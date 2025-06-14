ClickUp ve Jotform: Proje Yönetimi İhtiyaçlarınıza En Uygun Araç Hangisi?

Sonsuz görev talepleriyle uğraşmak, birden fazla projede ilerlemeyi izlemek ve iş akışınıza tam olarak uymayan dağınık formlarla uğraşmak stresli olabilir.

Bir takımı yönetmek, yeni kullanıcıları ve çalışanları işe almak veya müşteri verilerini toplamak gibi işlerde doğru yazılıma sahip olmak, verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir.

ClickUp ve Jotform, güçlü veri toplama özellikleri sunar, ancak hangisi iş akışınızı basitleştirir?

ClickUp proje izleme ve görev yönetiminde mükemmeldir, Jotform ise koşullu mantık ile form oluşturma ve veri toplama için idealdir. İkisi arasında seçim yapmak önceliğinize bağlıdır. En iyi aracı bulabilmeniz için ayrıntılı bir karşılaştırma yapalım!

ClickUp ve Jotform'a Genel Bakış

ClickUp ve Jotform'un özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması:

Özellik ClickUp Jotform Ana odak noktası Proje yönetimi, görev izleme, belgeler, formlar ve iş akışı otomasyonu için hepsi bir arada iş platformu Form oluşturma, veri toplama ve iş akışı otomasyonuna odaklanır Form oluşturma Özel markalama, koşullu mantık ve görevlere ve iş akışlarına doğrudan entegrasyon özelliklerine sahip sürükle ve bırak form oluşturucu Özel markalama ve koşullu mantığa sahip sürükle ve bırak form oluşturucu Özelleştirme Orta düzeyde form özelleştirme, iç süreçler ve görev izleme için en iyisi; özel alanları ve otomasyonları destekler Koşullu mantık ve entegrasyon seçenekleriyle yüksek düzeyde özelleştirilebilir Form Yanıtları Form gönderimleri anında görevler oluşturur veya günceller, otomasyonları tetikler ve proje iş akışlarıyla entegre olur Form yanıtlarını otomatik olarak oluşturun, verileri analiz edin, iş akışlarını tetikleyin ve yapay zeka destekli içgörüler elde edin Otomasyon Gelişmiş otomasyonlar: görev atama, bildirimler, ş Akışı tetikleyicileri, AI destekli görev özetleme ve daha fazlası Form yanıtlarını otomatik olarak oluşturun, verileri analiz edin, iş akışlarını tetikleyin, AI destekli içgörüler elde edin Proje Yönetimi Gönderileri izlemek için tablo özelliği (ızgara, takvim, kart görünümleri), gelişmiş görev bağımlılıkları ve proje görselleştirme eksikliği Gönderileri izlemek için tablo özelliği (ızgara, takvim, kart görünümleri), gelişmiş görev bağımlılıkları ve proje görselleştirme eksikliği İşbirliği Araçları Görevler, yorumlar, belgeler, beyaz tahtalar, sohbet ve bildirimlerde gerçek zamanlı işbirliği Tablolarda takım işbirliği, sınırlı görev yönetimi seçenekleri AI destekli özellikler Görev özetleri, son tarih tahmini, iş akışı otomasyonu, toplantı notları ve içerik oluşturma için yapay zeka Veri analizi, otomatik yanıtlar, trend belirleme ve rapor oluşturma için yapay zeka Entegrasyonlar 1.000'den fazla entegrasyon: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub ve daha fazlası cRM'ler, e-posta pazarlama araçları ve ödeme işlemcileriyle 150'den fazla entegrasyon Ödeme Entegrasyonu Formlarda doğrudan ödeme işleme yok PayPal ve Stripe aracılığıyla doğrudan formlardan ödeme kabul edin

ClickUp nedir?

Görevleri yönetmek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve işbirliği yapmak için tek bir platform edinin: ClickUp

ClickUp, takımlar, departmanlar ve işler arasında işleri kolaylaştıran hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi yazılımıdır. Görev yönetimi, belge işbirliği ve ş Akışı özelleştirmeyi merkezileştirirken gereksiz uygulama geçişlerini önemli ölçüde azaltır.

Karmaşık projeleri yönetiyor, takım performansını izliyor veya günlük görevleri kolaylaştırıyorsanız, ClickUp son derece özelleştirilebilir bir deneyim sunar. Form oluşturucu, görev izleme, Gantt grafikleri ve yapay zeka destekli otomasyon, her boyuttaki işletmenin düzenli ve verimli çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp ile takımlar işbirliği yapar, ilerlemeyi izler ve verileri analiz eder, bu da onu geleneksel proje yönetimi çözümlerine güçlü bir alternatif haline getirir.

ClickUp özellikleri

ClickUp, iş akışlarını basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Bu platformdaki her araç, proje izlemeden otomasyona kadar görev yönetimini kolaylaştırır.

Aşağıda, ClickUp'ı diğerlerinden ayıran üç anahtar özellik bulunmaktadır.

1. ClickUp Form Görünümü: Gönderileri zahmetsizce toplayın ve otomatikleştirin

ClickUp Form Görünümü ile form gönderilerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Formlar sadece bilgi toplamak için değildir, aynı zamanda eylemi tetiklemelidir. ClickUp'ın Form Görünümü, form yanıtlarını sorunsuz bir şekilde görevlere dönüştürerek takımların veriler üzerinde anında harekete geçmesine yardımcı olur. İster müşteri geri bildirimleri topluyor, görev taleplerini işliyor veya çalışan anketlerini yönetiyor olun,

ClickUp Form Görünümü, iş akışlarınızla doğrudan entegre olur. Şunlarla birlikte gelir:

Koşullu mantık: Daha alakalı veri toplama için önceki yanıtlara göre soruları dinamik olarak gösterin veya gizleyin

AI Alanları: Özetler, çeviriler veya ilerleme güncellemelerini otomatik olarak oluşturan AI destekli alanları formlara/görevlere ekleyin

AI Insights: AI'yı kullanarak gönderileri analiz edin, duyguları özetleyin, SSS'leri vurgulayın ve form verilerinden trendleri belirleyin

İş Akışı Otomasyonu: Form yanıtlarından otomasyonları tetikleyerek görevler oluşturun, takım üyelerini atayın ve öncelikleri anında belirleyin

Özelleştirme: Özel markalama, kapak resimleri, düğme stilleri ve çeşitli alan türleri (metin, açılır menü, derecelendirme vb.) ile formları kişiselleştirin

Gizli alanlar: Yanıtlayanların göremediği ancak gönderilere dahil edilen gizli alanlarla ek bilgiler toplayın

ClickUp Brain

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri görüşlerini kolaylaştırmak için ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanın. Bu şablon, yanıtları otomatik olarak düzenler, geri bildirimleri kategorilere ayırır ve aciliyetine göre takip işlemlerini tetikler. Bir ürünü iyileştiriyor, müşteri hizmetlerini geliştiriyor veya çalışan memnuniyetini izliyor olsanız da, yapay zeka destekli analizler trendleri ve önemli içgörüleri ortaya çıkarır. Böylece, verileri sıralamak için daha az zaman harcayıp, harekete geçmek için daha fazla zaman ayırırsınız. Daha fazla ücretsiz geri bildirim formu şablonuna buradan göz atın.

2. ClickUp Görevleri: Basitleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş görev yönetimi

ClickUp Görevleri ile akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı izleme ile işleri kolaylaştırın

ClickUp Görevleri, formlarınızdaki her şeyi entegre eder ve her gönderiyi ayrı görevlere dönüştürerek izleme, önceliklendirme ve iş otomasyonunu kolaylaştırır. Görev bağımlılıkları, özel durumlar ve Liste, Kanban ve Gantt grafikleri gibi çoklu görünümler sayesinde takımlar, hata izleme iş akışları gibi form gönderme iş akışlarını bir bakışta görselleştirebilir.

Akıllı bildirimler, hiçbir güncellemenin kaçırılmamasını ve görevlerin planlandığı gibi devam etmesini sağlayarak, mikro yönetim olmadan projelerin yolunda gitmesini sağlar. ClickUp Görevleri ile şunları yapabilirsiniz:

Görevler arasında ilişkiler kurarak takımların öncelikli işlere odaklanmasını sağlayın

Esnek bir iş akışı için Liste, Kanban, Gantt Grafikleri ve Takvimler arasında geçiş yapın

Gelen kutunuzu doldurmadan görevlerin ilerlemesi, yorumlar veya değişiklikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

3. ClickUp Otomasyonları: Tekrarlayan işleri bir kenara bırakın

ClickUp Otomasyon ile gereksiz işleri ortadan kaldırın ve iş akışlarını zahmetsizce otomatikleştirin

Her form gönderiminden sonra birine manuel olarak görev atamanız gerekiyorsa, bu muhtemelen bir çeyrek boyunca saatlerce verimlilik kaybına neden olur. ClickUp'ın Otomasyon ve AI ajanları yoğun işlerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın AI Otomatik Pilot Ajanları, akıllı otomasyonu doğrudan çalışma alanınıza getirerek Liste ve Sohbet görünümlerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. Bu ajanlar, tekrarlayan görevleri proaktif olarak yönetir, iletişimi kolaylaştırır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp Otomasyon ve AI Ajanları ile şunları yapabilirsiniz:

Görev listelerinde otomasyon: AI Otopilot Ajanları, özel kurallara veya listelerinizdeki gerçek zamanlı değişikliklere göre görevleri otomatik olarak atayabilir, durumları güncelleyebilir ve bildirimleri tetikleyebilir. Ayrıca görev özetleri oluşturabilir, proje verilerini analiz edebilir ve sonraki adımları önerebilir, böylece projeleriniz manuel müdahale olmadan ilerlemeye devam eder

Sohbet içinde otomasyon: ClickUp Sohbet'te AI Ajanları konuşmaları izler, tartışmaları özetler ve hatta sohbet etkinliğine göre görevler oluşturabilir veya güncelleyebilir. Eylem öğelerini ortaya çıkarır, hatırlatıcılar gönderir ve önemli güncellemelerin asla kaçırılmamasını sağlar

AI destekli içgörüler: ClickUp AI'yı kullanarak akıllı özetler oluşturun, eğilimleri analiz edin ve proaktif önerilerde bulunun — ister bir listede çalışıyor ister sohbet üzerinden işbirliği yapıyor olun

Sorunsuz entegrasyonlar: Slack, Google Drive ve Zapier gibi araçlarla bağlantı kurarak AI Ajanlarının tüm araç setinizde iş akışlarını düzenlemesine ve bilgileri senkronize etmesine olanak tanıyın

Hem Liste hem de Sohbet'te kullanılabilen AI Otomatik Pilot Ajanları ile ClickUp, takımınızın daha fazla otomasyon gerçekleştirmesini, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasını ve yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar.

Ayrıca, güçlü AI özelliği ClickUp Brain ile, kullanıcı geri bildirimleri veya talep alımı gibi hedeflerinize göre net ve özelleştirilmiş bir düzen oluşturabilirsiniz. ClickUp AI'dan bir form oluşturmasını istediğinizde, dahil etmeniz gereken ayrıntıları içeren iyi yapılandırılmış bir form oluşturur.

ClickUp Brain kullanarak saniyeler içinde ayrıntılı geri bildirim formları alın

ClickUp fiyatlandırması

📚 Daha Fazla Bilgi: Denemeniz Gereken En İyi Jotform Alternatifleri

Jotform nedir?

jotform aracılığıyla

Jotform, veri toplama, otomasyon ve iş akışı yönetimini basitleştiren bir çevrimiçi form oluşturma yazılımıdır. Kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile kullanıcılar, dakikalar içinde özelleştirilmiş formlar, anketler ve ödeme toplama formları oluşturabilir.

Jotform ayrıca 150'den fazla iş uygulamasıyla entegre olarak CRM'ler, e-posta pazarlama araçları ve bulut depolama ile sorunsuz bağlantılar sağlar.

Müşteri geri bildirimlerinin yönetiminden çalışanların işe alımına kadar, Jotform'un koşullu mantığı ve yapay zeka destekli otomasyonu süreçleri kolaylaştırarak form yanıtlarını anında eyleme geçirilebilir hale getirir.

Jotform özellikleri

Jotform, geleneksel formların ötesine geçer. Güçlü bir iş akışı otomasyon aracıdır. AI destekli form işleme, proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar ve otomatik görev oluşturma ile Jotform, işletmelerin form yanıtlarını izlemesine, analiz etmesine ve bunlara göre hareket etmesine yardımcı olur.

Üç öne çıkan özelliğe bakalım.

1. Form Oluşturucu: Koşullu mantığa sahip özel formlar

jotform aracılığıyla

Jotform, sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile form oluşturmayı kolaylaştırır. İşletmeler, özel markalama, koşullu mantık ve AI destekli form önerileri ile profesyonel görünümlü formlar oluşturabilir. Form oluşturucu ile şunları yapabilirsiniz:

Kullanıcı girdilerine göre alanları gösterin veya gizleyin, formları dinamik ve verimli hale getirin

Form verilerini Google E-Tablolar, Slack, Trello veya Jotform'un 150'den fazla iş uygulamasına gönderin

PayPal, Stripe veya Square aracılığıyla doğrudan formlarınızdan ödeme kabul edin

🧠 Eğlenceli Bilgi: Jotform'un web sitesinde, blogunda veya e-posta kampanyalarında bir kedi mi gördünüz? O, markanın maskotu Podo. Bu kedi, bir düzineden fazla dil konuşuyor ve kullanıcıların markanın yeni özelliklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor!

2. Jotform Tabloları: Esnek bir görev yönetimi özelliği

jotform aracılığıyla

Jotform Tabloları, takımların projeleri izlemesine, gönderileri yönetmesine ve verileri tek bir yerde düzenlemesine yardımcı olan hibrit bir elektronik tablo veritabanı olarak işlev görür.

Geleneksel görev yönetimi yazılımlarından farklı olarak, Jotform Tabloları form yanıtlarını izlemek için dinamik görünümler ve işbirliğine dayalı gerçek zamanlı araçlar sunar. Size şu konularda yardımcı olur:

ClickUp tarzı görev organizasyonu için ızgara, takvim veya kart görünümleri arasında geçiş yapın

Form girdilerini görevlere dönüştürün ve bunları takım üyelerine atayın

Form gönderiminde yapılan değişiklikler, bağlantılı Jotform Tablolarına anında yansıtılır

✨ Bonus İpucu: Jotform'un önceden oluşturulmuş tablo şablonlarını kullanarak, ayrı bir görev yöneticisine ihtiyaç duymadan kullanıcı geri bildirimlerini, çalışan anketlerini ve etkinlik kayıtlarını izleyebilirsiniz.

3. Jotform AI: İş akışlarını otomatikleştirin ve içgörülerinizi geliştirin

jotform aracılığıyla

Jotform AI, anında yanıtlar, akıllı içgörüler ve iş akışı geliştirmeleri sağlayarak otomasyonu bir üst seviyeye taşır. Form gönderilerini otomatik olarak analiz edebilir, raporlar oluşturabilir ve hatta müşteri sorgularına yanıt verebilir. Jotform AI form oluşturucu ile şunları yapabilirsiniz :

Önceden tanımlanmış koşullara göre form gönderimlerine otomatik yanıt verme

Trendleri belirleyin, anahtar bilgileri çıkarın ve görsel raporlar oluşturun

Gönderileri doğru kişiye atayın veya proje iş akışlarını tetikleyin

🎯 Bonus İpucu: Jotform AI, anket sonuçlarını saniyeler içinde özetleyerek saatlerce sürecek manuel veri girişi ve analizinden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $

Silver: Kullanıcı başına aylık 49 $

Altın : Kullanıcı başına aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📚 Daha Fazla Bilgi: Gelişmiş Anket Tasarımı ve Analizi için Ücretsiz Anket Sonuçları Şablonları

ClickUp ve Jotform: Özellik Karşılaştırması

ClickUp ve Jotform, güçlü iş akışı otomasyonu, form oluşturma ve veri yönetimi araçları sunar.

Proje izleme, işbirliği ve görev otomasyonuna odaklanan bir çözüme ihtiyacınız varsa, ClickUp daha iyi bir seçimdir. Ancak önceliğiniz veri toplama, form tabanlı otomasyon ve AI destekli içgörüler ise, Jotform öne çıkıyor.

Anahtar farklılıklarını inceleyelim.

#Özellik 1: Form oluşturucu ve özelleştirme

ClickUp'ın Form Görünümü, kullanıcıların form yanıtlarını otomatik olarak toplamasını ve bunları görevlere dönüştürmesini sağlar. Formları, ClickUp'ın proje yönetim sistemiyle doğrudan entegre olur ve form yanıtlarının iş akışlarını, görev atamalarını ve otomatik eylemleri tetiklemesini sağlar. Formlar ayrıca gerçek zamanlı izleme için gösterge panelleriyle senkronize edilir. Ayrıca, verileri daha iyi yakalamanıza yardımcı olan özel markalama, koşullu mantık ve AI destekli alanlar gibi özellikler de içerir.

Jotform’un Form Oluşturucu özelliği ayrıca koşullu mantık, özel markalama ve CRM'ler, ödeme işlemcileri ve pazarlama araçlarıyla 150'den fazla entegrasyon sunar. Kullanıcılar, platformlar arasında ödeme kabul edebilir, raporlar oluşturabilir ve formlar ekleyebilir.

🏆 Kazanan: Burada bir beraberlik var. ClickUp'ın Formları, dahili görev izleme ve entegre CRM sistemleri için kullanışlıdır. Jotform, daha fazla özelleştirme ve ödeme toplama seçeneği sunar.

💡 Profesyonel İpucu: "Ne düşünüyorsunuz?" gibi genel sorular sormak yerine, "Hangi özellikler deneyiminizi iyileştirir?" gibi hedefli sorular kullanın. Bu, karar verme için yanıtları daha yapılandırılmış hale getirir. Etkili geri bildirim isteme hakkında daha fazla bilgi edinin .

#Özellik 2: Görev ve proje izleme

ClickUp, kullanıcıların görevleri, bağımlılıkları, öncelikleri ve son teslim tarihlerini yönetmelerine olanak tanıyan tam özellikli bir proje yönetimi aracıdır. Liste, Tablo, Kanban ve Gantt görünümleri gibi Özel Görünümleri, işi görselleştirmenin farklı yollarını sunar. Takımlar görevler içinde işbirliği yapabilir, bağımlılıklar belirleyebilir ve iş süreçlerini otomatikleştirebilir.

Jotform’un Tabloları hafif bir proje izleyici görevi görür. Kullanıcılar form gönderilerini tablo girdilerine dönüştürebilir, durumlar atayabilir ve verileri tablo, takvim veya Kanban tarzı görünümlerde düzenleyebilir. Ancak, görev bağımlılıkları, iş yükü izleme veya ClickUp gibi gelişmiş proje görselleştirme araçları yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp bu turu kazandı! Görev yönetimi, proje izleme ve işbirliği açısından çok daha üstündür. Jotform'un tablo işlevi, form yanıtlarını düzenlemek için kullanışlıdır, ancak ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi yetenekleriyle eşleşmez.

📚 Daha Fazla Bilgi: Kullanıcı Araştırması Nasıl Yapılır?

#Özellik 3. Otomasyon ve yapay zeka destekli özellikler

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, kullanıcıların görev yönetimi için tetikleyici tabanlı iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar görev oluşturma, atamalar, bildirimler ve durum güncellemelerini otomatikleştirebilir. ClickUp AI, tartışmaları özetleyerek, raporlar oluşturarak, anlık içgörüler sağlayarak ve proje son tarihlerini tahmin ederek verimliliği daha da artırır.

Jotform'un AI ve Otomasyon form tabanlı iş akışlarına odaklanır. AI, verileri analiz edebilir ve AI ajanları kullanarak müşteri desteği sağlayabilir. Formlar, gönderileri otomatik olarak yönlendirebilir, onay iş akışlarını tetikleyebilir ve raporlar oluşturabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp bu karşılaştırmanın galibi. ClickUp, görev otomasyonu ve yapay zeka destekli iş akışı yönetiminin yanı sıra yapay zeka destekli veri analizinde de mükemmeldir, Jotform ise form tabanlı iş akışları için daha uygundur.

💡 Profesyonel İpucu: Geri bildirim sadece sorunları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda sürekli iyileştirme ve katılım için bir araçtır. Çalışanların geri bildirimlerini toplarken, bir takip süreci olduğundan emin olun. Yaklaşımınızı geliştirmek için gerçek hayattan çalışan geri bildirim örneklerine göz atın.

Reddit'te ClickUp ve Jotform karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, ClickUp ve Jotform hakkında çeşitli görüşler paylaşarak her bir platformun kuruluşunuza katacağı değeri yansıtmıştır. Anahtar kullanıcı yorumlarını ve bu araçların gerçek hayattaki kullanımı hakkında ortaya koyduklarını inceleyelim.

Birçok kullanıcı, form gönderilerini görevlere dönüştürmenin basit bir yolu olarak ClickUp Formlarını takdir ediyor, ancak bazıları e-posta bildirimlerinin manuel olarak yapılandırılması gerektiğini belirtiyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Müşterilerimle yeni bir sistem başlattım. Düzenlemem için yeni bir podcast bölümü geldiğinde, tek yapmaları gereken ClickUp Formunda birkaç alanı doldurmak. Asıl sorun, form gönderildiğinde bana bildirim gelmemesi. Formlar için e-posta bildirimlerini nasıl ayarlayabileceğimi bilen var mı?

Müşterilerimle yeni bir sistem başlattım. Düzenlemem için yeni bir podcast bölümü geldiğinde, tek yapmaları gereken ClickUp Formundaki birkaç alanı doldurmak. Asıl sorun, form gönderildiğinde bana bildirim gelmemesi. Formlar için e-posta bildirimlerini nasıl ayarlayabileceğimi bilen var mı?

ClickUp'ın Otomasyonu hakkında bir kullanıcı şöyle diyor:

Daha fazla kişinin bunu bilmediğine her zaman şaşırıyorum, ancak ClickUp harika destek ve eğitim sunuyor ve doğrudan kaynağa ulaşmak istiyorsanız. Aksi takdirde, form gönderimini/görevi size atamak için bir otomasyon kurmak ve ardından bir şey atandığında bildirim alacağından emin olmak isteyebilirsiniz.

Daha fazla kişinin bunu bilmediğine her zaman şaşırıyorum, ancak ClickUp harika destek ve eğitim sunuyor ve doğrudan kaynağa ulaşmak isterseniz. Aksi takdirde, form gönderimini/görevi size atamak için bir otomasyon kurmanız ve ardından bir şey atandığında bildirim almanızı sağlayacak bir ayar yapmanız gerektiğini düşünüyorum.

Bir kullanıcı, Jotform'un kullanımı kolay olduğunu ancak derinlemesine özelleştirme imkanı sunmadığını belirtiyor. Şöyle diyor:

Jotform çok basittir – bu, basit talepleri olan küçük bir şirket için iyi olabilir. Ancak, büyük bir şirket iseniz ve iş akışları veya entegrasyonlar oluşturmanız gerekiyorsa, Jotform ile bu zor olabilir veya bir özellik olmayabilir.

Jotform çok basittir – bu, basit talepleri olan küçük bir şirket için iyi olabilir. Ancak, büyük bir şirket iseniz ve iş akışları veya entegrasyonlar oluşturmanız gerekiyorsa, bu Jotform ile zor olabilir veya bir özellik olmayabilir.

Başka bir kullanıcı, Jotform'un ücretsiz planının değerli özellikler içerdiğini ancak entegrasyon sınırlamaları olduğunu belirtiyor. Şöyle diyorlar:

Jotform, Formstack'te yapılabileceklerden çok daha fazla özelliği ücretsiz olarak sunar. Ancak, aynı PDF'nin depolama için SharePoint'e otomatik olarak yüklenmesi gerekiyor ve bu entegrasyon Jotform'da mevcut değil.

Jotform, Formstack'te yapabileceğinizden çok daha fazla özelliği ücretsiz olarak sunar. Ancak, aynı PDF'nin depolama için SharePoint'e otomatik olarak yüklenmesi gerekiyor ve bu entegrasyon Jotform'da mevcut değil.

📚 Daha fazla bilgi: İK Takımları için Çalışan Anketi Yazılım Araçları

ClickUp ve Jotform: Hangi Form Oluşturma Aracı En Üstün?

Form oluşturma ve iş akışı otomasyonu söz konusu olduğunda, hem ClickUp hem de Jotform güçlü özellikler sunar.

Ancak, işlevsellik, otomasyon yetenekleri ve entegrasyon seçeneklerini karşılaştırdıktan sonra, ClickUp, yerleşik form yeteneklerine sahip kapsamlı bir proje yönetimi çözümü arayan takımlar için daha iyi bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Jotform, bağımsız form oluşturma ve veri toplama için mükemmeldir, ancak ClickUp formların ötesine geçer. Kullanıcıların yanıtları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine, süreçleri otomatikleştirmelerine ve projeleri tek bir çalışma alanında izlemelerine olanak tanır. Bir form oluşturucudan daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp büyüyen takımlar ve işler için daha akıllı bir seçimdir.

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