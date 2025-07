2025'te Takımlar ve Toplantılar için 10 Circleback AI Alternatifi

ClickUp son derece sezgisel ve esnektir. Özellikle etiketleme özelliğini çok beğeniyorum – tüm projelerimizi iş birimlerine göre düzenlememize ve ardından iş birimleri başına harcanan zamanı/kaynakları raporlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. İlk uyguladığımızda takımın öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolay oldu; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu. Önceden EasyProjects kullanıyorduk, arama özelliği çok kötüydü, ihtiyacınız olanı asla bulamazdınız ve aşırı karmaşıktı. Takvim özelliğini de seviyoruz, önceden bunu Sharepoint'te ayrı olarak tutmak zorundaydık. Artık ihtiyacımız olan her şey tek bir yerde!