10 แม่แบบข้อความสำหรับบล็อก LLM

คุณอาจมีไอเดียบล็อกที่ดีที่สุดในโลก แต่ยังคงเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงกับปัญหาเดิมๆ ในการเริ่มต้น
เราควรใช้มุมมองไหน? โครงร่างแบบไหนที่จะไหลลื่นได้จริง? เราจะจับคู่โทนเสียงให้เหมาะสมได้อย่างไร? ตัวอย่างแบบไหนที่ทำให้เรื่องนี้ดูสมจริง? และเราจะรักษาความสม่ำเสมอของงานเขียนในแต่ละโพสต์ได้อย่างไร?
เทมเพลตคำสั่ง LLM ช่วยแก้ปัญหาส่วนกลางที่ยุ่งเหยิง พวกมันมอบโครงสร้างเริ่มต้นที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเขียนบทความแบบลิสต์, คำแนะนำ, โพสต์เปรียบเทียบ, หรือคู่มือที่เน้นผลิตภัณฑ์
ในโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลตคำสั่ง LLM สำหรับบล็อก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้อยู่เคียงข้างกับบรีฟ โครงร่าง และร่างของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาเบื้องต้นที่ดีขึ้น ปรับโครงสร้างให้กระชับได้เร็วขึ้น และรักษาโทนเสียงของเนื้อหาให้สอดคล้องกันโดยไม่ต้องสร้างคำสั่งใหม่ทุกสัปดาห์
อะไรคือเทมเพลตคำสั่ง LLM สำหรับบล็อก?
เทมเพลตคำสั่ง LLM สำหรับบล็อกคือคำสั่งแบบเติมคำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณมอบให้กับเครื่องมือเขียน AI เพื่อสร้างเนื้อหาบล็อกที่สอดคล้องกันตามความต้องการ
คิดถึงมันเหมือนกับขั้นตอนการทำงานมาตรฐานสำหรับการกระตุ้นความคิด แทนที่จะพิมพ์ข้อความกระตุ้นใหม่ทุกครั้ง คุณใช้โครงสร้างเดิมและเปลี่ยนตัวแปรเช่น {หัวข้อ}, {คำหลักหลัก}, {กลุ่มเป้าหมาย}, {โทนเสียง}, {จำนวนคำ}, {มุมมอง}, และ {ตัวอย่าง}.
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังเขียนบทความบล็อก SEO เกี่ยวกับ: {หัวข้อ}
- ผู้ชม: {ผู้ชม}
- เป้าหมาย: {goal}
- คำหลักหลัก: {primary_keyword}
- คำหลักรองที่ควรรวมไว้อย่างเป็นธรรมชาติ: {secondary_keywords}
- เจตนาการค้นหา: {intent}
- โทนและสไตล์: {tone_style}
- ข้อจำกัด: {ข้อจำกัด}
ข้อกำหนดของผลลัพธ์:
1) ให้ตัวเลือกชื่อเรื่อง 5 ตัวเลือก (รวมคำหลักหลักไว้ใน 3 ตัวเลือก) 2) เขียนบทนำสั้น ๆ ที่น่าสนใจ (ดึงดูดความสนใจ + ทำไมถึงสำคัญ + ผู้อ่านจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง) 3) สร้างโครงสร้างเนื้อหาโดยใช้ H2 และ H3 4) เขียนบทความเต็ม (~{จำนวนคำ}) พร้อมตัวอย่างและขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 5) เพิ่มส่วนคำถามที่พบบ่อยสั้น ๆ (4–6 คำถาม) 6) จบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับ {product_or_next_step}
10 แม่แบบข้อความแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับ LLM ในการเขียนบล็อก
คุณกำลังจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าหรือค้นหาผ่านคำแนะนำทั่วไปนับพันที่ไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของบล็อกของคุณ การวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตนี้นำไปสู่คำแนะนำที่อ่อนแอและเสียเวลาไปเปล่าๆ
โซลูชันนี้ประกอบด้วยชุดแม่แบบที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานของเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการปรับปรุงให้ดีที่สุด รายการต่อไปนี้ผสมผสานชุดคำสั่งพร้อมใช้งานเข้ากับแม่แบบ ClickUp ที่ผสานรวมคำสั่งเข้ากับโครงสร้างการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน มอบจุดเริ่มต้นที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับงานเขียนบล็อกทุกประเภท
1. คู่มือคำแนะนำและบันทึกสำหรับ ClickUp AI สำหรับบทความบล็อก แม่แบบ
คู่มือคำแนะนำและบันทึกสำหรับ AI ของ ClickUp สำหรับบล็อกโพสต์เป็นชุดเครื่องมือการเขียนที่อิงจากClickUp Docsซึ่งเปลี่ยนหัวข้อที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นโครงร่างบล็อกที่คุณสามารถพัฒนาต่อได้ เริ่มต้นด้วยการใส่ หัวข้อ และ บันทึกการระดมความคิด ลงในเอกสาร จากนั้นทำตามบล็อกคำแนะนำเพื่อสร้างโครงสร้างร่างที่เรียบร้อยโดยไม่ทำให้ความคิดเดิมของคุณสับสน
เมื่อคุณต้องการการผ่านครั้งแรกที่เร็วขึ้นหรือการผ่านครั้งที่สองที่สะอาดขึ้นClickUp Brainจะอยู่ภายในเอกสารเพื่อช่วยคุณแก้ไข ขยาย ทำให้เรียบง่าย หรือเขียนต่อไปโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เร่งกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp Brain เมื่อคุณต้องการแก้ไขเนื้อหาอย่างรวดเร็วหรือกำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- ร่างได้เร็วขึ้นด้วยระบบคำแนะนำในตัวที่นำคุณผ่านส่วนหัวข้อ, คำอธิบายเมตา, บทนำ, และเนื้อหาหลักในเอกสารเดียว
- ขัดร่างเอกสารในที่นั้นด้วยแอคชั่น ClickUp Brain เช่น ปรับปรุงการเขียน แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ ทำให้ยาวขึ้น ทำให้สั้นลง และทำให้เรียบง่ายขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา SEO ที่เขียนบล็อกโพสต์รายสัปดาห์ และนักเขียนอิสระที่ส่งร่างบทความยาวให้กับลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 51% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา ตั้งแต่แคมเปญอีเมลไปจนถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา และ 50% สร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
2. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตการเขียน
เมื่อคุณจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าและสมองของคุณกำลังทำสิ่งอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่การเขียนเทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts for Writingจะมอบคลังคำถามเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานให้คุณ เปิดและนำไปใช้ได้ทันทีตามต้องการ
มันถูกตั้งค่าไว้ใน Docs โดยมีส่วนต่าง ๆ ที่คุณสามารถขยายและยุบลงเพื่อไปยังชุดคำแนะนำที่คุณต้องการได้แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบันทึกที่บันทึกไว้
และเนื่องจากมันอยู่ใน ClickUp คุณสามารถเก็บคำแนะนำไว้ข้างๆ บทสรุป ร่าง และข้อเสนอแนะของคุณ จากนั้นดึง ClickUp Brain มาใช้เพื่อเขียนใหม่ ขยาย สรุป หรือสร้างมุมมองใหม่ๆ โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ค้นหาคำแนะนำที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนที่จัดกลุ่มและพับเก็บได้ เช่น การเขียนบล็อก ชีวประวัติ หนังสือ และอื่นๆ เพื่อให้คุณอยู่ห่างเพียงคลิกเดียวจากร่างถัดไป
- เก็บระบบเขียนของคุณไว้ในที่เดียวโดยเชื่อมโยงเอกสารกับงานหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อให้คำแนะนำยังคงเชื่อมโยงกับงาน
- ปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ด้วยคำแนะนำการใช้งานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า จากนั้นใช้ ClickUp Brain เพื่อขัดเกลาส่วนต่าง ๆ เขียนต่อ หรือเปลี่ยนย่อหน้าให้เป็นรายการดำเนินการ
✅ เหมาะสำหรับ: นักเขียนเนื้อหาที่ต้องการสร้างคลังคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนักเขียนอิสระที่ต้องจัดการกับสไตล์การเขียนที่หลากหลายสำหรับลูกค้าหลายราย
⭐️ โบนัส: วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา?
3. แม่แบบบล็อก ClickUp
หากโพสต์บล็อกของคุณต้องการให้ดูและรู้สึกเหมือนหน้าตีพิมพ์จริงก่อนที่คุณจะกดเผยแพร่เทมเพลตบล็อกของ ClickUpจะมอบเลย์เอาต์นั้นให้คุณภายใน ClickUp โดยตรง คุณจะได้รับเอกสารที่สะอาดตาในสไตล์ผู้อ่าน พร้อมภาพเด่น เนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อ และแผงนำทางในตัวที่ช่วยให้โพสต์ยาวๆ อ่านง่ายและกลับมาอ่านซ้ำได้สะดวก
ต่างจากเอกสารคำแนะนำแบบสแตนด์อโลน เทมเพลตนี้เชื่อมต่อคำแนะนำ LLM ของคุณกับกำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และกระบวนการอนุมัติ ทำให้คำแนะนำกลายเป็นแผนโครงการที่สามารถดำเนินการได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ร่างเนื้อหาของคุณในรูปแบบบล็อกที่ดูเรียบร้อย พร้อมภาพหน้าปก หัวข้อแต่ละส่วน และสารบัญแบบแถบด้านข้างที่ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย
- เปลี่ยนแต่ละโพสต์ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้ ด้วยสถานะกำหนดเองของ ClickUpสำหรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่าง การตรวจสอบ การกำหนดเวลา ไปจนถึงเผยแพร่
- นำClickUp Brain MAXมาใช้เมื่อคุณต้องการดึงข้อมูลอ้างอิงจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเว็บ จากนั้นสร้างข้อความเติมเต็มอย่างรวดเร็ว เช่น บทนำ โครงร่างส่วน คำถามที่พบบ่อย และไอเดียคำบรรยายได้ทันทีขณะที่คุณกำลังเขียน
✅ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหาที่ส่งบทความบล็อกทุกสัปดาห์ หรือผู้ก่อตั้งคนเดียวที่เขียนอัปเดตผลิตภัณฑ์และบทความแสดงความคิดเห็นเชิงผู้นำทางความคิด
4. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
การวางแผนบล็อกจะง่ายขึ้นมากเมื่อทุกโพสต์อยู่ในกระบวนการที่มองเห็นได้ในที่เดียว.เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUpมอบกระดานแบบแบ่งขั้นตอนให้กับเครื่องจักรเนื้อหาของคุณ ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าอะไรอยู่ในขั้นตอนการคิดค้น, ค้นคว้าคำค้นหา, เขียน, ออกแบบ, และโปรโมตได้ในทันที. และเมื่อคุณต้องการดูภาพรวมใหญ่,มุมมองปฏิทินของ ClickUpจะช่วยคุณวางแผนวันที่เผยแพร่ตลอดทั้งเดือนได้ในทันที.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ย้ายแต่ละโพสต์ผ่านขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น ไอเดีย, การวิจัยคำค้นหา, การเขียนเนื้อหา, การออกแบบ, และการโปรโมต โดยใช้บอร์ดการทำงาน
- เก็บรายละเอียดสำคัญไว้กับทุกโพสต์โดยการติดตามขั้นตอนของบล็อก วันที่เผยแพร่ กราฟิก ช่องทาง และการอนุมัติข้อความโดยตรงบนแต่ละการ์ด
- เพิ่มงานย่อยสำหรับสิ่งที่ต้องส่งมอบ เช่น โครงร่าง ร่าง ภาพประกอบ การอัปเดต SEO และการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำการดำเนินงานด้านเนื้อหาที่ประสานงานการเขียน การออกแบบ และการโปรโมตสำหรับทุกโพสต์
⭐️ โบนัส:ปฏิทินเนื้อหา B2B
5. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
เมื่อคุณต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแม่แบบการเขียนเนื้อหาของ ClickUpจะมอบร่างที่พร้อมใช้งานให้คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับโลโก้ของคุณ จากนั้นจะนำคุณผ่านองค์ประกอบสำคัญของข่าวประชาสัมพันธ์ตามลำดับที่ผู้อ่านคาดหวัง: ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่ด้านบน, หัวข้อที่ชัดเจนและหัวข้อย่อย, และส่วนเนื้อหาที่มีคำแนะนำช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยวันที่ที่เหมาะสมและทำให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และเนื่องจากการเขียนเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้นความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถส่งการแก้ไขเฉพาะไปยังผู้ตรวจสอบที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีการโต้ตอบที่ยุ่งเหยิง ในขณะที่การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสามารถทำให้ร่างงานไหลผ่านขั้นตอนการตรวจสอบด้วยการกระตุ้นและการส่งต่อที่เหมาะสมตามเวลา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อมูลสำคัญไว้ล่วงหน้าด้วยช่องเฉพาะสำหรับข้อมูลติดต่อและวันที่เผยแพร่ เพื่อให้ทุกฉบับร่างพร้อมใช้งานได้ทันที
- เขียนโดยเว้นช่องว่างให้น้อยลงด้วยคำแนะนำในตัวสำหรับหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และเนื้อหา รวมถึงรูปแบบวันที่ที่อยู่ภายในเอกสารโดยตรง
- รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันโดยการเพิ่มโลโก้ของคุณไว้ที่ด้านบนของเอกสาร
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เขียนและส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เนื้อหาจะรู้สึก 'ช้า' ก็ต่อเมื่อมันกระจัดกระจาย กล่าวคือ คุณมีบทสรุปในเครื่องมือหนึ่ง ข้อเสนอแนะในอีกเครื่องมือหนึ่ง ในขณะที่การอนุมัติเกิดขึ้นใน DM
ClickUpนำพาเนื้อหาทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายจากบรีฟ → ร่าง → ตรวจสอบ → ฉบับสุดท้าย ได้โดยไม่ต้องตามหาลิงก์หรือไขปริศนาจากความคิดเห็น
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าทีมต่างๆ ใช้ ClickUp อย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การรับข้อเสนอแนะไปจนถึงสินทรัพย์สุดท้าย:
6. แม่แบบฐานข้อมูลบล็อก ClickUp
หากบล็อกของคุณมีบทความค้างอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆแม่แบบฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUpจะช่วยให้คุณมีที่เดียวในการติดตามทุกโพสต์ตั้งแต่ร่างไปจนถึงเผยแพร่และมากกว่านั้น
คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือ 'โพสต์แล้ว', ต้องการการ 'อัปเดต', หรืออยู่ในสถานะ 'กำลังดำเนินการ', พร้อมกับหมวดหมู่ที่มันอยู่ และกำหนดเวลาที่ต้องทำ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มโพสต์ตามสถานะเพื่อให้เห็นเส้นทางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างชัดเจนในพริบตา (โพสต์แล้ว, ต้องอัปเดต, กำลังดำเนินการ)
- ติดแท็กแต่ละโพสต์ด้วยสถานะฐานข้อมูลและหมวดหมู่บล็อกเพื่อให้คลังของคุณเป็นระเบียบเมื่อมีการเพิ่มเนื้อหา
- เพิ่มผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, และลำดับความสำคัญเพื่อให้โพสต์ที่เหมาะสมเคลื่อนไหวในเวลาที่เหมาะสม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการตลาดเนื้อหาที่ดูแลบล็อกที่มีหลายหมวดหมู่และวงจรการอัปเดต
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
7. แม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp
เมื่อคุณมีหลายคนที่เขียน คุณจำเป็นต้องมีรูปแบบมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่ออกไปมีเสียง โทน และโครงสร้างการเขียนที่เหมือนกัน
เทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUpมอบศูนย์กลางที่ง่ายต่อการติดตามให้กับทีมของคุณสำหรับกฎเกณฑ์ที่กำหนดเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่เสียงและโทนของแบรนด์ไปจนถึงการตัดสินใจด้านไวยากรณ์ที่คุณต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตาม
นักเขียนใหม่—ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ AI—สามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้ตั้งแต่วันแรก เพราะกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ถูกฝังไว้โดยตรงในระบบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกบุคลิกภาพและหลักการของเสียงแบรนด์ของคุณเพื่อให้ผู้เขียนสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วขณะร่างเอกสาร
- มาตรฐานไวยากรณ์และกลไก รวมถึงการเลือกเช่นเสียงกระทำการกับเสียงถูกกระทำ เพื่อให้การตรวจสอบง่ายขึ้น
- ใช้ส่วนที่มีอยู่เพื่อสร้างคู่มือการใช้ชีวิตที่ทีมของคุณสามารถอัปเดตได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านเนื้อหาที่บริหารทีมนักเขียนซึ่งเผยแพร่ผลงานภายใต้เสียงเดียวกันของแบรนด์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:45% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือ AI เพื่อระดมสมองแนวคิดและไอเดียสำหรับเนื้อหา
8. คำแนะนำสำหรับการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพของ HubSpot
คุณต้องการคำแนะนำสำหรับงานการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมาก แต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
คลังข้อมูลขนาดใหญ่จากเทมเพลต 1000+ Marketing and Productivity Prompts ของ HubSpotเป็นแหล่งอ้างอิงที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานด้านการตลาด การขาย หรือเพิ่มประสิทธิภาพเกือบทุกประเภท รวมถึงส่วนเนื้อหาบล็อกขนาดใหญ่
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดึงจากคำแนะนำมากกว่า 1,000 ข้อที่ครอบคลุมทั้งงานการตลาดและประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณมีคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไปพร้อมเสมอสำหรับงานที่อยู่ตรงหน้า
- ปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมายของคุณ แทนที่จะต้องเขียนใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง
- ใช้เป็น 'คลังข้อความแจ้งเตือน' ที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้นในด้านการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO), โซเชียลมีเดีย, แบรนด์, การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการวางแผน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการคลังคำสั่งที่ใช้งานซ้ำได้เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการวางแผนและผลิตเนื้อหาในหลายช่องทาง
9. กรอบการทำงาน CO-STAR สำหรับคำสั่ง LLM
กรอบการทำงาน CO-STAR สำหรับคำสั่ง LLMเป็นระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการเขียนคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ มันย่อมาจาก รูปแบบ บริบท, วัตถุประสงค์, รูปแบบ, น้ำเสียง, ผู้รับ, และการตอบสนอง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างคำแนะนำด้วยบริบท + วัตถุประสงค์ เพื่อให้โมเดลเข้าใจสถานการณ์และงานที่ต้องทำอย่างชัดเจนก่อนเริ่มเขียน
- ล็อกสไตล์ + โทน + กลุ่มเป้าหมาย เมื่อคุณต้องการให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในทุกโพสต์ หน้า หรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ระบุรูปแบบการตอบกลับเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ในรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น โครงร่าง ตาราง รายการตรวจสอบ หรือ JSON
✅ เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์เนื้อหาที่เขียนคำแนะนำที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับบรีฟบล็อกและร่างที่พร้อมสำหรับการผลิต
เคล็ดลับในการเขียนหัวข้อ LLM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับบล็อก
แม้แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้หากคุณไม่รู้วิธีปรับแต่งอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงจากเทมเพลตวิศวกรรมคำสั่งใดๆ
- กำหนดเป้าหมาย ข้อจำกัด และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น: ทุกคำสั่งควรตอบคำถามสามข้อนี้ก่อนขอเนื้อหา: วัตถุประสงค์ของชิ้นงานนี้คืออะไร? สิ่งใดที่ไม่ควรรวมอยู่? ใครเป็นผู้อ่าน?
- ให้บริบท แหล่งข้อมูล และตัวอย่าง: ให้ AI มีข้อมูลอ้างอิง เช่น โพสต์ของคู่แข่งเพื่อใช้เปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิงเพื่ออ้างอิง หรือโพสต์ตัวอย่างที่สะท้อนโทนเสียงที่คุณต้องการ ใช้บริบทจากเอกสาร ClickUp และงานที่เชื่อมโยงผ่าน ClickUp Brain เพื่อให้คำแนะนำของคุณรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- ระบุโครงสร้างผลลัพธ์ รูปแบบ และความยาว: บอก AI อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้ผลลัพธ์สุดท้ายมีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างเช่น: 'เขียนบทความบล็อกความยาว 1,200 คำ พร้อมหัวข้อ H1, ส่วนย่อย H2 จำนวนสี่ส่วน และมีหัวข้อย่อยแบบ Bullet Point ภายใต้แต่ละ H2' รวมถึงคำแนะนำด้านสไตล์ เช่น 'เขียนด้วยน้ำเสียงแบบสนทนา ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค ระดับการอ่านเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2'
- ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงซ้ำ: ความพยายามครั้งแรกในการสร้างข้อความคำสั่งมักจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ดำเนินการทดสอบ ประเมินผลลัพธ์ ระบุสิ่งที่ขาดหายไปหรือผิดพลาดแล้วปรับปรุงข้อความคำสั่งให้ดียิ่งขึ้น จดบันทึกเวอร์ชันของข้อความคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้เพื่อติดตามว่าอะไรได้ผลสำหรับสถานการณ์การทดสอบ LLM เฉพาะของคุณ
เปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นระบบบล็อกที่สามารถทำซ้ำได้ ด้วย ClickUp
ชัยชนะที่แท้จริงคือการสร้างคลังคำสั่งที่ทีมของคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุง และไว้วางใจได้ในทุกบล็อกที่คุณเผยแพร่
ClickUp ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้น จัดเก็บข้อความกระตุ้นของคุณไว้ที่เดียวกับเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบรีฟ โครงร่าง ร่างงาน หรือข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแต่ละเทมเพลตให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกัน รักษาความเป็นเจ้าของให้ชัดเจน และใช้ AI ภายในพื้นที่ทำงานเพื่อร่างงาน ปรับแต่ง สรุปการแก้ไข และดึงขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องเสียบริบท
เมื่อคำแนะนำและกระบวนการทำงานร่วมกัน การเขียนจะเร็วขึ้นและคุณภาพยังคงสม่ำเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
คำสั่งคือคำแนะนำเพียงครั้งเดียวที่คุณให้กับโมเดล AI สำหรับงานเฉพาะ คำสั่งแบบเทมเพลตคือโครงสร้างคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งมีตัวแปรที่คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง—คุณเขียนเพียงครั้งเดียวและสามารถใช้งานซ้ำได้กับข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกัน
เริ่มต้นด้วยการบันทึกเสียงแบรนด์ของคุณ, กลุ่มเป้าหมาย, และมาตรฐานเนื้อหาไว้ในเอกสารกลาง. จากนั้น, ให้ฝังสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นคำแนะนำเริ่มต้นในเทมเพลตของคุณ. เชื่อมโยงเอกสารสไตล์ไกด์ของคุณกับงานเนื้อหาเพื่อให้ ClickUp Brain สามารถอ้างอิงเอกสารนี้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างร่าง.
ไม่ใช่—เทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการร่างและลดงานที่ทำซ้ำแต่การตัดสินใจของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญสำหรับกลยุทธ์ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่เป็นต้นฉบับ และการแก้ไขขั้นสุดท้าย คิดถึง AI เป็นเครื่องสร้างร่างแรก ไม่ใช่การทดแทนการตรวจสอบแก้ไขทั้งหมด