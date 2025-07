NotebookLM ve OneNote: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

Sabahın 3'ünde aklınıza gelen fikirleri nereye not ediyorsunuz? Takımınızla yaptığınız beyin fırtınası? Düşüncelerinizi nasıl tutarlı bir stratejiye dönüştürüyorsunuz?

Toplantıyı özetliyor, strateji oluşturuyor veya mutlaka okunması gereken bir makaleyi kaydediyor olsanız da, not alma uygulaması dağınık işlerinizi düzene sokacaktır.

Bu yazıda, iki popüler not alma uygulaması olan NotebookLM ve OneNote'u karşılaştırarak, özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ve ihtiyaçlarınıza en uygun not alma aracını seçmenize yardımcı olacağız.

Ayrıca, not almayı geliştiren ücretsiz alternatif AI aracı ClickUp ' un bonusunu da kaçırmak istemeyeceksiniz.

⏰ 60 saniyelik özet NotebookLM ve OneNote'un en uygun kullanım alanlarına hızlıca göz atın: Kullanıcı profili NotebookLM OneNote Araştırmacılar Edebiyat incelemeleri, araştırma makalelerini analiz etmek ve birden fazla kaynaktan içgörüler elde etmek için idealdir Araştırma notlarını düzenlemek için kullanılabilir, ancak NotebookLM'nin gelişmiş AI özellikleri yoktur Öğrenciler Çeşitli öğrenme materyallerini analiz ederek ders notlarını özetlemek, ders çalışmak ve karmaşık konuları anlamak için mükemmeldir Sınıfta not almak, çalışma materyallerini düzenlemek ve projelerde işbirliği yapmak için kullanışlıdır Yazarlar/içerik oluşturucular Konuları araştırmak, fikirleri düzenlemek ve kaynak materyallere dayalı taslaklar oluşturmak için yararlıdır Beyin fırtınası yapmak, makalelerin ana hatlarını belirlemek ve araştırmaları izlemek için kullanışlıdır Proje yöneticileri Proje belgelerinin analiz edilmesine ve raporların oluşturulmasına yardımcı olabilir Proje planlarını, toplantı notlarını ve görev listelerini düzenlemek için mükemmeldir. Outlook entegrasyonu bir artıdır AI destekli analize ihtiyaç duyan kullanıcılar Temel gücü, AI destekli belge analizi ve özetleme özelliğidir NotebookLM'nin gelişmiş AI özellikleri yoktur

NotebookLM nedir?

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM, kişisel AI araştırma asistanı olarak tasarlanmış, Google Gemini AI destekli bir uygulamadır. Kullanıcıların, yükledikleri içeriğe dayalı özetler, açıklamalar ve cevaplar oluşturarak belgeleriyle etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Bu uygulama, tüm önemli bilgilerinizi tek bir yerde toplayarak, Google Dokümanlar, herhangi bir URL'deki makaleler, YouTube videoları, PDF'ler ve hatta MP3 ses kliplerinden veri alabileceğiniz merkezi bir "not defteri" oluşturmanızı sağlar.

NotebookLM'ye araştırmalarınızı ekleyin —ders notları, araştırma makaleleri, YouTube'dan eğitim videoları ve geçmiş derslerden kaydedilmiş sesler— ve sizin için Harvard düzeyinde bir ders oluşturun.

En iyi yanı ne mi? AI sürücü koltuğuna geçmez! Sürücü koltuğunda siz varsınız.

👀 Biliyor muydunuz? NotebookLM, ilk olarak 2023 yılında Google tarafından bir deney olarak " Project Tailwind " adıyla piyasaya sürüldü ve "sanal araştırma asistanı" olarak tanımlandı

NotebookLM özellikleri

NotebookLM, içeriği kolayca anlamak, analiz etmek ve oluşturmak için gerekli araçları içerir. Kaynakları kolayca yükleme ve özelleştirilmiş çıktılar oluşturma hızı gibi özellikleriyle öne çıkan bu yazılımın avantajları şunlardır:

Özellik #1: Kişiselleştirilmiş bilgi tabanı

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM, Google'ın dil modeli Gemini 1. 5 Pro tarafından desteklenmektedir ve iki milyon belirteçlik etkileyici bir bağlamı işleyebilir. Bu büyük dil modeli, yüzlerce sayfalık metni tarayarak brifing belgeleri, zaman çizelgeleri ve çalışma kılavuzları gibi yeni içerikler oluşturabilir.

NotebookLM'yi harika kılan şey, AI tarafından oluşturulan içeriğe yaklaşımıdır: bilgileri yalnızca yüklediğiniz materyallerden alır ve mümkün olduğunca güvenilir ve sağlam hale getirir. AI, el yazısı notları bile işleyebilir, bu da onu hemen hemen her kaynak için yeterince çok yönlü hale getirir.

Google Dokümanlar, YouTube videoları, PDF'ler, bağlantılar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri yükleyin. Bu kaynaklar not defterleri halinde düzenlenir, böylece belirli bir proje veya konu için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde kalır ve bu da onu ideal bir bilgi yönetim sistemi haline getirir.

💡Pro İpucu: Toplantılarınız sırasında not almak istediğinizde, Google'ın AI özelliği olan "Benim için Not Al" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, toplantı notlarını otomatik olarak Google Dokümanlar'a kaydeder ve tüm toplantı katılımcılarıyla paylaşılan toplantı sahibinin Google Drive'ına kaydeder. Bunu NotebookLM'ye yükleyebilir ve anında içgörüler elde edebilirsiniz.

Özellik #2: Sohbet ederek daha derin içgörüler elde edin

notebookLM aracılığıyla

Evet, Google NotebookLM ile konuşabilirsiniz. Yüklediğiniz materyallerle ilgili sorularınız varsa, kaynaklarınızı araştırarak size özel cevaplar verir. AI, içeriğinize doğrudan bağlanır, böylece genel cevaplar almazsınız; cevaplar her zaman sağladığınız temel bilgilere dayanır.

📌 Örnek: İklim değişikliği ile ilgili bir dergi makalesi yükleyin ve "Bu makalede vurgulanan en acil sorunlar nelerdir?" diye sorun. NotebookLM cevapları bulur ve tek bir tıklama ile kaynak metne geri dönersiniz.

Hatta belirli kaynaklara odaklanmasını söyleyerek yanıtlarını daha kesin hale getirebilirsiniz.

AI tarafından oluşturulan içeriği ve notlarınızı sabitleyebileceğiniz bir bülten panosu tarzı arayüz sunar. Bu sayede, sohbet arayüzünde sonsuz bir şekilde kaydırmak yerine her şeyi düzenli ve parmaklarınızın ucunda tutmak çok kolaydır.

Özellik #3: İçeriği kullanışlı biçimlere dönüştürün

notebookLM aracılığıyla

Hiç bir yığın notlara bakıp bunların anlamını nasıl çıkaracağınızı merak ettiniz mi? NotebookLM size yardımcı olur. NotebookLM'deki Sesli Genel Bakış özelliği, notlarınızın ve kaynaklarınızın iki AI sunucusu arasındaki dinamik bir konuşma aracılığıyla hayat bulduğu kendi podcast'iniz gibi çalışır.

Bu sadece kuru bir metin okuma değil, AI sesleri ilgi çekici ve gerçek bir insan tartışmasını taklit ediyor. AI sadece gerçekleri okumakla kalmaz, sunucular karmaşık konuları tartışırken ve tartışırken şaşkınlık, merak ve hatta hayal kırıklığı gibi duygular da ekler.

Konuşma ilerledikçe, AI seslerinin birbirlerine yanıt verdiğini, onayladığını, soru sorduğunu ve hatta gerektiğinde garip bir şekilde güldüğünü fark edeceksiniz. "Mm-hmm" ve "oh, evet" gibi bu küçük anlar, konuşmanın robotik bir okuma değil, gerçek bir konuşma olduğunu hissettirir.

Özellik #4: Ş Akışınıza Sorunsuz Bir Şekilde Entegre Edin

NotebookLM sizinle birlikte çalışmak için tasarlanmıştır. Google Dokümanlar gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olur, böylece planlama ve uygulama arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

İşinizi düzenlemek, paylaşmak veya sonlandırmak için içgörüleri veya taslakları doğrudan dışa aktarın. Bir pazarlama kampanyası için beyin fırtınası yaptığınızı varsayalım. NotebookLM notları düzenler ve takımınızla hemen paylaşabileceğiniz eyleme geçirilebilir bir taslak oluşturur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: NotebookLM'deki "LM", AI destekli yapısına atıfta bulunan "Dil Modeli" anlamına gelir. Ancak araştırma odaklı yapısı göz önüne alındığında, "Öğrenme Makinesi" anlamına da gelebilir

NotebookLM fiyatlandırması

NotebookLM: Ücretsiz

NotebookLM Plus: Google Çalışma Alanı aboneliği ile ücretsiz

Kurumsal için NotebookLM Plus: Google Cloud üzerinden kullanılabilir (Bulut yöneticisi tarafından erişim izni verilirse)

OneNote nedir?

oneNote aracılığıyla

Güvenilir eski not defterinizin daha fazlasını yapmasını hiç istediniz mi? Sihirli bir şekilde kendini düzenlemesi, sonsuz sayfalara sığması ve karalamalardan ayrıntılı planlara kadar her şeyi yönetmesi gibi?

Güçlendirilmiş dijital not defteriniz Microsoft OneNote ile tanışın.

Bunu fiziksel bir not defterinin daha havalı, teknoloji meraklısı kardeşi olarak düşünün. Dahice fikirlerinizi toplamak, bunları düzenli bölümlere ve sayfalara ayırmak ve zahmetsizce paylaşmak için tasarlanmıştır.

İster milyon dolarlık bir fikir üzerinde beyin fırtınası yapın, ister ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturun, ister bir sonraki büyük maceranızı planlayın, OneNote tüm bunları halletmek için gerekli alana ve akıllı özelliklere sahiptir.

OneNote özellikleri

OneNote, aşağıdaki özelliklerle not alma stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur:

oneNote aracılığıyla

Hareket halindeyken, her yerde ve her zaman iyi çalışan bir not alma yazılımına ihtiyacınız vardır. Bazen yazmak istersiniz, bazen ise temel özelliklere dönüp el yazısı notlara güvenmeniz gerekir.

OneNote her ikisini de çok iyi yapar. Dokunmatik ekran veya stylus kaleminiz mi var? O zaman size müjde. Fareyle bile araçlar mükemmel çalışır ve dijital notlarınızı yeni fikirlerin canlı bir tuvaline dönüştürmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Mürekkep Metne özelliği ile el yazısı notları net ve aranabilir metne dönüştürebilirsiniz.

Temel notların ötesinde, düşüncelerinizi resimlerle açıklayın, resimlere açıklama ekleyin veya verileri daha iyi anlamak için renk kodlarıyla işaretleyin. Çeşitli renkler ve yazma araçlarıyla, not almayı eğlenceli hale getirme (ve aynı zamanda işlevselliğini koruma) fırsatını yakalayın.

Özellik #2: Kişiselleştirilmiş matematik asistanı

oneNote aracılığıyla

Matematikte yardıma ihtiyaç duymak için okulda olmanız gerekmez. Bir satış anlaşmasının marjlarını hesaplıyor veya reklam harcamalarının getirisini anlamaya çalışıyor olabilirsiniz.

OneNote, zihninizle yapamayacağınız karmaşık hesaplamalar için kurtarıcınız olacak.

Matematik Asistanı sadece bir hesap makinesi değil, tam kapsamlı bir matematik öğretmeni. Bir denklem yazın, bu özellik onu çözer, grafiğini çizer ve hatta sonuçları derinlemesine anlamanıza yardımcı olacak adım adım talimatlar sağlar.

Özellik #3: Metnin ötesini düşünün

oneNote aracılığıyla

OneNote, yalnızca yazılmış veya el yazısı notları barındırmakla kalmaz, aynı zamanda çok biçimli bir çalışma alanıdır.

PowerPoint sunumlarını, PDF'leri ve hatta görüntüleri ekleyebilecekken neden metin dosyasıyla yetinmek zorundasınız? Orijinal belge dosyasını değiştirmeden doğrudan bu dosyalara açıklama ekleyin.

75 açık sekmenin karmaşası olmadan araştırma yapın! OneNote Web Clipper, metinleri, görüntüleri veya tüm web sayfalarını doğrudan not defterinize kaydederek ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde tutar.

Bir toplantıyı kaydetmeniz veya yüksek sesle beyin fırtınası yapmanız mı gerekiyor? OneNote'un ses aracı, düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak yakalar ve daha sonra kolayca geriye dönüp bakmanızı sağlar.

Özellik #4: Her şeyi şablona aktarın

microsoft Desteği aracılığıyla

Herkes boş bir sayfadan başlamak istemez ve OneNote bunu anlar.

Microsoft 365 için OneNote, akademik, iş ve kişisel kullanım için tasarlanmış çeşitli yerleşik şablonlar içerir. Toplantı notları oluştururken, bir proje planlarken veya sadece düşüncelerinizi takip ederken, bu şablonlar işinizi hızlandırmak için yapılandırılmış bir biçim sağlar.

OneNote şablonları, notlarınıza şık ve profesyonel bir görünüm kazandırırken zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Tamamen özelleştirilebilirler, böylece ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: OneNote şablonları yalnızca henüz not içermeyen yeni sayfalara uygulanabilir. Zaten notlar içeren bir sayfa için şablon kullanmak istiyorsanız, istediğiniz şablondan yeni bir sayfa oluşturun ve mevcut notlarınızı bu sayfaya kopyalayın.

Özellik #5: Notlarınızı Outlook ile entegre edin

oneNote aracılığıyla

OneNote ve Outlook, görev yönetimini kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve son teslim tarihlerini takip etmek için tasarlanmış sorunsuz bir ortaklık oluşturur.

OneNote'un not alma özelliklerini Outlook'un güçlü görev ve takvim özellikleriyle birleştirerek, beyin fırtınası ve uygulama arasındaki boşluğu etkili bir şekilde doldurabilirsiniz.

OneNote'da Outlook görevleri oluşturmak hızlı ve sorunsuzdur. Notlarınızdaki metni vurgulayın, Outlook Görevleri düğmesine tıklayın ve son teslim tarihini (bugün, yarın veya özel bir zaman çizelgesi) atayın.

Görevler OneNote, Outlook ve Microsoft To Do arasında anında senkronize edilir, böylece bir araçtaki güncellemeler tüm platformlara yansıtılır. Bu iki yönlü entegrasyon, verimlilik araçlarınızın uyum içinde çalışmasını sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Rapor sunmak, bir müşteriyi takip etmek veya sınava hazırlanmak gibi hiçbir şeyi atlamamak için yapılacaklar listenize hatırlatıcılar ekleyin.

OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

NotebookLM ve OneNote: Özellik Karşılaştırması

NotebookLM ve OneNote, her ikisi de kendi alanlarında mükemmeldir, ancak özellikleri farklı ihtiyaçlara hitap eder:

Özellik NotebookLM OneNote Temel işlevler AI destekli araştırma asistanı: yüklenen belgeleri analiz eder ve özetler Dijital not defteri: notları, fikirleri ve multimedya içeriğini düzenler AI entegrasyonu Gemini 1. 5 Pro, yüklenen içerikten özetler, açıklamalar ve cevaplar oluşturur; içgörüler için yapay zeka destekli sohbet; içerikle ilgili yapay zeka odaklı tartışmalar için Sesli Genel Bakış Denklemleri çözmek ve açıklamak için Matematik Asistanı; El yazısını dijital metne dönüştürmek için Ink to Text İçerik kaynakları PDF'leri, Google Dokümanlar'ı, web sitelerini, Google Slaytlar'ı, YouTube videolarını ve MP3 ses kliplerini destekler Yazılı ve el yazısı notları, resimler, ses kayıtları, gömülü dosyalar (PowerPoint, PDF) ve web kesiklerini destekler Organizasyon Kaynakları belirli projeler veya konular için not defterlerinde düzenler Notları defterler içinde bölümlere ve sayfalara düzenler. Şablonlar mevcuttur İşbirliği Google Çalışma Alanı ile entegre olur; içgörüleri Google Dokümanlar'a aktarır Görev yönetimi, paylaşım ve işbirliği özellikleri için Outlook ile entegre olur Not alma stili Öncelikle mevcut içeriği analiz etmeye ve buna dayalı olarak yeni içerik oluşturmaya odaklanır Hem yazılmış hem de el yazısı notları destekleyerek daha serbest formda not alma imkanı sunar Multimedya desteği Özellikle AI tarafından oluşturulan sesli özetler ile güçlü multimedya desteği Ses kaydı, gömülü dosyalar ve web kırpma dahil olmak üzere sağlam multimedya desteği Matematik özellikleri Özel matematik özellikleri yoktur, ancak AI yüklenen belgelerdeki matematik içeriğini analiz edebilir Math Assistant, denklem çözme, grafik oluşturma ve adım adım talimatlar sağlar El yazısı desteği AI, el yazısı notları işleyebilir Mürekkep metne özelliği, el yazısını yazılmış metne dönüştürür Görev yönetimi Google Çalışma Alanı ile entegre Görevleri oluşturmak ve yönetmek için Outlook ile entegre olur

Şimdi özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim:

Özellik #1: AI destekli analiz ve özetleme

NotebookLM'nin temel gücü, Gemini 1. 5 Pro tarafından desteklenen gelişmiş yapay zekasında yatmaktadır. Yüklediğiniz belgeleri analiz edip özetler, içgörüler üretir ve sağlanan içeriğe dayalı olarak soruları yanıtlar. Bu sayede kullanıcılar, büyük hacimli bilgilerin özünü hızlıca kavrayabilir, anahtar temaları belirleyebilir ve farklı kaynaklar arasında bağlantılar kurabilir.

Bilgileri düzenleme yeteneğine sahip olan OneNote, bu gelişmiş AI destekli analiz özelliğinden yoksundur. Notlardan anlam çıkarmak ve bunları sentezlemek kullanıcıya kalmıştır.

🏆 Kazanan: NotebookLM, OneNote'ta bulunmayan bir özellik olan belgeleri anlama ve özetleme konusunda üstünlüğüyle kazanmıştır.

Özellik #2: Not düzenleme ve multimedya desteği

NotebookLM, kaynakları not defterlerinde düzenleyebilmesine rağmen, ücretsiz formatta notlar oluşturmaktan ziyade mevcut içeriği analiz etmeye odaklanır. Çeşitli biçimleri desteklemesine rağmen, gücünü multimedya entegrasyonunun genişliğinden değil, AI'nın bu biçimlerle etkileşiminden alır.

OneNote, kullanıcıların notları defterler, bölümler ve sayfalara yapılandırmasına olanak tanıyan çok yönlü düzenleme sistemiyle öne çıkar. Güçlü multimedya desteği, yazılmış ve el yazısı notlar, resimler, ses kayıtları, gömülü dosyalar (PowerPoint ve PDF gibi) ve web kesikleri dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerinin sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

🏆 Kazanan: OneNote, üstün düzenleme sistemi ve çeşitli içerik türleri için daha geniş multimedya desteği sayesinde kazanmıştır.

Özellik #3: El yazısı ve mürekkep özellikleri

NotebookLM el yazısı notları işleyebilir, ancak kapsamlı bir mürekkep deneyimi sunmaya odaklanmamıştır. OneNote'un özel mürekkep araçları ve el yazısı tanıma özelliği, bu kategoride açık ara lider olmasını sağlar.

OneNote'un mürekkep araçları, el yazısı notlar, eskizler ve açıklamalar için zengin bir tuval sağlayan olağanüstü bir özelliktir. Mürekkep Metne özelliği, el yazısını aranabilir yazılmış metne dönüştürerek bunu daha da geliştirir. Bu, dokunsal yazma deneyimini tercih eden veya görsel fikirleri yakalamak isteyen kullanıcılar için özellikle değerlidir.

🏆 Kazanan: OneNote, özel mürekkep araçları ve el yazısını metne dönüştürme özelliği sayesinde kazanmıştır.

Özellik #4: Görev yönetimi ve entegrasyonlar

NotebookLM, Google Çalışma Alanı ile entegre olsa da, görev yönetimi özellikleri özel bir görev yönetimi uygulamasına doğrudan bağlı değildir. Bu, OneNote'u not alma iş akışında görev yönetimine büyük ölçüde güvenen kullanıcılar için daha etkili bir araç haline getirir.

OneNote Outlook ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanıcıların görevleri doğrudan notlarından oluşturup yönetmelerini sağlar. Bu sıkı entegrasyon, ş akışını kolaylaştırır ve not almayı eylem öğeleriyle birleştirir.

🏆 Kazanan: OneNote, görev oluşturma ve yönetme için Outlook ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde kazanmıştır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Özellik #5: Fiyatlandırma ve erişilebilirlik

Özellik NotebookLM OneNote Temel Plan Ücretsiz Ücretsiz Premium Plan NotebookLM Plus Microsoft 365 Aboneliği Premium Maliyet Tüketici sürümü için henüz tam olarak açıklanmamıştır Değişir (genellikle Microsoft 365 aboneliğinin bir parçasıdır) Kurumsal Seçenekler Google Çalışma Alanı ve Google Bulut üzerinden kullanılabilir Microsoft 365 Enterprise planları aracılığıyla kullanılabilir Kullanım Sınırları (Ücretsiz) 100 adede kadar not defteri, not defteri başına 50 kaynak, günlük 50 sohbet sorgusu Genellikle OneDrive'daki depolama alanıyla sınırlıdır Premium Kullanım Sınırları 500 adede kadar not defteri, not defteri başına 300 kaynak, günlük 500 sohbet sorgusu Artırılmış depolama ve işbirliği özellikleri Premium sürümün kullanılabilirliği 2025'in başlarında Google One AI Premium'a dahil edilecek Microsoft 365 aboneliklerine dahildir

OneNote, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunarak birçok kullanıcıya erişim imkanı sağlar. Microsoft 365 abonelikleriyle birlikte sunulan ücretli sürümler, ek işlevlerin kilidini açar.

NotebookLM ise şu anda ücretli Google Çalışma Alanı/Bulut aboneliklerine bağlı olduğundan, bireysel kullanıcılar veya bütçesi sınırlı kullanıcılar için daha az erişilebilir.

🏆 Kazanan: OneNote, ücretsiz sürümünün mevcut olması nedeniyle

NotebookLM ve OneNote, Reddit'te karşılaştırıldı

NotebookLM ve OneNote'un her ikisinin de artıları ve eksileri vardır ve kullanıcı tercihleri büyük ölçüde farklılık gösterir. Reddit'e giderek insanların NotebookLM ve OneNote hakkında ne düşündüğünü gördük.

NotebookLM'nin AI özellikleri umut verici olsa da, performansları tutarsızdır; bazı kullanıcılar bu özellikleri son derece yararlı bulurken, diğerleri hayal kırıklığına uğramaktadır.

NotebookLM'yi hukuk fakültesinin ilk ara sınavlarından biraz önce keşfettim. Notları özetleme ve sentezleme konusunda büyük bir fark yarattığını söyleyebilirim.

NotebookLM'yi hukuk fakültesinin ilk ara sınavlarından biraz önce keşfettim. Notları özetleme ve sentezleme konusunda büyük bir fark yarattığını söyleyebilirim.

Üretken yapay zeka teoride kulağa hoş geliyor, ancak uygulamada başarısız oldu.

Üretken yapay zeka teoride kulağa hoş geliyor, ancak uygulamada başarısız oldu.

Daha köklü bir platform olmasına rağmen, OneNote de karışık yorumlar almaktadır. Bazıları, organizasyon özelliklerini ve diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonunu takdir ederken, diğerleri onu dağınık bulmakta veya senkronizasyon sorunları yaşamaktadır.

Onenote hiçbir yere gitmiyor, bir süredir kullanmıyorum ama yeniden tasarlandı. Birçok kişi gibi ben de senkronizasyon sorunları yaşıyordum. Sekmelerin ve klasörlerin düzeni benim için biraz karmaşık ama zamanla alışıyorsunuz.

Onenote hiçbir yere gitmiyor, bir süredir kullanmıyorum ama yeniden tasarlandı. Birçok kişi gibi ben de senkronizasyon sorunları yaşıyordum. Sekmelerin ve klasörlerin düzeni benim için biraz karmaşık ama zamanla alışıyorsunuz.

Sonuç olarak, "en iyi" araç, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır; her iki araç da kendi hayran kitlesine sahiptir.

ClickUp ile tanışın — NotebookLM ve OneNote'a en iyi alternatif

Not alma için kullanılan çoğu AI aracı basit bir gerçeği gözden kaçırır: Herkesin verimlilik stili farklıdır.

Güçlü proje yönetimi yazılımı özellikleriyle donatılmış, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp *'a girin. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve bilgilerinizi tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirir, böylece düzinelerce verimlilik uygulaması arasında geçiş yapmadan en verimli halinize ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel AI not alma özelliği, NotebookLM ve OneNote'u birçok açıdan geride bırakıyor.

NotebookLM ve OneNote'a göre neden daha iyi bir alternatif olduğunu öğrenin:

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #1: ClickUp Not Defteri

En harika fikirler en beklenmedik anlarda gelir: köpeği gezdirirken veya toplantıdan beş dakika önce. Ama bunları rastgele uygulamalar, not defterleri veya kağıt parçaları arasında tutmaya çalışmak? Kaos.

ClickUp Notepad'e girin — fikirlerinizi yakalayıp eyleme dönüştürmek için tek adresiniz.

ClickUp Not Defteri'ni kullanarak etkileşimli notlar alın ve bunları görevlere dönüştürün

Bir rapor için beyin fırtınası yaptığınızı varsayalım. Not Defteri'ni açın, düşüncelerinizi not alın ve ilham geldiğinde anahtar fikirleri görevlere dönüştürün. Not Defteri'nden çıkmadan son tarihler atayın, ilerlemeyi izleyin ve her şeyi bağlantılı tutun.

ClickUp Notepad, düzenli, verimli ve kontrol sahibi olmanızı sağlar; çevrimiçi yapışkan notlara gerek yoktur.

💡 Profesyonel İpucu: Bilgi yönetimi için AI araçlarını kullanırken notları "Fikirler", "Yapılacaklar" veya "Öncelik" gibi etiketlerle düzenleyin, böylece ihtiyacınız olanı saatler içinde değil, saniyeler içinde bulun.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

Araştırmaları, notları ve görevleri tek bir yerde yönetmek kulağa rüya gibi geliyor, değil mi? Diğer not alma uygulamalarının aksine, ClickUp Belgeler bu rüyayı yeni rutininize dönüştürür ve belgeleri görevlerinizle ve projelerinizle sorunsuz bir şekilde birleştirir.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak işbirliği içinde notlar alın ve bunları tam teşekküllü planlara, depolara ve daha fazlasına dönüştürün

Bir ürün lansmanı planladığınızı varsayalım. Pazarlama materyalleri oluşturmak veya bir e-posta kampanyası taslağı hazırlamak gibi anahtar aşamaları bir belgede özetleyerek başlayın. Ardından, birkaç tıklama ile her aşamaya görevler ekleyerek bağlam ve yürütme arasında tutarlılık sağlayın.

Notlarınızı yapılandırmak için iç içe sayfalar, zengin biçimlendirme ve gömme özelliklerini kullanın. Ayrıca, notları takımınızla birlikte düzenleyebilir, yorumlar bırakabilir ve geri bildirim için takım arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Son olarak, bulut senkronizasyonu sayesinde hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayarak notlarınıza herhangi bir cihazdan erişin.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile notlarınızdaki anahtar bilgileri özetleyin

Notlarınızı anında aranabilir, bağlantılı ve eyleme geçirilebilir hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain'in güçlü AI yeteneklerini deneyin. ClickUp Brain'e ihtiyacınız olanı sormanız yeterlidir, o da notlarınızdan anahtar bilgileri saniyeler içinde alır. Belgelerinizi, görevlerinizi ve sohbetlerinizi anlar, ilgili bilgileri özetler ve akıllı önerileri anında paylaşır.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdaki notlardan, belgelerden ve görevlerden anında yanıtlar bulun

AI ayrıca notlarınızdan doğrudan eylem öğeleri oluşturur ve notlarınıza ve görevlerinize göre proaktif öneriler paylaşır.

ClickUp Brain ile notlarınız sadece orada durmaz, sizin için çalışır ve dağınık bilgileri yapılandırılmış, kullanılabilir bilgiye dönüştürür.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: ClickUp AI Not Alıcı

ClickUp AI Notetaker, sıradan bir AI not alma aracı değildir; sizin için zor işleri yapan yerleşik toplantı asistanınızdır. Not almak için uğraşmak veya uzun kayıtları taramak yerine, saniyeler içinde net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edersiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

İşte hayatınızı nasıl kolaylaştırır:

İzin verilen toplantılara otomatik olarak katılın ve konuşmaları konuşmacı etiketleriyle gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın, böylece anahtar noktaları asla kaçırmayın

Tartışmaları anında özetler , böylece tüm konuşmayı tekrar dinlemenize veya tüm transkripti okumanıza gerek kalmadan ana fikri anlayabilirsiniz

Eylem öğelerini çıkarır ve atanan kişileri işaretler böylece neyin kimin tarafından yapılması gerektiğini tam olarak bilirsiniz

ClickUp'taki görevler ve belgelerle senkronizasyon ve tek bir tıklama ile içgörüleri eyleme dönüştürme

NotebookLM veya OneNote'ta bağlamı manuel olarak paylaşmanız/yüklemeniz gerekirken, ClickUp AI Notetaker takımınızın zaten çalıştığı yerde çalışır. Böylece notlarınız sadece saklanmakla kalmaz, bağlamsal hale gelir ve anında işe yarar.

👀 Biliyor muydunuz? 1945 yılında Vannevar Bush, bilgileri anında depolayabilen ve geri çağırabilen "Memex" adlı bir cihaz hayal etti. Bu, AI destekli not alma teknolojisinin ilk vizyonuydu.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu 5 Nokta: Bağlantılı Arama

ClickUp Bağlantılı Arama ile, tüm dijital çalışma alanınızda (ClickUp ve entegre uygulamalarınız) herhangi bir notu, belgeyi, görevi veya projeyi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz — OneNote'un organizasyon gücünü aşar. İhtiyacınız olan her şeyin sadece birkaç saniye uzaklıkta olmasını sağlayarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak notları ve ilgili bilgileri kolayca bulun

Ayrıca, ClickUp, proje yönetimi ve çoklu görevler için özel olarak tasarlanmış bir dizi önceden tasarlanmış not alma şablonu sunar. Toplantı notlarını, gündemleri, proje özetlerini ve daha fazlasını kaydetmenize yardımcı olarak iş akışınızı kolaylaştırır ve hazırlık süresini kısaltır.

ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile günlük görevlerinizi not alırken veya ClickUp Proje Notu Şablonu ile beyin fırtınası fikirlerinizi yakalarken, ClickUp notlarınızı düzenli ve erişilebilir tutar.

AI araçları ve ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla 1000'den fazla uygulamaya sahip üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde, artık silolaşmış bilgiler veya iş akışları konusunda endişelenmenize gerek yok. Beyin fırtınası yaparken veya işleri yürütürken, ClickUp ekosisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edin.

"Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım."

"Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım."

Notlardan Sonraki Adımlara: ClickUp Her Şeyi Birbirine Bağlar

Microsoft OneNote, toplantı notlarını kaydetme ve bilgileri düzenleme konusunda mükemmeldir, ancak birçok kullanıcının ihtiyaç duyduğu proje yönetimi özellikleri, gerçek zamanlı işbirliği ve verimlilik araçları konusunda yetersiz kalır. Aynı zamanda, NotebookLM, Google ekosisteminin güçlü AI özelliklerine sahip olabilir, ancak bilgilerinizi ve görevlerinizi birbirine bağlayan hepsi bir arada bir çalışma alanı olmaktan uzaktır.

Ancak ClickUp hepsini bir araya getirir. Kapsamlı bir AI destekli proje yönetimi platformuna entegre edilmiş gelişmiş not alma özellikleriyle ClickUp, fikirlerinizi düzenlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda görevleri yönetmenize, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize de olanak tanır.

ClickUp'a geçin ve kendi bilgilerinizin, notlarınızın, görevlerinizin ve projelerinizin bir araya geldiği, en yüksek verimlilik sağlayan birleşik bir çalışma alanı deneyimleyin.