CEO'ların 2025'te Kullanabileceği En İyi 10 AI Aracı

Günümüzde CEO olmak, daha hızlı kararlar almak, trendlerin öncüsü olmak ve sürekli değişen koşullarda takımları yönetmek anlamına geliyor. İşte burada yapay zeka devreye giriyor; moda bir kelime olarak değil, pratik bir avantaj olarak.

Gerçek zamanlı içgörüler ve daha akıllı planlamadan daha net iletişime ve daha hızlı uygulamaya kadar, AI araçları CEO'ların daha verimli çalışmasına ve net bir şekilde liderlik etmesine yardımcı oluyor.

Bu listede, ileri görüşlü CEO'ların büyümeyi hızlandırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve en önemli konulara odaklanmak için kullanabilecekleri en iyi 10 AI aracını derledik.

Araç En iyisi Anahtar özellikler *Fiyatlandırma ClickUp Yapay zeka destekli proje yönetimi ve verimlilik • Anında özetler, cevaplar ve içerik oluşturma için ClickUp Brain • Görevleri otomatikleştirmek için Otomatik Pilot Ajanlar • Özel iş akışları, Gösterge Panelleri, Belgeler, Görevler ve Beyaz Tahtalar Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Jasper AI İçerik oluşturma • Ton ve yazım stilini özelleştirin • AI içeriğinin performansını izleyin • Blog gönderileri, komut dosyaları ve daha fazlası için 50'den fazla şablon Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar Midjourney Görüntü varyasyonları oluşturma • V6 ve Niji gibi modeller arasından seçim yapın • Görüntü ayarlarını özelleştirin • Görüntüleri Arşiv sekmesinde düzenleyin • Ticari haklar ve gizli oluşturma Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Zapier Ş Akışı otomasyonu • 7.000'den fazla uygulamayı bağlayın • Kod gerektirmeyen iş akışı otomasyonu • Satış, destek ve içerik için AI araçları • Potansiyel müşteri oluşturma, yanıtlar ve çağrı özetleri için şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar Notion AI İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi • Tabloları otomatik doldurun ve verileri özetleyin • Çok dilli taslak oluşturma • Mesajları e-postalara veya raporlara genişletin Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/koltuk/ay'dan başlar Perplexity AI Güvenilir veri kaynakları bulma • Derin Araştırma modu • Doğrulanmış kaynaklarla desteklenen cevaplar • Karmaşık sorguları basitleştirir Özel fiyatlandırma Gerekçe (Jina AI) Karmaşık veriye dayalı karar alma • SWOT, artılar/eksiler ve nedensel analiz • Gerçek zamanlı web temellendirme • Gelişmiş GPT destekli içgörüler Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar Moveworks AI ajan platformu • Teknoloji yığınında otomasyon ve arama • Düşük kodlu özel ajanlar • FedRAMP® düzeyinde güvenlik Özel fiyatlandırma Pega GenAI Verimlilik ve yaratıcılığı artırın • Self servis chatbotlar oluşturun • Temsilciler için AI eğitim simülatörleri • Operasyonel veri içgörüleri Özel fiyatlandırma Prezent İş iletişimi • 35.000'den fazla marka onaylı slayt • Uzman şablonlara sahip Story Builder • İçerik oluşturmak için ASTRID AI Özel fiyatlandırma

İşte yönetici asistanları ve CEO'lar için en iyi 10 AI aracının kısa listesi.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve verimlilik için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak bir adım önde olun

İş için her şey uygulaması olan ClickUp, kuruluşlarında verimlilik, netlik ve yenilikçiliği artırmak isteyen CEO'lar için en üst düzey AI aracıdır. ClickUp ile, AI ile güçlendirilmiş, projeleri, insanları ve verileri bir araya getiren tek ve birleşik bir çalışma alanı elde edersiniz.

ClickUp'ın AI yeteneklerinin merkezinde, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain yer alır. ClickUp Brain, toplantıları anında özetleyebilir, raporlar oluşturabilir, e-postalar taslaklayabilir ve hatta proje planları oluşturabilir, böylece stratejik kararlar için zaman kazanmanızı sağlar.

CEO'lar, ClickUp Brain'e herhangi bir proje, belge veya KPI hakkında soru sorabilir ve anında, eyleme geçirilebilir yanıtlar alabilir.

İşte ClickUp Brain'in iş başında bir örneği 👇

ClickUp Brain ile sorular sorun, bağlamsal cevaplar oluşturun ve daha fazlasını yapın

Ancak ClickUp'ın AI'sı akıllı önerilerin ötesine geçer. ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile CEO'lar tüm iş akışlarını otomatikleştirebilir ve rutin görevleri AI destekli ajanlara devredebilir. Otomatik Pilot Ajanları görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir, proje durumlarını güncelleyebilir ve hatta hatırlatıcıları tetikleyerek, siz üst düzey stratejilere odaklanırken hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

AI Kartları içeren ClickUp'ın AI Gösterge Paneli, tek bir birleşik görünümden birden fazla departmanı veya projeyi yönetmenizi sağlar. Birkaç uygulama arasında geçiş yapmak yerine, tüm önemli güncellemeleri, öncelikli görevleri ve son teslim tarihlerini özelleştirilebilir gösterge paneli kartlarında birleştirebilir ve üst düzey denetimi zahmetsiz hale getirebilirsiniz.

ClickUp AI Gösterge Panelleri ve AI Kartlarının, sizin gibi liderlerin takımın ilerlemesi, öncelikleri ve riskleri hakkında anında görünürlük elde etmesini nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için bu videoyu izleyin.

ClickUp Otomasyonları, yeni çalışanların işe alımından onayların yönetimine kadar tekrarlayan işleri yönetmek için kurallar belirlemenizi sağlar. AI ile birleştirildiğinde, bu otomasyonlar iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve şirketiniz büyüdükçe ölçeklenebilir.

ClickUp'ta özel gösterge panelleri oluşturarak işiniz için önemli metrikleri izleyin

Gerçek zamanlı görünürlük isteyen CEO'lar için ClickUp Gösterge Panelleri, satış, pazarlama, operasyonlar ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizin her yönüyle ilgili özelleştirilebilir, canlı raporlar sunar.

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtalar sorunsuz işbirliği ve beyin fırtınası yapmanızı sağlarken, ClickUp Görevleri takımlarınızın uyumlu ve hesap verebilir olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain: Anında cevaplar, özetler ve içerik oluşturma için yapay zeka asistanı

Otomatik Pilot Ajanlar: Rutin işleri otomatikleştirin ve AI destekli ajanlara devredin

AI Gösterge Panelleri: Verilerinizi otomatik olarak analiz etmek ve özetlemek için AI Kartları ekleyin

ClickUp Otomasyonları: İş akışlarını kolaylaştırın ve manuel çabaları azaltın

ClickUp Gösterge Panelleri: Gerçek zamanlı iş zekası ve KPI izleme

ClickUp Belgeler ve Beyaz Tahtalar: Merkezi bilgi ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası

ClickUp Görevleri : Takımlar arasında işleri atayın, izleyin ve yönetin

Özelleştirilebilir iş akışları: ClickUp'ı benzersiz iş süreçlerinize uyarlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Pigment'in Küresel İş Geliştirme Başkanı Alexis Valentin şöyle diyor:

Takımımız ClickUp'tan çok memnun çünkü platformda işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabiliyorlar ve diğer araçlara kıyasla kullanımı son derece kolay.

2. Jasper AI (İçerik oluşturma için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Zamanı yönetmek ve doğru mesajı iletmek, yoğun CEO'lar için çok önemlidir. Jasper AI, işinizin sesine ve hedeflerine uygun içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır. İster ilgi çekici blog yazıları, ikna edici pazarlama metinleri ister ilgi çekici sosyal medya güncellemeleri ihtiyacınız olsun, Jasper hepsini oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Tüm içeriklerde tutarlı mesajlar iletmek için tonu ve yazım stilini markanıza göre özelleştirin

AI tarafından oluşturulan içeriğin performansını izleyerek içerik stratejinizi iyileştirin ve optimize edin

50'den fazla şablonu kullanarak blog gönderilerinden video senaryolarına kadar çeşitli içerikleri hızla üretin

Jasper AI sınırlamaları

AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Bazı kullanıcılar, sık sık yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle performansın tutarsız olduğunu düşünüyor

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500'den fazla yorum)

Jasper AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesi şöyle diyor:

Ses tonumuza mükemmel uyum sağlayan ilk taslakları tutarlı bir şekilde sunarak hem zamandan hem de çabadan tasarruf etmemizi sağlıyor.

3. Midjourney (Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi)

midjourney aracılığıyla

Görsel bir etki yaratmak istediğinizde, MidJourney metin komutlarından çarpıcı görüntüler oluşturmak için güçlü bir AI aracı sunar. Hızlı ancak etkileyici görsellere ihtiyaç duyan CEO'lar için mükemmel olan bu araç, fikirleri fotogerçekçi görüntülere dönüştürmeye yardımcı olur. Discord üzerinden çalışan bu araçla, isteklerinizi ince ayar yapabilir ve birden fazla görüntü varyasyonu elde edebilirsiniz.

Görüntüler oluşturmak için, vizyonunuzu açıklayan metin komutları girin, gerisini MidJourney halletsin. Blog gönderileri, haber bültenleri ve içerik pazarlaması gibi kişisel markalaşma için görseller oluşturabilirsiniz. Yatırımcı sunumları, raporlar ve tanıtımlar için çekici görseller tasarlayın veya bir tasarımcıyla çalışmaya başlamadan önce yaratıcı yönelimleri hızlıca test edin.

Midjourney'in en iyi özellikleri

V6 ve Niji gibi çok sayıda AI modelinden seçim yaparak çeşitli sanatsal stiller üretin

Özelleştirilebilir parlaklık, kontrast ve doygunluk ile yüksek çözünürlüklü görüntüler için ayarları değiştirin

Arşiv sekmesini kullanarak görüntüleri verimli bir şekilde düzenleyin ve filtreleyin

Daha fazla kontrol için ticari kullanım haklarına ve gizli oluşturma özelliklerine erişin

Midjourney sınırlamaları

Discord dışında sınırlı erişilebilirlik

Midjourney fiyatlandırması

Temel: 10 $/ay

Standart: Aylık 30 $

Pro: Aylık 60 $

Mega: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? İş karar vericilerinin %55'i, AI teknolojilerinin faydalarının potansiyel dezavantajlarından çok daha fazla olduğu konusunda hemfikir.

4. Zapier (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

zapier aracılığıyla

İdari görevleri otomatikleştirmek verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir. Zapier ile Google Takvim ve Slack arasındaki toplantı programlarını senkronize edebilir, e-postaları Asana veya Trello gibi araçlara otomatik olarak iletebilir veya Google E-Tablolar gibi platformlardaki verileri Notion'a bağlayarak raporlar oluşturabilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Sorunsuz entegrasyonlar için 7.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayın

Tek bir kod satırı yazmadan basit ve karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin

E-posta yanıtları, çağrı özetleme ve potansiyel müşteri yönetimi gibi görevler için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturun

AI'yı kullanarak satış, müşteri desteği ve içerik oluşturma süreçlerinizi güçlendirin

Zapier sınırlamaları

Kullanıcılar, gelişmiş kurulumlar özel kodlama gerektirebileceğinden, karmaşık, çok adımlı iş akışlarını dikkatli bir şekilde yönetmelidir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 103,50 $

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Tek bir satır kod yazmadan uygulamaların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan "Zaps" (otomasyonlar) oluşturmayı başardık.

Tek bir satır kod yazmadan uygulamaların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan "Zaps" (otomasyonlar) oluşturmayı başardık.

5. Notion AI (İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Doğru araçlar olmadan operasyonları yönetmek ve takımları yönetmek çok zor olabilir. Notion AI, bilgileri düzenlemek ve temel fonksiyonları otomatikleştirmek için tek noktadan bir merkez olarak çalışır ve yöneticilerin değerli zamanını serbest bırakır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Tabloları otomatik doldurun ve karmaşık bilgileri net, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Notion AI'dan iletişim metinleri hazırlamasını veya bunları İspanyolca veya Japonca gibi birden çok dile çevirmesini isteyin

Anahtar mesajınızı verin ve AI'nın bunu ayrıntılı bir e-posta veya rapora dönüştürmesine izin verin

Notion AI sınırlamaları

Notion AI özelliklerine mobil uygulamalardan erişim şu anda mevcut değildir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

İş : Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Çalışma alanınıza aylık 10 $/üye karşılığında ekleyin

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yeni Notion AI asistanı benim için bir dönüm noktası oldu. Özetler hazırlayıp potansiyel müşterilere ve takımıma takip e-postaları göndererek saatlerce sürecek işlerden tasarruf etmemi sağladı. Notion AI, kaçınılmaz yönetici işlerini daha hızlı tamamlamama yardımcı oluyor ve böylece yüksek seviyeli geliştirme işlerine (aynı zamanda daha karlı olan!) odaklanabiliyorum.

6. Perplexity AI (Güvenilir veri kaynakları bulmak için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Hızlı ve doğru cevaplara ihtiyacınız olduğunda, Perplexity AI güvenilir ortağınızdır. Perplexity AI'yı ayıran özellik, web'deki birden fazla kaynaktan doğrulanmış verileri çekerek, güvenebileceğiniz ayrıntılı ve gerçeklere dayalı yanıtlar sunma yeteneğidir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Perplexity Deep Research ile manuel çabadan saatler kazanın

Finanstan ürün geliştirmeye kadar uzman düzeyinde görevleri üstlenin

Kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak cevapları hızlıca bulun ve çözün

Perplexity AI sınırlamaları

Daha karmaşık sorular için çok kısa yanıtlar verebilir

Kaynak tabanında indekslenmemişse en son veriler eksik olabilir

Perplexity AI fiyatlandırması

Fiyatlandırma, belirteç boyutuna ve taleplere göre belirlenir

Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir analist olarak, satış ekibim için son derece yararlı olan şirketleri, pazarları ve diğer ayrıntıları anlamak için çok fazla araştırma yapıyorum. En iyi yanı, ihtiyacım olan yardımın çoğunu buradan alabilmem ve her şeyi tek bir yerden sağlayarak zaman kazanabilmem.

Bir analist olarak, satış ekibim için son derece yararlı olan şirketleri, pazarları ve diğer ayrıntıları anlamak için çok fazla araştırma yapıyorum. En iyi yanı, ihtiyacım olan yardımın çoğunu buradan alabilmem ve her şeyi tek bir yerden sağlayarak zaman kazanabilmem.

🧠 İlginç Bilgi: CEO'ların %51'i daha önce var olmayan üretken AI rollerine personel alımı yaparken, yalnızca %44'ü bunun işgücü üzerindeki etkisini değerlendirmiştir!

7. Rationale by Jina AI (Karmaşık veriye dayalı karar alma süreçleri için en iyisi)

rationale by Jina AI aracılığıyla

CEO olarak zor kararlar vermek asla kolay değildir, ancak size bu konuda rehberlik edecek bir AI asistanınız olsaydı ne olurdu? Sizin gibi iş liderlerinin bilinçli ve kapsamlı kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç olan Rationale'i keşfedin.

Bu araç, şirketinizin hedeflerine ve stratejisine uygun, rasyonel ve veriye dayalı kararlar almanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak üzere tasarlanmıştır.

Jina AI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı web aramasını kullanarak, güvenilir ve güncel kaynaklarla ifadelerinizi destekleyin

Gelişmiş GPT ve bağlamsal öğrenme algoritmalarından yararlanarak net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

SWOT analizi, artılar/eksiler veya nedensel analiz ile kararları analiz edin

Jina AI'nın gerekçesi sınırlamalar

Web verilerinin kalitesine bağlı olduğundan, güvenilir olmayan kaynaklar doğruluğu etkileyebilir

Jina AI fiyatlandırmasının gerekçesi

Lite: 9,99 $/ay

Standart: 39,99 $/ay

Maksimum: 99,99 $/ay

Jina AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

👀 Biliyor muydunuz? CEO'ların %64'ü, üretken yapay zekanın başarısının teknolojinin kendisinden çok insanların onu benimsemesine bağlı olduğuna inanıyor. Yapay zekayı benimsemeyen işler durgunluk riskiyle karşı karşıya kalırken, bunu yapacak olanlar hızlı bir dönüşüm bekleyebilir.

8. Moveworks (En iyi AI ajanı platformu)

moveworks aracılığıyla

Önde gelen ajans AI asistanlarından biri olan Moveworks, çalışanlarınızın daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar. Tüm sistemler ve biçimlerde doğru bilgilere sorunsuz erişim sağlayarak manuel görevlere harcanan zamanı ortadan kaldırır.

Bu platform, 100'den fazla araçla entegre olarak şirketinizin benzersiz teknoloji yığınına uyarlanabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevlerinde AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Moveworks'ün en iyi özellikleri

Tüm teknoloji yığınınızda görevleri kolaylıkla arayın ve otomatikleştirin

AI destekli yardım ve entegrasyonlarla verimliliği %90 artırın

FedRAMP® Marketplace'teki tek ajans AI platformu olarak en yüksek güvenlik standartlarından yararlanın

Geliştiricilerin düşük kodlu otomasyon kullanarak özel AI ajanları oluşturmasını sağlayın

Moveworks sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü mevcut değildir

Destek ekibinin yanıt süresi bazen yavaş olabilir

Moveworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moveworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Pega GenAI (Verimlilik ve yaratıcılığı artırmak için en iyisi)

pega GenAI aracılığıyla

Pega GenAI, yapay zeka ve otomasyonu birleştirerek verimliliği artırır, iş akışlarınızı optimize eder ve kurumsal düzeyde yönetişimin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Platform ayrıca, hizmetlerden yeterince yararlanamayan müşteriler hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize ve alaka düzeyini artırmak için yeni yaklaşımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Tahmine dayalı içgörülerden yararlanarak veri kaynaklarını değiştirebilir ve temsilcilerin verimliliğini artırabilirsiniz.

Pega GenAI'nin en iyi özellikleri

Temsilcilerin verimliliğini artırın ve self servis chatbotlar oluşturun

AI destekli simülatörler kullanarak temsilcileri işe alın ve eğitin

Operasyonel veri görselleştirmeleriyle uçtan uca görünürlük sağlayın

Pega GenAI sınırlamaları

Yeni uygulama sürümleri, kullanımdan kaldırılan kuralları içerebilir

Uygulamaları yeni sürümlere yükseltmek yeni zorluklar getirebilir

Pega GenAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Pega GenAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (250+ yorum)

10. Prezent (İş iletişimi için en iyisi)

prezent aracılığıyla

İş iletişiminizin güçlenmesi gerektiğinde, Prezent akıllı bir çözüm sunar. Prezent Standard ile saniyeler içinde kişiselleştirilmiş, markanıza uygun sunumlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, iletişiminizi geliştirmenize yardımcı olacak uzmanlar tarafından hazırlanmış içeriğe erişebilirsiniz. En iyi yanı ise, üretken AI veya gizli verilere dayanmaması ve her şeyi güvende tutmasıdır.

En iyi özellikleri sunun

35.000'den fazla marka onaylı slayta erişin

Story Builder'ı kullanarak uzman şablonlarla sunumlar hazırlayın

ASTRID AI ile dakikalar içinde içerik oluşturun

Sınırlamaları sunun

Ticari yönüne odaklanır, tıbbi konular için sınırlı şablonlar sunar

Özel şablonlar için AI eğitimi hala geliştirme aşamasındadır

Prezent fiyatlandırması

Standart: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Prezent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (92+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Prezent hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Önceden, slaytları biçimlendirmek ve görselleri iyileştirmek için sayısız saatler harcıyorduk. Artık Prezent ile tüm bu süreç sorunsuz ve verimli hale geldi.

Bir CEO olarak stratejik kararlar almak, iş operasyonlarını optimize etmek ve rekabette bir adım önde olmak kritik görevlerdir. AI araçları, bu sorumlulukları daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

CEO'ları ve diğer iş liderlerini destekleyen AI platformlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Gerçek zamanlı veri işleme: Daha iyi kararlar almak için finansal raporları, pazar eğilimlerini ve operasyonel verileri anında analiz eden yapay zeka çözümlerini tercih edin

Karar desteği için tahmine dayalı analitik: Makine öğrenimi modellerini kullanarak gelir, risk ve operasyonel sonuçları tahmin eden Makine öğrenimi modellerini kullanarak gelir, risk ve operasyonel sonuçları tahmin eden yapay zeka karar alma araçlarını tercih edin

İdari görevlerin otomasyonu: CEO'nun günlük işlerini optimize etmek için zamanlama, e-posta sıralama ve belge onaylarını gerçekleştiren bir AI seçin

İletişim için doğal dil işleme (NLP): Raporları özetleyen, e-posta taslakları hazırlayan ve konuşmalardan anahtar bilgileri çıkaran yapay zeka kullanın

Özelleştirilebilir AI modelleri: Sektörünüze ve liderlik tarzınıza uyum sağlayan araçları seçin, şirketinize özel hedeflere göre önerileri iyileştirin

Etik AI ve önyargı tespiti: Şeffaflığı ve adaleti korumak için işe alım, finans ve karar verme süreçlerindeki önyargıları tespit eden AI'yı seçin

💡 Biliyor muydunuz? CEO'ların %74'ü, ölçülebilir AI iş kazançları sağlamazlarsa iki yıl içinde işlerini kaybedebileceklerini itiraf ediyor.

ClickUp ile İş Başarınızı Artırın

AI araçları, CEO'ların iş büyümesine yaklaşımını dönüştürerek verimliliği artırmak, karar vermeyi iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için yeni yollar sunar. Yöneticiler bu araçları kullanarak, AI'nın tekrarlayan veya zaman alıcı faaliyetleri üstlenirken, kendileri yüksek etkili görevlere odaklanabilir.

ClickUp, AI'nın yönetici fonksiyonlarını nasıl destekleyebileceğinin en iyi örneklerinden biridir. Görev yönetimini otomatikleştiren ClickUp Brain, mevcut araçlarla entegrasyonlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özelliklerle CEO'lar iş operasyonları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir. Bu verimlilik seviyesi, yöneticilerin daha bilinçli kararlar almasına ve en önemli konulara odaklanmasına olanak tanır.

ClickUp gibi AI araçlarının liderliğinizi nasıl geliştirebileceğini görmek ister misiniz? ClickUp ile bugün başlayın!