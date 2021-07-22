ADHD'li kullanıcılar için ClickUp ipuçları

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. ADHD veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

Birisi ADHD hakkında bir blog yazmaya başlar ve on beş dakika sonra Jack Black'in Wikipedia sayfasında, tamamen sarsılmış bir şekilde kendini bulur

Bu ironiyi ben de çok iyi anlıyorum, arkadaşlar:

Evet, bu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir yetişkin olarak, farkına bile varmadan on beş dakikalık verimli zamanımı kaybetmenin ne kadar tehlikeli ve kolay olduğunu tamamen doğru bir şekilde anlatıyor.

ClickUp bildirimlerinin sesi beni gerçeğe döndürmeseydi, "School of Rock" çocukları ŞU ANDA böyle görünüyor 😱" başlıklı bir tıklama tuzağı makalesine dalmış olabilirdim ve sonra zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğim için kendime kızardım.

Şanslıyım ki, bildirimler ClickUp'ta ADHD semptomlarımı yönetmeme ve sevdiğim işte başarılı olmama yardımcı olan tek özellik değil. ADHD ile yaşayan bazı ClickUp meslektaşlarımızla birlikte, daha fazla kişinin bu platformu ADHD semptomlarını yönetmek ve işte başarılı olmak için kullanmasına yardımcı olacak en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını derledik.

DEHB: Duyduklarınızı Unutun

"ADD" terimi, "OCD" veya "bipolar" terimlerine benzer şekilde, "kolayca dikkati dağılan", "aşırı düzenli" veya "karamsar" gibi normal özelliklerin yerine kullanılan garip bir modern argo haline gelmiştir.

Zararsız niyetlere rağmen, patoloji yoluyla abartı, bu bozuklukları normalleştirmekten çok, yanlış anlamaları yaymaya ve gerçekleri sulandırmaya neden olur.

ADHD (artık klinik olarak "ADD" olarak adlandırılmamaktadır ) en sessizce damgalanan bilişsel bozukluklardan biridir ve bireylerin bu bozukluğu tanımlamasını, teşhis almasını, tedavi seçeneklerini araştırmasını ve başkalarına açıklamasını zorlaştırır. En yaygın stereotiplerden bazıları şunlardır:

❌ DEHB, zamanla aşılabilen bir durumdur

❌ DEHB öncelikle genç erkeklerde görülür

❌ DEHB, "hiper" veya "odaklanma motivasyonu eksik" anlamına gelen süslü bir terimdir

❌ DEHB bir bozukluk değil, daha çok disiplin eksikliğidir

Motivasyonu yüksek, istediğine odaklanmış ve bazen fazla disiplinli bir yetişkin kadın olarak, bu listeyi güvenle saçmalık olarak nitelendirebilirim ve bunun kanıtlarını da sunabilirim:

Neyse ki, ABD'de ADHD'si olan 4,4 milyon yetişkin için, yetişkin ADHD'sinin meşruiyetini sorgulayan günlerin sayısı artık sayılı olabilir. ADHD'den ASD'ye kadar değişen bilişsel veya nörolojik zorlukları olan kişileri hayatın her alanında desteklemek ve kabul etmek için yapılan bir çaba olan nöroçeşitlilik hareketi, benim gibi insanları işyerinde ve işyeri dışında güçlendirmek için büyük adımlar atıyor.

Yetişkin DEHB Nasıldır?

Lise birinci sınıfta DEHB (o zamanlar "dikkat eksikliği bozukluğu" olarak adlandırılıyordu) teşhisi konduğunda, bazı okul derslerinde ekstra yardım almak benim için bir rahatlama oldu, ancak DEHB semptomlarının bir kişinin sınıfın ötesinde de etkisini gösterdiğini pek kimse bilmiyordu. O zamanlar pek çok kişi gibi, ailem de evde yaşadığım ADHD ile ilgili zorlukları çoğu zaman düpedüz itaatsizlik olarak algılıyordu. Kronik geç kalmalarımın, dinlememeyi reddetmem, uyku sorunlarım veya zayıf iletişim becerilerimin çoğu zaman ADHD için daha iyi verimlilik araçlarına ihtiyacım olduğunun sonucu olduğunu, benim bir araç olduğumun sonucu olmadığını anlamıyorlardı

Sonunda, tedaviye en iyi yanıt veren şeyler için ağır suçlamalar ve cezalar alarak sayısız zarar göreceksiniz. DEHB'nin "disiplinsiz gençlik" anlamına geldiği efsanesinin gülünç olmasının bir başka nedeni daha (kara mizah tarzında 🙃).

Tüm bunlar, 20'li yaşların sonlarına kadar DEHB'mi görme, daha doğrusu yanlış anlama şeklimi etkiledi. Ancak sonunda teşhisimin gerçekliğini anlamış olduğum için minnettarım; DEHB tedavisinden faydalanabilecek birçok yetişkin, iyileştirilebilir semptomları kişisel kusurlar olarak yanlış yorumlamaya devam ediyor ve bu da çoğu zaman durumu daha da kötüleştiriyor.

ADHD'min zorlu yanları şu şekilde ortaya çıkıyor:

Zaman kavramının doğal olarak zayıf olması, ne kadar zaman geçtiğini, yapılacak işlerin ne kadar süreceğini vb. anlamayı zorlaştırır.

Sık sık bir şeyleri unutmak, belirli türdeki bilgileri hatırlamakta zorluk çekmek

Beni heyecanlandıran şeylere aşırı odaklanmak, yani dikkatim kolayca dağılma durumunda olduğumda, önümdeki ince ayrıntıları veya yapmam gereken işleri tamamen gözden kaçırabilirim

Zihnim kafamda birbiriyle ilişkili gibi görünen ama başkaları için kafa karıştırıcı olan şeylere atladığı için bazen sözlü iletişimde sorun yaşıyorum

Tüm bu semptomların beni ele geçirmesine izin verirsem hayatım mahvolur, bu yüzden ADHD semptomlarının etkisini en aza indirmek ve beynimin sorumluluğunu üstlenmek için her gün adımlar atmalıyım. Birçok kişi gibi ben de her şeyi yazmam, hatırlatıcılar ayarlamam ve keyif alabileceğim sürdürülebilir bir organizasyon yöntemi oluşturmam gerektiği öğretildi.

En ironik yanı ise, ADHD'niz varsa, işleri takip etmenize yardımcı olacak tüm bu farklı araçları takip etmek bir mücadele haline gelebilir.

İşte bu yüzden ClickUp hayatımı değiştirdi.

Planlama ve odaklanma için en iyi DEHB uygulamalarına göz atın!

ClickUp ile Verimliliğinizi Yönetme

ClickUp'ta çalışmaya başladığımda, işimi yapabilmek için doğal olarak platformu öğrenmem gerekiyordu. Birçok yeni kullanıcı gibi, ilk başta kullanabileceğim araçların, özelliklerin ve entegrasyonların çokluğu karşısında biraz şaşkına dönmüştüm, ancak yapmam için teşvik edildiğim en iyi şey kendime güvenmek ve kendime en uygun iş akışını bulmaktı.

ClickUp, her bireyin kendine özgü çalışma tarzına uygun şekilde görünmek, hissettirmek ve davranmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, verimli olmanın yanlış bir yolu olmaması çok hoşuma gitti, özellikle de "kutunun içinde" düşünme eğiliminde olmayan biri olarak. Verimlilik için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde olduğundan, sizi işinizden alıkoyan araçları takip etmek gibi ironik bir zorluk ortadan kalktı.

Pazarlama müdürlerinden müşteri desteği uzmanlarına kadar çeşitli ClickUp çalışanlarına, en rahatsız edici ADHD semptomlarını yönetmelerine yardımcı olan özelliklerin hangileri olduğunu öğrenmek için bir anket yaptım. Onların görüşleriyle, sizin ClickUp'ı tam da olduğunuz gibi kullanabilmeniz için aşağıdaki ipuçlarını derledim!

Özellik Özelliği Anahtarı:

🗂️ = Organizasyon

⏰ = Zaman yönetimi

🧠 = Bir şeyleri hatırlamak

🔍 = Ayrıntılara dikkat etmek

1️⃣ = Bir seferde tek bir şeye odaklanmak

İpucu 1: Favori görünümünüzü bulun

Yardımcı olduğu alanlar: 🗂️ 🧠

Her şey burada başlar. Başlamadan önce, her görünümde Alanlarınızı, Klasörlerinizi ve Listelerinizi görüntülemek için zaman ayırın. Tabloları, görsel haritalamayı, listeleri veya panoları tercih edin, doğru görünümü bulduğunuzu "Oh, şükürler olsun, bu mantıklı" diye düşündüğünüzde anlayacaksınız

ADHD'si olan birçok kişi görsel odaklıdır ve tutarlılık ile başarılı olur. Bu size uyuyorsa, görevlerinizi ve önceliklerinizi görüntüleme konusunda bu kadar çok seçeneğe sahip olmak, işe başlamanızı sağlayacak bir görünüm bulmanızı sağlar.

Bonus zihinsel sağlık içeriği: İşyerinde kaygıyı azaltmaya yönelik kılavuzumuza göz atın!

İpucu 2: Görev tepsisini sabitleyin

Yardımcı olduğu alanlar: ⏰ 🧠 1️⃣

Görevler gözünüzün önünden kaybolursa, başka bir şeye aşırı odaklandığınızda kolayca aklınızdan çıkabilir. Görev tepsisini sabitlemek zorunludur.

Her gün bugün ve yarın yapılması gereken görevleri ekliyorum; bu, bir seferde tek bir şeye odaklanmama ve yapılacak işlerin altında ezilme hissinden kurtulmama yardımcı oluyor. Görevleri sürükleyip bırakarak tepsimde önceliklerine göre düzenliyorum. Göreve tıkladığınızda, görevin sayfasına yönlendirilirsiniz. Görev tamamlandığında, tepsiden silip tatlı bir başarı hissinin tadını çıkarıyorum!

İpucu 3: Özel bildirimler ayarlayın

Yardımcı olduğu alanlar: ⏰ 🧠

İş yükümle ilgili bildirimler almak için sonsuz e-postalara güvenmek zorunda kalmak, ClickUp'ı kullanmaya başladığımdan beri bir daha asla geri dönemeyeceğim bir şey. Sürekli dolu ve sıkıcı bir gelen kutusuyla uğraşmak dikkatimi dağıtır, verimsizdir ve bazen önemli bildirimleri kaçırmama neden olur.

ClickUp ile bildirimleriniz tek bir yerde toplanır ve tercihlerinize göre filtrelenir. Bildirimler, mümkünse hemen ilgilenmeniz veya daha sonra geri dönmeniz gerekenleri görev tepsisine eklemeniz için tasarlanmıştır. Bildirimler, görevlerime odaklanmam ve zayıf hafızam nedeniyle hiçbir şeyi atlamamam için çok önemlidir.

İpucu 4: Zaman takipçisini kullanın

Yardımcı olduğu alanlar: ⏰ 🧠 1️⃣

6. sınıftayken, hayatımın kabusu olan matematik derslerinde bana yardımcı olan bir öğretim asistanım vardı. Her sorunun ne kadar sürdüğüne dikkat etmeme yardımcı olmak için masama kitsch bir yumurta zamanlayıcı koyardı ve matematikten hala hiç hoşlanmıyorum ama bu basit zaman izleme yöntemi benim için çok yararlı oldu. ClickUp'ın özel eğitim yumurta zamanlayıcısının yetişkinler için bir eşdeğerini sunmasından çok mutluyum.

ADHD'si olan çoğumuz zamanı takip etmenin önemini biliriz, ancak zor olan kısmı bunu yapmayı hatırlamaktır. ClickUp'ın zaman izleyicisini sevdiğim şey, zamanı aktif olarak izlerken görev tepsimin sonunda parlak yeşil renkte görünmesi ve böylece gözden kaçmasını zorlaştırmasıdır. Zaman kavramı benim için çok zor olduğundan, işlerimin gerçekten ne kadar sürdüğünü görmek, işlerimi daha iyi önceliklendirmem, organize etmem ve yönetmem için çok önemli.

İpucu 5: Google Takvim'inizi Ana Sayfada görüntüleyin

Yardımcı olduğu alanlar: ⏰ 🧠

Google Takvim'i seviyorum ve ClickUp'ı kullanmak için ondan vazgeçmek zorunda kalmamayı seviyorum. Uygulama Ayarları'nda ClickUp görevlerimi Google Takvim ile senkronize etmek tam anlamıyla beş saniye sürdü, ardından Çalışma Alanımın Ana Sayfasına döndüm ve "Takvimi göster" seçeneğinin anahtarını değiştirdim.

Anında, tüm günlük yapılacak işlerim ön plana çıkıyor ve mevcut tüm işlerimi aynı anda görüntülemek zorunda kalmıyorum!

İpucu 6: Görevlere Özel Alanlar ekleyin

Yardımcı olduğu alanlar: 🗂️ 🧠 🔍

Garip bir şekilde, ben aslında düzeni çok severim. Raflarım düzinelerce biblo ile düzenli, dolabım kusursuz ve sanat malzemelerim her zaman yerli yerinde. Zorlandığım şey, finanslarım veya iş yüküm gibi beni strese sokan şeyleri verimli bir şekilde düzenlemek. Bu, ClickUp'ın kesinlikle iyileşmeme yardımcı olduğu olumsuz bir alışkanlık ve Özel Alanlar bunun büyük bir parçası.

Özel Alanlar, kendi dosyalama sisteminizi oluşturduğunuz ve istediğiniz bilgilere göre işleri düzenlediğiniz yerdir. Bunlar, aksi takdirde hemen aklımda kalmayabilecek bir görevle ilgili genel ayrıntıları unutmamamı sağlıyor. Görevlere özel notlar için Özel Alanlar ayarlamak, tüm hareketli parçaları takip etmede son derece yardımcı oldu.

Yardımcı olduğu alanlar: 🧠 🔍

ADHD, belirli ayrıntıları sürekli gözden kaçırma veya hatırlamada güçlük çekme şeklinde ortaya çıkabilir. Bir yazar olarak, hafızama güvenmek zorunda kalmadan ayrıntıları ve geri bildirimleri yakından takip etmem gerekir. Belgelere, dosyalara ve daha fazlasına Atanmış Yorumlar bırakıp alabilmek, geri bildirimleri mükemmel bir bağlamda izlememe ve uygulamama yardımcı oldu.

Yazarlara atanan yorumlar neyse, tasarımcılara da düzeltme o kadardır: dosyalarınızda doğrudan geri bildirim bırakmanın ve almanın özel bir yoludur, böylece beş dakika sonra kesinlikle unutacağınız bir yerde geri bildirimi saklamak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu iki araç da son derece ayrıntılı ve iletişim odaklı işler için mükemmeldir (ve bu konularda her zaman zorlanacağını düşünenler için idealdir!)

Harika Yeteneklerinizi Keşfedin

Bir zamanlar yük olarak gördüğünüz şeylerin sadece iyileştirilebilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda bazı yeteneklerinizin kaynağı olabileceğini keşfetmek çok güçlendirici bir deneyimdir. Doğru araçlarla, bazı şeylerin size diğerleri kadar doğal gelmeyebileceğini, ancak diğer insanların hayal bile edemeyeceği inanılmaz güçlere sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

Yüksek zeka, doğal karizma ve gizli bir insan ansiklopedisi olmak gibi özelliklerin tümü DEHB zihniyle bağlantılıdır ve bu kutlanacak bir şeydir.

ADHD'si olan herkesin tercihleri aynı değildir, ancak ClickUp'ın bu kadar yararlı bir araç olmasının nedeni de budur: Hiç kolay olmayan bir şey için sihirli çözümü bulana kadar keşfetmeye ve denemeye teşvik eder. ClickUp'ta bir şeyi yapmanın doğru yolu, ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde yapmaktır..

Ve bu, bazı zihinlerin gelişmesi için gerekli olan bir tür özgürlüktür.

Zihninize en uygun iş akışını bulmak tek bir adımla başlar. ClickUp'ı kullanmaya başlamak için faydalı bir demo için buraya tıklayın!