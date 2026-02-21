เครื่องมือแอนิเมชัน AI ยอดนิยม 10 อันดับสำหรับ [ปี]

คุณทราบหรือไม่ว่าทีมสร้างสรรค์ใช้เวลาเพียง 28% ของวันไปกับการทำงานสร้างสรรค์จริง? ที่เหลือถูกใช้ไปกับการจัดการงานธุรการและตอบกลับความคิดเห็นต่างๆ เมื่อเพิ่มการสูญเสียประสิทธิภาพนี้เข้ากับเครื่องมือแอนิเมชัน AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน คุณก็จะได้งานที่ต้องจัดการมากมาย
คู่มือนี้ได้แยกแยะเครื่องมือแอนิเมชัน AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ตั้งแต่เครื่องมือสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น มันจะช่วยให้คุณจัดการโครงการแอนิเมชันของคุณอย่างเป็นระเบียบ แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายตัวและกำหนดเวลาที่เร่งรีบ
เครื่องมือสร้างแอนิเมชันด้วย AI คืออะไร?
เครื่องมือสร้างแอนิเมชันด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหาแอนิเมชันจากข้อมูลนำเข้าที่เรียบง่าย เช่น ข้อความหรือรูปภาพ โปรแกรมเหล่านี้มีตั้งแต่ตัวสร้างวิดีโอจากข้อความที่สร้างคลิปทั้งหมดจากคำอธิบายที่เขียนไว้ ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ทำงานอัตโนมัติในงานที่ซับซ้อน เช่น การซิงค์ริมฝีปากของตัวละครและการสังเคราะห์การเคลื่อนไหว
ตามประเพณีแล้ว การสร้างแอนิเมชันต้องใช้งบประมาณซอฟต์แวร์มหาศาลและความอดทนในการขยับพิกเซลทีละตัว มันเป็นกำแพงที่ช้าและแพงซึ่งทีมการตลาดและผู้สร้างส่วนใหญ่ไม่สามารถปีนข้ามได้ เครื่องสร้างแอนิเมชันด้วย AI เข้ามาแทนที่งานที่ต้องทำด้วยมือด้วยความสามารถในการประมวลผล ทำให้คุณสามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันได้โดยไม่ต้องเป็นนักแอนิเมชัน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: ประมาณ86% ของผู้โฆษณาใช้หรือวางแผนที่จะนำ Generative AI มาใช้เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาวิดีโอ
เครื่องมือแอนิเมชัน AI ยอดนิยม 10 อันดับแรก: ภาพรวมซอฟต์แวร์
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่บริหารจัดการกระบวนการผลิตแอนิเมชันทั้งหมดและเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์
|ClickUp Brain และ Super Agents เพื่อสรุปผลตอบรับและประสานงานการผลิตโดยอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|รันเวย์
|ทีมสร้างสรรค์มืออาชีพที่ต้องการการสร้างวิดีโอที่มีความสมจริงสูงพร้อมฟิสิกส์ที่คงที่
|เทคโนโลยีล้ำสมัยในการแปลงข้อความเป็นวิดีโอและ Motion Brush สำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบภาพยนตร์อย่างแม่นยำ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|Animaker
|ทีมขนาดเล็กและผู้เริ่มต้นที่สร้างวิดีโออธิบาย 2D และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
|เทคโนโลยีการซิงค์ปากอัตโนมัติที่ปรับการเคลื่อนไหวของปากตัวละครให้ตรงกับแทร็กเสียงใดก็ได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $27 ต่อเดือน
|Adobe Firefly
|ทีมออกแบบระดับกลางถึงองค์กรที่สร้างสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ภายใน Creative Cloud
|เติมเต็มแบบสร้างสรรค์ใน Photoshop เพื่อเพิ่มหรือแทนที่องค์ประกอบภาพโดยใช้ข้อความคำสั่งง่ายๆ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|ซินเธเซีย
|ทีมฝึกอบรมและทีมการตลาดขององค์กรที่ผลิตวิดีโอแบบสัมภาษณ์โดยไม่มีฉากหรือสถานที่ถ่ายทำจริง
|อวาตาร์ AI ที่ถ่ายทอดบทสนทนาในกว่า 140 ภาษา พร้อมการแสดงออกทางสีหน้าและน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อเดือน
|โซระ
|ผู้สร้างสรรค์รายบุคคลและสตาร์ทอัพที่ผลิตภาพ B-roll คุณภาพสูงและฉากภาพยนตร์ที่ซับซ้อน
|ความเข้าใจในอวกาศสามมิติที่ช่วยให้ตัวละครสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมจริง
|รวมอยู่ใน ChatGPT Plus ($20/เดือน)
|HeyGen
|ทีมขายและการตลาดระดับกลางที่ผลิตวิดีโอการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่
|การสร้างอวตาร AI และการปรับแต่งส่วนบุคคลจำนวนมากเพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายพันคนโดยใช้ชื่อ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|Pika Labs
|ศิลปินและนักสร้างสรรค์แต่ละรายที่สร้างชีวิตชีวาให้กับภาพนิ่งด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
|การแปลงภาพเป็นวิดีโอพร้อมควบคุมทิศทางและความเข้มของการเคลื่อนไหว
|มีแผนฟรีให้บริการ
|InVideo AI
|ทีมองค์กรที่แปลงข้อความคำสั่งให้กลายเป็นร่างวิดีโอที่สมบูรณ์และแก้ไขได้
|ศูนย์ควบคุมคำสั่งภาษาธรรมชาติ Magic Box สำหรับการแก้ไขวิดีโอโดยการพิมพ์คำขอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
|สตีฟ AI
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการแปลงวิดีโอสดหรือสคริปต์เป็นแอนิเมชัน 2 มิติ
|เครื่องมือ Live to Animation ที่เปลี่ยนฟุตเทจจริงให้กลายเป็นตัวละครแอนิเมชันที่มีสไตล์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือแอนิเมชัน AI
คุณต้องบาลานซ์คุณภาพของผลงานกับการปรับแต่งเมื่อเลือกซอฟต์แวร์แอนิเมชัน AI 2D ที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น บางเครื่องมือสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว แต่มีการควบคุมสร้างสรรค์น้อย ขณะที่บางเครื่องมือให้การควบคุมอย่างละเอียดในด้านการเคลื่อนไหว สไตล์ และการจัดเวลา แต่มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้:
- คุณภาพและความละเอียดของผลลัพธ์: เครื่องมือนี้ส่งออกในความละเอียดสูงเพียงพอสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่ และผลลัพธ์ดูเป็นมืออาชีพหรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน vs. การควบคุมสร้างสรรค์: คุณกำลังมองหาอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อเร่งกระบวนการผลิต หรือคุณต้องการการควบคุมขั้นสูงสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียด?
- การสนับสนุนสไตล์แอนิเมชัน: คุณต้องการตัวละคร 2D, อวตาร AI ที่สมจริง, กราฟิกเคลื่อนไหวแบบนามธรรม, หรือสิ่งอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป?
- การอนุญาตเชิงพาณิชย์: คุณสามารถใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับการตลาด, โฆษณา, หรือการทำงานให้กับลูกค้าได้หรือไม่ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย?
- การผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่: เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, คลังสินทรัพย์, และ ระบบบริหารโครงการของคุณได้ดีเพียงใด?
- ความเร็วในการเรนเดอร์และระบบเครดิต: การกำหนดราคาแบบใช้เครดิตจะเหมาะกับทีมของคุณหรือไม่ หรือจะมีค่าใช้จ่ายสูงหากใช้งานหนัก? ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มใช้งาน
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
เครื่องมือแอนิเมชัน AI ยอดนิยม 10 อันดับ
การเลือกเครื่องมือแอนิเมชัน AI ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น และการเลือกผิดอาจทำให้เสียเวลาและเงินได้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือแอนิเมชัน AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อให้การเลือกนี้ง่ายสำหรับคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เราขอนำเสนอConverged AI Workspaceที่ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ—ClickUp!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการโครงการแอนิเมชัน AI และกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์)
ซอฟต์แวร์แอนิเมชันของคุณสร้างเฟรมขึ้นมา แต่คุณจะติดตามการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมเฟรมเหล่านั้นได้อย่างไร? ClickUp จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการแอนิเมชันของคุณ
คุณสามารถรวมกระบวนการที่ยุ่งเหยิงของการร่างสคริปต์ไว้ในระบบเดียว การทำสตอรี่บอร์ดในอีกระบบหนึ่ง และการติดตามการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอีกระบบหนึ่ง
📌ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าขอแก้ไขฉาก คุณสามารถอ้างอิงไปยังงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้องได้ งานเหล่านี้จะมีรายละเอียดต่างๆ อยู่แล้ว เช่น เวอร์ชันของบทภาพยนตร์ การอ้างอิงสตอรี่บอร์ด เครื่องมือ AI ที่ใช้ในการเรนเดอร์ สถานะการอนุมัติ และข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพื่อค้นหาบริบท
ClickUp Brainยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันที ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบเอกสารสรุปงานของลูกค้าที่มีความยาว 12 หน้า คุณสามารถขอให้ผู้ช่วยAI ในตัวของ ClickUpสรุปข้อกำหนดหลักสำหรับวิดีโอแอนิเมชันความยาว 60 วินาทีได้
และหากคุณกำลังอยู่ในระหว่างการผลิต ระบบก็สามารถดึงข้อมูลข้อเสนอแนะทั้งหมดจากรอบการตรวจสอบครั้งก่อน หรือสร้างโครงร่างสคริปต์ฉบับแรกโดยอ้างอิงจากโครงการที่ผ่านมาได้เช่นกัน เนื่องจาก Brain ดึงข้อมูลจากClickUp Docs งาน และความคิดเห็นของคุณ จึงเข้าใจบริบทของโครงการอย่างแท้จริง คุณไม่ได้กำลังให้ข้อมูลกับ AI ที่ว่างเปล่า แต่กำลังทำงานร่วมกับ AI ที่รู้สไตล์แอนิเมชัน กลุ่มเป้าหมาย กำหนดส่ง และรายละเอียดการแก้ไขครั้งก่อน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอยู่แล้ว
สำหรับทีมที่กำลังขยายการผลิตเนื้อหา Brain ยังรองรับ:
- การร่างคำบรรยายทางสังคมเพื่อประกอบกับการเผยแพร่แอนิเมชัน
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานผลิตที่มีโครงสร้าง
- ระบุตัวขัดขวางตามกำหนดเวลาที่พลาดหรือการอนุมัติที่หยุดชะงัก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อเวิร์กโฟลว์แอนิเมชันขยายใหญ่ขึ้น ไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่สามารถกำหนดด้วยกฎอัตโนมัติที่ตายตัวได้ คุณต้องการระบบอัตโนมัติที่ เข้าใจบริบทก่อนที่จะดำเนินการงานClickUp Super Agentsทำงานภายในบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะเรียกใช้การกระทำแบบ if-this-then-that ที่เรียบง่าย พวกเขาจะตีความสถานการณ์และดำเนินการเหมือนผู้ประสานงานการผลิตมากกว่า
📌 นี่คือตัวอย่างในทางปฏิบัติ:
ลองนึกภาพลูกค้าอัปโหลดความคิดเห็นสำหรับการแก้ไขในหลายฉาก ซูเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- ตรวจสอบความคิดเห็น และจัดกลุ่มตามฉาก
- ติดธงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูง ที่ส่งผลต่อเวลาของแอนิเมชัน
- มอบหมายงานติดตามผล ให้กับบรรณาธิการหรือนักออกแบบโมชั่นที่เหมาะสมตามปริมาณงาน
- แนบสตอรี่บอร์ดล่าสุด และเวอร์ชันสคริปต์ของแต่ละงาน
- สร้างสรุป สำหรับลูกค้า อธิบายว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลง
คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ตัวแทนจะทำงานโดยใช้บริบทจากโครงการต่างๆ การแก้ไขที่ผ่านมา และโครงสร้างทีมของคุณ
สำหรับทีมแอนิเมชันที่จัดการเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับนักแอนิเมชัน วิธีนี้จะช่วยให้การผลิตมีความยืดหยุ่นมากกว่าเปราะบาง เครื่องมือเรนเดอร์ของคุณจะสร้างภาพที่มองเห็น ส่วน ClickUp จะจัดการระบบที่ส่งมอบภาพเหล่านั้นให้ตรงเวลา
เนื่องจาก AI ทำงานภายในกระบวนการทำงาน คุณจึงมีเวลาเหลือเฟือในการมุ่งเน้นไปที่การเตรียมการผลิต ในขั้นตอนนี้ โครงการแอนิเมชันจะมีความชัดเจนขึ้นหรือเกิดความสับสนมากขึ้น
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนสตอรี่บอร์ด ลำดับฉาก และบอร์ดอารมณ์บนผืนผ้าใบภาพที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการดำเนินงาน เมื่อคุณสรุปแนวคิดของฉากแล้ว คุณสามารถแปลงเป็นงานได้ในคลิกเดียว
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ หากคุณกำลังร่างคำอธิบายผลิตภัณฑ์:
- เฟรม 1: การตั้งค่าปัญหา
- เฟรม 2: การแนะนำผลิตภัณฑ์
- เฟรมที่ 3: การนำเสนอคุณลักษณะ
- เฟรมที่ 4: คำกระตุ้นการตัดสินใจ
แต่ละเฟรมกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนแบบภาพและการติดตามโครงการยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsสำหรับการเขียนสคริปต์และการทำงานร่วมกันในระยะสั้นได้ คลังความรู้ที่ใช้งานเหล่านี้ช่วยให้การร่างสคริปต์แอนิเมชันง่ายขึ้น ติดแท็กผู้ตรวจสอบหรือผู้เขียน และติดตามประวัติเวอร์ชันได้สะดวกยิ่งขึ้น และเมื่อสคริปต์ได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานการผลิตได้โดยตรงจากเอกสารนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: วิเคราะห์พื้นที่ทำงานของคุณด้วย AI ที่เข้าใจบริบท เพื่อสรุปความคิดเห็น ร่างข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียของวิดีโอใหม่ หรือค้นหาตัวอย่างสตอรี่บอร์ดจากโปรเจกต์ที่ผ่านมา
- ClickUp Whiteboards: ระดมความคิด, วางแผนลำดับแอนิเมชัน, และร่างกรอบสตอรี่บอร์ดบนผืนผ้าใบที่ทำงานร่วมกันได้ และแปลงแนวคิดเป็นงานได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมเชื่อมโยงกับสินทรัพย์
- ClickUp Docs: เขียนและสรุปสคริปต์แอนิเมชันพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีม และฝังวิดีโออ้างอิงพร้อมความคิดเห็นในตัว เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชื่อมโยงโดยตรงกับบรรทัดบทสนทนาเฉพาะ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: จัดระเบียบขั้นตอนการผลิตของคุณด้วยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกรองมุมมองโครงการของคุณให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่รอดำเนินการ อะไรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และอะไรที่กำลังจะครบกำหนด และติดตามข้อมูล
- แดชบอร์ด ClickUp: มอบมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และระบุจุดคอขวดของปริมาณงานในทีมโดยไม่ต้องดึงทีมสร้างสรรค์ของคุณเข้าร่วมประชุมสถานะอย่างต่อเนื่อง
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- รวมกระบวนการทำงานสร้างสรรค์: จัดการบรีฟ, บท, งาน, และข้อเสนอแนะในเวิร์กสเปซ AI ที่รวมศูนย์เพื่อลดการกระจายตัวของเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน
- เข้าใจบริบทของโครงการ: ต่างจากผู้ช่วย AI ทั่วไป ClickUp Brain ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สรุปและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ปรับขนาดตามทีมของคุณ: เริ่มต้นด้วยฟีเจอร์การจัดการงานหลัก และเพิ่มความสามารถขั้นสูง เช่นแดชบอร์ดและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติไม่ครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แนะนำ ClickUp เนื่องจากความยืดหยุ่น:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้และความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมาย มันทรงพลังอย่างยิ่งที่สามารถปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม ตั้งแต่สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง ไปจนถึงมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์ ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าเราสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างแท้จริง แทนที่จะต้องปรับกระบวนการทำงานของเราให้เข้ากับแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ การมีทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงาน การติดตามเวลา เอกสาร และกระดานไวท์บอร์ดในที่เดียว ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือได้อย่างมาก และทำให้ทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้และความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมาย มันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่สามารถปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม ตั้งแต่สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์ ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าเราสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างแท้จริง แทนที่จะต้องปรับกระบวนการทำงานของเราให้เข้ากับแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ การมีทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงาน การติดตามเวลา เอกสาร และไวท์บอร์ด ทั้งหมดในที่เดียว ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือได้อย่างมาก และทำให้ทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. Runway (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขวิดีโอด้วย AI ระดับมืออาชีพ)
หากความสำคัญของคุณในวิดีโอคือความแม่นยำทางฟิสิกส์และความสม่ำเสมอของแสง Runway อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ ในการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพ การเคลื่อนไหวที่ไม่ราบรื่นหรือรายละเอียดของตัวละครที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คลิปไม่สามารถใช้ได้ในโครงการที่มีความสำคัญสูง AI ของ Runway ช่วยลดสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถสร้างวิดีโอ AIที่รักษาความสมบูรณ์ของภาพตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้าย
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขที่มุ่งเน้นเฉพาะ ซึ่งช่วยทำงานหลังการผลิตที่ต้องทำด้วยมือให้เป็นอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Motion Brush เพื่อกำหนดพื้นที่การเคลื่อนไหวเฉพาะภายในภาพนิ่ง หรือใช้เครื่องมือลบพื้นหลังเพื่อเปลี่ยนฉากหลังโดยไม่ต้องใช้การโรโตสโคปด้วยมือ
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- การสร้างวิดีโอจากข้อความ: อธิบายฉากพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับแสง, มุมกล้อง, และการเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถレンเดอร์ออกมาได้พร้อมการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและฟิสิกส์ที่สมเหตุสมผล
- ทำให้การแสดงของตัวละครเป็นอัตโนมัติด้วย Act-One: แผนการแสดงสีหน้าและเสียงของคุณเองลงบนตัวละครแอนิเมชันหรือภาพยนตร์ได้โดยตรง เพื่อข้ามขั้นตอนการจับการเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิม
- ชุดเครื่องมือแก้ไข AI แบบหลายรูปแบบ: ปรับแต่งคลิปที่สร้างขึ้นในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเดียวกัน ด้วยเครื่องมือสำหรับลบพื้นหลัง ปรับสี และติดตามวัตถุ ช่วยให้คุณปรับแต่งคลิปที่สร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องส่งออกไปยังโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น
ข้อดีและข้อเสียของทางวิ่ง
ข้อดี:
- คุณภาพวิดีโอชั้นนำของอุตสาหกรรม: ผลลัพธ์ที่ได้เหมาะสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ พร้อมแสง เงา และการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติ
- ชุดเครื่องมือแก้ไขแบบครบวงจร: การผสมผสานระหว่างAI สร้างสรรค์และเครื่องมือแก้ไขแบบดั้งเดิมในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหลังการผลิต
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: รันเวย์ปล่อยรุ่นที่ปรับปรุงและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความสามารถของเครื่องมือขยายตัวอยู่เสมอ
ข้อเสีย:
- รูปแบบการกำหนดราคาตามเครดิตอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณกำลังสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- มันมีความชันของการเรียนรู้ที่สูงกว่าเครื่องมือที่ง่ายกว่าซึ่งใช้เทมเพลต
- คลิปที่สร้างขึ้นในขณะนี้มีข้อจำกัดที่ระยะเวลาสั้น
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- ฟรี: 125 เครดิต
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของรันเวย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runway อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ Runway:
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ มันทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ฉันสามารถนำไปรวมในไทม์ไลน์ของฉันเพื่อทำวิดีโอเต็มรูปแบบที่น่าสนใจมากซึ่งผู้ชมของฉันชื่นชอบ
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ฉันสามารถนำไปรวมในไทม์ไลน์ของฉันเพื่อสร้างวิดีโอที่มีความยาวเต็มและน่าสนใจมากซึ่งผู้ชมของฉันชื่นชอบ
3. Animaker (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างวิดีโอแอนิเมชัน 2 มิติและงานนำเสนอ)
คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโออธิบาย 2 มิติที่ใช้งานได้จริง Animaker มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่ไม่ใช่นักสร้างแอนิเมชันที่ต้องการเนื้อหาโซเชียลหรือวิดีโอสำหรับเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเอเจนซี่โดยเฉพาะ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมคลังตัวละคร พื้นหลัง และอุปกรณ์ประกอบฉากที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก คุณสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียล งานนำเสนอ และวิดีโออธิบายได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker
- คลังตัวละครและทรัพย์สินที่ครอบคลุม: เข้าถึงตัวละครที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายพันตัวพร้อมคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้; สร้างบุคลิกที่สอดคล้องกับแบรนด์โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด
- เทคโนโลยีซิงค์ปากอัตโนมัติ: อัปโหลดเสียงพากย์หรือใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงที่มีในตัว Animaker จะซิงค์การขยับปากของตัวละครให้ตรงกับเสียงโดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบอิงฉาก: ใช้เหมือนกับซอฟต์แวร์นำเสนอ ทำให้ทุกคนที่คุ้นเคยกับ PowerPoint หรือ Google Slides สามารถสร้างวิดีโอได้ทีละฉากอย่างง่ายดาย
ข้อดีและข้อเสียของ Animaker
ข้อดี:
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง: ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านแอนิเมชันสามารถสร้างวิดีโอแรกได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุม: เริ่มต้นด้วยแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
- อุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำ: แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการสำรวจ และมีแผนที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อเสีย:
- ผลลัพธ์มีลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็น "แบบเทมเพลต" ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกรูปแบบของแบรนด์
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ
- แพ็กเกจฟรีมีลายน้ำบนไฟล์ที่ส่งออกทั้งหมด
ราคาของ Animaker
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $27/เดือน
- เริ่มต้น: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $79 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Animaker
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 950+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Animaker อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraได้รีวิว Animaker:
โปรแกรมนี้มีความหลากหลายมากสำหรับการสร้างแอนิเมชันทุกประเภท โดยเฉพาะสไตล์ 2D ฉันใช้มันบ่อยมากในช่วงเรียน และมันเรียนรู้ได้ง่ายมากเพราะมีความเป็นธรรมชาติ
โปรแกรมนี้มีความหลากหลายมากสำหรับการสร้างแอนิเมชันทุกประเภท โดยเฉพาะสไตล์ 2D ฉันใช้มันบ่อยมากในช่วงเรียน และมันเรียนรู้ได้ง่ายมากเพราะมีความเป็นธรรมชาติ
4. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบในระบบนิเวศของ Adobe ที่ต้องการสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI)
คุณรู้ดีว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างสินทรัพย์จากศูนย์ใน Adobe Creative Cloud
Adobe Firefly ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงขั้นตอนก่อนการผลิตที่ช้าได้ มันนำ AI สร้างสรรค์มาสู่เครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Photoshop และ Illustrator ซึ่งช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่คุณสามารถสร้างสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณยังสามารถรวมองค์ประกอบภาพเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างแอนิเมชันของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- การเติมเนื้อหาแบบสร้างสรรค์ใน Photoshop: เลือกพื้นที่ของภาพและอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มเพื่อให้ Firefly สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับมุมมองและสไตล์ที่มีอยู่
- การสร้างภาพจากข้อความ: สร้างแนวคิดตัวละครคุณภาพสูง, ศิลปะสภาพแวดล้อม, หรือกรอบสตอรี่บอร์ดจากคำแนะนำข้อความที่ง่าย
- การผสานการทำงานกับ Creative Cloud อย่างไร้รอยต่อ: ฟีเจอร์ของ Firefly ปรากฏอยู่โดยตรงในแอป Adobe ของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่น
ข้อดีและข้อเสียของ Adobe Firefly
ข้อดี:
- ความชัดเจนในการออกใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: แนวทางการฝึกอบรมของ Adobe มอบสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายสำหรับองค์กรธุรกิจ
- การผสานรวมแบบเนทีฟ: เพิ่มความสามารถของ AI โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานที่มีอยู่สำหรับทีมที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว
- การควบคุมคุณภาพและสไตล์ที่สม่ำเสมอ: เนื้อหาที่สร้างขึ้นจะรักษามาตรฐานระดับมืออาชีพและสามารถปรับให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ข้อเสีย:
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
- มันมุ่งเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์มากกว่าการสร้างวิดีโอหรือแอนิเมชันเต็มรูปแบบ
- เครดิตการสร้างเนื้อหาถูกจำกัดตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ
ราคาของ Adobe Firefly
- ไฟร์ฟลาย สแตนดาร์ด: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- ไฟร์ฟลาย โปร: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- ไฟร์ฟลาย พรีเมียม: $199.99/เดือน
- Creative Cloud Pro: 69.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Adobe Firefly
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Firefly อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ Adobe Firefly:
ความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว และฉันชอบความยืดหยุ่นของผลลัพธ์และรูปแบบ ฉันสามารถสร้างการปรับแต่งหลายอย่างและดาวน์โหลดได้ แต่ก็สามารถแยกออกไปดูสิ่งที่แสดงความต้องการของฉันได้ดีที่สุด ฉันสามารถสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของผลลัพธ์หลายอย่างได้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันสามารถใช้มันบนอินเทอร์เน็ต ในสิ่งพิมพ์ บนโซเชียลมีเดีย... ในแง่นั้น มันง่ายมาก
ความยืดหยุ่นในการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว และฉันชอบความยืดหยุ่นของผลลัพธ์และรูปแบบ ฉันสามารถสร้างการปรับแต่งหลายแบบและดาวน์โหลดได้ แต่ยังสามารถแยกออกไปดูสิ่งที่แสดงความต้องการของฉันได้ดีที่สุด ฉันสามารถสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของผลลัพธ์หลายรูปแบบได้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ฉันสามารถใช้มันบนอินเทอร์เน็ต ในสิ่งพิมพ์ บนโซเชียลมีเดีย... ในแง่นั้น มันง่ายมาก
5. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างวิดีโอฝึกอบรมและวิดีโอการตลาดด้วย AI อวตาร)
ในขณะที่91% ของธุรกิจใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือการตลาดหลัก การผลิตจริงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ตัวอย่างเช่น การให้ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอยู่หน้ากล้องนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากในการจัดตารางเวลา
Synthesia ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ฉากถ่ายทำจริง โดยเปลี่ยนบทสคริปต์ของคุณให้เป็นวิดีโอที่มีตัวละคร AI สามารถพูดบทของคุณได้มากกว่า 140 ภาษา คุณสามารถผลิตวิดีโอแบบหัวพูดที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทักษะการตัดต่อวิดีโอ
กระบวนการนี้ง่ายมาก: เลือกจากกว่า 230 แบบของ AI อวตารที่มีให้เลือก หรือสร้างแบบกำหนดเองของคุณเอง ป้อนสคริปต์ของคุณ และ Synthesia จะสร้างวิดีโอของอวตารที่นำเสนอเนื้อหาพร้อมการเคลื่อนไหวของริมฝีปากอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างกระบวนการสร้างเนื้อหา นี้จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- แปลภาษาเพียงคลิกเดียว: แปลงสคริปต์เดียวเป็นมากกว่า 140 ภาษา เพื่อเข้าถึงทีมงานนานาชาติโดยไม่ต้องจ้างนักพากย์ท้องถิ่น
- ผู้ช่วยวิดีโอ AI: อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ PowerPoint เพื่อให้ AI สร้างสคริปต์และโครงสร้างฉากที่สมบูรณ์ตามไฟล์ที่คุณมีอยู่
- อวตารส่วนตัว: สร้างเวอร์ชันดิจิทัลแบบกำหนดเองของผู้บริหารเพื่อส่งข้อความส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในทุกการบันทึก
ข้อดีและข้อเสียของ Synthesia
ข้อดี:
- ขจัดอุปสรรคในการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม: ใครก็ตามที่สามารถเขียนบทได้ ก็สามารถผลิตวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้
- การอัปเดตและการแก้ไขทันที: หากต้องการเปลี่ยนวิดีโอ เพียงแค่แก้ไขสคริปต์และทำการเรนเดอร์ใหม่ โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มเติม
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: การรับรอง SOC 2 และการปฏิบัติตาม GDPR ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
ข้อเสีย:
- แม้ว่าจะน่าประทับใจ แต่ AI อวตารยังขาดความแท้จริงอย่างเต็มที่ของผู้บรรยายที่เป็นมนุษย์จริงในบางกรณีการใช้งาน
- ผลลัพธ์ถูกจำกัดในรูปแบบการพูดหน้าจอต่อกล้อง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาวิดีโอทุกประเภท
ราคา Synthesia
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $14/เดือน
- ผู้สร้าง: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400+)
- Capterra: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Capterraเกี่ยวกับ Synthesia:
วิธีสร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบบุคคลพูดหน้ากล้องได้อย่างรวดเร็วในภาษาใดก็ได้ ใช้งานง่ายมากพร้อมตัวเลือกการจัดวางมากมาย
วิธีสร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบบุคคลพูดหน้ากล้องได้อย่างรวดเร็วในภาษาใดก็ได้ ใช้งานง่ายมากพร้อมตัวเลือกการจัดวางมากมาย
6. Sora (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ต้องการการสร้างวิดีโอจากข้อความแบบภาพยนตร์)
การค้นหา B-roll ที่เฉพาะเจาะจงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับทีมสร้างสรรค์ โดยทั่วไปคุณมักจะต้องยอมรับคลิปสต็อกที่เพียงแค่นิดหน่อยตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณ Sora ซึ่งเป็นโมเดลแปลงข้อความเป็นวิดีโอของ OpenAI ได้เปลี่ยนงานนี้จากการค้นหาและยอมรับเป็นงานการสร้าง มันทำงานเหมือนกับเครื่องจำลองโลกมากกว่าจะเป็นแค่ตัวสร้างแอนิเมชันพื้นฐาน โดยเข้าใจถึงพื้นที่ 3 มิติและฟิสิกส์ ทำให้ตัวละครสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมจริง
คุณสมบัติเด่นของ Sora
- ยึดเอกลักษณ์ของตัวละครด้วยตัวละคร: แท็กตัวละครเฉพาะในข้อความของคุณเพื่อรักษาลักษณะที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอในฉากและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- ความสามารถในการขยายระยะเวลา: สามารถสร้างคลิปได้ยาวถึง 20 วินาทีในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ ทำให้ผลลัพธ์ใช้งานได้มากขึ้นสำหรับโครงการวิดีโอจริง
- การเข้าใจฉากที่ซับซ้อน: โมเดลสามารถตีความคำสั่งที่ละเอียดพร้อมการเคลื่อนไหวของกล้องที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น ภาพจากโดรนที่ลอยขึ้นเหนือเมืองในยามพระอาทิตย์ตกดิน ด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง
ข้อดีและข้อเสียของโซระ
ข้อดี:
- คุณภาพภาพที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน: คุณภาพของผลลัพธ์ที่ Sora ผลิตได้ในปัจจุบันเป็นผู้นำในตลาดวิดีโอ AI ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
- ผสานรวมกับ ChatGPT: เข้าถึงได้ผ่านการสมัครสมาชิก ChatGPT ที่มีอยู่แล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ปัจจุบันใช้งานได้ง่ายขึ้น
- การปรับปรุงความสามารถอย่างรวดเร็ว: ในฐานะที่เป็นโมเดลวิดีโอหลักของ OpenAI จึงได้รับทรัพยากรการพัฒนาที่สำคัญ
ข้อเสีย:
- ความพร้อมใช้งานและโควตาการผลิตมีจำกัด แม้แต่สำหรับผู้สมัครสมาชิก
- มันให้การควบคุมที่น้อยกว่าโดยตรงต่อองค์ประกอบภาพที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการแก้ไข
- มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผลิตเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่
ราคาของโซรา
- รวมอยู่ใน ChatGPT Plus: $20/เดือน
- รวมอยู่ใน ChatGPT Pro: $200/เดือน
คะแนนและรีวิวของโซระ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการผลิตเนื้อหาวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก)
ทีมขายของคุณไม่ได้คิดผิดที่ต้องการวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย เพราะท้ายที่สุดแล้ว วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลมีโอกาสสูงกว่าวิดีโอทั่วไปถึง 3.5 เท่าที่จะทำให้ใครบางคนกลายเป็นหรือยังคงเป็นลูกค้า
HeyGen สามารถช่วยคุณได้ที่นี่. มันมุ่งเน้นไปที่การผลิตวิดีโอ AI avatar ที่สามารถปรับขนาดได้, ทำให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ในปริมาณมาก.
เริ่มต้นด้วยการสร้างวิดีโอแม่แบบและสร้างเวอร์ชันนับพันโดยอัตโนมัติ ซึ่งในนั้นอวตาร AI จะกล่าวถึงลูกค้าแต่ละรายด้วยชื่อของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- การแปลวิดีโอแบบเรียลไทม์พร้อมการซิงค์ริมฝีปาก: อัปโหลดวิดีโอของคุณ และ HeyGen สามารถแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา พร้อมปรับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากให้สอดคล้องกับเสียงใหม่
- วิดีโอส่วนบุคคลในปริมาณมาก: สร้างวิดีโอเทมเพลตพร้อมฟิลด์แบบไดนามิกสำหรับชื่อหรือรายละเอียดบริษัท เพื่อสร้างเวอร์ชันที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้หลายพันรายการโดยอัตโนมัติ
- การสร้างอวตารเสมือนด้วย AI: สร้างดิจิตอลทวินจากเพียงไม่กี่นาทีของวิดีโอฟุตเทจ ทำให้อวตารของคุณสามารถปรากฏในวิดีโอได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
ข้อดีและข้อเสียของ HeyGen
ข้อดี:
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ทรงพลัง: ความสามารถในการสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลจำนวนมากได้ เปิดโอกาสให้เกิดกรณีการใช้งานที่เป็นไปไม่ได้ในการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
- คุณภาพการแปลที่แท้จริง: วิดีโอที่แปลแล้วจะรักษาลักษณะเสียงของผู้พูดต้นฉบับและการเคลื่อนไหวของริมฝีปากตามธรรมชาติ
- ตัวเลือก API และการผสานรวม: API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติได้
ข้อเสีย:
- คุณภาพของอวตาร AI อาจแตกต่างกันไป โดยบางตัวดูเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวอื่น
- คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลต้องการการออกแบบเทมเพลตอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เหมาะสม
- ปริมาณการผลิตที่มีความหมายต้องการแผนระดับสูงกว่า
ราคา HeyGen
- ฟรีตลอดไป
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraสะท้อนถึงการใช้งาน HeyGen:
อวตารดิจิทัลที่สมจริงสามารถใช้ผลิตวิดีโอในปริมาณมากได้ การรองรับหลายภาษาและการสร้างวิดีโอที่รวดเร็วทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ
อวตารดิจิทัลที่สมจริงสามารถใช้ผลิตวิดีโอในปริมาณมากได้ การรองรับหลายภาษาและการสร้างวิดีโอที่รวดเร็วทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ
8. Pika Labs (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์เชิงทดลองที่กำลังสำรวจศิลปะวิดีโอและเอฟเฟกต์ด้วย AI)
ซอฟต์แวร์แอนิเมชันแบบดั้งเดิมของคุณซับซ้อนเกินไปสำหรับการสร้างการเคลื่อนไหวทางศิลปะให้กับผลงานภาพประกอบสุดเจ๋งของคุณหรือไม่? ลองใช้ Pika Labs ดูสิ
มันคือเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดขึ้นจากชุมชนศิลปะ AI และให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางศิลปะมากกว่าความสมบูรณ์แบบเชิงพาณิชย์ Pika Labs เหมาะสำหรับการแปลงภาพเป็นวิดีโอ และการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับภาพนิ่งด้วยการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมอบการควบคุมสร้างสรรค์ให้คุณมากกว่าที่เคย! คุณสามารถอัปโหลดภาพและระบุทิศทางการเคลื่อนไหว, ความเข้ม, และสไตล์ตามที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ Pika
- ภาพนิ่งเป็นวิดีโอแอนิเมชัน: อัปโหลดภาพนิ่งใดก็ได้ แล้ว Pika จะทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ พร้อมตีความคำสั่งสร้างสรรค์ เช่น "สายลมอ่อนโยนพัดใบไม้ไหว"
- เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์: ใช้เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวที่มีสไตล์ซึ่งเหนือกว่าแอนิเมชันที่สมจริง เพื่อสร้างภาพที่เหนือจริงหรือนามธรรม
- การทดลองที่เข้าถึงได้: แพลตฟอร์มนี้ลดอุปสรรคสำหรับผู้สร้างที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ AI
ข้อดีและข้อเสียของ Pika
ข้อดี:
- ความสามารถในการสร้างวิดีโอจากภาพที่แข็งแกร่ง: ความสามารถของ Pika ในการทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวด้วยภาพเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้และเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่
- ชุมชนที่เปิดกว้างสำหรับคนสร้างสรรค์: ชุมชน Discord ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันเทคนิค คำกระตุ้นความคิด และแรงบันดาลใจ
- จุดเริ่มต้นที่คุ้มค่า: ระดับฟรีและแผนชำระเงินราคาประหยัดทำให้เข้าถึงได้สำหรับผู้สร้างเนื้อหาส่วนบุคคล
ข้อเสีย:
- มันไม่เหมาะสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความสม่ำเสมอของแบรนด์อย่างเคร่งครัด
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอ บางครั้งอาจต้องทำซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- มีคุณสมบัติและบริการสนับสนุนสำหรับองค์กรที่จำกัด
ราคาของ Pika
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Pika
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. InVideo AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการทำให้การผลิตวิดีโอสำหรับสื่อสังคมออนไลน์เป็นระบบอัตโนมัติ)
การติดตามปฏิทินเนื้อหาเป็นงานที่ท้าทายในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น การเขียนสคริปต์ การค้นหาฟุตเทจสต็อก และการตัดต่อทั้งหมดเข้าด้วยกัน อาจกินเวลาทั้งบ่ายของคุณไปหมด
InVideo AI เปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนให้กลายเป็นเพียงข้อความคำสั่งเดียว คุณเพียงแค่ระบุหัวข้อ ระบบจะสร้างร่างแรกที่สมบูรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทสคริปต์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เพลงประกอบ และเสียงพากย์ ภายในเวลาไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo AI
- การโคลนเสียงด้วย AI: บันทึกตัวอย่างเสียงของคุณเองความยาว 30 วินาที เพื่อสร้างเวอร์ชันดิจิทัลที่สามารถบรรยายเนื้อหาทั้งหมดของคุณในอนาคตได้ เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ที่ดีขึ้น
- การแก้ไขภาษาธรรมชาติ: ใช้ Magic Box—ศูนย์ควบคุมคำสั่งภาษาธรรมชาติ เพื่อสลับคลิป ปรับจังหวะ หรือลบฉากทั้งหมด เพียงแค่พิมพ์คำขอของคุณ
- การผสานรวมสื่อสต็อกอย่างครอบคลุม: เข้าถึงคลิปวิดีโอ ภาพ และแทร็กเพลงสต็อกมากกว่า 16 ล้านรายการได้โดยตรงภายในตัวแก้ไข
ข้อดีและข้อเสียของ InVideo AI
ข้อดี:
- เร่งการผลิตวิดีโออย่างก้าวกระโดด: ย่อเวลาการเขียนสคริปต์ การค้นหาฟุตเทจ และการตัดต่อจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นพร้อมผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ: ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าดูได้ เนื่องจาก AI จะจัดการกับการตัดสินใจทางเทคนิคทั้งหมด
- การแก้ไขที่ยืดหยุ่นหลังการสร้าง: ต่างจากเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์สุดท้ายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ InVideo AI สร้างโปรเจ็กต์ที่สามารถแก้ไขได้
ข้อเสีย:
- การพึ่งพาฟุตเทจสต็อกมากเกินไปอาจทำให้วิดีโอรู้สึกทั่วไปสำหรับบางกรณีการใช้งาน
- การตัดสินใจสร้างสรรค์ของ AI ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้ใช้เสมอไป ทำให้ต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเอง
- คุณภาพของเสียงพากย์ AI อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาและเสียงที่เลือก
ราคาของ InVideo AI
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $35/เดือน
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
- ทีม: $999/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ InVideo AI
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ InVideo
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวก ฉันชื่นชมที่มันให้คุณใช้ภาพสต็อกได้และยังให้บริการพรีเมียมด้วย ฉันชอบที่ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ยาวกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มาก
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวก ฉันชื่นชมที่มันให้คุณใช้ภาพสต็อกได้และยังให้บริการพรีเมียมด้วย ฉันชอบที่ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ยาวกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มาก
10. สตีฟ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายสั้น ๆ และวิดีโอแอนิเมชัน)
Steve AI ช่วยคุณจากสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการวิดีโออธิบายแบบแอนิเมชัน 2 มิติ หรือโมดูลการฝึกอบรมภายในวันทำการ แม้ว่าคุณจะไม่มีเวลาเรียนรู้การใช้โปรแกรมแอนิเมชันระดับมืออาชีพก็ตาม
มันให้การเข้าถึงที่เหนือกว่าการควบคุมเชิงสร้างสรรค์อย่างละเอียด คุณเพียงแค่ให้สคริปต์ แล้วระบบจะจับคู่ข้อความของคุณกับคลังตัวละครและฉากหลังแบบเคลื่อนไหวมากกว่า 1,000 แบบโดยอัตโนมัติ สร้างร่างที่ประสานกันเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที
นอกเหนือจากการแปลงข้อความเป็นแอนิเมชันแล้ว แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือ Live to Animation ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิดีโอจริงให้กลายเป็นสไตล์แอนิเมชันโดยยังคงการเคลื่อนไหวเดิมไว้ คุณสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมกราฟิกเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Steve AI
- เครื่องมือแปลงข้อความเป็นแอนิเมชันที่จดสิทธิบัตร: AI แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอแอนิเมชันพร้อมการตรวจจับฉากอัตโนมัติ การเลือกตัวละคร และการจัดองค์ประกอบภาพ
- AI Super Intent: ใช้ความเข้าใจบริบทของเครื่องมือในการเลือกภาพและทรานซิชันที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามข้อความหลักของสคริปต์ของคุณ
- การผสานชุดแบรนด์: อัปโหลดโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอที่สร้างขึ้นตรงตามแนวทางของแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ Steve AI
ข้อดี:
- ความเร็วในการผลิตที่รวดเร็ว: วิดีโออธิบายแบบง่ายสามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที
- การแปลงเป็นภาพยนตร์คนแสดงที่ไม่เหมือนใคร: คุณสมบัตินี้มอบตัวเลือกสร้างสรรค์ที่คู่แข่งส่วนใหญ่ไม่มีให้
- สไตล์แอนิเมชันหลากหลาย: คุณสามารถเลือกโหมดแอนิเมชันได้ระหว่างการ์ตูน, สมจริง, และสไตล์
ข้อเสีย:
- มันมีการควบคุมการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแอนิเมชันแบบดั้งเดิม
- คุณภาพของแอนิเมชันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสไตล์ที่คุณเลือกและเนื้อหาที่ป้อนเข้า
- ราคาเริ่มต้นสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Steve AI
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- Generative AI: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Steve AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Steve AI อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ Steve AI:
การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมาก และพวกเขามีอวาตาร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้ใช้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือคลิปสั้นๆ ได้ในภายหลัง
การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมาก และพวกเขามีอวาตาร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้ใช้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือคลิปสั้นๆ ได้ในภายหลัง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้ AI สร้างสรรค์ของดิสนีย์ในการออกแบบตัวละครและแอนิเมชันช่วยลดเวลาในการผลิตลงได้ถึง 30%
เลือกเครื่องมือแอนิเมชัน AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
คุณได้เห็นแพลตฟอร์มชั้นนำแล้ว บางแพลตฟอร์มเน้นการสร้างวิดีโอจากข้อความแบบภาพยนตร์ ขณะที่บางแพลตฟอร์มเชี่ยวชาญด้านอวตาร AI, วิดีโออธิบายแบบ 2 มิติ หรือการปรับแต่งส่วนบุคคลจำนวนมาก
แต่เครื่องมือที่สร้างแอนิเมชันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือการจัดการทุกอย่างรอบๆ มัน—สคริปต์ การแก้ไข บทภาพยนตร์ วงจรการให้ข้อเสนอแนะ เครดิตการเรนเดอร์ กำหนดเวลา และการอนุมัติจากลูกค้า
เมื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่ในแอปที่แยกจากกัน เวลาสร้างสรรค์จะลดลง และภาระในการประสานงานจะเพิ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณอาจมีเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด แต่หากบรีฟอยู่ในที่หนึ่ง การอัปเดตฉากอยู่ในที่อื่น และประวัติการอนุมัติถูกฝังอยู่ในแชท การผลิตก็จะช้าลงอยู่ดี
นี่คือจุดที่ Converged AI Workspace อย่าง ClickUp มีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณนำสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณมาไว้ภายใต้ชั้นปฏิบัติการเดียวที่เชื่อมต่อเอกสาร งาน กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด และการช่วยเหลือจาก AI เข้าด้วยกัน
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณจะมอบความโปร่งใส ความเป็นเจ้าของ และแรงขับเคลื่อนตลอดทั้งวงจรชีวิตของงานแอนิเมชัน
หากคุณต้องการลดความวุ่นวายในการประสานงานและให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณมุ่งเน้นกับงานสร้างสรรค์ที่แท้จริงลองใช้ ClickUpและจัดการกระบวนการสร้างแอนิเมชัน AI ของคุณในที่เดียว
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ไม่, ตรงกันข้าม, เครื่องมือ AI ช่วยเสริมซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม. ทีมใช้ AI ในการร่างฉาก, ทดสอบทิศทางภาพ, หรือผลิตสินทรัพย์การตลาดอย่างรวดเร็ว, จากนั้นปรับปรุงหรือขยายผลลัพธ์เหล่านั้นในแพลตฟอร์มแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมเมื่อความแม่นยำมีความสำคัญ.
ทีมใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อรวบรวมสคริปต์, สตอรี่บอร์ด, งาน, กำหนดเวลา, และการอนุมัติไว้ในที่เดียว. ซึ่งช่วยให้การติดตามสินทรัพย์, การควบคุมเวอร์ชัน, และการให้คำแนะนำเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกเครื่องมือ AI และการตัดต่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต.
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นอย่าง Animaker และ Synthesia มีเทมเพลต, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, และขั้นตอนการทำงานแบบมีคำแนะนำที่ต้องการความรู้ด้านการสร้างแอนิเมชันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องมีเลย
บ่อยครั้งใช่ แต่มันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและแผนการใช้บริการ ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันสิทธิ์ทางการค้า โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์สต็อก, ดนตรี, และเสียงที่สร้างโดย AI ที่รวมอยู่ในวิดีโอของคุณ