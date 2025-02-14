verimli İş Akışı için En İyi 10 Proje Alım Yazılımı

Kuruluşlar büyüdükçe, artan proje taleplerini de yönetmek zorlaşır. Ancak, başarılı bir proje alım süreci için proje teklifi eşiklerini belirlemek çok önemlidir.
Yapılandırılmış bir yaklaşım olmadan, proje alımı yanlış iletişime, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve projenin başarısızlığına yol açabilir. Bir araştırmaya göre, çalışanların %54'ü genel proje iş yükünün stresin ana nedeni olduğunu düşünüyor.
Proje alım yazılımı işte bu noktada vazgeçilmez hale gelir. Bu araçlar, proje alım sürecini kolaylaştırarak her talebin değerlendirilmesini, önceliklendirilmesini ve izlenmesini sağlar.
Bu kılavuzda, proje alım sürecini verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 aracı inceleyeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi 10 proje alım yazılımı:
- ✅ ClickUp: Kapsamlı ve özelleştirilebilir proje alım yönetimi için en iyisi
- ✅ Asana: Çevik takımlar ve görsel iş akışları için en iyisi
- ✅ Workamajig: Yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için en iyisi
- ✅ Wrike: Büyük kurumsal ve ölçeklenebilir iş akışları için en iyisi
- ✅ Smartsheet: Veri odaklı proje yönetimi ve raporlama için en iyisi
- ✅ Adobe Workfront: Büyük ölçekli projeler ve kurumsal düzeyde işbirliği için en iyisi
- ✅ ProjectManager: kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile en iyisi
- ✅ Acuity PPM: Portföy yönetimi ve kaynak tahsisi için en iyisi
- ✅ BrightWork: Microsoft 365 entegrasyonu ve akıcı iş akışları için en iyisi
- ✅ Planview: Karmaşık projeler ve kurumsal düzeyde portföy yönetimi için en iyisi
Proje Alım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Proje taleplerini yönetmek için bir araç seçerken, takımınızın verimliliğini artıran ve standart bir iş alım süreci oluşturmanıza yardımcı olan bir araç arayın.
Bu özellikler, kuruluşunuzun stratejik hedeflerine uygun araçları belirlemenize yardımcı olacaktır:
- Özelleştirilebilir Proje Alım Formları: Yazılımınız, takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş proje talep formları oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, her proje talebinin baştan sona tüm gerekli ayrıntıları içermesini sağlar
- İş Akışı Otomasyonu: Otomasyon özellikleri, onaylanan proje taleplerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere veya projelere dönüştürerek manuel çabayı azaltır ve zaman tasarrufu sağlar
- İşbirliği Araçları: İşbirliği, proje alımı ve talep sürecinde çok önemlidir. Yorum yapma ve belge paylaşımı seçenekleri dahil olmak üzere, anahtar paydaşlar arasında gerçek zamanlı tartışmaları kolaylaştıran araçlar arayın
- Gerçek Zamanlı İzleme: Gösterge panelleri ve raporlama özellikleri, proje portföyünüzle ilgili anahtar bilgileri elde etmenize yardımcı olur. Bu, tüm taleplerdeki ilerlemeyi izlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur
- Entegrasyon Yetenekleri: CRM, proje yönetimi yazılımı, iletişim uygulamaları veya görev yönetimi yazılımı gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon yeteneği, teknoloji yığınınızda sorunsuz iş akışları sağlar
- Ölçeklenebilirlik: Büyüyen proje iş gereksinimlerinizi karşılamak ve iş alım sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek için ölçeklenebilir yazılım seçin
💡 Profesyonel İpucu: Proje alım sürecini basitleştirmek için, yazılımın ücretsiz planlarını veya deneme sürümlerini test ederek takımınızın iş akışına uygun olduğundan emin olun. Takımınızın hızlı bir şekilde benimsemesi için kurulumu ve kullanımı kolay olduğundan emin olun.
En İyi 10 Proje Alım Yazılımı
En iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için, standart alım sürecinizi yönetmek için en iyi 10 aracın listesini hazırladık. Bu araçlar, proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca çeşitli ihtiyaçları karşılar ve her takıma mükemmel bir uyum sağlar.
Yeni proje taleplerini yönetmenize yardımcı olacak en iyi araçlara göz atalım!
1. ClickUp (Kapsamlı ve özelleştirilebilir proje alım yönetimi için en iyisi)
ClickUp, proje alım sürecini yöneten bir proje portföyü yönetim aracına ihtiyaç duyan şirketler için ideal bir seçenektir.
Bu kapsamlı proje yönetimi ve verimlilik platformu, iş alım sürecini basitleştiren ve yüksek kaliteli teklifler göndermenize yardımcı olan sezgisel bir arayüz sunar.
ClickUp Form Görünümü
ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak yanıtları yakalayabilir ve işi anında doğru takımlara yönlendirebilir, böylece standart bir alım süreci elde edebilirsiniz.
Daha da ileri gitmek mi istiyorsunuz? Formları özel gereksinimlerinize göre özelleştirin. Bu, müşteri bilgilerinden proje kapsamına, bütçe ve zaman çizelgelerine kadar tüm önemli proje ayrıntılarını yakalamanıza yardımcı olacaktır.
Ayrıca, bunları mevcut iş akışlarınıza entegre ederek sorunsuz veri toplama ve iş talepleriniz için manuel veri girişini azaltabilirsiniz.
ClickUp Proje Yönetimi
Form oluşturmanın ötesinde, ClickUp proje alım sürecinin anahtar yönlerini otomatikleştirmede mükemmeldir. ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak tüm iş akışlarınızı, belgelerinizi, gösterge panellerinizi ve daha fazlasını merkezi bir konumda birbirine bağlayın ve tüm süreç adımlarını tanımlayın.
İster küçük bir takımı ister büyük bir organizasyonu yönetin, ClickUp'ın ölçeklenebilirliği ve Zaman Takibi özelliği , iş alımlarınızın verimli kalmasını garanti eder.
ClickUp Sohbet
ClickUp Chat, iletişim ve proje yönetimini entegre ederek ve birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak takım işbirliğimizde devrim yarattı.
Sohbet'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Konuşmaları, tam bağlam için ClickUp'ta doğru görevlere ve belgelere otomatik olarak bağlayın
- Tek bir tıklama ile sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturun ve FollowUps™ Özelliği ile bunları ilgili takım üyelerine atayın
- SyncUps özelliğini kullanarak anlık sesli ve görüntülü görüşmeler yapın ve ekranınızı takımınızla paylaşarak soru ve endişeleri gerçek zamanlı olarak netleştirin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Otomasyonları ile görev atama, bildirim gönderme ve durum güncelleme gibi otomatik eylemleri tetikleyerek proje alım sürecini kolaylaştırın
- Chrome uzantısından bile kullanabileceğiniz yerel ClickUp Zaman Takibi uygulamasıyla programları hassas bir şekilde planlayın ve yönetin
- İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz ve paydaşlarla paylaşabileceğiniz zengin ve etkileşimli ClickUp Gösterge Panelleri ile proje durumunu izleyin ve karşılaştırın
- ClickUp Brain'i kullanarak, ClickUp içindeki kişilerden görevlere ve belgelere ve hatta tüm bağlı uygulamalara kadar tüm dijital altyapınızı birbirine bağlayın
- ClickUp'ı CRM'ler, pazarlama platformları ve iletişim araçları gibi temel iş uygulamalarıyla bağlayarak genel verimliliği artırın
- ClickUp Portföyler 'deki gelişmiş raporlama ve analiz gösterge panellerini kullanarak anahtar metrikleri izleyin, darboğazları belirleyin ve iş alım süreci hakkında içgörüler elde edin
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Kullanıcılar, ClickUp'ı sezgisel görev yönetimi, sorunsuz özelleştirme ve karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneği nedeniyle övüyor. Bu, aracı şirketinizin talep sürecini yönetmek için ideal hale getiriyor!
Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanabilir ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.
Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.
➡️ Daha fazla bilgi: Meşgul Yöneticiler için Proje Yönetimi İpuçları (Ücretsiz Şablon!)
2. Asana (Çevik takımlar ve görsel iş akışları için en iyisi)
Listemizin bir sonraki sırasında, sezgisel arayüzü ve görsel iş akışlarına odaklanmasıyla tanınan popüler bir proje yönetimi aracı olan Asana yer alıyor. Özel bir proje alım yazılımı olarak tasarlanmamış olsa da Asana, özellikle çevik ortamlarda başarılı olan takımlar için proje alım süreçlerini kolaylaştıran özellikler sunar.
Görevleri düzenler, proje ilerlemesini izler ve takım üyeleri arasında net bir iletişim hattı sağlar. Gelen proje taleplerini yönetilebilir görevlere ayırarak proje yöneticinizin veya karar vericilerinizin üzerindeki baskıyı hafifletir.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan proje bilgilerini almak için alım formları uygulayın
- Kanban panoları, Gantt grafikleri ve diğer görsel araçları kullanarak proje ilerlemesini izleyin ve darboğazları belirleyin
- Slack ve Microsoft Teams gibi diğer popüler iş uygulamalarıyla entegre ederek net bir iş akışı oluşturun
Asana sınırlamaları
- Asana'nın proje alım özellikleri çok kapsamlı değildir
- Fiyatlandırma her yeni kullanıcıyla birlikte artar, bu da büyük takımlar için pahalı hale getirir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Asana derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
Kullanıcılar, şeffaflığı ve zaman takibi ve net iletişim ile iç projeleri yönetme olanağı sunması nedeniyle Asana'yı seviyor.
Asana, kuruluşumuzun zamanımızı daha verimli ve üretken kullanmasına yardımcı oldu. Her bir takımımız için projelere göre organize ettiğimiz için, bir şeyleri aramak için daha az zaman harcıyoruz. Son teslim tarihi özelliği sayesinde, yapılması gerekenleri takip edebiliyoruz. Ayrıca, takımların ne üzerinde çalıştığı, işlerin nasıl ilerlediği ve ne zaman devreye girip bir işi bitirmemize yardımcı olmamız gerektiği konusunda daha fazla görünürlük elde ediyoruz.
Asana, kuruluşumuzun zamanımızı daha verimli ve üretken kullanmasına yardımcı oldu. Her bir takımımız için projelere göre organize ettiğimiz için, bir şeyleri aramak için daha az zaman harcıyoruz. Son teslim tarihi özelliği sayesinde, yapılması gerekenleri takip edebiliyoruz. Ayrıca, takımların ne üzerinde çalıştığı, işlerin nasıl ilerlediği ve ne zaman devreye girip bir işi bitirmemize yardımcı olmamız gerektiği konusunda daha fazla görünürlük elde ettik.
💡 Profesyonel İpucu: Günümüzde etkili proje yönetimi çok önemlidir. Proje zaman çizelgelerinin sorunsuz ilerlemesi için başlıca proje yönetimi zorluklarını inceleyin ve bunları nasıl aşabileceğinizi öğrenin.
3. Workamajig (Yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için en iyisi)
Workamajig, yaratıcı ajanslar ve pazarlama takımları için kapsamlı bir iş akışı otomasyon platformudur. İlk müşteri alımından proje yürütme, faturalandırma ve proje portföy yönetimine kadar proje yaşam döngüsünü yönetmek için özellikler sunar.
Workamajig'i farklı kılan, yaratıcı takımların benzersiz ihtiyaçlarına odaklanmasıdır. Birden fazla müşteri projesini yöneten ajanslar için tüm proje alım sürecine net bir görünürlük sağlar. Bu, finansmanı yönetmeyi, bilgi toplamayı, görevleri dağıtmayı ve daha fazlasını kolaylaştırır.
Workamajig'in en iyi özellikleri
- Müşterilerden gerekli bilgileri toplamak için özel proje alım formları oluşturun
- Verimliliği artırmak için görev oluşturma, kaynak tahsisi ve durum güncellemelerinin gönderilmesini otomatikleştirin
- Proje teklifi oluşturmayı basitleştirmek için müşteriler için hızlı bir şekilde özelleştirilmiş teklifler ve sözleşmeler oluşturun
Workamajig sınırlamaları
- Workamajig, yaratıcı ajanslara ve pazarlama takımlarına hitap eder ve diğer sektörlerde kullanımını sınırlar
- Kullanıcı dostu proje yönetimi araçlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi
Workamajig fiyatlandırması
- Şirket içi: Kullanıcı başına aylık 39 $ (20+ kullanıcı)
- Ajans: Kullanıcı başına aylık 39 $ (20+ kullanıcı)
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
Workamajig puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (280 yorum)
- Capterra: 3,7/5 (300'den fazla yorum)
Kullanıcılar, Workamajig'in sezgisel arayüzünü ve farklı müşteri sorgularını işleme yeteneğini çok seviyor.
Workamajig'in proje kurulumu ve raporlama için çok sayıda özelleştirme seçeneği sunmasını seviyorum. Süreç akışları konusunda sistemde nadiren herhangi bir engelle karşılaşıyorum. Müşteri hizmetleri kusursuz; yüzlerce e-posta göndermişimdir, sorularımı her zaman hızlı ve nazik bir şekilde yanıtlıyorlar.
Workamajig'in proje kurulumu ve raporlama için çok sayıda özelleştirme seçeneği sunmasını seviyorum. Süreç akışları konusunda sistemde nadiren herhangi bir engelle karşılaşıyorum. Müşteri hizmetleri kusursuz; yüzlerce e-posta göndermişimdir, sorularımı her zaman hızlı ve nazik bir şekilde yanıtlıyorlar.
📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor.
ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolar gibi iletişim kanallarında kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.
4. Wrike (Büyük kurumsal ve ölçeklenebilir iş akışları için en iyisi)
Wrike, ölçeklenebilirlik için tasarlanmış güçlü bir proje alım yazılımıdır. Proje alım sürecini yöneterek proje taleplerini verimli bir şekilde yakalar, önceliklendirir ve yürütür.
Sezgisel arayüzü ve otomasyon yetenekleri, büyüyen takımların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak rekabetçi bir ortamda organizasyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
İster tek bir projeyi ister tüm portföyü yönetin, sonuçları verimli bir şekilde elde etmek için gereken görünürlük ve kontrolü sağlar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan gerekli proje bilgilerini almak için özel bir proje kabul formu tasarlayın
- Proje performansına ilişkin içgörüler elde etmek için proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin
- Slack, Google Drive ve Salesforce dahil 400'den fazla uygulama ile sorunsuz entegrasyon
Wrike sınırlamaları
- Karmaşık gezinme ve yapılandırma
- Özellikle büyük takımlar için pahalıdır, bu da onu daha az uygun maliyetli bir seçenek haline getirir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel Fiyatlandırma
Wrike derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)
🎉 İlginç Bilgi: Ortalama bir kuruluş 130'dan fazla SaaS aracı kullanmaktadır. Bu nedenle, teknoloji yığınınızın bağlantılı ve verimli kalması için entegrasyonlar çok önemlidir.
➡️ Daha fazla bilgi: Proje Geliştirme Stratejileri: Adım Adım Kılavuz
5. Smartsheet (Veri odaklı proje yönetimi ve raporlama için en iyisi)
Smartsheet, proje alım süreci için elektronik tabloların esnekliğini bir araya getiren güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Bu, elektronik tablo benzeri arayüz içinde özel bir proje alım formu oluşturmanıza olanak tanır.
Bu araç, ilerlemeyi izlemenizi ve hesap verebilirliği sağlamanızı sağlar. Sağlıklı bir proje portföyü için karmaşık proje taleplerini yönetmek üzere BT, pazarlama ve imalat sektörlerindeki takımlar tarafından yaygın olarak kullanılır.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz kullanarak proje taleplerini kaydedin ve ilerlemeyi izleyin
- İş dağıtımını otomatikleştirme ve talepleri değerlendirme özellikleriyle alım sürecini yönetin
- Gerçek zamanlı ortak düzenleme, yorumlar ve @bahsetmeler gibi özellikleri kullanarak alım sürecini basitleştirin
Smartsheet sınırlamaları
- Hesap tablosu tabanlı arayüz, özellikle karmaşık proje teklifi yönetimi söz konusu olduğunda sezgisel olmayabilir
- Ücretsiz plan yoktur ve temel plan için bile maliyet yüksektir
Smartsheet fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
- Gelişmiş İş Yönetimi: Özel Fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
6. Adobe Workfront (Büyük ölçekli projeler ve kurumsal düzeyde işbirliği için en iyisi)
Adobe Workfront, kapsamlı bir kurumsal iş yönetimi platformudur. Özel proje alım modülü, proje taleplerinin alınmasını, gereksinimlerin toplanmasını ve onayların alınmasını kolaylaştırır.
Bu Adobe aracının en iyi yanı, müşteri bilgileri, proje kapsamı, bütçe ve zaman çizelgeleri dahil olmak üzere tüm gerekli proje bilgilerini yakalamak için özel formlar oluşturmanıza olanak tanımasıdır.
Adobe Workfront'un en iyi özellikleri
- Müşterilerinizden ve paydaşlarınızdan gerekli tüm proje bilgilerini almak için alım formları tasarlayın ve kullanın
- Büyük ölçekli dış ve iç projeleri yöneterek proje portföy yönetimini basitleştirin
- İş alım sürecinizi Adobe Creative Cloud ve diğer kurumsal araçlarla entegre edin
Adobe Workfront sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor, karmaşık ve zengin özelliklere sahip platform
- Benzerlerine kıyasla pahalı
Adobe Workfront fiyatlandırması
- Seçim: Özel Fiyatlandırma
- Prime: Özel Fiyatlandırma
- Ultimate: Özel Fiyatlandırma
Adobe Workfront derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: 4,4/5 (1.400+ yorum)
Kullanıcılar, Adobe aracının kapsamlı olmasını ve proje alım sürecinin adımlarını nasıl yönetebildiklerini çok seviyor.
Workfront'un kapsamlı araç seti harika. Sonuç olarak, projeleri ve belgeleri tek bir kolay erişilebilir noktada takip edebiliyoruz, bu da denetimler ve diğer kayıt tutma ihtiyaçları için mükemmel.
Workfront'un kapsamlı araç seti harika. Sonuç olarak, projeleri ve belgeleri tek bir kolay erişilebilir noktada takip edebiliyoruz, bu da denetimler ve diğer kayıt tutma ihtiyaçları için mükemmel.
7. ProjectManager (Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile en iyisi)
ProjectManager, takımlar, özellikle proje yöneticileri ve liderlik takımları için proje taleplerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış , kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır .
Çevik metodolojileri desteklemek için tasarlanmış bu yazılım, iş alımını verimli bir şekilde planlamak, izlemek ve yönetmek için sezgisel bir arayüz sunar. Otomatik proje alım formları, proje izleme ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri gibi özellikler, projelerin başlangıcından tamamlanmasına kadar yönetimini kolaylaştırır.
ProjectManager'ın en iyi özellikleri
- Gerekli tüm proje bilgilerini kaydetmek için ayrıntılı bir proje alım formu oluşturun
- Etkileşimli Gantt grafikleri, Kanban panoları ve diğer görsel araçlarla proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin
- Kaynak ve yetenek planlaması için ayrıntılı proje raporlarını kullanın
- Bilgilerinizi Trello, JIRA ve daha fazlası gibi CRM ve proje planlama araçlarıyla kolayca entegre edin
ProjectManager sınırlamaları
- Bazı kurumsal düzeydeki platformlara kıyasla fonksiyonlar sınırlı olabilir
- Raporlama ve analiz yetenekleri o kadar gelişmiş değildir
ProjectManager fiyatlandırması
- Takım: Aylık 16 $/kullanıcı
- İş: Aylık 28 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
ProjectManager puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Proje Ortamı Analizi: Kavram, Faktörler ve Proje Yönetiminde Belirsizlikleri Yönetmek için İpuçları
8. Acuity PPM (Portföy yönetimi ve kaynak tahsisi için en iyisi)
Acuity PPM, proje alım sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olan kapsamlı bir portföy yönetimi çözümüdür. Proje taleplerini yönetmek için tasarlanmamış olsa da, proje portföy yönetimini (PPM) iyileştirir ve takımların süreçlerini net bir şekilde görmelerini sağlar.
Güçlü analitik, kaynak yönetimi yetenekleri ve entegrasyon özellikleriyle, alım sürecini kolaylaştırır ve en değerli projelere öncelik vermenize yardımcı olur.
Acuity PPM'nin en iyi özellikleri
- Proje taleplerini stratejik değer ve mevcut durumlarına göre değerlendirin ve önceliklendirin
- ROI'yi en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için proje portföyü genelinde kaynakları tahsis edin
- Anahtar performans göstergelerini (KPI) izleyin ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı raporlar oluşturun
Acuity PPM sınırlamaları
- Özel portföy yönetimi çözümü, bazı kuruluşlar için fazla olabilir
- Yalnızca gelişmiş özellikler stratejik önceliklerinize uygunsa idealdir
Acuity PPM fiyatlandırması
- PPM Starter: Aylık 750 $ (5 ücretli lisans)
- PPM Essentials: Aylık 1050 $ (5 ücretli lisans)
- PPM Plus: Aylık 1500 $ (5 ücretli lisans)
- PPM Enterprise: Özel Fiyatlandırma
Acuity PPM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
9. BrightWork (Microsoft 365 entegrasyonu ve akıcı iş akışları için en iyisi)
BrightWork, Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir proje yönetimi ve iş akışı otomasyon platformudur. Bu, Microsoft araçlarına büyük ölçüde güvenen kuruluşlar için popüler bir seçimdir.
İş alımına yönelik kolaylaştırılmış bir yaklaşım, kullanıcıların proje taleplerini yakalamasına ve tanıdık Microsoft ortamında iş akışlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, müşteri bilgileri, proje kapsamı, zaman çizelgeleri ve bütçe gibi ayrıntıları içeren proje taleplerini yakalamak için özel formlar oluşturmak için de kullanılabilir.
BrightWork'ün en iyi özellikleri
- Outlook, Teams ve SharePoint gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Özelleştirilebilir şablonları kullanarak, paydaş bilgilerini kaydetmek için ayrıntılı bir proje alım formu oluşturun
- Etkileşimli gösterge panelleri ve raporlarla proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyerek onay iş akışlarını kolaylaştırın
BrightWork sınırlamaları
- Microsoft 365'i halihazırda kullanmakta olan kuruluşlarla sınırlıdır
- Platform, zengin özelliklere sahip değildir
BrightWork fiyatlandırması
- Proje: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takımlar: Aylık 14 $/kullanıcı (20-50 kullanıcı)
- Gruplar: Aylık 12 $/kullanıcı (51-100 kullanıcı)
- Departmanlar: Aylık 10 $/kullanıcı (101-250 kullanıcı)
- Bölümler: Aylık 8 $/kullanıcı (251-500 kullanıcı)
- Kuruluşlar: Aylık 6 $/kullanıcı (501-1000 kullanıcı)
BrightWork puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
Proje yöneticileri, platformun proje ve portföy yönetimini kolaylaştırmasını çok seviyor.
BrightWork ürününün özellikleri, proje ve portföy yönetimimizi daha kolay ve daha başarılı hale getiriyor. PMO yöneticisi olarak, hangi projelerin onaylanacağını ve hangilerinin reddedileceğini hızlı bir şekilde karar verebiliyorum. OTB proje yönetimi şablonlarını kullanarak, söz konusu proje ve takım için doğru miktarda proje yönetimine başlayabiliyoruz.
BrightWork ürününün özellikleri, proje ve portföy yönetimimizi daha kolay ve daha başarılı hale getiriyor. PMO yöneticisi olarak, hangi projelerin onaylanacağını ve hangilerinin reddedileceğini hızlı bir şekilde karar verebiliyorum. OTB proje yönetimi şablonlarını kullanarak, söz konusu proje ve takım için doğru miktarda proje yönetimine başlayabiliyoruz.
10. Planview (Karmaşık projeler ve kurumsal düzeyde portföy yönetimi için en iyisi)
Planview, karmaşık projeleri ve portföyleri yönetmek için sağlam özellikler sunan kapsamlı bir kurumsal portföy yönetimi çözümüdür.
Proje alımı için özel bir modül sunarak, kuruluşların talepleri kaydetmesini, teklifleri değerlendirmesini ve stratejik hedeflere göre girişimlere öncelik vermesini sağlar. Bu, kaynak tahsisi ve proje önceliklendirme konusunda geniş ölçekte görünürlük ihtiyacı olan kuruluşlar için özellikle uygundur.
Planview'in en iyi özellikleri
- Proje tekliflerini kurumsal hedeflerle uyumluluklarına göre değerlendirin ve önceliklendirin
- ROI'yi en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için proje portföyü genelinde kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin
- Birden fazla bağımlılık ve karmaşık iş akışları içeren büyük ölçekli projeleri yönetin
Planview sınırlamaları
- Çok fazla özellik karmaşıklığa ve maliyet artışına neden olur
Planview fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Planview derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
Kullanıcılar, platform ile proje zaman çizelgelerini izlemenin ne kadar kolay olduğunu ve her gün projelerini ne kadar hızlı gerçekleştirebildiklerini çok seviyor.
Bu, proje zaman çizelgelerini ve organizasyonunu oluşturan ve yöneten harika bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje görevleri ve faaliyetlerinin saatlerini ve son teslim tarihlerini kolayca takip etmemizi sağlar. Projeleri büyük ölçüde uyumlu hale getirir ve her projeyi gün be gün yürütmek için araçlar sağlar. Her yerden kolayca erişilebilir.
Bu, proje zaman çizelgelerini ve organizasyonunu oluşturan ve yöneten harika bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje görevlerinin ve faaliyetlerinin saatlerini ve son teslim tarihlerini kolayca takip etmemizi sağlar. Projeleri büyük ölçüde uyumlu hale getirir ve her projeyi gün be gün yürütmek için araçlar sağlar. Her yerden kolayca erişilebilir.
ClickUp ile Proje Alım Sürecinizi Kolaylaştırın
İyi yapılandırılmış bir proje alım süreci, başarılı proje yönetiminin temelidir. En iyi proje alım yazılımı seçeneklerini inceledikten sonra, doğru aracın verimliliği optimize etmek ve projeleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmek için büyük fark yarattığı açıktır.
Bu araçlar arasında ClickUp, iş alım sürecini basitleştirmek ve geliştirmek isteyen işletmeler için ideal çözümdür.
Proje taleplerini yönetmeniz, işlere öncelik vermeniz, projeleri izlemeniz veya işbirliğini artırmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp kuruluşunuzun süreci kolaylaştırmasını sağlar.
Proje alım sürecinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin ve güçlü bir proje alım çözümünün başarınızı nasıl artırdığını görün!