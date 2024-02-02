2025'te Meşgul Kişiler İçin En İyi 10 Zaman Yönetimi Kitabı

Hiç zamanla yarışıyormuş gibi hissettiğiniz veya bir duraklatma düğmesi olmasını dilediğiniz, 24 saatlik bir güne 48 saatlik aktivite sığdırmaya çalıştığınız oldu mu?

Son teslim tarihlerinin yarattığı stres ve geride kalma korkusu, kendinizi çılgın bir zaman tufanının içindeymiş gibi hissetmenize neden olabilir. İnanın bana, hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Hızlı tempolu bir dünyada, kaçırılan son teslim tarihleri ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesiyle uğraşmak kim ister ki?

İş, kişisel yaşam ve sürekli sorumluluklar arasında dengede kalmak zorlu bir hal almış ve birçok kişiyi bunaltmaktadır. Kötü zaman yönetimi sizi etkiler ve profesyonel yaşamınıza da yansıyarak çevrenizdeki herkesi etkiler.

Daha tatmin edici ve verimli bir iş hayatının anahtarı, zaman yönetimi becerilerini geliştirmektir. Ve tahmin edin ne oldu? Bu zaman sıkıntısıyla başa çıkmak için mükemmel bir planımız var.

Bu makale, sizin gibi yoğun bireyler için en iyi 10 zaman yönetimi kitabını inceleyecektir. Önceliklendirme sanatını ustalaşmaktan ertelemeyi yenmeye kadar, bu kitaplar verimli zaman yönetimi yolculuğunuzda size eşlik edecek.

Hadi başlayalım.

En İyi 10 Zaman Yönetimi Kitabı

1. Organize Tomorrow Today: İş ve Yaşamda Performansınızı Optimize Etmek İçin Zihninizi Yeniden Eğitmenin 8 Yolu, Jason Selk, Tom Bartow ve Matthew Rudy

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazarlar: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Yayın yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 6 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 240

Puanlar: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Organize Tomorrow Today, etkili zaman yönetimi için dönüştürücü bir rehberdir. Bir spor psikoloğu ve eski basketbol koçu olan iş danışmanı tarafından yazılan kitap, zaman yönetiminde zihniyetinizin oynadığı kritik rolü vurgulamaktadır.

Kitap, organizasyon becerilerinizi optimize etmenin en etkili sekiz yolunu listeliyor. Odak noktanızı sadece zamanı yönetmekten başarı için gerekli olan zihinsel dayanıklılığı geliştirmeye kaydırıyor.

Güç Saati kavramı, verimliliği artırmaya ve zamanı en iyi şekilde kullanmaya yardımcı olur. Ayrıca, ertesi gün için üç önemli görev belirleme ve etkili faaliyetlere odaklanma gibi diğer pratik ipuçları da içerir.

"Büyüklük, başkalarının yapamadığı veya yapmayacağı şeyleri tutarlı bir şekilde yapmaya dayanır. Basitçe söylemek gerekirse, başarı zeki olmakla ilgili değildir. Tutarlı olmakla ilgilidir."

"Büyüklük, başkalarının yapamadığı veya yapmayacağı şeyleri tutarlı bir şekilde yapmaktan geçer. Basitçe söylemek gerekirse, başarı zeki olmakla ilgili değildir. Tutarlı olmakla ilgilidir."

Yarını Bugün Düzenleyin anahtar noktalar

Her seferinde tek bir hedefe odaklanın — olumlu sonuçların anahtarı budur. Zaman yönetimi hedefleriyle organize olun ve görevlerinizi öncelik sırasına koyun

Hedefleri yapılandırarak ve yeni alışkanlıklar geliştiren ve ertelemeyi önleyen yaşam tarzı değişiklikleri yaparak zaman kazanın

Sadece sonuçları değil, iş sürecinizi de değerlendirin. Benzersizliğinizi kucaklarken olumlu bir zihniyet sergileyin

Okuyucuların yorumları

"Zaten önemli atılımlar yapmama yardımcı oldu. Kulağa klişe geldiğini biliyorum, ama bir okuyun. İş ve kişisel hayatımda tutarlılık konusunda zorluklar yaşarken, birkaç anahtar ders gerçekten yankı uyandırdı ve son 30 gündür beni tutarlı eyleme geçiren bir zihniyet değişikliğine yol açtı. "

2. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı: Kişisel Değişim için Güçlü Dersler, Stephen Covey

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Stephen Covey

Yayın yılı: 1989

Tahmini okuma süresi: 10 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 381

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Neden bazı insanlar aynı sürede diğerlerinden daha fazlasını yapabiliyorlar diye hiç merak ettiniz mi? Bu kitap, bu sırrı açıklıyor.

1989 yılında yayınlanan Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabı, hem kişisel hem de profesyonel alanda verimliliği artırmak için zamansız bir rehberdir.

Kitabın ana mesajı, etkili bir kişisel değişim gerçekleştirmek için algınızı değiştirmeniz gerektiğidir. Yedi alışkanlık arasında proaktif olmak, sonuca odaklanarak başlamak ve başarıya götüren iyi alışkanlıklar geliştirmek için bütünsel bir yaklaşım benimsemek yer almaktadır.

Her anı kontrol etmeyi ve zamanınızı boşa harcayan alışkanlıklardan kurtulmayı öğretir.

"Zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, zamanı nasıl gördüğünüzün ve önceliklerinizi nasıl belirlediğinizin bir sonucudur."

"Zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, zamanı nasıl gördüğünüzün ve önceliklerinizi nasıl belirlediğinizin bir sonucudur."

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı anahtar noktalar

Sorumluluk almak, hayat hedefleri belirlemek ve gerçek önceliklere odaklanmak gibi yedi alışkanlık uygulayarak hayatınızı kontrol altına alın

Kazan-kazan durumları yaratmak, önce başkalarını anlamak ve daha büyük başarılara ulaşmak için başarılı insanlarla işbirliği yapmak gibi uygulamalarla kamuoyunda zaferler kazanın

Hızınızı korumak için bedeninizi, zihninizi, ruhunuzu ve ilişkilerinizi yenileyin. Uzun süreli başarının sırrı budur

Okuyucuların yorumları

"Keşke bunu 40 yıl önce bilseydim! Paradigmam tamamen değişti ve şimdiden günlerim ve hayatım daha sakin ve odaklanmış hale geldi. "

3. 80/20 Kuralı: Daha Azıyla Daha Fazlasını Başarmanın Sırrı, Richard Koch

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Richard Koch

Yayın yılı: 1999

Tahmini okuma süresi: 10 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye

Sayfa sayısı: 336

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Richard Koch'un The 80/20 Principle (80/20 Kuralı) kitabı, minimum çabayla önemli sonuçlar elde etmek için başvurabileceğiniz bir rehberdir.

Temel fikir, sonuçların %80'inin çabalarınızın %20'sinden geldiğidir. Sürekli meşgul olmayı unutun – başarı, önemli %20'nizi gerekli şeylere yönlendirmektir.

Tarihsel bağlamdan pratik kurumsal stratejilere kadar, kitap 80/20 ilkelerine odaklanarak, bu ilkelerin nasıl işlediğini örnekler ve illüstrasyonlarla anlatıyor.

Kitabın son bölümünde, zaman kaybetmeyi nasıl önleyeceğiniz, ücretsiz zaman kazanacağınız ve hayatınızın farklı alanlarında işleri daha verimli bir şekilde yapacağınız anlatılmaktadır.

"Bizi endişelendirmesi gereken zamanın azlığı değil, zamanın çoğunun düşük kaliteli şekilde harcanma eğilimidir."

"Bizi endişelendirmesi gereken zamanın azlığı değil, zamanın çoğunun düşük kaliteli şekilde harcanma eğilimidir."

80/20 kuralının anahtar noktaları

Çabalarınızın küçük bir kısmının genellikle sonuçlarınızın çoğunu oluşturduğunu kabul edin. Bu nedenle, en etkili görevlerinizi belirleyin ve önceliklendirin

Kârınızı artırmak ve süreçleri kolaylaştırmak için iş stratejilerinize 80/20 ilkesini uygulayın

Bu ilkenin iş hayatının ötesinde günlük hayatınıza da uygulayın. Zihniyetinizi değiştirin ve daha kaliteli bir yaşam elde etmeye odaklanın

Okuyucuların yorumları

"Bu kitapta beni en çok etkileyen şey, 80/20 kuralının kişinin hayatına uygulanabilirliği ve verimlilik ile hayatı zenginleştiren deneyimler arasında denge kurma becerisiydi. Genel olarak harika bir okuma deneyimi oldu."

4. Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time (O Kurbağayı Ye!: Ertelemeyi Bırakıp Daha Az Zamanda Daha Fazlasını Yapmanın 21 Harika Yolu), Brian Tracy

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Brian Tracy

Yayın yılı: 2016

Tahmini okuma süresi: 3 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 144

Puanlar: 4,7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Hiç kritik görevleri ertelediğiniz oldu mu? Ertelemeyi yenmek ve verimliliği optimize etmek için mizahi ama etkili bir strateji olsaydı ne yapardınız?

Mark Twain'in ilginç tavsiyesinden esinlenen kitap, en zorlu görevlerin doğrudan ele alınmasını savunuyor ve sabahın ilk iş olarak en büyük kurbağayı ele alma felsefesini vurguluyor. Basitçe söylemek gerekirse, o kurbağayı ye.

Tracy, karar verme, disiplin, hedef belirleme ve kararlılığa odaklanan ilkelerle 21 pratik ipucu ve etkili zaman yönetimi tekniği sunuyor. Planlama, zamanı bloklara ayırma ve teknolojiyi akıllıca kullanma gibi şaşırtıcı derecede basit gerçekleri paylaşıyor.

Maksimum etkiyle daha iyi zaman yönetimi için bir oyun planı oluşturmak istiyorsanız bu kitabı deneyin.

"Herhangi bir önemli görevin en zor kısmı, ilk adımını atmaktır. Değerli bir görev üzerinde çalışmaya başladığınızda, devam etmek için doğal bir motivasyon hissedersiniz." –Brian Tracy

Eat that frog anahtar noktalar

Sağlam bir plan oluşturarak başarı yolculuğunuza başlayın. Hedeflerinizi zafere dönüştürmenin ilk adımı budur

Hedeflerinizi belirleyin ve önceliklendirin, enerjinizi ilerleme ve başarı için gerçekten önemli olan şeylere odaklayın

Güçlü ve zayıf yönlerinizi ve gelişme alanlarınızı tanıyın. İyimser ve disiplinli olmak, zamanınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır

Okuyucuların yorumları

"Kitap kısa ve öz. Sizi başarılı ve memnun bir kişi haline getirmek için zaman yönetiminin en önemli ilkelerini anlatıyor.

Bu kitap herkes için idealdir. İş yükünüzün altında ezildiğinizi hissediyorsanız veya kısıtlı zamanınızda daha fazlasını başarmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. "

5. İşleri Tamamlamak: Stres Olmadan Verimlilik Sanatı, David Allen

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: David Allen

Yayın yılı: 2001

Tahmini okuma süresi: 6 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 267

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Görevlerle boğuluyorsanız, önemsiz konular için ter döküyorsanız veya projelere başlıyor ama bitirmekte zorlanıyorsanız, bu kitap sizin için bir dönüm noktası olabilir.

Getting Things Done (İşleri Tamamlamak), verimlilik ve odaklanma kitapları arasında bir klasik olup, kişisel ve profesyonel zaman yönetimine kapsamlı ve pratik bir yaklaşım sunar.

Bu kitabın ana fikri oldukça basit: kafanızda çok fazla bilgi olması, neyin önemli olduğunu anlamayı zorlaştırır. Görevleri yapmak yerine üzerinde düşünürsünüz, bu da strese ve kafa karışıklığına yol açar.

Allen'ın GTD (Getting Things Done) sistemi olarak bilinen metodolojisi, okuyuculara zihinsel alan açmak için görevleri sistematik olarak organize etmeyi öğretir ve böylece stressiz bir verimlilik sağlar.

"Güç üretme yeteneğiniz, rahatlama yeteneğinizle doğru orantılıdır."

"Güç üretme yeteneğiniz, rahatlama yeteneğinizle doğru orantılıdır."

İşleri halletmenin anahtar noktaları

Tüm görevlerinizi güvenilir bir sisteme kaydedin ve bunları silmek, devretmek veya ertelemek istediğinize karar verin. İşlerinizi düzenli ve derli toplu tutmak için bunu izleyin

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için sadece görevleri düşünmek yerine sonuçlara odaklanın

Optimum görev yönetimi ve zihinsel berraklık için sürekli iyileştirme çabası gösterin

Okuyucuların yorumları

"Anlaşılması çok basit, net örnekler ve adım adım kılavuz ile günlük ve gelecek vizyonunuzu zihninizin özgürce akışına ve yaratıcılığına bırakabileceğiniz şekilde organize etmenizi sağlar."

6. Verimlilik Projesi: Zamanınızı, Dikkatinizi ve Enerjinizi Yöneterek Daha Fazlasını Başarın, Chris Bailey

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Chris Bailey

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 8 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 304

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9 (Goodreads)

Chris Bailey'nin yazdığı The Productivity Project, tipik bir kişisel gelişim kitabı değildir; daha çok bir verimlilik deneyiminin rehber haline getirilmiş halidir.

Chris, bir yıl boyunca en az uykuyla hayatta kalmaktan on gün boyunca izole bir yaşam sürmeye kadar her türlü çılgın şeyi yaptı. Ve bu kitap, onun bu çılgın yolculuk sırasında öğrendiklerini anlatıyor.

Daha iyi iş çıkarmak için hızınızı yavaşlatmak, önemsiz işleri ortadan kaldırmak ve dikkatinizi dağıtan unsurlarla başa çıkmak için 20 saniye kuralı gibi birçok başka ipucu gibi faydalı verimlilik tüyoları edineceksiniz. Ayrıca, verimliliğinizi artırmak için 25'in üzerinde pratik yöntem öğreneceksiniz.

Görevleri yerine getirmek için yeni yollar denemeyi seviyorsanız veya çoklu görev yapmanın neden bir efsane olduğunu merak ediyorsanız, bir şans verin! Çünkü, kabul edelim ki, meşgul olmak her zaman verimli olmak anlamına gelmez.

"Dikkatinizi seçtiğiniz en önemli nesneye yöneltmek ve bu dikkati sürdürmek, gün boyunca alacağımız en önemli karardır. Biz, dikkatimizi verdiğimiz şeyiz."

"Dikkatinizi seçtiğiniz en önemli nesneye yöneltmek ve bu dikkati sürdürmek, gün boyunca alacağımız en önemli karardır. Biz, dikkatimizi verdiğimiz şeyiz."

Verimlilik projesinin anahtar noktaları

Daha akıllı çalışarak verimliliğinizi artırın – önemli olan zamanınızı, dikkatinizi ve enerjinizi bir profesyonel gibi dengelemektir

Görevleri sizin için gerçekten önemli olan şeylere göre düzenleyerek verimliliği artırın – kişisel değerleriniz ve motivasyonlarınızın birbiriyle uyum içinde olduğu o ideal noktayı bulun

Görevleri daha çekici ve ödüllendirici hale getirerek ertelemeyle mücadele ederken hayatınızı düzenlemek ve optimize etmek için *3 Kuralı'nı uygulayın

Okuyucuların yorumları

"Bu kitapta çok fazla bilgi vardı, ancak o kadar iyi düzenlenmişti ki kendimi bunalmış hissetmedim. Özellikle her bölümün başındaki özet ve bölüm sonundaki alıştırmalar çok hoşuma gitti. Bu sayede kitabı daha yavaş okuyup öğrendiklerimi uygulamaya geçirebildim."

7. Zaman Ayırın: Her Gün Önemli Olan Şeylere Odaklanmanın Yolları, Jake Knapp ve John Zeratsky

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazarlar: Jake Knapp & John Zeratsky

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 8 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 304

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

İş ve kişisel görevler arasında denge kurmanın zorluklarını anlayan eski Google çalışanları tarafından yazılan *Make Time ile zaman yönetimi tekniklerinizi geliştirin.

Bu zaman yönetimi kitabı, özellikle teknoloji sektöründe çalışanların gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermelerini sağlayacak dört adımlı bir çerçeve ve 80'den fazla uygulanabilir taktik sunar. Günün temel görevini yerine getirmekten odaklanmayı sürdürmeye ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeye kadar, her konuda size destek olurlar.

Yazarlar, gerçekçi ve mizahi bir üslupla gerçek hayattan hikayeler paylaşarak kitabı çok ilgi çekici hale getiriyor.

Make Time kitabını okumak size nasıl odaklanacağınızı öğretir ve zaman yönetimi ve verimlilik becerilerinize her zaman ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar.

"Odak noktanızı zihninizin yapabilir ve tamamlanabilir bir görev olarak algıladığı bir şeye kaydırmak, pozitif enerji, yön ve motivasyonda gerçek bir artış yaratacaktır."

"Odak noktanızı zihninizin yapabilir ve tamamlanabilir bir görev olarak algıladığı bir şeye kaydırmak, pozitif enerji, yön ve motivasyonda gerçek bir artış yaratacaktır."

Zamanı anahtar unsur haline getirin

Kaybedilen zamanın genellikle yoğunluk ve dikkat dağınıklığından kaynaklandığını unutmayın. Bunu aşmak için irade gücünden daha fazlasına ihtiyacınız olacak; ön tanımlı davranış ayarlarınızı değiştirmeyi düşünün

Yoğunluğa kapılmayın. Önünüzdeki işe odaklanın ve bir sonrakine geçmeden bugünün görevini tamamlayın

Zaman kaybını önlemek için taktikler ve stratejiler benimseyin ve genel kişisel gelişiminiz için vücudunuza iyi bakarak zihninizi zinde tutun

Okuyucuların yorumları

"Hepimiz bunu okumalıyız. Bu insanlar gerçekçi ve bizim farkında olmadan nasıl hamster çarkına atladığımızı ve ondan çıkamadığımızı açıklıyor. Küçümseyici değiller ve ders vermiyorlar, sadece bir can simidi attılar ve ben onu iki elimle yakaladım. Akıllı, eğlenceli ve gerçekçi. Hayatınız size ait değilmiş gibi hissediyorsanız ve bu kontrolsüzlük hissinden kurtulmak istiyorsanız, çözüm bu."

8. Derin İş: Dikkat Dağınıklığı Olan Bir Dünyada Odaklanarak Başarıya Ulaşmanın Kuralları, Cal Newport

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Cal Newport

Yayın yılı: 2016

Tahmini okuma süresi: 8 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 304

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Sürekli gelen e-postalar ve sosyal medyadan bıktınız ve işinizde gerçek tatmin bulmak mı istiyorsunuz? Bu tam size göre.

Newport'un Deep Work kitabı, ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz bir verimlilik aracı gibidir. Yoğun bir şekilde odaklanmanızı ve daha kısa sürede daha fazlasını başarmanızı sağlayan bir araç setine sahip olduğunuzu hayal edin. İşte derin çalışma budur.

Newport'un ilginç iki bölümlü bir planı var: ilk olarak, bunun neden bir oyun değiştirici olduğunu size ikna etmek, ikinci olarak ise size dört sağlam kural sunmak:

Derinlemesine Çalışın: Dikkatinizi dağıtmadan yoğun bir şekilde odaklanmayı öğrenin

Sıkıntıyı kucaklayın: Evet, sıkıntı gizli bir silahtır. Newport bunun nedenini açıklıyor

Sosyal medyayı bırakın: Şok edici, değil mi? Ama sağlam argümanlar sunuyor

Sığlıkları Boşaltın: Sığ görevleri bir kenara atın

Bu kitap sadece dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmak ve bunun tersini, yani derinlemesine çalışmayı övmekle ilgili değildir. Carl Jung'un Kulesi gibi gerçek hikayeler ve verimliliği ve zaman yönetimini artırmanıza yardımcı olacak birçok pratik ipucu içerir. Kitabı bitirdiğinizde, yoğun bir şekilde odaklanmak, gürültüyü kesmek ve enerjinizi önemli şeylere yönlendirmek için motive olacaksınız.

Bir göreve o kadar dalmışsınız ki zamanın nasıl geçtiğini unutmak istediğiniz oldu mu hiç?

"Üretmezseniz, ne kadar yetenekli veya becerikli olursanız olun başarılı olamazsınız."

"Üretmezseniz, ne kadar yetenekli veya becerikli olursanız olun başarılı olamazsınız."

Derin iş anahtar noktalar

Karmaşık görevleri ustalıkla yerine getirin, verimliliğinizi artırın ve bu süreçte tatmin bulunun

Net öncelikler belirleyin ve sınırlar çizerek odaklanmanızı geri kazanın, yüzeysel işlere ve dikkat dağıtıcı unsurlara veda edin

Derinlemesine çalışmayı günlük ritüeliniz haline getirin. Güçlü oturumlar planlayın, konsantrasyonunuzu artırın ve etkili görevler için beyninizi eğitin

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap, uygulamaya koyabileceğim birçok somut örnek içeren harika bir kitaptı. İşyerindeki isteğe bağlı kitap kulübünün bir parçası olarak okudum ve ilk seferinde kaçırdığım ek bilgileri öğrenmek için tekrar okumak için sabırsızlanıyorum. Eğer işlerinizi değiştirip boşa harcadığınız zamanı daha verimli hale getirmek istiyorsanız, bu kitap tam size göre!"

9. Ertelemeyi Bırakmak: Zor Görevleri Başarmak ve Erteleme Alışkanlığından Kurtulmak İçin Basit Bir Kılavuz, S. J. Scott

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: S. J. Scott

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 4 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 158

Puanlar: 4,2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 2/5 (Goodreads)

Hiç son dakika görevleriyle uğraşırken ve ulaşamadığınız hedeflerin ağırlığını hissederken kendinizi yakaladınız mı?

Bu kitap, zorlu hedeflerinize ulaşmak ve erteleme alışkanlığından kurtulmak için başvurabileceğiniz bir rehberdir. Ertelemenin akademik ve iş performansından sağlık ve maliyeye kadar hayatın çeşitli alanlarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini vurgular.

Stop Procrastination (Ertelemeyi Bırakın) S. J. Scott tarafından yazılan bu kitap, pratik tavsiyelerle dolu ve size adım adım bir plan, 25-5 kuralı ve nazikçe hayır deme sanatını tanıtıyor

Önemli görevlere daha fazla zaman ayırarak ve yapılacaklar listenizi maksimum verimlilik için iyi ayarlanmış bir programa dönüştürerek, ertelemeyi yenmenize ve zaman yönetiminizi geliştirmenize yardımcı olur.

"Bir görevi yapmak için ne kadar çok zaman ve çaba gerekiyorsa, o göreve başlamak o kadar zor olur."

"Bir görevi yapmak için ne kadar çok zaman ve çaba gerekiyorsa, o göreve başlamak o kadar zor olur."

Ertelemeyi bırakmanın anahtar noktaları

Ertelemenin nedenlerini keşfedin; mükemmeliyetçilik veya bilinmeyenden korkmak verimliliğinizi engelliyor olabilir

Gerçekçi olun ve gerçekten önemli olan beş temel proje seçerek taahhütlerinizi belirleyin

S. M. A. R. T. hedefleriyle işleri renklendirin, hayır deme sanatında ustalaşın, haftanızı bir profesyonel gibi planlayın ve bu kitaptaki günlük alışkanlıkları benimseyerek ertelemeyi ortadan kaldırın

Okuyucuların yorumları

"Yazar her şeyi ortaya koyuyor: nasıl başlanacağı, nereden başlanacağı, izlenecek adımlar ve her şeyin işe yaraması için ne yapılması gerektiği. Kitabı kısa süre önce bitirdim, henüz bir ilerleme kaydetmedim; umarım bunu çok yakında değiştirebilirim. Bu kitap, hayatlarından erteleme alışkanlığını çıkarmak isteyen herkes için uygun, okunması kolay bir kitap. Kitabı tüm arkadaşlarıma tavsiye ettim. "

10. Dört Bin Hafta: Ölümlüler için Zaman Yönetimi, Oliver Burkeman

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar: Oliver Burkeman

Yayın yılı: 2021

Tahmini okuma süresi: 7 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan orta seviyeye

Sayfa sayısı: 288

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Eğer seksen yaşına kadar yaşarsanız, sadece yaklaşık dört bin hafta oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çılgınca, değil mi?

Ama durun, henüz paniğe kapılmayın. Derin bir nefes alın ve Oliver Burkeman'ın Four Thousand Weeks (Dört Bin Hafta) adlı kitabının sayfalarına dalın. Bu eğlenceli ve düşündürücü zaman yönetimi kitabı, saatin akışını izlemekten çok daha fazlasını içeren, doyurucu bir hayatın nasıl yaşanabileceğini anlatıyor.

Zamanın sınırlı ve değerli olduğunu vurgulayan yazar, eski filozofların, psikologların, ruhani öğretmenlerin, çağdaş düşünürlerin ve diğer başarılı insanların görüşlerinden yararlanıyor.

Kitap, sürekli koşturma ve her şeyi tamamlama peşinde koşan modern zihniyete meydan okuyor. Burkeman, zamanı kontrol etme dürtüsünün genellikle daha fazla strese ve daha az tatmin duygusuna yol açtığını savunuyor.

Zamana bakış açınızı değiştirip daha doyurucu bir hayat sürmek için bunu deneyin.

"Neredeyse sonsuz derecede iddialı planlar yapma kapasitesine sahibiz, ancak bunları hayata geçirmek için neredeyse hiç zamanımız yok."

"Neredeyse sonsuz derecede iddialı planlar yapma kapasitesine sahibiz, ancak bunları hayata geçirmek için neredeyse hiç zamanımız yok."

Dört bin haftanın anahtar noktaları

İnsanların zamanı nasıl analiz edip anladığını ve zamanın artan önemini fark ettiğini keşfedin

Ertelemeyi stratejik bir şekilde dahil ederek ve görevlere öncelik vererek verimliliğinizi artırın

Boş zamanlarınızı anlamlı aile etkinliklerine ayırın ve tatmin edici hobilerle uğraşın

Okuyucuların yorumları

"Bu, zamanınızı aniden yönetmenizi sağlayacak sihirli bir hap değildir. Zaman yönetimi hakkında nihai gerçeğe ulaşmanızı sağlayacak felsefe ve bakış açılarının bir derlemesidir. Size sürprizi bozmayacağım, öğrenmek için kitabı okumalısınız!"

ClickUp ile Zaman Yönetimi Stratejilerini Uygulama

Modern profesyoneller, stratejilerini tamamlamak ve geliştirmek için zaman yönetimi kitaplarından ve yenilikçi zaman yönetimi araçlarından daha fazlasına güveniyor.

ClickUp Gösterge Panellerinde Rolling Time Period (Dönen Zaman Dönemi) ile gelen istekler veya biletler üzerindeki zaman aralıklarını otomatik olarak güncelleyin ve ayarlayın

Proje ve zaman yönetimi uygulamalarında önemli bir yer edinen araçlardan biri ClickUp'tır.

ClickUp, sıradan bir görev yönetim platformu değildir; iş akışlarını kolaylaştırmak, işbirliğini artırmak ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü, hepsi bir arada bir uygulamadır.

Daha kısa sürede daha fazlasını yapın:

ClickUp Görevleri ile kolayca planlayın, organize edin ve işbirliği yapın

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle zamanınızı zahmetsizce yönetin ve verimliliğinizi artırın. Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle görevlerinizi kendi tarzınıza göre planlayın.

Bunu daha da harika kılan, hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olan Başlangıç ve Son Teslim Tarihleri, Son Teslim Tarihlerini Yeniden Belirleme, Sürükle ve Bırak Planlama, Zaman Raporlama ve daha birçok zaman kazandıran araçlardır.

Zamanınızı takip edin:

ClickUp ile bir görevi başlatmak için notları düzenleyin ve ekleyin Proje Zaman Takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zamanı kolayca takip ederken işinize odaklanın.

Masaüstü, mobil veya Chrome tarayıcınızda, global ve manuel zaman takibi ile programınızı kontrol altına alın. Görev dağılımını netleştirmenize, ilerlemeyi izlemenize ve herkesin planına sadık kalmasına yardımcı olur.

Kolay hatırlatıcılar:

Hızlı ve kolay ClickUp Hatırlatıcıları ile işlerinizi takip edin.

Düzenli kalmanızı ve ş Akışınızı kolaylaştırmanızı sağlayan ClickUp Hatırlatıcılar ile hiçbir şeyi kaçırmayın. Bu özellik, ihtiyaçlarınıza göre ek dosya, tarih ve yinelenen programlar ekleyerek bunları eklemenizi, yönetmenizi veya özelleştirmenizi sağlar.

Tamamlanan görevleri kolayca işaretleyin, erteleme yapın, yeniden planlayın veya görevleri takımınıza sorunsuz bir şekilde devredin, böylece düzenli ve verimli çalışın.

Sorunsuz entegrasyonlar:

ClickUp'ta işlerinizi durum, öncelik, atanan kişi ve daha fazlasına göre sorunsuz bir şekilde sıralayarak yönetin

ClickUp'ı takvimleriniz, e-postalarınız ve diğer önemli araçlarla senkronize ederek iş akışınızı kolaylaştırın ve manuel veri girişini azaltın.

Zaman kazandıran şablonlar:

Şablonu indirin ClickUp'ın Zaman Analizi Şablonu, görevlere harcanan zamanı izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Zaman kaydı şablonlarını kullanarak çalışma saatlerinizin dağılımını net bir şekilde görün ve görevlerinizi maksimum verimlilik ve üretkenlik için planlayın.

Bu şablonlarla takımınızda şeffaflığı koruyun, ilerlemeyi izleyerek performansınızı değerlendirin ve zaman yönetimi yolculuğunuzu dönüştürün.

Zamanınızı Kontrol Edin

İşte bu kadar! Zamanınızı kontrol altına almak, yoğun programlarınızı yönetmek ve görevleri verimli bir şekilde yönetmek için en iyi 10 zaman yönetimi kitabı, sonunda değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak.

ClickUp gibi gelişmiş araçları entegre etmek, zaman yönetimi becerilerini daha da artırır.

Görev izleme, işbirliği ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özellikleriyle ClickUp, bu etkili zaman yönetimi kitaplarının zamansız bilgeliğini tamamlayan çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Yoğun programınızı verimli günlere dönüştürebilecek zaman yönetimi matrisimizi ve zaman bloklama şablonlarımızı da mutlaka inceleyin.

Ücretsiz kaydolun ve zaman yönetiminin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.