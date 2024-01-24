Google Dokümanlar'da AI'yı kullanma: Adım adım kılavuz, kullanım örnekleri, ipuçları, püf noktaları ve alternatifler

Ortalama bir çalışanın e-posta taslağı hazırlamak için yaklaşık beş buçuk dakika harcadığını biliyor muydunuz? Çok fazla gibi görünmeyebilir. Ancak çoğumuzun haftada yaklaşık 112 e-posta gönderdiğini düşünürsek, bu beş buçuk dakika haftada 11 saate çıkıyor!

Bu, çalışan başına bir iş gününden daha fazlasıdır; bu sadece e-posta yazmak için harcanan zamandır.

Çalışanlarınız rapor hazırlama, memoranduma cevap verme, toplantı notları alma, sunum oluşturma, pazarlama metinlerini düzenleme ve çok daha fazlası gibi diğer tekrarlayan işlerle de uğraşıyor olabilir!

Tüm bu belge oluşturma ve yönetme işlemlerini otomatikleştirmek için akıllı bir yol olsaydı daha iyi olmaz mıydı?

Google Dokümanlar, en son yeniliği Duet AI ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Google Dokümanlar'da Duet AI'yı kullanarak işlerinizi nasıl daha hızlı ve verimli hale getirebileceğinizi ayrıntılı olarak inceleyin.

Google Dokümanlar'da Yapay Zekayı Anlamak

Google Dokümanlar'da yapay zeka denince akla ilk gelen şey yazma araçlarıdır. Ancak Google Çalışma Alanı, yapay zeka yaygınlaşmadan önce bile yapay zekayı kullanmaya başlamıştı.

AI, Google Dokümanlar'ı daha sezgisel hale getirdi ve kullanıcı deneyimini geliştirdi. Örneğin, gezinmeyi basitleştirmek için otomatik olarak hiyerarşik belge taslakları hazırlar. Benzer şekilde, AI, yazım hatalarını otomatik olarak düzeltmeye veya gramer hatalarını önerilen düzeltmelerle vurgulamaya yardımcı oldu.

Dokümanlar ortamından uzaklaşın ve Gmail'in, e-postalarınızı yazarken bağlamsal olarak cümleleri tahmin edip otomatik olarak tamamlayan Akıllı Yazma özelliğini desteklediğini göreceksiniz. Google Sohbet, gelen mesajlara uygun yanıtlar sunan Akıllı Yanıtlar özelliği ile benzer bir işlev sunuyor. Hatta Google Haritalar bile daha akıllı rota navigasyonu için yapay zekayı kullanıyor.

AI, Google Çalışma Alanı'nın merkezinde yer almaktadır ve Duet AI, bunu bir üst seviyeye taşımak için hazırdır.

Google Dokümanlar'daki Duet AI nedir?

Duet AI'nın beş temel modülü vardır

Google I/O 2023'te "Yazmama yardım et" özelliği olarak duyurulan Duet AI, Google Çalışma Alanı Laboratuvarları tarafından geliştirilen en yeni yapay zeka aracıdır. Yapay dil ve görsellerin birleşiminden güç alan bu yapay zeka asistanı, komutlarınızın özgüllüğüne göre metin veya görseller oluşturabilir.

İnfografikler veya grafikler oluşturmak, özetler veya sunumlar hazırlamak istiyorsanız, Duet AI bu görevlerin üstesinden gelir. Ayrıca, yaratıcı sürecinizi iyileştirmek için geri bildirim ve değerli öneriler de paylaşabilir.

Çok yönlülüğü o kadar geniş ve kapsamlı ki, Google onu koç, düşünce ortağı, ilham kaynağı ve verimlilik artırıcı olarak da işlev gören güçlü bir işbirliği aracı olarak nitelendiriyor. Bu imajını korumak için aşağıdaki beş modülle birlikte sunuluyor:

Yazmama yardım et : Sıfırdan içerik oluşturmaya yardımcı olur

Düzenlememe yardım edin : E-Tablolar'da özel düzenleme tabloları ve programlar oluşturmak için

Görselleştirmeye yardımcı olun : Slayt sunumları için özgün ve ilgi çekici görseller oluşturun

Bağlanmama yardım edin : Meet üzerinden yüksek kaliteli video görüşmeleri ayarlamanıza yardımcı olabilir

Uygulama oluşturmama yardım edin: AppSheet kullanarak kod yazmadan uygulama geliştirme

"Yazmama Yardım Et" özelliği Google Dokümanlar ile daha uyumlu olduğundan, öncelikle bu özelliğe odaklanacağız. Bundan sonra Duet AI dediğimizde, esas olarak Duet AI'nın "Yazmama Yardım Et" özelliğinden bahsedeceğiz.

Duet AI'nın avantajları

ChatGPT ve Dall-E gibi üretken AI araçlarının büyük başarısı, bu tür AI yeniliklerinin iş süreçlerini ne kadar iyileştirdiğinin kanıtıdır. Duet'in AI destekli özellikleriyle neler bekleyebileceğinize genel bir bakış:

Güçlü bir yapay zeka yazma aracı olan Duet AI, markanızın sesini, tonunu ve stilini korurken, hedef kitlenizin beklentilerine uygun, yüksek değerli ve anlamlı içerikler oluşturabilir

Oluşturulan metin orijinal, bağlamsal ve benzersizdir. Şirketiniz bu tür yaratıcı içeriklerin mutlak sahipliğine sahiptir, bu da bu varlıkları rekabetçi bir farklılaştırıcı unsur haline getirir

Yazma sürecini otomatikleştirmek, daha karmaşık veya yaratıcı faaliyetlere odaklanmak için kaynakları serbest bırakır. Bu tür stratejik kaynak kullanımı , işgücü verimliliğini artırır ve çalışanların moralini yükseltir

Duet AI, içerik oluşturmanın yanı sıra mevcut metinleri gözden geçirebilir, güncelleyebilir, daha fazla değer katabilir veya içeriği bir biçimden diğerine dönüştürebilir. İçeriğin bu şekilde yeniden kullanılması, işletmelerin kaynaklarını boşa harcamadan pazarlama, ilişki kurma ve müşteri etkileşimi hedeflerine bağlı kalmasına yardımcı olur

Oluşturulan metinlerin değer uyumu müşteri başarısını artırır, kaynak optimizasyonu maliyetleri azaltır ve iş performansını ve karlılığı artırır

Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon, kullanıcıların veri veya odaklarını kaybetmeden Dokümanlar, Toplantılar, Slaytlar, E-Tablolar ve diğer tüm ürünler veya hizmetler arasında geçiş yapmalarını sağlar

Google Dokümanlar'da Duet AI'ya başlama

Duet AI, Google Dokümanlar'ın bir parçası olsa da, işletmelerin sunulan hizmetlerin derinliğini ve genişliğini keşfetmek için bir Google Çalışma Alanı hesabına ihtiyaçları vardır. Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, Gmail, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar vb. gibi araçları içeren bulut tabanlı bir verimlilik ve işbirliği paketidir.

Not: Kişisel Google hesabı olan kullanıcılar, Google Workspace Labs'a kaydolarak şirketin AI yeteneklerini, özelliklerini ve ürünlerini deneyebilirler

Kişisel hesaplar ayrı ayrı beyaz listeye alınır

Google Çalışma Alanı aşağıdaki abonelik planlarıyla kullanılabilir (belirtilen maliyet yıllık taahhütler içindir):

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı'na başlamak için bir plan seçin. Ödeme sırasında, AI asistanına erişmek için kullanıcı başına 30 $ fiyatlı Duet AI eklentisini eklemeyi unutmayın.

Not: Ücretli Enterprise sürümüne geçmek istemiyorsanız, önce 14 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolmayı düşünün.

Satın aldıktan sonra, Google Çalışma Alanı'nda yeni yapay zeka deneyimlerini denemek için kaydolun.

Tebrikler, Duet AI'yı kullanmaya hazırsınız!

Google Dokümanlar'da AI'yı kullanarak metin yazma veya yeniden yazma

Güvenilir yazma asistanınızı etkinleştirdiniz, şimdi Google Dokümanlar'da AI'yı nasıl kullanacağınızla ilgili kılavuzunuzu inceleyin:

Yeni bir Google Dokümanlar dosyası açın

Boş sayfanın sol üst köşesinde "yardımcı ol" mesajının yazılı olduğu sihirli bir değnek simgesi göreceksiniz

Bu simgeye tıklayarak, komut istemini girmeniz gereken bir iletişim kutusu açın

Komut istemine girin ve "Oluştur" düğmesine tıklayın

Duet AI, birkaç saniye içinde isteminiz temelinde metin oluşturur

Sonuçtan memnun kalırsanız, "Ekle"yi seçin; bu içerik Google Dokümanlar dosyanıza aktarılır

Yanıt sizi tatmin etmezse, başka bir taslak veya sürüm oluşturmak için "İyileştir" seçeneğinin altındaki "Tekrar dene"yi seçin

Oluşturulan metni ayarlamak veya değiştirmek istiyorsanız, "İyileştir" altında diğer seçenekleri seçin. Tonunu ayarlayın, özetleyin, madde işaretleri ekleyin, detaylandırın veya oluşturulan içeriği kısaltın. Özel iyileştirme yoluyla istemleri güncelleyebilir veya bağlam ekleyebilirsiniz

Google Dokümanlar'da Yazmama Yardım Et

Yukarıdaki adımlar, içeriği sıfırdan oluşturmak içindir. Mevcut içeriği yeniden yazmak veya düzenlemek istiyorsanız, bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Mevcut Google Dokümanlar dosyasını açın veya içeriğinizi yeni bir dosyaya kopyalayıp yapıştırın

Düzenlemek istediğiniz cümleleri veya paragrafları seçin

Sağ tıklayın ve "Seçili metni iyileştir" seçeneğinin üzerine gelin. Yapmak istediğiniz ayarlamayı seçin (ayrıntılı, özetleme vb.).

Gmail'de "Yazmama yardım et" fonksiyonunu kullanarak e-posta taslağınızı otomatik olarak doldurmak için yukarıdaki adımları izleyin.

Help Me Write artık e-postada da mevcut

Duet AI Yazma Aracının Kullanım Örnekleri

Duet AI'nın "Help Me Write" özelliği hız, çok yönlülük ve doğruluğu bir araya getirir. Bu özellikler, departmanlar ve kuruluşlar arasında yazılı içerik oluşturmak, düzenlemek, iyileştirmek ve yenilemek için son derece ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

AI destekli yazma araçlarını kullanmaya başlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, size ilham verecek birkaç kullanım örneği:

Pazarlama ve satış

Pazarlama ve satış, üretken yapay zekanın en bilinen uygulama alanlarıdır. Aynı şekilde, Duet AI'yı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İçerik oluşturma ve metin yazımı: Pazarlama metinleri, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, reklamlar ve diğer pazarlama materyallerini büyük ölçekte hazırlayın metin yazımı: Pazarlama metinleri, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, reklamlar ve diğer pazarlama materyallerini büyük ölçekte hazırlayın

İçerik optimizasyonu ve yeniden kullanım: Arama motorları için mevcut metinleri optimize ederek sıralamayı iyileştirin. Yüksek performanslı blogları güncelleyin ve içeriği bir formdan diğerine dönüştürün (örneğin, bir vaka çalışmasını infografiğe dönüştürün)

Müşteri desteği

Google Dokümanlar'daki Duet AI, aşağıdaki müşteri desteği faaliyetlerinde yardımcı olabilir:

Bilgi tabanını derleme : Müşterilerin endişelerini gidermek ve self servis hizmet sunmak için yararlı kaynaklar ve SSS'lerden oluşan bir kitaplık hazırlayın

E-posta taslak yanıtları: Müşteri sorularına ve destek biletlerine e-posta taslak yanıtları hazırlayın

Hukuk ve finans

Duet AI ile, sıkı düzenlemelere tabi sektörler veya operasyonlar aşağıdaki şekillerde uyumluluğu sağlayabilir:

İş raporları ve sözleşmeler : Uyumluluk, güvenlik vb. ile ilgili anahtar bilgileri vurgularken, ayrıntılı raporlar, sözleşmeler veya anlaşmaların tamamını veya bir kısmını oluşturun.

Doğru faturalandırma: Google Dokümanlar AI'sını kullanarak E-Tablolar'dan verileri alın ve faturalandırmayı otomatikleştirerek hız, verimlilik ve doğruluğu artırın

Ürün geliştirme

Ürün geliştiriciler, Duet AI ve Google Dokümanlar'ı aşağıdaki amaçlarla birlikte kullanabilir:

Beyin fırtınası ve fikir üretme : Google Dokümanlar, işbirliğine dayalı bir : Google Dokümanlar, işbirliğine dayalı bir belge düzenleme platformu olduğundan, takımları bir araya getirerek beyin fırtınası yapabilir, önerileri paylaşabilir ve toplu fikirleri Duet AI'ya girdi olarak kullanabilirsiniz

Dokümantasyon: Ürün özelliklerini ve diğer bilgileri Duet AI istemlerine girerek kullanıcı kılavuzları, özellik güncelleme duyuruları, ürün kılavuzları ve diğer benzer belgeleri oluşturun

Araştırma ve geliştirme

Pazar araştırması yapıyor veya yeni bir ürünün geliştirilmesi üzerinde çalışıyor olsanız da, Duet AI aşağıda gösterildiği gibi size yardımcı olabilir:

Teknik yazım: Yeni ürünler, süreçler, değer zincirleri, trendler ve modeller için kapsamlı teknik belgeler hazırlayın

Özet özetler: Araştırma bulgularını, harici veya dahili tartışmalar için en az alıntı ve anahtar bulgularla özetleyin

Google'ın Duet AI ile İşlemlerinizi Hızlandırmak için İpuçları ve Püf Noktaları

Yukarıdaki Google Dokümanlar AI yazma aracının kullanım örneklerini gördükten sonra, not almaktan özet oluşturmaya kadar çeşitli becerilerini denemek isteyebilirsiniz. Bu yolculuğa çıkmadan önce, daha fazlasını elde etmenize yardımcı olacak birkaç ipucu ve püf noktası paylaşmak istiyoruz:

Sadece anahtar kelimeler veya hazır ifadeler girmek yerine, bir insanla etkileşim kuruyormuş gibi doğal bir dilde okunacak komutlar oluşturun

Duet AI'ya görevden neyi başarmak istediğinizi anlatın. Bu tür bir arka plan bilgisi, daha değer odaklı içerik çıktıları ile size daha iyi yardımcı olmasını sağlayacaktır

Duet AI ile paylaşım yaparken markanızın sesini, tonunu ve stilini yansıtın. Ayrıca, daha yüksek etkileşim için yazarın uzmanlık düzeyini ve hedef kitleyi de ekleyin

Kullanım kılavuzu, kullanıcı kılavuzu vb. gibi ürün veya hizmete özgü ayrıntılar oluşturmak istiyorsanız, tüm ilgili bilgileri paylaşarak daha uygun yanıtlar alın

Karmaşık ve çok katmanlı sorgular için isteklerinizi daha küçük, ayrı parçalara bölün. Böylece Duet AI, her seferinde tek bir şeye odaklanarak daha kapsamlı çözümler sunabilir

Belirsiz veya anlaşılmaz ifadeler kullanmaktan kaçının. Açık ve net talimatlar içeren istemler daha iyi yanıtlar alır

Duet AI'nın sınırlamaları

Duet AI, iş verimliliğinde yeni bir düzlem açma konusunda muazzam bir potansiyel sergiliyor. Ancak, aşağıdaki engeller nedeniyle bu yolculuk hiç de kolay olmayacak:

Google, Duet AI'nın fiyatını aylık 30 dolar olarak belirledi. Bu fiyat, doğrudan rakibi Microsoft Copilot ile aynı seviyede. Bu agresif fiyatlandırma modeli, şirketin gelecekte fiyat ayarlamaları yapacağını belirtmesine rağmen, KOBİ'lerin bu hizmeti kullanmasını zorlaştırıyor

Cüzdanı kabarık kurumsal ve ticari işletmeler için bile Duet AI, şu anda yalnızca sınırlı düzenleme fonksiyonlarıyla temel içerik üretimi gerçekleştirdiği için çok cazip bir fırsat olmayabilir

Oldukça yeni bir teknoloji olan Duet AI araç setinin tamamı, yaklaşık bir yıllık gerçek dünya eğitimi ile halen ilerleme aşamasındadır. Teknoloji istikrar kazanana kadar hatalar yapması ve güvenilir olmaması beklenmelidir

Duet AI şu anda nadir, olağandışı veya istisnai koşulları (sınır durumları) işleme kapasitesine sahip değildir. Bu durum, bağlamın yanlış yorumlanmasına, uygun olmayan çıktılar üretilmesine ve modelin aşırı güvenle kullanılmasına neden olabilir

Duet AI, diğer tüm AI teknolojileri gibi, temel ve gerçeklere dayanmama nedeniyle model halüsinasyonlarına maruz kalabilir. Bu tür hatalar, iş uygulamalarında hızla pahalıya mal olabilir

Umut verici görünümüne rağmen, bu yetersiz performans, kullanıcıların Google Dokümanlar AI'ya alternatifler aramasının nedenidir. Sonuçta, kimse sınırlı içerik düzenleme özelliklerine sahip, yaratıcı olmayan, basmakalıp içerik için para ödemek istemez.

Google Dokümanlar "Yazmama Yardım Et" Duet AI'ya alternatifler

Duet AI'nın "Help Me Write" özelliği bazı iyi özelliklere sahiptir, ancak daha iyi olabilir. Neyse ki, ClickUp Brain bu eksikliği gidermek için burada.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain, hepsi bir arada yapay zeka asistanınızdır

ClickUp Brain'in sunduğu özelliklere hızlı bir genel bakış:

İçerik oluşturucu: Blog gönderilerinden tıklanmaya değer e-posta konu satırlarına ve daha fazlasına kadar çeşitli içerik varlıkları oluşturun! Marka sesi, okunabilirlik, stil vb. içerik değişkenlerini kontrol ederek etkileşimi en üst düzeye çıkarın

ClickUp Brain ile yazmaya başlayın ClickUp Brain'i kullanarak blogunuz için yazı fikirleri ve ayrıntılı taslaklar oluşturun

İçeriği düzenleyin ve biçimlendirin: ClickUp Brain, içerik varlıklarınıza yeni bir soluk getirerek mevcut metinleri en iyi taslak sürümüne ulaşana kadar düzeltmenize yardımcı olan metin yazarıdır. İçeriği daha okunabilir, taranabilir ve markanıza uygun hale getirmek için biçimlendirin

ClickUp Brain ile içeriği iyileştirin ClickUp AI, yeni ve mevcut içeriğin tonunu güncelleyebilir

Özetleyici: Toplantı notları, görev güncellemeleri, yorum konuları, Ar-Ge raporları ve çok daha fazlası için özetler oluşturun. Bu özetler sadece birkaç saniye sürer ve tek bir tıklama ile : Toplantı notları, görev güncellemeleri, yorum konuları, Ar-Ge raporları ve çok daha fazlası için özetler oluşturun. Bu özetler sadece birkaç saniye sürer ve tek bir tıklama ile ClickUp Belgeleri' ne eklenebilir

ClickUp Brain ile özetleyin ClickUp Brain ile belgelerden, sohbet konularından ve daha fazlasından özetler oluşturun

Eylem öğeleri: Çalışan notları, özetleri ve diğer belgeleri hiyerarşik eylem öğelerine dönüştürün. Etkileşimli yapılacaklar listeleri ve kontrol listeleri olarak sunulan bu görev ve alt görev listesi, ilerlemeyi ölçmeye ve görselleştirmeye yardımcı olur

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile planları eyleme dönüştürün

İşbirliğine dayalı çalışma: İster bir takımla ister ClickUp AI ile bireysel olarak çalışıyor olun, ClickUp AI ile yazmak beyin fırtınası yapmayı ve işbirliğine dayalı çalışmayı daha kolay ve daha yaratıcı hale getirir

ClickUp Brain'i kullanın ClickUp Brain ile her görev işbirliğine dayalıdır

ClickUp Brain'in Google'ın Duet AI'sını geride bıraktığı noktalar şunlardır:

Yazınızı daha iyi hale getirmek için daha kapsamlı içerik oluşturma özelliklerine sahiptir

Rekabetçi fiyatıyla yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve kurumsal müşteriler için erişilebilir hale geliyor

Belirli sektörler ve departmanlar için önceden oluşturulmuş ve yapılandırılmış AI araçlarına erişim elde edersiniz

Hareket halindeyken çalışmayı kolaylaştıran sezgisel bir mobil uygulama ile birlikte gelir

En önemlisi, ClickUp Brain, ClickUp platformu ve ClickUp Docs gibi temel modülleriyle entegre olarak, platformlar arasında geçiş yapmadan herhangi bir içeriği eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür! ClickUp Brain ile hazır olun, başlayın ve yazın.