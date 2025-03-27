Toplantılar harikadır, ta ki söylenen her şeyi hatırlamanız gerekene kadar. Notlar alırken, eylem öğelerini izlerken ve aslında dikkatinizi verirken çok fazla şey olur.
Takımınız Microsoft Teams'te çalışıyorsa, size yardımcı olacak bir AI not alma aracına ihtiyacınız var.
En iyi AI not alma uygulamaları, kayıt, transkripsiyon, özetleme ve hatta görev oluşturma işlemlerini gerçekleştirir, böylece siz ayrıntılarla uğraşmak yerine işinize odaklanabilirsiniz.
Bu blog yazısında, toplantı notlarınızı kaosdan düzene sokacak Microsoft Teams için en iyi 10 AI not alma uygulamasını ele alacağız. 🎯
⏰ 60 saniyelik özet
Microsoft Teams toplantıları için en iyi AI not alma uygulamaları önerilerimiz şunlardır:
- ClickUp ( AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi)
- Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi)
- Fireflies. ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı önemli noktalar için en iyisi)
- Otter. ai (Aranabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takipler için en iyisi)
- Tactiq'in AI Note Taker (Etiketleme ve ekran görüntüleri ile gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)
- tl;dv (CRM entegre toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)
- Supernormal (Anahtar bilgileri çıkarmak ve toplantıyla ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi)
- Krisp AI Toplantı Asistanı (Eylem öğelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını algılamak için en iyisi)
- Huddles uygulaması (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği için en iyisi)
- Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı (Sektöre özel doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)
Microsoft Teams için AI not alma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI not alma aracı zaman kazandırabilir, doğruluğu artırabilir ve toplantı verimliliğini iyileştirebilir. Ancak, tüm araçlar aynı özellikleri sunmaz. Microsoft Teams için bir araç seçerken, ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun. 💁
- Sorunsuz entegrasyon: Manuel kurulum veya üçüncü taraf geçici çözümler gerektirmeden Microsoft Teams içinde yerel olarak çalışır
- Gerçek zamanlı transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda veya hızlı tartışmalarda bile konuşmaları yüksek hassasiyetle yakalar
- Konuşmacı tanımlama: Katılımcıları ayırt ederek yapılandırılmış ve okunabilir notlar oluşturur
- Eylem öğesi çıkarma: Anahtar görevleri, kararları ve takipleri belirleyerek manuel inceleme ihtiyacını azaltır
- Özetleme özellikleri: İlgili önemli noktaları içeren, AI destekli kısa toplantı özetleri oluşturun
- Özelleştirilebilir biçimlendirme: Kullanıcıların özetleri takımın iş akışlarına ve raporlama ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar
- Çok dilli destek: Küresel takımlar için toplantıları birden çok dilde transkripsiyon yapar
- Gelişmiş arama ve etiketleme: Belirli konuları, anahtar kelimeleri veya önemli anları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar
🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir stenograf, bizim gibi yazmaz. Stenotip adı verilen özel bir stenografi makinesi kullanırlar ve bu makine tek vuruşla kelimeleri veya cümleleri yazabilir. Bu sayede hızlı konuşmalara ayak uydurabilirler ve gerçek zamanlı transkripsiyon AI'nın insan sürümü olurlar.
Microsoft Teams için en iyi 10 AI not alma uygulaması
Doğru AI not alma uygulamasını seçmek, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zor olabilir. Hayatınızı kolaylaştırmak için, doğruluğu, sorunsuz entegrasyonu ve verimlilik avantajlarıyla öne çıkan on AI not alma uygulamasını içeren bir liste hazırladık.
Hadi başlayalım! 💪
1. ClickUp (AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi)
Günümüzün iş dünyası bozuk.
Projeler, bilgiler ve konuşmalar birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve takımların işlerini yavaşlatıyor. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile destekleniyor.
Hepimiz toplantıların sihirli (ve çılgın) anların yaşandığı yerler olduğunu biliriz. Bu nedenle ClickUp Meetings, tartışmaların yapılandırılmış, verimli ve en önemlisi eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.
ClickUp, Microsoft Teams dahil tüm video konferans platformlarında yapay zeka destekli not alma, toplantı düzenleme, ortak belgeler ve görev izlemeyi tek bir yerde merkezileştirir.
Özelliklerini nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz. 💁
ClickUp AI Notetaker
Toplantı yeni bitti ve sayfanız okunaksız notlarla mı dolu? Endişelenmeyin, ClickUp AI Not Tutan sizin yardımcınız.
Not alma aracı, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, anahtar çıkarımları, teslim edilecekleri ve kararları çıkarır. Artık önemli bilgileri bulmak için gözlerinizi yormadan metin duvarlarını taramanıza gerek yok.
En iyi yanı ne mi? Toplantılar için bu AI aracı, tartışma noktalarını sorunsuz bir şekilde ClickUp Görevlerine dönüştürerek zahmetsiz takip sağlar. Daha sonra bir şeye geri dönmeniz gerektiğinde, AI aracına doğal dilde sormanız yeterlidir, o da bilgileri saniyeler içinde ortaya çıkarır!
Örneğin, bir teknoloji şirketindeki pazarlama ekibi Microsoft Teams'de haftalık kampanya planlama toplantısı düzenliyor.
ClickUp'ın not alma özelliği ile toplantı özetlenir ve lansman zaman çizelgeleri, içerik teslimatları ve reklam harcamaları gibi önemli güncellemeler yakalanır. Bu noktaları görevlere dönüştürür, taslakları içerik yazarlarına ve tasarım isteklerini tasarımcılara atar.
ClickUp Brain
ClickUp Brain ile bilgi bulmak çok kolay. Toplantı notlarının sayfalarını taramak yerine, "Müşteri geçen ay ne gibi geri bildirimlerde bulundu?" diye sorarak anında yanıt alabilirsiniz.
Örneğin, geçmiş tartışmaları inceleyen bir kampanya stratejisti, "Müşteri hangi mesajlaşma yönünü tercih etti?" diye sorarak müşteri tercihlerini anında alabilir. Bu, her sunum, reklam konsepti veya içerik stratejisinin, anahtar ayrıntıları kaçırmadan müşteri beklentileriyle uyumlu olmasını sağlar.
ClickUp Belgeleri
Toplantılarınız artık zahmetsizce belgelendiğine göre, tüm bu notlar nereye kaydedilecek?
ClickUp Docs, toplantı notlarından proje yol haritalarına, yapılacaklar listelerine ve şirket wiki'lerine kadar her şeyi düzenlemek, paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için merkezi bir merkezdir.
Zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak belgelerinizi istediğiniz şekilde yapılandırırken, multimedya, grafikler, etiketler, bağlantılar ve tablolarla ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca, entegre Brain ile notların netliğini artırabilir ve belirli tonlara uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Fikirlerinizi genişletin: "İçeriği genişlet" veya "Yazmaya devam et" gibi AI destekli komutları kullanarak düşüncelerinizi geliştirin ve iyileştirin
- Rutin görevleri otomatikleştirin: Hazır veya özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, tekrarlayan eylemleri gerçekleştirmek için tetikleyiciler ve koşullar ayarlayın
- Ekran kayıtlarını yakalayın ve transkripsiyonunu oluşturun: ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve toplantı notlarında kolayca başvurabilmek için AI destekli transkripsiyonlar oluşturun
- Toplantı notlarını Sohbet ile senkronize edin: ClickUp Brain'i kullanarak konu tartışmalarını özetleyin ve önemli eylem öğelerini doğrudan ClickUp Sohbet'e göndererek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özelleştirme özelliklerinin kurulumu zaman alır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
- ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 6 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)
📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir.
ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve her şeyin kapsandığından emin olabilirsiniz.
2. Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi)
Microsoft Teams Copilot, verimliliği ve işbirliğini geliştirmek için Teams dahil Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiş yapay zeka destekli bir yardımcıdır. Gelişmiş dil modelleri ve Microsoft Graph verilerinden yararlanan Copilot, e-posta taslakları oluşturma, toplantıları özetleme ve içerik oluşturma gibi görevleri otomatikleştirir.
Copilot sizi toplantılara hazırlar, tartışmaları transkripsiyonlar ve geç katılanlar için anahtar noktaları özetler. Ardından, kararları özetler, yapılacaklar listesi oluşturur ve takip sorularını yanıtlar.
Microsoft Teams Copilot'un en iyi özellikleri
- Toplantı tartışmalarına göre takip görevlerini belirleyin ve liste haline getirin, böylece sorumlulukları kolayca atayın
- Tam transkripsiyon, canlı konuşma-metin dönüştürme veya sohbet tabanlı içgörü seçenekleriyle Copilot'un kullanılabilirliğini yapılandırın
- Copilot'a hedefli sorular sorarak anlaşmazlıkları ortaya çıkarın, yanıtları analiz edin ve argümanlardaki boşlukları belirleyin
- Konuşulan tartışmaları ve sohbet mesajlarını birleştirerek tüm içeriği tek bir yerde sunun
Microsoft Teams Copilot sınırlamaları
- Not alma özelliği için belirli Microsoft 365 hizmet planlarına ihtiyacınız vardır ve bu da ek maliyetlere yol açar
- Uçtan uca şifreli toplantılarda kullanılamaz, bu da hassas ancak önemli tartışmalarda kullanımını sınırlar
Microsoft Teams Copilot fiyatlandırması
- Copilot ile Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 37,50 $
- Copilot ile Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 44,00 $
- Copilot ile Microsoft 365 Business Premium: 53,50 $/ay/kullanıcı
Microsoft Teams Copilot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Fireflies. ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı vurgular için en iyisi)
Fireflies. ai, toplantılar için konuşmaları, görüşmeleri ve sanal konferansları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen bir AI not alma aracıdır. Herhangi bir kaynaktan sesli etkileşimleri yakalar ve anahtar ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlar.
Fiyatlandırma görüşmelerini ve rakiplerden bahsedilenleri izlemeniz veya bir görüşmeden önemli bir anı paylaşmanız mı gerekiyor? Ayrıntıları işaretlemek için özel izleyiciler ayarlayın ve Fireflies'ın hızlı başvuru için zaman damgalı ses klipleri oluşturmasına izin verin.
Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri
- 100'den fazla dilde sektör lideri hassasiyetle toplantıları metne dönüştürün
- Transkriptleri ve notları Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion ve daha fazlasıyla senkronize edin
- AI Notetaker botunu, Chrome uzantısını veya mobil uygulamayı kullanarak canlı veya yüz yüze konuşmaları transkripsiyonlayın
- Geçmiş toplantıları tam cümleye kadar arayın ve AskFred kullanarak konuşmalardan anında yanıtlar alın
Fireflies. ai sınırlamaları
- Sınırlı teknik kelime dağarcığı bazen yanlışlıklara yol açar
- Toplantılar sırasında Teams sohbetinde gönderilen mesajları kaydetme veya özetleme başarısız
Fireflies. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $
Fireflies. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Yunanlılar, her şeyi elle belgelemek için pahalı parşömen ve papirüs gibi malzemeler kullanırlardı. Ayrıca, bu kayıtları çevresel etkilerden korumak için sürekli mücadele etmek zorundaydılar.
4. Otter. ai (Aranabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takipler için en iyisi)
Otter. ai, konuşmaları net ve aranabilir notlara dönüştürerek takımların toplantıları takip etmesine yardımcı olur. Bir AI not alma aracı olan Otter. ai, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar. Toplantıdan sonra otomatik olarak hızlı bir özet oluşturur, böylece anahtar noktaları saniyeler içinde gözden geçirebilirsiniz.
Platform ayrıca konuşmacıları tanımlar ve sorumlulukları belirler, böylece manuel takip işlemlerine gerek kalmaz. Anahtar kelime algılama özelliği sayesinde, geçmiş toplantılarda belirli konuları kolayca arayabilirsiniz.
Ayrıca, AI sohbet asistanı toplantıya göre takip e-postaları veya durum güncellemeleri oluşturabilir.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Uzun oturumları önemli noktalara indirgeyen 30 saniyelik özetler oluşturun
- Otter AI Chat'i kullanarak toplantı içgörülerinden doğrudan takip e-postaları ve durum güncellemeleri oluşturun
- AI Channels ile canlı diyalogları eşzamansız güncellemelerle birleştirerek proje ivmesini artırın
- Eyleme geçirilebilir öğeleri otomatik olarak ayıklayın ve dağıtın, bir sonraki adımların net olmasını sağlayın
Otter. ai sınırlamaları
- Erişim, en son 25 konuşmanızla sınırlıdır ve daha eski konuşmalar arşivlenir
- Ücretsiz planda her oturumdaki transkripsiyon 30 dakika ile sınırlıdır
Otter. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Eski Yunanlılar not alma uygulamasının öncüleriydiler ve bilgiyi belgelemenin kültürel önemini vurgulamışlardı. Felsefi düşünceleri, tarihi etkinlikleri ve bilimsel gözlemleri korumak için kişisel kayıtlarını titizlikle tutarlardı.
5. Tactiq's AI Note Taker (Etiketleme ve ekran görüntüleri ile gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)
Profesyoneller ve yöneticiler için tasarlanan Tactiq Note Taker by OpenAI, toplantılarınızı canlı olarak transkripsiyonlayarak her önemli detayın doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar.
Microsoft Teams, Google Meet ve Zoom ile entegre olarak manuel not alma zahmetini ortadan kaldırır. Cümle not alma yöntemini izleyen Tactiq, her ifadeyi söylendiği anda yakalayarak konuşmanın bağlamının ve nüanslarının korunmasını sağlar.
Tactiq'in AI Note Taker'ın en iyi özellikleri
- AI'yı kullanarak etkinlikler, son tarihler, tartışmalar, sonraki adımlar, notlar ve önemli noktalar dahil olmak üzere kapsamlı proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturun
- Ödevleri, kararları ve soruları özel etiketler, etiketler veya yorumlarla işaretleyerek canlı transkripsiyonlara ekleyin
- Ekran görüntülerini doğrudan transkripsiyonunuza ekleyerek önemli anları ve belirli referansları daha sonra inceleyebilmek için saklayın
Tactiq'in AI Note Taker sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Tactiq'in AI özelliklerinin ilk kurulum ve özelleştirme aşamalarında karmaşık olabileceğini bildirmiştir
- Tactiq, Chrome uzantısı olarak çalışır ve kullanımını Chrome tarayıcı kullanıcılarıyla sınırlar
Tactiq'in AI Note Taker fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tactiq'in AI Note Taker derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? John Locke, ortak kitapların kullanılabilirliğini iyileştirmede önemli bir rol oynadı. Kullanıcıların bilgileri etkili bir şekilde kategorize etmesine ve geri almasına olanak tanıyan etkili bir indeksleme sistemi geliştirdi. Bu, modern zamanlarda bile yapılandırılmış not almaya yardımcı olmaktadır.
6. tl;dv (CRM entegreli toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)
tl;dv, Microsoft Teams'e güvenen profesyoneller ve yöneticiler için yapay zeka destekli bir toplantı tutanak yazılımıdır. Toplantılardaki önemli anları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve vurgular, ancak öncelikle toplantı sonrası özetlemeye odaklanır.
Sorunsuz CRM entegrasyonu, yapay zeka destekli içgörüler ve özelleştirilebilir özet biçimi ile tl;dv, takip, raporlama ve karar vermeyi zahmetsiz hale getirir. Müşteri geri bildirimlerini çıkarmak, satış görüşmelerindeki itirazları izlemek veya ürünün sorunlu noktalarını belirlemek için tl;dv'nin yapay zeka ajanları her şeyi halleder.
tl;dv en iyi özellikler
- CRM alanlarını ilgili toplantı verileriyle otomatik olarak doldurun, HubSpot, Salesforce ve 6.000'den fazla diğer platformda manuel girdi yapma ihtiyacını ortadan kaldırın
- AI destekli istemleri planlayarak geçmiş ve gelecek toplantıları belirli içgörüler için tarayın ve raporları doğrudan gelen kutunuza gönderin
- Küresel işbirliği için toplantıları 30'dan fazla dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin
- Toplantılar arasında tutarlılık sağlamak için yapılandırılmış şablonlar ve oyun kitapları uygulayın
tl;dv sınırlamaları
- Videolarda katılımcıların görünür duygularını analiz etmek için yerleşik bir özellik yoktur, bu da daha derin içgörüler sağlayabilir
- Özel alanlar veya terimler için önemli olabilecek özel kelime dağarcığı sunmaz
tl;dv fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 98 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
tl;dv derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma pazarının boyutunun 2033 yılına kadar yıllık bileşik büyüme oranı %18 , 9 ile yaklaşık 2.545 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
7. Supernormal (Önemli bilgileri çıkarmak ve toplantıyla ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi)
Microsoft Teams için AI not alma araçları listesinin bir sonraki sırasında Supernormal yer alıyor. Bu araç, Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, toplantıları transkripsiyonlar ve anahtar noktaları gerçek zamanlı olarak yakalar.
AI destekli asistanı Norma, ayrıntılı toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak yakalar. Geleneksel transkripsiyon araçlarından farklı olarak Norma, toplantı sırasında veya sonrasında anahtar bilgileri çıkarır, görevleri belirler ve sorguları yanıtlar. Hatta, sorunsuz bir takım deneyimi için Microsoft Teams içinde not alma botunun adını özelleştirmenize bile olanak tanır.
Supernormal'ın en iyi özellikleri
- Tartışmalardaki görevleri otomatik olarak algılayın ve bunları Asana, Trello, ClickUp ve Linear içinde ilgili takım üyelerine atayın
- Zaman damgalı transkript bölümlerinde belirli anları hızla bulun
- Satış görüşmeleri, takım check-in'leri ve müşteri brifingleri gibi farklı toplantı türleri için özel şablonlarla not biçimlerini standartlaştırın
- Anahtar tartışmaları özetleyen özet e-postalar alın, takımların bir hafta öncesinden hazırlık yapmasına yardımcı olun
Supernormal sınırlamaları
- Kullanıcılar, aracın önceden oluşturulmuş şablonlarının düşük kaliteli sonuçlarından şikayetçi
- Toplantıları çevrimdışı olarak transkripsiyonlamaz
Süper normal fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Supernormal puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma uygulamaları, doğruluğu ve bağlam anlayışını geliştirmek için büyük dil modelleri (LLM) ve otomatik konuşma tanıma (ASR) gibi teknolojileri kullanır.
8. Krisp AI Meeting Assistant (Eylem öğelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını algılamak için en iyisi)
Adından da anlaşılacağı gibi, Krisp, Microsoft Teams toplantıları için net transkripsiyonlar sunar. Temel not alma işlevinin yanı sıra Krisp, toplantı konuşmaları içinde yapılacak işleri algılar. Görevler otomatik olarak çıkarılır, kategorilere ayrılır ve ilgili takım üyelerine atanır, böylece tüm takiplerin net ve izlenebilir olmasını sağlar.
Ayrıca Krisp, toplantı notları için kullanıma hazır not alma şablonları sunarak verimliliği artırır. Bu şablonlar, anahtar tartışma noktalarını, kararları ve sonraki adımları yapılandırılmış bir biçimde düzenleyerek notların takım üyeleri arasında paylaşımını ve dağıtımını kolaylaştırır.
Krisp AI Toplantı Asistanı'nın en iyi özellikleri
- Konuşmalardaki eylem noktalarını tespit edin ve bağlam değiştirmeden bunları takım üyelerine atayın
- Otomatik bir iş akışı için not alma ve dağıtımı planlanmış toplantılarla bağlantılandırın
- Eklenti gerektirmeyen uyumluluktan yararlanarak Microsoft Teams ve diğer toplantı platformlarıyla işlerinizi halledin
Krisp AI Toplantı Asistanı sınırlamaları
- Şu anda Krisp, aynı anda yalnızca bir takvime bağlanabilir
- Toplantı transkripsiyonu ve not alma özellikleri şu anda yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir
Krisp AI Toplantı Asistanı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
Krisp AI Toplantı Asistanı derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızda farklı bölümleri vurgulamak için renkler kullanın. Kırmızı, önemli bilgiler, anahtar noktalar ve uyarılar için kullanılabilirken, mavi tanımları, ana kavramları ve ana fikirleri vurgulayabilir. Yeşil örnekler ve uygulamalar için, sarı sorular için ve mor kelime dağarcığı için idealdir.
9. Huddles uygulaması (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği için en iyisi)
Huddles, sanal toplantılarda kristal netliğinde ses sağlayan, birinci sınıf gürültü engelleme ve ses geliştirme aracıdır. Klavye sesleri, köpek havlamaları veya inşaat gürültüsü gibi arka plan seslerini ortadan kaldırarak toplantı özetlerinin doğru olmasını sağlar.
Birden fazla katılımcının aynı anda konuştuğu hızlı tartışmalarda, Huddles'ın Ses Netliği özelliği konuşmaların anlaşılabilirliğini artırır. Bu, konuşmacıları ayırt etmeyi ve tutarlı özetler oluşturmayı kolaylaştırır.
Huddles uygulamasının en iyi özellikleri
- Yerel ses işleme ile verilerin güvenliğini sağlayın ve hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlayın
- Yankı Engelleme ve Akustik Yankı Giderme özelliklerini kullanarak kötü ses kalitesi sorunlarını ortadan kaldırarak yanlış yorumlamaları en aza indirin
- AI kullanarak tartışmaları yönlendirmek ve takım üyelerinin önceden hazırlanmasını teşvik etmek için özlü gündemler oluşturun
Huddles. uygulama sınırlamaları
- Uygulama, kullanıcıların takvimleriyle senkronizasyon yapmaz
- Kullanıcılar, diğer platformlarla daha iyi birlikte çalışabilirlik sağlamak için gelişmiş API bağlantılarının olmaması konusunda şikayetçi
Huddles uygulaması fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 19,9 $/ay kullanıcı başına
- İş: 19,9 $/ay kullanıcı başına
Huddles. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma araçlarını kullanan kuruluşlar, toplantı sonrası notları düzenlemek için harcadıkları sürede %30'a varan azalma gördü.
10. Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı (Sektöre özel doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)
Bluedot, çağrılarınıza botların katılmasına gerek kalmadan Microsoft Teams'deki toplantı notlarını yakalar, düzenler ve paylaşır. Arka planda sessizce çalışır, tartışmaları otomatik olarak transkripsiyonlar ve özetler. Transkriptler anahtar noktaları, eylem öğelerini ve kararları vurgular, böylece takipleri zahmetsiz hale getirir.
En büyük artısı nedir? Bluedot teknik terimleri ve sektör jargonunu doğru bir şekilde tanır, böylece uzmanlık gerektiren konuşmalar bile net bir şekilde transkripsiyona aktarılır.
Bluedot'un AI destekli Not Alıcı'nın en iyi özellikleri
- Gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak için özel görüntüleme, düzenleme ve paylaşım izinleri ayarlayın
- Tüm toplantı katılımcılarının bilgilendirilmesini sağlamak için toplantı özetlerini takımlar arasında dağıtın
- Toplantılar için AI'yı kullanın ve kayıtları tekrar oynatmadan önemli toplantı notlarını bulmak için hızlı anahtar kelime araması yapın
- Takımların sonraki adımlarda uyumlu çalışmasını sağlamak için otomatik olarak takip ve eylem öğeleri oluşturun
Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı sınırlamaları
- Kapsamlı CRM entegrasyonları bulunmadığından, kaydedilen aramaları liftOS gibi platformlarla senkronize etme yeteneği sınırlıdır
- Toplantı özetleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri, müşteri etkileşimlerine ilişkin içgörüler üzerinde olumsuz etki
Bluedot'un AI destekli Not Alıcı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Bluedot'un AI destekli not alma uygulamasının derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🤝 Hatırlatıcı: Not tutucular yararlıdır, ancak doğruluk ve netlik için AI tarafından oluşturulan notlarınızı her zaman gözden geçirin, düzeltin ve kişiselleştirin.
En İyi AI Destekli Aracı Tanıyın—ClickUp
Microsoft Teams için en iyi AI not alma uygulamalarından bazılarını ele aldık. Her biri, toplantı bilgilerini yakalama, düzenleme ve bunlara göre hareket etme yöntemlerinizi iyileştirmek için benzersiz özellikler sunuyor.
Ancak, toplantıların transkripsiyonunun ötesinde takımınızın verimliliğini artıran gelişmiş özellikler arıyorsanız, ClickUp diğerlerinden sıyrılıyor.
ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri alırsınız, böylece önemli ayrıntıları kaçırma endişesi yaşamazsınız. ClickUp Docs, notlarınızı saklamak, düzenlemek ve iyileştirmek için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. ClickUp Brain ile AI bir adım daha ileri gider ve bilgileri anında yazmanıza, özetlemenize ve geri getirmenize yardımcı olarak çalışma alanınızı gerçekten daha akıllı hale getirir.