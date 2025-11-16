Takım İletişimi ve İşbirliği için En İyi 11 Zulip Alternatifi

Takımınızın verimliliği, herkesin ne kadar etkili iletişim kurduğuna bağlıdır.

Zulip'in konu bazlı zincirleme konuşmaları asenkron takımlar için iyi işlese de, daha derin entegrasyonlar, yerleşik proje yönetimi araçları veya daha güçlü video konferans desteği arıyorsanız yetersiz kalabilir.

Takımın işleyişine daha uygun olabilecek birçok esnek takım işbirliği platformu bulunmaktadır. Bu blogda, takımın nerede ve ne zaman iş yaptığına bakılmaksızın iletişimin akışını ve projelerin yolunda gitmesini sağlayan en iyi Zulip alternatiflerini inceleyeceğiz.

🔎 Biliyor muydunuz? Bağlam değişikliğinden sonra yeniden odaklanmak yaklaşık 23 dakika sürebilir. Konuları, görevleri ve konuşmaları tek bir yerde tutan bir platform seçmek, gürültüyü azaltır, böylece takımınız yetişme modunda değil, akış halinde kalır.

En İyi Zulip Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada işbirliği; ClickUp Chat'ten doğrudan AI destekli Görev, Belge ve Beyaz Tahta oluşturma Hepsi bir arada işbirliği; ClickUp Chat'ten doğrudan AI destekli Görev, Belge ve Beyaz Tahta oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Slack Entegrasyonlar Kanallar, konu, 2.400'den fazla entegrasyon Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Microsoft Takımları Microsoft 365 kullanıcıları Ofis entegrasyonu, aramalar, kanallar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar Mattermost Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar Kendi sunucunuzda barındırma, uyumluluk Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Rocket. Sohbet Kendi sunucunuzda barındırılan dağıtım Açık kaynak, özel Ücretsiz; ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Discord Topluluk oluşturma Ses kanalları, sunucular Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Twist Asenkron iletişim Konu odaklı, odaklanmaya uygun Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Pumble Bütçesi sınırlı küçük takımlar Sınırsız geçmiş, kanallar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 3 $'dan başlar Zoom Video öncelikli iletişim HD video, takım sohbeti Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 17 $'dan başlar Flock Kolaylaştırılmış ş Akışı Yerleşik verimlilik araçları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 3 $'dan başlar Google Çalıșma Alanı Google ekosistemi kullanıcıları Gmail, Drive, Toplantı entegrasyonları Ücretli planlar aylık 3 $'dan başlar.

Zulip Nedir?

Zulip, konuşmaları akışlara ve belirli konulara göre düzenleyen açık kaynaklı bir takım iletişim yazılımıdır. Sohbetleri kronolojik olarak düzenleyen geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, Zulip, gerçek zamanlı iletişimin anlık özelliğini e-posta dizilerinin düzeniyle birleştiren benzersiz bir dizilim sistemi kullanır.

Platform şu özellikleri sunar:

Düzenli tartışmalar için konu bazlı konu dizileri

Güçlü arama fonksiyonu

Zengin metin biçimi için markdown destek

Dosya paylaşım özellikleri

Çeşitli araç ve hizmetlerle entegrasyonlar

Mobil uygulamalar dahil olmak üzere çapraz platform destek

Zulip, güçlü gizlilik kontrolleri olan açık kaynaklı alternatifleri tercih eden geliştirici takımları ve kuruluşlar arasında özellikle popülerdir.

👀 Biliyor muydunuz? İlk takım sohbetini bir Finli doktor oluşturdu. 1988 yılında, Jarkko Oikarinen, Finlandiya'daki bir hastanede iş yaparken doktorlar arasındaki iletişimi iyileştirmek için Internet Relay Chat (IRC) uygulamasını geliştirdi.

Zulip Sınırları

Zulip'in akış ve konu modeli, takım iletişimi için farklı bir yaklaşım sunar. Ancak, bu benzersiz sistemin, takımınızın verimliliğini ve işbirliği etkinliğini etkileyebilecek birkaç önemli dezavantajı vardır.

Zor öğrenme eğrisi : Akışlar ve konular, geleneksel sohbet düzenlerine alışkın kullanıcıları karıştırabilir.

Sınırlı video konferans : Güçlü bir yerel seçenek yok; üçüncü taraf entegrasyonlarına dayanıyor

Temel görev yönetimi : Görev oluşturma oluşturmayı destekler, ancak tam proje yönetimi özellikleri yoktur.

Mobil deneyim : Mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalarına göre daha az gelişmiş hissedilebilir.

Daha küçük topluluk : Büyük rakiplere göre daha az entegrasyonlar ve daha küçük bir destek ekosistemi

Kullanıcı arayüzü : UI, daha modern işbirliği platformlarının yanında modası geçmiş gibi görünebilir.

Bildirim yönetimi: Bildirim ayarları diğer araçlara göre daha az sezgisel olabilir.

Takımlar büyüdükçe ve iletişim ihtiyaçları daha karmaşık hale geldikçe, bu sınırlar genellikle daha belirgin hale gelir ve kuruluşları alternatif platformları keşfetmeye yönlendirir.

🧠 İlginç Bilgi: "Zoom yorgunluğu" terimi, COVID-19 salgını sırasında insanlar iş, eğitim ve sosyal etkileşimler için giderek daha fazla video konferansa güvenmeye başladıkça popülerlik kazandı. Stanford profesörü Jeremy Bailenson tarafından ortaya atılan bu terim, sanal toplantıların neden olduğu yorgunluğu tanımlar. Sürekli göz teması, kendi yüzünüze bakmak, sınırlı fiziksel hareket, bilişsel aşırı yük, rahat molaların olmaması ve sürekli "aktif" kalma baskısı bu yorgunluğu tetikler.

Kullanabileceğiniz En İyi Zulip Alternatifleri

İşte Zulip'e en iyi alternatiflerin yer aldığı seçilmiş liste. Bu araçlar, farklı takımlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştirmek için diğer sistemleri keşfetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp (Proje yönetimi ile en iyi hepsi bir arada işbirliği aracı)

ClickUp Sohbet'i şimdi deneyin ClickUp Chat ile hızlı ve verimli işbirliğini hızlandırın

Bağlantısı kesilmiş iletişim araçları, konuşma ile sınırlıdır. ClickUp ise, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı işinize yardımcı olan tamamen bağlamsal AI ile desteklenir.

Bu, ş akışlarıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiş verimli, gerçek zamanlı iletişime ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takımlar, geliştiriciler, işler ve profesyoneller için özellikle değerlidir.

Modern sohbet uygulamalarının sorunu, çalıştığınız yerden ayrı olarak var olmalarıdır. Bir görevle ilgili olarak bir iş arkadaşınızla görüşür, güncelleme alır ve ardından güncellemeyi yansıtmak için görevi manuel olarak günceller. Ya da işi tamamlamak için ihtiyacınız olan bağlamı elde etmek için sohbet dizilerini satır satır tararsınız. Tüm bunlar ClickUp Chat ile sona erer.

ClickUp'ın yerleşik mesajlaşma uygulaması olarak, sohbetleri anında ClickUp Görevlerine dönüştürebilir, bunları doğru kişiye atayabilir ve son tarih belirleyebilirsiniz. Bu, konuşma sırasında ortaya çıkan eylem öğelerini kolayca yakalamanızı sağlar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Ayrıca, yapay zekayı kullanarak konuları özetleyebilir, mesajları atayabilir veya ilgili görevleri bulabilirsiniz—hepsi doğrudan Sohbet'ten.

ClickUp, takım sohbetini görev yönetimi ile birleştirdiği için, her tartışma doğal olarak net sahiplik ve son tarihlerle atanmış bir işe dönüşür.

ClickUp Chat'te doğrudan birden fazla görev atayın

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp AI ile, akışı kesintiye uğratmadan doğrudan sohbet pencerenizden ClickUp Belge ve ClickUp Beyaz Tahta oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın SyncUps özelliği, toplantıları ş Akışınıza entegre ederek takım iletişimini daha da geliştirir.

İşinizden ayrı olarak çalışan geleneksel konferans araçlarının aksine, SyncUps gerçek zamanlı video toplantılarını işbirliğine dayalı gündemler, notlar, kayıtlar ve otomatik görev oluşturma ile birleştirir; bunların tümü doğrudan projenizin bağlamına yerleştirilir.

ClickUp SyncUps'ı kullanarak saniyeler içinde iş arkadaşlarınızla yüz yüze işbirliği yapın.

SyncUps ile yapılandırılmış toplantı şablonları oluşturabilir, toplantı başlamadan önce işbirliği içinde gündem öğeleri ekleyebilir, daha sonra başvurmak üzere anahtar tartışmaları kaydedebilir ve konuşma konularını anında atanabilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Zulip gibi bağımsız mesajlaşma uygulamalarının aksine, tam entegre iş ekosisteminizden belgeleri, görüntüleri ve dosyaları doğrudan ClickUp Sohbet'te paylaşabilirsiniz, böylece kaynaklar her zaman parmaklarınızın ucunda olur. Bu, önemli şeyleri kolayca aranabilir ve erişilebilir hale getirir. Bu arama fonksiyonu, Sohbet ve Görevler arasında birleştirilmiştir ve sohbet geçmişiyle sınırlı değildir.

Ve grup sohbetinde biri bir soru sorarsa, ClickUp Agent'ınızın cevap vermesine izin verin. Takımlar, çalışma alanı sorularına hızlı bir şekilde cevap alabilir, içerik fikirleri üretebilir veya Chat'e derinlemesine entegre edilmiş ClickUp AI ile tekrarlayan görevleri halledebilir. Bu, konuşmaların verimliliğini ve yüksek değerli işlere odaklanılmasını sağlar.

ClickUp Sohbet'teki Otomatik Yanıt Aracısı'nı kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarın.

ClickUp Brain, AI yeteneklerini doğrudan sohbetlerinize getirerek farklı takımlar arasındaki iletişimi geliştirir. Sohbet bağlamında yanıtlar hazırlamanıza, uzun tartışmaları özetlemenize ve yaratıcı çözümler üretmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain MAX, özel bir masaüstü AI yardımcısıdır ve tüm iş uygulamalarınızda ve web'de sohbet, arama ve otomasyonu birleştirir. Çoklu model AI sohbet, bağlamsal yanıtlar ve ses-metin dönüştürme özellikleriyle Brain MAX, işleri daha hızlı oluşturmanıza, bulmanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olur ve birbirinden bağımsız AI araçlarının yarattığı kaosu sona erdirir.

Entegre sohbet, proje yönetimi, doğrudan mesajlaşma, dosya paylaşımı ve yerleşik video konferans özellikleriyle ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırır, uygulama yorgunluğunu azaltır ve takımınızın konuşmalarının her zaman eyleme dönüşmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturun ve görevlere veya belgelere bağlantı vererek sorunsuz ş Akışı entegrasyonları sağlayın.

ClickUp sohbet agentleri ile insan müdahalesi olmadan anında yanıtlar alın.

Tek bir platformda organize edilmiş proje ve görev tabanlı kanallar, grup sohbetleri ve özel doğrudan mesajlaşma

Akıllı bildirimler ve ş Akışı otomasyonlarından yararlanarak odaklanmanızı koruyun ve bildirim yükünü azaltın.

Konuları takip etmeyi ve geçmiş bilgileri hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırmak için konu bazlı konuşmaları ve güçlü arama özelliğini kullanın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, birden fazla takım, platform ve projeyi yönetmenin karmaşasını azalttı. Artık sohbet, belge, görev ve güncellemeler için uygulamalar arasında geçiş yapmam gerekmiyor. İşimi daha verimli, uyumlu ve verimli hale getirdi, özellikle de bizimki gibi hızlı tempolu bir ofiste.

ClickUp, birden fazla takım, platform ve projeyi yönetmenin karmaşasını azalttı. Artık sohbet, belge, görev ve güncellemeler için uygulamalar arasında geçiş yapmam gerekmiyor. İşimi daha verimli, uyumlu ve verimli hale getirdi, özellikle de bizimki gibi hızlı tempolu bir ofiste.

💡 Profesyonel İpucu: Birinin dikkatini çekmek için "@mentions" gibi ClickUp özelliklerini kullanmayı düşünün, ancak bildirim yüklemesi ve gereksiz dikkat dağınıklığını önlemek için aşırı kullanmaktan kaçının. İyi sohbet kurallarına uymak, saygılı ve verimli bir sohbet ortamı yaratarak takım işbirliğini ve verimliliği artırır.

2. Slack (Entegrasyonlar ve ekosistem için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, takım iletişimi için popüler bir seçenek olmaya devam ediyor ve konuşmaları projeler, konular veya departmanlar için kanallara ayırıyor.

Kapsamlı entegrasyon ekosistemi, 2.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurarak iş akışlarını doğrudan konuşmalar içinde kolaylaştırır. Zulip'in konu odaklı ileti dizilerinden farklı olarak, Slack kanalları ve ileti dizilerini kullanarak karmaşayı azaltır.

Slack'in ş Akışı oluşturucusu, kod gerektirmeden özel otomasyon sağlarken, yapay zeka destekli arama ve özetleme araçları, takımların bilgileri bulmasına ve kaçırılan tartışmaları yakalamasına yardımcı olur. Ayrıca, tüm mesajlar ve dosyalar için sağlam bir arama fonksiyonu, hızlı sesli/video aramalar için huddle'lar ve işbirliğine dayalı dokümantasyon için canvas belgeleri sunar.

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmaları genel ve gizli kanallara ayırın

Ekran paylaşımı ile anında sesli tartışmalar başlatın

Anahtar kelimelere ve öneme göre özel bildirimleri özelleştirin

Slack Connect ile işyerinde işbirliğini geliştirin

Slack sınırlamaları

Çok sayıda kanal ve bildirimle bunaltıcı hale gelebilir

Proje odaklı araçlara kıyasla sınırlı görev yönetimi yetenekleri ve yapay zeka fonksiyonelliği

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş+ : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

İletişimi etkili bir şekilde organize etmeye yardımcı olan birden fazla grup oluşturma özelliğini çok beğeniyorum. Ayrıca, huddle özelliğini özellikle kullanışlı buluyorum; gayri resmi yapısı, sorunları metin mesajlarından daha verimli bir şekilde çözebilen hızlı, bire bir etkileşimlere olanak tanıyor.

İletişimi etkili bir şekilde organize etmeye yardımcı olan birden fazla grup oluşturma özelliğini çok beğeniyorum. Ayrıca, huddle özelliğini özellikle kullanışlı buluyorum; gayri resmi yapısı, sorunları metin mesajlarından daha verimli bir şekilde çözebilen hızlı, bire bir etkileşimlere olanak tanıyor.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %64'ü zaman zaman veya sık sık planlanan iş saatleri dışında iş yapıyor ve %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor! Bu esneklik değil, bitmeyen iş yüküdür. 😵‍💫 İş planlama platformu Pigment, parçalanmış iletişim sorunlarını çözmek için ClickUp'a geçti. ClickUp Chat, ClickUp görevi ve ClickUp otomasyonları kullanarak iletişim maliyetlerini %40 azalttı ve takım iletişim verimliliğini %20 artırarak geliştirme döngülerini hızlandırdı.

3. Microsoft Teams (Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Gündelik sohbetlerden belge işbirliğine kadar, Microsoft Teams, Office uygulamalarını konuşmalara derinlemesine entegre ederek iletişim ve verimlilik arasındaki sınırları ortadan kaldırır. Teams, Microsoft 365 ekosisteminde çalıştığınız sürece, gerçek Excel dosyasının görünümüyle üç aylık tahminler gibi konuları tartışmanıza olanak tanır, böylece kararları daha hızlı ve daha bilinçli bir şekilde alabilirsiniz.

Bu kuruluşlar için sohbet, dosyalar ve toplantıları tek bir alanda bir araya getirir. Teams ayrıca Microsoft'un verimlilik paketine derinlemesine entegre edilmiş kapsamlı bir işbirliği merkezi sunar.

Microsoft Takımlarının en iyi özellikleri

İletişim kanallarına temel uygulamaları ve araçları yerleştirin

Gelişmiş güvenlik kontrolleriyle hassas konuşmaları koruyun

Together modu ile daha ilgi çekici toplantılar oluşturun

Özel toplantı odaları ile küçük grup tartışmalarını kolaylaştırın

Kapsamlı canlı etkinlik araçlarıyla büyük ölçekli yayınlar düzenleyin

Microsoft Takım sınırlamaları

Eski donanımlarda kaynak yoğun ve yavaş olabilir

Özel sohbet araçlarına kıyasla daha karmaşık kullanıcı arayüzü

Microsoft Takım fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 İş Basic : Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

G2' deki bir yorum şöyle diyor:

Takımın her şeyi tek bir yerde tutmasını çok seviyorum — sohbetler, toplantılar, dosyalar, hatta görev listeleri. Bir ekiple iş yaparken çok yardımcı oluyor çünkü farklı uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Outlook ve diğer Microsoft araçlarıyla bağlantı kurmasını da seviyorum, böylece toplantı planlamak veya belge paylaşım yapmak çok kolay oluyor. Her şeyi düzenli tutuyor ve projelerde yolunda gitmeme yardımcı oluyor.

Takımın her şeyi tek bir yerde tutmasını çok seviyorum — sohbetler, toplantılar, dosyalar, hatta görev listeleri. Bir ekiple iş yaparken çok yardımcı oluyor çünkü farklı uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Outlook ve diğer Microsoft araçlarıyla bağlantısını da seviyorum, böylece toplantı planlamak veya belge paylaşım yapmak çok kolay oluyor. Her şeyi düzenli tutuyor ve projelerde yolunda gitmeme yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: İlk 176 emoji seti, 1999 yılında Japon tasarımcı Shigetaka Kurita tarafından NTT DoCoMo'nun mobil internet platformu için oluşturuldu. Günümüzde işyerinde sıkça kullanılan bu emojiler, duygusal nüanslar ekleyerek dijital iletişimi zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

4. Mattermost (Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar için en iyisi)

Mattermost aracılığıyla

"Güvenlikten ödün vermeden modern işbirliğini nasıl sağlayabiliriz?" Bu soru, güvenlik bilincine sahip kuruluşları her gün zorlamaktadır. Mattermost, tam veri egemenliği sağlayan kendi kendine barındırma yetenekleri ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri ile bu sorunu çözmektedir. Bunu, takımların beklediği işbirliği deneyiminden ödün vermeden yapmaktadır.

Mattermost, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özelliklerine sahip açık kaynaklı bir takım iletişim platformu sunar. Zulip'in gizlilik konusundaki taahhüdüne benzer şekilde, Mattermost da bulut tabanlı sohbet platformlarına güvenli, kendi kendine barındırılan bir alternatif sunmaya odaklanmaktadır.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Zengin iletişim için markdown ile mesajları biçimlendirin

Tüm geçmiş mesajları kapsamlı bir şekilde arayın

Özel slash komutlarıyla ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Active Directory ve LDAP ile doğrudan bağlantı kurun

Açık kaynaklı eklentilerle fonksiyonelliği özel hale getirin

Kapsamlı denetim günlüğü ile uyumluluğu izleme

Mattermost sınırları

Kendi sunucunuzda barındırma, teknik uzmanlık ve altyapı gerektirir.

Kullanıcı arayüzü bazı ticari alternatifler kadar gelişmiş değildir.

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (160'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mattermost hakkında ne diyor?

G2' deki bir yorum şöyle diyor:

Mattermost'un açık kaynaklı olması ve dağıtım ve veri güvenliği üzerinde tam kontrol sunması hoşuma gidiyor. Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kurumsal işletmeler için harika bir seçenek. Arayüzü temiz, konu bazlı konuşmaları destekliyor ve Jira ve GitLab gibi DevOps araçlarıyla iyi entegre oluyor. Gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımı sorunsuz ve uzaktan çalışan takımlar için ideal.

Mattermost'un açık kaynaklı olması ve dağıtım ve veri güvenliği üzerinde tam kontrol sunması hoşuma gidiyor. Sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kurumsal işletmeler için harika bir seçenek. Arayüzü temiz, konu bazlı konuşmaları destekliyor ve Jira ve GitLab gibi DevOps araçlarıyla iyi entegre oluyor. Gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımı sorunsuz ve uzaktaki takımlar için ideal.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain , çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanı olarak hizmet verir . Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

5. Rocket. Sohbet (Kendi sunucunuzda barındırma için en iyisi)

Kendi sunucunuzda barındırma, kuruluşlara iletişim verileri üzerinde tam kontrol sağlar ve Rocket. Chat, her şeyi kendi altyapınızda tutarak bunu mümkün kılar. Bu kurulum, sıkı güvenlik gereksinimleri olan veya yüksek düzeyde özelleştirilebilir bir platforma ihtiyaç duyan takımlar için kullanışlıdır.

Önceden tanımlanmış özelliklere bağlı kalmanızı gerektiren yalnızca bulut tabanlı araçların aksine, Rocket. Chat ekibinize uygun bir işbirliği deneyimi oluşturma esnekliği sunar. Zulip gibi, kuruluşlara iletişim yığınları üzerinde kontrol sağlarken, aynı zamanda tüm takım sohbeti özelliklerinin aralığını destekler.

Rocket. Sohbet'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile hassas konuşmalarınızı güvenlik altına alın

Kontrollü misafir erişimi ile dış ortaklarla işbirliği yapın

Canlı sohbet entegrasyonları ile müşterilerle doğrudan etkileşim kurun

Konuşmalar içinde dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşım yapın ve önizleyin

Özelleştirilebilir kullanıcı rolleri ile izinleri yönetin

Kapsamlı bir API aracılığıyla harici sistemlerle entegre edin

Rocket. Sohbet sınırları

Kendi sunucunuzda barındırma ve bakım için teknik kaynaklar gerektirir.

Kullanıcı arayüzü, ticari alternatiflere kıyasla eski moda hissedilebilir.

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (330'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Yapılacak özelleştirmeler ve web uygulamanıza ekstra modül yüklemeden istediğiniz şekilde canlı sohbet bileşenini eklemenin basitliği, web uygulamanızda bir JavaScript komut dosyası çalıştırmanız yeterlidir. Fonksiyon çok iyidir, ancak bunları doğru şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zor olabilir 🙂

Yapılacak özelleştirmeler ve web uygulamanıza ekstra modül yüklemeden istediğiniz şekilde canlı sohbet bileşeni eklemenin basitliği, web uygulamanızda bir JavaScript komut dosyası çalıştırmanız yeterlidir. İşlevsellik çok iyidir, ancak bunları doğru şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zor olabilir 🙂

6. Discord (Topluluk oluşturmak için en iyisi)

Discord aracılığıyla

Discord, özelleştirilebilir sunucular içinde hem metin hem de ses kanallarını destekleyen çok yönlü bir iletişim platformudur. Başlangıçta oyuncular için geliştirilen platform, artık yüksek kaliteli ekran paylaşımı, Canlı Yayın ve büyük sesli etkinlikler için Sahne Kanalları gibi özelliklerle çeşitli topluluklara hizmet vermektedir.

Discord, zengin metin biçimlendirme, özel emojiler, ayrıntılı erişim kontrolü için rol tabanlı izinler ve moderasyondan müzik çalma fonksiyonlarına kadar çeşitli fonksiyonlar ekleyen botlar sunar.

Zulip'in yapılandırılmış ileti dizilerinden farklı olarak Discord, konuşmaları sunucular, kanallar ve konular halinde düzenler ve güçlü sesli sohbet özellikleri sunar.

Discord'un en iyi özellikleri

Zengin durum göstergeleriyle sinyal kullanılabilirliği

Kanal içi konu ileti dizileriyle konuşmaları yapılandırın

Sunucu klasörleriyle birden fazla çalışma alanını düzenleyin

Kapsamlı bot yetenekleriyle görevleri otomasyonla gerçekleştirin

Özel sahne kanalları ile büyük gruplara sunum yapın

Discord sınırları

Ücretsiz sürümde dosya paylaşım boyut sınırları

Daha az resmi bir görünüm, profesyonel ortamlara uygun olmayabilir.

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic : Özel fiyatlandırma

Nitro: Özel fiyatlandırma

Discord puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Ayar, kullanım ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak kolaydır. Hem okul hem de iş için olağanüstü bir arayüz.

Ayar, kullanım ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak kolaydır. Hem okul hem de iş için olağanüstü bir arayüz.

7. Twist (Asenkron iletişim için en iyisi)

Twist aracılığıyla

Sürekli gelen bildirimler, hemen yanıt verme baskısı ve asla yetişemeyeceğiniz hissi mi? Twist, güncellemeleri gruplandırarak odaklanarak iş yapmayı teşvik eden bir bildirim sistemi ile bu sorunu ortadan kaldırır ve gelen kutusu özelliği, kullanıcıların sonsuz sohbet günlüklerini kaydırmadan önemli konularını takip etmelerine yardımcı olur.

Twist, kaotik gerçek zamanlı akışlar yerine konuşmaları konu başlıklarına göre düzenleyerek eşzamansız iletişimi destekler. Zulip'e benzer şekilde Twist de konuşmaları kanallara ve konulara göre düzenler, ancak odaklanmış ve düşünceli konuşmalara daha fazla önem verir. Her konu, kronolojik mesajlarla net bir konuyu ele alır, böylece uzun süre uzak kaldıktan sonra bile konuşmaları takip etmek kolaylaşır.

Platform, farklı takımlar veya projeler için kanallar, doğrudan mesajlaşma ve tüm konuşmalarda kapsamlı arama özellikleri sunar.

Twist'in en iyi özellikleri

Güçlü çapraz konuşma arama özelliği ile istediğiniz bilgiyi bulun

GitHub, Zapier ve Todoist gibi popüler araçlarla entegre olurken, dosya paylaşımı ve markdown biçimlendirmesini destekler.

E-posta benzeri bir düzenleyiciyle özenli mesajlar oluşturun

Twist sınırları

Yerel video konferans özelliği yok

Hepsi bir arada platformlara göre daha az özellik sunar

Twist fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 $

Twist puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Twist hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Tüm takım bu özelliği çok sevdi, çünkü artık birisi bir kanalda mesaj gönderdiğinde dikkatleri dağılmak yerine, ekip üyeleri nihayet verimli iş yapmaya zaman ayırabiliyor ve e-postalarını ve Twist bildirimlerini istedikleri zaman kontrol edebiliyorlar.

Tüm takım bu özelliği çok sevdi, çünkü artık birisi bir kanalda mesaj gönderdiğinde dikkatleri dağılmak yerine, ekip üyeleri nihayet verimli iş yapmaya zaman ayırabiliyor ve e-postalarını ve Twist bildirimlerini istedikleri zaman kontrol edebiliyorlar.

8. Pumble (Bütçesi sınırlı küçük takımlar için en iyisi)

Pumble aracılığıyla

Bütçeye önem veren takımlar, kurumsal düzeyde fiyatlandırma olmadan sunulan sınırsız mesaj geçmişi ve temel iletişim özellikleri nedeniyle Pumble'ı seviyor.

Küçük takımlar, temel fonksiyonlardan ödün vermek yerine, ihtiyaçları doğrultusunda büyüyen tamamlanan bir iletişim çözümü kullanabilirler. Bu Slack alternatifi, ücretsiz planında bile sınırsız mesaj geçmişi sunan, uygun maliyetli bir takım iletişim platformu sunar.

Zulip'in özel konu yaklaşımından farklı olarak, Pumble, premium fiyat etiketi olmadan temel iletişim özelliklerine odaklanan, Slack benzeri basit bir deneyim sunar.

Pumble'ın en iyi özellikleri

Misafir erişimi ile dış ortaklarla işbirliği yapın

iOS ve Android uygulamalarında iletişime erişin

Zengin metin özellikleriyle mesajları biçimlendirin

Kapsamlı arama özelliği ile geçmiş konuşmaları bulun

Özelleştirilebilir bildirimlerle kesintileri kontrol edin

Ekran paylaşım özelliğine sahip video görüşmeleriyle bağlantı kurun

Pumble sınırları

Premium alternatiflere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyonlar

Pumble fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 2,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pumble puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum bulunmuyor

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pumble hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Temelde Slack'e benziyor, ancak daha iyi. Ücretli seçeneğin fiyatı da makul, bu da harika bir özellik. *

Temelde Slack'e benziyor, ancak daha iyi. Ücretli seçeneğin fiyatı da makul, bu da harika bir özellik. *

9. Zoom (Video odaklı iletişim için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Metin mesajları sınırlıdır; ton, duygu ve nüanslar genellikle çeviride kaybolur. Bu nedenle, sohbet üzerinden yapılan konuşmalar hızla uzun bir açıklama konusuna dönüşebilir. Bu da herkesin işini yavaşlatır.

Zoom bunu anlıyor. Yüz yüze etkileşimi ön plana çıkararak, takımların sohbetten videoya sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırır; uygulamalar arasında geçiş yapmaya veya toplantı bağlantılarını aramaya gerek kalmaz. Zulip yapılandırılmış metinle odaklanırken, Zoom video ön plana çıkararak ve sohbeti yardımcı bir araç olarak kullanarak daha gerçek zamanlı, insani bir yaklaşım benimser.

Zoom'un en iyi özellikleri

Gelişmiş ekran paylaşım özellikleriyle fikirlerinizi net bir şekilde sunun

Küçük tartışma grupları oluşturmak için ayrı odalar kullanın

Sanal arka planlarla video deneyimini kişiselleştirin

Kayıt ve transkripsiyon ile önemli toplantıları kaydedin

Takvim entegrasyonu ile verimli bir şekilde planlama yapın

Etkileşimli beyaz tahta ile görsel olarak işbirliği yapın

Zoom sınırları

Sohbet özellikleri, özel platformlar kadar güçlü değildir.

Konuşmaların organizasyonu zorlaşabilir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Zoom hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Platform, büyük toplantılar için bile son derece güvenilirdir ve AI yardımcı, küçük grup odaları ve kalıcı beyaz tahtalar gibi özellikler işbirliğini daha yapılandırılmış ve verimli hale getirir.

Platform, büyük toplantılar için bile son derece güvenilirdir ve AI yardımcı, küçük grup odaları ve kalıcı beyaz tahtalar gibi özellikler işbirliğini daha yapılandırılmış ve verimli hale getirir.

10. Flock (Kolaylaştırılmış ş Akışı için en iyisi)

Flock aracılığıyla

Her sohbet konuşması aynı sorunla sona erer: "Kim neyi ne zamana kadar yapacak?"

Flock, verimlilik araçlarını doğrudan konuşmaların yapıldığı yere yerleştirerek bu temel işbirliği sorununu çözüyor. Takım sohbetiniz doğal bir şekilde anketlere, görevlere ve hatırlatıcılara uzandığında, ş Akışı kesintiye uğramaz ve sorumluluk otomatik olarak belirlenir.

Flock, doğrudan mesajlaşma ile entegre verimlilik araçlarını birleştirerek sorunsuz ş akışı oluşturur. Zulip'in yapılandırılmış konu odaklı olmasından farklı olarak, Flock pratik verimliliği ön plana çıkarır. Konuşmaları, ekiplerin bağlam değiştirmeden tartışmadan uygulamaya geçmelerine yardımcı olan eylem odaklı özelliklerle çevreler.

Flock'un en iyi özellikleri

Video konferans ile yüz yüze bağlantı kurun

Hedefli iletişim için özel posta liste oluşturun

Paylaşılan takvim entegrasyonu ile programları koordine edin

Gelişmiş arama özellikleriyle bilgileri hızlıca bulun

Özel slash komutlarıyla ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Güçlü entegrasyonlar sayesinde harici araçlarla bağlantı kurun

Flock sınırları

Bazı rakiplerine göre daha az sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

Mobil deneyim, masaüstü fonksiyonuyla eşleşmiyor

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 3 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

G2' deki bir yorum şöyle diyor:

Kurulumu ve kullanımı kolaydır, neredeyse hiçbir aşamada yönetimden yardım gerektirmez. Arayüzü sayesinde içerik ve diğer öğelerin gönderi için kolayca değiştirilebilir ve yönetilebilir.

Kurulumu ve kullanımı kolaydır, neredeyse hiçbir aşamada yönetimden yardım gerektirmez. Arayüzü sayesinde içerik gönderimi ve diğer işlemler için kolayca değiştirilebilir ve yönetilebilir.

11. Google Çalışma Alanı (Google ekosistem kullanıcıları için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google, sohbeti işin yapıldığı yere, yani Gmail, Drive, Docs ve toplantı içinde yerleştirerek ekip çalışmasını doğal hale getirir. Bu, daha az uygulama geçişi ve rastgele silolar yerine bağlam içinde daha fazla konuşma anlamına gelir. Bu, olağan dikkat dağınıklıklarını azaltır ve herkesin odaklanmasını sağlar.

Google Chat bu kurulumun bir parçasıdır. Google Çalışma Alanı'na entegre edilmiştir, bu nedenle takımınız zaten Google araçlarını kullanıyorsa, bu uygulama sizin için uygun olacaktır. Zulip'in daha yapılandırılmış konu dizilerinden farklı olarak, Google Chat sorunsuz ve anlaşılırdır, takımların ş Akışını kesintiye uğratmadan iletişim kurmasına olanak tanır.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Sohbetten tek bir tıklama ile Google Meet video görüşmelerini başlatın

Konuşmalardan ayrılmadan Drive dosyalarındaki paylaşımı gerçekleştirin ve üzerinde işbirliği yapın.

İletişim alanlarında görevleri atayın ve izleme yapın

Google'ın güçlü arama özellikleriyle herhangi bir mesajı veya dosyayı bulun

Smart Canvas ve entegrasyonlar sayesinde Google Dokümanlar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Senkronize uygulamalarla tüm cihazlarda sorunsuz iletişim kurun

Google Çalışma Alanı sınırları

Dedikoducu takım sohbet platformlarına göre daha az özellik sunar

Konu ve düzenleme seçenekleri, özel araçlara göre daha sınırdır.

Google Workspace fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 3 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Gmail, Drive, Docs, Sheets ve Meet gibi araçlar arasında sorunsuz entegrasyonlar, gerçekten öne çıkan bir özelliktir. Takımımızın, belge taslağı hazırlarken, dosya paylaşımı yaparken veya toplantı planlarken gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

Gmail, Drive, Docs, Sheets ve Meet gibi araçlar arasında sorunsuz entegrasyonlar, gerçekten öne çıkan bir özelliktir. Takımımızın, belge taslağı hazırlarken, dosya paylaşımı yaparken veya toplantı planlarken gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

ClickUp ile Mükemmel İletişim Ortaklığınızı Bulun

Her platformun kendine özgü güçlü yönleri vardır, ancak ClickUp iletişim ve işbirliği için çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Özellikle uzaktan çalışan takımlar, geliştiriciler ve hepsi bir arada çalışma alanı arayan işler için Zulip'e güçlü bir alternatiftir.

Tek amaçlı iletişim araçlarının aksine, ClickUp, konuşmalar bir platformda gerçekleşirken işler başka bir platformda tamamlandığında ortaya çıkan parçalanmayı ortadan kaldırır.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve gerçekten birleşik takım iletişimi ve proje yönetiminin gücünü deneyimleyin!