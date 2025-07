Grok AI ve DeepSeek: Hangi LLM daha iyi?

Otomatikleştirmeniz gereken görevler, ortaya çıkarmanız gereken içgörüler var ve tüm bunları yapabileceğini iddia eden her yapay zeka (AI) aracını test etmek için zamanınız yok. Yetersiz bir büyük dil modeli (LLM) sinir bozucu ve hızla bir darboğaza dönüşür.

Grok AI ve DeepSeek seçenekleri arasında seçim yaparken, net cevaplar bulamadan özellik listelerine takılmak kolaydır.

Hangisi zamanınıza ve güveninize değer? Hangi modelin akıl yürütme, otomasyon ve entegrasyon gibi gerçek dünya sorunlarını çözdüğüne bir göz atın. Ayrıca, sonunda sizi bekleyen bonus seçimi kaçırmayın — tek bir LLM ile birden fazla LLM'ye erişim kazanın (evet, bu ClickUp )! 😉

Grok AI ve DeepSeek'e genel bakış

Kriterler Grok AI DeepSeek Bonus: ClickUp AI AI Geliştirici xAI (Elon Musk'ın AI takımı) DeepSeek (Çinli AI şirketi) ClickUp (OpenAI'nin GPT modellerini kullanır) Modele erişin Ücretli, kapalı kaynak (premium abonelik gerekir) ve ücretsiz sürüm Ücretsiz, açık kaynak Tescilli; ClickUp platformuna bir eklenti özelliği olarak entegre edilmiştir (ClickUp AI) Mimari Uzman Karışımı (MoE) Uzman Karışımı (MoE) GPT-4'e (API entegrasyonu aracılığıyla OpenAI LLM) dayalıdır Model boyutu Açıklanmadı, çok büyük toplam 671 milyar parametre, belirteç başına 37 milyar aktif parametre GPT-4'ün mimarisiyle uyumludur (~175B parametre) Eğitim verileri X'ten alınan gerçek zamanlı veriler ve sentetik veriler 14. 8 trilyon belirteç ve çok dilli yetenekler GPT-4'ün veri setinden miras alınmıştır + bağlam farkında AI olarak çalışma alanınızdan öğrenir Bağlam penceresi 128K'ya kadar belirteç 128K'ya kadar belirteç 128K'ya kadar belirteç Akıl yürütme yeteneği "DeepSearch" ve "Big Brain Mode" gibi araçlarla adım adım akıl yürütmede mükemmeldir Düşünce zinciri işleme konusunda güçlü, ancak ifade konusunda daha az doğal Yüksek — özetleme, eylem öğesi çıkarma ve görevler genelinde akıllı öneriler destekler Yaratıcı yazma İlgi çekici ve insan benzeri yanıtlar; hikaye anlatımı için ideal İyi performans, ancak Grok'a kıyasla daha az ilgi çekici Güçlü ve çok yönlü — blog taslakları oluşturabilir, fikirler üretebilir ve rollere göre özelleştirilmiş içerik yazabilir Kodlama yeterliliği Kodlama görevlerinde DeepSeek'ten daha iyi performans gösterir ve daha iyi yapılandırılmış kod üretir Yeterli kodlama yeteneği ancak Grok'un gerisinde kalıyor Dokümantasyon ve basit kod oluşturma konusunda yardımcı olabilir, ancak tam bir IDE ikamesi değildir Gerçek dünya kullanımı Üstün şeffaflık ve konuşma tonu, teknik alanlar ve gerçek dünya görevleri için ideal Matematik ve kodlama gibi STEM alanlarında verimli, doğruluğa odaklanın Çalışma alanınızda belgelere, görevlere, yorumlara ve iş akışlarındaki özetlere sorunsuz bir şekilde entegre edilir

Grok AI nedir?

grok aracılığıyla

Grok AI, xAI tarafından geliştirilen bir konuşma yapabilen AI chatbotudur. Grok-1 dil modeli üzerine inşa edilmiş olup, 33 milyar parametreye sahiptir ve web ve X'ten (eski adıyla Twitter) verilere erişerek gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Bu platform, diğer sohbet robotlarının kaçınabileceği soruları yanıtlayabilen esprili ve asi kişiliğiyle tanınır. Mizah, alaycılık ve gelişmiş problem çözme yeteneklerini bir araya getirerek sezgisel ve ilgi çekici etkileşimler sunar.

Ayrıca çok modaldır, yani ekran görüntülerinden kod oluşturmak veya görselleri ayrıştırmak gibi hem metinleri hem de görüntüleri işleyebilir.

🧠 İlginç Bilgi: Grok 3'ün tasarımı, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy'deki Deep Thought ve Iron Man'deki JARVIS gibi kurgusal yapay zekalardan ilham alarak, diğer modellerde pek bulunmayan zeka ve pratik kullanışlılığı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Grok AI özellikleri

Grok AI, hızlı, gerçek zamanlı ve tavırlı yanıtlar isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Grok AI'yı denemeniz için nedenler. 👇

Özellik #1: DeepSearch teknolojisi

Grok'tan size gerçek zamanlı haber güncellemelerini vermesini isteyin

Basit bir özet yetersiz olduğunda, Grok'un DeepSearch devreye girer. X'ten gelen gerçek zamanlı girdileri birden çok çevrimiçi kaynakla birleştirerek, farklı açılardan ayrıntılı yanıtlar üretir.

Grok'un şeffaflığı onu diğerlerinden ayırır. Bilginin nereden geldiğini ve sonuçların nasıl oluşturulduğunu açıkça belirtir. Araştırmacılar, analistler ve öğrenciler, daha opak modellerin sağlayamadığı bu düzeyde izlenebilirlikten yararlanır.

Özellik #2: Gelişmiş akıl yürütme ve problem çözme

Grok AI'yı kullanarak farklı kullanım örnekleri için sağlam akıl yürütme ve analiz elde edin

Grok 3, pekiştirmeli öğrenme ve bir milyona kadar belirteç içeren devasa bir bağlam penceresi sayesinde güçlü akıl yürütme becerilerine sahiptir.

Büyük hacimli bilgileri işleyip saklayabilir, bu da onu karmaşık matematik problemlerini çözmek, uzun belgeleri anlamak veya çok adımlı komutları takip etmek için etkili kılar. Akademik ve teknik karşılaştırmalarda Grok, mantık ve problem çözme alanlarında önde gelen modellerle aynı performansı gösterir.

Özellik #3: Kod karşılaştırma ve anahtar kelime yoğunluğu yardımcısı

Grok ile etkili SEO için anahtar kelime yoğunluklarını analiz edin

Mühendisler ve geliştirme takımları için Grok, satır içi kod karşılaştırma araçları sunar. Bu araçlar, dosyalar, sürümler veya depolar arasındaki farkları hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar; çekme taleplerini gözden geçirmek veya hata düzeltme yinelemelerini izlemek için idealdir. Her derlemede dakikalar kazandırır ve bu da kısa sürede büyük bir fark yaratır.

Grok, pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanları için arayüzüne entegre bir anahtar kelime yoğunluğu aracı sunar. Kullanıcıların belgeler veya web sayfaları genelinde anahtar kelime sıklıklarını analiz etmesine ve karşılaştırmasına yardımcı olarak, harici bir SEO aracına ihtiyaç duymadan içeriği daha iyi arama görünürlüğü için kolayca ayarlamayı sağlar.

Grok AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

DeepSeek nedir?

deepSeek aracılığıyla

DeepSeek, gelişmiş veri analizi, güçlü akıl yürütme yetenekleri ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında uzmanlaşmış, yapay zeka destekli bir platformdur. Açık kaynaklı LLM'leri kullanarak kodlama, matematiksel akıl yürütme, içerik oluşturma ve müşteri desteği gibi karmaşık görevleri yerine getirir.

Platform, Mixture-of-Experts (MoE) ve Multi-head Latent Attention (MLA) gibi akıllı bir mimari üzerine kurulmuştur, bu da çok fazla bilgi işlem gücü tüketmeden verimli bir şekilde çalıştığı anlamına gelir. Dolayısıyla, yüksek donanım maliyetleri olmadan performans arıyorsanız, DeepSeek güçlü bir rakiptir.

🔍 Biliyor muydunuz? DeepSeek, Şangay merkezli bir takım tarafından geliştirilmiştir ve kısa sürede Çin'in GPT tarzı modellere cevabı haline gelmiştir. AI aracını hem akademik hem de ticari amaçlarla kullanabilirsiniz, bu da erişilebilir ancak güçlü bir AI arayan geliştiriciler için çok önemlidir.

DeepSeek özellikleri

DeepSeek, hassasiyet, karmaşık mantık ve derin kavrayış için tasarlanmıştır. Özelliklerinin AI zorluklarını nasıl çözebileceğini merak mı ediyorsunuz? Daha iyi anlayalım. ⚓

Özellik #1: Akıl yürütme odaklı mimari

DeepSeek'ten aldığınız her cevabın ardındaki nedenleri ve nasıl olduğunu anlayın

DeepSeek R1 ve DeepSeek V3 gibi modeller, mantıksal akıl yürütme ve bağlam farkındalıklı analiz için geliştirilmiştir. Geleneksel AI sistemlerinden farklı olarak, sonuçlara nasıl ulaşıldığını açıklayarak daha iyi kararlar almanız için gereken şeffaflığı sağlar.

İster matematik problemi çözmek, ister finansal verilerdeki anormallikleri tespit etmek, ister sağlık raporlarındaki kalıpları çözmek olsun, size "neden"ini adım adım gösterir

DeepSeek kullanarak karmaşık sorunları çözmek için adım adım analiz alın

DeepSeek'i ayıran özellik, yorumlanabilirlik katmanıdır. Kararları bir kara kutu içinde vermek yerine, yanıtını etkileyen veri noktalarını görsel olarak açıklar ve akıl yürütme sürecini adım adım gösterir. Bu, kararın arkasındaki nedeni anlamanın kararın kendisi kadar önemli olduğu, kolluk kuvvetleri, işe alım veya düzenleyici denetimler gibi riskli alanlarda özellikle yararlıdır.

Ayrıca, insan geri bildirimlerinden güç alan pekiştirmeli öğrenme (RLHF) ve gelişmiş denetimsiz öğrenme algoritmalarıyla desteklenir. Bu, Grok AI alternatifinin manuel güncellemeler olmadan sürekli olarak gelişmesi ve risk değerlendirmesi gibi gerçek zamanlı uygulamalar için son derece otonom ve verimli olması anlamına gelir.

Özellik #3: Açık kaynak erişilebilirliği

DeepSeek açık kaynak modellerine erişirken enerji tasarrufu sağlayın

Esneklik isteyen takımlar için DeepSeek, açık kaynaklı modeller sunar. Bu modelleri özelleştirebilir, üzerine eklemeler yapabilir ve tedarikçiye bağlı kalmadan ölçeklendirebilirsiniz. Kontrolünüzden ödün vermeden gelişmiş AI'yı iş akışınıza dahil etmenin harika bir yoludur.

Ayrıca, performanstan ödün vermeden daha az enerjiyle çalışır; altyapıya büyük yatırım yapmak istemeyen, güçlü bir AI isteyen startup'lar ve küçük takımlar için idealdir.

DeepSeek fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Grok AI ve DeepSeek: Özelliklerin Karşılaştırması

Grok AI, hızlı ve konuşma tarzında içgörüler elde etmek için tasarlanırken, DeepSeek çok modlu analize odaklanır. Grok'u hızlı düşünen yardımcı pilotunuz, DeepSeek'i ise verilerin arkasındaki nedenleri açıklayan analistiniz olarak düşünün.

Şimdi bu modellerin performansını karşılaştıralım:

Özellik #1: Kullanılabilirlik

Temel bilgilerle başlayalım: Her bir aracın günlük kullanımda nasıl çalıştığı ve oturum açtığınız andan itibaren genel deneyimin nasıl olduğu.

Grok AI

Erişilebilirlik söz konusu olduğunda, Grok ikisi arasında daha ulaşılabilir olanıdır. Web, iOS, Android ve hatta X'te yerel olarak kullanılabilir, bu da ona geniş bir erişim sağlar. Ancak onu öne çıkaran şey, konuşma tarzıdır. Onu kullanmak, konuları basit bir dille açıklamayı bilen akıllı biriyle konuşmak gibidir.

DeepSeek

Öte yandan, DeepSeek teknik profesyoneller için mükemmeldir. Yeteneklidir, ancak analitik problem çözmeye daha yöneliktir ve Grok'un günlük sıcaklığından yoksundur.

DeepSeek'i kullanırken kafanız karışmayacak, ancak o kadar ilgi çekici bulmayabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Grok özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için daha kullanıcı dostu yaklaşımıyla.

🧠 İlginç Bilgi: Grok'un yanıtları öngörülemez ve filtrelenmemiş olabilir (aslında, ilk test kullanıcıları bunun "sessiz kısmı yüksek sesle söyleyen AI" gibi olduğunu söylüyor). Bu hem onun cazibesi hem de uyarı etiketidir.

Özellik #2: Endüstri uygulamaları

Şimdi, her bir aracın farklı sektörlerdeki ve takımlardaki gerçek kullanım örneklerine ne kadar iyi uyum sağladığını inceleyelim.

Grok AI

Grok, kodlama konusunda yardımcı olabilecek, fikir üretebilecek ve gerçek zamanlı olarak bilgi verebilecek akıllı ve esprili bir asistan isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Bu DeepSeek AI alternatifi, işinize güç katan bir arka uç motorundan çok kişisel bir yardımcıdır.

DeepSeek

DeepSeek ise sektörler genelinde çok çeşitli profesyonel kullanım alanları için idealdir. Halihazırda sağlık sektöründe teşhis, finans sektöründe dolandırıcılık tespiti ve pazar tahminleri, perakende sektöründe tedarik zinciri ve müşteri davranışlarının optimizasyonu alanlarında büyük yankı uyandırmaktadır. Gücü, entegrasyon, otomasyon ve ölçeklenebilirlikte yatmaktadır.

🏆 Kazanan: DeepSeek, sektöre hazır hale getiren iş odaklı yaklaşımıyla.

🧠 İlginç Bilgi: Grok AI ve DeepSeek'ten çok önce, sanatçılar ve araştırmacılar görseller oluşturmak için kural tabanlı sistemler kullanıyordu. Bu alandaki öncülerden biri olan Harold Cohen, AI sanatının moda olmadan on yıllar önce AARON adlı bir AI programı oluşturdu.

Özellik #3: Çoklu dil yetenekleri

Ardından, her bir aracın, özellikle takımlar, bölgeler veya küresel kitleler arasında çalışırken dil çeşitliliğini nasıl desteklediğini inceleyeceğiz.

Grok AI

Grok, hem metin hem de kod için geniş bir dil aralığını destekleyerek, İngilizce ve İspanyolca'dan Korece ve Hintçe'ye kadar her dilde konuşmalara katılmanıza, çeviriler yapmanıza ve nüanslı komutları anlamanıza olanak tanır. Hatta, farklı diller arasında esprili konuşma yeteneğini de korur, ki bu hiç de kolay bir iş değildir.

DeepSeek

DeepSeek ayrıca teknik ve analitik kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış etkileyici çok dilli destek sunar. Farklı dillerde yazılmış belgelerden bilgileri doğru bir şekilde çıkarabilir, işleyebilir ve özetleyebilir.

Bu ürünü ayıran özellik, araştırma veya veri yoğun ortamlarda çalışan küresel takımlar için vazgeçilmez bir özellik olan, çoklu dil bağlamlarında teknik dil ve jargonu ne kadar iyi işlediği.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Grok, konuşma çok dilliliğinde mükemmeldir, DeepSeek ise teknik çok dilli anlama konusunda öndedir.

🔍 Biliyor muydunuz? 2024 Yapay Zeka Durumu Raporu, halka açık şirketler arasında yapay zekaye olan ilginin artmasıyla yapay zeka şirketlerinin kurumsal değerinin 9 trilyon dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

Reddit'te Grok AI ve DeepSeek

Meraklı bir teknoloji meraklısının pazarlama laflarını geçiştirmek için yapacağı her şeyi yaptık: Reddit'i taradık. Platform, sıradan test kullanıcıları ve ileri düzey kullanıcıların filtrelenmemiş yorumlarıyla dolu. Grok AI ile DeepSeek hakkındaki konuları inceleyerek her modelin gerçek dünyada nasıl bir performans gösterdiğini gördük ve işte kullanıcıların yorumları. 💁

Grok AI hayranları, referansları alıntı yapma, doğruluğunu iki kez kontrol etme ve çok dilli destek sağlama yeteneklerini takdir ederek övgülerini esirgemedi.

Verimliliği ve derin arama fonksiyonu nedeniyle Grok 3'e o kadar çok alıştım ki ChatGPT'yi sildim. Hükümet ve bilimsel web siteleri, bilimsel dergiler ve benzeri kaynaklarda bilgileri hızla arayan ve indeksleyen bir canavar! Grok 3, mükemmel referanslar sağlar ve doğruluğunu kendisi kontrol eder...

İşte başka bir Reddit kullanıcısının düşünceleri:

Burada birçok kişinin unuttuğu bir şey, çok dilliliğin dünyanın büyük bir kısmı için de çok önemli olduğudur. DeepSeek iyi olabilir, ancak eski Gemini flash ile karşılaştırıldığında, Fransızca gibi diller için tamamen berbat. İlk bakışta "fena değil" gibi görünebilir, ancak daha sonra belirli nesnelerde yanlış cinsiyet kullanıldığını fark edersiniz ve bu da onu kullanılamaz hale getirir.

Öte yandan, DeepSeek kullanıcıları onu akıl yürütme ve dil derinliği açısından üstün buldu.

Çince yazmayı denerseniz, özellikle eski Çin edebiyatı tarzında, R1 diğer modelleri geride bırakır. Neredeyse profesyonel (ve romantik, mizah duygusu olan) bir insan yazar gibi hissedersiniz.

Diğer Reddit kullanıcıları DeepSeek hakkında şunları söyledi:

Evet, mantık bulmacaları üzerinde test ettim ve o1'i kullanarak işini kontrol ettim, ancak yanlış olmadığı halde yanlış olduğunu iddia etmeye devam ettim... çünkü o1 aslında yanlıştı, ancak DeepSeek doğruydu. DeepSeek, o1'in yanlış olduğunu iki kez tekrarladı, ardından o1'e mantığı anlattım ve o1 yanlış olduğunu kabul etti ve başarısız oldu...

Sonuç? Her iki modelin de güçlü yanları var ve tek seferlik görüşlere güvenmek yerine, bunları kendiniz denemeniz daha iyi olacaktır.

ClickUp ile tanışın — Grok AI ve DeepSeek'e en iyi alternatif

Grok veya DeepSeek'ten ikisi de sizi ikna etmedi mi? Anlıyoruz. Her iki modelin de güçlü yanları olsa da, araştırma, akıl yürütme ve dil derinliği gibi belirli kullanım durumları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.

Peki ya daha pratik bir şeye ihtiyacınız varsa? İşleri yönetmenize, görevleri otomatikleştirmenize ve profesyonel mühendislik desteği olmadan düzenli kalmanıza gerçekten yardımcı olan bir AI proje yönetimi aracı mı?

İşte bu noktada ClickUp devreye girerek günü kurtarıyor. 💪

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Neden C(lickUp) seçeneğine yönelmelisiniz, birlikte inceleyelim! 🧰

ClickUp'ın Birinci Sırada Olan Özelliği: ClickUp Brain

Dürüst olalım: AI araçları her yerde, ancak çok azı işinizi kolaylaştırıyor. ClickUp Brain bu durumu tersine çeviriyor. Verimlilik platformunuza entegre olarak, takımınızın çalışma şekline göre düşünmek, hareket etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dilde ilgili bilgileri arayın

ClickUp Brain'in en önemli özelliklerinden ve kullanım örneklerinden bazılarını size gösterelim:

Dağınık bilgiler içinde boğuluyor musunuz?

AI Bilgi Yöneticisi, kuruluşunuzun hafızası olarak devreye girer. Silo haline getirilmiş klasörleri karıştırmanıza veya geçmiş tartışmalardan belirli bir kararı bulmak için e-posta konularını manuel olarak aramanız gerekmez. Brain'e sorun, görevlerden, belgelerden veya projelerden ilgili verileri saniyeler içinde bulur. Birden fazla iş akışını aynı anda yürütürken hızlı bir şekilde doğru cevaba ihtiyacınız olduğunda, cevap zaten elinizin altında.

Gerçek zamanlı kamuya açık bilgileri aramada üstün olan Grok veya akıl yürütmede parlayan DeepSeek'ten farklı olarak, ClickUp Brain bağlamı açık web'den değil, çalışma alanınızdan alır.

📌 Örnek: Bir AI araştırmacısı olduğunuzu ve paydaşlara sunum hazırladığınızı varsayalım. "Şubat ayında yaptığımız transformatör modeli değerlendirmesinden anahtar noktalar nelerdi?" yazın. Brain, toplantı belgesinden önemli noktaları, görevden ilgili yorum konusunu ve haftalık durum güncellemesinden bir grafiği tek seferde hemen ortaya çıkarır.

Anlık proje özetleri için ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi'ne başvurun

Hala güncellemeleri manuel olarak yazıyor veya ilerleme raporları için sekmeler arasında geçiş yapıyor musunuz?

AI Proje Yöneticisi bunu sizin için halleder. Standup'lar oluşturur, görevlerinizden ve görev açıklamalarınızdan alt görevler oluşturur ve hatta tek bir kart açmanıza gerek kalmadan görev etkinliklerini gerçek zamanlı olarak özetler. Sadece konuşma için değil, eylem için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain ile proje güncellemelerini özetleyin ve kişisel standup'lar yazın

Grok ve DeepSeek, istendiğinde özetler oluşturabilirken, ClickUp Brain bunu iş akışınız içinde otomatikleştirir.

📌 Örnek: Yeni bir API üzerinde çalışan 10 kişilik bir mühendislik takımını yöneten kıdemli bir proje yöneticisisiniz. Sabah toplantısından önce, AI uygulaması otomatik olarak şu özeti oluşturur: "3 görev tamamlandı, iki görev eksik uç noktalar nedeniyle bloklandı, arka uç testi 1 gün ertelendi. " Siz tek kelime yazmadınız veya kimseyi güncelleme için takip etmediniz; uygulama gerekli bilgileri ClickUp'tan aldı.

ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin

Araçlar arasında geçiş yapmadan ChatGPT ve Claude'u kullanabilmeyi ister miydiniz? ClickUp Brain sizi tek bir LLM'ye bağlı bırakmaz. Platformdan doğrudan harici modellere erişmenizi sağlar; sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya bağlamı kaybetmenize gerek kalmaz.

📌 Örnek: AI girişiminiz için bir finansman teklifi hazırlıyorsunuz. ClickUp Brain'i kullanarak takımınızın araştırma bulgularını özetleyin, ardından ChatGPT'yi kullanarak teknik bilgisi olmayan yatırımcılar için özeti yeniden yazın. Ardından, Claude ile pazar boyutunu iki kez kontrol edin. Tek kelimeyle: kusursuz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Otomatik Pilot Ajanları

Grok ve DeepSeek arama, kod ve akıl yürütme konusunda etkileyicidir, ancak proje yönetimi aracınızda güncellemeler veya görev değişiklikleri yapmazlar. ClickUp'ın temsilcileri bunu yapar.

ClickUp'ın listeler, klasörler, alanlar ve sohbetler için akıllı Otomatik Pilot Ajanları, dijital iş arkadaşları gibi davranır, görevleri proaktif olarak özetler, günlük/haftalık durum raporları yayınlar, eylem öğelerini çıkarır ve hatta paylaşılan kanallardaki sorguları yanıtlar — tüm bunları manuel komutlar olmadan yapar.

💡 Profesyonel İpucu: Birkaç tıklamayla hazır ajanları (ör. Günlük Rapor, Haftalık Rapor, Takım StandUp) etkinleştirebilir veya iş akışlarınıza tam olarak uyarlanmış, kurallara dayalı, kod gerektirmeyen özel botlar tasarlayabilirsiniz. Günlük iş akışlarınıza bir ClickUp AI Ajanı ekleyerek işlerinizi hızlandırın

Bağımsız araçların aksine, ClickUp'ın temsilcileri sadece anlamak ve yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda güncellemeleri gönderir, görevleri yönetir, raporlar oluşturur ve anahtar adımları otomatikleştirir, böylece takımlara işleri halletmek için gerçekten ortak olan sorunsuz, entegre bir AI asistanı sunar.

Bu yararlı kılavuzda bunları nasıl kuracağınızı öğrenin:

ClickUp'ın Birinci Avantajı #3: ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile merkezi bir belge veritabanı oluşturun

Google Dokümanlar, Slack ve Notion'da bir proje belgesini yönetmek, olması gerekenden daha fazla çaba gerektirir.

ClickUp Belgeleri bunu değiştirir. Çalışma alanınızın geri kalanıyla tamamen entegre olan Belgeler, araştırma notlarınızın, görevlerinizin ve proje planlarınızın sadece bir arada bulunmakla kalmayıp işinizle etkileşime girdiği merkezi bir ekosistem oluşturur.

Son teslim tarihlerini içeren kontrol listeleri ekleyebilir, gerçek zamanlı görev güncellemelerini ekleyebilir, tüm panoları bağlayabilir ve hatta çalışma alanınızın diğer bölümlerinden canlı verileri çekerek Belgeleri güncelleyebilirsiniz.

📌 Örnek: Çok dilli bir LLM için ince ayar sprint planlaması yapan bir AI araştırmacısısınız. Dil önceliklerini ve test durumlarını özetleyen bir belge taslağı hazırlıyorsunuz. Aynı belgeye, dilbilim takımınız için bir kontrol listesi ekliyor, anotlayıcılara atanan görevleri bağlantılandırıyor ve yerel ayarlarda ilerlemeyi gösteren canlı bir Pano görünümü ekliyorsunuz.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work ile farklı kullanım durumları için özel içerik oluşturun

Araştırma özeti hazırlıyor, ürün özellikleri yazıyor, kampanya planlıyor veya herhangi bir şey yazıyorsanız, AI Writer for Work size yardımcı olmak için burada. Rolünüze ve proje aşamanıza göre özelleştirilmiş içerik oluşturur: teknik bağlam içeren ürün açıklamaları, sade İngilizce deney özetleri veya sonraki lansmanınız için pazarlama metinleri.

Ve hayır, bu sadece metninizi gramer açısından doğru hale getirmek için değil, takımınızın ihtiyaçlarını anlamak için de var. Boşlukta bir chatbot'a komut vermiyorsunuz; çalışma alanınızın büyük resmini gören bir AI ile birlikte içerik oluşturuyorsunuz.

📮 ClickUp Insight: Çoğu takım halihazırda bir şekilde AI kullanıyor. Anketimize göre, %88'i AI ile düzenli olarak etkileşim kurduğunu ve yarısından fazlası günde birden fazla kez kullandığını belirtti. Yine de, yalnızca %12'si günlük işlerinde kullandıkları araçların AI özelliklerinden yararlanıyor. Öte yandan, %62'si ChatGPT ve Claude gibi araçları tercih ediyor. Bu fark muhtemelen belirsiz faydalar, güvenlik endişeleri veya sadece araçların ne içerdiğinin bilinmemesinden kaynaklanıyor. ClickUp bu bağlantıyı kolaylaştırır. Güncellemeleri özetleyebilir, içerik taslakları oluşturabilir ve doğal dil kullanarak özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz; hepsi işinizin zaten bulunduğu aynı platformda.

ClickUp'ın One Up #4: Otomatik proje yönetimi

Grok ve DeepSeek doğal konuşma gibi alanlarda öne çıkarken, ClickUp teknoloji meraklısı profesyoneller için gerçekten önemli olan alanda, yani uygulamada öne çıkıyor.

Tamamen entegre proje yönetimi komut merkezi, işi oluşturmak, atamak, otomatikleştirmek ve fiilen yapmak için mükemmeldir. ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, ürün yol haritası oluşturmaktan karmaşık araştırma sprintlerini yönetmeye ve işlevler arası takımların senkronizasyonuna kadar her şeyi yapmanıza yardımcı olur.

Otomasyon yetenekleri, gerçek zamanlı işbirliği ve yerel AI asistanı, daha az araç ve sıfır tahminle daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Onu özel kılan özellikleri keşfedelim. 👀

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Farklı platformlarda fikirler, kararlar ve sonraki adımlarla dolu bir takım sohbetiniz var. Önemli güncellemeler kayboluyor, görevler unutuluyor ve ilerleme kaydetmek yerine bağlamı takip etmek için daha fazla zaman harcıyorsunuz.

ClickUp Sohbet'e girin. Konuşabilen Grok ve analiz yapabilen DeepSeek'in aksine, ClickUp her ikisini de hayata geçirir. Proje yönetimi aracınızın içinde gerçek zamanlı iletişimi entegre eder, böylece mesajları anında görevlere dönüştürebilir, tartışmaları doğrudan projelere bağlayabilir ve toplantıların ve kaçırılan konuşmaların AI tarafından oluşturulan özetlerini alabilirsiniz.

Sohbette yeni bir özelliği tartıştığınızı, tek bir tıklama ile görevi oluşturduğunuzu, ona öncelik atadığınızı ve konuşmadan hiç çıkmadan geliştirme sprintine bağladığınızı hayal edin.

ClickUp Otomasyon

Durum güncellemeleri, hatırlatıcılar, yinelenen görevler ve değişen öncelikler gibi düzinelerce hareketli parçadan oluşan birden fazla projeyi yönetiyorsanız, gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip AI araçları olsa bile manuel bakım çok fazla olur.

ClickUp Otomasyonları ile rutin işleri otomatikleştirin ve her hafta saatlerce zaman kazanın

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olarak burada öne çıkıyor. Örneğin, bir özellik ile ilgili görevin önceliği "Yüksek" olarak işaretlendiğinde, platform bu görevi otomatik olarak sprint backlog'un en üstüne taşır, baş mühendislere bildirir ve QA incelemesi için etiketler.

Her Cuma saat 10'da tekrarlanan bir inceleme görüşmesi planlamanız mı gerekiyor? Tamamlandı, otomatik olarak. Önemli işlere odaklanırken sizinle birlikte ölçeklenen, müdahale gerektirmeyen bir iş akışı düzenlemesi.

Otomasyonları sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp Brain bunu daha da kolaylaştırır. "Tüm acil görevleri baş geliştiriciye atamak için bir otomasyon oluştur" gibi doğal bir dil komutu yazın ve AI'nın sizin için ayarlamasına izin verin.

Seçim çok kolay — ClickUp'ı seçin!

Grok ve DeepSeek etkileyici AI avantajları sunsa da, asıl soru hala geçerli: Hangisi size daha fazla yardımcı olacak?

Sadece bir LLM ile sohbet etmek veya özetler almak istiyorsanız, her iki araç da işinize yarayabilir. Ancak, projeleri yönetmek, görevleri otomatikleştirmek, takımınızı koordine etmek ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak gibi gerçek iş akışlarına AI uygulamayı ciddi olarak düşünüyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, kendi liginde oynuyor.

Akıllı takım iletişimi, görev yönetimi, AI otomasyonu ve derin entegrasyonları tek bir net ve güçlü platformda birleştirir.

Ne bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅