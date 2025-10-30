Müşteri Geri Bildirimi ve Anketleri için En İyi 11 Survicate Alternatifi

Müşterilerinizin yarısından fazlası kötü bir deneyimden sonra sessiz kalır ve bu sessizlik, birden fazla memnuniyetsiz kullanıcıya mal olur. Bu durum, kalıpları gizler, büyümeyi yavaşlatır ve kararlarınızı tahminlere dayandırmanıza neden olur.

Çözüm her zaman işler kötüye gitmeden önce özel geri bildirimlerini toplamak olmuştur.

Survicate gibi araçlar, anket mantığı ve çok kanallı dağıtım gibi özelliklerle bu boşlukları doldurmaya yardımcı olur. Ancak, bu tek seçenek değildir ve takımınız için en uygun seçenek olmayabilir.

Daha iyi fiyatlandırma, daha derin içgörüler veya daha sezgisel bir deneyim arıyorsanız, birçok güçlü alternatif bulunmaktadır. Geri bildirim toplamanıza, memnuniyeti artırmanıza ve daha güvenli ürün kararları almanıza yardımcı olacak en iyi Survicate alternatifleri aşağıda yer almaktadır.

🎯 Bu kılavuzda şunları bulacaksınız: Anketlerin ötesine geçen araçlar — duygu yapay zekası + gerçek zamanlı içgörüler

Her boyutlu ve bütçedeki takım için seçenekler

Geri bildirimleri kararlara dönüştürmek için hedefli ş Akışları

Neden Survicate Alternatifi Arayın?

Bir Survicate kullanıcısının açıklaması:

Daha gelişmiş fonksiyonlara ve gelişmiş analitik özelliklere sahip olsaydı, karmaşık anketler için de kullanabilirdik.

Daha gelişmiş fonksiyonlara ve gelişmiş analitik özelliklere sahip olsaydı, karmaşık anketler için de kullanabilirdik.

Survicate, temel çevrimiçi anketler için harika olsa da, genel itibar yönetimi isteyen işler için yetersiz kalır. Bu araçla karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar şunlardır:

Sınırlı anket seçenekleri: Soru türleri ve biçimleri üzerindeki kısıtlamalar, çeşitli veya karmaşık anketler yürütme esnekliğini azaltabilir.

Hedef kitleye ulaşma zorlukları: Sınırlı filtreleme, hedefli geri bildirim için belirli özel segmentlere ulaşmayı zorlaştırır.

Performans sorunları: Ara sıra yaşanan gecikmeler veya gecikmeler, birden fazla anketi verimli bir şekilde düzenlemeyi ve yönetmeyi engelleyebilir.

Sınırlı özel: Daha az tasarım ve markalama seçeneği, anketleri marka kimliğinizle uyumlu hale getirmeyi zorlaştırır.

Temel analitik: Gelişmiş raporlama araçları ve birden fazla kanalda duygu analizi gibi özellikler eksiktir.

Sınırlı ölçeklenebilirlik : Küçük ve orta ölçekli takımlar için daha uygundur, ancak daha büyük kuruluşlar için yetersiz kalabilir.

Fiyatlandırma ile ilgili endişeler: Benzer fiyatlı rakiplerine göre daha az özellik sunar, bu da bazı kullanıcılar için maliyet açısından daha az avantajlıdır.

Survicate Alternatiflerine Genel Bakış

Aracın adı En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Tüm takım boyutları (bireyler, küçük işler, orta ölçekli şirketler, kurumsal) Otomasyon, koşullu mantık, yapay zeka destekli içgörüler ve takım işbirliği araçları içeren geri bildirim formları Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumlar için özel Typeform Yaratıcı takımlar Etkileşimli kullanıcı deneyimi ve kişiselleştirilmiş soru yolları Ücretli planlar 29 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. Qualtrics Kurumsal Anketleri web sitelerine yerleştirmek için özel mantık, Google Analytics entegrasyonları ve AI ve ML ile Stats iQ ve Text iQ analizi Özel fiyatlandırma Google Formlar Bireyler ve küçük işler Esnek form oluşturucu, kişiselleştirme özellikleri, yerleşik veri görselleştirme araçları Ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. SurveyMonkey Küçük ve orta ölçekli şirketler Soru bankası, anket mantığı, çok dilli destek ve yerleşik analiz araçları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 11 $'dan başlar. Jotform Küçük işler ve orta ölçekli şirketler Ödeme entegrasyonları, otomasyon özellikleri ve HIPAA uyumluluğu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 39 $'dan başlar. Zoho Survey Orta ölçekli şirketler Çok dilli destek, e-posta dağıtımı, gerçek zamanlı raporlama ve CRM entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $'dan başlar. GetFeedback Orta ölçekli şirketler ve kurumsal işletmeler Sürükle ve bırak oluşturucu, NPS izleme, Salesforce entegrasyonları ve mobil cihazlar için optimize edilmiş anketler Özel fiyatlandırma Forms. uygulama Bireyler ve küçük işler Kod gerektirmeyen form oluşturucu, ürün listeleri ve ödeme desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 25 $'dan başlar. ProProfs Anket Oluşturucu Küçük işler ve yaratıcı takımlar Özelleştirilebilir şablonlar, puanlama ve dal mantığı, gerçek zamanlı analizler ve entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 39 $'dan başlar. Formstack Orta ölçekli şirketler ve kurumsal işletmeler E-imza, ş Akışı otomasyonu ve veri şifreleme özellikleri Ücretli planlar 99 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Kullanılacak En İyi Survicate Alternatifleri

Doğru müşteri hizmetleri aracına yatırım yapmak, CS takımınızın başarılı olmasını sağlamanın en kolay yoludur. İçgörülerle kullanıcı deneyimini geliştirebilecek en iyi anket ve çevrimiçi form oluşturucuları inceleyelim.

ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve geri bildirim yönetimi için en iyisi)

ClickUp Form ile müşteri yanıtlarını sonuçlara dönüştürün

İlk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, iş, pazarlamacılar ve ürün takımları için ortak bir referans noktası görevi görür. İşbirliği, ş akışları ve kritik verilerin organizasyonunu sağlayan tam donanımlı bir verimlilik platformudur.

ClickUp'ın özelleştirilebilir Formlar özelliği, kullanıcıların sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak markalı geri bildirim anketlerini kolayca oluşturmalarını sağlar ve çok çeşitli alan türlerini (metin, açılır menüler, derecelendirmeler ve daha fazlası) destekler.

Satın alma sonrası geri bildirim topluyor, NPS anketleri yürütüyor veya ürün özellik önerileri topluyor olsanız da, tüm sorularınızı hedef (hedef) kitlenize göre ayarlayabilirsiniz.

Katı anket araçlarının aksine, bu formlar ş akışınıza uyum sağlar ve gönderileri anında eyleme geçirilebilir görevlere bağlantı kurar. Artık bir platformdan diğerine veri kopyalayıp yapıştırmak veya dosya içe aktarma sorunları yaşamak zorunda değilsiniz. ClickUp Görev Yönetimi ile bu doğrudan entegrasyon, geri bildirim yönetimini kolaylaştırır ve her müşteri girdisini izlenebilir bir göreve dönüştürür.

Müşteri sorunlarını ve geri bildirimlerini izlemek için ClickUp Formlarını müşteri portalınıza entegre edin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Müşteri geri bildirimleri, ürün önerileri veya memnuniyet puanları toplamak için formunuzun paylaşımı, bir bağlantı aracılığıyla kolayca yapılabilecek, bir web sayfasına gömülebilecek bir işlemdir.

ClickUp Form Görünümü aynı zamanda komuta merkeziniz olarak da işlev görür.

Görünüm Çubuğu, Kenar Çubuğu veya Form Merkezi'nde yer alır ve üzerinde çalıştığınız projeden doğrudan formlar oluşturup yönetmenizi sağlar. Anketi güncellemek veya yeni bir anket başlatmak için ş Akışından ayrılmanıza gerek yoktur. Sorunsuz ve esnek bir şekilde, geri bildirim formlarını günlük operasyonlarınızın merkezine getirir.

ClickUp otomasyonları ile form aracılığıyla geri bildirim gönderen özel müşterilere yanıt verin.

Yanıtlar gelmeye başladığında, sadece verileri depolamaktan daha fazlasını yapan bir sisteme ihtiyacınız olacak. Yorulmak bilmeyen operasyon lideriniz ClickUp Automations + AI Agents'ı kullanmaya başlayın.

Anket görevlerini bir ürün sahibine anında atamak mı istiyorsunuz? Puan belirli bir eşiğin altına düştüğünde müşteri başarısını bildirmek mi istiyorsunuz? Duygular temelinde sonraki adımları otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. ClickUp'taki ajans otomasyonu, ekibinizin manuel işlerle boğulmadan yanıt vermeye devam etmesini sağlar.

Bu otomasyon, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geri bildirimlerin doğru takım üyelerine yönlendirilmesini ve hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlayarak genel ş Akışı verimliliğini artırır.

Büyük resmi görmek için stratejistinizi devreye sokun: ClickUp Gösterge Panelleri. Formlarınız, görevleriniz ve zaman çizelgelerinizden içgörüler çıkararak müşteri duyarlılığını, takım yanıt süresini veya takip durumunu görselleştirmenizi sağlar.

Anket sonuçları, trendler veya SLA uyumluluğu için Kartlar ekleyin ve tüm geri bildirim ekosisteminizin canlı bir anlık görüntüsünü elde edin.

Şimdi, operasyona biraz yapay zeka ekleyelim. ClickUp Brain, takımların büyük hacimli web sitesi geri bildirim anketlerinden ve çevrimiçi anketlerden hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesini sağlayarak daha iyi ürün ve hizmet kararları alınmasını sağlar. Hepsi çalışma alanınızda.

ClickUp Brain ile müşteri gönderilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve yapay zeka içgörülerine ulaşın.

ClickUp Brain MAX ile daha derin içgörüler elde edebilirsiniz. Brain MAX ile gelişmiş AI modelleri, Talk-to-Metin, daha derin analitik ve daha güçlü otomasyonlara erişebilir, böylece karmaşık geri bildirimleri büyük ölçekte analiz edebilir, ayrıntılı raporlar oluşturabilir ve sofistike ş Akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ürün içi anketlere göre form sorularını ayarlayın ve Koşul Mantık ile deneyimi daha alakalı hale getirin.

İhtiyacınız olan bilgileri tam olarak elde etmek için ClickUp Formlarında Özel Alanlar oluşturun.

Bilgi blokları ve soru açıklamaları kullanarak sorularınıza uygun görsel öğeler ekleyin.

Form gönderilerini gerçek zamanlı olarak analiz edin, müşteri yolculuğunu özetleyin, ortak temaları belirleyin ve AI içgörüleriyle kritik sorunları vurgulayın.

Yazılım takımları için özelleştirilebilir Formlar ile hata raporlamayı, özellik taleplerini, sprint geriye dönük değerlendirmelerini ve iç süreç geri bildirimlerini yönetin.

ClickUp mobil uygulamasını kullanarak bir form gönderin

ClickUp sınırları

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunlarını bildirirken veya gösterirken görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilecek bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunlarını bildirirken veya gösterirken görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT'nin sizin için yazmasını mı istiyorsunuz? Ya da Claude'un bazı kod üzerinde iş yapmasını mı istiyorsunuz? ClickUp Çalışma Alanı'nda farklı LLM modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz!

2. Typeform (Etkileşimli veri toplama için en iyisi)

Typeform aracılığıyla

Survicate size fazla işlevsel geliyorsa, Typeform daha rafine ve kullanıcı dostu bir alternatif sunar. Tek seferde tek soru soran düzeni, her cihazda doğal bir konuşma akışı yaratarak etkileşimi ve yanıt kalitesini artırır.

Aracın yapay zeka destekli analitik özelliği, kullanıcıların duygularını, davranışlarını ve niyetlerini inceleyerek, kullanıcıların ne söylediğini ve neden söylediğini anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, içgörülerden ödün vermeden anketleri basitleştirmek isteyen takımlar için sağlam bir Jotform alternatifi.

Typeform'un en iyi özellikleri

Form gönderilerini ve etkileşimlerini Google Analytics'te etkinlikler olarak gönderin.

Kendi logonuzu ve marka varlıklarınızı ekleyerek şirket kimliğinizi tasarlayın.

Ortalama ve en popüler yanıtların ayrıntılı anket raporu analizini alın.

Typeform sınırları

Otomasyonlu e-posta kurulum hantal

Sağlanan anket şablonlarının ötesinde yoğun özel sınırlıdır.

Typeform fiyatlandırması

Core Basic : Kullanıcı başına aylık 29 $

Core Plus : 3 kullanıcı için aylık 59 $

Temel İş : 5 kullanıcı için aylık 99 $

Core Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Yeni müşterileri değerlendirmek için typeform kullanıyorum. Bu, onlara typeform'da yer alan soruları fiziksel olarak sormama gerek kalmaması nedeniyle bana çok yardımcı oldu. Müşterileri sıralayabilir ve verileri inceleyerek pazarlamaya yardımcı olabilirim. *

Yeni müşterileri değerlendirmek için typeform kullanıyorum. Bu, onlara typeform'da yer alan soruları fiziksel olarak sormama gerek kalmaması nedeniyle bana çok yardımcı oldu. Müşterileri sıralayabilir ve verileri inceleyerek pazarlamaya yardımcı olabilirim. *

📖 Ayrıca okuyun: Becerilerinizi Geliştirmek İçin Geri Bildirim ve Yorumları Nasıl İsteyebilirsiniz?

3. Qualtrics (Müşteri memnuniyetsizliğini gerçek zamanlı olarak belirlemek ve çözmek için en iyisi)

Qualtrics aracılığıyla

Her özel bir sorun olduğunda size bunu söylemez, ancak davranışları bunu gösterir.

Öfkeyle tıklamalar, düzensiz kaydırmalar veya formun yarıda bırakılması, hepsi hayal kırıklığının işaretleri olabilir. Qualtrics AI, kullanıcıların zorlandıkları anları tespit etmek için bu davranışları algılar. Sorunlu noktaları gerçek zamanlı olarak belirleyebilir ve bir çözüm planlayabilirsiniz.

Qualtrics ayrıca, noktaları bağlantı kurarak tüm kullanıcı yolculuğu boyunca öngörüsel içgörüler üretir. İlk web sitesi ziyaretinden en son destek çağrısına kadar duyguları izleme yapabilirsiniz. Takımın kapsamlı bir resim oluşturmasını sağlayarak müşteri tutma, sadakat ve ürün iyileştirmelerini destekler.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Kullanıcı davranışına göre soruları tetikleyici olarak tetiklemek için özel görüntüleme mantığını kullanarak anketleri web sitenize yerleştirin.

Google Analytics ile entegre ederek anket katılımını, bırakma oranlarını ve kullanıcı davranışını gerçek zamanlı izleme.

Karmaşık istatistiksel analizler için StatsiQ ve açık uçlu geri bildirim yorumlaması için Text iQ ile yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini uygulayın.

Qualtrics sınırları

Özel müşteri hizmetleri personeli ile iletişim kurmak zor olabilir

Sınırlı raporlama özel

Qualtrics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Qualtrics hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Qualtrics platformu, çeşitli SAP ve SAP dışı sistemlerle geniş entegrasyon olanakları ve anket dağıtımı için farklı iletişim kanalları sunar.

Qualtrics platformu, çeşitli SAP ve SAP dışı sistemlerle geniş entegrasyon olanakları ve anket dağıtımı için farklı iletişim kanalları sunar.

👀 Biliyor muydunuz: Tüketicilerin %81'i, yapay zekanın modern müşteri hizmetleri için vazgeçilmez olduğuna inanıyor.

4. Google Forms (Google ekosisteminde form oluşturmak için en iyisi)

Google Formlar aracılığıyla

Google ekosistemine zaten derinlemesine entegre oldunuz mu?

Google Forms, ücretsiz ve basit veri toplama için en iyi seçenektir. Google Drive ile sorunsuz entegrasyonları, formlarınızın kolayca erişilebilir, düzenleme yapılabilir ve paylaşılabilir olmasını sağlar.

Akıllı veri doğrulama kuralları, kullanıcıların geçersiz veya eksik veriler göndermesini önleyerek, yanıtları daha sonra gözden geçirme ve temizleme konusunda zaman kazanmanızı sağlar. Yerleşik kurallar ile, istenen veri türüne göre belirli girdileri doğrulamak için otomatik kontroller ayarlayabilirsiniz.

Google Formların en iyi özellikleri

Özel müşterilere, istedikleri herhangi bir cihazdan Google Formları oluşturma, düzenleme ve yanıtlama olanağı sunun.

Birden fazla soru türü, sürükle ve bırak öğeleri arasından seçim yapın ve özenle hazırlanmış temaları uygulayın.

Anket yanıtlarını görselleştirmek için basit pasta grafikler, çubuk grafikler ve çizgi grafikler oluşturun ve trendleri ve kalıpları değerlendirmek için verilerinizin genel bir görünümünü elde edin.

Google Form sınırları

Anket şablon kütüphanesi sınırlıdır.

Akıllı öneriler, mantık atlama ve dal özellikleri yoktur.

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Forms for İş: Özel fiyatlandırma

Google Formlar puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,7/5 (10.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Formlar hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Hem dış hem de iç form ihtiyaçları için kolayca form oluşturabilme özelliğini çok seviyorum.

Hem dış hem de iç form ihtiyaçları için kolayca form oluşturabilme özelliğini çok seviyorum.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde yapay zeka? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir yapay zeka ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi, bilgi aramak için harcamak zorunda kalmazsınız! Burada nasıl çalıştığını görün. 👇🏼

5. Survey Monkey (Ayrıntılı bilgiler toplamak için en iyisi)

Survey Monkey aracılığıyla

SurveyMonkey formları üç mekanizma kullanır: atlama mantığı, boru hattı ve ters çevirme mantığı.

Skip Logic, yanıtlayanları önceki yanıtlarına göre yalnızca ilgili sorulara yönlendirerek gereksiz adımları ortadan kaldırır ve anket akışını iyileştirir. Piping, yanıtları sonraki sorulara aktararak bunu daha da ileri götürür ve daha çok bir konuşma gibi hissettiren dinamik, kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratır.

Son olarak, Flip Logic yanıt seçeneklerini rastgele sıralayarak önyargıyı en aza indirir ve seçeneklerin sırasının, yanıtlayanların sıralama veya çoktan seçmeli soruları yanıtlama şeklini etkilememesini sağlar.

Survey Monkey'in en iyi özellikleri

Yanıtları takip edin, canlı katılım metriklerinin görünümü alın ve gerçek zamanlı içgörüler için tamamlanma oranlarını izleyin.

Geçmiş verileri karşılaştırın, zaman içindeki değişiklikleri izlemeyin ve sonuçları sektör standartları veya iç performansla karşılaştırın.

Karmaşık verileri kolayca yorumlanabilir hale getiren çubuk grafikler, pasta grafikler, ısı haritaları ve trend grafikleri oluşturun.

400'den fazla SurveyMonkey şablonundan seçim yapın ve müşteri geri bildirimi, çalışan bağlılığı, pazar araştırması ve daha fazlası için hızlı bir şekilde anketler oluşturun.

Survey Monkey sınırları

Aracın gecikme sorunları, anketi tamamlamayı zorlaştırabilir.

Yükseltilmiş fiyatlandırma planı olmadan anketi tamamlandı olarak etiketlenen özel müşterilere bildirim gönderilmez.

Survey Monkey fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Bireysel Standart Aylık: 11 $/ay

Bireysel Avantaj Yıllık : 24 $/ay

Bireysel Premier Yıllık: 59 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Survey Monkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Anketleri minimum çabayla oluşturmanın ve dağıtımın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Sürükle ve bırak arayüzü, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile anket oluşturmayı çok kolay hale getiriyor.

Anketleri minimum çabayla oluşturmanın ve dağıtımın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Sürükle ve bırak arayüzü, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile anket oluşturmayı çok kolay hale getiriyor.

6. Jotform (Çevrimdışı veri toplama için en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Jotform, son derece özel müşteri geri bildirim anketleri ve çevrimiçi formları kolaylıkla oluşturmada üstün olan güçlü bir Survicate alternatifidir.

Binlerce tamamen özelleştirilebilir anket şablonu, özel CSS dahil gelişmiş tasarım seçenekleri ve sezgisel sürükle ve bırak form oluşturucu sunarak anketleri markanıza ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar.

Veri toplama için internet bağlantısı gerektirmediği için SurveyMonkey'e harika bir alternatiftir. Bu araç, müşterilerinizin formları doldurmasına, imzalarını eklemesine ve yanıtlarını çevrimdışı olarak göndermesine olanak tanır. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda, tüm veriler otomatik olarak senkronizasyon sağlar.

Jotform'un en iyi özellikleri

Raporlama, analiz veya depolama için toplanan geri bildirimleri çeşitli biçimlerde (CSV, Excel, PDF) indir.

Kiosk Modu'nun güvenlik özelliği ile formunu kilitleyin, erken çıkışları önleyin ve kesintisiz, kontrollü geri bildirim toplama sağlayın.

Sorunsuz gelir tahsilatı için abonelikleri, üyelikleri ve taksitli ödemeleri otomasyon ile gerçekleştirin.

Jotform sınırları

Anket şablonlarının tasarımları üzerinde fazla yapılacak kontrolünüz yoktur.

Dal oluşturmak zor olabilir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: Aylık 129 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Kişiselleştirmeye yatırım yapan markaların özel sadakatinde %71 daha fazla artış yaşama olasılığı vardır.

7. Zoho Survey (Açık uçlu anket yanıtlarını çevirmek için en iyisi)

Zoho Survey aracılığıyla

İspanya'dan bir müşteri, İspanyolca olarak ayrıntılı bir ürün yorumu bırakır ve Zoho Survey'in yanıt çevirisi sayesinde Fransa'daki bir satıcı bu yorumu anında Fransızca olarak alır. Kısa yanıtları, ayrıntılı açıklamaları ve matris tarzı girdileri seçtiğiniz dile otomatik olarak çevirir.

Zoho ayrıca Survicate'e kıyasla daha karmaşık ve hedef geri bildirim toplama imkanı sağlayan çok çeşitli soru türleri ve gelişmiş anket mantığı sunar.

Zoho Survey'in en iyi özellikleri

Çeşitli özel müşteri tabanınız için 75'ten fazla dilde çok dilli anketler oluşturun.

Zoho Desk entegrasyonunu kullanarak anket yanıtlarından destek biletleri oluşturun.

Soru cevapları, demografik bilgiler veya özel değişkenler gibi koşulları kullanarak belirli yanıtlara odaklanmak için gelişmiş filtreleme uygulayın.

Kapsamlı kullanıcı araştırma raporlama ve analiz özellikleriyle müşteri memnuniyeti ve geri bildirim eğilimleri hakkında daha derin içgörüler edinin.

Zoho Survey sınırları

Anketi gönderdikten sonra, müşterileriniz Zoho Survey için bir spam reklamla karşılaşabilirler.

Üçüncü taraf CRM'lerle entegrasyonlar zor olabilir

Zoho Survey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 68 $

Zoho Survey puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Survey hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Sonuçların temiz grafikler, raporlar ve kolay filtreler halinde gösterilmesini gerçekten çok beğeniyorum. Hem iç takım değerlendirmeleri hem de müşteri geri bildirim formları için kullandım ve sorunsuz çalıştı.

Sonuçların temiz grafikler, raporlar ve kolay filtreler halinde gösterilmesini gerçekten çok beğeniyorum. Hem iç takım değerlendirmeleri hem de müşteri geri bildirim formları için kullandım ve sorunsuz çalıştı.

8. GetFeedback (Salesforce entegrasyonlu CX yönetimi için en iyisi)

GetFeedback aracılığıyla

Özel geri bildirim araçları iş kararlarını şekillendirebilir ve GetFeedback bu vizyonla uyumludur.

Yanıtlar toplandıktan sonra, araç bunları doğrudan Salesforce kayıtlarına harita ve müşteri duyarlılığını mevcut CRM verileriyle ilişkilendirir. Bu, müşteri memnuniyetinin gerçek zamanlı bir görünümünü oluşturur.

Takımlar daha sonra CX trendlerini izleme, sorunlu noktaları belirleme ve geri bildirimin müşteri sadakati ve gelir üzerindeki doğrudan etkisini ölçme becerisine sahiptir.

GetFeedback'in en iyi özellikleri

Salesforce gösterge panelindeki yerleşik analizlerle içgörüleri görselleştirin.

Otomasyonlu iş akışlarını tetikleyici olarak kullanın, sorunlar büyümeden önce hizmet takımlarını uyararak sorunları çözmelerini sağlayın.

Salesforce içinde doğrudan kişiselleştirilmiş iletişim veya vaka oluşturma başlatarak müşteri endişelerini giderin.

GetFeedback sınırları

Raporlama ve görselleştirme yetenekleri sınırdır.

E-posta veya kampanyanız aracılığıyla anket bağlantısı göndermek ek maliyet gerektirir.

GetFeedback fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GetFeedback puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Objektif geri bildirim sağlayıcı olarak çalışan geri bildirim örnekleri

9. Form uygulamasında (Yerleşik e-ticaret ve otomasyon ile form oluşturma için en iyisi)

Öncelikle anketlere ve müşteri geri bildirimlerine odaklanan Survicate'in aksine, Forms. uygulama işlem iş akışlarını destekler ve bu da onu sadece geri bildirim toplamaktan daha fazlasına ihtiyaç duyan işler için ideal hale getirir.

Özel pastalar satan bir fırın düşünün. Forms. uygulamasının ürün sepeti özelliğini kullanarak, fırın mevcut tüm lezzetleri, boyutları, dolguları ve dekorasyon seçeneklerini listeleyen bir form oluşturabilir. Müşteriler tercihlerini kolayca seçebilir, tasarımları için referans görseller yükleyebilir ve yerleşik hesap makinesi sayesinde toplam fiyat güncellemesini anında gerçek zamanlı olarak görebilir.

Forms. uygulamanın en iyi özellikleri

Sorunsuz erişim için zorunlu kayıt olmadan tüm mevcut özellikleri kullanın.

Daha iyi etkileşim için adım adım anketlerle soruları tek tek görünümüyle görüntüleyin.

Coğrafi konum kısıtlamalarıyla yalnızca belirli coğrafi bölgelerden veri toplayın.

5.000'den fazla özelleştirilebilir anket şablonu ve sınırsız anket desteği (ücretli planlar için) kullanın.

Formlar. Uygulamanın sınırları

Animasyonlu formlar yoktur ve kod kullanmadan benzer formlar oluşturamazsınız.

Ücretsiz mod kullanıcıları logolarını ekleyemezler.

Forms. uygulama fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 25 $/ay

Pro: Aylık 35 $

Premium: 99 $/ay

Formlar. Uygulamanın puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Forms. uygulamasına ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Ücretsiz plan bile logonuzu ekleyebilirsiniz. Kayıtları toplamak için kullanıyorum ve süreci kolayca izleme yapabiliyorum.

Ücretsiz plan bile logonuzu ekleyebilirsiniz. Kayıtları toplamak için kullanıyorum ve süreci kolayca izleme yapabiliyorum.

10. ProProfs Survey Maker (Müşteri kaybı risklerini anlamak için en iyisi)

ProProfs Anketi aracılığıyla

ProProfs, Net Promoter Score (NPS) anketlerini e-posta, web sitesi gömülü öğeleri, uygulama içi açılır pencereler ve sosyal medya aracılığıyla müşterilere anında ulaştırır. Yanıtlar geldikçe, bu Survicate alternatifinin gelişmiş özellikleri günlük, haftalık ve aylık raporlar oluşturarak işlerin zaman içindeki eğilimleri izlemesine yardımcı olur.

Görsel gösterge paneli sayesinde işler, NPS yüzdelerini hızlı bir şekilde analiz edebilir, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve potansiyel müşteri kaybı risklerini tespit edebilir.

Proprofs Anket Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Anketinizin konusunu AI form oluşturucuya tanımlayın ve saniyeler içinde şablonunuzu hazırlayın.

Her bir kullanıcı geri bildirimine olumlu ve olumsuz değerler atayarak müşteri çaba puanlarını değerlendirin.

Bunu bir çalışan anketi yazılımı olarak kullanın ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için çalışanları destekçiler, pasifler veya eleştirenler olarak sınıflandırın.

Markanızın görünümüne uyacak şekilde kapsamlı özel imkan sunarken hızlı anket oluşturma olanağı elde edin.

Proprofs Anket Oluşturucu sınırları

Şablon kitaplığı sınırlıdır

Raporlar rakiplere kıyasla oldukça basit gelebilir.

Proprofs Anket Oluşturucu fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials: 39,99 $/ay

iş: 69,99 $/ay

Kurumsal: 149,99 $/ay (Yalnızca yıllık planlar)

Proprofs Survey Maker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. Formstack (iş akışlarına veri toplama işlemini otomasyon ile gerçekleştirmek için en iyisi)

Formstack aracılığıyla

Formstack, veriler toplandıktan sonra neler olduğuna odaklanır. Yerleşik otomasyon, önceden doldurulmuş formlar ve dinamik onaylar, bilgileri doğru kişilere yönlendirir, belgeleri doldurur, onay tetikleyicileri tetikler ve sistemlerinizle senkronizasyon sağlar.

Örnek, gönderilen bir müşteri adayı formunun anında belirlenen satış temsilcisine yönlendirildiği, hasta kayıt formunun ise kayıt sisteminize yönlendirildiği görülmektedir.

Bu Survicate alternatifi, koşul mantığı, dinamik formlar ve web sitelerine sorunsuz entegrasyon gibi gelişmiş özellikleri de destekleyerek, daha yüksek etkileşim sağlayan etkileşimli, markalı anketler tasarlamayı kolaylaştırır. Sezgisel arayüzü ve geniş entegrasyonlar, takımların veri toplama sürecini kolaylaştırmasına ve müşteri memnuniyeti içgörülerini geliştirmesine yardımcı olur.

Formstack'in en iyi özellikleri

CRM'lerden veya diğer sistemlerden mevcut verileri kullanarak formları otomatik olarak doldurun, böylece sürtüşmeleri ve hataları azaltın.

Etkinlik kayıtlarını ve takip iletişimlerini otomasyon ile gerçekleştirin.

Onayları, atlama mantığını ve çok kullanıcı ş akışlarını entegre ederek kuruluş genelinde verimli veri akışı sağlayın.

Şifreleme, sağlam SMTP gereksinimleri ve uyumluluk standartları ile sağlık, finans ve eğitim gibi sıkı veri koruması gerektiren sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayın.

Formstack sınırları

Daha büyük formlar oluşturmak, aracın gecikmesine veya yanıt vermemesine neden olabilir.

Formstack'teki anketleri bir ödeme yazılımına bağlamak zor olabilir.

Formstack fiyatlandırması

Formlar: Aylık 99 $

Paket: Aylık 299 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz: En iyi performans gösteren müşteri eğitim programlarına sahip kuruluşlar, müşteri sadakat puanlarında %20'lik bir artış yaşıyor.

Survicate'in en iyi alternatifi olan ClickUp ile çevrimiçi formlar oluşturun.

Müşteri özel görüşlerini toplamak sıkıcı bir iş gibi hissettirmemelidir.

Doğru anket aracı sadece geri bildirim toplamakla kalmaz, ş akışlarını yönetir, işbirliğini geliştirir ve yanıtları eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.

Survicate sağlam özellikler sunsa da, her zaman ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir.

AI destekli otomasyon, esnek form oluşturma ve sorunsuz entegrasyonlarla ClickUp, yanıtları toplamak ve projeleri yürütmek için mükemmel bir Survicate alternatifi ve hepsi bir arada çalışma alanınızdır.

İçgörüler toplayın, bunlara göre hareket edin ve kullanıcı deneyimini geliştirin. Geri bildirimleri daha etkili bir şekilde toplamak için bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.