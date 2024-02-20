Düşük Kodlu Geliştirme: Uygulama Oluşturmada Çevikliği Artırma

Şunu hayal edin. Görevlerin durumunu "yapılacak", "devam ediyor" veya "tamamlandı" olarak ayarlamanıza olanak tanıyan özel olarak geliştirilmiş bir proje yönetimi yazılımı kullanıyorsunuz. İş akışınıza uyması için ek bir duruma ihtiyacınız var, örneğin "onay bekliyor"

Geleneksel olarak, bu kadar basit bir şeyin eklenmesi bile, yol haritasına bağlı olarak birkaç hafta, hatta birkaç ay süren mühendislik çabası gerektirirdi.

Artık değil. Düşük kodlu geliştirme, yazılım mühendisliği takımlarının günümüzde iş yapma şeklini değiştirdi. Bu blog gönderisinde size nasıl olduğunu gösteriyoruz.

Düşük Kod Nedir?

Düşük kod, grafik arayüzlerle desteklenen ve minimum elle kodlama gerektiren bir yazılım geliştirme paradigmasıdır. Uygulama oluşturmak için metin tabanlı bir yaklaşım yerine görsel geliştirme kullanan geleneksel geliştirmenin bir alternatifidir.

Geliştiricilerin öğeleri sürükleyip bırakarak uygulamaları özelleştirmelerine olanak tanır. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır, yazılım geliştirmenin yalın ilkelerini destekler.

Düşük kod, "kodsuz" adlı yeni bir kavramla karıştırılmamalıdır. Aralarındaki farkları görelim.

Düşük Kodlu ve Kodsuz: Aralarındaki Fark Nedir?

En temel düzeyde, düşük kodlu uygulama geliştirme, kodsuz uygulamalarda yapılmayan bazı mühendislik becerileri gerektirir. Bu da başka farklılıklar yaratır.

Düşük kodlu platformlar Kodsuz platformlar Profesyonel geliştiricilere yönelik İş kullanıcılarına yönelik Ek manuel programlama gerektirebilecek karmaşık uygulamalar için kullanılır Yeniden kullanılabilir bileşenlerle oluşturulabilen basit uygulamalar için kullanılır Karmaşık özelleştirmeler mümkün Önceden belirlenmiş sınırlı özelleştirmeler Eski sistemlerin modernizasyonu için ideal Eski sistemlerin modernizasyonu için uygun değildir Web siteleri, mobil uygulamalar, iç süreç otomasyonu vb. uygulamalar için idealdir. Self servis uygulamalar, gösterge panelleri, veri boru hatları vb. için uygundur.

Düşük Kodlu Geliştirme Neden Popülerlik Kazanıyor?

Gartner'a göre, düşük kodlu uygulama platformlarının bu yıl %20 büyüme kaydetmesi ve pazar değerinin 12 milyar doları aşması öngörülüyor. Çevik uygulama geliştirme dünyasında, düşük kod artan verimlilik sağlar.

Büyük ve küçük kurumsal şirketler, düşük kodlu geliştirmeden yararlanarak birçok avantaj elde ediyor. Nedenini öğrenin.

Geliştirme hızı: Düşük kodlu uygulama geliştirme %40-60 daha hızlıdır. Sonuç olarak, pazara daha hızlı girebilir, daha fazla deneme yapabilir, sürekli iyileştirme sağlayabilir ve pazarın ihtiyaçlarına göre gelişebilirsiniz.

Geliştirme maliyeti: Düşük kodlu geliştirme platformları, yeni uygulamalar oluşturmak için yeniden kullanılabilen veya yeniden yapılandırılabilen şablonlar gibi önceden hazırlanmış öğeler oluşturarak işler. Bu, yeni uygulamalar geliştirme maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Uygulama geliştirmenin demokratikleşmesi: Geleneksel olarak, yalnızca belirli bir programlama dilinde kodlama bilgisine sahip geliştiriciler uygulama oluşturabilirdi. Düşük kodun görsel yaklaşımıyla, bugün iş kullanıcıları bile sağlam ve güvenli uygulamalar oluşturabilir.

Kaynakların kullanılabilirliği: IDC, 2025 yılına kadar dört milyon geliştirici açığı olacağını öngörüyor. Kuruluşlar, yetenekli çalışanları işe almak, eğitmek ve elde tutmak konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya. Düşük kod, bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olarak geliştiricilerin daha karmaşık problem çözme süreçlerine odaklanmalarını sağlar.

İşbirliği yetenekleri: Düşük kodlu platformlar, iş ve teknik kullanıcıların birlikte çalışarak işbirliği içinde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Geri bildirimler üzerinde çalışabilir ve kademeli olarak değer yaratabilirler.

Uyarlanabilirlik: Düşük kodlu platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, güvenli konektörler ve API'ler kullanarak harici uygulamalar ve verilerle entegre edilebilir. Bu, satıcıların ve iş ortaklarının teknoloji ekosistemine bağlanmayı da kolaylaştırır.

Bakım kolaylığı: Düşük kodlu platformlar, uygulama geliştirmenin tüm aşamalarını destekler. Bu, yalnızca uygulamalar oluşturmakla kalmayıp, bunları dağıtabilir, sürüm kontrolü yapabilir ve daha fazlasını yapabileceğiniz anlamına gelir.

Düşük Kod Teknolojisini Kullanmanın Avantajları

Düşük kod teknolojisi, küçük veya büyük bir kurumsal, hizmet veya ürün şirketi, yazılım işi veya başka bir sektörde faaliyet gösteriyor olsanız da en güçlü uygulama geliştirme araçlarından biridir. Aşağıdakiler gibi dönüştürücü faydalar sağlayabilirler.

Maliyet tasarrufu

Düşük kodun anahtar ilkeleri yeniden kullanılabilirlik, tekrarlanabilirlik ve otomasyondur. Düşük kod, süreçleri tekrarlayarak, bileşenleri yeniden kullanarak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek geliştirme çabasını azaltır. Bu, doğrudan maliyet tasarrufuyla sonuçlanır. Ayrıca, büyük geliştirme takımları işe alma ihtiyacını azaltarak maliyetleri daha da düşürür.

Geliştirici verimliliği

Düşük kodlu platformlar, geliştiriciler için en iyi verimlilik araçları arasındadır. Düşük kod ile geliştiriciler, bileşenleri sürükleyip bırakarak uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir. Ayrıca, mühendislik ekibinin çabası olmadan iş kullanıcıları tarafından basit uygulamalar geliştirilebilir.

Bu şekilde kazanılan zaman, karmaşık sorunların çözülmesi, geliştiricilerin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması için kullanılabilir.

Eğitim ve beceri geliştirme

Düşük kodlu platformlar, yeni çalışanlar, vatandaş geliştiriciler ve geçiş sürecindeki kişiler için idealdir. Onlara hata yapma ve öğrenme imkanı sunar. Geliştirme sürecini hızlandırırken, manuel eğitim çabalarına gerek kalmadan hızlı bir şekilde becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Çapraz fonksiyonlu işbirliği

ClickUp üzerinde işlevler arası işbirliğini kolaylaştırmak için özel görünümler

Düşük kodlu bir geliştirme platformu, genellikle birbiriyle anlaşamayan iş ve teknik takımları bir araya getirir. Takımlara daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilmeleri için ortak bir dil ve kelime dağarcığı sağlar. Ayrıca, takımların birbirlerinin işleri üzerine inşa etmelerine olanak tanır.

Örneğin, iş kullanıcısı, geliştiricinin yerleşik kod düzenleyicide güncelleyebileceği/geliştirebileceği bir uygulama oluşturabilir.

Kurumsal çeviklik

Uygulamaları düşük maliyetle hızlı bir şekilde oluşturma yeteneği, kuruluşların ürünleri daha hızlı oluşturup pazara sunmalarını sağlar. Ayrıca, pazar geri bildirimlerine göre mevcut uygulamalarda ayarlamalar ve iyileştirmeler yapabilirler.

Bakım ve yönetişim

Düşük kod, takımların yamalar eklemesine, iyileştirmeler yapmasına ve yasal düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Ayrıca kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri gizliliği vb. gibi yönetişim fonksiyonları için yapılar oluşturur. DevOps ve çevik takımların devam eden operasyonları daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Çalışan deneyimi

Düşük kodlu araçlar, insan kaynakları yönetim sistemi [HRMS] gibi dahili uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılır. Bu, dahili süreçlerdeki sürtüşmeleri ortadan kaldırır ve çalışan deneyimini iyileştirir.

Birçok avantajı olmasına rağmen, düşük kodun benimsenmesi bazı zorlukları da beraberinde getirir. Bunların neler olduğunu ve nasıl üstesinden gelebileceğinizi görelim.

Düşük Kod Kullanım Örnekleri

UI tasarımı

Tasarım takımları, düşük kodlu platformlarla düğmeler, arka planlar, renkler, şekiller vb. gibi yeniden kullanılabilir bileşenlerle kullanıcı arayüzleri oluşturur.

Çalışan portalları

Geri ödeme talebi, izin başvurusu, seyahat rezervasyonu gibi self servis deneyimleri sunan şirket içi uygulamalar, düşük kodlu uygulamalar için mükemmel kullanım örnekleridir.

Eski sistemlerin modernizasyonu

Eski uygulamalara sahip kuruluşlar, iş mantığını ve verilerini zaten belirlemiştir. Düşük kodlu bir platform, uygulamayı hızlı ve verimli bir şekilde modernize etmeye yardımcı olur. Eski uygulamaları değiştirmek mümkün olmadığında, düşük kod uzantılar ve entegrasyonlar için de kullanılabilir.

API oluşturma

Düşük kodlu API oluşturucular, yazılım geliştirme ve eski sistemlerin modernizasyonunda en çok zaman alan görevlerden birini otomatikleştirebilir.

Prototip

Üretim sınıfı bir uygulama geliştirmek için zaman ve enerji harcamadan önce, kuruluşlar hızlı prototip oluşturma veya minimum uygulanabilir ürün oluşturma için düşük kodlu bir platform kullanır.

Rapor

ClickUp'ın görevler, kullanıcılar, zaman tahminleri ve zaman takibi verilerine dayalı iş yükü görünümü

Düşük kodlu platformlar, ek mühendislik çabası gerektirmeden veri kaynaklarını entegre etmek ve özel gösterge panelleri oluşturmak için mükemmeldir.

İş düzeyinde özelleştirme

İş kullanıcıları belirli bir özelleştirmeye ihtiyaç duyduğunda, düşük kodlu platformlar yardımcı olabilir. İş kullanıcıları, mühendislik ekibini dahil etmeden ihtiyaç duydukları şeyleri ekleyebilir veya düzenleyebilir.

Düşük Kodlu Geliştirme ve Teknolojiyi Entegre Etmenin Zorlukları

Gelişmekte olan bir hızlı uygulama geliştirme metodolojisi olan düşük kod, yeni ve benzersiz zorluklar ortaya çıkardığı için kuruluşlarda değerlendirme aşamasında kalmıştır.

Sınırlı özgürlük : Özel kod, düşük kodlu uygulamaların yapamadığı her şeyi oluşturmak için sonsuz özgürlük sunar

Platform kısıtlamaları : Hangi düşük kod platformunu seçerseniz seçin, platformun işlevselliği ile sınırlı kalırsınız. Bu, platformun izin verdiği kadarını yapabileceğiniz anlamına gelir

Satıcıya bağımlılık : Çoğu düşük kod platformu diğer platformlarla birlikte çalışamaz, bu da geçiş maliyetini çok yüksek hale getirir

Entegrasyon sınırlamaları : Modern düşük kod platformları eski yazılımlarla iyi çalışmayabilir ve geliştiricilerin üstesinden gelmesi gereken karmaşıklıklar yaratabilir

Ölçeklenebilirlik : Düşük kod platformları kullanılarak oluşturulan uygulamalar, kurumsal gereksinimler için ölçeklenebilir olmayabilir

Maliyet: Düşük kodlu platformlar karmaşık maliyet yapılarına sahip olabilir ve ihtiyacınız olan ek özellikler için ekstra ücret ödemenizi gerektirebilir

Bu zorluklar göz önüne alındığında, ihtiyaçlarınıza uygun düşük kodlu aracı seçmek son derece önemli hale geliyor. İşte bazı değerli ipuçları.

Düşük kodlu bir araç nasıl seçilir?

Düşük kodlu bir araç aramadan önce, gereksinimlerinizi net bir şekilde belirleyin. Kendinize şu soruları sorun:

Aracı ne için kullanmayı düşünüyorsunuz?

Bu aracın kullanıcıları kimlerdir?

Hangi uygulamaları oluşturmayı planlıyorsunuz?

Hangi kullanım senaryolarına hizmet etmelidir?

Ne kadar harcamaya hazırsınız?

Düşük kodlu araç için başarı ölçütleriniz nelerdir?

İş kullanıcılarınızın proje yönetimi aracınıza basit özelleştirmeler ve geliştirmeler eklemesini istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki özelliklere ihtiyacınız var.

Ş Akışı otomasyonu

ClickUp üzerinde özel otomasyonlar

Her takımın kendine özgü iş süreçleri ve iş akışları vardır. Bunların birçoğu basit "eğer-bu-o-zaman" tetikleyicileriyle otomatikleştirilebilir. Bu iş akışlarının otomatik olarak yürütülmesini sağlayan düşük kodlu bir platform seçin.

ClickUp Otomasyonları, çeşitli kullanım durumları için iş akışlarını otomatikleştirmek üzere tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir araçtır.

Örneğin, bir alt görev tamamlandığında görev durumunu değiştirmek için ClickUp'ı ayarlayabilirsiniz. Veya durum değişikliğine göre bir kullanıcıya otomatik olarak görev atayabilirsiniz. Ya da birisi yazılım takımları için bir istek formu doldurduğunda bir görev oluşturabilirsiniz.

Karmaşık ilişkiler

ClickUp'ta yönetebileceğiniz bağımlılıklar ve ilişkiler

Günümüzün projeleri, birbirini etkileyen karmaşık ve birbiriyle bağlantılı görevlerden oluşur. Proje yönetimi aracınız bu ilişkileri barındırmalıdır. Görevleri veya belgeleri birbirine bağlamanıza, görevlere bağımlılıklar eklemenize, kaynakları birbirine bağlamanıza ve harici araçları gömmenize olanak sağlamalıdır.

ClickUp, tüm yapıtlar arasında kodsuz ilişki yönetimi sunar. ClickUp ile görevler, belgeler ve bağımlılıklar arasında bağlantılar oluşturarak ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerden erişebilirsiniz.

Entegrasyonlar

Çeşitli iş ihtiyaçlarınız için birden fazla araç kullanırken, bunların birlikte çalışması gerektiğinde mühendislik yardımı almaya zaman ayıramazsınız. Proje yönetimi aracınızın harici uygulamalarla entegrasyon için düşük kodlu bir yönteme ihtiyacı vardır.

ClickUp, hiçbir kod yazmanıza gerek kalmadan 1000'den fazla uygulama ile entegre olur. Gmail ve Slack gibi iletişim araçlarından Harvest gibi verimlilik uygulamalarına ve HubSpot ve GitHub gibi iş araçlarına kadar, ClickUp aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyle entegre olabilir.

ClickUp ve HubSpot arasındaki otomasyon örnekleri

Bunların çoğu iki yönlü entegrasyonlardır. Bu, ClickUp'tan harici aracı güncellemek için otomasyon tetikleyicileri ayarlayabileceğiniz veya bunun tersini yapabileceğiniz anlamına gelir.

Gösterge panelleri

Proje yönetimi yazılımı, çeşitli paydaşlara sağladığı görünürlük kadar iyidir. Projeleri 360 derece görünümle görebilmek için yöneticiler, kendileri için hayati önem taşıyan bilgileri sunan özelleştirilebilir gösterge panellerine ihtiyaç duyar.

Özel grafiklere sahip ClickUp gösterge paneli

ClickUp'ın özel grafikleri, ek kodlama çabası olmadan işinizi istediğiniz şekilde görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp ile zaman, görev, ilerleme, iş yükü, sprint ve daha fazlasını izleyen 50'den fazla bileşen arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca gösterge panelinizi, görevleriniz için toplamlar, ortalamalar ve daha fazlasını hesaplayan bir hesap makinesine dönüştürebilirsiniz.

Oluşturmak istediğiniz gösterge panelleri için bu çevik şablonları ilham kaynağı olarak kullanın.

Performans artırıcılar

İşin kalitesi, takımların kendileri için belirlediği standartlara bağlıdır. En iyi çabalarına ve iyi hazırlanmış kontrol listelerine rağmen, bazı öğeler gözden kaçabilir. İyi bir proje yönetimi sistemi, akıllı otomasyon ile bunu önleyebilir.

ClickApps — ClickUp'ın önceden oluşturulmuş kodsuz uygulamaları—tam da bunu sağlar. İşte bazı örnekler.

Bağımlılık uyarısı , diğer görevleri bekleyen görevleri kapatmadan önce size bildirim gönderir

Tamamlanmamış uyarısı , çözülmemiş alt görevleri, yorumları veya kontrol listeleri olan görevleri kapatmanızı engeller

Who's Online? uygulaması, kimlerin çevrimiçi olduğunu görmenizi ve gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar

Özelleştirilebilirlik

Kullandığınız her uygulama, yerleşik bir dizi özellik ile birlikte gelir. Bu özelliklere ihtiyacınız varsa ama biraz daha fazlasını istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Örneğin, bir ajans her müşteri için özel bir görev kimliği isteyebilir.

ClickUp'ta Özel Alanlar

ClickApps, özel görev kimlikleri oluşturmanıza olanak tanır. Dahası, tarih, iletişim bilgileri, açılır menü, onay kutuları, bağlantılar, formüller, etiketler ve daha fazlası gibi çeşitli biçimlerde özel alanlar ekleyebilirsiniz.

Yapay zeka

Üretken AI, bu on yılın en dönüştürücü teknolojilerinden biridir. Bunun sizin için işe yaraması için büyük bir mühendis takımı işe almanıza gerek yok.

ClickUp AI, geliştirme planlarını ve dokümantasyonu hızlandırmaya yardımcı olur. Birkaç komutla, ClickUp içinde yazılım takımları için uzmanlar tarafından tasarlanmış AI araçlarıyla ürün fikirleri, yol haritaları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

ClickUp ile kod kullanmadan proje yönetiminizi geliştirin

Günümüzde hayatımızın ve işimizin büyük bir kısmı teknoloji aracılığıyla gerçekleşiyor. Sanat veya güzellik hizmetleri gibi teknolojiyle ilgisi olmadığını düşündüğümüz işler bile siparişleri almak, operasyonları yönetmek, pazarlama yapmak vb. için dijital araçlar kullanıyor.

Proje yönetimi için hazır araçlar her amaca uygun değildir. Projenizin özelliklerine göre biraz esnek olmayabilirler. İşte bu noktada kodsuz yazılım geliştirme devreye girer!

ClickUp'ın kod gerektirmeyen özellikleri, proje yönetimi, işbirliği, kaynak yönetimi ve ürün geliştirme süreçlerinizi güçlendirmenize olanak tanır.

ClickUp'ın GUI tabanlı özelleştirme, otomasyon ve sürükle ve bırak özellikleriyle operasyonlarınızı optimize edebilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Kendiniz deneyin. ClickUp'a ücretsiz kaydolun.