บล็อก ClickUp

วิธีสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
6 มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายรายเดือนอาจดูเหมือนไม่สำคัญ จนกระทั่งคุณตระหนักว่าคุณกำลังจ่ายเงินให้กับเครื่องมือ AI สามตัวและผู้จัดการโครงการสี่คนแยกกัน แม้ว่าการเรียกเก็บเงินเพียง $10 ต่อครั้งอาจดูเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสะสมจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายเหล่านี้จะค่อยๆ กัดกร่อนงบประมาณและความสนใจของคุณ

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกฟรีใน Google Sheets เพื่อเรียกคืนการมองเห็น คุณจะเรียนรู้วิธีการตั้งค่าหัวคอลัมน์สำหรับวันที่ต่ออายุ ใช้สูตรเพื่อทำให้การติดตามการใช้จ่ายเป็นอัตโนมัติ และสร้างการแจ้งเตือนสำหรับการเรียกเก็บเงินที่จะเกิดขึ้น

เราจะค้นพบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล้นเกิน:ClickUp Accelerator ซึ่งช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวและแทนที่การสมัครสมาชิก AI หลายรายการด้วยเครื่องมือ AI ที่เข้าใจบริบท ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแท็บต่างๆ

ทำไมต้องใช้ Google Sheets เพื่อติดตามการสมัครสมาชิก

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการสมัครสมาชิกไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของหนึ่งรายการ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเงียบๆ ของหลายๆ รายการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้บริโภคทั่วไปใช้จ่าย $219 ต่อเดือนกับการสมัครสมาชิกแต่เชื่อว่าพวกเขาใช้จ่ายเพียง $86 เท่านั้น การขาดการมองเห็นการใช้จ่ายนี้เป็นแหล่งความกังวลด้านงบประมาณที่สำคัญสำหรับทั้งทีมและบุคคล

บริการสตรีมมิ่งที่นี่ เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่นั่น—ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณกำลังเสียเงินไปกับบริการที่คุณลืมไปแล้วว่ามีอยู่ด้วยซ้ำ นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของ "การสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น"

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets เป็นขั้นตอนแรกที่ใช้งานได้จริงในการควบคุมอีกครั้ง แม้ว่าจะมีตัวติดตามการสมัครสมาชิกเฉพาะทางอยู่ แต่หลายตัวมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ ความขัดแย้งของการจ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อติดตามการสมัครสมาชิกของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราไม่เข้าใจ

Google Sheets มอบวิธีการที่ฟรี เข้าถึงได้ และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ให้คุณเห็นทุกอย่างในที่เดียว

Google Sheets ทำงานได้ดีเพราะ:

  • ฟรี: คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มการสมัครสมาชิกอีกอย่างในรายการของคุณเพียงเพื่อจัดการกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
  • ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: คุณสามารถสร้างคอลัมน์และหมวดหมู่ที่ตรงกับความต้องการของงบประมาณส่วนตัวหรือทีมของคุณได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบที่ตายตัว
  • มันสามารถแชร์ได้: คุณสามารถทำงานร่วมกับคู่ค้า, เพื่อนร่วมห้อง, หรือทีมการเงินของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายที่แชร์กัน
  • ขับเคลื่อนด้วยสูตร: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำให้การคำนวณยอดรวมเป็นอัตโนมัติ แจ้งเตือนวันต่ออายุที่กำลังจะมาถึง และคำนวณค่าใช้จ่ายประจำปีของคุณโดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง

ข้อเสียหลักคือการทำงานด้วยตนเอง คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง ระบบจะไม่ซิงค์กับรายการเดินบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ แต่สำหรับหลายๆ คน นั่นเป็นราคาที่จ่ายได้เพื่อแลกกับความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่และการมองเห็นที่ชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ไหนในแต่ละเดือน

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ฟรี

วิธีตั้งค่าตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

การเริ่มต้นด้วยสเปรดชีตเปล่าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ คุณรู้ว่าคุณต้องติดตามการสมัครสมาชิกของคุณ แต่ข้อมูลใดที่สำคัญจริงๆ? หากคุณสร้างระบบที่ง่ายเกินไป มันจะไม่เป็นประโยชน์ หากมันซับซ้อนเกินไป คุณจะละทิ้งมันภายในหนึ่งสัปดาห์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างตัวติดตามการสมัครสมาชิกที่ใช้งานได้ใน Google Sheets ภายในเวลาประมาณ 15 นาที เราสมมติว่าคุณมีบัญชี Google เพื่อตั้งค่า

1. สร้าง Google Sheet ใหม่

ก่อนอื่น ให้เปิด Google Sheets ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือจาก Google Drive เลือกตัวเลือกเพื่อเริ่มต้นสเปรดชีตใหม่เปล่า ตั้งชื่อที่ชัดเจน เช่น "ตัวติดตามการสมัครสมาชิก" เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกในกูเกิลชีต
ผ่านGoogle Sheets

2. ตั้งชื่อหัวข้อคอลัมน์ของคุณ

คอลัมน์ที่คุณสร้างจะกำหนดข้อมูลที่คุณสามารถติดตามได้ หัวข้อเหล่านี้เป็นพื้นฐานของตัวติดตามของคุณ ดังนั้นอย่าข้ามไป เพิ่มสิ่งเหล่านี้ในแถวแรกของแผ่นงานของคุณ:

คอลัมน์วัตถุประสงค์
ชื่อการสมัครสมาชิกชื่อของบริการหรือผลิตภัณฑ์ (เช่น Netflix, Spotify)
หมวดหมู่วิธีที่คุณจัดกลุ่มค่าใช้จ่าย (เช่น การสตรีม, ซอฟต์แวร์, ฟิตเนส)
ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวนเงินค่าบริการที่เกิดขึ้นซ้ำ
รอบการเรียกเก็บเงินความถี่ที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน (เช่น รายเดือน รายปี รายไตรมาส)
วันต่ออายุวันที่แน่นอนของการชำระเงินครั้งต่อไป
วิธีการชำระเงินบัตรหรือบัญชีใดที่ถูกเรียกเก็บเงิน
สถานะสถานะปัจจุบัน (เช่น กำลังใช้งาน, หยุดชั่วคราว, ยกเลิก)
หมายเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ เช่น คำแนะนำในการยกเลิกหรือข้อมูลบัญชี

นี่คือลักษณะของ Google Sheet ของคุณเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียว:

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

3. ใช้การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลเป็นคุณสมบัติที่สร้างเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเซลล์ของคุณ สิ่งนี้มีความสำคัญในการรักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดและสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยให้การกรองและสูตรทำงานได้อย่างถูกต้อง

  • เลือกคอลัมน์ 'หมวดหมู่' ทั้งหมด จากนั้นไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล
  • สร้างรายการแบบดรอปดาวน์พร้อมหมวดหมู่การใช้จ่ายของคุณ

ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับคอลัมน์ 'รอบการเรียกเก็บเงิน' และ 'สถานะ'

4. จัดรูปแบบคอลัมน์สกุลเงิน

เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของคุณอ่านได้ง่าย ให้เลือกคอลัมน์ 'ค่าใช้จ่ายรายเดือน'

  • ไปที่ รูปแบบ > จำนวน > สกุลเงิน

ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายดอลลาร์โดยอัตโนมัติและกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมให้เป็นมาตรฐานในทุกข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจในการคำนวณที่ถูกต้อง

5. เพิ่มสูตร SUMIF สำหรับผลรวม

ใช้สูตรของ Google Sheetsเพื่อทำให้สเปรดชีตของคุณฉลาดขึ้น แทนที่จะบวกค่าใช้จ่ายของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำแทนคุณได้

ในการคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ ให้ค้นหาเซลล์ว่างและป้อน:

=SUMIF(G:G,"Active",C:C)

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

สูตรนี้บอกให้ Google Sheets ดูที่คอลัมน์ 'สถานะ' ของคุณ (เช่น คอลัมน์ G) ค้นหาทุกการสมัครสมาชิกที่ระบุว่า 'ใช้งานอยู่' แล้วรวมค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกันจากคอลัมน์ 'ค่าใช้จ่ายรายเดือน' (สมมติว่าเป็นคอลัมน์ C)

6. สร้างตัวติดตามวันต่ออายุ

เพื่อหลีกเลี่ยงการต่ออายุโดยไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถสร้างการนับถอยหลังอย่างง่ายได้

เพิ่มคอลัมน์ใหม่ใน Google Sheet ของคุณ. ให้ชื่อว่า 'วันก่อนการต่ออายุ'.

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY() เพื่อกำหนดจำนวนวันที่เหลืออยู่จนถึงการชำระเงินครั้งต่อไปได้

ใส่สูตรนี้:=E2-TODAY()

มันลบวันที่ปัจจุบันออกจากวันที่ต่ออายุของคุณในคอลัมน์ E นอกจากนี้ แผ่นงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดมัน

ตัวเลขบวกแสดงจำนวนวันที่เหลืออยู่ ขณะที่ตัวเลขลบหมายถึงการต่ออายุได้ผ่านไปแล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ดีที่สุด

คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณ

⚠️ ตัวติดตามขั้นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ยังเป็นเพียงรายการข้อมูลแบบพาสซีฟเท่านั้น คุณต้องจำไว้ว่าต้องเปิดและตรวจสอบเป็นประจำ หากคุณไม่ทำ คุณก็จะพลาดวันต่ออายุ และจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว ตัวติดตามนี้อาจกลายเป็นเพียงไฟล์อีกอันที่คุณลืมไป

แต่เรามีวิธีที่จะทำให้ตัวติดตามของคุณมีประโยชน์มากขึ้นอีกมาก ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเพียงไม่กี่อย่าง คุณสามารถเปลี่ยนรายการคงที่ของคุณให้กลายเป็นแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แจ้งเตือนคุณและวิเคราะห์การใช้จ่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ ✨

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับการแจ้งเตือนการต่ออายุ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นคุณสมบัติที่เปลี่ยนสีของเซลล์โดยอัตโนมัติตามกฎที่คุณสร้างขึ้น มันเหมือนกับการตั้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับวันที่ต่ออายุของคุณ ทำให้ไม่สามารถพลาดการเรียกเก็บเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

เพื่อตั้งค่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข:

  • เลือกคอลัมน์ 'วันต่ออายุ' ทั้งหมดของคุณ
  • ไปที่เมนูแล้วคลิก รูปแบบ > การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงของ 'จัดรูปแบบเซลล์หาก' แล้วเลือก 'สูตรกำหนดเองคือ'
  • สมมติว่าข้อมูลของคุณอยู่ในคอลัมน์ E ให้สร้างกฎโดยใช้สูตรที่กำหนดเอง: เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7) To highlight renewals within 14 days in yellow: Use the formula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
  • เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)
  • เพื่อเน้นการต่ออายุภายใน 14 วันเป็นสีเหลือง: ใช้สูตร =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
  • ตั้งค่าสไตล์โดยเลือกสีแดงหรือสีอื่นตามที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ เสร็จสิ้น
  • เพื่อเน้นการต่ออายุภายในเจ็ดวันเป็นสีแดง: ใช้สูตร =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)
  • เพื่อเน้นการต่ออายุภายใน 14 วันเป็นสีเหลือง: ใช้สูตร =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)
ตัวติดตามการสมัครสมาชิกในกูเกิลชีต

สัญญาณภาพเหล่านี้ทำให้ตัวติดตามของคุณเป็นแบบเชิงรุก คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามีการสมัครสมาชิกใดบ้างที่ต้องการความสนใจของคุณก่อนที่หน้าต่างการต่ออายุอัตโนมัติจะปิดลง คุณสามารถเพิ่มกฎอีกข้อเพื่อทำให้แถวที่มีสถานะ 'ยกเลิก' เป็นสีเทาได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้มุมมองของคุณสะอาดและมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ตารางหมุนสำหรับการวิเคราะห์การสมัครสมาชิก

ตารางหมุนเวียนใน Google Sheetsช่วยสรุปข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน. นี่คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการตอบคำถามใหญ่ ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายของคุณ เช่น "ฉันใช้จ่ายกับซอฟต์แวร์ปีละเท่าไหร่?" หรือ "หมวดหมู่ใดที่ทำให้เกิดส่วนแบ่งใหญ่ที่สุดในงบประมาณการสมัครสมาชิกของฉัน?"

สร้างตารางข้อมูลแบบหมุนได้:

  • เลือกข้อมูลทั้งหมดของคุณ รวมถึงหัวข้อด้วย
  • ไปที่ แทรก > ตารางหมุนเวียน
  • ในหน้าต่าง สร้างตารางหมุน ให้ป้อน A1:I11 เพื่อจับคอลัมน์ทั้งหมดของคุณใน ช่วงข้อมูล
  • เลือกเซลล์เช่น J1 ในแผ่นงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อดูมันเคียงข้างกันและคลิก สร้าง

📌 คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแผ่นงานใหม่ เพื่อแยกการวิเคราะห์ของคุณได้

  • ใช้แผงแก้ไขทางด้านขวาเพื่อจัดระเบียบข้อมูล: แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูการแบ่งกลุ่มเช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์' ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่ ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ
  • แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูรายละเอียดแยกตามกลุ่ม เช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์'
  • ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่
  • ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ
  • แถว: เพิ่ม หมวดหมู่ เพื่อดูรายละเอียดแยกตามกลุ่ม เช่น 'หมวดหมู่' หรือ 'ซอฟต์แวร์'
  • ค่า: เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายเดือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เพื่อคำนวณยอดรวมสำหรับแต่ละหมวดหมู่
  • ตัวกรอง: เพิ่ม สถานะ และยกเลิกการเลือกช่องสำหรับ ยกเลิก เพื่อให้บริการเช่น Netflix ไม่รวมอยู่ในยอดรวมของคุณ

นี่คือลักษณะของ ตัวแก้ไขตารางข้อมูล และแผ่นงานของคุณ:

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets

ตอนนี้คุณได้เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และมีสรุปการใช้จ่ายของคุณอย่างสะอาดเรียบร้อยตามหมวดหมู่แล้ว ใช้มุมมองนี้เพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถตัดลดหรือรวมเครื่องมือใดได้บ้างเพื่อให้ระบบของคุณมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ

👀 คุณรู้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับSaaSอยู่ที่ $4,830 ต่อพนักงานต่อปีการติดตามหมวดหมู่เหล่านี้อย่างใกล้ชิดช่วยให้คุณเห็นความซ้ำซ้อนก่อนที่จะกระทบกับงบประมาณของคุณ

ติดตามการสมัครสมาชิกได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp

Google Sheets เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเงินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากคุณนำมาใช้กับทีมที่กำลังเติบโตของคุณ มันจะนำไปสู่การกระจายตัวของเครื่องมือในที่สุด — แผนกการเงินอนุมัติเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ แผนกไอทีจัดการการมอบหมายใบอนุญาต และทีมของคุณติดอยู่ตรงกลาง ต้องอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองและตามหากันใน Slack

การแยกส่วนนี้อาจนำไปสู่การพลาดการต่ออายุที่สำคัญได้ง่าย เนื่องจากเจ้าของเอกสารกำลังอยู่ในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ยังไม่มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้อนุมัติเครื่องมือใด

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ตัวติดตามง่าย ๆ ของคุณก็กลายเป็นแหล่งของความขัดแย้งและความเสี่ยง

👀 คุณรู้หรือไม่? องค์กรที่มีพนักงาน 100 คนสูญเสียเงิน 420,000 ดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน

ณ จุดนี้ ทีมจำเป็นต้องก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แท้จริง แทนที่จะใช้ตัวติดตามการสมัครสมาชิกแบบคงที่ใน Google Sheets คุณสามารถใช้ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ได้

📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้สเปรดชีตในการจัดการโครงการและงานต่างๆ แต่สเปรดชีตไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เมื่อโครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น การรักษาสถานะ กำหนดเวลา และการมอบหมายงานให้ทันสมัยกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลามาก

แพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยมุมมองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น รายการตาราง ปฏิทิน และแกนต์ นั่นหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเพื่ออัปเดตฟิลด์และสถานะต่างๆ เมื่องานดำเนินไป และทันใดนั้น การอัปเดตด้วยตนเองก็กลายเป็นเรื่องในอดีต

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการติดตามด้วยตนเองคือการพลาดช่วงเวลาการยกเลิก แทนที่จะตรวจสอบคอลัมน์วันที่ด้วยตนเองและจดจำไว้ในใจ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อช่วยจดจำแทนคุณ

พวกเขาให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อส่งเตือนตัวเอง (หรือสมาชิกทีมคนอื่น) เจ็ดวันก่อนวันต่ออายุ ซึ่งจะสร้างงานทบทวนใน ClickUpอัตโนมัติสำหรับหัวหน้าแผนกหรือโพสต์การแจ้งเตือนในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้ นี่จะช่วยให้คุณประเมินคุณค่าของเครื่องมือก่อนการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป

เพื่อมาตรฐานให้มากขึ้นสำหรับนิสัยเหล่านี้ ให้ใช้ "งานที่ทำซ้ำ" สำหรับการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่ต้องการการตรวจสอบทุกปีหรือทุกไตรมาส คุณสามารถตั้งค่าให้งานนี้ทำซ้ำโดยอัตโนมัติได้ เมื่อคุณทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นและปิดงานแล้ว ClickUp จะสร้างงานถัดไปโดยอัตโนมัติตามกำหนดการของคุณ ทำให้การประเมินอย่างริเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นมาตรฐาน

ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่สเปรดชีตจำกัดคุณไว้เพียงแถวและคอลัมน์แบบคงที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันสำหรับผู้ขายแต่ละรายได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น ต้นทุนรายเดือน เงื่อนไขสัญญา และวิธีการชำระเงิน ได้โดยตรงในภารกิจของ ClickUp

สิ่งนี้ช่วยให้บริบททั้งหมดของคุณ—รวมถึงข้อตกลงกับผู้ขายเอง—ยังคงแนบอยู่กับงาน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับเพื่อหาสัญญาในระหว่างการตรวจสอบงบประมาณ

คุณยังสามารถขจัดความวุ่นวายของข้อมูลที่กระจัดกระจายได้โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเก็บนโยบายการจัดการผู้ขาย คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือขั้นตอนการยกเลิกไว้ในClickUp Docs

จากนั้น ให้เชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นโดยตรงกับงานที่ต้องทำตามการสมัครสมาชิกของคุณ ตอนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือ สัญญา นโยบายการใช้งาน และประวัติการต่ออายุ จะถูกเชื่อมโยงไว้ทั้งหมด ทำให้การค้นหาข้อมูลที่น่าหงุดหงิดในแอปต่างๆ หมดไป

แม้ว่าตารางหมุนจะใช้งานได้ดี แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์หรือแชร์กับผู้บริหารได้ง่ายแดชบอร์ดของ ClickUpจะดึงข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณมาแสดงในรายงานภาพรวมที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อดูยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ หรือดูการต่ออายุทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่กราฟและได้รับคำตอบโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ ให้เพิ่มAI Cardลงในแดชบอร์ดของคุณ ใช้การ์ด AI Brain เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเองในภาษาธรรมชาติ เช่น การขอสรุปยอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มันเหมือนกับการมีนักวิเคราะห์การเงินฝังอยู่ในมุมมองรายงานของคุณโดยตรง

การจัดการแอปพลิเคชันหลายสิบตัวที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันนำไปสู่การขยายตัวของที่ทำงาน (Work Sprawl) ซึ่งเป็นวงจรของความขัดแย้งและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำให้องค์กรสูญเสียรายได้เกือบ30% ของรายได้ประจำปี

ClickUp Accelerator หยุดวงจรนี้ด้วยการรวมทุกสิ่งที่คุณใช้ทำงานไว้ในที่เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มอบพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมทุกสิ่งไว้ให้คุณ ซึ่งทุกโครงการ เอกสาร และการสนทนาจะอยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่ครบถ้วน

ในบริบทของกลยุทธ์การสมัครสมาชิกของคุณ การเร่งความเร็วนี้ช่วยให้คุณ:

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเอาชนะAI Sprawl ได้อีกด้วย แทนที่จะต้องจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับ LLM หลายตัวที่แยกจากกัน คุณสามารถใช้ AI ที่รับรู้บริบทนี้เพื่อเข้าถึงพวกมันในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณรวม AI stack ของคุณ ลดการสมัครสมาชิกโดยรวมของคุณในขณะที่ยังคงรักษาบริบททั้งหมดในโครงการของคุณ

นอกจากนี้ Brain ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวของคุณ ติดตามการสมัครสมาชิก การต่ออายุ และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณ เพียงป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณ ใช้เพื่อวางแผนงบประมาณและจัดการการสมัครสมาชิกด้วยภาษาธรรมชาติ

การเข้าถึงแบบรวมศูนย์นี้ขยายออกไปไกลกว่าโมเดล AI ของคุณ และเข้าถึงข้อมูลจริงของคุณผ่านEnterprise Search ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce—ได้จากที่เดียว

แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมาเพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดสัญญาเฉพาะ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหาให้ทันทีได้เช่นกัน ระบบจะจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำตอบของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน ลองใช้ClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน AI อิสระที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและซ้ำซาก คุณสามารถมอบหมายให้ Super Agent ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือให้ติดตามการสื่อสารกับผู้ขายเพื่อระบุเมื่อสัญญาถึงกำหนดเจรจาใหม่

เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีความจำระยะยาวและการรับรู้สภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาจึงสามารถจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสมัครสมาชิกได้อย่างอิสระ ช่วยให้ทีมของคุณไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งปกติแล้วจำเป็นต้องทำเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้ที่นี่:

การสร้างนิสัยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนทำให้เงินในกระเป๋าของคุณหมดไป ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวติดตามง่ายๆ ใน Google Sheets หรือย้ายไปใช้พื้นที่ทำงานอัตโนมัติ เป้าหมายก็เหมือนกัน: การมองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเงินของคุณกำลังถูกใช้ไปที่ไหน

หากตัวเลือกหลังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าและคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณด้วยกระบวนการอัตโนมัติลองใช้ ClickUp ฟรี!

ณ จุดนี้ ทีมต่างๆ จำเป็นต้องก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แท้จริง แทนที่จะใช้ตัวติดตามการสมัครสมาชิกแบบคงที่ใน Google Sheets คุณสามารถใช้ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ได้

📮 ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้สเปรดชีตในการจัดการโครงการและงานต่างๆ แต่สเปรดชีตไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เมื่อโครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น การติดตามสถานะ กำหนดเวลา และการมอบหมายงานให้ทันสมัยกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลามาก

แพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยมุมมองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น รายการตาราง ปฏิทิน และแกนต์ นั่นหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเพื่ออัปเดตฟิลด์และสถานะต่างๆ เมื่องานดำเนินไป และทันใดนั้น การอัปเดตด้วยตนเองก็กลายเป็นเรื่องในอดีต

อย่าพลาดการต่ออายุด้วย ClickUp Automations และงานที่ทำซ้ำ

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการติดตามด้วยตนเองคือการพลาดช่วงเวลาการยกเลิก แทนที่จะตรวจสอบคอลัมน์วันที่ด้วยตนเองและจดจำไว้ในใจ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อช่วยจดจำแทนคุณ

พวกเขาให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อส่งเตือนตัวเอง (หรือสมาชิกทีมคนอื่น) เจ็ดวันก่อนวันต่ออายุ ซึ่งจะสร้างงานตรวจสอบใน ClickUpอัตโนมัติสำหรับหัวหน้าแผนกหรือโพสต์การแจ้งเตือนในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้ นี่จะช่วยให้คุณประเมินคุณค่าของเครื่องมือก่อนการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets: เรียกใช้การอัปเดตที่สร้างโดย AI สำหรับงานด้วย ClickUp Automations ที่ปรับแต่งเอง
กระตุ้นการอัปเดตที่สร้างโดย AI สำหรับงานด้วย ClickUp Automations ที่ปรับแต่งเอง

เพื่อเพิ่มมาตรฐานให้กับนิสัยเหล่านี้ให้มากขึ้น ให้ใช้ "งานที่ทำซ้ำ" สำหรับการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่ต้องการการตรวจสอบทุกปีหรือทุกไตรมาส คุณสามารถตั้งค่าให้งานนี้ทำซ้ำโดยอัตโนมัติได้ เมื่อคุณทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นและปิดงานแล้ว ClickUp จะสร้างงานถัดไปโดยอัตโนมัติตามกำหนดการของคุณ ทำให้การประเมินอย่างรอบคอบกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นมาตรฐาน

สร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและเอกสาร

ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่สเปรดชีตจำกัดคุณไว้เพียงแถวและคอลัมน์แบบคงที่ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันสำหรับผู้ขายแต่ละรายได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะ เช่น ต้นทุนรายเดือน เงื่อนไขสัญญา และวิธีการชำระเงิน ได้โดยตรงในภารกิจของ ClickUp

ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets
ปรับแต่งรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามในตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

สิ่งนี้ช่วยให้บริบททั้งหมดของคุณ—รวมถึงข้อตกลงกับผู้ขายเอง—ยังคงแนบอยู่กับงาน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหลายฉบับเพื่อหาสัญญาในระหว่างการตรวจสอบงบประมาณ

คุณยังสามารถขจัดความวุ่นวายของข้อมูลที่กระจัดกระจายได้โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเก็บนโยบายการจัดการผู้ขาย คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือขั้นตอนการยกเลิกไว้ในClickUp Docs

ใช้ ClickUp Docs เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับจัดการผู้ขายและการสมัครสมาชิก: ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets
ใช้ ClickUp Docs เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการผู้ขายและการสมัครสมาชิก

จากนั้น ให้เชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นโดยตรงกับงานในบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตอนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือ สัญญา นโยบายการใช้ และประวัติการต่ออายุ จะถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำให้การค้นหาข้อมูลที่น่าหงุดหงิดในแอปพลิเคชันต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

แม้ว่าตารางหมุนเวียนจะมีประโยชน์ แต่พวกมันไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์หรือสามารถแชร์กับผู้นำได้อย่างง่ายดายแดชบอร์ดของ ClickUpดึงข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณเข้าสู่รายงานภาพระดับสูงที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Dashboards และให้ ClickUp Brain ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อคุณ
สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Dashboards และให้ ClickUp Brain ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อคุณ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อดูยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ หรือดูการต่ออายุทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าแค่กราฟและรับคำตอบโดยตรงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ ให้เพิ่มAI Cardลงในแดชบอร์ดของคุณ ใช้การ์ด AI Brain เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเองในภาษาธรรมชาติ เช่น การขอสรุปยอดการใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มันเหมือนกับการมีนักวิเคราะห์การเงินฝังอยู่ในมุมมองรายงานของคุณโดยตรง

รวมแอปมากกว่า 20 แอปด้วย ClickUp Business Accelerator

การจัดการแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัวนำไปสู่การขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl) ซึ่งเป็นวงจรของความขัดแย้งและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายเกือบ30% ของรายได้ประจำปี

ClickUp Accelerator หยุดวงจรนี้ด้วยการรวมทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไว้ในที่เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. มันมอบให้คุณได้ใช้ Converged AI Workspace ที่ทุกโครงการ, เอกสาร, และการสนทนาอยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่สมบูรณ์.

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets: clickup accelerator

ในบริบทของกลยุทธ์การสมัครสมาชิกของคุณ การเร่งความเร็วนี้ช่วยให้คุณ:

  • รวมกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเครื่องมือที่ซ้ำซ้อน
  • ปรับใช้โซลูชัน AI เฉพาะแผนกภายในไม่กี่วัน เพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เก่าที่มีราคาแพงและใช้งานเฉพาะทาง
  • ทำให้การจัดการผู้จัดหาเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาการจัดการเอกสารด้วยตนเอง
  • บรรลุการมองเห็นข้ามแผนกเพื่อตรวจจับและตัดการสมัครสมาชิกบริการที่ซ้ำซ้อน

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเอาชนะAI Sprawl ได้อีกด้วย แทนที่จะต้องจัดการการสมัครสมาชิกสำหรับ LLM หลายตัวที่แยกจากกัน คุณสามารถใช้ AI ที่รับรู้บริบทนี้เพื่อเข้าถึงพวกมันในที่เดียวได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวม AI stack ของคุณไว้ด้วยกัน ลดจำนวนการสมัครสมาชิกทั้งหมดของคุณในขณะที่ยังคงรักษาบริบททั้งหมดไว้ในทุกโครงการของคุณ

เลือกจากโมเดล AI ระดับพรีเมียมหลากหลายแบบได้โดยตรงจาก ClickUp
ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หลายตัวผ่านอินเทอร์เฟซเดียวด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ Brain ยังสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวของคุณ ติดตามการสมัครสมาชิก การต่ออายุ และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณ เพียงป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณ ใช้เพื่อวางแผนงบประมาณและจัดการการสมัครสมาชิกด้วยภาษาธรรมชาติ

ใช้ ClickUp Brain เป็นทางเลือกแทนตัวติดตามการสมัครสมาชิกใน Google Sheets
ใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณ

การเข้าถึงแบบรวมศูนย์นี้ขยายออกไปไกลกว่าโมเดล AI ของคุณ และเข้าถึงข้อมูลจริงของคุณผ่านEnterprise Search ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ—เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce—ได้จากที่เดียว

แทนที่จะต้องสลับแท็บไปมาเพื่อค้นหาใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดสัญญาเฉพาะ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหาให้ทันทีได้เช่นกัน ระบบจะจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำตอบของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบพื้นฐาน ลองใช้ClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน AI อิสระที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและซ้ำซาก คุณสามารถมอบหมายให้ Super Agent ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ หรือมอบหมายให้ติดตามการสื่อสารกับผู้ขายเพื่อระบุเมื่อสัญญาถึงกำหนดเจรจาใหม่

เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีความจำระยะยาวและการรับรู้สภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาจึงสามารถจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการสมัครสมาชิกได้อย่างอิสระ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองซึ่งปกติแล้วจะต้องทำเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้ที่นี่:

ควบคุมเทคโนโลยีของคุณ

การสร้างนิสัยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการสมัครสมาชิกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนทำให้งบประมาณของคุณลดลง ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวติดตามง่ายๆ ใน Google Sheets หรือย้ายไปยังพื้นที่ทำงานอัตโนมัติ เป้าหมายก็เหมือนกัน: การมองเห็นทั้งหมดว่าเงินของคุณกำลังไปที่ไหน

หากตัวเลือกหลังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าและคุณต้องการก้าวไปไกลกว่าการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อจัดการการสมัครสมาชิกของคุณด้วยกระบวนการอัตโนมัติลองใช้ ClickUp ฟรี!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ใช่ คุณสามารถแชร์ตัวติดตามใน Google Sheets ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "แชร์" และเพิ่มผู้ร่วมงานผ่านอีเมล คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ของพวกเขาให้ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้

ข้อจำกัดหลักคือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การไม่มีระบบแจ้งเตือนการต่ออายุอัตโนมัติ และการไม่สามารถซิงค์ข้อมูลกับบัญชีธนาคารได้โดยตรง สำหรับทีม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและการขาดความรับผิดชอบ

ตัวติดตามการสมัครสมาชิกจะเน้นเฉพาะการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำและรอบการต่ออายุเท่านั้น ส่วนตัวติดตามค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมกว้างกว่า โดยบันทึกทุกรูปแบบของการใช้จ่าย รวมถึงทั้งรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

สำหรับแผนกหรือบริษัท การใช้เครื่องมือที่มีระบบอัตโนมัติในตัว, กระบวนการอนุมัติ, และแดชบอร์ดรวมศูนย์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด. ซึ่งช่วยให้ไม่มีอะไรถูกมองข้าม และมีบันทึกที่ชัดเจนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกทั้งหมด.