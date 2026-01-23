10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Copient สำหรับทีมในปี 2026

Copient AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งเดียว: ช่วยให้ผู้ขายฝึกฝนการสนทนาผ่านการสวมบทบาทด้วย AI ซึ่งเหมาะสำหรับการซ้อม แต่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของทีมขายส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน
การฝึกอบรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงลำพัง มันต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เนื้อหาจริง และการปฏิบัติจริง
คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกของ Copient AI จำนวน 10 รายการ ตั้งแต่เครื่องมือโค้ชชิ่งและเสริมศักยภาพที่เน้นด้านการขาย ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่นำการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการทำงานจริง หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่มากกว่าการสนทนาจำลอง และสนับสนุนการทำงานของทีมขายในรูปแบบที่เป็นจริง คุณมาถูกที่แล้ว
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Copient AI?
ทางเลือกของ Copient AI เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการวิธีการฝึกอบรมที่แตกต่าง, นักการตลาดที่ต้องการเครื่องมือเขียนด้วย AI, หรือองค์กรที่ต้องการความสามารถในการทำงานของ AI ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ปัญหาหลักคือ Copient AI มุ่งเน้นเฉพาะสถานการณ์จำลองบทบาทการขายเท่านั้น คุณอาจพิจารณาตัวเลือกอื่นด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:
- ความต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง: บางทีมต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น, วิธีการสอนที่แตกต่างกัน, หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการขายและการฝึกอบรมเสมือนจริง
- การผสานการทำงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น: องค์กรอาจต้องการเครื่องมือการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือการจัดการโครงการและเอกสารการขายที่มีอยู่เพื่อหยุดการสลับบริบท
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: ทีมการตลาดและทีมเนื้อหาต้องการความช่วยเหลือในการเขียนจาก AI สำหรับการซ้อมนำเสนอและสคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง ร่วมกับการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติหรือแทนที่
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีม: หลายทางเลือกมีคุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ดีกว่าเพื่อแบ่งปันคำแนะนำที่สร้างโดย AI, ติดตามความคืบหน้าข้ามแผนก, และผสานรวมความฉลาดทางการสนทนาเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้
นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:
ทางเลือก AI ของ Copient ในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|ClickUp Brain สำหรับการเล่นบทบาท AI ตามบริบทและการเขียน, ผู้จดบันทึก AI, การผสานรวมเอกสาร, CRM, ระบบอัตโนมัติ, Super Agents
|ทีมที่ต้องการระบบการทำงานด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่อกับการดำเนินงานจริง (ตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กร)
|ฟรีตลอดไป; มีแผนชำระเงินให้เลือก
|ธรรมชาติที่สอง
|อวตาร AI สำหรับการเล่นบทบาทสมมติแบบสด, สถานการณ์ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การผสานรวมกับระบบ CRM, รองรับหลายภาษา
|ทีมขายองค์กรที่ต้องการการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างสมจริง
|ราคาตามความต้องการ
|Luster. ai
|บุคลิกภาพ AI ที่ปรับแต่งได้, ข้อเสนอแนะการฝึกสอนแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะเชิงคาดการณ์, การแยกสาขาตามสถานการณ์
|องค์กรขายที่มุ่งเน้นการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลในระดับกว้าง
|ราคาตามความต้องการ
|ปิ๊ช มอนสเตอร์
|การเล่นบทบาทสมมติแบบเกม, การฝึกนำเสนอแบบโต้ตอบ, กระดานผู้นำ, โมดูลการเรียนรู้ขนาดสั้น
|ทีมที่ต้องการการฝึกอบรมการขายที่มีส่วนร่วมสูงและมีการเล่นเกม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
|ยูดลี
|การวิเคราะห์คำพูด, การตรวจจับคำเติม, การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจังหวะ, การจำลองบทบาทหลายบุคคล
|บุคคลและทีมที่พัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณ
|การวิเคราะห์พฤติกรรม, การทดสอบข้อความ, การจำลองด้วยปัญญาประดิษฐ์, การวัดประสิทธิภาพ
|ทีมองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
|ราคาตามความต้องการ
|Copy. ai
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI, การปรับแต่งเสียงแบรนด์, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การผสานระบบ CRM
|ทีมการตลาดและทีม GTM ที่ต้องการกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|แจสเปอร์
|การฝึกอบรมเสียงแบรนด์, การจัดการแคมเปญ, การสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ
|ทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการการเขียน AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/ผู้ใช้/เดือน
|ผู้เขียน
|การบังคับใช้คู่มือสไตล์, การจัดการคำศัพท์, ความปลอดภัยขององค์กร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ทีมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแบรนด์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
|ราคาตามความต้องการ
|ไรท์โซนิค
|การสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO, รองรับหลายภาษา, คุณสมบัติ GEO
|นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Copient AI ที่ควรใช้
รายการนี้รวมถึงเครื่องมือเล่นบทบาท AI ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Copient AI และแพลตฟอร์มการทำงานแบบ AI สำหรับทีมที่ต้องการความสามารถที่กว้างขึ้น การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแพลตฟอร์มฝึกอบรมการขายเฉพาะทางหรือโซลูชันที่บูรณาการมากขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI พร้อมการสร้างเนื้อหาในตัว)
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลกClickUpแทนที่การเล่นบทบาทที่แยกออกจากกันด้วย AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งทำงานภายในกระบวนการขายจริง
เริ่มต้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถรันสถานการณ์จำลองบทบาทโดยใช้ข้อมูลดีลสด เอกสารที่เชื่อมโยง บันทึกการโทรที่ผ่านมา งาน และฟิลด์ CRM ตัวแทนสามารถขอให้จำลองเป็นผู้ซื้อ เปิดเผยข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการสนทนาครั้งก่อน หรือปรับแต่งการนำเสนอโดยใช้บริบทบัญชีที่พวกเขากำลังทำงานอยู่จริง ไม่ใช่สคริปต์ทั่วไป
การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้างทันที ผลลัพธ์จากการแสดงบทบาทสมมติสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp, ความคิดเห็น หรือการอัปเดตเอกสารได้ในขั้นตอนเดียว
ระบบ อัตโนมัติและซูเปอร์เอเจนต์จะประสานงานการดำเนินการโดยมอบหมายเจ้าของงาน อัปเดตสถานะดีล สร้างการติดตามผล และบังคับใช้ SLA แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชอยู่โดดเดี่ยว ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายที่มีการกำกับดูแลและสามารถติดตามได้
ถัดไป คู่มือการเล่น บทสคริปต์ การวางตำแหน่งทางการแข่งขัน และเนื้อหาสนับสนุนการทำงานของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในClickUp Docsในฐานะเอกสารที่มีชีวิต ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโอกาสต่างๆ เนื่องจาก Docs สืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงของพื้นที่ทำงานและยังคงเชื่อมต่อกับการดำเนินงาน การอัปเดตข้อความจะถูกเผยแพร่ทันทีไปยังดีลที่กำลังดำเนินการและเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมด
นี่นำเราไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องAI Notetaker ใน ClickUpจะปิดวงจรหลังจากการโทรสด มันจะบันทึกบทสนทนา สรุปการอภิปราย สกัดข้อคัดค้านและสัญญาณการซื้อ และสร้างรายการดำเนินการที่มีโครงสร้าง
บันทึกเหล่านั้นจะถูกป้อนกลับเข้าสู่ ClickUp Brain เพื่อเสริมสร้างบทบาทสมมติและการโค้ชในอนาคตด้วยภาษาของลูกค้าจริง พร้อมทั้งผลักดันดีลให้ก้าวหน้าโดยอัตโนมัติผ่านงานอัตโนมัติแผงควบคุมการขาย และการฝึกอบรม การดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึกจะยังคงเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือผ่านClickUp Chat: หารือเกี่ยวกับคำถามการค้นหาหรือการจัดการกับข้อคัดค้านได้โดยตรงในเส้นทางการสนทนาของแชทที่เชื่อมโยงกับดีล ทำให้การให้คำแนะนำมีพื้นฐานอยู่บนโอกาสที่แท้จริง
- สร้างบริบทการขายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกข้อมูลรายละเอียดเช่น บุคลิกของผู้ซื้อ ขนาดของดีล ข้อคัดค้านที่เกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง หรือจุดที่ต้องเน้นในการโค้ช ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้การจำลองสถานการณ์และการติดตามผลสอดคล้องกับความเป็นจริงในกระบวนการขาย
- ขับเคลื่อนดีลให้ก้าวหน้าด้วยสถานะ: แปลงผลลัพธ์จากการสวมบทบาทเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยพัฒนาภารกิจผ่านสถานะการขายที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนการคัดเลือก การติดตาม การเจรจา หรือการปิดการขาย
- จัดการโอกาสในClickUp CRM: ติดตามบัญชี, ข้อตกลง, กิจกรรม, และการเป็นเจ้าของในมุมมองของ ClickUp CRM เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากการฝึกอบรมส่งผลต่อการดำเนินการในกระบวนการทันที
- มาตรฐานการโค้ชด้วยเทมเพลต: ใช้เทมเพลตงาน เอกสาร และรายการตรวจสอบสำหรับการเตรียมการโทร การฝึกซ้อมบทบาท และการทบทวนการโทรหลังการโทร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการขายมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
- ปรับการโค้ชให้สอดคล้องผ่านSyncUps: ดำเนินการ SyncUps การขายที่มีโครงสร้างเพื่อทบทวนผลลัพธ์จากการแสดงบทบาทสมมติ ข้อมูลเชิงลึกจากการโทรจริง และความเสี่ยงของดีลร่วมกัน จากนั้นยืนยันการตัดสินใจให้เป็นงานที่ต้องทำก่อนการประชุมจะสิ้นสุด
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ทำงานจากสภาพแวดล้อมเดียวที่ AI เอกสาร และงานต่าง ๆ เชื่อมต่อกันโดยกำเนิด เพื่อขจัดปัญหาการสลับบริบท
- รับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยการช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทของ ClickUp Brain ซึ่งเข้าใจเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับการขาย การตลาด หรือการดำเนินงานด้วยความยืดหยุ่นของ ClickUp ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีม
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือแตกต่างจากฟังก์ชันการใช้งานบนเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้เวลาในการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ClickUp มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดทำรายการ กำหนด ติดตาม และรายงานงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการส่งมอบงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำคนเดียว เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือครอบคลุมทั้งแผนกก็ตาม เส้นทางในการเรียนรู้สามารถสั้นได้ หากคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกประทับใจกับการสนับสนุนจากทีมขายและทีมโซลูชัน ซึ่งได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในการนำทางไปข้างหน้า และช่วยเหลือเมื่อเราเผชิญกับปัญหา
ClickUp มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดทำรายการ กำหนด ติดตาม และรายงานงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการส่งมอบงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำคนเดียว เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือข้ามแผนกทั้งหมด เส้นโค้งการเรียนรู้อาจค่อนข้างสั้น หากคุณทำตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกประทับใจกับการสนับสนุนจากทีมขายและทีมโซลูชัน ซึ่งได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในการนำทางไปข้างหน้า และช่วยเหลือเมื่อเราเผชิญกับปัญหา
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp BrainGPTเป็นผู้ช่วย AI แบบสแตนด์อโลนที่เน้นการสั่งงานด้วยเสียง สร้างขึ้นเพื่อวิธีคิดและเตรียมความพร้อมของทีมขายโดยเฉพาะ ตัวแทนสามารถพูดคุยนำเสนอสินค้า ฝึกตอบข้อโต้แย้งออกเสียง หรือซ้อมการโทรค้นหาข้อมูลด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text ขณะที่ BrainGPT จะให้คำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลดีลจริง เอกสาร และประวัติการโทรล่าสุด
ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในภารกิจ, บันทึก CRM, หรือเพลย์บุ๊กได้ทันที ทำให้การฝึกพูดกลายเป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้าง เป็นการเล่นบทบาทสมมติ, การจดบันทึก, และการเตรียมตัวที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเหมือนการสนทนา ไม่ใช่การพิมพ์
2. Second Nature (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายด้วย AI ระดับองค์กรพร้อมอวตาร)
Second Nature ให้บริการ "โค้ช AI" ที่ทุ่มเท โดยใช้ตัวละครเสมือนจริงที่เคลื่อนไหวได้เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมบทบาทสมมติแบบสดกับตัวแทนฝ่ายขาย แพลตฟอร์มนี้ได้ขยาย "ผู้ช่วย AI" เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ป้อนลิงก์ผลิตภัณฑ์, URL ของผู้ซื้อเป้าหมาย และเว็บไซต์ของคู่แข่ง
มันโดดเด่นเหนือกว่า Copient AI ด้วยการขยายตัวในระดับโลก รองรับการใช้งานใน 27 ภาษา พร้อมปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสำเนียงที่แตกต่างกัน เครื่องมือนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขายในวงการสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Second Nature
- การเคลื่อนไหวของอวตาร AI: ฝึกฝนกับบุคลิกที่เหมือนจริงซึ่งมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกที่สมจริง ตอบสนองต่อโทนเสียงและข้อโต้แย้งของตัวแทนได้อย่างมีพลวัต
- เครื่องมือสร้างสถานการณ์อัตโนมัติ: สร้างสถานการณ์จำลองได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อน URL ของข้อเสนอของคุณและคู่แข่ง ระบบ AI จะรวบรวมข้อมูลและสร้างสถานการณ์จำลองตามบริบทภายในไม่กี่นาที
- การรองรับภาษาทั่วโลก: สร้างสถานการณ์การฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวที่ AI สามารถปรับให้เหมาะกับทีมใน 27 ภาษาที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกันทั่วโลก
ข้อดีและข้อเสียของ Second Nature
ข้อดี
- อวตาร AI สร้างประสบการณ์การฝึกฝนที่ใกล้เคียงกับการโทรขายจริง
- ให้การฝึกอบรมที่สม่ำเสมอแก่ทีมงานที่กระจายอยู่โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาของผู้จัดการในทุกครั้ง
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้ระบุช่องว่างทักษะและติดตามการพัฒนาของตัวแทนและทีม
ข้อเสีย
- มุ่งเน้นเฉพาะกรณีการใช้งานด้านการขาย โดยจำกัดการใช้งานสำหรับแผนกอื่น
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อกำหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
- การโต้ตอบกับอวตารอาจไม่สามารถจับความละเอียดอ่อนทั้งหมดของพฤติกรรมผู้ซื้อที่เป็นมนุษย์ได้
ราคาแบบธรรมชาติที่สอง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Second Nature
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Second Nature อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสฝึกฝนกับ AI ตามที่ต้องการ มันช่วยให้ฉันเข้าใจสคริปต์ได้มากขึ้น
ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้ฝึกฝนกับ AI ได้มากเท่าที่ต้องการ มันช่วยให้ฉันเข้าใจสคริปต์ได้มากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีการขายแบบการควบคุมข้อความคืออะไร?
3. ความเงางาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ช AI แบบส่วนตัวในระดับใหญ่)
Luster.ai จัดตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์ม "การเสริมศักยภาพเชิงคาดการณ์" ที่ระบุช่องว่างทักษะก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ในขณะที่เครื่องมือการขายหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่การจำลองบทบาททั่วไป Luster ใช้เครื่องมือสนทนาที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างการจำลองที่สมจริงอย่างยิ่งซึ่งปรับให้เข้ากับขนาดของดีล อุตสาหกรรม และบุคลิกภาพของผู้ซื้อเฉพาะ
ความสามารถของมันรวมถึง "EchoIQ" ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจริงในระหว่างการโทรเพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมถูกนำไปใช้ในสนามจริงหรือไม่ Luster.ai ก้าวไปไกลกว่าการฝึกฝนแบบธรรมดาไปสู่การให้คำแนะนำเชิงรุกแบบ "กำหนดแนวทาง" โดยเสนอการฝึกซ้อมเฉพาะตามการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินของตัวแทน
คุณสมบัติเด่นของ Luster.ai
- บุคลิกภาพ AI แบบกำหนดเอง: สร้างตัวละคร AI ที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อประเภทเฉพาะของคุณ พร้อมด้วยความรู้ในอุตสาหกรรมและรูปแบบการสนทนาที่สมจริง
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ตัวแทนจะได้รับคำแนะนำในระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับการควบคุมจังหวะและการเลือกใช้คำ ซึ่งช่วยเร่งการเรียนรู้
- ตรรกะการแยกสาขาของสถานการณ์: การสนทนาจะปรับเปลี่ยนตามการตอบกลับของตัวแทน สร้างเส้นทางที่เป็นไปได้หลายทางเพื่อรักษาความน่าสนใจของการฝึกอบรม
ข้อดีและข้อเสียของ Luster.ai
ข้อดี:
- สถานการณ์การฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้สูง: สร้างประสบการณ์การฝึกฝนที่ตรงกับวิธีการขายของคุณอย่างแม่นยำ
- การให้ข้อเสนอแนะทันทีช่วยเร่งการพัฒนาทักษะ: การโค้ชแบบเรียลไทม์ช่วยให้ตัวแทนพัฒนาได้เร็วกว่าการทบทวนหลังการประชุม
- ความยากที่ปรับตัวได้: AI ปรับความซับซ้อนของสถานการณ์ตามประสิทธิภาพของตัวแทน
ข้อเสีย:
- การสร้างสถานการณ์จำลองตามความต้องการต้องมีการลงทุนล่วงหน้าทั้งเวลาและความเชี่ยวชาญ
- อาจต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของผลิตภัณฑ์และตลาด
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า
Luster.ai ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Luster.ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Luster.ai อย่างไรบ้าง?
ด้วย Luster ตัวแทนสามารถฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ พูดตามบทสนทนา และตอบข้อโต้แย้งในสภาพแวดล้อมที่สมจริงแต่ไม่มีความเสี่ยงสูง ทำให้พวกเขาได้รับโอกาส "ลงสนาม" มากขึ้นและได้รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จาก AI ตัวแทนมีความมั่นใจมากขึ้นและชื่นชมความสมจริงของสถานการณ์จำลอง ผู้นำฝ่ายขายของเราก็ชื่นชอบ Luster เช่นกัน เพราะช่วยให้พวกเขาประเมินทักษะของทีมได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุด โดยไม่ต้องแบกรับภาระในการฟังการโทรสดหรือบันทึกจำนวนมาก
ด้วย Luster ตัวแทนสามารถฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ, พูดตามบทสนทนา และตอบข้อโต้แย้งในสภาพแวดล้อมที่สมจริงแต่ไม่มีความเสี่ยงสูง ทำให้พวกเขาได้รับโอกาส "ตีลูก" มากขึ้นและได้รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จาก AI ตัวแทนมีความมั่นใจมากขึ้นและชื่นชมในความสมจริงของสถานการณ์ ผู้นำฝ่ายขายของเรายังชื่นชอบ Luster เพราะช่วยให้พวกเขาประเมินทักษะของทีมได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุดโดยไม่ต้องรับภาระหนักในการฟังการโทรสดหรือบันทึกจำนวนมาก
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการแสดงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
4. Pitch Monster (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การฝึกอบรมการขายในรูปแบบเกม)
Pitch Monster มุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า "กิจกรรมไม่ได้เท่ากับความสามารถ" แทนที่จะเป็นการฝึกอบรมแบบยาวเป็นครั้งคราว มันให้สภาพแวดล้อมการเล่นบทบาทสมมติที่มีความถี่สูง ซึ่งตัวแทนสามารถล้มเหลวได้อย่างปลอดภัยและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มได้พัฒนา AI ของตนให้ทำหน้าที่เป็น "Grammarly สำหรับการขาย" โดยให้คำแนะนำทางภาษาแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายกำจัดคำซ้ำซากและปรับปรุงจังหวะการสนทนาในระหว่างการฝึกฝน
เมื่อเปรียบเทียบกับ Copient AI แล้ว ระบบนี้สามารถปรับแต่งบุคลิกภาพของผู้ซื้อได้อย่างลึกซึ้ง—โดยให้ผู้จัดการสามารถจำลองระดับ "ความยาก" เฉพาะเจาะจงและ ICP (โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ) ที่ขาดความอดทนได้ การพัฒนาไปสู่การจำลองสถานการณ์ที่สมจริงและเน้นบริบทสูงเช่นนี้ ช่วยลดช่องว่างระหว่าง "การฝึกซ้อม" กับความเป็นจริงที่มีความเสี่ยงสูงในการโทรหาลูกค้าจริง
คุณสมบัติเด่นของ Pitch Monster
- ประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกม: กระดานผู้นำและเหรียญตราเปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นกิจกรรมที่แข่งขันได้ ซึ่งกระตุ้นให้ตัวแทนขายฝึกฝนบ่อยขึ้น
- โมดูลฝึกอบรมขนาดพอดีคำ: เซสชันฝึกปฏิบัติสั้น ๆ ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะ สามารถแทรกได้ในช่วงเวลาว่างระหว่างวันขาย ช่วยให้ฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาที
- การฝึกซ้อมการนำเสนอแบบโต้ตอบ: ตัวแทนบันทึกตัวเองขณะนำเสนอองค์ประกอบของการนำเสนอ และได้รับข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับการนำเสนอและการสื่อสาร
ข้อดีและข้อเสียของ Pitch Monster
ข้อดี:
- การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่สูงขึ้น: การนำเกมมาใช้ช่วยกระตุ้นให้ทีมขายฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
- การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น: โมดูลสั้นช่วยให้ตัวแทนฝึกอบรมในช่วงเวลาพักตามธรรมชาติโดยไม่รบกวนเวลาขาย
- แรงจูงใจในการแข่งขัน: การจัดอันดับและภารกิจทีมสร้างความรับผิดชอบทางสังคม
ข้อเสีย:
- การนำเกมมาใช้ (Gamification) อาจไม่ดึงดูดใจทุกประเภทบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมองค์กร
- มีความครอบคลุมน้อยกว่าแพลตฟอร์มที่เน้นการจำลองการสนทนาแบบเต็มรูปแบบ
- ต้องใช้ความพยายามของผู้จัดการในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ Pitch Monster
- ฟรี
- พรีเมียม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pitch Monster
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pitch Monster อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
พนักงานใหม่จะพร้อมสำหรับการโทรภายในสัปดาห์ที่สาม เราใช้สถานการณ์จำลองสั้นๆ ที่สมจริง โค้ช AI และกระดานคะแนน (ปัจจุบันเป็น 10 อันดับแรก) เพื่อกระตุ้นการฝึกฝน การจัดการดูแลนั้นง่าย: เราเชื่อมโยงจาก LMS ของเรา จัดโฮสต์หน้า SharePoint ง่ายๆ และติดตามการใช้งาน/การพัฒนา ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริการมีความเสถียร และฝ่ายความสำเร็จ/สนับสนุนตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีประโยชน์
พนักงานใหม่จะพร้อมสำหรับการโทรภายในสัปดาห์ที่สาม เราใช้สถานการณ์จำลองสั้นๆ ที่สมจริง โค้ช AI และกระดานคะแนน (ปัจจุบันเป็น 10 อันดับแรก) เพื่อกระตุ้นการฝึกฝน การจัดการดูแลนั้นง่าย: เราเชื่อมโยงจาก LMS ของเรา จัดโฮสต์หน้า SharePoint ง่ายๆ และติดตามการใช้งาน/การพัฒนา การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริการมีความเสถียร และฝ่ายความสำเร็จ/สนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
5. Yoodli (เหมาะที่สุดสำหรับการสอนพูดแบบตัวต่อตัวและทักษะการนำเสนอ)
Yoodli เป็นโค้ชการพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นกลไกของการสื่อสาร จังหวะการพูด คำเติม และภาษากาย มากกว่าแค่บทพูดขายของ
มีการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Salesforce ทำให้ตัวแทนสามารถเริ่มการจำลองบทบาทได้โดยตรงจากโอกาสที่เปิดอยู่ เครื่องมือนี้ยังได้แนะนำ "การจำลองบทบาทหลายบุคคล" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนต่อหน้าคณะกรรมการ AI ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจำลองการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อนซึ่งมีพื้นฐานจากคณะกรรมการ
ในฐานะทางเลือกของ Copient AI มันทำหน้าที่เป็น "สนามซ้อมส่วนตัว" ที่ตัวแทนสามารถทดลองได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากผู้จัดการ ในขณะที่ Copient มักถูกใช้สำหรับการรับรองจากบนลงล่าง Yoodli มักถูกนำมาใช้โดยผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงการแสดงออกและการนำเสนอของตนในระหว่างการประชุม Zoom หรือ Google Meet แบบสด
คุณสมบัติเด่นของ Yoodli
- การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะจากการพูด: ระบบ AI วิเคราะห์การบันทึกเพื่อระบุคำเติม ปัญหาเรื่องจังหวะ และปัญหาความชัดเจน
- การติดตามคำเติม: การติดตามคำเติมเฉพาะอย่างละเอียดเป็นระยะช่วยให้ผู้ใช้เห็นการพัฒนาและระบุพฤติกรรมที่ยังคงมีอยู่
- การวิเคราะห์จังหวะและเวลา: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเร็วในการพูดช่วยให้ผู้บรรยายค้นหาจังหวะที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของตน
ข้อดีและข้อเสียของ Yoodli
ข้อดี:
- การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง: การวิเคราะห์ด้วย AI ช่วยขจัดความลำเอียงในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพูดที่เกิดจากมนุษย์
- การเข้าถึงระดับฟรี: ผู้ใช้รายบุคคลสามารถเข้าถึงคุณสมบัติหลักได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากงบประมาณขององค์กร
- ใช้ได้มากกว่าการขาย: มีประโยชน์สำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องพูด รวมถึงการนำเสนอและการประชุม
ข้อเสีย:
- เน้นกลไกการนำเสนอมากกว่ากลยุทธ์การสนทนาหรือคุณภาพของเนื้อหา
- ไม่จำลองการสนทนาแบบโต้ตอบหรือการตอบสนองของผู้ซื้อ
- มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับทีมที่ต้องการฝึกซ้อมสถานการณ์เฉพาะด้านการขาย
ราคาของ Yoodli
- ฟรี
- ข้อดี: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีมและองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Yoodli
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Yoodli อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Yoodli ช่วยให้ผู้ขายสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับอวาตาร์ AI ที่สร้างขึ้นจากบุคลิกและข้อโต้แย้งจริงของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยได้มากในการรับรองตัวแทนใหม่สำหรับสไลด์นำเสนอ บทสนทนา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมนี้ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ และทีมสนับสนุนสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำเสนอ จังหวะการพูด คำที่ใช้เติม ความชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน และแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ในการโค้ชเฉพาะจุดที่สำคัญ
Yoodli ช่วยให้ผู้ขายสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับอวตาร AI ที่สร้างขึ้นจากบุคลิกและข้อโต้แย้งจริงของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยได้มากในการรับรองตัวแทนใหม่สำหรับสไลด์นำเสนอ บทสนทนา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การฝึกซ้อมให้ความรู้สึกสมจริง และทีมสนับสนุนสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการถ่ายทอด ความเร็วในการพูด คำที่ใช้เติม ความชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน และแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ในการโค้ชเฉพาะจุดที่สำคัญ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด (+ ตัวอย่าง)
6. ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อถอดรหัสรูปแบบการสื่อสารเฉพาะที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ
ไม่เหมือนกับ Copient AI ที่มุ่งเน้นการให้แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป Quantified ใช้แนวทาง "Success Blueprint" โดยวิเคราะห์ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดของคุณเพื่อสร้างการจำลองสถานการณ์ที่ฝึกอบรมทีมที่เหลือให้ทำซ้ำพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น
แพลตฟอร์มได้ผสานรวมตัวชี้วัด "ความฉลาดทางอารมณ์" ขั้นสูงเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งให้คะแนนตัวแทนในด้านความเห็นอกเห็นใจ การสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดี
ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณได้รับความนิยมเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ยาและบริการทางการเงิน เนื่องจากให้หลักฐานเชิงวัตถุประสงค์และอิงข้อมูลเกี่ยวกับ "ความพร้อม" ซึ่งช่วยขจัดอคติของผู้จัดการออกจากกระบวนการรับรอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่มีการวัดเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์พฤติกรรม: แพลตฟอร์มใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อระบุสิ่งที่ทำให้ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นแตกต่างจากตัวแทนที่มีผลงานเฉลี่ย
- การทดสอบข้อความ: ทดสอบวิธีการนำเสนอระดับเสียงและคุณค่าที่แตกต่างกันเพื่อระบุเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
- การจำลองสถานการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: สถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้นจะรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียด ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร
ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณ
ข้อดี:
- การตัดสินใจในการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การวิเคราะห์ช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นเวลาในการโค้ชไปที่พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์การขาย
- การปรับข้อความให้เหมาะสม: การทดสอบความสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงแนวทางการขายของตนตามหลักฐาน
- ข้อมูลเชิงลึกในระดับองค์กร: การรวบรวมข้อมูลเผยให้เห็นรูปแบบที่การโค้ชแต่ละครั้งอาจมองข้าม
ข้อเสีย:
- การมุ่งเน้นที่องค์กรอาจไม่เหมาะกับทีมขายขนาดเล็ก
- ต้องการปริมาณข้อมูลที่เพียงพอเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
- การดำเนินการอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
การกำหนดราคา AI แบบเชิงปริมาณ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว AI ที่มีการวัดเชิงปริมาณ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Quantified AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Quantified ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านการขาย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้อัลกอริทึม AI เพื่อจำลองการสนทนาด้านการขายและให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขาย เป้าหมายของแพลตฟอร์ม Quantified คือการทำให้การฝึกอบรมด้านการขายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีการวิเคราะห์ธุรกิจที่ทรงพลังและความสามารถด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่น
Quantified ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านการขาย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้อัลกอริทึม AI เพื่อจำลองการสนทนาด้านการขายและให้การโค้ชแก่ตัวแทนขาย เป้าหมายของแพลตฟอร์ม Quantified คือการทำให้การฝึกอบรมด้านการขายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีการวิเคราะห์ธุรกิจที่ทรงพลังและความสามารถด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่น
7. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางการตลาด)
Copy.ai คือ "แพลตฟอร์ม GTM AI" ที่ครอบคลุมซึ่งก้าวไปไกลกว่าการเขียนคำโฆษณาแบบธรรมดา เพื่อจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดในการเข้าสู่ตลาด
มันมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการในปริมาณสูงของวงจรการขาย ตั้งแต่การวิจัยลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ เครื่องมือนี้มี "Content Agent Studio" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้างตัวแทนอัตโนมัติที่สามารถวิจัยรอบการระดมทุนล่าสุดหรือกิจกรรมบน LinkedIn ของลูกค้าเป้าหมาย และร่างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมก่อนที่ตัวแทนจะเปิดกล่องจดหมายของพวกเขา
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นระบบฝึกอบรมแบบแยกส่วน Copy.ai ได้ผสานการทำงานโดยตรงกับระบบ CRM อย่าง Salesforce และ HubSpot เพื่อทำให้กระบวนการ "ก่อนงาน" และ "หลังงาน" ของการปิดการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ต้องการกำจัดงานเอกสารที่ต้องทำด้วยตนเอง และรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสทางดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เทมเพลตเนื้อหาสำเร็จรูป: เข้าถึงเทมเพลตสำหรับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโครงร่างบล็อก เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา
- การปรับแต่งเสียงแบรนด์: ฝึกฝน AIด้วยตัวอย่างเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณเพื่อให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกัน
- การทำงานอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ หรือการร่างอีเมล
ข้อดีและข้อเสียของ Copy.ai
ข้อดี:
- การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: สร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็วสำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภท
- ความหลากหลายของเทมเพลต: ไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมความต้องการเนื้อหาการตลาดทั่วไปส่วนใหญ่
- ความพร้อมใช้งานของแพ็กเกจฟรี: ทีมสามารถทดสอบแพลตฟอร์มและสร้างเนื้อหาได้จำกัดโดยไม่ต้องมีการผูกมัดทางการเงิน
ข้อเสีย:
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปมักต้องการการแก้ไขและปรับปรุงโดยมนุษย์
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกสนทนาด้านการขายหรือสถานการณ์จำลองบทบาท
- การฝึกอบรมเสียงแบรนด์ต้องการการลงทุนในการตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
– เครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหา เช่น บล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล ฯลฯ – ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมี UI ที่เรียบง่าย พร้อมคลังเทมเพลตมากมาย – รองรับหลายภาษา – โปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับ Google Docs ที่ช่วยให้คุณทำงานภายในระบบของ Copy.ai – มีประโยชน์สำหรับนักการตลาด
– เครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหา เช่น บล็อก โพสต์บนโซเชียล อีเมล ฯลฯ – ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมี UI ที่เรียบง่าย พร้อมคลังเทมเพลตมากมาย – รองรับหลายภาษา – ตัวแก้ไขข้อความพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับ Google Doc ที่ช่วยให้คุณทำงานภายในระบบ Copy.ai ได้อย่างต่อเนื่อง – มีประโยชน์สำหรับนักการตลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 ประเภทของสื่อส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขาย (+ ตัวอย่าง)
8. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่)
เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณฟังดูทั่วไปและไม่ตรงกับแบรนด์ของคุณ ต้องแก้ไขอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของบริษัท เวลาที่ประหยัดได้ด้วย AI สูญเสียไปในกระบวนการแก้ไข และการสร้างแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกันทำให้ลูกค้าสับสน
Jasper เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหา AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในปริมาณเนื้อหาที่สูง เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPTสำหรับนักการตลาด ด้วยการฝึกฝนเสียงของแบรนด์ เนื้อหาที่สร้างโดย AI จะสอดคล้องกับสไตล์ของคุณตั้งแต่ฉบับร่างแรก ทำให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและประหยัดเวลาในการแก้ไขอย่างมาก
ต่างจาก Copient AI ที่เน้นการฝึกอบรมเชิงวาจาและการจำลองสถานการณ์สำหรับพนักงานขาย Jasper มุ่งเน้นการส่งมอบข้อความของแบรนด์แบบ "ทุกช่องทาง" เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อส่งเสริมการขายทุกชิ้น ตั้งแต่ลำดับอีเมลไปจนถึงสไลด์นำเสนอ และโฆษณาต่าง ๆ สื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เป็นหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ยังมี "Jasper IQ" ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลบริบทที่ดูดซับข้อมูลเฉพาะของบริษัทคุณและคู่มือสไตล์เพื่อกำจัดผลลัพธ์ที่ทั่วไปและ "เหมือนหุ่นยนต์" ที่มักพบใน LLM มาตรฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- การฝึกอบรมเสียงแบรนด์: อัปโหลดเนื้อหาที่มีอยู่และคู่มือสไตล์เพื่อฝึกอบรม Jasper ให้เข้าใจเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- การจัดการแคมเปญ: สร้างแผนการขายและเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาดทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- การสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ: สร้างเนื้อหาสำหรับบทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมลจากแพลตฟอร์มเดียวกัน
ข้อดีและข้อเสียของแจสเปอร์
ข้อดี:
- ความสอดคล้องของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง: การฝึกอบรมเสียงช่วยสร้างเนื้อหาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับแบรนด์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม: สร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานของทีมการตลาด พร้อมความสามารถในการแชร์และอนุมัติ
- ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน: รองรับประเภทเนื้อหาการตลาดส่วนใหญ่ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อเสีย:
- มุ่งเน้นที่การตลาดเนื้อหาแทนการฝึกอบรมการขายหรือการฝึกสนทนา
- เส้นทางการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มให้สูงสุด
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,850 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Jasper เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาการเขียนคำโฆษณาที่สั้นและน่าจดจำซึ่งสามารถกระตุ้นการขาย การส่งอีเมล และการส่งข้อความบน LinkedIn เครื่องมือนี้สามารถสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่มีสัมผัสที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ ฟีเจอร์ปรับปรุงเนื้อหาของ Jasper นั้นตรงจุดในการเขียนใหม่ตามผลลัพธ์ที่เราคาดหวัง
Jasper เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาการเขียนคำโฆษณาที่สั้นและน่าจดจำซึ่งสามารถกระตุ้นการขาย การติดต่อทางอีเมล และการส่งข้อความทาง LinkedIn ได้ เครื่องมือนี้สามารถสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่มีสัมผัสส่วนตัวมากขึ้นได้ คุณสมบัติปรับปรุงเนื้อหาของ Jasper นั้นตรงจุดในการเขียนใหม่ตามผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: แม่แบบข้อเสนอการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
9. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแบรนด์องค์กรและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Writer ทำงานเป็นทางเลือกแทน Copient AI สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมมากกว่าการเล่นบทบาทสมมติ ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เนื้อหาด้านการขายและการสนับสนุนการขายมักติดขัดในกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย โดยทีมต้องตรวจสอบภาษา ข้ออ้าง และโทนเสียงด้วยตนเองให้สอดคล้องกับกฎของแบรนด์ ซึ่งทำให้การฝึกอบรมล่าช้า เกิดความเสี่ยง และยากต่อการขยายข้อความที่สอดคล้องกัน
ในฐานะแพลตฟอร์มการเขียน AI สำหรับองค์กร Writer ถูกสร้างขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นศูนย์กลาง ระบบจะบังคับใช้เอกลักษณ์ของแบรนด์ การใช้คำศัพท์เฉพาะ และกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติในขณะที่สร้างเนื้อหา ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างสคริปต์ขาย วัสดุสนับสนุนการขาย และข้อความที่สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมสำหรับการตรวจสอบและใช้งานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความสม่ำเสมอในการอนุมัติมากกว่าการฝึกสนทนา Writer นำเสนอทางเลือกที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอันดับแรกแทน Copient AI
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- การบังคับใช้คู่มือสไตล์: แพลตฟอร์มจะตรวจสอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติกับคู่มือสไตล์ขององค์กรคุณ และแจ้งเตือนความไม่สอดคล้อง
- การจัดการคำศัพท์: กำหนดคำศัพท์ที่ได้รับการอนุมัติและวลีที่ถูกห้ามใช้ซึ่งบังคับใช้ในทุกเนื้อหา
- ความปลอดภัยขององค์กร: การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรเหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด
ข้อดีและข้อเสียของนักเขียน
ข้อดี:
- ความสามารถในการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง: การบังคับใช้รูปแบบและคำศัพท์อัตโนมัติช่วยรักษาความสม่ำเสมอ
- เป็นมิตรกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การรับรองความปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- ปรับขนาดได้ทั่วทั้งองค์กร: สร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการสร้างเนื้อหาแบบกระจาย
ข้อเสีย:
- การมุ่งเน้นขององค์กรไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกอบรมการขายหรือการฝึกสนทนา
- คุณลักษณะการกำกับดูแลต้องมีการลงทุนในการกำหนดค่าล่วงหน้า
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 3/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือวิธีที่มันรักษาความสม่ำเสมอในงานเขียนของฉันโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเครื่องมือ เมื่อตั้งค่าคู่มือสไตล์เรียบร้อยแล้ว มันจะค่อยๆ นำทางฉันไปสู่โทนที่เหมาะสม คำศัพท์ที่เลือกใช้ และน้ำเสียงของแบรนด์ในขณะที่ฉันเขียน ราวกับว่ามีบรรณาธิการนั่งอยู่ข้างๆ ฉันเลยทีเดียว คำแนะนำแบบเรียลไทม์นั้นตรงไปตรงมาและมีประโยชน์มาก ฉันไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาหรือความชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลา ลดการแก้ไขไปมา และทำให้งานเขียนของทีมดูมีความเป็นเอกภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือวิธีที่มันรักษาความสม่ำเสมอในงานเขียนของฉันโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเครื่องมือ เมื่อตั้งค่าคู่มือสไตล์เรียบร้อยแล้ว มันจะค่อยๆ นำทางฉันไปสู่โทนที่เหมาะสม คำศัพท์ที่นิยมใช้ และเสียงของแบรนด์ในขณะที่ฉันเขียน ราวกับว่ามีบรรณาธิการนั่งอยู่ข้างๆ ฉัน คำแนะนำแบบเรียลไทม์นั้นตรงไปตรงมาและมีประโยชน์มาก ฉันไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาหรือความชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลา ลดการแก้ไขไปมา และทำให้งานเขียนของทีมดูมีความเป็นเอกภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
🎥 เรียนรู้วิธีใช้เอเจนต์ AI สำหรับการขาย ดูวิดีโอนี้
10. Writesonic (เหมาะสำหรับการเขียน AI ที่หลากหลายพร้อมเน้น SEO)
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วยเครื่องมือนี้ เนื้อหาของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการจัดอันดับการค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ SEO แยกต่างหาก
ในขณะที่ Copient AI มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการขายภายในองค์กร Writesonic ให้ความสำคัญกับการเติบโตในตลาดภายนอกและการครองตำแหน่งผู้นำในการค้นหา แพลตฟอร์มนี้เป็นผู้บุกเบิกใน "การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เชิงสร้างสรรค์" (GEO) ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถติดตามการกล่าวถึงพวกเขาในเครื่องมือค้นหา AI เช่น Perplexity, ChatGPT และภาพรวม AI ของ Google
สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สามารถค้นหาได้ผ่านข้อความ, เสียง, และอินเทอร์เฟซการสนทนาโดยไม่ต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- การสร้างบทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO: สร้างเนื้อหาแบบยาวที่มีการพิจารณา SEO ในตัว เช่น การผสานคำหลักและการปรับโครงสร้าง
- การสร้างเนื้อหาหลายภาษา: สร้างเนื้อหาในหลายภาษาสำหรับองค์กรที่ให้บริการในตลาดต่างประเทศ
- ประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย: จัดการทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกและหน้าแลนดิ้งไปจนถึงคำอธิบายสินค้าภายในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อดีและข้อเสียของ Writesonic
ข้อดี:
- การผสาน SEO: การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในตัวช่วยให้เนื้อหาทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO แยกต่างหาก
- ความยืดหยุ่นทางภาษา: การรองรับหลายภาษาช่วยให้การสร้างเนื้อหาสำหรับตลาดต่างประเทศง่ายขึ้น
- การเข้าถึงระดับฟรี: ทีมสามารถทดสอบความสามารถและสร้างเนื้อหาได้จำกัดโดยไม่ต้องมีการผูกมัดงบประมาณ
ข้อเสีย:
- คำแนะนำ SEO อาจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดหรือกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกอบรมการสนทนาด้านการขายหรือการจำลองบทบาท
- คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน และโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการแก้ไข
ราคา Writesonic
- ไลท์ (ทีมขนาดเล็ก): $15/เดือน
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (2,029+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,102+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันชอบการเข้าถึงที่ง่ายของแพลตฟอร์มนี้มาก คุณสมบัติที่แพลตฟอร์มนี้มอบให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานการตลาดและการขาย มันช่วยดูแลเนื้อหาได้ดี ผู้ช่วย AI ในการเขียนช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้เสร็จ คุณสมบัติของ SEO และเวิร์กโฟลว์เนื้อหาของมันยอดเยี่ยมมาก
ฉันชอบการเข้าถึงที่ง่ายของแพลตฟอร์มนี้มาก คุณสมบัติที่แพลตฟอร์มนี้มอบให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานการตลาดและการขาย มันช่วยดูแลเนื้อหาได้ดี ผู้ช่วย AI ในการเขียนช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้เสร็จ คุณสมบัติของ SEO และเวิร์กโฟลว์เนื้อหาของมันยอดเยี่ยมมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับ SEO (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ลองใช้ ClickUp: ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Copient
พิจารณาว่าคุณต้องการบทบาทสมมติการขายเฉพาะทาง ความสามารถด้านเนื้อหา AI ที่กว้างขึ้น หรือพื้นที่ทำงานแบบรวมที่ผสานAI เข้ากับการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสาร เช่น ClickUp หรือไม่
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Copient AI ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การฝึกสนทนาหรือการเขียนเนื้อหา หรือต้องการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่าง Work Sprawl ซึ่งConverged AI Workspaceได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไข เมื่อ AI พัฒนาไปข้างหน้า เครื่องมือที่มีคุณค่าที่สุดจะเป็นเครื่องมือที่ผสานความช่วยเหลือเข้ากับจุดที่ทำงานโดยตรง ช่วยลด Context Sprawl ที่ทำให้ทีมทำงานช้าลง
ทีมที่พร้อมนำ AI มาใช้ในกระบวนการจัดการงานทั้งหมดสามารถเริ่มต้นได้ฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทางเลือกของ Copient AI
Copient AI เป็นแพลตฟอร์มฝึกอบรมการขายที่ใช้การสนทนาจำลองบทบาทโดยขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายฝึกฝนการนำเสนอและพัฒนาทักษะการสื่อสารในการโต้ตอบกับผู้ซื้อจำลอง
เครื่องมือเล่นบทบาทสมมติด้วย AI มุ่งเน้นเฉพาะการจำลองการสนทนาเพื่อการฝึกฝนในขณะที่แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ AIเช่น ClickUp ผสานความสามารถของ AI เข้ากับการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารโดยตรง เชื่อมโยงความช่วยเหลือจาก AI กับงานจริง
ใช่ แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ AI รองรับการฝึกอบรมโดยช่วยให้คุณสร้างเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติการและคู่มือการโค้ช สร้างเนื้อหาสำหรับสื่อการฝึกอบรม และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ได้มีการจำลองสถานการณ์บทบาทเฉพาะทางก็ตาม