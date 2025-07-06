CEO'ların 2025'te Kullanabileceği En İyi 10 AI Aracı

Günümüzde CEO olmak, daha hızlı kararlar almak, trendlerin öncüsü olmak ve sürekli değişen koşullarda takımları yönetmek anlamına geliyor. İşte burada yapay zeka devreye giriyor; moda bir kelime olarak değil, pratik bir avantaj olarak.
Gerçek zamanlı içgörüler ve daha akıllı planlamadan daha net iletişime ve daha hızlı uygulamaya kadar, AI araçları CEO'ların daha verimli çalışmasına ve net bir şekilde liderlik etmesine yardımcı oluyor.
Bu listede, ileri görüşlü CEO'ların büyümeyi hızlandırmak, operasyonları kolaylaştırmak ve en önemli konulara odaklanmak için kullanabilecekleri en iyi 10 AI aracını derledik.
CEO'lar için en iyi AI araçlarına genel bakış
|Araç
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|*Fiyatlandırma
|ClickUp
|Yapay zeka destekli proje yönetimi ve verimlilik
|• Anında özetler, cevaplar ve içerik oluşturma için ClickUp Brain • Görevleri otomatikleştirmek için Otomatik Pilot Ajanlar • Özel iş akışları, Gösterge Panelleri, Belgeler, Görevler ve Beyaz Tahtalar
|Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur
|Jasper AI
|İçerik oluşturma
|• Ton ve yazım stilini özelleştirin • AI içeriğinin performansını izleyin • Blog gönderileri, komut dosyaları ve daha fazlası için 50'den fazla şablon
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Midjourney
|Görüntü varyasyonları oluşturma
|• V6 ve Niji gibi modeller arasından seçim yapın • Görüntü ayarlarını özelleştirin • Görüntüleri Arşiv sekmesinde düzenleyin • Ticari haklar ve gizli oluşturma
|Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar
|Zapier
|Ş Akışı otomasyonu
|• 7.000'den fazla uygulamayı bağlayın • Kod gerektirmeyen iş akışı otomasyonu • Satış, destek ve içerik için AI araçları • Potansiyel müşteri oluşturma, yanıtlar ve çağrı özetleri için şablonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Notion AI
|İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi
|• Tabloları otomatik doldurun ve verileri özetleyin • Çok dilli taslak oluşturma • Mesajları e-postalara veya raporlara genişletin
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/koltuk/ay'dan başlar
|Perplexity AI
|Güvenilir veri kaynakları bulma
|• Derin Araştırma modu • Doğrulanmış kaynaklarla desteklenen cevaplar • Karmaşık sorguları basitleştirir
|Özel fiyatlandırma
|Gerekçe (Jina AI)
|Karmaşık veriye dayalı karar alma
|• SWOT, artılar/eksiler ve nedensel analiz • Gerçek zamanlı web temellendirme • Gelişmiş GPT destekli içgörüler
|Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar
|Moveworks
|AI ajan platformu
|• Teknoloji yığınında otomasyon ve arama • Düşük kodlu özel ajanlar • FedRAMP® düzeyinde güvenlik
|Özel fiyatlandırma
|Pega GenAI
|Verimlilik ve yaratıcılığı artırın
|• Self servis chatbotlar oluşturun • Temsilciler için AI eğitim simülatörleri • Operasyonel veri içgörüleri
|Özel fiyatlandırma
|Prezent
|İş iletişimi
|• 35.000'den fazla marka onaylı slayt • Uzman şablonlara sahip Story Builder • İçerik oluşturmak için ASTRID AI
|Özel fiyatlandırma
CEO'lar için en iyi 10 AI aracı
İşte yönetici asistanları ve CEO'lar için en iyi 10 AI aracının kısa listesi.
1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve verimlilik için en iyisi)
İş için her şey uygulaması olan ClickUp, kuruluşlarında verimlilik, netlik ve yenilikçiliği artırmak isteyen CEO'lar için en üst düzey AI aracıdır. ClickUp ile, AI ile güçlendirilmiş, projeleri, insanları ve verileri bir araya getiren tek ve birleşik bir çalışma alanı elde edersiniz.
ClickUp'ın AI yeteneklerinin merkezinde, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain yer alır. ClickUp Brain, toplantıları anında özetleyebilir, raporlar oluşturabilir, e-postalar taslaklayabilir ve hatta proje planları oluşturabilir, böylece stratejik kararlar için zaman kazanmanızı sağlar.
CEO'lar, ClickUp Brain'e herhangi bir proje, belge veya KPI hakkında soru sorabilir ve anında, eyleme geçirilebilir yanıtlar alabilir.
İşte ClickUp Brain'in iş başında bir örneği 👇
Ancak ClickUp'ın AI'sı akıllı önerilerin ötesine geçer. ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile CEO'lar tüm iş akışlarını otomatikleştirebilir ve rutin görevleri AI destekli ajanlara devredebilir. Otomatik Pilot Ajanları görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir, proje durumlarını güncelleyebilir ve hatta hatırlatıcıları tetikleyerek, siz üst düzey stratejilere odaklanırken hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.
AI Kartları içeren ClickUp'ın AI Gösterge Paneli, tek bir birleşik görünümden birden fazla departmanı veya projeyi yönetmenizi sağlar. Birkaç uygulama arasında geçiş yapmak yerine, tüm önemli güncellemeleri, öncelikli görevleri ve son teslim tarihlerini özelleştirilebilir gösterge paneli kartlarında birleştirebilir ve üst düzey denetimi zahmetsiz hale getirebilirsiniz.
ClickUp AI Gösterge Panelleri ve AI Kartlarının, sizin gibi liderlerin takımın ilerlemesi, öncelikleri ve riskleri hakkında anında görünürlük elde etmesini nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için bu videoyu izleyin.
ClickUp Otomasyonları, yeni çalışanların işe alımından onayların yönetimine kadar tekrarlayan işleri yönetmek için kurallar belirlemenizi sağlar. AI ile birleştirildiğinde, bu otomasyonlar iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve şirketiniz büyüdükçe ölçeklenebilir.
Gerçek zamanlı görünürlük isteyen CEO'lar için ClickUp Gösterge Panelleri, satış, pazarlama, operasyonlar ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizin her yönüyle ilgili özelleştirilebilir, canlı raporlar sunar.
ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtalar sorunsuz işbirliği ve beyin fırtınası yapmanızı sağlarken, ClickUp Görevleri takımlarınızın uyumlu ve hesap verebilir olmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain: Anında cevaplar, özetler ve içerik oluşturma için yapay zeka asistanı
- Otomatik Pilot Ajanlar: Rutin işleri otomatikleştirin ve AI destekli ajanlara devredin
- AI Gösterge Panelleri: Verilerinizi otomatik olarak analiz etmek ve özetlemek için AI Kartları ekleyin
- ClickUp Otomasyonları: İş akışlarını kolaylaştırın ve manuel çabaları azaltın
- ClickUp Gösterge Panelleri: Gerçek zamanlı iş zekası ve KPI izleme
- ClickUp Belgeler ve Beyaz Tahtalar: Merkezi bilgi ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası
- ClickUp Görevleri: Takımlar arasında işleri atayın, izleyin ve yönetin
- Özelleştirilebilir iş akışları: ClickUp'ı benzersiz iş süreçlerinize uyarlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Pigment'in Küresel İş Geliştirme Başkanı Alexis Valentin şöyle diyor:
Takımımız ClickUp'tan çok memnun çünkü platformda işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabiliyorlar ve diğer araçlara kıyasla kullanımı son derece kolay.
📖 Ayrıca okuyun: Yapay Zeka Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin AI Podcast'leri
2. Jasper AI (İçerik oluşturma için en iyisi)
Zamanı yönetmek ve doğru mesajı iletmek, yoğun CEO'lar için çok önemlidir. Jasper AI, işinizin sesine ve hedeflerine uygun içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır. İster ilgi çekici blog yazıları, ikna edici pazarlama metinleri ister ilgi çekici sosyal medya güncellemeleri ihtiyacınız olsun, Jasper hepsini oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Tüm içeriklerde tutarlı mesajlar iletmek için tonu ve yazım stilini markanıza göre özelleştirin
- AI tarafından oluşturulan içeriğin performansını izleyerek içerik stratejinizi iyileştirin ve optimize edin
- 50'den fazla şablonu kullanarak blog gönderilerinden video senaryolarına kadar çeşitli içerikleri hızla üretin
Jasper AI sınırlamaları
- AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Bazı kullanıcılar, sık sık yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle performansın tutarsız olduğunu düşünüyor
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500'den fazla yorum)
Jasper AI hakkında gerçek kullanıcıların yorumları
G2 incelemesi şöyle diyor:
Ses tonumuza mükemmel uyum sağlayan ilk taslakları tutarlı bir şekilde sunarak hem zamandan hem de çabadan tasarruf etmemizi sağlıyor.
3. Midjourney (Görüntü varyasyonları oluşturmak için en iyisi)
Görsel bir etki yaratmak istediğinizde, MidJourney metin komutlarından çarpıcı görüntüler oluşturmak için güçlü bir AI aracı sunar. Hızlı ancak etkileyici görsellere ihtiyaç duyan CEO'lar için mükemmel olan bu araç, fikirleri fotogerçekçi görüntülere dönüştürmeye yardımcı olur. Discord üzerinden çalışan bu araçla, isteklerinizi ince ayar yapabilir ve birden fazla görüntü varyasyonu elde edebilirsiniz.
Görüntüler oluşturmak için, vizyonunuzu açıklayan metin komutları girin, gerisini MidJourney halletsin. Blog gönderileri, haber bültenleri ve içerik pazarlaması gibi kişisel markalaşma için görseller oluşturabilirsiniz. Yatırımcı sunumları, raporlar ve tanıtımlar için çekici görseller tasarlayın veya bir tasarımcıyla çalışmaya başlamadan önce yaratıcı yönelimleri hızlıca test edin.
Midjourney'in en iyi özellikleri
- V6 ve Niji gibi çok sayıda AI modelinden seçim yaparak çeşitli sanatsal stiller üretin
- Özelleştirilebilir parlaklık, kontrast ve doygunluk ile yüksek çözünürlüklü görüntüler için ayarları değiştirin
- Arşiv sekmesini kullanarak görüntüleri verimli bir şekilde düzenleyin ve filtreleyin
- Daha fazla kontrol için ticari kullanım haklarına ve gizli oluşturma özelliklerine erişin
Midjourney sınırlamaları
- Discord dışında sınırlı erişilebilirlik
Midjourney fiyatlandırması
- Temel: 10 $/ay
- Standart: Aylık 30 $
- Pro: Aylık 60 $
- Mega: 120 $/ay
Midjourney puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
👀 Biliyor muydunuz? İş karar vericilerinin %55'i, AI teknolojilerinin faydalarının potansiyel dezavantajlarından çok daha fazla olduğu konusunda hemfikir.
4. Zapier (İş akışı otomasyonu için en iyisi)
İdari görevleri otomatikleştirmek verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir. Zapier ile Google Takvim ve Slack arasındaki toplantı programlarını senkronize edebilir, e-postaları Asana veya Trello gibi araçlara otomatik olarak iletebilir veya Google E-Tablolar gibi platformlardaki verileri Notion'a bağlayarak raporlar oluşturabilirsiniz.
Zapier'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz entegrasyonlar için 7.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayın
- Tek bir kod satırı yazmadan basit ve karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin
- E-posta yanıtları, çağrı özetleme ve potansiyel müşteri yönetimi gibi görevler için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturun
- AI'yı kullanarak satış, müşteri desteği ve içerik oluşturma süreçlerinizi güçlendirin
Zapier sınırlamaları
- Kullanıcılar, gelişmiş kurulumlar özel kodlama gerektirebileceğinden, karmaşık, çok adımlı iş akışlarını dikkatli bir şekilde yönetmelidir
Zapier fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 29,99 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 103,50 $
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Tek bir satır kod yazmadan uygulamaların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan "Zaps" (otomasyonlar) oluşturmayı başardık.
5. Notion AI (İşbirliğine dayalı veritabanı yönetimi için en iyisi)
Doğru araçlar olmadan operasyonları yönetmek ve takımları yönetmek çok zor olabilir. Notion AI, bilgileri düzenlemek ve temel fonksiyonları otomatikleştirmek için tek noktadan bir merkez olarak çalışır ve yöneticilerin değerli zamanını serbest bırakır.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- Tabloları otomatik doldurun ve karmaşık bilgileri net, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün
- Notion AI'dan iletişim metinleri hazırlamasını veya bunları İspanyolca veya Japonca gibi birden çok dile çevirmesini isteyin
- Anahtar mesajınızı verin ve AI'nın bunu ayrıntılı bir e-posta veya rapora dönüştürmesine izin verin
Notion AI sınırlamaları
- Notion AI özelliklerine mobil uygulamalardan erişim şu anda mevcut değildir
Notion AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
- İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI: Çalışma alanınıza aylık 10 $/üye karşılığında ekleyin
Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Yeni Notion AI asistanı benim için bir dönüm noktası oldu. Özetler hazırlayıp potansiyel müşterilere ve takımıma takip e-postaları göndererek saatlerce sürecek işlerden tasarruf etmemi sağladı. Notion AI, kaçınılmaz yönetici işlerini daha hızlı tamamlamama yardımcı oluyor ve böylece yüksek seviyeli geliştirme işlerine (aynı zamanda daha karlı olan!) odaklanabiliyorum.
6. Perplexity AI (Güvenilir veri kaynakları bulmak için en iyisi)
Hızlı ve doğru cevaplara ihtiyacınız olduğunda, Perplexity AI güvenilir ortağınızdır. Perplexity AI'yı ayıran özellik, web'deki birden fazla kaynaktan doğrulanmış verileri çekerek, güvenebileceğiniz ayrıntılı ve gerçeklere dayalı yanıtlar sunma yeteneğidir.
Perplexity AI'nın en iyi özellikleri
- Perplexity Deep Research ile manuel çabadan saatler kazanın
- Finanstan ürün geliştirmeye kadar uzman düzeyinde görevleri üstlenin
- Kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak cevapları hızlıca bulun ve çözün
Perplexity AI sınırlamaları
- Daha karmaşık sorular için çok kısa yanıtlar verebilir
- Kaynak tabanında indekslenmemişse en son veriler eksik olabilir
Perplexity AI fiyatlandırması
- Fiyatlandırma, belirteç boyutuna ve taleplere göre belirlenir
Perplexity AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Bir analist olarak, satış ekibim için son derece yararlı olan şirketleri, pazarları ve diğer ayrıntıları anlamak için çok fazla araştırma yapıyorum. En iyi yanı, ihtiyacım olan yardımın çoğunu buradan alabilmem ve her şeyi tek bir yerden sağlayarak zaman kazanabilmem.
🧠 İlginç Bilgi: CEO'ların %51'i daha önce var olmayan üretken AI rollerine personel alımı yaparken, yalnızca %44'ü bunun işgücü üzerindeki etkisini değerlendirmiştir!
7. Rationale by Jina AI (Karmaşık veriye dayalı karar alma süreçleri için en iyisi)
CEO olarak zor kararlar vermek asla kolay değildir, ancak size bu konuda rehberlik edecek bir AI asistanınız olsaydı ne olurdu? Sizin gibi iş liderlerinin bilinçli ve kapsamlı kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç olan Rationale'i keşfedin.
Bu araç, şirketinizin hedeflerine ve stratejisine uygun, rasyonel ve veriye dayalı kararlar almanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak üzere tasarlanmıştır.
Jina AI'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı web aramasını kullanarak, güvenilir ve güncel kaynaklarla ifadelerinizi destekleyin
- Gelişmiş GPT ve bağlamsal öğrenme algoritmalarından yararlanarak net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- SWOT analizi, artılar/eksiler veya nedensel analiz ile kararları analiz edin
Jina AI'nın gerekçesi sınırlamalar
- Web verilerinin kalitesine bağlı olduğundan, güvenilir olmayan kaynaklar doğruluğu etkileyebilir
Jina AI fiyatlandırmasının gerekçesi
- Lite: 9,99 $/ay
- Standart: 39,99 $/ay
- Maksimum: 99,99 $/ay
Jina AI derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
👀 Biliyor muydunuz? CEO'ların %64'ü, üretken yapay zekanın başarısının teknolojinin kendisinden çok insanların onu benimsemesine bağlı olduğuna inanıyor. Yapay zekayı benimsemeyen işler durgunluk riskiyle karşı karşıya kalırken, bunu yapacak olanlar hızlı bir dönüşüm bekleyebilir.
8. Moveworks (En iyi AI ajanı platformu)
Önde gelen ajans AI asistanlarından biri olan Moveworks, çalışanlarınızın daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar. Tüm sistemler ve biçimlerde doğru bilgilere sorunsuz erişim sağlayarak manuel görevlere harcanan zamanı ortadan kaldırır.
Bu platform, 100'den fazla araçla entegre olarak şirketinizin benzersiz teknoloji yığınına uyarlanabilir.
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevlerinde AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri.
Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse?
ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!
Moveworks'ün en iyi özellikleri
- Tüm teknoloji yığınınızda görevleri kolaylıkla arayın ve otomatikleştirin
- AI destekli yardım ve entegrasyonlarla verimliliği %90 artırın
- FedRAMP® Marketplace'teki tek ajans AI platformu olarak en yüksek güvenlik standartlarından yararlanın
- Geliştiricilerin düşük kodlu otomasyon kullanarak özel AI ajanları oluşturmasını sağlayın
Moveworks sınırlamaları
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü mevcut değildir
- Destek ekibinin yanıt süresi bazen yavaş olabilir
Moveworks fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Moveworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Kurumsal Takımlar için AI Kullanım Örnekleri ve Uygulamaları
9. Pega GenAI (Verimlilik ve yaratıcılığı artırmak için en iyisi)
Pega GenAI, yapay zeka ve otomasyonu birleştirerek verimliliği artırır, iş akışlarınızı optimize eder ve kurumsal düzeyde yönetişimin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Platform ayrıca, hizmetlerden yeterince yararlanamayan müşteriler hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize ve alaka düzeyini artırmak için yeni yaklaşımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Tahmine dayalı içgörülerden yararlanarak veri kaynaklarını değiştirebilir ve temsilcilerin verimliliğini artırabilirsiniz.
Pega GenAI'nin en iyi özellikleri
- Temsilcilerin verimliliğini artırın ve self servis chatbotlar oluşturun
- AI destekli simülatörler kullanarak temsilcileri işe alın ve eğitin
- Operasyonel veri görselleştirmeleriyle uçtan uca görünürlük sağlayın
Pega GenAI sınırlamaları
- Yeni uygulama sürümleri, kullanımdan kaldırılan kuralları içerebilir
- Uygulamaları yeni sürümlere yükseltmek yeni zorluklar getirebilir
Pega GenAI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Pega GenAI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,2/5 (250+ yorum)
10. Prezent (İş iletişimi için en iyisi)
İş iletişiminizin güçlenmesi gerektiğinde, Prezent akıllı bir çözüm sunar. Prezent Standard ile saniyeler içinde kişiselleştirilmiş, markanıza uygun sunumlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, iletişiminizi geliştirmenize yardımcı olacak uzmanlar tarafından hazırlanmış içeriğe erişebilirsiniz. En iyi yanı ise, üretken AI veya gizli verilere dayanmaması ve her şeyi güvende tutmasıdır.
En iyi özellikleri sunun
- 35.000'den fazla marka onaylı slayta erişin
- Story Builder'ı kullanarak uzman şablonlarla sunumlar hazırlayın
- ASTRID AI ile dakikalar içinde içerik oluşturun
Sınırlamaları sunun
- Ticari yönüne odaklanır, tıbbi konular için sınırlı şablonlar sunar
- Özel şablonlar için AI eğitimi hala geliştirme aşamasındadır
Prezent fiyatlandırması
- Standart: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
Prezent puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (92+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Prezent hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Önceden, slaytları biçimlendirmek ve görselleri iyileştirmek için sayısız saatler harcıyorduk. Artık Prezent ile tüm bu süreç sorunsuz ve verimli hale geldi.
📖 Ayrıca okuyun: İş Yerinde Yapay Zeka: Verimlilik ve Etkinliği Artırmanın Yolları
CEO'lar için AI araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir CEO olarak stratejik kararlar almak, iş operasyonlarını optimize etmek ve rekabette bir adım önde olmak kritik görevlerdir. AI araçları, bu sorumlulukları daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.
CEO'ları ve diğer iş liderlerini destekleyen AI platformlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Gerçek zamanlı veri işleme: Daha iyi kararlar almak için finansal raporları, pazar eğilimlerini ve operasyonel verileri anında analiz eden yapay zeka çözümlerini tercih edin
- Karar desteği için tahmine dayalı analitik: Makine öğrenimi modellerini kullanarak gelir, risk ve operasyonel sonuçları tahmin eden yapay zeka karar alma araçlarını tercih edin
- İdari görevlerin otomasyonu: CEO'nun günlük işlerini optimize etmek için zamanlama, e-posta sıralama ve belge onaylarını gerçekleştiren bir AI seçin
- İletişim için doğal dil işleme (NLP): Raporları özetleyen, e-posta taslakları hazırlayan ve konuşmalardan anahtar bilgileri çıkaran yapay zeka kullanın
- Özelleştirilebilir AI modelleri: Sektörünüze ve liderlik tarzınıza uyum sağlayan araçları seçin, şirketinize özel hedeflere göre önerileri iyileştirin
- Etik AI ve önyargı tespiti: Şeffaflığı ve adaleti korumak için işe alım, finans ve karar verme süreçlerindeki önyargıları tespit eden AI'yı seçin
💡 Biliyor muydunuz? CEO'ların %74'ü, ölçülebilir AI iş kazançları sağlamazlarsa iki yıl içinde işlerini kaybedebileceklerini itiraf ediyor.
ClickUp ile İş Başarınızı Artırın
AI araçları, CEO'ların iş büyümesine yaklaşımını dönüştürerek verimliliği artırmak, karar vermeyi iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için yeni yollar sunar. Yöneticiler bu araçları kullanarak, AI'nın tekrarlayan veya zaman alıcı faaliyetleri üstlenirken, kendileri yüksek etkili görevlere odaklanabilir.
ClickUp, AI'nın yönetici fonksiyonlarını nasıl destekleyebileceğinin en iyi örneklerinden biridir. Görev yönetimini otomatikleştiren ClickUp Brain, mevcut araçlarla entegrasyonlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi özelliklerle CEO'lar iş operasyonları hakkında daha derin içgörüler elde edebilir. Bu verimlilik seviyesi, yöneticilerin daha bilinçli kararlar almasına ve en önemli konulara odaklanmasına olanak tanır.
ClickUp gibi AI araçlarının liderliğinizi nasıl geliştirebileceğini görmek ister misiniz? ClickUp ile bugün başlayın!