วิธีสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

ค่าใช้จ่ายรายเดือนอาจดูเหมือนไม่สำคัญ จนกระทั่งคุณตระหนักว่าคุณกำลังจ่ายเงินให้กับเครื่องมือ AI สามตัวและผู้จัดการโครงการสี่คนแยกกัน แม้ว่าการเรียกเก็บเงินเพียง $10 ต่อครั้งอาจดูเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสะสมจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายเหล่านี้จะค่อยๆ กัดกร่อนงบประมาณและความสนใจของคุณ
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกฟรีใน Google Sheets เพื่อเรียกคืนการมองเห็น คุณจะเรียนรู้วิธีการตั้งค่าหัวคอลัมน์สำหรับวันที่ต่ออายุ ใช้สูตรเพื่อทำให้การติดตามการใช้จ่ายเป็นอัตโนมัติ และสร้างการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินที่จะเกิดขึ้น
เราจะค้นพบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล้นเกิน:ClickUp Accelerator ซึ่งช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวและแทนที่การสมัครสมาชิก AI หลายรายการด้วยเครื่องมือ AI ที่เข้าใจบริบท ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแท็บต่างๆ
ทำไมต้องใช้ Google Sheets เพื่อติดตามการสมัครสมาชิก
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการสมัครสมาชิกไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของหนึ่งรายการ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเงียบๆ ของหลายๆ รายการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้บริโภคทั่วไปใช้จ่าย $219 ต่อเดือนกับการสมัครสมาชิกแต่เชื่อว่าพวกเขาใช้จ่ายเพียง $86 เท่านั้น การขาดการมองเห็นการใช้จ่ายนี้เป็นแหล่งความกังวลด้านงบประมาณที่สำคัญสำหรับทั้งทีมและบุคคล
บริการสตรีมมิ่งที่นี่ เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่นั่น—ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณกำลังเสียเงินไปกับบริการที่คุณลืมไปแล้วว่ามีอยู่ด้วยซ้ำ นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของ "การสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น"
ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets เป็นขั้นตอนแรกที่ใช้งานได้จริงในการควบคุมอีกครั้ง แม้ว่าจะมีตัวติดตามการสมัครสมาชิกเฉพาะทางอยู่ แต่หลายตัวมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ ความขัดแย้งของการจ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อติดตามการสมัครสมาชิกของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราไม่เข้าใจ
Google Sheets มอบวิธีการที่ฟรี เข้าถึงได้ และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ให้คุณเห็นทุกอย่างในที่เดียว
Google Sheets ทำงานได้ดีเพราะ:
- ฟรี: คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มการสมัครสมาชิกอีกอย่างในรายการของคุณเพียงเพื่อจัดการกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: คุณสามารถสร้างคอลัมน์และหมวดหมู่ที่ตรงกับความต้องการของงบประมาณส่วนตัวหรือทีมของคุณได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบที่ตายตัว
- มันสามารถแชร์ได้: คุณสามารถทำงานร่วมกับคู่ค้า, เพื่อนร่วมห้อง, หรือทีมการเงินของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายที่แชร์กัน
- ขับเคลื่อนด้วยสูตร: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำให้การคำนวณยอดรวมเป็นอัตโนมัติ แจ้งเตือนวันต่ออายุที่กำลังจะมาถึง และคำนวณค่าใช้จ่ายประจำปีของคุณโดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง
ข้อเสียหลักคือการทำงานด้วยตนเอง คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง ระบบจะไม่ซิงค์กับรายการเดินบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ แต่สำหรับหลายๆ คน นั่นเป็นราคาที่จ่ายได้เพื่อแลกกับความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่และการมองเห็นที่ชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหนในแต่ละเดือน
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
วิธีตั้งค่าตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets
การเริ่มต้นด้วยสเปรดชีตเปล่าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ คุณรู้ว่าคุณต้องติดตามการสมัครสมาชิกของคุณ แต่ข้อมูลใดที่สำคัญจริงๆ? หากคุณสร้างระบบที่ง่ายเกินไป มันจะไม่เป็นประโยชน์ หากมันซับซ้อนเกินไป คุณจะละทิ้งมันภายในหนึ่งสัปดาห์
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกที่ใช้งานได้ใน Google Sheets ภายในเวลาประมาณ 15 นาที เราสมมติว่าคุณมีบัญชี Google เพื่อตั้งค่า
1. สร้าง Google Sheet ใหม่
ก่อนอื่น ให้เปิด Google Sheets ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือจาก Google Drive เลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มต้นสเปรดชีตใหม่เปล่า ตั้งชื่อที่ชัดเจน เช่น "ตัวติดตามการสมัครสมาชิก" เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง
2. ตั้งชื่อหัวข้อคอลัมน์ของคุณ
คอลัมน์ที่คุณสร้างจะกำหนดข้อมูลที่คุณสามารถติดตามได้ หัวข้อเหล่านี้เป็นพื้นฐานของตัวติดตามของคุณ ดังนั้นอย่าข้ามไป เพิ่มสิ่งเหล่านี้ในแถวแรกของแผ่นงานของคุณ:
|คอลัมน์
|วัตถุประสงค์
|ชื่อการสมัครสมาชิก
|ชื่อของบริการหรือผลิตภัณฑ์ (เช่น Netflix, Spotify)
|หมวดหมู่
|วิธีที่คุณจัดกลุ่มค่าใช้จ่าย (เช่น การสตรีม, ซอฟต์แวร์, ฟิตเนส)
|ค่าใช้จ่ายรายเดือน
|จำนวนเงินค่าบริการที่เกิดขึ้นซ้ำ
|รอบการเรียกเก็บเงิน
|ความถี่ที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน (เช่น รายเดือน รายปี รายไตรมาส)
|วันต่ออายุ
|วันที่แน่นอนของการชำระเงินครั้งต่อไป
|วิธีการชำระเงิน
|บัตรหรือบัญชีใดที่ถูกเรียกเก็บเงิน
|สถานะ
|สถานะปัจจุบัน (เช่น กำลังใช้งาน, หยุดชั่วคราว, ยกเลิก)
|หมายเหตุ
|รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ เช่น คำแนะนำในการยกเลิกหรือข้อมูลบัญชี
นี่คือลักษณะของ Google Sheet ของคุณเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียว:
3. ใช้การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลเป็นคุณสมบัติที่สร้างเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเซลล์ของคุณ สิ่งนี้มีความสำคัญในการรักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดและสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยให้การกรองและสูตรทำงานได้อย่างถูกต้อง
- เลือกคอลัมน์ 'หมวดหมู่' ทั้งหมด จากนั้นไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล
- สร้างรายการแบบดรอปดาวน์พร้อมหมวดหมู่การใช้จ่ายของคุณ
ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับคอลัมน์ 'รอบการเรียกเก็บเงิน' และ 'สถานะ'
4. จัดรูปแบบคอลัมน์สกุลเงิน
เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของคุณอ่านได้ง่าย ให้เลือกคอลัมน์ 'ค่าใช้จ่ายรายเดือน'
- ไปที่ รูปแบบ > จำนวน > สกุลเงิน
ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายดอลลาร์โดยอัตโนมัติและกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นมาตรฐานในทุกข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจในการคำนวณที่ถูกต้อง
5. เพิ่มสูตร SUMIF สำหรับผลรวม
ใช้สูตรของ Google Sheetsเพื่อทำให้สเปรดชีตของคุณฉลาดขึ้น แทนที่จะบวกค่าใช้จ่ายของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำแทนคุณได้
ในการคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ ให้ค้นหาเซลล์ว่างและป้อน:
=SUMIF(G:G,"Active",C:C)
สูตรนี้บอกให้ Google Sheets ดูที่คอลัมน์ 'สถานะ' ของคุณ (เช่น คอลัมน์ G) ค้นหาทุกการสมัครสมาชิกที่ระบุว่า 'ใช้งานอยู่' แล้วรวมค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกันจากคอลัมน์ 'ค่าใช้จ่ายรายเดือน' (สมมติว่าเป็นคอลัมน์ C)
6. สร้างตัวติดตามวันต่ออายุ
เพื่อหลีกเลี่ยงการต่ออายุโดยไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถสร้างการนับถอยหลังอย่างง่ายได้
เพิ่มคอลัมน์ใหม่ใน Google Sheet ของคุณ. ให้ชื่อว่า 'วันก่อนการต่ออายุ'.
คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY() เพื่อกำหนดจำนวนวันที่เหลืออยู่จนถึงการชำระเงินครั้งต่อไปได้
ใส่สูตรนี้:=E2-TODAY()
มันลบวันที่ปัจจุบันออกจากวันที่ต่ออายุของคุณในคอลัมน์ E นอกจากนี้ แผ่นงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดมัน
ตัวเลขบวกแสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่ ขณะที่ตัวเลขลบหมายถึงการต่ออายุได้ผ่านไปแล้ว
คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณ
⚠️ ตัวติดตามขั้นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ยังเป็นเพียงรายการข้อมูลแบบพาสซีฟเท่านั้น คุณต้องจำไว้ว่าต้องเปิดและตรวจสอบเป็นประจำ หากคุณไม่ทำ คุณก็จะพลาดวันต่ออายุ และจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว ตัวติดตามนี้อาจกลายเป็นเพียงไฟล์อีกอันที่คุณลืมไป
แต่เรามีวิธีที่จะทำให้ตัวติดตามของคุณมีประโยชน์มากขึ้นอีกมาก ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเพียงไม่กี่อย่าง คุณสามารถเปลี่ยนรายการคงที่ของคุณให้กลายเป็นแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แจ้งเตือนคุณและวิเคราะห์การใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ ✨
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับการแจ้งเตือนการต่ออายุ
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นคุณสมบัติที่เปลี่ยนสีของเซลล์โดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณสร้างขึ้น มันเหมือนกับการตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับวันที่ต่ออายุของคุณ ทำให้ไม่สามารถพลาดการเรียกเก็บเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
เพื่อตั้งค่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข:
- เลือกคอลัมน์ 'วันต่ออายุ' ทั้งหมดของคุณ
- ไปที่เมนูแล้วคลิก รูปแบบ > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงของ 'จัดรูปแบบเซลล์หาก' แล้วเลือก 'สูตรกำหนดเองคือ'
- สมมติว่าข้อมูลของคุณอยู่ในคอลัมน์ E ให้สร้างกฎโดยใช้สูตรที่กำหนดเอง: เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7) To highlight renewals within 14 days in yellow: Use the formula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
- เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)
- เพื่อเน้นการต่ออายุภายใน 14 วันเป็นสีเหลือง: ใช้สูตร =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
- ตั้งค่าสไตล์โดยเลือกสีแดงหรือสีอื่นตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ เสร็จสิ้น
- เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)
- เพื่อเน้นการต่ออายุภายใน 14 วันเป็นสีเหลือง: ใช้สูตร =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
สัญญาณภาพเหล่านี้ทำให้ตัวติดตามของคุณเป็นแบบเชิงรุก คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามีการสมัครสมาชิกใดบ้างที่ต้องการความสนใจของคุณก่อนที่หน้าต่างการต่ออายุอัตโนมัติจะปิดลง คุณสามารถเพิ่มกฎอีกข้อเพื่อทำให้แถวที่มีสถานะ 'ยกเลิก' เป็นสีเทาได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้มุมมองของคุณสะอาดและมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
ตารางหมุนสำหรับการวิเคราะห์การสมัครสมาชิก
ตารางหมุนเวียนใน Google Sheetsช่วยสรุปข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน. นี่คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการตอบคำถามใหญ่ ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายของคุณ เช่น "ฉันใช้จ่ายกับซอฟต์แวร์ปีละเท่าไหร่?" หรือ "หมวดหมู่ใดที่ทำให้เกิดส่วนแบ่งใหญ่ที่สุดในงบประมาณการสมัครสมาชิกของฉัน?"
สร้างตารางข้อมูลแบบหมุนได้:
- เลือกข้อมูลทั้งหมดของคุณ รวมถึงหัวข้อด้วย
- ไปที่ แทรก > ตารางหมุนเวียน
- ในหน้าต่าง สร้างตารางหมุน ให้ป้อน A1:I11 เพื่อจับคอลัมน์ทั้งหมดของคุณใน ช่วงข้อมูล
- เลือกเซลล์เช่น J1 ในแผ่นงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อดูมันเคียงข้างกันและคลิก สร้าง
📌 คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแผ่นงานใหม่ เพื่อแยกการวิเคราะห์ของคุณได้
- ใช้แผงแก้ไขทางด้านขวาเพื่อจัดระเบียบข้อมูล: แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูการแบ่งกลุ่มเช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์' ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ
- แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูรายละเอียดแยกตามกลุ่ม เช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์'
- ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่
- ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ
- แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูรายละเอียดแยกตามกลุ่ม เช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์'
- ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่
- ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ
นี่คือลักษณะของ ตัวแก้ไขตารางข้อมูล และแผ่นงานของคุณ:
ตอนนี้คุณได้เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และมีสรุปการใช้จ่ายของคุณอย่างสะอาดเรียบร้อยตามหมวดหมู่แล้ว ใช้มุมมองนี้เพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถตัดลดหรือรวมเครื่องมือใดได้บ้างเพื่อให้ระบบของคุณมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
👀 คุณรู้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับSaaSอยู่ที่ $4,830 ต่อพนักงานต่อปีการติดตามหมวดหมู่เหล่านี้อย่างใกล้ชิดช่วยให้คุณเห็นความซ้ำซ้อนก่อนที่จะกระทบกับงบประมาณของคุณ
ติดตามการสมัครสมาชิกได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
Google Sheets เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเงินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากคุณนำมาใช้กับทีมที่กำลังเติบโตของคุณ มันจะนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือในที่สุด — แผนกการเงินอนุมัติเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ แผนกไอทีจัดการการมอบหมายใบอนุญาต และทีมของคุณติดอยู่ตรงกลาง ต้องอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองและตามหากันใน Slack
การแยกส่วนนี้อาจนำไปสู่การพลาดการต่ออายุที่สำคัญได้ง่าย เนื่องจากเจ้าของเอกสารกำลังอยู่ในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ยังไม่มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้อนุมัติเครื่องมือใด
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ตัวติดตามง่าย ๆ ของคุณก็กลายเป็นแหล่งของความขัดแย้งและความเสี่ยง
👀 คุณรู้หรือไม่? องค์กรที่มีพนักงาน 100 คนสูญเสียเงิน 420,000 ดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน
📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้สเปรดชีตในการจัดการโครงการและงานต่างๆ แต่สเปรดชีตไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เมื่อโครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น การรักษาสถานะ กำหนดเวลา และการมอบหมายงานให้ทันสมัยกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลามาก
แพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยมุมมองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น รายการตาราง ปฏิทิน และแกนต์ นั่นหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเพื่ออัปเดตฟิลด์และสถานะต่างๆ เมื่องานดำเนินไป และทันใดนั้น การอัปเดตด้วยตนเองก็กลายเป็นเรื่องในอดีต
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการติดตามด้วยตนเองคือการพลาดช่วงเวลาการยกเลิก แทนที่จะตรวจสอบคอลัมน์วันที่ด้วยตนเองและจดจำไว้ในใจ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อช่วยจดจำแทนคุณ
พวกเขาให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อส่งเตือนตัวเอง (หรือสมาชิกทีมคนอื่น) เจ็ดวันก่อนวันต่ออายุ ซึ่งจะสร้างงานทบทวนใน ClickUpอัตโนมัติสำหรับหัวหน้าแผนกหรือโพสต์การแจ้งเตือนในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้ นี่จะช่วยให้คุณประเมินคุณค่าของเครื่องมือก่อนการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป
เพื่อมาตรฐานให้มากขึ้นสำหรับนิสัยเหล่านี้ ให้ใช้ "งานที่ทำซ้ำ" สำหรับการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่ต้องการการตรวจสอบทุกปีหรือทุกไตรมาส คุณสามารถตั้งค่าให้งานนี้ทำซ้ำโดยอัตโนมัติได้ เมื่อคุณทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นและปิดงานแล้ว ClickUp จะสร้างงานถัดไปโดยอัตโนมัติตามกำหนดการของคุณ ทำให้การประเมินอย่างริเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นมาตรฐาน
ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่สเปรดชีตจำกัดคุณไว้เพียงแถวและคอลัมน์แบบคงที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันสำหรับผู้ขายแต่ละรายได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น ต้นทุนรายเดือน เงื่อนไขสัญญา และวิธีการชำระเงิน ได้โดยตรงในภารกิจของ ClickUp
สิ่งนี้ช่วยให้บริบททั้งหมดของคุณ—รวมถึงข้อตกลงกับผู้ขายเอง—ยังคงแนบอยู่กับงาน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับเพื่อหาสัญญาในระหว่างการตรวจสอบงบประมาณ
คุณยังสามารถขจัดความวุ่นวายของข้อมูลที่กระจัดกระจายได้โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเก็บนโยบายการจัดการผู้ขาย คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือขั้นตอนการยกเลิกไว้ในClickUp Docs
จากนั้น ให้เชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นโดยตรงกับงานที่ต้องทำตามการสมัครสมาชิกของคุณ ตอนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือ สัญญา นโยบายการใช้งาน และประวัติการต่ออายุ จะถูกเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด ทำให้การค้นหาข้อมูลที่น่าหงุดหงิดในแอปต่างๆ หมดไป
แม้ว่าตารางหมุนจะใช้งานได้ดี แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์หรือแชร์กับผู้บริหารได้ง่ายแดชบอร์ดของ ClickUpจะดึงข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณมาแสดงในรายงานภาพรวมที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อดูยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ หรือดูการต่ออายุทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่กราฟและได้รับคำตอบโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ ให้เพิ่มAI Cardลงในแดชบอร์ดของคุณ ใช้การ์ด AI Brain เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเองในภาษาธรรมชาติ เช่น การขอสรุปยอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มันเหมือนกับการมีนักวิเคราะห์การเงินฝังอยู่ในมุมมองรายงานของคุณโดยตรง
การจัดการแอปพลิเคชันหลายสิบตัวที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันนำไปสู่การขยายตัวของที่ทำงาน (Work Sprawl) ซึ่งเป็นวงจรของความขัดแย้งและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำให้องค์กรสูญเสียรายได้เกือบ30% ของรายได้ประจำปี
ClickUp Accelerator หยุดวงจรนี้ด้วยการรวมทุกสิ่งที่คุณใช้ทำงานไว้ในที่เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มอบพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมทุกสิ่งไว้ให้คุณ ซึ่งทุกโครงการ เอกสาร และการสนทนาจะอยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่ครบถ้วน
ในบริบทของกลยุทธ์การสมัครสมาชิกของคุณ การเร่งความเร็วนี้ช่วยให้คุณ:
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเอาชนะAI Sprawl ได้อีกด้วย แทนที่จะต้องจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับ LLM หลายตัวที่แยกจากกัน คุณสามารถใช้ AI ที่รับรู้บริบทนี้เพื่อเข้าถึงพวกมันในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณรวม AI stack ของคุณ ลดการสมัครสมาชิกโดยรวมของคุณในขณะที่ยังคงรักษาบริบททั้งหมดในโครงการของคุณ
นอกจากนี้ Brain ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวของคุณ ติดตามการสมัครสมาชิก การต่ออายุ และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณ เพียงป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณ ใช้เพื่อวางแผนงบประมาณและจัดการการสมัครสมาชิกด้วยภาษาธรรมชาติ
การเข้าถึงแบบรวมศูนย์นี้ขยายออกไปไกลกว่าโมเดล AI ของคุณ และเข้าถึงข้อมูลจริงของคุณผ่านEnterprise Search ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce—ได้จากที่เดียว
แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมาเพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดสัญญาเฉพาะ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหาให้ทันทีได้เช่นกัน ระบบจะจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำตอบของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน ลองใช้ClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน AI อิสระที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและซ้ำซาก คุณสามารถมอบหมายให้ Super Agent ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือให้ติดตามการสื่อสารกับผู้ขายเพื่อระบุเมื่อสัญญาถึงกำหนดเจรจาใหม่
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีความจำระยะยาวและการรับรู้สภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาจึงสามารถจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสมัครสมาชิกได้อย่างอิสระ ช่วยให้ทีมของคุณไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งปกติแล้วจำเป็นต้องทำเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้ที่นี่:
การสร้างนิสัยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนทำให้เงินในกระเป๋าของคุณหมดไป ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวติดตามง่ายๆ ใน Google Sheets หรือย้ายไปใช้พื้นที่ทำงานอัตโนมัติ เป้าหมายก็เหมือนกัน: การมองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเงินของคุณกำลังถูกใช้ไปที่ไหน
หากตัวเลือกหลังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าและคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณด้วยกระบวนการอัตโนมัติลองใช้ ClickUp ฟรี!
สร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและเอกสาร
ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่สเปรดชีตจำกัดคุณไว้เพียงแถวและคอลัมน์แบบคงที่ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันสำหรับผู้ขายแต่ละรายได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น ต้นทุนรายเดือน เงื่อนไขสัญญา และวิธีการชำระเงิน ได้โดยตรงในภารกิจของ ClickUp
สิ่งนี้ช่วยให้บริบททั้งหมดของคุณ—รวมถึงข้อตกลงกับผู้ขายเอง—ยังคงแนบอยู่กับงาน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับเพื่อหาสัญญาในระหว่างการตรวจสอบงบประมาณ
คุณยังสามารถขจัดความวุ่นวายของข้อมูลที่กระจัดกระจายได้โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเก็บนโยบายการจัดการผู้ขาย คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือขั้นตอนการยกเลิกไว้ในClickUp Docs
จากนั้น ให้เชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นโดยตรงกับงานในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตอนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือ สัญญา นโยบายการใช้ และประวัติการต่ออายุ จะถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำให้การค้นหาข้อมูลที่น่าหงุดหงิดในแอปพลิเคชันต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
แม้ว่าตารางหมุนเวียนจะมีประโยชน์ แต่พวกมันไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์หรือสามารถแชร์กับผู้นำได้อย่างง่ายดายแดชบอร์ดของ ClickUpดึงข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณเข้าสู่รายงานภาพระดับสูงที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อดูยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ หรือดูการต่ออายุทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่กราฟและรับคำตอบโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ ให้เพิ่มAI Cardลงในแดชบอร์ดของคุณ ใช้การ์ด AI Brain เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเองในภาษาธรรมชาติ เช่น การขอสรุปยอดการใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มันเหมือนกับการมีนักวิเคราะห์การเงินฝังอยู่ในมุมมองรายงานของคุณโดยตรง
รวมแอปมากกว่า 20 แอปด้วย ClickUp Business Accelerator
การจัดการแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัวนำไปสู่การขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl) ซึ่งเป็นวงจรของความขัดแย้งและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายเกือบ30% ของรายได้ประจำปี
ClickUp Accelerator หยุดวงจรนี้ด้วยการรวมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไว้ในที่เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. มันมอบให้คุณได้ใช้ Converged AI Workspace ที่ทุกโครงการ, เอกสาร, และการสนทนาอยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่สมบูรณ์.
ในบริบทของกลยุทธ์การสมัครสมาชิกของคุณ การเร่งความเร็วนี้ช่วยให้คุณ:
- รวมกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเครื่องมือที่ซ้ำซ้อน
- ปรับใช้โซลูชัน AI เฉพาะแผนกภายในไม่กี่วัน เพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เก่าที่มีราคาแพงและใช้งานเฉพาะทาง
- ทำให้การจัดการผู้จัดหาเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการจัดการเอกสารด้วยตนเอง
- บรรลุการมองเห็นข้ามแผนกเพื่อตรวจจับและตัดการสมัครสมาชิกบริการที่ซ้ำซ้อน
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเอาชนะAI Sprawl ได้อีกด้วย แทนที่จะต้องจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับ LLM หลายตัวที่แยกจากกัน คุณสามารถใช้ AI ที่รับรู้บริบทนี้เพื่อเข้าถึงพวกมันในที่เดียวได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวม AI stack ของคุณไว้ด้วยกัน ลดจำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมดของคุณในขณะที่ยังคงรักษาบริบททั้งหมดไว้ในทุกโครงการของคุณ
นอกจากนี้ Brain ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวของคุณ ติดตามการสมัครสมาชิก การต่ออายุ และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณ เพียงป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณ ใช้เพื่อวางแผนงบประมาณและจัดการการสมัครสมาชิกด้วยภาษาธรรมชาติ
การเข้าถึงแบบรวมศูนย์นี้ขยายออกไปไกลกว่าโมเดล AI ของคุณ และเข้าถึงข้อมูลจริงของคุณผ่านEnterprise Search ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce—ได้จากที่เดียว
แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมาเพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดสัญญาเฉพาะ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหาให้ทันทีได้เช่นกัน ระบบจะจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำตอบของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน ลองใช้ClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน AI อิสระที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและซ้ำซาก คุณสามารถมอบหมายให้ Super Agent ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ หรือมอบหมายให้ติดตามการสื่อสารกับผู้ขายเพื่อระบุเมื่อสัญญาถึงกำหนดเจรจาใหม่
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีความจำระยะยาวและการรับรู้สภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาจึงสามารถจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสมัครสมาชิกได้อย่างอิสระ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งปกติแล้วจะต้องทำเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้ที่นี่:
ควบคุมเทคโนโลยีของคุณ
การสร้างนิสัยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนทำให้งบประมาณของคุณลดลง ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวติดตามง่ายๆ ใน Google Sheets หรือย้ายไปยังพื้นที่ทำงานอัตโนมัติ เป้าหมายก็เหมือนกัน: การมองเห็นทั้งหมดว่าเงินของคุณกำลังไปที่ไหน
หากตัวเลือกหลังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าและคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณด้วยกระบวนการอัตโนมัติลองใช้ ClickUp ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ใช่ คุณสามารถแชร์ตัวติดตามใน Google Sheets ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "แชร์" และเพิ่มผู้ร่วมงานผ่านอีเมล คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ของพวกเขาให้ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้
ข้อจำกัดหลักคือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การไม่มีระบบแจ้งเตือนการต่ออายุอัตโนมัติ และการไม่สามารถซิงค์ข้อมูลกับบัญชีธนาคารได้โดยตรง สำหรับทีม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและการขาดความรับผิดชอบ
ตัวติดตามการสมัครสมาชิกจะเน้นเฉพาะการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำและรอบการต่ออายุเท่านั้น ส่วนตัวติดตามค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมกว้างกว่า โดยบันทึกทุกรูปแบบของการใช้จ่าย รวมถึงทั้งรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
สำหรับแผนกหรือบริษัท การใช้เครื่องมือที่มีระบบอัตโนมัติในตัว, กระบวนการอนุมัติ, และแดชบอร์ดรวมศูนย์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด. ซึ่งช่วยให้ไม่มีอะไรถูกมองข้าม และมีบันทึกที่ชัดเจนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกทั้งหมด.