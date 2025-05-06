10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนภาพการพึ่งพาที่ดีที่สุดในปี 2025

ตามที่ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ทุกคนทราบดี โครงการไม่ใช่แค่โครงการเท่านั้น ความสำเร็จต้องการการทำงานหนักและความมุ่งมั่น แต่ต้องมองภาพรวมด้วย นั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการหลายคนใช้แผนภาพการพึ่งพาเพื่อทำแผนที่การพึ่งพาซอฟต์แวร์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
แผนภาพการพึ่งพาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในทางเทคนิค แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์—โดยเฉพาะทีมที่มีฐานโค้ดขนาดใหญ่ แผนภาพการพึ่งพาจะแสดงการพึ่งพาที่แตกต่างกันในโครงการซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้วิศวกรเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะดำเนินการ และระบุจุดคอขวดที่น่ารำคาญก่อนที่จะสายเกินไป
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างกราฟการพึ่งพาด้วยตนเองเช่นกัน ซอฟต์แวร์กราฟการพึ่งพาสามารถผสานรวมกับข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถออกแบบโค้ดที่ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้น ⌛
ในคู่มือนี้ เราจะบอกคุณถึงวิธีการสังเกตเครื่องมือแผนภูมิการพึ่งพาที่มีคุณภาพสูง รวมถึงตัวเลือกที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกสำหรับงานนี้ในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนภาพการพึ่งพา?
Java, Python, JavaScript และ PHP เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของคุณ แต่พูดตามตรง: ระบบนิเวศซอฟต์แวร์สมัยใหม่มีความซับซ้อน และหากคุณกำลังจัดการกับโค้ดเก่าหรือฐานโค้ดขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ 알고ริทึมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกราฟเหล่านี้ให้คุณ
GitHub และแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สอื่น ๆ มีตัวเลือกมากมาย แต่ในความเห็นของเรา เครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหล่านี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ:
- กราฟแบบมีทิศทาง: เส้นเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยคุณมากนัก คุณต้องมีกราฟแสดงการพึ่งพาที่มีขอบมีทิศทาง (หรือลูกศรชี้) เพื่อแสดงว่าโมดูลใดพึ่งพาโมดูลอื่น
- API และ เทมเพลต: มองหาเครื่องมือแสดงกราฟการพึ่งพาที่มาพร้อมกับ API ซึ่งจะทำให้การสร้างกราฟสำหรับการทดสอบ การปรับใช้ และการขอเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตยังมีประโยชน์เพราะให้โครงสร้างกราฟที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ลดทอนสไตล์
- ผู้จัดการแพ็กเกจ: เลือกซอฟต์แวร์แสดงกราฟการพึ่งพาที่เข้ากันได้กับผู้จัดการแพ็กเกจที่คุณใช้อยู่ สิ่งนี้จะทำให้การดึงการพึ่งพาออกจากไฟล์การกำหนดค่าของคุณง่ายขึ้นมาก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย: กราฟการพึ่งพาเช่นแผนภูมิแกนท์ควรใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก ควรเลือกเครื่องมือที่มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีเพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ อย่างน้อยที่สุด คุณควรสามารถดับเบิลคลิกที่โหนดเพื่อขยายหรือย่อการพึ่งพาได้ ฟีเจอร์การค้นหาและกรองข้อมูลก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาโหนดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
- หลายรูปแบบการส่งออก: การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการความยืดหยุ่น ดังนั้นให้เลือกเครื่องมือที่รองรับรูปแบบเช่น JSON หรือ Graphviz ด้วยวิธีนี้คุณสามารถส่งออกชุดข้อมูลของคุณไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ หรือแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
10 เครื่องมือกราฟการพึ่งพาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
คอขวดไม่ใช่เรื่องสนุก โชคดีที่การวางแผนอย่างรอบคอบสามารถขจัดความล่าช้าและปัญหาส่วนใหญ่ได้ สร้างแผนผังการพึ่งพาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการใดๆ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณชัดเจนและก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ
คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณชื่นชอบได้ตามใจชอบ แต่ในความคิดของเรา นี่คือ 10 เครื่องมือแผนภาพการพึ่งพาที่ดีที่สุดของปี 2024
1.คลิกอัพ
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่ ClickUp คือซอฟต์แวร์แผนภูมิการพึ่งพาแบบครบวงจรบนเว็บที่นักพัฒนาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมโยงงาน เอกสาร และการพึ่งพาได้อย่างง่ายดายเพื่อนำ ทุกอย่าง มารวมไว้ในที่เดียว ด้วยClickUp Dependencies คุณสามารถสร้างลำดับการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำงานในลำดับใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์
มันไม่ได้ใช้แค่สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ใน ClickUp คุณสามารถสร้างการพึ่งพาสำหรับโครงการเองได้ โดยเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับงานหรือคำสั่งซื้อเฉพาะใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ หรือใช้แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อระดมความคิดก่อนเริ่มโครงการ ✨
ถูกต้องแล้ว: คุณสามารถใช้ระบบเดียวกันนี้สำหรับคนในฝ่ายโปรแกรมมิ่ง การตลาด ทรัพยากรบุคคล บริการลูกค้า และอื่นๆ ได้ มีฟีเจอร์เฉพาะงานเพียงพอใน ClickUp ที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub, Zendesk, Figma และเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
- ใช้เทมเพลตการแมปการพึ่งพาของ ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นกราฟการพึ่งพาของคุณอย่างรวดเร็ว
- สร้างความสัมพันธ์การพึ่งพาสำหรับงานที่รอ, งานที่ถูกบล็อก, หรืองานที่เชื่อมโยง
- สร้างการพึ่งพาอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง Slash
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่างของ ClickUp มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่สมัครแพ็กเกจแบบชำระเงินเท่านั้น
- มุมมองบางแบบของ ClickUp สามารถใช้งานได้บนมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. มีอารมณ์ขัน
Whimsical ผสมผสานการสร้างแผนผังและการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดไว้ในซอฟต์แวร์เดียวกัน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับการระดมความคิดเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการแบ่งปันแนวคิดกับทีมของคุณและนำไปปฏิบัติอีกด้วย
ใช้เครื่องมือแผนผังงานเพื่อลากและวางสร้างกราฟความสัมพันธ์ที่สวยงาม Whimsical ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ สร้างกราฟิกที่ชัดเจนและมีสีสันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- บริการสมัครสมาชิกของ Whimsicalประกอบด้วยซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์,ไวร์เฟรม, โน้ตติดผนัง, แผนผังความคิด และเอกสาร
- ความเพ้อฝันรวมถึงแม่แบบมากมาย
- AI แปลงข้อความเป็นแผนผังช่วยเร่งกระบวนการสร้างแผนผังได้อย่างมาก
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- Whimsical เป็นซอฟต์แวร์กราฟทั่วไป ดังนั้นคุณอาจต้องนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองเพื่อวางแผนโครงการซอฟต์แวร์
ราคาที่แปลกประหลาด
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. XMind
XMind เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการ ทำแผนผัง ความคิดและการระดมสมองที่มีมาตั้งแต่ปี 2006 ซอฟต์แวร์กราฟการพึ่งพาอาศัยนี้จับแนวคิดโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่เรียกว่า "โครงสร้าง" เพื่อทำให้แนวคิดของคุณมีชีวิตขึ้นมา เลือกใช้โครงสร้างสำหรับกราฟกระดูกปลา แผนผังองค์กร ตารางต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
เรายังชอบที่ XMind อนุญาตให้คุณเพิ่มธีมสีของคุณเองได้อีกด้วย หากคุณต้องการแชร์กราฟิกกับผู้อื่น คุณสมบัติการปรับแต่งนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มแบรนด์ของบริษัทคุณได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
โปรดทราบว่านี่เป็นเครื่องมือที่เน้นด้านการตลาดมากกว่า ในฐานะทีมซอฟต์แวร์ คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้แสดงการพึ่งพาได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind
- การติดตามงานเป็นฟีเจอร์เบต้าสำหรับการจัดการงานภายในแผนผังความคิด
- ใช้โหมด Pitch เพื่อออกแบบการนำเสนอที่ดึงดูดสายตา
- ธีมสีอัจฉริยะมอบรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกันให้กับกราฟของคุณ
ข้อจำกัดของ XMind
- XMind มุ่งเน้นอย่างมากในด้านกราฟิกสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ และให้ความสำคัญน้อยกว่ากับการบูรณาการข้อมูลสำหรับทีมโปรแกรมเมอร์
- การสมัครสมาชิกแบบรายปีช่วยประหยัดเงินให้คุณเพียง $12 ต่อปี ซึ่งไม่ใช่ส่วนลดที่มากนัก
ราคาของ XMind
- รายปี: 59.99 ดอลลาร์
- รายเดือน: $5.99
คะแนนรีวิวและรีวิวของ XMind
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Xmind เหล่านี้!
4. EdrawMind
EdrawMind เป็นโซลูชันการนำเสนอความคิดเป็นหลัก แต่คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างกราฟการพึ่งพาได้เช่นกัน ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็ใช้สำหรับการเขียนโครงร่าง,แผนผังความคิด, และการระดมความคิด
เราชอบที่ EdrawMind ผสาน AI เข้ากับเครื่องมือทั้งหมดของมันด้วย ซึ่งช่วยเร่งเวลาที่ใช้ในการจัดรูปแบบและสร้างเนื้อหาได้อย่างมาก เพียงแค่ใส่แนวทางไม่กี่ข้อ AI ก็จะสร้างแผนผังความคิดให้คุณนำไปใช้ได้ทันที
EdrawMind มีโครงสร้างราคาที่แตกต่างออกไป แผนการใช้งานตลอดชีพจะให้คุณเข้าถึงการอัปเกรดตลอดชีพและการสนับสนุนแบบเร่งด่วน หากคุณอัปเกรดเป็นแผนบันเดิล คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน EdrawMax และ EdrawProj ด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเครื่องมือ Edraw ทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ Edraw Mind Map
- แผนผังความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้สามารถสร้างแผนผังความคิดได้เพียงคลิกเดียว
- ส่งออกแผนผังความคิดและโครงร่างเพื่อสร้างสไลด์นำเสนอที่สวยงาม
- แชร์แผนผังความคิดกับผู้ร่วมงานเพื่อกระจายภาระงานให้เท่าเทียมกัน
ข้อจำกัดของแผนผังความคิด Edraw
- Edraw เป็นเครื่องมือแผนผังความคิดเป็นหลัก ดังนั้นจะต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับกราฟความสัมพันธ์
ราคาของ Edraw Mind Map
- การสมัครสมาชิก: $59/ปี
- แผนตลอดชีพ: $118
- แพ็กเกจแบบตลอดชีพ: $245
Edraw Mind Map คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
5. MindMeister
MindMeister เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างภาพความคิด การทำงานร่วมกันการจัดการงาน และแม้กระทั่งการนำเสนอ
คุณกำลังดึงไอเดียจากหลายแหล่งหรือไม่? MindMeister ช่วยให้คุณเพิ่มลิงก์ ไฟล์แนบ และเนื้อหาฝังจากแหล่งต่าง ๆ เช่น YouTube และ Google Drive ลงในแต่ละกราฟิกได้
หากคุณต้องการแอปจัดการงานและแอปจดบันทึก คุณควรซื้อชุดรวม MindMeister เพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ MindMeister ในชุดเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- ฝังสื่อลงในกราฟของคุณเพื่อให้มีบริบทมากขึ้น
- สร้างเลย์เอาต์แผนที่แบบผสมผสานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- MindMeister เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR อย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ MindMeister
- MindMeister เหมาะสำหรับการระดมความคิดและการรวบรวมแนวคิดมากกว่าการสร้างแผนผังการพึ่งพาซอฟต์แวร์
ราคาของ MindMeister
- พื้นฐาน: ฟรี
- ส่วนบุคคล: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ MindMeister
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (270+ รีวิว)
6. Creately
Creately เป็นซอฟต์แวร์แผนผังการพึ่งพาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างโครงการและทีมเข้าด้วยกัน มีโซลูชันกราฟิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์และไอที รวมถึงผลิตภัณฑ์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล และการขาย ???
สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Creately มอบสตูดิโอแบบภาพที่คุณสามารถสร้างสถาปัตยกรรมได้ก่อนการเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังช่วยในการนำไปใช้และการติดตามได้หลังการเปิดตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- Creately จัดแนวกราฟิกของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)
- สร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับทีมหลายทีมและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
- บันทึกความรู้ขององค์กรด้วยวิกิของ Creately
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ Creately สำหรับการวิเคราะห์ SWOT, แผนผังความคิด, แผนผังสถาปัตยกรรมคลาวด์, ไวร์เฟรม และอื่นๆ อีกมากมาย
- เชื่อมต่อ Creately กับ GitHub, Jira, Asana หรือ Confluence
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Creately ใช้งานยากหากคุณกำลังทำงานกับผืนผ้าใบขนาดใหญ่
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่ามีความล่าช้าและประสิทธิภาพต่ำเมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 860 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
7. InVision
InVision เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง แต่ InVision ก็มีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนา
สร้างประสบการณ์ UI/UX ของคุณในรูปแบบกราฟก่อน แล้วจึงแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อรับความคิดเห็นก่อนที่คุณจะเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว วิธีนี้จะช่วยลดการแก้ไขในภายหลังหลังจากที่คุณได้สร้างโซลูชันเสร็จแล้ว
โอ้ และถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดอื่นอยู่แล้วและต้องการเปลี่ยน คุณโชคดีแล้ว เครื่องมือนำเข้าของ InVision ให้คุณมีพลังในการย้ายไวท์บอร์ดจากเครื่องมืออย่าง Miro หรือ Mural มาที่ InVision ได้
คุณสมบัติเด่นของ InVision
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ InVision เพื่อประหยัดเวลา
- InVision Freehand จัดแนวเวิร์กโฟลว์ของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ
- ผสานรวม InVision เพื่อสร้างแผนผังความคิดด้วย Google Docs, Zoom, Webex, Jira, Asana และอื่นๆ
- InVision AI สร้างเนื้อหาและกรอบกราฟิกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ InVision
- InVision ไม่มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ InVision ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Notion
ราคาของ InVision
- ฟรี
- ข้อดี: $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ InVision
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 670+)
- Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)
8. Lucidchart
Lucidchart เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแผนภาพที่ใช้ในการแสดงภาพระบบและสถาปัตยกรรม ด้วยการผสานรวมกับโซลูชันต่างๆ เช่น Confluence ทำให้ Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนผังการพึ่งพาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาโปรแกรม
ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อแสดงภาพข้อมูลที่ไหลผ่านธุรกิจ ระบบ และกระบวนการของคุณ Lucidchart ดึงข้อมูลสดเพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบของคุณโดยรวมอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- Lucidchart สามารถผสานการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Lucid ในชุด Lucid Visual Collaboration Suite
- ผสาน Lucidchart กับ Atlassian, Microsoft, Slack และ Google Workspace
- การสร้างภาพอัตโนมัติสร้างภาพจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ฝัง Lucidchart ลงใน Confluence เพื่ออ้างอิงแผนผังสถาปัตยกรรมคลาวด์
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Lucidchart ใช้งานยาก
- Lucidchart ไม่อนุญาตให้คุณนำเข้ารูปทรงหรือประเภทแผนภูมิของคุณเอง
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,940+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Lucidchart เหล่านี้!
9. มายด์ลี
Mindly เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกและจัดระเบียบความคิด โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองแบบพกพา เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานร่วมกับทีมฟรอนต์เอนด์ Mindly เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเก็บรวบรวมไอเดียที่เกิดขึ้นทันทีของคุณ ?
เราชอบที่ Mindly ให้ความสำคัญกับมือถือเป็นอันดับแรก จึงสามารถใช้งานได้บน Android และ iOS—และแม้กระทั่ง MacOS—ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและต้องการการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
แน่นอนครับ มันมีคุณสมบัติที่จำกัด แต่ส่วนใหญ่ของคุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้งานได้ฟรี แม้ว่าคุณจะอัปเกรดก็ตาม ก็เพียง $7 สำหรับการเข้าถึงทุกอย่างอย่างไม่มีข้อจำกัด นั่นค่อนข้างประหยัดงบประมาณมากเลย ไม่ใช่หรือ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindly
- Mindly มีให้บริการบน iOS, Android และ Mac
- สรุปความคิดของคุณในรูปแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง
- ทำให้แผนผังความคิดง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบมินิมอลของ Mindly
ข้อจำกัดทางจิตใจ
- Mindly สวยงาม แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่เครื่องมือแผนภูมิการพึ่งพาอื่น ๆ มีให้
การกำหนดราคาแบบ Mindly
- ฟรี
- $6. 99 สำหรับทุกฟีเจอร์
คะแนนและความคิดเห็นของ Mindly
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
10. ConceptDraw
ConceptDraw เป็นส่วนหนึ่งของ ConceptDraw Office Suite ซึ่งมอบความช่วยเหลือแบบครบวงจรแก่ผู้จัดการในการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ ทีมงานนี้มีแม่แบบและเทมเพลตให้เลือกใช้หลายพันรายการ พร้อมด้วยส่วนเสริมต่าง ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติ Live Objects มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์. Live Objects ดึงข้อมูลภายนอกเข้ามาเพื่อให้คุณเห็นภาพสดว่า การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันของคุณอย่างไร. คุณสามารถใช้มันสำหรับ KPI ประสิทธิภาพได้ แต่มันก็ทำงานได้ดีสำหรับสิ่งที่ต้องพึ่งพาเช่นกัน.
คุณสมบัติเด่นของ ConceptDraw
- ใช้เทมเพลตและเนื้อหาที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายร้อยรายการของ ConceptDraw เพื่อเร่งการสร้างแผนผัง
- วาดลายฉลุมือของคุณเองเพื่อสร้างแผนผังที่ไม่เหมือนใครสำหรับธุรกิจของคุณ
- นำเข้าและส่งออกไฟล์ Visio
ข้อจำกัดของ ConceptDraw
- ConceptDraw ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันพรีเมียม
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนหรือใช้งานยาก
ราคาของ ConceptDraw
- แผนภาพ 16: $199
- ConceptDraw Office 9: $299
คะแนนและรีวิวของ ConceptDraw
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
สร้างแผนภูมิการพึ่งพาอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์แผนภูมิการพึ่งพาช่วยให้การสร้างแผนภูมิการพึ่งพาเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือแผนภูมิการพึ่งพาที่เหมาะสมช่วยลดภาระงานของนักออกแบบกราฟิกของคุณและมอบพลังให้คุณสร้างแผนภูมิที่น่าทึ่งซึ่งทำให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน
แต่เดาอะไรได้ไหม? คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือกราฟิกหรูหราอะไรเลย แค่ใช้ ClickUp: เราให้คุณเข้าถึงได้มากกว่าแค่เทมเพลตกราฟิก (แม้ว่าของเราจะยอดเยี่ยมมากก็ตาม) ?
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การแชทของทีม เอกสารประกอบ และแม้กระทั่งเครื่องมือ AI ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการวางแผนและทำงานโครงการทั้งหมดของคุณให้เสร็จสิ้นในที่เดียว
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา ลองใช้ ClickUp ได้ฟรีตลอดไป ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้