2025'in En İyi 10 Atlassian Rovo Alternatifi

Yapay zeka destekli asistanlar, iş akışlarını iyileştirmek isteyen takımlar için hızla vazgeçilmez hale geliyor.

şirketlerin %71'i proje yönetimi süreçlerinde zaten yapay zeka kullanıyor.

Atlassian Rovo, birçok kişi için yapay zeka ile proje yönetimini basitleştirir; iş akışlarını birbirine bağlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve ihtiyaç duyduğunuz anda içgörüler sunar.

Ancak Rovo'nun da sınırları vardır. Bazı takımlar, Rovo'nun gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu ve Atlassian dışındaki araçlarla her zaman iyi çalışmadığını fark etmiştir.

Eğer araç setinizi değiştirmeye hazırsanız, bu makale tam size göre. Takımınızın ihtiyaç duyduğu yükseltme olabilecek bazı mükemmel Rovo alternatiflerini keşfedelim!

👀 Biliyor muydunuz? AI, en dönüştürücü teknolojilerden biri olarak hızla ortaya çıkmıştır. 2017'den bu yana, AI'nın kullanımı iki katından fazla artmıştır. Küresel AI pazarının , on yılın sonunda 1.811 milyar dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Atlassian Rovo nedir?

Atlassian Rovo, Jira, Confluence ve Atlassian ekosistemindeki diğer araçlar arasında bilgileri birbirine bağlayarak verimliliği artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir iş asistanıdır.

Atlassian'ın Teamwork Graph'ını kullanarak akıllı arama, görev otomasyonu ve bağlamsal içgörüler sunar.

Rovo, Atlassian içinde Google Drive ve Slack gibi araçlarda ilgili bilgileri bulan Rovo Search gibi yapay zeka destekli özelliklerle verimliliği artırır. Rovo Chat gerçek zamanlı işbirliğini sağlarken, Rovo Agents içerik oluşturma, öneriler ve takım kültürü girişimlerinde yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI'nın bu on yıl içinde 800 milyona kadar işi otomatikleştireceği ve yaklaşık 97 milyon yeni AI ile ilgili rol yaratacağı tahmin ediliyor.

Neden Rovo Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Rovo, güçlü AI tabanlı arama ve ş Akışı otomasyonu sunsa da her takıma uygun olmayabilir.

Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan içgörülerin çok genel olduğunu düşünürken, diğerleri Atlassian ekosistemi dışındaki sınırlı entegrasyonlarla uğraşmaktadır.

Takımınızın daha fazla özelleştirme, daha derin otomasyon veya birden fazla platformda çalışan bir araca ihtiyacı varsa, alternatifleri keşfetmek doğru adım olabilir.

Atlassian Rovo Sınırlamaları

Takımların alternatifleri değerlendirmesine neden olan bazı Rovo dezavantajlarını inceleyelim:

Sınırlı entegrasyonlar : Atlassian ekosisteminde en iyisi, ancak Atlassian dışındaki araçlarla sorunsuz bağlantı sağlamaz

AI tarafından oluşturulan içgörüler : Kişisel olmayan bir his verebilir ve derin bağlamsal anlayıştan yoksun olabilir

Katı otomasyon : Özelleştirilebilir iş akışları ve daha derin AI odaklı otomasyon sunan bazı alternatiflere kıyasla daha az esnek

Ölçeklenebilirlikle ilgili endişeler: Daha geniş AI işlevselliği gerektiren, hızla büyüyen takımlar için yeterince uyarlanabilir olmayabilir

En iyi Rovo alternatiflerine bir bakış

İşte en iyi on Atlassian Rovo alternatifinin anahtar özellikleri, kullanım örnekleri ve fiyatları ile birlikte hızlı bir genel bakış:

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp – Özel iş akışları, belgeler ve otomasyon – AI Notetaker, Sohbet ve Otomatik Pilot Ajanlar – 15'ten fazla görev görünümü ve 1.000'den fazla entegrasyon – Zaman takibi, hedef izleme ve izin kontrolü Tamamen entegre, yapay zeka destekli bir proje ve bilgi yönetimi çalışma alanına ihtiyaç duyan her boyuttaki takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Jira – AI destekli iş yükü ve sprint planlaması – Bağımlılıklar ve otomasyon içeren çevik panolar – Sürüm ve erişim kontrolü – CI/CD araçlarıyla entegrasyon Karmaşık geliştirme döngülerini yöneten çevik ve yazılım geliştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8–14 $/kullanıcı/ay; Kurumsal için özel fiyatlandırma Trello – Butler ile yapay zeka destekli otomasyonlar – Görsel Kanban panoları – Proje şablonları ve panolar arası görünümler – Kart yaşlandırma ve bildirimler Hafif AI desteği ile görsel görev yönetimini tercih eden bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6–17 $ arasında. 50/kullanıcı/ay Asana – AI tabanlı son tarih tahmini ve form otomasyonu – Uçtan uca görünürlük için iş grafiği – Departman entegrasyonları (Slack, Loom, Salesforce) – AI destekli iş akışı optimizasyonu Karmaşık iş akışlarını ve kampanyaları koordine eden, farklı fonksiyonlara sahip küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay; Kurumsal seviyeler için özel fiyatlandırma Ada – Müşteri desteği için bağlam farkında AI chatbot – Otomatik self servis ve temsilci devretme – ML destekli öneriler ve davranış izleme – Hedef kitle segmentleri için özel eğitim Müşteriye yönelik takımlar desteği otomatikleştiriyor ve temsilcilerin iş yükünü azaltıyor Özel fiyatlandırma; Talep üzerine ücretsiz deneme sürümü mevcuttur Haystack – Mühendislik metrikleri (inceleme süresi, PR'ler, müşteri kaybı) – GitHub/GitLab entegrasyonları – Darboğaz algılama ve takım içgörüleri – Ş Akışı sorunlu nokta raporlama DevOps iş akışlarını optimize eden mühendislik liderleri ve yazılım takımları Ücretsiz plan mevcuttur (Studio); Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma TestRail – AI destekli test önerileri ve analizi – Rol tabanlı izinler ve testlerin yeniden kullanılabilirliği – Ad hoc oturum günlüğü ve Jira entegrasyonu – Gerçek zamanlı hata izleme Yapılandırılmış test senaryosu yönetimi ve içgörülere ihtiyaç duyan QA takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 38 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Guru – AI destekli bilgi kartları ve uygulama içi öneriler – Slack/Teams/tarayıcı entegrasyonları – Çevrimdışı erişim ve yedeklilik algılama – Doğrulama ve arama önerileri Ş Akışı bilgilerinin aktarımını iyileştiren iç etkinleştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur AlloBrain – AI özetleri ve toplantı içgörüleri – Gerçek zamanlı transkripsiyon ve etkileşim analizi – CRM ve görev araçlarıyla senkronizasyon – Çağrılar sırasında risk ve itiraz işaretleme Toplantıların kayda alınmasını ve takibini otomatikleştiren satış ve müşteri başarı ekipleri Özel fiyatlandırma Notion – AI tabanlı içerik oluşturma ve yapı önerileri – Wiki'ler, veritabanları, takvimler, gömülü öğeler – Sürüm geçmişi ve modüler çalışma alanı Küçük ve orta ölçekli şirketler, projeleri, belgeleri ve işbirliğini esnek, birleşik bir çalışma alanında organize ediyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz: Otomasyonla ilgili endişelere rağmen, işverenlerin %49'u yapay zekanın iş büyümesine olumlu etki edeceğini düşünüyor. Yapay zekayı benimsemek, işletmelerin rekabet gücünü korumasına ve yeni fırsatlar yaratmasına yardımcı olabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Rovo Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

En iyi Rovo alternatiflerini keşfetmeye hazır mısınız? En iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve etkilerini keşfedelim:

1. ClickUp (AI ile en iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı)

ClickUp'ın yapay zeka destekli görev yönetimini deneyin ClickUp Görev Yönetimi'ni kullanarak görevleri öncelikler, bağımlılıklar, kontrol listeleri ve konu başlıklı yorumlarla yöneterek tam bağlamda çalışın

Rovo öncelikle yapay zeka destekli bir asistan olarak işlev görürken, ClickUp proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, takımınız Özel Görev Durumları belirleyerek ilerlemeyi, öncelikleri ve bağımlılıkları takip edebilir, görevlerin doğru sırayla tamamlandığından emin olabilir ve hatta görev süresini kolayca takip edebilir, böylece hiçbir ayrıntı gözden kaçmaz.

Takımlarınız işbirliği yaptığında, ClickUp Gerçek Zamanlı İşbirliği Algılama özelliği, kimin ne üzerinde çalıştığını göstererek herkesin uyumlu çalışmasını sağlar. Bu, paylaşılan ClickUp Belgelerinde sürüm çakışmalarını önler. Harici belge yönetimine bağlı olan Rovo'nun aksine, ClickUp, platformdan ayrılmadan önemli belgeleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.

ClickUp'ın Anlık ve Canlı İşbirliği Algılama özelliği ile işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirin

Ancak ClickUp'ı Rovo'dan çok daha güçlü kılan şey, uyarlanabilirliğidir. ClickUp'ın Özel İş Akışları, takımların önceden tanımlanmış AI tabanlı önerilere dayanan Rovo'nun aksine, tam ihtiyaçlarına uygun süreçler oluşturmasına olanak tanır.

📌 Örneğin, Gantt grafiklerinden Kanban panolarına, Listelerden Takvime kadar 15'ten fazla ClickUp Görünümü kullanarak ClickUp'ın Proje Yönetimi Paketi'nde planlanmış, devam eden ve tamamlanmış görevlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Özel İş Akışları ile takımınızın benzersiz süreçlerine uyum sağlayın

Takımlarınız ayrıca ClickUp Otomasyonları ile basit doğal dil komutları ve kod gerektirmeyen bir oluşturucu kullanarak tetikleyiciler, eylemler ve koşullar ayarlayabilir. ClickUp'ın görevleri sizin için yerine getirmesine izin vererek tekrarlayan görevleri geçmişte bırakın. Zamandan tasarruf edecek ve hataları da azaltacaksınız.

ClickUp Otomasyonları ile işleri otomatikleştirin ve önemli olan şeylere odaklanın

ClickUp, tüm araçlarınızı birbirine bağlı tutma konusunda da mükemmeldir. ClickUp'ın Entegrasyonları ile takımlar Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint ve Google Çalışma Alanı'nı sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve böylece birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Tüm bu araçlara dağılmış bilgileri bulmaktan endişe mi duyuyorsunuz? ClickUp'ın en büyük avantajlarından biri, kullanıcıların ClickUp içindeki görevleri, yorumları ve belgeleri değil, aynı zamanda harici dosyaları da anında bulmalarını sağlayan güçlü bir özellik olan ClickUp Bağlantılı Arama'dır.

Birden fazla uygulamayı taramak yerine, her şeyi tek bir yerden arayabilir, işlerinizi daha hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz.

ClickUp Connected Search ile platformlar, dosyalar ve uygulamalar arasında arama yapın

Ve elbette, ClickUp'ın bağlam farkında AI asistanı ClickUp Brain, AI'yı kullanarak güncellemeleri özetler, içerik oluşturur ve çalışma alanı verilerinize göre daha akıllı iş yöntemleri önererek verimliliği bir üst seviyeye taşır.

ClickUp Brain ile içerik oluşturun, çalışma alanlarınızdan bilgi alın ve daha fazlasını daha hızlı gerçekleştirin

Yalnızca AI destekli önerilere odaklanan Rovo'nun aksine, ClickUp'ın AI'sı, takımlara yalnızca içgörü sağlamakla kalmayıp, uygulamada da aktif olarak yardımcı olmak için Autopilot Agents aracılığıyla platforma entegre edilmiştir.

ClickUp'ın yerel AI özelliklerini kullanarak elde edebileceğiniz sonsuz otomasyon ve zaman tasarrufu olanaklarından bazıları şunlardır:

🧠 Toplantı notlarını ve özetlerini otomatik olarak oluşturun ClickUp AI Notetaker ile

✍️ Çalışma alanınızın bağlamını ve takımınızın hedeflerini anlayan yapay zeka ile proje özetleri, belgeler veya kullanıcı hikayeleri taslakları hazırlayın

✅ Görevleri otomatik olarak atayın AI Assign ile belirli bir durum güncellendiğinde veya engelleyiciler kaldırıldığında görevleri otomatik olarak atayın ve sorunsuz bir görev devri sağlayın

📌 Önceden oluşturulmuş veya özel Otomatik Pilot Ajanları ile günlük, haftalık veya aylık raporlamayı otomatikleştirin

ClickUp'ta özel Otomatik Pilot Ajanları eğiterek eşzamansız iş akışlarını yönetin

🔍 Çalışma alanınızda, ortak müşteri geri bildirimleri veya tekrarlanan süreç verimsizlikleri gibi içgörüler elde edin

🗂️ ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak görevleri otomatik olarak önceliklendirin ve planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zihin Haritası görünümleriyle plan yapın

Yerleşik zaman takibi, iş yükü yönetimi ve kaynak tahsisi ile verimliliği artırın

Yerel AI özellikleri ve ajanlarla görevleri, içerik oluşturmayı ve proje veri analizini otomatikleştirin

ClickUp Sohbet ile iletişimi kolaylaştırın

Tek bir yerden hedefler belirleyerek ve ilerlemeyi izleyerek hedefleri uyumlu hale getirin

Görevler ve belgeler için ayrıntılı izinlerle erişimi kontrol edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Basit iş akışları için çok karmaşık ve abartılı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısı gibidir... ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin piyasaya sürülmesi, kullanıcıların geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri biraz ürkütücü olabilir... ancak bunları öğrenmek verimlilik açısından büyük kazanç sağlıyor.

ClickUp, proje yönetim sistemlerinin İsviçre çakısı gibidir... ClickUp'ın sürekli güncellemeleri ve yeni özelliklerin piyasaya sürülmesi, kullanıcıların geri bildirimlerini gerçekten dinlediklerini gösteriyor. Son AI güncellemesi, dikkatimi gerektiren şeyleri bulmama gerçekten yardımcı oluyor. Esneklik ve özelleştirme seçenekleri biraz ürkütücü olabilir... ancak bunları öğrenmek, verimlilik açısından büyük kazançlar sağlıyor.

2. Jira (Çevik ve yazılım geliştirme süreçleri için en iyi AI destekli araç)

jira aracılığıyla

Jira, Agile ve yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir proje yönetimi aracıdır. Atlassian tarafından geliştirilen bu araç, takımların sprintleri planlamasına, ilerlemeyi izlemesine ve sürümleri hassas bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Jira'nın yapay zeka özellikleri, birikmiş işlerin önceliklendirilmesi, hata izleme ve iş yükü dağıtımına yardımcı olarak manuel çabayı azaltır. Sistem, farklı Agile metodolojilerine uyum sağlayarak Scrum, Kanban veya hibrit bir yaklaşımı izleyen takımlar için popüler bir seçimdir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Farklı roller için proje, sorun ve alan düzeyinde erişimi kontrol edin

Proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve bağımlılıkları olan engelleri vurgulayın

Sorunları sürümlerle ilişkilendirin ve sürüm güncellemelerini otomatikleştirin

Koşullara göre görevleri otomatik olarak atama veya takımları bilgilendirme gibi eylemleri tetikleyin

Jira sınırlamaları

Özelleştirme, daha basit Jira alternatiflerinden farklı olarak etkili bir şekilde kurulması için zaman gerektirir

Arayüz, çok sayıda düğme, araç ve özellik ile karmaşık görünebilir

Gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli planlarda kilitlidir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Çevik panolar ve sprint planlama araçları, işlerimizi planlama ve yürütme şeklimizi gerçekten iyileştirdi. Alışmak biraz zaman aldı, ancak bir kez alıştık, Jira projelerimizi yönetme şeklimizin temel bir parçası haline geldi.

Çevik panolar ve sprint planlama araçları, işlerimizi planlama ve yürütme şeklimizi gerçekten iyileştirdi. Alışmak biraz zaman aldı, ancak bir kez alıştık, Jira projelerimizi yönetme şeklimizin temel bir parçası haline geldi.

👀 Biliyor muydunuz? Üretken AI ürünlerine olan talep, yeni yazılım gelirlerine 280 milyar dolar ekleyecek ve teknoloji dünyasını yeniden şekillendirecek.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

3. Trello (Görsel işbirliği için en iyi AI görev yönetimi aracı)

trello aracılığıyla

Görev yönetimini daha görsel ve sezgisel hale getiren bir Rovo alternatifi arıyorsanız, Trello güçlü bir seçimdir. İşbirliği ile gelişen takımlar için tasarlanan Trello, AI kullanarak görev organizasyonunu basitleştirir, iş akışlarını otomatikleştirir ve akıllı öneriler sunar.

Trello'nun pano ve kart sistemi kolay anlaşılırdır: her görev kendi kartına sahiptir ve bu kart ilgili panoya (yapılacaklar, ilerleme, tamamlandı) yerleştirilir, böylece görev izleme hem bireyler hem de takımlar için daha basit hale gelir. AI destekli otomasyon (Butler), kullanım modellerine göre eylemler önererek tekrarlayan görevleri azaltmaya yardımcı olur.

Gerçek zamanlı güncellemeler, bildirimler ve yapay zeka destekli içgörülerle Trello, takımların sürekli manuel güncellemeler yapmaya gerek kalmadan uyumlu çalışmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kart yaşlandırma ile görevlere öncelik verin. Kartlar, ihmal edilen görevleri vurgulamak için etkin olmadıklarında solarak kaybolur

Ürün yol haritaları, pazarlama planları ve sprint izleme için önceden hazırlanmış proje yönetimi şablonlarını kullanın

Pano'ları masaüstü ve mobil cihazlarda gecikme olmadan güncelleyin

Görevleri yapılandırılmış tablo biçiminde birden fazla panoda görünüm

Trello sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı raporlama ve analiz

AI otomasyonu (Butler) düşük seviyeli planlarda kullanım sınırlamalarına sahiptir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin merkezi bir konumdan yönetimini basitleştirir.

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin merkezi bir konumdan yönetimini basitleştirir.

4. Asana (Takım koordinasyonu için en iyi AI iş akışı otomasyonu)

asana aracılığıyla

Asana, takımların projeler arasında işleri planlamasına, yönetmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. AI destekli iş akışı otomasyonu ile Asana, manuel güncellemeleri ortadan kaldırır, görev atamalarını optimize eder ve potansiyel darboğazları, teslim tarihlerini etkilemeden önce tahmin eder.

Proje yönetiminin ötesinde, Asana pazarlama kampanyaları, ürün lansmanları ve operasyonel iş akışları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Takımlar, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek ek çaba harcamadan tutarlılık sağlayabilir.

Slack, Salesforce ve Google Çalışma Alanı gibi araç entegrasyonlarıyla departmanlar arası işbirliğini de geliştirebilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Takım hedeflerini ölçülebilir sonuçlarla uyumlu hale getirin

İş grafiği veri modeli ile bütünsel bir iş akışı görünümü için projeleri, görevleri ve alt görevleri birbirine bağlayın

AI destekli içgörülerle geçmiş görev tamamlama eğilimlerine göre gerçekçi son tarihler önerin

Daha iyi bağlam ve netlik için görevlere Loom videoları ekleyin

Daha iyi istek yönetimi için kullanıcı girdilerine göre uyarlanan formlar oluşturun

Asana sınırlamaları

Çok fazla aktif proje olması bunaltıcı olabilir

AI otomasyonu, ücretsiz ve alt düzey planlarda sınırlıdır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (11.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Bu araç, iş yükümü düzenlememe ve görevleri ve projeleri takım üyeleri ve yöneticilerle kolayca iletmeme yardımcı oluyor. Kullanımı basit ve işime düzen katmada gerçekten yardımcı oluyor.

Bu araç, iş yükümü düzenlememe ve görevleri ve projeleri takım üyeleri ve yöneticilerle kolayca iletmeme yardımcı oluyor. Kullanımı basit ve işime düzen katmada gerçekten çok yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: Anket katılımcılarının yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor.

5. Ada (Müşteri desteği ve self servis için en iyi AI chatbot)

ada aracılığıyla

Müşteri etkileşimlerini geliştiren, yapay zeka destekli bir Rovo alternatifi arıyorsanız Ada bir seçenek olabilir. Müşteri desteğini otomatikleştirmek ve yapay zeka ile temsilcilerin iş yükünü azaltmak isteyen işletmeler için tasarlanmıştır.

Bağlı AI, Ada'nın yanıtlarını geçmiş etkileşimlere göre sürekli olarak iyileştirerek müşterilerin her seferinde doğru ve yararlı bilgiler almasını sağlar.

Ada'nın en iyi özellikleri

Makine öğrenimi sayesinde geçmiş etkileşimlere göre chatbot yanıtlarını iyileştirin

Farklı kullanıcı grupları için chatbot yanıtlarını özelleştirin

Otomatik destekten canlı desteğe geçerken bağlamı koruyun

Yanıt süreleri, çözülmemiş sorgular ve etkileşim oranları hakkında içgörüler sağlayın

Kullanıcıları davranışlarına göre etkileşim kurun (örneğin, kullanıcılar zorlandığında yardım istemleri gönderin)

Ada sınırlamaları

Karmaşık sorgular yine de insan müdahalesi gerektirebilir

Özel AI eğitimi, doğruluğu artırmak için zaman gerektirir

Ada fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ada puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ada hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Ada'nın en büyük avantajı, kullanımının KOLAY olmasıdır. Giriş engeli düşük ve teknik olmayan personeli de kapsayan bir yazılımı değer veriyorsanız, bu yapabileceğiniz en iyi seçimlerden biridir. Sürekli yeni özellikler ekliyorlar ve diğer sohbet platformlarını hızla yakalıyorlar, ancak bizi sadık tutan şey kullanım kolaylığı.

Ada'nın en büyük avantajı, kullanımının KOLAY olmasıdır. Giriş engeli düşük ve teknik olmayan personeli de kapsayan bir yazılımı değer veriyorsanız, bu yapabileceğiniz en iyi seçimlerden biridir. Sürekli yeni özellikler ekliyorlar ve diğer sohbet platformlarını hızla yakalıyorlar, ancak bizi sadık tutan şey kullanım kolaylığı.

🧠 İlginç Bilgi: AI destekli chatbotlar müşteri hizmetlerini yeniden şekillendiriyor. Seyahat ve konaklama şirketlerinin %25'i, verimliliği ve memnuniyeti artırmak için 7/24 müşteri desteği için zaten bunlara güveniyor.

6. Haystack (En iyi yapay zeka destekli mühendislik analitiği platformu)

haystack aracılığıyla

Mühendislik analitiği için Rovo'ya alternatif bir AI destekli çözüme mi ihtiyacınız var? Haystack, yazılım geliştirme takımlarının anahtar performans metriklerini izlemesine, darboğazları tespit etmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.

Haystack, commit kalıplarını, çekme taleplerini ve dağıtımları analiz ederek takım performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Ş Akışı verimsizliklerini belirler, yavaş ilerleyen görevleri vurgular ve mühendislik süreçlerinin optimize edilmesini önerir.

Haystack'in en iyi özellikleri

Ortalama inceleme süresini ölçün ve iş akışlarınızdaki darboğazları belirleyin

Kod tabanında yüksek kayıp veya teknik borç bulunan alanları vurgulayın

Akran değerlendirme modellerini ve takımlar arası bağımlılıkları analiz edin

Atıfta bulunmadan iş akışındaki sorunlu noktaları raporlayın

GitHub, GitLab ve Bitbucket ile entegre edin

Haystack sınırlamaları

Mühendislik araçları dışında sınırlı entegrasyonlar

Yazılım dışı takımlar için uygun değildir

Yerleşik görev yönetimi özellikleri yok

Haystack fiyatlandırması

Studio: Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Haystack puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Haystack hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

İlgili tüm uygulamalarıma kolayca erişebilmeyi çok seviyorum. Favoriler sekmesini kullanmak yerine Haystack'e tıklayarak ihtiyacım olan her şeyi bulabiliyorum. Haystack'i her gün kullanıyorum.

İlgili tüm uygulamalarıma kolayca erişebilmeyi seviyorum. Favoriler sekmesini kullanmak yerine Haystack'e tıklayıp ihtiyacım olan her şeyi bulabiliyorum. Haystack'i her gün kullanıyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %89'u için AI'nın en büyük avantajları, tekrarlayan görevlerin azalması ve anlamlı işlere daha fazla zaman ayırabilme imkanıdır.

7. TestRail (QA takımları için en iyi AI test senaryo yönetimi)

testRail aracılığıyla

TestRail, QA takımlarının yazılım testlerini organize etmesine, yürütmesine ve analiz etmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir test senaryosu yönetim aracıdır. Yapılandırılmış test süreçlerine, gerçek zamanlı içgörülere ve yapay zeka destekli optimizasyonlara ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.

AI destekli test önerileri ve hata kalıplarının tanınması ile TestRail, takımların test kapsamını iyileştirirken gereksiz vakaları azaltmasına yardımcı olur. Jira, Selenium ve CI/CD boru hatlarıyla entegre olarak QA ve geliştirme takımları arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

TestRail'in en iyi özellikleri

Aynı test senaryosunu farklı girdilerle, çaba sarf etmeden çalıştırın

Test senaryolarını görüntüleme, düzenleme ve yürütme için rol tabanlı izinler ayarlayın

Ekran görüntüleri ve notlarla geçici test oturumlarını belgelendirin

Jira , Azure DevOps veya GitHub Issues ile entegrasyonlar aracılığıyla başarısız test sonuçlarını doğrudan gönderin

TestRail sınırlamaları

Test senaryosu yönetimine yeni başlayan takımlar için karmaşık kurulum

Yerleşik hata izleme yok (entegrasyonlara bağlı)

TestRail fiyatlandırması

Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 38 ABD doları

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

TestRail puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (170+ yorum)

TestRail hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı, öğrenme eğrisi aslında çok hızlı, bir junior test uzmanı bir haftadan kısa sürede kullanmayı öğrendi, sistem test projemizi çok hızlı bir şekilde uyguladı, müşteri hizmetleri iyi ancak yanıt hızları daha hızlı olabilirdi. Neredeyse her gün kullanıyorum ve test uzmanlarımı takip edebiliyorum.

Kullanım kolaylığı, öğrenme eğrisi aslında çok hızlı, bir junior test uzmanı bir haftadan kısa sürede kullanmayı öğrendi, sistem test projemizi çok hızlı bir şekilde uyguladı, müşteri hizmetleri iyi ancak yanıt hızları daha hızlı olabilirdi. Neredeyse her gün kullanıyorum ve test uzmanlarımı takip edebiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir.

8. Guru (En iyi yapay zeka destekli bilgi yönetim sistemi)

guru aracılığıyla

Statik bilgi tabanlarından farklı olarak Guru, AI kullanarak takımların ihtiyaç duyduğu anda ve yerde ilgili bilgileri ortaya çıkarır.

AI destekli arama özelliği ile bu bilgi yönetimi platformu, iş akışları içinde cevaplar önererek çalışanların bilgi aramak için harcadıkları zamanı azaltır.

Ayrıca Slack, Microsoft Teams ve web tarayıcılarıyla entegre olarak, takımların işyerinde AI kullanırken uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrulanmış bilgileri kolayca bulmasını sağlar.

Guru'nun en iyi özellikleri

Slack Soru-Cevaplarını yeniden kullanılabilir bilgi kartlarına dönüştürün

Kullanıcıların üzerinde çalıştıkları işlere göre ilgili bilgileri önerin

Gereksiz bilgi kartlarını belirleyerek dağınıklığı önleyin

İnternet bağlantısı olmasa bile bilgi kartlarını görüntüleyin ve arayın

Guru sınırlamaları

Sınırlı dokümantasyon ihtiyaçları olan küçük takımlar için ideal olmayabilir

Bilgi tabanına çevrimdışı erişim yok

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.090+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Guru hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Guru, iş akışınızı kesintiye uğratmadan güvenilir bilgilere erişmenizi çok kolaylaştırır. Tarayıcı uzantısı çok kullanışlıdır, cevapları Gmail ve Zendesk gibi araçların içinde gösterir. Arama hızlı ve güvenilirdir ve doğrulama sistemi içeriğin doğru ve güncel kalmasına yardımcı olur

Guru, iş akışınızı kesintiye uğratmadan güvenilir bilgilere erişmenizi çok kolaylaştırır. Tarayıcı uzantısı çok kullanışlıdır, cevapları Gmail ve Zendesk gibi araçların içinde gösterir. Arama hızlı ve güvenilirdir ve doğrulama sistemi içeriğin doğru ve güncel kalmasına yardımcı olur

📮 ClickUp Insight: İş, bir tahmin oyunu olmamalıdır, ancak çoğu zaman öyledir. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için genellikle şirket içi belgeleri (31%), şirket bilgi tabanlarını (26%) ve hatta kişisel notları ve ekran görüntülerini (17%) aramakla zaman kaybettiğini ortaya koydu. ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile her dosya, belge ve konuşmaya ana sayfanızdan anında erişebilirsiniz, böylece cevapları dakikalar içinde değil, saniyeler içinde bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

9. AlloBrain (Toplantı bilgileri ve özetleri için en iyi AI asistanı)

alloBrain aracılığıyla

Müşteri toplantı notlarını ve takiplerini takip etmekte zorlanıyor musunuz? AlloBrain, işi basitleştirmek için anahtar gerçek zamanlı bilgileri transkribe eden, özetleyen ve çıkaran yapay zeka destekli bir asistandır.

Zoom, Microsoft Teams ve Google Çalışma Alanı ile entegre olarak, manuel not almadan tartışmaları kolayca kaydetmenizi sağlar.

Müşteri konuşmalarındaki yapılandırılmamış verilerden eyleme geçirilebilir istihbarat üretir. Mevcut sistemlerinize entegre olarak CRM'leri otomatik olarak doldurur, itirazları işaretler, satış fırsatlarını belirler ve iş akışı sorunlarını ortaya çıkarır — atıf endişesi olmadan. Hedefiniz yönetici değil, içgörüleri ölçeklendirmekse, AlloBrain tam size göre.

AlloBrain'in en iyi özellikleri

Arka plan gürültüsünü ve dolgu kelimeleri filtreleyerek daha net toplantı notları alın

Geçmiş toplantılara ve takvim etkinliklerine dayalı tartışma konuları önerin

Katılım düzeylerini ve duygu değişimlerini gerçek zamanlı olarak tespit edin

Eylem öğelerini doğrudan Google Drive , ClickUp, Monday.com ve Todoist ile senkronize edin

Son tarihler, riskler veya paydaşların endişeleri gibi önemli bahsetmeleri işaretleyin

AlloBrain sınırlamaları

Çevrimdışı toplantı transkripsiyonunu desteklemiyor

Video konferans platformları dışındaki sınırlı entegrasyonlar

AlloBrain fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AlloBrain puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticilerin %35'i sanal asistanları satış ve müşteri hizmetleri için en önemli yapay zeka kullanım alanı olarak görüyor.

10. Notion (Belgeler, wiki'ler ve projeler için en iyi AI destekli çalışma alanı)

notion aracılığıyla

Notion, dokümantasyon, proje yönetimi ve bilgi paylaşımını tek bir yerde birleştiren esnek bir çalışma alanı arayan takımlar için Rovo'ya alternatif bir AI destekli çözümdür.

AI ile geliştirilmiş arama ve içerik önerileriyle Notion, takımlar arasında bilgiyi düzenlemeyi ve geri almayı kolaylaştırır.

Notion AI'yı kullanarak özel wiki'ler oluşturabilir, Kanban panolarıyla projeleri yönetebilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Modüler yapısı, işletmelerin iş işbirliği, ürün geliştirme veya kişisel verimlilik gibi ihtiyaçlarına göre çalışma alanlarını özelleştirmelerine olanak tanır.

Notion'un en iyi özellikleri

Tablolar içinde hesaplamalar yapın ve dinamik filtreler oluşturun

Yanlışlıkla yapılan değişiklikler durumunda belgenin önceki sürümlerini geri yükleyin

Daha iyi keşfedilebilirlik için içeriği yapılandırmanın yollarını önerin

Takvimleri, GitHub sorunlarını veya Google Dokümanlar'ı doğrudan Notion sayfalarında görüntüleyin

Farklı projelerdeki katılım ve katkıları izleyin

Notion sınırlamaları

Ücretsiz planda AI özellikleri sınırlıdır

Proje yönetimi için yerleşik zaman takibi yok

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Notion'u seviyorum ve tüm görev izlemelerim için kullanıyorum. Özellikle start-up alanında çalışanlara da tavsiye ettim.

Notion'u seviyorum ve tüm görev izlemelerim için kullanıyorum. Özellikle start-up alanında olanlara da tavsiye ettim.

ClickUp Neden En İyi Rovo Alternatifi?

Jira, Trello, Asana ve Notion gibi araçların her birinin sprint planlaması, basit görev izleme veya dokümantasyon gibi kendine özgü bir alanı vardır. Ancak, her şeyi yapabilen ve birkaç adım önde düşünebilen yapay zeka destekli bir çalışma alanı arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, iş akışlarınıza entegre ClickUp AI ile proje yönetiminin ötesine geçer. AI'yı kullanarak görevleri anında özetleyin, alt görevleri otomatik olarak oluşturun, güncellemeler yazın veya içerik beyin fırtınası yapın — tam da işin yapıldığı yerde. Autopilot Agents ile tekrarlayan süreçleri otomatikleştirebilir, tetikleyicilere göre iş atayabilir ve manuel denetim olmadan projelerinizin ve konuşmalarınızın senkronize olmamasını sağlayabilirsiniz.

Slack, Zoom, Google Drive ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyonlar sunan, görevler, belgeler, sohbet, hedefler ve gösterge panelleri için gerçek bir komuta merkezi. İster bir startup ister büyüyen bir kurumsal şirket olun, ClickUp takıma uyum sağlar, tersi değil.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve zor işleri yapay zekaya bırakın.