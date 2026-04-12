AI Native กับ AI Powered: ความหมายต่อการทำงาน

ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เพียงแค่ติดป้าย 'ขับเคลื่อนด้วย AI' บนหน้าผลิตภัณฑ์แล้วก็จบ แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ AI กับเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยมี AI เป็นแกนหลักตั้งแต่ต้น ช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำหนดโดยตรงว่าทีมของคุณจะได้รับคุณค่าจากมันมากน้อยเพียงใด
บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่าง AI-native กับ AI-powered คุณจะเรียนรู้ว่าสถาปัตยกรรมพื้นฐานมีบทบาทอย่างไรในการกำหนดทุกอย่างตั้งแต่การไหลของข้อมูลไปจนถึงการตัดสินใจ
เราจะสำรวจด้วยว่าClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก เป็นแพลตฟอร์ม AI-native ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณอย่างไร! 🤩
AI-Powered หมายถึงอะไร?
ผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มี AI และต่อมาได้เพิ่มคุณสมบัติของ AI เข้าไปในสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าชั้นของ AI จะอยู่ภายนอกเครื่องยนต์หลักของกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์
คุณอาจเคยเห็นสิ่งนี้ในเครื่องมือการทำงานของคุณแล้ว ตัวติดตามโครงการสามารถสรุปเอกสารได้ และแอปแชทสามารถแนะนำคำตอบได้ แต่ไม่มีคุณสมบัติ AI ใดที่สื่อสารกันหรือแบ่งปันบริบทข้ามแพลตฟอร์ม
นั่นคือสัญญาณบ่งบอกถึงเครื่องมือที่ใช้พลังของ AI (บางครั้งเรียกว่า AI-enabled) แต่ละฟีเจอร์สามารถจัดการงานแยกส่วนได้ดีพอสมควร แต่ AI ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของงานของคุณได้
สิ่งนี้สร้างความหงุดหงิดให้กับทีม งานของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง เอกสารอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการสนทนาอยู่ในเครื่องมือที่สาม นั่นคือWork Sprawl เมื่อ AI ถูกติดตั้งเข้ากับระบบที่กระจัดกระจายนี้ มันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงฟีเจอร์เดียวในแต่ละครั้ง โดยปกติจะส่งข้อมูลไปยังโมเดลภายนอก ผ่านการเรียก API
🔍 คุณรู้หรือไม่? รายงานสถานะของ AI ปี 2025 ของ McKinsey พบว่า กว่า 80% ขององค์กรยังไม่ได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับองค์กรจาก AI เชิงกำเนิด แม้จะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายก็ตาม
อะไรที่ทำให้แพลตฟอร์มเป็น AI-Native?
แพลตฟอร์มที่เป็น AI-native คือแพลตฟอร์มที่ AI ถูกผสานรวมเข้าไปในสถาปัตยกรรมของระบบ, แบบจำลองข้อมูล,และการตัดสินใจตั้งแต่วันแรก
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสามประการที่แยก AI-native ออกจาก AI-powered:
- ชั้นข้อมูลรวม: วัตถุการทำงานทั้งหมด เช่น งาน เอกสาร ข้อความ ผู้คน ไทม์ไลน์ อยู่ในกราฟที่เชื่อมต่อกันเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้ AI มีบริบทครบถ้วน
- ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว: AI อยู่ในทุกพื้นผิวเพราะระบบถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งผ่านข้อมูลผ่านมันในทุกขั้นตอน
- การดำเนินการโดยอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน, คัดกรองงานที่เข้ามา, และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างเชิงรุก เนื่องจากมีสิทธิ์และการจัดการโดย AI
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 33% ของผู้คนต่อต้านเครื่องมือใหม่ และมีเพียง 19% เท่านั้นที่นำ AI มาใช้และขยายการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อทุกความสามารถใหม่มาในรูปแบบของแอปใหม่ การเข้าสู่ระบบใหม่ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ทีมต่างๆ จะเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือเกือบจะในทันที
ClickUp Brainปิดช่องว่างนี้ด้วยการทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทีมต่างๆ วางแผน ติดตาม และสื่อสารอยู่แล้ว มันนำโมเดล AI หลากหลาย การสร้างภาพ การสนับสนุนการเขียนโค้ด การค้นหาเว็บเชิงลึก สรุปแบบทันที และการให้เหตุผลขั้นสูงมาไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว
AI-Native กับ AI-Powered: ความแตกต่างที่สำคัญ
ช่องว่างระหว่างสองแนวทางนี้ปรากฏให้เห็นในสามมิติ: วิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูล วิธีการตัดสินใจ และวิธีการที่ระบบพัฒนา
|มิติ
|ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|AI-Native
|การไหลของข้อมูล
|AI เข้าถึงข้อมูลจากหนึ่งฟีเจอร์ในแต่ละครั้งผ่าน API
|AI อ่านข้ามวัตถุการทำงานที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้โดยตรง
|การตัดสินใจ
|แนะนำการกระทำให้มนุษย์อนุมัติภายในบริบทของเครื่องมือเดียว
|เหตุผลครอบคลุมบริบทของพื้นที่ทำงานทั้งหมดและดำเนินการหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
|ความสามารถในการขยายขนาด
|แต่ละคุณสมบัติใหม่ของ AI จะเพิ่มความซับซ้อนในการผสานรวมและหนี้ทางเทคนิค
|ความสามารถใหม่สืบทอดชั้นข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่
1. ข้อมูลไหลผ่านแต่ละระบบอย่างไร
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน เมื่อ AI ต้องการข้อมูล มันจะสอบถามจากแหล่งข้อมูลทีละแหล่งผ่านชั้นกลาง (middleware layer) ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและจุดบอด
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก
ที่นี่ ข้อมูลการทำงานทั้งหมดถูกป้อนเข้าสู่ชั้นเดียวที่เชื่อมต่อกัน ระบบ AI ไม่จำเป็นต้อง 'ดึง' ข้อมูลบริบทเพราะมีอยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลที่พื้นที่ทำงานที่ออกแบบสำหรับ AI สามารถร่างการอัปเดตสถานะโดยดึงข้อมูลจากความคืบหน้าของงาน การแก้ไขเอกสารล่าสุด และเส้นทางการสนทนาพร้อมกันได้
🔍 คุณทราบหรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่ากว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรธุรกิจจะเลิกใช้ AI เพื่อช่วยเสริมการทำงาน และหันไปใช้แพลตฟอร์มที่ส่งมอบผลลัพธ์ของเวิร์กโฟลว์โดยตรงภายในไม่กี่ปีข้างหน้า
2. วิธีการตัดสินใจ
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, AI จะแนะนำและคุณตัดสินใจ ทุกการกระทำต้องมีการคลิก การยืนยัน ขั้นตอนด้วยตนเอง นั่นก็โอเคสำหรับคำแนะนำที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การแก้ไขไวยากรณ์ แต่กลายเป็นคอขวดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
AI-native พลิกสถานการณ์นี้ AI สามารถไว้วางใจได้ในด้านการดำเนินการเพราะมีบริบทครบถ้วนและมีมาตรการป้องกันในตัวระบบ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การมอบหมายงานใหม่ตามความพร้อมของทรัพยากร และการเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการอนุมัติโดยไม่ต้องรอการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน
นี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะถูกตัดออกจากวงจร แต่หมายความว่าค่าเริ่มต้นเปลี่ยนจาก 'มนุษย์กระทำ, AI แนะนำ' เป็น 'AI กระทำ, มนุษย์กำกับดูแล'
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ปรับใช้ClickUp Super Agentsเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมบริบทครบถ้วนของพื้นที่ทำงานของคุณ
เอเจนต์ AIสามารถ:
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน ไม่ใช่แค่คำสั่งเดียว
- ปรับให้เหมาะสมตามบริบท ความทรงจำ และการปฏิสัมพันธ์ในอดีต
- ร่วมมือกับมนุษย์ในขณะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
- ลดภาระการประสานงานข้ามกระบวนการที่ซับซ้อน
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์เอเจนต์ดูแลกระบวนการขาย จะติดตามดีลต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน เมื่อดีลมีความคืบหน้า ระบบจะอัปเดตงานที่เกี่ยวข้อง ร่างข้อความติดตาม นัดหมายขั้นตอนถัดไป และแจ้งเตือนความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ ระบบจะส่งต่อให้มนุษย์ดำเนินการเฉพาะเมื่อต้องการการอนุมัติเท่านั้น
คู่มือสำหรับซูเปอร์เอเจนต์ของคุณ:
แพลตฟอร์มขยายตัวอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือที่ใช้ ปัญญาประดิษฐ์จะสะสม หนี้ทางเทคนิคกับทุกฟีเจอร์ใหม่ของ AI แต่ละฟีเจอร์ต้องการท่อข้อมูลของตัวเอง การบำรุงรักษาของตัวเอง และการเชื่อมต่อของตัวเอง ยิ่งคุณเพิ่มมากเท่าไร ระบบก็จะยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น ความมีประโยชน์ของ AI จะหยุดชะงักเพราะมันไม่สามารถเรียนรู้จากภาพรวมทั้งหมดได้—สิ่งที่เรา เรียกว่าการขยายตัวของบริบท
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก
แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AI ทำงานแตกต่างออกไป ความสามารถใหม่ ๆ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับชั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากโมเดลข้อมูล, การอนุญาต, และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประสานงานได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ซึ่งสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลที่ถูกกักกันไว้ในแต่ละส่วน ทุกชิ้นงานที่ทีมของคุณทำภายในระบบ AI-native จะช่วยให้ AI ฉลาดขึ้น
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ:
ทำไมสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญมากกว่าป้ายกำกับ AI
เมื่อคุณนำเครื่องมือที่ใช้ AI หลายตัวมาใช้ คุณจะประสบกับ ปัญหาการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม (AI sprawl) ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่วางแผนของเครื่องมือ AI, แบบจำลอง, และแพลตฟอร์มที่ไม่มีบริบท, การกำกับดูแล, หรือกลยุทธ์ร่วมกัน แต่ละตัวอาจทำงานได้ดีเมื่อใช้เดี่ยว ๆ แต่ไม่สามารถแบ่งปันบริบทกับตัวอื่น ๆ ได้ และนี่คือช่องว่างทางสถาปัตยกรรม
ช่องว่างนี้ปรากฏขึ้นในงานประจำวัน:
- ค้นหา: AI แบบติดตั้งเพิ่มเติมจะแสดงผลลัพธ์จากระบบเดียวเท่านั้น AI แบบเนทีฟเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง งาน เอกสาร ผู้คน และไทม์ไลน์ต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่เข้าใจบริบท
- ระบบอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มที่ใช้ AI สามารถจัดการกับทริกเกอร์ที่ง่าย(หาก X, แล้ว Y) ได้เท่านั้น ในขณะที่ AI แบบเน ทีฟสามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมวัตถุการทำงานหลายอย่างและปรับตัวตามบริบท
- ความรู้: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะสูญเสีย ความรู้เชิงสถาบันเมื่อมันถูกกระจายไปยังระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน ในทางกลับกัน แพลตฟอร์มที่เป็น AI-native จะเก็บรักษาและนำเสนอความรู้เหล่านี้ได้ เพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
การทำงานของ ClickUp ในฐานะพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรง ซึ่งงานแหล่งความรู้ การสนทนา และระบบอัตโนมัติทั้งหมดเชื่อมต่อกันผ่าน AI
มาสำรวจกันว่าซอฟต์แวร์การรวมระบบช่วยได้อย่างไร:
เข้าใจงานได้ทันที
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นชั้นสมองกลางของพื้นที่ทำงานของคุณ มันเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และการสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะต้องค้นหา คุณเพียงแค่ถามด้วยภาษาธรรมชาติ มันฝังลึกอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณและสามารถเข้าถึงบริบทแบบเรียลไทม์จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณได้
สิ่งที่มันทำ:
- ตอบคำถามโดยใช้ClickUp Tasks, ClickUp Docs และประวัติการสนทนาในClickUp Chat
- สร้างสรุป, อัปเดต, และรายงานได้ทันที
- ร่างแผนโครงการ, สรุปงาน, และเนื้อหา
- กรอกข้อมูลในช่องงานอัตโนมัติ เช่น ผู้รับผิดชอบและระดับความสำคัญ
- ช่วยให้ Super Agents สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกหรือดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการทบทวนสปรินต์สามารถถามได้ง่ายๆ ว่า: สรุปความคืบหน้าของสปรินต์ อุปสรรค และงานที่ค้างอยู่
ทำงานข้ามเครื่องมือได้อย่างราบรื่น
ClickUp Brain MAX ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยการเป็นศูนย์ควบคุม AI ของคุณที่รวมทุกเครื่องมือ แอป และเว็บไว้ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อขจัดความยุ่งยากจากการใช้ AI หลายแหล่ง คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT เอกสาร และแท็บค้นหาอีกต่อไป
มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณกับเครื่องมือภายนอกและแหล่งความรู้ต่างๆ
เครื่องมือ AI นำเสนอ:
- การค้นหาแบบรวม: ค้นหาคำตอบได้ทั่วทั้ง ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ (Google Drive, GitHub, ฯลฯ) และเว็บ
- ClickUp Talk-to-Text: แปลงเสียงเป็นงานที่มีโครงสร้าง ข้อความ และเอกสารได้ทันที
- การเข้าถึงหลายโมเดล: ใช้โมเดล AI ชั้นนำ (เช่น GPT, Claude, Gemini) ได้ในที่เดียว
- การค้นหาเชิงลึกและการให้เหตุผล: เปลี่ยนชั่วโมงแห่งการค้นคว้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง
- สร้างโดยตรงจากบริบท: สร้างงาน, โครงการ, หรือเนื้อหาได้ทันที
ปฏิเสธการสมัครสมาชิก AI หลายรายการ:
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อการประชุมมีประเด็นที่ต้องดำเนินการสูญหายระหว่างแอปบันทึกโน้ตและรายการงานของคุณ จับทุกสิ่งโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker มัน จะบันทึกการประชุมให้คุณเพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ หลังการประชุม ประเด็นที่ต้องดำเนินการ สรุป และงานที่ต้องติดตามจะปรากฏขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการกระทำ
ClickUp Automations ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว งานจะดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติ ระบบการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้สามารถตั้งกฎหรือเสริมด้วย AI เพื่อให้เวิร์กโฟลว์สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของงาน
วิธีการทำงาน:
- ตัวกระตุ้น: เหตุการณ์เช่น การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือกำหนดเวลา
- เงื่อนไข: กฎที่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อใดที่ระบบอัตโนมัติจะทำงาน
- การดำเนินการ: ผลลัพธ์ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งการแจ้งเตือน
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมขายปิดการขายได้ ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานการต้อนรับใหม่ทันที มอบหมายให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้า และกำหนดเส้นตาย
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ซับซ้อนโดยใช้ ClickUp Super Agents:
*ฉันกำลังใช้งานพวกมันอยู่และได้ผลดี ง่ายแต่ได้ผล ในรายการโครงการพร้อมกำหนดการของเรา มีงานที่ชื่อว่า "สถานะรายสัปดาห์" ในงานนี้ ผู้จัดการโครงการจะเพิ่มความคิดเห็นพร้อมสถานะที่เป็นเรื่องราว ความสำเร็จที่มีความหมาย (เนื่องจากอาจมีงานหลายร้อยงานที่เสร็จสิ้นหรือเป็นหมุดหมายสำคัญ) และความเสี่ยงหรือปัญหาใดๆ ฉันจะให้ซูเปอร์เอเจนต์ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการจัดรูปแบบ จากนั้นคัดลอกสถานะล่าสุดนี้และวางลงในเอกสารที่ใช้สำหรับสถานะรายสัปดาห์ของเรา
สร้างกระบวนการทำงานแบบ AI-Native ของคุณด้วย ClickUp
ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงดำเนินงานด้วยระบบขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ก็ยังต้องพึ่งพามนุษย์อย่างมากในการเชื่อมโยงบริบท ตัดสินใจ และผลักดันงานให้ก้าวหน้า
การทำงานที่เกิดบน AI นั้นแตกต่าง และ ClickUp ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริง ด้วย ClickUp Brain ทีมงานของคุณก้าวข้ามการค้นหาไปสู่การเข้าถึงบริบทได้ทันทีในทุกงาน เอกสาร และการสนทนา ClickUp Brain MAX ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือด้วยการรวม Talk-to-Text และโมเดล AI หลายรูปแบบไว้ในที่ทำงานเดียว และด้วย ClickUp Automations การตัดสินใจจะกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI native กับ AI powered
คำว่า 'ขับเคลื่อนด้วย AI' เหมือนกับ 'ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI' หรือไม่?
มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง แต่คำว่า "ขับเคลื่อนด้วย AI" มักจะหมายถึง AI มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ในขณะที่ "ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI" หมายถึง AI มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ในบางจุดเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่าง AI-enabled และ AI-powered คืออะไร?
AI-enabled และ AI-powered มีความหมายใกล้เคียงกัน: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมี AI เป็นแกนหลักตั้งแต่แรก แต่ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้าไปภายหลัง ความแตกต่างนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงภาษาทางการตลาด ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เครื่องมือนั้นให้การใช้งาน AI แบบมีผู้ช่วย (มนุษย์นำ AI สนับสนุน) หรือเป็น AI แท้จริงตั้งแต่ต้น
แพลตฟอร์มสามารถพัฒนาจากขับเคลื่อนด้วย AI ไปสู่เป็น AI-native ได้หรือไม่?
ในทางทฤษฎีแล้ว ใช่ แต่จำเป็นต้องสร้างโมเดลข้อมูลและสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่แค่เพิ่มฟีเจอร์ AI เข้าไปเท่านั้น แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นโดยไม่มี AI เป็นแกนหลักจะต้องเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคจำนวนมากเมื่อพยายามเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้
AI-native หมายถึงทุกฟีเจอร์ทำงานบน AI โดยอัตโนมัติหรือไม่?
ไม่. AI-native หมายความว่า สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มให้ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานทั้งหมดของคุณ และมีความสามารถในการดำเนินการผ่านระบบได้. คุณสมบัติแต่ละอย่างอาจใช้หรือไม่ใช้ AI ก็ได้. อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะต้องทราบว่า AI สามารถทำงานได้ทุกที่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่ เพราะฐานรองรับมัน.