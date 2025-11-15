Glean ve Elasticsearch: Arama ve bilgi yönetimi için en iyi yapay zeka hangisi?

Glean ve Elasticsearch gibi yapay zeka destekli araçlar, veri arama, erişim ve yönetim yöntemlerinde devrim yarattı.

Peki hangisi ihtiyaçlarınıza en uygun? İç bilgi tabanınız için hızlı ve doğru aramalar yapabilen bir araca mı ihtiyacınız var, yoksa sezgisel ve ölçeklenebilir bir wiki oluşturmanıza yardımcı olacak bir araca mı?

Bu blog yazısında, Glean ve Elasticsearch adlı iki kurumsal arama aracını karşılaştıracak, özelliklerini ve performanslarını değerlendirecek ve ilgili arama sonuçları elde etmek için bilgi yönetim sisteminizi nasıl etkilediğini tartışacağız. Ayrıca, her iki araca da sağlam bir alternatif olan ClickUp'ı tanıtacağız!

🔎 Biliyor muydunuz? İlk arama motoru olan "Archie" 1990 yılında kullanıma sunuldu. Üniversite öğrencileri Alan Emtage, Peter Deutsch ve Bill Heelen tarafından geliştirilen Archie, halka açık FTP sunucularındaki dosyaları indeksleyerek kullanıcıların bu dosyaları konumlandırıp indirmelerine yardımcı oluyordu. Adı, "v" harfi çıkarılmış "archive" kelimesinden geliyordu. Çığır açıcı olmasına rağmen, Archie 1990'ların sonlarında yavaş yavaş ortadan kayboldu.

Glean ve Elasticsearch — ve En İyi Alternatif Bir Bakışta

Özellik Glean Elasticsearch En İyi Alternatif: ClickUp ⭐️ Arama fonksiyonu Kişiselleştirilmiş, alakalı sonuçlar üretmek için büyük dil modelleri ve makine öğrenimini kullanan AI destekli arama Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde yüksek performanslı tam metin arama. Geliştiriciler için Query DSL ile özelleştirilebilir Görevler, belgeler, yorumlar ve daha fazlasını kapsayan birleşik kurumsal arama — kurulum gerektirmez. Hızlı ve eyleme geçirilebilir sonuçlara ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Veri alımı ve zenginleştirme 100'den fazla araçla entegre olarak, verileri platformlar arasında sorunsuz arama için tek bir deneyim altında düzenler. Karmaşık veri dönüşümlerini, eşlemeyi, özel tokenleştirmeyi ve indekslemeyi destekler. Hadoop ve Spark gibi büyük veri araçlarıyla iyi entegre olur. Görevlerden, belgelerden ve Slack veya Google Drive gibi bağlı uygulamalardan verileri otomatik olarak alır. Karmaşık yapılandırma gerektirmez. Kullanıcı deneyimi ve arayüz Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Doğal dil komutları ve veri düzenleme özelliğine sahip basit, sezgisel arayüz Teknik uzmanlık gerektirir. Arama algoritmalarını ve Sorgu DSL'sini anlayarak tam potansiyeli ortaya çıkarın. Günlük kullanıcılar için tasarlanmış olan arama, takımların halihazırda işlerini yönettiği tanıdık bir çalışma alanının sadece bir parçasıdır. Veri güvenliği ve uyumluluk Veri erişimi ve gizlilik için yerleşik yönetişim araçları, uyumluluğu garanti eder Karmaşık uyumluluk ve güvenlik ihtiyaçlarına uygun, daha özelleştirilebilir güvenlik özellikleri Çalışma Alanları, klasörler ve görevler arasında ayrıntılı izin kontrolleri. Ekstra masraf gerektirmeden çoğu takımın ihtiyaçlarını karşılar. Ölçeklenebilirlik ve performans Büyük veri kümelerinde yapay zeka destekli arama için optimize edilmiştir, ancak ince ayar kontrolü ve yatay ölçeklendirme özellikleri eksiktir. Dağıtılmış mimari ile yatay ölçeklenebilirlik, veri miktarı arttıkça bile yüksek kullanılabilirlik ve hızlı performans sağlar. Büyüyen takımları ve projeleri kolaylıkla yönetir. Çalışma alanları boyut ve karmaşıklık açısından genişlese bile performans güvenilirliğini korur.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Glean nedir?

Glean aracılığıyla

Glean, işlerin verilerini, araçlarını ve görevlerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş yapay zeka platformudur. Şirketinizin mevcut uygulamalarına (Google Workspace, Slack, Salesforce ve daha fazlası gibi) entegre olur ve yapay zeka kullanarak kuruluşunuzun nasıl çalıştığını anlar. Sonuç olarak, daha akıllı arama, daha iyi öneriler ve belirli iş bağlamınızda anlamlı olan daha hızlı yanıtlar elde edersiniz.

Dağınık iş akışlarında gezinirken, dağınık bilgileri ararken veya sadece daha hızlı çalışmaya çalışırken, Glean ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Hatta çalışanlarınızın halihazırda kullandığı uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Glean özellikleri

Özellik #1: Komut satırı oluşturucu ve gelişmiş komut satırları

Glean'ın komut oluşturucu özelliği, doğal dilde arama komutları oluşturmanıza olanak tanır. Belgeleri bulmak veya içeriklerini özetlemek için basit komutlarla başlayabilirsiniz. Ancak, daha karmaşık görevler için gelişmiş komutlar gerekir.

Glean aracılığıyla

Bu işlem geleneksel olarak birden fazla sistem veya komut istemi gerektirir. Gelişmiş komut istemi özelliği ile Glean, görevleri her biri belirli aramalar veya eylemler içeren daha küçük adımlara bölmenize ve ardından bunları tutarlı, otomatik bir ş Akışına bağlamanıza olanak tanır. Her adım bir öncekini temel alır ve ilerlemeyle birlikte daha derin içgörüler sağlar.

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

Özellik #2: AI akıcılığı oluşturmak için komut istem kitaplıkları

Hızlı kütüphane, tüm özel hızlı komutlarınızın bulunduğu yerdir. Sıfırdan yenilerini oluşturmak yerine, takımınız tarafından oluşturulan mevcut hızlı komutları kolayca tarayabilirsiniz. Her takım üyesi etkili hızlı komutları keşfedip yeniden kullanabilir, böylece yinelemeleri azaltıp benimseme sürecini hızlandırabilir.

Glean aracılığıyla

Glean, rol ve önceki kullanım modellerine göre popüler komut istemleri bile önerir. Bu, ekibiniz AI destekli ş akışlarının wiki'sini oluşturmayı öğrendikçe sürekli büyüyen, paylaşım bir bilgi tabanı gibidir. Başlangıç için öneriler sayesinde, her şeyi sıfırdan oluşturmak için zaman kaybetmenize gerek kalmaz.

Özellik #3: Her rol için yapay zeka

Glean'ın platformu kod gerektirmez, yani satıştan desteğe kadar herkes basit doğal dil kullanarak ş akışlarını otomasyon edebilir.

Glean aracılığıyla

Müşteriye yanıt hazırlamak, belgeleri özetlemek veya geçmiş konuşmalarda gizli kalmış ilgili bilgileri bulmak gibi işlerde Glean, bağlamı anlar ve ekstra kurulum veya teknik bilgi gerektirmeden işlerin ilerlemesine yardımcı olur.

Özellik #4: Kolaylaştırılmış bilgi yönetimi için akıllı koleksiyonlar

Glean aracılığıyla

Glean, takımların anahtar bilgileri tek bir yerde düzenlemelerine olanak tanıyarak dağınık belgelerin ve bulunması zor bağlantıların karmaşasını azaltmaya yardımcı olur. Koleksiyonlar ile takımlar, Google Drive, Slack veya dahili araçlar gibi kaynakları ne olursa olsun, ilgili dosyaları, notları, bağlantıları ve konuşmaları gruplandırabilir.

Bu, proje materyallerini izlemeyi, güncellemelerin paylaşımını kolaylaştırır ve herkesin aynı bilgilere erişebilmesini sağlar, böylece birden fazla platform arasında arama yapmaya gerek kalmaz.

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Elasticsearch nedir?

Elasticsearch aracılığıyla

Elasticsearch, büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri işlemek için geliştirilmiş açık kaynaklı, dağıtımlı bir arama ve analiz motorudur. Google'ı düşünün, ancak bu, şirket içi iş verileriniz için geçerlidir. Veritabanları, günlükler, belgeler veya uygulama verileri gibi birden çok kaynaktan bilgileri alır ve indeksler, böylece bunları hızlı ve verimli bir şekilde arayabilirsiniz.

Platform sadece anahtar kelimeleri eşleştirmekle kalmaz, sonuçları alaka düzeyi ve bağlama göre sıralar. İster belirli bir belgeyi bulmaya, ister müşteri davranışını analiz etmeye, ister gerçek zamanlı sistem günlüklerini izlemeye çalışıyor olun, Elasticsearch milyonlarca kayıt arasında bile doğru verileri neredeyse anında döndürmek üzere tasarlanmıştır.

Elasticsearch özellikleri

AI arama yeteneklerini entegre etmekten altyapınızı ölçeklendirmeye kadar, Elasticsearch ihtiyacınız olan esnekliği ve performansı sunar. Aşağıda en iyi özelliklerinden bazıları yer almaktadır:

Özellik #1: Uygulamalarınıza AI arama özelliği ekleyin

Elasticsearch aracılığıyla

Elasticsearch Relevance Engine (ESRE), uygulamalarınıza anlamsal arama yetenekleri ekleyerek kullanıcıların yalnızca anahtar kelime eşleşmelerine değil, anlamlara dayalı sonuçlar bulmasına yardımcı olur. Özel alanınız için modelleri yeniden eğitmeye gerek kalmadan işlevseldir, bu da kullanmaya başlamayı kolaylaştırır.

ESRE'yi harici dil modelleriyle birleştirebilir, kendi dönüştürücü modellerinizle özelleştirebilir veya geleneksel aramayı anlamsal alaka düzeyiyle harmanlayan hibrit arama deneyimleri oluşturabilirsiniz. Bu esneklik, arama fonksiyonelliğini özelleştirmek veya AI ş Akışlarını farklı içerik türlerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre otomasyonlaştırmak için kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Meta verileri küçümsemeyin! Önemli olan sadece ne aradığınız değil, aynı zamanda öğelerin nasıl etiketlendiği, kategorize edildiği ve birbirine bağlandığı da aynı derecede önemlidir. Güçlü meta veriler (tarihler, yazarlar, proje etiketleri veya erişim düzeyleri gibi) arama sonuçlarını iyileştirmeye, alaka düzeyini kişiselleştirmeye ve unutulmuş hazineleri tam da doğru zamanda ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Özellik #2: Her iş ihtiyacına uygun ölçeklenebilirlik

Elasticsearch yatay olarak ölçeklenir, yani sizinle birlikte büyür. Tek bir düğümde veya 300 düğümlü bir kümede çalışıyor olsanız da deneyiminiz aynı kalır.

Saniyede milyonlarca isteği işleyerek, indekslerin ve sorguların sorunsuz ve verimli işlemler için küme genelinde dağıtımını sağlar. Elasticsearch'ün ölçeklenebilirliği, yapay zekayı verimlilik için nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, veri arama yeteneklerinizin zahmetsizce ölçeklenmesini sağlar.

Özellik #3: Verileri istediğiniz şekilde depolayın ve keşfedin

Elasticsearch aracılığıyla

Elasticsearch, verilerinizin nasıl ve nerede depolanacağı konusunda size esneklik sağlar. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, hızlı sorgu için verileri yerel olarak saklayabilir veya düşük maliyetli S3 depolama gibi daha ölçeklenebilir seçenekleri kullanabilirsiniz.

Çalışma zamanı alanları sayesinde, değişen verilere uyum sağlamak veya yeni veri kümelerini anında eklemek çok kolaydır. Daha iyi belge yönetimi ş Akışlarına odaklanan takımlar için Elasticsearch, verilerinizi düzenlemeyi, yönetmeyi ve aramayı kolaylaştırır.

Özellik #4: Yüksek kullanılabilirlik ve arıza algılama

Küme arası çoğaltma gibi özellikler, yedeklemenin her zaman hazır olmasını sağlar. Dağıtım sistemi, dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Bir sorun oluştuğunda bile verileriniz erişilebilir kalır.

Elasticsearch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Elasticsearch alternatifleri

Glean ve Elasticsearch: Özelliklerin Karşılaştırması

Glean ve Elasticsearch aynı sorunu ele alıyor: çalışma alanı araması yoluyla takımların daha verimli iş yapmasına yardımcı olmak. Ancak bu konuya farklı yaklaşımlar sergiliyorlar.

İşte aralarındaki farklara hızlı bir bakış:

Glean Elasticsearch Kod gerektirmeyen AI özelliklerine sahip sezgisel, kullanıcı dostu çözüm Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, ölçeklenebilir arama platformu Kişiselleştirilmiş yanıtlar ve bağlamı dikkate alan sonuçlarla iç bilgileri hızlı bir şekilde düzenleyin ve geri getirin. Tam metin kurumsal arama platformunun esnekliği ile büyük veri kümelerini ve karmaşık sorguları işleyebilir. AI destekli arama, veri analizi ve doğal dil komutları ile teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıları güçlendirir. Uyumluluk ve karmaşık veri yönetimi için gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Akıllı koleksiyonlar ve hızlı erişim için Go Links ile bilgi yönetimini kolaylaştırır. Büyük ölçekli verileri destekler ve yatay ölçeklendirme için dağıtılmış bir mimari sunar.

Şimdi, her bir aracın anahtar özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyerek, hangi alanlarda üstün olduğunu görelim.

Özellik #1: Arama fonksiyonu

Glean , daha kişiselleştirilmiş ve doğru arama sonuçları üretmek için LLM'leri ve makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir kurumsal arama platformudur. Her sorgunun arkasındaki bağlamı anlayarak alakalı cevaplar sağlayıcıdır.

Öte yandan, Elasticsearch yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde hızlı, yüksek performanslı tam metin aramaya odaklanır. Sorgu DSL'si (Etki Alanına Özgü Dil), ayrıntılı sorgu özeline olanak tanıyarak geliştiricilere arama sorguları ve sıralama sonuçları üzerinde hassas kontrol sağlar.

🏆 Kazanan: Glean. AI destekli arama özelliği, daha kişiselleştirilmiş ve bağlamı dikkate alan sonuçlar sağlayarak, arama sorgularını manuel olarak değiştirmeden sezgisel ve alakalı cevaplar isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha etkili hale getirir.

Özellik #2: Veri alımı ve zenginleştirme

Bir yandan, Glean 100'den fazla araçla entegre olarak verileri tek bir deneyimde organize eder ve platformlar arasında sorunsuz arama imkanı sunar. Öte yandan, veri alımında yüksek esneklik sağlar.

Giriş boru hatları, karmaşık veri dönüşümlerini ve haritaları destekleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel tokenleştirme ve indeksleme süreçlerini ayarlamasına olanak tanır.

Elasticsearch, Hadoop ve Spark gibi büyük veri araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu da onu daha büyük ölçekli veri işlemleri için ideal hale getirir.

🏆 Kazanan: Elasticsearch , veri alım boru hatları üzerinde özelleştirilebilir ve ayrıntılı kontrol sağladığı için burada kazanır ve işlerin veri indeks sürecini ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde uyarlayabilmelerini sağlar.

Özellik #3: Kullanıcı deneyimi ve arayüz

Glean'ın arayüzü kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiştir, bu nedenle Glean ile etkileşim kurmak için özel bir bilgiye ihtiyacınız yoktur. Doğal dil komutları ve verileri koleksiyonlar halinde düzenleme özelliği gibi özellikler Glean'ı son derece erişilebilir kılar.

Elasticsearch ise çok daha teknik bir yapıya sahiptir. Güçlü fonksiyon sunsa da, kullanıcıların tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için arama algoritmalarını ve sorgu DSL'yi derinlemesine anlamaları gerekir.

🏆 Kazanan: Glean, teknik uzmanlık gerektirmeyen kullanıcı dostu bir arayüz sağlayıcısı olmasının yanı sıra, takımların bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını ve verimliliğini sürdürmesini sağladığı için bu kategoride galip gelmiştir.

Özellik #4: Veri güvenlik ve uyumluluk

Glean, uygun veri erişimi ve gizliliği sağlayan yerleşik yönetişim araçlarına sahiptir ve kuruluşların iç politikalar ve dış düzenlemelere uymasına yardımcı olur.

Buna karşılık, Elasticsearch daha sağlam ve son derece özelleştirilebilir güvenlik özellikleri sunarak, karmaşık güvenlik ve uyumluluk gereksinimleri olan kurumsal işletmeler için daha iyi bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Elasticsearch. Daha sağlam, yüksek düzeyde özelleştirilebilir güvenlik özelliklerine ihtiyacınız varsa, açık ara kazanan budur.

Özellik #5: Ölçeklenebilirlik ve performans

Glean, büyük veri kümeleri üzerinde yapay zeka destekli işyeri aramasını optimize eder ve iyi bir ölçeklenebilirlik sağlar. Ancak Elasticsearch kadar verimli arama yetenekleri, sistem kaynakları üzerinde ince ayarlı kontrol ve yatay ölçeklendirme sunmaz.

Elasticsearch, yatay ölçeklenebilirlik için oluşturulmuş dağıtık bir mimari kullanır ve bu sayede birden fazla düğümde zahmetsizce ölçeklenebilir. Bu, veriler arttıkça bile yüksek kullanılabilirlik ve hızlı performans sağlar.

🏆 Kazanan: Elasticsearch , büyük veri kümeleri ve çoklu düğümlerde sorunsuz performans sağlayan dağıtılmış, ölçeklenebilir mimarisiyle bu karşılaştırmanın galibi oldu.

📖 Ayrıca okuyun: Kullanılacak En İyi AI İşbirliği Araçları

Reddit'te Glean ve Elasticsearch karşılaştırması

Reddit kullanıcıları genellikle Glean ve Elasticsearch arasındaki farklar hakkında güçlü görüşlere sahiptir ve bu görüşler belirli ihtiyaçlar ve ş Akışları tarafından şekillenir.

Genel görüş, basitlik ve popüler araçlarla hızlı entegrasyon arayan kullanıcılar için genellikle Glean'e yöneliktir. Örneğin, Reddit kullanıcısı Old_Cauliflower6316, r/Llamaindex'te şöyle bir bahsetme yapıyor:

Bence, kullanım örneğiniz basitse, Glean gibi bir ürünü tercih ederdim. Geniş bir müşteri tabanına, kanıtlanmış değere ve esnekliğe sahipler. "Basit" derken, Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira gibi popüler veri kaynaklarıyla entegrasyon ve tanıdık bir chatbot/arama motoru deneyimi sunmayı kastediyorum.

Bence, kullanım örneğiniz basitse, Glean gibi bir ürünü tercih ederdim. Geniş bir müşteri tabanına, kanıtlanmış değere ve esnekliğe sahipler. "Basit" derken, Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira gibi popüler veri kaynaklarıyla entegrasyonlar ve tanıdık bir chatbot/arama motoru deneyimi sunmayı kastediyorum.

Tersine, Elasticsearch, özellikle daha büyük ve daha karmaşık ortamlarda sağlam, özelleştirilebilir arama yeteneklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Birçok Reddit kullanıcısı, Elasticsearch'ün esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve açık kaynak kodlu yapısını takdir etmektedir. Bu özellikler, indeksleme ve kullanıcı sorguları üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bir Reddit kullanıcısı olan elk-content-share, r/elasticsearch'te şunları paylaşım:

App Search, arama motorunu özel bir uygulamaya entegre etmeye yardımcı olmak için Elasticsearch üzerine Elastic tarafından geliştirilen bir arama çözümüdür.

App Search, arama motorunu özel bir uygulamaya entegrasyonlar sağlaması için Elasticsearch üzerine Elastic tarafından geliştirilen bir arama çözümüdür.

Bu karşılaştırma, Elasticsearch'ün özel uygulamalarda ve arama indeksleme ve performans üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiren büyük ölçekli, çeşitli veri kümelerini işleme konusundaki güçlü yönlerini vurgulamaktadır.

Ancak, birkaç kullanıcı her iki arama motoruna da tarafsız bir bakış açısına sahipti. Örneğin, unixmonster şöyle bir bahsetme yapıyor:

Glean ile çok sık işim var ve ayarları çok basit. Ayrıca, isterseniz şirket içi araçlar geliştirebilmenizi sağlayan zengin bir API seti de var.

Glean ile çok sık işim var ve ayarları çok basit. Ayrıca, isterseniz şirket içi araçlar geliştirebilmenizi sağlayan zengin bir API seti de var.

Benzer şekilde, Draxenato Elasticsearch hakkında şöyle yazıyor:

Her şey gibi ELS'nin de güçlü ve zayıf yönleri vardır. Yüksek hız, yüksek hacim ve düşük veri deposu senaryolarına çok uygundur. Güvenlik duvarı günlükleri, yüksek sıklıkta çok sayıda küçük belge gibi, çok sayıda metriği anlamlı ve insan tarafından okunabilir bir şekilde çok hızlı bir şekilde görüntüler. Diğer kullanım senaryoları için daha verimli hale getirmek üzere ayarlanabilir, örneğin büyük bir PDF kütüphanesi, ancak kullanım senaryonuz buysa başka çözümleri de değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Her şey gibi ELS'nin de güçlü ve zayıf yönleri vardır. Yüksek hız, yüksek hacim ve düşük veri deposu senaryolarına çok uygundur. Güvenlik duvarı günlükleri, yüksek sıklıkta çok sayıda küçük belge gibi, çok sayıda metriği anlamlı ve insan tarafından okunabilir bir şekilde çok hızlı bir şekilde görüntüler. Diğer kullanım örnekleri için daha verimli hale getirmek üzere ayarlanabilir, örneğin büyük bir PDF kütüphanesi, ancak kullanım örneğiniz buysa başka çözümleri de değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Reddit'e göre, sonuç olarak, takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla işleyen bir çözüm arıyorsanız, Glean basit bir seçenek sunar. Ancak, her ayrıntıyı ince ayarlamaktan hoşlanıyorsanız, Elasticsearch sizin için daha uygun olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Google'ın web sitelerini sıralamak için kullandığı orijinal algoritma olan PageRank, sadece sayfaları sıraladığı için değil, aynı zamanda ortak oluşturucu Page'in adından da esinlenerek Larry Page'in adını almıştır.

ClickUp ile tanışın — Glean ve Elasticsearch'e en iyi alternatif

Glean ve Elasticsearch'ün güçlü yönlerini birleştirirseniz, sonuç ClickUp gibi olur!

Günümüzde işler yolunda gitmiyor. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında ilgili bilgileri paylaşım, aramak ve güncellemekle geçiriyoruz. Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da verimliliği düşürüyor.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbetleri tek bir yerde birleştiren ve dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası ile desteklenen Dünyanın İlk Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanı ile bu sorunu çözüyor.

Bugün, üç milyondan fazla takım, daha verimli ş akışı, merkezi bilgi ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak organizasyonel verimliliği artıran odak odaklı sohbet ile daha hızlı iş yapmak için ClickUp'ı kullanıyor.

Detaylara geçelim.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Hepsi bir arada arama fonksiyonu

Arama performansı konusunda ClickUp büyük bir farkla önde. ClickUp Enterprise Search ile, takımınızın kullandığı tüm araçlarla entegre olan birleşik, akıllı bir arama motoruna sahip olursunuz.

Bazen doğru bilgileri ortaya çıkarmakta zorlanan Glean'ın aksine, ClickUp, Connected AI ile gerçek zamanlı, alakalı sonuçlar sunar.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği ile Slack, Notion, Google Dokümanlar ve tüm çalışma alanınızda sorunsuz bir şekilde arama yapın.

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliğinin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Birleşik arama : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere, bağlı tüm araçlarınızda doğal dil komutları kullanarak arama yapın.

Gerçek zamanlı bağlam : Dosyaları bulmakla kalmayacak, aynı zamanda dosyalara ilişkin konuşmaları da görebilecek ve önemli bağlam bilgileri edinebileceksiniz.

Komuta merkezi erişimi: Tek bir tuşla, platformdan ayrılmadan ClickUp ve bağlantı araçlarındaki her şeye erişin.

ClickUp ile tek bir platformdan görevler, belgeler, wikiler, sohbetler, hedefler ve hatta entegre üçüncü taraf araçları arasında anında arama yapabilirsiniz. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmaya, belgeleri taramaya veya silolara dağılmış bilgileri izlemeye son vermek anlamına gelir. Tüm bunlar, yapay zeka destekli arama ile sona erer.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Bağlamsal AI destekli çalışma alanı

ClickUp Brain, takımların bilgiyi bulma ve kullanma şeklini dönüştüren ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır. Bağlamı anlayarak, ilgili bilgileri ortaya çıkararak ve hatta doğal dilde soruları yanıtlayarak anahtar kelime aramasının ötesine geçer.

İster belirli bir belge, ister proje güncellemesi veya geçmiş kararlar arıyor olun, ClickUp Brain anında ve doğru sonuçlar sunar. Bu, Elasticsearch'te önemli ölçüde özelleştirme gerektiren ve Glean'de daha az sezgisel olan bir özelliktir.

Görev geçmişlerini ve sohbetleri okuyabilir ve aradığınız herhangi bir sorunun gerçek zamanlı cevabını deşifre edebilir!

İşte ClickUp Brain'in iş başında bir örneği👇

Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub ve daha fazlasından içgörüler toplayın — hepsi ClickUp Brain içinde, uygulamalar arasında geçiş yapmadan.

ClickUp Brain ile şunları elde edersiniz:

Anında yanıtlar: ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir, görevler, belgeler, yorumlar ve bağlı uygulamalardan en alakalı sonuçları çıkaracaktır.

Proje özetleri ve otomatik güncellemeler: ClickUp, otomatik durum güncellemeleri, standup'lar ve ilerleme raporları oluşturur.

AI içerik oluşturma: AI içerik oluşturma araçlarını kullanarak saniyeler içinde e-postalar yazın, proje özetleri oluşturun ve görev güncellemelerini oluşturun.

Daha fazla zeka gerektiren kuruluşlar için ClickUp Brain MAX, derin semantik arama, otomatik özetler ve akıllı öneriler dahil olmak üzere gelişmiş AI yetenekleri sunar. Çalışma alanınızda büyük miktarda veriyi analiz ederek, aksi takdirde gözden kaçacak olan içgörüleri, eğilimleri ve bağlantıları kolayca keşfetmenizi sağlar.

📮 ClickUp Insight: Cevabı bulamıyor musunuz? Bir iş arkadaşınıza sorun, ama bunun bedeli ne olacak? Çalışanların neredeyse yarısı, bilgi almak için düzenli olarak iş arkadaşlarını rahatsız ediyor. Ve her seferinde? Yeniden odaklanmak 23 dakikaya kadar sürüyor. Bu, her hafta saatlerce verimlilik kaybı anlamına geliyor. İşte bu noktada, kuruluşunuz için merkezi bir beyin gerekir. AI destekli bir iş arkadaşı olan ClickUp Brain, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar: cevaplar, içgörüler, dosyalar, bağlam, ne isterseniz!

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: LLM'nizi seçin

ClickUp Brain'de göreviniz için en iyi LLM'yi seçin.

Sizi tek bir yerleşik modelle eşleştiren Glean veya AI'yı entegre etmek için geliştirici kurulumunu gerektiren Elasticsearch gibi araçların aksine, ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde, sekme arasında geçiş yapmanıza veya ekstra oturum açmanıza gerek kalmadan ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium harici AI modelleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Claude ile içerik taslağı hazırlamak veya ChatGPT ile kod sorunlarını gidermek mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil.

Bu esneklik, AI'nızın göreve ve tarzınıza uyum sağladığı anlamına gelir. Daha yeni ve daha akıllı modeller ortaya çıktıkça, ClickUp Brain bunları kullanıma hazır hale getirir, böylece AI asistanınız işinizle birlikte gelişir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: Kapsamlı bilgi yönetimi

Bilgi yönetimi karmaşık olmak zorunda değildir. ClickUp Bilgi Yönetimi, basit ama güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır. ClickUp ile, Glean veya Elasticsearch'te karşılaşabileceğiniz sorunlar olmadan şirket bilgilerini depolayabilir, düzenleyebilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

İşte onu öne çıkaran özellikler:

AI destekli wikiler : Herhangi bir belge, iyi organize edilmiş, kolayca gezilebilen bir wiki'ye dönüştürülebilir.

Sürüm kontrolü ve izinler : Her düzenlemeyi izleme ve kimin neye erişebileceğini hassas bir şekilde yönetebilirsiniz.

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleri, görevleri birbirine bağlayarak, yorumlar bırakarak ve : Takım üyeleri, görevleri birbirine bağlayarak, yorumlar bırakarak ve belge işbirliği araçlarını kullanarak sorunsuz bir şekilde birlikte iş yapabilirler.

ClickUp Bilgi Yönetimi'ni kullanarak AI destekli özetler ve önerilerle bilgi tabanlarınızı güncelleyin.

Daha da ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp, ilerlemenizi kolaylaştırabilecek bilgi tabanı şablonları da dahil olmak üzere zengin bir şablon kitaplığı sunar.

Örnek, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, SSS'leri, proje ayrıntılarını ve önemli bilgileri tek bir arama merkezinde bir araya getirir. Bu, kesinti sürelerini azaltır ve bilgi silolarını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı işbirliği, sezgisel organizasyon ve tamamen özelleştirilebilir düzenler sayesinde, takımınızın benzersiz ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve bilgi paylaşımını verimli ve zahmetsiz hale getirir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile takım verimliliğini artırın ve bilgi paylaşımını kolaylaştırın.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Sık sorulan sorular için özel bir bölüm oluşturarak sorunları hızlı bir şekilde çözün ve tekrarlayan görevleri azaltın.

Ortak görevler için net talimatlar belirleyerek takım genelinde tutarlılık ve verimlilik sağlayın.

Proje zaman çizelgelerini, gereksinimleri ve risk değerlendirmelerini düzenli ve kolay erişilebilir tutun.

Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, belirli bilgileri anında bulmanızı sağlar, böylece uzun belgeleri veya dağınık dosyaları aramak zorunda kalmazsınız.

TravelLocal'ın Ürün Müdürü Thomas Clifford, ClickUp'ın görev yönetimi, bilgi tabanı ve daha fazlası için nasıl her şeyin çözümü haline geldiğini paylaşım yaptı:

Tüm proje ve görev yönetimi ile bilgi tabanımız için ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi izlemek ve güncellemek için ve akış şemaları, tatil talep formları ve ş Akışı dahil olmak üzere birçok başka kullanım örneği için de benimsenmiştir. Her şey çok kolay bir şekilde birbirine bağlanabildiğinden, tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimi için ClickUp'ı kullanıyoruz, ayrıca bilgi tabanı olarak da kullanıyoruz. OKR çerçevelerimizi izlemek ve güncellemek için ve akış şemaları, tatil talep formları ve ş Akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneği için de benimsenmiştir. Her şeyi tek bir ürün içinde sunabilmek harika, çünkü her şey çok kolay bir şekilde birbirine bağlanabiliyor.

ClickUp'ın One-Up #5: Belgeleri otomasyonla otomatikleştirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Automations ile bilet atama, durum güncelleme ve bildirim gönderme gibi tekrarlayan görevleri de otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, İK ekipleri politika güncellemelerinin inceleme sürecini otomatikleştirebilirken, müşteri desteği ekipleri duygu analizine dayalı olarak biletleri otomatik olarak üst düzeye taşıyabilir.

Ancak ClickUp bununla yetinmiyor. ClickUp Belge'ye ek fonksiyonlar da getirerek, basit not alma araçlarını dinamik işbirliği alanlarına dönüştürüyor.

ClickUp Belge'de zengin biçim, iç içe sayfalar ve sürüm kontrolü ile gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve işbirliği yapın.

Örnek, pazarlama ekipleri görevleri doğrudan Docs içinde atayabilir ve böylece herkesin projedeki rolünü bilmesini sağlayabilir. Ürün yöneticileri ayrıca kullanıcı hikayelerini, yorumları ve maketleri doğrudan özellik belgelerine bağlayarak statik belgeleri etkileşimli yol haritalarına dönüştürebilir.

En Üst Düzey Kurumsal Arama Aracı Arayışınız ClickUp ile Sona Eriyor

Glean gibi araçlar hızlı arama fonksiyonu sunarken, Elasticsearch büyük veri sorgularını işleme konusunda mükemmeldir. ClickUp ise her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir. AI destekli arama, sorunsuz entegrasyonlar ve belge işbirliği özellikleri tek bir çatı altında toplanmıştır.

ClickUp ile takım, iş akışlarını otomasyon, proje yönetimi ve bilgi tabanınızı güncel bilgilerle düzenli ve erişilebilir tutmak için arama ve indeksin ötesinde eksiksiz bir çözüm elde eder.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve dönüşümü ilk elden görün!