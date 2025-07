Otter AI ve Fireflies AI: Hangi Toplantı Aracı Daha İyi?

Hiç bir toplantıdan, anahtar bilgileri kaçırdığınızı veya sonraki adımlar konusunda netlik kazanamadığınızı hissederek çıktınız mı? Konuşurken yazdığımızdan daha hızlı konuşuruz ve tartışmaya odaklanırken toplantı notlarını tutmak imkansız bir görev gibi gelebilir.

Otter AI ve Fireflies AI gibi AI toplantı asistanları, toplantıları transkripsiyonlayarak, anahtar anları yakalayarak ve toplantı sonrası özetler sunarak hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

Her iki araç da gerçek zamanlı transkripsiyon sunar, zengin toplantı tutanakları oluşturur ve işbirliğine dayalı not almayı basitleştirir. Ama hangisi sizin için gerçekten daha iyi? Karşılaştırma labirentinde kaybolmadan önce, anahtar farklılıkları inceleyeceğiz.

Ayrıca, diğer ikisini geride bırakabilecek sağlam bir üçüncü alternatif olan iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı da size tanıtalım!

Otter AI ile Fireflies AI ve ClickUp'a genel bakış

Otter AI en iyisi Fireflies AI en iyisi en iyisi ClickUpen iyisi Toplantı notlarının gerçek zamanlı olarak yakalanmasıyla canlı toplantı transkripsiyonları Duygu analizi ve konuşma analizi kullanarak derinlemesine toplantı içgörüleri Toplantıları planlama, yürütme ve belgeleme — hepsi ClickUp Meetings ve ClickUp Brain'in AI tarafından oluşturulan gündemleri kullanılarak aynı proje çalışma alanında Kolay gezinme için zaman damgalı notlarla konuşmacı tanımlama Aramalardaki anahtar anları kesip paylaşmak için ses parçaları oluşturma Optimum zamanları öneren, toplantı notlarını senkronize eden ve öncelikli çakışmaları vurgulayan ClickUp'ın AI destekli Takvimini kullanarak akıllı planlama yapın Düzenlenebilir tartışma noktaları ve eylem öğeleri içeren toplantı sonrası özetler Fred (AI chatbot) aracılığıyla satış izleme ve çakışma algılama gibi AI iş akışları Canlı toplantı notları otomatik olarak yakalanır, düzenlenir ve ClickUp AI Notetaker kullanılarak görevlere bağlanır Popüler toplantı platformlarıyla (Zoom, Google Meet, Teams) basit entegrasyon ClickUp, Salesforce ve HubSpot gibi proje yönetimi araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar Görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar ve hedeflerle derin entegrasyon, toplantı tartışmalarını gerçek, takip edilebilir işlere dönüştürür Hızlı toplantı özetleri ve minimum düzenleme Anahtar anların veya eylem öğelerinin kaybolmamasını sağlayan otomatik takip işlemleri Eylem öğeleri, kararlar ve görev atamaları dahil olmak üzere toplantı sonrası anında takip

Otter AI nedir?

otter AI aracılığıyla

Otter AI, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Bir transkripsiyon aracı olarak, konuşmaları gerçek zamanlı olarak dinler ve transkripsiyonunu yapar, böylece tartışmalar sırasında telaşla notlar almaya gerek kalmaz. Toplantılar, röportajlar ve hatta canlı dersler için ideal bir çözümdür.

Ses-metin özelliklerine ek olarak, notlarınızı eylem ve etki açısından düzenleyerek enerjinizi not almaktan aktif dinlemeye yönlendirir.

Ayrıca, çevrimiçi toplantılarınız sırasında anahtar anları yakalayarak daha sonra bunları kolayca tekrar gözden geçirmenizi sağlar. Google Meet'te bir video toplantısında olun veya Microsoft Teams'de fikirlerinizi tartışın, Otter AI toplantı konuşmalarınızı net, aranabilir ve kolayca gözden geçirilebilir hale getirmeyi amaçlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toplantıları transkripsiyon yapan AI araçları, konuşma dalga kalıplarını analiz eden ve ayıran algoritmalarla konuşmacıları tanımlar — ses biyometrisinin basitleştirilmiş bir sürümü!

Otter AI özellikleri

Güçlü bir transkripsiyon aracı olan Otter AI, toplantı içeriğinizi doğru bir şekilde yakalamaya yönelik birçok özellik sunar. Bu özelliklerin neler olduğuna bir göz atalım.

1. Toplantılar ve kayıt transkripsiyonu

Hayatta geri sarma düğmesi olmayabilir, ama toplantılarınızda olabilir. Otter AI, önemli görüşmeleriniz için buna yakın bir hizmet sunar.

Temel özelliği, konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökmek ve her kelimeyi otomatik olarak yakalamaktır, böylece bunu manuel olarak yapmanız gerekmez. Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi popüler video konferans platformlarıyla entegrasyonu, şirket içi video toplantılardan dış müşteri aramalarına kadar her aramanın kapsanmasını sağlar.

Otter AI, yüz yüze toplantılardan veya ses dosyalarından konuşulanları kolayca yazıya dökmek için kayıt veya yükleme fonksiyonu da sunar. Otomatik konuşmacı tanımlama ve zaman damgalı notlar, konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırır ve anahtar anları karışıklık olmadan hızlıca tekrar gözden geçirmenizi sağlar.

2. Özet ve özet oluşturma

Otter AI, her arama ve canlı toplantı transkriptleri için özel bir özet sekmesi sunar. Özetleri Vurgula adlı fonksiyonu, kısa bir genel bakış, anahtar eylem noktaları ve yapılandırılmış bir tartışma taslağını otomatik olarak yakalar. Bu, daha sonra uzun toplantı transkriptlerini incelemekten sizi kurtarır.

Arama sona erdiğinde, takımınıza eylem noktaları atayabilir veya özeti gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. Özeti tek bir tıklama ile kopyalayıp paylaşabilir, böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

3. Toplantı içi AI sohbet

Toplantılar hızlı ilerleyebilir ve katılımcıların soru veya şüpheleriyle araya girmesi akışı kolayca bozabilir. Bunu önlemek için, katılımcıların soru sorabileceği, not ekleyebileceği ve hatta gerçek zamanlı toplantı tutanakları oluşturabileceği Otter AI'nın toplantı içi sohbet özelliğini kullanın.

Bu, konuşmaları kimseyi konudan saptırmadan yapılandırılmış tutar ve herkesin katılımını sağlar. Konuşmacıyı kesmeden bir noktayı açıklığa kavuşturmanız veya az önce bahsedilen bir şeye hızlıca atıfta bulunmanız gerektiğinde faydalıdır.

Otter AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡Pro İpucu: Çoğu AI toplantı asistanı, sektör jargonuna, proje adlarına veya sık kullanılan terimlere özel kelime dağarcığı veya anahtar kelimeler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, AI'nizin anahtar konuları doğru bir şekilde yakalamasına ve vurgulamasına yardımcı olur, böylece daha sonra transkript hatalarını düzeltmek için harcadığınız zamanı azaltır.

Fireflies nedir?

fireflies aracılığıyla

Fireflies, konuşmalardan içgörüler sağlayan bir AI toplantı asistanıdır. Toplantıları transkripsiyonlamanın yanı sıra, konuşma analizlerini kullanarak eylemleri ilerletir ve anahtar tartışma noktalarının kaybolmamasını sağlar.

Fireflies, satış, işe alım, podcasting ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere sektöre özgü kullanım durumlarına uyum sağlar ve çeşitli iş ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm sunar.

Her aramadan sonra, özetleri ve transkripsiyonları tüm toplantı katılımcılarıyla otomatik olarak paylaşır. Ayrıca, basit notların veya kimin ne söylediğinin tekrarlarının ötesine geçen içgörüler, takımların takipleri izlemesine, kararları etkileyen anahtar anları tespit etmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.

Fireflies özellikleri

Fireflies sadece bir transkripsiyon aracı değildir; gelişmiş özellikleri, her toplantıdan daha fazla verim almanıza yardımcı olur.

İşte onu toplantılar için popüler bir AI destekli asistan yapan özellikler.

1. Transkript ve ses kaydı oluşturma

Fireflies, hem video hem de sesli toplantıları transkribe eder ve özetler, ancak ses parçası özelliği onu diğerlerinden ayırır. Bu araç, toplantının anahtar anlarını kesip paylaşmanıza olanak tanır, böylece tüm kaydı izlemek zorunda kalmaz ve doğrudan konuya geçebilirsiniz.

İster bir müşteri talebi, ister bir proje kararı veya anahtar bir içgörü olsun, snippet'i kolayca alıp takımınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca, ses kliplerinden bir çalma listesi oluşturarak takip ve özetleri her zamankinden daha hızlı yapabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Soundbite terimi, 1970'lerin sonlarında politikacıların ve kamuoyunda tanınmış kişilerin kısa ve etkileyici sözleri medyanın dikkatini çekmesiyle popülerlik kazandı. Alıntılanabilir, dikkat çekici sözleri hızla haber odalarının favorileri haline geldi ve manşetlerin satılmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırdı!

2. Akıllı arama ve konu izleme analizi

Verileri parmaklarınızın ucunda düzenli bir şekilde bulduğunuzda, toplantılarda anahtar bilgileri bulmak daha kolaydır. Fireflies AI, kayıtları duygu, konuşmacı konuşma süresi ve tercih edilen filtrelere göre segmentlere ayıran akıllı bir arama seçeneği sunarak önemli anları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, önceden tanımlanmış anahtar kelimeleri kullanarak tekrarlanan konuları izleyen bir konu izleyici özelliği de bulunur, bu da birden fazla toplantıdaki tartışmaları izlemeyi kolaylaştırır. Bu, müşteri geri bildirimleri veya proje güncellemeleri gibi önemli konuların asla gözden kaçmamasını sağlar.

3. AI uygulama iş akışları

Fireflies AI'yı diğerlerinden ayıran öne çıkan bir özellik, yerleşik AI sohbet robotu Fred'dir. Fred, hızlı özetler ve yüzeysel içgörüler sunmaktan daha fazlasını yapar; toplantı takiplerini otomatikleştirmek ve eyleme geçmeyi sağlamak için tasarlanmış bir dizi AI destekli iş akışının arkasındaki motorudur.

Örneğin, Fred, alıcıların niyet sinyallerini analiz eden konuşma izleme iş akışlarını güçlendirebilir. Ayrıca, takım tartışmalarındaki uyumsuzlukları veya gerilimleri belirleyen çatışma algılama iş akışlarını kullanarak potansiyel riskleri işaretleyebilir.

Satış fırsatlarını takip ediyor, iç sorunları çözüyor veya paydaşları aynı çizgide tutuyor olsanız da, Fred kritik anların gözden kaçmamasını sağlar ve Fireflies AI'yı basit bir transkripsiyon aracından proaktif bir toplantı asistanına dönüştürür.

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bill Gates de toplantı notları almıyor, bunu AI'ya bırakıyor. AI tarafından oluşturulan özetler tüm toplantı konuşmalarını hallettiği için, not almak yerine büyük fikirlere odaklanabildiğini iddia ediyor.

Otter AI ve Fireflies: Özellik Karşılaştırması

Hem Otter AI hem de Fireflies toplantı yönetimini kolaylaştırır, ancak biraz farklı ihtiyaçlara hizmet ederler. Otter AI gerçek zamanlı transkripsiyonda uzmanlaşmıştır, Fireflies ise analitik ve otomasyona odaklanır.

İşte toplantı araçları olarak karşılaştırmaları:

Özellik Otter AI Fireflies Transkripsiyon Evet. Gerçek zamanlı transkripsiyon Evet. Arama sonrası transkripsiyon Konuşmacı tanımlama Evet. Zaman damgalı notlar ve konuşmacı etiketleri Evet. Zaman damgalı notlar ve konuşmacı etiketleri Toplantı bilgileri Temel. Toplantı özetleri ve eylem öğeleri sunar Ayrıntılı. Duygu analizi, ses klipleri ve konu izleme sunar Entegrasyonlar Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot gibi günlük uygulamalar Daha kapsamlı takvim seçenekleri, verimlilik uygulamaları ve özel bir API AI yetenekleri Sorgular ve içgörüler için chatbot Satış, proje izleme ve daha fazla kullanım örneği için chatbot ve AI destekli iş akışları En iyisi Canlı çevrimiçi toplantılar ve not alma Derinlemesine toplantı analizi ve ş Akışı otomasyonu

Bunlar anahtar farklılıklar olmakla birlikte, bir toplantı aracının etkisini belirleyen yönlerden nasıl karşılaştırıldıklarını aşağıda görebilirsiniz.

Transkripsiyon hızı

Otter AI, konuşmacı tanımlama ve zaman damgalı notlar ile gerçek zamanlı transkripsiyon sunarak canlı toplantılar için idealdir. Ayrıca, doğruluğu artırmak için toplantı sonrası transkriptleri iyileştirir.

Fireflies farklı bir yaklaşım benimser. Canlı olarak yazıya dökmek yerine, önce toplantıyı kaydeder ve ardından görüşme bittiğinde transkripti işler. Toplantınıza bağlı olarak, bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürer ve tüm katılımcılar toplantı sonrası özetleri e-posta yoluyla alır.

🏆 Kazanan: Otter AI, canlı transkriptler konusunda bir adım önde. Fireflies de, aramanın işlenmesi için biraz beklemek sizin için sorun değilse, oldukça etkili bir seçenek.

Önemli bilgiler ve çıkarımlar

Otter AI, anahtar tartışma noktaları ve eylem öğeleri dahil olmak üzere AI destekli özetler oluşturur. Düzenlenebilir özetleri, takımınıza içgörüleri paylaşma ve iyileştirme konusunda esneklik sağlar.

Fireflies, analitik odaklı içgörüler, tekrarlanan konuların izlenmesi, konuşmacı katılımı ve duygu durumunun izlenmesi ile bir adım daha ileri gider. Ayrıca, kullanıcıların ses kliplerini çıkararak kolayca başvurulabilmesi için anahtar anların oynatma listelerini oluşturmasına olanak tanır.

🏆 Kazanan: Fireflies, duygu analizi, içgörüler ve özelleştirilebilir ses klipleriyle derinlemesine toplantı notları almak için mükemmeldir. Hafif tartışmaları ve projeleri yöneten takımlar için Otter AI sohbet, hızlı soruları yanıtlamada iyi bir iş çıkarır.

Toplantı entegrasyonları ve iş akışları

Mevcut araçlarınızla hangisinin daha uyumlu olduğunu merak mı ediyorsunuz?

Otter AI, Zoom, Google Meet ve Teams etkinlikleriyle iyi senkronizasyon sağlar. Ayrıca Slack ile bağlantı kurarak konuşmaları paylaşır ve kurumsal kullanıcıların Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon yapmasına olanak tanır.

Fireflies, çok daha fazla toplantı takvimi ve hatta ClickUp gibi verimlilik araçları için entegrasyonlar içerir. Ayrıca, proje metrik içgörülerinden bire bir yönetici rapor kartlarına kadar, belirli raporlar ve yapılandırılmış içgörüler için birden fazla AI odaklı iş akışı sunar.

🏆 Kazanan: Fireflies, sağlam AI tabanlı otomasyon ve ş Akışı entegrasyonlarıyla kazanır.

Otter AI ve Fireflies, Reddit'te

Reddit'i ziyaret ederek Otter AI ve Fireflies tartışmasında insanların hangi tarafta yer aldığını gördük. R/productmanagement alt forumundaki birçok kullanıcı, Otter AI'nın gerçek zamanlı transkripsiyon için daha iyi bir seçim olduğu konusunda hemfikir:

TechTemptress diyor ki:

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptler, kayıt sonrası jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzeltme gerektiriyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Transkriptlerde kayıt sonrası jargon, mırıldanmalar ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için biraz düzenleme gerekiyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor

Past_Path9215, Fireflies'in toplantı içgörüleri ve otomasyonu için neden tercih edilen seçenek olduğunu vurguluyor:

AI uygulamalarıyla daha birçok harika özelleştirme yapabilirsiniz. Ben şahsen AI uygulamalarını/şablonlarını kullanarak AI'nın notları istediğim şekilde otomatik olarak yazmasını sağlıyorum

AI uygulamalarıyla daha birçok harika özelleştirme yapabilirsiniz. Ben şahsen AI uygulamalarını/şablonlarını kullanarak AI'nın notları istediğim şekilde otomatik olarak yazmasını sağlıyorum

Reddit'teki Otter AI ve Fireflies AI tartışması, kullanıcıların önceliklerine göre net bir ayrım olduğunu gösteriyor. Gerçek zamanlı transkripsiyon doğruluğuna ve hızlı toplantı notlarına değer verenler, belirsiz konuşmalar için ara sıra ince ayarların yapılması gerekmesine rağmen Otter AI'yı tercih ediyor.

Öte yandan, toplantı sonrası içgörüler, özel otomasyon, uygun fiyat ve AI destekli özetlere öncelik veren kullanıcılar, iş akışı entegrasyonları ve toplantı zekası nedeniyle Fireflies AI'yı tercih ediyor.

ClickUp ile tanışın — Otter AI ve Fireflies'e en iyi alternatif

Toplantıya tüm dikkatinizi verdiniz. AI transkripsiyon programınız, konuşmacı bölümleriyle birlikte bol miktarda not aldı. Şimdi, görevleri oluşturup izlemeli veya belgelerinize eklemelisiniz.

Ya tüm bunlar aynı araçta olsaydı? ClickUp ile bu mümkün. ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.

Diğer toplantı yönetimi çözümlerinden nasıl farklı olduğunu görmek ister misiniz? İşte en iyi toplantı özellikleri.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp AI Not Alıcı ve ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarınızı, özetlerinizi ve eylem öğelerinizi takip edin

Otter AI ve Fireflies AI toplantı transkriptlerine ve özetlerine odaklanırken, ClickUp, ClickUp AI Notetaker ile bir adım daha ileri gider. Sadece toplantıları kaydetmek ve anahtar bilgileri yakalamakla kalmaz, bunları platform içinde eylem öğelerine dönüştürür ve ilgili ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri ile bağlantılandırır.

Platformun yerel AI asistanı ClickUp Brain ile toplantı notlarından anında görevler oluşturabilir, toplantı özetlerini ClickUp Sohbet'e gönderebilir ve bunları takımınızla paylaşarak eylem öğelerinin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Brain ayrıca transkriptlerinizi aranabilir hale getirir. Doğal dilde sorular sorun, toplantı notlarınızı tarayarak yanıtlar — aylar öncesine ait bir veri noktasını veya kararı doğrulamanız gerekse bile.

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerini aranabilir hale getirin

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın AI Notetaker özelliği Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams ile çalışır, böylece tüm toplantılarınız kaydedilir.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Toplantıları

Toplantı yönetimi verimliliğini artırın, arama bağlantılarını doğrudan görevlerin içine yerleştirin ve ClickUp Toplantıları ile yinelenen toplantı gündemlerini yönetin

Toplantılar sadece konuşma değil, eyleme geçmeyi sağlamalıdır — ClickUp Meetings bunu garanti eder. Bu paket, toplantı verimliliğini artıran özelliklerle doludur.

ClickUp'ın birçok toplantı gündemi şablonundan birini kullanarak bir toplantı gündemi taslağı hazırlayarak başlayın. Ya da ClickUp Brain'den bunu sizin için yapmasını isteyin.

ClickUp Brain ile AI kullanarak saniyeler içinde kapsamlı bir toplantı gündemi hazırlayın

ClickUp'ın AI Takvimi'ni kullanarak uygun bir toplantı zamanı bulun ve davetiyeleri gönderin (biraz sonra daha fazla bilgi vereceğiz!). Harici takvim uygulamanıza gitmenize gerek kalmadan, doğrudan ClickUp içinden toplantınıza katılabilirsiniz.

ClickUp'taki yerleşik Görev Kontrol Listelerini kullanarak gündemleri eylem öğelerine dönüştürün. Böylece hiçbir şey "sonra"ya kalmaz

Toplantı kontrol listenizdeki bir görev tamamlandı olarak işaretlenmeden önce, takım üyelerine yorumlar atayarak eylem gerekliliğini bildirebilirsiniz.

Yinelenen toplantılarla uğraşıyor musunuz? Harika; çözümün özel sıklık seçeneği, her gündem ve görev listesine kolayca uygulanabilir. Ayarlandıktan sonra, ClickUp özel e-posta hatırlatıcıları bile gönderir, böylece önemli bir konuşmayı kaçırmazsınız.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat harcıyorduk, şimdi ise bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

AI toplantı notlarınızı özelleştirmek istiyorsanız, ClickUp Belgeleri, birden fazla takım üyesinin zengin markdown biçimlendirme ile aynı belge üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

ClickUp Belgeleri ile içgörülerinizi not alın, zengin biçimlendirme ile sunumlarınızı iyileştirin ve toplantı notlarınızı merkezileştirin

Belgeler ayrıca, tek bir tıklama ile herhangi bir metin veya görüntüden eyleme geçirilebilir görevler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, yerleşik eğik çizgi komutları ile öncelikleri, son teslim tarihlerini ve etiketleri ayarlamak hiç olmadığı kadar kolaydır, böylece hızlı ilerleyen tartışmalara ayak uydurabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anketi, ankete katılanların %18'inin asenkron takım işbirliği için belgelerde yorum kullandığını ortaya koydu. Bu, toplantı süresini kısaltırken, dağınık yorumlar genellikle hesap verebilirlikten yoksundur ve eylem öğelerinin takip edilememesine ve eksik kalmasına neden olur. ClickUp Belgeleri, Atanan Yorumlar ile belge işbirliğini dönüştürür. Her yorum belirli bir takım üyesine atanabilir, böylece pasif geri bildirimler eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülür. Belge iş akışlarınıza hesap verebilirlik ekleyin! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Takvim

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimini kullanarak çalışma alanınızdan toplantıları planlayın, programlayın ve katılın

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özellikleri, toplantı yönetimini sorunsuz hale getirir. Sekmeler arasında geçiş yapmadan doğrudan ClickUp'tan etkinlikler oluşturabilir, görevleri yönetebilir ve toplantıları yeniden planlayabilirsiniz.

Toplantıları planlamak ve davetleri göndermek için ClickUp'ın yerel AI'sını kullanın

Takım senkronizasyonu için zaman bulmanız mı gerekiyor? ClickUp, paylaşılan takvimlerde herkesin uygunluk durumunu kolayca görüntülemenizi sağlar, böylece ortak açık zamanları hızlıca belirleyebilir ve herkes için uygun toplantılar planlayabilirsiniz. Renk kodlu görevler, özelleştirilebilir filtreler ve çoklu görüntüleme seçenekleri (gün, hafta, ay veya zaman çizelgesi) önceliklerinizi takip etmenize ve çakışmaları önlemenize yardımcı olur.

Paylaşılan ClickUp Takvimleri'ni kullanarak takımınızla toplantı yapmak için uygun zamanları bulun

Toplantılar planlama ile bitmediğinden, takvim etkinliklerini görevlere bağlayarak, gündemler ekleyerek, takip işlemleri atayarak ve ilerlemeyi izleyerek tüm bunları aynı çalışma alanında gerçekleştirerek eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile toplantı ayrıntılarını, kaynak bağlantılarını ve eylem noktalarını zahmetsizce yönetin

Sonsuz notları gözden geçirmekten bıktınız mı? ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu olmazsa olmaz bir çözümdür. Belge şablonu, her toplantı tarihi için önceden tasarlanmış sayfalarla not almayı kolaylaştırır. Hatta, her alt sayfa katılımcı listeleri, kaynak bağlantıları, toplantı gündemleri, eylem noktaları ve hatta risk izleme için yapılandırılmış alanlar içerir.

Toplantı ile ilgili görevleri optimize etmek istiyorsanız, ClickUp Toplantı Şablonu, tartışma konularını izlemek, sunumları saklamak ve takip işlemlerini daha verimli bir şekilde atamak için başka bir çözümdür.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp ile Mükemmel Toplantı Notları ve Öngörüler

Doğru toplantı aracı sadece not almakla kalmaz, yanlış anlamaları önler, hızlı konuşmalardan kaynaklanan stresi azaltır ve takımınıza hazırlık, takip ve işi gerçekten ilerletmek için daha fazla zaman tanır.

Otter AI gibi araçlar transkripsiyona odaklanırken, Fireflies toplantı analizine odaklanır. ClickUp ise her ikisini de sunar ve çok daha fazlasını.

ClickUp ile hepsi bir arada toplantı yönetimi çözümüne sahip olursunuz: Toplantıları otomatik olarak kaydeden, yazıya döken ve özetleyen AI destekli Not Alıcı

Toplantı notlarından anında görev oluşturma — böylece takip işlemleri asla gözden kaçmaz

ClickUp Brain ile eylem öğelerini, kararları ve sonraki adımları ortaya çıkarın

1.000'den fazla entegrasyon sayesinde mevcut takviminize, iletişim araçlarınıza ve planlama araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlanabilirsiniz

Birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza veya kısmi çözümlerle yetinmenize gerek yok. ClickUp, toplantı bilgilerinizi işinizle birleştirir, böylece planlama, toplantı ve uygulama işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirebilirsiniz.

Daha akıllı toplantılar yapmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.