10 โปรแกรมติดตามมาโครที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การควบคุมอาหารของคุณง่ายขึ้น

ตลาดแอปพลิเคชันด้านอาหารและโภชนาการทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 6.94 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะผู้คนเริ่มชอบบันทึกอาหารของตนอย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่แล้วพวกเราแค่อยากมีอาหารการกินที่สามารถคาดเดาได้ ทำตามได้ และเพียงพอเท่านั้น
ดังนั้นหากคุณกำลังสงสัยว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร ให้เริ่มต้นด้วยการติดตามปริมาณสารอาหารหลักของคุณ เมื่อคุณสามารถเห็นปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในตัวเลขจริง คุณจะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมผลลัพธ์ได้
คู่มือนี้แยกย่อย 10 โปรแกรมติดตามมาโครที่ดีที่สุด แต่ละโปรแกรมมีความเชี่ยวชาญด้านใด และเหมาะกับใครมากที่สุด
ซอฟต์แวร์ Macro Tracker ภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|บันทึกประจำวันหรือตามมื้ออาหารโดยเน้นงาน, ช่องข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับมาโครพร้อมสูตรคำนวณ, แดชบอร์ดสำหรับสรุปผลรายสัปดาห์และรายเดือน, เอกสารสำหรับสูตรอาหารและแผนมื้ออาหาร, การแจ้งเตือนเพื่อความสม่ำเสมอ
|ผู้ที่ต้องการเครื่องมือติดตามมาโครที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้กลายเป็นระบบการวางแผนมื้ออาหารและสร้างนิสัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ฟรีตลอดไป; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|โครโนมิเตอร์
|ฐานข้อมูลอาหารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การติดตามสารอาหารรองอย่างละเอียดควบคู่กับสารอาหารหลัก การตั้งเป้าหมายแบบกำหนดเอง การบันทึกสูตรอาหารและมื้ออาหาร การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
|การติดตามที่เน้นข้อมูลด้วยมาโครและสารอาหารรอง (วิตามิน แร่ธาตุ โซเดียม ใยอาหาร)
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ
|แมคโครแฟคเตอร์
|เป้าหมายมหภาคและแคลอรี่รายสัปดาห์ที่ปรับให้เหมาะสมตามแนวโน้มน้ำหนักและปริมาณการบริโภค การประมาณการการใช้พลังงาน และโหมดการบันทึกที่ยืดหยุ่น
|ผู้ที่ต้องการเป้าหมายมาโครที่ได้รับการโค้ชและปรับโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $71.99 ต่อปี
|มายฟิตเนสเพล
|ฐานข้อมูลอาหารขนาดใหญ่, การบันทึกบาร์โค้ดอย่างรวดเร็ว, นำเข้าสูตรอาหารจาก URL, การบันทึกด้วยเสียง, การผสานรวมที่หลากหลาย
|บันทึกข้อมูลรายวันอย่างรวดเร็วด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการป้อนข้อมูลอาหารที่รวดเร็ว
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24.99/เดือน
|ลดน้ำหนัก!
|การบันทึกภาพถ่าย, การบันทึกเสียง, เป้าหมายและสถิติต่อเนื่อง, มุมมองความก้าวหน้า, และความท้าทาย
|การบันทึกข้อมูลแบบเบาพร้อมการบันทึกภาพและเสียงเป็นหลัก
|ราคาตามความต้องการ
|FatSecret
|บันทึกอาหารพร้อมมุมมองปฏิทิน, การบันทึกแบบใช้รูปภาพ, ตัวสร้างสูตรอาหาร, ฟีเจอร์ชุมชน, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมใส่
|การติดตามมาโครด้วยกระบวนการทำงานซ้ำสำหรับมื้ออาหารที่แข็งแกร่งและการครอบคลุมอาหารทั่วโลก
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้จัดการคาร์บ
|การติดตามคาร์บสุทธิ, ไลบรารีสูตรอาหารคาร์บต่ำและคีโต, ตัวติดตามการอดอาหาร, การบันทึกกลูโคสและคีโตน
|การติดตามคีโตและคาร์โบไฮเดรตต่ำที่เน้นคาร์โบไฮเดรตสุทธิเป็นหลัก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.50 ต่อเดือน
|Nutritionix Track
|การบันทึกมื้ออาหารด้วยภาษาธรรมชาติ ฐานข้อมูลร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่ง การส่งออก และการแบ่งปันคำแนะนำ
|ผู้ที่ต้องการบันทึกข้อมูลการรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วสำหรับมื้ออาหารที่ทำเองที่บ้านและอาหารจากร้านอาหาร
|ราคาตามความต้องการ
|Yazio
|การติดตามมาโครพร้อมตัวจับเวลาการอดอาหาร, ไอเดียสูตรอาหาร, การวิเคราะห์ความก้าวหน้า และการวัดผล
|การติดตามมาโครควบคู่กับการทำ IF
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาตามความต้องการ
|Samsung Health
|การบันทึกอาหารควบคู่กับการนอนหลับ, การออกกำลังกาย, จำนวนก้าว, และความเครียด; การซิงค์อุปกรณ์; ความท้าทายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
|ผู้ใช้ Samsung ที่ต้องการใช้มาโครในแดชบอร์ดสุขภาพแบบครบวงจร
|ฟรี (รวมอยู่ในอุปกรณ์ Samsung)
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
Macro Tracker คืออะไร?
มาโครแทร็กเกอร์คือเครื่องมือดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้คุณบันทึกและติดตามปริมาณสารอาหารหลักในแต่ละวัน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แตกต่างจากเครื่องนับแคลอรี่ทั่วไป ตรงที่มันเน้นไปที่องค์ประกอบของอาหารที่คุณรับประทาน
โดยทั่วไปแล้ว คุณจะบันทึกสิ่งที่คุณกินในตัวติดตามมาโคร และมันจะรวมจำนวนกรัมของแต่ละมาโครที่คุณได้รับเทียบกับเป้าหมายของคุณสำหรับวันนั้น ตัวอย่างเป้าหมาย:
- โปรตีน: 140 กรัม
- คาร์โบไฮเดรต: 200 กรัม
- ไขมัน: 60 กรัม
ตัวติดตามมาโครจะแสดงความคืบหน้าของคุณ เช่น 'คุณได้รับโปรตีน 95 กรัม คาร์โบไฮเดรต 130 กรัม ไขมัน 40 กรัมแล้ว'
สิ่งที่ควรพิจารณาในโปรแกรมติดตามมาโคร
รากฐานของตัวติดตามมาโครใด ๆ ก็คือฐานข้อมูลอาหารของมัน ตัวติดตามจะมีประโยชน์เพียงความสามารถในการจดจำสิ่งที่คุณกิน ดังนั้นควรมองหาแอปที่มีข้อมูลโภชนาการที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ตัวติดตามมาโครที่ดีที่สุดจะมีวิธีการบันทึกอาหารหลายวิธีเพื่อให้กระบวนการนี้รวดเร็วและไม่ยุ่งยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การสแกนบาร์โค้ด: ดึงข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับอาหารบรรจุภัณฑ์—เหมาะสำหรับของว่าง, ซอส, และทุกสิ่งที่มีฉลาก
- การป้อนข้อมูลด้วยเสียง: ช่วยให้คุณบันทึกมื้ออาหารได้ด้วยการพูดตามธรรมชาติ ('ไข่ 2 ฟอง, ขนมปังปิ้ง, กาแฟ') โดยไม่ต้องพิมพ์ส่วนผสมทุกชนิด
- การจดจำภาพ: ใช้กล้องของคุณเพื่อระบุอาหารและประมาณปริมาณ—มีประโยชน์สำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว แต่คุณอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
- ตัวเลือกเพิ่มด่วน: บันทึกมื้ออาหารทั่วไป ขนม หรือสูตรอาหารที่คุณสร้างเอง เพื่อที่คุณจะสามารถบันทึกซ้ำได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความสม่ำเสมอ
- เครื่องมือสร้างสูตรอาหาร: สร้างสูตรอาหารเพียงครั้งเดียว (เช่น ข้าวโอ๊ตหรือชามไก่สูตรโปรดของคุณ) จากนั้นนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมปริมาณสารอาหารที่ถูกต้องทุกครั้ง
- เป้าหมาย + การตั้งค่ามาโคร: ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายโปรตีน/คาร์บ/ไขมัน (และปรับตามวันหรือวันฝึกซ้อมกับวันพักได้หากจำเป็น)
- ข้อมูลความก้าวหน้า: แสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา—ไม่ใช่แค่ยอดรวมรายวัน—เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายโปรตีนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หรือรับประทานไขมันมากเกินไป เป็นต้น
10 อันดับเครื่องมือติดตามมหภาค
ตอนนี้ มาดูกันเลยว่าสิบอันดับแรกมีอะไรบ้าง ⬇️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมาโคร, วางแผนมื้ออาหาร, และรักษาความสม่ำเสมอด้วยการแจ้งเตือน, เอกสาร, และ AI ไว้ในที่เดียว)
ClickUp,ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, มอบให้คุณมีที่เดียวเพื่อติดตามมาโคร, วางแผนมื้ออาหาร, และรักษา습นิสัยของคุณให้สอดคล้องกับอาหารการกินของคุณ.
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่เฉพาะใน ClickUpและตั้งชื่อว่า 'Macro Tracker' หรือ 'Nutrition Tracker' พื้นที่นี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แยกออกจากโปรเจกต์งานของคุณ
จากที่นี่ คุณสามารถ:
บันทึกแต่ละวันหรือมื้ออาหารเป็นงาน
สร้างงานใน ClickUpสำหรับแต่ละวันหากคุณต้องการการตั้งค่าที่เรียบง่าย (เช่น '2 ก.พ. มาโครประจำวัน') หรือสร้างงานสำหรับแต่ละมื้อหากคุณต้องการรายละเอียดมากขึ้น (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, ของว่าง) หากคุณต้องการเจาะลึกมากขึ้น ใช้หัวข้อย่อยสำหรับรายการอาหารแต่ละรายการ หรือเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับรายการอย่างรวดเร็วโดยมีความซับซ้อนน้อยมากหรือไม่มีเลย
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpสำหรับแคลอรี่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันได้อีกด้วย คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณปริมาณ(เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันต่อวัน) โดยใช้ฟิลด์ตัวเลข เพื่อให้ยอดรวมอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกข้อมูล
สร้างภาพรวมแบบมาโครด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อแมโครของคุณมีความสม่ำเสมอแล้ว คุณอาจต้องการซูมออกเพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น หากคุณต้องการติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์และรายเดือนของคุณ และมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นหรือไม่ ให้ใช้ClickUp Dashboards
ในโซลูชันนี้ คุณสามารถเพิ่มบัตรได้ตามความต้องการของคุณ เช่น:
- บัตรคำนวณ เพื่อรวมหรือเฉลี่ยค่าแมโครของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น รวมโปรตีนรายสัปดาห์หรือเฉลี่ยแคลอรี่ต่อวัน) บัตรคำนวณสามารถดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร ฟิลด์ที่กำหนดเอง และโดยพื้นฐานแล้วจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ
- การ์ดแผนภูมิวงกลม หากคุณต้องการดูภาพรวมการแบ่งหมวดหมู่แบบมหภาคอย่างรวดเร็วในพริบตา (โปรตีน vs คาร์โบไฮเดรต vs ไขมัน)
- ตัวกรองเวลาโดยใช้ฟิลด์วันที่ คุณสามารถสลับระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา เดือนนี้ หรือช่วงวันที่กำหนดเองได้
จัดเก็บสูตรอาหารและรายการตรวจสอบการเตรียมอาหารในเอกสาร ClickUp
และสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ให้ClickUp Docsเป็นคลังสูตรอาหารและศูนย์กลางการเตรียมมื้ออาหารของคุณ
เพียงแค่สร้างเอกสาร จากนั้นจัดระเบียบด้วยหน้าต่างๆ เช่น 'อาหารเช้าโปรตีนสูง', 'วัตถุดิบสำหรับการเตรียมอาหาร', หรือ 'แผนรายสัปดาห์' หากคุณพบโครงสร้างที่คุณชอบ ให้บันทึกเป็นเทมเพลตเอกสารเพื่อให้ทุกหน้าสูตรอาหารใหม่มีรูปแบบเดียวกัน
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถฝังแหล่งข้อมูลสูตรอาหารที่เป็นประโยชน์ (เช่น วิดีโอแนะนำจาก YouTube หรือรายการส่วนผสม) ไว้ในเอกสารโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวขณะที่คุณเตรียมงาน
รับความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain สำหรับการวางแผนและการติดตามความคืบหน้า
บนโครงสร้างนี้ ClickUp ยังมอบชั้น AI ให้กับคุณผ่านClickUp Brain คุณสามารถ ใช้มันเพื่อร่างแผนมื้ออาหารหรือคู่มือสูตรอาหารตามแผนอาหารส่วนตัวและเป้าหมายระยะยาวของคุณได้
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด มันยังสามารถช่วยให้คุณรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้โดยการสรุปความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ และแจ้งเตือนเมื่อบันทึกของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังออกนอกเส้นทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จับภาพการอัปเดตแบบไม่ต้องใช้มือ: ใช้ClickUp BrainMAXและClickUp Talk-to-Textเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นบันทึกที่บันทึกไว้ แผนร่าง หรือรายการอาหารอย่างรวดเร็วเมื่อการพิมพ์ไม่สะดวก
- วางแผนกิจวัตรก่อนลงมือทำ: ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกิจวัตรการรับประทานอาหาร ขั้นตอนการเตรียมอาหาร และนิสัยที่ต้องการสร้าง จากนั้นแปลงเป็นงานและรายการตรวจสอบ
- ทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นอัตโนมัติ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อสร้างงานบันทึกประจำวันแบบอัตโนมัติ แจ้งเตือนเมื่อมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และสรุปภาพรวมประจำสัปดาห์ในรูปแบบเอกสาร Doc
- ติดตามพฤติกรรมอัตโนมัติ: ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับมื้ออาหาร, การดื่มน้ำ, การชั่งน้ำหนัก, และการบันทึกสิ้นวัน เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ยุ่ง
- ทำเครื่องหมายจุดสำคัญ: ใช้ClickUp Milestonesสำหรับเป้าหมายใหญ่ เช่น การทำต่อเนื่อง 30 วัน เป้าหมายแคลอรี่รายสัปดาห์ หรือวันที่เปลี่ยนช่วงลดน้ำหนักและคงสภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันเคยใช้ ClickUp มาก่อนเพื่อจัดการงานคลินิกและงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในฐานะนักโภชนาการและผู้จัดการคลินิกโฮมีโอพาธี ฉันมีงานเล็ก ๆ แต่สำคัญมากมาย เช่น การติดตามผลผู้ป่วย การแก้ไขแผนอาหาร การตรวจสอบรายงาน และการวางแผนเนื้อหา ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการงานทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว ทำให้งานประจำวันง่ายขึ้นมาก มันใช้งานง่ายและไม่ต้องการการตั้งค่ามากนัก ฉันสามารถสร้างงานสำหรับการทบทวนอาหารของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และติดตามงานที่ค้างอยู่ ฉันใช้มันเป็นประจำในช่วงเวลานั้นเพื่อวางแผนกิจกรรมในคลินิกและจัดระเบียบหัวข้อการศึกษาด้านสุขภาพ คุณสมบัติต่างๆ มีประโยชน์สำหรับความต้องการของฉัน เช่น รายการงาน วันที่ครบกำหนด และการติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้ยังเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของฉันได้ดีและช่วยให้ฉันเข้าใจชัดเจนว่าอะไรต้องการความสนใจ โดยรวมแล้ว ClickUp สนับสนุนการจัดระเบียบที่ดีขึ้นและการจัดการงานที่ราบรื่นขึ้นเมื่อฉันใช้งานมัน
ฉันเคยใช้ ClickUp ก่อนหน้านี้เพื่อจัดการงานคลินิกและการศึกษาของฉัน ในฐานะนักโภชนาการและผู้จัดการคลินิกโฮมีโอพาธี ฉันมีงานเล็กๆ แต่สำคัญมากมาย เช่น การติดตามผลผู้ป่วย การแก้ไขแผนอาหาร การตรวจสอบรายงาน และการวางแผนเนื้อหา ClickUp ช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น มันใช้งานง่ายและไม่ต้องการการตั้งค่ามากนัก ฉันสามารถสร้างงานสำหรับการทบทวนอาหารของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และติดตามงานที่ค้างอยู่ ฉันใช้มันเป็นประจำในช่วงเวลานั้นเพื่อวางแผนกิจกรรมในคลินิกและจัดระเบียบหัวข้อการศึกษาด้านสุขภาพ คุณสมบัติต่าง ๆ นั้นเหมาะสมกับความต้องการของฉัน เช่น รายการงาน วันที่ครบกำหนด และการติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้ยังเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของฉันได้ดีและช่วยให้ฉันชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ โดยรวมแล้ว ClickUp สนับสนุนการจัดระเบียบและการจัดการงานที่ราบรื่นขึ้นเมื่อฉันใช้งานมัน
2. Cronometer (ดีที่สุดสำหรับการติดตามมาโครอย่างแม่นยำพร้อมการวิเคราะห์สารอาหารรองอย่างละเอียด)
Cronometer เป็นแอปติดตามโภชนาการที่ให้คุณบันทึกอาหารและการออกกำลังกายโดยเน้นคุณภาพของข้อมูลเป็นหลัก แอปนี้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโภชนาการที่ได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และแยกแหล่งที่มาของข้อมูลในการค้นหา ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลมาโครที่เชื่อถือได้มากขึ้น
นอกเหนือจากมาโครแล้ว Cronometer ยังติดตามสารอาหารรองหลากหลายชนิดและแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นภาพรวมรายวัน แผนภูมิ และแนวโน้มตามเวลา คุณยังสามารถปรับแต่งเป้าหมายสารอาหารได้โดยตรงในตั้งค่าหรือจากบันทึกประจำวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังติดตามช่วงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรตีน ใยอาหาร โซเดียม หรือวิตามิน
สำหรับการบันทึกข้อมูลประจำวัน รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดฟรี รวมถึงการบันทึกมื้ออาหารและสูตรอาหารที่ปรับแต่งได้สำหรับอาหารที่รับประทานเป็นประจำ หากคุณต้องการให้ข้อมูลโภชนาการและกิจกรรมอยู่ในที่เดียวกัน Cronometer ยังสามารถซิงค์กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Fitbit, Garmin และ Apple Health ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cronometer
- ติดตามมากกว่า 80 ชนิดของสารอาหาร รวมถึงวิตามินทุกชนิด แร่ธาตุ และกรดอะมิโน เพื่อระบุช่องว่างในอาหารของคุณ
- อธิบายมื้ออาหารของคุณด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วให้ AI แยกแยะข้อมูลให้เป็นสารอาหารที่ถูกต้อง
- ติดตามช่วงเวลาการอดอาหารด้วยตัวจับเวลาการอดอาหารในตัวเมื่อคุณปฏิบัติตามกิจวัตรการอดอาหารเป็นช่วงๆ
ข้อจำกัดของ Cronometer
- การสแกนบาร์โค้ดอาจไม่เชื่อถือได้บนอุปกรณ์ Android บางรุ่น ทำให้ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเมื่อเครื่องสแกนไม่สามารถจดจำรหัสได้
- การเพิ่มอาหารที่จัดกลุ่มหรือมื้อที่ซ้ำกันอาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจทำให้การบันทึกช้าลงจนกว่าคุณจะสร้างเป็นกิจวัตร
ราคาของ Cronometer
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทองคำ: ราคาตามตกลง
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cronometer
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cronometer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันต้องการดูแลสารอาหารของตัวเองให้ดี เพราะฉันออกกำลังกายเป็นประจำและลดน้ำหนักได้ 105 ปอนด์ (ในช่วงเวลา 2 ปี) โดยใช้ Cronometer ฉันรักษาน้ำหนักที่ลดได้และสุขภาพที่ดีมาได้หนึ่งปีแล้ว และการรักษาน้ำหนักและการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉัน ฉันบันทึกทุกอย่างที่กินและดื่ม
ฉันต้องการดูแลสารอาหารของตัวเองให้ดี เพราะฉันออกกำลังกายเป็นประจำ และลดน้ำหนักได้ 105 ปอนด์ (ในช่วงเวลา 2 ปี) โดยใช้ Cronometer ฉันรักษาน้ำหนักที่ลดได้และสุขภาพที่ดีมาได้หนึ่งปีแล้ว และการรักษาน้ำหนักที่ลดได้และสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉัน ฉันบันทึกทุกอย่างที่กินและดื่ม
3. MacroFactor (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายมาโครแบบมีโค้ชที่ปรับตามความก้าวหน้าของคุณในแต่ละสัปดาห์)
MacroFactor เป็นแอปติดตามมาโครและโค้ชโภชนาการระดับพรีเมียมที่สร้างขึ้นรอบแกนหลักเพียงหนึ่งเดียว: บันทึกอาหารและน้ำหนักของคุณอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นรับเป้าหมายแคลอรี่และมาโครที่อัปเดตตามความคืบหน้าจริงของคุณ แทนที่จะล็อกคุณไว้ในแผนที่ตายตัว มันจะคำนวณประมาณการการใช้พลังงานของคุณใหม่จากปริมาณแคลอรี่ที่คุณบริโภคและแนวโน้มน้ำหนัก จากนั้นปรับเป้าหมายของคุณในระหว่างการตรวจสอบรายสัปดาห์
อัลกอริทึมการใช้จ่ายของแอปจะวิเคราะห์อาหารและน้ำหนักที่คุณบันทึกไว้เพื่อกำหนดความต้องการพลังงานที่แท้จริงของคุณ ในแต่ละสัปดาห์ ระบบจะคำนวณเป้าหมายแคลอรี่และสารอาหารหลักใหม่ตามความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการปรับอาหารของคุณ
MacroFactor เหมาะอย่างยิ่งหากคุณประสบกับจุดหยุดนิ่งจากเป้าหมายที่คงที่
คุณสมบัติเด่นของ MacroFactor
- ติดตามแนวโน้มน้ำหนักเพื่อปรับความผันผวนของน้ำหนักรายวันให้เรียบง่ายขึ้น และทำให้การติดตามความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ง่ายต่อการตีความ
- บันทึกมื้ออาหารผ่านการสแกนบาร์โค้ด, ค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, หรือฟีเจอร์ "อธิบาย" ที่แยกแยะมื้ออาหารที่ซับซ้อน
- โค้ชสามารถดูข้อมูลลูกค้า ปรับเป้าหมาย และให้ข้อเสนอแนะในแอปได้
ข้อจำกัดของ MacroFactor
- การผสานการทำงานกับ Fitbit ถูกยกเลิกแล้วและมีกำหนดจะถูกลบออก ซึ่งจำกัดตัวเลือกสำหรับทีมหรือผู้ใช้ที่ใช้กระบวนการทำงานที่มาตรฐานกับ Fitbit
- รายการอาหารทั่วไปที่ไม่สม่ำเสมอหรือค้นหาได้ยากในช่องค้นหา ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากเมื่อต้องบันทึกอาหารหลักที่รับประทานเป็นประจำ
ราคาของ MacroFactor
- ราคาประจำปีเริ่มต้นที่ $71.99/ปี
MacroFactor ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. MyFitnessPal (ดีที่สุดสำหรับฐานข้อมูลอาหารขนาดใหญ่และการบันทึกประจำวันอย่างรวดเร็ว)
MyFitnessPal เป็นแอปติดตามโภชนาการที่สร้างขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลอาหารขนาดใหญ่และระบบการทำงานแบบไดอารี่เป็นอันดับแรกสำหรับการบันทึกมื้ออาหาร แคลอรี่ และสารอาหารหลัก
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดดึงข้อมูลสำหรับอาหารบรรจุภัณฑ์ได้ทันที ในขณะที่ตัวนำเข้าสูตรอาหารจะวิเคราะห์สูตรอาหารจาก URL เพื่อคำนวณปริมาณสารอาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภค นอกจากนี้ยังซิงค์กับแอปฟิตเนสและอุปกรณ์สวมใส่เพื่อปรับปริมาณแคลอรี่รายวันของคุณตามกิจกรรม
นอกจากนี้ยังรองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามการอดอาหารเป็นช่วงๆ และการตั้งเป้าหมายเฉพาะวัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวันฝึกซ้อมและวันพักผ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyFitnessPal
- ด้วยอาหารมากกว่า 14 ล้านชนิด เครื่องสแกนบาร์โค้ดสามารถจดจำผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ทันที
- วาง URL จากเว็บไซต์สูตรอาหารใดก็ได้ แล้วแอปจะคำนวณคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
- บันทึกมื้ออาหารด้วยการบันทึกเสียงเพื่อการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นเมื่อการพิมพ์รู้สึกช้า
ข้อจำกัดของ MyFitnessPal
- ข้อมูลในฐานข้อมูลอาหารอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากรายการจำนวนมากถูกส่งโดยผู้ใช้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้ได้การนับสารอาหารหลักที่เชื่อถือได้
- ความไม่เสถียรของแอป เช่น รายงานว่ามุมมองไดอารี่ค้างขณะใช้งาน
ราคาของ MyFitnessPal
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนรายปี: $8. 34/เดือน ($99. 99 คิดค่าบริการรายปี)
- แผนรายเดือน: $24.99/เดือน
คะแนนและรีวิว MyFitnessPal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง MyFitnessPal อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Google Playstoreกล่าวว่า:
MFP ช่วยเรื่องการกินอย่างมีสติได้มากจริงๆ ในช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัวกับการบันทึกปริมาณอาหารที่รับประทาน แต่เมื่อทำจนเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยส่งเสริมการกินอย่างมีสติและตามธรรมชาติ รักแอปนี้มากและขอแนะนำอย่างยิ่ง! ฉันซื้อเวอร์ชันพรีเมียมด้วย และฟีเจอร์สแกนบาร์โค้ดเปลี่ยนประสบการณ์ไปเลย
MFP ช่วยเรื่องการกินอย่างมีสติได้มากจริงๆ ตอนเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัวกับการบันทึกปริมาณอาหารที่รับประทาน แต่เมื่อทำจนเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยให้กินอย่างมีสติและเลือกอาหารได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ชอบมากและแนะนำอย่างยิ่ง! ฉันซื้อเวอร์ชันพรีเมียมด้วย เครื่องสแกนบาร์โค้ดเปลี่ยนประสบการณ์ไปเลย
5. Lose It! (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมาโครแบบน้ำหนักเบาพร้อมบันทึกด้วยรูปภาพและเสียง)
Lose It! เป็นแอปติดตามแคลอรี่และสารอาหารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แล้วเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นความก้าวหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณตั้งเป้าหมาย บันทึกมื้ออาหารในไดอารี่อาหาร และใช้มุมมองความก้าวหน้าที่มีอยู่ในตัวเพื่อรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่ สารอาหาร หรือตารางการอดอาหารแบบเป็นช่วง
นอกเหนือจากนั้น Lose It! เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่องความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล การบันทึกด้วยเสียง AI ช่วยให้คุณสามารถบันทึกมื้ออาหารได้ทันที พร้อมฟีเจอร์สำหรับการวางแผนมื้ออาหารและตั้งเป้าหมายมื้ออาหาร
Lose It! เหมาะที่สุดสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นและผู้ใช้ที่ตอบสนองต่อการเล่นเกม
คุณสมบัติเด่นของ Lose It!
- ถ่ายรูปอาหารของคุณด้วย 'Snap It' จากนั้นแอปจะใช้การจดจำภาพเพื่อระบุรายการอาหารและประมาณปริมาณ
- รับเหรียญตรา รักษาสถิติต่อเนื่อง และเข้าร่วมความท้าทายเพื่อรักษาแรงจูงใจ
- เชื่อมต่อผลการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Lose It!
- นำทางการเปลี่ยนแปลง UI ที่ทำให้การเพิ่มอาหารรู้สึกไม่กระชับเท่าเดิม โดยแสดงรายการน้อยลงในแต่ละครั้งระหว่างการค้นหาและการเลือก
- แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลระดับวันเมื่อรายการถูกเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังหนึ่งวัน ซึ่งอาจทำให้ยอดรวมรายวันผิดพลาด
ลดน้ำหนัก! ราคา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Lose It!
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lose It! อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Trustpilotกล่าวว่า:
เหมือนกับแอป มันอาจต้องการปรับปรุงอีกสักหน่อย แต่โดยรวมแล้วมันยอดเยี่ยมสำหรับการติดตาม
เหมือนกับแอป มันอาจต้องการปรับปรุงอีกสักหน่อย แต่โดยรวมแล้วมันยอดเยี่ยมสำหรับการติดตาม
6. FatSecret (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมาโครด้วยฐานข้อมูลอาหารนานาชาติและการป้อนอาหาร/สูตรอาหารที่กำหนดเอง)
FatSecret เป็นแอปติดตามแคลอรี่และสารอาหารหลักที่ผสานสมุดบันทึกอาหารแบบมีโครงสร้างเข้ากับระบบจดจำภาพสำหรับมื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาทุกครั้ง คุณสามารถบันทึกมื้ออาหารจากภาพถ่ายและจัดเก็บไว้ในอัลบั้มภาพได้ ซึ่งช่วยให้การบันทึกข้อมูลสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้นเมื่อรูปแบบการรับประทานซ้ำกัน
เครื่องมือมาพร้อมกับการมองเห็นระดับวันอย่างชัดเจน FatSecret มีปฏิทินอาหาร, ตัวติดตามน้ำหนัก, และการรายงานอย่างละเอียดพร้อมเป้าหมายสำหรับแคลอรีและมาโคร ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบรูปแบบในแต่ละวันได้ นอกเหนือจากมื้ออาหารเพียงมื้อเดียว
หากคุณติดตามกิจกรรมควบคู่กับการบริโภค FatSecret รองรับการซิงค์กับแอปต่างๆ เช่น Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health และ Garmin
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FatSecret
- หัวข้ออาหารที่ปรับแต่งได้พร้อมประเภทอาหารเพิ่มเติม เพื่อการจัดโครงสร้างวันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
- ใส่ส่วนผสมและขนาดที่ให้บริการเพื่อคำนวณการวิเคราะห์ทางโภชนาการของอาหารที่ทำเอง
- ฟอรั่มและชุมชนทางสังคมช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อรับการสนับสนุนและไอเดียสูตรอาหาร
ข้อจำกัดของ FatSecret:
- บางครั้งอาจพบปัญหาในการป้อนข้อมูลอาหารที่ไม่สะดวก โดยเฉพาะก่อนที่คุณจะเพิ่มอาหารและมื้ออาหารที่ใช้บ่อยเข้าไป
- บางครั้งอาจขาดข้อมูลอาหารเฉพาะในฐานข้อมูล ซึ่งทำให้การบันทึกข้อมูลช้าลงเมื่อไม่มีการจับคู่ที่ตรงกัน
ราคาของ FatSecret
- ดาวน์โหลดฟรี
- ระดับพรีเมียร์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ FatSecret
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FatSecret อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Google Playstoreกล่าวว่า:
ชอบแอปนี้มากค่ะ มันใหญ่ขึ้น เปิดโล่งมากขึ้น อ่านและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลประจำวันจำนวนมากอาจดูเยอะเกินไป แต่คุณสามารถเลือกอ่านหรือลบได้ตามต้องการ คุณสามารถบันทึกรายการอาหารที่คุณรับประทานเป็นประจำไว้ได้ เพื่อไม่ต้องค้นหาทุกครั้ง มันทำให้ฉันรู้สึกมีความรับผิดชอบเมื่อได้เห็นการติดตามและความก้าวหน้าของตัวเองอยู่ตรงหน้า มันชี้ให้เห็นว่าฉันเคยกินแคลอรี่ที่สูญเปล่าไปมากแค่ไหนในแต่ละวัน และทำไมน้ำหนักถึงเพิ่มขึ้น ลองใช้ดูสิ มีแต่เรื่องน้ำหนักที่ต้องลดเท่านั้น
ชอบแอปนี้มากค่ะ มันใหญ่ขึ้น เปิดโล่งมากขึ้น อ่านง่ายและใช้งานสะดวกขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลประจำวันจำนวนมากอาจดูเยอะเกินไป แต่คุณสามารถเลือกอ่านหรือลบได้ตามต้องการ คุณสามารถบันทึกรายการอาหารที่คุณรับประทานเป็นประจำไว้ได้ เพื่อไม่ต้องค้นหาทุกครั้ง มันทำให้ฉันรู้สึกมีความรับผิดชอบเมื่อได้เห็นการติดตามและความก้าวหน้าของตัวเองอยู่ตรงหน้า มันชี้ให้เห็นว่าฉันเคยกินแคลอรี่ที่สูญเปล่าไปมากแค่ไหนในแต่ละวัน และทำไมน้ำหนักถึงเพิ่มขึ้น ลองใช้ดูสิ มีแต่เรื่องน้ำหนักที่ต้องลดเท่านั้น
7. คาร์บ เมเนเจอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามคาร์โบไฮเดรตต่ำและคีโตแมคโครพร้อมคาร์บสุทธิในตัว)
โปรแกรมติดตามมาโครมาตรฐานจะจัดการคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับผู้ทานอาหารคีโต คาร์โบไฮเดรตสุทธิคือสิ่งที่สำคัญ Carb Manager ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานนี้โดยเฉพาะ โดยคำนวณคาร์โบไฮเดรตสุทธิโดยอัตโนมัติและให้ฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์คาร์โบไฮเดรตต่ำ
แอปแสดงคาร์โบไฮเดรตสุทธิอย่างเด่นชัด. ไลบรารีของสูตรอาหารที่เหมาะกับคีโตช่วยให้คุณค้นหาอาหารที่เหมาะกับมาโครของคุณ และเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารที่ยืดหยุ่นสามารถช่วยคุณติดตามได้. คุณยังสามารถบันทึกการอ่านระดับน้ำตาลในเลือดและคีโตนเพื่อเชื่อมโยงกับการกินอาหารของคุณได้.
Carb Manager เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามสูตรคีโต, แอตกินส์ หรือโปรโตคอลคาร์โบไฮเดรตต่ำอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Carb Manager
- คำนวณและแสดงคาร์โบไฮเดรตสุทธิโดยอัตโนมัติ (คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดลบด้วยใยอาหารและแอลกอฮอล์น้ำตาล)
- สูตรอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำและคีโตหลายพันสูตร พร้อมรายละเอียดโภชนาการครบถ้วน
- บันทึกการอดอาหารเป็นช่วงๆ และช่วงเวลาการรับประทานอาหารภายในแอป พร้อมกับปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน
ข้อจำกัดของโปรแกรม Carb Manager
- ความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูลที่อาหารชนิดเดียวกันสามารถแสดงปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เพิ่มข้อมูลนั้น
- ปัญหาการสร้างสูตรอาหารที่การดำเนินการบันทึกอาจหายาก ทำให้งานที่ทำสูญหายหลังจากใส่ส่วนผสมแล้ว
ราคาของ Carb Manager
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $5. 50/เดือน (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
คะแนนและรีวิวของ Carb Manager
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Carb Manager อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Google Playstoreกล่าวว่า:
นี่คือแอปที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังพยายามทำตามอาหารที่เคร่งครัด. ใช้งานง่ายมาก ๆ แค่ค้นหาอาหารที่คุณกินแล้วเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารของคุณ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, และอาหารว่าง), และมันจะคำนวณข้อมูลทางโภชนาการให้คุณพร้อมบันทึกประจำวัน. มันมีอาหารทุกประเภทพร้อมข้อมูลโภชนาการทั้งหมด และคุณสามารถเพิ่มได้ทั้งน้ำหนักหรือจำนวนชิ้น และยังมีเศษส่วนตั้งแต่ 1/8 ถึง 7/8 อีกด้วย คุณใส่เป้าหมายของคุณ แล้วคุณสามารถวางแผนมื้ออาหาร ค้นหาสูตรอาหาร เพิ่มการออกกำลังกาย และแม้กระทั่งปริมาณน้ำที่ดื่มในแต่ละวัน!
นี่เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังพยายามทำตามอาหารอย่างเคร่งครัด มันใช้งานง่ายมาก เพียงแค่ค้นหาอาหารที่คุณทานและเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารของคุณ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, และอาหารว่าง) และมันจะคำนวณข้อมูลโภชนาการให้คุณและบันทึกเป็นบันทึกประจำวัน มันมีอาหารทุกประเภทพร้อมข้อมูลโภชนาการทั้งหมด และคุณสามารถเพิ่มได้ทั้งตามน้ำหนักหรือจำนวนชิ้น อีกทั้งยังมีหน่วยเศษส่วนตั้งแต่ 1/8 ถึง 7/8 อีกด้วย คุณเพียงแค่ใส่เป้าหมายของคุณ ก็สามารถวางแผนมื้ออาหาร ค้นหารายการอาหาร สูตรอาหาร เพิ่มการออกกำลังกาย และแม้แต่ปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวัน!
8. Nutritionix Track (เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลโภชนาการอย่างรวดเร็วด้วยฐานข้อมูลอาหารและร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุม)
การค้นหาฐานข้อมูลอาหารและการสแกนบาร์โค้ดยังคงต้องใช้ความพยายามอยู่ Nutritionix Track นำเสนอการบันทึกข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ—คุณเพียงแค่พิมพ์หรือพูดสิ่งที่คุณทานเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา แอปจะแยกแยะข้อมูลและแปลงเป็นข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้อง อินเทอร์เฟซแบบสนทนานี้ทำให้การบันทึกข้อมูลรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ฟีเจอร์ 'ติดตาม' รับข้อมูลเช่น 'ไข่สองฟองกับขนมปังและน้ำส้มหนึ่งแก้ว' และบันทึกการวิเคราะห์ทางโภชนาการโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แอปยังใช้ฐานข้อมูลระดับการค้าซึ่งขับเคลื่อนข้อมูลโภชนาการสำหรับเครือร้านอาหารใหญ่ ๆ
Nutritionix Track ทำงานได้ดีสำหรับผู้ใช้ที่รู้สึกว่าการบันทึกอาหารแบบดั้งเดิมเป็นเรื่องน่าเบื่อ การประมวลผลภาษาธรรมชาติมีประโยชน์และจัดการกับคำอธิบายมื้ออาหารที่ซับซ้อนได้ดี
คุณสมบัติเด่นของ Nutritionix Track
- ส่งออกข้อมูลโภชนาการและความคืบหน้าเป็นไฟล์สเปรดชีตโดยใช้ฟีเจอร์ 'ส่งออก'
- แชร์บันทึกการรับประทานอาหารกับโค้ชหรือนักโภชนาการผ่านพอร์ทัลโค้ช
- ตรวจสอบแนวโน้มความคืบหน้าในมุมมองสถิติเพื่อค้นหาแบบแผนในข้อมูลแคลอรี, มาโคร, และน้ำหนัก
ข้อจำกัดของ Nutritionix Track
- พบข้อจำกัดในการสร้างสูตรอาหารที่ป้องกันไม่ให้เลือกแบรนด์ ขนาด หรือรายการสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเมื่อสร้างสูตร ซึ่งอาจลดความแม่นยำ
- พบปัญหาความเสถียรเมื่อเพิ่มอาหารที่กำหนดเอง รวมถึงการโหลดนานและแอปค้างขณะบันทึก
Nutritionix ติดตามราคา
- ราคาตามความต้องการ
Nutritionix Track คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nutritionix Track อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Google Playstoreกล่าวว่า:
แอปนี้ช่วยฉันระบุการบริโภคสิ่งที่ไม่ดีในปริมาณสูงที่คุณอาจไม่คาดคิดได้ โซเดียมสามารถติดตามได้ง่ายว่ามาจากไหนมากเกินไป และเมื่อทราบแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ง่าย ปริมาณโซเดียมและคอเลสเตอรอลในอาหารของคุณอาจทำให้คุณประหลาดใจเมื่อคุณเริ่มใช้แอปนี้ การสแกนบาร์โค้ดเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้จริง ๆ ทำให้ใช้งานง่ายมาก บางครั้งคุณอาจเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเล็กน้อย แต่ไม่มีอะไรใหญ่โต และไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
แอปนี้ช่วยฉันระบุการบริโภคสิ่งที่ไม่ดีในปริมาณสูงที่คุณอาจคาดไม่ถึง โซเดียมสามารถติดตามได้ง่ายว่ามาจากไหนมากเกินไป และด้วยเหตุนี้จึงแก้ไขได้ง่าย ปริมาณโซเดียมและคอเลสเตอรอลในอาหารของคุณอาจทำให้คุณประหลาดใจเมื่อคุณเริ่มใช้แอปนี้ การสแกนบาร์โค้ดเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้จริงๆ ทำให้ใช้งานง่ายมาก บางครั้งคุณอาจเห็นความไม่ถูกต้องเล็กน้อยในข้อมูล แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
9. Yazio (ดีที่สุดสำหรับการติดตามแคลอรี่และมาโครพร้อมแผนการอดอาหารและสูตรอาหารในตัว)
หลายคนผสมผสานการติดตามมาโครกับการอดอาหารเป็นช่วงๆ แต่หลายแอปพลิเคชันเหล่านั้นแยกออกจากกัน Yazio ผสานรวมทั้งสองประสบการณ์ไว้ด้วยกัน นั่นหมายถึงมีตัวจับเวลาการอดอาหารในตัวควบคู่ไปกับการติดตามมาโคร
ตัวจับเวลาการอดอาหารจะติดตามช่วงเวลาการกินและการอดอาหารของคุณ พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อหน้าต่างการกินหรือการอดอาหารของคุณเปิดหรือปิด นอกจากนี้ แผนมื้ออาหารที่ปรับให้เหมาะกับคุณยังแนะนำมื้ออาหารที่เหมาะกับเป้าหมายมาโครและตารางการกินของคุณ
Yazio เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ฝึกการอดอาหารเป็นช่วงๆ และต้องการการติดตามมาโครอย่างละเอียด วิธีการแบบผสมผสานนี้สะดวกกว่าการใช้แอปแยกกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yazio
- ติดตามแคลอรีและมาโครในไดอารี่เดียว พร้อมการวิเคราะห์และสถิติอย่างละเอียดที่แสดงรูปแบบความก้าวหน้าตลอดเวลา
- ใช้ตัวติดตามการอดอาหารเป็นช่วงๆ เช่น 16:8 หรือ 5:2 ที่มีตัวจับเวลาในตัวและรองรับการวางแผน
- บันทึกน้ำหนักของน้ำหนักที่ใช้, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย, และการวัดอื่น ๆ เพื่อดูแนวโน้ม
ข้อจำกัดของ Yazio
- พบปัญหาความน่าเชื่อถือในการค้นหาและเข้าสู่ระบบเป็นครั้งคราว ซึ่งการค้นหาอาหารด้วยการพิมพ์อาจไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ใช้บางราย
- โปรดสังเกตการสแกนบาร์โค้ดที่ช้าในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อบันทึกสินค้าหลายชิ้นที่บรรจุในแพ็คเกจอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Yazio
- พื้นฐาน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Yazio
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Yazio อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Google Playstoreกล่าวว่า:
จนถึงตอนนี้ ฉันชอบมันมากเลย ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการกินแบบจำกัด แอปนี้สุดยอดจริง ๆ ในปีที่ผ่านมา ฉันลดน้ำหนักไปเกือบ 100 ปอนด์ และมันยากมากจริง ๆ ที่จะรักษาน้ำหนักไว้ได้ จนบางครั้งฉันกลัวที่จะกินมากเกินไป และฉันไม่ได้นับแคลอรี่ด้วย ก็เลยกินน้อยทั้งวัน แล้ววันรุ่งขึ้นก็อาจจะกินเยอะเกินไป แต่ตอนนี้ไม่แล้ว! ข้อดีอีกอย่างใหญ่คือพวกเขามีทุกอย่างในฐานข้อมูลของพวกเขา ไม่มีอาหารที่ฉันค้นหาแล้วไม่เจอเลย! รัก
จนถึงตอนนี้ ฉันชอบมันมากเลย ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการกินแบบจำกัด แอปนี้สุดยอดจริง ๆ ในปีที่ผ่านมา ฉันลดน้ำหนักไปเกือบ 100 ปอนด์ และมันยากมากจริง ๆ ที่จะรักษาน้ำหนักไว้ได้ จนบางครั้งฉันกลัวที่จะกินมากเกินไป และฉันไม่ได้นับแคลอรี่ด้วย ก็เลยกินน้อยทั้งวัน แล้ววันรุ่งขึ้นก็อาจจะกินเยอะเกินไป แต่ตอนนี้ไม่แล้ว! ข้อดีอีกอย่างใหญ่คือพวกเขามีทุกอย่างในฐานข้อมูลของพวกเขา ไม่มีอาหารที่ฉันค้นหาแล้วไม่เจอเลย! รัก
10. Samsung Health (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมาโครสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Galaxy อยู่แล้ว)
Samsung Health ให้บริการการติดตามมาโครเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มสุขภาพที่ครอบคลุมซึ่งติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
ฟีเจอร์บันทึกอาหารประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้และเครื่องสแกนบาร์โค้ด แต่คุณค่าที่แท้จริงคือการผสานรวม ข้อมูลโภชนาการของคุณจะอยู่ร่วมกับบันทึกการนอนหลับ ความเครียด และการออกกำลังกายจาก Galaxy Watch ของคุณ ทั้งหมดจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
Samsung Health เหมาะสำหรับผู้ใช้ Samsung ที่ต้องการประสบการณ์การติดตามสุขภาพแบบครบวงจร การติดตามแบบมหภาคใช้งานได้ดีแต่พื้นฐานเมื่อเทียบกับแอปโภชนาการเฉพาะทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samsung Health
- บันทึกมื้ออาหาร, ของว่าง, น้ำ, และการบริโภคคาเฟอีนในไทม์ไลน์รายวันเดียวควบคู่กับบันทึกสุขภาพของคุณ
- ติดตามการเผาผลาญแคลอรี่จากการออกกำลังกายและกิจกรรมการเดินในแอปเดียวกัน เพื่อดูภาพรวมของปริมาณที่รับเข้าเทียบกับที่เผาผลาญได้อย่างครบถ้วน
- เข้าร่วมความท้าทายผ่าน Samsung Health Together เพื่อสร้างแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการติดตามโภชนาการและกิจกรรมของคุณ
ข้อจำกัดของ Samsung Health
- จำกัดการสแกนบาร์โค้ดสำหรับการบันทึกอาหารเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด
- iOS เวอร์ชันอาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับ Android
ราคาของ Samsung Health
- รวมอยู่กับอุปกรณ์ Samsung
คะแนนและรีวิว Samsung Health
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ติดตามมาโครของคุณด้วย ClickUp
ตัวติดตามมาโครที่ดีที่สุดไม่ใช่ตัวที่ล้ำหน้าที่สุด แต่เป็นตัวที่เข้ากับกิจวัตรของคุณได้อย่างเงียบๆ และไม่ทำให้การติดตามรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง
นั่นคือจุดที่ ClickUp แตกต่างออกไป แทนที่จะบังคับให้คุณใช้แอปโภชนาการที่เคร่งครัด มันให้คุณสร้างระบบง่าย ๆ รอบวิธีการที่คุณวางแผนสัปดาห์ของคุณอยู่แล้ว ตรวจสอบความคืบหน้า และปรับเมื่อชีวิตยุ่ง อาหาร เป้าหมาย การเตือน และบันทึกของคุณทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบต่าง ๆ จะเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้น การปรับเปลี่ยนจะรู้สึกเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแทนที่จะเป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติ และการติดตามผลจะไม่ใช่สิ่งที่คุณ "พยายามทำตามให้ทัน" อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองของคุณเอง
เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสร้างระบบมาโครที่เหมาะกับชีวิตคุณอย่างแท้จริง ✨
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องนับแคลอรี่จะติดตามเพียงปริมาณพลังงานทั้งหมดที่คุณบริโภคเท่านั้น ส่วนเครื่องติดตามมาโครจะแยกแคลอรี่เหล่านั้นออกเป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แสดงให้คุณเห็นถึงสัดส่วนของอาหารที่คุณรับประทาน
โปรแกรมติดตามอาหารส่วนใหญ่ให้คุณบันทึกมื้ออาหารหรือคัดลอกรายการจากวันก่อนหน้าได้ ซึ่งช่วยให้การกินซ้ำกลายเป็นข้อได้เปรียบในการติดตาม เพราะคุณเพียงแค่บันทึกมื้ออาหารครั้งเดียวและสามารถนำรายการนั้นมาใช้ซ้ำได้
ใช่ แอปพลิเคชันที่ไม่มีบริการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมสามารถมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ สาเหตุหลักของความไม่แม่นยำมักมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาในฐานข้อมูลอาหาร ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่ดีในการตรวจสอบข้อมูลกับฉลากโภชนาการ
คุณสมบัติของ AI เช่น การจดจำรูปภาพ สะดวกสำหรับการประเมินอย่างรวดเร็ว แต่โดยทั่วไปแล้วมีความแม่นยำน้อยกว่าการบันทึกด้วยตนเองด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว พวกมันเหมาะสำหรับการติดตามแบบไม่เป็นทางการ แต่สำหรับเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำ คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่ AI บันทึกไว้ซ้ำอีกครั้ง