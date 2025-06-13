2025'in En İyi 10 Quickbase Alternatifi ve Rakibi

Düşük kodlu platform pazarı hızla büyüyor ve Quickbase bu alanda önemli bir isim.

Ancak herkes bu uygulamayı sevmiyor. Belki arayüzü hantal, fiyatları yüksek veya daha esnek bir uygulamaya ihtiyacınız var. Durum ne olursa olsun, tek bir uygulama geliştirme platformuna bağlı kalmak zorunda değilsiniz.

Özelliklerle donatılmış güçlü ürünlerden bütçe dostu seçeneklere kadar birçok harika alternatif bulunmaktadır. Öyleyse, en iyi Quickbase rakiplerini inceleyin ve işiniz için doğru platformu bulun.

Quickbase nedir?

quickbase aracılığıyla

Quickbase, karmaşık kodlarla uğraşmadan özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan düşük kodlu bir platformdur. İş akışlarını otomatikleştirme, projeleri yönetme veya belirli iş zorluklarının üstesinden gelme gibi tüm bunları birkaç tıklamayla yapabilirsiniz.

Birden fazla sistemden veri çekerek, elektronik tablolar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan tek bir yerden gerçek zamanlı bilgiler sunar. Otomasyon, tekrarlayan işleri hallederek takımınızın verimliliğini artırır. Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu, özel iş uygulamaları tasarlamayı kolaylaştırır.

Sürekli hareket halinde misiniz? Quickbase, herkesin senkronize kalması için iOS ve Android için bir mobil uygulamaya sahiptir. Bu arada, yöneticiler kullanıcıları kolayca yönetebilir, güvenliği sağlayabilir ve veri bütünlüğünü garanti edebilirken, takımlar etkileşimli raporlar ve eyleme geçirilebilir içgörülerle daha akıllı bir şekilde çalışabilir.

Quickbase'in sınırlamaları

Quickbase, özel uygulamalar oluşturmak için sağlam bir araçtır, ancak bazı dezavantajları da vardır. Karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar şunlardır:

Sandbox sınırlamaları : Yalnızca belirli planlarda bulunan Quickbase'in sandbox özelliği, canlı uygulama başına yalnızca bir sandbox'a izin verir ve eylemler, webhook'lar veya bağlı tablolar için destek sunmaz

Veri alma zorlukları : Bağlı tablolardan veri almak genellikle karmaşıktır ve hızlı bir şekilde içgörü elde etmeyi zorlaştırır

Dinamik form kurulumu : Kullanıcı girdilerine göre değişen formları yapılandırmak ekstra çaba ve zaman gerektirir

Yapılandırmaları dışa aktarma : Uygulama yapılandırma ayarlarını özetlemek veya dışa aktarmak kolay değildir, bu da belgelemeyi zorlaştırır

Mobil uygulama eksiklikleri : Mobil sürüm, web uygulamasının anahtar özelliklerinden yoksundur ve bu da hareket halindeki kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Öğrenme eğrisi: Kod gerektirmeyen bir platform olmasına rağmen, Quickbase'in kullanımı, özellikle veritabanlarına veya uygulama geliştirmeye aşina olmayanlar için zor olabilir

Bu aksaklıklar, takımınızın ş Akışı'na tam olarak uyan Quickbase rakipleri aramanıza neden olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? ABD Çalışma ve İstatistik Bakanlığı'na göre, yazılım geliştirici işleri önümüzdeki on yılda %17 büyüyecek (ortalamadan çok daha hızlı)!

Quickbase alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Quickbase alternatifi seçerken hedeflerinize odaklanın.

Basit iş akışları mı oluşturuyorsunuz yoksa karmaşık iş süreçlerini yönetebilecek bir platforma mı ihtiyacınız var? Kolay özelleştirme mi arıyorsunuz yoksa güvenlik mi önceliğiniz?

İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, göz önünde bulundurmanız gereken anahtar faktörler şunlardır:

Kullanım kolaylığı ve özelleştirme : Kimse karmaşık bir kurulumla uğraşmak istemez. Harika bir kodsuz platform, sürükle ve bırak araçlarıyla iş akışlarını, formları ve gösterge panellerini zahmetsizce oluşturmanıza olanak sağlamalıdır

Ölçeklenebilirlik ve performans : İşiniz büyüdükçe, uygulama geliştirme platformunuz da sizinle birlikte büyümelidir. Büyük veri kümelerini, özel veritabanlarını ve karmaşık süreçleri yönetmek işlerinizi yavaşlatmamalıdır

Entegrasyonlar ve otomasyon : Güçlü bir düşük kod platformu, verimli veri yönetimi için CRM'ler, ERP'ler, Google Çalışma Alanı, SQL veritabanları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyon sunmalıdır

İşbirliği ve kullanıcı yönetimi : Gerçek zamanlı takım çalışması, role dayalı erişim, onay iş akışları ve bildirimler, takımınızın bağlantılı kalmasını ve projelerin ilerlemesini sağlar

Güvenlik ve uyumluluk : İş uygulamalarınız en üst düzey korumaya ihtiyaç duyar. Rol tabanlı izinler, şifreleme, denetim günlükleri ve SOC 2, HIPAA ve GDPR ile uyumluluk özelliklerini arayın

Raporlama ve analiz : Harika bir iş yazılımı çözümü sadece verileri yönetmekle kalmaz, verileri anlamlandırmanıza da yardımcı olur. Yerleşik raporlama, gösterge panelleri ve veri görselleştirme araçları, ham verileri içgörülere dönüştürür

Mobil erişilebilirlik : İş her zaman masa başında yapılmaz. Çevrimdışı erişime sahip, mobil cihazlar için optimize edilmiş bir uygulama, nerede olursanız olun bağlantıda kalmanızı sağlar

Fiyatlandırma ve lisanslama: Kimse gizli ücretleri sevmez. Entegrasyonlar, ekstra kullanıcılar veya gelişmiş özellikler için sürpriz maliyetler olmadan, işinizle birlikte ölçeklenen şeffaf fiyatlandırma bir zorunluluktur

Quickbase Alternatiflerine Genel Bakış

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Proje ve görev yönetimi, özel iş akışları, düşük kodlu otomasyonlar, AI Ajanları, 15'ten fazla görünüm, Tablo Görünümü, şablonlar, zaman takibi, 1.000'den fazla entegrasyon Proje yönetimi ve özel iş akışları Ücretsiz; ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar Airtable Hesap tablosu-veritabanı melezi, özel alanlar, bağlantılı tablolar, otomasyon, çoklu görünümler, entegrasyonlar, mobil uygulama Özel veritabanları oluşturma ve yönetme Ücretsiz; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar Zoho Creator Düşük kodlu uygulama oluşturucu, Zia AI, BI analitiği, ödeme entegrasyonları, REST API'leri, %99,9 çalışma süresi Düşük kodlu uygulama oluşturma ve iş akışı otomasyonu 12 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Smartsheet Hesap tablosu tarzı arayüz, Izgara/Kart/Gantt/Takvim görünümleri, iş akışı otomasyonu, DataMesh, Brandfolder, CMEK güvenliği Hesap tablolarıyla proje yönetimi Ücretsiz; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar Appian Süreç düzenleme, RPA, AI, veri yapısı, dinamik raporlama, mobil uyumlu uygulamalar, vaka yönetimi Karmaşık iş süreçlerini otomasyon Özel fiyatlandırma Mendix Platformu Gelişmiş IDE, AI asistanı, birleştirilebilir mimari, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, hızlı dağıtım Hızlı uygulama geliştirme ve süreç otomasyonu Ücretsiz; Aylık 1.027 $'dan başlayan fiyatlarla Caspio Kodsuz uygulama oluşturucu, AI asistanı, REST API, SQL fonksiyonları, ödeme entegrasyonları, FileStor CDN Özel veritabanı uygulamaları geliştiren küçük işletmeler Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla Oracle APEX Düşük kodlu web uygulaması oluşturucu, etkileşimli raporlar, AI asistanı, REST verileri, PWA desteği, yerelleştirme Oracle Cloud ile kurumsal düzeyde uygulamalar Her zaman ücretsiz; Ücretli planlar aylık 122 $'dan başlar Monday. com Özelleştirilebilir iş akışları, otomasyon tarifleri, 200'den fazla entegrasyon, Uygulama Çerçevesi, gerçek zamanlı analitik, AI araçları Özelleştirilebilir iş akışları oluşturma Ücretsiz; Ücretli planlar 12 $/koltuk/ay'dan başlar Kintone Özel uygulamalar, 25'ten fazla veri alanı türü, ayrıntılı izinler, iş akışı otomasyonu, grafikler, revizyon geçmişi Küçük işletmeler için özel uygulamalar ve iş akışları 16 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla

En İyi 10 Quickbase Alternatifi

Değişikliğe hazır mısınız? Bu 10 Quickbase alternatifi, kodlama zahmeti olmadan özel uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir:

1. ClickUp (Proje yönetimi ve özel iş akışları için en iyisi)

Tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek bir platform olan ClickUp ile verilerinizi, projelerinizi ve aradaki her şeyi merkezileştirin

Görev yönetimi, özel iş akışları ve kod gerektirmeyen otomasyonlar sunan bir Quickbase alternatifi arıyorsanız, ClickUp sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Geleneksel veritabanı platformlarının karmaşıklığı olmadan güçlü, düşük kodlu araçlar isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın gerçekten öne çıktığı alan, düşük kodlu Otomasyonları ve AI destekli Ajanlarıdır. Otomasyonlar ile, görevleri otomatik olarak atayan, durumları güncelleyen veya bildirimler gönderen özel kurallar oluşturabilirsiniz — kod gerekmez.

Görsel otomasyon oluşturucu, herkesin süreçleri kolaylaştırmasını ve tekrarlayan işleri ortadan kaldırmasını sağlar. Ama hepsi bu kadar değil: Listeler ve ClickUp Sohbetinde bulunan ClickUp'ın AI Ajanları, otomasyonu bir üst seviyeye taşır. Bu akıllı asistanlar rutin görevleri yerine getirebilir, soruları yanıtlayabilir ve hatta projelerinizi yönetmenize yardımcı olabilir, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir.

Yinelenen görevleri otomatikleştirmek için ClickUp'ın AI Ajanını kullanın

En iyi yanı, tüm bunların ClickUp Görevleri ile derinlemesine entegre olmasıdır. Zengin ayrıntılar, Özel Alanlar, bağımlılıklar ve kontrol listeleri içeren görevler oluşturabilir, böylece bir projenin her yönünün verimli bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini sağlayabilirsiniz. Platform, gelişmiş filtreleme, sıralama ve gruplama özelliklerini destekleyerek takımların çalışma alanlarını benzersiz süreçlere ve raporlama ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır.

İş akışınızı kolaylaştırın — her görevi doğrudan ClickUp içinde oluşturun, izleyin ve yönetin

Ayrıca, ClickUp'ın yapay zeka destekli Proje Yönetimi, işleri bir adım daha ileriye taşıyarak işleri planlama, izleme ve yürütme üzerinde tam kontrol sağlar. Zaman çizelgeleri için Gantt grafiklerini mi tercih edersiniz? Kaynakları dengelemek için İş Yükü Görünümü mü ihtiyacınız var? Basit bir Kanban panosu mu istiyorsunuz? Seçenekleriniz var — tam olarak 15'ten fazla proje görselleştirme yöntemi.

Veri düzenleme öncelikliyse, ClickUp'ın Tablo Görünümü, ClickUp'ı özel bir veritabanına dönüştürür; bu, CRM'ler veya takımınızın ihtiyaç duyduğu diğer her şeyi izlemek için idealdir. Hazır şablonlarla kurulum hızlıdır, böylece biçimlendirme yerine işinize odaklanabilirsiniz.

ClickUp Tablo Görünümü ile ışık hızında elektronik tablolar ve dinamik görsel veritabanları oluşturun

İşbirliği de çok kolaydır. Uygulama içi yorumlar, dosya paylaşımı ve bahsetmeler tartışmaları bağlam içine yerleştirirken, iletişim planı şablonları dakikalar içinde başlamanıza yardımcı olur. Slack ve Google Çalışma Alanı entegrasyonları ile her şeyin bağlantılı kalmasını sağlayın.

Ve elbette, ClickUp Proje Zaman Takibi var — çünkü takımınızın saatlerinin nereye gittiğini bilmek, işi yönetmek kadar önemlidir. Raporlar oluşturun, darboğazları belirleyin ve iş akışlarının sorunsuz çalışmasını sağlayın, böylece her dakika iyi değerlendirilsin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı ClickUp görünümleri henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Geniş özellik aralığı, iş kullanıcıları için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle:

ClickUp'ı ve görev durumuna göre sahipliği değiştirmeden kullanıcıların bir görevde geçirdikleri zamanı izlemeye kadar süreçleri otomatikleştirme şeklini seviyorum. Üçüncü taraflar da dahil olmak üzere birden fazla kişinin çalışması gereken projelerde işbirliği yapmak için harika bir araç.

ClickUp'ı ve görev durumuna göre sahipliği değiştirmeden kullanıcıların bir görevde geçirdikleri zamanı izlemeye kadar süreçleri otomatikleştirme şeklini seviyorum. Üçüncü taraflar da dahil olmak üzere birden fazla kişinin çalışması gereken projelerde işbirliği yapmak için harika bir araç.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Sade bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüler bul!

➡️ Ayrıca Okuyun: İşiniz İçin Bir CRM Sistemi Nasıl Seçilir?

2. Airtable (Özel veritabanları oluşturmak ve yönetmek için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Web tabanlı bir SaaS platformu olan Airtable, sıfırdan veritabanları oluşturmayı, alanları özelleştirmeyi, tabloları bağlamayı ve süreçleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Hesap tablosunun kolaylığını veritabanının gücüyle birleştirerek güçlü bir Quickbase alternatifi sunar.

Özelleştirilebilir alanlar, bağlantılı tablolar ve otomasyon ile iş akışlarını karmaşıklık olmadan iyileştirir. Projeleri, satış süreçlerini veya içerik takvimlerini yönetiyor olun, bu veritabanı yazılımı her şeyi yapılandırılmış, erişilebilir ve yönetimi kolay hale getirir; kapsamlı kodlama bilgisi gerekmez.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Sezgisel bir elektronik tablo tarzı arayüzle veritabanları oluşturun ve birbirine bağlayın

Tetikleyici tabanlı iş akışları ve yapay zeka destekli otomatik süreç yönetimi ile görevleri otomatikleştirin

Daha iyi görselleştirme için Kanban, Gantt, takvim ve ızgara görünümleri arasında geçiş yapın

Yerel bağlantılar ve açık API kullanarak Salesforce, Slack, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla entegre edin

Mobil uygulama ile veritabanlarına her yerden erişin ve güncelleyin

Airtable sınırlamaları

Takım planı, her tablo için 50.000 kayıt ile birlikte, taban başına maksimum 50.000 girdiye izin verir

Birden fazla hücreyi düzenlemek veya bitişik olmayan verileri seçmek mümkün değildir, bu da sizi yavaşlatır

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 20 $

İş : 45 $/ay

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Airtable'ın esnekliği en büyük gücü. Müşteri projelerinin izlenmesinden görevlerin otomasyonuna kadar her şey için kullandık. Öne çıkan bir örnek, Airtable'ın komut dosyası ve webhook özelliklerini kullanarak bir müşteri için özel bir Stripe entegrasyonu kurduğumuz zamandı. Mükemmel çalıştı ve bize çok zaman kazandırdı.

Airtable'ın esnekliği en büyük gücüdür. Müşteri projelerinin izlenmesinden görevlerin otomasyonuna kadar her şey için kullandık. Öne çıkan bir örnek, Airtable'ın komut dosyası ve webhook özelliklerini kullanarak bir müşteri için özel bir Stripe entegrasyonu kurduğumuz zamandı. Mükemmel çalıştı ve bize çok zaman kazandırdı.

➡️ Ayrıca Okuyun: En İyi Airtable Alternatifleri

3. Zoho Creator (İş akışı otomasyonu için düşük kodlu uygulama oluşturma için en iyisi)

zoho Creator aracılığıyla

Düşük kodlu uygulamanız siparişleri takip etmekten daha fazlasını yapabilseydi ne olurdu? Zoho Creator'ın Zia AI özelliği, akıllı tahminler, duygu analizi ve veri içgörülerini doğrudan iş akışlarınıza getirir, böylece uygulamalarınız sadece çalışmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenir.

PayPal ve Razorpay gibi yerleşik ödeme entegrasyonları, işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir; ek araçlara gerek yoktur. Bu, Zapier veya Pipedream aracılığıyla ödeme entegrasyonlarına dayanan Quickbase'e göre bir avantajdır.

Zoho Creator'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ancak karmaşık iş akışları için yeterince güçlü, düşük kodlu bir platformla uygulama geliştirmeyi basitleştirin

İş zekası (BI) analitiği ve etkileşimli gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve REST API'leri kullanarak mevcut araçlarla bağlantı kurun

99,9 çalışma süresi ve kurumsal düzeyde güvenlik ile güvenilirliği garantileyin

Zoho Creator sınırlamaları

Alt form içe aktarmaları, formül alanları ve dosya yüklemeleri için sınırlar, karmaşık verileri zor hale getirebilir

Tahminler, OCR ve AR gibi AI özelliklerinin kullanım sınırları vardır ve gelişmiş iş akışlarını kısıtlar

Zoho Creator fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 37 $

Esnek: Özel fiyatlandırma; yıllık olarak sunulur

Zoho Creator değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)

Zoho Creator hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Zoho Creator'ın en iyi özelliği, sabit kod satırları yazmaya gerek kalmadan ihtiyaçlarımıza göre işlerimiz için uygulamalar oluşturmamızı sağlayan kodsuz platformudur. Ayrıca, birbirine bağlı birkaç formunuz varmış ve hepsinden bilgi çıkarabiliyormuşsunuz gibi, formlardan veri alıp bunlardan grafikler oluşturmanın kolay bir yoludur.

Zoho Creator'ın en iyi özelliği, sabit kod satırları yazmaya gerek kalmadan ihtiyaçlarımıza göre işlerimiz için uygulamalar oluşturmamızı sağlayan kodsuz platformudur. Ayrıca, birbirine bağlı birkaç formunuz varmış ve hepsinden bilgi çıkarabiliyormuşsunuz gibi, formlardan veri alıp bunlardan grafikler oluşturmanın kolay bir yoludur.

4. Smartsheet (Hesap tablolarıyla proje yönetimi için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, Grid, Kart, Gantt ve Takvim görünümleri ile sezgisel bir elektronik tablo tarzı arayüz sunar ve ekstra kurulum gerektirmez. Kritik yol izleme, takımların darboğazları anında belirlemelerine yardımcı olur; bu, Quickbase'de bulunmayan bir özelliktir.

Smartsheet ayrıca uyarılar, onaylar ve görev atamaları için kod gerektirmeyen kurallarla iş akışı otomasyonunu basitleştirir ve süreçlerin manuel çaba gerektirmeden ilerlemesini sağlar. Bu, özellikle birden fazla projeyi aynı anda yürüten takımlar için Quickbase'in daha fazla veritabanı ağırlıklı yaklaşımına göre yapılandırılmış, görsel ve kullanımı kolay bir alternatif sunar.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Bridge ile iş akışlarını otomatikleştirin ve uygulamalar arasında veri senkronizasyonu sağlayarak daha akıllı süreçler elde edin

DataMesh ile sayfalar ve raporlar arasında büyük veri kümelerini haritalayın ve bağlayın

Data Shuttle'ı kullanarak CRM'lerden, ERP'lerden ve veritabanlarından verileri yükleyin, aktarın ve merkezileştirin

Brandfolder ile dijital varlıkları zahmetsizce yönetin, sorunsuz bir organizasyon ve dağıtım sağlayın

Tam kontrol için müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları (CMEK) ile hassas verileri güvence altına alın

Smartsheet sınırlamaları

Excel veya Google E-Tablolar'da bulunan sütunları çoğaltma veya birden fazla hücreye aynı anda veri ekleme gibi bazı gelişmiş özellikler yoktur

Mobil uygulama hatalı olabilir ve çökmeleri gidermek için genellikle yeniden yükleme gerektirir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş iş yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (19.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Smartsheet'in çok yönlü olmasını ve birçok farklı uygulama için kullanılabilmesini seviyorum. Bazen onu daha gelişmiş ve etkileşimli bir Excel sürümü olarak kullanıyorum, diğer zamanlarda ise gösterge paneli ve otomasyon işlevlerinden yararlanarak işi çok daha kolay ve düzenli hale getiren çok güçlü araçlar oluşturabiliyorum.

Smartsheet'in çok yönlü olmasını ve birçok farklı uygulama için kullanılabilmesini seviyorum. Bazen onu daha gelişmiş ve etkileşimli bir Excel sürümü olarak kullanıyorum, diğer zamanlarda ise gösterge paneli ve otomasyon işlevlerinden yararlanarak işi çok daha kolay ve düzenli hale getiren çok güçlü araçlar oluşturabiliyorum.

5. Appian (Robotik süreç otomasyonu ile karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

appian aracılığıyla

Appian, süreç düzenleme özelliği ile öne çıkarak insan görevleri ve dijital otomasyon arasında sorunsuz koordinasyon sağlar. Sürükle ve bırak arayüzü, kurumsal uygulamaları kolayca oluşturmayı sağlarken, veri yapısı teknolojisi karmaşık kodlama gerektirmeden birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirir.

Bu araç, yapay zeka destekli belge işleme ve gelişmiş vaka yönetimi alanlarında da mükemmeldir, bu da onu karmaşık iş akışlarını yöneten kuruluşlar için güçlü bir seçim haline getirir. Onaylar, görev atamaları ve önemli kurumsal araçlarla entegrasyonlar için yerleşik otomasyon ile, her şeyi bağlantılı tutarken işlemleri kolaylaştırır.

Appian'ın en iyi özellikleri

RPA, AI ve IDP ile iş akışlarını otomatikleştirin ve daha hızlı yürütme sağlayın

Entegre veri yapısı ile iş verilerini birleştirin

Dinamik raporlama ve süreç zekası ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Mobil uyumlu uygulamalar ve web portalları ile kullanıcı deneyimini geliştirin

Modüler, ölçeklenebilir uygulamalarla karmaşık vakaları yönetin

Appian sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için kodlama bilgisi gereklidir

Belirli takım üyelerine yorum atama özelliği yoktur

Appian fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Appian puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Appian hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonları kurmak kolaydır, önceden oluşturulmuş standart düzenler ve kullanıcı arayüzü bileşenleri ile güçlü süreç modeli yetenekleri mükemmeldir.

Üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonları kurmak kolaydır, önceden oluşturulmuş standart düzenler ve kullanıcı arayüzü bileşenleri ile güçlü süreç modeli yetenekleri mükemmeldir.

👀 Biliyor muydunuz? Accenture, AI'nın çalışma saatlerinin %40'ını destekleyebileceğini veya artırabileceğini öngörüyor! Düşük kodlu özel uygulama geliştirmede bu, daha hızlı iş akışları, daha akıllı otomasyon ve daha az manuel iş anlamına gelir.

6. Mendix Platform (Hızlı uygulama geliştirme ve süreç otomasyonu için en iyisi)

mendix aracılığıyla

Üretken AI ve diğer teknolojiler, iş faaliyetlerinin %60 ila %70'ini otomatikleştirerek veri girişi ve dosya düzenleme gibi tekrarlayan görevleri azaltabilir. Mendix, geliştirmeyi hızlandırmak için mikro akışlar, bileşenler ve mantık bileşenleri öneren AI asistanı Maia ile bunu bir adım daha ileri götürüyor.

Birleştirilebilir mimarisi modülerlik sağlar, takımların uygulama bileşenlerini hızlı bir şekilde bir araya getirip yeniden kullanmasına olanak tanır ve böylece gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Mendix Platform en iyi özellikleri

Gelişmiş IDE ve yapay zeka destekli araçlarla karmaşık görevleri zahmetsizce halledin

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, şablonlar ve uzantılarla birleştirilebilir bir kurumsal yapı oluşturun

AI destekli özellikler ve özel ML modelleriyle geliştirmeyi hızlandırın

Tek bir tıklama ile her yere dağıtın — genel, gizli veya hibrit bulut

Mendix Platform sınırları

Data Grid, sıralama için başlıklar içerir, ancak tıklama eylemlerini desteklemez, bu nedenle ayrıntıları doğrudan tablodan bir açılır pencerede açmak mümkün değildir

Mendix Platform fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 1027 $'dan başlayan fiyatlarla (aylık 900 €)

Premium: Özel fiyatlandırma

Mendix Platformu değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Mendix Platform hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Mendix, iş dünyasında hızlı uygulama geliştirme modelini mümkün kılan büyük potansiyele sahip, düşük kodlu ve kodsuz bir platformdur. Mendix'te en beğendiğim özellik, projenin TAT (teslim süresi) süresidir. Mendix'in yardımıyla, geleneksel kodlamada genellikle aylar süren bir süreci, sıfırdan geliştirmeden dağıtımına kadar 3 hafta içinde kolayca tamamlayabiliyoruz.

Mendix, iş dünyasında hızlı uygulama geliştirme modelini mümkün kılan büyük potansiyele sahip, harika bir düşük kodlu ve kodsuz platformdur. Mendix'te en beğendiğim özellik, projenin TAT (teslim süresi) süresidir. Mendix'in yardımıyla, geleneksel kodlamada genellikle aylar süren bir süreci, geliştirmeden dağıtıma kadar 3 hafta içinde kolayca tamamlayabiliyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Düşük kodlu geliştirmenin kökleri, Borland'ın Delphi, PowerBuilder ve Microsoft'un Visual Basic gibi hızlı uygulama geliştirme (RAD) araçlarının ortaya çıkmasıyla 1980'lere ve 1990'lara kadar uzanır.

7. Caspio (Kodlama becerisi olmadan özel veritabanı uygulamaları oluşturmak isteyen küçük işletmeler için en iyisi)

caspio aracılığıyla

Caspio, gerçek bir kodsuz deneyim sunarak teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmasını kolaylaştırır. Quickbase'den üstün olduğu alan ise otomasyondur. Veritabanı tetikleyicileri, zamanlanmış görevler ve webhook'lar sayesinde veriler parmağınızı bile kıpırdatmadan gerçek zamanlı olarak akmaya devam eder.

Entegrasyonlar söz konusu olduğunda ise, Caspio'nun yerel REST API'si, Quickbase kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı sıkıcı geçici çözümlerin gerekliliğini ortadan kaldırır.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Uygulama planlama ve tasarımı için yapay zeka destekli bir asistanla geliştirmeyi hızlandırın

REST API ve SQL fonksiyonlarıyla işlevselliği artırın

Yerleşik PayPal ve Stripe entegrasyonu ile çevrimiçi ödemeleri güvenli bir şekilde işleyin

FileStor CDN ve bulut depolama hizmetleriyle dosyaları depolayın ve yönetin

Yüksek ölçeklenebilirlik ve güvenlik sunan kurumsal düzeyde bir SQL veritabanından yararlanın

Caspio sınırlamaları

Bazı müşteriler, yüksek sayfa gereksinimi olan ücretli planlarda bile DataPage sınırını kısıtlayıcı buluyor

Webhook mesajları 10 MB ile sınırlıdır

Caspio fiyatlandırması

Lite : 100 $/ay

Artı : 300 $/ay

İş : 600 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Caspio hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Caspio platformu kullanımı kolaydı ve yazılımı öğrendikten bir hafta içinde bir uygulama başlatabildim. Müşteri hizmetleri harika ve karşılaştığım tüm sorunlarda yardımcı olmaya çok istekliydiler.

Caspio platformu kullanımı kolaydı ve yazılımı öğrendikten bir hafta içinde bir uygulama başlatabildim. Müşteri hizmetleri harika ve karşılaştığım tüm sorunlarda yardımcı olmaya çok istekliydiler.

8. Oracle APEX (Oracle Cloud entegrasyonuyla kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

oracle aracılığıyla

Oracle APEX, minimum kodlama ile güvenli ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir platformdur. Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre veri görünümlerini filtreleme, arama, sıralama ve özelleştirme olanağı sağlayan Etkileşimli Raporlardır.

Platform ayrıca, geliştiricilerin SQL sorguları oluşturmasına, optimize etmesine ve hata ayıklamasına ve HTML, JavaScript ve PL/SQL'yi iyileştirmesine yardımcı olan APEX AI Assistant dahil olmak üzere AI destekli özellikler de içerir.

Oracle APEX'in en iyi özellikleri

Etkileşimli Tablolar ile birden fazla satırı anında düzenleyin — tıpkı bir elektronik tablo gibi tıklayın, düzenleyin, kaydedin

Oracle JET grafikleriyle verileri görselleştirin: çubuk, pasta, çizgi ve daha fazlası

SQL kullanarak REST veri kaynaklarını sorgulayın ve işleyin; veritabanı bağlantısı gerekmez

Çevrimdışı erişim ve mobil optimizasyon için tek adımda PWA işlevselliğini etkinleştirin

XLIFF tabanlı çeviri, sayı biçimlendirme ve RTL desteği ile zahmetsizce yerelleştirin

Oracle APEX sınırlamaları

APEX, Oracle ekosistemi dışında iseniz kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz

Özellikle Oracle ortamına aşina değilseniz, öğrenme eğrisi vardır

Oracle APEX fiyatlandırması

Her zaman ücretsiz

APEX Uygulama Geliştirme Hizmeti : 122 $/ay

APEX with Autonomous Database: 502 $/ay

Oracle APEX puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Oracle APEX hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

En sevdiğim özellikler, elektronik tabloları uygulamalara dönüştürme, harici veri paylaşımı ve uygulamaları bulutta veya şirket içinde ölçeklendirme ve dağıtma yeteneğidir.

En sevdiğim özellikler, elektronik tabloları uygulamalara dönüştürme, harici veri paylaşımı ve uygulamaları bulutta veya şirket içinde ölçeklendirme ve dağıtma yeteneğidir.

9. Monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları oluşturmak için en iyisi)

Gelişmiş özelleştirme için kodlama gerektiren Quickbase'den farklı olarak, Monday.com'un Uygulama Çerçevesi, kullanıcıların çok az kodla veya hiç kod kullanmadan özel uygulamalar, gösterge panelleri ve entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır.

Otomasyon tarifleri, tekrarlayan görevleri yerine getirerek komut dosyası yazma ihtiyacını azaltırken, 200'den fazla yerel entegrasyon Slack, Google Çalışma Alanı ve Salesforce gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlar.

Monday. com en iyi özellikler

Özellik önceliklendirme ve yol haritası görselleştirme ile sprintleri verimli bir şekilde planlayın ve yürütün

Geliştirici görevlerini otomatikleştirerek manuel iş yükünü ortadan kaldırın ve verimliliği artırın

Gerçek zamanlı analizlerle ilerlemeyi takip edin ve sprintler boyunca trendleri belirleyin

Paylaşılabilir yol haritaları ve işbirliğine dayalı ürün wiki'leri ile takımları uyumlu hale getirin

GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk ve daha fazlasıyla entegre ederek kod senkronizasyonu, sorun izleme, iş akışlarının otomasyonu ve işbirliğinin merkezileştirilmesi

AI destekli araçları kullanarak hataları kategorize edin, belgeleri özetleyin ve görevleri anında atayın

Monday. com sınırlamaları

Otomasyon ve entegrasyon seçenekleri çok fazla olabilir ve yeni kullanıcıların gezinmesini zorlaştırabilir

Kullanıcılar, her birini ayrı ayrı açmadan bir görevle ilişkili tüm notları görüntüleyemez, bu da iş akışlarını yavaşlatabilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Aylık 12 $/koltuk

Standart : Aylık 14 $/koltuk

Pro : Aylık 24 $/koltuk

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Monday hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Bazı özelliklerin verimli bir şekilde çalışması için bağımlılıklar veya karmaşık otomasyonlar gibi gelişmiş kurulum gerektirir ve bu da yeni işbirlikçilerin sisteme alımını yavaşlatabilir. Ayrıca, mobil uygulama büyük panoları veya yüksek hacimli güncellemeleri işleme konusunda o kadar sorunsuz değildir ve bu da hareket halindeyken esnekliği sınırlar.

Bazı özelliklerin verimli bir şekilde çalışması için bağımlılıklar veya karmaşık otomasyonlar gibi gelişmiş kurulum gerektirir ve bu da yeni işbirlikçilerin sisteme alımını yavaşlatabilir. Ayrıca, mobil uygulama büyük panoları veya yüksek hacimli güncellemeleri işleme konusunda o kadar sorunsuz değildir, bu da hareket halindeyken esnekliği sınırlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Forrester Research, özel uygulamalar için yeni verimlilik platformlarını tartışan 2011 tarihli bir raporda "düşük kodlu geliştirme" terimini ilk kez kullanmıştır.

10. Kintone (Küçük işletmeler için özel uygulamalar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi)

kintone aracılığıyla

Kintone, tüm iletişimi iş akışlarınız içinde tutarak hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

Başka bir büyük avantaj mı? Ayrıntılı izin ayarları. Yöneticiler, Quickbase'in rol tabanlı izinlerinin ötesine geçerek alan, kayıt ve uygulama düzeylerinde erişimi kontrol edebilir. Belirli alanları gizlemek veya koşullara göre görünürlüğü ayarlamak mı gerekiyor? Kintone bunu kolaylaştırarak takımlara hassas verileri yönetme konusunda daha fazla esneklik sağlarken, işbirliğini sorunsuz bir şekilde sürdürür.

Kintone'un en iyi özellikleri

25'ten fazla veri alanı türünü koşullarla özelleştirin

Benzersiz görünümler oluşturun ve verileri grafikler ve çizelgelerle görselleştirin

İlgili uygulamaları birbirine bağlayarak yinelenen işleri ortadan kaldırın ve bilgileri merkezileştirin

İş akışlarını otomatikleştirin, hatırlatıcılar ayarlayın ve gerçek zamanlı bildirimler alın

Ayrıntılı izinlerle erişimi kontrol edin ve revizyon geçmişiyle değişiklikleri izleyin

Kintone sınırlamaları

Çok fazla filtre koşulu belirtmek, "Görünüm" ekranının açılmasını engelleyebilir

Tek dosya eklerinin boyutu en fazla 1 GB ile sınırlıdır

Kintone fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 16 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 20 $ (en az 5 kullanıcı taahhüdü gerekir)

Kintone puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kintone hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Tahmin ve fiyatlandırma sistemimizi Excel'den bir veritabanı biçimine taşımamız gerekiyordu. Excel'in tüm işlevlerine, veritabanının tüm izinlerine ve esnekliğine sahip olmamızı çok seviyorum. Çok kısa bir sürede tam olarak işlevsel bir sistem kurmayı başardık ve Excel'de sevdiğimiz tüm esnekliğe hala sahibiz. Geçiş çok iyi gitti ve kurulum çok kolaydı. Birkaç sektör arkadaşıma Kintone'u incelemelerini söyledim. Tüm takımımızla her gün kullanıyoruz ve raporlama için domo sistemimize entegre ediyoruz.

Tahmin ve fiyatlandırma sistemimizi Excel'den bir veritabanı biçimine taşımamız gerekiyordu. Excel'in tüm işlevlerine, veritabanının tüm izinlerine ve esnekliğine sahip olmayı çok seviyorum. Çok kısa bir sürede tam olarak işlevsel bir sistem kurmayı başardık ve Excel'de sevdiğimiz tüm esnekliğe hala sahibiz. Geçiş çok iyi gitti ve kurulum çok kolaydı. Birkaç sektör arkadaşıma Kintone'u incelemelerini söyledim. Tüm takımımızla her gün kullanıyoruz ve raporlama için domo sistemimize entegre ettik.

Takımınız için Mükemmel Quickbase Alternatifini Bulun

Quickbase, özel uygulamalar için harikadır, ancak sınırlamaları (fiyatlandırma, entegrasyon eksiklikleri veya zor öğrenme eğrisi) sizi engelliyorsa, geçiş yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

Doğru alternatif, iş akışınıza uymalı, işinizle birlikte ölçeklenebilmeli ve katı yapılar olmadan esneklik sunmalıdır.

ClickUp, proje yönetimini özelleştirilebilir iş akışları, otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği ile birleştirir. Kod gerektirmeyen iş akışları oluşturun, projeleri baştan sona takip edin ve takımınızın uyumunu tek bir yerden sağlayın.

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