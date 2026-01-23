บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Copient สำหรับทีมในปี 2026

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
23 มกราคม 2569

Copient AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งเดียว: ช่วยให้ผู้ขายฝึกฝนการสนทนาผ่านการสวมบทบาทด้วย AI ซึ่งเหมาะสำหรับการซ้อม แต่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของทีมขายส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน

การฝึกอบรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงลำพัง มันต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง เนื้อหาจริง และการปฏิบัติจริง

คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกของ Copient AI จำนวน 10 รายการ ตั้งแต่เครื่องมือโค้ชชิ่งและเสริมศักยภาพที่เน้นด้านการขาย ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่นำการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการทำงานจริง หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่มากกว่าการสนทนาจำลอง และสนับสนุนการทำงานของทีมขายในรูปแบบที่เป็นจริง คุณมาถูกที่แล้ว

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Copient AI?

ทางเลือกของ Copient AI เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการวิธีการฝึกอบรมที่แตกต่าง, นักการตลาดที่ต้องการเครื่องมือเขียนด้วย AI, หรือองค์กรที่ต้องการความสามารถในการทำงานของ AI ที่ครอบคลุมมากขึ้น

ปัญหาหลักคือ Copient AI มุ่งเน้นเฉพาะสถานการณ์จำลองบทบาทการขายเท่านั้น คุณอาจพิจารณาตัวเลือกอื่นด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

  • ความต้องการการฝึกอบรมเฉพาะทาง: บางทีมต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น, วิธีการสอนที่แตกต่างกัน, หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการขายและการฝึกอบรมเสมือนจริง
  • การผสานการทำงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น: องค์กรอาจต้องการเครื่องมือการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือการจัดการโครงการและเอกสารการขายที่มีอยู่เพื่อหยุดการสลับบริบท
  • ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: ทีมการตลาดและทีมเนื้อหาต้องการความช่วยเหลือในการเขียนจาก AI สำหรับการซ้อมนำเสนอและสคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง ร่วมกับการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติหรือแทนที่
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีม: หลายทางเลือกมีคุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ดีกว่าเพื่อแบ่งปันคำแนะนำที่สร้างโดย AI, ติดตามความคืบหน้าข้ามแผนก, และผสานรวมความฉลาดทางการสนทนาเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกซอฟต์แวร์เสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้

นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:

นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา
คลิกอัพClickUp Brain สำหรับการเล่นบทบาท AI ตามบริบทและการเขียน, ผู้จดบันทึก AI, การผสานรวมเอกสาร, CRM, ระบบอัตโนมัติ, Super Agentsทีมที่ต้องการระบบการทำงานด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่อกับการดำเนินงานจริง (ตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กร)ฟรีตลอดไป; มีแผนชำระเงินให้เลือก
ธรรมชาติที่สองอวตาร AI สำหรับการเล่นบทบาทสมมติแบบสด, สถานการณ์ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การผสานรวมกับระบบ CRM, รองรับหลายภาษาทีมขายองค์กรที่ต้องการการฝึกอบรมแบบบทบาทสมมติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างสมจริงราคาตามความต้องการ
Luster. aiบุคลิกภาพ AI ที่ปรับแต่งได้, ข้อเสนอแนะการฝึกสอนแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะเชิงคาดการณ์, การแยกสาขาตามสถานการณ์องค์กรขายที่มุ่งเน้นการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลในระดับกว้างราคาตามความต้องการ
ปิ๊ช มอนสเตอร์การเล่นบทบาทสมมติแบบเกม, การฝึกนำเสนอแบบโต้ตอบ, กระดานผู้นำ, โมดูลการเรียนรู้ขนาดสั้นทีมที่ต้องการการฝึกอบรมการขายที่มีส่วนร่วมสูงและมีการเล่นเกมฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
ยูดลีการวิเคราะห์คำพูด, การตรวจจับคำเติม, การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจังหวะ, การจำลองบทบาทหลายบุคคลบุคคลและทีมที่พัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณการวิเคราะห์พฤติกรรม, การทดสอบข้อความ, การจำลองด้วยปัญญาประดิษฐ์, การวัดประสิทธิภาพทีมองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายราคาตามความต้องการ
Copy. aiการสร้างเนื้อหาด้วย AI, การปรับแต่งเสียงแบรนด์, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การผสานระบบ CRMทีมการตลาดและทีม GTM ที่ต้องการกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
แจสเปอร์การฝึกอบรมเสียงแบรนด์, การจัดการแคมเปญ, การสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการการเขียน AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/ผู้ใช้/เดือน
ผู้เขียนการบังคับใช้คู่มือสไตล์, การจัดการคำศัพท์, ความปลอดภัยขององค์กร และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทีมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแบรนด์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบราคาตามความต้องการ
ไรท์โซนิคการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO, รองรับหลายภาษา, คุณสมบัติ GEOนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหาฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Copient AI ที่ควรใช้

รายการนี้รวมถึงเครื่องมือเล่นบทบาท AI ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Copient AI และแพลตฟอร์มการทำงานแบบ AI สำหรับทีมที่ต้องการความสามารถที่กว้างขึ้น การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแพลตฟอร์มฝึกอบรมการขายเฉพาะทางหรือโซลูชันที่บูรณาการมากขึ้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI พร้อมการสร้างเนื้อหาในตัว)

ClickUp 4.0 UI การจัดการโครงการ_ทางเลือก AI ของ Copient
จัดการเอกสาร, โครงการ, การสนทนา และอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียวด้วย ClickUp

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลกClickUpแทนที่การเล่นบทบาทที่แยกออกจากกันด้วย AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งทำงานภายในกระบวนการขายจริง

เริ่มต้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว สามารถรันสถานการณ์จำลองบทบาทโดยใช้ข้อมูลดีลสด เอกสารที่เชื่อมโยง บันทึกการโทรที่ผ่านมา งาน และฟิลด์ CRM ตัวแทนสามารถขอให้จำลองเป็นผู้ซื้อ เปิดเผยข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการสนทนาครั้งก่อน หรือปรับแต่งการนำเสนอโดยใช้บริบทบัญชีที่พวกเขากำลังทำงานอยู่จริง ไม่ใช่สคริปต์ทั่วไป

ClickUp Brain - วิธีที่ AI สร้างช่วงเวลาแห่งการค้นพบสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย_ทางเลือก AI ของ Copient
รับข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และข้อเสนอแนะทันทีจากผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทนี้

การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้างทันที ผลลัพธ์จากการแสดงบทบาทสมมติสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp, ความคิดเห็น หรือการอัปเดตเอกสารได้ในขั้นตอนเดียว

ระบบ อัตโนมัติและซูเปอร์เอเจนต์จะประสานงานการดำเนินการโดยมอบหมายเจ้าของงาน อัปเดตสถานะดีล สร้างการติดตามผล และบังคับใช้ SLA แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ชอยู่โดดเดี่ยว ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายที่มีการกำกับดูแลและสามารถติดตามได้

ซูเปอร์เอเจนต์_ทางเลือก AI ของ Copient
สร้างซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp เพื่อทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ถัดไป คู่มือการเล่น บทสคริปต์ การวางตำแหน่งทางการแข่งขัน และเนื้อหาสนับสนุนการทำงานของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในClickUp Docsในฐานะเอกสารที่มีชีวิต ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโอกาสต่างๆ เนื่องจาก Docs สืบทอดสิทธิ์การเข้าถึงของพื้นที่ทำงานและยังคงเชื่อมต่อกับการดำเนินงาน การอัปเดตข้อความจะถูกเผยแพร่ทันทีไปยังดีลที่กำลังดำเนินการและเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมด

ClickUp AI Notetaker_ทางเลือกสำหรับ Copient AI
ทุกการสนทนา, รายการที่ต้องดำเนินการ, และงานสามารถค้นหาได้ด้วย AI ใน ClickUp

นี่นำเราไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องAI Notetaker ใน ClickUpจะปิดวงจรหลังจากการโทรสด มันจะบันทึกบทสนทนา สรุปการอภิปราย สกัดข้อคัดค้านและสัญญาณการซื้อ และสร้างรายการดำเนินการที่มีโครงสร้าง

บันทึกเหล่านั้นจะถูกป้อนกลับเข้าสู่ ClickUp Brain เพื่อเสริมสร้างบทบาทสมมติและการโค้ชในอนาคตด้วยภาษาของลูกค้าจริง พร้อมทั้งผลักดันดีลให้ก้าวหน้าโดยอัตโนมัติผ่านงานอัตโนมัติแผงควบคุมการขาย และการฝึกอบรม การดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึกจะยังคงเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่วมมือผ่านClickUp Chat: หารือเกี่ยวกับคำถามการค้นหาหรือการจัดการกับข้อคัดค้านได้โดยตรงในเส้นทางการสนทนาของแชทที่เชื่อมโยงกับดีล ทำให้การให้คำแนะนำมีพื้นฐานอยู่บนโอกาสที่แท้จริง
  • สร้างบริบทการขายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกข้อมูลรายละเอียดเช่น บุคลิกของผู้ซื้อ ขนาดของดีล ข้อคัดค้านที่เกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง หรือจุดที่ต้องเน้นในการโค้ช ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้การจำลองสถานการณ์และการติดตามผลสอดคล้องกับความเป็นจริงในกระบวนการขาย
  • ขับเคลื่อนดีลให้ก้าวหน้าด้วยสถานะ: แปลงผลลัพธ์จากการสวมบทบาทเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยพัฒนาภารกิจผ่านสถานะการขายที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนการคัดเลือก การติดตาม การเจรจา หรือการปิดการขาย
  • จัดการโอกาสในClickUp CRM: ติดตามบัญชี, ข้อตกลง, กิจกรรม, และการเป็นเจ้าของในมุมมองของ ClickUp CRM เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากการฝึกอบรมส่งผลต่อการดำเนินการในกระบวนการทันที
  • มาตรฐานการโค้ชด้วยเทมเพลต: ใช้เทมเพลตงาน เอกสาร และรายการตรวจสอบสำหรับการเตรียมการโทร การฝึกซ้อมบทบาท และการทบทวนการโทรหลังการโทร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการขายมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งทีม
  • ปรับการโค้ชให้สอดคล้องผ่านSyncUps: ดำเนินการ SyncUps การขายที่มีโครงสร้างเพื่อทบทวนผลลัพธ์จากการแสดงบทบาทสมมติ ข้อมูลเชิงลึกจากการโทรจริง และความเสี่ยงของดีลร่วมกัน จากนั้นยืนยันการตัดสินใจให้เป็นงานที่ต้องทำก่อนการประชุมจะสิ้นสุด

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • ทำงานจากสภาพแวดล้อมเดียวที่ AI เอกสาร และงานต่าง ๆ เชื่อมต่อกันโดยกำเนิด เพื่อขจัดปัญหาการสลับบริบท
  • รับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วยการช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทของ ClickUp Brain ซึ่งเข้าใจเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับการขาย การตลาด หรือการดำเนินงานด้วยความยืดหยุ่นของ ClickUp ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีม

ข้อเสีย:

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือแตกต่างจากฟังก์ชันการใช้งานบนเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้เวลาในการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุด

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ClickUp มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดทำรายการ กำหนด ติดตาม และรายงานงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการส่งมอบงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำคนเดียว เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือข้ามแผนกทั้งหมด เส้นโค้งการเรียนรู้อาจค่อนข้างสั้น หากคุณทำตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกประทับใจกับการสนับสนุนจากทีมขายและทีมโซลูชัน ซึ่งได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในการนำทางไปข้างหน้า และช่วยเหลือเมื่อเราเผชิญกับปัญหา

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp BrainGPTเป็นผู้ช่วย AI แบบสแตนด์อโลนที่เน้นการสั่งงานด้วยเสียง สร้างขึ้นเพื่อวิธีคิดและเตรียมความพร้อมของทีมขายโดยเฉพาะ ตัวแทนสามารถพูดคุยนำเสนอสินค้า ฝึกตอบข้อโต้แย้งออกเสียง หรือซ้อมการโทรค้นหาข้อมูลด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text ขณะที่ BrainGPT จะให้คำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลดีลจริง เอกสาร และประวัติการโทรล่าสุด

ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในภารกิจ, บันทึก CRM, หรือเพลย์บุ๊กได้ทันที ทำให้การฝึกพูดกลายเป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้าง เป็นการเล่นบทบาทสมมติ, การจดบันทึก, และการเตรียมตัวที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเหมือนการสนทนา ไม่ใช่การพิมพ์

ทางเลือก AI ของ braingpt_Copient
ผสานการทำงานทั้งหมดของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp BrainGPT

2. Second Nature (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายด้วย AI ระดับองค์กรพร้อมอวตาร)

ธรรมชาติที่สอง_ทางเลือก AI ของ Copient
ผ่านทางธรรมชาติที่สอง

Second Nature ให้บริการ "โค้ช AI" ที่ทุ่มเท โดยใช้ตัวละครเสมือนจริงที่เคลื่อนไหวได้เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมบทบาทสมมติแบบสดกับตัวแทนฝ่ายขาย แพลตฟอร์มนี้ได้ขยาย "ผู้ช่วย AI" เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ป้อนลิงก์ผลิตภัณฑ์, URL ของผู้ซื้อเป้าหมาย และเว็บไซต์ของคู่แข่ง

มันโดดเด่นเหนือกว่า Copient AI ด้วยการขยายตัวในระดับโลก รองรับการใช้งานใน 27 ภาษา พร้อมปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสำเนียงที่แตกต่างกัน เครื่องมือนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA อย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขายในวงการสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Second Nature

  • การเคลื่อนไหวของอวตาร AI: ฝึกฝนกับบุคลิกที่เหมือนจริงซึ่งมีการเคลื่อนไหวและการแสดงออกที่สมจริง ตอบสนองต่อโทนเสียงและข้อโต้แย้งของตัวแทนได้อย่างมีพลวัต
  • เครื่องมือสร้างสถานการณ์อัตโนมัติ: สร้างสถานการณ์จำลองได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อน URL ของข้อเสนอของคุณและคู่แข่ง ระบบ AI จะรวบรวมข้อมูลและสร้างสถานการณ์จำลองตามบริบทภายในไม่กี่นาที
  • การรองรับภาษาทั่วโลก: สร้างสถานการณ์การฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวที่ AI สามารถปรับให้เหมาะกับทีมใน 27 ภาษาที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกันทั่วโลก

ข้อดีและข้อเสียของ Second Nature

ข้อดี

  • อวตาร AI สร้างประสบการณ์การฝึกฝนที่ใกล้เคียงกับการโทรขายจริง
  • ให้การฝึกอบรมที่สม่ำเสมอแก่ทีมงานที่กระจายอยู่โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาของผู้จัดการในทุกครั้ง
  • การวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้ระบุช่องว่างทักษะและติดตามการพัฒนาของตัวแทนและทีม

ข้อเสีย

  • มุ่งเน้นเฉพาะกรณีการใช้งานด้านการขาย โดยจำกัดการใช้งานสำหรับแผนกอื่น
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อกำหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
  • การโต้ตอบกับอวตารอาจไม่สามารถจับความละเอียดอ่อนทั้งหมดของพฤติกรรมผู้ซื้อที่เป็นมนุษย์ได้

ราคาแบบธรรมชาติที่สอง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Second Nature

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Second Nature อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้ฝึกฝนกับ AI ได้มากเท่าที่ต้องการ มันช่วยให้ฉันเข้าใจสคริปต์ได้มากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีการขายแบบการควบคุมข้อความคืออะไร?

3. ความเงางาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ช AI แบบส่วนตัวในระดับใหญ่)

Luster ai_Copient AI ทางเลือก
ผ่านทางLuster.ai

Luster.ai จัดตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์ม "การเสริมศักยภาพเชิงคาดการณ์" ที่ระบุช่องว่างทักษะก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ในขณะที่เครื่องมือการขายหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่การจำลองบทบาททั่วไป Luster ใช้เครื่องมือสนทนาที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างการจำลองที่สมจริงอย่างยิ่งซึ่งปรับให้เข้ากับขนาดของดีล อุตสาหกรรม และบุคลิกภาพของผู้ซื้อเฉพาะ

ความสามารถของมันรวมถึง "EchoIQ" ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจริงในระหว่างการโทรเพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมถูกนำไปใช้ในสนามจริงหรือไม่ Luster.ai ก้าวไปไกลกว่าการฝึกฝนแบบธรรมดาไปสู่การให้คำแนะนำเชิงรุกแบบ "กำหนดแนวทาง" โดยเสนอการฝึกซ้อมเฉพาะตามการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินของตัวแทน

คุณสมบัติเด่นของ Luster.ai

  • บุคลิกภาพ AI แบบกำหนดเอง: สร้างตัวละคร AI ที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อประเภทเฉพาะของคุณ พร้อมด้วยความรู้ในอุตสาหกรรมและรูปแบบการสนทนาที่สมจริง
  • ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: ตัวแทนจะได้รับคำแนะนำในระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับการควบคุมจังหวะและการเลือกใช้คำ ซึ่งช่วยเร่งการเรียนรู้
  • ตรรกะการแยกสาขาของสถานการณ์: การสนทนาจะปรับเปลี่ยนตามการตอบกลับของตัวแทน สร้างเส้นทางที่เป็นไปได้หลายทางเพื่อรักษาความน่าสนใจของการฝึกอบรม

ข้อดีและข้อเสียของ Luster.ai

ข้อดี:

  • สถานการณ์การฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้สูง: สร้างประสบการณ์การฝึกฝนที่ตรงกับวิธีการขายของคุณอย่างแม่นยำ
  • การให้ข้อเสนอแนะทันทีช่วยเร่งการพัฒนาทักษะ: การโค้ชแบบเรียลไทม์ช่วยให้ตัวแทนพัฒนาได้เร็วกว่าการทบทวนหลังการประชุม
  • ความยากที่ปรับตัวได้: AI ปรับความซับซ้อนของสถานการณ์ตามประสิทธิภาพของตัวแทน

ข้อเสีย:

  • การสร้างสถานการณ์จำลองตามความต้องการต้องมีการลงทุนล่วงหน้าทั้งเวลาและความเชี่ยวชาญ
  • อาจต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของผลิตภัณฑ์และตลาด
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า

Luster.ai ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

Luster.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Luster.ai อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้:

ด้วย Luster ตัวแทนสามารถฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ, พูดตามบทสนทนา และตอบข้อโต้แย้งในสภาพแวดล้อมที่สมจริงแต่ไม่มีความเสี่ยงสูง ทำให้พวกเขาได้รับโอกาส "ตีลูก" มากขึ้นและได้รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จาก AI ตัวแทนมีความมั่นใจมากขึ้นและชื่นชมในความสมจริงของสถานการณ์ ผู้นำฝ่ายขายของเรายังชื่นชอบ Luster เพราะช่วยให้พวกเขาประเมินทักษะของทีมได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุดโดยไม่ต้องรับภาระหนักในการฟังการโทรสดหรือบันทึกจำนวนมาก

📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการแสดงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

4. Pitch Monster (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การฝึกอบรมการขายในรูปแบบเกม)

pitch monster_Copient AI Alternatives
ผ่านทางPitch Monster

Pitch Monster มุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า "กิจกรรมไม่ได้เท่ากับความสามารถ" แทนที่จะเป็นการฝึกอบรมแบบยาวเป็นครั้งคราว มันให้สภาพแวดล้อมการเล่นบทบาทสมมติที่มีความถี่สูง ซึ่งตัวแทนสามารถล้มเหลวได้อย่างปลอดภัยและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์มได้พัฒนา AI ของตนให้ทำหน้าที่เป็น "Grammarly สำหรับการขาย" โดยให้คำแนะนำทางภาษาแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายกำจัดคำซ้ำซากและปรับปรุงจังหวะการสนทนาในระหว่างการฝึกฝน

เมื่อเปรียบเทียบกับ Copient AI แล้ว ระบบนี้สามารถปรับแต่งบุคลิกภาพของผู้ซื้อได้อย่างลึกซึ้ง—โดยให้ผู้จัดการสามารถจำลองระดับ "ความยาก" เฉพาะเจาะจงและ ICP (โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ) ที่ขาดความอดทนได้ การพัฒนาไปสู่การจำลองสถานการณ์ที่สมจริงและเน้นบริบทสูงเช่นนี้ ช่วยลดช่องว่างระหว่าง "การฝึกซ้อม" กับความเป็นจริงที่มีความเสี่ยงสูงในการโทรหาลูกค้าจริง

คุณสมบัติเด่นของ Pitch Monster

  • ประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกม: กระดานผู้นำและเหรียญตราเปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นกิจกรรมที่แข่งขันได้ ซึ่งกระตุ้นให้ตัวแทนขายฝึกฝนบ่อยขึ้น
  • โมดูลฝึกอบรมขนาดพอดีคำ: เซสชันฝึกปฏิบัติสั้น ๆ ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะ สามารถแทรกได้ในช่วงเวลาว่างระหว่างวันขาย ช่วยให้ฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพภายในไม่กี่นาที
  • การฝึกซ้อมการนำเสนอแบบโต้ตอบ: ตัวแทนบันทึกตัวเองขณะนำเสนอองค์ประกอบของการนำเสนอ และได้รับข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับการนำเสนอและการสื่อสาร

ข้อดีและข้อเสียของ Pitch Monster

ข้อดี:

  • การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่สูงขึ้น: การนำเกมมาใช้ช่วยกระตุ้นให้ทีมขายฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
  • การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น: โมดูลสั้นช่วยให้ตัวแทนฝึกอบรมในช่วงเวลาพักตามธรรมชาติโดยไม่รบกวนเวลาขาย
  • แรงจูงใจในการแข่งขัน: การจัดอันดับและภารกิจทีมสร้างความรับผิดชอบทางสังคม

ข้อเสีย:

  • การนำเกมมาใช้ (Gamification) อาจไม่ดึงดูดใจทุกประเภทบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมองค์กร
  • มีความครอบคลุมน้อยกว่าแพลตฟอร์มที่เน้นการจำลองการสนทนาแบบเต็มรูปแบบ
  • ต้องใช้ความพยายามของผู้จัดการในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ราคาของ Pitch Monster

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Pitch Monster

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pitch Monster อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

พนักงานใหม่จะพร้อมสำหรับการโทรภายในสัปดาห์ที่สาม เราใช้สถานการณ์จำลองสั้นๆ ที่สมจริง โค้ช AI และกระดานคะแนน (ปัจจุบันเป็น 10 อันดับแรก) เพื่อกระตุ้นการฝึกฝน การจัดการดูแลนั้นง่าย: เราเชื่อมโยงจาก LMS ของเรา จัดโฮสต์หน้า SharePoint ง่ายๆ และติดตามการใช้งาน/การพัฒนา การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริการมีความเสถียร และฝ่ายความสำเร็จ/สนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

⚡️คลังแม่แบบ: แม่แบบคู่มือการขายฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. Yoodli (เหมาะที่สุดสำหรับการสอนพูดแบบตัวต่อตัวและทักษะการนำเสนอ)

ทางเลือก AI ของ yoodli_Copient
ผ่านทางYoodli

Yoodli เป็นโค้ชการพูดด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นกลไกของการสื่อสาร จังหวะการพูด คำเติม และภาษากาย มากกว่าแค่บทพูดขายของ

มีการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Salesforce ทำให้ตัวแทนสามารถเริ่มการจำลองบทบาทได้โดยตรงจากโอกาสที่เปิดอยู่ เครื่องมือนี้ยังได้แนะนำ "การจำลองบทบาทหลายบุคคล" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนต่อหน้าคณะกรรมการ AI ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจำลองการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อนซึ่งมีพื้นฐานจากคณะกรรมการ

ในฐานะทางเลือกของ Copient AI มันทำหน้าที่เป็น "สนามซ้อมส่วนตัว" ที่ตัวแทนสามารถทดลองได้โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากผู้จัดการ ในขณะที่ Copient มักถูกใช้สำหรับการรับรองจากบนลงล่าง Yoodli มักถูกนำมาใช้โดยผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงการแสดงออกและการนำเสนอของตนในระหว่างการประชุม Zoom หรือ Google Meet แบบสด

คุณสมบัติเด่นของ Yoodli

  • การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะจากการพูด: ระบบ AI วิเคราะห์การบันทึกเพื่อระบุคำเติม ปัญหาเรื่องจังหวะ และปัญหาความชัดเจน
  • การติดตามคำเติม: การติดตามคำเติมเฉพาะอย่างละเอียดเป็นระยะช่วยให้ผู้ใช้เห็นการพัฒนาและระบุพฤติกรรมที่ยังคงมีอยู่
  • การวิเคราะห์จังหวะและเวลา: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเร็วในการพูดช่วยให้ผู้บรรยายค้นหาจังหวะที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของตน

ข้อดีและข้อเสียของ Yoodli

ข้อดี:

  • การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง: การวิเคราะห์ด้วย AI ช่วยขจัดความลำเอียงในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพูดที่เกิดจากมนุษย์
  • การเข้าถึงระดับฟรี: ผู้ใช้รายบุคคลสามารถเข้าถึงคุณสมบัติหลักได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากงบประมาณขององค์กร
  • ใช้ได้มากกว่าการขาย: มีประโยชน์สำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องพูด รวมถึงการนำเสนอและการประชุม

ข้อเสีย:

  • เน้นกลไกการนำเสนอมากกว่ากลยุทธ์การสนทนาหรือคุณภาพของเนื้อหา
  • ไม่จำลองการสนทนาแบบโต้ตอบหรือการตอบสนองของผู้ซื้อ
  • มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับทีมที่ต้องการฝึกซ้อมสถานการณ์เฉพาะด้านการขาย

ราคาของ Yoodli

  • ฟรี
  • ข้อดี: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีมและองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Yoodli

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Yoodli อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Yoodli ช่วยให้ผู้ขายสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับอวตาร AI ที่สร้างขึ้นจากบุคลิกและข้อโต้แย้งจริงของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยได้มากในการรับรองตัวแทนใหม่สำหรับสไลด์นำเสนอ บทสนทนา และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การฝึกซ้อมให้ความรู้สึกสมจริง และทีมสนับสนุนสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการถ่ายทอด ความเร็วในการพูด คำที่ใช้เติม ความชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน และแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ในการโค้ชเฉพาะจุดที่สำคัญ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด (+ ตัวอย่าง)

6. ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

ทางเลือก AI_Copient ที่มีการวัดเชิงปริมาณ
ผ่านQuantified AI

ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อถอดรหัสรูปแบบการสื่อสารเฉพาะที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ

ไม่เหมือนกับ Copient AI ที่มุ่งเน้นการให้แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป Quantified ใช้แนวทาง "Success Blueprint" โดยวิเคราะห์ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดของคุณเพื่อสร้างการจำลองสถานการณ์ที่ฝึกอบรมทีมที่เหลือให้ทำซ้ำพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น

แพลตฟอร์มได้ผสานรวมตัวชี้วัด "ความฉลาดทางอารมณ์" ขั้นสูงเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งให้คะแนนตัวแทนในด้านความเห็นอกเห็นใจ การสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดี

ปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณได้รับความนิยมเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ยาและบริการทางการเงิน เนื่องจากให้หลักฐานเชิงวัตถุประสงค์และอิงข้อมูลเกี่ยวกับ "ความพร้อม" ซึ่งช่วยขจัดอคติของผู้จัดการออกจากกระบวนการรับรอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่มีการวัดเชิงปริมาณ

  • การวิเคราะห์พฤติกรรม: แพลตฟอร์มใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อระบุสิ่งที่ทำให้ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นแตกต่างจากตัวแทนที่มีผลงานเฉลี่ย
  • การทดสอบข้อความ: ทดสอบวิธีการนำเสนอระดับเสียงและคุณค่าที่แตกต่างกันเพื่อระบุเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
  • การจำลองสถานการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: สถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้นจะรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียด ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร

ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์เชิงปริมาณ

ข้อดี:

  • การตัดสินใจในการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การวิเคราะห์ช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นเวลาในการโค้ชไปที่พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์การขาย
  • การปรับข้อความให้เหมาะสม: การทดสอบความสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงแนวทางการขายของตนตามหลักฐาน
  • ข้อมูลเชิงลึกในระดับองค์กร: การรวบรวมข้อมูลเผยให้เห็นรูปแบบที่การโค้ชแต่ละครั้งอาจมองข้าม

ข้อเสีย:

  • การมุ่งเน้นที่องค์กรอาจไม่เหมาะกับทีมขายขนาดเล็ก
  • ต้องการปริมาณข้อมูลที่เพียงพอเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
  • การดำเนินการอาจต้องใช้ความพยายามในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

การกำหนดราคา AI แบบเชิงปริมาณ

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว AI ที่มีการวัดเชิงปริมาณ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Quantified AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Quantified ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านการขาย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้อัลกอริทึม AI เพื่อจำลองการสนทนาด้านการขายและให้การโค้ชแก่ตัวแทนขาย เป้าหมายของแพลตฟอร์ม Quantified คือการทำให้การฝึกอบรมด้านการขายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีการวิเคราะห์ธุรกิจที่ทรงพลังและความสามารถด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่น

7. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางการตลาด)

Copy.ai_ทางเลือก AI สำหรับ Copient
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai คือ "แพลตฟอร์ม GTM AI" ที่ครอบคลุมซึ่งก้าวไปไกลกว่าการเขียนคำโฆษณาแบบธรรมดา เพื่อจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดในการเข้าสู่ตลาด

มันมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการในปริมาณสูงของวงจรการขาย ตั้งแต่การวิจัยลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ เครื่องมือนี้มี "Content Agent Studio" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้างตัวแทนอัตโนมัติที่สามารถวิจัยรอบการระดมทุนล่าสุดหรือกิจกรรมบน LinkedIn ของลูกค้าเป้าหมาย และร่างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมก่อนที่ตัวแทนจะเปิดกล่องจดหมายของพวกเขา

แทนที่จะทำหน้าที่เป็นระบบฝึกอบรมแบบแยกส่วน Copy.ai ได้ผสานการทำงานโดยตรงกับระบบ CRM อย่าง Salesforce และ HubSpot เพื่อทำให้กระบวนการ "ก่อนงาน" และ "หลังงาน" ของการปิดการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ต้องการกำจัดงานเอกสารที่ต้องทำด้วยตนเอง และรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสทางดิจิทัล

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • เทมเพลตเนื้อหาสำเร็จรูป: เข้าถึงเทมเพลตสำหรับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโครงร่างบล็อก เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา
  • การปรับแต่งเสียงแบรนด์: ฝึกฝน AIด้วยตัวอย่างเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณเพื่อให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกัน
  • การทำงานอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ หรือการร่างอีเมล

ข้อดีและข้อเสียของ Copy.ai

ข้อดี:

  • การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: สร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็วสำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภท
  • ความหลากหลายของเทมเพลต: ไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมความต้องการเนื้อหาการตลาดทั่วไปส่วนใหญ่
  • ความพร้อมใช้งานของแพ็กเกจฟรี: ทีมสามารถทดสอบแพลตฟอร์มและสร้างเนื้อหาได้จำกัดโดยไม่ต้องมีการผูกมัดทางการเงิน

ข้อเสีย:

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปมักต้องการการแก้ไขและปรับปรุงโดยมนุษย์
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกสนทนาด้านการขายหรือสถานการณ์จำลองบทบาท
  • การฝึกอบรมเสียงแบรนด์ต้องการการลงทุนในการตั้งค่าเริ่มต้น

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

– เครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อหา เช่น บล็อก โพสต์บนโซเชียล อีเมล ฯลฯ – ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมี UI ที่เรียบง่าย พร้อมคลังเทมเพลตมากมาย – รองรับหลายภาษา – ตัวแก้ไขข้อความพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับ Google Doc ที่ช่วยให้คุณทำงานภายในระบบ Copy.ai ได้อย่างต่อเนื่อง – มีประโยชน์สำหรับนักการตลาด

📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 ประเภทของสื่อส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขาย (+ ตัวอย่าง)

8. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา AI ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่)

jasper_Copient AI ทางเลือก
ผ่านทางJasper AI

เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณฟังดูทั่วไปและไม่ตรงกับแบรนด์ของคุณ ต้องแก้ไขอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของบริษัท เวลาที่ประหยัดได้ด้วย AI สูญเสียไปในกระบวนการแก้ไข และการสร้างแบรนด์ที่ไม่สอดคล้องกันทำให้ลูกค้าสับสน

Jasper เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหา AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในปริมาณเนื้อหาที่สูง เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPTสำหรับนักการตลาด ด้วยการฝึกฝนเสียงของแบรนด์ เนื้อหาที่สร้างโดย AI จะสอดคล้องกับสไตล์ของคุณตั้งแต่ฉบับร่างแรก ทำให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและประหยัดเวลาในการแก้ไขอย่างมาก

ต่างจาก Copient AI ที่เน้นการฝึกอบรมเชิงวาจาและการจำลองสถานการณ์สำหรับพนักงานขาย Jasper มุ่งเน้นการส่งมอบข้อความของแบรนด์แบบ "ทุกช่องทาง" เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อส่งเสริมการขายทุกชิ้น ตั้งแต่ลำดับอีเมลไปจนถึงสไลด์นำเสนอ และโฆษณาต่าง ๆ สื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ยังมี "Jasper IQ" ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลบริบทที่ดูดซับข้อมูลเฉพาะของบริษัทคุณและคู่มือสไตล์เพื่อกำจัดผลลัพธ์ที่ทั่วไปและ "เหมือนหุ่นยนต์" ที่มักพบใน LLM มาตรฐาน

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • การฝึกอบรมเสียงแบรนด์: อัปโหลดเนื้อหาที่มีอยู่และคู่มือสไตล์เพื่อฝึกอบรม Jasper ให้เข้าใจเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • การจัดการแคมเปญ: สร้างแผนการขายและเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาดทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
  • การสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ: สร้างเนื้อหาสำหรับบทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมลจากแพลตฟอร์มเดียวกัน

ข้อดีและข้อเสียของแจสเปอร์

ข้อดี:

  • ความสอดคล้องของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง: การฝึกอบรมเสียงช่วยสร้างเนื้อหาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับแบรนด์
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม: สร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานของทีมการตลาด พร้อมความสามารถในการแชร์และอนุมัติ
  • ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน: รองรับประเภทเนื้อหาการตลาดส่วนใหญ่ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อเสีย:

  • มุ่งเน้นที่การตลาดเนื้อหาแทนการฝึกอบรมการขายหรือการฝึกสนทนา
  • เส้นทางการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มให้สูงสุด

ราคาของ Jasper

  • ข้อดี: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,850 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Jasper เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาการเขียนคำโฆษณาที่สั้นและน่าจดจำซึ่งสามารถกระตุ้นการขาย การติดต่อทางอีเมล และการส่งข้อความทาง LinkedIn ได้ เครื่องมือนี้สามารถสร้างเนื้อหาต้นฉบับที่มีสัมผัสส่วนตัวมากขึ้นได้ คุณสมบัติปรับปรุงเนื้อหาของ Jasper นั้นตรงจุดในการเขียนใหม่ตามผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้

⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: แม่แบบข้อเสนอการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

9. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแบรนด์องค์กรและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

writer_Copient AI Alternatives
ผ่านทางนักเขียน

Writer ทำงานเป็นทางเลือกแทน Copient AI สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมมากกว่าการเล่นบทบาทสมมติ ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เนื้อหาด้านการขายและการสนับสนุนการขายมักติดขัดในกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย โดยทีมต้องตรวจสอบภาษา ข้ออ้าง และโทนเสียงด้วยตนเองให้สอดคล้องกับกฎของแบรนด์ ซึ่งทำให้การฝึกอบรมล่าช้า เกิดความเสี่ยง และยากต่อการขยายข้อความที่สอดคล้องกัน

ในฐานะแพลตฟอร์มการเขียน AI สำหรับองค์กร Writer ถูกสร้างขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นศูนย์กลาง ระบบจะบังคับใช้เอกลักษณ์ของแบรนด์ การใช้คำศัพท์เฉพาะ และกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติในขณะที่สร้างเนื้อหา ช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างสคริปต์ขาย วัสดุสนับสนุนการขาย และข้อความที่สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมสำหรับการตรวจสอบและใช้งานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ

สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความสม่ำเสมอในการอนุมัติมากกว่าการฝึกสนทนา Writer นำเสนอทางเลือกที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอันดับแรกแทน Copient AI

คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • การบังคับใช้คู่มือสไตล์: แพลตฟอร์มจะตรวจสอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติกับคู่มือสไตล์ขององค์กรคุณ และแจ้งเตือนความไม่สอดคล้อง
  • การจัดการคำศัพท์: กำหนดคำศัพท์ที่ได้รับการอนุมัติและวลีที่ถูกห้ามใช้ซึ่งบังคับใช้ในทุกเนื้อหา
  • ความปลอดภัยขององค์กร: การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 และการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรเหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด

ข้อดีและข้อเสียของนักเขียน

ข้อดี:

  • ความสามารถในการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง: การบังคับใช้รูปแบบและคำศัพท์อัตโนมัติช่วยรักษาความสม่ำเสมอ
  • เป็นมิตรกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การรับรองความปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
  • ปรับขนาดได้ทั่วทั้งองค์กร: สร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการสร้างเนื้อหาแบบกระจาย

ข้อเสีย:

  • การมุ่งเน้นขององค์กรไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกอบรมการขายหรือการฝึกสนทนา
  • คุณลักษณะการกำกับดูแลต้องมีการลงทุนในการกำหนดค่าล่วงหน้า

การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 3/5 (105+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ กล่าวว่า :

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือวิธีที่มันรักษาความสม่ำเสมอในงานเขียนของฉันโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับเครื่องมือ เมื่อตั้งค่าคู่มือสไตล์เรียบร้อยแล้ว มันจะค่อยๆ นำทางฉันไปสู่โทนที่เหมาะสม คำศัพท์ที่นิยมใช้ และเสียงของแบรนด์ในขณะที่ฉันเขียน ราวกับว่ามีบรรณาธิการนั่งอยู่ข้างๆ ฉัน คำแนะนำแบบเรียลไทม์นั้นตรงไปตรงมาและมีประโยชน์มาก ฉันไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาหรือความชัดเจน มันช่วยประหยัดเวลา ลดการแก้ไขไปมา และทำให้งานเขียนของทีมดูมีความเป็นเอกภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น

🎥 เรียนรู้วิธีใช้เอเจนต์ AI สำหรับการขาย ดูวิดีโอนี้

10. Writesonic (เหมาะสำหรับการเขียน AI ที่หลากหลายพร้อมเน้น SEO)

ทางเลือก AI ของ Writesonic_Copient
ผ่านทางWritesonic

Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วยเครื่องมือนี้ เนื้อหาของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการจัดอันดับการค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ SEO แยกต่างหาก

ในขณะที่ Copient AI มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการขายภายในองค์กร Writesonic ให้ความสำคัญกับการเติบโตในตลาดภายนอกและการครองตำแหน่งผู้นำในการค้นหา แพลตฟอร์มนี้เป็นผู้บุกเบิกใน "การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เชิงสร้างสรรค์" (GEO) ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถติดตามการกล่าวถึงพวกเขาในเครื่องมือค้นหา AI เช่น Perplexity, ChatGPT และภาพรวม AI ของ Google

สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมการตลาดและทีมขายที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สามารถค้นหาได้ผ่านข้อความ, เสียง, และอินเทอร์เฟซการสนทนาโดยไม่ต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • การสร้างบทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO: สร้างเนื้อหาแบบยาวที่มีการพิจารณา SEO ในตัว เช่น การผสานคำหลักและการปรับโครงสร้าง
  • การสร้างเนื้อหาหลายภาษา: สร้างเนื้อหาในหลายภาษาสำหรับองค์กรที่ให้บริการในตลาดต่างประเทศ
  • ประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย: จัดการทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกและหน้าแลนดิ้งไปจนถึงคำอธิบายสินค้าภายในแพลตฟอร์มเดียว

ข้อดีและข้อเสียของ Writesonic

ข้อดี:

  • การผสาน SEO: การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในตัวช่วยให้เนื้อหาทำงานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO แยกต่างหาก
  • ความยืดหยุ่นทางภาษา: การรองรับหลายภาษาช่วยให้การสร้างเนื้อหาสำหรับตลาดต่างประเทศง่ายขึ้น
  • การเข้าถึงระดับฟรี: ทีมสามารถทดสอบความสามารถและสร้างเนื้อหาได้จำกัดโดยไม่ต้องมีการผูกมัดงบประมาณ

ข้อเสีย:

  • คำแนะนำ SEO อาจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดหรือกลุ่มเป้าหมาย
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฝึกอบรมการสนทนาด้านการขายหรือการจำลองบทบาท
  • คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน และโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการแก้ไข

ราคา Writesonic

  • ไลท์ (ทีมขนาดเล็ก): $15/เดือน
  • มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (2,029+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,102+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ฉันชอบการเข้าถึงที่ง่ายของแพลตฟอร์มนี้มาก คุณสมบัติที่แพลตฟอร์มนี้มอบให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานการตลาดและการขาย มันช่วยดูแลเนื้อหาได้ดี ผู้ช่วย AI ในการเขียนช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้เสร็จ คุณสมบัติของ SEO และเวิร์กโฟลว์เนื้อหาของมันยอดเยี่ยมมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับ SEO (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ลองใช้ ClickUp: ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Copient

พิจารณาว่าคุณต้องการบทบาทสมมติการขายเฉพาะทาง ความสามารถด้านเนื้อหา AI ที่กว้างขึ้น หรือพื้นที่ทำงานแบบรวมที่ผสานAI เข้ากับการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสาร เช่น ClickUp หรือไม่

ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Copient AI ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การฝึกสนทนาหรือการเขียนเนื้อหา หรือต้องการแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่าง Work Sprawl ซึ่งConverged AI Workspaceได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไข เมื่อ AI พัฒนาไปข้างหน้า เครื่องมือที่มีคุณค่าที่สุดจะเป็นเครื่องมือที่ผสานความช่วยเหลือเข้ากับจุดที่ทำงานโดยตรง ช่วยลด Context Sprawl ที่ทำให้ทีมทำงานช้าลง

ทีมที่พร้อมนำ AI มาใช้ในกระบวนการจัดการงานทั้งหมดสามารถเริ่มต้นได้ฟรีกับ ClickUp

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทางเลือกของ Copient AI

Copient AI เป็นแพลตฟอร์มฝึกอบรมการขายที่ใช้การสนทนาจำลองบทบาทโดยขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายฝึกฝนการนำเสนอและพัฒนาทักษะการสื่อสารในการโต้ตอบกับผู้ซื้อจำลอง

เครื่องมือเล่นบทบาทสมมติด้วย AI มุ่งเน้นเฉพาะการจำลองการสนทนาเพื่อการฝึกฝนในขณะที่แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ AIเช่น ClickUp ผสานความสามารถของ AI เข้ากับการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารโดยตรง เชื่อมโยงความช่วยเหลือจาก AI กับงานจริง

ใช่ แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ AI รองรับการฝึกอบรมโดยช่วยให้คุณสร้างเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติการและคู่มือการโค้ช สร้างเนื้อหาสำหรับสื่อการฝึกอบรม และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ได้มีการจำลองสถานการณ์บทบาทเฉพาะทางก็ตาม