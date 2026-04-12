AI Native กับ AI Powered: ความหมายต่อการทำงาน

Preethi AnchanSenior Content Editor
12 เมษายน 2569

ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เพียงแค่ติดป้าย 'ขับเคลื่อนด้วย AI' บนหน้าผลิตภัณฑ์แล้วก็จบ แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ AI กับเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยมี AI เป็นแกนหลักตั้งแต่ต้น ช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าทีมของคุณจะได้รับคุณค่าจากมันมากน้อยเพียงใด

บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่าง AI-native กับ AI-powered คุณจะเรียนรู้ว่าสถาปัตยกรรมพื้นฐานมีบทบาทอย่างไรในการกำหนดทุกอย่างตั้งแต่การไหลของข้อมูลไปจนถึงการตัดสินใจ

เราจะสำรวจด้วยว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก เป็นแพลตฟอร์ม AI-native ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณอย่างไร! 🤩

AI-Powered หมายถึงอะไร?

ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มี AI และต่อมาได้เพิ่มคุณสมบัติของ AI เข้าไปในสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าชั้นของ AI จะอยู่ภายนอกเครื่องยนต์หลักของกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์

คุณอาจเคยเห็นสิ่งนี้ในเครื่องมือการทำงานของคุณแล้ว ตัวติดตามโครงการสามารถสรุปเอกสารได้ และแอปแชทสามารถแนะนำคำตอบได้ แต่ไม่มีคุณสมบัติ AI ใดที่สื่อสารกันหรือแบ่งปันบริบทข้ามแพลตฟอร์ม

นั่นคือสัญญาณบ่งบอกถึงเครื่องมือที่ใช้พลังของ AI (บางครั้งเรียกว่า AI-enabled) แต่ละฟีเจอร์สามารถจัดการงานแยกส่วนได้ดีพอสมควร แต่ AI ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของงานของคุณได้

สิ่งนี้สร้างความหงุดหงิดให้กับทีม งานของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง เอกสารอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการสนทนาอยู่ในเครื่องมือที่สาม นั่นคือWork Sprawl เมื่อ AI ถูกติดตั้งเข้ากับระบบที่กระจัดกระจายนี้ มันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงฟีเจอร์เดียวในแต่ละครั้ง โดยปกติจะส่งข้อมูลไปยังโมเดลภายนอก ผ่านการเรียก API

🔍 คุณรู้หรือไม่? รายงานสถานะของ AI ปี 2025 ของ McKinsey พบว่า กว่า 80% ขององค์กรยังไม่ได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับองค์กรจาก AI เชิงกำเนิด แม้จะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายก็ตาม

อะไรที่ทำให้แพลตฟอร์มเป็น AI-Native?

แพลตฟอร์มที่เป็น AI-native คือแพลตฟอร์มที่ AI ถูกผสานรวมเข้าไปในสถาปัตยกรรมของระบบ, แบบจำลองข้อมูล,และการตัดสินใจตั้งแต่วันแรก

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสามประการที่แยก AI-native ออกจาก AI-powered:

  • ชั้นข้อมูลรวม: วัตถุการทำงานทั้งหมด เช่น งาน เอกสาร ข้อความ ผู้คน ไทม์ไลน์ อยู่ในกราฟที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้ AI มีบริบทครบถ้วน
  • ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว: AI อยู่ในทุกพื้นผิวเพราะระบบถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งผ่านข้อมูลผ่านมันในทุกขั้นตอน
  • การดำเนินการโดยอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน, คัดกรองงานที่เข้ามา, และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเชิงรุก เนื่องจากมีสิทธิ์และการจัดการโดย AI

📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 33% ของผู้คนต่อต้านเครื่องมือใหม่ และมีเพียง 19% เท่านั้นที่นำ AI มาใช้และขยายการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อทุกความสามารถใหม่มาในรูปแบบของแอปใหม่ การเข้าสู่ระบบใหม่ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ทีมต่างๆ จะเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือเกือบจะในทันที

ClickUp Brainปิดช่องว่างนี้ด้วยการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทีมต่างๆ วางแผน ติดตาม และสื่อสารอยู่แล้ว มันนำโมเดล AI หลากหลาย การสร้างภาพ การสนับสนุนการเขียนโค้ด การค้นหาเว็บเชิงลึก สรุปแบบทันที และการให้เหตุผลขั้นสูงมาไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว

AI-Native กับ AI-Powered: ความแตกต่างที่สำคัญ

ช่องว่างระหว่างสองแนวทางนี้ปรากฏให้เห็นในสามมิติ: วิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูล วิธีการตัดสินใจ และวิธีการที่ระบบพัฒนา

มิติขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์AI-Native
การไหลของข้อมูลAI เข้าถึงข้อมูลจากหนึ่งฟีเจอร์ในแต่ละครั้งผ่าน APIAI อ่านข้ามวัตถุการทำงานที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้โดยตรง
การตัดสินใจแนะนำการกระทำให้มนุษย์อนุมัติภายในบริบทของเครื่องมือเดียวเหตุผลครอบคลุมบริบทของพื้นที่ทำงานทั้งหมดและดำเนินการหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
ความสามารถในการขยายขนาดแต่ละคุณสมบัติใหม่ของ AI จะเพิ่มความซับซ้อนในการผสานรวมและหนี้ทางเทคนิคความสามารถใหม่สืบทอดชั้นข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่

1. ข้อมูลไหลผ่านแต่ละระบบอย่างไร

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ในเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน เมื่อ AI ต้องการข้อมูล มันจะสอบถามจากแหล่งข้อมูลทีละแหล่งผ่านชั้นกลาง (middleware layer) ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและจุดบอด

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก

ที่นี่ ข้อมูลการทำงานทั้งหมดถูกป้อนเข้าสู่ชั้นเดียวที่เชื่อมต่อกัน ระบบ AI ไม่จำเป็นต้อง 'ดึง' ข้อมูลบริบทเพราะมีอยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลที่พื้นที่ทำงานที่ออกแบบสำหรับ AI สามารถร่างการอัปเดตสถานะโดยดึงข้อมูลจากความคืบหน้าของงาน การแก้ไขเอกสารล่าสุด และเส้นทางการสนทนาพร้อมกันได้

🔍 คุณทราบหรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่ากว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรธุรกิจจะเลิกใช้ AI เพื่อช่วยเสริมการทำงาน และหันไปใช้แพลตฟอร์มที่ส่งมอบผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์โดยตรงภายในไม่กี่ปีข้างหน้า

2. วิธีการตัดสินใจ

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, AI จะแนะนำและคุณตัดสินใจ ทุกการกระทำต้องมีการคลิก การยืนยัน ขั้นตอนด้วยตนเอง นั่นก็โอเคสำหรับคำแนะนำที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การแก้ไขไวยากรณ์ แต่กลายเป็นคอขวดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

AI-native พลิกสถานการณ์นี้ AI สามารถไว้วางใจได้ในด้านการดำเนินการเพราะมีบริบทครบถ้วนและมีมาตรการป้องกันในตัวระบบ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การมอบหมายงานใหม่ตามความพร้อมของทรัพยากร และการเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการอนุมัติโดยไม่ต้องรอการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน

นี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะถูกตัดออกจากวงจร แต่หมายความว่าค่าเริ่มต้นเปลี่ยนจาก 'มนุษย์กระทำ, AI แนะนำ' เป็น 'AI กระทำ, มนุษย์กำกับดูแล'

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ปรับใช้ClickUp Super Agentsเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมบริบทครบถ้วนของพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Super Agents เพื่อทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ
สร้าง ClickUp Super Agents ที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

เอเจนต์ AIสามารถ:

  • ดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน ไม่ใช่แค่คำสั่งเดียว
  • ปรับให้เหมาะสมตามบริบท ความทรงจำ และการปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • ร่วมมือกับมนุษย์ในขณะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ลดภาระการประสานงานข้ามกระบวนการที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์เอเจนต์ดูแลกระบวนการขาย จะติดตามดีลต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน เมื่อดีลมีความคืบหน้า ระบบจะอัปเดตงานที่เกี่ยวข้อง ร่างข้อความติดตาม นัดหมายขั้นตอนถัดไป และแจ้งเตือนความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ระบบจะส่งต่อให้มนุษย์ดำเนินการเฉพาะเมื่อต้องการการอนุมัติเท่านั้น

คู่มือสำหรับซูเปอร์เอเจนต์ของคุณ:

แพลตฟอร์มขยายตัวอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือที่ใช้ ปัญญาประดิษฐ์จะสะสม หนี้ทางเทคนิคกับทุกฟีเจอร์ใหม่ของ AI แต่ละฟีเจอร์ต้องการท่อข้อมูลของตัวเอง การบำรุงรักษาของตัวเอง และการเชื่อมต่อของตัวเอง ยิ่งคุณเพิ่มมากเท่าไร ระบบก็จะยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น ความมีประโยชน์ของ AI จะหยุดชะงักเพราะมันไม่สามารถเรียนรู้จากภาพรวมทั้งหมดได้—สิ่งที่เรา เรียกว่าการขยายตัวของบริบท

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก

แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AI ทำงานแตกต่างออกไป ความสามารถใหม่ ๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับชั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากโมเดลข้อมูล, การอนุญาต, และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประสานงานได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ซึ่งสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลที่ถูกกักกันไว้ในแต่ละส่วน ทุกชิ้นงานที่ทีมของคุณทำภายในระบบ AI-native จะช่วยให้ AI ฉลาดขึ้น

ทำไมสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญมากกว่าป้ายกำกับ AI

เมื่อคุณนำเครื่องมือที่ใช้ AI หลายตัวมาใช้ คุณจะประสบกับ ปัญหาการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม (AI sprawl) ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่วางแผนของเครื่องมือ AI, แบบจำลอง, และแพลตฟอร์มที่ไม่มีบริบท, การกำกับดูแล, หรือกลยุทธ์ร่วมกัน แต่ละตัวอาจทำงานได้ดีเมื่อใช้เดี่ยว ๆ แต่ไม่สามารถแบ่งปันบริบทกับตัวอื่น ๆ ได้ และนี่คือช่องว่างทางสถาปัตยกรรม

ช่องว่างนี้ปรากฏขึ้นในงานประจำวัน:

การทำงานของ ClickUp ในฐานะพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรง ซึ่งงานแหล่งความรู้ การสนทนา และระบบอัตโนมัติทั้งหมดเชื่อมต่อกันผ่าน AI

เข้าใจงานได้ทันที

ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นชั้นสมองกลางของพื้นที่ทำงานของคุณ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และการสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะต้องค้นหา คุณเพียงแค่ถามด้วยภาษาธรรมชาติ มันฝังลึกอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณและสามารถเข้าถึงบริบทแบบเรียลไทม์จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้

คลิกอัพ เบรน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

สิ่งที่มันทำ:

  • ตอบคำถามโดยใช้ClickUp Tasks, ClickUp Docs และประวัติการสนทนาในClickUp Chat
  • สร้างสรุป, อัปเดต, และรายงานได้ทันที
  • ร่างแผนโครงการ, สรุปงาน, และเนื้อหา
  • กรอกข้อมูลในช่องงานอัตโนมัติ เช่น ผู้รับผิดชอบและระดับความสำคัญ
  • ช่วยให้ Super Agents สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการได้

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการทบทวนสปรินต์สามารถถามได้ง่ายๆ ว่า: สรุปความคืบหน้าของสปรินต์ อุปสรรค และงานที่ค้างอยู่

ทำงานข้ามเครื่องมือได้อย่างราบรื่น

ClickUp Brain MAX ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยการเป็นศูนย์ควบคุม AI ของคุณที่รวมทุกเครื่องมือ แอป และเว็บไว้ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อขจัดความยุ่งยากจากการใช้ AI หลายแหล่ง คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT เอกสาร และแท็บค้นหาอีกต่อไป

กำจัดปัญหาการขยายตัวของ AI ด้วย ClickUp Brain MAX
เข้าถึงเครื่องมือ AI ที่จำเป็นทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Brain MAX

มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณกับเครื่องมือภายนอกและแหล่งความรู้ต่างๆ

เครื่องมือ AI นำเสนอ:

  • การค้นหาแบบรวม: ค้นหาคำตอบได้ทั่วทั้ง ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ (Google Drive, GitHub, ฯลฯ) และเว็บ
  • ClickUp Talk-to-Text: แปลงเสียงเป็นงานที่มีโครงสร้าง ข้อความ และเอกสารได้ทันที
  • การเข้าถึงหลายโมเดล: ใช้โมเดล AI ชั้นนำ (เช่น GPT, Claude, Gemini) ได้ในที่เดียว
  • การค้นหาเชิงลึกและการให้เหตุผล: เปลี่ยนชั่วโมงแห่งการค้นคว้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง
  • สร้างโดยตรงจากบริบท: สร้างงาน, โครงการ, หรือเนื้อหาได้ทันที

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อการประชุมมีประเด็นที่ต้องดำเนินการสูญหายระหว่างแอปบันทึกโน้ตและรายการงานของคุณ จับทุกสิ่งโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker มัน จะบันทึกการประชุมให้คุณเพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ หลังการประชุม ประเด็นที่ต้องดำเนินการ สรุป และงานที่ต้องติดตามจะปรากฏขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณ

เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการกระทำ

ClickUp Automations ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว งานจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติ ระบบการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้สามารถตั้งกฎหรือเสริมด้วย AI เพื่อให้เวิร์กโฟลว์สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของงาน

ClickUp Automations เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
โอนงานประจำ เช่น การสร้างงานอัตโนมัติ ไปยัง ClickUp Automations

วิธีการทำงาน:

  • ตัวกระตุ้น: เหตุการณ์เช่น การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือกำหนดเวลา
  • เงื่อนไข: กฎที่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อใดที่ระบบอัตโนมัติจะทำงาน
  • การดำเนินการ: ผลลัพธ์ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งการแจ้งเตือน

ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมขายปิดการขายได้ ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานการต้อนรับใหม่ทันที มอบหมายให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้า และกำหนดเส้นตาย

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ซับซ้อนโดยใช้ ClickUp Super Agents:

*ฉันกำลังใช้งานพวกมันอยู่และได้ผลดี ง่ายแต่ได้ผล ในรายการโครงการพร้อมกำหนดการของเรา มีงานที่ชื่อว่า "สถานะรายสัปดาห์" ในงานนี้ ผู้จัดการโครงการจะเพิ่มความคิดเห็นพร้อมสถานะที่เป็นเรื่องราว ความสำเร็จที่มีความหมาย (เนื่องจากอาจมีงานหลายร้อยงานที่เสร็จสิ้นหรือเป็นหมุดหมายสำคัญ) และความเสี่ยงหรือปัญหาใดๆ ฉันจะให้ซูเปอร์เอเจนต์ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการจัดรูปแบบ จากนั้นคัดลอกสถานะล่าสุดนี้และวางลงในเอกสารที่ใช้สำหรับสถานะรายสัปดาห์ของเรา

สร้างกระบวนการทำงานแบบ AI-Native ของคุณด้วย ClickUp

ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงดำเนินงานด้วยระบบขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ก็ยังต้องพึ่งพามนุษย์อย่างมากในการเชื่อมโยงบริบท ตัดสินใจ และผลักดันงานให้ก้าวหน้า

การทำงานที่เกิดบน AI นั้นแตกต่าง และ ClickUp ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริง ด้วย ClickUp Brain ทีมงานของคุณก้าวข้ามการค้นหาไปสู่การเข้าถึงบริบทได้ทันทีในทุกงาน เอกสาร และการสนทนา ClickUp Brain MAX ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือด้วยการรวม Talk-to-Text และโมเดล AI หลายรูปแบบไว้ในที่ทำงานเดียว และด้วย ClickUp Automations การตัดสินใจจะกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการโดยอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI native กับ AI powered

คำว่า 'ขับเคลื่อนด้วย AI' เหมือนกับ 'ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI' หรือไม่?

มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง แต่คำว่า "ขับเคลื่อนด้วย AI" มักจะหมายถึง AI มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ในขณะที่ "ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI" หมายถึง AI มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ในบางจุดเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง AI-enabled และ AI-powered คืออะไร?

AI-enabled และ AI-powered มีความหมายใกล้เคียงกัน: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมี AI เป็นแกนหลักตั้งแต่แรก แต่ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้าไปภายหลัง ความแตกต่างนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงภาษาทางการตลาด ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เครื่องมือนั้นให้การใช้งาน AI แบบมีผู้ช่วย (มนุษย์นำ AI สนับสนุน) หรือเป็น AI แท้จริงตั้งแต่ต้น

แพลตฟอร์มสามารถพัฒนาจากขับเคลื่อนด้วย AI ไปสู่เป็น AI-native ได้หรือไม่?

ในทางทฤษฎีแล้ว ใช่ แต่จำเป็นต้องสร้างโมเดลข้อมูลและสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่แค่เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปเท่านั้น แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นโดยไม่มี AI เป็นแกนหลักจะต้องเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคจำนวนมากเมื่อพยายามเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้

AI-native หมายถึงทุกฟีเจอร์ทำงานบน AI โดยอัตโนมัติหรือไม่?

ไม่. AI-native หมายความว่า สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มให้ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณ และมีความสามารถในการดำเนินการผ่านระบบได้. คุณสมบัติแต่ละอย่างอาจใช้หรือไม่ใช้ AI ก็ได้. อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะต้องทราบว่า AI สามารถทำงานได้ทุกที่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่ เพราะฐานรองรับมัน.