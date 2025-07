Yönetici Koçluğu Nedir? Faydaları ve Nasıl İşler?

Toplantı planlandığı gibi gitmedi. Takımınızın performansı düşüyor, moralleri düşük görünüyor ve durumu nasıl düzelteceğinizden emin değilsiniz.

Bir lider olarak, yönetimle ilgili sayısız kitap okudunuz, ancak bu kavramları uygulamaya koymak? Bu tamamen farklı bir hikaye.

Birçok yöneticinin her gün mücadele ettiği bir sorunla karşı karşıyasınız: liderlik ilkelerini bilmekle bunları pratikte uygulamak arasındaki uçurum. Yönetici koçluğu işte bu noktada gerçek farkını ortaya koyuyor.

Yönetici koçluğu, koçluk liderlik tarzınızı şekillendirmenize ve net liderlik hedefleri belirlemenize yardımcı olacak deneyimli bir rehberle sizi eşleştirir.

Yönetici koçluğunun ne olduğunu, nasıl işlediğini ve sağladığı somut faydaları inceleyelim. Yönetici koçluğunun size uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak gerçek örnekler, pratik ipuçları ve kanıtlanmış stratejiler paylaşacağız.

Normal eğitimlere kıyasla, yönetici koçluğu son derece kişiselleştirilmiş ve eylem odaklıdır. Bir yönetici koçu, sizi engelleyen unsurları kesin olarak belirlemek ve bu engelleri aşmanıza yardımcı olacak stratejiler geliştirmek için doğrudan sizinle birlikte çalışır.

🧠 İlginç Bilgi: Graham Alexander, Timothy Gallwey'in Inner Game kavramlarını kurumsal dünyaya taşıyarak yönetici koçluğunun öncüsü oldu. Daha sonra Sir John Whitmore ile işbirliği yaparak, bugün dünyanın en tanınmış koçluk çerçevesi olan GROW koçluk modelini geliştirdi. "Süper koç" olarak adlandırılan Alexander, üst düzey CEO'lara mentorluk yaptı ve liderlik meraklıları için mutlaka okunması gereken iki kitap olan Tales from the Top ve Supercoaching'in yazarıdır. 🚀