıya gerek yok" diye düşündüğünüz o iyimser an, daha sonra hatırlamadığınız için paniğe kapıldığınız an.

Renkli bir logoya sahip, masum bir uygulama gibi görünen dijital hayatınızın can simidi Google Takvim'e girin. Orada sessizce zaman yönetimi becerilerinizi değerlendiriyor ve bir adım daha ileri gitmek için fırsat kolluyor.

Yapışkan notları karıştırıp durmak ve bir mucize dilemek yerine, Google Takvim hayatınızı gerçekten takip etmenize yardımcı olabilir. Hayır, sadece etkinlik ayarlamaktan bahsetmiyoruz, çünkü kabul edelim ki, görmezden geleceğiniz başka bir şeye ihtiyacınız yok. Gerçekten işe yarayan hatırlatıcılardan bahsediyoruz.

Bu blog gönderisinde, Google Takvim'de görevler için hatırlatıcılar ayarlayarak düzeninizi koruyabileceğinizi anlatacağız. Artık unutulan son tarihler, kaçırılan randevular veya "Ah, bunu tamamen unutmuşum" gibi utanç verici anlar olmayacak.

Neden Google Takvim Hatırlatıcılarını Kullanmalısınız?

Günlük olarak yapmanız gereken her şeyi takip etmek tam zamanlı bir iş gibi gelebilir. Çoğu zaman, gününüzü yönetmek hafızanızı yönetmek haline gelir. Ve işler kafanızda kaldığında, bir dikkat dağınıklığıyla kaybolabilirler.

Görevlerinizi takip etmek için her türlü yöntemi denediyseniz: yapışkan notlar, alarmlar, dünyayı vaat eden ancak bir iki bildirim gönderen uygulamalar... O zaman mütevazı Google Takvim Hatırlatıcıları'na bir şans vermenin zamanı geldi.

Google Takvim harika bir uygulama ve hayatımı gerçekten hesaplı, düzenli ve amaçlı hissettiriyor. Ben de üniversite öğrencisiyim, bu yüzden ödevlerimi takip etmeme yardımcı oluyor.

Görevlerinizi yönetmek için bunları kullanmayı düşünmeniz için nedenler:

Ayarla ve unut : Yapılacaklar listenizi takip etmek için zamanınız yok. Google Takvim, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve bunları unutmanıza olanak tanır, böylece gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz

Sorunsuz senkronizasyon : Zaten Google ekosisteminde yaşıyorsanız, Dokümanlar, Gmail ve Drive ile senkronizasyon sorunsuz gerçekleşir ve her şey bağlantılı kalır

Artık çakışmalar yok : Çift rezervasyon mu yaptınız? Son teslim tarihlerini mi kaçırdınız? Google Takvim ile artık bunlar sorun değil. Çakışmaları önlemek için gününüzün görsel bir düzenini görebilirsiniz

Göreve özel hatırlatıcılar : "Raporu bitir" veya "e-posta gönder" gibi belirli görevler için hatırlatıcılar ayarlayarak işlerinizi takip edin ve tahminlerde bulunmaktan kurtulun

Özelleştirilebilir uyarılar : Kontrol sizde — hatırlatıcıları tam olarak ihtiyacınız olduğu anda, dakikalar öncesinden saatler öncesine kadar ayarlayın

Hepsi bir arada çözüm : Google Takvim hatırlatıcılar, görevler ve planlama özelliklerini tek bir yerde sunarken neden birden fazla uygulamayı kullanasınız?

Daha iyi işbirliği : Paylaşılan görevler üzerinde mi çalışıyorsunuz? Herkesin aynı sayfada kalması için diğerlerine hatırlatıcılar ekleyin

"Unuttum!" diye telaşlanmayın: Google Takvim hatırlatıcıları, toplantıları kaçırıp özür dilemek zorunda kalmamanızı sağlar

Google Takvim'de Hatırlatıcılar Nasıl Ayarlanır (Adım Adım Kılavuz)

Görevler için Google Takvim hatırlatıcıları, doğru şekilde ayarlandığında işlerinizi tamamen değiştirebilir. Adım adım kılavuz, doğru bildirim türünü seçmekten otomatik olarak çalışan yinelenen hatırlatıcılara kadar süreci basitleştirebilir.

Google Takvim'e Hatırlatıcı Ekleme

Adım 1: Cihazınızda Google Takvim'i açın

Calendar.google.com adresine gidin ve oturum açın.

Adım 2: "Görevler" takvimine geçin

Sol tarafta "Oluştur" seçeneğini bulun

"Görevler" kutucuğunu işaretleyin (henüz işaretlenmemişse)

3. Adım: Görev ayrıntılarını girin

Görevinize bir başlık ekleyin

İsteğe bağlı olarak, bir açıklama yazın

"Tarih/saat ekle"yi tıklayın

Görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini seçin. Yinelenen hatırlatıcılar için bir süre de belirleyebilirsiniz.

Adım 5: Görevi kaydedin

"Kaydet" düğmesine tıklayın, görev takviminizde görünecektir

🧠 Biliyor muydunuz: Google, eski "Hatırlatıcılar" sistemini 2023 yılında kapatmış ve her şeyi Google Görevler'e taşımaktadır. Bu nedenle, Hatırlatıcılar teknik olarak bazı kullanıcılar için hala mevcut olsa da, artık desteklenmemekte ve geliştirilmemektedir.

Görevler'de önceden ayarlanmış bir hatırlatıcıyı düzenleme

Adım 1: Google Takvim'e gidin

Adım 2: Takvimde görevinizi bulun (görevler genellikle mavi renkle görünür)

Adım 3: Düzenlemek istediğiniz görevi tıklayın

Adım 4: Düzenlemek için açılır pencerede kalem simgesine tıklayın

💡 Profesyonel İpucu: Planlamayı daha da basitleştirmek mi istiyorsunuz? Ellerinizi kullanmadan görev akışı için Google Takvim otomasyonlarını nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise yapay zekanın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizde açık yerlere kolayca tahsis edilebildiği, yapay zeka destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Google Takvim Hatırlatıcılar, Görevler ve Etkinlikler

Google Takvim'inize baktığınızda Hatırlatıcılar, Görevler ve Etkinlikler görüyorsunuz.

İlk bakışta, bunlar birbirinin yerine kullanılabilir özellikler gibi görünebilir. Sonuçta, hepsi bir şeyleri hatırlamanıza yardımcı olmak için var, değil mi? Google, hangisini kullanmanız gerektiği konusunda kafanızı karıştırabilecek bazı güncellemeler ve değişiklikler yaptı.

❗Spoiler uyarısı: Aynı şey değildir ve her birinin kendine özgü süper gücü vardır. Karışıklığı gidermek için Google, Hatırlatıcılar özelliğini kaldırdı ve yerine Görevler özelliğini getirdi. Hatırlatıcılar artık uyarılar için kullanabileceğiniz yöntem değildir.

Ancak iyi haber: Görevleriniz için hala hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Yani, Hatırlatıcılar kaldırılmış olsa da, "Hatırlat" özelliğinden tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Eskiden olduğu gibi bir Görev oluşturabilir ve bunun için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Hatırlatıcılar Görevler Etkinlikler Amaç Kişisel görevler için hızlı ve basit hatırlatıcılar Daha yapılandırılmış, uzun vadeli yapılacaklar listesi Başlangıç ve bitiş zamanları olan planlanmış etkinlikler Bildirim Belirli zamanlarda bildirimler Son teslim tarihi ve saati olan bildirimler Bildirimler, ancak zaman ve süreye daha fazla odaklanarak Konum Google Asistan ile bağlantılı, cihazlar arasında senkronizasyon Google Görevler'de (uygulama ve takvim) yönetilir Google Takvim'de yönetilir ve tüm cihazlarda senkronize edilir Tekrar eden Tekrar eden seçenek yok Tekrarlamak üzere ayarlanabilir Düzenli olarak tekrarlanacak şekilde ayarlanabilir Görünürlük Google Takvim'de görüntülenir (sınırlı seçeneklerle) Google Takvim ve Görevler uygulamasında görüntülenir Google Takvim'de tüm ayrıntılarla görüntülenir Diğer Google Uygulamalarıyla entegrasyon Ses tabanlı görevler için Google Asistan ile bağlantılı Gmail, Dokümanlar, Drive vb. ile tamamen entegre. Gmail (davetler için) ve diğer Google uygulamalarıyla entegre Sonuç Hızlı uyarılar için hatırlatıcı push bildirimleri Son teslim tarihi ve onay kutuları ile yapılandırılmış görevler Takviminizde zaman aralığı olan planlanmış etkinlik

Hatırlatıcılar: Hızlı uyarılar, ancak sınırlı

Hatırlatıcılar, Google Takvim'in sizi hatırlatmak için kullandığı temel özellikti. Bunları her şey için ayarlayabilirsiniz: Bir toplantı, bir görev veya hatta "Market alışverişi yap" gibi

🔑 Ancak Google bu özelliği kaldırmaya ve Google Görevler'e taşımaya karar verdi. Hatırlatıcılar, çok fazla ayrıntı gerektirmeyen basit görevler için harikaydı, ancak oldukça basitti. Bunları dijital dünyanın Post-it notları olarak düşünün: İşinizi hallederler, ancak düzenleme veya esneklik açısından çok az şey sunarlar.

Canlı olduklarında, belirli bir zamanda hatırlatıcı ayarlayabilirdiniz, ancak Google bunları kaldırdığı için aynı işlevselliği elde etmek için Google Görevler'i kullanmanız gerekecek.

Görevler: Daha düzenli ve gelişime açık

Görevler, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, bunları alt görevlere bölmenize ve hatta netlik için notlar eklemenize olanak tanır. Son tarihler belirleyebilir ve harekete geçme zamanı geldiğinde bildirim alabilirsiniz. Bu, Hatırlatıcılar'ın minimalist yaklaşımına göre büyük bir gelişmedir.

🔁 Google Görevler, Google Takvim ile de senkronize olur, bu da zaman açısından hassas görevlerin takvim görünümüne yansıtılabileceği anlamına gelir. Ama asıl önemli olan şu: Eğer kronik bir ertelemeciyseniz (yargılamıyoruz), görevler için sizi harekete geçirecek hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.

Görevlerin güzelliği, ölçeklenebilirliklerinde yatmaktadır. Basit bir liste olarak başlayan bir şey, son tarihler, ayrıntılar ve öncelik etiketleri içeren karmaşık bir proje yönetim sistemine dönüşebilir. Görevler, her şeyi takip eden güvenilir dijital yapılacaklar listeniz gibidir.

Etkinlikler: Düzenli olmanızı sağlar, ancak çok katı olabilir

Şimdi, Google Takvim'in en önemli özelliği olan etkinliklerden bahsedelim. Bunlar toplantılarınız, konferanslarınız, doğum günleriniz, öğle yemeği randevularınız ve diğer her şeydir. Başlangıç ve bitiş saatleri ayarlanır ve önemli şeyleri unutmamanızı sağlar.

Etkinlikler tekrarlanabilir, başkalarıyla paylaşılabilir ve hatta ayrıntılı açıklamalar eklenebilir. Zamanla ilgili etkinlikler için harika olsalar da, belirli bir başlangıç zamanı baskısı olmadan "yapılması gereken" şeyler için ideal değildir.

Etkinlikleri, takviminizin zamanı bloklama yöntemi olarak düşünün. Gününüzü düzenlemenize yardımcı olurlar, ancak daha esnek ve uyarlanabilir olan Görevlerden daha katıdırlar.

🧠 Biliyor muydunuz? 1890 yılında, William James, ADHD'nin adı henüz konulmadan çok önce, bitirilmemiş işlerin zihinsel yükünü tespit etti. O, "Hiçbir şey, tamamlanmamış bir görevin sonsuza kadar devam etmesi kadar yorucu değildir" diye yazdı. Bu sözler, odaklanmakta veya bir işi sonuna kadar götürmekte zorlanan herkesin hala hissettiği bir duyguyu yansıtıyor. Nörolojik farklılığı olan kullanıcılar için, ADHD için yapılandırılmış yapılacaklar listeleri, görevleri yönetmeyle ilgili stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Google Takvim Hatırlatıcılarının Yetersiz Olduğu Noktalar

Google Takvim Hatırlatıcıları birçok kişi için vazgeçilmez bir araçtır. Gününüzü düzenlemek ve toplantıları, görevleri ve aradaki her şeyi takip etmek için basit bir yol sunar.

Ancak, erişimi hızlı ve cihazlar arasında senkronize olan bir aracı ne kadar seversek de, bazen beklentilerimizi tam olarak karşılamadığı anlar olabilir.

Bazıları için Google Takvim Hatırlatıcıları, her zaman neredeyse yardımcı olan ancak ayrıntıları hiçbir zaman tam olarak anlamayan iyi niyetli bir asistan gibi gelebilir. Ancak bu, herkes için en iyi verimlilik aracı olmayabilir.

Bir Redditor böyle diyor.

Sanırım demek istediğim, her saat başı yapılacak işler planlamasam bile Google Takvim bana çok karmaşık geliyor. O noktaya hiç yaklaşmadım ama beynim hala zorlanıyor

Etkinlik başına yalnızca bir hatırlatıcı

Google Takvim, her etkinlik için yalnızca tek bir hatırlatıcı ayarlamanıza izin verir. Bu, birden fazla hatırlatma gerektiren görevler için (örneğin, bir toplantı, ardından hazırlık hatırlatıcısı ve son olarak da son hatırlatıcı) son derece sınırlayıcıdır. Gerekli hatırlatıcıları almak için birden fazla etkinliği manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Hatırlatıcı uyarılarınızı özelleştiremezsiniz

Google Hatırlatıcılar'da uyarı seçenekleri nispeten basittir. Belirli saatler için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, ancak bunların sizi nasıl ve ne zaman uyaracağı konusunda fazla esneklik yoktur. Özel uyarılar veya gelişmiş zamanlama (örneğin, belirli bir dakika veya gün sayısından sonra görüntülenen bir hatırlatıcı) gerekiyorsa, Google Takvim'in seçenekleri sınırlıdır.

Her şey birbirinden kopuk gibi hissediliyor

Google Takvim Hatırlatıcıları tek seferlik etkinlikler için harikadır, ancak daha karmaşık görevler veya projeler ne olacak? Birden fazla son tarih ve adım içeren bir proje üzerinde çalışıyorsanız, Hatırlatıcılar ilerlemeyi izlemenize veya her şeyi bağlantılı tutmanıza yardımcı olmaz. Bu, birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu görev yönetimine izin vermeyen, bağlantısız bir sistemdir.

⚡️ Nasıl Çalışır: ClickUp gibi araçlar, hatırlatıcıları görev yönetimi özellikleriyle entegre eder, böylece ilerlemeyi kolayca izleyebilir ve her şeyi tek bir sistemde düzenli tutabilirsiniz.

Bildirim ayarlarında erteleme seçeneği yok

Google Takvim Hatırlatıcıları açık veya kapalı olabilir. Bildirim tetiklendiğinde, bunu yok sayabilir veya üzerine işlem yapabilirsiniz. Peki ya 15 dakika veya bir saat sonra nazik bir hatırlatma almak isterseniz? Google Takvim ayarlarında hatırlatıcılar için yerleşik bir erteleme seçeneği yoktur.

Sonuç olarak, ilk uyarıyı kaçırırsanız, bir sonraki uyarı ne zaman çıkacağını bulmak için telaşlanmak zorunda kalırsınız.

Hatırlatıcılar genellikle tek seferlik etkinliklerle bağlantılıdır, ancak uzun vadeli bir proje veya yinelenen bir görev üzerinde çalışıyorsanız ne yapmalısınız?

Google Takvim, hatırlatıcı sisteminde ilerlemeyi izleme olanağı sunmaz.

Bir şeyi tamamlama zamanının geldiğine dair bir uyarı alabilirsiniz, ancak görevlerin tamamlanma durumunu veya ilerlemesini izlemenin bir yolu olmadan, kolayca kaybolabilirsiniz.

Hatırlatıcılar her zaman tüm cihazlarda görünmez

Google Takvim, cihazlar arasında senkronizasyon sağlarken, hatırlatıcı sistemi bazen tutarsız olabilir.

Birden fazla cihazda (telefon, tablet, masaüstü) hatırlatıcı almaya güveniyorsanız, hatırlatıcıların her zaman beklendiği gibi tetiklenmediğini veya farklı zamanlarda göründüğünü fark edebilir ve bu da karışıklığa ve görevlerin kaçırılmasına neden olabilir.

Tekrar eden hatırlatıcılar, sıfırlanmadan ayarlanamaz

Google Takvim, yinelenen etkinlikler ayarlamanıza olanak tanır, ancak belirli görevler için yinelenen hatırlatıcılar ayarlamak istiyorsanız (örneğin, "her Monday saat 10:00'da e-postaları takip et"), işlem o kadar basit değildir.

Ayrıca, ayarlandıktan sonra bunları kolayca ayarlayamaz veya değiştiremezsiniz; bu da görev yoğun iş akışları için oldukça sınırlayıcı olabilir.

Planlamayı Bir Üst Düzeye Taşıyın: ClickUp Hatırlatıcılarla Tanışın

Google Takvim Hatırlatıcıları, hızlı, zamana dayalı uyarılar için kullanışlıdır, ancak daha karmaşık, esnek ve özelleştirilebilir hatırlatıcı ihtiyaçları söz konusu olduğunda yetersiz kalır.

Hatırlatıcılarınız üzerinde daha fazla kontrol, görev yönetimi ile daha iyi entegrasyon veya bildirimlerin nasıl ve ne zaman gönderileceğine dair daha fazla seçenek istiyorsanız, ClickUp gibi alternatifleri keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

🦄 ClickUp, hatırlatıcıları iş akışınıza entegre eder. Görevler içinde hatırlatıcılar ayarlamaktan, yinelenen son tarihleri otomatikleştirmeye ve bildirimleri tam olarak istediğiniz şekilde almaya kadar, ClickUp hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Hatırlatıcıların sizi bilgilendirmekten daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyorsanız, ClickUp'ın Google Takvim'in yapamadıklarını nasıl tamamladığını öğrenmek için adımları izleyin.

Hatırlatıcılarınızı bağlam içinde tutun

ClickUp Ana Sayfanızdan hatırlatıcılar oluşturun, devredin, erteleme ve yeniden planlayın

Hatırlatıcı ayarlamak kolaydır, ancak neden önemli olduğunu veya ne yapmanız gerektiğini unutmak da bir o kadar kolaydır. Hatırlatıcılar birbirinden bağımsız olduğunda bu durum ortaya çıkar.

ClickUp, hatırlatıcıları doğrudan iş akışınıza yerleştirerek ve bunları ClickUp Ana Sayfanızda ön plana çıkararak bunu değiştirir, böylece her bildirimin arkasındaki bağlamı asla gözden kaçırmazsınız.

Ana Görünüm, şunları görebileceğiniz birleşik bir alan sunar: Bugün, bu hafta veya gelecek hafta yapılması gereken her şey

Gecikmiş, tamamlanmış ve işlem yapılması gerekenler

Tek tıklamayla yeniden planlama, görev devretme veya tamamlama Düzinelerce uygulama arasında geçiş yapmanıza veya zihninizde karmaşa yaratmanıza gerek kalmayan kişisel komut merkeziniz.

Hızlı bir "Haftaya tekrar görüşelim mi?" yorumunu takip etmeniz mi gerekiyor? Bu yorumu tek bir tıklamayla hatırlatıcıya dönüştürün. Sekme değiştirmeye gerek yok, unutma yok.

Görevlerden, yorum konularından, bildirimlerden ve hatta ClickUp'ın mobil uygulamasından hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz.

💫 ClickUp Hatırlatıcılar ayrıca şunları da yapabilir:

Tamamen özelleştirilebilen yinelenen hatırlatıcılar

Takım arkadaşlarına atanan hatırlatıcılar

Son teslim tarihleri, ek dosyalar ve bağlantılar (görevler gibi)

Hızlı bir eğitim için bu videoyu izleyin:

ClickUp Takvim ve görev planlama ile daha akıllı plan yapın

ClickUp Takvim ile tüm toplantılarınızı, son tarihlerinizi ve taahhütlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Takvim sadece ne zaman iş yapacağınızı söylememeli, nasıl çalışacağınızı planlamanıza da yardımcı olmalıdır. ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliği, aşağıdakileri yaparak programınızı anında oluşturmanızı ve ayarlamanızı kolaylaştırır:

🧠 En önemli önceliklerinizi otomatik olarak bloklayın ve zamanlayın — artık manuel olarak sürükleyip bırakmanıza gerek yok!

🔁 Çakışmalar veya gecikmeler olduğunda görevleri akıllıca yeniden planlayın , böylece her zaman planınıza uygun hareket edin

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarda not almayı otomatikleştirin, ClickUp Görevleriniz ve Belgelerinizle doğrudan bağlantılı transkriptler ve eylem öğeleriyle tamamlayın

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

📅 Toplantıları akıllıca planlayın , AI tarafından oluşturulan planlama önerileri ve hatta basit İngilizce komutlarla otomatik olarak gönderilen davet bağlantıları ile

🔍 Takvim dock'unuzdan AI destekli arama ve önerileri kullanın; etkinlikleri bulun, sorular sorun veya programınızı doğal dilde düzenleyin

🔗 Entegrasyon Google/Outlook takvimler, Zoom/Teams/Meet aramaları, zaman takibi, konum ayarları ve daha fazlasını tek bir merkezi planlama merkezinde birleştirin

İster tek başınıza iş akışınızı yönetin ister bir takım içinde koordinasyon sağlayın, bu tamamen bağlantılı, akıllı ve size uyum sağlayan bir takvimdir ve gerçek zamanlı olarak çalışır.

💡Pro İpucu: ClickUp'ta, takımınızı zamanında uyaran bir zaman çizelgesi hatırlatıcısı ayarlayın. Yinelenen bir hatırlatıcı görev ayarlayabilir veya takımınızı zamanlarını kaydetmeleri için uyaran bir bildirimi otomatik hale getirebilirsiniz. Her şeyi düzenli tutmak için ClickUp'ın Proje Zaman Takibi ile birlikte kullanın.

Yoğun işleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile otomatik olarak oluşturun, atayın, güncelleyin ve bildirim gönderin

İster müşteri devirlerini ister tekrarlanan sprint ritüellerini yönetin, ClickUp hiçbir şeyin kaçmamasını sağlar. Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonlarını zahmetsizce ayarlayabilirsiniz:

Form gönderileri, şablonlar veya yinelenen iş akışlarından hatırlatıcılar oluşturun

Manuel çaba harcamadan güncellemeleri, atamaları veya yorumları tetikleyin

Gözünüz üzerinde olmasa bile görevlerin ilerlemesini sağlayın

ClickUp Gösterge Panelleri ile büyük resmi görün

ClickUp Otomasyonları ile eylemleri tetikleyin, görevleri taşıyın ve manuel işleri atlayın

Birden fazla proje, takım ve son teslim tarihi ile uğraşırken, yapılacaklar listesinden daha fazlasına ihtiyacınız vardır; içgörülere ihtiyacınız vardır. ClickUp Gösterge Panelleri şunları yapmanızı sağlar:

Görevleri, hatırlatıcıları, hedefleri ve iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyin

Özel olarak oluşturulan grafikler, tablolar ve kartlarla ilerlemeyi görselleştirin

Takım performansını, kapasiteyi ve son teslim tarihlerini tek bir görünümde izleyin

Pazarlama, operasyonlar, satış veya liderlik için özel görünümler oluşturun

Gösterge panelleri, hatırlatıcılarınızı ve görevlerinizi net, eyleme geçirilebilir verilere dönüştürür, böylece işlerin durumunu ve bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Takviminiz bir gencin odasından daha dağınık mı? Takviminizi daha iyi düzenlemeyi öğrenin ve verimliliğinizi artırın!

Temel Hatırlatıcıları Bir Kenara Bırakın: ClickUp ile Daha Akıllı Görev Yönetimine Geçin!

Google Takvim hatırlatıcıları, görevleri takip etmek için harikadır, ancak sınırlı bir işlevi vardır.

Son teslim tarihlerini takip etmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve verimliliğinizi gerçekten optimize etmek için daha akıllı bir yol arıyorsanız, ClickUp en iyi çözümdür.

Özelleştirilebilir bildirimler, yinelenen hatırlatıcılar ve sorunsuz görev yönetimi ile ClickUp'ın Hatırlatıcı özellikleri size sadece hatırlatmakla kalmaz, harekete geçmenize de yardımcı olur.

Dağınık uyarıları unutun ve tüm görevleriniz için tek ve güçlü bir merkeze merhaba deyin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve gerçek verimliliği deneyimleyin!