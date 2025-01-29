2025'in En İyi 10 Yammer (Viva Engage) Alternatifi ve Rakibi

Takım arkadaşlarınız arasındaki iletişimi geliştirerek takımınızın verimliliğini %25 artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Sağlam iletişim, bir grup bireyi güçlü bir takıma dönüştüren şeydir.

Uzaktan ve hibrit çalışma ortamlarının ekonomiyi domine ettiği günümüzde, hem bilgi paylaşımı hem de etkileşim sağlayan çevrimiçi işbirliği araçlarına ihtiyacım var.

Kurumsal işbirliği için özel olarak tasarlanmış bir sosyal ağ hizmeti olan Yammer (şimdi Viva Engage olarak bilinir), benzersiz bir çözümdür. Ancak, çok sayıda bildirim gönderme eğilimi ve zayıf arama fonksiyonu, bir yükseltme gerektiriyor.

Takım iletişiminin sorunsuz ve işbirliğinin bir sanat olduğu alternatifleri keşfetmenin zamanı geldi.

Bu nedenle, işiniz için mükemmel aracı bulmak, vaat ettiği işbirliği kadar kolay olmalı, bu nedenle özelliklerini ve fiyatlarını inceleyerek en iyi 10 Yammer alternatifini sunuyorum.

Yammer alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal Yammer alternatiflerini belirlemek için, işinizi en iyi şekilde destekleyecek özellikleri belirleyin. Sizin için bazı önemli özellikleri listeledim:

Video ve sesli arama özellikleri: Kristal netliğinde video ve sesli aramalar, iletişim araçlarında aranan özelliklerdir. Hızlı kontrol veya sanal işbirliği oturumları için güvenilir iletişim ile dağıtılmış takımları bile bağlantıda tutun

Belge paylaşımı: Takımınızın dosya ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan bir Yammer alternatifi seçin. Sürüm kontrolü ve kolay paylaşım seçenekleri gibi özellikleri arayın

Görsel işbirliği: Metin tabanlı iletişimin ötesine geçen bir platform seçin. Harika bir araç, paylaşılan beyaz tahtalar ve etkileşimli görseller gibi görsel işbirliği özellikleri sunmalıdır

Akıllı entegrasyonlar: Yammer alternatifinizin diğer önemli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Araçlar arasındaki kesintisiz bağlantılar, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak verimliliğinizi artırır

Güvenlik: Aracınız aracılığıyla hassas bilgileri paylaşacaksanız, aracın sağlam güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. Takımınızın verilerini korumak ve gizliliği sağlamak için uçtan uca şifreleme, güvenli dosya depolama ve kullanıcı kimlik doğrulama özelliklerini arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yammer Alternatifi

İşte 2024'ün en iyi 10 kullanıcı dostu Yammer alternatifinin yer aldığı seçilmiş bir liste:

1. ClickUp

ClickUp Sohbet ile fikirlerinizi ve memlerinizi paylaşın ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

ClickUp, hepsi bir arada işbirliği aracı olarak üstünlüğünü koruyor. Projelerden takımlara kadar, kesintisiz iletişim dahil her şeyi tek bir çatı altında kapsar.

Gerçek zamanlı sohbet özelliği ile ClickUp, takım iletişimi merkezileştirerek dağınık konuşmaların yarattığı kaosu ortadan kaldırır. Güncellemeleri hızla paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın — hepsi tek bir yerde.

Takım üyelerine "@" kullanarak bahsetme ve gerektiğinde onlara yorum atma

Gerçek zamanlı sohbet kanallarını kullanın, @bahsetmeler ile takım üyelerinden bahsedin ve yorumlar atarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Dosyaları, belgeleri, videoları ve daha fazlasını doğrudan ClickUp sohbetinde iş arkadaşlarınızla paylaşın

ClickUp ayrıca web sayfalarını, elektronik tabloları, videoları ve daha fazlasını doğrudan sohbete eklemenizi sağlar. Tüm bağlantılar ve ek dosyalar hızlı erişim için düzgün bir şekilde gruplandırılır, böylece erişilebilirlik artar ve takımınız düzenli kalır.

Net iletişim için zengin belge yönetimi ve düzenleme özelliklerini kullanın ve verimli biçimlendirme için /Slash Command kısayollarıyla zaman kazanın.

ClickUp, karşılaşabileceğiniz her türlü engeli düşünmüştür. Bu nedenle, işlevler arası projelerinizi yönetmek için görsel bir çalışma alanı sunar.

ClickUp'ın Departmanlara Göre Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonu, ekipler arası işbirliğini basitleştirir. Projelerinizi departmanlara göre düzenleyin, görev bağımlılıklarını ayarlayın ve Gantt grafikleri gibi görsel araçlarla ilerlemeyi izleyin. Verimli proje yönetimi için özel durumlar, alanlar ve görünümler kullanarak departmanların başarısını garantileyin.

ClickUp Departmanlara Göre Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonu'nu kullanarak çapraz fonksiyonlu projelerinizi güvenle yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet ile takımlarınızla bağlantıları ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak tartışın ve paylaşın

Projeyle ilgili içeriği doğrudan sohbet yoluyla paylaşın

ClickUp içindeki herhangi bir görev veya projeye göre özelleştirilmiş bir Sohbet görünümü oluşturun

Notlar ve kontrol listeleri almak için ClickUp Not Defteri'ni kullanın

Discord , Google Dokümanlar, Dropbox, YouTube, Box ve Evernote gibi çeşitli araçlarla entegre edin

İletişim şablonları dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için çeşitli proje şablonlarını keşfedin

IOS ve Android ile uyumlu mobil uygulamaları kullanın

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, platformda doğru şekilde gezinmek için başlangıçta yardıma ihtiyaç duyabilir

Masaüstü sürümü, mobil uygulamadan çok daha iyidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda çalışma alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Google Çalışma Alanı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, ekip çalışması ve işbirliği için tasarlanmış bir dizi verimlilik aracıdır. Yammer'ın doğrudan bir rakibi olmasa da, çeşitli Google Çalışma Alanı araçlarını değerli alternatifler olarak kullanabilirsiniz.

En iyi yanı ise Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Takvim, Google Dokümanlar ve daha fazlasının Google Çalışma Alanı'na entegre olmasıdır. Böylece üçüncü taraf araçlara minimum düzeyde bağımlı olarak işbirliği yapabilir ve içeriği yönetebilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın

Güçlü güvenlik ile verilerinizi bulutta güvende tutun

Yüksek kaliteli video konferanslar düzenleyin

E-postalarla takımlarınızı bilgilendirin

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Sınırlı depolama

Üçüncü taraf araçlarla çok az entegrasyon

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42200+ yorum)

Capterra: 4,7 (15200+ yorum)

3. SharePoint

sharePoint aracılığıyla

Microsoft SharePoint veya kısaca SharePoint, takımınızı bir araya getirip işleri kolaylaştırmak için harika bir araç olabilir.

Bu, şirketlere masaüstü paylaşımı ve görüntüleme, metin açıklamaları, anlık mesajlaşma ve beyaz tahta düzenleme gibi özellikler sunan bir içerik yönetim sistemidir. Proje bilgilerini, dosyaları ve güncellemeleri bir araya getirerek aktif takım katılımını teşvik eder.

SharePoint, takımınızın benzersiz iş akışına ve işbirliği stiline uyum sağlayarak son derece özelleştirilebilir. Kullanıcılar, farklı departmanlar veya projeler için özel web siteleri oluşturmalarına olanak tanıyan ve iletişim ve koordinasyonu çok daha sorunsuz hale getiren bu özelliği takdir ediyor.

SharePoint'in en iyi özellikleri

Verilerinizi 1 TB'lık yüksek depolama alanında saklayın

Özel ve bakımlı intranet siteleri oluşturun

Kuruluşunuzun içinde ve dışında güvenli dosya paylaşımını etkinleştirin

Tercihlerinize göre haber öğeleriyle güncel kalın

SharePoint sınırlamaları

Microsoft dışındaki araçlar için entegrasyonlar çok sorunsuz değil

Arayüz biraz kesik kesik olabilir

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı

(*sadece yıllık abonelik fiyatları mevcuttur)

SharePoint puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (8300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5100+ yorum)

4. Slack

slack aracılığıyla

Slack, takımların sohbet etmek ve dosya paylaşmak için kullandığı en popüler iş mesajlaşma uygulamalarından biridir ve iç iletişimi ve işbirliğini geliştirir.

Video ve sesli aramalar, ortak çalışma alanları ve tartışma konuları içeren organize kanallar gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

Slack'in Huddle seçeneği, resmi bir toplantı planlamadan ekip arkadaşlarınızla görüşme başlatmanızı sağlar. Ekran paylaşımı, emoji tepkileri, dosya, bağlantı ve belge paylaşımı yapabilirsiniz.

Slack'in gelişmiş arama filtreleri, eski bir dosyayı veya konuşmayı geri getirirken çok kullanışlıdır. Çeşitli araçlarla entegrasyonları, işlerin merkezi bir yerde tutulmasına yardımcı olur ve uygulama değiştirme nedeniyle dikkatin dağılmasını en aza indirir. Tüm bunlar, Slack'i en iyi Yammer alternatiflerinden biri yapar.

Slack'in en iyi özellikleri

Arama filtreleri ile mesajları dakikalar içinde bulun

Hubspot gibi çeşitli diğer araçlarla bağlantı kurun

Huddle ile anında video sohbeti yapın ve ekranınızı paylaşın

Gizli kanallar oluşturun

Temalar ve emojilerle çalışma alanınızın görünümünü seçin

Slack sınırlamaları

Çok fazla bildirim gönderir, bu da kullanımı zorlaştırır

Güçlü bir internet bağlantısı gerektirir, aksi takdirde yavaşlar

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000+ yorum)

5. Cisco Webex

cisco Webex aracılığıyla

Cisco Webex, dinamik video konferans özelliği ile öne çıkıyor. Herhangi bir konumdan kolay işbirliğini teşvik ederek kapsayıcılığı ve katılımı destekliyor. En önemli özellikleri arasında gürültü azaltma, animasyonlu tepkiler ve dinamik anketler bulunuyor.

Platform, gerçek zamanlı çeviri ile dil engellerini ortadan kaldırır ve anonim katılımı teşvik eder. Ayrı odalar ve cihaz esnekliği, kapsayıcılığı artırır.

AI destekli özellikleri, kişisel içgörüler sunar ve entegrasyonlarla iş akışlarını basitleştirir.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

Gelişmiş uçtan uca şifreleme ile güvenli bir ortamda işbirliği yapın

Hareketlerle geri bildirim gönderin

Zapier aracılığıyla entegre edin ve toplantı davetlerinize otomatik olarak Webex bağlantıları ekleyin

Toplantılardan otomatik olarak transkriptler oluşturun

Cisco Webex sınırlamaları

Web semineri barındırma, normal video konferanslardan ayrıdır

Video ve ses sürücülerindeki sorunlar, teknik sorunlara ve toplantıların gecikmesine neden oluyor

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Lisans başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Lisans başına aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6800+ yorum)

6. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, takımların görevleri yönetmesi ve işbirliği yapması için tasarlanmıştır. Etkili işbirliği, gerçek zamanlı iletişim ve Teams ve Kanallar aracılığıyla kolay dosya paylaşımı için sağlam çevrimiçi toplantı araçlarına sahiptir.

Üstün web konferans yetenekleriyle tanınan bu uygulama, web veya sesli girdi seçenekleri, çağrı kaydetme ve canlı yayınlarla 300 katılımcıya kadar hizmet verebilir. Sanal arka planlar, ekran paylaşımı, sohbetler ve altyazılar gibi ek avantajlar da mevcuttur.

Microsoft Teams'in Beyaz Tahtaları, sanal bir tuval üzerine yazma, çizim ve eskiz yapma olanağı sunar ve değişiklikler gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Benzer ilgi alanlarını paylaşan kişilerle topluluklar oluşturun

Diğer Microsoft 365 araçlarıyla hızlı entegrasyon

Toplantılar sırasında küçük grup odaları oluşturun

Görsel işbirliği ve beyin fırtınası için dijital beyaz tahtaları kullanın

Ücretsiz planda 5 GB bulut depolama alanı kazanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Arayüz navigasyonu zamanla karmaşık hale gelir

Misafirler/harici işbirlikçiler için sınırlı erişim

Microsoft Teams fiyatlandırması

Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş Temel: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

(*sadece yıllık abonelik fiyatları mevcuttur)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (14600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9300+ yorum)

7. Jostle

jostle aracılığıyla

Jostle, kendisini çalışanların başarısı için bir platform olarak tanımlamaktadır.

Daha güçlü bir şirket kültürü için bağlantıları, iletişimi ve çalışanların katılımını teşvik etmek üzere bir işbirliği yazılımı olarak tasarlanmıştır. Şirketlerin haberleri paylaşması, önemli duyurular yapması ve takım verimliliğini artırmak için geri bildirim anketleri düzenlemesi için birleşik bir alan sunar.

Jostle, konum veya saat diliminden bağımsız olarak kuruluşunuzdaki herkesin ilgili bilgilere erişmek, sorunları ele almak ve başarıları kutlamak için merkezi bir platforma sahip olmasını sağlar.

Jostle'ın en iyi özellikleri

Anketleri kullanarak önemli kararlar hakkında takımın görüşlerini alın

Tartışma forumunda işbirliği yapın ve projeleri yönetin

Kolay arama için dosyaları bir belge kitaplığında düzenleyin

Etkinlik akışıyla güncel kalın

Microsoft Office ve Google Dosyaları ile entegre edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Sınırlı özelleştirme

Konu başlıklı tartışmalar yok

Jostle fiyatlandırma

Bronz: Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla

Gümüş: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Gold: Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jostle puanları ve yorumları

G2: 4,5 (190+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

8. Simpplr

simpplr aracılığıyla

Simpplr, iç iletişimi geliştiren ve çalışanlar arasında bağlantılar kuran bir sosyal intranet çözümüdür, bu da onu dağıtılmış işyerleri için mükemmel bir seçim haline getirir.

Kurulumu uzun süren eski tarz kurumsal intranetlerin aksine, Simpplr birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelir. Ciddi işlerin bir sosyal ağdan beklediği esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliği sunar.

Simpplr, intraneti rolünüze göre özelleştirerek gereksiz bildirim yükünü önlemenize yardımcı olur ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

Akıllı bilgi grafikleri sayesinde kişiselleştirilmiş içerik elde edin

İntranette kampanyalar oluşturun ve çalışanlarınızın bunları sosyal ağlarında paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayın

Eski içeriği yönetin, kullanılmayan siteleri devre dışı bırakın ve AI ile doğru bilgileri öne çıkarın

Yeni ve mevcut iş akışlarını kolaylıkla özelleştirin ve entegre edin

Simpplr sınırlamaları

Sınırlı arama fonksiyonu

Yerel takvim özelliği yoktur, bu da planlamayı etkiler

Simpplr fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Simpplr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

9. İş yeri

workplace aracılığıyla

Meta tarafından geliştirilen Workplace, sohbetler, sesli iletişim ve gruplar aracılığıyla güvenli takım işbirliği için bir iletişim aracıdır.

Facebook arayüzü üzerine inşa edilmiş olan bu uygulama, kuruluş genelindeki güncellemeler, duyurular ve gönderiler için bir haber akışı özelliğine sahiptir. Gönderilerle etkileşim kurabilir ve bunları tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Yorumlar, sorular ve tepkiler gibi etkileşimli özelliklerle takımınız içinde canlı video yayınları düzenleyebilirsiniz. Videoları daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilirsiniz.

Workplace'in en iyi özellikleri

Kapsayıcılık için gönderileri 91 dile çevirin

Önemli gönderileri haber akışının en üstüne sabitleyin

Hedefli iletişim için gruplar oluşturun

Analitiklerle katılımı ölçün

Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı ile entegre edin

İş yeri sınırlamaları

Bildirim yükü verimliliği etkileyebilir

kullanıcı, gereksiz ve spam mesajlar nedeniyle veri gizliliği sorunları bildirdi

İş yeri fiyatlandırması

Temel plan: Kişi başına aylık 4 ABD doları

Gelişmiş yönetici ve destek eklentisi: Kişi başına aylık 2 $

Enterprise canlı eklenti: Kişi başına aylık 2 ABD doları

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1300+ yorum)

10. Salesforce Chatter

salesforce Chatter aracılığıyla

Salesforce Chatter, içgörülerin paylaşılması, fikirlerin önerilmesi ve takımların değerli müşteri geri bildirimleriyle bağlantı kurması için bir alan sağlayan harika bir Yammer alternatifidir.

Ayrıca, dosya paylaşabilir ve kuruluş genelindeki uzmanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Mobil erişim sayesinde, takımları izleyebilir, fırsatları güncelleyebilir ve kritik güncellemelere her zaman, her yerden müdahale ederek optimum verimlilik elde edebilirsiniz.

Salesforce Chatter'ın en iyi özellikleri

Projelerde işbirliği yapmak için kişileri ve belgeleri takip edin

E-posta bildirimlerinin sıklığını kontrol edin

Gizli projelerde gizli olarak işbirliği yapın

Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarıyla entegre edin

Salesforce Chatter sınırlamaları

Çok fazla bildirim, uygulamayı gürültülü hale getirebilir

Yeni kullanıcılar için gezinmesi zor

Salesforce Chatter fiyatlandırması

Salesforce kullanıcıları için: Ücretsiz (Salesforce planınızın bir parçası olarak)

Salesforce kullanıcısı olmayanlar için: Aylık 15 $/kullanıcı

Salesforce Chatter puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (900+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

En sevdiğiniz Yammer alternatifi hangisi?

Çalışma alanınızı daha işbirlikçi ve ilgi çekici hale getirmek için ilk adımı attınız. Artık Yammer'ın birçok alternatifini biliyorsunuz ve bunların bazıları Yammer'dan çok daha fazlasını sunuyor.

Şu anda piyasadaki en iyileri bir araya getirdim. Ancak bize sorarsanız, size ClickUp'ı öneririm.

Sohbet, ClickUp'ın sunduğu birçok kullanışlı özellikten sadece biridir. Projeleri yönetmek ve takım işbirliğini sağlamak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdur. Tercihlerinize göre özelleştirin, kitaplığından bir şablon seçin ve AI'nın zor işleri halletmesine izin verin.

Daha da iyisi, bu özelliklerin çoğuna ücretsiz olarak erişebilirsiniz. ClickUp'a bugün kaydolun!