Notion vs Roam Araştırması: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Roam, Twitter'da #RoamCult hashtag'iyle kullanıcıların nasıl kullandıklarını paylaştıkları, neredeyse kült bir takipçi kitlesine sahiptir. Öte yandan, Notion yaklaşık yedi yıldır piyasada. Bu, etkileyici bir başarı elde etmek için oldukça uzun bir süre!

Ancak, yeni kan her zaman kötü bir şey değildir. Notion ve Roam arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için buradayız.

Bugünün yazısı, Notion ve Roam arasındaki farkları, özellikleri ve en iyi kullanım örneklerini keşfetmenize yardımcı olacak. Hazırlanın ve bu karşılaştırmayı bitirelim.

Notion ve Roam'a genel bakış

Notion ve Roam, her ikisi de not alma araçlarıdır. Bununla birlikte, Notion'un proje yönetimi aracı olarak ve Roam'un görev yönetimi aracı olarak yeteneklerini genişletebilirsiniz.

Notion ve Roam arasındaki temel farklara hızlıca göz atın.

Notion Roam Kullanım örneği Takım işbirliği, dokümantasyon ve proje yönetimi Fikir keşfi, kişisel bilgi yönetimi, araştırma belgeleri ve görev yönetimi İşbirliği Mükemmel Sınırlı Not alma Yapılandırılmış Yapılandırılmamış ve keşif amaçlı Dokümantasyon (Vikiler ve bilgi merkezleri) Çift yönlü bağlantılarla bağlantıları ve içerik bağlantılarını denetleyin Çift yönlü bağlantılarla gelişmiş bağlantılar ve içerik bağlantıları Platform desteği iOS, Windows, web tarayıcı, MacOS Android, iOS, Windows, Linux, MacOS Görünüm Kanban, takvim, galeri, görev görünümü, zaman çizelgesi düzeni Grafik genel bakış, Kanban panosu ve liste görünümü G2 değerlendirmesi 4. 6/5 (491 yorum) Puan yok Fiyatlandırma Ücretsiz planKişisel Pro: 4 $/ay/kullanıcıProfesyonel Pro: 8 $/ay/kullanıcıEnterprise: (özel fiyatlandırma) Profesyonel plan: 15 $/ayBeliever plan: 500 $/5 yıl

Notion nedir?

Notion, proje yönetimi ve görev yönetimi özelliklerine sahip bir not alma uygulamasıdır. Geçen yılın sonlarında, bu kullanışlı uygulamanın 20 milyon kullanıcısı vardı. Bu, 2020'den itibaren 16 milyonluk bir kullanıcı artışı anlamına geliyor. 😲

Notion özellikleri

Notion ile elde edeceğiniz özellikler şunlardır:

Notlar

Notion'da toplantı notlarına bir örnek

Notion'un not alma özelliği, bu uygulamanın çoğu kişi tarafından sevilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Notion, hızlı notlar oluşturmanıza ve kolay erişim için bunları hiyerarşiler halinde düzenlemenize olanak tanır.

Notion ile takım toplantıları gibi karmaşık şeyleri veya okunacak kitapların listesi gibi basit şeyleri not alabilirsiniz.

Ayrıca, takım üyeleriyle notlarınızı düzenlemek için işbirliği yapabilirsiniz. Notion, satır içi yorumlara büyük önem verir ve kişileri bahsederek onların belgeyi görüntüleyip katkıda bulunmalarını sağlar.

Not alırken dikkatinizin dağılmasından hoşlanmıyorsanız, Notion tam size göre. Bu uygulama, dağınıklıktan uzak, beyni tatmin eden bir arayüz sunar. Metin düzenleyici, kullanışlı bir sürükle ve bırak düzenleyicidir. Bu sayede notlarınızı istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.

Dahası, Notion notlarıyla resimler, tablolar, kod parçacıkları ve daha pek çok içerik ekleyebilirsiniz. Not almayı sizin veya takımınız için çocuk oyuncağı haline getiren kullanışlı klavye kısayolları ile tüm bu içerik bloklarını ekleyin!

Bonus: Toplantı tutanakları yazılımı!

Çift yönlü bağlantı

Notion'un çift yönlü bağlantı özellikleri iş başında

Yüzlerce belgeyi doğru bilgiyi bulmak için aramak sizin için ideal bir iş günü tanımı değilse, elinizi kaldırın.

Gördünüz mü, hiçbirimiz bunu sevmiyoruz.

Notion, çift yönlü bağlantı özelliği ile imdadımıza yetişiyor. Peki, çift yönlü bağlantı tam olarak nedir?

Çift yönlü bağlantılar, iki yönlü bir bağlantı kurar. Bu, bir bağlantıyı hedefine kadar takip edebileceğiniz ve o sayfaya ait tüm bağlantıları tarayabileceğiniz anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, çift yönlü bağlantı, farklı sayfalardaki ve belgelerdeki bilgiler arasında bağlantılar kurmanızı sağlar.

Notion'daki çift yönlü bağlantı özelliği ile farklı belgeleri ve içerikleri kolayca saklayabilir ve bunlara kolayca başvurabilirsiniz. (Doğru bilgiyi bulmak için yüzlerce belgeyi karıştırmanıza gerek yok!)

Çift yönlü bağlantı, wiki ve bilgi merkezleri oluştururken özellikle yararlıdır.

Vikiler

Notion'un Wiki'leri, takımınızın hafızasını tek bir yerde toplar. Farklı takım üyeleri wiki oluşturmaya katılabilir, bu da şirket içinde ilgili bilgilerin akışını kolaylaştırır. İki yönlü bağlantı eklediğinizde, süreçler, yönergeler vb. için tek bir bilgi kaynağı oluşturmak çocuk oyuncağı olur.

Ama iş her şey değildir.

Ayrıca, öğrenme ve kendini keşfetme yolculuğunuz için kişisel bir wiki oluşturabilirsiniz.

Veritabanı görünümleri

Notlarınızı çeşitli şekillerde görüntülemek ister misiniz?

Notion, Veritabanı Görünümleri ile bunu mümkün kılıyor.

İçeriğinizi takvim düzeni, kanban benzeri panolar, görev listesi görünümü, galeri düzeni ve zaman çizelgesi düzeni dahil olmak üzere çeşitli şekillerde görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, paylaşılan veritabanındaki diğer kişileri etkilemeden filtreler uygulayabilir ve sıralama yapabilirsiniz. Veritabanı düzeni, diğer kişilerin tarafında aynı kalır.

Ancak filtreleri ve sıralamaları kaydettiğinizde her şey bozulur... artık herkes için geçerli olurlar.

Bonus: Microsoft OneNote ile Notion'u karşılaştırın!

Roam nedir?

Roam, kurucularının ifadesiyle "ağ bağlantılı düşünce için bir not alma aracı "dır. Ayrıca, not alma uygulamaları alanında yeni bir oyuncudur.

Ama bu sizi engellemesin. 2019 yılında oluşturulmasına rağmen, Roam hızla büyüyerek Twitter ve Reddit gibi diğer topluluk alanlarında bir hayran kitlesi oluşturdu.

Genellikle Roam, araştırmacılar, akademisyenler, yazılım geliştiriciler ve mühendisler arasında favori bir araştırma yönetim aracıdır. Roam, not alma, bilgi yönetimi aracı (yaşam wiki) ve görev yönetimi uygulamasının bir karışımıdır.

Roam özellikleri

Roam'un özellikleri büyük ölçüde not almaya odaklanmıştır. Roam'u kullandığınızda tam olarak şunları elde edersiniz:

Notlar

Roam'un not alma özelliklerine bir bakış

Roam'da bilgi hiyerarşisi yoktur. Her sayfa özerktir, ancak tam bir bilgi grafiği oluşturan bağlantılar vardır.

Bir madde ile başlayıp, oradan birbiriyle bağlantılı ancak yığılmamış veya doğrusal olmayan içerik oluşturursunuz. Roam ayrıca fikirlerinizi ve içeriğinizi sunmak için farklı yollar sunar.

Kanban panolarıyla görselleştirin. Ya da biraz düzenleme yapıp tablolar kullanabilirsiniz. Notlarınızı görevlere dönüştürmek istiyorsanız, bunları daha sonra işaretleyebileceğiniz onay kutularına dönüştürebilirsiniz.

Son olarak, Roam, her sayfanın altındaki klavye kısayolları ve entegrasyonlar listesi ile hızlı bir şekilde notlar oluşturmanıza olanak tanır.

Çift yönlü bağlantı

Roam, notlarınız arasında bağlantılar kurmaya odaklanmıştır. Mevcut bir konuya veya temaya her bağlantı verdiğinizde, Roam mevcut sayfanız ile bahsedilen sayfa arasında çift yönlü bir bağlantı oluşturur.

Yeni bir konuya bağlantı verirseniz, Roam otomatik olarak sizin için yeni bir sayfa oluşturur. Ardından, yeni sayfa bağlantı verdiğiniz mevcut sayfaya bağlanır.

Sonuç?

Bağlantılı düşünceler, fikirler ve içeriklerden oluşan dev bir ağ.

Kenar çubuğu

Roam'un arayüzü oldukça sade, ancak tüm işlemlerin gerçekleştiği katlanabilir bir kenar çubuğu var. Kenar çubuğunu sol tarafta bulabilir ve üç ana menüye hızlıca erişebilirsiniz:

Günlük Notlar

Grafik Özeti

Tüm sayfalar

Günlük Notlar sayfası, Roam'a giriş yaptığınızda gördüğünüz ön tanımlı tarihli sayfadır. Başlığı veya tarihi değiştiremezsiniz, bu nedenle daha çok günlük günlüğü sayfası gibidir.

Günlük Notlar özelliği, yarım kalmış düşünceler ve günlük düşünceler için harikadır. Fikirlerinizi tam olarak formuna soktuğunuzda, her biri için ayrı bir sayfa oluşturabilirsiniz.

Tüm Sayfalar özelliği, tüm Roam sayfalarınızı aynı anda gösterir. Sayfalarınızı en son etiketlere, alfabeye ve konulara göre sıralayabilirsiniz. Grafikye Genel Bakış kendi bölümüne ihtiyaç duyuyor, bu yüzden bu özellik ile neler yapabileceğinize bir göz atalım.

Grafik Özeti

Herkes zaman içinde ilerleme kaydettiğini görmekten hoşlanır. Grafik Özeti özelliği size tam da bunu sunar. Grafik Özeti, fikirlerinizin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren 2 boyutlu bir grafik olarak sunulur.

Belirli bir konuda ne kadar çok içeriğiniz varsa, bağlantıları gösteren grafik düğümleri o kadar büyük olur. Bir düğüme her tıkladığınızda, fikirlerinizin birbiriyle bağlantısını ve akışını görürsünüz.

Graph Overview'un pratik bir kullanımı olmasa da, fikir akışınızı ve kaydettiğiniz ilerlemeyi görmek için harika bir yoldur.

Bonus: Notion ile Coda'yı karşılaştırın!

Notion ve Roam özellikleri karşılaştırması

Notion ve Roam, özellikle not alma işlevleri karşılaştırıldığında birçok benzerliğe sahiptir. Ancak, paranızın karşılığını en iyi şekilde almak için tüm bilgileri almak üzere buraya geldiğinize göre, özelliklerinin nasıl farklı olduğunu görelim.

Depolama

Not alma uygulamasında depolayabileceğiniz veri miktarında herhangi bir sınırlama istemezsiniz. Notion ve Roam'un karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Notion

Notion bunu anlıyor. Ücretsiz planlarında bile depolama sınırı yok. Ancak, her seferinde yükleyebileceğiniz veri miktarında bir sınır var.

Ücretsiz sürümde dosya yükleme sınırı 5 MB ile sınırlıdır. Dosya yükleme sınırını kaldırmak istiyorsanız, ücretli bir hesaba geçmeniz gerekir.

Roam

Notion gibi, Roam da oluşturabileceğiniz ve depolayabileceğiniz veri miktarına bir sınır koymamıştır. Depolama alanınızı azaltmadan istediğiniz kadar not ve sayfa oluşturabilirsiniz.

Notion'dan farklı olarak Roam, dosya yüklemeye sınır koymaz. MB büyüklüğündeki dosyaları sınırsız olarak içe aktarabilirsiniz. Bununla birlikte, Roam, uygulamanızı yavaşlatabileceği veya hantal hale getirebileceği için büyük dosyaları içe aktarmamanızı önerir. Bu da dikkate alınması gereken bir nokta.

Not alma

Arayüz, not alma deneyimi için çok önemlidir. Peki, Notion ile Roam arasındaki savaşta kim kazanır?

Notion

Notion, daha yapılandırılmış bir not alma uygulamasıdır. Hiyerarşiktir ve notlarınız yığınlar ve bloklar halinde düzenlenir. Yapılandırılmış bir düzeni seviyorsanız, Roam'dan çok Notion'u tercih etmelisiniz.

Yapısı nedeniyle Notion daha katıdır. Sonuç olarak, değişiklik yapmak istediğinizde blokları yeniden düzenlemeniz veya yığınları geri almanız gerektiğinden süreç daha zorlu hale gelir.

Notion'un arayüzü ile çalışmak kolaydır. Zarif ve düzenlidir.

Roam

Roam, akıcılığı ve keşfi sevenler için tasarlanmıştır. Roam'un not alma özelliği merkezi değildir ve sayfalar bağımsız ancak birbirine bağlı olacak şekilde oluşturulmuştur.

Bu not alma uygulaması, fikir keşfetmeye ve fikirlerin bağlantılarını kurmaya değer verenler için daha iyidir.

Bu akıcılık, değişikliklerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını da mümkün kılar.

Sayfalar özerktir ve kendi kendini günceller, bu nedenle değişiklik yapmak Notion kadar sinir bozucu değildir.

Olumsuz tarafı ise, Roam'un kullanıcı arayüzü sizi pek heyecanlandırmayabilir.

Bazıları için işe yarayabilir, ancak asgari düzeydeki arayüzü Notion'un cazibesinden yoksundur.

Notion ve Roam fiyatlandırması

Not alma uygulamanız için kesinlikle çok fazla para harcamak istemezsiniz. Notion ve Roam arasında hangisi paranızın karşılığını en iyi şekilde verir?

Notion

Notion, kişisel kullanım için sonsuza kadar ücretsiz bir plana sahiptir. Ücretsiz kişisel plan ile sınırsız sayfa ve blok, 5 misafire kadar paylaşım ve cihazlar arasında senkronizasyon elde edersiniz.

Kişisel profesyonel planın aylık ücreti 4 ABD dolarıdır ve ücretsiz özelliklere ek olarak 30 gün boyunca sınırsız misafir ve sürüm geçmişi elde edersiniz.

Notion for teams, kullanıcı başına aylık 8 $'dır. Bu planla sınırsız takım üyesi, ortak çalışma alanı, API entegrasyonu ve gelişmiş izinler elde edersiniz.

Roam

Roam, Notion ile karşılaştırıldığında daha pahalıdır. Ücretsiz bir planları yoktur, ancak 31 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.

Pro planın aylık ücreti 15 ABD dolarıdır ve API erişimi, sınırsız işbirlikçi ve sınırsız genel ve gizli Roam Grafikleri sunar.

Believer planı beş yıl için 500 $'dır. Bu planla öncelikli desteğe, takımla topluluk görüşmelerine ve yeni özelliklere ilk erişime sahip olursunuz.

Notion ve Roam, Reddit'te

Reddit'e giderek, Notion ve Roam tartışmasında insanların hangi tarafta olduğunu gördük. Reddit'te Notion ve Roam'u aradığınızda, çoğu kullanıcı daha yapılandırılmış bir not alma stili arıyorsanız Notion'un harika bir seçenek olduğu konusunda hemfikir:

"Notion, iyi yapılandırılmış veya tutarlı ve tekrarlanabilir olması gereken işler için daha iyidir. Roam ise düşük/sıfır sürtünmeli bilgi yakalama ve beyin fırtınası için daha iyidir."

Notion ve Roam: Hangisini Seçmelisiniz?

Notion, dokümantasyon ve bilgi yönetimine daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunarken, Roam keşif ve bilgi bağlantılarını teşvik eder.

Notion, yapılandırılmış bilgi yönetimi istediğinizde kullanılır. Roam, fikirlerinizi keşfetmek ve kişisel bilgi yönetiminiz için kayıt tutmak için kullanılır.

Notion, daha iyi işbirliği yapmanızı sağlar. İzinleri ayarlayabilir ve wiki veya proje yönetimi gösterge panelinizi paylaşabilirsiniz.

Öte yandan, Roam etkili işbirliği için tasarlanmamıştır, en azından büyük takımlar için. Ancak, erişim izni ayarlayabilir ve not veritabanınızı gizli veya herkese açık hale getirebilirsiniz.

Tek tek sayfaları paylaşırsanız, teknoloji meraklısı bir kişi diğer gizli belgelerinizi karıştırarak gizliliğinizi tehlikeye atabilir. Fiyat açısından Notion daha uygunken, Roam kredi kartı işlemlerinizi gördükten sonra sizi biraz ağlatabilir.

Notion ve Roam'un özelliği, birbirlerinin aynısı olmamalarıdır. Her ikisi de farklı kullanıcılara uygundur.

Notion, işbirliği, proje yönetimi ve süreçlerin belgelenmesinde mükemmeldir, Roam ise bilgi bağlantıları oluşturma ve ilerlemeyi belgelendirme konusunda üstündür.

Her ikisinin de en iyisini istiyorsanız ne yapmalısınız?

ClickUp: Roam ve Notion'a Daha İyi Bir Alternatif

ClickUp, not alma, dokümantasyon, bilgi yönetimi ve görev yönetimi gibi en iyi özellikleri tek bir pakette sunmaya hazır, size özel sihirli bir cin gibidir.

ClickUp ayrıca en iyi ve en yüksek puanlı proje yönetimi araçlarından biridir.

ClickUp'ı kullanarak hem kişisel hayatınızda hem de bir takım içinde profesyonel hayatınızda işlerinizi daha düzenli hale getirebilirsiniz. ClickUp'ın size daha az zamanda daha fazlasını yapmanızı sağlayan, zaman ve para tasarrufu sağlayan sihirli yeteneklerini keşfedin!

ClickUp ile hepsini not alın

ClickUp'ın Not Defteri özelliği basit ve sezgiseldir

Notepad by ClickUp, bir şeyleri not almak istediğinizde kullanabileceğiniz bir araçtır. Son derece esnektir ve sınırsız sayıda not oluşturabilirsiniz. Zengin metin düzenleyiciyi kullanarak notları istediğiniz şekilde hızlıca biçimlendirebilirsiniz. Notlarınızı izlenebilir görevlere dönüştürerek yapılacaklar listesi oluştururken zaman kazanabilirsiniz. Ne kadar harika, değil mi?

Üstün notlar ve bilgi bağlantıları için ClickUp Belgeleri

Önemli notlarınız için daha esnek ve üstün bir şey mi istiyorsunuz? ClickUp Belgeleri tam size göre. ClickUp Belgeleri, kapsamlı Wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri, merkezi bilgi paylaşım merkeziniz olarak işlev görür

Hatta sayfaları iç içe yerleştirerek farklı sayfalar ve konular arasında karşılıklı ilişkiler ve bağımlılıklar oluşturabilirsiniz. ClickUp Belgeleri'nin en iyi yanı nedir?

İki yönlü bağlantı özelliğine sahipler. Evet, artık ihtiyacınız olanı bulmak için yüzlerce belgeyi aramaya tamamen veda edebilirsiniz!

ClickUp Belgeler, bir belgeye kimlerin erişebileceğine ve kimlerin erişemeyeceğine karar verme süper gücünü size verir. Bilgileri gizli tutmak istediğinizde, Belgelerinizi gizli olarak ayarlayın ve yalnızca seçtiğiniz birkaç kişiyle paylaşın.

ClickUp'ta görevlerinizi, belgelerinizi veya hemen hemen her şeyi birbirine bağlayın

Belgelerinizi izlememesi gereken kişilerin belgelerinizi gözetlemesinden endişelenmenize gerek yok. İzin kontrolleri sıkı ve esnek olduğundan, size daha fazla gönül rahatlığı ve üst düzey gizlilik sağlar.

İstediğiniz gibi erişim izni verin veya reddedin!

Ve tüm dünyaya bunu anlatmak istiyorsanız, belgelerinizi herkese açık hale getirin ve Google ve diğer arama motorları tarafından indekslenebilir hale getirin. ClickUp Dokümanlar ile olanaklar sınırsızdır.

Örneğin, belgelerinize tabloları, yol haritalarını, yer imlerini, resimleri ve her türlü içerik türünü kolayca ekleyebilirsiniz. Ardından, kolay erişim ve arama için belgelerinizi kategorilere ayırarak kolayca bulabilirsiniz.

ClickUp Belge Şablonları ile zaman kazanın

Kendi şablonunuzu oluşturun veya ClickUp Şablon Merkezi'nden hazır şablonlardan birini kullanın, ardından gelecekteki projelerinizde yeniden kullanmak üzere kaydedin

ClickUp, zaman kazanmanıza ve iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olacak yollar arıyor. Belgeler ile, mevcut bir belgeyi şablon olarak kaydederek kendi şablonlarınızı oluşturabilirsiniz. Şablon olarak kaydet seçeneğine tıklamak kadar basit ve ömür boyu kullanabileceğiniz bir ş ablona sahip olursunuz!

Artık bir şeyi belgelemek için her seferinde sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz.

İşi kolaylaştıran entegrasyonlar

İşinizi tamamlamak için ClickUp Dokümanlar'dan ayrılmanıza gerek yok. Örneğin, Dokümanlarınızı Google Drive ile entegre ederek doğrudan ClickUp'tan Google Dokümanlar oluşturabilirsiniz.

Daha fazlası var.

Slack entegrasyonunu kullanarak Slack Konuşmalarından ayrılmadan ClickUp Görevleri oluşturun ve yönetin. Veya YouTube videolarını yorumlara veya görev açıklamalarına gömün ve doğrudan ClickUp'ta izleyin.

ClickUp ile yepyeni bir dünya. İşinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu, uygulaması ve aracını kullanabilirsiniz.

Tek Bir Özelliği Bile Feda Etmeyin

Hem Notion hem de Roam, bazı kullanışlı özelliklere sahiptir. Ancak, yüksek fiyat, sınırlı arama ve filtreleme işlevselliği veya depolama sınırları gibi sınırlamaları göz ardı edemezsiniz. Bu sınırlamalar, iş akışınızda boşluklar yaratabilir.

Ve işte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp, eksiklikleri gidererek size her iki dünyanın en iyisini ve beklediğinizden biraz daha fazlasını sunar.

ClickUp'ı proje yönetimi, görev yönetimi, not alma, dokümantasyon veya işbirliği aracı olarak kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi, gözünüzü diktiğiniz hedeflere ulaşmak için kendi verimlilik cinine sahip olmak gibi!