2025'te Takımlar ve Toplantılar için 10 Circleback AI Alternatifi

Son zamanlarda öğle aralarından daha fazla Zoom görüşmesi yaptıysanız, toplantı notları alan, özetler yazan ve eylem öğelerini izleyen sessiz iş arkadaşınız Circleback AI'yı denemiş olabilirsiniz.

Kullanışlı bir araçtır, ancak hızla pahalı hale gelebilir. Toplantılarınız hızlı veya kaotik ise, notlar amacına ulaşmayabilir. Ayrıca, birçok GTM takımının ihtiyaç duyduğu daha derin özelleştirme ve takım işbirliği özelliklerinden yoksundur.

Temel kurulumun ötesine geçtiyseniz, modern takımların nasıl toplantı yaptığını, paylaşım ve icraatlarını gerçekten anlayan en iyi Circleback AI alternatiflerini, yani AI toplantı not alma araçlarını bir araya getirdik.

Daha akıllı transkriptlerden sorunsuz entegrasyonlara kadar, bu araçlar toplantı hafızanızı sorgulamadan takviminize netlik ve kontrol getirir.

Bir Circleback AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Forbes'a göre, her gün yaklaşık 55 milyon toplantı yapılıyor ve bunların yarısı zaman kaybı.

Bir transkripsiyon aracı, doğru notlar ve önerilerle zaman kazanmanıza ve toplantı içgörülerini uygulamanıza yardımcı olabilir, böylece toplantıdan sonra gerçekten verimli olabilirsiniz.

Circleback AI işinize uygun değilse, bir alternatif seçmenize yardımcı olacak aşağıdaki özelliklere göz atın:

Doğru toplantı kaydı : Karmaşık veya hızlı konuşmalarda bile konuşmacı etiketleriyle gerçek zamanlı transkripsiyonlar kaydedin. Notları net tutmak için gürültü azaltma, zaman damgası ve farklı aksanlara destek gibi özellikleri arayın

Akıllı AI yardımı : Eylem öğelerini çıkarın, duyguları analiz edin ve geçmiş toplantılardan takip işlemlerini otomatikleştirin. : Eylem öğelerini çıkarın, duyguları analiz edin ve geçmiş toplantılardan takip işlemlerini otomatikleştirin. Konuşma-metin yazılımı , zaman içinde takımınızın kalıplarını öğrenerek gelişirse bonus puanlar kazanın

Çoklu platform entegrasyonu : Zoom, Google Meet, Slack, Notion ve CRM'lerle senkronizasyon sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırın. En iyi not alma uygulaması, notları mevcut teknoloji yığınınıza otomatik olarak göndermelidir

Özel özet seçenekleri : Toplantı özetlerinin tonunu, uzunluğunu ve biçimini (madde işaretleri veya tam anlatım) ayarlayın, böylece herkes toplantı transkriptlerine en uygun şekilde erişebilir

Şablonlar: Satış görüşmeleri, standup toplantıları, retro toplantıları ve daha fazlası için Satış görüşmeleri, standup toplantıları, retro toplantıları ve daha fazlası için toplantı notu şablonlarını kullanın. Şablonlar manuel işi azaltır ve takımınızın çıktısını tutarlı hale getirir

İşbirliği dostu özellikler : Herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlamak için paylaşılan gösterge panelleri, takım etiketleme ve düzenlenebilir özetler ile toplantı notları üzerinde işbirliği yapın

Kurumsal düzeyde güvenlik : Uçtan uca şifreleme, güvenli bulut depolama, rol tabanlı erişim ve SOC 2, GDPR veya HIPAA gibi standartlara uygunluk ile verilerinizi koruyun

İçerik hazır dışa aktarımlar: PDF, markdown veya doğrudan görev yöneticinize dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde düzenlenmiş toplantı notlarını dışa aktarın, böylece içgörüler hızla eyleme dönüşsün

🧠 Eğlenceli Bilgi: OpenAI'nin AI destekli konuşma tanıma sistemi Whisper, bazen halüsinasyon görebilir ve tüm cümleleri ve ifadeleri uydurarak oluşturabilir. Bunun toplantı notlarınızda olduğunu hayal edin! Aracınız hızlı konuşmaları, konuşmacıların birbirinin sözünü kesmesini veya aksan farklılıklarını işleyemiyorsa, eylem öğeleri uydurarak veya daha kötüsü, önemli öğeleri atlayarak sonuçlanabilir.

Circleback AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu blogda incelediğimiz her bir AI toplantı notu alma uygulamasının kullanım örnekleri ve anahtar özellikleri:

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Tüm takım boyutları AI destekli not alma, toplantı özetleri, kayıt, ortak belgeler, şablonlar, görev otomasyonu Sonsuza Kadar Ücretsiz; Sınırsız: Ücretli planlar 7 $'dan başlar Fireflies. ai Sağlık hizmetleri, risk sermayesi şirketleri Otomatik transkripsiyonlar, duygu analizi, akıllı filtreler, AI özetleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 18 $'dan başlayan fiyatlarla Sembly AI Orta ve büyük ölçekli şirketler AI sohbet, önemli noktalar, akıllı etiketleme, teklif oluşturma Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz; 15 $'dan başlayan ücretli planlar Fathom Orta ölçekli şirketler Canlı özetler, CRM senkronizasyonu, gerçek zamanlı dışa aktarma, çok dilli Sonsuza Kadar Ücretsiz; 19 $'dan başlayan ücretli planlar tl;dv Küresel takımlar Çok dilli transkripsiyonlar, rakip/ifade algılama Sonsuza Kadar Ücretsiz; 29 $'dan başlayan ücretli planlar Fellow. uygulama Küçük ve orta ölçekli şirketler AI toplantı gündemleri, bağlamsal transkriptler, eylem öğeleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; 19 $'dan başlayan ücretli planlar MeetGeek AI Kurumsal Eşzamanlı kayıtlar, çevirici entegrasyonu, otomatik takip Temel: Sonsuza kadar ücretsiz; 19 $'dan başlayan ücretli planlar Tactiq Küçük işletmeler, bireysel girişimciler Ş Akışı özelleştirme, ChatGPT özetleri, takipler Sonsuza Kadar Ücretsiz; 12 $'dan başlayan ücretli planlar Rev Araştırma, medya, hukuk Anahtar bilgi çıkarma, çok dilli altyazılar, insan/AI transkripsiyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 14,99 $'dan başlar Grain Büyük BT şirketleri Çalma listeleri, adım adım kılavuzlar, trend analizi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcı

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

En İyi Circleback AI Alternatifleri

Artık ideal bir Circleback AI alternatifinin neye benzediğini bildiğinize göre, en iyi seçeneklerin özelliklerini inceleyelim.

1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ve görev otomasyonu için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızın her dakikasını takip edin ve eyleme geçirilebilir özetler oluşturun

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve toplantıları düzenlemeyi, içgörüleri yakalamayı ve tartışmaları eyleme dönüştürmeyi kolaylaştıran yerleşik bir AI not alma özelliği ve entegre takvim* ile birlikte gelir.

Güçlü bir Circleback AI alternatifi olan ClickUp, pasif transkripsiyon ve not alma işlevlerinin çok ötesine geçer.

Toplantılarınızı aktif olarak dinler, anlar ve takımınızın gerçekten kullanabileceği yapılandırılmış çıktılara dönüştürür. İster satış ekibi, ister kurucu, ister arka arkaya görüşmeler yapan bir GTM lideri olun, platform her kritik anın kaçırılmadan yakalanmasını, işlenmesini ve saklanmasını sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın

Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams aramalarınıza otomatik olarak katılan ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınızı kolaylaştırmaya başlayın.

Toplantıları bir saate kadar kaydeder ve aranabilir transkripsiyonlar ve konuşmacı etiketleriyle birlikte gerçek zamanlı olarak sunar. Böylece, hızlı konuşmalarda bile kimin neyi ne zaman söylediğini net bir şekilde anlarsınız. Bu transkriptler daha sonra toplantı adları ve tarihleriyle etiketlenerek gizli ClickUp Belgeleri olarak saklanır, böylece kolayca bulunabilir ve referans alınabilir.

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun

Transkriptiniz hazır olduğunda, ClickUp Brain devreye girer. Toplantı notları için bu AI asistanı, tartışmanızı tarar ve eylem öğelerini anında belirler ve bunları son teslim tarihleri ve atanan kişilerle birlikte eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürmenize yardımcı olur.

Artık sonsuz notları gözden geçirmek zorunda kalmayacaksınız — Brain'e sorun ve toplantınızı takımınızın harekete geçebileceği açık ve özlü içgörülere indirin. Bir müşterinin bir özellik talebinden bahsettiğini veya bir iş arkadaşınızın bir teslimat sözü verdiğini saniyeler içinde öğreneceksiniz.

ClickUp Belgeleri ile toplantı gündemleri ve notlar üzerinde işbirliği yapın

Sürekli işbirliğini desteklemek için ClickUp Docs, ekibinizin toplantı gündemlerini ve tutanaklarını gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemesine olanak tanır. Belge üzerinde doğrudan yorum yapabilir, etiketleyebilir ve takip işlemleri atayabilirsiniz.

Tüm Çalışma Alanlarında kullanılabilen notlarınızı görsel olarak düzenlemek için biçimlendirebilir ve hazır olduğunuzda herhangi bir öğeyi son tarih, atanan kişiler ve öncelikler ile birlikte bir Görev haline getirebilirsiniz. Bu, "sadece bir düşünce"den saniyeler içinde gerçek bir çıktıya ulaşmanın basit bir yoludur.

Ayrıca, ClickUp içinde toplantı özetlerini doğru sohbet kanallarına göndermek, takım üyelerinin toplantı transkriptlerine göre cevapları bulmasına yardımcı olmak ve daha fazlasını yapmak için yapılandırılabilen Otomatik Pilot ajanları da vardır.

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları ile yoğun işleri kolayca otomatikleştirin

Görsel belgelere mi ihtiyacınız var? ClickUp Kliplerini kullanarak toplantılarınızı kaydedin veya kısa videolar paylaşarak eşzamansız güncellemeler yapın. Bu klipler, Ekstra bağlam sağlamak için Görevler, Belgeler ve Sohbetlere eklenebilir, böylece daha sonra diğer kullanıcıların incelemesi veya katılımı kolaylaşır.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, ClickUp'ın not alma şablonları, takımların verimliliğini artırmaya yardımcı olurken size bolca zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile toplantı transkriptlerini kolayca düzenleyin

Örneğin, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı gündemlerini yazmanıza ve katılımcıları, notları ve sonraki adımları düzenlemenize yardımcı olur, böylece önemli ayrıntıları asla kaçırmazsınız.

Ayrıca, toplantı tutanaklarını doğrudan Görevlere dönüştürmenize olanak tanıyarak takip işlemlerini kolaylaştırır.

Ayrıca, önemli 1:1 check-in'ler için ClickUp Çalışan ve Yönetici 1:1 Şablonunu deneyebilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Çalışan ve Yönetici 1:1 Şablonu ile çalışan-yönetici görüşmelerini izleyin

Bu şablon, hedefleri uyumlu hale getirmeye, tartışmaları izlemeye ve gerçek iyileşmeye yol açan geri bildirimler vermeye yardımcı olur. Tekrarlanan oturumlar planlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve her toplantının sonuçlara ulaştığından emin olabilirsiniz.

Gelişmiş transkripsiyon, akıllı özetler, sorunsuz işbirliği, sıkı görev entegrasyonu ve kullanıma hazır, entegre edilebilir şablonlarla ClickUp, Circleback AI'yı sadece ilk taslak gibi hissettirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar başlangıçta kapsamlı özellikleri zorlayıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp son derece sezgisel ve esnektir. Özellikle etiketleme özelliğini çok beğeniyorum – tüm projelerimizi iş birimlerine göre düzenlememize ve ardından iş birimleri başına harcanan zamanı/kaynakları raporlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. İlk uyguladığımızda takımın öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay oldu; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu. Önceden EasyProjects kullanıyorduk, arama özelliği çok kötüydü, ihtiyacınız olanı asla bulamazdınız ve aşırı karmaşıktı. Takvim özelliğini de seviyoruz, önceden bunu Sharepoint'te ayrı olarak tutmak zorundaydık. Artık ihtiyacımız olan her şey tek bir yerde!

ClickUp son derece sezgisel ve esnektir. Özellikle etiketleme özelliğini çok beğeniyorum – tüm projelerimizi iş birimlerine göre düzenlememize ve ardından iş birimleri başına harcanan zamanı/kaynakları raporlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. İlk uyguladığımızda takımın öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay oldu; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu da eskiden bir sorun oluşturuyordu. Önceden EasyProjects kullanıyorduk, arama özelliği çok kötüydü, ihtiyacınız olanı asla bulamıyordunuz ve aşırı karmaşıktı. Takvim özelliğini de seviyoruz, bunu önceden Sharepoint'te ayrı olarak tutmak zorundaydık. Artık ihtiyacımız olan her şey tek bir yerde!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formlarını kullanarak her toplantıdan sonra geri bildirim toplayın ve toplantının ne kadar verimli geçtiği ve daha verimli hale getirmek için neler yapılabileceği konusunda takımınızın görüşlerini öğrenin

2. Fireflies. ai (Çevrimiçi toplantılar sırasında duyguları analiz etmek için en iyisi)

Circleback AI genellikle temel transkripsiyonlara bağlı kalırken, Fireflies. ai, AI toplantı notlarının çok ötesine geçen akıllı içgörüler ve işbirliği katmanları sunar.

Toplantı bilgilerini izlemenin ötesinde, bu toplantı yönetimi yazılımı, toplantı katılımcılarının tartışma sırasında nasıl hissettiklerini tam olarak gösteren duygu analizi özelliği ile öne çıkıyor.

Fireflies. ai ayrıca sağlık şirketlerinin klinik notlarını otomatikleştirmesine ve hasta bilgilerini kaydetmesine yardımcı olur. Hassas tıbbi bilgileri depolayabilir ve kurumsal düzeyde güvenlik ile uyumluluğu sağlayabilirsiniz.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Eylem öğeleri ve ek notlarla toplantıları CRM'nize otomatik olarak kaydedin

Akıllı filtreleri kullanarak konuşmacı, konu veya duyguya göre transkriptleri arayın

Sesli konuşmaları mevcut teknoloji yığınınızda görevlere, biletlere ve takip işlemlerine dönüştürün

AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri ve madde işaretleriyle uzun görüşmeleri anında özetleyin

Fireflies. ai sınırlamaları

Transkripsiyon aracı, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (680+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies. ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bazı Teams toplantılarında (izinlere veya toplantı kurulumuna bağlı olarak), botun katılımı gecikebilir veya manuel davet gerekebilir. Büyük bir sorun değil, ancak dikkat edilmesi gereken bir husus. Gürültülü bir ortamda, fireflies konuşmaları yakalamada hala mükemmeldir, ancak nadiren söylenenleri yanlış yorumlayabilir ve toplantı notlarını manuel olarak düzeltmeniz gerekebilir - bu da yine çevrimiçi platformlarını kullanarak çok kolay bir şekilde yapılabilir. Telefon görüşmelerini özetleyip kaydedebilseydi harika olurdu - bu özellik şu anda mevcut değildir.

Bazı Teams toplantılarında (izinlere veya toplantı kurulumuna bağlı olarak), botun katılımı gecikebilir veya manuel davet gerekebilir. Büyük bir sorun değil, ancak dikkat edilmesi gereken bir husus. Gürültülü bir ortamda, fireflies konuşmaları yakalamada hala mükemmeldir, ancak nadiren söylenenleri yanlış yorumlayabilir ve toplantı notlarını manuel olarak düzeltmeniz gerekebilir - bu da çevrimiçi platformlarını kullanarak çok kolay bir şekilde yapılabilir. Telefon görüşmelerini özetleyip kaydedebilseydi harika olurdu - bu özellik şu anda mevcut değildir.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? Pazartesi günleri haftalık verimlilikte zayıf bir halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtlı değildir). Çalışanların %35'i Pazartesi gününü en verimsiz gün olarak tanımlıyor. Bu düşüş, Pazartesi sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri takip etmek için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama size bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm önemli güncellemeleri ve öncelikleri saniyeler içinde size aktarabilir. Ayrıca, entegre uygulamalar dahil işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile arayabilirsiniz. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile kuruluşunuz için ortak bir referans noktası oluşturmak çok kolay! 💁

3. Sembly AI (Toplantılardan otomatik teklifler oluşturmak için en iyisi)

Gerçek zamanlı konuşmacı tanımlama ve anahtar kelime izleme özellikleriyle Sembly AI, Circleback AI'nın transkripsiyon sınırlamalarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bu platform, toplantılarınızı aranabilir bir depoya dönüştürerek sağlam bir alternatif sunar.

Ayrıca, tartışmalara göre teklifler oluşturabilir ve takımlarınız belirli anları etiketleyebilir ve görevleri doğrudan Sembly AI üzerinde atayabilir. Dahası, yerleşik AI sohbeti toplantınızla ilgili soruları yanıtlayabilir ve aynı anda birden fazla toplantıdan içgörüler elde ederek en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olabilir.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Düzenli transkriptler için konuşmacıları otomatik olarak algılayın ve etiketleyin

Eylem öğeleri, kararlar ve önemli noktalar oluşturmak için aracın yapay zeka botu Semblian 2. 0'ı kullanın

Anahtar kelimeler, filtreler veya konuşmacı adlarını kullanarak toplantı transkriptlerinde arama yapın

Toplantı notlarını ve özetlerini Notion, Slack veya Trello gibi araçlara aktarın, platformlar arasında kolay aktarım ve sürekli işbirliği sağlayın

Sembly AI sınırlamaları

Takımınızı büyüttüğünüzde fiyatlar artar

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 15 $/ay

Takım: 29 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek müşteriler Sembly AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI Chat'i çok seviyorum. AI Chat komutlarını vererek toplantı notlarını işleyebilirsiniz. Aslında bir insandan çok daha hızlı ve iyiydi. Bunu söylemekten nefret ediyorum. 🙂

AI Sohbeti'ni çok seviyorum. AI Sohbeti komutlarını vererek toplantı notlarını işleyebilirsiniz. Aslında bir insandan çok daha hızlı ve iyiydi. Söylemekten nefret ediyorum. 🙂

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir haftalık sanal iş konferansına en fazla katılım, The Home Service Super Summit ve CONQUER® (ABD) ile 21.261 kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu, Guinness Dünya Rekoru bile oldu!

4. Fathom (Toplantılar sırasında gerçek zamanlı önemli noktaları etiketlemek için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Toplantı sürerken önemli kısımlarını işaretleyebilmeyi dilemiyor musunuz? Circleback AI'dan farklı olarak, Fathom önemli anları gerçek zamanlı olarak etiketlemenizi ve daha verimli toplantılar için anında, zaman damgalı özetler almanızı sağlar. Artık geri sarma veya tekrar izleme yok.

Platform ayrıca toplantılarınızın önemli noktalarını, kararlarını ve eylem öğelerini gerçek zamanlı olarak CRM'nize senkronize eder. Toplantı sırasında belirli tartışma kliplerini kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dahil 28 yabancı dilde aramaları çevirebilir ve özetleyebilir.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantılar sırasında konuşmacı tanıma özelliği ile birlikte anahtar anları canlı olarak vurgulayın ve özetleyin

Birden fazla toplantıdan notları ve özetleri HubSpot ve Salesforce gibi araçlara doğrudan senkronize edin

Toplantı özetlerini e-posta veya Slack aracılığıyla anında paylaşın

İçgörüleri konu, proje ve konuşmacıya göre otomatik olarak kategorize edin

Sınırlamaları anlayın

AI not alıcı katılımcı, iki kişilik toplantılarda bile tüm kullanıcı kutusunu kaplar, bu da oldukça dikkat dağıtıcıdır

Fathom fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 5/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 5/5 (770+ yorum)

Gerçek müşteriler Fathom hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir süredir not alma uygulaması arıyorduk ve Decisions'ı inceledik, ancak bir KOBİ olarak yaptığımız tartışmaların ardından fiyatının bizim için gerçekçi olmadığını fark ettik. Daha sonra biraz araştırma yaptık ve Fathom'a ulaştık. Decisions ve Fathom'un deneme sürümlerini bir bütün olarak kullandıktan sonra, Fathom'u Decisions'a göre kesinlikle tavsiye ederim, çünkü not alma aracı olarak daha iyi ve orijinal toplantıya bağlantılar içeriyor, böylece alınan bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için iletişimi geri dinleyebiliyorsunuz ve gelecekte referans olarak kullanabiliyorsunuz, böylece toplantıları kontrol etmek için sık sık kullanabilirsiniz. Günlük işlerimize kolayca entegre edebildiğimiz için bu ürünü çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdik

Bir süredir not alma uygulaması arıyorduk ve Decisions'ı inceledik, ancak bir KOBİ olarak yaptığımız tartışmaların ardından fiyatının bizim için gerçekçi olmadığını fark ettik. Daha sonra biraz araştırma yaptık ve Fathom'a ulaştık. Decisions ve Fathom'un deneme sürümlerini bir bütün olarak kullandıktan sonra, Fathom'u Decisions'a göre kesinlikle tavsiye ederim, çünkü not alma aracı olarak daha iyi ve orijinal toplantıya bağlantılar içeriyor, böylece alınan bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için iletişimi geri dinleyebiliyorsunuz ve gelecekte referans olarak kullanabiliyorsunuz, böylece toplantıları kontrol etmek için sık sık kullanabilirsiniz. Günlük işlerimize kolayca entegre edebildiğimiz için bu ürünü çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdik

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI transkripsiyon araçları

5. tl;dv (Çok dilli transkripsiyonlar için en iyisi)

Küresel takımlarla çalışıyorsanız, transkripsiyon araçlarında çok dilli desteğin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Takımların sınırların ötesinde uyumlu çalışmasını sağlamak için her transkripsiyonu başka bir araca çevirmek kim ister ki? tl;dv, çok dilli transkripsiyonu kolaylaştırmak için var.

Platform ayrıca toplantı tartışmalarınızı ve çalışmalarınızı işler, ayrıca buna göre takip e-postaları gönderir. İşte bu, Circleback AI ile yapamayacağınız bir şey.

tl:dv en iyi özellikler

Müşteri toplantılarındaki tartışmalara göre CRM'yi otomatik olarak güncelleyin

Son 20 toplantınızda rakiplerinizin bahsetmelerini ve diğer önemli ayrıntıları izleyin

Her hafta otomatik toplantı güncellemelerini gelen kutunuza gönderin

Toplantı transkripsiyonlarını 30'dan fazla dile çevirin

tl:dv sınırlamaları

Arayüz, yeni başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir

tl:dv fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 29 $

İş: 65 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl:dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (380+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek müşteriler tl:dv hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

tl;dv, günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Takımımla yaptığım iç toplantıları veya müşteriler ve tedarikçilerle yaptığım dış toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için kullanıyorum. Transkripsiyonlar son derece doğru, özetler bana çok zaman kazandırıyor ve AI'nın vurguladığı noktalar şaşırtıcı derecede alakalı. Özellikle eylem maddelerini yeniden gözden geçirirken veya önemli noktaları toplantıya katılmayan paydaşlarla paylaşırken, kuruluşumdaki iletişim ve hesap verebilirliği önemli ölçüde iyileştirdi.

tl;dv, günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Takımımla yaptığım iç toplantıları veya müşteriler ve tedarikçilerle yaptığım dış toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için kullanıyorum. Transkriptler son derece doğru, özetler bana çok zaman kazandırıyor ve AI'nın vurguladığı noktalar şaşırtıcı derecede alakalı. Özellikle eylem maddelerini yeniden gözden geçirirken veya önemli noktaları toplantıya katılmayan paydaşlarla paylaşırken, kuruluşumdaki iletişim ve hesap verebilirliği önemli ölçüde iyileştirdi.

👀 Biliyor muydunuz? CEO'lar zamanlarının %72'sini toplantılarda geçiriyor. Bu çok fazla konuşma demektir. Doğru, yapay zeka destekli toplantı notlarına güvenmek artık bir lüks değil, bir gerekliliktir

6. Fellow. uygulama (Yaklaşan toplantıları planlamak için en iyisi)

Circleback, yaklaşan toplantı gündemlerini işbirliği içinde ayarlamak için sınırlı özelliklere sahipken, Fellow. uygulaması bu alanda mükemmeldir. Toplantı gündemlerini planlamak, katılımcıları seçmek ve hatta platformda bire bir görüşmeler yapmak için yapay zeka asistanı olarak kullanabilirsiniz.

Ve elbette, tüm toplantılarınız için gerçek zamanlı toplantı transkriptleri oluşturacaktır.

Fellow. uygulamasının en iyi özellikleri

En teknik tartışmalarda bile doğru toplantı notları alın

AI ile toplantı gündemlerini ve konuşma konularını otomatik olarak oluşturun

Toplantı transkriptlerini bağlamsal bölümlere, eylem öğelerine ve kararlara ayırın

Yerleşik AI toplantı yönergeleriyle toplantı saatlerini sınırlayın ve verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Fellow. uygulama sınırlamaları

Toplantı transkriptlerini yakalamada genellikle bir dakika gecikir

Fellow. uygulama fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Solo: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 $

İş: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Fellow. uygulama puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

Gerçek müşteriler Fellow. uygulaması hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor :

Fellow'da en sevdiğim alan eylem öğeleri. İşlerimi bu şekilde hallediyorum. İşimin her alanında ve kişisel yapılacaklar listemde eylem öğelerine güveniyorum. Eylem öğeleri paneli harika. Eylem listemin sırasını önceliklendirmemi sağlıyor, bu da daha önemli işleri önce tamamlamama yardımcı oluyor.

Fellow'da en sevdiğim alan eylem öğeleri. İşlerimi bu şekilde hallediyorum. İşimin her alanında ve kişisel yapılacaklar listemde eylem öğelerine güveniyorum. Eylem öğeleri paneli harika. Eylem listemin sırasını önceliklendirmemi sağlıyor, bu da daha önemli işleri önce tamamlamama yardımcı oluyor.

7. MeetGeek. ai (Toplantı bağlamlarını izlemek için en iyisi)

İngilizce takım toplantılarından Fransızca müşteri sunumlarına kadar, MeetGeek, Circleback AI'dan farklı olarak toplantılarınızın tam havasını yakalar. Dil, toplantı türü ve bağlamı profesyonelce tanımlar, böylece notlarınız tam isabetli olur. Basılacak düğme yok, kurulum stresi yok!

Güçlü yönleri arasında otomatik video kaydetme, doğru transkripsiyon ve her aramadan hemen sonra AI tarafından oluşturulan toplantı notlarının ve özetlerinin anında teslimi yer alıyor.

Circleback AI'dan farklı olarak, MeetGeek ayrıntılı toplantı analizlerine ve kişiselleştirilmiş not şablonlarına odaklanır. Ayrıca, sağlam entegrasyonlar sunarak çok dilli toplantıları yöneten veya derin iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

MeetGeek. ai en iyi özellikler

Birden fazla toplantıyı kaydedin ve aynı anda transkripsiyonlar oluşturun

ROI hesaplayıcı ile toplantı maliyetlerinden ne kadar tasarruf edebileceğinizi değerlendirin

Arayıcı entegrasyonlarıyla telefon toplantılarını kaydedin ve metne dönüştürün

Toplantı veri girdilerini ve takipleri otomatikleştirin

Diğer araçlarla entegre ederek notları, eylem öğelerini ve içgörüleri iş akışınıza senkronize edin

MeetGeek. ai sınırlamaları

Transkripsiyonu önceden planlamadıysanız, toplantıyı ortasından itibaren transkripsiyonlamanız gerekir

MeetGeek. ai fiyatlandırma

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek. ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (440+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek müşteriler MeetGeek. ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

En çok sevdiğim özelliği, Chrome uzantısı olması ve devam eden bir toplantıya manuel olarak davet edebilmem. [Ancak] toplantı kaydını ve notları paylaşmak yaklaşık 30 dakika sürüyor, bu çok uzun bir süre.

En çok sevdiğim özelliği, Chrome uzantısı olması ve devam eden bir toplantıya manuel olarak davet edebilmem. [Ancak] toplantı kaydını ve notları paylaşmak yaklaşık 30 dakika sürüyor, bu çok uzun bir süre.

8. Tactiq (Küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler için en iyisi)

tactiq aracılığıyla

Tactiq, toplantıyı kaydetmeden veya bir botun katılmasını gerektirmeden Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams için canlı, konuşmacıya özel toplantı transkriptleri sağlar. Bu yaklaşım, yalnızca transkript oluşturulduğu ve ses kaydı saklanmadığı için gizliliği ve katılımcıların rahatlığını ön planda tutar.

Bu araç, Chrome uzantısıdır ve uygun fiyatlı bir AI toplantı tutanakları oluşturucu arıyorsanız, Circleback'in kullanışlı bir alternatifidir. Rahatsız edici olmayan, bot içermeyen kurulumu, canlı, toplantı içi transkripsiyona odaklanması ve anında eyleme geçirilebilirliği, kayıtlardan kaçınmak ve transkriptten doğrudan takip işlemlerini kolaylaştırmak isteyen takımlar için idealdir.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Anahtar anları veya eylem öğelerini çeşitli biçimlerde etiketleyin, etiketleyin ve dışa aktarın

Slack, Notion ve HubSpot gibi araçlarla entegre ederek sorunsuz bir işbirliği sağlayın

ChatGPT özetleri, eylem öğeleri ve anahtar noktalar anında oluşturun

AI destekli istemlerden yararlanarak özel özetler, takip e-postaları veya proje güncellemeleri oluşturun

Tactiq sınırlamaları

Bazı çeviriler (İspanyolca gibi) yeterince gelişmiş değildir

Tactiq fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek müşteriler Tactiq hakkında ne diyor?

Product Hunt incelemesi şöyle diyor :

Toplantılar için süper güçler. Hangi toplantıda kimin ne söylediğine dair bir arşive sahip olmak tek başına girdi fiyatının karşılığını verir, ancak özetler ve eylem öğeleri gibi şeyler isteyebilmek ise oyunun kurallarını değiştirir!

Toplantılar için süper güçler. Hangi toplantıda kimin ne söylediğine dair bir arşive sahip olmak tek başına girdi fiyatının karşılığını verir, ancak özetler ve eylem öğeleri gibi şeyler isteyebilmek ise oyunun kurallarını değiştirir!

9. Rev (Araştırma takımları, medya şirketleri ve hukuk firmaları için en iyisi)

rev aracılığıyla

Hukuk ve araştırma takımları sanal görüşmelerde zaman kaybetmeyi göze alamaz. Vaka dosyalarını net tutan, uyumluluğu takip eden ve verileri baş ağrıtmadan inceleyen doğru ve güvenilir toplantı transkriptlerine ihtiyaçları vardır.

Circleback AI'dan farklı olarak Rev, araştırma iş akışları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Burada röportajları ve toplantıları transkripsiyonlayabilir ve insan transkripsiyonunun doğruluğunu onaylayabilirsiniz. Tanıklıklar, röportajlar ve ifadelerden oluşan birden fazla ses ve video dosyasını yükleyebilir ve dosyalardaki anahtar gerçekleri ve çelişkileri saniyeler içinde ortaya çıkarabilirsiniz.

En iyi özellikleri inceleyin

Ses/video dosyalarını yükleyin veya kolay transkript oluşturma için Zoom ile entegre edin

Zaman damgaları, konuşmacı tanımlama ve düzenlenebilir metin içeren transkriptleri alın

Hız, doğruluk ve bütçeye göre insan veya AI transkripsiyonundan seçim yapın

Videolarınıza 17'den fazla dilde insan tarafından çevrilmiş global altyazılar ekleyin

Dosyalarındaki anahtar bilgileri ve çelişkileri belirleyin

Rev sınırlamaları

Video yükleme özelliği bazen yavaş çalışıyor

Rev fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek müşteriler Rev hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Rev, video röportajları metne dönüştürürken bana çok zaman kazandırıyor, böylece makaleler metinden yazılabiliyor. Ayrıca, röportaj sırasında insanların kullandığı gereksiz kelimeleri ve "um" gibi sesleri filtreleyebilmesini de seviyorum. Bu sayede transkriptler çok daha kolay okunuyor ve düzenleme gerektirmiyor veya çok az düzenleme gerektiriyor. Genel olarak Rev'in kullanımı çok kolay.

Rev, video röportajları metne dönüştürürken bana çok zaman kazandırıyor, böylece makaleler metinden yazılabiliyor. Ayrıca, röportaj sırasında insanların kullandığı gereksiz kelimeleri ve "um" gibi sesleri filtreleyebilmesini de seviyorum. Bu sayede transkriptler çok daha kolay okunuyor ve çok az düzenlemeyle veya hiç düzenleme yapmadan kullanılabiliyor. Genel olarak Rev'in kullanımı çok kolay.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Arılar da toplantı yapar! Yeni bir yuva ararken, yüzlerce arı farklı yuva seçeneklerini keşfeder ve toplu bir karar vermek için yeniden toplanır. Tıpkı takımınızın toplantılarda proje güncellemelerini veya müşteri geri bildirimlerini değerlendirdiği gibi, arılar da en iyi sonuca ulaşmak için işbirliği yapar ve doğada bile etkili toplantıların (ve iyi not almanın!) önemli olduğunu kanıtlar.

10. Grain (Dahili yazılım eğitimi için en iyisi)

grain aracılığıyla

Eğitim alanlarla teknik kaynakları paylaşmak bir bulmaca çözmek gibi olmamalı. Ancak Circleback AI ile bu biraz öyle oluyor. Tüm o jargon ve karmaşıklık? İşleri sadece yavaşlatıyor.

Grain, işleri kolaylaştırır. Transkripsiyonlarınızı, takımınızın takip edebileceği açık ve adım adım kılavuzlara dönüştürür. Toplantı kayıtlarını ve transkriptlerini düzenlemek için çalma listeleri ve hikayeler de oluşturabilirsiniz. Birisi önemli bir ifadeyi her bahsettiğinde izlemek istiyorsanız, anahtar kelime bildirimleri ayarlayın, Grain sizi uyaracaktır.

Grain'in en iyi özellikleri

Toplantı transkriptlerini hikaye ve adım adım kılavuz biçimlerinde düzenleyin ve paylaşın

Daha iyi anlaşılması için toplantı tutanaklarına belirli öğelere kılavuzlar, ipuçları veya önemli notlar ekleyin

Doğrudan platformda bir kaynak oynatma listesi oluşturun ve bunu kursiyerlerinizle paylaşın

Toplantı transkriptlerinden trendleri belirleyin ve anahtar terimleri izleyin

Tahıl sınırlamaları

Akıllı etiketlerdeki kelime öbeği tanıma sınırlıdır

Tahıl fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain hakkında gerçek müşteriler ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Grain'i şirketimizde çok kolay uyarlayabildim ve uygulayabildim. Zach, deneme süresince sorularıma çok duyarlıydı ve ürünü hemen kullanmaya başlayabildik. Yeni şablonlar oluşturmak kolaydı ve takımımız koçluk özelliğinden çok şey öğrendi. Grain'i HubSpot hesabımızla entegre ettik ve verilerimizde şimdiden büyük bir iyileşme gördük.

Grain'i şirketimizde uyarlama ve uygulama açısından çok kolay buldum. Zach, deneme süresi boyunca sorularıma çok hızlı yanıt verdi ve ürünü kutudan çıkarır çıkarmaz kullanmaya başladık. Yeni şablonlar oluşturmak kolaydı ve takımımız koçluk özelliğinden çok şey öğrendi. Grain'i HubSpot hesabımızla entegre ettik ve verilerimizde şimdiden büyük bir iyileşme gördük.

ClickUp ile Her Toplantı Dakikasını Eyleme Dönüştürün

Doğru Circleback AI alternatifi ile takımınız notlar için uğraşmayı bırakacak ve gerçek sonuçlara göre hareket etmeye başlayacak.

Yukarıda bahsedilen tüm araçlar toplantı transkripsiyonlarında size yardımcı olabilirken, ClickUp son derece özelleştirilebilir düzeni, hassas kayıt ve not alma özelliği ve AI tarafından oluşturulan doğru özetleriyle öne çıkıyor.

Toplantı gündemleri üzerinde takımınızla işbirliği yapabilir, gelecekteki fikirleri tartışabilir ve planlanmış görevlerle toplantı içgörülerini takip edebilirsiniz. ClickUp'ı seçmek, toplantı verimliliğinizi katlamayı seçmek demektir!

Otomatik notlarınızın farkını kendiniz deneyimlemek için bugün ClickUp'a kaydolun.