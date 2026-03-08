เทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์ฐานฟรีเพื่อติดตามการใช้จ่าย

ตามการสำรวจของ Harris Poll พบว่า มีเพียง2 ใน 5 ของชาวอเมริกันที่มีงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายของตนอย่างสม่ำเสมอ
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์ฐานเจ็ดแบบที่สามารถใช้ได้ฟรี ซึ่งบังคับให้คุณต้องกำหนดหน้าที่เฉพาะให้กับทุกดอลลาร์ก่อนที่จะใช้จ่าย พร้อมคู่มือทีละขั้นตอนในการใช้งานจริง เพื่อให้งบประมาณของคุณสมดุลเป็นศูนย์ทุกครั้ง
แบบฟอร์มงบประมาณแบบศูนย์ฐาน (Zero-Based Budget) แบบสรุป
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตการจัดการการเงินโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการมุมมองภาพรวมเดียวของรายได้ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางการเงิน
|มุมมองหลายแบบเพื่อวิเคราะห์การเงินในหลากหลายวิธี; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่, สถานะการชำระเงิน, และจำนวนงบประมาณ; เอกสารสำหรับบันทึก/นโยบาย/ใบเสร็จรับเงินควบคู่กับรายการงบประมาณ; ClickUp Brain สำหรับสรุปการใช้จ่ายและร่างรายงานงบประมาณ
|แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องชี้แจงเหตุผลของทุกการใช้จ่ายในโครงการโดยเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายโดยตรงกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน
|จำนวนงบประมาณที่แนบกับงานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง; แดชบอร์ดที่แสดงงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ; การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบต้นทุนแรงงานอย่างแม่นยำ; รองรับการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์สำหรับโครงการเพื่อความรับผิดชอบ
|เทมเพลตงบประมาณธุรกิจโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บริษัทและหัวหน้าแผนกที่ดำเนินการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐาน (zero-based budgeting) ระหว่างทีมต่าง ๆ โดยมีการมองเห็นข้อมูลร่วมกัน
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (แสดงความคิดเห็น, แก้ไขร่วมกัน) สำหรับการเงินและการปรับแนวแผนงานของแผนก; มุมมองระดับแผนกเพื่อแบ่งส่วนการมองเห็น; ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรหัสงบประมาณ, สถานะการอนุมัติ, ช่วงเวลาทางการเงิน; แดชบอร์ดที่รวบรวมสรุปสำหรับผู้บริหารในแต่ละหมวดหมู่
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มต้นทำงบประมาณและต้องการวิธีการที่เรียบง่ายและเริ่มต้นจากศูนย์โดยไม่มีความซับซ้อน
|หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ที่อยู่อาศัย, ค่าสาธารณูปโภค, อาหาร, การเดินทาง, เป็นต้น); มุมมองรายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายอย่างง่าย; สามารถเพิ่ม/ลบหมวดหมู่ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง; รองรับการใช้งานบนมือถือสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายขณะเดินทาง
|แม่แบบรายงานงบประมาณโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงินหรือผู้จัดการที่ต้องการรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|โครงสร้างสำเร็จรูปเพื่อเปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างรวดเร็ว; แผนภูมิ/กราฟสำหรับภาพที่พร้อมนำเสนอ; การผสานกับเอกสารเพื่อบริบทเชิงบรรยาย; ตัวเลือกการส่งออกเพื่อแชร์รายงานนอกพื้นที่ทำงาน
|แบบฟอร์มงบประมาณแบบศูนย์ฐานโดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ที่ชื่นชอบสเปรดชีตที่ต้องการงบประมาณแบบไม่มีลูกเล่นและคำนวณด้วยตนเองแบบเริ่มต้นที่ศูนย์
|สูตรสำเร็จรูปสำหรับคำนวณยอดคงเหลือ; ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะพร้อมหมวดหมู่ทั่วไป; สามารถพิมพ์เพื่อติดตามแบบออฟไลน์/กระดาษ; ใช้งานได้ทั้ง Excel และ Google Sheets (แต่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง ไม่มีการอัตโนมัติ/การทำงานร่วมกัน)
|แบบฟอร์มงบประมาณแบบศูนย์เริ่มต้น โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการงบประมาณในรูปแบบตารางแบบดั้งเดิมที่สะอาดตาและมีหลายรูปแบบ
|มีให้ในรูปแบบ Excel, Google Sheets และ PDF; รูปแบบมืออาชีพสำหรับใช้ส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็ก; สามารถปรับแต่งหมวดหมู่/ฟิลด์ได้; ต้องอัปเดตด้วยตนเองและอาจต้องใช้บัญชีเพื่อดาวน์โหลด
งบประมาณแบบศูนย์ฐานคืออะไร?
งบประมาณแบบดั้งเดิมมักมีช่องว่างที่ทำให้การใช้จ่ายไม่ได้รับการติดตาม. นี่คือความรำคาญที่พบได้บ่อยสำหรับทั้งบุคคลและทีมที่พยายามจัดการการเงิน.
เมื่อเงิน $200 หายไปในหมวด 'เบ็ดเตล็ด' ทุกเดือน คุณไม่ได้แค่เสียเงินเท่านั้น—คุณกำลังสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่มีความหมายต่อคุณ สำหรับทีม การขาดความชัดเจนนี้นำไปสู่การใช้งบประมาณโครงการเกินและสูญเสียความรับผิดชอบทั้งหมด คุณต้องเดาแทนที่จะตัดสินใจอย่างมีเจตนาด้วยเงินทุนของคุณ
การจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาโดยการบังคับให้คุณกำหนดหน้าที่เฉพาะให้กับเงินทุกดอลลาร์ของรายได้ของคุณ สูตรนั้นง่าย: รายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับศูนย์
แนวทางนี้ใช้ได้กับการติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัว การวางแผนการเงินในครัวเรือนและแม้กระทั่งการจัดสรรเงินทุนสำหรับโครงการทีมที่ซับซ้อน แม่แบบงบประมาณให้โครงสร้างที่ทำให้วิธีการนี้ใช้งานได้จริง เปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบงบประมาณครัวเรือนฟรีสำหรับติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือน
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์ฐาน
การหยิบเอาเทมเพลตงบประมาณ Excel แรกที่คุณพบมักจะนำไปสู่งานที่มากขึ้น ไม่ใช่ลดลง คุณต้องติดอยู่กับการสร้างสูตร การตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยตนเอง และการต่อสู้กับตารางเซลล์ที่ตายตัว สิ่งนี้ทำให้เสียเวลาและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงหากสูตรผิดพลาด
แม่แบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงควรทำงานหนักแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดแทนที่จะต้องต่อสู้กับซอฟต์แวร์ นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบงบประมาณแบบศูนย์พื้นฐานแตกต่างจากแม่แบบที่ยอดเยี่ยม:
- ช่องกรอกข้อมูลการติดตามรายได้: พื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกแหล่งรายได้ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณทราบจำนวนเริ่มต้นที่แน่นอนสำหรับแต่ละช่วงเวลาในการทำงบประมาณ
- การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย: หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สร้างไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร และการเดินทาง ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบการใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
- การคำนวณยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์: เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แสดงจำนวนเงินที่คุณเหลือให้จัดสรรได้ในขณะที่คุณดำเนินการ เป้าหมายคือทำให้ตัวเลขนี้เหลือศูนย์พอดี
- ความยืดหยุ่นสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ปกติ: ความสามารถในการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือตามฤดูกาล เช่น ของขวัญในวันหยุดหรือค่าซ่อมรถ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดของคุณ
- ตัวชี้วัดความคืบหน้าแบบภาพ: แผนภูมิ กราฟ หรือการเข้ารหัสสีที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการใช้จ่ายของคุณได้ทันที เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: สำหรับผู้ที่แบ่งปันการเงิน เช่น ครอบครัวหรือทีมโครงการ ความสามารถในการแก้ไข แสดงความคิดเห็น และอัปเดตงบประมาณร่วมกัน ในพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
แม่แบบที่ดีที่สุดจะลดเวลาการจัดทำงบประมาณของคุณจากหนึ่งชั่วโมงเหลือเพียงสิบห้านาที—และทำให้คุณอยากเปิดใช้งานอีกครั้งในเดือนถัดไป
นี่คือเจ็ดตัวเลือกฟรีที่ช่วยคุณทำงานได้ ✨
7 แม่แบบงบประมาณแบบศูนย์เริ่มต้นฟรีสำหรับการติดตามการเงิน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีตหรือชอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เทมเพลตที่ดีจะมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับงบประมาณแบบศูนย์ฐานของคุณ ตัวเลือกแต่ละอย่างด้านล่างนี้ช่วยให้คุณกำหนดหน้าที่ให้กับทุกดอลลาร์ แต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันสำหรับการติดตาม การรายงาน และการทำงานร่วมกัน
1. แม่แบบการจัดการการเงินโดย ClickUp
การจัดการการเงินมักหมายถึงการต้องจัดการกับตารางงบประมาณ แอปแยกต่างหากสำหรับเป้าหมายทางการเงิน และอาจรวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการติดตามใบแจ้งหนี้—พนักงานในปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันเฉลี่ยถึง 11 ตัว การกระจายตัวในบริบทเช่นนี้—การกระจายข้อมูลไปอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งบังคับให้คุณต้องเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ—ก่อให้เกิดความสับสนและเสียเวลา
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpแก้ไขปัญหานั้นด้วยการนำรายได้ ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางการเงินของคุณมาไว้ใน พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูข้อมูลงบประมาณของคุณได้ตามต้องการด้วยมุมมอง ClickUpหลายแบบและสลับไปมาระหว่างมุมมองเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์แง่มุมต่างๆ ของการเงินของคุณ
- ติดตามข้อมูลเฉพาะ เช่น หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย สถานะการชำระเงิน หรือจำนวนงบประมาณ โดยการเพิ่มข้อมูลเชิงลึกให้กับข้อมูลงบประมาณของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- เก็บบันทึกทางการเงินที่สำคัญ นโยบาย หรือใบเสร็จไว้ใกล้กับข้อมูลงบประมาณของคุณโดยใช้ ClickUp Docsที่มีในตัว
- รับสรุปข้อมูลการใช้จ่ายหรือร่างรายงานงบประมาณโดยใช้ AI โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยClickUp Brain
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดสรรเงินทุกดอลลาร์ให้กับงานหรือหมวดหมู่เฉพาะ และติดตามการใช้จ่ายจริงของคุณเทียบกับแผนได้แบบเรียลไทม์ มันให้แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดของคุณ
🚀 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการเห็นภาพรวม—ไม่ใช่แค่เพียงงบประมาณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองที่ผสานข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อแสดงภาพต้นทุน รายได้ และตัวชี้วัดอื่นๆ ของคุณแบบเรียลไทม์
2. เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณ โดย ClickUp
สำหรับทีม หนึ่งในปัญหาใหญ่คืองบประมาณของโครงการที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับงานที่กำลังทำอยู่จริง ๆ ซึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบว่าการใช้จ่ายนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือโครงการกำลังจะเผชิญกับปัญหาทางการเงิน
เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpช่วยขจัดปัญหานั้นด้วยการเชื่อมโยงการติดตามงบประมาณโดยตรงกับงานที่ต้องส่งมอบและเป้าหมายสำคัญของโครงการของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เชื่อมโยงการใช้จ่ายกับการทำงานโดยตรงโดยการแนบจำนวนงบประมาณกับงานแต่ละรายการผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUpที่แสดงงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงและอัปเดตโดยอัตโนมัติ
- ติดตามต้นทุนแรงงานอย่างแม่นยำโดยใช้ClickUp Time Trackingเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานโครงการอย่างถูกต้อง
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นสำหรับการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานโครงการ คุณจะจัดสรรเงินทุนให้กับงานเฉพาะ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดได้รับการอนุมัติหากไม่ได้ผูกกับรายการงบประมาณ ซึ่งช่วยให้เกิดความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในโครงการกับงานเฉพาะเจาะจง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หยุดการตรวจสอบการใช้จ่ายเกินด้วยตัวเองโดยตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้จ่ายในหมวดหมู่ใกล้ถึงขีดจำกัด คุณสามารถตั้งค่าให้ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม สร้างงาน หรือส่งข้อความในช่องแชทของทีมได้เช่นกัน
3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจโดย ClickUp
การพยายามจัดการงบประมาณข้ามแผนกต่าง ๆ ด้วยสเปรดชีตอาจสร้างความวุ่นวายได้ เวอร์ชันต่าง ๆ ถูกสับสน การอนุมัติสูญหายในสายอีเมล และไม่มีใครมีภาพรวมที่ชัดเจนของการใช้จ่ายทั่วทั้งบริษัท
เทมเพลตงบประมาณธุรกิจโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับการจัดทำงบประมาณในระดับธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและหัวหน้าแผนกมีวิธีการรวมศูนย์ในการติดตามงบประมาณการดำเนินงานพร้อมการมองเห็นจากทีมทั้งหมด
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รักษาความสอดคล้องระหว่างฝ่ายการเงินและหัวหน้าแผนกให้สมบูรณ์แบบด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ความคิดเห็นใน ClickUpและการแก้ไขร่วมกัน
- แบ่งการติดตามงบประมาณของคุณด้วยมุมมองตามระดับแผนก เพื่อให้แต่ละทีมเห็นเฉพาะข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- มาตรฐานกระบวนการอนุมัติของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp สำหรับการติดตามรหัสงบประมาณ, สถานะการอนุมัติ, และช่วงเวลาทางการเงิน
- สร้างสรุปในระดับผู้บริหารโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp ที่รวบรวมการใช้จ่ายในทุกหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ
แม่แบบนี้บังคับให้แต่ละแผนกต้องชี้แจงการจัดสรรเงินของตนจากศูนย์ในแต่ละรอบงบประมาณ แทนที่จะเพียงแค่ยกยอดตัวเลขจากปีก่อนหน้า
🚀 เหมาะสำหรับ: บริษัทและทีมงานที่กำลังนำระบบงบประมาณแบบศูนย์ฐานมาใช้ในระดับองค์กร
📮ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาน้อยลงในการนำทีม ผลลัพธ์คือ? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกัน
ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและแสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:รวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาการส่งมอบงานในหลายสถานที่
4. แม่แบบงบประมาณแบบง่ายโดย ClickUp
การจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานอาจฟังดูน่ากลัว โดยเฉพาะหากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงบประมาณ ความซับซ้อนของเครื่องมือบางอย่างอาจทำให้คุณอยากยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มต้นเสียด้วยซ้ำ
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpคือคำตอบ มอบจุดเริ่มต้นที่สะอาดและเรียบง่ายสำหรับการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลหรือครัวเรือนที่ตรงไปตรงมา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค อาหาร และการเดินทาง
- มุ่งเน้นที่พื้นฐานด้วยมุมมองรายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายที่เรียบง่าย ซึ่งแสดงตัวเลขสำคัญให้คุณเห็นอย่างชัดเจนโดยไม่ซับซ้อน
- เพิ่มหรือลบหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดายตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของคุณ ทำให้เทมเพลตเติบโตไปพร้อมกับคุณ
- อัปเดตงบประมาณของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา
🚀 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการลองทำงบประมาณแบบศูนย์เริ่มต้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มีคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย บิล หรือภารกิจโครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณใช่ไหม? เพียงถาม ClickUp Brain ระบบ AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp ด้วยฟีเจอร์ Enterprise Search ขั้นสูงใน ClickUp ข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อจะพร้อมใช้งานในแถบค้นหาเดียว
5. แบบรายงานงบประมาณโดย ClickUp
คุณได้ติดตามงบประมาณของคุณสำหรับเดือนนี้อย่างสำเร็จแล้ว—แต่ตอนนี้คุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดึงข้อมูลเข้าสู่สเปรดชีตเพื่อสร้างรายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ กระบวนการทำด้วยมือเช่นนี้ทั้งน่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
เทมเพลตรายงานงบประมาณที่เน้นการรายงานโดย ClickUpช่วยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพงบประมาณและสร้างสรุปทางการเงินได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงได้ทันทีด้วยโครงสร้างรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- สร้างภาพที่พร้อมสำหรับการนำเสนอด้วยแผนภูมิและกราฟที่สื่อสารสถานะของงบประมาณของคุณได้อย่างชัดเจน
- เพิ่มบริบทที่สำคัญให้กับตัวเลขของคุณโดยการผสานรวม ClickUp Docs เพื่อรวมคำอธิบายเชิงบรรยายไว้เคียงข้างข้อมูลของคุณ
- แชร์รายงานของคุณกับผู้คนที่อยู่นอกพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวเลือกการส่งออกที่มีอยู่ในตัว
เทมเพลตนี้แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดสรรแบบศูนย์ฐานของคุณเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายจริงอย่างไร ทำให้คุณสามารถสังเกตความแตกต่างและทำการปรับเปลี่ยนงบประมาณครั้งต่อไปของคุณได้อย่างชาญฉลาด
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินหรือผู้จัดการที่ต้องการนำเสนอข้อมูลงบประมาณที่ชัดเจนและถูกต้อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าSuper Agents ใน ClickUpเพื่อเฝ้าติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายของคุณอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นี่คือเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติตามบทบาทที่คุณกำหนดให้พวกเขา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Super Agent ให้:
- ตรวจสอบรายการงบประมาณและ ทำเครื่องหมายหมวดหมู่ ที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
- สรุปบันทึกการใช้จ่ายและเอกสารประจำเดือน ก่อนการตรวจสอบของคุณ
- แจ้งเตือนให้คุณกลับไปทบทวน การตัดสินใจทางการเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น (เช่น การสมัครสมาชิกที่คุณตั้งใจจะยกเลิก)
- การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวข้ามเป้าหมาย, งาน, และเอกสารในอัปเดตที่กระชับเพียงครั้งเดียว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาได้ที่นี่:
6. แบบฟอร์มงบประมาณแบบศูนย์ฐาน โดย Vertex42
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของสเปรดชีต แผ่นงานงบประมาณแบบศูนย์ฐานของ Vertex42 เป็นตัวเลือกที่ดี มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานและใช้งานได้ทั้งใน Excel และ Google Sheets
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- คำนวณยอดคงเหลือที่เหลืออยู่โดยอัตโนมัติขณะที่คุณจัดสรรเงินทุน โดยใช้สูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ใช้ประโยชน์จากส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายที่แยกไว้โดยเฉพาะ พร้อมหมวดหมู่ทั่วไปที่ตั้งค่าไว้แล้ว
- พิมพ์ออกมาหากคุณต้องการติดตามงบประมาณของคุณบนกระดาษ และใช้แบบออฟไลน์
ข้อจำกัดหลักคือมันเป็นสเปรดชีตแบบคงที่ คุณจะไม่ได้รับคุณสมบัติแบบไดนามิก เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการป้อนข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบแมนนวลทั้งหมด
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบสเปรดชีตที่ต้องการวิธีการแบบเรียบง่ายและทำด้วยตนเอง
7. แม่แบบงบประมาณแบบศูนย์ฐาน โดย Template.net
หากคุณต้องการความยืดหยุ่นของสเปรดชีตแต่ไม่ต้องการผูกมัดกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ แม่แบบงบประมาณแบบศูนย์เริ่มต้นที่ดาวน์โหลดได้จาก Template.net เป็นตัวเลือกที่ดี มีให้เลือกหลายรูปแบบ รวมถึง Excel, Google Sheets และแม้แต่ PDF ให้คุณเลือกได้ตามความสะดวก
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เนื่องจากมีให้ใช้งานในหลายรูปแบบไฟล์
- ใช้รูปแบบที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจขนาดเล็ก
- ปรับแต่งหมวดหมู่และฟิลด์ให้ตรงกับความต้องการทางการเงินเฉพาะของคุณ
เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่ใช้สเปรดชีตเป็นฐาน แบบฟอร์มนี้ต้องการการอัปเดตด้วยตนเอง และไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือหรือการอัตโนมัติในตัว บางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์อาจต้องการให้คุณสร้างบัญชีเพื่อดาวน์โหลด
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการสเปรดชีตแบบดั้งเดิมที่มีรูปแบบสะอาดตา
📚 อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ฟรี
วิธีใช้เทมเพลตงบประมาณแบบศูนย์ฐาน
คุณได้เลือกเทมเพลตแล้ว—ต่อไปคืออะไร? กระดาษเปล่าอาจดูน่ากลัว และง่ายที่จะทำผิดพลาดซึ่งอาจทำให้แผนทั้งหมดของคุณเสียไป กุญแจคือการทำตามกระบวนการง่าย ๆ ที่สามารถทำซ้ำได้ทุก ๆ ช่วงเวลาของการทำงบประมาณ นี่จะเปลี่ยนการวางแผนงบประมาณจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นนิสัยที่ทรงพลัง 🛠️
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่สามารถใช้ได้กับเทมเพลตที่ไม่มีงบประมาณใดๆ:
- คำนวณรายได้รวมของคุณ: ก่อนที่คุณจะทำอะไรอื่น ให้รวมเงินทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาของงบประมาณนี้ ซึ่งรวมถึงเงินเดือนปกติของคุณ รายได้จากงานเสริม และรายได้อื่นๆ ที่เข้ามา
- รายการค่าใช้จ่ายคงที่ก่อน: เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ นี่คือบิลที่มีจำนวนเงินใกล้เคียงกันทุกเดือน เช่น ค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนหนี้ และค่าสมาชิก
- จัดสรรไปยังหมวดหมู่ตัวแปร: ต่อไป ให้จัดสรรเงินที่เหลือไปยังค่าใช้จ่ายตัวแปรของคุณ หมวดหมู่เหล่านี้คือหมวดหมู่ที่เปลี่ยนแปลงจากเดือนต่อเดือน เช่น ค่าอาหาร ค่าก๊าซ ค่าอาหารนอกบ้าน และค่าความบันเทิง
- ให้ความสำคัญกับการออมและการชำระหนี้: ให้เป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ซึ่งหมายถึงการสร้างงบประมาณสำหรับการออม การลงทุนเพื่อการเกษียณ และการชำระหนี้เพิ่มเติมที่คุณวางแผนจะทำ
- ปรับจนกว่าจะถึงศูนย์: หากคุณมีเงินเหลือหลังจากจัดสรรให้กับทุกหมวดหมู่แล้ว ให้กำหนดหน้าที่ให้กับมัน อาจนำไปใส่ในกองทุนฉุกเฉิน ชำระหนี้เพิ่มเติม หรือเป้าหมายการออมที่เฉพาะเจาะจง หากคุณติดลบ คุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายจากหมวดหมู่ที่คุณเลือกได้จนกว่างบประมาณของคุณจะสมดุล
- ติดตามการใช้จ่ายจริง: ในระหว่างเดือน ให้บันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงในเทมเพลตของคุณ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเปรียบเทียบแผนของคุณกับความเป็นจริง
- ทบทวนและปรับ: เมื่อสิ้นสุดรอบงบประมาณ ให้คุณนั่งลงเปรียบเทียบการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับการใช้จ่ายจริง ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อระบุปัญหาและปรับปรุงงบประมาณของคุณสำหรับเดือนถัดไปให้แม่นยำยิ่งขึ้น
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp สามารถช่วยคุณทำให้ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าClickUp Recurring Tasksสำหรับบิลต่าง ๆ และได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากClickUp Remindersเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการชำระเงินในรอบใด ๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้ ClickUp ในการติดตามงบประมาณ, บิล, หรือเป้าหมายทางการเงินอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยทางการเงินที่เบาและเข้าใจบริบทได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร
เนื่องจาก Brain เข้าใจงาน เอกสาร และเป้าหมายภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณจึงสามารถถามคำถามเช่น:
- "ฉันตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในเดือนนี้ไว้เท่าไหร่?"
- "ฉันควรยกเลิกการสมัครสมาชิกใดในไตรมาสหน้าตามรูปแบบการใช้งานของฉัน?"
- "ฉันเลื่อนการตัดสินใจทางการเงินใดไปเมื่อปีที่แล้ว—และเพราะอะไร?"
🎥 หากคุณมักประสบปัญหาในการควบคุมงบประมาณของโครงการส่วนตัวหรือโครงการงานให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ วิดีโอนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ!
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบงบประมาณรายเดือนฟรีเพื่อจัดการค่าใช้จ่าย
สร้างวินัยทางการเงินด้วย ClickUp
เสน่ห์ของการจัดทำงบประมาณแบบศูนย์ฐานไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ—แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณตระหนักว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปที่ไหน แทนที่จะสงสัยว่ามันหายไปไหน เริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตเหล่านี้ในเดือนนี้ และช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด
เทมเพลตติดตามงบประมาณแบบศูนย์เริ่มต้นช่วยขจัดความยุ่งยากจากการคำนวณด้วยตนเองและมอบโครงสร้างที่ชัดเจน ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจทางการเงิน ไม่ใช่การสร้างสูตรสเปรดชีต ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เวิร์กชีตแบบง่ายหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการมองเห็น ความอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันของคุณ
การสร้างนิสัยการจัดสรรรายได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย แม้ว่าคุณอาจทำไม่สมบูรณ์แบบในตอนแรก ก็เป็นก้าวใหญ่ในการควบคุมการเงินของคุณเริ่มต้นได้ฟรีกับ ClickUpและดูว่าการวางแผนงบประมาณง่ายขึ้นมากเพียงใด
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มงบประมาณแบบศูนย์ฐานต้องการให้คุณจัดสรรเงินทุกดอลลาร์ของรายได้ไปยังหมวดหมู่ต่าง ๆ จนกว่ายอดคงเหลือจะเหลือศูนย์ แบบฟอร์มงบประมาณแบบดั้งเดิมมักบันทึกค่าใช้จ่ายหลังจากเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ทำให้มีช่องว่างที่เงินถูกใช้ไปโดยไม่มีการบันทึก
ใช่ครับ/ค่ะ มันมีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับโครงการ เพราะมันบังคับให้ทีมต้องอธิบายเหตุผลของค่าใช้จ่ายทุกครั้งตามสิ่งที่ต้องส่งมอบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้งบประมาณได้รับการอนุมัติตามตัวเลขของปีที่แล้ว และเพิ่มความรับผิดชอบ
สเปรดชีตเหมาะสำหรับงบประมาณส่วนตัวที่ไม่ซับซ้อน แต่เครื่องมือการจัดการโครงการมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับทีมหรือการเงินครัวเรือนที่ซับซ้อน คุณได้รับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ การคำนวณอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบภาพที่เชื่อมต่องบประมาณของคุณกับงานจริง
เทมเพลตเหล่านี้สร้างบันทึกที่ชัดเจนและเปรียบเทียบกันระหว่างค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ง่ายต่อการระบุความแตกต่างของงบประมาณ ตรวจจับแนวโน้มการใช้จ่ายเกิน และสร้างรายงานที่แสดงอย่างชัดเจนว่าเงินของคุณถูกใช้ไปที่ใดบ้าง