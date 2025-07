Toplantılar harikadır, ta ki söylenen her şeyi hatırlamanız gerekene kadar. Notlar alırken, eylem öğelerini izlerken ve aslında dikkatinizi verirken çok fazla şey olur.

Takımınız Microsoft Teams'te çalışıyorsa, size yardımcı olacak bir AI not alma aracına ihtiyacınız var.

En iyi AI not alma uygulamaları, kayıt, transkripsiyon, özetleme ve hatta görev oluşturma işlemlerini gerçekleştirir, böylece siz ayrıntılarla uğraşmak yerine işinize odaklanabilirsiniz.

Bu blog yazısında, toplantı notlarınızı kaosdan düzene sokacak Microsoft Teams için en iyi 10 AI not alma uygulamasını ele alacağız. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet Microsoft Teams toplantıları için en iyi AI not alma uygulamaları önerilerimiz şunlardır: ClickUp ( AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi) Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi) Fireflies. ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı önemli noktalar için en iyisi) Otter. ai (Aranabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takipler için en iyisi) Tactiq'in AI Note Taker (Etiketleme ve ekran görüntüleri ile gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi) tl;dv (CRM entegre toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi) Supernormal (Anahtar bilgileri çıkarmak ve toplantıyla ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi) Krisp AI Toplantı Asistanı (Eylem öğelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını algılamak için en iyisi) Huddles uygulaması (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği için en iyisi) Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı (Sektöre özel doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)

Microsoft Teams için AI not alma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI not alma aracı zaman kazandırabilir, doğruluğu artırabilir ve toplantı verimliliğini iyileştirebilir. Ancak, tüm araçlar aynı özellikleri sunmaz. Microsoft Teams için bir araç seçerken, ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun. 💁

Sorunsuz entegrasyon: Manuel kurulum veya üçüncü taraf geçici çözümler gerektirmeden Microsoft Teams içinde yerel olarak çalışır

Gerçek zamanlı transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda veya hızlı tartışmalarda bile konuşmaları yüksek hassasiyetle yakalar

Konuşmacı tanımlama: Katılımcıları ayırt ederek yapılandırılmış ve okunabilir notlar oluşturur

Eylem öğesi çıkarma: Anahtar görevleri, kararları ve takipleri belirleyerek manuel inceleme ihtiyacını azaltır

Özetleme özellikleri: İlgili önemli noktaları içeren, AI destekli kısa toplantı özetleri oluşturun

Özelleştirilebilir biçimlendirme: Kullanıcıların özetleri takımın iş akışlarına ve raporlama ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar

Çok dilli destek: Küresel takımlar için toplantıları birden çok dilde transkripsiyon yapar

Gelişmiş arama ve etiketleme: Belirli konuları, anahtar kelimeleri veya önemli anları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir stenograf, bizim gibi yazmaz. Stenotip adı verilen özel bir stenografi makinesi kullanırlar ve bu makine tek vuruşla kelimeleri veya cümleleri yazabilir. Bu sayede hızlı konuşmalara ayak uydurabilirler ve gerçek zamanlı transkripsiyon AI'nın insan sürümü olurlar.

Microsoft Teams için en iyi 10 AI not alma uygulaması

Doğru AI not alma uygulamasını seçmek, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zor olabilir. Hayatınızı kolaylaştırmak için, doğruluğu, sorunsuz entegrasyonu ve verimlilik avantajlarıyla öne çıkan on AI not alma uygulamasını içeren bir liste hazırladık.

Hadi başlayalım! 💪

1. ClickUp (AI destekli toplantı verimliliği için en iyisi)

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projeler, bilgiler ve konuşmalar birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve takımların işlerini yavaşlatıyor. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile destekleniyor.

Hepimiz toplantıların sihirli (ve çılgın) anların yaşandığı yerler olduğunu biliriz. Bu nedenle ClickUp Meetings, tartışmaların yapılandırılmış, verimli ve en önemlisi eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp, Microsoft Teams dahil tüm video konferans platformlarında yapay zeka destekli not alma, toplantı düzenleme, ortak belgeler ve görev izlemeyi tek bir yerde merkezileştirir.

Özelliklerini nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz. 💁

ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker'ını deneyin ClickUp AI Notetaker ile konuşmacıları net bir şekilde etiketleyen otomatik toplantı transkriptleri alın

Toplantı yeni bitti ve sayfanız okunaksız notlarla mı dolu? Endişelenmeyin, ClickUp AI Not Tutan sizin yardımcınız.

Not alma aracı, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, anahtar çıkarımları, teslim edilecekleri ve kararları çıkarır. Artık önemli bilgileri bulmak için gözlerinizi yormadan metin duvarlarını taramanıza gerek yok.

En iyi yanı ne mi? Toplantılar için bu AI aracı, tartışma noktalarını sorunsuz bir şekilde ClickUp Görevlerine dönüştürerek zahmetsiz takip sağlar. Daha sonra bir şeye geri dönmeniz gerektiğinde, AI aracına doğal dilde sormanız yeterlidir, o da bilgileri saniyeler içinde ortaya çıkarır!

Örneğin, bir teknoloji şirketindeki pazarlama ekibi Microsoft Teams'de haftalık kampanya planlama toplantısı düzenliyor.

ClickUp'ın not alma özelliği ile toplantı özetlenir ve lansman zaman çizelgeleri, içerik teslimatları ve reklam harcamaları gibi önemli güncellemeler yakalanır. Bu noktaları görevlere dönüştürür, taslakları içerik yazarlarına ve tasarım isteklerini tasarımcılara atar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile toplantı transkriptlerinden anında yanıtlar alın ve hızlı genel bakışlar elde edin

ClickUp Brain ile bilgi bulmak çok kolay. Toplantı notlarının sayfalarını taramak yerine, "Müşteri geçen ay ne gibi geri bildirimlerde bulundu?" diye sorarak anında yanıt alabilirsiniz.

Örneğin, geçmiş tartışmaları inceleyen bir kampanya stratejisti, "Müşteri hangi mesajlaşma yönünü tercih etti?" diye sorarak müşteri tercihlerini anında alabilir. Bu, her sunum, reklam konsepti veya içerik stratejisinin, anahtar ayrıntıları kaçırmadan müşteri beklentileriyle uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve birlikte düzenleme yapın

Toplantılarınız artık zahmetsizce belgelendiğine göre, tüm bu notlar nereye kaydedilecek?

ClickUp Docs, toplantı notlarından proje yol haritalarına, yapılacaklar listelerine ve şirket wiki'lerine kadar her şeyi düzenlemek, paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için merkezi bir merkezdir.

Zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak belgelerinizi istediğiniz şekilde yapılandırırken, multimedya, grafikler, etiketler, bağlantılar ve tablolarla ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca, entegre Brain ile notların netliğini artırabilir ve belirli tonlara uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Fikirlerinizi genişletin: "İçeriği genişlet" veya "Yazmaya devam et" gibi AI destekli komutları kullanarak düşüncelerinizi geliştirin ve iyileştirin

Rutin görevleri otomatikleştirin: Hazır veya özelleştirilebilir Hazır veya özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, tekrarlayan eylemleri gerçekleştirmek için tetikleyiciler ve koşullar ayarlayın

Ekran kayıtlarını yakalayın ve transkripsiyonunu oluşturun: ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve toplantı notlarında kolayca başvurabilmek için AI destekli transkripsiyonlar oluşturun ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve toplantı notlarında kolayca başvurabilmek için AI destekli transkripsiyonlar oluşturun

Toplantı notlarını Sohbet ile senkronize edin: ClickUp Brain'i kullanarak konu tartışmalarını özetleyin ve önemli eylem öğelerini doğrudan ClickUp Brain'i kullanarak konu tartışmalarını özetleyin ve önemli eylem öğelerini doğrudan ClickUp Sohbet'e göndererek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme özelliklerinin kurulumu zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve her şeyin kapsandığından emin olabilirsiniz.

2. Microsoft Teams Copilot (AI destekli toplantı içgörüleri ve analitiği için en iyisi)

microsoft Teams Copilot aracılığıyla

Microsoft Teams Copilot, verimliliği ve işbirliğini geliştirmek için Teams dahil Microsoft 365 uygulamalarına entegre edilmiş yapay zeka destekli bir yardımcıdır. Gelişmiş dil modelleri ve Microsoft Graph verilerinden yararlanan Copilot, e-posta taslakları oluşturma, toplantıları özetleme ve içerik oluşturma gibi görevleri otomatikleştirir.

Copilot sizi toplantılara hazırlar, tartışmaları transkripsiyonlar ve geç katılanlar için anahtar noktaları özetler. Ardından, kararları özetler, yapılacaklar listesi oluşturur ve takip sorularını yanıtlar.

Microsoft Teams Copilot'un en iyi özellikleri

Toplantı tartışmalarına göre takip görevlerini belirleyin ve liste haline getirin, böylece sorumlulukları kolayca atayın

Tam transkripsiyon, canlı konuşma-metin dönüştürme veya sohbet tabanlı içgörü seçenekleriyle Copilot'un kullanılabilirliğini yapılandırın

Copilot'a hedefli sorular sorarak anlaşmazlıkları ortaya çıkarın, yanıtları analiz edin ve argümanlardaki boşlukları belirleyin

Konuşulan tartışmaları ve sohbet mesajlarını birleştirerek tüm içeriği tek bir yerde sunun

Microsoft Teams Copilot sınırlamaları

Not alma özelliği için belirli Microsoft 365 hizmet planlarına ihtiyacınız vardır ve bu da ek maliyetlere yol açar

Uçtan uca şifreli toplantılarda kullanılamaz, bu da hassas ancak önemli tartışmalarda kullanımını sınırlar

Microsoft Teams Copilot fiyatlandırması

Copilot ile Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 37,50 $

Copilot ile Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 44,00 $

Copilot ile Microsoft 365 Business Premium: 53,50 $/ay/kullanıcı

Microsoft Teams Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Fireflies. ai (Özelleştirilebilir izleyiciler ve zaman damgalı vurgular için en iyisi)

Fireflies. ai, toplantılar için konuşmaları, görüşmeleri ve sanal konferansları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen bir AI not alma aracıdır. Herhangi bir kaynaktan sesli etkileşimleri yakalar ve anahtar ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlar.

Fiyatlandırma görüşmelerini ve rakiplerden bahsedilenleri izlemeniz veya bir görüşmeden önemli bir anı paylaşmanız mı gerekiyor? Ayrıntıları işaretlemek için özel izleyiciler ayarlayın ve Fireflies'ın hızlı başvuru için zaman damgalı ses klipleri oluşturmasına izin verin.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

100'den fazla dilde sektör lideri hassasiyetle toplantıları metne dönüştürün

Transkriptleri ve notları Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion ve daha fazlasıyla senkronize edin

AI Notetaker botunu, Chrome uzantısını veya mobil uygulamayı kullanarak canlı veya yüz yüze konuşmaları transkripsiyonlayın

Geçmiş toplantıları tam cümleye kadar arayın ve AskFred kullanarak konuşmalardan anında yanıtlar alın

Fireflies. ai sınırlamaları

Sınırlı teknik kelime dağarcığı bazen yanlışlıklara yol açar

Toplantılar sırasında Teams sohbetinde gönderilen mesajları kaydetme veya özetleme başarısız

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Yunanlılar, her şeyi elle belgelemek için pahalı parşömen ve papirüs gibi malzemeler kullanırlardı. Ayrıca, bu kayıtları çevresel etkilerden korumak için sürekli mücadele etmek zorundaydılar.

4. Otter. ai (Aranabilir transkripsiyonlar ve AI tarafından oluşturulan takipler için en iyisi)

Otter. ai, konuşmaları net ve aranabilir notlara dönüştürerek takımların toplantıları takip etmesine yardımcı olur. Bir AI not alma aracı olan Otter. ai, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar. Toplantıdan sonra otomatik olarak hızlı bir özet oluşturur, böylece anahtar noktaları saniyeler içinde gözden geçirebilirsiniz.

Platform ayrıca konuşmacıları tanımlar ve sorumlulukları belirler, böylece manuel takip işlemlerine gerek kalmaz. Anahtar kelime algılama özelliği sayesinde, geçmiş toplantılarda belirli konuları kolayca arayabilirsiniz.

Ayrıca, AI sohbet asistanı toplantıya göre takip e-postaları veya durum güncellemeleri oluşturabilir.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Uzun oturumları önemli noktalara indirgeyen 30 saniyelik özetler oluşturun

Otter AI Chat'i kullanarak toplantı içgörülerinden doğrudan takip e-postaları ve durum güncellemeleri oluşturun

AI Channels ile canlı diyalogları eşzamansız güncellemelerle birleştirerek proje ivmesini artırın

Eyleme geçirilebilir öğeleri otomatik olarak ayıklayın ve dağıtın, bir sonraki adımların net olmasını sağlayın

Otter. ai sınırlamaları

Erişim, en son 25 konuşmanızla sınırlıdır ve daha eski konuşmalar arşivlenir

Ücretsiz planda her oturumdaki transkripsiyon 30 dakika ile sınırlıdır

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Eski Yunanlılar not alma uygulamasının öncüleriydiler ve bilgiyi belgelemenin kültürel önemini vurgulamışlardı. Felsefi düşünceleri, tarihi etkinlikleri ve bilimsel gözlemleri korumak için kişisel kayıtlarını titizlikle tutarlardı.

5. Tactiq's AI Note Taker (Etiketleme ve ekran görüntüleri ile gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

tactiq aracılığıyla

Profesyoneller ve yöneticiler için tasarlanan Tactiq Note Taker by OpenAI, toplantılarınızı canlı olarak transkripsiyonlayarak her önemli detayın doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar.

Microsoft Teams, Google Meet ve Zoom ile entegre olarak manuel not alma zahmetini ortadan kaldırır. Cümle not alma yöntemini izleyen Tactiq, her ifadeyi söylendiği anda yakalayarak konuşmanın bağlamının ve nüanslarının korunmasını sağlar.

Tactiq'in AI Note Taker'ın en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak etkinlikler, son tarihler, tartışmalar, sonraki adımlar, notlar ve önemli noktalar dahil olmak üzere kapsamlı proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturun

Ödevleri, kararları ve soruları özel etiketler, etiketler veya yorumlarla işaretleyerek canlı transkripsiyonlara ekleyin

Ekran görüntülerini doğrudan transkripsiyonunuza ekleyerek önemli anları ve belirli referansları daha sonra inceleyebilmek için saklayın

Tactiq'in AI Note Taker sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Tactiq'in AI özelliklerinin ilk kurulum ve özelleştirme aşamalarında karmaşık olabileceğini bildirmiştir

Tactiq, Chrome uzantısı olarak çalışır ve kullanımını Chrome tarayıcı kullanıcılarıyla sınırlar

Tactiq'in AI Note Taker fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tactiq'in AI Note Taker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? John Locke, ortak kitapların kullanılabilirliğini iyileştirmede önemli bir rol oynadı. Kullanıcıların bilgileri etkili bir şekilde kategorize etmesine ve geri almasına olanak tanıyan etkili bir indeksleme sistemi geliştirdi. Bu, modern zamanlarda bile yapılandırılmış not almaya yardımcı olmaktadır.

6. tl;dv (CRM entegreli toplantı özetleri ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

tl;dv, Microsoft Teams'e güvenen profesyoneller ve yöneticiler için yapay zeka destekli bir toplantı tutanak yazılımıdır. Toplantılardaki önemli anları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve vurgular, ancak öncelikle toplantı sonrası özetlemeye odaklanır.

Sorunsuz CRM entegrasyonu, yapay zeka destekli içgörüler ve özelleştirilebilir özet biçimi ile tl;dv, takip, raporlama ve karar vermeyi zahmetsiz hale getirir. Müşteri geri bildirimlerini çıkarmak, satış görüşmelerindeki itirazları izlemek veya ürünün sorunlu noktalarını belirlemek için tl;dv'nin yapay zeka ajanları her şeyi halleder.

tl;dv en iyi özellikler

CRM alanlarını ilgili toplantı verileriyle otomatik olarak doldurun, HubSpot, Salesforce ve 6.000'den fazla diğer platformda manuel girdi yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

AI destekli istemleri planlayarak geçmiş ve gelecek toplantıları belirli içgörüler için tarayın ve raporları doğrudan gelen kutunuza gönderin

Küresel işbirliği için toplantıları 30'dan fazla dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin

Toplantılar arasında tutarlılık sağlamak için yapılandırılmış şablonlar ve oyun kitapları uygulayın

tl;dv sınırlamaları

Videolarda katılımcıların görünür duygularını analiz etmek için yerleşik bir özellik yoktur, bu da daha derin içgörüler sağlayabilir

Özel alanlar veya terimler için önemli olabilecek özel kelime dağarcığı sunmaz

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma pazarının boyutunun 2033 yılına kadar yıllık bileşik büyüme oranı %18 , 9 ile yaklaşık 2.545 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

7. Supernormal (Önemli bilgileri çıkarmak ve toplantıyla ilgili sorguları yanıtlamak için en iyisi)

supernormal aracılığıyla

Microsoft Teams için AI not alma araçları listesinin bir sonraki sırasında Supernormal yer alıyor. Bu araç, Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, toplantıları transkripsiyonlar ve anahtar noktaları gerçek zamanlı olarak yakalar.

AI destekli asistanı Norma, ayrıntılı toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak yakalar. Geleneksel transkripsiyon araçlarından farklı olarak Norma, toplantı sırasında veya sonrasında anahtar bilgileri çıkarır, görevleri belirler ve sorguları yanıtlar. Hatta, sorunsuz bir takım deneyimi için Microsoft Teams içinde not alma botunun adını özelleştirmenize bile olanak tanır.

Supernormal'ın en iyi özellikleri

Tartışmalardaki görevleri otomatik olarak algılayın ve bunları Asana, Trello, ClickUp ve Linear içinde ilgili takım üyelerine atayın

Zaman damgalı transkript bölümlerinde belirli anları hızla bulun

Satış görüşmeleri, takım check-in'leri ve müşteri brifingleri gibi farklı toplantı türleri için özel şablonlarla not biçimlerini standartlaştırın

Anahtar tartışmaları özetleyen özet e-postalar alın, takımların bir hafta öncesinden hazırlık yapmasına yardımcı olun

Supernormal sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın önceden oluşturulmuş şablonlarının düşük kaliteli sonuçlarından şikayetçi

Toplantıları çevrimdışı olarak transkripsiyonlamaz

Süper normal fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Supernormal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma uygulamaları, doğruluğu ve bağlam anlayışını geliştirmek için büyük dil modelleri (LLM) ve otomatik konuşma tanıma (ASR) gibi teknolojileri kullanır.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Eylem öğelerini ve yapılandırılmış toplantı şablonlarını algılamak için en iyisi)

krisp AI Toplantı Asistanı aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Krisp, Microsoft Teams toplantıları için net transkripsiyonlar sunar. Temel not alma işlevinin yanı sıra Krisp, toplantı konuşmaları içinde yapılacak işleri algılar. Görevler otomatik olarak çıkarılır, kategorilere ayrılır ve ilgili takım üyelerine atanır, böylece tüm takiplerin net ve izlenebilir olmasını sağlar.

Ayrıca Krisp, toplantı notları için kullanıma hazır not alma şablonları sunarak verimliliği artırır. Bu şablonlar, anahtar tartışma noktalarını, kararları ve sonraki adımları yapılandırılmış bir biçimde düzenleyerek notların takım üyeleri arasında paylaşımını ve dağıtımını kolaylaştırır.

Krisp AI Toplantı Asistanı'nın en iyi özellikleri

Konuşmalardaki eylem noktalarını tespit edin ve bağlam değiştirmeden bunları takım üyelerine atayın

Otomatik bir iş akışı için not alma ve dağıtımı planlanmış toplantılarla bağlantılandırın

Eklenti gerektirmeyen uyumluluktan yararlanarak Microsoft Teams ve diğer toplantı platformlarıyla işlerinizi halledin

Krisp AI Toplantı Asistanı sınırlamaları

Şu anda Krisp, aynı anda yalnızca bir takvime bağlanabilir

Toplantı transkripsiyonu ve not alma özellikleri şu anda yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir

Krisp AI Toplantı Asistanı fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Krisp AI Toplantı Asistanı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızda farklı bölümleri vurgulamak için renkler kullanın. Kırmızı, önemli bilgiler, anahtar noktalar ve uyarılar için kullanılabilirken, mavi tanımları, ana kavramları ve ana fikirleri vurgulayabilir. Yeşil örnekler ve uygulamalar için, sarı sorular için ve mor kelime dağarcığı için idealdir.

9. Huddles uygulaması (Transkripsiyonlarda gürültü bastırma ve ses netliği için en iyisi)

Huddles, sanal toplantılarda kristal netliğinde ses sağlayan, birinci sınıf gürültü engelleme ve ses geliştirme aracıdır. Klavye sesleri, köpek havlamaları veya inşaat gürültüsü gibi arka plan seslerini ortadan kaldırarak toplantı özetlerinin doğru olmasını sağlar.

Birden fazla katılımcının aynı anda konuştuğu hızlı tartışmalarda, Huddles'ın Ses Netliği özelliği konuşmaların anlaşılabilirliğini artırır. Bu, konuşmacıları ayırt etmeyi ve tutarlı özetler oluşturmayı kolaylaştırır.

Huddles uygulamasının en iyi özellikleri

Yerel ses işleme ile verilerin güvenliğini sağlayın ve hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlayın

Yankı Engelleme ve Akustik Yankı Giderme özelliklerini kullanarak kötü ses kalitesi sorunlarını ortadan kaldırarak yanlış yorumlamaları en aza indirin

AI kullanarak tartışmaları yönlendirmek ve takım üyelerinin önceden hazırlanmasını teşvik etmek için özlü gündemler oluşturun

Huddles. uygulama sınırlamaları

Uygulama, kullanıcıların takvimleriyle senkronizasyon yapmaz

Kullanıcılar, diğer platformlarla daha iyi birlikte çalışabilirlik sağlamak için gelişmiş API bağlantılarının olmaması konusunda şikayetçi

Huddles uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19,9 $/ay kullanıcı başına

İş: 19,9 $/ay kullanıcı başına

Huddles. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI not alma araçlarını kullanan kuruluşlar, toplantı sonrası notları düzenlemek için harcadıkları sürede %30'a varan azalma gördü.

10. Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı (Sektöre özel doğrulukla bot içermeyen arka plan transkripsiyonu için en iyisi)

Bluedot, çağrılarınıza botların katılmasına gerek kalmadan Microsoft Teams'deki toplantı notlarını yakalar, düzenler ve paylaşır. Arka planda sessizce çalışır, tartışmaları otomatik olarak transkripsiyonlar ve özetler. Transkriptler anahtar noktaları, eylem öğelerini ve kararları vurgular, böylece takipleri zahmetsiz hale getirir.

En büyük artısı nedir? Bluedot teknik terimleri ve sektör jargonunu doğru bir şekilde tanır, böylece uzmanlık gerektiren konuşmalar bile net bir şekilde transkripsiyona aktarılır.

Bluedot'un AI destekli Not Alıcı'nın en iyi özellikleri

Gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak için özel görüntüleme, düzenleme ve paylaşım izinleri ayarlayın

Tüm toplantı katılımcılarının bilgilendirilmesini sağlamak için toplantı özetlerini takımlar arasında dağıtın

Toplantılar için AI'yı kullanın ve kayıtları tekrar oynatmadan önemli toplantı notlarını bulmak için hızlı anahtar kelime araması yapın

Takımların sonraki adımlarda uyumlu çalışmasını sağlamak için otomatik olarak takip ve eylem öğeleri oluşturun

Bluedot'un AI Destekli Not Alıcı sınırlamaları

Kapsamlı CRM entegrasyonları bulunmadığından, kaydedilen aramaları liftOS gibi platformlarla senkronize etme yeteneği sınırlıdır

Toplantı özetleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri, müşteri etkileşimlerine ilişkin içgörüler üzerinde olumsuz etki

Bluedot'un AI destekli Not Alıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bluedot'un AI destekli not alma uygulamasının derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🤝 Hatırlatıcı: Not tutucular yararlıdır, ancak doğruluk ve netlik için AI tarafından oluşturulan notlarınızı her zaman gözden geçirin, düzeltin ve kişiselleştirin.

En İyi AI Destekli Aracı Tanıyın—ClickUp

Microsoft Teams için en iyi AI not alma uygulamalarından bazılarını ele aldık. Her biri, toplantı bilgilerini yakalama, düzenleme ve bunlara göre hareket etme yöntemlerinizi iyileştirmek için benzersiz özellikler sunuyor.

Ancak, toplantıların transkripsiyonunun ötesinde takımınızın verimliliğini artıran gelişmiş özellikler arıyorsanız, ClickUp diğerlerinden sıyrılıyor.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri alırsınız, böylece önemli ayrıntıları kaçırma endişesi yaşamazsınız. ClickUp Docs, notlarınızı saklamak, düzenlemek ve iyileştirmek için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. ClickUp Brain ile AI bir adım daha ileri gider ve bilgileri anında yazmanıza, özetlemenize ve geri getirmenize yardımcı olarak çalışma alanınızı gerçekten daha akıllı hale getirir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅