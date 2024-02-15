2025'te İzlenecek En İyi 10 PLG Şirketi

Geleneksel iş büyüme modelleri genellikle önemli yatırımlar gerektirir. Bu, genellikle daha yüksek hedeflere ulaşmak için satış takımının genişletilmesini ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için reklam harcamalarının artırılmasını içerir.

Ancak, daha verimli bir büyüme yolu var: memnun müşterileriniz en etkili destekçileriniz olabilir. Çok sayıda şirket, bu geleneksel ölçeklendirme yöntemlerinden uzaklaşarak, bunun yerine ürün odaklı büyüme stratejisini tercih ediyor.

Bu strateji, satış takımlarının ve pazarlama çabalarının ön planda olduğu geleneksel satış odaklı modellerle tezat oluşturmaktadır.

Ürün odaklı büyüme (PLG), ürün kullanımının müşteri kazanımı, genişleme ve müşteri tutma süreçlerini yönlendirdiği bir iş metodolojisidir. Bu strateji daha ekonomik ve genişleme için daha sürdürülebilir bir yol sunduğundan, günümüzde giderek daha önemli hale gelmektedir.

PLG stratejisini benimsemek veya geliştirmek isteyen işletmeler, başarılı ürün odaklı şirketleri gözlemleyerek değerli dersler alabilir. Bu PLG şirketleri, müşteri edinme maliyetlerini azaltmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve viral bir büyüme döngüsü oluşturmak için ürünü nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi gösteriyor.

Bu makalede, kendi etkili pazara giriş stratejinizi oluşturmak için takip edebileceğiniz en iyi 10 PLG şirketinden bahsedeceğiz.

2024'te İlham Alınacak 10 PLG Şirketi

Kullanıcı beklentilerinin yüksek ve rekabetin şiddetli olduğu günümüzün dijital ortamında, sağlam bir PLG stratejisi oyunun kurallarını değiştirebilir. İşte size örnek alabileceğiniz on PLG şirketi.

1. ClickUp

Tüm takımınızın işlerini yönetmek için kapsamlı bir uygulama: ClickUp

Anahtar Öğrenme: Bir üründe esneklik ve uyarlanabilirlik, önemli bir büyüme faktörü olabilir. Ayrıca, tek bir platformda çok çeşitli endüstri ihtiyaçlarını karşılamak, kullanıcı kazanımını katlanarak artırabilir.

Kapsamlı bir ürün yönetimi yazılımı olan ClickUp, kalabalık SaaS pazarında ürün odaklı büyüme stratejisinin gücünü örneklemektedir. Yenilikçi yaklaşımıyla ClickUp, kullanıcı tabanını hızla genişleterek beş yıl içinde 6 milyondan fazla kullanıcı kazanmıştır.

ClickUp'ın başarı öyküsünün temelinde, kullanıcı dostu arayüzü ve çeşitli kullanıcı tabanını çekmek ve elde tutmak için önemli bir rol oynayan sağlam freemium ürün odaklı büyüme modeli yatmaktadır.

Platform, PLG yazılım araçlarında çok yönlü bir çözüm olarak pozisyonunu sağlamıştır. ClickUp, süreç haritalama ve dokümantasyondan hedef belirleme ve görev otomasyonuna kadar her şeyi yapmak için verimli bir yol sunar. Ayrıca proje yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar.

ClickUp'ta ölçülebilir hedefler belirleyin; tanımlanmış zaman çizelgeleri ve hedeflerle amaçlarınıza etkili bir şekilde ulaşın

Platform, proje yönetimi hedeflerinize daha verimli bir şekilde ulaşmak için daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ürün lansmanı şablonlarından büyüme planı şablonlarına ve özel gösterge panellerinden hedef belirleme çözümlerine kadar her şeyle hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bu yaklaşım, kullanıcı iş akışlarını kolaylaştırır ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Harika bir deneyim ve artırılmış verimlilik, ücretsiz planlardan ücretli planlara geçişi, kullanıcı tabanının hızla genişlemesini ve etkileşimin artmasını teşvik eder.

ClickUp'ın PLG stratejisi, ürün kullanımını en üst düzeye çıkarırken müşteri edinme maliyetlerini azaltır. Ayrıca, kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli olarak gelişerek çözümlerinin kullanıcı ihtiyaçlarının ön saflarında yer almasını sağlar.

Bu strateji, ClickUp'ın ürün odaklı büyümesini hızlandırarak SaaS sektöründe kullanıcı odaklı yaklaşımın gücünü ortaya koydu.

ClickUp 3.0 ile daha da yenilikçi olun

Yeni ClickUp 3. 0 sürümüyle, kullanıcılar artık verimliliklerini artırmak için daha da güçlü özelliklere sahip. Bunlar arasında dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran yepyeni kişiselleştirilmiş Ana Sayfa, tüm ClickUp entegre uygulamalarınızı da kapsayan Evrensel Arama özelliği, yeni tasarlanmış Gelen Kutusu, tüm dosyalarınız, gösterge panelleriniz ve beyaz tahtalarınız için ortak bir Hub, özel alanlar ve görevler, yeni entegrasyonlar ve otomasyonlar ve çok daha fazlası yer alıyor.

ClickUp'ta görev etkinliklerini hızlıca özetleyin ve ClickUp Brain ile görev sahibi, son teslim tarihi, yorumlar ve daha fazlası hakkında sorular sorun

ClickUp'ın en yeni özelliği, yapay zeka destekli bilgi yönetimi asistanı ClickUp Brain'dir. İçerik oluşturmanıza, proje güncellemelerini oluşturmanıza ve bağlı uygulamalarınızdan hızlı yanıtlar almanıza yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp'ta işinizle ilgili her sorunuzu anında bağlamsal olarak yanıtlar. Dahası, çeşitli iş ihtiyaçlarını desteklemek için 100'den fazla yapay zeka aracı içerir.

ClickUp, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri kazanımı için birincil araç olarak sezgisel ve özelleştirilebilir bir ürünü etkili bir şekilde kullanarak, PLG şirketlerinin satın alma maliyetlerini düşük tutarken nasıl hızlı büyüme ve gelir artışı elde edebileceğini gösteriyor.

2. Figma

Figma, takımların birlikte ürünler geliştirebileceği bir tasarım platformudur

Anahtar Öğrenme: Ürününüz ne kadar "paylaşılabilir" ve "işbirliğine açık" olursa, o kadar hızlı büyüyebilir. Ayrıca, güçlü bir topluluk, kullanıcıların elde tutulması ve katılımı için bir altın madeni olabilir.

Tasarım dünyasının öncülerinden Figma, Ürün Odaklı Büyüme veya PLG şirketlerinin en önemli örneklerinden biridir. Yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Figma, son kullanıcı etkileşimini ve memnuniyetini ön planda tutarak tasarım araçları dünyasını yeniden tanımladı.

Figma'nın PLG stratejisinin merkezinde, anında değer sunma yeteneği yer almaktadır. Platform, kullanıcıların minimum kurulum süresi ve yeni başlayanlar ile profesyonellere yönelik bir dizi şablon ve araçla tasarım oluşturmaya hemen başlamasını sağlar. Bu anında değer sunma, kullanıcıların Figma'nın yararını hızlı bir şekilde fark etmesini sağlayarak hızlı benimsenmeyi ve uzun vadeli etkileşimi teşvik eder.

Figma'nın büyümesi, kullanıcı geri bildirimlerine verdiği büyük önemle desteklenmektedir. Platform, kullanıcıların görüşlerini dahil ederek sürekli olarak gelişmekte ve tasarım trendleri ile kullanıcı ihtiyaçlarının ön saflarında yer almayı sürdürmektedir. Bu kullanıcı odaklı yaklaşım, Figma'nın ürün odaklı büyüme alanında lider bir şirket haline gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.

Figma ayrıca, ürün kullanım verilerini potansiyel müşterileri belirlemek ve beslemek için kullanarak ürün nitelikli potansiyel müşterilerin (PQL) verimli kullanımına da örnek teşkil ediyor. Figma, bileşen oluşturma ve takımlar içinde işbirliği gibi kullanıcı eylemlerine odaklanarak, etkileşimde bulunan kullanıcıları etkili bir şekilde sadık müşterilere dönüştürüyor.

3. Calendly

Calendly – Verimli çağrı rezervasyonu için otomasyon platformu

Anahtar Öğrenme: Ürününüz normal kullanım sırasında (örneğin, bir planlama bağlantısını paylaşırken) doğal olarak kullanıcı olmayan kişilere maruz kalıyorsa, güçlü bir büyüme döngüsüne sahipsiniz demektir.

Otomatik bir planlama aracı olan Calendly, etkileyici bir büyüme için ürün odaklı büyümeyi (PLG) viralite ile birleştiren bir şirketin öne çıkan bir örneğidir. Profesyoneller için toplantı planlamayı basitleştiren bir araç olan Calendly, ürününün içsel değerini kullanıcı kazanımı ve elde tutma için etkili bir şekilde kullanmıştır.

Calendly'nin başarısının anahtarı, ürün-pazar uyumu. Platform, evrensel bir sorunu ele alıyor: toplantı planlamanın zahmetli süreci. Kullanıcı dostu ve verimli bir çözüm sunan Calendly, çeşitli kullanıcıları çekmeyi ve elde tutmayı başardı. Bu güçlü ürün-pazar uyumu, herhangi bir PLG stratejisi için çok önemlidir ve ürünün hedef kitlesinde yankı uyandırmasını ve gerçek bir ihtiyacı karşılamasını sağlar.

Calendly'nin büyümesi, doğası gereği viral olan yapısı tarafından desteklenmektedir. Bir kullanıcı Calendly daveti gönderdiğinde, sadece bir toplantı planlamakla kalmaz, aynı zamanda platforma yeni kullanıcılar da kazandırır. Bu, Calendly davetlerinin alıcılarının ürünün değerini hemen görebildiği ve genellikle hizmeti kullanmak için kaydolduğu bir viral döngü oluşturur.

Calendly'nin yaklaşımı, başkalarını doğal bir şekilde dahil eden ve net bir değer sunan bir ürünün gücünü göstermektedir.

4. HubSpot

HubSpot, satış sürecinizi güçlendirmek için güçlü ve kullanımı kolay bir satış CRM'sidir

Anahtar Öğrenme: Veriye dayalı, bağlamsal olarak alakalı kullanıcı etkileşimini benimsemek, anlık ürün deneyimini geliştirebilir ve uzun vadeli kullanıcı elde tutma ve iş büyümesinin temelini oluşturabilir.

SaaS sektörünün tanınmış bir oyuncusu olan HubSpot, yenilikçi onboarding stratejileriyle ürün odaklı büyüme (PLG) alanında bir referans noktası oluşturmuştur.

Ürün odaklı onboarding (PLO), HubSpot'un yaklaşımının temelini oluşturur ve kullanıcıların davranış kalıplarına ve yeterlilik düzeylerine uyarlanmış veri odaklı kullanıcı etkileşimine odaklanır. Bu ürün odaklı strateji, etkili onboarding deneyimleri için geçmiş verileri ve kullanıcı bağlamını kullanır.

HubSpot'un PLO çerçevesini geliştirme yolculuğu, kapsamlı denemeler ve sürekli optimizasyonlarla işaretlenmiştir. Başlangıçta müşteri kazanımı için üçüncü taraf araçlara güvenen HubSpot, sonunda özel yönetim aracı Projects'i geliştirerek müşteri hedef belirleme, hesap verebilirlik ve eğitim içeriğini tek bir platformda entegre ederek kullanıcı deneyimini geliştirdi.

CRM merkezli bir yaklaşıma geçiş, HubSpot için önemli bir dönüşüm oldu. Kullanıcıların pazarlama platformunu CRM olarak kullandığını fark eden HubSpot, yönünü değiştirdi ve bu da aylık kayıt sayısında artışa ve kullanıcı etkileşiminin artmasına yol açtı. Bu CRM odaklı yaklaşım, HubSpot'un ürün odaklı stratejisinin temelini oluşturuyor.

HubSpot'un PLG başarısının anahtarı, topluluk erişimi ve zengin makale ve video içeriği dahil olmak üzere çok çeşitli self servis kaynaklarıdır. Şirket, canlı sohbet, otomatik CRM akışları, araç ipuçları, adım adım kılavuzlar, dokümantasyon şablonları ve farklı kullanıcı segmentlerine özenle uyarlanmış kişiselleştirilmiş karşılama mesajları gibi çeşitli onboarding taktikleri kullanır.

Şirketin farklı kullanıcı rollerini ve kişiliklerini anlamaya ve bunlara cevap vermeye odaklanması çok önemlidir. HubSpot, ürün içindeki ve dışındaki davranışları değerlendirerek ve çeşitli pazarlama kişiliklerini göz önünde bulundurarak, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için yeni kullanıcıların ürünle tanışma süreçlerini özelleştirir.

5. Slack

Slack , günümüzün tanınmış PLG şirketlerinden biri kullanarak tüm iş iletişiminizi tek bir yerde toplayın

Anahtar Öğrenme: Tüm işyeri faaliyetlerinin merkezinde yer alarak ürününüzü çekici hale getirmek anahtardır. Ayrıca, zengin bir entegrasyon ekosistemi, kullanıcıları platformunuza bağlayabilir.

İş iletişiminin öncüsü Slack, ürün odaklı büyüme (PLG) stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının örneklerinden biridir.

Silikon Vadisi'nde bir girişimden küresel bir liderliğe uzanan yolculuğu, işyeri iletişimini yeniden keşfetmek olan dönüştürücü bir misyonla destekleniyor. Mesajlaşma, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliğini entegre ederek Slack, tutarlı iletişim araçlarına yönelik yaygın bir ihtiyacı karşıladı.

Slack'in hızlı büyümesinin anahtarı, ücretsiz sürümü ve gelişmiş premium özelliklerin vaadiyle kullanıcıları cezbeden freemium modelini stratejik olarak benimsemesiydi. Bu yaklaşım, kullanıcıları bağladı ve onları kendi kuruluşları içinde Slack'i tanıtmaya teşvik ederek viral bir büyüme döngüsü yarattı.

Slack'in başarısının bir diğer temel taşı, titiz kullanıcı onboarding süreciydi. Slack, etkileşimli eğitimler ve bağlamsal yardımlar sayesinde kullanıcıların özelliklerini hızlı bir şekilde kavramasını sağlayarak, kullanıcıların sürekli katılımını sağladı.

6. UserMotion

UserMotion, tahmini potansiyel müşteri puanlaması için bir satış zekası platformudur

Anahtar Öğrenme: Tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması için yapay zekayı kullanmak ve ürün kullanım verilerine odaklanmak, potansiyel müşteri önceliklendirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve PLG şirketlerinin gelir artışını hızlandırabilir.

UserMotion, B2B SaaS şirketleri için özel olarak tasarlanmış, son teknoloji bir satış zekası platformudur. Tahminsel potansiyel müşteri puanlamasını kullanarak satın alma, genişleme veya kayıp potansiyeli olan hesapları belirler ve uzmanlar tarafından hazırlanmış oyun kitapları aracılığıyla etkileşimi yönlendirir.

Bu yaklaşım, satış stratejilerini optimize etmek ve gelir elde etme olasılığı en yüksek hesapları hedeflemek isteyen işletmeler için özellikle faydalıdır.

UserMotion'ın yapay zeka destekli platformu, ürün kullanım verileri ve müşteri uygunluğu içgörülerini birleştirerek hesaplara öncelik verir. Bu aracı kullanarak şirketler, gelir artışı için en umut verici potansiyel müşterilere odaklanarak satış fırsatlarını iki katına çıkarabilir.

Platform, eyleme geçirilebilir içgörülerle gelirleri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve satış stratejilerini ürün kullanım modellerine uyumlu hale getirerek gelir elde etmenin en etkili yollarını ortaya çıkarır.

UserMotion, pazara giriş (GTM) stratejilerini değerlendirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Veriye dayalı içgörüler, işletmelerin satış performansını anlamalarına, güçlü ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine yardımcı olur.

7. Grammarly

* Grammarly, yapay zeka destekli bir İngilizce iletişim yardım teknolojisidir

Anahtar Öğrenimler: Topluluk oluşturma ve değer odaklı bir yaklaşım, kullanıcı geri bildirimlerine odaklanma ile birleştirildiğinde, bir şirketi sektörünün ön saflarına taşıyabilir.

Gelişmiş dijital yazma yardımıyla tanınan Grammarly, bilgi teknolojisi ve hizmetleri alanında başarılı PLG şirketlerinin parlak bir örneğidir.

Grammarly'nin PLG stratejisinin özü, pazarlama nitelikli potansiyel müşterileri (MQL'ler) kullanarak ilk kullanıcıları viral döngülere çekmektir.

Kolayca indirilip kurulabilen, çekici ve kullanıcı dostu bir araç sunan Grammarly, yeni kullanıcıların ürünlerine doğal olarak ilgi duymasını sağlayan bir ortam yaratır. Bu ilk etkileşim, kullanıcı odaklı, ürün odaklı bir büyüme modelini teşvik etmek için çok önemlidir.

Grammarly'nin satış takımı, gelecek vaat eden ve ürün için uygun potansiyel müşterilerle etkileşim kurarak, platformun değerinin iyi bir şekilde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlayarak önemli bir rol oynar. Bu hedef odaklı yaklaşım, ilgilenen kullanıcıları sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olur.

Grammarly'deki müşteri başarısı (CS) takımları, PLG stratejilerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle belirli özellikler konusunda yardıma ihtiyaç duyan yeni kullanıcıların sisteme alışmasına yardımcı olmaya odaklanırlar. CS takımı, PLG'nin kaybedilme risklerini proaktif olarak belirler ve ele alır, kaybedilen müşterileri geri kazanmak ve yeniden canlandırmak için çalışır.

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8. Zapier

Zapier, verimli takımlar, araçlar ve süreçler için bir ş Akışı otomasyon platformudur

Anahtar Öğrenimler: Stratejik zamanlama ve pazar pozisyonu, müşteri odaklı büyümeye odaklanma ve sağlam bir içerik ve SEO stratejisi, teknoloji sektöründe katlanarak büyümeye yol açabilir.

Zapier'in 1,3 milyon dolarlık fonla elde ettiği 230 milyon dolarlık yıllık tekrarlayan gelir (ARR) ve 5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşma yolculuğu, stratejik büyüme ve inovasyonun gücünün kanıtıdır.

Zapier'in lansmanı, API'lerin yaygınlaşması ve bulut hizmetleri ile SaaS'ın benimsenmesindeki artışla aynı zamana denk geldi. 9 milyar dolarlık hızla büyüyen iPaaS pazarına girerek, çeşitli SaaS uygulamalarını birbirine bağlamak için kod gerektirmeyen bir çözüm sunan ve teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların entegrasyonlara erişmesini sağlayan bir şirket haline geldi.

Birçok startup'ın aksine, Zapier'in büyümesi tek bir tohum fonlama turuyla desteklendi. Bu sermaye verimliliği ve dış fonlara sınırlı bağımlılık, önemli ölçüde sahiplik ve kontrolü ellerinde tutmalarını sağladı.

Zapier, başlangıçta forumlarda aktif olarak yer alarak güçlü müşteri ilişkileri kurmaya odaklandı. Müşteri başarı ekipleri doğrudan yardım sunarak güven oluşturdu. Olağanüstü müşteri desteğine verdikleri önem ve müşteri başarısını şirketin temel değerlerinden biri haline getirmeleri, erken büyüme aşamasında çok önemli bir rol oynadı.

Güçlü bir SEO stratejisi de Zapier'in büyümesini sağladı. Her uygulama entegrasyonu için binlerce otomatik, SEO için optimize edilmiş açılış sayfası oluşturarak yüksek niyetli arama trafiğini yakaladılar. Uygulama kullanım örneklerine ve incelemelerine odaklanan bir içerik pazarlama stratejisiyle birleştiren Zapier, geniş bir kitleyi çekmeyi başardı.

Zapier'in büyüme öyküsü, stratejik pozisyonlama, müşteri odaklılık, sermayenin verimli kullanımı ve uyarlanabilir stratejilerin rekabetçi teknoloji sektöründe nasıl katlanarak büyümeye yol açabileceğinin en iyi örneklerinden biridir.

9. Miro

Dağıtılmış takımların tasarım ve geliştirme yapmasını sağlayan görsel çalışma alanı – Miro

Anahtar Öğrenme: Anında kullanışlılık ve ürünün yeteneklerinin denenmesi, yeni kullanıcıları ömür boyu müşterilere dönüştürebilir. Ürününüzü diğer temel araçlarla entegre ederek, onu vazgeçilmez hale getirebilirsiniz.

Görsel bir takım işbirliği platformu olan Miro, SaaS sektöründe ürün odaklı büyüme (PLG) stratejilerinin standardını yeniden tanımlıyor. Dünya çapında 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Miro'nun başarısı, titizlikle hazırlanmış bir pazara giriş (GTM) stratejisine dayanıyor. Miro, ürünü müşteri kazanımı, dönüşüm ve genişleme için birincil araç olarak kullanıyor.

Miro'nun PLG başarısının merkezinde, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara uyum sağlamak için müşteri odaklı bir yaklaşım yer almaktadır. Miro, temel hedef kitlesini ve ana kullanım örneklerini düzenli olarak yeniden değerlendirerek, sunduğu hizmetlerin alakalı ve değerli olmasını sağlamaktadır. Müşteri empati eğitimi de, kullanıcı gereksinimlerini gerçekten anlamaya ve bunlara cevap vermeye odaklanan stratejilerinin önemli bir parçasıdır.

Miro'nun platformu, basitliği ve hızlı değer yaratma özelliği ile öne çıkıyor. Freemium ürün odaklı büyüme modeli, anında somut faydalar sunarak kullanıcıları keşfetmeye ve daha sonra daha gelişmiş özelliklere geçmeye teşvik ediyor.

Kapsamlı şablon aralığı, hem edinme hem de etkinleştirme stratejisi olarak işlev görür ve kullanıcıların boş bir tuval yerine yapılandırılmış, ilham verici çerçevelerle başlamasına olanak tanır.

10. Zoom

Zoom, bağlantıyı kolaylaştıran hepsi bir arada akıllı işbirliği platformudur

Anahtar Öğrenme: Bir üründe basitlik ve güvenilirlik, geniş bir kullanıcı aralığına hitap edebilir. Özellikle zorlu zamanlarda kullanıcı geri bildirimlerine hızlı bir şekilde uyum sağlamak, sürdürülebilir büyüme için çok önemlidir.

Video konferans alanında lider olan Zoom, özellikle pandemi sırasında basit bir iletişim aracından günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek herkesin bildiği bir marka haline geldi.

Hatta "Zoom" bir fiil haline geldi ve platformun dijital bağlantılarımız üzerindeki derin etkisini ifade ediyor. Okul derslerinden kurumsal toplantılara kadar hayatın çeşitli alanlarına sorunsuz entegrasyonu, evrensel çekiciliğini ve kullanım kolaylığını kanıtlıyor.

Zoom'un yolculuğu, ürün odaklı büyümenin (PLG) gücünün bir kanıtıdır. Platformun sezgisel tasarımı, sağlam ücretsiz sürümü ve ücretli abonelikler için sunduğu premium özellikler, kullanıcı tabanını katlanarak genişletmiştir.

Pandemi, Zoom'u bir iş aracından uzaktan öğrenme, telekomünikasyon ve sosyal etkileşimlerin önemli bir bileşenine dönüştüren bu büyümeyi hızlandırdı.

Zoom'un pandemi sırasında artan talebi karşılamak için operasyonlarını hızla ölçeklendirme yeteneği dikkate değer bir başarıdır. Müşteri geri bildirimlerini dinleyerek ve hızlı bir şekilde uyum sağlayarak güvenlik endişeleri ve kullanıcı gizliliği gibi zorlukları ustaca aştılar.

Ürün Odaklı Büyümeyi Benimsemek

Bu en iyi 10 ürün odaklı şirketin başarı öyküleri, sürekli gelişen dijital pazarda yolunu bulmaya çalışan işletmelere ilham verebilir.

ClickUp'ın çeşitli sektör ihtiyaçlarını karşılama konusundaki uyarlanabilirliğinden Zoom'un basitliğine ve güvenilirliğine kadar, her SaaS şirketi ürün odaklı büyümeyi kullanmak için benzersiz yaklaşımlar sergiliyor. Bu sektör liderlerini incelerken, PLG şirketlerinin temel teması açıkça ortaya çıkıyor: Müşteri odaklı stratejileri yenilikçi ürün geliştirmeyle entegre etmek, dijital çağda sürdürülebilir büyüme ve pazar liderliği için anahtar rol oynuyor.

Bu yazılım şirketleri, ürün odaklı büyümenin gücünü ortaya koyuyor ve diğerlerinin izleyebileceği bir yol haritası oluşturarak, ürün deneyimine odaklanmanın olağanüstü başarılara yol açabileceğini kanıtlıyor.

ClickUp'ın sektörünüzün ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayabileceğini ve verimliliği nasıl artırabileceğini keşfedin. ClickUp ile yolculuğunuza bugün başlayın ve ürün odaklı büyümeyi kullanarak olağanüstü sonuçlar elde eden başarılı şirketlerin arasına katılın.