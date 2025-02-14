verimli İş Akışı için En İyi 10 Proje Alım Yazılımı

Kuruluşlar büyüdükçe, artan proje taleplerini de yönetmek zorlaşır. Ancak, başarılı bir proje alım süreci için proje teklifi eşiklerini belirlemek çok önemlidir.

Yapılandırılmış bir yaklaşım olmadan, proje alımı yanlış iletişime, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve projenin başarısızlığına yol açabilir. Bir araştırmaya göre, çalışanların %54'ü genel proje iş yükünün stresin ana nedeni olduğunu düşünüyor.

Proje alım yazılımı işte bu noktada vazgeçilmez hale gelir. Bu araçlar, proje alım sürecini kolaylaştırarak her talebin değerlendirilmesini, önceliklendirilmesini ve izlenmesini sağlar.

Bu kılavuzda, proje alım sürecini verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 aracı inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 proje alım yazılımı: ✅ ClickUp: Kapsamlı ve özelleştirilebilir proje alım yönetimi için en iyisi ✅ Asana: Çevik takımlar ve görsel iş akışları için en iyisi ✅ Workamajig: Yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için en iyisi ✅ Wrike: Büyük kurumsal ve ölçeklenebilir iş akışları için en iyisi ✅ Smartsheet: Veri odaklı proje yönetimi ve raporlama için en iyisi ✅ Adobe Workfront: Büyük ölçekli projeler ve kurumsal düzeyde işbirliği için en iyisi ✅ ProjectManager: kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile en iyisi ✅ Acuity PPM: Portföy yönetimi ve kaynak tahsisi için en iyisi ✅ BrightWork: Microsoft 365 entegrasyonu ve akıcı iş akışları için en iyisi ✅ Planview: Karmaşık projeler ve kurumsal düzeyde portföy yönetimi için en iyisi

Proje Alım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Proje taleplerini yönetmek için bir araç seçerken, takımınızın verimliliğini artıran ve standart bir iş alım süreci oluşturmanıza yardımcı olan bir araç arayın.

Bu özellikler, kuruluşunuzun stratejik hedeflerine uygun araçları belirlemenize yardımcı olacaktır:

Özelleştirilebilir Proje Alım Formları: Yazılımınız, takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş Yazılımınız, takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş proje talep formları oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, her proje talebinin baştan sona tüm gerekli ayrıntıları içermesini sağlar

İş Akışı Otomasyonu: Otomasyon özellikleri, onaylanan proje taleplerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere veya projelere dönüştürerek manuel çabayı azaltır ve zaman tasarrufu sağlar

İşbirliği Araçları: İşbirliği, proje alımı ve talep sürecinde çok önemlidir. Yorum yapma ve belge paylaşımı seçenekleri dahil olmak üzere, anahtar paydaşlar arasında gerçek zamanlı tartışmaları kolaylaştıran araçlar arayın

Gerçek Zamanlı İzleme: Gösterge panelleri ve raporlama özellikleri, proje portföyünüzle ilgili anahtar bilgileri elde etmenize yardımcı olur. Bu, tüm taleplerdeki ilerlemeyi izlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

Entegrasyon Yetenekleri: CRM, CRM, proje yönetimi yazılımı , iletişim uygulamaları veya görev yönetimi yazılımı gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon yeteneği, teknoloji yığınınızda sorunsuz iş akışları sağlar

Ölçeklenebilirlik: Büyüyen proje iş gereksinimlerinizi karşılamak ve iş alım sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek için ölçeklenebilir yazılım seçin

💡 Profesyonel İpucu: Proje alım sürecini basitleştirmek için, yazılımın ücretsiz planlarını veya deneme sürümlerini test ederek takımınızın iş akışına uygun olduğundan emin olun. Takımınızın hızlı bir şekilde benimsemesi için kurulumu ve kullanımı kolay olduğundan emin olun.

En İyi 10 Proje Alım Yazılımı

En iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için, standart alım sürecinizi yönetmek için en iyi 10 aracın listesini hazırladık. Bu araçlar, proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca çeşitli ihtiyaçları karşılar ve her takıma mükemmel bir uyum sağlar.

Yeni proje taleplerini yönetmenize yardımcı olacak en iyi araçlara göz atalım!

1. ClickUp (Kapsamlı ve özelleştirilebilir proje alım yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje alım sürecini yöneten bir proje portföyü yönetim aracına ihtiyaç duyan şirketler için ideal bir seçenektir.

Bu kapsamlı proje yönetimi ve verimlilik platformu, iş alım sürecini basitleştiren ve yüksek kaliteli teklifler göndermenize yardımcı olan sezgisel bir arayüz sunar.

ClickUp Form Görünümü

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak proje alım sürecini otomatikleştirin ve gerekli tüm proje ayrıntılarını kolayca yakalayın

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak yanıtları yakalayabilir ve işi anında doğru takımlara yönlendirebilir, böylece standart bir alım süreci elde edebilirsiniz.

Daha da ileri gitmek mi istiyorsunuz? Formları özel gereksinimlerinize göre özelleştirin. Bu, müşteri bilgilerinden proje kapsamına, bütçe ve zaman çizelgelerine kadar tüm önemli proje ayrıntılarını yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, bunları mevcut iş akışlarınıza entegre ederek sorunsuz veri toplama ve iş talepleriniz için manuel veri girişini azaltabilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp Proje Yönetimi ile proje görevlerini doğru paydaşlara atayarak ve ayrıntılı bilgileri ekleyerek yönetin

Form oluşturmanın ötesinde, ClickUp proje alım sürecinin anahtar yönlerini otomatikleştirmede mükemmeldir. ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak tüm iş akışlarınızı, belgelerinizi, gösterge panellerinizi ve daha fazlasını merkezi bir konumda birbirine bağlayın ve tüm süreç adımlarını tanımlayın.

İster küçük bir takımı ister büyük bir organizasyonu yönetin, ClickUp'ın ölçeklenebilirliği ve Zaman Takibi özelliği , iş alımlarınızın verimli kalmasını garanti eder.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet kullanarak notları paylaşın, takım üyelerinizle işbirliği yapın ve hızlı ve kolay iletişim sağlayın

ClickUp Chat, iletişim ve proje yönetimini entegre ederek ve birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak takım işbirliğimizde devrim yarattı.

Sohbet'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Konuşmaları, tam bağlam için ClickUp'ta doğru görevlere ve belgelere otomatik olarak bağlayın

Tek bir tıklama ile sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturun ve FollowUps™ Özelliği ile bunları ilgili takım üyelerine atayın

SyncUps özelliğini kullanarak anlık sesli ve görüntülü görüşmeler yapın ve ekranınızı takımınızla paylaşarak soru ve endişeleri gerçek zamanlı olarak netleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, ClickUp'ı sezgisel görev yönetimi, sorunsuz özelleştirme ve karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneği nedeniyle övüyor. Bu, aracı şirketinizin talep sürecini yönetmek için ideal hale getiriyor!

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanabilir ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

2. Asana (Çevik takımlar ve görsel iş akışları için en iyisi)

via Asana

Listemizin bir sonraki sırasında, sezgisel arayüzü ve görsel iş akışlarına odaklanmasıyla tanınan popüler bir proje yönetimi aracı olan Asana yer alıyor. Özel bir proje alım yazılımı olarak tasarlanmamış olsa da Asana, özellikle çevik ortamlarda başarılı olan takımlar için proje alım süreçlerini kolaylaştıran özellikler sunar.

Görevleri düzenler, proje ilerlemesini izler ve takım üyeleri arasında net bir iletişim hattı sağlar. Gelen proje taleplerini yönetilebilir görevlere ayırarak proje yöneticinizin veya karar vericilerinizin üzerindeki baskıyı hafifletir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan proje bilgilerini almak için alım formları uygulayın

Kanban panoları, Gantt grafikleri ve diğer görsel araçları kullanarak proje ilerlemesini izleyin ve darboğazları belirleyin

Slack ve Microsoft Teams gibi diğer popüler iş uygulamalarıyla entegre ederek net bir iş akışı oluşturun

Asana sınırlamaları

Asana'nın proje alım özellikleri çok kapsamlı değildir

Fiyatlandırma her yeni kullanıcıyla birlikte artar, bu da büyük takımlar için pahalı hale getirir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, şeffaflığı ve zaman takibi ve net iletişim ile iç projeleri yönetme olanağı sunması nedeniyle Asana'yı seviyor.

Asana, kuruluşumuzun zamanımızı daha verimli ve üretken kullanmasına yardımcı oldu. Her bir takımımız için projelere göre organize ettiğimiz için, bir şeyleri aramak için daha az zaman harcıyoruz. Son teslim tarihi özelliği sayesinde, yapılması gerekenleri takip edebiliyoruz. Ayrıca, takımların ne üzerinde çalıştığı, işlerin nasıl ilerlediği ve ne zaman devreye girip bir işi bitirmemize yardımcı olmamız gerektiği konusunda daha fazla görünürlük elde ediyoruz.

Asana, kuruluşumuzun zamanımızı daha verimli ve üretken kullanmasına yardımcı oldu. Her bir takımımız için projelere göre organize ettiğimiz için, bir şeyleri aramak için daha az zaman harcıyoruz. Son teslim tarihi özelliği sayesinde, yapılması gerekenleri takip edebiliyoruz. Ayrıca, takımların ne üzerinde çalıştığı, işlerin nasıl ilerlediği ve ne zaman devreye girip bir işi bitirmemize yardımcı olmamız gerektiği konusunda daha fazla görünürlük elde ettik.

💡 Profesyonel İpucu: Günümüzde etkili proje yönetimi çok önemlidir. Proje zaman çizelgelerinin sorunsuz ilerlemesi için başlıca proje yönetimi zorluklarını inceleyin ve bunları nasıl aşabileceğinizi öğrenin.

3. Workamajig (Yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için en iyisi)

via Workamajig

Workamajig, yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için kapsamlı bir iş akışı otomasyon platformudur. İlk müşteri alımından proje yürütme, faturalandırma ve proje portföy yönetimine kadar proje yaşam döngüsünü yönetmek için özellikler sunar.

Workamajig'i farklı kılan, yaratıcı takımların benzersiz ihtiyaçlarına odaklanmasıdır. Birden fazla müşteri projesini yöneten ajanslar için tüm proje alım sürecine net bir görünürlük sağlar. Bu, finansmanı yönetmeyi, bilgi toplamayı, görevleri dağıtmayı ve daha fazlasını kolaylaştırır.

Workamajig'in en iyi özellikleri

Müşterilerden gerekli bilgileri toplamak için özel proje alım formları oluşturun

Verimliliği artırmak için görev oluşturma, kaynak tahsisi ve durum güncellemelerinin gönderilmesini otomatikleştirin

Proje teklifi oluşturmayı basitleştirmek için müşteriler için hızlı bir şekilde özelleştirilmiş teklifler ve sözleşmeler oluşturun

Workamajig sınırlamaları

Workamajig, yaratıcı ajanslara ve pazarlama takımlarına hitap eder ve diğer sektörlerde kullanımını sınırlar

Kullanıcı dostu proje yönetimi araçlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Workamajig fiyatlandırması

Şirket içi : Kullanıcı başına aylık 39 $ (20+ kullanıcı)

Ajans : Kullanıcı başına aylık 39 $ (20+ kullanıcı)

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Workamajig puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (280 yorum)

Capterra: 3,7/5 (300'den fazla yorum)

Kullanıcılar, Workamajig'in sezgisel arayüzünü ve farklı müşteri sorgularını işleme yeteneğini çok seviyor.

Workamajig'in proje kurulumu ve raporlama için çok sayıda özelleştirme seçeneği sunmasını seviyorum. Süreç akışları konusunda sistemde nadiren herhangi bir engelle karşılaşıyorum. Müşteri hizmetleri kusursuz; yüzlerce e-posta göndermişimdir, sorularımı her zaman hızlı ve nazik bir şekilde yanıtlıyorlar.

Workamajig'in proje kurulumu ve raporlama için çok sayıda özelleştirme seçeneği sunmasını seviyorum. Süreç akışları konusunda sistemde nadiren herhangi bir engelle karşılaşıyorum. Müşteri hizmetleri kusursuz; yüzlerce e-posta göndermişimdir, sorularımı her zaman hızlı ve nazik bir şekilde yanıtlıyorlar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolar gibi iletişim kanallarında kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

4. Wrike (Büyük kurumsal ve ölçeklenebilir iş akışları için en iyisi)

via Wrike

Wrike, ölçeklenebilirlik için tasarlanmış güçlü bir proje alım yazılımıdır. Proje alım sürecini yöneterek proje taleplerini verimli bir şekilde yakalar, önceliklendirir ve yürütür.

Sezgisel arayüzü ve otomasyon yetenekleri, büyüyen takımların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak rekabetçi bir ortamda organizasyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

İster tek bir projeyi ister tüm portföyü yönetin, sonuçları verimli bir şekilde elde etmek için gereken görünürlük ve kontrolü sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan gerekli proje bilgilerini almak için özel bir proje kabul formu tasarlayın

Proje performansına ilişkin içgörüler elde etmek için proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Slack, Google Drive ve Salesforce dahil 400'den fazla uygulama ile sorunsuz entegrasyon

Wrike sınırlamaları

Karmaşık gezinme ve yapılandırma

Özellikle büyük takımlar için pahalıdır, bu da onu daha az uygun maliyetli bir seçenek haline getirir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Özel Fiyatlandırma

Pinnacle: Özel Fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

🎉 İlginç Bilgi: Ortalama bir kuruluş 130'dan fazla SaaS aracı kullanmaktadır. Bu nedenle, teknoloji yığınınızın bağlantılı ve verimli kalması için entegrasyonlar çok önemlidir.

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Geliştirme Stratejileri: Adım Adım Kılavuz

5. Smartsheet (Veri odaklı proje yönetimi ve raporlama için en iyisi)

via Smartsheet

Smartsheet, proje alım süreci için elektronik tabloların esnekliğini bir araya getiren güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Bu, elektronik tablo benzeri arayüz içinde özel bir proje alım formu oluşturmanıza olanak tanır.

Bu araç, ilerlemeyi izlemenizi ve hesap verebilirliği sağlamanızı sağlar. Sağlıklı bir proje portföyü için karmaşık proje taleplerini yönetmek üzere BT, pazarlama ve imalat sektörlerindeki takımlar tarafından yaygın olarak kullanılır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz kullanarak proje taleplerini kaydedin ve ilerlemeyi izleyin

İş dağıtımını otomatikleştirme ve talepleri değerlendirme özellikleriyle alım sürecini yönetin

Gerçek zamanlı ortak düzenleme, yorumlar ve @bahsetmeler gibi özellikleri kullanarak alım sürecini basitleştirin

Smartsheet sınırlamaları

Hesap tablosu tabanlı arayüz, özellikle karmaşık proje teklifi yönetimi söz konusu olduğunda sezgisel olmayabilir

Ücretsiz plan yoktur ve temel plan için bile maliyet yüksektir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise : Özel Fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel Fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Adobe Workfront (Büyük ölçekli projeler ve kurumsal düzeyde işbirliği için en iyisi)

via Adobe Workfront

Adobe Workfront, kapsamlı bir kurumsal iş yönetimi platformudur. Özel proje alım modülü, proje taleplerinin alınmasını, gereksinimlerin toplanmasını ve onayların alınmasını kolaylaştırır.

Bu Adobe aracının en iyi yanı, müşteri bilgileri, proje kapsamı, bütçe ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere tüm gerekli proje bilgilerini yakalamak için özel formlar oluşturmanıza olanak tanımasıdır.

Adobe Workfront'un en iyi özellikleri

Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan gerekli tüm proje bilgilerini almak için alım formları tasarlayın ve kullanın

Büyük ölçekli dış ve iç projeleri yöneterek proje portföy yönetimini basitleştirin

İş alım sürecinizi Adobe Creative Cloud ve diğer kurumsal araçlarla entegre edin

Adobe Workfront sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor, karmaşık ve zengin özelliklere sahip platform

Benzerlerine kıyasla pahalı

Adobe Workfront fiyatlandırması

Seçim : Özel Fiyatlandırma

Prime : Özel Fiyatlandırma

Ultimate: Özel Fiyatlandırma

Adobe Workfront derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (1.400+ yorum)

Kullanıcılar, Adobe aracının kapsamlı olmasını ve proje alım sürecinin adımlarını nasıl yönetebildiklerini çok seviyor.

Workfront'un kapsamlı araç seti harika. Sonuç olarak, projeleri ve belgeleri tek bir kolay erişilebilir noktada takip edebiliyoruz, bu da denetimler ve diğer kayıt tutma ihtiyaçları için mükemmel.

Workfront'un kapsamlı araç seti harika. Sonuç olarak, projeleri ve belgeleri tek bir kolay erişilebilir noktada takip edebiliyoruz, bu da denetimler ve diğer kayıt tutma ihtiyaçları için mükemmel.

7. ProjectManager (Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile en iyisi)

via ProjectManager

ProjectManager, takımlar, özellikle proje yöneticileri ve liderlik takımları için proje taleplerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış , kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır .

Çevik metodolojileri desteklemek için tasarlanmış bu yazılım, iş alımını verimli bir şekilde planlamak, izlemek ve yönetmek için sezgisel bir arayüz sunar. Otomatik proje alım formları, proje izleme ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri gibi özellikler, projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar yönetimini kolaylaştırır.

ProjectManager'ın en iyi özellikleri

Gerekli tüm proje bilgilerini kaydetmek için ayrıntılı bir proje alım formu oluşturun

Etkileşimli Gantt grafikleri, Kanban panoları ve diğer görsel araçlarla proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Kaynak ve yetenek planlaması için ayrıntılı proje raporlarını kullanın

Bilgilerinizi Trello, JIRA ve daha fazlası gibi CRM ve proje planlama araçlarıyla kolayca entegre edin

ProjectManager sınırlamaları

Bazı kurumsal düzeydeki platformlara kıyasla fonksiyonlar sınırlı olabilir

Raporlama ve analiz yetenekleri o kadar gelişmiş değildir

ProjectManager fiyatlandırması

Takım : Aylık 16 $/kullanıcı

İş : Aylık 28 $/kullanıcı

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

ProjectManager puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

8. Acuity PPM (Portföy yönetimi ve kaynak tahsisi için en iyisi)

via Acuity PPM

Acuity PPM, proje alım sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olan kapsamlı bir portföy yönetimi çözümüdür. Proje taleplerini yönetmek için tasarlanmamış olsa da, proje portföy yönetimini (PPM) iyileştirir ve takımların süreçlerini net bir şekilde görmelerini sağlar.

Güçlü analitik, kaynak yönetimi yetenekleri ve entegrasyon özellikleriyle, alım sürecini kolaylaştırır ve en değerli projelere öncelik vermenize yardımcı olur.

Acuity PPM'nin en iyi özellikleri

Proje taleplerini stratejik değer ve mevcut durumlarına göre değerlendirin ve önceliklendirin

ROI'yi en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için proje portföyü genelinde kaynakları tahsis edin

Anahtar performans göstergelerini (KPI) izleyin ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı raporlar oluşturun

Acuity PPM sınırlamaları

Özel portföy yönetimi çözümü, bazı kuruluşlar için fazla olabilir

Yalnızca gelişmiş özellikler stratejik önceliklerinize uygunsa idealdir

Acuity PPM fiyatlandırması

PPM Starter : Aylık 750 $ (5 ücretli lisans)

PPM Essentials : Aylık 1050 $ (5 ücretli lisans)

PPM Plus : Aylık 1500 $ (5 ücretli lisans)

PPM Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Acuity PPM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

9. BrightWork (Microsoft 365 entegrasyonu ve akıcı iş akışları için en iyisi)

via BrightWork

BrightWork, Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir proje yönetimi ve iş akışı otomasyon platformudur. Bu, Microsoft araçlarına büyük ölçüde güvenen kuruluşlar için popüler bir seçimdir.

İş alımına yönelik kolaylaştırılmış bir yaklaşım, kullanıcıların proje taleplerini yakalamasına ve tanıdık Microsoft ortamında iş akışlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, müşteri bilgileri, proje kapsamı, zaman çizelgeleri ve bütçe gibi ayrıntıları içeren proje taleplerini yakalamak için özel formlar oluşturmak için de kullanılabilir.

BrightWork'ün en iyi özellikleri

Outlook, Teams ve SharePoint gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak, paydaş bilgilerini kaydetmek için ayrıntılı bir proje alım formu oluşturun

Etkileşimli gösterge panelleri ve raporlarla proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyerek onay iş akışlarını kolaylaştırın

BrightWork sınırlamaları

Microsoft 365'i halihazırda kullanmakta olan kuruluşlarla sınırlıdır

Platform, zengin özelliklere sahip değildir

BrightWork fiyatlandırması

Proje : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takımlar : Aylık 14 $/kullanıcı (20-50 kullanıcı)

Gruplar : Aylık 12 $/kullanıcı (51-100 kullanıcı)

Departmanlar : Aylık 10 $/kullanıcı (101-250 kullanıcı)

Bölümler : Aylık 8 $/kullanıcı (251-500 kullanıcı)

Kuruluşlar: Aylık 6 $/kullanıcı (501-1000 kullanıcı)

BrightWork puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

Proje yöneticileri, platformun proje ve portföy yönetimini kolaylaştırmasını çok seviyor.

BrightWork ürününün özellikleri, proje ve portföy yönetimimizi daha kolay ve daha başarılı hale getiriyor. PMO yöneticisi olarak, hangi projelerin onaylanacağını ve hangilerinin reddedileceğini hızlı bir şekilde karar verebiliyorum. OTB proje yönetimi şablonlarını kullanarak, söz konusu proje ve takım için doğru miktarda proje yönetimine başlayabiliyoruz.

BrightWork ürününün özellikleri, proje ve portföy yönetimimizi daha kolay ve daha başarılı hale getiriyor. PMO yöneticisi olarak, hangi projelerin onaylanacağını ve hangilerinin reddedileceğini hızlı bir şekilde karar verebiliyorum. OTB proje yönetimi şablonlarını kullanarak, söz konusu proje ve takım için doğru miktarda proje yönetimine başlayabiliyoruz.

10. Planview (Karmaşık projeler ve kurumsal düzeyde portföy yönetimi için en iyisi)

via Planview

Planview, karmaşık projeleri ve portföyleri yönetmek için sağlam özellikler sunan kapsamlı bir kurumsal portföy yönetimi çözümüdür.

Proje alımı için özel bir modül sunarak, kuruluşların talepleri kaydetmesini, teklifleri değerlendirmesini ve stratejik hedeflere göre girişimlere öncelik vermesini sağlar. Bu, kaynak tahsisi ve proje önceliklendirme konusunda geniş ölçekte görünürlük ihtiyacı olan kuruluşlar için özellikle uygundur.

Planview'in en iyi özellikleri

Proje tekliflerini kurumsal hedeflerle uyumluluklarına göre değerlendirin ve önceliklendirin

ROI'yi en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için proje portföyü genelinde kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin

Birden fazla bağımlılık ve karmaşık iş akışları içeren büyük ölçekli projeleri yönetin

Planview sınırlamaları

Çok fazla özellik karmaşıklığa ve maliyet artışına neden olur

Planview fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Planview derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

Kullanıcılar, platform ile proje zaman çizelgelerini izlemenin ne kadar kolay olduğunu ve her gün projelerini ne kadar hızlı gerçekleştirebildiklerini çok seviyor.

Bu, proje zaman çizelgelerini ve organizasyonunu oluşturan ve yöneten harika bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje görevleri ve faaliyetlerinin saatlerini ve son teslim tarihlerini kolayca takip etmemizi sağlar. Projeleri büyük ölçüde uyumlu hale getirir ve her projeyi gün be gün yürütmek için araçlar sağlar. Her yerden kolayca erişilebilir.

Bu, proje zaman çizelgelerini ve organizasyonunu oluşturan ve yöneten harika bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje görevlerinin ve faaliyetlerinin saatlerini ve son teslim tarihlerini kolayca takip etmemizi sağlar. Projeleri büyük ölçüde uyumlu hale getirir ve her projeyi gün be gün yürütmek için araçlar sağlar. Her yerden kolayca erişilebilir.

ClickUp ile Proje Alım Sürecinizi Kolaylaştırın

İyi yapılandırılmış bir proje alım süreci, başarılı proje yönetiminin temelidir. En iyi proje alım yazılımı seçeneklerini inceledikten sonra, doğru aracın verimliliği optimize etmek ve projeleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmek için büyük fark yarattığı açıktır.

Bu araçlar arasında ClickUp, iş alım sürecini basitleştirmek ve geliştirmek isteyen işletmeler için ideal çözümdür.

Proje taleplerini yönetmeniz, işlere öncelik vermeniz, projeleri izlemeniz veya işbirliğini artırmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp kuruluşunuzun süreci kolaylaştırmasını sağlar.

Proje alım sürecinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin ve güçlü bir proje alım çözümünün başarınızı nasıl artırdığını görün!