Monday ve Teamwork: Hangi Proje Yönetimi Aracı En İyisi?

Proje yönetimi araçları arasında seçim yapmak, genellikle takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmakla sonuçlanır. Mükemmel bir ofis alanı veya kişisel çalışma alanı kurulumu verimliliği önemli ölçüde etkileyebileceği gibi, Monday ve Teamwork gibi doğru platformu seçmek de aynı derecede önemlidir.

Mükemmel proje yönetimi yazılımını bulmak için, en iyi programların ve alternatiflerin bir listesinden daha fazlasına ihtiyacınız var. Doğrudan karşılaştırma kılavuzları, bir programın diğerinden neden daha iyi olabileceğini veya olamayacağını ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde açıklar. Monday ve Teamwork kılavuzumuz, özellikleri, artıları ve eksileri ile karşılaştırmalı avantajları derinlemesine inceler.

Ardından, üçüncü bir seçenek olan, mükemmel masa kurulumunu ve tam da doğru olan Goldilocks hissini yansıtan proje yönetimi sistemini ele alacağız.

Monday nedir?

Monday. com, Monday olarak da bilinir, popüler bir proje yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar farklı projelere davet edilebilir ve yöneticiler, herkesin işine koyulması için özel proje gösterge panelleri oluşturabilir veya standart modeller kullanabilir.

Monday. com, iç ekipler, müşteri-satıcı ekipleri ve çeşitli serbest çalışanlardan oluşan ekipler arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. Tekrarlayan projeleri kolaylaştırmak için mümkün olduğunca fazla otomasyon içeren iş akışları oluşturmak için sağlam erişim katmanları, çoklu görünümler ve karmaşık araçlar sunar.

Sadece bir proje yönetimi platformu değil, eksiksiz bir "iş işletim sistemi" olarak tanıtılan Monday.com, bir ekip çalışması alternatifinden çok daha fazlasını sunar.

Panolar, görünümler, gösterge panelleri ve yönetici araçları sayesinde her şirket projeleri tercih ettiği tarzda yönetebilir. Bulut tabanlı platform, tamamen özelleştirilebilir otomasyon seçeneklerini ve Trello, Shopify ve Mailchimp gibi kurumsal düzeyde araçlarla yüzlerce entegrasyonu da destekler.

Monday özellikleri

Monday, rakiplerinin çoğundan daha sağlam bir platformdur. Nüanslı özelleştirmeler, daha fazla özellik, gelişmiş görünümler ve ek karmaşıklık sunar. Monday'in tüm yeteneklerini ustalaşmak genellikle uzun bir yolculuk olsa da, Monday kullanıcılarının önemli avantajlara hemen erişebilecekleri yeterli özellikler sunar. En önemli özelliklerinden bazıları görev yönetimi, kullanıcı dostu arayüz ve otomasyondur.

Görev yönetimi

Takımlar ve bireyler, önceden planlanmış bir iş akışının parçası olarak otomatik olarak tetiklenen yinelenen görevler ayarlayabilir. İlk ızgara görünümü, yöneticilerin ve proje yöneticilerinin ayrıntılar, alanlar, son teslim tarihleri ve diğer işlevlerin bulunduğu sütunlar eklemesine olanak tanır. Ardından, bu alanlar görevler tamamlanmaya yaklaştıkça otomatik olarak güncellenmek üzere ayarlanabilir.

Bireysel kullanıcılar, ihtiyaç duydukları bilgileri bir bakışta görebilmek için alanları düzenleyebilir ve işi tamamlamak için birden fazla sekme ve pencere arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz.

Her görev, çalışanların ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve ayrıntıları barındırabilen ayrı bir kayıttır. Ancak görevler, gelecekteki projeler için şablon olarak veya sağlam raporlarda veri olarak da kullanılabilir.

Kullanımı kolay arayüz

Monday, aynı anda hem inanılmaz derecede karmaşık hem de kullanımı kolaydır ve arayüzü çok sezgisel olduğu için her ikisini de başarır. Platformu daha önce hiç kullanmamış yeni çalışanlar tüm cevapları bilmeyebilir, ancak araçlar ve yeni görevler arasında hızlıca gezinebilirler. Daha deneyimli veya meraklı kullanıcılar, platformu kendi tarzlarına göre daha iyi çalışması için daha derinlemesine inceleyebilirler.

Hemen hemen herkes bu programı işine uygun hale getirebilir. Birkaç öğretici ile yeni kullanıcılar da programda orta düzeyde rahatlık kazanabilir.

Birden fazla farklı görünüm (zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlası) arasında geçiş yapmak, platform içi araçlarla iletişim kurmak ve Kanban yazılımında belgeleri veya görevleri aramak çok kolaydır.

Teknik olmayan takımlar için otomasyon

Pazarlamacılar, muhasebeciler, İK ekipleri ve aradaki herkes gibi teknik bilgiye sahip olmayan takımlar, kodlama veya yönetici düzeyinde erişim olmadan hızlı bir şekilde "eğer bu olursa, o zaman şu olsun" otomasyonları kurabilir.

Birçok sağlam iş ekosistemi, platformu özelleştirmek için bir geliştirici veya BT uzmanının katılımını gerektirir. Ancak Monday.com, herkesin tıklayıp sürükleyip bırakarak tetikleyicileri yeniden düzenleyerek otomatik iş akışları oluşturabilmesi için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar, boş alanları olan cümle komutları gibi görünen önceden yapılandırılmış otomasyonların bir listesine erişebilir. Kullanıcılar, doğru alanlara zaman dönemlerini, öğeleri, entegre program adlarını ve hatta iş arkadaşlarını yazarak otomatik tetikleyiciler oluşturur ve hiç düşünmeden işlerini ilerletebilir.

Entegrasyonlarla birleştirildiğinde, bu özellikler Monday.com'u her projenin büyük bölümlerini otomatikleştirmek için güçlü bir merkeze dönüştürebilir. Gelişmiş yetenekler arayanlar bile platform içindeki gelişmiş özelliklere ve kurumsal ölçekte otomasyonlara erişebilir.

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 6 $

Standart: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Avantaj: Koltuk başına aylık 22 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için iletişime geçin

Teamwork nedir?

Teamwork, profesyonel takımlara gerçek zamanlı işbirliği ve görev yönetimi araçları sunan bir proje yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar, Kanban panoları, Gantt grafikleri, tablolar ve listeler gibi özelleştirilebilir görünümlerle istedikleri şekilde çalışabilirler. Farklı gösterge paneli görünümleri sayesinde profesyoneller şunları yapabilir:

Görevleri koordine edip atayarak, iş yükü yönetimini otomatikleştirerek ve kullanılabilirliği izleyerek çalışanları yönetin

Görevler ve alt görevler atayarak, ilerlemeyi görüntüleyerek ve dönüm noktalarını kullanarak projeleri yönetin

Teamwork, öncelikle müşteri hizmetleri kuruluşları için tasarlanmıştır. Bu nedenle, müşteri yönetimi, proje yönetimi kadar Teamwork'ün bir parçasıdır.

Teamwork aracılığıyla

Kullanıcılar, her bir müşteri hesabına odaklanan gösterge panelleri sayesinde bütçelerini, karlılıklarını, hesapta harcanan zamanı ve hesapta harcanan faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyebilir. Teamwork ayrıca, daha iyi hesap yönetimi ve müşteri deneyimleri için etkinlik ve iletişimi koordine eder.

Takım üyeleri, takım liderleri ve liderlik takımları, Teamwork'ün bulut tabanlı proje yönetimi ekosistemiyle rollerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirecek şekilde etkileşim kurabilirler.

Günlük yapılacaklar için bir görev listesi görünümüne mi ihtiyacınız var, yoksa çeyrek sonunda departmanınızdaki en büyük darboğazları mı görmeniz gerekiyor? Raporlar oluşturabilir ve aradığınız anahtar bilgileri sağlayan görünümleri kullanabilirsiniz.

Teamwork özellikleri

Teamwork, müşteri işlerini yönetmenin tüm temel unsurlarını kapsayan, kullanımı kolay bir proje yönetim aracıdır. Ancak, farklı proje yönetimi çözümleriyle dolu bir çevrimiçi pazarda, her platformun öne çıkan özelliklerini bilmek önemlidir. Bu üç özelliğin kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görün.

Zaman takibi özellikleri

Şirketiniz müşteri hizmetleri sunuyorsa, zaman takibi sadece verimlilik KPI'larının bir parçası değildir; işin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teamwork, her dakikanın hesaba katılmasını sağlayan sağlam bir dizi zaman takibi aracı sunar.

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kolayca izleyin ve bütçenizin ne kadarının kaldığını görün. Ayrıca verileri inceleyerek darboğazları ve verimsizlikleri ortaya çıkarabilirsiniz.

Standart zaman çizelgeleri ve yerel zaman takibi ile birlikte Teamwork, kullanıcılara her proje için zaman bütçeleri sunar, böylece izleme çabalarınız her zaman doğru bir şekilde başlar.

Teamwork aracılığıyla

Yerleşik raporlama seçenekleri

Teamwork, yerleşik raporları ile raporlama ve analitiği basitleştirir. Çok sayıda özel alan ve raporlama seçeneği sunarken, standart seçenekleri de yoğun müşteri ilişkisi olan takımların operasyonel ve iş yükü yönetimini anlamak için iyi bir başlangıç noktası sağlar.

Bütçeler, personel kullanımı, müşteri metrikleri ve görev tamamlama raporlarına erişin. Performans, verimlilik ve iş yükü hakkında ayrıntılı raporların yanı sıra, tek bir dokunuşla Proje Durum Raporları ve Kullanım Raporları oluşturabilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi, ekibinizin kullanılabilirliği hakkında düşünmenin önemli bir yoludur. Ekibinizin çalışma saatlerini ve verimliliğini kaynaklar olarak düşünerek, iş yüklerini ayarlayabilir, görevleri atayabilir ve verimliliği daha da hassas bir şekilde izleyebilirsiniz.

Teamwork, farklı görev türlerine harcanan zamanı izleyerek ve her çalışanın iş yükü veya uygunluğu hakkında bilgi vererek bunu yapman için gerekli araçları sunar. Hatta ekibinin ne zaman büyümesi gerektiğini, farklı görevler için kimin uygun olduğunu ve çeşitli projelerin farklı takımlar tarafından ne kadar sürede tamamlanacağını bile belirleyebilirsin.

Teamwork fiyatlandırması

Beş kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Ayrıntılar için iletişime geçin

Monday ve Teamwork: Özelliklerin Karşılaştırması

Teamwork ve Monday birçok benzerlik taşır. Her ikisi de diğer popüler iş araçlarıyla entegre olan özelleştirilebilir görev ve proje yönetimi çalışma alanları sunar. Her ikisi de birden fazla farklı görünüm sunar, iletişimi kolaylaştırır ve platformlarda çalışmayı seven gelişen topluluklara sahiptir.

Ancak ortak özelliklerine rağmen, Teamwork ve Monday.com, proje yönetimi araçları konusunda kendine özgü güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Bu Monday ve Teamwork karşılaştırmasında, bu üç özelliği ve her platformun sunduğu avantajları göz önünde bulundurun.

Görünüm

Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri, listeler ve diğer görünümler, kullanıcılara tek bir bakışta birçok bilgiyi görme olanağı sunar. Bazı profesyoneller her zaman tek bir görünümde çalışmayı tercih ederken, diğerleri belirli görevler veya projeler için belirli görünümleri tercih eder. Monday.com daha fazla görünüm sunarak daha fazla çalışan için daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Monday

Monday daha fazla görünüm seçeneği sunar. Bu platformdaki pano görünümleri şunlardır:

Takvim

Grafik

Dosyalar

Zaman çizelgesi

Harita

Kanban panosu

Daha kapsamlı görünüm dizisi ve daha fazla özelleştirme seçeneği, daha çeşitli iş stillerine uygundur.

Teamwork

Teamwork, görevler oluşturmanıza ve projeleri yönetmenize olanak tanıyan dört farklı görünüm sunar:

Listeler Kanban panoları Tablolar Gantt grafikleri

Ayrıca, kişisel görevler, müşteriye özel genel bakışlar ve "her şey" için filtrelenmiş görünümler sunar, ancak bu ek görünümler daha çok alt kategorilere ayrılmış genel bakışlar gibi çalışır.

Müşteri desteği

Müşteri odaklı işler, ilişkileri iyi durumda tutmak için her zaman hazır olmalıdır ve bu da 7/24 güvenebileceğiniz yazılım çözümlerine ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. %100 çalışma süresi ve sıfır hata olasılığı ile mükemmel çalışan bir sistem imkansızdır, bu nedenle işler ters gittiğinde platformları mevcut kaynaklarına göre değerlendirmek önemlidir. Her iki araç da destek sunar, ancak Monday ile Teamwork'ü karşılaştırdığımızda açık bir kazanan vardır: Monday.

Monday

Monday.com ayrıca geniş bir kılavuz, öğretici ve yararlı kaynaklar kütüphanesine sahiptir. Monday.com'u çevreleyen topluluk büyüktür, bu nedenle sorunuzun veya sorununuzun cevabını çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.

Ancak bir hata, kesinti veya sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda, doğrudan kaynağa başvurabilirsiniz: Monday.com 7/24 canlı destek sunar.

Teamwork

Teamwork müşteri desteği kanalları sunar, ancak canlı destek 24 saat boyunca mevcut değildir. Her hafta içi günleri, IST (Hindistan Standart Saati) ile sabah 7'den gece yarısına kadar mevcuttur. Bu, New York'taki Doğu Standart Saatinden on saat öncedir, bu nedenle en yoğun saatlerinize uymayabilir veya Cuma öğleden sonra yaşanan bir krizde kullanılamayabilir.

Ancak, birçok alternatif kaynak bulunmaktadır. Platformun kullanımı konusunda ekibinizi eğitmek için kapsamlı bir dizi kılavuz ve Teamwork Academy sunmaktadır. Ayrıca, çevrimiçi profesyonel forumlara ulaşarak rehberlik alabileceğiniz yeterli sayıda kullanıcı bulunmaktadır.

Görevler ve projeler için şablonlar

Geniş bir çalışma alanına sahip olmak harika bir fırsattır, ancak yeni projelerde ilerleme kaydetmeyi zorlaştırabilir. Hem Monday hem de Teamwork birçok farklı şablon sunar. Bu kaynaklar, standartlaştırılmış iş akışlarının yanı sıra basit ve yararlı bir başlangıç noktası sağlar. Ancak biri diğerinden daha iyidir.

Monday

Teamwork aracılığıyla

Monday, kaynak merkezinde 200'den fazla şablon içeren çok daha geniş bir koleksiyon sunar. Bu şablonlar son derece ayrıntılı olabilir, bu da onları niş bir göreve nasıl başlayacaklarını bilmeyen veya daha iyi bir süreç arayan profesyoneller için harika bir kaynak haline getirir. Şablon merkezine ulaştığınızda, aramanızı başlatmak için 19'dan fazla kategori bulacaksınız.

Teamwork

Teamwork, kullanıcıların görevleri tamamlamak için gösterge panellerinde açabilecekleri 26 ücretsiz şablon sunar. Yapılacaklar listeleri ve görev yönetimi için operasyonel şablonlar, çok çeşitli pazarlama şablonları ve hatta hata izleme için mühendislik şablonları vardır.

Ancak, şablonlar kullanımı ve özelleştirmesi çok kolay olsa da, bu küçük kitaplık kuruluşların umduğu kadar çok başlangıç noktası sunmuyor.

Monday ve Teamwork Reddit'te

Yazılım hakkında dürüst ve eleştirel görüşler almak istediğinizde, Reddit başlıklarına göz atarak cevapları bulabilirsiniz.

Genel olarak, Monday.com'un aldığı yorumlar olumlu. Kullanıcılar, u/SpecialistTale7438'in "Hizmetlerini bir yıl kullandıktan sonra, bazı uyarılar dışında olumlu bir deneyim olduğunu dürüstçe söyleyebilirim" gibi nüanslı yorumlarla uzun değerlendirmeler bırakıyor

Mobil işlevsellik ve karmaşık özelliklerin kullanım kolaylığı ile ilgili şikayetler vardır. Ancak çoğu kullanıcı, karmaşık işleri kolayca yapmayı sağlayan verimlilik, otomasyon ve gelişmiş seçeneklerden memnun.

Teamwork ise Monday'in alternatifi olarak çok daha ılımlı bir takipçi kitlesine sahiptir. Bazı kullanıcılar onu severken, bazıları nefret eder. Yine de, ilk indirimden sonra normal fiyatlandırma devreye girdiğinde diğerleri ayrılır.

ClickUp ile tanışın: Monday ve Teamwork'e en iyi alternatif

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi yazılımımızın bir parçası olan OKR Gösterge Paneli, işlevler arası projeler için görünümleri özelleştirir, otomasyon yoluyla verimliliği artırır ve ölçeklenebilir başarı için en iyi uygulamaları standartlaştırır

Monday ve Teamwork'ü karşılaştırıyor ancak ikisinin de projelerinizi yönetme şeklinize uygun olmadığını düşünüyorsanız, kararınızı hemen vermeyin. Bunun yerine, üçüncü bir seçenek olan ClickUp'ı değerlendirin. ClickUp, işlerinizi iyi bir şekilde tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır.

Teamwork'ün birkaç proje yönetimi şablonundan hayal kırıklığına uğradınız ve Monday'in yüzlerce şablonundan etkilenmediniz mi? ClickUp'ta binlerce şablon var. Proje geliştirme, proje portföy yönetimi, Agile projeler, proje durum raporları ve yapılacaklar listenizdeki diğer her şey için şablonlar bulun.

ClickUp AI'yı kullanarak takımınıza veya departmanınıza özel çeşitli görünümlerde şablonlar oluşturun

Özel etiketlerinizin renginden ideal çalışma ortamınızı oluşturabileceğiniz tüm farklı Görünümler ve özelleştirmeler mi istiyorsunuz? ClickUp, kullanıcıların her bir alanı, tetikleyiciyi ve ayrıntıyı ayarlayabilmeleri için sıfırdan oluşturulmuştur, böylece tam olarak ihtiyacınız olan şekilde çalışır ve iş arkadaşlarınız da projeleri kendi tarzlarında yönetmek için aynı şeyi yapabilir.

ClickUp'ı ilk kez kullanmayı düşünüyorsanız, en iyi performansı gösteren bu üç özelliği keşfedin:

1. ClickUp'ın rakip özelliği: Proje yönetimi

Özelleştirilebilir Görev Türleri ile projelerinizde netliği artırın ve görev yönetimi çabalarınızda organizasyonu iyileştirin

ClickUp, bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için en iyi hepsi bir arada proje yönetimi çalışma alanıdır. Gösterge panelleri ve görünümler, büyük bir projedeki izole görevleri veya sıralı görevleri, daha kolay görev yönetimi ve verimlilik için küçük parçalara ayırabilir. Proje yöneticileri, işi hızlandıran otomatik iş akışları ve proje süreçleri oluşturabilir.

Ancak ClickUp proje yönetimi seçenekleri, projeleri tamamlamak için yapılacaklar listeleri ve proje yönetimi araçlarından daha fazlasını sunar. Bilgi merkezleri, kaynak yönetimi özellikleri, kaynak kitaplıkları ve Otomasyonlar içerir, böylece tüm işler platformda tamamlanabilir.

Tamamlanma aşamasına gelen belgeleri bir yerde toplayın, departmanlar arası projeleri görün ve iş tamamlandığında raporlar ve analiz araçları aracılığıyla verileri inceleyerek bir dahaki sefere daha da iyi sonuçlar elde edin.

2. ClickUp rakip özelliği: Görevler

Yorum konuları, konuşmaları bir görev içinde düzenli tutar, böylece kullanıcılar her yorumu tek tek kaydırmak zorunda kalmaz

ClickUp'ta, takımın her üyesi için kullanımı kolay görev özellikleri bulacaksınız. Yöneticiler ClickUp görevlerini planlayıp atayabilir, iş arkadaşları ise işbirliği yaparak bu görevleri tamamlayabilir. Her kullanıcı, Görevlerin durumunu, kendi bireysel yapılacaklarını ve takımındaki diğer kişilerin iş yükünü görüntüleyebilir.

Kullanıcılar, görev listelerini ve projelerini birkaç farklı görünümde görüntüleyebilir ve görevler özelleştirilebilir. Görev yönetimi yazılımı aracılığıyla açıklamalar, süreç belgeleri, son tarihler ve düzinelerce diğer ayrıntıyı ekleyin.

3. ClickUp'ın rakip özelliği: Kanban panoları

Görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin ve tamamen özelleştirilebilir Kanban Panosu görünümüyle görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

Çok yönlü ClickUp Kanban panosu görünümleri, ClickUp'ın sunduğu en popüler seçeneklerden biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kullanıcılar, tüm görevlerini, farklı proje öğelerinin durumunu ve diğer kişilerin üzerinde çalıştığı işleri görmek için gösterge panellerini Pano görünümüyle açabilir. Görevleri pano üzerinde sürükleyip bırakın ve tüm ayrı sayfaları açmanıza gerek kalmadan sezgisel arayüzde anahtar ayrıntıları görüntüleyin.

ClickUp ile Daha Kolay Şekilde Daha Fazla İş Tamamlayın

Monday ve Teamwork'ün avantajlarını ve sınırlarını değerlendirmek, takımınızın özel ihtiyaçlarını karşılamak açısından önemlidir. Doğru seçimin verimli iş akışlarını ve daha yüksek verimliliği desteklediğini unutmayın.

ClickUp, sanal Çalışma Alanınızı istediğiniz gibi düzenlemek için ihtiyacınız olan tüm araçları ve özel özellikleri sunar. Dahası, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'a kaydolduğunuzda kullanımı ücretsizdir. Çalışma Alanınızı bugün kurun ve işinizin keyfini çıkarmak için mevcut tüm farklı seçenekleri, Görünümleri ve Otomasyonları keşfedin.