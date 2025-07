2025'in En İyi 11 Otomatik AI Not Alma Aracı

Hiç bir toplantı boyunca not almak için çılgınca yazarken, yetişemediğiniz için önemli bilgileri kaçırdığınız oldu mu? Aktif katılım ve dokümantasyon arasında dikkatinizi bölmek için sürekli mücadele etmek, çoğumuzun notlarını eksik bırakmasına ve fırsatları kaçırmasına neden olur.

Otomatik AI not alma araçlarını kullanmaya başlayın. Bu araçlar, siz önemli konulara odaklanırken konuşmalarınızı yakalar, yazıya döker ve hatta özetler.

Bu AI asistanları, basit transkripsiyon araçlarından, bilgileri düzenleyen, eylem öğelerini çıkaran ve mevcut iş akışınızla entegre olan sofistike toplantı ortaklarına dönüştü.

"Not alabilir misiniz?" cümlesini geçmişte bırakacak en iyi AI not alma araçlarını keşfedelim.

En İyi Otomatik AI Not Alıcılarına Genel Bakış

Toplantı yönetim sisteminizi geliştirmek için en iyi AI not alma araçlarının bu hızlı özetine göz atın!

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal AI destekli toplantı planlama ve yönetimi, otomatik özetler ve eylem öğeleri, entegre notlar, görevler ve belgeler, toplantı notu şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Otter. ai Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Gerçek zamanlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, toplantı özetleri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 18 $/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Fireflies Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler AI toplantı notları, sesli komut arama, CRM entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 16,99 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notion AI Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler AI içerik oluşturma, toplantı not otomasyonu, bilgi yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma; herhangi bir Notion planına aylık 10 $/kullanıcı karşılığında AI ekleyin Fathom Bireyler, küçük işletmeler Tek tıklamayla toplantı özetleri, AI özetleri, CRM senkronizasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma tl;dv Bireyler, küçük işletmeler Zaman damgalı not alma, AI özetleri, Zoom ve Meet entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 29 $/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Avoma Orta ölçekli şirketler, kurumsal AI not alma, konuşma zekası, satış koçluğu araçları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 29 $/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Glean Orta ölçekli şirketler, kurumsal Birleştirilmiş iş yeri arama, yapay zeka destekli bilgi keşfi, toplantı özeti Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar; kurumlar için özel fiyatlandırma Tactiq Bireyler, küçük işletmeler Canlı transkripsiyon, önemli noktalar, belgelere ve araçlara aktarma Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 12 $/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notta Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Çok dilli transkripsiyon, AI özetleri, dosya yükleme Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 13,49 $/ay/kullanıcıdan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Yansıtın Bireyler, küçük işletmeler Öneriler, geri bağlantılar ve ses transkripsiyonu içeren AI not alma uygulaması Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; tek plan, tek fiyat: aylık 10 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Otomatik AI Not Alıcılarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Maksimum değeri elde etmek için bir AI not alıcı seçerken şu temel özellikleri göz önünde bulundurun:

Transkripsiyon doğruluğu : Toplantılar için AI araçları , özellikle teknik jargonu yakalarken ve farklı aksanlarla uğraşırken son derece doğru notlar oluşturmalıdır

Gerçek zamanlı kayıt özellikleri : Gerçek zamanlı transkripsiyon, katılımcıların anında düzeltmeler yapmasını sağlar ve geç katılanların toplantının akışını kesintiye uğratmadan önceki tartışma noktalarını hızlıca yakalamasına ve tekrar gözden geçirmesine yardımcı olur

Entegrasyon seçenekleri : AI not alma aracı, mevcut iş akışı uygulamalarınızla entegre olmalıdır. Toplantı bağlamına bağlı olarak, eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturmalı veya : AI not alma aracı, mevcut iş akışı uygulamalarınızla entegre olmalıdır. Toplantı bağlamına bağlı olarak, eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturmalı veya toplantı tutanaklarını bireysel veya takım bilgi tabanınızla senkronize etmelidir

Özet oluşturma : Gelişmiş AI not alıcıları, : Gelişmiş AI not alıcıları, toplantının kısa tutanaklarını sağlamalıdır. Genel tartışma konuları ile bunlardan sonuçlanan kritik kararları birbirinden ayırmalıdırlar

Arama özelliği : Güçlü arama fonksiyonu, tarih, katılımcı, konu ve içerik türü filtrelerinin yanı sıra, yalnızca anahtar kelimelerle değil, kavramlara göre bilgi bulmak için semantik arama özelliğini de içermelidir

Güvenlik ve gizlilik : Şifreleme ve uyumluluk sertifikaları mevcut olmalı, veri kontrolü, sınırlı erişim ve kayıtların, saklama ve izinlerin uygun şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır

İşbirliği özellikleri : Gerçek zamanlı işbirliği, katılımcıların anahtar noktaları vurgulamasına, bağlam eklemesine ve sorumlulukları izlemesine olanak sağlamalıdır

Maliyet etkinliği: Özellikler bütçenize uygun olmalı ve manuel not alma ve takip işlemlerinde kazanılan zamanı tahmin ederek yatırım getirisi (ROI) değerlendirilmelidir

Toplantılarınız için En İyi Otomatik AI Not Alıcılar

Artık harika bir AI toplantı notu alıcısında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak en iyi önerilerimizi sunuyoruz.

1. ClickUp (Görev yönetimi ile AI destekli not alma için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Her konuşmanın otomatik olarak atanmış sorumlular ve son tarihler ile net eylem planlarına dönüştüğünü hayal edin. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile, iş hakkında konuşmak ile işi gerçekten yapmak arasındaki fark ortadan kalkar.

Bir not alma uygulamasından çok daha fazlası olan ClickUp, AI destekli not alma özelliğinin görevleriniz ve belgelerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak eksiksiz bir bağlam sağlayan kapsamlı bir verimlilik platformudur.

ClickUp AI Notetaker, toplantı içeriğini (ses kaydı dahil!) yakalarken, eylem öğelerini, kararları ve anahtar noktaları otomatik olarak tanımlayarak düzgün biçimlendirilmiş bir transkriptte toplar. Ayrıca, kimin ne söylediğini belirlemek için konuşmacı etiketleri de alırsınız.

ClickUp'ı olağanüstü bir toplantı yönetimi yazılımı yapan şey, önemli konuşma noktalarını doğrudan atanabilir görevlere dönüştürme ve her transkripti aranabilir hale getirme yeteneğidir.

ClickUp Brain ile toplantı notlarını ve transkriptlerini aranabilir hale getirin

ClickUp Brain, yerleşik AI asistanı, doğal dil komutları kullanarak toplantıya özgü soruların yanıtlarını almanıza yardımcı olabilir. Toplantı transkriptlerinizi tarar (aylar öncesine ait olanları bile) ve aksi takdirde e-postaları ve Slack konularını saatlerce araştırarak bulmanız gereken önemli bilgileri ortaya çıkarır.

Brain, önceki tartışmalara ve bekleyen görevlere göre toplantı gündemleri de oluşturabilir.

ClickUp Brain ile AI kullanarak saniyeler içinde kapsamlı bir toplantı gündemi hazırlayın

Toplantıdan sonra, ClickUp Gelen Kutusu'nda kişiselleştirilmiş eylem öğeleri içeren otomatik notlar alırsınız. Notlar, takımınız için dinamik, eyleme geçirilebilir bir kaynak olarak ClickUp Belgelerinde düzenlenir. Belgeler ve ClickUp Görevleri arasında çift yönlü bağlantı sayesinde, notlarınızda belirlenen eylem öğeleri projenizin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre edilir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, tasarım gereği verimli toplantılar sağlar.

ClickUp'ın AI Notetaker'ından otomatik AI notlarını doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza alın

ClickUp'ın Toplantılar özelliği, toplantı hazırlığı, yürütme ve takip için özel alanlar sağlayarak not alma deneyimini daha da geliştirir.

ClickUp Takvim'i kullanarak toplantıları doğrudan ClickUp içinden planlayın ve katılın

AI destekli ClickUp Takvim'i kullanarak 1:1 veya grup toplantıları için karşılıklı olarak uygun zamanları bulun. Toplantıları doğrudan Takvim ile planlayın ve Google Takvim ile senkronize edin. Platformdan ayrılmadan davet gönderin ve hatta video görüşmelerine katılın.

Gündemler, stand-up toplantıları, bire bir görüşmeler ve geriye dönük değerlendirmeler için yerleşik şablonlar, toplantı hazırlıklarını hızlı ve tutarlı hale getirir. Takviminizden belgelerinize ve görevlerinize kadar her şey birbirine bağlı olan ClickUp, her toplantının amaca yönelik ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Zoom entegrasyonunu kullanarak bir ClickUp Görevinden doğrudan Zoom toplantısı başlatın!

ClickUp'ın Not Defteri, gün boyunca düşüncelerinizi hızlıca not almak için dijital not kağıdı görevi görür. Rastgele fikirleri anlamlı kategorilere ayırmanıza yardımcı olur ve bu kategoriler daha sonra tam belgelere veya görevlere dönüştürülebilir.

ClickUp Not Defteri ile notları, fikirleri ve hatırlatıcıları hızla yakalayın

Gündemler, stand-up toplantıları, bire bir görüşmeler ve geriye dönük değerlendirmeler için yerleşik toplantı not şablonları, ClickUp'ta toplantı hazırlıklarını hızlı ve tutarlı hale getirir.

Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu, hedefleri, tartışma noktalarını ve eylem öğelerini net bir şekilde sorumluluk dağılımı ile kaydetmek için yapılandırılmış bir biçim sunar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantı notlarınızı daha iyi hazırlayın

Şablon şu şekildedir:

Başlangıç seviyesine uygun : Kolay kullanım için tasarlanmış olup, takımların kapsamlı kurulum gerektirmeden kullanmaya başlamasını sağlar

Çok yönlü : Farklı toplantı türlerine uyum sağlar ve çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılar

Etkili dokümantasyon: Her toplantının iyi bir şekilde dokümante edilmesini sağlayarak net iletişim ve eyleme geçirilebilir takip işlemlerini destekler

ClickUp Günlük Notlar Şablonu, devam eden projelerin tutarlı bir şekilde belgelenmesine yardımcı olur ve girdilerdeki kalıpları ve tekrarlanan temaları otomatik olarak vurgular. Öğrenciler veya araştırmacılar için, ClickUp Üniversite Öğrencileri için Ders Notları Şablonu, AI destekli özetleme ve kavram bağlantıları ile dersleri düzenler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile kapsamlı toplantı özetleri oluşturun

AI araçlarını kullanarak tartışma noktalarını otomatik olarak atanabilir görevlere dönüştürün

AI destekli kategorizasyon ve etiketleme ile notları düzenleyin

Takım üyeleriyle toplantı belgeleri, gündemler ve daha fazlası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İlgili belgeler ve görevler için bağlamsal önerilere erişin

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Büyük toplantılar, uyum ve karar alma açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Aslında, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümü ile dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalar, takipte karışıklığı ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni takım üyeleri için bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Mobil not alma deneyimi, masaüstü sürümü kadar sağlam değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

anahtar noktalar ve eylem öğeleri açısından, bunların son derece ayrıntılı ve net olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, eylem öğelerini doğrudan belge içinde etiketlemelerini/atanmalarını da çok beğeniyorum... Not alıcıyı şu ana kadar çok seviyoruz ve gelecekte daha da optimize edilmiş özellikler bekliyoruz!

anahtar noktalar ve eylem öğeleri açısından, bunların son derece ayrıntılı ve net olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, eylem öğelerini doğrudan belge içinde etiketlemelerini/atanmalarını da çok beğeniyorum... Not alıcıyı şu ana kadar çok sevdik ve gelecekte daha da optimize edilmiş özellikler bekliyoruz!

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve işbirliği için en iyisi)

Toplantılarınızdaki her kelimenin ayrıntılı bir kaydını istiyorsanız, Otter AI bunu mümkün kılabilir. Konuşmaları, kelimeler söylendikçe ekranda güncellenen, aranabilir ve paylaşılabilir transkriptlere dönüştürür. Sanki tartışmalarınızı belgelemeye adanmış kişisel bir asistanınız varmış gibi.

Otter AI'nın AI transkripsiyon teknolojisi, birden fazla platformda gerçek zamanlı konuşma-metin dönüştürme özelliği sunar. Bu hizmet son derece çok yönlüdür ve sanal toplantılar, yüz yüze görüşmeler, röportajlar ve konferanslar için eşit derecede iyi işler.

Otter. ai en iyi özellikler

Takvim entegrasyonu sayesinde planlanmış toplantılara otomatik olarak katılın

Anahtar konuların özetlendiği notlar ve yapay zeka destekli özetler oluşturun

Gelişmiş filtreler ve AI özellikleriyle tüm konuşmalarınızda arama yapın

Sunumlar sırasında anahtar ekran görüntülerini yakalayın ve düzenleyin

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet ile entegre edin

Otter. ai sınırlamaları

Doğruluk, farklı aksanlara veya arka plan gürültüsüne göre değişebilir

ClickUp'a kıyasla sınırlı görev yönetimi yetenekleri

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz sürüm (sınırlı kayıt süresi)

Pro : Bireysel kullanıcılar için aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır.

Gerçek zamanlı transkripsiyon son derece doğrudur ve AI özetleri zaman kazandırır. Arama yapılabilen transkriptler, toplantıları kolayca gözden geçirmenizi sağlayarak verimliliği artırır.

👀 Biliyor muydunuz? 1950 yılında Cornell Üniversitesi profesörü Walter Pauk tarafından geliştirilen Cornell Not Alma Sistemi, notları anahtar noktalar, ayrıntılar ve özetler olmak üzere bölümlere ayırarak daha iyi hatırlanmasını sağlar. Beş R kuralını izler: kaydet, kısalt, tekrar et, düşün ve gözden geçir.

3. Fireflies (Konuşma zekası ve toplantı içgörüleri için en iyisi)

Fireflies. ai, çeşitli toplantı platformlarındaki konuşmalarınızı kaydetme, transkripsiyon ve analiz etme konusunda uzmanlaşmıştır. AI asistanı "Fred", Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlardaki toplantılara otomatik olarak katılarak tartışmaları kaydedebilir.

Kullanıcılar, anahtar kelimeler, konuşmacılar, tarihler veya özel filtreler kullanarak binlerce toplantı arasında arama yapabilir. Her toplantı, transkript, ses kaydı ve AI tarafından oluşturulan özet ile otomatik olarak düzenlenir.

Fireflies. ai en iyi özellikler

İşletmenize özel terminoloji için özel konu izleyicileri oluşturun

Duygu analizi ile AI destekli toplantı özetleri oluşturun

Klip ve önemli bölümleri takım üyeleriyle paylaşın

CRM'ler, proje yönetimi araçları ve işbirliği platformlarıyla entegre edin

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uzun toplantıların işlenmesinde ara sıra gecikmeler olduğunu bildiriyor

Özel kelime dağarcığı eğitiminin optimize edilmesi zaman alır

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Sınırlı özellikler ve transkripsiyon dakikası

Pro : Koltuk başına aylık 18 ABD doları

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Özellikle birden fazla toplantınız olduğunda ve uygulama sizin adınıza toplantılara katıldığında verimlilikte büyük artış.

Özellikle birden fazla toplantınız olduğunda ve uygulama sizin adınıza toplantılara katıldığında verimlilikte büyük artış.

4. Notion AI (İşbirliğine dayalı not düzenleme için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Notion AI, yapay zekayı popüler bilgi yönetimi platformuna doğrudan entegre ederek yazma, düzenleme ve bilgi organizasyonu için yardım sunar. Takımların toplantı içeriklerini bağlantılı bir çalışma alanı içinde iyi yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürmelerine yardımcı olmaya odaklanır.

AI yazma asistanı, toplantı özetleri taslakları hazırlayabilir, toplantı gündemi oluşturabilir ve toplantı içeriğine göre eylem öğeleri oluşturabilir. Notion AI ayrıca karmaşık konuları açıklayabilir, anahtar noktaları çıkarabilir veya içeriği farklı dillere veya üslubuna çevirebilir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Toplantı içeriğinden eylem öğeleri oluşturun

Notları farklı biçimlere (madde işaretleri, tablolar vb.) çevirin

İlgili belgeler arasında bağlamsal bağlantılar oluşturun

Ton ayarlamaları ve netlik iyileştirmeleriyle yazınızı geliştirin

Notion AI sınırlamaları

Öncelikle canlı transkripsiyon için tasarlanmamıştır

Bazı toplantı türleri için manuel kayıt içe aktarma gerekir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Bireyler için temel özellikler

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Kullanıcı başına aylık 10 $ (herhangi bir plana eklenti)

Notion AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Belgeye notlar yazabilmeyi sevdim. Başka biri değişiklik yaptığında veya projeye ekleme yaptığında her zaman bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu.

Belgeye notlar yazabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bize bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu.

5. Fathom (Hızlı vurgularla toplantı kayıtları için en iyisi)

via Fathom

Fathom, her toplantıdan sonra bilgilerin kolayca paylaşılabilir ve erişilebilir olmasını sağlar. Bu yapay zeka destekli araç, konuşmaları sorunsuz bir şekilde kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve önemli anları basit klavye kısayolları veya sesli komutlarla işaretlemenizi sağlar.

Tartışmayı kaçıran ekip arkadaşlarınız için özel klipler oluşturun, transkriptlerde anahtar ayrıntıları hızla arayın ve eylem öğelerini doğrudan toplantı kaydından atayın, böylece hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın.

En iyi özellikleri keşfedin

Önemli platformlarda toplantılara otomatik olarak katılın ve kaydedin

Özelleştirilebilir gizlilik ayarlarıyla belirli klipleri paylaşın

Sınırsız toplantı kaydına erişin

Sınırlamaları anlayın

Sınırlı görev yönetimi yetenekleri

Rakiplere kıyasla daha az sağlam analitik

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Takım sürümü : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım sürümü pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4700+ yorum)

Capterra: 5/5 (700'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü ortaya çıkardı. Peki tüm bu zaman gerçekten gerekli mi? Şüpheciliğimizin nedeni ne? Ankete katılanların yalnızca %12'si toplantılarını oldukça etkili olarak değerlendiriyor.

6. tl;dv (Video konferans notları almak için en iyisi)

İki saatlik bir toplantıdan 30 saniyelik belirli bir bölümü paylaşmanız gerektiğinde ne yaparsınız? tl;dv, mükemmel bir şekilde indekslenmiş bir video kütüphanesi oluşturarak bu sorunu çözer. Her not, yorum ve vurgu, gerçekleştiği ana bağlantı verir, böylece "önemli kısma hızlıca ilerleme" gereksiz hale gelir.

tl;dv ( "too long; didn't view" (çok uzun; görünmüyor) ifadesinden "TL-DEV" olarak okunur), video toplantı belgeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Toplantılar sırasında veya sonrasında kullanıcılar, zaman damgalı notlar ekleyebilir ve önemli anların kısa, paylaşılabilir video kliplerini oluşturabilir. Platformun toplantı kitaplığı, tüm kayıtlarınızı tek bir yerde toplar ve geçmiş tartışmaları tarihe, katılımcıya veya içeriğe göre kolayca bulmanızı sağlar.

tl;dv en iyi özellikler

AI yardımıyla eylem öğelerini ve kararları izleyin

Slack, Notion ve diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi video konferans platformları için tarayıcı uzantısı olarak kullanın

tl;dv sınırlamaları

Öncelikle video konferans platformlarına odaklanmıştır

Proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyon

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 98 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Avoma (Satış ve müşteri başarısı takımları için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Satış notlarınız, anlaşmaların neden sonuçlandığını veya sonuçlanmadığını tam olarak size söyleyebilseydi ne olurdu? Avoma, deneyimli bir satış koçunun uzmanlığıyla müşteri konuşmalarını dinler. İnsanların not alırken genellikle gözden kaçırdığı satın alma sinyallerini, itirazları ve rekabetle ilgili bahsetmeleri tespit eder.

Bir AI toplantı asistanı ve gelir zekası platformu olarak, satış konuşmaları, müşteri başarı kontrolü ve diğer gelir açısından kritik etkileşimler için özellikle değerlidir. Manuel etiketleme gerektirmeden ürün özellikleri, fiyatlandırma tartışmaları, rekabetçi bahsetmeler ve müşteri duyarlılığı gibi konuları tanır.

Satış takımları için Avoma, en iyi performans gösterenlerle diğerleri arasındaki konuşma kalıplarını analiz eder. Başarılı sonuçlarla ilişkili etkili konuşma-dinleme oranlarını, soru sıklığını ve konu kapsamını belirleyerek yöneticilerin veriye dayalı koçluk sağlamasına yardımcı olur.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Rekabetçi bahsetmeleri ve pazar bilgilerini izleyin

Eylem öğeleri içeren takip e-postaları oluşturun ve taahhütlere göre görevler oluşturun

Toplantı kayıtları için konu tabanlı gezinme oluşturun

Toplantı bilgilerini doğrudan CRM sistemlerine senkronize edin

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki konuşmaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve analiz edin

Avoma sınırlamaları

Öncelikle gelir takımları için tasarlanmıştır

Bazı gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır

Avoma fiyatlandırması

AI Meeting Assistant : Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

Revenue Intelligence : Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Glean (Öğrenciler ve akademik not alma için en iyisi)

glean aracılığıyla

Kalem ve katılım paradoksu, dünya çapında ders salonlarını sarmış durumda. Öğrenciler imkansız bir seçimle karşı karşıya: ya notları eksiksiz alıp anahtar kavramları kaçırmak ya da derslere yoğun bir şekilde katılıp daha sonra bilgi eksikliği yaşama riskini göze almak. Glean, ses kaydetme yaklaşımıyla bu ikilemi zarif bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Glean, eğitim kurumlarındaki öğrenciler için akademik not alma platformu olarak özel olarak tasarlanmıştır. Platformun temel işlevselliği, dört aşamalı bir öğrenme sürecine odaklanmaktadır. Her şeyi ses olarak kaydedin, içeriği etiketler ve yapılarla düzenleyin, derslerden sonra notlarınızı düzeltin ve etkili çalışma ile bilgilerinizi uygulayın.

Glean, öğrenme farklılıkları veya engelleri olan öğrenciler için eşit bir alan yaratmak için erişilebilirlik özellikleri sunar. Platform, öğrencilerin dersleri kaydetmelerine, ders sırasında kendi hızlarında metin notları eklemelerine ve daha sonra notlarını geliştirmek için geri dönmelerine olanak tanır.

En iyi özellikleri Glean

Herhangi bir cihazda dersleri ve sınıfları kaydedin

Ses her şeyi kaydederken kendi hızınızda notlar alın

Birden fazla cihazda çevrimiçi veya çevrimdışı olarak çalışın

İşbirliğine dayalı öğrenme için notları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın

Özel akademik not alma şablonlarına erişin

Glean sınırlamaları

İş dünyasından çok akademik ortamlara odaklanmıştır

Proje yönetimi araçlarıyla entegrasyona daha az odaklanın

Tüm özelliklere erişim için kurumsal lisans gerekebilir

Glean fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: Bireysel öğrenciler için mevcuttur

Glean for Individuals: Aylık 15 $ (12 GBP'den dönüştürülmüştür)

Kurumsal: Okullar ve üniversiteler için özel fiyatlandırma

Not: Bireysel plan fiyatı, bu makaledeki diğer araçlarla tutarlılık sağlamak için İngiliz Sterlini (£12) cinsinden ABD Dolarına dönüştürülmüştür. Gerçek fiyat, güncel döviz kurlarına göre değişebilir.

Glean derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Tactiq (Google Meet ve Zoom entegrasyonu için en iyisi)

Toplantı bitti, ama notlar nerede? Tactiq'in tarayıcı uzantısı, siz konuşmaya odaklanırken her şeyi yakaladığı için bu panik anları ortadan kalkar. Görünmez bir sekreter gibi, tarayıcınızda popüler video konferans platformlarında sessizce çalışır ve iş akışınızı kesintiye uğratmadan konuşulanları düzenli metinlere dönüştürür.

Tactiq, transkriptleri otomatik olarak Google Dokümanlar'a kaydederek toplantı içeriğinizi mevcut belge yönetim sisteminizde anında kullanılabilir hale getirir.

İşbirliği yapan takımlar için Tactiq, birden fazla katılımcının toplantı sırasında önemli noktaları işaretleyebildiği paylaşımlı vurgulama özelliğini sunar. Bu işbirliğine dayalı açıklamalar, takımların ek tartışma yapmadan öncelikler ve çıkarılacak dersler üzerinde anlaşmasına yardımcı olur.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Önemli anları özelleştirilebilir etiketlerle vurgulayın

Toplantı içeriğini çeşitli verimlilik araçlarına aktarın

Çok dilli transkripsiyon desteğine erişin

Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams'deki aramalar için gerçek zamanlı transkripsiyon alın

Tactiq sınırlamaları

Bağımsız AI not alma platformlarına kıyasla sınırlı özellikler

Tarayıcı tabanlı yaklaşım performansı etkileyebilir

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi birleştirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz.

10. Notta (Çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Dil engellerinin küresel kuruluşlarda nasıl bilgi siloları oluşturduğunu düşünün: çeviri sırasında kaybolan veya takımlar arasında hiçbir zaman paylaşılmayan ayrıntılar.

Notta, çeşitli dillerde konuşmayı yüksek doğrulukla metne dönüştürmede üstün performans gösteren, yapay zeka destekli bir transkripsiyon platformu sunar. Bu araç, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams dahil olmak üzere birçok platformda çalışır. Ayrıca, yüklenen ses ve video dosyalarını da işleyebilir, bu da onu hem canlı transkripsiyon hem de toplantı sonrası dokümantasyon için yeterince çok yönlü hale getirir.

Basit transkripsiyonun ötesinde, Notta konuşmalardan anahtar noktaları, eylem öğelerini ve kararları çıkaran akıllı özetleme özelliği sunar. AI, içeriği bağlamsal olarak analiz ederek önemli bölümleri belirler ve kullanıcıların uzun tartışmaların özünü hızlı bir şekilde kavramasına yardımcı olur.

Notta'nın en iyi özellikleri

Gürültülü ortamlarda bile farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın

Güçlü filtreler ve doğal dil sorguları ile tüm transkripsiyonlarda arama yapın

Dosyaları ve kayıtları metne verimli bir şekilde dönüştürün

Web ve mobil cihazlarda transkripsiyonlara erişin

Notta sınırlamaları

Sınırlı ortak düzenleme özellikleri

Özel kelime dağarcığı eğitim gerektirebilir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : 13,49 $/ay

İş : Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunamadı

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Çok kaliteli transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi anlaşılıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

Çok iyi kalitede transkripsiyon. İngiliz İngilizcesi iyi anlaşılıyor. Model, bağlamı anlamak ve yeniden transkripsiyon yapmak için birkaç geçiş yapıyor gibi görünüyor. Bu varsayılan işlevsellik sayesinde, çıktı kalitesi diğer transkripsiyonlara kıyasla nispeten yüksek.

11. Reflect (Kişisel bilgi yönetimi için en iyisi)

via Reflect

Daha önce önemli bir kavramla karşılaştığınızı bildiğiniz halde nerede olduğunu hatırlayamadığınız için sinir bozucu bir his yaşadınız mı? Reflect, ikinci beyniniz gibi çalışır; toplantılar, okumalar ve kişisel düşüncelerinizdeki fikirleri birbirine bağlayarak, ilgili bilgileri tam ihtiyaç duyduğunuz anda ortaya çıkarır. Bu bağlantıyı kendiniz açıkça oluşturmamış olsanız bile.

Not almayı kişisel bilgi yönetimi perspektifinden ele alır ve zaman içinde fikirleriniz ile bilgileriniz arasında bağlantılar kurmaya odaklanır. Bireysel bilgi çalışanları, araştırmacılar ve yaşam boyu öğrenenler için tasarlanmış bu araç, kullanıcıların düşüncelerini ve referans materyallerini kullanıldıkça daha akıllı hale gelen bir sistemde düzenler.

En iyi özellikleri yansıtın

Kavramlar arasında otomatik bağlantılarla kişisel bilgi grafiği oluşturun

Esnek etiketleme sistemleriyle bilgileri düzenleyin

Günlük notları kullanarak kronolojik bir bilgi tabanı oluşturun

Toplantı notlarını almak için temiz, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir yazma ortamına erişin . Tartışmaları kaydedin ve zaman damgalarını yazdığınız notlara otomatik olarak bağlayarak sorunsuz, entegre bir kayıt elde edin

Masaüstü ve mobil cihazlardan notlarınıza erişin

Bullet journaling, günlük notlar ve proje tabanlı organizasyon dahil olmak üzere çeşitli not alma yöntemleri için destek alın

Sınırlamaları yansıtın

Takım işbirliğinden çok bireysel kullanıma odaklanmıştır

Resmi toplantı belgeleri için daha az uzmanlaşmış

Fiyatlandırmayı yansıtın

Tek plan, tek fiyat: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Derecelendirmeleri ve yorumları yansıtın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Not alın: ClickUp kuralları yeniden yazıyor

AI not alma araçlarının evrimi, toplantılardan ve konuşmalardan bilgiyi yakalama, işleme ve eyleme dönüştürme yöntemlerimizi dönüştürdü.

Çok yönlü verimlilik için ClickUp'tan satış takımları için Avoma veya çok dilli ortamlar için Notta gibi özel araçlara kadar, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Doğru AI not alma aracı, belgeleri otomatikleştirerek ve aynı anda bilgi kalitesini ve erişilebilirliği iyileştirerek toplantı verimliliğini artırır.

ClickUp'ın AI Toplantı Not Alıcı özelliği, transkripsiyonun ötesine geçer; notlarınızı görevleriniz ve belgelerinizle tek bir çalışma alanında birleştirir. Ayrı araçlar arasında geçiş yapmak yerine, toplantı bilgilerini anında eylem öğelerine dönüştürebilir, görevler atayabilir ve aynı platformda ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu, daha az bağlam geçişi ve daha fazla uyum anlamına gelir.

Her toplantıyı eyleme geçirmeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!