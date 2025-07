Takım Dinamiklerini Geliştirmek için DISC İletişim Stilleri

Bir toplantıdasınız ve işler yolunda gitmiyor. Bir kişi cesur fikirlerle ileri gidiyor, diğeri ise tümüyle alakalı olmayan ayrıntılara takılıp kalıyor. Sarah sessizce dinliyor ve Michael, konuşmayı bir müşteriyle yaşadığı sorunlara yöneltmeye kararlı görünüyor. Sanki her takım üyesi farklı bir dil konuşuyor.

Bu nedenle kuruluşlar, takım üyelerinin kişiliklerini değerlendirmek için bir kişilik değerlendirme çerçevesi olan DISC modeline başvururlar.

Bu blogda, DISC'i kullanarak takımınızdaki her bir iletişim stilini anlamak ve onlarla bağlantı kurmak için neler yapabileceğinizi keşfedeceğiz. 💬

Psikolog William Moulton Marston, DISC teorisini 1928 yılında yayınlanan Emotions of Normal People (Normal İnsanların Duyguları) adlı kitabında* tanıttı

Marston'un fikirleri başlangıçta bir değerlendirme aracı içermiyordu, ancak endüstri psikoloğu Walter Clarke 1950'lerde işyerinde kullanılmak üzere ilk DISC değerlendirmesini geliştirdi

Bu ilk araç, zamanla günümüzde yaygın olarak kullanılan ve iş, eğitim ve işyeri ayarlarında kullanılan DISC sürümlerine dönüştü.

DISC modeli, öncelikle bireylerin diğer insanlarla nasıl etkileşime girdiğine odaklanarak davranışsal özellikleri değerlendirir. Bir bireyin iş tercihlerini, iletişim stillerini ve kariyer seçimlerine uygunluğunu belirlemeye yardımcı olur.

Diğer kişilik değerlendirme modelleri daha geniş psikolojik özelliklere odaklanırken, DISC iletişim ve çatışma çözümü çerçevesinde davranış eğilimlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu, takım dinamiklerini yönetmek ve bir takım içinde etkili bir şekilde işbirliği ve bağlantı kurmanın en iyi yollarını belirlemek için ideal bir araçtır.

MBTI, kişilik tiplerine ve bireylerin dünyayı nasıl algıladıklarına ve karar verdiklerine odaklanır ve bunları dört ikilem temelinde 16 tipe ayırır (örneğin, içe dönüklük ve dışa dönüklük).

DISC'den farklı olarak MBTI, bilişsel stillere ve karar verme süreçlerine odaklanır.

StrengthsFinder, davranış kalıplarından ziyade stratejik düşünme veya ilişki kurma gibi bireysel güçlü yönleri ve yetenekleri belirlemeye önem verir.

DISC, bireyleri çeşitli ortamlardaki davranışlarına göre sınıflandırırken, StrengthsFinder, insanların rollerinde daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmak için doğuştan gelen yetenekleri değerlendirir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Marston, popüler karakter Wonder Woman'ı da yaratmıştır. 2017 yapımı Professor Marston and the Wonder Women filmi, Marston'ın hayatı, psikoloji alanındaki çalışmaları ve karakteri oluştururken ilham aldığı kaynakları anlatmaktadır.